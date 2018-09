Hoy por Hoy (04/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0460 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:04 a la vista en Bélgica contra el juez Pablo Llarena así acaba de posponer hasta el día veinticinco de este mes a petición de la defensa del propio magistrado del Supremo que de ha sido citado hoy en aquel país corresponsal Griselda Pastor

Voz 3 00:18 enorme expectación para apenas cinco minutos eso sí

Voz 4 00:21 el abogado que defiende a Llarena solicita

Voz 3 00:24 todo

Voz 0738 00:25 una pausa para ver esta causa con calma dentro de quince días la próxima cita será el día veinticinco y en ella el abogado reclamará la inmunidad

Voz 4 00:35 el juez rechazando la jurisdicción del galo

Voz 0738 00:38 escuchamos el solicitado que se pospusiera

Voz 5 00:40 en el caso la audiencia del veinte y cinco de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción irá de su órgano Il juez

Voz 0738 00:55 son las declaraciones día Kim bolas va terminada la vista

Voz 6 00:59 el paro ha subido en el mes de agosto y se han destruido más de doscientos mil empleos Antonio Martín buenos días

Voz 1645 01:05 buenos días Pepa cifras que suponen el mayor ritmo de destrucción de empleo en este mes en la última década el paro ha subido en todas las comunidades autónomas aunque ha habido un repunte en la contratación indefinida informa Rafa Bernardo

Voz 1762 01:15 ante siete mil parados más doscientos tres mil afiliados a la Seguridad Social menos deja este agosto a un mes malo para el empleo todos los años pero que esta vez ha sido incluso peor que otras veces en desempleo ha sido el peor agosto desde dos mil once en cotizantes el peor desde dos mil siete el paro aumentado en todas las comunidades autónomas donde más en Cataluña y Andalucía entre los sectores más

Voz 1995 01:33 otros por la destrucción de empleo están la educación la industria

Voz 1762 01:36 la construcción paradójicamente aumentan las contrataciones sobretodo las indefinidas que registran un aumento del treinta y tres por ciento respecto agosto del año pasado aunque siguen suponiendo menos de un diez por ciento del total de contrataciones y el cuarenta por ciento de esos nuevos indefinidos lo son a tiempo

Voz 1995 01:50 fuentes de Ciudadanos apuntan a que esta

Voz 1645 01:52 formación se va a oponer a la tramitación por la vía urgente y por lectura única de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que pretende evitar que el Senado pueda vetar el techo de gasto ese paso ralentizará todo el proceso deberá confirmarse en la reunión de la Mesa del Congreso que empieza en una hora vamos a la Cámara Baja informa Mar Ruiz sí según ha confirmado

Voz 1441 02:09 hola ser ciudadano sólo apoyará la tramitación de la reforma si se realiza por la vía ordinaria como proyecto de ley lo que como mínimo duplicaría los plazos de dos meses y medio o tres meses que barajaba inicialmente el Gobierno junto con sus socios para sacar adelante la Ley de Estabilidad teniendo en cuenta que PP y Ciudadanos tiene mayoría en la Mesa del Congreso y que ambos se oponen a la vía de urgencia es previsible que los dos impongan su criterio en la Mesa de la Cámara que se reúne a partir de las once de confirmarse sería un revés añadido para el Gobierno de Pedro Sánchez en el calendario de una futura aprobación de unos presupuestos en unos minutos

Voz 1645 02:42 los directores de Amnistía Internacional y tres ONG's más se reúnen con la secretaria de Estado de Comercio para exigir que se detenga la venta de armas a Israel y Arabia Saudi Reunión que llega mientras les estamos contando en la SER que Defensa ha paralizado la venta de cuatrocientos bombas Arabia para evitar que sean utilizadas en lleven diez c3 tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 0785 03:03 cadena SER Madrid primer juicio

Voz 1434 03:06 en España por el caso de los bebés robados a esta hora debe reanudarse en la Audiencia Provincial el juicio al doctor Eduardo Vela acusado de robar a una bebé Inés Madrigal en mil novecientos sesenta y nueve Madrigal hoy con cuarenta y nueve años acaba de llegar a la sede judicial

Voz 7 03:20 hoy es un día muy importante e esperábamos que hoy se quede el juicio visto para sentencia esperamos también que las declaraciones de las periodistas francesas pues unos den esa fuerza que necesitamos para ver si de verdad en este país hace justicia Sí Se Puede condenada por lo menos a una persona implicada en el tráfico en la compraventa de acciones

Voz 1434 03:43 el juicio se suspendió el pasado mes de junio por los problemas de salud de vela que tiene ochenta y cinco años la Fiscalía pide para él once años de cárcel la acusación solicita trece del paro misma tendencia en Madrid que en el resto de España sube el desempleo baja la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad el pasado mes de agosto el paro subió un uno con veintiséis por ciento la afiliación cayó un uno con diecisiete Enrique García

Voz 0464 04:06 hay cuatro mil parados más que en julio por lo que el total de desempleados en la Comunidad supera los trescientos cincuenta mil de nuevo los sectores más afectados han sido el sector servicios y la construcción en cuanto la afiliación a la Seguridad Social ha caído en casi treinta y siete mil afiliados en agosto y el total de ocupados en la Comunidad supera los tres millones

Voz 1434 04:24 Comisiones Obreras ha puesto cifras a la falta de profesores en los centros escolares de la Comunidad según el sindicato el próximo viernes cuando comienzan las clases en Infantil y en Primaria van a faltar más de tres mil trescientos Isabel albino

Voz 8 04:37 significa un fracaso de la consejería un nuevo fracaso por cuarto año y significa un fracaso el consejero que ha apostado por obligar a un cambio de calendario que anticipa las actividades lectivas y es incapaz de garantizar que el profesorado está en sus centros

Voz 1995 05:27 el martes cuatro de septiembre septiembre es como muchos ustedes ya saben el lunes del espero que este nuestras bien la vida avanza emoción Se consolida fijen estado ustedes atentos a las noticias a esta hora ya sabrán que tenemos un nuevo enemigo un desafiante adversario el IES si amigos el diésel es el nuevo enemigo los vendieron coches más caros que los otros diciéndonos que eran muy eficientes consumía menos pero no era así la culpa resulta que es nuestra por creerles y ahora toca pagar un nuevo impuesto pagar es la forma contemporánea de pedir perdón este será el año en el que pagaremos la luz más cara de toda la historia el agua y el gas están en máximos así que al menos podremos alegar que sino pagamos algún recibo será en legítima defensa ya que los precios dispararon pero duradero dañino y con una nube negra alrededor el diésel es el nuevo Franco amigos sino es con humor José Tomás estas cosas con deportividad la deportividad recuerda los tiempos en que había deportividad como Usera que en el fútbol han tenido que poner cámaras de seguridad como en los bancos que es el lugar donde tradicionalmente la gente iba a robar hasta que se dieron cuenta de que no hace falta salir de su despacho apaga apaga no no vaya ser en cualquier caso vivimos en un país donde la felicidades por comparación y por eso deben saber que en otros lugares la cosa está mucho peor por ejemplo en Venezuela han retirado de la televisión quién quiere ser millonario han quitado el programa porque llevan note el bote del concurso no podrías pagar el billete de autobús para volver de la televisión a tu casa quizá lo mismo hubiera sido más útil a cortar el título de show dejándolo en quién quiere ser hablando de televisión probablemente recuerden aquel profesor Se llama Valentín Ferrero doctor en Bellas Artes profesor universitario con un contrato de doscientos cincuenta euros al mes que anuncia en televisión que dejaba su trabajo para dedicarse a tiempo completo

Voz 12 07:22 aún concurso de la tele cuando yo empecé este programa ya sabéis que la profesor asociado en la Universidad de Bellas Artes y tener el pelo negro imprimió el pelo negro sí sí sí ahora ya no lo soy he dejado el trabajo para dedicarme al de lleno al al programa porque tenía un contrato muy bien muy bajo mensual tenía un contrato de asociados de tres más tres horas que son sólo doscientos cincuenta euros al mes

Voz 1995 07:48 la M quinientos cincuenta euros al mes Valentín os contaba como su caso es muy común en la universidad española que las plazas de profesorado se cubren con asociados informados casi siempre doctores en su disciplina que cobran sueldos miserables esa situación lamentablemente sigo al año después después de que Valentín dejará su trabajo pero lo que ha cambiado es la vida de Valentín

Voz 13 08:07 sí

Voz 1995 08:07 su equipo de televisión los lobos porque con pide ayer batió el récord mundial de permanencia en un programa de tele nada menos que trescientos programas lo celebraron vestidos de de los trescientos con sus túnicas sus cascos sus espadas Valentín muy buenos días no solamente ha batido el récord encantado volver a saludarte sino que si todo va bien lleváis ganados hasta ahora un millón y medio de euros verdad

Voz 13 08:30 sí sí eso de si esta noche

Voz 1995 08:33 seis llevar el bote del programa trescientos uno que serían otros tres millones

Voz 13 08:37 si se dio una sumaba increíble desde sí

Voz 1995 08:41 hostia que de arrepiente mucho de tu decisión de

Voz 13 08:44 pues sí todas las noches me arrepiento si dicen la verdad es que fue una buena decisión me costó trabajo tomarla él no te creas porque claro era una incertidumbre y bueno mi profesión no he dicho siempre me encantaba pero desde luego no me arrepiento nada estoy contentísimo

Voz 1995 08:59 si este verano por cierto este testimonio quedabas hace algunos meses volvía a tomar actualidad ahí y lo hace porque la situación no mejora los profesores asociados viven con sueldos que no dan ni para pagar la gasolina que les cuesta como de unos contabas ir a la propia universidad

Voz 13 09:13 pues sí lo ha aumentado levemente la situación no cambia porque no me imagino que es porque estaba muy solidifica muy asentada la mayoría la contratación de los asociados se basa precisamente en eso en que los sueldos son muy bajos y aunque el mío era especialmente vacuno la mayoría de los profesores asociados cobran un poco más pero anda pueblos y quinientos cincuenta euros ochocientos máximo que claro lo que no les permite es dedicarse a tiempo completo pues a la investigación la docencia que sería lo deseable lo yo supongo

Voz 1995 09:46 vale Valentín hizo la tesis en Bellas Artes sobre representación de la masculinidad hegemónica en el arte del siglo XXI genéricamente Two Manu José un vino en la hegemonía es vuestra

Voz 13 09:57 bueno se ha convertido la verdad paso por el concurso en una sorpresa para nosotros mismos y si mantenemos una hegemonía siempre amenazada eh porque los otros equipo nos lo ponen difícil pero vamos solventando lo estamos realmente contentos eh

Voz 1995 10:13 vale que el programa de hoy Valentine tiene una cláusula de millones de dólares y dices algo pero lo de hoy está grabado ya sí sí sí estamos hablando con alguien que no puede decir nada ni lo te lo vamos a preguntar pero

Voz 13 10:28 efectivamente sí sí es es si lo puedo decir ni media palabra cómo se podrá comprender perfectamente pero claro se graba los programas Si bueno llevamos un un adelanto que lo digo yo lo único que vive muy difícil decir que sin reírte qué tal si siempre fue muy bien no digan Valentín es lo vemos esta noche

Voz 1995 10:53 no hay ahora que vayamos nosotros a meter la pata Valentín toda la suerte del mundo esta noche que vaya muy muy muy bien a todos los profesores que están en la misma situación de Valentín por favor no tomen ustedes el mismo camino para Valentin Lidia bien pero lo que necesitamos es más profesores en la Universidad más gente ayudando a que este país sea mejor Iván en fin si llegara a ganar o tinaja el premio en en eso ayudar a tus compañeros

Voz 13 11:20 eso es más importante que es que nosotros llegáramos el premio que la situación mejore que es mucha gente que está explicada el país entero necesitamos una universidad potente muy creativas claro

Voz 1995 11:31 eso es pues todas las suerte del mundo esta noche Valentine habrá a mucha suerte a todos saludos al equipo que había que veros allí el vestido de trescientos deriva

Voz 13 11:39 sí la verdad

Voz 1995 11:42 adiós graciosas Love Valentino un abrazo muy grande

Voz 13 11:47 muchas gracias a vosotros también

Voz 15 11:52 qué música que esta sintonía difícil lo cantará ya Sabine giro estoy muy bueno

Voz 1995 12:06 la la extraños nada extraña pareja espera ahora bien enseguida es mejor la música que presenció la música es siempre lo mejor me gusta más callan qué tal la sección del fuego la música genial damos que siempre contó una noticia no lo sé yo estaba escuchando bueno como tú estás bien yo estoy bien sus hacia un montón de gente había que tuvo la programación ayer seguro que lo recuerdan Modric más gente aquí que los desayuno de Médico de familia del que incluía a muchos en este desayuno no puede tremenda de Goya estamos ataje a programación entera de las SER ya estamos solos hoy estamos de anormalidad todos los días a las nueve de la mañana Tomb lanza al mundo

Voz 0460 13:01 su colección de noticias comentadas por comenzadas si estoy o que cometer ayer ya les contamos que hacia aquí

Voz 1995 13:09 sueco así que nos vamos ya por hecho diez y trece minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 4 13:14 hola qué tal cómo mala mañana que inmersos en la vuelta claras de verdad globos para hacerlo con una sonrisa enorme de felicidad nada mejor que volver con todo lo que necesitan para el nuevo curso ir con todas las ventajas de los tecnoprecios de El Corte Inglés e Hipercor mira mira hasta el nueve de septiembre portátil a sus vivo buque de quince coma seis pulgadas con procesador Intel Core y cinco ocho gigas de RAM y doscientos cincuenta y seis gigas de almacenamiento SES de sólo cuatrocientos noventa y nueve euros y además puedes financiarlo hasta en doce meses sin intereses menuda manera de empezar las clases eh sólo tiene un nombre en los sabes de nota sólo con los tecnoprecios de El Corte Inglés Hipercor ramas

Voz 0785 14:02 por ahí ser muy felices Arias

Voz 16 14:08 en autocontrol trabajemos para que los anuncios que te acompañan por la mañana

Voz 0785 14:12 aquí

Voz 16 14:15 cuando disfrutas de tu tiempo libre sean publicidad leal verá honesta ilegal por eso anunciantes agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable

Voz 0785 14:27 contra el motero siente la libertad del viento en su cara un mutuo hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 17 14:35 me tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenido

Voz 1995 14:45 dos condiciones en Mutua punto es las cosas son hasta que un día algo cambia

Voz 18 14:54 buenas primeras esta temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir

Voz 0785 15:09 el sitio unas primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel hacer

Voz 11 15:16 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 15:30 tiene un perfil normalito pero enfrente gana es de frente como atacan a la actualidad lanzándose por la tirolina del chiste sobre las aguas bravas de la polémica que bonito lo que para cualquier asunto con ello se hace una gran piscina señoras y señores tengo el enorme placer mezclado con algo de miedo no voy a dar la bienvenida cuerpos especiales buenos días hola buenos días no te Bages la silla de Iñaki Urrutia buenas buenos días que estamos demasiado alto sí pero esa es la la cosa psicológica que tienes que estar un poquito más alto lo dicen los voceros imprevista si si lo hace los feos la para puesto de superioridad pero para que te baja así porque estoy delante bajo el muy humildes escritura vale que vosotros sois presentadores correcto y como presenta esto es quién el al vigilante claro quién presta también es feo preséntanos nosotros no habiendo en presentador en este trago Aguido el año tuviera gente sabedores ya es que tiene mi forma el la silla tiene mi culo no ocho horas aquí sentado Carrusel Dani Mateo pueden escucharlo de lunes a jueves en yo no te pierdas nada el programa de los cuarenta y Vodafone verlo todas las noches en el Inter Medio sí sí haciendo cosas correcto si ser ya no vamos a como cosas como ayer en rosas como ayer que no vamos a

Voz 0460 16:47 dar por qué no vamos a comentar

Voz 1995 16:50 no vamos a comentar esto mejor año rutina pueden verlo en Comedy Central en el programa trata los inmuebles en Aragón TV en el teatro a solas en el Palacio de la Prensa de Madrid con un monólogo harto con hache arte con ardor podría ser harto también hay con JJ Vaquero ya que han pasado mañana sandías del Besòs por ejemplo San Adrià del Besòs que existen muchos teatro estoy mucho teatro tomamos demasiado igual no no me lo preguntas somos Lola Herrera que el avance de la universidad bueno comenzamos una nueva sección se llama cuerpos especiales la verdad es que los tenemos si has profesionales y que esto ha ido chicos Chandra no llegan a ser malos cuerpos a poco sano sino de vomitar pero no son buenos son especiales tenemos unos cuerpos especial yo creo que habéis acabado con la magia de una sección que apenas arrancaba aquí en nombre pues lo mismo si va de Branly en sabe hasta septiembre de Barcelona fácil cambiar bueno os traemos toda la semana hay todas las semanas pretendemos con vosotros tener este pequeño espacio este lugar de reflexión porque si algo yo pienso vosotros leyendo sin Twitter por ejemplo es que sois muy reflexivo muy especiales muy cuerpo Laurent

Voz 0460 18:07 siguiendo siempre de la polémica que algo que caracteriza es el título ese filtro verdad como Ozil tramos las cosas antes de soltar las eh hombres a una cosa dos veces dos veces prudencia prudencia esa es la palabra no me salían recato mi segundo apellido

Voz 1995 18:23 a toro pasado Dani Mateo a toro pasado a toro pasado yo veo que las cosas me las podía haber ahorrado tres siempre es a toro pasado yo lo llamo alimón sabes eso se yo

Voz 0460 18:34 hola pero yo solo

Voz 1995 18:36 yo siempre con nada estamos en verano bien de que dice este divide súper por cierto siguiendo las redes especiales que me he dado cuenta de que este verano ha estado en esto insisto la palabra verano verano has estado en bueno lugar si tiene un sonido es este

Voz 19 18:53 a mí me has estado de la

Voz 0460 18:55 Alicia caso y eso es todo

Voz 1995 18:58 ojalá hubiera sido de Escocia

Voz 20 19:00 que es un sitio bueno yo yo no fui el día de verano porque ya sabes que aquí tenemos tres meses ahí tenemos el día de verano también es mala suerte no Kay el día de verano subió no

Voz 0460 19:10 que luego es muy bonitas crece muy bonito dice Juan que ver de qué bonito Nos jodió sólo falta que con lo que yo me fuese los Monegros lo aconseja lo aconsejo mucho ir a Escocia plenamente digo aconsejo ya vete en otoño en diciembre porque ya que va a hacer malo vete la época el malo eso es como decir me voy a descansar y me voy al tumor Roland pues no no no Keita la mucha la meta de verdad que habrá gente que será fan a tope pero tras la canción porque hay una se hace larga ahí te lo dejo este bloque no sabes cuando acaba la canción que no estaban empalmando seis una canción que están haciendo durante siglos todos los gaiteros cogen cogen la canción en el punto en que la deja otro gaitero e incorporen cuatro Not cuatro Turull siempre hay una gaitas sonando en el mundo siempre siempre sabes de los Beatles sonando en la radio a todas horas pues lo mismo pasa con la gaita

Voz 1995 20:02 a él le hizo un chiste delante muy mal por mi parte hacerlo delante de Juan Luis Cano durante uno de los tipos de goma gracias a este país comenté a nuestra reina ahora Leticia que es muy fan de la vida muy fan de lo que se es muy fan del entonces dirigente nada más hipster ayuda pero yo también lo tenemos en esa hay una frase Brit hay una frase que dice que un verdadero caballero es alguien que sabe tocar la gaita pero no lo hace qué buen gusto no río entonces empezó tenemos llamada de enviar al gaitero no le gustó no entonces empezó a decir vaya cagada vaya cagada madre mía y que comentario más desafortunado delante si alguien toca una gaita y nadie escucha a esa gaita sonado bueno tenemos la inmensa prevención e haber tenemos la intención la sana intención de comentar con vosotros algunas noticias algunos acontecimientos que ocurren en este país que permanece en la actualidad es el paro la actualidad y seguirán un poquito por debajo y merecen una segunda vuelta por ejemplo según la OCDE España es el país cuyos ciudadanos destinan a un mayor porcentaje de sus ingresos al adivinen ya sea en alquiler o en venta un tercio del salario de media se gasta en pagar la casa ya sea de alquiler o la hipoteca vosotros vivir de alquiler

Voz 21 21:28 yo vivo de alquiler ahora sí sí sí que hay un piso pero se lo puso muchacho a vivir allí yo alquiler

Voz 0460 21:37 en plan malo ya ya lo sé pero ahora que voy a hacer pero a convivir

Voz 1995 21:41 tampoco Highgrove cuentes

Voz 0460 21:44 hábil formo vivo de alquiler vive de alquiler Dani no

Voz 1995 21:49 vale pero tampoco seamos tan esos a Podemos combinaron no no vivo de alquiler Eight

Voz 0460 21:55 tal como vives e hice mal porque me podría haber alquilado una casa mejor que la que tengo hasta fin pero bueno hacer caso a mis padres de vamos con el dinero que está ahora vivo en un piso peor que el que podría tener por mis padres Jo que viven en una casa cojo Dani Mateo treinta y nueve años a mi madre

Voz 1995 22:15 vale ir conocéis un término que se está poniendo no sé si de boda pero empieza a sale además común se llama empoderamiento no el usufructo usuario vitalicia lo que viene de la anuda propiedad son términos

Voz 0460 22:30 anuda propiedad de te lo explico aves

Voz 1995 22:34 tú tienes una casa si tienes una edad las lascas cosas yo no hablo de ti hablo de Bruselas eres que este deciden pero una opción es vender su casa mientras ellos Vivanco ellos venden la casa reciben dinero iban a seguir viviendo en esa casa pero con dinero en el bolsillo de forma que afrontan los últimos años de tu vida a conviva también donde va a explicar los odios de tus hijos que a lo mejor no tiene alta cocina que tienen una vivienda todo lo que sea fastidiar a un hijo vale pero imagina que tienes tu casa ya ves que tu cuerpo no lo sé ya está viendo la luz al fondo es actrices que hubo en esta casa si yo quisiera o no les quiero lo sé no los esfera hueca en regular espérate de que difícil difíciles José Manuel Galán antes jubilado está casado tiene dos hijos y hace poco más de dos años vendió la anuda propiedad de su casa

Voz 0460 23:35 José Manuel buenos días

Voz 1995 23:37 estoy intentando explicarlo pero con estos días es difícil pero básicamente usted sigue viviendo en su casa pero la vendido vale la vendió muy por debajo del precio de mercado

Voz 22 23:47 pues en realmente años aquí sí que se acuse a que ha ido subiendo pero bueno oye yo lo hice con precio que ahora por sería más pero son cosas del mercado

Voz 1995 24:02 no queremos hacer cuantas hayas y me me permitirá que el de cuántos años tiene usted

Voz 22 24:07 Akil Gelb y seis

Voz 1995 24:10 tras sesenta y seis no se setenta y seis años le puedo preguntar por cuanto vendió su casa y que fueron ciento noventa mil también mi sea usted con setenta y cuatro años Ac2 dijo voy a ir ahora cuál es el proceso que vive en su casa le han dado los ciento noventa mil euros como es el proceso

Voz 22 24:32 no no los ciento noventa mil no eso es por lo que valoraron el piso idea ahí es un porcentaje que aquí te dan que oscila entre el cuarenta por ciento una cosa que te digamos como en efectivo como comprado esa casa y entonces pues tú de la caja no pagar los gastos nada más que fijo que AGE ahí alguna rama por parte de la comunidad para hacerse una obra o alguna cosa ha sido tal entonces con esos Gastón no corro yo es el propietario el que se hace cargo de al igual que Eli hay toda esta serie de impostor

Voz 1995 25:19 porque a todos los efectos su casa ya es de otra persona y que han dicho a sus hijos

Voz 22 25:25 pues hijos que lo que yo bicis que lo que hiciéramos nosotros que estaba bien pero le digo una cosa porque ellos tienen la vida muy hacer muy asegurada tengo una hija que vive en Stuttgart que por cierto hartazgo aquí el mes de agosto con los nietos y hemos pasado juntos que trabaja ella es como digamos profesora de de niños de una guardería ay mi yerno es ingeniero industrial de las ramas de automoción

Voz 1995 26:04 pues sí

Voz 0460 26:07 hombre digerido automoción en Alemania saque su hija su hija lo tiro Torregoza lo tiene claro

Voz 1995 26:13 usted tiene la niña colocada a dejar efectivamente

Voz 23 26:17 el elijo elijo vive a

Voz 22 26:19 ahora que vivía en Santiago de Compostela aquí tenía un negocio una tienda de temores de motocicleta complementos y accesorios todo el tema

Voz 1995 26:36 le va le va bien

Voz 22 26:38 pues hice un cambio por la salud de las niña que allí en el clima de Santiago de Compostela que siempre está ahora pobres acá Tarradellas con el pecho al post general Athar uno Barcelona allí apostó digamos póster atienda mejor que la que tenía en Santiago de Compostela y además tiene una tienda on line que ven de lo mismo ahí está considerado como el segundo proveedor de este tipo tanto on line como él

Voz 1995 27:13 Costa argentinos fantástica usted los hijos colocamos ensayo desapareció bien y usted ahora que van a los hijos y la casa Durán usted esto es un fenómeno usted colocado bien lo tiene usted todo y con ese dinero claro usted afronta el tiempo que sea que va a ser muchísimo porque lo mismo no le llega con lo que andaba también la Dios Emmanuel oyendo le

Voz 22 27:31 pues dejen pero para eso se ya se lo dije yo a lo mejor entonces tendré que ir al añade

Voz 1995 27:40 sí este usted un fenómeno José usted pensado eh

Voz 22 27:45 bueno realmente es que como se suele decir en la calle se aprende mucho

Voz 1995 27:51 yo le recomendaría es todo otra gente esto de vender su casa coger el dinero de los con alegría esto les recomendaría usted

Voz 22 27:59 sí sí lo estoy haciendo con amigos con op y dos Mi y la verdad es que es un tema que se conoce como yo lo vi en televisión en Telemadrid a Eduardo Mollet que Forqué dijo Schulte quiere vender su casa póngase en contacto conmigo porque es que te la puede vender pero puede disfrutar de ella durante toda la vida

Voz 1995 28:25 da un poco loco pero José Manuel innoble da un poco de porque es la casa de toda su vida eh esa es la casa donde la de Stuttgart y el de Barcelona han vivido educado a sus hijos

Voz 22 28:44 pues la verdad es que fui me informó una señorita allí en el despacho de Eduardo Mollet

Voz 23 28:52 lo vi verdaderamente cosa que claro no dijo a firmar bueno pues estuvieron escasea

Voz 22 29:01 los posibles compradores tuvo que nació que es el propietario era más de otra cosa

Voz 1995 29:13 bueno él gracias por contarnos sumó su experiencia su testimonio José Manuel Benavente usufructo bario que difícil de decir de su propia casa José Manuel gracias eso es un abrazo un abrazo gracias gracias

Voz 0460 29:28 no está mal Dani no no está mal lo que pasa es que tiene que ser un poco violento cuando te vienen a ver los nuevos propietarios que está la salud que está Heraldo que al final estuvo abandone su cigarrito cara va a ser un poquito TAP tómese José M a ver si la vida para vivirla Adán no hace daño a dejar de fumar probablemente genérico no vaya usted al medio está usted como médico es sido aprobado aprobados del puenting nunca es tarde

Voz 1995 29:58 sí es verdad que pues fíjate ya está oye yo lo de Like que darle la ahora está ahora todo el rato es exitosa es la Sly es una piedra analistas es una foto si no te importará mientras tú sigues hablando que like hombre claro cada uno parte de la entonces eh

Voz 0460 30:22 bonito eh Tom tiene Instagram no no de tener esto los regalos

Voz 1995 30:30 está visto cuenta que ahora cada vez que vas a un sitio a comprar supermercado o pasas por un no hay que marca de salud Rosa Márquez que vas al aeropuerto y pasas por el control de seguridad también hay que darle opinas como te sientes compras algo que te aparece

Voz 21 30:47 ha sido agotador yo tengo decir que yo no había enterado que que eso implicaba tanta o tanto movimiento luego

Voz 0460 30:56 en en la gente no sean las empresas porque

Voz 21 30:58 yo siempre soy de los dar siempre un poco menos del mejor sabes como diciendo yo te doy un ocho para que pueden mejorar claro porque yo en el fondo lo que estoy viendo es que yo estoy contribuyendo a que esa empresa no se duerma que estén ahí y pin pin sabes yo creo de hecho me tenían que dar un puesto gordo

Voz 1995 31:12 quien sí lo que pasa es que creo que no sabes la repercusión que tiene hay en la vida laboral de una persona a desplegará ya menos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta es la es la nueva economías las encuestas de satisfacción hay que valorar la experiencia de comprar no la compra ojo la experiencia lo que compras no fenomenal ahora la experiencia de la compra qué tal son ustedes capaces de contestar a la escuela a las encuestas de satisfacción con cincel edad te dan siempre al diez a la carita sonriente era al rojo cabreó ves que hay una quitando esas dos yo yo yo voy a ese punto no son demasiadas caras demasiadas dice no hay demasiados matices teniendo en cuenta que está comprando unas pinzas para las tejas

Voz 0460 32:00 en qué nivel de inspección que Kennedy le entre bien y mal te has sonreído la suerte pero no se puede repetir no se explica mi mujer que es muy simpática equidad dar a la a la cara alegre por Errol daba a la cara roja está enfadada pero es que hay como hasta ahora puedo notificó ayer al Torino está Alegre se están me está apesadumbrado triste extasiado como te puede extasiado

Voz 1995 39:20 hablamos de los Lies de todas las veces que tenemos durante el día que juzgar la actitud el servicio la experiencia el trabajo de alguien que eso es importante o más importante de de lo que puede parecernos las encuestas de de experiencia tenemos al teléfono Raquel tal gente el marketing sufre a diario las encuestas insatisfacción basada en esa métrica N P estará aquel muy buenos días eh no podemos hacer más que tu nombre y poco más porque si sigue en activo correcto entonces cuando yo hablo contigo en otras circunstancias cuando terminó de hablar aparece una encuesta que dice valor esto el servicio es importante para ti interviene en lo que vas a cobrar este mes en tu salud laboral interviene que yo contesté bien esa encuesta

Voz 37 40:05 por su puesto de hecho de que no valora dentro de un mueve odie se considera detractor entonces esos detractores a nosotras y a nosotros lo que hacen es que no nos ponen un baremo X vale sino llegamos a se X de positivo pues no se cobran incentivos directamente cobren el salario base suelen ser otro haciendo octavo pelados como dice dice claro pues en los tiempos que corren un incentivo

Voz 1995 40:38 es mucho saber porque es que sino nos vamos a a Raquel tú cobras ochocientos pelados cuanto supone si estás muy bien en esas encuestas y todo el mundo contesta ahí te dan nueve diez cuidado que la gente yo creo que no sabe pues hablamos un siete uno ocho seis no tenemos que sabe el nueve diez cuánto cobras si todo el mundo dice positivamente lleva bien cuánto cobras más

Voz 37 41:00 pues a lo mejor ya los mil a lo mejor llegar en algunos casos a lo mi el muy poquito eso a nosotros nos sirve de poder llegar a esos a ese importe mínimo que por mucho que tu tratas muy bien al cliente por mucho que tú les solución las cosas se pidiendo por lo que sea está enfadado con con esa compañía con esa con con esa marca appeal te perjudica sino te sino te valora como modo de un día aunque tú le estaba acabó fenomenal

Voz 1995 41:31 pero Raquel claro pero el problema el problema de con perdón el problema no es contigo eh Si yo tengo

Voz 0460 41:36 es serio enfadado porque el problema

Voz 1995 41:40 no tendrá que ver como tú me sino con mi problema la solución de lo que

Voz 37 41:44 pero la última llamada es la que cuenta en la última llamada es por ejemplo la mía Dior

Voz 0460 41:50 el servicio tiene una marca lo acabas pagando tú Raquel

Voz 37 41:54 pues sí en este caso se porque a lo mejor si son entiende que tiene un problema de facturación por ponerte un ejemplo o un problema de lo que sea eh pues en este caso si a mí esa llamada me entra yo como el resto de compañeros va a tener que decirle que me punto de con nueve diez pero si está cabreado en ese momento lo va a pagar en esta llamada la que perjudica es a mí que es con la última con la que ha hablado

Voz 1995 42:20 sí Raquel tú en tu vida normal tú cuando pasa cuentas a la cara sonriente todo el rato

Voz 38 42:24 el sitio verdad no queda otra clara o te vengas

Voz 37 42:28 no me vengo no alguna ver a morder la lengua no es lógico pero muchas veces que también te ponen emotivo

Voz 0460 42:39 tenemos a más de uno

Voz 37 42:41 por rojo verde y amarillo

Voz 0460 42:45 voy a darle a este Madrid

Voz 37 42:46 no yo fiel amarillos dame no perjudica a vosotras darle al verde

Voz 0460 42:50 te pido disculpas Benneteau desde aquí por todas las veces que no he dado a Albert nombre de los oyentes de la Cadena SER ya pedimos disculpas la gran pregunta es que no quitan el amarillo Raquel muchísimas muchísimas gracias que nueve diez

Voz 1995 43:06 puerta es la puntuación de nueve diez por debajo de eso es suspenso para que hagan ustedes eh cargo en dos o Carmen Carmen que están Oviedo muy buenos días

Voz 39 43:13 hola buenos días a todos los que estén un taller de coches ordena si no servicio oficial de la marca bastante importante

Voz 1995 43:19 vale si estas marcas hacen que cuando yo compro algo más es una compra importante eh de de enero que llegue a mi casa mi correo una encuesta que pasa si esa encuesta sale mal

Voz 37 43:32 pues que nos perjudicaba tanto bueno

Voz 39 43:35 mí que trabajar en de taller y la persona que compraba coches a los vendedores perjudicaba a todos sueldo efectivamente

Voz 1995 43:43 tiene que ver insisto no con el coche o con la moto con la nevera tiene que ver con el servicio con la experiencia de compra o es muy difícil y vuestro caso también hay que estar en el nueve diez

Voz 39 43:56 tenía que ser él el diez que era un ocho pues era fulminantes

Voz 1995 44:00 fulminante que sentido

Voz 39 44:03 tenía encima de hay que ver que no le has dicho a este cliente que tenían lo ponen en diez porque bueno nosotros podíamos condicionaba al cliente me teníamos que explicar e incluso con imágenes cómo era la encuesta y que por favor es la pregunta vela recomendación no es la pregunta la de tengo entendido bien que está preguntó Penín estaba en esa encuesta que la pregunta de la recomendación de la marca y te sino poniendo veo el diez afectaba directamente a mi persona a mi puesto de trabajo entonces pues tenían que poner por favor eso porque si no es que era era tenías acogerse encima aceptaba tu sueldo y alzará constantemente porque porque porque de hecho a nuestro a nuestros jefes estaba todo esto es me afectaba mi como empleada final no que estaba bajo la jerarquía y a los superiores también económicamente hablando a todos

Voz 1995 44:55 vaya qué presión para vosotros pero perdóname que presión también para clientes decidirá mi yo contra yo quería comprar esto ya está no no era él se acaba nuestra relación yo me voy a mi casa ya están de no ahora hay que seguir y entre esa relación es

Voz 0460 45:07 compras para todo el mundo que dirige Diego opinar si queriendo dar importancia a la opinión al final estamos en un agobio constante de que te pide la opinión por todo te ha dicho muchas veces no sé cómo estoy yo estoy ahora sí sí muchas veces hombres algo de comprarme un coche y estoy contento pero como se nota que tienes las hago a comprar un coche ahí Dopico Charremos pero el lunes no pero pero claro pero que tampoco sé cómo me han tratado no sé yo me contó espetos eh pero cuánto rato puede recordar la persona que te atendidos el día en el taller durante cuánto rato es importante para ti esa persona

Voz 1995 45:44 pero sobre todo lo decía una cosa Heaven la recomendación recomendaría usted pues no lo sé yo recomendaría una película El otro día leí el título

Voz 0460 45:52 dar de una famosa que no voy a decir que el titular era soy celíaca y que me parecía y me para me parece un buen resumen de efectivamente vino que me importa a mí como dijeras tú van pero un momento Carmen gracias a su enorme gracias a que te pongan diez Carmen de cara a cara sonriente enorme

Voz 39 46:16 ya

Voz 1995 46:18 de todo de todo eso de la red social que es una tiranía de verdad

Voz 0460 46:23 twitter te pregunta qué está pasando en grande pregunta cómo estás Facebook que comuniquen qué tal te llevas con tu yo estás estás feliz feliz ansiedad

Voz 21 46:33 jugando cuando bloqueó un anuncio y me preguntan porqué siempre pongo contenido pornográfico

Voz 0460 46:40 quiero decir diciendo presidía una bicicleta son dice bueno sobre Tita vez con Batasuna

Voz 1995 46:49 me gustan estos cuerpos especiales no se no sabría decirte por o por qué pero me gustan estos que pasa pasa la misma nuestras parejas se bueno algo tengo que hablar con ellas Dani Mateo ya que rodean estos cuerpos especiales muchísimas gracias a vosotros siempre

Voz 40 47:04 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 13 53:57 estamos en directo hotel Puente Romano buenos días la tiene ni

Voz 1995 54:00 también le llamo de la Cadena SER quería hablar no sé el número de habitación de Íñigo Marquínez de la Cadena Ser muy rápido muy rápido de Madrid esa pole conocen porque eso todos los años ahí sí claro sí

Voz 52 54:19 que definió con la quién eres Toni Garrido muy buenas cómo estás cómo Toni Garrido sí que te Ramos si no estás en el plan