Hoy por Hoy (03/09/2018)

Voz 1 00:00 hola a tendrás más personas que se unieron así creo yo creo que nos iría nadie lo lógico no ha abierto nunca está sola

Voz 2 00:07 qué bonito eso entonces todo el mundo a remolque cuñas de aquí lo que acuñar cuando cuando empiezas

Voz 1 00:16 bueno querría empezar cuanto antes pero te tengo que imaginar el programa y luego construirlo y probablemente a principios de octubre no sí contó cuanto antes cuanto antes esta entonces no sabrás cuando sí claro pero es que esto así que mientras tanto tira tira tanto yo estoy tirando nosotros que nos gustaría tener más tarde porque queremos ir con la gente Mercamadrid claro nuestro apoyo queremos que nos escuche Pepa levantar todo el coche pero cuando Pepa

Voz 2 00:45 el objetivo que estáis ahí alguna la vida moderna

Voz 1995 00:49 tiene alguna no optará igual esto

Voz 2 00:52 va a costar a los últimos levanta los primeros trabajos Plenty maravilloso las armas novedad abre paso trabajo de Kelly gastado en pagar habría bueno pues aquellos oyera cuando salgo de trabajar como hice durante estos porque por ahora aclara años PDP tendría que ser el programa con ellas que cambiar tendremos que más tarde yo creo lleváis cuatro tiempo haciendo la vida moderna pinta tan poquita temporada muchas que necesita volver a escuchar os como toda la verdad

Voz 1995 01:20 bueno ya tenemos noticia sabemos que las luchas de de la radio en las noches de la Cadena SER cambian incorpora Mara Torres en los próximos días tendrá usted es todo la información sabremos cómo cómo queda definitivamente lo Broncano no pinta bien no demasiado bien pero el estoy de la confirmación ha sido un verano pero placer compartir con vosotros queridos compañeros hoy perdona están presenta novedades tienes tu casa nadie me ha preguntado nada lo que yo yo como siempre me ha quedado claro yo no cambio nada bien de viene hay que hacerlo de sin muy bien de igual de bueno igual es bueno esa es la gran novedad que podemos aportar bueno vamos a a seguir hablando con compañeros con amigos con las caras con las voces de la aprobación de la Cadena SER porque afortunadamente veinticuatro horas al día da para mucho así que sepa Carlas Broncano que que no has dicho nada que que no sabes que solventar esa lo de la hora de pues me parece que no es el momento Ignatius muchísimas gracias Ortega una promo para el programa podía te hago una cuadra cuando era quiere mañana qué hora es las dos para la uno te va bien me mañana a una tienes una cuenta primo Dani placer como siempre manualmente con Ángels y Daniel no te vayas vale vale seguimos contándoles como como empieza este año la Cadena SER digas la verdad

Voz 5 03:17 lo sabes todo de tu equipo de fútbol favoritos los obras todo de tu equipo de Pasquet favorito obras todo de tus deportistas favoritas sólo tienes que sintonizar SER Deportivos a dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde un ahora

Voz 3 03:40 menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 13 06:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:08 pues ya se pueden ustedes imaginar lo que ha costado echarles el micrófono porque ni con agua caliente Saban todo un verano sin tener un micrófono delante con mucho que contar son muy chupa micros yo no aclara Araya ganadora que Carles que no me voy que les gusta mucho mejor si no como a ti Ponseti no

Voz 2 06:24 yo yo prácticamente ningún programa daba caería hablar al micrófono una cosa como que no claro no te gusta no no va contigo no yo es que nací cuando un micrófono dentro de mi cuerpo lo llevó incorporado dice la gente voy a voy a preguntar de dónde tenía no no no no no porque he estado mañana ya llevas un tema de consolador ese vibrador es complicada

Voz 1995 06:45 pero tú sabes perdone si lo que tú me digo por poner las cosas en su contexto la noticia viene de este verano en Berlín cerraba una terminal porque un pasajero llevaba un consolador en su equipaje de mano aparecieron los artificieros lógicamente lo habían confundido con una gran

Voz 2 07:00 no no arma letal

Voz 1995 07:02 buscando la información se en mil novecientos dos empezaron a comercializarse los primeros vibradores y les recuerdo a todos ustedes que la radio deseo en sus primeras emisiones en mil novecientos seis

Voz 2 07:15 es más antiguo el vibrador que la radio está intentando llegar a ese punto

Voz 1995 07:17 no digo que tenga vamos a cambiar de sector en pero pero las cosas son son cosas bueno seguimos repasando las novedades esta nueva programación de de la Cadena Ser con con algunos cambios que parece que son sutiles Daniel Gavela director de la Cadena SER pero son cambios importantes los que hoy estamos proponiendo

Voz 0921 07:35 sí yo creo que ese no se cambia sólo con la gente se cambia fundamentalmente a través de la mentalidad y a través de las apuestas no entonces yo podría hacer algo así padecido por establecer una fecha que no sean sólo los catalanes que parece que van coleccionando fechas yo podría ser el manifiesto del tres de septiembre para la radio al menos para este año y sería algo así como menos gravedad más sentido del humor menos punto de vista personales y más variedad de voces menos Madrid más España menos España IMAS mundo menos proceso más Cataluña que ella ha dicho antes menos declaraciones de políticos y más atención a la España que cree hay que buscan empleo a la España que se forma la que viaja que emigra que crea arte y cultura consume que se preocupa por la salud por suspensión

Voz 1995 08:34 o por el futuro de sus hijos ya ven ustedes que los cambios son algo más profundas de lo que parece hice de todo lo que dices vamos a levantar la bandera de el humor que necesario pero como concepto no como programación concreta sino como concepto y aquí tenemos una una muy buena muestra pero antes de cambios y nuevas incorporaciones les recuerdo nueva temporada asearse quieren hacer cualquier comentario porque de buenas a primeras apenas tres días cuatro días aparecía un nuevo programa en las noches parece que las noches están tomando tienen una promoción muy una importancia relevante en esta nueva programación así que dejen ustedes saludar a Marina Fernández y Aitor Albizua muy buenas cómo estás de buenas a primeras es como habéis aparecido en la programación de la Cadena SER

Voz 1 09:18 así es arena hace un programa de así como acabamos de entrar en este estudio de repente de repente como listas primeras impresiones habéis empezado el miércoles y me me equivoco de la semana pasada el miércoles de empezamos para nosotros no es exactamente la noche sino una mañana pues un poco más madrugadora mañana cinco lógicamente nos viene muy bien planteado

Voz 14 09:39 Nos lo así y estamos muy contentos Nos decía en el programa de hoy Roberto Sánchez que que ha tenido la amabilidad de de estar con nosotros haciéndonos de falso oyente que los oyentes de madrugada son los oyentes muy fieles es una audiencia especial llevamos muy poco tiempo y ya lo estamos notando muchísimo muchísimo cariño y sobre todo muy muy buena actitud no estamos haciendo Nos estamos haciendo compañía como humor con las noticias con lo mejor de la SER notando mucho que que sí que hay gente ahí a al otro lado

Voz 1995 10:16 las horas a estas horas bueno mucha gente Aitor que difíciles empezar con con la tradición que además tiene la Cadena Ser en nuestra programación nocturna que difíciles empezar un proyecto como puesto

Voz 0455 10:26 tanto si además al principio de hecho estábamos pensando por dónde tirar que hacer al final bueno pues encontramos principio está

Voz 1995 10:35 pensando en no ir

Voz 0455 10:38 el primer día el miércoles pasado por el martes por la noche yo estaba diciendo en casa no no voy Novo y bueno al final bien

Voz 1995 10:44 vinimos y empezábamos estrenamos el programa

Voz 0455 10:46 pero cuando pensábamos en hacer bueno pues al final llegamos a la fórmula que lo mejor era aprovecharse del resto de programas de la cadena SER y plasmar a esa hora lo mejor de las cosas más divertidas y más entretenidas lo que el oyente no se podía perder todo eso resumirlo en una hora y media pegadito bien más divertido y entretenido

Voz 1995 11:08 en ese sentido yo tengo el privilegio el tremendo honor de ponerme a hablar con toda la gente a la que escucho porque no es la primera vez que que lo confieso yo lo que soy es un buen oyente de la SER de verdad si uno de los mejores oyentes de la Cadena SER soy entonces como os escucho todo el rato me hace ilusión hablar con vosotros a Marcos que fue durante todos los días Antonio Martín busco desde la base un poco a lo tuyo ahora eh estabas ahí pensando en la radio

Voz 1018 11:32 me hablado yo voy a un rato pensando en cuentas

Voz 1995 11:35 su programa en caros en las doce tú ya estás ahora mismo

Voz 1018 11:37 a esta hora amplia anormal saldríamos de la doce

Voz 1995 11:40 está aquí estaríamos intentando ver

Voz 1018 11:42 dónde puede ir Hora catorce que es una cosa que al final cerramos pues salas donde los cinco por decir una hora

Voz 1995 11:48 hasta las dos menos cinco no sea Berriel más galardón uno

Voz 1018 11:50 a veces hasta las dos menos unos segundos que cambiamos si Hora catorce vive de vivir e la vida en la actualidad al último minuto entonces todo lo que pensamos en la que tenemos a las diez y cuarto es un punto de partida no puede ser el punto de llegada porque eso sería un error tremendo sería hacer

Voz 1995 12:05 Carlos los oídos y la vista lo que está

Voz 1018 12:08 pasando entonces el objetivo fundamental de cada día es plasmar lo que lo que pasa seleccionar lo que pensamos que puede ser más interesante para el oyente decía antes Daniel Gavela que vamos a poner la vida por delante que yo creo que poner la vida por delante nos obliga a estar pendientes de todo lo que pasa en la vida que es mucho que no solamente la política que no solamente a la economía hay una máxima que se repite mucho en esta casa en casi todos los medios es esto de en caso de duda periodismo bueno pues yo añadiría una cosa más para nosotros en caso de duda hagamos radio porque la radio permite practicamente todo ese es un poco el reto que nos planteamos esta temporada también uno de los

Voz 0921 12:46 propósito desde esta nueva temporada y es tensionar a los redactores de la SER también tensionar a nuestro a nuestros oyentes en el sentido de que nosotros no gestionamos la actualidad la creamos la actualidad va no no vamos solo a contar una agenda informativa la vamos a generar en ese sentido eh siempre he dicho es para mí es una idea muy clara que las y las radios algo es una rueda in los aspectos una rueda que tiene unos ejes fundamentales que son los tiempos informativos Hora catorce es un tiempo informativo de una extraordinaria importancia para con Ane conectar la mañana con la tarde vi esa tensión es la que con la que queremos abordar esta nueva temporada yo muchas veces pensando sobre esto me imagino me gustaría que los los oyentes generan también yo me imagino a la SER como una formación de arqueros en la que cuando dispara la flecha la primera fila la segunda ya está

Voz 1995 13:48 cargando no

Voz 0921 13:49 así que nadie se puede descuidar todos con los cascos puestos nunca mejor dicho set

Voz 2 13:54 sí lo eres arqueros cero tenemos una mañana muy complicada la verdad es que ya hay ya lo aborda ahora diría yo pensaba que los límites de ser aventurero da resulta que son los llorar límite horario cara tienes decir que

Voz 1995 14:16 entonces será aventureros vivir al límite en nosotras

Voz 2 14:19 son los de la aventura es verdad pero el estudio ahí pero es que es donde está la emoción besos madrugada is os os levanta temprano o nos ha costado

Voz 1 14:29 no no no nos acostamos hecho todavía no hemos dormido bueno es otra cosa es que me desperté ayer a las doce del mediodía claro ahora ir a dormir un poco para hacer el programa de mañana a las cuatro de arqueros todo el tiempo fíjate sois

Voz 2 14:43 protagonistas

Voz 0921 14:45 en mis tiempos de cazador para aquella de provocaron poco decía joder nunca me encontré un ecologista en el Campo eh a estas horas nunca me pasa con vosotros en la vida siempre lo veo sentados en el estudio nunca he visto subiendo

Voz 2 15:00 Duque antes de verano que es agua tirándome por barrancos no no pura pura aventura no voy contigo Interpol va vamos a lo de los saludo el otro día si le humilló un poco tiene y te digo qué tal

Voz 1995 15:14 háganos un curso de buceo en Murcia quizá pues sí estado en las Bahamas

Voz 2 15:20 a ver si acaba la conversación con sé si acaba de Success que fíjate presentar pero yo ser aventurero si es que está ahí el perjuicio la galardón no

Voz 0921 15:30 no lo tuyo no es ser aventurero es

Voz 2 15:33 sí bueno el reto es todos los días

Voz 1995 15:38 programa informativo las dos cuando se está creando mucha de la información que después vamos a analizar y que nos va a acompañar la historia está creando es ahora es es otra vez el reto

Voz 1018 15:48 pero yo creo que además consisten contarlo si es posible bien contarlo si es posible los primeros pero no atropellar Nos al contarlo que decir las cosas de contar las explicarlas a la gente darle una primera visión de fondo sea no quedarnos en la superficie de lo que está pasando ha dicho ha dicho adiós no contextualizar lo que estamos contando de alguna forma bueno pues yo creo que centrar digamos un poco confía Daniel el eje informativo del días donde se está cociendo todo entonces todos los días ahora mismo tienen una batería de historias que están abiertas las que tenemos nosotros trabajando toda la razón de la SER las emisora los corresponsales fin todo lo que es la Cadena Ser que es muchísimo entonces yo creo que lo que nos diferencia de otros informativos de decrete es ahora es digamos que tenemos una visión que trata de acercar al oyente a lo que realmente está ocurriendo jugando insisto mucho en esto con todos los elementos que permite la radio no solamente con la crónica no solamente con una llamada telefónica sino

Voz 1995 16:40 tirar de todo sin dejar que tengo una curiosidad Toni Martínez nos esté escuchando en Barcelona Toni muy buenos días Toni para el arranque de las noticias del de Hora catorce como es importante

Voz 15 16:54 el el el todo por la radio en escuelas los arroceros en esto de los arqueros está ahí el arquero Marcos cientos de nosotros estamos allá detrás diciendo madre mía a nosotros en la fila de arqueros vamos a cuartos

Voz 1995 17:06 qué cargando así pero el inicio de la información que da a José Antonio Marcos todos los días a las dos cómo cómo influye lo que tú estás preparando para todo por la radio tanto influye

Voz 15 17:16 pues estaría en lo que sería el límite plagio lo lleva está entre claro influye bastante claro nosotros vamos siguiendo la programación desde las desde las ocho de la mañana o desde antes si te has despertarse hasta el insomnio ahí influye lo que dice Pepa las ocho lo que dice Iñaki a las nueve las ocho y media desde esta mañana no influye lo que decimos en los boletines horarios influye lo que decimos a las doce y en Hora catorce pues ya influye del todo porque dos horas después ya lo dejamos Cerrón nosotros siempre con la laxitud que permite la cuarta final de arqueros

Voz 3 17:55 lo quiero

Voz 1995 17:56 me parece que te va a modo Moya

Voz 3 17:59 lo chulo porque es una metáfora medieval en Ladera dijo

Voz 0921 18:02 realmente es del ejército persa John me

Voz 3 18:04 a ver si eso también lo visto en los bajos

Voz 1995 18:09 le decía Antoni estos tiempos de esta nueva ola de de corrección política no te asusta un poco

Voz 15 18:14 es verdad bueno hace tiempo ya que funciona no pero es verdad que

Voz 1546 18:18 que cada vez que siempre hay un colectivo ofendido no debería haber un un un ofendido metro instan a un avisador que te dije

Voz 15 18:27 bueno pues cuando estás hablando de tal tema eh estás hablando de vibradores o sea sé

Voz 1995 18:33 eh

Voz 15 18:33 se activa una alarma que te avisa de que hay alguien ofendido si es un poco no sé si es difícil lo o no pero es es distinto a como era hace diez años

Voz 1995 18:42 vale yo estaba en la la promo la cuña no lo ha hecho Ortega eh pero he oído que esta tarde arranca AIS con Paco Maruenda

Voz 15 18:50 sí sí te entrevistamos a entrevistamos a Paco Maruenda estatal

Voz 3 18:55 la primera entrevista de todo por la radio bueno a ver no que otros lo duro no es bueno yo siempre decía de la BBC que era era el periódico

Voz 0921 19:06 con más barato del mercado

Voz 3 19:08 porque podías leer una y de otra en broma y las dos veces funciona con Pablo Marhuenda puede pasar algo parecido se lo diré

Voz 2 19:16 bueno de hecho de hecho con que cojas el corte ya se lo pone mira propone y te lo voy a decir yo sí que tiene este señor que se basa no pero has esto es bueno imagino que el humor que tú practica esto

Voz 1995 19:34 que es tan complejo tan elaborado de una de una forma tan precisa entonces el cirujano del humor también está viviendo un momento extraordinario acierto abres cualquier periódico ABC cualquiera y te encuentras con un material lo pones cualquier informativo o abres cualquier red social tiene un mal tenía el fantástico para construir una crónica extraordinaria del día

Voz 15 19:54 piensa también bueno a veces es un poco tan excesivo que es contraproducente sabes porque el mercado está saturado de tonterías entonces lo que antes era un hecho excepcional crea crear tonterías sobre los asuntos más serios ahora hay una sobre dimensión de de de tonterías efectivamente sobra dimensión de declaraciones políticas todos los días no es decir esta mañana dicen bueno inicia el curso político en realidad el inicio de curso político quiere decir que diez quince veinte político poco se lanzan a radios prensa ahí televisión a hablar situada en el balance de día lo que se haya hecho efectivamente hoy lo estoy seguro de que sea mucho pero lo que haya dicho seguro que será muchísimo

Voz 1995 20:34 si cómo era aquella frase de Wilco tiques muy difícil para un cómico hace su trabajo cuando tiene a toda la clásica la toda la clase política haciéndolo porel bueno todos los días como siempre en La Ventana todo por la radio y seguimos con el humor porque hay una nueva incorporación veta de Antonio Castelo los viernes

Voz 0455 20:50 la noche y la madrugada muy buena fama Toni Guiral justas yo muy contento la verdad de

Voz 3 20:55 devolver el más sereno drogado

Voz 0455 20:57 si no es en riguroso grabado riguroso diferido si vamos a hacer un programa sobre comedia de comedia en Fibes Holanda bromas sobre comedia sí es un unas grabaciones de comedia en directo de hecho son las únicas que se hacen en España ahora mismo de cómicos haciendo da todas las semanas son las únicas en la historia de España que siguen revisión de texto salga hasta ahora solo habíamos visto programas de televisión donde comenzó hacia su monólogo pero estaba revisado himno en un garito

Voz 0921 21:29 él que el programa Fever

Voz 0455 21:32 anda se basa en esas grabaciones y iremos como bueno como

Voz 3 21:36 este programa de radio también cursando las

Voz 0455 21:38 ahora el reflexiones de la semana sobre temas de actualidad de cómicos que han hecho en directo en la grabación que hemos hecho esa misma semana global tiene que las dos partes una parte pura en directo y lo usamos fragmentos de esa parte en directo reflexiones de los cómicos para comentar las en el programón

Voz 1995 21:53 porque la radio tiene que tiene que buscar los territorios tienen que encontrar nuevas narrativas y buscar nuevos públicos

Voz 0921 21:58 eso sin duda pero yo creo que el en el humor reside una de ellas de verdad y y hay una cosa que me preocupa mucho en estos tiempos por lo tanto cuando decíamos que uno de los cambios esta temporada tenía que ser el enfoque del humor tiene que ser también la defensa del humor para mí que llevo muchas décadas en la ejerció el periodismo yo no concibo el periodismo sin la presencia del humor la tenemos en los periódicos desde desde que existen me para dice que el humor es no sólo una expresión es una alta expresión de la inteligencia sino también una un un territorio donde se juega la libertad de expresión yo creo que en la SER vamos a esforzarnos porque no se corte el sentido del humor en ningún momento porque creo que uno de los peligros que tenemos es la esa extensión de la corrección política que para mí no es más que la censura disfrazada de autocensura creo que tenemos que tomarnos muy en serio hay que ir otra noticia que puede dar es que la va a hacer una campaña en defensa de del humor conectando con la libertad de expresión

Voz 0455 23:14 en vemos sonado

Voz 2 23:18 yo la verdad es que es un tema muy serio es un tema bastante serio Weigle hace poco Chris Rock pues a raíz del de de bueno

Voz 0455 23:26 habiendo las veces al cada vez más verdad una una censura abierta a la comedia en general dijo que que la profesión de conmigo que no es otra cosa que analizar la condición humana no tiene más sabes exactamente eso y yo pues me sorprendió bastante que de hacer este programa ahí me parece super una cosa muy novedosa creo que es sólo se hace hay un programa muy parecido

Voz 3 23:46 en breve G2 que son únicos y todo el mundo

Voz 2 23:49 pero lo escuchan Ayna escuchaban los en castellano con al Mike y luego así no

Voz 1995 23:53 tú vale muy bonita

Voz 2 23:58 no

Voz 1995 23:59 Miguel Robinson cómo estás bienvenido muchas gracias estoy encantada de estar aquí yo creo que no sé yo no si sin tú dejar a hacer el programa que haces acento Robinson sillones de escuchar a los los domingos yo creo que no no podría cocinar

Voz 2 24:12 no puede ni

Voz 1995 24:13 porque si yo no tengo allí de fondo contando historias maravillosas de emoción de corazón yo no sabría hacer no sé no sabría cortar la cebolla te necesito Maika

Voz 1546 24:23 esto no es pero es que nadie se pone en marcha

Voz 2 24:26 he comido esto

Voz 1546 24:29 ya pero yo no sé qué haría yo sin acento Robinson tampoco que me encanta contar cuentos acerca del deporte fan es contar lo que no sueles leernos periódicos que no está en otros medios comunicación no es la primera línea pero también intentamos ofrecer los porqués al quienes es pero esto es lo que hace poquito gana poco que dejan de ganar también con un un sentido de que cualquier persona en la vida como en el deporte disquisición ofrecí tener generosidad de ofrecerse nunca pierde puede que no gane pero nunca pierde muchas veces lo hacemos especie de National Geographic de Down de Poti no es que yo estoy tan contento que hay tanta gente que quiere contar quién ha ganado quién ha perdido pues deja hueco a nosotros un acaba de nacer de hablar de pórtico sino más profundidad sino atacarlo desde un costado desde un lado humano digamos disfrutábamos enormemente con la

Voz 1995 25:32 no ir desde una desde un prisma que se parece mucho al humor del que hablamos esta mañana pero que no tiene nada que ver con el humor este verano contamos la historia de una carrera en Estados Unidos figura a no sé cuántos días que solamente han acabado dieciocho personas en veinte años era muy gracioso escuchar al señor hablar de la carrera cuando lo que estaba pasando en esa carrera no tenía nada de gracioso

Voz 1546 25:53 no estaba hecho porque había una pretensión Mario cerca donde los presos intentaba escapar por un montón sí aquí casi nadie escapaba entonces él decidió montar un maratón sobre sí mismo terreno donde nadie lo termine y él disfruta con la cruel la disfruta poniendo todo tipo de trabas hacerlo cada que más imposible pero en el fondo era muy curioso de gente lo tomamos como el último reto posible

Voz 3 26:32 y bueno hay gente para todo también están haciéndolo

Voz 0455 26:36 Leal están a poner unos guantes

Voz 1995 26:38 sí en Estremera también acá la gente coge bancos que dan vueltas el entorno maratón bueno están pensando la idea para mí es el tono de la radio Pacojó muy buenos días alguien si alguien me pregunta cómo tiene que ser la radio inquieto no tiene que estás tiene que hacerse

Voz 1173 26:56 diciendo después de haber hablado con la gente que has hablado claro sabes

Voz 1995 26:58 el tono que tú tienes todavía es verdad o no lo sé a lo que está diciendo a la ley

Voz 1173 27:03 eso que que que Ponseti dice que que

Voz 2 27:05 el se ha tragado un altavoz es algo que podemos dar fe es el único que podría ser la radio sino un micro jugarle negros a la radio se les escucha desde desde abajo de la Gran Vía es un mito y no es verdad no en realidad toda radios

Voz 1546 27:21 me sorprende que las móvil te sobre el aparato

Voz 2 27:24 bueno pero lo llevó al mínimo de la visto las orejas

Voz 1995 27:28 en SER Deportivos forma parte del del Paisaje no solamente informativos sino emocional lo que vosotros hacéis todos los días a las tres de la tarde empiezas una temporada como hoy como no caes en la rutina como haces para que un día como hoy tu programa sea completamente distinto al que empezamos hace un año

Voz 1173 27:45 es imposible es que es imposible caer en la rutina con un programa así porque estaba escuchando Marcos hace un ratito que el cierre al programa a las dos menos un minuto ser deportivo no se cierra es que SER Deportivos de está abierto porque a las tres de la tarde están ocurriendo noticias de deporte lo bueno de Ser deportivos además es que estaba escuchando a los compañeros que que es es un trocito de cada programa porque la primera parte es un carrusel vamos a toda velocidad repasando todos

Voz 2 28:09 la segunda parte es más analítica

Voz 1173 28:11 más este deporte porque es Ser Deportivos es algo más que fútbol es verdad que mucho fútbol ya escuchada ni ha escuchado a Manu hablar del bar de los goles pero nosotros hablamos

Voz 1 28:21 del Bari de los goles y hablamos de deporte femenino habla

Voz 1173 28:23 hemos de baloncesto interactuando con los oyentes en realidad lo del tono no lo sé lo lo que yo te puedo decir es que llevo mucho tiempo haciendo SER Deportivos y soy muy feliz haciéndolo Easy el tono que transmito desde felicidad es porque yo me lo paso bomba haciendo eso porque realmente quiero que la gente se lo pase bomba escuchando el deporte que es lo que es que es que el deporte es divertido que no tiene por qué ser hipermercado trascendental que es así que lo que transmitimos nosotros diversión velocidad análisis todo juntitos tanto compactado con un trocito de Ponseti un trocito de Robin un trocito de Dani un trocito de Manu los trocito mejores de todos los metemos en una hora eh en donde por cierto nos pasa lo que al resto de los compañeros si pudiéramos ampliarlo como están pensando en hacer con las canchas de baloncesto mucho mejor no faltarían

Voz 2 29:05 de media horita de La Ventana medio al Ademar Marcos no parece Coleman no no parece no ni Daniel tampoco sé que hay dentro de diez minutos que baña la mañana ambicioso

Voz 1995 29:17 importantes eso dice Badajoz pasárselo bien férreamente esta profesión este oficio necesita de gente que se lo pase muy bien para transmitir toda esa pasión al al oyente

Voz 2 29:27 sabes qué pasa que tú tú eres consciente de ello igual que todos

Voz 1995 29:29 estamos centrados en esta mesa el micrófono

Voz 2 29:32 te delata si tú eres un tío que no está sabían con la vida bienes triste y bienes no a disfrutar en la radio joven el oyente se da cuenta de todo el mundo y la radio no se pueden yo creo que la la radio el Depor

Voz 1173 29:49 arte y la vida comparten tres cosas que es la pasión yo creo que en el número no engaña el que es apasionado viviendo transmitiendo lo transmite a la gente y creo que sólo oyente lo nota

Voz 1995 29:58 sabes quién se lo pasa bien bien de verdad

Voz 2 30:01 María Guerra hombre yo sabía que más viaja y que mejor vive la Cadena SER hablar contigo Adanero será aventureros y La Script tendrían que hoy celebramos Venecia caro estar en hotel de cinco estrellas tomando ostras y champán

Voz 9 30:17 hola qué tal cómo estáis única tía de la Ser que viven las estrellas

Voz 2 30:22 ya está ahí estamos

Voz 9 30:25 no os voy a mandar mis fotos que no nos quitamos mi compañera Pepa Blanes y yo para ir a para estar en la calle que en realidad es lo nuestro no en la calle

Voz 2 30:41 escasos locales María que en este caso María los canales de Venecia que sondear transmitiendo formidable mente y bueno pues si hay que ir a las fiestas con glamour posterior

Voz 1995 30:50 las listas con la cámara donde sufrimiento con Ponce

Voz 2 30:53 claro bueno una antes la dice ser aventureros escribir sería una perdóname Pepa haya intentado estaban algunos de los vídeos de ser aventurero y estamos planteando una de las grandes sorpresas que no saben Daniel Gavela este año

Voz 0921 31:07 es que probablemente función hemos

Voz 2 31:09 talento y el arte de los dos programas que vivamos en glamour permanentemente ya que nosotros sea considerarlo para sí

Voz 9 31:16 cómo estás totalmente venía o totalmente nosotros no queremos

Voz 2 31:21 Babia tú cobras una colaboración no es que me falta entrar en las Script el único probado

Voz 1995 31:28 que no tengo todavía si es verdad pero tiempo al tiempo María este año claro en el cine que está un poquito pedir perdóname a Borreguero vemos como que las películas son todas más o menos parecidas hasta que llega soluciones al menos demuestras que más allá de lo que creemos que existen y son estrenos de multinacionales y películas grandilocuentes existe otra vida más allá de lo que nos cuentan

Voz 1457 31:48 bueno la verdad es que el nosotras estamos muy contentas en La Script de ser el único programa de de radio que hace información también crítica por parte de mujeres lo cual es muy importante nosotros no creemos nosotras no queremos solamente hacemos una mirada de género una mirada política una mirada poco solemne también Pepa yo yo tengo cincuenta y dos años Pepa tiene treinta ponemos

Voz 0927 32:11 me pongo una Millenium en mi vida yo soy

Voz 1457 32:14 la Radio Clásica ella estado dedicándome capones y nosotros jugamos nosotros jugamos a eso no jugamos a por ejemplo ahora mismo Pepa está en la rueda de prensa de el ex presidente uruguayo José Mujica en el que puede los periodistas latinoamericanos en en Venecia están muy muy expectantes porque ha venido a presentar dos películas una sobres hubo buenos días

Voz 3 32:36 esos doce años de prisión

Voz 1457 32:39 la dura uruguaya hizo un documental de Kusturica sobre su vida entonces eh pues ayer a Prensa Española tuvo un encuentro en el que el dijo que sobre la exhumación de Franco no que el el feudalismo sigue en España Joy en esta rueda de prensa va a ser interesante porque a Múgica no quería hablar ayer de latino k de la izquierda latinoamericana no entonces bueno pues nosotros vamos intentamos estar en la parte política porque el sonido ser es un sonido políticos un enfoque político nos parece que el corte del día para nosotros es a ver qué dice Mujica las respuestas de muchos periodistas venezolanos por ejemplo que hay aquí pero que viven en Alemania y que están enfadados porque dicen haber cuál es su postura sobre la situación de los de de de la diáspora venezolana bueno esas

Voz 0401 33:27 bajos y luego también es ir a ver a ley

Voz 1457 33:29 haga

Voz 2 33:30 y luego está la vida

Voz 7 33:33 eso tardes

Voz 1995 33:36 en la madrugada del sábado al domingo La Script con María Guerra y con Pepa Blanes alter ego María pásalo bien un hablamos mañana compañeros eh muchísima suerte Marina editor muchas más de escuchar tu programa Michael Pacojo

Voz 2 33:51 borrador en referente en lo que va a preparar me voy seguimos la temporada recuerda el verano

Voz 13 37:44 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 37:50 nueva temporada ser es el gasta que pueden utilizar en las redes sociales para para hablar de de todo que les está pareciendo lo que les estamos proponiendo esta mañana como ven a esta nueva ser que estamos dibujando en las últimas horas los seres una es un buque Solís con una programación que llega a todas las horas en la semana todas las horas el día todos los días de la semana con programas extraordinarios algunos como SER Historia programa que mira hacia atrás pensando en el futuro Julio Verne todo un profeta a todo un adelantado a su tía

Voz 0772 38:20 campo una persona imbuida en el mundo

Voz 1995 38:23 veinte leglas madrugadas del sábado al domingo de una inmediata tres y media Nacho Ares bienvenido

Voz 0772 38:28 qué tal muy buenas ideas como ésta es tu lo haces

Voz 1995 38:31 los los años novedades en la historia yo cuando llego a la a la casa el libro veo novedades Historia digo a ver una contradicción esto cómo va a ser va a haber novedades en la historia así que tengo que preguntar de lo que novedades tiene SER Historia pues mira empezamos con mucha

Voz 0772 38:46 ilusión la décima temporada diez años ya parece que fue ayer cuando cuando hicimos

Voz 14 38:50 el programa allá por dos mil nueve

Voz 0772 38:54 con muy buena aceptación mucho éxito los cambios que va a haber este año pues es siempre intentando pues dar un giro de tuerca para intentar innovar y ofrecer aspectos novedosos que sobretodo a través de no solamente del directo sino de los podcast que realmente el el filón por donde nosotros nos movemos será el gran público pues una visión absolutamente diferente muy atractiva de la historia no estamos acostumbrados a a los libros áridos a la pesadez sin embargo nosotros ponemos por por medio de dramatización es con nuevas secciones que van estar también integradas un poco en lo que es la propia actualidad el trasfondo histórico de lo que está pasando y de lo que vemos en las noticias pues con todo eso intentamos pues comenzar como digo con mucha ilusión esta décima temporada

Voz 1995 39:39 creo que deberíamos empezar a plantear Kroos introducir mezclar programas sería fantástico un SER Consumidor en la historia

Voz 2 39:48 empezar a evaluar no es un es un diría que tenemos historia

Voz 1995 39:51 dieciocho años como como ha sido el consumidor la Historia egipcios y él poco vendernos

Voz 0921 40:00 no te creas serio dicen que el imperio romano se vino abajo porque a base de beber agua contaminada por la el plomo de las cañerías los romanos no levantaban Jean ni la lanza nada

Voz 0455 40:15 los sanitarios llegaron los bárbaros y se lo quedaron que nacida

Voz 1995 40:19 esa consulta dos ideas Jesús muy buenos días

Voz 2 40:25 muy buenos días

Voz 3 40:27 los créditos al consumo para comprar coches electrodomésticos están creciendo pero no tenemos claro si es bueno pues malo

Voz 1995 40:34 es verdad eso es que entonces un programa clásico en la Cadena SER y me atrevo a decir cómo la sociedad antes éramos ciudadanos y ahora parece que no está tan como consumidores solamente por más que parezca que tengamos derecho a hilos parece que los ejercicios de vez en cuando cómo estando en como consumidores que irrelevantes lo que tú los cuentas cada semana

Voz 0927 40:53 bueno intentamos descifrar muchas de las claves a las que nos enfrentamos todos los días los consumidores porque detrás de tanto marquen tiene tanta información y tanta historia hay muchas cosas que debemos conocer qué debemos denunciar más que nada para que sepamos comprar decidir en todas las acciones de compra no sólo en la compra de la vivienda que la más importante es nuestra vida sino en las cotidianas vamos a hacer yo

Voz 0921 41:18 oye he tenido un año último en el que sí

Voz 0927 41:21 ha sido muy crítico con determinados colectivos médicos que nos están vendiendo muchos productos y muchas cosas que evidentemente no son precisamente lo más sano del mundo eso te lleva mucho las críticas pero eso es lo que tratamos pero bueno no somos sólo un programa de denuncia también somos un programa muy de servicio y un programa de humor después de lo que ha hecho a vela casi un programa que termina con humor y no sé si dedicarle más humor a a Mundo Today a Buenafuente Alberto Especialistas secundarios dedicarle menos al consumo

Voz 1995 41:51 qué lo de la fama gracias bueno Gavela así Bono entró en la época de Ferreras de la luz por ejemplo es para tomárselo a broma que te suban la luz Colo el siete euros más que el año pasado llenar el depósito del coche porque sí porque no hay ninguna crisis no hay nada que justifique antes le seccionó esto es la guerra no hay nada que justifique que paguemos la factura de luz que pagábamos o que o que nos cueste tanto llenar el depósito acercándose además un cambio de nomenclatura que va a ser

Voz 0927 42:18 S Eliot o o qué va a pasar ahora con los cambios que va a pasar con los días con esos cambios continuos en los que por ejemplo Nos encontramos totalmente descolocados nos vendieron los diésel como mucho mejores para para todo ahora de repente todos los millones de usuarios que tienen diese el dicen que vamos a hacer con los diez bueno pues eso es lo que tratamos con buenos especialistas con buenos colaboradores es decir a la gente o informada de forma que sepa Un poquito no sólo sus derechos sino también qué es lo que viene que es lo que qué es lo que puede

Voz 1995 42:49 me gustaría a saludar a la persona que tiene la responsabilidad más grande de la Cadena SER Castilla es la que cuida nuestra memoria entre tiempos lista ya a la alfombra roja para la gala de entrega de los Oscars imaginar T E Ana Martínez Concejo imagínate en una especie de cueva

Voz 22 43:07 lo de los anillos

Voz 1995 43:08 con laberínticos pasillos donde están todos los archivos de la Cadena Ser uno tras otro antes encinta abierta lo o los los mismos con cintas esos tú recuerdas la historia interminable yo te veo cabalgando conservan en nuestra memoria es la dueña de la memoria de la SER bueno bueno nada no solo

Voz 23 43:29 no yo ahí hay un equipo detrás pero es cierto que con entre tiempos llegamos el año pasado este año va a ser nuestra segunda temporada venimos a poner en valor el archivo de la sed habéis hablado de Historia para conservar la historia está en los archivos habéis hablado de actualidad cuando aquí sea paga el piloto rojo llega nuestro trabajo es actualidad lo que pasa hoy se tiene que conservar para mañana nuestro programa entre tiempos cabalga entre una cosa y otra intentamos pues eso poner en valor enseñar cosas que tenemos guardadas pero también hablamos mucho de presidente estamos pegados a lo que está sucediendo ir hablábamos también hoy de oyentes en entre tiempos el año pasado abrimos una pequeña sección que se llama The Book Ateca Nos gustó mucho mucho ese nombre un tanto oyentes como compañeros piden que les gustaría volver a escuchar del archivo de la SER hemos tenido mucha respuesta de los oyentes hay gente que quiere escuchar un gol otros que quieren escuchar un anuncio otros que quieren recordar una sintonía mantendremos esa época Teka ese contacto con el oyente también de noche puesto que vamos la madrugada del sábado al domingo esos entre

Voz 1995 44:36 Campos queríamos sin el archivo de la SER va para mí

Voz 0921 44:40 país no lo de la radio y se dio en mi vida anterior en esta casa eh Mi vida anterior en esta casa eh recuerdo Ángeles afuera como uno de los piezas fundamentales en y de la Cadena SER porque heredaba es verdad una memoria bastante engañada porque no se cuidaban en todos los archivos pero ya logró poner en pie una obra que Ana continua entonces a mi me parece que hay dos cosas que diferencian a la Cadena Ser y que la convierte yo creo que sí es líder es por esa fiabilidad que tiene en el manejo de la información por la fiabilidad en el dato y eso proviene fundamentalmente de la memoria donde que que que es que es que vi manejada hace un trabajo fundamental para destruir farsantes para destruir falacias para para derribar imposturas no es muy importante poner a la gente en las cosas que decía cuando estaba en otro lugar no eso por un lado a otro otro de los factores y aprovecho para decirlo porque de verdad yo pienso que el archivo de la SER y la redacción de la Ser porque es el medio de comunicación de España que tiene una implantación en todo el territorio la Cadena SER está en condiciones en estos tiempos de noticias falsas que no me gusta la palabra post verdad que es una blandura de estas si en este tiempo de mentiras es fundamental tener un redactor en todos los sitios donde pasa algo poder tener un redactor de la cadena SER que tengan

Voz 3 46:14 testimonio conforme a códigos profesional

Voz 0921 46:17 sino ocurrencias parece que junto con el archivo de la SER son las bases de nuestra fortaleza

Voz 1995 46:23 la memoria de la sede recuerden ustedes entre tiempos e la madrugada de los domingos con Ana Martínez Concejo muchísimas gracias por todo eh por por conservar esos pedazos de historia que afortunadamente sigan sucediendo en estacas La Hora Extra y Javier tenemos que hablar el del título de La Hora Extra hay que hablar ahora extra siempre decimos lo mismo es La Hora Extra es la más corta del mundo si hubiera treinta minutos Bono

Voz 2 46:48 mire ahora este este momento está aquí no no estamos mintiendo era la Audiencia sí porque mira ahora esta dura media hora dura media hora y ahí

Voz 0927 46:57 hay habría tiempo para más para un pensamiento para un poema para una foto hay una foto por ejemplo en Guecho foto que se va a inaugurar dentro de poquito en Guecho calla en que es han puesto en una mesa de éxtasis una donde se puede saltar encima donde pueden saltar una foto de trampa entonces esos B esa foto porque la cultura no es ni alta ni baja es un problema de acceso nos puede gustar mucho un concierto de música clásica uno de rap nos puede gustar mucho una serie nos puede parecer maravilloso un poema una obra coreográfica porque quién no ha bailado

Voz 1995 47:36 que levante la mano quién haya bailado yo bailo muy bien lo digo claro y entonces pero nuevas al teatro a ver una obra que tampoco vienen a Mi amigo sino un truco yo creo que es fundamental no

Voz 0927 47:51 no sabemos decir en cultura que no hacemos información de Cultura hacemos información contra prejuicios eso está bien

Voz 1995 47:56 eso es más que necesario y lo que tenemos que

Voz 0921 47:59 claro lo arreglamos con media hora más Nickon un cuarto de hora lo que tenemos que arreglar es que en la mentalidad de quienes gestionan los contenidos de la SER la cultura pase a primer lugar y el consumo también esto que tú has contado de los dioses no es me parece muy bien que tu profundice en el tema no es una noticia de programa de consumo es una noticia de primera por supuesto de portada de Serrat

Voz 0455 48:23 esa menos y cómo tenemos que cambiar la radio disolvió la reventa saludamos a como las

Voz 1995 48:28 memoria déjeme hablar de la conciencia a punto de fue

Voz 1018 48:31 el programa de Doyle empezaremos con Marta seguiremos con otro ilustre el periodista Alfonso Armada detalla en punto de hablo

Voz 1995 48:38 Irán sostiene la conciencia la cita semanal de La Ser con los olvidados en los que no tienen voz Pablo muy buenos días y buenas días se les era demasiado es bueno asume tu responsabilidad pues los tú lo has querido así Punto de fuga que necesario es dar voz a quién precisamente

Voz 1667 48:53 bueno nosotros sí eso es lo que intentamos hacer desde hace catorce años ya eh yo creo que estoy en el grupo del G4 junto a esa a Marcos ya ya Ponseti y lo que intentamos hacer cada semana es ampliar los márgenes informativos de la redacción de la de la Cadena SER llevar al oyente a lo que nosotros llamamos el mundo que también importa ese mundo que con el que muchas veces conectamos sin sin ser plenamente conscientes de ellos por ejemplo el año pasado en el que el feminismo fue uno los temas de la agenda de debate en la temporada pasada nosotros nos interesamos por saber cuál es el techo de cristal por ejemplo de las mujeres de Arabia Saudí es simplemente poder conducir Hoff cuál es el reto de las mujeres africanas pues es enfrentarse a su fama

Voz 1995 49:38 lea para desterrar practicas Taranto

Voz 1667 49:40 tremendas como como el de la ablación no pues eso es lo que vamos a intentar seguir haciendo esa semana no sé si

Voz 0921 49:46 cuando conciencia pero en eso sí

Voz 1667 49:48 qué te puedo decir Tony que es un trabajo coordinado con muchos compañeros de la Cadena SER y en concreto con Javier Bañuelos y con Lucía Riera que incorpora este año con nosotros para un poquito más las redes Si estar más más conectados a nuestros oyentes