Hoy por Hoy (04/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias bueno qué tal está muy buenos días vamos a apoyar el cuatro de septiembre el segundo día laborable del mes el segundo que siempre cuestan poco más un día que empieza con una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez que parece toda una declaró son de detenciones El Ministerio de Defensa ha paralizado la venta de cuatrocientas bombas Arabia Saudí bombas que se iban a emplear para atacar a Yemen en esa tarea de gendarme que los saudíes se han arrogado en la zona ya van seis mil muertos civiles en esa ofensiva muchos de ellos niños bueno pues se quedan sin las cuatrocientas bombas que les vendió hace tres años el Gobierno Rajoy pagaron nueve millones de euros por ellas que ahora España tiene que devolver según la información que les viene contando esta casa la Cadena Ser el Ejecutivo de Sánchez tomó a primeros de julio la decisión ahora hace una semana el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha certificado que hay indicios de que todas las partes involucradas en ese conflicto están cometiendo crímenes de guerra un informe que dice también que la mayoría de las bajas civiles que se están produciendo son consecuencia de bombardeos de la coalición que lidera Arabia Saudí si Jesús Núñez Jesús Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria ya ha pedido esta noche en Hora veinticinco medidas más ambiciosas

Voz 1 01:49 cometido tantas y opciones que a estas alturas debería haber llevado medidas que vayan más allá de una operación de nueve millones de euros sin quitarle valor simbólico Rosa

Voz 1727 01:58 pero el contrato lo firmó el ministro Morenés se mantuvo con Cospedal en ese departamento y ahora lo tumba Margarita Robles hasta ahora el Gobierno Rajoy se había limitado a responder a las preguntas de la oposición en el Congreso diciendo que se habían reforzado los controles para garantizar que las armas que se vendían Arabia saudí no se iban a utilizar en Yemen que ha cambiado en este tiempo pues no sólo podemos responder porque nadie del Ministerio de Defensa ha hablado lo que sí sabemos es que hoy cuatro oenegés se van a reunir con la secretaria de Estado de Comercio para entregarle las firmas que han recogido pidiendo precisamente que se deje de vender armas al país árabe también que entre el año dos mil quince y dos mil dieciséis que es la fecha de la que tenemos datos oficiales España vendió a Arabia Saudí material militar por valor de setecientos treinta y ocho millones de euros y comienza el martes con la vista puesta en Bélgica allí a las nueve menos cuarto en plena emisión de Hoy por hoy empieza la vista preliminar de la demanda que Puigdemont presentó contra el juez Llarena Aimar Bretos buenos

Voz 0027 03:10 bueno ciudades como adelantó la Cadena Ser el magistrado del Supremo no va a acudir a la cita no está obligado lo van a representar los abogados que ha contratado del Gobierno no descarta llevar la causa ante la justicia europea ante el Tribunal de Luxemburgo si España cuestionan la competencia de la justicia belga para investigar a Llarena

Voz 1727 03:25 la ministra de Industria dice que no sabía que Pedro Sánchez iba a anunciar aquí en Hoy por hoy la puesta en marcha el año que viene del impuesto al diésel

Voz 0027 03:33 lo reconocía Reyes Maroto anoche en Hora Veinticinco otra son lunes te matizaciones y aclaraciones

Voz 2 03:38 apoyo el anuncio que ha hecho el presidente simplemente ha habido un desfase en crece anunció la información que yo en ese momento

Voz 0027 03:45 tenía Maroto había llegado a decir horas antes que no había nada decidido y que se trataba todos de un globo sonda

Voz 1727 03:51 más más contradicciones en el Gobierno dimite la directora general de Trabajo que firmó el registro oficial de otras el que se hace llamar sindicato de trabajadoras sexuales

Voz 0027 04:01 acepción Pascual ha asumido según el Ministerio voluntariamente la responsabilidad del registro que regula de facto la prostitución sin tener en cuenta el criterio contrario del Gobierno

Voz 1727 04:10 Asturias amanece esta mañana de luto oficial por la muerte de cinco personas en el accidente de autobús a la entrada de Avilés ese autobús en el que viajaban se empotró contra un pilar hay quince heridos cinco de ellos en estado crítico

Voz 1293 04:25 pedir que entienda que es una emergencia y necesitamos eso aporta con estos cambios que estamos haciendo en el equipo con las medidas que va a anunciar el ministro con los avance que estamos haciendo con el fondo empezamos a superar la crisis cuidando siempre siempre lo que más necesita

Voz 1727 04:41 ayer lo anunciábamos a esta hora hay hoy ya conocemos el plan de recortes de Argentina

Voz 0027 04:46 en recortará inversiones públicas y gastos en la Administración y subirá los impuestos a las empresas exportadoras en la calle

Voz 3 04:54 miles de Martínez miles de argentinos han improvisado una cacerolada contra estos clanes de Macri

Voz 1727 05:09 no todo son malas noticias esta mañana porque así y así ha sonado esta noche que minuts la ciudad de Sajonia en Alemania escenario estos días de manifestaciones neonazis contra la inmigración anoche unas sesenta y cinco mil personas se reunieron allí en este concierto con el lema Somos más se leyó un manifiesto además defendiendo la diversidad frente a la xenofobia y en los deportes la tenista Carla Suárez celebra su cumpleaños alcanzando los cuartos del Abierto de Estados Unidos Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 05:46 buenos días Pepa después de imponerse en dos sets seis cuatro seis tres a la rusa Maria Sharapova justo como decías el día que cumplía treinta años Carla contenta por esa coincidencia aunque reconocía que le generó algo de ansiedad suelen futuro

Voz 4 05:58 el pabellón Amin el poder mimo para algo

Voz 1161 06:06 su rival en cuartos será la norteamericana Madison Keys número catorce del mundo y esta madrugada cuartos de final para Rafa Nadal ante el nueve de la ATP el austríaco Dominic Thiem

Voz 0978 06:15 y nos queda el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy las temperaturas bajarán un poco más seguir haciendo calor durante la tarde y al sol pero calor mucho más soportable Sol es lo que esperamos en la mayor parte del país gran parte de la jornada con nueve según las tormentas preferentemente en puntos de montaña y zonas próximas de Aragón Cataluña la Comunidad

Voz 1727 06:36 menciona el este de Castilla La Mancha también La Rioja y Navarra Murcia Baleares aquí tormentas que pueden descargar con intensidad pero durante poco rato y afectando pocas poblaciones tormentas más débiles en puntos de montañas de Castilla y León la cordillera cantábrica así como en el interior de Galicia

Voz 1463 06:58 el general del pelo

Voz 1727 07:09 quiénes son más en que Mitch quiénes son más en Alemania y en Europa quiénes somos más es la pregunta que lanzaba anoche la extrema derecha de Alternativa para Alemania en respuesta a ese concierto del que les hemos hablado contra el racismo pregunta interesante Dani esta mañana también para nuestros oyentes pregunta que se sigue haciendo la prensa europea buenos días

Voz 0456 07:32 buenos días Pepa nosotros somos más tuitear Alternativa para Alemania vosotros no sois más que súbditos de Merkel abominables bailando sobre una tumba me ha gustado también la reflexión que hace Ulf posar en nivel hoy El Punt han muerto en Ken Nits titula en esta gran lucha contra el neo fascismo necesitamos la ayuda de la cultura pop que debería abandonar esa mala música con letras sin plan Asia absurdos videoclips así que buenos días a todos con este dúo formado por un alemán y una austriaca que hacen pop además de reggae rap pop contra el racismo nosotros somos más se llama esta canción publicada este verano somos más los que amamos que los que odiamos en sus letras en contra Hitler a favor de los refugiados si tienen unos videoclips nada absurdo Ernesto clones

Voz 1463 08:14 sí

Voz 0456 08:17 con Manuel Jabois reflexionamos hoy sobre música sobre política y este concierto en Cambridge también contamos con la mirada de Claudi Pérez compañero del país en una hora en nuestra mesa de análisis que empieza a las ocho y media a las siete y media en Canarias esta temporada tenemos hoy a Joaquín Estefanía a Lucía Méndez e Ignacio Ruiz Jarabo a esa hora vamos a entrevistar al presidente del Parlament de Cataluña a Roger Torrent

Voz 3 08:42 a las diez Llega Toni Garrido el capitán que ya se está perdido aunque con ellas también estrena nueva sección

Voz 0456 08:54 cuerpos especiales reposa especiales se llama como aquella gran película sólo que los cuerpos son los de Sandra Bullock y Melissa Mc Carthy sino que son los de Dani Mateo e Iñaki Urrutia y a las once una hora antes en Canarias recibimos más cuerpos y más pelotas las de Santiago Segura y José Mota que están a punto de empezar una gira teatral

Voz 1727 09:29 ayer le tocó a la política hay hoy le toca la economía estrenamos curso con Emilio Ontiveros estará en Hoy por hoy para preguntarle qué va a pasar en nuestro bolsillo en este curso económico que comienza con mucha atención a los impuestos impactan viga uno muy concreto al impuesto al día

Voz 0456 09:46 buscamos a todos los conductores especialmente a los profesionales del transporte para que valoren esa medida o ese anuncio para que nos cuenten si usan gasolina o diésel cuánto les cuesta llenar el depósito en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis

Voz 0027 10:00 las ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 10:02 muy económica la mañana porque hoy también vamos a conocer el dato del paro registrado en el mes de agosto

Voz 0456 10:07 así que como les preguntaba ayer Pepa en portada queremos saber se han encontrado trabajo si mantienen el de siempre si lo han perdido este verano cuáles son las condiciones laborales todos recordamos pueden respondernos así somos más los racistas o los anti racistas en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 10:28 también preguntes si os habían roto el corazón os habían amado a eso no no responde Dani aéreos son las seis y diez

Voz 0027 10:35 COI diez en Canarias hay mayo empieza hoy por hoy con Jordi Fábrega en la producción y hoy contrario en la técnica Marta Galán Elena Sánchez y Roberto Mahan

Voz 3 12:04 la Cadena SER

Voz 0027 12:11 era público que España ha firmado en los últimos años numerosos contratos para venderle armas a Arabia Saudí a pesar de que el Parlamento Europeo ha pedido una y otra vez que no se haga pero la noticia que avanzó la Cadena Ser va un paso más allá el Gobierno de Rajoy firmó con Arabia Saudí un contrato para venderle bombas que iban a ser iniciadas en la guerra de Yemen Un conflicto tremendamente sangriento en el que han muerto ya por lo menos seis mil civiles el Gobierno de Pedro Sánchez ha cancelado esa venta de bombas iba a devolverle a Arabia Saudí el dinero Pedro Jiménez

Voz 1712 12:40 defensa paraliza contrato inicia los trámites para dejar sin efecto la entrega de cuatrocientas bombas de precisión la Ser del ejército español Arabia Saudí para bombardear Yemen un contrato que firmó en el verano de dos mil quince Pedro Morenés cuando era ministro continuo María Dolores de Cospedal y ahora liquida Margarita Robles Arabia Saudí ha pagado a plazos los nueve coma dos millones de euros que cuesta este material que se encuentra en dependencias militares de Aragón el último pagos efectuó a principios de año esta compra se enmarca dentro de la operación Tormenta de la firmeza y devolución de la esperanza que lidera Arabia Saudí contra los suníes la facción rebelde que se ha levantado contra quiénes esta coalición de países árabes consideran gobierno legítimo yemení de hecho Arabia Saudí invoca en el contrato la resolución veintidós dieciséis de Naciones Unidas que ningún párrafo ampara la venta de armas para emplearlas en Yemen

Voz 0027 13:26 Alberto Estévez Amnistía Internacional celebraba anoche en Hora Veinticinco la reacción del Gobierno de Sánchez al cancelar ese contrato que firmaron los ministros de Rajoy

Voz 11 13:33 consideramos que es un paso muy importante como felices satisfacción cero que creemos que debe complementarse con otras ayudas lo hemos que exceda el importe de ese de ese montante de ese contrato es el uno por ciento de los novecientos treinta y dos millones en los últimos tres años España ha debido a la vez

Voz 0027 13:53 el Ministerio de Defensa de momento guarda silencio quien sí ha tenido que salir en las últimas horas a dar muchas explicaciones públicas es la ministra de Industria Reyes Maroto después de que ayer dijera que el impuesto al diésel era un globo sonda Justo después de que el presidente Pedro Sánchez confirmará aquí en Hoy por hoy que si va a haber un impuesta al diésel administra Maroto reconoce que no sabía que Sánchez iba a hacer ese anuncio hay daba buenos días

Voz 0137 14:16 buenos días primero fue el presidente Sánchez tenemos un reto que es el del cambio climático que el que anunciaba aquí en Hoy por hoy que se confirmaba el incremento de luz

Voz 3 14:23 el tendrá su traducción en la creación de o la subida

Voz 0137 14:27 horas después en Santander la prensa pide la ministra de Industria más datos y ella niega que el Ejecutivo haya hecho público la nube nos habla mucho han puesto el diese pero el Gobierno todavía ni siguiera lo anunciado entonces de nuevos el R pregunta Maroto utiliza las palabras del periodista para responder efectivamente lo dices ha hecho un globo sonda pero nosotros estamos trabajando con esto horas más tarde la ministra público en un vídeo en Twitter apoyo plenamente para asegurar que sus palabras se han malinterpretado unas declaraciones que ha hecho esta mañana se ha sacado de contexto después de esto en Hora veinticinco en la SER Reyes Maroto ha admitido que al hablar de globos sonda todavía desconocía el anuncio de Pedro Sánchez

Voz 2 15:00 es plenamente ha habido un desfase entre anunció la información que yo en ese momento

Voz 0137 15:05 desde Moncloa reiteran que lo válido es lo que ha dicho el presidente

Voz 12 15:07 que la subida del impuesto no afectará a los conductores profesionales reconocen la discrepancia en este asunto entre los ministerios de Industria y Medio Ambiente

Voz 0027 15:14 en el capítulo de divergencias dentro del Gobierno ha dimitido o le han hecho dimitir en la hasta ahora directora general de Empleo Concepción Pascual que fue quién autorizó que se constituyera el sindicato de prostitutas Mariela Lóriz

Voz 0259 15:25 la dimisionaria Concepción Pascual autorizó un sindicato que según recoge en sus estatutos desarrollará en el Reino de España las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes podrán afiliarse a él todos los trabajadores por cuenta ajena que sean mayores de edad dice que se marca como objetivos la plena consecución de los derechos laborales la mejora de la actividad la negociación colectiva y el planteamiento de conflictos la Asociación de derechos humanos la Escola ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Trabajo para pedir la nulidad del sindicato Nuria González su presidenta lo contó ayer en La Ventana

Voz 0027 16:01 como laboral dentro de unos

Voz 13 16:02 la ley del mal porque eso sería automáticamente reconocer el proxenetismo como una actividad en ETA dejarlos de llamarlo llamarnos honorables empresarios y lo que se pretende es autorizar una patronal que no es más que un asociación criminal de entonces

Voz 0259 16:16 los promotores del sindicato pertenecen a pro sex una asociación que se presenta como profesionales del sexo de pago Ike ofrece cursos de prostitución para alumnas principiantes por cuarenta y cinco euros

Voz 3 16:29 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 16:33 en dos horas y media empieza en Gante Bélgica la vista a la que está citado el juez del Supremo Pablo Llarena por la demanda de Puigdemont y el resto de huidos en ese país

Voz 0456 16:41 la andamos en la SER que Llarena no va a acudir estará

Voz 0027 16:44 presentado por los abogados belgas que contrató el Gobierno para que defiendan al magistrado y a la independencia jurisdiccional española y hoy les podemos contar qué planes tienen los abogados de Puigdemont para forzar que Bélgica sí pueda investigar al juez español Javier Álvarez

Voz 0689 16:57 la estrategia de defensa de Puigdemont no va a tolerar que Bélgica se quede sin la oportunidad de investigar al juez Pablo Llarena si España mueve ficha y cuestionan la legitimidad el juez de Primera Instancia de Bruselas nosotros plantearemos una cuestión prejudicial según han desvelado fuentes de la defensa para ello los letrados tiene la intención de solicitar la intervención de un organismo judicial superior como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea quien decida si el juez de Bruselas tiene competencia para investigar las declaraciones del juez español Llarena en definitiva la actuación de España o por el contrario sólo nuestro país tiene la exclusividad de investigar a sus jueces si España cuestionan la capacidad de juez belga su competencia y jurisdicción la respuesta inmediata será la presentación de esta cuestión prejudicial que tardará en resolverse entre seis meses o un año España ha insistido en la exclusividad de nuestros tripulantes y con ese propósito el Gobierno de Pedro Sánchez acude a Bruselas ahora los abogados de ambas partes cierran sus agendas para los próximos días con la vista puesta

Voz 0027 17:53 el Tribunal salomónico de Europa mientras tanto en España después de que Esquerra condicionar ayer su apoyo a los Presupuestos a que el Gobierno le diga a la Fiscalía que cambie de criterio en el proceso judicial sobre los independentistas presos y que deje de pedir cárcel para Junquera si los demás a raíz de esa advertencia de Esquerra hoy publica El País que La Moncloa les ha trasladado a los independentistas que forzar un cambio de posición de la Fiscalía sería contraproducente para los presos porque los jueces reaccionarían molestos han acordado en buenos días

Voz 0706 18:19 buenos días sí es una idea que lanzaba el ministro de Fomento José Luis Ábalos en rueda de prensa

Voz 14 18:23 el Gobierno no piensa la fiscalía yo creo que hasta los que lo pueden apelar lo pueden agradecer porque podría ser también utilizada en sentido contrario no yo creo que no debe ser utilizada en ninguno de los sentir

Voz 0706 18:36 miembros del Gobierno señalan que se ha descartado la opción de forzar un cambio en la Fiscalía porque el riesgo de que esa operación política acabe peor para los presos es enorme si hay algún cambio dicen desde el Ejecutivo tendría que venir de los propios fiscales e incluso así sería peligroso añade este diario por la reacción que podrían tener los jueces del Supremo que en su mayoría son conservadores también tienen presiones de PP ciudad

Voz 0027 18:56 y esta tarde el presidente catalán Quim Torra va a pronunciar el discurso sobre que el independentismo ha generado bastante un discurso en el que se teme Torra pueda dar algún paso aunque sea semántico hacia la ruptura o hacia la desobediencia de momento lo que sí está confirmado Frederic Vincent bon día o la bandera es el rechazo del Govern catalán a la propuesta que desarrolló ayer aquí en Hoy por hoy Pedro Sánchez de que los catalanes voten un nuevo Estatut

Voz 0706 19:17 la consellera de Presidencia el estadio aseguraba en la SER que a esta propuesta inconcreta que llega tarde y a partir de aquí lo pedía

Voz 0137 19:23 al presidente Sánchez y el de que podrían Parla Kyle Walker a Rafa Doom

Voz 0706 19:31 se atreva incluir la opción de la independencia en el referéndum que propone el presidente Esquerra iba en una línea parecida

Voz 15 19:36 no hemos salido en los últimos diez años a la calle a manifestarnos por más autogobierno

Voz 0706 19:42 pero la portavoz republicana Marta Vilalta y al otro lado rechazo también de los líderes de Ciudadanos del Partido Popular

Voz 16 19:48 Irujo busco las palabras el autogobierno que tiene Cataluña

Voz 0456 19:51 el que todos los limbos difícil

Voz 0706 19:54 mente ampliable presidente que quiere

Voz 1197 19:56 recuperar algo declarado inconstitucional o que quiere que Torra

Voz 0706 20:00 escojan los jueces de San Pablo Casado y Albert Rivera sólo Podemos aseguró que hay que desdramatizar lo refrenda

Voz 0027 20:05 precisamente en Podemos anoche escuchamos a Pablo Iglesias por primera vez tras los dos meses que tanto él como Irene Montero han estado fuera de la política cuidando de sus mellizos que nacieron de forma prematura Iglesias se ha reincorporado ya anoche en Telecinco hizo de su regreso un agradecimiento a la sanidad pública en España Rafa Muñiz

Voz 1772 20:22 es un derecho el de la sanidad universal que ha permitido salir adelante a Leo Jean Manuel los hijos de Iglesias Montero

Voz 17 20:29 más importante para un país que cualquier bandera que cualquier himno es tener un sistema de sanidad universal y eso es lo mejor que tiene en España

Voz 1772 20:37 en una carta abierta a los padres de los mellizos han agradecido las numerosas muestras de cariño desde los profesionales de la sanidad pública a su familia pasando por sus adversarios políticos

Voz 17 20:48 pero todo el espectro político desde la izquierda abertzale hasta el Partido Popular solamente hemos recibido muestras de solidaridad así de cariño hasta eh el jefe del Estado se puso en contacto conmigo y me transmitió su cariño y el de el de la Reina Bono pues aunque nosotros como republicanos no podemos por menos que agradecer esa área

Voz 1772 21:10 la llamada nos alegra que Manuel nunca recuerde los tubos y los electrodos de la

Voz 0027 21:15 sí dicen el esa carta pero hay cosas que les

Voz 1772 21:17 haremos como que nada merece más lealtad que la sanidad pública

Voz 3 21:21 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 21:26 el alemán Manfred Weber que hasta ahora era presidente del grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara quiere presidir la Comisión Europea quiere aspirar a suceder a Juncker pero confirman a la SER fuentes de su equipo Griselda Pastor es un movimiento

Voz 0738 21:39 nuevo que puede conllevar cambios inesperados en las instituciones un alemán jefe del grupo parlamentario del PP quiere ser candidato a presidir la Comisión después de Juncker una candidatura que será oficial a partir de mañana según ha confirmado su entorno a la Cadena Ser se llama Manfred Weber de la SER según los socios de Baviera de Merkel que casi rompe en el Gobierno antes de vacaciones y puede dirigirnos dicen el giro a la derecha del PP sin renunciar a las raíces cristianas o así lo de su grupo ver tiene cobran seis años pero tras catorce como eurodiputado parece más mayor sobre todo romperá la vieja tradición por la que Alemania ha evitado estar en primera posición hasta hoy en las instituciones realizando el control desde la sombra

Voz 1727 22:30 en cambio que ha de ratificar el Congreso del partido

Voz 0738 22:32 lo popular en noviembre y que liberará Si gana otros post

Voz 0137 22:36 dos como el del BCE complicando

Voz 0738 22:39 Prada la estrategia Macron ya que Francia no quería jugar a esta elección de manera directa pero si no mueve sus fichas puede quedar en mala posición

Voz 0027 22:50 las puertas giratorias la política metida en los negocios va a ofrecernos hoy una de las fotos políticas recientes más peculiares la del viceprimer ministro italiano Matteo Salvini con el ex primer ministro británico Tony Blair Blair ejerce ahora como asesor de un polémico proyecto para construir un oleoducto desde Azerbayán hasta el sur de Italia Un proyecto que lidera el Gobierno dictatorial de Azerbayán así que de eso van a hablar hoy Salvini en su reunión de negocios amplía desde Roma Ismael Monzón

Voz 0831 23:17 en los años noventa a Tony Blair se le consideró el abanderado político de la tercera vía una nueva corriente que con suerte discutible venía transformar el socialismo hoy Matteo Salvini es uno de los máximos representantes del populismo de extrema derecha sin un contenido muy claro tampoco lo facilita sus asesores este martes recibirá a Blair en Roma más sorprendente aún es este encuentro si se tiene en cuenta que el ministro del Interior italiano se reunió la semana pasada con el primer ministro húngaro Viktor Orbán aquí es el Salvini quiero sumar a su proyecto ultraderechista a nivel europeo y mientras Blair reitera en sus conferencias su rechazo a los populismos las próximas elecciones europeas y las aspiraciones políticas de Salvini parecen la única explicación de esta serie de encuentros de la proyección internacional que plantea para este otoño y en ese intento por internacionalizar su mensaje en una entrevista con una televisión alemana Salvini ha dicho que la canciller Angela Merkel se equivocó al abrir la puerta a tantos refugiados el mensaje coincide con el aumento de los mensajes ultras en Alemania

Voz 0027 24:20 la situación humanitaria cada vez más desesperada de los habitantes de la franja de Gaza ha llegado hasta el festival de Venecia lo ha hecho además de manos de uno de los directores israelíes de mayor éxito vamos enviada especial a la Mostra Pepa Blanes

Voz 0137 24:32 el problema de la extrema derecha también ha llegado es eh

Voz 1463 24:34 el advertía a mosquita alguno de los cineastas israelíes más aclamados internacionalmente en el Festival de Cine de Venecia aquí ha presentado dos documentales una carta para un amigo en Gaza y un tranvía en Jerusalén una mirada a todo Oriente Medio en el primero homenaje a Alberca y a través de la lectura de una carta e imágenes de la violencia el ejército israelí en Gaza cuenta el día a día de los palestinos en un estado el de Israel que está poniendo en peligro la democracia decía el diré

Voz 18 25:01 en todo reprimendas el hecho

Voz 3 25:04 sí

Voz 18 25:06 en fin ética y sin series

Voz 1727 25:09 el el antisemitismo está en el ADN de

Voz 1463 25:12 Europa por culpa de la Iglesia pero estrechar la mano a líderes europeos antisemitas y permitir tiroteos contra los palestinos lo que hacen Netanyahu es algo que no pertenece a la cultura judía debe ser criticado explicaba el director que cree que el mejor tributo de un artista su país es el de ser crítico

Voz 19 25:29 a eso

Voz 20 25:32 si tú

Voz 0027 25:44 son las seis y veintiséis de la mañana a las cinco y veintiséis en Canarias

Voz 3 25:50 deportes en Hoy por Hoy Carlos

Voz 1161 25:56 Suárez piensan en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos Sampe alcanza la penúltima ronda tras vencer esta madrugada la rusa Maria Sharapova en dos sets seis cuatro y seis tres justo el día que cumple los treinta años Carla Suárez reconocía que ha sido un día complicado aunque con una victoria lleva mejor fortuna

Voz 4 26:12 mínimo para final ha sido el fin ante casi beneplácitos además sólo Norton bondades asomó por punto para la OTAN en el corazón de la APD va a conllevar a medio plazo

Voz 1161 26:27 me tiemblan poco su rival en cuartos será la tenista catorce del mundo la norteamericana Madison Keys también en cuartos está Rafa Nadal que se enfrentará la próxima madrugada al nueve de la ATP el austríaco Dominic Thiem el resto de partidos de cuartos Juan Martín Del Potro John Isner por el lado de Nadal Por otro lado del cuadro Marin Cilic Kei Nishikori SCO espera rival todavía Djokovic en cuanto al fútbol segundo día de concentración de la selección española ya con Iago Aspas que ha entrado por la salida de Diego Costa por motivos personales y ayer conocíamos los nominados a los premios de best is son los mismos que a los dos

Voz 1727 26:56 en UEFA Cristiano Ronaldo Luka Modric y Salah

Voz 1161 26:59 se quedan fuera Griezmann y Leo Messi el argentino llevaba una década entre los finalistas y se ha entrevistado ayer por Cataluña Radio el argentino hablaba de las ganas que tienen de volver a levantar la Champions

Voz 1293 27:07 pero que todo lo que toca porque venimos de de tres años seguido que daban no fueran en cuarto quizá la última fue la peor de todo lo que tenemos un plantel Espectacular Hay porque lo podemos sé no lo decimos por por así porque tenemos como para poder competir y luchar por esa competición

Voz 1712 27:26 también sobre la noticia del verano que les sorprendió o las

Voz 1161 27:29 el día de Cristiano Ronaldo del Real Madrid creo que sí

Voz 1293 27:31 el hecho de que Cristiano el tema en la plantilla de Madrid lo hace lo hace menos bueno al al Madrid Si

Voz 1275 27:39 la sala con con claro favorito

Voz 1293 27:42 a ganar la Champions no lo imaginaba fuera de del Madrid Si

Voz 1727 27:47 me sorprendió mucho pero como dice en creo que fueron un equipo muy bueno

Voz 1161 27:51 el otro Ronaldo Nazario ya es máximo accionista del Real Valladolid al hacerse con el cincuenta y uno por ciento de las acciones del club y avisa no va a ser una figura decorativa el equipo de nuevo

Voz 1995 28:02 pues sí hay mucho trabajo que hacer hay que seguir de cerca el dedica el máximo posible pero desde luego tenemos un equipo de un equipo de gestión que estoy muy contento con ellos cada los ha hecho muchísimo por este club tenemos un año para planear todo

Voz 1161 28:21 por larguero pasada precisamente del que nombrará a Ronaldo el anterior presidente Carlos Suárez que pasa ahora a tener poco más de un quince por ciento del club sigue con Ronaldo en él augura un crecimiento económico

Voz 1080 28:30 el quiere crecer haciéndonos cimientos fuertes y poniendo en valor pues todo lo que pueda afectar a las no patrocinios son acciones está muy enfocado hacia la parte social también va a utilizar su su fundación con la que está muy activo y muy preocupado yo creo que va a través de valores jóvenes que ahora cuerdas para poder ir creciendo y aportando cosas

Voz 0456 28:53 y lo que el socio quiere fichajes que ilusión en sobre la mesa un nombre Vinicius

Voz 1080 28:57 yo creo que el Madrid ha hecho una inversión importante en beneficios tiene que tratar de cuidar esa inversión sacarle el máximo provecho y ese chico va a crecer muchísimo si a lo mejor jugando en un equipo como el nuestro puede crecer más bueno era una cosa que el tendrá que hablar con ellos pero ahora mismo no lo veo y además se creo que Madrid lo ha manifestado así

Voz 1161 29:16 en El Larguero también el jefe de los árbitros Velasco Carballo en su opinión la introducción del ha sido positiva aunque hay que mejorarlo

Voz 21 29:21 creo que no hemos añadido el tiempo debido a las interrupciones también teniendo en cuenta que ha habido parones para enfriamiento increpan eso deberíamos mejorar la comunicación que está existiendo entre los árbitro en el terreno de juego el bar porque tienen que ser más concisas más concretas y más claras eso tenemos que mejorar

Voz 1161 29:39 completó anoche la tercera jornada de Liga en Segunda División con el Almería cero Málaga uno el Málaga ahora es líder en solitario con nueve puntos dos más que el Sporting y hoy sortea en Zúrich el Mundial de Clubes en el que participará el Real Madrid como campeón de la Champions y el Getafe presentarán también al uruguayo Cristóforo

Voz 1727 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias bueno y el paro ha subido en el mes de agosto durante los últimos cuatro años hoy a las nueve a las nueve de la mañana vamos a comprobar si se mantiene o no esa tendencia seis meses seguidos lleva bajando la cifra de parados que son los mismos en que ha subido el número de afiliados a la Seguridad Social Rafa

Voz 0456 30:27 averno agosto es siempre un mal mes para el empleo porque se acaban muchos contratos de la temporada turística sin que se compensen aún por los que se hacen con el comienzo del curso siempre hay por tanto caída en la afiliación a la Seguridad Social el año pasado fue por ejemplo de más de ciento setenta y nueve mil cotizantes todo apunta por tanto a que hoy se perderá el nivel de los diecinueve millones de afiliados que se había vuelto a alcanzar el pasado mes junio por primera vez desde dos mil ocho en paro también agosto suele traer malas noticias en la última década sólo ha habido un agosto de bajada del paro fue el de dos mil trece y el descenso fue de treinta y una personas en el resto de años el paro repuntó por ejemplo en agosto del año pasado la subida del desempleo fue de cuarenta y seis mil cuatrocientas personas así que si la tendencia se cumple se cortará en agosto la racha de varios meses seguidos de descenso del desempleo en el caso de este año racha que comenzó en febrero y que ha conseguido bajar el total de inscritos en las oficinas públicas de empleo según los datos de julio hasta los tres millones ciento treinta y cinco mil

Voz 1727 31:20 será el primer dato económico de la temporada ahí va otro cuatro en ejes entregan hoy al Gobierno Aimar las firmas que han recogido contra la venta de armamento a Israel y Arabia Saudí

Voz 0027 31:29 la Cadena SER ha desvelado que Defensa ha paralizado la venta a ese último país a Arabia Saudí de cuatrocientas bombas para atacar Yemen pero estas organizaciones las ONGs consideran que España tiene que poner fin a la venta de armas completa a Arabia Saudí una venta de armas que el año pasado fue el primer cliente de la industria militar de nuestro país fuera de la Unión Europea y la OTAN a lápiz la apuesta de los independentistas catalanes tiene hoy dos escenarios uno en Gante Bélgica donde empieza el proceso civil por la demanda presentada por Puigdemont y los suyos contra el juez Pablo Llarena le acusan de falta de imparcialidad de vulneración de la presunción de inocencia ayer otro escenario es el Teatre Nacional de Catalunya donde el actual presidente Quim Torra desgrana su estrategia política para el curso que empieza y lo hace justo después de que el Defensor del Pueblo le haya pedido a la Generalitat también al resto de instituciones que retiren los lazos amarillos de los edificios públicos María Manjavacas

Voz 1444 32:20 el Defensor del Pueblo ha contestado a la petición de amparo presentada por Ciudadanos y en una declaración institucional muestra su preocupación por el deterioro de la convivencia y pide a la Generalitat que quite los lazos amarillos de los edificios públicos tras tratar el tema en la Junta de Seguridad que se va a celebrar este jueves en la que se reunirá el Estado y la Generalitat los poderes públicos explica tienen que respetar el principio de neutralidad ideológica que debe estar presente en cualquier sociedad libre abierta democrática y tolerante a hospitales instalaciones

Voz 1727 32:51 policiales delegaciones de hacienda acude gente dice

Voz 1444 32:53 tinta explica y todos deben ser respetados y que pueda sentirse molestos o ajenos a una institución que es de todos Fernández Marugán ha comenzado

Voz 0137 33:02 ya a tramitar las quejas recibidas Jacob

Voz 1444 33:04 de nado las recientes agresiones al cámara de Telemadrid y a una mujer que retiraba lazos amarillos en Barcelona

Voz 0027 33:12 DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 33:15 así Madrid tráfico en aumento intenso por los accesos del Sur A cuatro y A cuarenta y dos en Getafe en Tarragona la T2 once está cortada por unos deslizamientos a la altura de Nou de Gaya

Voz 1280 33:26 luego la ocho está cortada por la intensa niebla hemos

Voz 1277 33:29 miedo además hoy tengan precaución en las provincias de Salamanca y Zamora porque la etapa de la Vuelta Ciclista a España transcurre por esas provincias IU muchas en muchas vías puede sufrir desazón a cortes o desvíos

Voz 0027 33:40 siguen bajando las temperaturas en un día de sol en el que se anuncian tormentas de tarde que pueden ser fuertes en el mediterráneo

Voz 22 33:49 y si oye papaya tengo una solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa a vivir instalarnos una alarma porque

Voz 0456 34:19 ayer

Voz 1727 34:23 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias y hoy abrimos la Mesa de España en Asturias que está de luto lo vamos a buscar la última hora en el estado de los heridos de este accidente de autobús que ocurrió ayer en Avilés menudo susto Ike deja un balance de cinco muertos y quince heridos Ángel Fabián muy buenos días

Voz 0174 34:41 buenos días Pepa once heridos continúan ingresados en tres hospitales cuatro de estas personas están en estado crítico es la última hora del accidente de un autobús de línea regular en el que ayer fallecieron cinco personas entre cincuenta y dos y setenta y siete años y otras quince resultaron heridas en el siniestro se produjo a las dos menos veinte de la tarde al chocar frontalmente el autocar contra el pilar de un viaducto en construcción en la incorporación de esta Avilés a la autovía A66 el vehículo a alta velocidad no llegó a frenar en ningún momento siguió una trayectoria recta lo que hace pensar en alguna indisposición del conductor como la primera hipótesis sobre la causa del accidente el Gobierno asturiano y al Ayuntamiento de Avilés han decretado un día de luto y este mediodía tendrá lugar una concentración de duelo en la plaza de España de la CIA

Voz 1727 35:22 un abrazo Ángel en Cataluña han detenido a un hombre que estaba en busca factura desde el viernes pasado cuando los Mossos encontraron el cadáver de su madre envuelto en plásticos Frederic Vincent bon día

Voz 0706 35:36 hola buen día Pepa este detenido tiene cuarenta y tres años y estaba ilocalizable desde que el viernes se encontró el cadáver de su madre ha confesado el crimen a las pocas horas que los Mossos le detuvieran admitió haber estrangulado a la mujer de hecho la policía encontró el cuerpo en un garaje envuelto en una bolsa de plástico y con una cuerda alrededor del cuello el cuerpo estaban en Bastad en avanzado estado de descomposición y es que según los Mossos la mujer llevaba desaparecida hasta ocho meses

Voz 1727 36:01 Andalucía presión al Gobierno central para que obligue al resto de comunidades a acoger a los menores inmigrantes no acompañados que llegan en patera la costa sur de España no ha pedido la presidenta de la Junta Susana Díaz en una entrevista en la SER en Andalucía Radio Sevilla Natalia Perales buenos días

Voz 1463 36:19 conocías la Junta reclamará este miércoles en la Conferencia Sectorial de migraciones que el Estado ejerza sus competencias ante la insolidaridad demostrada por el resto de comunidades procede al reparto de los miles de menores inmigrantes atendidos en Andalucía como ya ocurrió con la crisis de los cayucos en Canaria declaraciones de la presidenta Susana Díaz en La Ventana Andalucía donde ha confirmado que su Ejecutivo y los gobiernos de España y Marruecos avanzan junto a la fiscalía en la posible repatriación de menor

Voz 1727 36:44 así hay multi a a esta hora estarán a punto de desayunar los niños en el pueblo de Cehegín son los primeros en volver al colegio en toda España Juanjo Asencio buenos días

Voz 1197 36:55 hola buenos días adelantan Juanjo la vuelta

Voz 1727 36:58 va a clase porque sus fiestas patronales Se celebran este mes

Voz 1197 37:02 sí así es los mil quinientos alumnos de este municipio de Cehegín van a ser los más madrugadores este año en la Región de Murcia para el inicio de este curso escolar un inicio que se va a hacer progresivamente ya que los jóvenes volverán a las aulas en Abraham Molina de Segura Murcia a lo largo de esta semana una de las novedades de este año es la gratuidad de libros de texto que se pone en marcha en algunos cursos de Infantil y Primaria de que va a beneficiar a más de cuarenta y dos mil alumnos Adela Martínez cachean es la consejera de Educación

Voz 25 37:31 es una auténtica ley en aras de la igualdad de oportunidades en aras de la cohesión social que va a beneficiar a cuarenta y dos mil cuatrocientos alumnos

Voz 0027 37:42 este curso se inicia con casi medio millar de nuevos docentes más en la región

Voz 1727 37:53 del Gobierno de Canarias no quiere tener la misma hora que en la península así que en caso de que finalmente se elimine el cambio horario de invierno verano en las Islas van a mantener la diferencia de una hora hemos que seguiremos diciendo que son las seis y treinta y ocho las cinco y treinta y ocho en Canarias Santiago Moreno buenos días

Voz 26 38:14 al buenos días Pepa Canarias en ningún caso debe tener el mismo horario que en la península por lo que se dice si finalmente se modifica la hora de España habría que hacerlo también en las Islas así lo ha firmado su presidente de Fernando Clavijo no obstante el Ejecutivo canario ha decidido Baluard primero el posible impacto que podría tener en la sociedad en la economía del Archipiélago quiere contar con todos los agentes sociales para valorar la repercusión que podría tener en el turismo la industria y el consumo energético e insta al Gobierno español a que Canarias esté en el comité de expertos creado para este asunto

Voz 1727 38:44 sí sí hace un ratito le mandamos un abrazo a nuestro compañero Ángel Fabián y a toda Asturias que amanece de luto hoy por el accidente de autobús ahora toca hablar en Asturias también de algo bien distinto Ángel que se ha puesto a la venta en una aldea al completo con vistas a los Picos de Europa cuánto tendrá que pagar quién está interesado en quedarse con ella

Voz 1197 39:05 pues dos millones trescientos setenta y cinco mil euros cuatro parrillas con las que te puedes hacer con el idealista punto com pero tampoco está idealista encuentras pisos en Madrid Barcelona por ese precio et Is sin vistas a los picos

Voz 0174 39:21 bueno el caso es que lo publicita como un espectacular pueblo asturiano con vistas a los Picos de Europa el mortuorio así es como se llama este pueblo del municipio de ya está integrado por una docena de edificios de los que ocho están habilitados como casas de turismo rural además hay un Hórreo y más de veinte parcelas edificables con una superficie total de ciento treinta mil metros cuadrados con mil ciento quince metros cuadrados construidos actualmente el pueblo funciona como hotel rural así que si estás pensando en el modo de alojar a los invitados

Voz 0706 39:51 cuando te preocupa capacidad para cuarenta y ocho capas perennes se puede comprar un apartamento

Voz 1727 39:56 de que ser la aldea entera también hay

Voz 0706 39:58 qué es para poner tiendas de campaña del

Voz 3 40:01 el ángel vendían hasta luego

Voz 1727 40:04 eh

Voz 27 40:08 su enorme eh

Voz 1727 40:17 abrimos la Mesa del Mundo en Myanmar en la antigua Birmania Naciones Unidas ha pedido ya que se anule la condena a dos periodistas de la agencia Reuters condenados a siete años de prisión por hacer su trabajo por investigar la matanza de musulmanes rojizas en ese país una persecución la del Ejército birmano que la ONU ha calificado de intento de genocidio hay daba

Voz 0137 40:39 los dos reporteros llevan en prisión sin fianza desde diciembre y han tenido que comparecer más de treinta veces ante el tribunal que inició la instrucción en enero sellaban guiar sondeo igual Lone este último después de ser condenado

Voz 0456 40:50 a más de uno le aves

Voz 0137 40:52 son inocentes que no han cometido ningún crimen y que la decisión está desafiando la democracia y la libertad de prensa del país los periodistas investigaban la masacre de diez civiles rojizas un crimen por el que han sido condenados siete militares birmanos fueron detenidos acusados de vulnerar la Ley de Secretos Oficiales tras reunirse con dos policías que les entregaron documentos supuestamente confidenciales el presidente de routers Steven Adler ha dicho que es un día muy triste que los reporteros llevan ocho meses presos por unos cargos falsos diseñados para silenciar la labor periodística intimidar a la prensa la comunidad internacional pide a Birmania que reconsidere su posición la ONU la Unión Europea Reporteros Sin Fronteras Estados Unidos al Gobierno británico son algunas de las organizaciones que han exigido la liberación de los periodistas

Voz 3 41:36 bien Polonia vuelve

Voz 1444 41:38 hablar de la Segunda Guerra Mundial del Gobierno estudia reclamará Alemania cuál

Voz 1727 41:42 entre seis mil millones de euros por las consecuencias de la invasión nazi consecuencias como ciudades completamente destruidas más de seis millones de muertos Victoria García

Voz 1161 41:52 Arcadi formular Zaki ese es el responsable del comité parlamentario de Polonia encargados de cuantificar los daños importantes asimismo suspirar fueron crímenes de guerra ciudades destruidas el potencial demográfico perdido superarían los cuarenta y seis mil millones de euros como Cheadle otro demócrata porque una comisión parlamentaria hasta cuantifica los daños sufridos por Polonia durante la Segunda Guerra Mundial en aquel país gobierna el partido gubernamental leí injusticia de Kaczynski un partido de extrema derecha que ha hecho su batalla política en recriminar a Alemania la invasión de Hitler de Polonia aunque la práctica las heridas de guerra sólo una cuestión ya solapada en la historia los políticos polacos de esta formación ultraderechista usan este argumento para azuzar a las masas y conseguir apoyos de los más radicales que consideran que Polonia no ha recibido compensación suficiente por el daño sufrido durante la guerra

Voz 1727 42:49 lo hemos visto Bose ando pilotando un helicóptero o metiéndose en las aguas heladas de Siberia Vladimir Putin lo ha hecho casi todo además de presidido Rusia y ahora quiere convertirse en estrella de la televisión todo para combatir su popularidad que está en mínimos históricos

Voz 0456 43:06 en el julio Putin propuso aumentar la edad

Voz 1772 43:09 de jubilación y desde entonces las encuestas siempre favorables le han jugado una mala pasada su popularidad ha caído del setenta y nueve al sesenta y siete por ciento en apenas unas semanas así que el antídoto han debido pensar en el Kremlin es crear un programa de televisión a medida del presidente exclusiva

Voz 0456 43:27 programa sus a abrirme o Nigrán

Voz 1772 43:33 tendentes exclusivas como sus últimas vacaciones

Voz 0456 43:35 en Siberia subiendo montañas os recolectando

Voz 1772 43:38 frutos del bosque una hora de programa con entrevistas a su gabinete e imágenes del día a día del presidente el espacio se llama Moscú Kremlin Putin aunque al líder ruso también acapara

Voz 0456 43:49 los espacios informativos y de entretenimiento en la televisión del país

Voz 24 45:07 el ojo izquierdo a Hoy por hoy

Voz 1727 47:01 tres preguntas hemos lanzado hace poco más de media hora aquí para que reflexionen ustedes esta mañana dos económicas y un asocial Dani

Voz 0456 47:09 hemos preguntado por el impuesto al diésel por el empleo o desempleo estival por el racismo tras el concierto de que si somos más que los racistas o no

Voz 33 47:17 hola cielos soy de Getafe Madrid porque las preguntas que preguntáis ni yo trabajo ni conduzco

Voz 0027 47:25 pero yo qué voy a responder