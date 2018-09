Hoy por Hoy (03/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 2 00:07 Antonio Martín muy buenos días buenos días y Pedro Sánchez ha reconocido en la SER que el Gobierno necesita que se aprueben los presupuestos generales para seguir adelante hoy el vicepresidente catalán Pere Aragones ha supeditado el apoyo de Esquerra Republicana que el Gobierno Oriente a la Fiscalía en relación a la permanencia en prisión de Oriol Junquera Sánchez defiende la autonomía del Poder Judicial los otros queremos dialogar queremos resolver

Voz 1722 00:28 una crisis política y para eso manifestamos nuestra digamos voluntad inequívoca de explorar todas las opciones políticas para lograr ese consenso que nos permita resolver esta crisis que dura más de una década pero por otro lado el Gobierno español lo que va a hacer respetar la legalidad y la legalidad significa también respetar la autonomía del poder judicial y de la Fiscalía General del Estado

Voz 2 00:49 Sánchez también ha defendido que España necesita inmigrantes pero rechaza que se pueda aceptar que lleguen a zonas fronterizas haciendo uso de la violencia el presidente del Gobierno ha defendido la expulsión de quiénes así lleguen a Marruecos porque argumenta es un país seguro a pesar de que las ONGs consideran que en Alves

Voz 1722 01:04 Marruecos es un país seguro es un país

Voz 0169 01:06 que que lógicamente para nosotros es full

Voz 1722 01:09 lamentan el no fuese el control de la migración yo las la la reflexión que hago a la opinión pública es España necesita migración sí o no si necesitamos migración somos un país

Voz 1995 01:17 está envejeciendo somos un país que necesita migración

Voz 1722 01:20 pero necesita una migración legal ordenada y sobre todo lo que no podemos aceptar son actos violentos de asalto a la valla precisamente de ataque a los esfuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 2 01:31 esta misma mañana Salvamento Marítimo ha rescatado a treinta y ocho personas

Voz 0169 01:34 dejaban a bordo de tres pateras cerca de la costa de Tarifa

Voz 2 01:37 en Algeciras Gloria más allá

Voz 1541 01:38 efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado a un total de treinta y ocho inmigrantes cuando viajaban a bordo de tres pateras localizadas cerca de la costa en Cabo Trafalgar al sur y al sureste de Tarifa en ellas viajaban treinta y ocho personas de origen subsahariano y magrebí que han sido trasladadas hasta el puerto tarijeño Salvamento Marítimo mantiene un dispositivo de rastreo en la zona del Estrecho ante la posibilidad de que puedan ser localizadas más embarcaciones

Voz 2 02:04 el Gobierno vasco va a poner coto a los precios en el alquiler de vivienda en esa comunidad según ha sabido la SER va a pagar parte de la rehabilitación de viviendas vacías para que después se puedan sacará al mercado Bilbao Sonia Lamberto

Voz 1537 02:14 si el objetivo es estabilizar en el corto plazo un mercado de alquiler con precios desbocados para ello van a realizar importantes aportaciones económicas para rehabilitar viviendas vacías a cambio de disponer de ellas después para sacarlas al mercado Mary Joyce director de vivienda

Voz 3 02:28 en la práctica vamos a echar mucho dinero para que sea una política prioritaria para que los usuarios que habiliten con la condición de piel durante seis años a nuestros programas públicos

Voz 2 02:37 se estima como precio razonable trescientos cinco

Voz 1537 02:40 cero euros un tercio aproximadamente de los ingresos de la renta

Voz 2 02:42 ahora en Gante en Bélgica esta mañana tiene lugar la audiencia en la que la justicia de ese país debe decidir sobre la euroorden emitida por España contra el rapero Val tony permanece huido en ese país recordemos está condenado en España una pena de tres años de cárcel por apología del terrorismo injurias a la Corona y amenazas llegamos así a las once tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1 03:05 el VAR

Voz 4 03:06 pido socialista de Madrid confía en que su candidata

Voz 1434 03:08 el Ayuntamiento de la capital salga del Gobierno central se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la Cadena Ser en Madrid la dirección socialista en la Comunidad se decanta por nombres como el de la ministra de Justicia Dolores Delgado o el del titular del Interior Fernando Grande Marlaska informa Enrique García aunque

Voz 1258 03:24 las primarias socialistas se celebrarán en noviembre la elección del candidato en la ciudad tendrá sus propios tiempos en el partido no descartan retrasar su elección hasta enero el motivo es que la dirección del PSOE en Madrid cree que podría salir del Gobierno de Sánchez que cuanto más tiempo pase para elegir al hipotético candidato más peso político cogería Grande-Marlaska ya dijo una vez no a Pedro Sánchez quiere propuso optar a la alcaldía pero fuentes consultadas por la SER aseguran que el escenario ha cambiado y que ahora Sánchez tiene un poder de convicción muy alto con estos dos nombres el PSOE

Voz 1434 03:52 decantaría por dos candidatos alternativos sin carné

Voz 1258 03:54 eh para ocupar el Palacio de Cibeles pero algunas voces dentro del partido ven esta opción poco probable porque consideran que un candidato salido del Ejecutivo de Sánchez podría abrir una crisis

Voz 1434 04:04 comienza el curso político esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con el presidente de la comunidad con Ángel Garrido más cosas el Colectivo Plataforma de acogida Tres Cantos ha iniciado una recogida de firmas que suma ya más de mil seiscientos Ellos para pedir al Ayuntamiento de esa localidad que facilite las soluciones legales para que el Palacio Valdés pueda acoger a migrantes tal y como pretende la alcaldesa Manuela Carmena el palacio es propiedad del Ayuntamiento de la capital a pesar de estar situado en Tres Cantos José Manuel Calvo es el delegado de Urbanismo

Voz 0470 04:32 tenemos que completar de está viva

Voz 5 04:34 presentarla también ante el Ayuntamiento de Tres Cantos restarle decisiones que a mediados de septiembre podamos ya he tenerlo disponible para albergar a los a los migrantes es algo que hace mucha falta en este momento desde luego el Ayuntamiento de Madrid está comprometido con esta causa contra todo de su parte para que los inmigrantes puedan tener un lugar digno dónde está

Voz 2 04:53 veinticinco grados hasta ahora en el centro

Voz 4 04:55 la capital

Voz 2 05:02 todo se quedan ya con la presentación de la nueva temporada de la Cadena SER y sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 0169 05:11 servicios informativos

Voz 6 05:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:21 vale vamos a comenzar ya estamos todos listos vale hasta caber los teléfonos en la mesa el hasta aquí hay que utilizar es nueva temporada ser comentarios lo que queráis decirle a la gente nueva temporada ser está claro no hay teléfonos móviles los teléfonos de por la foto

Voz 7 05:40 soñar con lo cinco oficial con todo el equipo más bien me parece qué tal por favor estamos listos

Voz 1995 05:50 estamos hay porque no no no todavía aquí nos vamos a organizarnos saber que estamos presentado una temporada de la Cadena Ser con todo respeto pero su broma que va el sábado ya ves quizá lo más importante claro eh eh encanta el programa es buenísimo eso pues Berto Andreu por qué estáis aquí

Voz 8 06:07 más que hablarlo con una persona que no solamente en el estudio no joyas vamos

Voz 1995 06:12 no creo que está dando indicaciones no se debió al programa señoras y señores y que había cambiado como persona bienvenidos a la nueva temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve de la Cadena SER

Voz 9 06:27 Daniel Gavela director de la Cadena Ser muy buenos días

Voz 1995 06:31 has infantiles periodista vinculada a esta casa en el año noventa y cuatro hace ya mucho tiempo conduciría lo primero de todo cuál es tu primer recuerdo es una pregunta que trasladamos a todo el mundo y cuál es tu primer recuerdo qué es lo primero que recuerdas cuando tienes que pensar en necesite verdad Mi recuerdo es anterior a la radio

Voz 10 06:49 porque en mi pueblo sedimento la radio

Voz 11 06:52 en la montaña de Diego antes de que la radio existiera

Voz 0169 06:55 así el titular ya antes

Voz 11 06:57 de que marca descubriera ese invento que tampoco tiene tanto mérito sólo se se limitó a proyectar lo que en la montaña de León se ha venido haciendo secularmente y es que los inviernos de la montaña de León se caracterizan por esa institución llamada el filandón donde la gente se reúne en torno al fuego la voz va girando a como mucho acompañado de un jarro de vino con mil las noches son espléndidas la fantasía serios

Voz 4 07:26 para

Voz 11 07:26 y se mezclan los romances con con la lectura de Genoveva de Brabante y cosas de los entonces yo yo estaba predestinado es

Voz 1995 07:36 yo lo que has dicho me quedo con la idea de que el el vino mejora mucho siempre van entre si y cómo definirías esta radio cómo cómo es esta nueva radio que que hoy presentamos una profunda

Voz 11 07:48 nación de aquello que es hacia allí

Voz 10 07:50 eh es decir Hair

Voz 11 07:53 la gente sentada en torno a una luz algo que hará mucho calor mucha compañía donde los géneros se mezclan y donde lo mismo te sale el romance de Hair en el dedo en recitado por alguien que alguien sea arranca con el romance de La loba parda o todo va girando las voces van cambiando y bueno también hay ruido como la radio como

Voz 0470 08:19 es el romance parda

Voz 11 08:21 esta esto yo en la estando yo en la mi choza detallando la Mika hallada vi devenir siete

Voz 0169 08:27 Bush por una onda daba luz

Voz 1995 08:31 pues esto sigan portugués entre ese filandón que te unos cuentas ese tú ese primer recuerdo tu oído la radio y estos tiempos donde yo antes empezar esta presentación hasta nueva temporada ser donde vivimos con redes sociales con entornos muy distintos que han cambiado desde el noventa y cuatro el primer año de cuando tú apareces en en esta emisora hasta ahora han cambiado muchas cosas como cómo se convive sea emoción cómo convives emoción de la que tú hablas con con este tiempo

Voz 11 08:59 yo espero que esta sea una temporada eh cambian pocas cosas no yo creo que es el todas las temporadas vivimos con la obsesión del cambio bueno pues esta aparentemente cambian pocas cosas pero yo tengo la confianza de que cambie todo es que me gustaría que todos eh eh nos propongamos aliviar en la vida a la gente que está muy achuchados les les damos un coñazo de muerte o a veces somos transmisores de coñazo esconden otros yo creo que esto está de verdad este es un invento que tiene la gran facultad de de ser una máquina informativa pero a veces una máquina de compañía yo creo que también

Voz 10 09:38 es un la iniciativo de del sufrimiento

Voz 11 09:42 el padecimiento entonces creo que este año vamos a poner la vida por delante íbamos a pensar que los político cuando la sociedad se da políticos no está para ponerle la Bella los políticos sino como como es tradición en España ir con el cirio dándole golpeara críticos para que se pongan en la procesión ordenadamente con ese es su comentario que muchos oyentes mucha gente que sigue la exactamente te indica de eso precisamente pues si yo creo que si hacemos un el propósito de enfocar a la vida y desde luego de tomarnos esto con mucho sentido del humor yo creo que no es obra este año no sobra gravedad en general española les obra gravedad por eso de Juan Cruz me parece tuya la frase vamos a trabajar la levedad de la sed

Voz 1995 10:32 se espera ya he dicho lo del humor por lo del humor engancha las y los otros ahora mismo esta presentación y después seguimos con nuestro presentemos una su presentación os os parece

Voz 8 10:47 venga esto es un problema pagando ninguno creo que lo está gestionando

Voz 0169 10:52 presentar presentar tampoco no sé si podemos presentar nada porque

Voz 1995 10:55 pues yo segundo novedades de Movistar

Voz 0169 10:58 la novedad es que lo sean encontró que eso hablo mucho

Voz 1995 11:02 pero no sé si bien

Voz 0169 11:04 para De la Serna trabajamos la ignorancia su máxima potencia somos los primeros sorprendidos de nuestros resultados no habló de éxito eso tiene que hacerlo la gente no pero antes decía abierto digo me pasa una cosa que no me haya pasado nunca yo escucho programas grabados me hacen gracia es muy mala señal pero sabes que eso los cómicos no normalmente no nos pasa es decir el trabajamos y luego la gente nos dice mi estuvo bien pero tengo te gustas en fin pero no sé que tienes

Voz 4 11:34 que yo ahora sobre todo en verano

Voz 0169 11:36 pero hay resúmenes y tal y me hago gracia yo que tú también debo decir de verdad a mítines yo también me parezco más brillante sirvió mismos claro pero eso a lo mejor es un indicador de que no lo estamos pasando muy bien

Voz 1995 11:48 me imagino que como podrías coincidir plenamente con el director de la Ser que aportar más humor quitarle gravedad Carlos más coincidimos

Voz 0169 11:59 yo creo que eso lo ha dicho por vosotros pero creo que vamos a hacer ese esfuerzo esta temporada no si estás por mi primer recuerdo de la verdad Andreu cuál es la forma de hablar claro

Voz 1995 12:17 nuestros oyentes vale hay un teléfono el que puede si hace nueve pero bueno ya que cuál es tu primer recuerdan

Voz 0169 12:25 José María García

Voz 1995 12:26 sí no sé si eh

Voz 0169 12:28 incómoda no no y cómoda no incomodar

Voz 0470 12:31 forma parte de la historia en la radio el acervo no

Voz 0169 12:33 te has dicho tú llegar de la radio yo trabajaba en Radio Reus en la SER con el señor Francino en Radio Popular de Reus pero yo luego estuve en la SER

Voz 0313 12:42 yo también ya

Voz 0169 12:43 para ello antes bueno quiero decir que da más recordados las a los jovencitos entonces yo empezaba a descubrir las posibilidades que tenía la radio que ya me captaron desde el minuto uno de hecho deje los estudios y todo porque en casa un gran disgusto la culpa de la radio pues hombre un poco de culpa

Voz 12 13:01 tenía entonces llegaba a casa mi madre me preparaba la tortilla de patatas cada noche cada noche

Voz 0169 13:06 por día como esta mesa escuchaba García y escuchar hacia un ya que dijo lo dejo lo dejo es que lo dejó no la verdad luego siguió yo pero pasaban cosas muy muy emocionante sí sí señor que cara hablaba de deportes como si fuera el apocalipsis sabes no había pausas que iba al baño cuando él hacia saludos esa pausa yo al baño volviese acordeones osea podías con privando a la narración de García

Voz 1995 13:36 es lo que importa el Daniel esto sería más sabroso que tenemos que hacer esta temporada empezar hablando de José María García de la SER el más o menos no podían presentar dando hacía días

Voz 0169 13:51 para la tenemos muy presente nuestros programas sale muy a menudo no sé por qué bañera las hachas quiero en este estudio

Voz 7 13:57 sí vale parecer los titulares ya verás

Voz 0169 13:59 primer problema de la temporada que hay una mención hacia tu programa ya hacía tiempo que primera vez cariñosas líneas cariños

Voz 4 14:05 siempre cariñoso yo estoy entre lo digo me rápidamente

Voz 0169 14:07 es un spoiler no deprimen programan si es decir yo creo que este es una política una seguidora porque el programa no lo hacemos nosotros solo sino el público que esto lo digo en serio es alucinante cómo han cogido un código y vienen ya a contar su vida no es un brutal a veces demasiado y entonces H

Voz 12 14:24 qué dijo estaba un pueblo donde un burro había un burro que cada día

Voz 0169 14:29 lo escuchaba a las ocho de la mañana cuando sonaba el burros sabía que eran las ocho y nosotros lo dijimos bueno esto es una idea buena para Pepa que tenga un burro en el en el estudio

Voz 1995 14:40 estarse Service darle que diga que

Voz 0169 14:42 lo porque a veces puede confundir con han podido dos para mañana a las ocho y que digas o guardias hola buenos días España son las ocho Un va va quería ser el nivel de de programa

Voz 4 14:54 de relación e Andreu capacidad de penetración

Voz 0169 14:56 no tiene más que vamos

Voz 1995 15:00 nadie sabe nada todos los adornos de una a dos de la tarde en la Cadena SER muchísimas gracias un placer vamos a trabajar

Voz 0169 15:09 a nosotros se lo estáis aquí vendiendo el pescado pero alguien tiene que trabajar venga

Voz 1995 15:14 bueno muchísimas acceso estos dejamos una temporada hoy con muchísima ilusión con muchas ganas

Voz 11 15:21 yo te voy a responder me voy a agarrar al acuerda que que que han tirado ellos todavía cuando hablamos de humor no hablamos de humor en sentido estricto que también yo creo que lo que tenemos que hacer en la prueba de de las es hacerlo con sentido del humor no solamente con programas específicos de humor sino creo que tomarnos tomarnos la vida como viene yo creo que debemos deberíamos renunciar algo muy pretencioso que es tratar de cambiar el mundo yo creo que la mejor manera de cambiar el mundo es contarlo limitarnos simplemente a a contar un nuevo día hay y pensar que es una es una fortuna está bien todas las once y dieciséis minutos una hora menos en Canarias escucha de ustedes la Cadena Ser

Voz 13 16:06 no

Voz 4 18:04 la se acostumbra rápido porque a las seis he dicho ojo no se confundan somos nosotros

Voz 9 18:09 para la siete ya todo el mundo la tenía más se nutre apuntaban no preguntas también estamos todos partido Dani extras ahí

Voz 0470 18:16 qué tal muy buenas sobre todo la sintonía

Voz 1995 18:18 la escuchado dos veces y me tengo ganas muchas ganas de escuchar las ha sido el primer sorprendido con tu nueva sintonía no me encanta me ha gustado mucho Lope alabando Vega luego lo ponemos ahora ahora la ponemos tenemos a Javier del Pino y buenos días siete más sintonía también no

Voz 9 18:32 si no lo sé los pregunta no

Voz 1995 18:34 no querían es que le iba a traer tu lo tiene el inglés haya habido cierta Ángels sigue Carlos hola hola está había es el romance de yo no sabía nadar

Voz 0470 18:48 por su sobre preguntando de niños no no sabían que su casa

Voz 0169 18:51 es cazador pero no habría no estaba en género

Voz 0470 18:53 aún así bueno peso cuestionada

Voz 1995 18:56 pero el poquito piar si tenemos playa Broncano que tan sólo micro padres eh

Voz 0470 19:01 nueve de más en perdona es que no está conexiones tacones

Voz 0169 19:08 es muy

Voz 7 19:12 vale entonces estamos todos no me dejaron verla Ignatius alegría en este momento hay verano vale pero sí sí muy bien en este momento muy bien gracias vale ha hecho con los haciendo

Voz 4 19:27 pero yo estoy tenemos una cosa personal sólo una historia personal oye programa que interrumpa perdón antes derrumbar es que creo que también es tuyo

Voz 1995 19:36 Mara Torres

Voz 9 19:39 el paro seguirá verdad

Voz 1995 19:41 parece que sea los rumores tal toledano los rumores eran ciertos eso parecería que aquí ahora aclara Weimar aparte

Voz 0169 19:47 no

Voz 1995 19:54 quién ha dicho que Obama vale bueno está aquí que está con nosotros Mara Torres bienvenida gracias yo creo que vamos a mantener un poco el míster

Voz 22 20:02 vamos a dejarlo vamos a ir poco a poco

Voz 0169 20:05 está está está aquí vale luego

Voz 1995 20:07 luego las venga a Avan vale que Pepa este año hemos empezado fuerte esta mañana con el presidente del Gobierno y que tal qué sensaciones te te da

Voz 0169 20:20 no sé si si no hemos ido con el Cirio

Voz 4 20:24 a darle al presidente preguntando qué es nuestra tarea no

Voz 1995 20:27 qué sensaciones desde La Moncloa no está tranquilo

Voz 4 20:30 con esa es la sensación que parece que no va a haber presupuesto eso que lo tienen muy difícil pero pero él piensa agotar el plazo parlamentario llegara hasta donde llegue la tramitación tengo esa sensación de visto muy tranquilo muy tranquilo

Voz 1995 20:45 Itziar recibido con gafas de aviador rodó media vida sin gafas e interior con café como va a ser el Hoy por hoy este año va a ser el otro

Voz 23 20:57 pues lo decía también Gavela no hay ahí

Voz 4 21:00 en pocos cambios en realidad pero siempre ajustamos un poquito las antenas se incorporan analistas que para mí son una alegría por ejemplo José Antonio Zarzalejos como ella estaba en Hoy por hoy que vuelve se incorpora Jesús Maraña su un periodista con una capacidad de análisis que me encanta que es capaz de de mirar la realidad con ojos críticos con mucha serenidad se incorpora Isabel Benjumea una mujer muy joven y que que pertenece a esa nueva derecha a que quiere conectar con los cientos de la derecha europea hoy ha empezado Alfonso Armada de quien hay poco más que decir que es un grandísimo periodista huy que ha estado en los sitios dolorosos del planeta y que será nuestros ojos en todo lo que se publica en papel en digital por señales de humo por donde quiera luego los medios evolucionar y los ayudaría

Voz 22 21:58 a eso que decimos

Voz 4 22:00 no solamente entender la marcha del mundo bueno ir a partir de ahora le tomo la palabra el director me pido a Ignatius au a Berto para la confección de la portada de las fechas

Voz 1995 22:12 no está mal

Voz 7 22:13 a la pregunta de si

Voz 11 22:19 no sólo tienen que aguantar un par de horas

Voz 1995 22:23 mira hay después del verano perdonen que no tiene que ver con la dimensión de la profundidad de la apuesta que se hace este año con el pero huele a levantarte a qué hora te levantas ahora y cuarto y eso después de un verano de descanso

Voz 4 22:37 hoy todavía vive este del crédito no esta noche no cuenta esta noche dormí otras horas pero esto no cuenta cuenta a partir de mañana cuando tienes que volver a la a la rutina de un bebé de un bebé es poco a poco pero siempre a la misma hora no Guaro es fácil cuando te empeña si te pones a ello es fácil pero hoy todavía andó con el la claro normal púlpito poco

Voz 11 22:59 que sea un año apasionante que viviremos contigo todos esperándonos contigo todos

Voz 4 23:05 en la Cadena Ser con un detalle no es verdad que venimos de unos años muy tensos en la actualidad española sigue habiendo motivos de tensión esto es obvio lo contamos todos los días damos el coñazo como dice como decía Gabriella

Voz 11 23:17 pero es verdad áreas más claro cuando cuando quiera

Voz 0169 23:21 es la relación de una idea

Voz 11 23:24 claro que no yo lo tengo que confesar que en mi vida me desengañado de la radio fundamentalmente de La Ser pero tengo que confesar que mi dosis de proceso contigo a ser tan radiactiva que me fui de vacaciones esto hace tiempo antes de que ellos antes de que yo volviera a ser hirió rompe y mi pacto con la serio llegue dicho el proceso digo vale cuando acabe me lo contáis nuevo y entonces volví en septiembre iría el proceso entonces ha sido muy nutritivo porque gracias a sus desconexiones leí mucho TAD pero como el profesa hay que tratarlo lo que vamos a lo que vamos a hacer este año es hablar más de Cataluña y menos del proceso porque en Cataluña pasan cosas muy interesantes es es una de las regiones más más vitales Tura al empresarialmente socialmente de España ideó Europa yo creo que los catalanes no se merecen que les demos si joyas

Voz 4 24:25 sí fíjate yo tengo la impresión

Voz 0169 24:28 después de unos años de de mucha tensión

Voz 4 24:31 mucho vértigo casi todos los problemas siguen ahí pero la el factor diferencial con concursos políticos concursos vitales no cursos de vida en España anteriores es que ahora están las cartas sobre la mesa ya hay factores de incertidumbre sobre cómo se van a Repsol los problemas que tenemos de cualquier orden económico político pero ya sabemos casi con toda seguridad qué podemos esperar década de cada cual y eso no va ayudar mucho a darle al ser esa cualquier otro acontecimiento su justa dimensión por qué están las cartas boca arriba ya sabemos lo que da de sí cada uno de los actores de la vida pública

Voz 1995 25:10 asimismo a pensar que la amor de Ignatius es sincero porque lo sepa bueno la mirada es una mirada tierna

Voz 19 25:18 los bonita sino absoluta hemos compartido alguna noche aquí aquí aquí aquí aquí en esta mesa con público

Voz 1995 25:28 Día D

Voz 7 25:31 que me deja saludarla al menos Carlos qué tal cómo estás bien muy bien

Voz 0470 25:37 poco preocupado porque me he marchado de casa con la llave puesta hoy como dado cuando me marchaba

Voz 0313 25:44 queda ahora ya ven el bombín y aquí están los niños

Voz 0470 25:47 he ahí la puerta abierta porque no no quitarlo quitarle esa vista también sí sí sí supongo que habrá ido a alguien ya arreglarlo agradecido pulsa casos y ahora Issam pensando que era una señal de los astros pero me he ido con la pues perdona igual con Torres no juega por fuera pero no pueden abrir no no no si abrirse puede pero también pudo el que vienen desde fuera sabe están pues si fuera que salgan los muchachos no no no no están dentro están dentro de esa quedó ha puesto por Lauda no

Voz 1995 26:16 extranjero y entonces pues que nos hemos quedado todos los a la hubiese a la Cadena Ser está pensando más desesperación qué tensión cuando él porque no vas a volver a casa hasta que el PSOE es una metáfora de lo que pasa dice tenemos un problema y no tenemos la llave para eso es lo pasé bien visto y seis bueno pero pase lo que pase

Voz 0470 26:39 qué tal hacer y estoy en si esta tarde esta tarde reventara Castro amigos que esto es como el fútbol como el Barça pongamos por caso no te antes de que empiece la temporada todos los artículos los comentarios los debates sobre si será un cuatro tres tres laterales profundos dos centrocampistas un punta son un placer

Voz 0313 26:59 yo lo que tengo ahora es empezar a lo de la aparente ausencia de cambios que comentaba Daniel desierta John el cambio por el cambio no ha creído nunca yo el otro día cuando los compañeros de marketing y prensa me pedían oye porque no hacemos una nota del programa para difundir y tal no sé qué sabe que hice una lista de la gente que colabora en la Ventana porque aparte de un equipo en fin de de profesionales de esta casa de la Ser que hace un montón de años que trabajamos juntos ya jugamos un poco de de memoria tenemos una nómina de prescriptores que no voy a repetir pero es que empecé a hacer la lista coño el Robinson Benjamín Prado Mariola Cubells Elvira Lindo Carlos Boyero y tal digo que voy a explicar más de lo que va a ser la ventana vuelva a ser mirar la vida a través de estos ojos tan diferentes y tan interesantes no y buscando sobre todo historias y personajes que sean el pote de potentes localmente pero el interés global

Voz 0470 27:55 vale no somos contadores de historias sería seguiremos

Voz 1995 27:59 la florentina sino puedes fichar mejor no fichas no poco lo que está haciendo Carla voy igual está ahorrando

Voz 0470 28:04 para lo que venga el verano que viene puede meter en la hucha para lo que pueda durante el decirlo durante la temporada va a girar por ejemplo está

Voz 0313 28:12 verano ha estado colaborando con con Roberto F nos gusta tanto que se va a quedar al resto de la temporada con nosotros no por citar una una novedad pequeña o grande como se quiera medir no pero en fin todo por Larra dio los libros el cine la filosofía el arte la música la Educación la Ciencia por todo la vida no la radio eso es la vida y eso es lo que haremos cada tarde en la ventana

Voz 1995 28:34 esto caso no hay que esperar al mercado de invierno se puede incorporar a alguien la semana que viene

Voz 0313 28:38 lo hemos hecho lo hicimos con arcano hace poco que sigue también con nosotros la actualidad hay pues por qué no durante la temporada pueda haber sorpresa

Voz 1995 28:46 es verdad Angels que claro la radio es un elemento vivo y los cambios serán produciendo hoy Nos sentamos aquí le decimos a la gente tenemos estos nuevos colaboradores íbamos a hacer estas nuevas cosas pero en el fondo antes la la la la radio es un ser vivo que se alimenta de de de muchas cosas y que va variando

Voz 0194 29:01 bueno bueno en este medio según este medio es que hoy empezamos mal empezamos porque el calendario silvestres

Voz 4 29:06 septiembre hemos vuelto de vacaciones y empezamos

Voz 0194 29:08 Nos pero podemos ir cambiando modulando día a día semana semana incorporando cosas prescindiendo de cosas sino Nos gustan sí eso es lo bueno de este medio que que te permite te permite casi

Voz 4 29:21 probando a diario lo que funciona

Voz 1995 29:24 que no funciona no déjame volver a esta pregunta cuál es tu primer recuerdo de de la radio

Voz 0194 29:29 pues es muy parecido al recuerdo que tenía Andreu recuerdo de las radios volver del cole a casa mi madre era modista cosía escucha la radio por las tardes seguido volvía del cole mientras yo hacía los deberes ella escuchaba la radio yo la escuchaba con ella la señora Francis por ejemplo los consejos escuchaba PP Navarro que tú lo tenía antes en un concurso que hacía en Radio Barcelona al mediodía días que no recordémoslo el concurso

Voz 1995 29:52 esta esta en forma Pepe Navarro hasta prendidos de este acuerdo la increíble con los problemas

Voz 4 29:59 cortarte antes la madres en la conexión

Voz 23 30:02 la verdad es que las víctimas literario la conexión con las radios para de radio de familia yo creo que que la radio

Voz 0194 30:08 no cuando piensa piensan la radio piensa en en la calidez y en la familia no y al final la gente cuando te escucha piensa en lo mismo no formas parte

Voz 0169 30:15 en casa de su familia y de ahí viene la famosa frase

Voz 11 30:18 la familia que escucha la de unidad

Voz 0169 30:21 buena nota de ello caso visto bueno el año pasado fue poco te has cumbre todo no estoy hacemos una oportunidad romance no era así sí sí

Voz 1995 30:34 así que en algunos casos Ángels igual la separaban Márquez heridos vale deportivamente tengo que hablar mal tengo que hablar de muchas cosas temas escolar con con Javier del Pino tenemos sesenta Ortega como estandartes

Voz 0169 30:45 no vamos a meterlo todo

Voz 1995 30:47 en una batidora se nos acaba el tiempo Ortega todo bien

Voz 0874 30:51 todo bien todo bien sin cascos yo yo sufro mucho

Voz 0470 30:54 cuando estoy en radio sino una barbaridad horroroso porque no sé si estamos en antena húngaro no puedes modular no

Voz 0874 30:59 sabes hasta qué punto la rabia Cascos no es lo mismo

Voz 0470 31:02 por lo mismo aquí faltan usted hizo muy a mí no me gusta mucho de los cascos urbanos la hizo mucho no no porque te gustas cuando hablas por algo no pero pero pero eso es un peligro eh ya eso es un peligro te vas a acosar acabas cantado cosas

Voz 1995 31:19 sí sí claro de todos de todas las respuestas posibles en caso de octubre es que es verdad que si tú cuando te oyes te gustas yo no quiero enamorarme de mí mismo de mí mismo mejor las entre treinta minutos una hora menos en Canarias estamos presentando les hoy una una nueva programación y como bien decía Ángels esto está viva mañana cambiara de mañana tendremos ambas cosas pero hay muchas

Voz 1995 36:11 vale o recuerdo que cuando se enciende la luz roja sí sí lo digo

Voz 0169 36:15 ya

Voz 19 36:19 estoy muy atento

Voz 1995 36:20 la presentación sabe si no me doy cuenta de que había encendido la luz roja ahí estamos en el aire del nuevo seguimos en la Cadena Ser

Voz 0470 36:26 pero había casos eso a Ponseti lo vas a mucho

Voz 1995 36:29 no entera no es el momento de las Fall hablar cuando se apaga la luz y claro

Voz 0874 36:33 las reyertas personales no es el momento de la verdad porque estaban Angels y discutiendo sobre qué hacemos con vaya Champions no me quites el programa

Voz 0169 36:42 vete tú me Smith porque la segunda parte del partido de Champions arrancados

Voz 1995 36:49 Carrusel es un tema que no hemos resuelto todavía con cuál de ellos bueno con fuentes radios tenemos ya con lo digital luego tenemos las redes

Voz 0169 36:59 como estábamos máxima se me estás nuestro por qué

Voz 1995 37:01 sí buenísima músico de anticipar una cosa igual igual no me lo deja la acción

Voz 11 37:07 una pero la sede está trabajando para que en un futuro próximo sea posible simultanear

Voz 10 37:14 hora25 muy bien

Voz 11 37:16 deporte al menos en el setenta y porción

Voz 0169 37:19 toda la población coma en FM avariciosos sentados el Da Lata que del equipo yo doy la noticia reflexión una perfectamente lo vamos a hacer así

Voz 1995 37:31 pero antes de ir a los deportes es un tema que tenemos que resolver algún momento Javier del Pino muy buenas de nuevo cómo se presenta esta es la séptima temporada de hoy

Voz 7 37:39 no sé qué es la sexta séptima desde que suena bien porque es muy bien espero que los que es que nos están haciendo que sea numéricos no faltando al respeto mucho sí

Voz 0874 37:56 bien porque porque seguimos vivos nos sigue sorprendiendo no sin muchas novedades estoy con Carles somos poco más de hacer las cosas durante el año mira te vamos avanzando pero sí con algunas incorporaciones desde el principio viene por ejemplo Enric González que se marcha Buenos Aires de corresponsal deportivo es un buen cronista de fútbol de Onésimo también va a colaborar con nosotros Manuel Vilas que yo creo que es el escritor que ha hecho el mejor que el año no es algo Boris y más gente pero poco a poco el año pasado cambiamos tantas cosas que yo siempre decía a Daniel que me hacen falta como dos horas más de programa Villel lamentablemente está dispuesto a darme las frases así yo sigo Javi yo sigo claro es que el programa tiene una cosa muy curiosa es que tenemos a intelectuales como Bill a eso Pérez Andújar poco a los desechos de la radio

Voz 0470 38:43 los los restos de fábrica de vale pero no

Voz 1995 38:46 no ha respondido a la pregunta sigue bronca que si sigue vale pero luego hablamos si realmente fue lo que tela muchos totalmente la moderna lo que te lanzó fuera miente en el sector de la radio si en el que es decir luego en el sector del tenis cambiar tu sabes que mi otros

Voz 0470 39:02 a mí me lanzado te acuerdas podemos comprar un partido en concreto en Vicálvaro cuando del ranking de la Federación de Madrid sí pero luego pasa lo que pasa este verano si tampoco lo contamos ahora visible cargo que encontramos bueno pues tuvo un partido muy importante este verano pero lo importante es que no se pueden dar todavía realmente importante estamos ahí los dos en Manacor Manacor contra el mejor tenista de Manacor una larga esa información en la vida tengan en cuenta no lo voy a guardar para vivir es es el primer a vivir lo contar a veces vale

Voz 1995 39:31 por tanto

Voz 0470 39:31 vídeos son sólo podemos decir que en ese partido ganó el mejor el mejor

Voz 1995 39:38 bueno ya aparte de la estilísticas e CIDE los nobles que no hagas mencionar a vivir tiene una forma unas hechuras no sé si es de esos programas del programa va por delante de diez del programa en civismo tiene vida y toma sus propias decisiones yo creo que de

Voz 0874 39:51 lo que pasa es que la marca de la Ser va por delante de nosotros a mí ahora me ponen hacer los toros y la gente lo escucharía estoy seguro incluso Carrusel deportivo porque la marca de estímulo

Voz 1995 39:59 no les acaba de dar un respingo

Voz 0313 40:01 eh pero es verdad yo creo que el programa tiene una idea

Voz 0874 40:04 no hay una sonido también no nos permite hacer cosas que no se pueden hacer durante la semana ese es un privilegio ir yo creo que ese programa funciona en parte es porque la gente los fines de semana hasta mucho más predispuesta ser bueno contigo que de lunes a viernes no de lunes habían extremas prisa van en coche van a trabajar van a enfrentarse a sus problemas no en fin de semana ya se levantan con buen ánimo yo ya llevo ese terreno ganado cuando doy los buenos días

Voz 1995 40:30 Manu emérito como bueno llore si confirmamos la noticia vais hacer esto es el programa a la vez que que ya conjuntamente

Voz 0470 40:36 ya veremos cómo organizamos el segundo turno nueve noche

Voz 35 40:41 igual para meter a un Lopetegui la vida Un Valverde igual

Voz 1995 40:44 que me da la novedad es que este año Nos enfrentamos a dos

Voz 0470 40:46 horarios distintos a Champions que siempre es viejo conflicto de Champions pero juega el Madrid a las veinte cuarenta y cinco juega el Barça al de este año siete menos cinco y a las nueve habrá dos en cada jornada de Champions dos horarios jugarán unos equipos a las siete menos cinco y cuando acabe esa tanda el partidos empieza una segunda tanda de partidos quieran a las nueve el año en pleno hay cuidado muy importantes no que has este año en Aibar pero hay tecnología de gol de anterior explicando tónica en jaleo

Voz 1995 41:12 cambio muy triste unos y vivir como que hay tecnología

Voz 0470 41:15 hasta ahora no lo vi aclaró Ortega tecnología pero no hay que utilizar la palabra Ojo de Halcón por decirlo de una licencia tecnologías

Voz 1995 41:23 Alex pero que cobra a es tecnología de gol más dejaba ver la tele

Voz 0470 41:27 ya de goles cuando la pelota la circunferencia supera completamente

Voz 35 41:30 Paul y al colegiado en la Liga en la Liga la Champions le le vibra el el

Voz 0169 41:34 lo que es gol sea cuenta los pasos que va dando es que el novedades mano ojo de halcón eso es que sí hay en Champions el tenis pero Leo te lo explico el bar es para cuando las cosas no están claras por ejemplo quién es

Voz 0470 41:50 las

Voz 0169 41:51 ayer en el deporte el fin de semana o quiénes líder en el deporte día a día no hace falta Bar el EGM lo deja claro pues ya está él bares es un saca embrollos llegara a un romance

Voz 7 42:01 ya lo cierto es que

Voz 1995 42:07 no estaba este este verano Manu que el deporte da igual si hay noticia si el Madrid no ficha es noticia entonces pisaba un poco esto decir que no pase algo es la noticia pues mira yo creo que

Voz 0470 42:22 es que pase lo que pase hay algo que no deja de interesar está la SER ya lo he dicho yo no no no no mira hemos perdido yo creo que en la Liga hemos perdido algo importante que son dos de los tres mejores jugadas del mundo se ha ido Cristiano promete los que sean entonces el foco la antes vía un poquito no aquí siempre nos gusta mirar a las estrellas y hemos presumido durante muchos años detener a los dos a los tres mejores jugadores del mundo en nuestra liga pues de los de los tres en los han ido dos y eso siempre es Kote lo desvía a otro lado a la liga francesa donde están en la liga italiana Cristiano peleaba con el Madrid enfadado y se mantiene Messi pero es que yo creo que aunque se vaya a Messi que algún día será bueno no es eterno como nos iremos todos eh cuando se vaya Messi hay algo que está por encima de todos que es el Madrid es el fútbol es el debate es el bar con ve que habla mucho del barco nubes el debate del bar cumbre niega a admitir que el protagonista sea el bar esta temporada me niego a admitir los que estamos todo el día hablando el bar no se habla otra cosa en el fútbol el bar me está muy bien es el tema arbitral pero el que por cierto hace más justo al fútbol pero lo de ahora los partidos que es una gran noche de acuerdo no está acuerdo no hay duda esta noche el larguero que estábamos hacer gala todo gracias a todos pese a impartir justicia en el ámbito al que nos refiramos es tiene que ser bien me hace más gusto el fútbol pero lo hace un poco más engorroso el USAL no se celebran los goles cada vez que alguien que es el momento de la exaltación del fútbol por antonomasia de todo el mundo dice lo grita a los cuatro vientos ahora no se celebra tienes que aguantar un par de minutitos a que el árbitro Agassi idea esperar está Benzema con el otro narrador y el narrador llegó a decir al árbitro irreverente que el árbitro no ha sido Boliden estadio la madre que te parió con el bar es más justo correcto viva la justicia pero creo que le quitan una pizca de esa pasión de esa de eso que es la esencia del fútbol de vivir el partido pero vamos vamos sobrados ahora lleva la justicia vamos sobrados de apasiona yo estoy

Voz 4 44:11 en la política española estaría genial

Voz 1995 44:14 es que había que echáis de menos un bar en la política eso es lo que es eh Dani estuvimos aquí preparando este programa además me me asomé la gente yo creo que deberíamos cada cada cada día en cada caso el invitará a un oyente la lo que ocurre en este estudio porque cuando tú ves que hay veinticinco tipos diecisiete televisiones Un veinticinco y que eso no tenga una pausa que no haya un solo error que todo círculo de una forma muy orgánica tiene mucho mérito a la gente

Voz 0458 44:40 te voy a decir una cosa ayer fue la operación retorno había más de cuatro cinco millones de desplazamientos y ayer en Carrusel Deportivo nos parece una buena idea porque es muy muy de Radio Carrusel carretera el viaje de toda la vida conectar con la gente creo que es una temporada que tenemos que hacer un sobreesfuerzo que siempre lo hacemos para que la gente a la gente le apetezca hubiera aquí está en Madrid o asistir a Carrusel donde le dé la gana y sinceramente yo me quedé abrumado el montón de gente conectó con nosotros a través simplemente notas de voz en whatsapp que a día de hoy es muy muy sencillo especificamos que no fuera los pilotos de los coches los chóferes si llamó un montón de gente a Carrusel deportivo ir lamentamos no tener tiempo suficiente para en cada tanda después de ronda pues meter cinco seis reflexiones de gente que llamó desde todos los lugares gente que escuchaba Carrusel fuera fuera incluso de España con el equipo ahí que hasta Robert que nuestro técnico y que hoy con la gente de Carrusel pensábamos coño si es que hay un montón de gente verdaderamente que estás escuchando Carrusel y a las que le tenemos que dar salida es verdad que hay veces que nos creemos lo que son somos la élite del fútbol y que sólo nosotros podemos opinar sobre sobre el fútbol y hay veces que nos ponemos es verdad demasiado técnicos y estupendos no ahí tenemos que bajar un poco Carrusel no al barro pero sí a que la gente pueda puedo opinar efectivamente de todo no es pasarlo bien entorno en torno al fútbol no sólo a hablar de fútbol del Mundobasket que viene de chicas en seguida o del Mundial femenino de la Copa naciones con Luis Enrique que viene ahora sino en torno a a a Carrusel esa gran familia que son nacional pues nueve horas el fin de semana o diez horas las que sean pues todos pasarlo bien yo creo que la conexión con el oyente hizo una autocrítica es algo que hemos hemos hecho pero no lo suficientemente bien y creo que en Carrusel tiene que aparecer por la familia de siempre el abuelo la abuela el tío la tía del nieto y bisnieto Irene aparecer todos ayer ayer me di cuenta de que efectivamente tenemos que volver a conectar mucho más si cabe con con el oyente de claro sí

Voz 0169 46:32 excelente en ellas con nosotros realmente conectaban porque lo teníamos claro

Voz 1995 46:41 veníamos en un clic más fenomenal emoción

Voz 0169 46:43 los oyentes encontró porque hasta el hombre o lo oye gratis la radio llevarán pero hombre para ganar además el día quedó hoy hay que dar un poquito de un canon

Voz 1995 46:55 a la hora exactamente tuya

Voz 0470 46:57 todavía al porque no sabía que estaba mal osea quiero decir nosotros íbamos a estar con nosotros Mara Torres claro Mara tú sí que quiero saber qué va a hacer yo también voy a más en función de aquí y yo decidiré acabamos también su tonos hace bien saberlo para si efectivamente Felipe contenidos vamos a basar todo en lo que hagas

Voz 0169 47:17 el adiós no prejuzga dando vida de verdad hay que Rusia a los prejuicios sino no vamos a hacer bien la radio que estás perjudicando Marbella algo no sé porque hasta aquí sentado no di lo quito ahora nadie se llama a poner pero no creo quemara venga aquí motu proprio