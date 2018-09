Hoy por Hoy (04/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 con las siete de la mañana a las seis en Canarias

España ha paralizado la venta de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí que se iban a utilizar para atacar a Yemen es la noticia que les viene contando la Cadena Ser y sobre la que el Gobierno de momento guarda silencio Se trata de un contrato de nueve millones de euros que había firmado el Gobierno Rajoy hoy precisamente miembros del equipo de Pedro Sánchez se van a reunir con representantes de varias ONGs para hablar de la venta de armas ONGs como Amnistía Internacional su portavoz Alberto Estébanez valoraba anoche en Hora Veinticinco la marcha atrás en la venta de esas cuatrocientas bombas

Voz 2 01:02 digamos que es un paso muy importante como todos satisfacción pero que creemos que debe complementarse con otras que este es el importe de ese montante ese contrato es el uno por ciento de unos novecientos treinta y tres años España

Voz 1727 01:21 ahora eso y Arabia Saudí que lidera en Yemen una coalición internacional de países árabes que asegura defender al Gobierno frente a los rebeldes ofensiva en la que al menos han muerto seis mil civiles Jesús Núñez codirector del Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria

Voz 2 01:38 Arabia Saudí no deja de estar haciendo una apuesta de que en de sentarme regional de ellas encargado establecerá que el orden y que ha cometido tantas violaciones que a estas alturas debería haber llevado a medidas que vayan más allá de una operación de nueve millones de euros

el Parlamento Europeo ha pedido varias veces ya que no se venda armamento militar Arabia Saudí Suecia Canadá Alemania han paralizado completamente la exportación de armas a esa coalición España acata ahora la petición y hay varias preguntas sobre la mesa para comenzar este martes que se hace con cuatrocientas bombas cuando no se venden la paralización afecta sólo a las bombas o afectará también a otro material militar que también se fabrica en España como las fragatas los cuatro de septiembre sobre Catalunya hoy se celebra en Gante la vista por la demanda que Puigdemont le puso al juez Llarena hoy también Quim Torra da esa famosa Conferencia de la que se espera algo de claridad en la confusa hoja de ruta independentista y hoy también sabemos ya que la Generalitat considera insuficiente la oferta que ayer Rey Theron hoy por hoy el presidente del Gobierno un referéndum sobre un nuevo Estatuto

Voz 3 02:51 en de que volvamos a un estadio tan anterior tendremos que algo sea debutar aquello en donde hay la mayoría de los consensos en Cataluña pincho

Voz 1727 02:58 eficiente para él sarta dijo la portavoz de Torra demasiado para Pablo Casado el presidente del PP

Voz 4 03:04 esto sería una línea roja

Voz 5 03:06 si hay una consulta de autodeterminación Au clair de autogobierno este Gobierno es

Voz 4 03:11 incapacitado para seguir gobernando no

Voz 5 03:14 vamos con las palabras

Voz 1727 03:16 y siguen trayendo cola Veinticuatro horas después las palabras del presidente Sánchez en la SER dijo que el impuesto al diésel iba delante suministra de Industria decía casi simultáneamente que el anuncio de ese impuesto era un globo sonda por la noche la ministra Reyes Maroto SEM bailaba Edu Lobo sonda también aquí en la SER

Voz 6 03:34 apoyo el anuncio que entre el presidente y simplemente ha habido un desfase entre se anunció la información

Voz 1727 03:40 que yo en este momento aquel día

Voz 3 03:42 parte nuestros hijos están mucho mejor lo sabemos lo que tenemos con la sanidad pública más importante para un país que cualquier bandera que cualquiera digno y que es tener un sistema de sanidad universal y eso es lo mejor que tiene España

Voz 1727 03:57 Pablo Iglesias anoche en Telecinco en su vuelta a los medios agradeciendo la sanidad pública su eficiencia en el cuidado de sus hijos recién nacidos prematuramente el líder de Podemos aseguró en esa entrevista que está prácticamente cerrado el acuerdo con el Gobierno sobre la reforma del IRPF y hoy este martes es día de luto en Asturias

Voz 7 04:17 es perdidos uno movido una ficha y me pusieron puntos en una pierna y contusiones por todos lados

Voz 3 04:23 me gustó mucho gente llegando mucha gente estresada ahí un cable

Voz 1727 04:26 la virgen Alba es una de las heridas en el accidente del autobús de línea que ayer se cobró cinco vidas en Avilés entre los quince heridos está el conductor se cree que pudo desmayarse y perder el control del vehículo y en los deportes Yago Aspas sustituya a Diego Costa en la lista de la selección Sampe

Voz 1161 04:48 ya no estuvo ayer el delantero atlético en el primer entrenamiento porque va a ser padre y el delantero del Celta había sido una de las bajas sorpresa con respecto a la plantilla que disputó el Mundial de Rusia hoy tenemos la segunda entrenamientos en Las Rozas para preparar esos partidos de Liga de Naciones sábado ante Inglaterra en Wembley el próximo martes en Elche ante Croacia y esta tarde la selección española femenina completa la fase de clasificación para el Mundial dos mil diecinueve para el que ya tiene plaza desde las ocho y media en Logroño en Las Gaunas ante la selección de Serbia

Voz 0978 05:14 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días bajan un poco más las temperaturas se nota ahora con mínimas más bajas también durante la tarde cuando hará calor pero un calor mucho más soportable que en las últimas jornadas eso sí con marcada sensación de bochorno y no sólo en el Mediterráneo en una jornada que será soleada ahora algunos chubascos en puntos de montaña durante la tarde en cualquier zona de montaña de la mitad norte peninsular también del este de la península tormentas pero no serán tan intensas como las últimas jornadas

Voz 1727 06:40 el juez Llarena no va a acudir personalmente hoy a la vista de la demanda que Puigdemont le puso en Bélgica irán en su representación los abogados que ha contratado el Gobierno de España veremos qué opina el juez del cambio en la traducción al francés de la famosa frase de Llarena sobre los delitos que investiga a los políticos independentistas como va a ser la vista corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 7 07:01 a las nueve menos cuarto al empezar la vista en este tribunal civil

Voz 0738 07:04 el gas que había citado a declarar al juez Llarena que estará representado por un equipo de abogados que hasta el momento ha evitado a los medios los de Puigdemont niegan ninguna intencionalidad a la falsa traducción ya aseguran que tendrá una repercusión nula en el proceso

Voz 13 07:21 bueno ha habido por parte de nadie que ha habido es una suma de errores es decir se parte de un texto que no es una traducción oficial si detecta en parte la traductora ese error y en lugar de ponerlo de manifiesto de traducido el texto lo tras es simplemente copiar el párrafo original que la página en periodos de la inquietud dichos do Sul también a pan en la vagina

Voz 0738 07:47 no sé si es el abogado Gonzalo bulle niega concretamente ser el autor del cambio de texto tras pedir amparo ante el Colegio Profesional de Abogados y espera una respuesta asegurando que este fin de semana ha recibido insultos y amenazas de muerte

Voz 1727 08:03 en la cuenta atrás para la Diada la delegada del Gobierno en Cataluña anuncia que si se convierte en la fiesta nacional de Catalunya en un acto de parte de parte de los independentistas no acudirá Teresa Cunillera en TV3 pero

Voz 1457 08:16 el pero que lo que se programe para estos días sea una fiesta donde todos tengamos cabida los que piensan de una manera y los que piensen de otra si todos tenemos cabida yo estaré Bud sino tenemos cabida pues es evidente que no es tarea

Voz 1727 08:28 algo más sobre el modelo territorial español en Euskadi llamada al realismo del lehendakari Urkullu sobre el nuevo Estatuto que negocian PNV Bildu

Voz 0804 08:37 en este sentido también uno que tiene que hacerse es si realmente estamos hablando ante el avance profundización actualización de nuestro autogobierno si optamos por un planteamiento del todo o nada en ese necesario reconocimiento que hemos de hacer del recorrido institucional de la viabilidad que tenga lo que en su momento resulte y es que la portavoz del Gobierno central Isabel Celaá

Voz 1727 09:03 había dicho previamente que si dejan el texto tal y como ésta fracasara en el Congreso de los Diputados son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 14 09:15 buenos días en el sorteo del triple de la ONCE de ayer el número premiado

Voz 12 09:24 nos de participar en los juegos de la ONCE que excelente

Voz 15 09:32 también en puntos de venta autorizados pueden fue constante punto es en la ONCE Nos mueve Trillo

Voz 12 09:37 sean que tenga son grande

en la Cadena Ser

Voz 1727 10:55 en el comienzo de un curso económico con los impuestos en el centro del debate hoy Ciudadanos va a presentar su campaña para intentar eliminar el impuesto de sucesiones en toda España Miguel Crespo

Voz 0702 11:06 la propuesta de Ciudadanos para el impuesto de sucesiones pasa por crear una ley base que elimine la competencia de las administraciones territoriales y acabe con la desigualdad que hasta el momento existe entre las distintas comunidades Albert Rivera tenemos

Voz 22 11:19 los un sistema caótico un sistema injusto en el que en función de dónde te mueres Espadas bastante o no pagas nada y por tanto Ciudadanos propone la supresión al cien por cien del impuesto sucesión

Voz 0702 11:31 aunque manteniendo un control fiscal en la formación naranja quieren que el impuesto desaparezca en la mayoría de los casos en concreto en parientes con primer y segundo grado de consanguinidad la bonificación sería del cien por cien en cualquier supuesto entre tíos y sobrinos esta reducción se aplicaría para empresas y viviendas habituales el año pasado las CCAA recaudaron mediante el impuesto de sucesiones más de dos mil millones de euros según Ciudadanos la compensación a las administraciones territoriales pasaría por el ahorro en gasto o la reforma del sistema de financiación autonómica

Voz 1727 11:58 de Pedro Sánchez dejó caer el famoso impuesto a la banca que los socialistas habían anunciado a bombo y platillo no habrá impuesto a la banca parece que lo descartó si hablo sin embargo de un impuesto de un gravamen a las transacciones financieras aunque sin mucho detalle

Voz 23 12:17 sobre

Voz 1727 12:18 eh el impuesto a la banca o el no impuesto a la banca la mirada esta mañana de Claudi Pere

Voz 24 12:22 la política modernas puras de expectativas en gol de Maradona a Inglaterra en un Mundial que es el mejor ejemplo del poder de las expectativas Maradona recorre cincuenta metros desde su campo sorteando a varios contrarios pero lo sorprendente es que lo acepto en la recta los defensores ingleses tienen la expectativa de que la irse izquierda derecha que es capaz de seguir recto hacia el gol esta semana arranca uno de los cursos políticos más apasionantes en los últimos tiempos supongamos aunque sea mucho suponer el presidente antes juegan Maradona todos los adversarios están esperándole hoy Quim Torra pensará Lacuerda este otoño podemos por la izquierda y por la derecha le pondrán Pérez estos con los presupuestos Sánchez cumple esta semana cien días en la Moncloa y no hemos visto el gol de Maradona para qué nos vamos a engañar pero tampoco está mal eso sí la auténtica medida de su talento con la gestión de expectativa severa en el momento de pulsar el botón del adelanto electoral si consiguiera repetir podemos estar ante una jugada política Maradona pero de momento acaba de dejarnos algo diferente después de prometer un impuesto a la banca por motivos de justicia fiscal ayer lo eliminó de la agenda que es más fácil que gobernar en términos futboleros sobre los bancos se parece más al otro gol de Maradona en ese mismo partido el de la mano de Dios cuando mete la pelota con el puño en la portería inglesa me acuerdo de un jefe de Goldman Sachs que decía que los banqueros hacen el trabajo de Dios tal vez por eso al final no habrá impuesto para ellos

Voz 12 13:43 gol de los bancos

Voz 1727 13:46 pues hablando de Maradona gracias Claudi los argentinos han vuelto a salir a la calle esta vez para protestar por el durísimo paquete de recortes que ha aprobado el Gobierno

Voz 25 14:00 con esta cacerolada ha anunciado un plan de ajuste fiscal de recortes con impuestos extras a las exportaciones y ha reducido su Gobierno a la mitad hoy presenta el plan al Fondo Monetario Internacional

Voz 26 14:13 tengo que pedir que entiendan que es una emergencia necesitamos de soportes con estos cambios que estamos haciendo en el equipo con las medidas que va a anunciar el ministro y con los avances que estamos haciendo con el fondo empezamos a superar la crisis cuidando siempre siempre los que más necesita

Voz 1727 14:29 bien Estados Unidos hoy comienza el proceso para designar al juez que Donald Trump ha escogido como miembro de la Corte Suprema su nombramiento muy importante porque culminará el giro conservador del tribunal que tiene que decidir en los próximos meses asuntos como el aborto o el sistema sanitario corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 14:47 buenos días hoy empiezan las audiencias para confirmar abre Cava no juez de la Corte Suprema con su nombramiento el tribunal consolidaría su tendencia conservadora estaría compuesto por cuatro jueces progresistas su web cinco conservadores lo Henry en Julio sustitución Gavà que reemplazaría al juez Kennedy conocido como el fue bisagra por sus opiniones progresistas en determinados asuntos como por ejemplo los derechos de los homosexuales ahora mismo está en juego y el tribunal va a tener que decidir próximamente sobre la reforma de la ley del aborto despenalizado a nivel federal desde mil novecientos setenta y tres los sistemas de discriminación positiva para la admisión en universidades la regulación de financiación de las campañas electorales el sistema sanitario o el papel de la religión en la vida pública los republicanos confían en ratificar aquí Abba no lo antes posible los demócratas que no olvidan que este juez participo en el impeachment contra Bill Clinton están todavía dolidos por el bloqueo que la mayoría republicana en el Capitolio hizo al nombramiento de un juez progresista propuesto por Obama así que la oposición quiere retrasar la decisión hasta después de las elecciones de mitad de mandato hasta el próximo noviembre los demócratas acusan además a la Casa Blanca de manipular el proceso del nombramiento al negarse a compartir con el comité de Justicia más de cien mil documentos de los años en los que

Voz 1693 16:06 acaba y trabajó para el Gobierno de Bush alegando que se trata de información clasificada

Voz 15 16:16 eh

Voz 11 16:18 cuando tu hijo te dice que después del cole de hacer un cine

Voz 1727 16:21 cuál Tennessee cada vez más antiguo de siente

Voz 1727 17:02 Natalie Portman presenta hoy en Venecia su última película que se titula Vox looks en la que interpreta a una diva del pop compite por el León de Oro aunque la favorita para la critica sigue siendo Roma del mexicano Cuarón

Voz 1457 17:16 María Guerra este certamen siempre ha sido un talismán para Natalie Portman aquí presentó el Cisne negro en la que ganó el Oscar hace ocho años Joy estrena mundialmente también Vox Lux El Ascenso y caída de una estrella del pop de ficción los artistas atormentados son temas recurrentes en el cine ayer mismo Willem Dafoe fue el protagonista de un nuevo biopic de Van Gogh titulado a las puertas de la eternidad

Voz 1752 17:40 no

Voz 1457 17:43 Julian Schnabel director y pintor él mismo ha hecho una película completamente subjetiva sobre las emociones del pintor holandés ir si me piden que les explique la película les diría que es imposible lo que hemos intentado hacer es mostrar los sentimientos que emergen ante una obra de arte decía ayer Schnabel defendiendo la libertad de su película en la que mueve la cámara frenéticamente sobre los campos que pintó Van Gogh un artista al que describe con una vocación mística sin ahondar en el morbo de su salud mental la película fue recibida sin entusiasmo por su pretencioso Vida Sana

Voz 1693 18:21 por el trabajo de Dafoe que ya entrado en la lista de los favoritos a mejor actor

Voz 4 18:37 sobre el impuesto al diésel clara a Palencia

Voz 28 18:39 la gente Deus comprar un coche diésel más caro que el de gasolina y ahora nos van a poner un impuesto a los que se dedican al transporte no se lo ponen así y al cabo ellos elevada deducir los consumidores no nos vamos a deducir normales lo cual siempre pagamos los mismos

Voz 1275 18:55 el debate entre consumidores particulares y

Voz 0702 18:57 semanales comunicó de Alicante que es taxista

Voz 29 19:00 esto tendría que tener una regulación porque los profesionales necesitamos el combustible diésel para poder trabajar y luego está eh otras personas que llevan en sus coches particulares motores de ocho cilindros diesel que no tiene ningún sentido que son altamente contaminantes hizo del orgullo esto se tiene que regularse de alguna forma entre los que lo hacen por necesidad y los que lo hacen por ocio

Voz 30 19:25 terminamos dando la bienvenida a Miguel de Guadalajara

Voz 31 19:27 parece ser que a los de a pie tenemos que pagar más por el gasoil no simplemente llegaban el céntimo sanitario que Llanos impusieron que Castilla La Mancha están el máximo sino que todavía pues nos tienen que trabajar más el coche días ser normalmente obtenemos los asuntos que somos de a pie precisamente por ese ahorro que pudiera haber pues nos dice que para nosotros la subida que profesionales que no entonces la verdad no veo a este Ojo ese camino de ayudar al día abajo

Voz 32 19:58 muchas gracias a todos sobre las siete y veinte las seis

Voz 1727 20:01 veinte en Canarias

Voz 33 20:08 hoy por Hoy Madrid

Voz 1275 20:13 qué tal buenos días veinte grados a esta hora marca el termómetro de la radio en la Gran Vía han bajado las temperaturas y se va a notar también a mediodía máximas que no van a pasar de los treinta y dos grados hoy en toda la Comunidad el presidente madrileño pide disculpas en la SER a las familias de los ochocientos niños a ello van a empezar el curso escolar con Cole sin terminar con centros educativos en obras Ángel Garrido asegura que les suben

Voz 0702 20:35 ha gustado cumplir con el cien por cien de lo comprometido

Voz 1275 20:37 lo que no siempre se llega todo sobre los profesores que de este inicio de curso no estarán aún en las aulas porque las vacantes a cubrir más tarde el presidente habla de una disfunción que afecta dice aun personaje menos de docentes Garrido a La Ventana de Madrid

Voz 24 20:51 en parte ocurre porque se espera hasta el final para para tener perfectamente ajustadas las clases los diferentes colegios hay personados de última hora hay chavales que entran colegios también en septiembre hay que esperar también hasta el final para ajustarlos plenamente y sí que puede haber una pequeña disfunción tú un porcentaje pequeño de de personas de de de los trabajadores que van a estar atendiendo nuestro chico no y enseñándoles

Voz 1275 21:13 a pesar de los retrasos en las obras de los problemas con las vacantes de docentes de que fue reprobado por la Asamblea el presidente de la Comunidad mantiene su confianza en el consejero de Educación defiende Angry Ken a pesar de las presiones que denunció el rector de la Rey Juan Carlos en sede judicial y Baxter de Cifuentes

Voz 24 21:30 es que él llamó se interesó lógicamente por un asunto que concierne ya a la presidenta de la Comunidad en un en un ámbito que el educativo que era de su competencia nada más no ha habido ninguna presión porque si hubiera habido alguna presión demostrada la seguro que sí que en este caso este consejero cualquier otro ya no ya trabajando a la comunidad

Voz 1275 21:45 el futuro político Ángel Garrido espera seguir siendo presidente en cualquier caso ha dicho en la SER no le dolería que Pablo Casado no lo eligiera como candidato

Voz 27 21:56 en el cine

Voz 1275 22:01 en la Audiencia Provincial de Madrid esta mañana se retoma el primer juicio por un caso de bebés robados en España en el banquillo se asienta el doctor Eduardo Vela acusado del robo de una niña nacida en mil novecientos sesenta y nueve en la clínica madrileña San Román el juicio suspendió en junio por los problemas de salud del acusado que tiene ochenta y cinco años la Fiscalía pide para él once años de prisión Elena Jiménez

Voz 1693 22:22 dos tres ceremonias son claves en la sesión de hoy y los de las dos periodistas de la televisión pública francesa que consiguieron en un reportaje con cámara oculta que el doctor Eduardo Vela contará que había regalado un bebé

Voz 1727 22:33 ha robado aunque aseguraba que no había cobrado por ello

Voz 1693 22:35 en la primera sesión en junio Vela se limitó a negarlo todo mide su firma es su firma eso no es suyo ya la segunda sesión no asistió porque acudió horas antes al hospital con mareos Eduardo Vela que hoy tiene ochenta y cinco años será ginecólogo en la clínica San Ramón que está con su enterada el epicentro del entramado de bebés robados entre la década de los sesenta y hasta los años noventa se enfrenta a una petición de la fiscalía de trece años de cárcel por sustracción de menores suposición del parto falsedad documental detención ilegal Inés Madrigal se ha convertido en la primera bebé robada en llevar el caso ante la justicia nació en mil novecientos sesenta y nueve y su madre adoptiva le confesó cuando tenía dieciocho años que su madre biológica había sido una señora que no podía tenerla

Voz 1275 23:32 el jarro de agua fría de la dirección nacional del PSOE para las aspiraciones de los socialistas madrileños titulares con Enrique García

Voz 0089 23:39 dice que ahora no toca hablar de candidatos y que ni siquiera hay fecha para las primarias responden a la información de la Cadena SER sobre la propuesta del partido para que el candidato al Ayuntamiento salga de

Voz 1275 23:48 el Gobierno central el grupo socialista pide la anulación de las enmiendas que ahora Madrid ha presentado a la ordenanza contra la prostitución que promovieron en mayo dicen que se basa en unos informes que pidió el Gobierno un proceso aseguran que no está recogido por la ley

Voz 0089 23:59 el Ayuntamiento resuelve el contrato con la empresa que gestiona el polideportivo de Fuente del Berro esperan reabrir el centro a comienzos de dos mil diecinueve y se han comprometido a mantener la plantilla

Voz 1275 24:08 en deportes el Real Madrid conocerá en Zurich desde las diez el sorteo del próximo Mundial de Clubes que disputará en diciembre como campeón de la Champions vamos otra vez a las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1693 24:29 buenos días en madre pendientes en accidente la A5 la carretera de Extremadura

Voz 1727 24:33 su paso por campamento sentido Madrid

Voz 1693 24:35 a dos kilómetros de tráfico lento de más retenciones de entrada por la A dos Torrejón San Fernando a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla y Getafe a6 desde Las Rozas al Plantío también densidad en la M cuarenta en varios tramos en ambos sentidos y pendientes de otro accidente muy cerca en Ocaña en Toledo en la A cuatro de complica la circulación en sentido Madrid

Voz 34 25:00 este señor está practica

Voz 1727 28:16 ah no tienen prevista ninguna actuación

Voz 1510 28:18 qué dicen no han apreciado ningún daño relacionado con la obra los desperfectos de los que habla la Academia los técnicos del Ayuntamiento de la capital que inspeccionaron ayer el museo reconocen que puede haber vibraciones pero que no afectan al edificio piden además que no se generen alarmas infundadas porque los técnicos no han visto nada que pueda ser un riesgo para el edificio para las obras de arte la institución mantiene desde este sábado cinco salas del museo cerradas por el impacto dicen de estas obras Fernando de Terán ex subdirector no quiere

Voz 39 28:47 Nos a exponer a los cuadros que había colgados en las paredes a esas vibraciones sobre todos los cuadros que están pintado sobre tabla que son más sensibles a Allen posible daño de una grieta o de un desencadenamiento entre las

Voz 1510 29:05 esto habla la empresa Centro Canalejas Madrid niega además en un comunicado que exista relación entre los daños de una escultura el Hércules Farnese y las obras que están realizando en la plaza

Voz 1275 29:14 finalmente el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado el polideportivo municipal Fuente del Berro al lado del Pirulí en el barrio Salamanca resuelto el contrato con la empresa adjudicataria que llevaba meses sin pagar a los trabajadores Issing arreglar las instalaciones para su uso el gimnasio permanecerá cerrado hasta el año que viene sus diecinueve empleados se quedan desde hoy en la calle según el PP hasta mil quinientos usuarios se han visto afectados por este cierre ojo a los cercanías hay problemas en la T4 debido a un problema técnico en un tren a la altura de Villaverde Alto los trenes con origen destino Alcobendas y Colmenar Viejo

Voz 15 29:44 que están sufriendo demoras hasta ahora veinte grados estaremos en la Gran Vía

Voz 1727 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias este que viene es un sonido de Yemen es el sonido de una guerra enquistada desde hace casi cuatro años agravada por la intervención de la coalición liderada por Arabia Saudí es el sonido lo de la peor crisis humanitaria del mundo según dice la ONU allí a Yemen iban dirigidas las cuatrocientas bombas de precisión que figuran en un contrato de compra firmado en el año dos mil quince entre el Gobierno de Rajoy que Arabia Saudí un contrato que tal y como les venimos contando desde ayer en la Cadena SER ha paralizado el Gobierno de Pedro Sánchez es la noticia de este martes cuatro de septiembre Alfonso Armada buenos días o la buenos días un contrato una paralización de contrato que cumple una recomendación del Parlamento Europeo en Naciones Unidas

Voz 32 30:57 llama la atención porque los lazos especiales de España había saudí siempre han lastrado o han condicionado este tipo de contratos no pero la verdad que el las las matanzas sobre todo de niños en los últimos días han llegado a un grado tal que yo creo que nos avergüenza a todos tomó la decisión el Gobierno español poco antes

Voz 1727 31:15 de ese último bombardeo que ocupó portadas en todo el mundo con con la muerte de cuarenta niños enseguida vamos con la prensa en un día en el que se retoma poco a poco la actividad política en España en la en el que empieza el curso escolar en Murcia de un curso escolar en el que estará de nuevo Resurrección Galera seguramente no la recuerden por su nombre pero sí por su historia resurrección es profesora de religión y fue despedida por el obispado hace diecisiete años por casarse con un hombre divorciado diecisiete años después vuelve a clase SER Almería Guillermo mirón buenos días

Voz 0089 31:48 buenos días tras diecisiete años de pleitos Resurrección Galera a la profesora de Religión despedida hasta en dos ocasiones por el obispado de Almería tras casarse con un hombre divorciado se incorporó ayer a su puesto de trabajo en el colegio público Ferrer Guardia de la capital almeriense desde el Obispado aseguran ahora que respetan la decisión judicial aunque en dos mil diecisiete El obispo de Almería aseguró que no estaba obligado a otorgar la autorización para la contratación de Galera por el contrario la Junta de Andalucía le ha dado la bienvenida y lamentó la situación vivida por la docente durante casi dos décadas la sentencia que ha permitido el regreso al trabajo de Galera fue dictada en dos mil dieciséis por el Tribunal Supremo que declaró nulo el no llamamiento para el curso dos mil once dos mil doce de Galera cuando la diócesis se negó a renovarle el llamado certificado de idoneidad

Voz 1727 32:31 yo hoy comienza en la Audiencia de Álava el juicio contra el hombre acusado de arrojar a Alicia una bebé de diecisiete meses por la ventana de un piso en Vitoria intentar también matar a la madre de la pequeña la Fiscalía pide para este hombre la mayor pena que se contempla en nuestra legislación la prisión permanente revisable ser Vitoria Amaya Otazu

Voz 41 32:51 el acusado se enfrenta la pena más alta por sendos delitos de asesinato y tentativa de homicidio en enero de dos mil dieciséis arrojó a la niña de año y medio desde un primer piso cuando fue sorprendido por la madre presuntamente abusando de la menor también habría intentado tirar por la ventana la joven según el testimonio de esta José Miguel Fernández abogado de una de las acusaciones

Voz 42 33:08 la sociedad repudia de manera alarmante este tipo de delitos y creemos que tenemos que responder nuevos operadores jurídicos con sentencias ejemplares al mismo nivel

Voz 43 33:19 hoy se elige el jurado popular y mañana comienzan las

Voz 1727 33:21 aclaraciones con el testimonio del acusado El PP de Granada va a tener que repetir su último congreso provincial que se celebró en mayo del año dos mil diecisiete y en el que eligieron como presidente a Sebastián Pérez bueno pues otro candidato denunció ese proceso era un juez considera que ese proceso ese congreso infringió la Ley de Partidos Radio Granada Enrique Árbol bueno pues también estima el

Voz 1178 33:44 falló que García Montero no tuvo acceso al censo electoral en igualdad de condiciones que Sebastián Pérez la Dirección Provincial del PP ha anunciado que va a recurrir la sentencia García Montero el candidato perjudicado contra la sentencia en conocimiento de la dirección regional y nacional del partido esperando que se tomen medidas pide la dimisión de Sebastián Pérez como presidente dice que no puede ser candidato a la alcaldía

Voz 12 34:04 la de Granados se ha demostrado judicialmente hizo trampa en el congreso provincial y que por tanto pero queda desacreditado al dictado yo creo que debería de dimitir en su condición de presidente del Partido Popular y tampoco puede ser candidato a la alcaldía de Granada

Voz 1178 34:18 Sebastián Pérez acumula más de una década como presidente del Partido Popular en la provincia de Granada Pepa ya fue nombrado precandidato a la alcaldía de la capital

Voz 1727 34:26 ahora repetir Congrés hoy en Barcelona otro juez investiga ya formalmente a Piqué al futbolista por circular sin puntos en el carnet el director de Tráfico de Cataluña decía aquí en la SER que aplaudir al Barça si lo sanciona en Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 12 34:42 el juez ha empezado por pedir a la dirección general de tráfico como informa Piqué de que había perdido todos los puntos con esta información decidirá el director del Servicio Catalán de Tráfico como decías asegura al programa gradería de la láser que le parecerá bien que le parecería bien que el Barça imitar al libro

Voz 4 34:56 Paul que en su momento denunció a uno de sus jugadores por conducir mirando

Voz 2 35:00 ahora ha decidido escondan nosotros cero pero no hay que traguitos también implica toma

Voz 12 35:06 sí siniestrado el director Drago asegura que este compromiso del Liverpool es para aplaudir y asegura que es un ejemplo

Voz 1727 35:12 ayer tenía prisa por subirme al patinete eléctrico un medio de transporte que empieza a ser puntero en países como Estados Unidos China y que se está instalando en España con problemas por ejemplo en Valencia el Ayuntamiento mueve ficha y anuncia que va a prohibir que los patinetes aparquen en la vía pública a aquellos que lo hagan pueden ser requisados por la policía Radio valenciana Talens Mon día

Voz 0141 35:36 bon día Pepa el Ayuntamiento señala que la empresa que los alquila no ha pedido ningún permiso para operar en la ciudad no va a permitir que los patinetes Se dejen en la calle en cualquier parte como está ocurriendo ahora es que no es necesario devolver el patinete Se puede dejar en cualquier sitio así que la Policía Local se llevará los patinetes eléctricos Si la empresa que los alquila no lo retira además el Ayuntamiento está preparando una ordenanza específica que regule este nuevo modo de transporte que en Valencia se está utilizando mucho desde hace meses

Voz 32 36:04 Alfonso cuantas cosas pasan por España en cuanto uno levanta la vista de los periódicos de Madrid la verdad es que sí que remar sabe exterior arde la memoria me dices hoy en los periódicos bueno supongo que el incendio tremendo

Voz 39 36:16 la de El Museo de Brasil la historia de Brasil

Voz 32 36:20 ha marcado un poco la memoria y además Miso acordarme de Nélida Piñón está ahí es el hispano brasileña o ayer galaico brasileña que aunque se que ha llorado por prestar tragedia nacional no que ha dejado en cenizas buena parte de la memoria de Brasil la foto en la puerta

Voz 1727 36:35 de La Vanguardia es muy dolorosa El Museo reducido a la nada

Voz 32 36:39 lo curioso que de lo poco que está Salvados un meteorito el meteorito ven Diego uno de los más grandes del mundo como es de metal pues al final quizás una a una especie como de rara metáfora no un meteorito que se salva y toda la memoria un sarcófago de hace setecientos cincuenta años antes de Cristo Lucía que era el fósil humano más antiguo de toda América de doce mil años todo eso ha quedado convertido en cenizas idea políticas nacionales hoy pendientes de Torra de esa conferencia

Voz 15 37:05 ya en la que se quizá aclararía algo

Voz 32 37:08 es sobre sus intenciones son las intenciones de Puigdemont

Voz 1727 37:12 desde el exterior

Voz 32 37:13 y aquí que cuentan los periódicos bueno me llama la atención que el Defensor del Pueblo ha pedido a las autoridades catalanas que respeten la naturaleza institucional ir retiren los lazos amarillos de las de los edificios públicos la verdad es que esto contrasta bastante con la actitud de de Urkullu que comenta del país que reconoce que hay un Estatuto de máximos que no es viable que parece como una especie con el pragmatismo hubiera mudado ante la de la Catalunya históricas del Sunny famoso al País Vasco advertencia realista El el lehendakari

Voz 1727 37:46 ojo con pedir los los máximos que nos podemos quedar con los mínimos exactamente competirle al una conjugar las primeras no es curioso porque Víctor Lapuente en el mundo se pregunta por qué no interesan tanto la política ahora que parecen más relevante que nunca

Voz 32 37:58 Paul estoy en La Vanguardia Hadiza avisa nada

Voz 1727 38:01 da de lo posible parece merecer la pena cuando se cargan las tintas contra la realidad existente ose anuncia el advenimiento de un mañana feliz como se titula esa pieza es a veces titula solución total lo cual ya es bastante significativo entre las muchísimas cosas que es Alfonso Armada sobre todo un gran periodista es también presidente Reporteros Sin Fronteras y los periodistas el ejercicio del periodismo vuelve a ser noticia como profesión de alto riesgo en algunos países del mundo por lo menos si se destaca mucho

Voz 32 38:29 de todo La Vanguardia Abc en en perdón en en el mundo lo cuenta también Mónica G Prieto cuenta la la condena de dos periodistas birmanos de la agencia Reuters que fueron condenados a siete años de cárcel por denunciar precisamente la matanza de rojo

Voz 1727 38:44 en ellas se está pidiendo ya desde Naciones Unidas que se acabe con con esa condena que se compute esa condena a los dos periodistas de de la agencia Reuters bueno compañero Pedro García Quer tango en ABC Guillermo Altares en el país hablan hoy de la otra memoria en la que no se ha quemado en el Museo de la memoria histórica de esta comisión de la verdad sobre la Guerra Civil España

Voz 32 39:09 además los dos con bastante tino en el artículo de cuarta o en ABC lo titula el ruido la furia un título de Faulkner inspirado en mano es bueno habrá que tal mira de forma muy brillante diciendo Fabricio el domingo el coprotagonista de La Cartuja de Parma sólo tomo conciencia de que había estado en la batalla de Waterloo cuando se lo contaron después altares termina su pieza la memoria es un país extraño nos dicta en gran parte lo que somos pero confunde lo verdadero y lo falso extra mañana no nuevo esta mañana nueva hasta luego están Rato Israel Galatto que me trae dentro de un rato dentro para hablar de una biografía fantástica que ha escrito Anna Caballé sobre Concepción Arenal y también algo que ha dicho la nueva directora del libro Olvido García Valdés diciendo que leyendo se aprende a vivir a las ocho te espero gracias

Voz 16 39:53 conducir un BMW de fin de semana o de viajes improvisados conducir un BMW es tan fácil

Voz 17 39:59 conduce un BMW X3 desde veinte euros al día sin entrada con seguro a todo riesgo mantenimiento reparaciones y asistencia en carretera Campazzo

Voz 18 40:05 la tuya renting ofertado por alfabeto España Fleet Management para pedidos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho consulta condiciones en BMW punto es y a ver si oye papaya tengo la solución para los que intentan meter

Voz 1727 40:17 la Casa de la playa a vivir instalarnos una alarma

Voz 18 40:20 una porque porque con la alarma

Voz 44 40:22 si alguien intenta meterse la alarma salta Securitas diré

Voz 1727 40:25 aviso a la Policía hay pueden nuestra el intruso de la casa

Voz 12 40:28 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto eso

Voz 45 40:39 en Hoy por hoy

Voz 12 40:43 Pepa Bueno

Voz 1727 40:45 son las siete y cuarenta y un minutos de la mañana a las seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 7 40:59 Luis Enrique quien pone ya a su estilo en la selección de la que este verano han pese a despedida

Voz 1161 41:04 se han despedido varios pilas seis jugadores como Piqué del que antes hablaba siniestrado David Silva y cuyas ausencias obligan a buscar otros caminos eso ya se pudo hirviendo en el primer entrenamiento ayer en Las Rozas aunque parece que no se pueden ver mucho más a partir de ahora Javier Herráez buenos días hola qué tal

Voz 0702 41:17 muy buenos días a las diez de la mañana y a puerta cerrada Se va a entrenar al equipo dirigido por Luis Enrique que ayer debutaba sobre el césped de Las Rozas ayer si a puerta abierta aunque ya se ven unas lonas gigantescas en la zona donde evidentemente no quiere que nadie grave bloque va a trabajar a puerta cerrada el técnico gijonés que no cuenta con Diego Costa se queda en Madrid porque va a ser padre ha llamado a Yago Aspas ayer en el entrenamiento vespertino no estuvo con Raúl Albiol con un golpe que no le va a suponer ningún problema para viajar el próximo viernes hasta Inglaterra hasta Londres en Wembley espera el equipo de Harry Kane la principal amenaza de la paz teoría de la selección española veremos a quién pone si a De Gea Ozzie pone a Kepa arriba parece que Morata ganó la mano a Rodrigo el futbolista del Valencia se nota ya la mano de Luis Enrique que quiere un equipo con mucha velocidad ICO menos toque

Voz 1161 42:05 se selecciona selección porque esta tarde la Española Femenina completa la fase de clasificación para el Mundial dos mil diecinueve de Francia para el que ya tiene plaza de este las ocho y media en Logroño en Las Gaunas ante la selección de Serbia por lo demás ayer conocíamos los nominados a los premios de ves y son los mismos que a los de la UEFA Cristiano Ronaldo Luka Modric Isadora se quedan fuera Griezmann o Leo Messi el argentino por cierto llevaba una década entre los finalistas era entrevistado ayer por Catalunya Ràdio y entre otras cosas habló sobre la salida de Cristiano Ronaldo pero

Voz 46 42:29 pero sí que el hecho de que Cristiano no teman la plantilla el Madrid lo hace lo hace menos bueno al Real Madrid Si lo hace la suben tuvo un un claro fuego

Voz 12 42:39 Prieto a a ganar la Champions no lo imagina

Voz 46 42:41 afuera fuera de del Madrid Si

Voz 12 42:44 me sorprendió mucho pero como dije recién creo que fueron un equipo muy bueno

Voz 1161 42:49 sobre el que habría sido obra jugar con el actual Messi ayer habló ayer para Radio Barcelona el brasileño Ronaldinho

Voz 47 42:54 esto podría pasar en el fútbol Times de estas cosas con unos bellos hay grandísimos entrenadores con grandísimos jugadores

Voz 12 43:01 las cosas no salen bien porque imagínate el mejor Ronaldinho con el mejor Messi

Voz 47 43:06 los habéis sólo a esta 3GS separada para jugar dentro de nudo

Voz 1161 43:10 la noticia noticias otro brasileño Ronaldo Nazario ya es máximo accionista del Real Valladolid al hacerse con el cincuenta y uno por ciento de las acciones del club Innova a ser un simple nombre el equipo de nuevo acceso eh

Voz 43 43:20 pues sí hay mucho que hay que seguir de cerca fue dedica máximo posible pero desde luego tenemos un equipo de un equipo de gestión que estoy muy contento con ellos Carlos ha hecho muchísimo por este club tenemos un año para plana todo

Voz 1161 43:39 el Larguero pasaban ante el presidente Carlos Suárez que pasa a tener un quince por ciento del club Ike con Ronaldo dice va se va a tener un crecimiento económico

Voz 48 43:46 el quiere crecer haciéndonos cimientos fuertes y poniendo en valor pues todo lo que estoy club pueda afectar y por la patrocinios son acciones está muy enfocado hacia la parte social también va utilizar su su fundación con la que está muy activo y muy preocupado yo creo que va a tirar de valores jóvenes que acuerdos

Voz 12 44:06 para poder ir creciendo y aportando cosas

Voz 1161 44:09 el resultado de noche en segunda Almería cero Málaga uno en Málaga es líder en solitario con nueve puntos Wi de hoy se sortean Zurich el Mundial de Clubes en el que participará el Real Madrid con campeón de la Champions y el Getafe presentada el uruguayo Cristóforo o nos vamos a la vuelta a los corderos vuelven tras la jornada de descanso Borja Cuadrado buenos días

Voz 0298 44:30 qué tal buenos días la Vuelta a España retomará hoy la competición lo hará con la décima etapa que partirá de Salamanca donde ayer se vivió la primera jornada de descanso será una etapa la décima de ciento setenta y siete kilómetros con final en Fermoselle provincia de Zamora donde posiblemente se llegue al esprín o en su defecto sea una fuga en la que decida la etapa de una Vuelta que sigue comandando el británico Simon Jake con sólo un segundo de ventaja sobre Alejandro Valverde

Voz 12 44:54 cada pedalada kilómetro a kilómetro de puerto a puerto

Voz 4 44:58 de etapa en etapa fue el esfuerzo

Voz 12 45:02 los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas Loterías patrocinador principal de la Vuelta por un deporte que

Voz 1161 45:14 junto a ida estaba en USA de esta madrugada en el Open USA Carla Suárez ha eliminado a Maria Sharapova se enfrentará a Madison Keys y también ha sido eliminado Roger Federer

