Hoy por Hoy (04/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

son las nueve las ocho en Canarias el Ministerio de Trabajo acaba de publicar los datos del paro registrado durante el mes de agosto qué tal ha ido

Voz 2 00:29 Rafa Bernardo buenos días buenos días pues ha ido mal

Voz 0931 00:32 al como suele pasar en este mes el paro ha aumentado en agosto en cuarenta y siete mil cuarenta y siete personas con lo que la cifra total de desempleados registrados alcanza los tres millones ciento ochenta y dos mil sesenta y ocho en cuanto al empleo se han perdido doscientos dos mil novecientos noventa y seis afiliados a la Seguridad Social con lo que el total de cotizantes ocupados baja hasta los dieciocho millones ochocientos treinta y nueve mil

enseguida vamos con el detalle es martes es cuatro de septiembre

Voz 0027 00:53 se lo hemos contado hace unos minutos un juez de Madrid ha ordenado esta mañana la detención de Willy Toledo donde el actor Willy Toledo por no acudir a declarar en dos ocasiones el actor se niega porque lo considera una farsa la justicia lo investigada por un supuesto delito de ofensa a los sentimientos religiosos a raíz de una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos se demandaron por un comentario en Facebook en el que se oponía a la apertura de juicio oral contra tres mujeres sindicalistas que organizaron la conocida como procesión del con insumiso en Sevilla protesta feminista y a esta hora la atención está puesta en Bruselas allí acaba de comenzar la vista previa de la demanda que el ex president Puigdemont presentó contra el juez de proceso Pablo Llarena a las puertas de este tribunal esta Griselda Pastor Griselda buenos días

Voz 3 01:36 hola muy buenos días aristas públicas y en las a las siete del Juzgado de lo difícil de Bélgica donde se encuentran ya lo el abogado está después de harina y también los de Puche Money de los incendios Custo mono asistiera tampoco cuesta sesión pendientes de saber el impacto de la falsa traducción aunque el abogado Gouges el abogado de Monmany tiene que no ha habido ninguna intencionalidad Iker sin pasajera nulo lo escuchamos

Voz 4 01:57 intencionalidad no la duro por parte de nadie que amigos una suma de las redes es se parte de un texto que no es una traducción oficial si te te partes la traductora ese error y en lugar de ponerlo de manifiesto esto el tanto número trece es simplemente copió el párrafo original que en la página anterior de la ilicitud dicho sur también están en la bahía

Voz 0027 02:21 Évole de Madrid Manuela Carmena anunciará este mes de septiembre si repite como candidata a la Alcaldía Radi

Voz 5 02:26 en la Cadena Ser la portavoz de su Gobierno Rita Maestre

Voz 1 02:31 han Nastase más pronto que a lo largo de este mes y se sabrá

Voz 0027 02:40 se acaba de conocer el paradero de los ciento dieciséis migrantes que el Gobierno devolvió de forma exprés a Marruecos desde Ceuta usando un convenio de hace veinticinco años corresponsal en Rabat Sonia Moreno buenos días

Voz 6 02:50 buenos días la mayoría de los migrantes Puzol fueron trasladados en autobuses custodiados por fuerzas de seguridad marroquíes a las localidades de Agadir Dignitas a más de ochocientos kilómetros al sur de la frontera de Ceuta según informa hoy el diario en árabe haya un veinticuatro citando a Touré veinticuatro diecisiete migrantes fueron acusados en el Tribunal detectó una persona de Tánger por cargos verlo ciencia ilegal uso de violencia y armas contra las fuerzas de seguridad otros siete fueron ingresados en hospitales de Tánger y Tetuán para recibir tratamiento médico recordemos que la Policía Nacional española no expulsó a los militantes el salto a la valla de Ceuta del veintidós de agosto por tratarse de menores sin embargo medios marroquíes entre los admitidos en el país había un menor que fue puesto en libertad las

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 7 03:56 uno Cataluña ahora mismo tienen un estatuto que no votó dos son hablamos de autogobierno que estamos hablando de Estatuto

Voz 1 04:03 tampoco puedes levantar el cartel de estatud sin tampoco explicar que hay

Voz 8 04:07 tendrán los alumnos los que cierto

Voz 1 04:12 asocia al diálogo sorprende que volvamos a un estadio

Voz 8 04:16 en tu puerta no lo tienen

Voz 1 04:21 nada fácil el presidente nuestra vocación no es

Voz 9 04:23 a parecer en el poder por el poder

Voz 8 04:27 eh

Voz 1 04:29 no siempre una cosa que no convoque una consulta en Cataluña convoque en toda España y que por tanto le devuelva la voz al pueblo español

Voz 7 04:36 si no lo consigue presidentes una tiene presupuestos disolverá convocará elecciones generales el Gobierno de España manifiesta su voluntad de que solamente tiene una opción aprobar esos textos en este país los que pagan impuestos de verdad es la gente trabajadora

Voz 10 04:56 temporal un postrada banca pues no tendrían castigar que otro privilegio qué

Voz 1227 05:00 sin eliminados para poder sufra

Voz 10 05:02 ahora da Fayad social diésel

Voz 7 05:04 con combustible altamente contaminante Éste es un Gobierno ecologista pues lógicamente digamos tendrá su traducción a subida de tipos la gente que nos está viendo si tiene que llenar un depósito normal de gasolina colegas hoy va pagar setenta euros que algunos quieren convencer el problema es quitar lazos amarillos en Cataluña hace falta menos gestos y más responsabilidad ojo que los gestos la voz

Voz 9 05:35 si hay un partido preparado para enfrentarse es que nosotros saldremos a ganarla los que menos juntábamos creo que teníamos razón

para todos el sol saldrá a las ocho menos cuarto aproximada

Voz 9 05:58 yo creo que el presidente del Gobierno le debe urgentemente una explicación a todos los españoles que no se limite a una equívoca ya errática entrevista radiofónica con Pepa Bueno muy mediático Pablo Casado criticando el presidente del Gobierno porque da entrevistas a la radio hay que cosas vamos

los con los detalles del paro Regis

dado en el mes de agosto

Voz 0958 06:29 ser el Centro de Estudios y Análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos nos ofrece esta información y recuerda que tienes toda la actualidad del mercado laboral

Voz 1 06:37 Henry punto Randstad punto es Rafa

Voz 2 06:40 tardó mal dato en agosto lo esperábamos no

Voz 11 06:42 lo que pasa es que este dato de agosto es bastante más malo lo que de lo que suele

Voz 0931 06:48 producirse en este mes en el que pues van acabando las vacaciones y sus contrataciones de temporada por otro lado se produce mucha destrucción de empleo de la temporada normal todavía no ha arrancado el curso no en este caso

Voz 2 06:57 en el curso con la contratación escolar quiénes son

Voz 0931 07:00 tengo que hablar inglés digamos los empleos también que que se ponen en marcha siempre a partir de septiembre y octubre no cuarenta y siete mil parados más deja este mes de agosto doscientos tres mil cotizantes a la Seguridad Social menos estos son los peores datos respectivamente para un agosto desde dos mil once desde dos mil siete el año pasado por ejemplo se pero se perdieron ciento setenta y nueve mil empleos is es Juan

Voz 2 07:24 en países mil cuatrocientos parados a la lista de los

Voz 0931 07:27 los públicos empleo Rafa estamos por debajo

Voz 2 07:30 la barrera psicológica de los diecinueve millones de cotizantes por tanto

Voz 0931 07:33 eso es lo habíamos alcanzado en junio después de diez años sin sin tener diecinueve millones de cotizantes en junio habían llegado precisamente con esas contrataciones de temporada ahora se vuelven a perder y bueno ahora llegan los meses malos digamos del Mercado Estación

Voz 11 07:45 al de trabajo español así que probablemente

Voz 0931 07:49 sí vamos en los dieciocho millones como vamos por cómo

Voz 2 07:51 a autónomas por comunidades autónomas el paro ha subido

Voz 0931 07:54 en las diecisiete sobre sobretodo en las más grandes y turísticas Cataluña once mil

Voz 0559 07:59 quinientos noventa y cuatro parados más y Andalucía suma

Voz 0931 08:01 ocho mil doscientos ochenta y cuatro parados más y el reparto

Voz 2 08:04 por sectores este libro pues

Voz 0931 08:06 pero sí sobretodo no en la educación que siempre en el verano destruye

Voz 0559 08:11 pésimo empleo cincuenta y siete mil eh

Voz 0931 08:14 eh cotizantes de ese sector han perdido también en la industria manufacturera veintitrés mil en la construcción veinte mil sube en cambio la ocupación de actividades sanitarias en quince mil cotizantes nuevos en torería todavía se mantiene suma aquí a cinco mil ochocientos treinta y tres emplea

Voz 2 08:28 el cómo ha ido la contratación pues paradójicamente la contratar

Voz 0931 08:31 on ha ido bien aumenta las hombre de contratos o el porcentaje de contratos firmados un cuatro coma tres por ciento respecto a agosto del año pasado Se han firmado un millón seiscientos dos mil contratos sobre todo llama mucho la atención el repunte de los contratos indefinidos son ciento cincuenta y tres mil novecientos son treinta y tres por ciento más que hace un año a pesar de todo sigan siendo menos del diez por ciento del total de los contratos firmados además hay muchos de estos contratos indefinidos que son a tiempo parcial que es una nota de de cierta precariedad no el cuarenta por ciento de los contratos indefinidos firmados en agosto son a tiempo parcial y lo último

Voz 2 09:03 atención social pues la protección social aumenta

Voz 0931 09:06 aumenta como viene aumentando los últimos meses no las personas cubiertas por ellas sino el porcentaje de parados con acceso a prestaciones subsidio el número de parados está bajando dentro de ellos eh son un porcentaje cada vez más elevado los que los que pueden tener acceso a esas ayudas ahora se vuelve al sesenta por ciento del total de desempleados registrados que tienen acceso a prestaciones subsidio es casi punto y medio más que hace un año

Voz 2 09:28 gracias a Rafa un abrazo hasta luego te dicen estos datos Joaquín

Voz 0958 09:33 bueno no son precisamente buenos en cuanto al número de parados es muy parecido al de al de agosto del año basó me parece que el año pasado fueron cuarenta y seis mil nuevos parados ya son cuarenta y siete mil y pico pero hay un dato muy significativo que es la pérdida de cotizantes a la Seguridad Social es es muy fuerte doscientos mil más de doscientos miles es un dato muy malo no y luego insistir que aunque a pesar de ha subido un punto y medio la procesión en el seguro de desempleo en esto

Voz 1 09:58 vientos cuatro de cada diez parados no tienen ese

Voz 0958 10:01 que no tienen ese derecho y ahora tiene nada no nada bueno

Voz 2 10:04 en deciden prestación lo tiene de esta prestación

Voz 0958 10:06 estar las las pagas escoba y todas aquella cosa pero el seguro de desempleo cuatro de cada diez no lo tiene claro

Voz 2 10:11 mal dato por tanto que que estaba buscando un dato Anza Ignacio Ignacio Ruiz Jarabo y me encontraba este XXXIII con cuatro por ciento más de contratos indefinidos hoy que hace un año pero claro el total es un el diez por ciento

Voz 12 10:26 es un dato en sí mismo es bueno pero en un en un conjunto de datos malos no eh y los datos malos dentro del conjunto malo especial pérdida en en construcción yen industria y bueno lamentablemente esté mal indicador económico se une a a cuatro cinco indicadores que también

Voz 1 10:46 lo negativos en los últimos días como semanas como así lo daba el pinchazo del consumo es que no hay duda

Voz 12 10:53 especialmente bien la campaña de turismo e el mantenimiento de una inflación comparativamente alta y el repunte del porcentaje de deuda pública sobre PIB no

Voz 1 11:04 bueno ahora profesor Ontiveros nos nos dice

Voz 12 11:08 de alarmarse mucho pocos regulara nada no

Voz 0958 11:11 de una cosa hay un debate en estos momentos muy sugerente en todas parte del mundo de si el paro es el indicador central de cómo me va una economía no porque en estos momentos hay economías como la americana la británica con todos los problemas como el Brexit la alemana etcétera etcétera que están en pleno empleo que están en pleno empleo pero cuando uno de sus agrega los datos del pleno empleo entonces es cuando aparece la precariedad la temporalidad a tiempo parcial las los salarios basura etc etc todo este todo este conjunto de datos empieza a ser en muchas ocasiones más unificada más más significativo que el pleno empleo

Voz 2 11:46 tampoco sirven los baremos que hemos utilizado por lo tanto hasta ahora para medir

Voz 0958 11:50 es una buena un buen debate está ya

Voz 2 11:52 de la sociedad Lucía

Voz 1321 11:54 bueno yo en fin después de escuchar a la gente que sabe de esto que creo que igual procede de un comentario de tipo político que tal vez se vaya a producir el día de hoy y es que yo sé de un partido que va a decir esta mañana o no este hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez e incrementa el paro seguramente no no será del todo cierto porque no se pueden achacar exactamente pero es verdad que este tipo de datos quizá debería servir para despertar algo al Gobierno que en materia de política económica y en fin está por descubrir todavía hay me sorprende es sorprendente porque la ministra de Economía a fue saludada con grandes salvas como una persona muy preparada una persona super experta a alguien súper capacitado para ocupar ese puesto está inédita no aparece por ninguna parte es una ministra ausente no es decir yo creo que esto da igual estos datos pues tendrían que hacer bajar a la tierra un poquito al Gobierno

Voz 2 13:08 edita en los medios por lo menos estricta no

Voz 1321 13:10 entre los medios y en el en el Parlamento y en decir que compareció una vez pero yo ni siquiera tenemos noticia de que dijera nada nuevo no

Voz 2 13:19 Itziar Ruiz Jarabo que a ver qué dice el profesor Ontiveros porque esta mañana en la que estamos de estreno toda vida del curso político hemos invitado a Emilio Ontiveros para arrojar algo de luz sobre el curso económico qué podemos esperar de los próximos meses esos meses en los que como él nos cuenta siempre empiezan a faltar los los vientos de cola en los que la tensión en torno al petróleo puede resurgir en cualquier momento y en los que además la coyuntura aquí es que venimos de escribiendo pero lo primero luego hablaremos con tranquilidad Emilio Ontiveros buenos días

Voz 0559 13:50 hola Pepa primero

Voz 2 13:52 metro a que atribuimos este este dato del paro peor que en agosto del año pasado es una tendencia a qué atribuir esa tendencia bueno Luque

Voz 0559 14:02 jazz es una desaceleración clara de la de la economía de la economía en conjunto de la Eurozona pero en particular de aquellas economías que llevaban un cierto liderazgo en la atracción del del crecimiento entre ellas la economía española todo el mundo todo el mundo está revisando de algo a la baja no de forma muy significativa lo que la economía española va a crecer no tanto este año ya queda poco sino si no el próximo pero luego es que además como como señalaba is antes señalaba también Ignacio Ignacio fue antiguo alumno mío

Voz 12 14:41 era bueno

Voz 5 14:42 tuve esa fortuna profesores no

Voz 0559 14:47 que como señalaba is efectivamente hay variables que tienen un marcado carácter estacional que tiene que ver todo con el turismo que tiene que ver con con con la educación etcétera ha puesto mucho más de manifiesto pues yo creo que sí yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que la economía española va a crecer significativamente por debajo del del tres por ciento ya lo ha venido haciendo prácticamente la mayoría de de este año y que nos metemos en el año que viene tú decías Pepa con esos vientos de cola de forma un tanto ya tópica pero es que vivido hemos vivido de de esos empuje es de esas complicidades vamos a tener un entorno de tipos de interés un entorno financiero menos favorable unas economías emergentes que no importa lo de Turquía aunque parezca lejos está muy cerca está muy cerca de nuestro sistema la bancario de nuestro sistema financiero de General está muy cerca de la contaminación a otros emergentes pero está muy cerca también en lo que estamos viviendo en términos de incrementos arancelarios etc no yo creo que dos mil diecinueve es un año menos cómplices del crecimiento propiciaría una bobada es asignar que que estos datos de agosto asignar responsabilidad a un determinado Gobierno no porque

Voz 2 16:08 la inercia viviríamos viene de más atrás tuvo vientos de cola el Gobierno Rajoy tiene vientos de frente el Gobierno Sánchez esto es lo que dices tiene desde luego menos menos empuje de de de esa complicidad

Voz 0559 16:22 internacional este Gobierno ese Gobierno se va a encontrar a final de año y sin sin el apoyo del Banco Central Europeo que va a dejar de comprar deuda pública en las cantidades cuantiosas y más que lo ha venido haciendo incluso deuda privada con el entorno de endurecimiento de tipos de interés en Estados Unidos con muros emergentes aquellos emergentes endeudados con una deuda externa denominada en dólares es sufriendo estamos viendo en el caso de otra vez de Argentina que es muy serio y Turquía pero cuidado cuidado con Sudáfrica cuidad básicamente con lo que es el el núcleo duro de de emergentes queman a seguir sufriendo no en conjunto piden conjunto yo diría que la economía de la eurozona no está cohetes decía Joaquín nombre es Estados Unidos está en una situación de crecimiento y de pleno empleo aunque la calidad desempleo es mala pero junio Diego ejerciendo casi casi el tres por ciento mientras que aquí en la eurozona a pesar de esos estímulos monetarios estamos creciendo por debajo del dos y medio por ciento en el entorno en los enmedio estaremos ahora

de alguna forma causados entrando ya en el dos mil diecinueve Cruz cierto agotamiento una inquietud por así decirlo otra vez sobre la posibilidad de contaminación de tensiones financieras fuera cuando se van a cumplir diez años de Lehman Brothers el quince de septiembre

Rafa Bernardo buenos días buenos días pues ha ido mal

Voz 1 24:30 pues es que es una vergüenza lo que está pasando con el alquiler aquí bueno una vergüenza y nadie hace nada una burbuja es que es una de las mayores una de una de la

Voz 21 24:38 las cosas que más afectan a la vida de las personas y de los ciudadanos que viven en las grandes ciudades es que es un escándalo como está la vivienda es posible que nadie puede hacer nada es posible que estemos inermes decir que tengamos que soportar que la gente no pueda irse a vivir de su casa no pueda pagar un alquiler no no es que no puedo pagarlo es que es un escándalo los alquileres que paga por la mierda de pisos

Voz 2 25:00 aquí la nombre por favor es que diez años después del estallido de la burbuja la vivienda vuelve a ser un problema en las grandes te lo que hemos aprendido en el camino

Voz 0958 25:08 pero además con algunas diferencias a peor de lo que ocurría hace diez años esto que está sucediendo en la incluir no sucede estrictamente en el centro de las ciudades sino que es está traspasando a todos aquellos que llamábamos barrios dormitorio etc etcétera donde los alquileres están creciendo de una manera exponencial no

Voz 2 25:26 porque en el centro de la ciudad y que no se puede nombre

Voz 0958 25:29 hay una cosa que tenemos que mirar como periodistas es decir uno iba antes caminaba por por de determinados barrios veía muchos carteles de Se vende Se vende en muchos barrios han desaparecido entonces lo cárceles por que han sido comprados por grandes fondos buitre sin grandes constructoras y ahora entran en todo este

Voz 1321 25:45 bueno es que esas otra entonces o sea el principal casero de este país que es un fondo de un llamado fondo buitre yo es que esto me lo tendría que explicar este este este tipo de operaciones de verdad de de de del del capitalismo este que llamamos debería me lo tendrían que explicar porque yo francamente resulta muy muy difícil a tener

Voz 2 26:07 anima te a explicarnos que no lo entendemos

Voz 12 26:10 yo creo que que el tema del precio alto hay dos problemas dos problemas uno lo sabéis señaló uno es que pendientes que hay una escasez enorme es muy difícil encontrar una vivienda de alquiler para chicos jóvenes no que como consecuencia de eso efectivamente la consecuencia es unos precios desorbitados no esto es la oferta y la demanda una economía capital

Voz 1321 26:30 ese mercado no eso así no

Voz 12 26:33 entonces bien igual todavía podemos llega a tiempo para añorar algunos aspectos algunos aspectos de la burbuja inmobiliaria no

Voz 0559 26:42 instalen pues por ejemplo

Voz 12 26:44 la hubiera una mayor actividad de construcción de cierto tipo de viviendas que además en la línea que decía el ministro Ábalos pues es un sector intensivo en en uso de mano de obra en Hoy podría ayudar efectivamente a aliviar el problema del desempleo no lo que pasa es que hace falta una política de vivienda que quiero yo creo que lo que se echa en falta en este país desde hace bastante tiempo parece que tiene brinda sostenible y estable

Voz 0559 27:07 sostenida y estable Emilio Ontiveros y construido

Voz 2 27:09 nuevas viviendas sea liquidado ya que dejó la burbuja

Voz 0559 27:13 bueno sí se ha colocado en el mercado buena parte porque recuerda que lo que hubo fue una una purga una reducción en precios e brutal que efectivamente debió salida le dio salida no sólo ni fundamentalmente a inversores particulares sino como señalaba antes Joaquín también a fondos a compañías financieras especializadas que son las que ahora han optado en lugar de la reventa como ocurría hasta dos mil siete dos mil ocho por crear efectivamente ofertas de de alquiler no han hecho que sobretodo en las grandes ciudades y en algunos emplazamientos turísticos estoy pensando en Baleares donde el tema es es tremendo es muy muy muy grave porque porque el de entre el alquiler está de ese incentivando la presencia de bueno de funcionarios públicos policías de médicos etc etc nada yo yo sí creo que que efectivamente hay que procurar uno tenderá necesidades fundamentalmente de los jóvenes que hemos errado es en ese sentido bueno no está mal pensar en en en la oferta de vivienda reducida incluso en la construcción de vivienda pensada exacto momento de población hay que regular y hay que regular la oferta de alquiler hay que mirar el cuál es el que puedes limitar límite poder de mercado que puedan tener algunos oferentes de vivienda en alquiler para poner el precio que les da la gana dependiendo de la vivienda dependiendo sobre todo sobre todo de los emplazamientos no hay un problema de alquiler en ciudades medianas no quedo en la ninguna de ellas hay un problema en Barcelona muy serio donde el contraste la presión de los alojamientos turísticos es muy grande hay un problema en algunas zonas de de Madrid y de Valencia

Voz 1321 29:17 el más millones de personas que en otros sitios donde vive

Voz 0559 29:20 las gentes donde la oferta efectivamente me quedo más rápidamente limitada no usted con el Gobierno de España imitar yo creo

Voz 2 29:31 limitar por arriba el

Voz 0559 29:34 el precio de la alquilar mira el domingo pasado quiero recordar ya aparecía una una entrevista quiero recordar en el suplemento de negocios del país y Elena B onza que en la nueva secretaria general de que se sabe la asignatura muy bien no porque trabajo en política vivienda en Valencia y en otros en otros sitios si hay que no hay que esperar no hay que esperar a a diagnosticar así tenemos una burbuja en alquiler o no hay que identificar dónde tenemos un problema de alquileres absolutamente inaccesibles que incluso está generando problemas en otros ámbitos de la actividad económica de la Seguridad Social insisto lo ve Baleares lo de lo de Ibiza por ejemplo es de juzgado de guardia no es decir Ibiza tiene una población términos de de de seguridad o de atención sanitaria que no se corresponde con las necesidades reales simplemente porque ya no hay hábitats donde almacenar valga la expresión a esos

Voz 2 30:39 a profesionales porque aún profesional a un funcionario de sueldo tasado les sale muchísimo más barato vivir donde el alquiler en un escándalo por eso piden ese destino por eso ocurre en esto

Voz 0958 30:48 en estas en estas profesiones pero sobre todo está ocurriendo con los jóvenes estar en los jóvenes porque Emil en lo que tú estás diciendo de alguna manera es quién la oferta de alquiler de viviendas Se está produciendo en estos momentos un oligopolio cada vez hay menos soflamas es decir están comprando todo y además como en este entorno aventuras en donde hemos centrado en la economía de las plataformas digitales etcétera etcétera el los pocos visos que se ponían en alquiler ahora a personales a personas particulares ahora se ponen a ese ponen al servicio de

Voz 22 31:22 de ir bien y todo el de todo este tipo de

Voz 0958 31:24 de esto y luego muchos pisos están compra tú por estos por estos fondos

Voz 2 31:29 tanta no tanto la política en tomar nota de de de de la realidad porque hemos entrevistado

Voz 1 31:35 a claro claro muchas veces

Voz 2 31:38 los que se llama el sindicato de de de inquilinos en Barcelona y en Madrid se han constituido como un mínimo mecanismo de defensa de de los consumidores de los ciudadanos que vienen reclamando esto que tú dices Emilio hace mucho tiempo pero tenemos que dar lugar a un problema social de enorme envergadura hasta que la política reacciona es que la política

Voz 12 31:59 se dedica a lo urgente no lo importante Sites las urgencias de nuestros políticos de la política pues están en otros lados evidentemente este es un tema fundamental porque afecta al modus vivendi de de de de la gente que accede a América de trabajo o que intenta hacer huelga de trabajo hipoxia agravantes sido Joaquín ya es verdad no se está produciendo otra

Voz 1 32:22 Pérez buenos está proliferando Eduso de pisos compartidos

Voz 12 32:25 pero en gente que tradicionalmente tenían posibilidades de vivir solos lo más que solos no estoy hablando de funcionarios como les he dicho Joaquín inspectores de Hacienda que cuando van destinados el inspectores de Hacienda viven coplas Jonan partido vienen que compartir pisos cuando van destinados a algún sitio

Voz 0559 32:42 jubilados jubilados jubilado

Voz 2 32:45 a dos en las grandes ciudades compartiendo piso así como en la universidad pero en la jubilación son las nueve y treinta y dos minutos de la mañana ocho treinta y dos en Canarias y no hemos hablado del impuesto al día se lo hemos hablado del impuesto a la banca todavía que tenemos que hablar pero tenemos noticia política muy trascendente Ciudadanos afirma que se va a oponer a la tramitación por la vía de urgencia por lectura única de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria esa reforma con la que el Gobierno su socio parlamentario Unidos Podemos quieren que el Senado no tenga el poder para vetar los nuevos objetivos de déficit Ciudadanos lo va a intentar frenar Congreso de los Diputados Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 33:24 qué tal Pepa buenos días si acabamos de confirmar que Ciudadanos no va a apoyar esa tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad por la vía urgente y por lectura única al partido de Rivera no había confirmado su posición final hasta este mismo momento será esa sólo va a aceptar una tramitación digamos ordinaria como proyecto de ley pero no una tramitación urgente y por lectura única consideran que es una reforma de un calado importante que no se puede hacer por la vía rápida y eludiendo trámites como por ejemplo el debate en comisión esto qué significa pues que esta posición de ciudadanos unida a la posición del PP que también se opone a esa tramitación exprés dado que ambos tienen mayoría en la Mesa del Congreso pues auguran que podrán

Voz 1321 34:08 bloquear previsiblemente esa tramitación

Voz 1441 34:11 en la Mesa de la Cámara que se va a reunir a las once de esta mañana era un revés previsible para el Gobierno y para sus socios que enfrenta Pepa el Ejecutivo a una de sus principales dificultades más allá de su debilidad parlamentaria y es que el control de los tiempos y procedimientos parlamentarios en la Mesa del Congreso pues lo tienen PP y Ciudadanos a pesar de que no dice con esa misma mayoría en el hemiciclo consecuencia si esto finalmente eh ocurre así en la mesa del Congreso como parece previsible recordamos que el Gobierno confiaba en poder culminar esta reforma que había firmado con sus socios de Unidos Podemos d'Esquerra de Compromís en unos setenta o ochenta días acogiéndose a esta vía exprés que permite reducir los plazos digamos a la mitad si se va a un proyecto de tramitación ordinaria como parece puedan imponer con su mayoría PP Ciudadanos pues hablaríamos como mínimo del doble cinco seis meses

Voz 2 35:02 cinco seis meses levantar el veto levantar el veto Nos encajamos en el año que viene gracias un abrazo hasta luego un abrazo la democracia es procedimiento él no se puede ningunear una discusión política por el procedimiento pero no deja de llamar la atención Lucía es que estamos hablando de de la vivienda e estábamos hablando de algo básico imprescindible algo desde lo que proyectar la vida es un derecho básico al tener un techo permita casi más que casi no seguro más que el trabajo no sin sin vivienda uno no puede hacer un proyecto de vida bueno vemos que entretenido de estar nuestros partidos en el en en esta en esta guerra de guerritas de tú quieres cambiar este esta ley pero yo tengo mayoría en la Mesa del Congreso de ahí te voy a hacer que lo hagas en seis meses

Voz 1321 35:46 creo que es muy lamentable Pepa que la que la política en España que es una política pues muy fogosa muy entretenida todo todo el día están los líderes declarando el principio de curso fina no sé Cooper de los problemas de las personas siga sin ocuparse de los problemas de las personas no la vivienda desde luego yo creo que es un gran problema porque la vivienda es un derecho básico de las personas es decir idea garantiza garantizado no pólipos la Constitución bueno bueno yo yo creo Pepa que las que las posibilidades reglamentarias de que de que este proyecto que se va finca pactado con con Unidos Podemos el Gobierno el gospel al Partido Socialista para evitar el veto del Senado a la al al techo de gasto

Voz 23 36:35 que todavía están en fin

Voz 1321 36:38 por ver no cuántos meses es muy locales

Voz 2 36:40 los muy complicados porque luego los trámites

Voz 1321 36:43 comentarios in situ pues tiene muchas posibilidades y el Gobierno y el PSOE igual tiene otras posibilidades también pero es verdad que antes de cuatro o cinco meses esto no va a estar su uno está listo porque luego tiene que ir al Senado el proyecto

Voz 0958 36:55 no

Voz 1321 36:56 en el Senado el Gobierno tienen el PP tiene mayoría absoluta lo cual quiere decir que hay sí que se va a producir una un un una Le lentitud excesiva y un bloqueo en la tramitación

Voz 2 37:07 mira que le preguntamos al presidente sí sí sí disolverá y convocaría elecciones en caso de no tener presupuestos vino a decirlo claramente el no puede seguir gobernando con con una nueva prórroga que será automática en cualquier caso sino si no hay presupuestos nuevos esa no nuestra en su vano impedir la prórroga del presupuesto del Partido Popular esos automático vino a decir que no que no que no podría hacerlo en cualquier caso hay quince imagino una negociación presupuestaria con los comités de campaña para municipales autonómicas y europeas activos ya en la primavera que viene nueve y XXXVIII ocho treinta y ocho en Canarias

Voz 1 40:17 decía Lucía Méndez habrá interpretaciones por parte de los partidos de la oposición del dato del paro que ha sido malo en agosto que bajamos de diecinueve millones de cotizantes que hay cuarenta y tantos mil parados más habrá interpretaciones políticas que lo vinculen al nuevo Gobierno Pedro Sánchez Pablo Casado aquí está

Voz 31 40:33 hemos visto hoy por ejemplo cómo por primera vez en meses el paro sube en agosto vemos cómo la confianza

Voz 9 40:38 está del consumidor se está resintiendo

Voz 31 40:41 como el crecimiento económico va a ser más bajo de lo previsto e incluso como haya alarmas indicadores que nos hacen pensar que la crisis que se estaba resolviendo todavía puede estar apostada a la vuelta de la esquina en nuestro país

Voz 2 40:57 comprobadas que tu deseo somos Lucía para este para esto

Voz 1 40:59 ahora en la madera no no no no no

Voz 32 41:02 no era nada nuevo ya no era nada difícil

Voz 1 41:04 el pronosticar esto vamos a hablar de impuestos de medio

Voz 2 41:07 diversos España necesita recaudar más

Voz 1 41:11 subiendo los impuestos o reorganizando los de otra manera

Voz 0559 41:15 bueno probablemente de las de las dos formas porque el punto de partida y es que la presión fiscal en nuestro país en todas las figuras tributarias esto lo sabe muy bien Ignacio ahora la media de Europa y a la media de la eurozona y segundo elemento es que la eficiencia en la gestión de la recaudación no es la mejor es decir hay agujeros por los que se escapa causación que tiene que ver con el excesivo número de bonificaciones de deducciones exenciones y en tercer lugar todavía nuestro país está a la cabeza en lo que a bolsa de fraude a a distracción de las obligaciones fiscales se refiere por lo tanto si esos tres puntos los asumimos no hay más remedio no que que actuar probablemente en términos de una mayor eficiencia no tanto subiendo las tarifas los tipos impositivos concretos porque la distancia tampoco es muy grande en las principales figuras tributarias con el promedio de la eurozona pero sí simplificando eh procurando que efectivamente ese gasto fiscal esas bonificaciones traduzcan sobre todo procurando que la extensión del cumplimiento sea mucho Mayor que que hasta ahora hay que tener en cuenta que que España tiene que cumplir con un objetivo ahora de reducción del déficit estructural eso que negoció y yo creo que la la ministra de Economía en en Bruselas antes del verano esos son unos cinco a cinco mil y pico millones de euros que hay que sacar lo que creo que sería una locura es reducir más el gasto público en un país que lo ha reducido de forma muy significativa en partidas además sensibles que tienen que ver con la modernización económica que tienen que ver con la intensidad en términos de conocimiento y que tiene a ver con digamos la la la la propia sostenibilidad del Estado del bienestar por tanto si no se puede tocar el gasto y creo que sería en sí mismo una locura más allá de que se pueda racionalizar alguno lo que hay que pensar es en generar en generar algo más de de ingresos impositivos no probablemente eso signifique mayor eficiencia en las dos figuras tributarias que son las que importan en nuestro país no es el impuesto de sociedades donde el tipo festivo todavía relativamente reducido desde luego en Navidad tenemos aún

Voz 2 43:51 el director de la Agencia Tributaria en esta mesa hacemos aún un técnico que qué piensa cuando escucha que el sistema que que el modelo fiscal español porque lo hemos dicho muchas veces lo dicen todos los expertos no es eficiente

Voz 12 44:04 Vicente pero sobre todo lo que sí es muy injusto no eh un dato que está de actualidad ahora mismo el IRPF tenía que ser el impuesto estrella donde se proyectará la progresividad del sistema tributario que que se establece una Constitución no es el impuesto directo que que que mejor se adapta a la progresividad bueno pues el el IRPF que es el que más dinero nos da es casi el cuarenta por ciento la recaudación resulta que en un noventa y cuatro por ciento se nutre sólo de salarios sólo de rentas del trabajo es más en el ochenta y nueve por ciento se nutre de la retenciones sobre los salarios no

Voz 2 44:39 dejarle traducir que son los currantes pagan

Voz 12 44:42 sí efectivamente luego la progresividad del IRPF está muy mutilada no quiero por por esa necesidad de sus obsesiones o ambas cosas de incrementar la recaudación como fuera que tienen todos los ministros Hacienda todos resulta que que claro que sea alcanza el tipo máximo pues practicamente con con con un sueldo que desde luego

Voz 2 45:04 bueno vamos a lo concreto ya lo que es noticia estos días porque ha habido tres tres impuestos tres reformas que se han anunciado de alguna manera bueno hay que queda están todavía por concretar pero que además amenaza con convertirse en en el centro del debate económico de los próximos meses lo primero lo primero el impuesto a la banca que el PSOE hizo de eso bandera lo anunció a bombo y platillo ayer el presidente del Gobierno lo dejó caer hablaba Joaquín de el famoso gravamen a las transacciones financieras de la que también llevamos hablando mucho tiempo sin concretar tampoco

Voz 0958 45:39 vamos a ver yo creo que hay que hacer una reflexión política de cómo se pasa de Ter dos impuestos Cuno a la banca allí otro las las tecnológicas a una realidad que es pactar una subida del IRPF para las rentas más altas es decir por qué ocurre eso es decir porque las resistencias de las personas individuales que pagan el IPF son menores la resistencias corporativas de la banca y de las tecnológicas eso es lo primero que hay que preguntar al presidente del Gobierno y a los partidos que están apoyando ahora esto anoche vía a Pablo Iglesias entre cinco y dijo que tenían ya prácticamente cerrado el acuerdo para subir el IRPF a aquellas rentas mayores de diez mil euros al mes dijo pero las reflexiones esa es decir cómo hemos pasado de una cosa a la otra es decir una especie de juego de manos sin que nadie sin querer uno explique y luego la otras reflexiones la historia está del impuesto de de de la tasa Tobin no

Voz 2 46:39 a a las transacciones financieras qué porción

Voz 0958 46:41 esto se está discutiendo en el Parlamento Europeo no vamos en la siglos no lleva un par de siglos en cada impuesto nació porque un economista que fue premio Nobel James Tobin dijo hay que crear un instrumento de estos para para disminuir la volatilidad de los de los capitales para que salgan dentro en menos bueno ésa era una de las posibilidades no pero es que ahora con la tasa Tobin se dice vamos a pagar el déficit de la Seguridad Social es decir las pensiones otros dicen no el impuesto de transporte de de transacciones financieras es para luchar contra el cambio climático otros dicen no no es decir estos para acabar con la pobreza es decir bueno es decir también nos tienen que expresar para quien si aprueba este este impuesto y qué posibilidades recaudatorias reales tiene

Voz 2 47:30 Emilio cuál sería la reforma más justa para que las ocho de la mañana una pregunta parece claro que la crisis la gran crisis que se desencadena en el dos mil ocho la pagan clases trabajadoras y clases medias clases medias muy importante clases medias clases medias rozando lo que podríamos llamar fiscalmente clase alta e os

Voz 1 47:50 también la pagan físicamente

Voz 2 47:53 expectativas la pregunta es la recuperación va a caer en esos hombros también ahora

Voz 0559 47:59 no no está cayendo no no no del todo eso lo estamos observando estadísticamente no hay incluso de economías como la nuestra

Voz 2 48:06 actores explica bien el dinero necesario para la recuperación del bienestar tiene que salir de los impuestos de la clase trabajadora de la clase media

Voz 0559 48:14 no no no no debería de todos pero desde luego que tendrían que pagar más de históricamente han pagado Nos decía Ignacio con mucho criterio es nuestro sistema fiscal más allá de que sea un poco eficiente en lo que es la gestión de la de la recaudación en perseguir el fraude etcétera etcétera es que es injusto es verdad no es disgusto no solamente porque la carga tributaria de caiga sobre sobre uso de clases medias sino porque dentro de de la tributación de de lo que son un más rentas haya asimetrías muy marcadas no las rentas del capital tributan menos que las rentas del trabajo independientemente de que ese trabajos son menos cualificado y eso es algo que genera incentivos perversos no que genera incentivos de de mucha gente a buscar mecanismos de distracción que que no pasen por las retenciones que señalaba antes Ignacio no no deje aquí el ochenta por ciento son las atracciones que nos escapen había bueno yo creo que la tributación de de de del capital se tiene que hacer eso acepción más amplia a la a la vez el trabajo yo creo efectivamente hay que revisar la tributación sobre todo de los grandes grupos si Iber un poco cuál es el grado de similitud o no aunque mantiene que lo que está ocurriendo en en Europa con tributación es especiales digamos con exenciones poderles obra del dos por tipo de beneficios que hemos por las los apoyos a la internacionalización etcétera etcétera yo creo que hay hay que buscar una una mayor cercanía con lo que son las practica que has de Europa pero si me temo dicho todo esto que en última instancia los que los que tienen una renta periódica de trabajo están lógicamente sujetos a esa retención que señalaba Ignacio van a seguir siendo no lo que sustenten básicamente en España años cuarenta por ciento de la generación de los ingresos si a eso le añadimos que el IVA es también un impuesto bastante indiscriminado no de que efectivamente genera sus ingresos de las decisiones de gasto de consumo que mantenemos continuamente que normalmente quién una renta habitual no son sólo los grandes fortunas pues sí es verdad es verdad que uno de los problemas de sistema fiscal no sólo eso pero también verlo esto es el excesivo peso que recae sobre lo que llamamos rentas medias clases medias aquellas personas profesionales

Voz 2 50:59 dígame esa pisadas que están fechadas que están fechadas iban a seguir sosteniendo una fortuna desgranó el sistema fiscal buena pregunta a la que hacía Joaquín Stefan eh buena pregunta cuando cuando hemos cambiado de protagonista de destinatario de de la recaudación urgente para las arcas públicas Emilio un abrazo seguimos hablando contigo eh yo creo que lo hemos hablando un beso son las nueve y cincuenta y un minutos de la mañana ocho y cincuenta y uno en Canarias

