Hoy por Hoy (04/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:02 las qué tal está muy buenos días martes cuatro de septiembre martes que en España vuelve a hablar de Cataluña hoy se celebra la vista al juez Llarena en Gante Bélgica y quinto Rabat contar sus planes no en el Parlament sido en un teatro en el teatro Nacional después de que sus portavoces rechazaron ayer la oferta que Pedro Sánchez hizo aquí en Hoy por hoy de votar un nuevo Estatut pero este martes trae trae también señales muy poderosas del mundo al que vamos del mundo en el que ya estábamos mientras Donald Trump encierra Estados Unidos en un eslogan en América primero mientras Europa levanta fronteras y envejece China crece avanza estrena nuevos modelos de cooperación con el resto del mundo especialmente con África ese continente del que en Europa sólo se habla como amenaza bueno pues el presidente chino acaba de anunciar miles de millones en financiación para África y anuncia también que va a condonar la deuda a los países más pobres con préstamos sin intereses China construye ya en África carreteras levanta puentes les vende sus productos se calcula que hay diez mil empresas suyas operando ya en el continente crece su economía crece portando también su influencia política con consecuencias que ahora mismo es difícil anticipar

Voz 1585 01:32 hablamos mucho de el comienzo del curso

Voz 1727 01:34 que en España pero éste es también un curso decisivo para Europa atrapada de nuevo en los viejos fantasmas del nacionalismo hizo un liderazgo claro veremos en las elecciones de primavera la Eurocámara cuanto avanzan los enemigos del proyecto europeo alentadores de la extrema derecha Europa ha sido Marco paraguas de la democracia española cualquiera de nuestros problemas de la economía a la crisis catalana se resolverá o agravará con un pie en la Moncloa y el otro en Bruselas

Voz 2 02:08 Pepa Bueno

Voz 1727 02:25 día aquí el Gobierno guarda silencio tras la noticia que viene contando la Cadena Ser el Ministerio de Defensa ha cancelado un contrato que firmó el Gobierno del PP con Arabia Saudí para venderle bombas sabiendo que las iba a utilizar en la guerra de Yemen Aimar Bretos

Voz 0027 02:40 cuatrocientas bombas de precisión que celebró en Arri Anzhi por las que cobró más de nueve millones de euros un dinero que ahora se le va a devolver a Arabia Saudí para no tener que entregarle esas bombas Alberto Estévez Amnistía Internacional anoche en Hora Veinticinco

Voz 3 02:52 el digamos que es un paso muy importante jugamos juntos satisfacción pero que creemos que debe complementarse con otras ahí hemos que

Voz 4 03:03 es el importe de ese de ese montante de ese contrato es el uno por ciento de los novecientos treinta y dos millones en los últimos tres años España adhirió a Arabia Saudí

Voz 1727 03:13 el debate económico de este otoño de este comienzo de curso está centrado en los impuestos el Gobierno tiene que decidir si la clase media que soportó la crisis debe financiar también de cooperación tiene que decidir en qué hombros descansa la reforma fiscal para llenar las arcas públicas y recuperar estado de bienestar de momento Aimar todo parecen discusión

Voz 0027 03:33 aunque Pablo Iglesias asegura que han pactado con el Gobierno subirle el IRPF a quienes ingresan más de ciento cuarenta mil euros al año de Iglesias anoche en Telecinco

Voz 1727 03:42 hemos llegado a un principio de acuerdo

Voz 5 03:45 el Gobierno para decir bueno de momento vamos a tocar Akin gana diez mil euros al mes y es que además yo creo que esa gente no les va a doler sobre el impuesto al diésel

Voz 0027 03:54 la ministra de Industria que dijo que es impuesto era un globo sonda poco después de que el presidente Sánchez hubiese confirmado aquí en Hoy por hoy ahora la ministra de Industria aclara

Voz 6 04:02 por ello el anuncio que es que el presidente es simplemente ha habido un desfase en crece anunció la información que yo en ese momento tenía

Voz 1727 04:11 Andalucía presión al Gobierno central para que obligue el resto de comunidades a acoger a los menores inmigrantes no acompañados que llegan en patera la costa sur de España

Voz 0027 04:19 lo ha pedido a la presidenta de la Junta Susana Díaz en una entrevista en la SER Andalucía

Voz 1727 04:23 la política de inmigración y extranjería es competencia del país no podemos pretender verdad que todas las personas que llegan a las costas españolas que cuando llegan a Tarifa o Motril Letrán llegando a España se queden en Andalucía a los dieciocho años porque los recursos no son ilimitados esta mañana vamos a conocer el paro registrado en agosto

Voz 0027 04:42 analizaremos la precariedad que se expande entre los profesionales de la sanidad y la educación Óscar gorrilla urólogo coordinador de la encuesta sobre la situación laboral de los médicos en España el cincuenta por cien

Voz 7 04:52 mito del personal que actualmente trabaja en el Sistema Nacional de Salud lo hace de una forma irregular o con un contrato

Voz 8 04:58 lo inestable de esto el treinta por

Voz 7 05:01 tanto lo hace con un contrato precario es decir estamos hablando de contratos cuya duración es inferior a seis meses o cuya jornada laboral a tiempo parcial

Voz 1727 05:10 Manuela Carmena anunciará por fin este mes y se presenta a la reelección como alcaldesa de la capital entender la portada

Voz 0027 05:16 desgobierno Rita Maestre en declaraciones a Radio Madrid

Voz 9 05:19 te adiciones suyas yo creo que han nos vemos pronto es es cierto que yo creo que que a lo largo de este mes y se sabrá

Voz 1727 05:33 Rafa Nadal buscará hoy una plaza en las semifinales del Abierto de Estados Unidos de tenis Amper

Voz 1161 05:38 disputar los cuartos de final ante el nueve de la ATP el austríaco Dominic Thiem Emmy por su lado del cuadro en otro enfrentamiento entre el argentino Juan Manuel del Potro contra el estadounidense John Isner por otro lado el croata Marin Cilic japonés Kei Nishikori el serbio Novak Djokovic ante el australiano John mil Man que ha dado la sorpresa esta madrugada eliminar a Roger Federer en cuatro sets también está en cuartos Carla Suárez se ha impuesto en dos sets Sama a la rusa Maria Sharapova se medirá en la próxima ronda la catorce del mundo la norteamericana Madison Keys

Voz 1727 06:04 y aunque va a seguir haciendo calor las temperaturas bajan un poco Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:09 buenos días un poco bastante en algunos puntos del país por ejemplo en el sur de la península donde el fin de semana si superaban los cuarenta grados hoy apenas se superarán los diez decías calor pero calor mucho más soportable eso sí esa sensación de calor agobiante no mediterráneo por culpa de la humedad elevada cesación de bochorno Icon nubes que se están deshaciendo ahora mismo durante la madrugada han dejado unos chubascos en el norte de la península hacer sólo hasta primeras horas de la tarde cuando alcancemos el máximo de calor tormentas en puntos de montaña de la mitad norte también cerca de Mediterráneo las más fuertes en el Pirineo catalán y aragonés también en la Ibérica

Voz 1275 06:47 aunque súbito del precio del seguro del coche sin

Voz 2 06:49 vetado nunca un parte piénsalo ya lo has pensado en la mutua con tu seguro de coche te bajamos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto Gary viva Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en moto a punto

Voz 11 07:07 les llene tu despensa con las mejores ofertas en Hipercor supermercado el Corte Inglés

Voz 2 07:13 como por ejemplo todos los aceites de la marca Carbonell que ahora puedes llevarte con la segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento y además con lo harás Hipercor el supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 8 07:30 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido doce mil cuatrocientos setenta y cuatro Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en la cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 12 08:04 ahora en Carrefour y que resurge es el IVA en todas las cervezas descuento en cupón canjeable las compras

Voz 8 08:14 un viaje en autobús sesenta y cinco pesetas te acuerdas revive

Voz 13 08:17 la historia con la colección de billetes y sellos de la peseta

Voz 8 08:20 cada semana dos reproducciones autorizadas por el Banco de España hay correos de los principales billetes y sellos acompañadas por una cuidada obra editorial domingo nueve gratis con el país

Voz 14 08:30 llegan los mini Max de Air Europa creados para Till caza precios vuelos nacionales y europeos desde veintinueve euros y América desde ciento ochenta euros por trayecto consulta condiciones Icaza tus precios mínima Ax antes del dieciséis de septiembre en Air Europa apunta

Voz 15 08:47 son Doris de curso

Voz 16 08:54 estoy muy contento cántabro a decir ahora sí que para hablar muy muy muy muy muy rápido

Voz 2 08:57 mucha mucha mucha mucha muchas cosas

Voz 8 09:00 increíble porque sólo se regala

Voz 17 09:04 el año de televisión con el mejor cine Lugo el nueve

Voz 2 09:07 septiembre

Voz 13 09:10 siempre sobran razones para hacer una buena escapada a estos lugares que tienen algo especial y mágico Nueva York Miami Londres París Palma de Mallorca o Barcelona Elige tu destino deja timar por los hoteles Meliá donde cada detalle cuenta alta gastronomía acciones Sam sí así espacios llenos de personalidad que garantizan tocó descanso y ahora con hasta un veinte por ciento de descuento consulta condiciones reserva Viajes el Corte Inglés

Voz 18 09:40 no estuvo yo doscientos ocho viene con el primer mantenimiento incluido para disputarlo con cero preocupaciones perdió doscientos ocho por ciento veinte euros al mes en cuarenta y siete cuotas sin entraba cuota final seis mil ochocientos setenta y tres con trece euros de cinco noventa y cinco por ciento con pese a Financial Service condiciones empellón junto es

Voz 15 10:00 construyó templos cuatro pirámides faraónicas y tienes dudas consulta a uno de mis asesores hipotecarios llama total

Voz 19 10:08 mente gratis arrastre a Toribio uno de mis asesores te ayudará a conseguir tu hipoteca ya Mayall novecientos trescientos setenta y tres quinientos veintiuno

Voz 15 10:15 seis es gratis rastrea otro punto com el mejor comprador de la historia

Voz 8 10:23 la Cadena Ser

Voz 1727 10:31 son las ocho y diez las siete y diez en Canarias sólo tres meses después de que el Partido Popular saliera del Gobierno La Ser desvela el contrato que el equipo de Rajoy dejó en los cajones del Ministerio de Defensa un contrato firmado con Arabia Saudí para venderle Bombas bombas que los saudíes iban a utilizar en la guerra de Yemen esa guerra con al menos seis mil civiles muertos en bombardeos que este verano consiguió ocupar las portadas porque cuarenta niños murieron en uno de esos bombardeos muchos otros lo habrán hecho sin que nos hayamos enterado Pedro Jiménez buenos días qué tal Pepa buenos días bueno pues no van a poder tirar esas cuatrocientas bombas de precisión españolas

Voz 1712 11:07 no porque Defensa paraliza el acuerdo inicia los trámites para dejarlo sin efecto un contrato que firmó en el verano de dos mil quince defensa con Pedro Morenés continuo María Dolores de Cospedal y ahora liquida Margarita Robles Arabia Saudí ha pagado a plazos los nueve coma dos millones de euros por esas bombas el último pago Se efectúa a principios de este año esta compra se enmarca dentro de la operación Tormenta de la firmeza hay devolución de la esperanza que lidera Arabia Saudí contra los es la facción rebelde que se ha levantado contra quien considera gobierno legítimo Yemen y de hecho Arabia Saudí invoca en el contrato la resolución veintidós dieciséis de la ONU que en ningún párrafo Pepa para la venta de armas para emplean en Yemen

Voz 1727 11:42 bueno pues ahora mismo se cumplen doce horas desde que la Cadena SER empezó a contar esta información sorprendentemente Pedro el Ministerio de Defensa guarda silencio sigue en silencio

Voz 1712 11:53 silencio absoluto del ministerio del Gobierno y eso que por nosotros no ha quedado porque la Cadena SER se ha puesto en contacto con el departamento que dirige Margarita Robles la ministra tiene hoy agenda en Valladolid pero no se espera que haga declaraciones según ha señalado su equipo a esta emisora y mañana viaja a Estonia Pepa esperemos que en ese viaje oficial en el que irá acompañada de los miembros de la Mesa del Congreso se pronuncie sobre estadísticas

Voz 1727 12:12 más allá de este contrato específico que ahora se cancela España tiene firmadas con Arabia Saudí auténticas millonarias en contratos de armamento y eso que el Parlamento Europeo ha pedido ya a varias veces que no se les venda material militar a los saudíes

Voz 1712 12:25 España facturó cuatro mil trescientos cuarenta y siete millones de euros en dos mil diecisiete con las exportaciones de material militar récord absoluto de ingresos hasta la fecha de ellos doscientos setenta millones los pagó Arabia Saudí que es el principal cliente fuera de la Unión Europea de la OTAN por eso desde Amnistía Internacional Alberto Estévez aplaudía la decisión en Hora Veinticinco pero

Voz 4 12:46 hemos que esté el importe de ese de ese montante ese contrato es el uno por ciento de los novecientos treinta en los últimos tres años España venido a Arabia Saudí

Voz 1712 12:57 la venta de armas a Arabia Saudí a pesar de las advertencias de instituciones públicas y comunitarias entre ellas el Parlamento europeo que en reiteradas ocasiones la última vez el pasado noviembre ha recomendado a los Estados miembros cesar esta practica porque Arabia Saudi vulnera los derechos

Voz 1727 13:09 somos que se hacen con cuatrocientas bombas que uno no va a vender bueno pues de momento me cuentas que se quedan en instalaciones militares en en Aragón no

Voz 1712 13:17 estaba previsto que la recogieran allí están gracias Pedro a vosotros

Voz 1727 13:20 en las últimas horas el Gobierno ha tenido que asumir sus contradicciones en dos asuntos delicados el primero el lío del impuesto al diésel que les hemos contado en la portada Sánchez la anuncia suministra dice que es un globo sonda suministra rectifica los oyentes que dicen de este impuesto que afecta mucho a la vida de los ciudadanos dan

Voz 1585 13:38 pues que nos van a freír a impuestos autónomo y repartidores Emilio cobrando entre

Voz 20 13:44 Vimos y un euro veinte la entrega sigue Ustea cuentas cuántas entregas tenemos que hacer para sacar un sueldo ridículo de unos ciento veinte euros diarios y tenemos que para el el cada vez más caro la cuota de autónomo en que se nos queda

Voz 21 14:03 pues es taxista vengo pagando la media de cuatrocientos a quinientos euros cada mes cada vez más caro nuestros costes nuestros precios

Voz 1712 14:13 ya saben que son público por lo tanto están regulados por la ministra hacia los conductores privados se quejan también clara

Voz 22 14:19 la gente hemos comprado un coche diésel más caro que el de gasolina y ahora nos van a poner un impuesto a los que se dedican al transporte no se lo ponen ácida y al cabo ellos elevada deducir los consumidores no nos vamos a reducir normales o lo cual siempre pagamos los mismos

Voz 1585 14:35 sí Antonio describe una familia numerosa como la mía no

Voz 1712 14:37 se puede permitir económicamente cambiar de vehículo ni pagar más

Voz 1727 14:40 tiempos era otra contradicción gracias hasta luego la otra contradicción que el Gobierno ha tenido que solventar en las últimas horas sobre el llamado sindicato de prostitutas la ministra de Trabajo Magdalena Valerio ha dejado caer a su número tres que es la directora de Empleo Concepción Pascual a la que le atribuye la responsabilidad de haber permitido que se constituyera ese sindicato más

Voz 0259 15:01 dio el herido la dimisionaria Concepción Pascual autorizó un sindicato que según recoge en sus estatutos desarrollará en el Reino de España las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes podrán afiliarse a él todos los trabajadores por cuenta ajena que sean mayores de edad dice que se marca como objetivos la plena consecución de los derechos laborales la mejora de la actividad la negociación colectiva y el planteamiento de conflictos la Asociación de derechos humanos la Escola ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Trabajo para pedir la nulidad del sindicato Nuria González su presidenta lo contó ayer en La Ventana

Voz 2 15:36 a los sindicatos Cobo laboral dentro de nuestra

Voz 23 15:39 el líder sindical porque eso sería automáticamente reconocer el proxenetismo como una actividad empresarial y a los proxenetas dejarlos de llamarlo para llamarnos honorables empresarios y lo que se pretende es autorizar una patronal que no es más que un asociación criminal

Voz 0259 15:52 de los promotores del sindicato pertenecen a pro sex una asociación que se presenta como profesionales del sexo de pago Ike ofrece cursos de prostitución para alumnas principiantes por cuarenta y cinco euros

Voz 1727 16:09 sin a sigue ganando influencia comercial y política en África a base de millones el presidente Jinping activa la manguera de los dólares iba a invertir anuncia sesenta mil millones en distintos países de África ya sean dinero líquido o con donando deuda a países pobres y Europa Griselda todos como empieza a Europa este curso decisivo en el que con relación a África de momento lo que lo que tiene son fronteras buenos días muy buenos días

Voz 0738 16:37 el curso empieza tan marcado por el impacto de los movimientos de la ultraderecha que hasta el PP europeo ha buscado en sus filas y el perfil más extremo que le permita un guiño radical sin renunciar a su raíz Cristiano democrática

Voz 1727 16:50 Manfred beber un alemán de las SS

Voz 0738 16:52 el recordaréis los socios que amenazaron al gobierno de Merkel antes de este verano anunciará mañana que quiere ser candidato a la presidencia de la Comisión después de Juncker es un movimiento nuevo también porque hasta hoy Alemania siempre ha jugado a controlar desde segunda fila hay cuyas repercusiones desconocemos entre los socialistas muy debilitados en Italia y en Francia donde Macron tendrá también que mover ficha para una campaña electoral en la que muchos europeístas fijan sus ilusiones lo hacen con la esperanza de que el debate devuelva expectativas a una agrupa

Voz 1321 17:22 personalmente dividida frente a la inmigración y de momento

Voz 0738 17:24 esto incapaz de resolver justamente por miedo a esa nueva derecha radical sus problemas internos un tema a debatir la semana que viene con Jean Claude Juncker primero en el discurso anual sobre el estado de la Unión y después entre jefes de Gobierno europeos ya en Salzburgo el día diecinueve

Voz 1727 17:39 pero no todo son malas noticias miden como sonó anoche el concierto multitudinario contra el racismo en la ciudad alemana de que en Munich contra las batidas en busca de inmigrantes que habían organizado la semana pasada grupos ultras y neonazis bajo el lema Nosotros somos más unas sesenta mil personas cantaron bailaron para oponerse a ese está allí dos xenófobo que comenzó cuando la policía detuvo a un sirio y un iraquí como presuntos autores es del homicidio de un chico alemán ayer nos decía Alfonso Armada que el teatro había conseguido que una obra de teatro había conocido había conseguido tambalear y hacer caer a dos ministros en el Congo hoy hablamos de música contra el fascismo Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días contra el fascismo con lo que tengamos a mano no si es música mejor probamos con su tenemos una sartén

Voz 1389 18:39 sea que además contra contra esos estallidos contagiosos porque una cosa es estar en tu casa no con tus pensamientos nazis tus deseos nazis tu pequeñas ambiciones en nazis y otra comprobar que en tu ciudad también hay miles de personas que estaban llevando su su nazismo en soledad ya no les importa quedarse verse fuera del del chat qué fue lo que ocurrió en esta ciudad el roce de la gente que comparte un mismo sueño no tiene porque ser bueno de hecho casi nunca lo es pero en este caso desde luego que me parece catastrófico

Voz 1727 19:08 ya con unas consecuencias para los inmigrantes de S

Voz 1389 19:11 pueblo que han sufrido de todo ataques manifestaciones señalamiento sí fíjate esto es una cosa que me en la que me gustaría incidir la inmigración no es un proceso de selección de personal ninguno uno llega la fronteras el emir a los títulos se comprueba como tienen los sentimientos para saber si es apto no y tú imagínate un pueblo tan cainita como un español imagínate a Caín interrogando hábil para que no líe lo que te quiero decir es que una persona que vivió de una guerra en su país no es necesariamente una buena persona y que el flujo migratorio el flujo de seres humanos mayoritariamente bueno pero ocurre algo si esta noche Un vecino de mi pueblo ha matado a seis personas yo no me siento concernido a mí nadie me va a mirar mal por ser de ese pueblo no voy a recibir una mala palabra incluso si lo cometiese un hipotético hermano que no lo tengo a mi no se Mendoza haría ninguna responsabilidad en cualquier caso compasión y sin embargo su nigeriano en Valencia mata a seis personas por desgracia un nigeriano Hong pasa el día asustado la solidaridad de los desfavorecidos es para ayudarse entre ellos no para justificar crímenes ni para ocultar los te voy a decir una última cosa hace responsable a los inmigrantes un país por el presunto crimen de dos de ellos es propio de la Comunidad antagónica la que entiende por solidaridad ayudarse para perseguir al diferente disculparlo de todos

Voz 1727 20:18 hasta mañana como eso son las ocho y veinte

Voz 1161 20:21 a las siete y veinte en Canarias

Voz 15 20:26 en sí

Voz 8 20:30 por hoy Madrid

Voz 1275 20:32 a Gutiérrez diecinueve grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía qué tal buenos días la decisión de Carmena está al caer lo ha dicho Rita Maestre en estos micrófonos será este mes cuando la alcaldesa anuncie si se presenta o no a la reelección lo avanza la portavoz de oro a Madrid en una entrevista que la SER emitirá el sábado

Voz 9 20:49 tres muy deseoso de que siga yo creo que es la mejor alcaldesa que tenía Madrid pues me gustaría que siguiera siendo la verdad que la decisión no está tomada la decisión es suya yo creo que nosotros vemos pronto es es cierto yo creo que que a lo largo de este mes y se sabrá si sabremos pero pero esto

Voz 1275 21:09 ya Carmena siempre ha emitido entre su equipo que les comunicaría la decisión después de verano como muy tarde en septiembre para darles tiempo en el caso de que fuera uno para buscar un candidato alternativo aunque según fuentes próximas a la alcaldesa ahora mismo todo apunta a que está más cerca del sí esta mañana en Hoy por Hoy Madrid preguntaremos por el escenario que se abre en este nuevo curso político a los portavoces de los grupos del Ayuntamiento que se van a sentar en este estudio Ángel Garrido reúne hoy a su consejo de gobierno en Alcorcón el territorio de David Pérez uno de los alcaldes más polémicos del PP el Ejecutivo tiene previsto aprobar esta mañana la modificación del decreto que regula la bolsa de interinos para la Administración de Justicia una vieja reclamación del presidente de los jueces madrileños Javier Bañuelos

Voz 1389 21:56 su presidente de hecho ha vuelto a ponerla sobre la mesa ese según Francisco Javier Vieira uno de los problemas que debe solucionar el actual Gobierno madrileño

Voz 0958 22:04 Del que mejorar la formación de el personal interino del que se mejore la selección de este personal en las que se fomente la mayor especialización de este personal

Voz 1585 22:17 pues el presidente Garrido recoge el guante

Voz 1389 22:19 a partir de hoy cambiarán el criterio para seleccionar a los interinos que trabajarán en las sedes judicial

Voz 0958 22:25 vamos a primar la experiencia vamos a primar que los interinos hayan participado en algún proceso selectivo de la de la comunidad tuvimos a primar también por supuesto la formación en derecho

Voz 1389 22:35 el Gobierno Garrido también prevé tener listo a finales de septiembre el nuevo decreto de justicia gratuita para empezar a pagar a los abogados del Turno de Oficio de forma mensual tipo garantizó

Voz 1275 22:45 además las salas de vistas de todos los juzgados de la región tendrán de aquí a finales de año sistemas de videoconferencia para las declaraciones de testigos e investigados según el presidente Garrido ahorrará costes y facilitará el trabajo de los jueces más noticias de Madrid en titulares con Enrique García seis

Voz 26 23:10 anuda al juicio por los bebés robados durante el franquismo el doctor Eduardo Vela ha procesado en la causa no acudió a la vista anterior

Voz 1161 23:15 por problemas de salud está acusado del robo de una niña

Voz 26 23:18 ay la Fiscalía pide para él once años de prisión nuevas

Voz 1275 23:20 Unión hoy entre el Ayuntamiento de Madrid y la Policía Municipal sin un acuerdo la vista el consistorio ya enviado una nueva propuesta de convenio los sindicatos que CSIT califica de pésima habla de falta de credibilidad

Voz 26 23:29 cuatro detenidos por disparar con arma de fuego nombre ayer en Usera fue atacado en una urbanización de la zona cuando llegaba a su casa se encuentra en el hospital

Voz 1275 23:36 al en estado grave y medio centenar de autores nacionales internacionales pasarán por héroes cómico la mayor feria del Comité Madrid que celebra los veinticinco años del desembarco de autores españoles en Marbella estará en Ifema desde el veintiuno de septiembre

Voz 1161 23:54 el deporte es el Real Madrid conocerá hoy el camino que tendrá que superar para hacerse con su tercer Mundial de Clubes consecutivo

Voz 1275 24:00 Sampe buenos días buenos días mundial en el que participará el próximo

Voz 1161 24:02 mes de diciembre como actual campeón de la Champions y que ganó en las dos ediciones anteriores el sorteo a las diez de la mañana en Zurich además también en Suiza en jornada de entrenadores de élite con victoria en la que estará el técnico blanco Julen Lopetegui ayer conocíamos los otros jugadores nominados al premio de Best vuelven a ser los mismos que al mejor de la UEFA Luka Modric Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah se queda fuera Griezmann en cuanto a la selección española segundo día de concentración en Las Rozas sin Diego Costa callarse caía de la lista por motivos personales va a ser padre en las próximas fechas se sustituye le sustituya o Iago Aspas el Getafe presenta esta mañana a las doce y media el uruguayo Sebastián Cristóforo y en baloncesto de pretemporada dos partidos desde las seis de la tarde en Guadalajara Fuenlabrada UCAM Murcia y a las ocho y media estudiantes San Pablo Burgos

Voz 8 24:42 Mercedes Benz la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta Iggy ofrece la información del tráfico elija la mejor

Voz 1275 24:51 hasta ocio veinticinco minutos de la mañana vamos a ver qué tal sigue la hora punta en las carreteras madrileñas DGT Teresa Serrano

Voz 1585 24:56 buenos días madre tráfico

Voz 27 24:58 claro que en esta mañana de martes con retenciones de entrada prácticamente a esta hora por todos los accesos habituales se han resuelto eso sí varios accidentes que nos tenían muy pendientes pero las congestiones Percy persisten también interesa a esta hora la M40 los tramos recurrentes en ambos sentidos

Voz 13 25:13 SVA grito invita a conocer el mayor concesionario de Mercedes en nuestra Comunidad el primer Flaqué Pastor de la marca en España el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde retiradas la marca de una manera única tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho Mercedes ven Patrice punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 28 25:43 perdones porque no salen imágenes en esta tele porque es una lavadora señor pero sí es tan si una lavadora Samsung seguro no ser una teles han su nueva con pantalla redonda trabajo aquí es una lavadora no me fío hacer entender que Samson también hace lavadoras lo va a ser fácil un lavadora son son igual de buenas que nuestros televisores pero menos con

Voz 1585 26:03 ciudad de San hay dices

Voz 11 26:05 ha ido bien ha tenido suerte es consultora pero si miras detrás de su suerte

Voz 1585 26:10 tú eras todo el esfuerzo que dedico al lograrlo yo lo sé bien

Voz 1161 26:14 Yolanda Verdasco fue su profesora y trabajo

Voz 1585 26:16 duro a su lado

Voz 29 26:17 en la última cumplimos diez años trabajando el dato de los que

Voz 0027 26:20 ganas suertes footing la universidad

Voz 29 26:22 donde hay más cercana

Voz 15 26:24 lo normal es que sus hijos aún no tengan

Voz 30 26:26 el viernes sitio Universidad como buenos padres les deben decir que elijan la que más les guste pero ahora que Nadine en el fondo están deseando que elijan la mejor universidad Nebrija la universidad española número uno en docencia según el Ranking dos mil diecisiete de la Fundación BBVA e Iberia en el centro de Madrid

Voz 28 26:43 pero recuerde eligen sus hijos cómo hacer entender que Samson también hace lavadoras no va a ser fácil aprovechamos estos diez segunditos para recordárselo Rusia una cosa rápida lavadoras están son igual de buenas que nuestros televisores pero menos conocidas

Voz 2 26:56 ahora a recorrer tiendas y más tiendas busca

Voz 31 26:58 ante todo para la vuelta al cole no hace falta mujer en el hipermercado eclipse lo tienes todo

Voz 8 27:03 sí me voy para allá volando para una vuelta al cole mucho más barata todo lo que tus hijos necesitan está en hipermercados Leclerc

Voz 1787 27:10 tú sabía es que muchas de las enfermedades de retinas deben ser tratadas de inmediato estas patologías suelen avanzar rápidamente y pueden ocasionar graves pérdidas de visión en Clínica Baviera somos líderes en oftalmología disponemos de una excelente unidad de retina donde damos respuesta a estos problemas solicita tu consulta en el teléfono gratuito novecientos veinte sesenta veinte o en Clínica Baviera punto com

Voz 1727 27:30 la Comunidad de Madrid presenta come de Las Ventas

Voz 32 27:33 dos mil dieciocho un evento gastronómico que se celebrará los días siete y ocho de septiembre en la plaza de toros de Las Ventas actividades para los más pequeños más de ochenta productores y los mejores tracs gusta gusta la extraordinaria oferta agroalimentaria de nuestra región entrada gratuita a por invitado comete las ventas Comunitat quemado

Voz 33 27:50 sí mantengo tu vida privada prevén pero protege de las amenazas de internet con Kaspersky Internet Security lleva la mejor protección desde veintinueve con noventa y cinco euros sólo en tu tienda de informática

Voz 1161 28:06 ocho veintiocho las plantas toman el Conde Duque Garden State que es como se llama esta instalación de arte efímero ocupará el teatro entre los próximos días doce y dieciséis de septiembre unos días en los que los visitantes podrán interactuar entre sí y con el entorno a través de toda una serie de actividades gratuitas Javier Jiménez Bas

Voz 2 28:22 la instalación llega de la mano del colectivo artístico y el porqué de un jardín lo explica Miguel Oyarzun codirector del Conde Duque

Voz 0645 28:29 en torno a este jardín se genera una como medida que ayude a redescubrir ya imaginar el teatro con otra mirada lo que hace es crear una metáfora de lo que queremos hacer con el centro que es generar vida generar comunidad

Voz 2 28:43 cada planta por cierto llevara un letrero identificador que informará de donde procede creando así un mapa coral de la ciudad de Madrid entre esas plantas habrá actividades gratuitas para todos los públicos

Voz 0645 28:54 desde yoga tertulias sobre diferentes temas en sesiones de micrófono abierto conciertos sesiones de poesía conferencias clases de danza están dirigidas a todos los públicos aunque hay ciertas actividades especialmente dirigidas para público

Voz 2 29:13 aquellos que deseen ceder temporal o indefinidamente una de sus plantas pueden hacerlo a través del correo jardín arroba Conde Duque Madrid punto es

Voz 34 29:26 Game Over

Voz 1275 29:28 la voz de la actriz Manuela Vellés a la aquí conocemos posee es como España que se ha pasado a la canción presentará su primer disco en otoño de este año pero como aperitivo esta noche ofrece un concierto en la sala Galileo Galilei veinte grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1727 30:01 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 8 30:04 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 30:08 Joaquín Estefanía buenos días hola buenos días Lucía Méndez qué tal buenos días Pepa buenos días Ignacio Ruiz Jarabo muy buenos días buenos días no sabemos si este Gobierno tendrá presupuesto sí sabemos ya que hay decisiones políticas que se pueden tomar con presupuesto sin presupuesto por ejemplo no vender bombas cuatrocientos bombas vendidas ya cobradas nueve millones de euros a Arabia Saudí para atacar a Yemen un contrato que firmó en su día el Gobierno Rajoy Ike el Gobierno Sánchez ha paralizado y es noticia que viene contando la SER desde ayer por la tarde doce horas hace que venimos contando el Gobierno guarda silencio Joaquín sigue una recomendación el Gobierno que había hecho tanto Naciones Unidas como el Parlamento Europeo

Voz 35 30:52 quizás sea el quizá

Voz 0958 30:55 en lo que ha sucedido sirva para poner encima de la mesa de nuevo una guerra olvidada como es la guerra de Yemen donde ya desde hace algunos años dos facciones de los yemenís están enfrentando con con ayudas exteriores muy diferentes lado con Arabia Saudí en otro nacido en la otra potencia regional que es que es Irán hizo todo lo que conocemos que no es mucho unos indica que ha habido crímenes de guerra que hay atento Estados contra los derechos humanos permanentemente entonces quizá sirva esto qué es un acto en sí mismo no es una política general de del Gobierno para atender a lo que allí está ocurriendo

Voz 1727 31:33 no nunca me preguntaba esta mañana Si el Gobierno español va a seguir la senda del sueco por ejemplo del alemán que han suspendido cualquier venta de material militar porque nosotros no sólo bombas les vendemos a al resto de países mucho otro más material militar alguno muy serio con mucho empleo asociado como una fragatas

Voz 1048 31:49 por ejemplo de Ignacio claro efectivamente yo creo que la decisión es políticamente impecable absolutamente impecable pero gráficamente falta la vertiente empresarial no porque España tiene una potente industria de guerra no desde la empresa pública eficiente Navantia Navantia está dedicada a la producción de barcos de guerra no hay eso curioso por ejemplo la posición de los sindicatos de la empresa no que son partidarios de nosotros solamente producimos la responsabilidad del mal uso no lo demostró ser buen uso de un barco de guerra e ellos dice la la respondía de mal uso de del producto que nosotros producimos este quién lo compra no bueno yo creo que que es necesario que España se replantee efectivamente su política de las empresas públicas de Defensa llamada de defensa o militares para qué la decisión política impecable no resulte un hecho aislado

Voz 1727 32:39 y luego está lucía el tema de la transparencia porque este contrato que desvela ahora la Cadena Ser lo firmó el Gobierno Rajoy hace ya casi cuatro años en el año en el año quince y no sabíamos de su existencia cuatrocientas bombas de precisión

Voz 1321 32:54 bueno lo lo lo que estáis una información que estáis dando y es sorprendente que también el Ministerio de Defensa agua guarde silencio no sea que nos enteramos de cosas de de pronto oí nada menos las malas por lo menos nadie unos las explica convenientemente a mí hombre Fillon no creo que nadie pueda parecer mal esto no sobre todo porque son muchas las las informaciones que hemos conocido en los últimos meses cada poco hay noticias de estas que pasan inadvertidas y y si no fuera porque las ONG como Médicos Sin Fronteras y otras que trabaja sobre el terreno las difunden que es bombardeado un hospital por parte de la coalición que lidera Arabia Saudí y claro hay hay muchas denuncias sobre sobre en fin bom bombardeos o sea de de de hospitales residencias de sitios donde donde donde se bombardea a la población civil y esto no es una noticia heridos son muchas las que las que a raíz de la operación ésta que está haciendo mil y que por cierto es una operación completamente opaca como dice Joaquín de la eso ocupa o sea que yo creo que en fin espero que el Gobierno pues explique israelíes pero que además yo creo que si sigue por esa senda pues en fin será en fin yo creo que será un respiro no para todos porque habrá que buscar recursos son otros sitios es decir que yo creo que es es inapelable la decisión

Voz 1727 34:26 no sobre el Gobierno esta redacción ha intentado ponerse en contacto también con el Partido Popular y con el Gobierno de Rajoy lógicamente para para saber del contrato y tampoco han querido hacer declaraciones ojo esto cuenta ahora mismo la Asociación Española de Abogados Cristianos que asegura que un juzgado de Madrid acaba de ordenar la detención del actor

Voz 9 34:47 Willy Toledo

Voz 0027 34:50 ordenan detener la Aimar por no haberse presentado a declarar sigue el actor no se presentó en dos ocasiones tras la denuncia que esta asociación ultra católica presentó contra él por supuesta dejación de los sentimientos religiosos por los comentarios que escribió en Internet en su perfil de Facebook a raíz de que esta misma asociación denunciará a varias mujeres de Sevilla por la conocida como procesión del con insumiso por lo tanto ahora mismo según la Asociación Española de Abogados Cristianos existe una orden de detención contra Willy Toledo detención ordenada por el Juzgado de Instrucción número once de Madrid fuera de España el Gobierno de Venezuela ha negado esta madrugada el éxodo masivo de personas hacia los países vecinos derivado de la crisis económica dice el ejecutivo de Maduro que sexo no existe que la salida de venezolanos está a niveles normales que no es una crisis humanitaria y al mismo tiempo para intentar que quienes han huido vuelvan

Voz 12 35:42 he ordenado que se active en el plan vuelta la patria un puente aéreo para traer a todos estos venezolano que se han censado quieran regresar a su terruño amados

Voz 0027 35:53 palabras de Nicolás Maduro esta madrugada y hoy se va a producir aquí en Europa una reunión muy llamativa la reunión entre el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini y el ex primer ministro británico Tony Blair ver ejerce ahora de asesor de un polémico proyecto para construir un oleoducto desde Azerbayán hasta el sur de Italia es un oleoducto del que van a negociar hoy que tanto Blair como el líder la ultraderecha italiana Salvini

Voz 1321 36:19 y a esta hora la

Voz 1585 36:20 vinieron de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos ayer a la misma hora hablaron el presidente Sánchez en la Ser y el presidente Torra Db3 llena más entrevistas quedaron claros los puntos de fracturas el referéndum que Torra quiere de autodeterminación y Sánchez de ratificación autonómica y los juicios a los presos preventivos cuya solución Torra reclama como un derecho a un el primer tema el de referéndum siendo problema de fondo es de raíz política pero el segundo el de los juicios es pura esencia democrática la división de poderes edad definitoria de la democracia Torra anuncia que cualquier veredicto que no sea absolutorio será intolerable intolerable y que se condenas el soltará los frenos llegará hasta el final el presidente se instala por tanto en ese espacio fuera de la ley en el cual el independentismo se instaló los días seis y siete de septiembre de dos mil diecisiete sólo acepta la autoridad del Parlament él ya vive en la ruptura no hay que esperar a su discurso de esta tarde para confirmarlo como tampoco cabe engañarse con casado y con Ribera ambos se revolvieron contra Sánchez entregando su propuesta de un referéndum de ratificación autonómica con un referéndum de autodeterminación a casos estaban equivocando no estaban intentando equivocar que no es lo mismo todas las cartas están boca arriba prohibir

Voz 1727 37:33 todo engañosos a las ocho y treinta y ocho minutos de la mañana las siete y treinta y ocho en Canarias Ruiz presidente del Parlament de Cataluña bon día buenos días

Voz 1805 37:47 hola buenos días porque el presidente de la Generalitat

Voz 1727 37:49 da una conferencia en un teatro el Teatro Nacional no acude a contar sus planes al Parlament que usted preside y donde están representados todos los catalanes independentistas o no

Voz 1805 37:59 claro que viene el president de la Generalitat al Parlament y claro que vendrá de hecho el primer pleno que está programados el debate de política general que es el debate con el que suelen zar el curso político en Cataluña está previsto pues para dentro de unos días unas semanas este debate donde evidentemente el president Torra podrá de desarrollarlo que hoy planteará en esta conferencia claro

Voz 1727 38:21 cuando se celebrase debate de política general pues está

Voz 1805 38:23 he visto la primera semana de octubre usted está cómodo como

Voz 1727 38:26 presidente del Parlament con un Parlament sin actividad durante

Voz 1161 38:29 tres meses quién de prácticamente sin plenos no que es donde todo el mundo tienen ocasión de de hablar quién dice que no hay actividad de hecho

Voz 1805 38:38 después de esta entrevista yo tengo una reunión de la Mesa del Parlament luego una Junta de Portavoces hay comisiones está planteado este debate que que le comentaba y en cualquier caso empezamos un otoño pues a políticamente muy activo en el Parlamento Carulla no sólo en el debate político sino también con diferentes proyectos para modernizar la institución como son el Plan de Acción Exterior el Plan de Igualdad Illa de Gil digitalización del de la Cámara osea la actividad parlamentaria no para dicho el Parlament no para nunca

Voz 1161 39:09 señor tú rehén van a sustituir a los diputados procesados por Jeremiah

Voz 1805 39:13 bien lo que estamos trabajando en un acuerdo que nos permite que nos permita defender la dignidad de la institución de los diputados de la soberanía popular es decir que un juez no y de alguna manera no sé el reglamento del Parlament para que se respete la voluntad de los catalanes y las catalanas lo que es insólito y lo que es eh creo que intolerable es que sea un tribunal quién de alguna manera a manipule límite las mayorías parlamentarias que salieron de las urnas esto democracia es absolutamente sagrado debe respetarse debe respetar todo el mundo

Voz 1161 39:55 Nos nos puede avanzar por dónde puede ir ese acuerdo veremos

Voz 1805 40:00 estamos en la buena línea estamos trabajando oí seguramente pues en los próximos días podemos comentar a en qué línea va

Voz 1727 40:07 usted está al frente de una institución una institución muy importante el Parlament qué opina de la petición del Defensor del Pueblo para que se retiren los lazos amarillos de los edificios públicos por el respeto dice el Defensor del principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista

Voz 1805 40:22 fíjese que a veces confundimos neutralidad con abstención con ausencia de de discurso político han recuerden que cuando hubo el no la guerra las instituciones también plantearon símbolos si pancartas en los edificios públicos y en ese momento nadie dudó de la capacidad de esas instituciones porque había una mayoría política que respaldaba esa decisión que pudieron hacerlo pues ahora tampoco de hecho no lo digo sólo yo lo dice también el Síndic de Greuges en Cataluña que las instituciones como los ciudadanos tienen derecho a expresar libremente su opinión

Voz 1161 40:58 entiendo que no va a atender esa petición del Defensor del Pueblo Español yo lo que entiendo es que lo que nos toca todos es Deferr

Voz 1805 41:06 de la libertad de expresión la libertad de expresión en las calles en los ciudadanos y la libertad de expresión y la libertad de prensa de los medios de comunicación esto es importante porque esto está en la base hacia esto es evidente que hay que defenderlo siempre no es lo mismo poner un símbolo no es lo mismo poner un lazo que quitarlo de la misma manera que no es lo mismo escribir un libro que censurar lo siempre hay que defender que todo el mundo pueda a expresarse libremente en democracia en la calle porque al final las calles en democracia son una clara plataforma de expresión popular

Voz 1727 41:41 el presidente del Gobierno estuvo ayer aquí en la Ser en el comienzo del curso político y unos dijo literalmente que Cataluña tiene un Estatut que no votó eh y que por lo tanto la propuesta política del Gobierno de España es una votación un referéndum sobre el autogobierno sobre un nuevo Estatut

Voz 1161 42:03 ustedes están dispuestos a a dialogar a negociar sobre esta propuesta del Gobierno

Voz 1805 42:09 es una propuesta de un escenario absolutamente pasados una pantalla pasada lo último los años de maneras sostenida hay que ir con un crecimiento popular evidente lo que ha planteado lo que reclama la sociedad catalana es poder decidir libremente su futuro en un referéndum de autodeterminación un referéndum de independencia esto es lo que pide una mayoría de la sociedad catalana y esto es lo que debemos respetar ya lo que debemos a respeto a ver si el señor Sánchez quiera hacer una propuesta de un Estatut una propuesta política como base del no en un referéndum de autodeterminación perfecto nosotros defenderemos la República nosotros defenderemos nuestro proyecto el que defienda el suyo y luego que decía a los ciudadanos a través de las urnas

Voz 1727 42:56 es el entiendo bien cuando ustedes hablan de diálogo hablan de diálogo sobre la base de su propuesta de referéndum de autodeterminación sí o no sino no Logan

Voz 1805 43:04 no es nuestra propuesta es la propuesta de una mayoría de la sociedad catalana que es lo que está reclamando una mayor y de la sociedad catalana esto debemos atender el señor Sánchez debe preguntarse si quieres hacer de estadista o de mal político siquiera enquista el conflicto o quiere resolverlo si quiere dar propuestas políticas o quiere judicializar aún más la la situación este este es el escenario en Cataluña lo que lo que

Voz 1161 43:27 hay en Catalunya es una a vivir un con

Voz 1805 43:30 el uso mayoritario en tres en tres ejes tres planteamientos en tres pilares fundamentales el primero es el fin de la represión y la libertad de todos los derechos y libertades fundamentales civiles y políticos el segundo es a a unos valores republicanos que son ampliamente compartidos programas de Asturias y el tercero principal y fundamental es que tenemos el derecho a decidir libremente nuestro futuro en un referéndum

Voz 1727 43:57 pudo terminar señor Torrens y ustedes reconocen que no hubo repite República que no tienen una base social lo han dicho muchos de ustedes que no tienen una base social que les permita ese recorrido si la polarización de la sociedad catalana es cada día más evidente también lo han reconocido ustedes sí incluso compañeros de viaje han dicho que actuaron de farol por qué un asumen esa realidad empiezan a hacer política en esa dirección

Voz 1805 44:19 por lo que asumimos en la realidad de la sociedad catalana hay que la sociedad catalana pide que se agote su futuro y esto es lo que hicieron el uno de octubre en condiciones prácticamente heroicas en condiciones en las que la policía ha Peja va a los ciudadanos que querían votar libremente que asaltaba a los colegios electorales que se tuvo que proteger las urnas a los votos que se tuvo que proteger a la gente que quería a libremente a votar y aún así más de dos millones de catalanes y catalanes votaran pero si el problema es de participación si el problema es de porcentajes y el problemas de numeros es muy sencillo es muy fácil hagamos un referéndum de autodeterminación lo que decidan los ciudadanos es así de simple pero esto es lo que pide la sociedad acatarán pero no de hoy sino de los últimos años de manera sostenida insisto y de manera creciente y cada vez con más apoyo electoral de hecho hay una mayoría clara en este sentido

Voz 1727 45:12 a usted como presidente del Parlament siente que está hablando en nombre de todos los catalanes al pedir un referéndum de autodeterminación

Voz 1805 45:18 de una inmensa mayoría sí claro señor Torres

Voz 1727 45:20 qué podemos esperar el discurso de Torre de esta tarde algo parecido a lo que usted nos está contando aquí que no están dispuestos a aceptar un debate sobre el nuevo Estatut ni por lo tanto el marco del Estado autonómico

Voz 1805 45:33 veremos yo lo que espero de esta tarde es que el presentó pues plantea cuál es la agenda política para las con los próximos meses para esta legislatura y a partir de equipos afrontamos un un otoño y un invierno unos meses que vieron que seguro que serán a políticamente muy intensos que sean políticamente determinantes no sólo por lo que haga el el Parlament de Cataluña sino sobre todo por cómo responda también el Gobierno español es verdad que afrontamos una situación compleja con un juicio político que empezará uno se sabe cuándo pero previsiblemente en breve esta es una situación que evidentemente desde un punto de vista social pero también desde un punto de vista político condiciona la agenda en Cataluña y creo que en el conjunto del Estado

Voz 1727 46:16 oye tú red gracias por estar en la SER día gracias a vosotros buen día nueve menos cuarto no ocho cuarenta y seis son minutos ocho cuarenta y seis siete y cuarenta y seis en Canarias Lucía Méndez no parece que la propuesta de él presidente del Gobierno que confirmó ayer aquí en la Ser y que que le parece demasiado al presidente del Partido Popular a Pablo Casado nos lo hemos escuchado sus declaraciones parece demasiado a Pablo Casado no parece que satisfaga a los independentista vamos contigo enseguida a la vuelta de unos minutos

Voz 2 46:54 esto pensando que no me parece justo lo que pago por muy seguros en alguno podría pagar menos tú también piensas que pagas mucho por tu seguros de coche verdad moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera dicho siete bajamos su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción el mucho apuntó es vamos veinte a la moto

Voz 13 47:17 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios en la lluvia de estrellas de agosto en los reencuentros con los amigos en las luces de colores de los chiringuitos de playa en los inocentes que busca el sitio en una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compra ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes

Voz 1585 47:44 dónde puede retoques Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus condiciones

Voz 37 47:48 comisión de apertura en la que te cobran banco formalizará hipoteca comisión

Voz 1585 47:51 su relación con Banco cambia otro comisión a cambio de condiciones

Voz 37 47:54 cobren banco para ampliar el glamour importante

Voz 38 47:56 ECA te viene todavía mejor conocer la hipoteca de

Voz 1727 47:59 Banco que no te cobra comisiones

Voz 38 48:02 Javier

Voz 8 48:02 hipotecas naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas cero cero cero comisiones encuentra la imagen NG punto es