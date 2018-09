Hoy por Hoy (04/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 no son ya las once las diez en Canarias

Voz 1645 00:09 Martínez buenos días buenos días Toni el Gobierno quitar gravedad a los datos del paro del mes de agosto se ha registrado la mayor subida en ese mes desde dos mil once la mayor pérdida de empleo en una década unas así el Ejecutivo considera que son datos habituales en este mes del verano y cree que no hay un freno en el mercado laboral Octavio Granado es el secretario de Estado de la Seguridad Social

Voz 3 00:28 hablar de un sea que el crisis que

Voz 4 00:30 focalizada

Voz 3 00:31 Sectorial meter alguna actividad económica cabe hablar de una leve desaceleración de la economía no hay ningún freno no hay ningún nuevo tope pero sí es verdad que el impulso cada año e va ralentizando se la medida en que estamos alcanzando ya tasas de ocupación relativamente razonables

Voz 1645 00:54 la presidente del Congreso ha invitado esta mañana el preside en catalán a Quim Torra que comparezca en el Parlamento para defender sus argumentos políticos Ana Pastor tiende la mano y el presidente de su propio partido el mismo tiempo Pablo Casado avisa de que el PP va a estar siempre enfrente de quien quiere romper la comida

Voz 5 01:09 qué animo e invito por ejemplo al presidente de la Generalitat al señor Torra a que venga al Parlamento de España a defender sus posicionamientos políticos el diálogo es muy necesario en el Parlamento siempre hay debe haber espacio para los todos los planteamientos

Voz 6 01:27 que cualquier pretensión de ruptura de nuestra historia tendrá como dique de contención al Partido Popular que si se consuma esa amenaza de consulta nosotros estaremos enfrente

Voz 1645 01:40 como les contábamos a las diez de la vista contra el juez Llarena en Bélgica se pospone hasta el día veinticinco de este mes sumamos a esta ahora que el abogado del magistrado ha pedido que diriman el asunto tres jueces diferentes por la complejidad que tiene todo el proceso vascos hacia esta mañana se ha reanudado el primer juicio por bebés robados que se celebra en nuestro país el doctor Eduardo Vela se siente en el banquillo acusado de participar en el robo de una recién nacida en el año mil novecientos sesenta y nueve siguen de ese juicio está Elena Jiménez buenos días

Voz 0131 02:05 buenos días una pieza clave en el juicio hoy es la periodista francesa que grabó al doctor Eduardo Vela con cámara oculta reconociendo que había ofrecido no por dinero a una niña a Inés Madrigal la periodista está contando ahora por videoconferencia que se vio con el doctor Vela en diciembre de dos mil trece en Madrid que primero se hizo pasar por paciente y que ya una vez delante de él dijo que era periodista el ginecólogo que fue director de la clínica San Ramón se enfrenta a once años que le pide la Fiscalía Inés Madrigal la primera vez robada que ha conseguido que su caso Seller

Voz 7 02:33 eh ante la justicia ha dicho a su llegada a los juzgados

Voz 0131 02:36 los que espera que hoy se haga eso justicia su abogado lo que espera además es que sirva para otros casos como el grupo de madres vestidas de amarillo que protestan ante la Audiencia Provincial esta mañana

Voz 1645 02:46 Salvamento Marítimo y la Armada han rescatado en las últimas horas a más de doscientas personas que viajaban a bordo de hasta seis pateras y una embarcación neumática cerca de la costa de Cádiz de Almería y también de la Isla de Alborán entre ellas hay al menos siete menores y una mujer en avanzado estado de gestación llegamos hacia las once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 2 03:06 cadena SER Madrid las restricciones

Voz 8 03:18 Nos días qué tal buenos días entonces empezará un periodo de pruebas luego a principios de año comenzará otro periodo en el que Madrid central funcionará pero aún sin multas y antes de que acabe la legislatura comenzará ya a funcionar esta área de bajas emisiones y prioridad residencial ya con sanciones ahora y como consecuencia de las obras que se están llevando a cabo en la ciudad se ha puesto en marcha un plan de movilidad con una serie de medidas de vigilancia y control del tráfico van a reforzar por ejemplo el número de agentes de movilidad para facilitar el tránsito del transporte público Inés Sabanés no

Voz 1434 03:49 a visitar hoy en la SER a partir de las doce y veinte en la tertulia de políticos de Hoy por Hoy Madrid Manuela Carmena va a desvelar su futuro político este mismo mes de septiembre lo ha dicho también aquí en la SER su portavoz en el Ayuntamiento Rita Maestre avance de una entrevista en A Vivir Madrid que emitirá

Voz 0131 04:04 los el sábado yo creo que es la novela de sales hay que tenía de Madrid

Voz 9 04:07 me gustaría que siguiera siendo en la verdad la decisión es suya yo creo que que a lo largo de este mes y se sabrá si sabremos pero pero es suya

Voz 1434 04:16 ha muerto el hombre de cuarenta y siete años que fue tiroteado ayer en un portal del distrito de Usera informa Enrique García

Voz 1995 05:32 en mayores a estas horas no

Voz 0664 05:34 atarse IS

Voz 1995 05:36 es el caso de Santiago Segura no seis Santiago Segura que pues nada que no ha madrugado que no que no está acostumbrado homogéneo

Voz 11 05:43 más cosas bajar el nivel de tu programa tan a Florentino

Voz 1995 05:46 mira que hemos empezado la segunda temporada que una plataforma puedes

Voz 11 05:48 o sea es eso hace sino Sinani hablar pueden habrá verdad

Voz 1995 05:54 quieres te levantas habitualmente Santiago a las doce

Voz 11 05:56 la verdad o pregunta les mejora que cuesta a las cuatro que yo lo veo en el en el whatsapp del estás conmigo Rivero decía de me levanto a la que es la primera ahora no pero

Voz 12 06:11 eso solo cuando tengo o no tengo nada que hacer si tengo algún rodaje pues a las cinco de la mañana pues eso

Voz 0664 06:16 alguna este año cuando Gemma a las nueve de la madrugada cuando

Voz 11 06:20 el paradigma duele aquí pues me levanto ya te digo en los rodajes de repente dice citación seis y media de seis y media pero por qué no para saber el amanecer que para pillar más lúcidos poco

Voz 0664 06:31 el jueves tienes que está a las ocho metido en un tren

Voz 1995 06:34 entre que eso lleva un proceso

Voz 1 06:36 claro que ahora que levantaron noventa ya

Voz 11 06:39 entonces bueno era el tren con jet lag porque las ruedas de prensa de Masterchef Celebrity y tenemos que ir a Vitoria o festival que los ahí Itálica llevan ahí perdí porque tanta dureza vale

Voz 1995 06:53 sí lo que no haya pasado eh vamos si me equivoco me his estáis a punto de arrancar una intensa gira con un nuevo espectáculo en el que participaron tres el sentido del humor el espíritu exclusivamente dos tontos y yo sé C dos tantos dos mesas velas tanta sellados

Voz 0664 07:08 tanto si yo yo falta el yo

Voz 1995 07:10 yo no él a falta tranquilidad no él ya está aquí ya está aquí pero en otra en otra forma no en otro no está físicamente José Mota muy buenos días estar a ti también

Voz 4 07:21 buenos días yo no vale para nada

Voz 13 07:23 la idea es que te dediquemos comenta

Voz 4 07:26 mis compañeros es una pregunta si a eso pues también fue filmado verdad porque yo creo que no

Voz 1995 07:37 César encaramado

Voz 4 07:40 por si acaso no firmado

Voz 11 07:43 también los ensayos hemos estado juntos esa siempre falta uno siempre entrar uno por teléfono estas entre yo espero que en el teatro sí que vayamos escrito

Voz 1995 07:51 tanto que a José a ver no no empezó la gira ya estás evitando les

Voz 4 07:59 a Dios y de la vida que me que me decía a mí no no no ha podido estar ahí con vosotros

Voz 1995 08:08 te hecho estás ahora vemos en Johannesburgo no

Voz 4 08:11 se provincia de Ciudad Real estoy aquí atrapado bueno porque mi madre se puso un poco malita ahí me dan el alta hoy y esa es la razón por la que estoy dispuesto vamos aquí todavía pero me hubiera encantado

Voz 1995 08:24 no te vamos a dar las gracias por atender al teléfono queremos dejar constancia del reparto Si con tu permiso me voy a quedar con estos dos si te parece

Voz 4 08:32 sí sí pero ya está ya ya no habló más claro

Voz 1995 08:34 pero comparecencia por teléfono yo es por respeto

Voz 4 08:37 vas a regalar relojes porque he dicho hace hoy dos reparto de roles

Voz 1995 08:46 este es el nivel el veintidós que se mira de aquí al veintidós tres tiempo todavía

Voz 11 08:50 el veintidós de diciembre si mira ya está

Voz 4 08:53 la remontada pues bien

Voz 1995 08:56 compuesta viene parte de roles José es que lleva tiempo sin grabar impropio de científicos en práctica nazi

Voz 4 09:05 esto que que el nivel pero bueno esto no un abrazo

Voz 1995 09:14 de

Voz 4 09:15 voy a otro para vosotros vamos él se insular

Voz 1995 09:18 el veintidós de septiembre arranca irse Málaga posteriormente vais a a recorrer yo imagino que el aumento ha dispensado que luego hay que recorrer todo el país tenis ya funciona en muchos sitios no sé si estáis a tiempo yo estoy agobia

Voz 11 09:31 estoy agobiado también pero bueno como ya te digo Málaga está agotada la cosa que ya habrá las entradas no son después de ir a vernos está agotada también pero ahora mismo está tenemos confirma que iban a abrir segunda función no hubiese alguna función soy si eso me han dicho me peso eso me da más rabia porque a mí me hacía ilusión eso de no hay entradas ya en la segunda función va a haber

Voz 1995 09:55 varios grupos de música es teníamos esta conversación con el sueco lo supo se música recuerdan siempre el primer sitio donde pusieron el cartel de no hay billetes no hay entradas un teatro con todo con Soldado m pues pues bueno sí la verdad que creo que fue con José va a quien a la infanta Isabel

Voz 0664 10:16 el décimo Una pareja de miedo y la verdad que fue muy bien estuvimos casi cuatro años Si que abandone dije que ya no podía seguir más porque mi personaje ya lo veían todos los sitios cualquier persona que hablará algo yo le daba al pie después ya estaba así cotizado de tal manera que le dije Josema tienes que entender que yo no puedo seguir con esto y me dijo nada no pasa

Voz 11 10:37 no pasa nada no pasa nada has dedique pero no lo recuerda eh que echaban recordándole productores en la Gran Vía con como hacía Mota musical impresionante no se esté ahora que te diste tú cuando escalera dije lo que no fue viene de patronos no estuviera no se nueve meses dos meses y medio fuera está rabioso porque como estuvo cuatro años pues se cree que de estar nueve meses pero es que hay gente que tiene otra cosa que hacer que concesión de agresiones a las personas más eh entrañables que conozco mote puesto todo pero son compatibles dardo como dice José Mota no tonto por un rato tonto para siempre queremos fíjate qué tal labor social les llevamos de gira come mucho pero pero

Voz 1995 11:27 para yo haber volvimos ayer os le hemos vuelto con mucho entusiasmo Dani empaquetados tongo mucho buen rollo

Voz 11 11:38 claro que hoy por hoy pues tienes que

Voz 1995 11:42 vi ya tenéis imagino ocurren todos los roles en todos los sitios pero en pueblos refleja que cada uno asuma un papel entonces ya en grupos de tres gamas alguien ya la historia de la entretenimiento está lleno de grupos de tres ya luego repasamos algunos Pancho ya os habéis Caballero

Voz 0664 12:01 ya os habéis repartido los papeles quiénes se que llega tarde y no ello principalmente somos los que tenemos talento Santiago es el que bueno pues tampoco de regalado sí porque cines ha sido el director taquillero

Voz 11 12:12 un poco como sabes por caridad

Voz 0664 12:16 pero tú Santiago no me parece bien sí sí sí

Voz 11 12:18 eso así ellos van hacen gracia yo cobro me parece un reparto de roles como su colega de repartirlo en sus roles si ese papel realmente yo es que había trabajado por separado con los dos pero digo me gusta trabajar con los dos a la vez que puede pasar

Voz 1995 12:35 eso lo digo de verdad poder un poco en riesgo la relación porque yo tienes amigos está bien pero tener que trabajar todos los días recorrer España levantarte por la mañana coger un coche decir esto hay una fricción ahí ya intrínseca de trabajo bueno yo creo que eso no sé yo lo veo desde desde la grada

Voz 0664 12:54 cimiento para mi es un lujo poder compartir con amigos el trabajo entonces es cierto que hay que tener cierto cuidado que se asumen un riesgo pero igual que esas un mes Messi no te ves porque luego te vuelves dejó ese que está igual de tonto que antes sabe entonces por lo menos aquí facturamos entonces nos llevamos algo a cambio sí y además tenemos otra máxima que es vamos a intentar hacer todas las fechas posible hasta que salgamos a mal entonces sea que tú crees que llegaremos a Roca

Voz 11 13:21 estás en el mar por ejemplo pero luego a Valencia

Voz 1995 13:24 eh arrancan el vive allá

Voz 11 13:26 Logroño llegamos que es el oro años el diecinueve de enero yo creo que hasta ahí llegaremos y luego me han dicho que en Donostia hayan vendido buenas entradas tampoco podemos faltar en Sevilla que viene vamos a ir a vivir a Barcelona un Rioja

Voz 1995 13:40 y Toni además

Voz 11 13:42 como las hacemos espaciadas fechas pues a que no es eso que decías tú todos los días Persépolis cada dos semanas

Voz 0664 13:48 ya verás cada mes cuatro fechas te vas a cagar mal luego tu trabajo que tengas aquí entre semana

Voz 1995 13:54 pero el sentido del humor dos tontos si yo enseguida seguimos hablando con Santiago Segura

Voz 10 14:01 Toni Garrido Cadena Ser

Voz 10 17:18 hoy por hoy con Toni Garrido dos puntos

Voz 1995 17:29 es un espectáculo que parte de una premisa infalible tres de los mejores humoristas desde país juntos sobre el mismo escenario insertando con sentido del humor acerca de sentido hemos Quili esos días además que sea la tanto de los límites del humor imagino imagino que el aumento aparecerá seguimos teniendo con nosotros a hemos cortado José Mota CEN ganada merced a saludarle la gente del teléfono fuera tenemos a Floyd tenemos a a Santiago Segura que son como no ser ganadero tiene que son pesa que es un coñazo esta entrevista ahora nombre no no no no estoy diciendo eso que que se que yo lo entiendo Toni que no pasan a Weis hablar de de los niños que esta semana no se desde ya manido

Voz 11 18:08 estuvo muy manido de pesado pero sí es verdad que es un debate lo estamos

Voz 1995 18:11 cuando salimos Amine es como un book

Voz 11 18:14 sí yo entonces lo tengo siempre compró en en Twitter no digas lo que digas te vas a alguien le molesta evitó ayer mismo pues en tuit digo a ver si molesto a más a más no pero pero porque las API ya no no pillar no es que me di cuenta digo digo es que abres la boca abres la boca puede molestar incluso a a gente que tiene distintos puntos de vista pues es una dice Blanco otro dice negro tú dices gris y te dan pues los dos los dos lo que pasa que al final yo creo que lo importante los límites de lo hemos siguen siendo los mismos la risa y la gente se descojono yo siempre lo he dicho sí voy a uno de Torío y mil personas se están riendo y hay dos señoras que se ofende disimular me me la suda perdona que sea tan insensible con esas dos señora pero pero hombre si es al revés si yo veo a un auditorio de mil personas en novecientas que ser rebotan no les hace gracia ni se ríen y le molesta estoy haciendo el ridículo creo yo no

Voz 1995 19:13 pero qué hace un cómico sino provocar transgredir y cruzar un poco la bueno azaroso que mínimamente

Voz 11 19:20 pero esa curiosamente yo con con confluir con José me he dado cuenta que tu EMS que ellos son expertos en humor blanco digamos lo que no hace no molesta a nadie y aún así estoy seguro que alguien estará mira ponemos con el sentido el humor vamos a hacer una gira no sé qué genial pero o bye ir con Segura ese otro os obra Motta otro es eso pesa o ver que tenemos todos fans y detractores que no puede gustar a todo el mundo

Voz 1 19:52 en una gira así como se mantiene la frescura porque dos músicos salen cada noche tocada mismo Cate siempre lo admiro porque por la misma emoción y talento Icomos otros lo comentarios el público escucha la primera vez se Pere vosotros diciéndolo

Voz 0664 20:08 ya no se pues mira eso es un arma de doble filo

Voz 1995 20:11 hora de describir eh nos ha pasado

Voz 0664 20:13 es decir estábamos soltando chorradas en casa y lo escribíamos para que no parecía cojonudo Illa cuando han pasado tres o cuatro semanas leyéndolo todos los días bueno a lo mejor hay que retocar lo de vamos a recordar un poco aquella sensación inicial que era que nos hizo gracia en ese momento entonces claro el hecho de los tres tenemos capacidad de improvisación pero pero es un poco riesgo de repente abusar de esa improvisación y y en el en el espectáculo porque claro luego tenemos que volver a tenemos que obedecer a unos estándar tenemos que cumplir unos tiempos tenemos que tener ritmo para que la gente no se aburra entonces ese combinado de nosotros divertirnos con lo que hacemos y que el público se divierta también es complicado pero creo que lo tenemos más o menos equilibrado

Voz 1995 20:57 vale hablábamos hace un rato de de la experiencia de pronto ya es una experiencia ir a veros Antequera me voy al teatro ahora es la experiencia del teatro y hay que juzgarlo todo quedaron Like una carita sonriente siempre una carita amarilla ir a Cáritas roja que es de terror qué te puedo dar romano no mira tú por eso Jorge Ponce hizo una prueba hace gran cómico compañero sobre cualquier vídeo en Youtube coro de ángeles cantando una saeta y hay veintidós personas que han puesto a dedo para qué pero hombre que seguiré yendo a niños

Voz 11 21:36 no borracho Mi tanto al que atropelló un camión de la basura tiene Thames en la ex crecí como desee

Voz 1995 21:43 hasta me virus tanto tipos como vosotros ya se alejan de ese tímida yo voy a hacer este espectáculo independientemente a los doscientos veinticuatro la ex tres mil doscientos dice que hasta que eso de la crítica mira

Voz 12 21:56 tanto una cosa que a mí me hacía ilusiones no no

Voz 11 22:01 no empezar en Madrid no que se supone que es una ciudad como más eh con la lupa encima no a mí yo quería tranquilidad osea ir Albacete y la gente que les guste de vernos pues que Valle que no vea no sé es como una cosa muy selectiva digamos a que no se me parece que vamos yo como estoy acostumbrada al cine a la televisión o sea que nunca nunca ve al público entonces nace como ilusiona ver al público un público y yo creo que muy mal se nos tiene que dar para que el público habernos vaya a salir cabreado o defraudado yo creo que ella ya vamos a favor no

Voz 0664 22:36 sobre todo que está está pensados aquí decir lo que hemos escrito eh tenemos todo tipo de humor de chiste porque creo que cada uno representamos un poco una parcela de su forma de hacer humor no Santiago es mucho más sarcástico es muy muy irónico es muy hiriente Le hemos tenido que para lo piel dura menos

Voz 11 22:55 para Carmen Toro Pierro ponía unos chistes amigo

Voz 0664 22:58 es que yo no sé algunas ya gol alguno e a cola alguno que el público porque claro cuando ahí ya cuando los tres estamos ya debatiendo y no llegamos un acuerdo lo que hacemos es dejarlo para el puro digan la verdad

Voz 11 23:13 dice dos a uno venga fuera

Voz 1 23:15 abanderado

Voz 11 23:19 este espectáculo es súper democrático examen fue hallado la mitad de lo que he dicho

Voz 1995 23:23 porque es una espectáculo popular claro que se la base Andre sobre todo

Voz 0664 23:27 bueno salvo pero está bien que haya dos voces con

Voz 1995 23:30 algunos o sea no no por supuesto la marea interna en las grandes bandas nunca han sido democrática sino dictaduras amables han sido gente que he dicho va muy bien no no lo vamos a hacer pero muy

Voz 0664 23:42 quien sí no pero dentro de eso sí que es cierto que entre los tres hay armonía porque al final son críticas constructivas y lo que más me gusta personalmente creo que lo comparte también Carlos es que no hay esos egos de yo es que soy yo es que soy José Luis Motta viajes hoy Santiago Segura no no somos tres amigos que no juntamos que tenemos la ilusión de hacer un espectáculo para la gente eso es lo que a mi más me ha sorprendido de esta unión de los tres no que que cada uno hemos dejado de lado incluso los teléfonos que por norma está prohibido que los teléfonos aunque son alguno cuando suene lo coges y empiezas a oír a tu compañero hablar dice joder macho es que este tío es importante hasta ese momento estamos debatiendo ocho charlando soltando chistes

Voz 1995 24:26 yo creo que el espectáculo tiene

Voz 0664 24:28 un aprobado alto a pesar de que el amiguete muy pesimista para esto porque dice que es un espectáculo lamentable sea como él sabe lo que es

Voz 1995 24:35 su patrimonio treta no parece no está bien también todos los grupos necesitan el cenizo observa lo que hay alguien ahí asimismo que las expectativas no cree

Voz 11 24:45 el chicos tranquilos y además vamos a Zaragoza no gustamos no creo que vayamos a volver en un par de Ceuta sin olvidar claro

Voz 0664 24:55 qué hacen ahí es decir yo he hecho muchas películas malas siempre no pasa nada pues son mala nadie las ve ya está no pasa nada se quedaban a Santiago también ha hecho muchas películas en las que sí estornudar no les ves

Voz 11 25:07 no se quiso también uno juzgar la verdad es que yo estoy muy contento porque Flo hay hijos es son dos grandes actores de además que es una cosa son cómicos pero son muy buenos actores de hecho la gente según poca gente lo sabe pero entre los dos hay dos nominaciones a los Goya entre los dos sí José Mota dos cero pero vamos que entre

Voz 0664 25:29 no no yo pude tener una pero no fui a la fiesta esa que tenía que comprar el voto no sé qué bueno una movida que pasa

Voz 1995 25:39 en serio no no hay humor en esto vale una cosa más nosotros empezábamos ayer la temporada muy bien muy bien a tope pero la idea este año es España necesita humor Rivillos viene viene a vosotros que España necesita un poquito de humor venimos de una temporada

Voz 11 25:57 donde abundan mis con muchos colores

Voz 1995 26:00 tanto la necesitamos humor Dios eso es bueno para vosotros pero es bueno para esta sociedad necesita reírse un poco más

Voz 11 26:08 esa risa eso que parece un lugar común y tal pero mucha tolerancia sea somos muy intolerante

Voz 1995 26:16 durante no hay que si yo digo ojo

Voz 11 26:19 escribí la camisa la camisa todo a ver a ver

Voz 1995 26:24 para él no es pues una sensible con las camisas de once

Voz 11 26:28 a ver qué pena por no decir el aborto la prostitución lo cualquier cosa tú tienes una opinión para eso dice dice no no señora es que probablemente mi opinión pueda cambiar si usted me convence me da argumentos o sea que yo es una persona bastante que me gusta escuchar es que si tú me dices que llevas dos botones abiertos porque lo pasado de moda uno no sé

Voz 1995 26:49 trabajo y puede pasar de mi camino

Voz 11 26:51 no a la prostitución el aborto

Voz 4 26:55 por ejemplo me refiero que cualquier tema

Voz 10 26:57 es susceptible de muertos te insulte indigna Muccino

Voz 11 27:02 cómo vamos a venir que es una opinión que lanzado que realmente yo yo soy yo cambie de opinión constantemente que tengo una idea les vale pero

Voz 4 27:09 pues aquí lo que hay que cambiar opinión hombre yo creo que sí es normal que no quería que yo creo que que que mis ideas en la Biblia ni mucho menos ni que estén escritas en piedra por eso me hace gracia incluso

Voz 11 27:19 en Twitter a veces se han borrado vídeo sí claro que cobraron tuit porque cambió de opinión

Voz 1995 27:24 niños pues eso no se puede hacer eso que es lo que está mal visto cambiaron allí contaba Sutton que España no era así que no éramos hombre ganara se Estopa más o podemos estamos a tiempo que el cambio climático que podemos revertir yo creo que es un cursarla

Voz 11 27:38 pero en la España de James Rodes que viene el lobo

Voz 0664 27:42 es una cuestión cultural hemos estado muchos años sin poder dar nuestra opinión ahora las redes sociales nos ha permitido dar la opinión estamos ejerciendo el derecho de opinión da igual que tenga sentido no tenga sentido operadas está ejerciendo el derecho de que era Mick Jagger esto no me gusta

Voz 11 27:58 hasta que es asqueroso que no estoy a favor que

Voz 0664 28:00 o no a los toro que sean los toros la opiniones buena

Voz 11 28:03 en una buena así lo malo es que los que la gente sin Digne tanto Cabré tanto no hay que en Cabra Nasser es no pidió además esa persona que ha dado esa opinión probablemente pueda cambiar la doble

Voz 0664 28:12 yo por ejemplo pienso que Santiago es ve venir

Voz 11 28:15 pero en el fondo es uno opinión claro claro que venía

Voz 0664 28:18 en opinión yo lo que es no perder un viaje donde hay un hecho de verdad que ido la gente yo salía de casa le decía me amiga Eva que estaba en casa de nada me voy que voy a hacer un poco el Toto

Voz 1871 28:31 ya sabemos tontos ubicada no no no sabía

Voz 0664 28:34 me dice bueno eso está bien no eres gilipollas digo porque hay muchos gilipollas hay por lo menos tú pues hace reír entonces pesas me salido pero tonto ir un poco cerrar la puerta te has venido claro y me he venido

Voz 1995 28:48 el comentario que ha hecho y luego la escalera sus Gavito tenía que tenía que haberle dicho ese es el pensamiento que los americanos llaman el pensamiento de escaleras que es cuando ya te está viendo Caler le tenía que haber dicho yo que como que te gilipollas

Voz 11 29:03 pero eso Somiedo escalera es ese pensamiento economía bueno tú sabes el mal rollo que nos dio cuando de repente Rajoy claro ya no es presidente si si la mitad de espectacularidad Steely Rajoy activamente los que volver a empezar

Voz 0664 29:17 esa invitación a Anthony Blake ahí algunos comida

Voz 1995 29:20 si alguien imitando a Narcís Serra hay gente ánimos así que no te preocupes yo soy de registrador ya lo sabes Toni está pasado mes

Voz 0664 29:31 están ofreciendo un nuevas que no que es que lo imita muy bien

Voz 1995 29:35 me están ofreciendo ya

Voz 0664 29:36 en Nova pero bueno vale por digo voy a usar mis dotes para imitar Alberto Casado no se puede no no no sepa no dieron a Pedro Sánchez no tiene no es que no tienen no son personajes que lo primero que tiene que tener un mandatario gente con poderes a que mensaje Alberto Casado Pedro Sánchez por favor sacar tics que os hagan únicos porque si no sé

Voz 1995 29:55 es más de lo mismo ya fue no tiene pinta

Voz 1 29:58 no no pasó lo mismo

Voz 1995 30:01 es el sentido de los dos tantos ello ellos a partir del próximo veintidós de septiembre en el Teatro Cervantes de Málaga luego Zaragoza Roquetas Valencia Pamplona La Rioja y así hasta el treinta de marzo espaciadas

Voz 11 30:12 Bayo del Granada Donostia Sevilla Barcelona por las fechas pero hay infecciosas

Voz 1995 30:17 siempre ya en serio

Voz 1 30:21 hemos contra el lunes un sueco no no por nada eh por ampliar hombre si sabes que podríamos hacer pareja justo Santiago aquí el otro personaje

Voz 18 30:32 el balón no hay un brasero lo que era de fiel eso sueco

Voz 11 30:36 yo en directo montado por teléfono

Voz 26 30:39 hombre directo sin precedentes y me sale

Voz 1995 36:31 Garrido en el último Festival de Venecia están sufriendo

Voz 39 36:38 cosas extrañas público presente ha aplaudido criticado positivamente un rímel hay una película producida por una televisión que es una de las grandes favoritas y William Dafoe aún no ha montado ningún escándalo definitivamente qué está pasando bienvenidos a la nave de Venecia una una exorcista María Carrasco

Voz 40 37:10 sí señora Guerra

Voz 1995 37:13 María Karra hacen patria electoralista María Car cómo estás en Venecia bueno imagino que bien claro

Voz 4 37:20 me encantaría tener llevaba alzacuellos así cualquier cosita que mi marido oye me encanta lo de cómo hembra alfa que es hoy llevar hasta cuello cantarlo de la madre etarras

Voz 1995 37:35 el por Venecia

Voz 7 37:37 pues la verdad es que es muy interesante porque como dices es un festival que se que por fin después de tantos años no de que si Netflix y Netflix no pues están pasando cosas pasan cosas raras es verdad que

Voz 41 37:49 sí que he aparecido aquí Netflix que

Voz 7 37:52 tiene la posibilidad de ganar un León de Oro que le da la posibilidad de ganar un Oscar a una película que van a haber muchísima gente en pantalla de la televisión y luego también en lo de sus pide ya que dañino que es el director de la hombre de la película yo sonó el amore es de este este director tan tan tan estético pues ha hecho un régimen un poco delirante de la película de Argento y entonces eso ha cabreado mucho a los súper fans pero ha o a los modernos

Voz 4 38:28 como Luca pasa Nino

Voz 7 38:31 sí el

Voz 4 38:33 esta película claro el director

Voz 1995 38:38 claro hay que empezar a acostumbrarse hasta ahora las plataformas nuevas Netflix H veo tenían limitado por ejemplo en Cannes el la presencia este año no han podido ir pero al final Se trata de una obra que es una película y que el soporte para muchos es lo menos relevante importante y la Babe las buena si es mala sin tiro no va mucho más lejos

Voz 7 38:57 bueno de hecho la película favorita hasta ahora

Voz 0131 39:00 creo que sigue siendo Roma que es la película de

Voz 7 39:02 de de algo de Alfonso Cuarón que es el director de Gravity Ike y me voy a asaltar el guión porque nosotros tenemos las los cortes así organizados pero me pareció muy interesante lo que dijo este director sobre

Voz 42 39:15 eh lo importante o sea que no hay que ya

Voz 7 39:17 a pelearse entre puristas o no es que el futuro el legado del cine está en la pantalla pequeña y entonces le hacía esta pregunta no a todos los periodistas

Voz 43 39:27 yo sólo pienso una pregunta todos ustedes que son gente de cine cuando fue la última vez que vieron en salas una película de Bresson o una de ocio mantenía y cuando Holdings que la vieron en un en un formato donde se adaptaron temprano nuestras películas van a vivir en ese país

Voz 1995 39:45 pues sí pero vuelvo existir no no puede ser que el debate esté en el formato que usted haga un buen texto es una buena película dirija bien los actores después ya veremos dónde hay que ver eso

Voz 7 39:57 hombre lo que pasa es que antes la gente pagaba por ir al cine porque estaba la diversión Ara solamente pagan para ver una gran película en la que puedan tener una experiencia como si fuera un concierto y esta película que ha hecho Cuarón es una película en blanco y negro e hablada en español y en en mi checo que es un idioma indígena mexicano una película que muchas veces no tiene diálogos una película de autor que no se iba a comer un colín en en tal y como está hoy el mercado entonces es muy interesante y esto ha enfadado mucho a los franceses porque su industria ellos apoyan mucho

Voz 0464 40:29 esta industria pero evidentemente el mundo les

Voz 7 40:31 está pasando por encima pero bueno es que en la vida es súper extraña no también aquí ha pasado que ha venido Pepe Mujica el ex presidente del Uruguay se ha convertido en la estrella del festival ávido

Voz 4 40:44 la cuento con todo el aplauso María

Voz 7 40:47 pues veinticinco minutos o varios pases impone pero se o sea hay un aplauso que lo grabó todo el mundo además

Voz 1995 40:52 vale tenemos este es el aplauso

Voz 33 41:00 veinticinco minutos

Voz 7 41:02 varios pases este es uno luego algún pase de público en el que yo no estuve yo estuve en el en el de prensa y entonces en Le público la gente acabó cantando El pueblo unido jamás será vencido decía pero esto qué que es hay muchos argentinos en en en Italia claro lógicamente porque hay varios exactamente pero mucha gente que volvió de Latinoamérica en con las crisis no entonces pues ha sido interesante ver por un lado el documental de Kusturica que es muy jabón no son sobre este ex presidente pero también una película coproducción española en la que habla de sus doce años de torturas que interpreta su papel Antonio de la Torre en todo

Voz 1995 41:41 voy a hacer una reflexión sobre la soledad que después de la muerte lo peor es la solera de no tener a nadie con quién con quién vas y sus doce años en prisión bueno estrellas estrelladas porque tienes ahí a Natalie Portman sino Miki

Voz 7 41:54 hoy tenemos a Natalie Portman que yo creo que va por su segundo Oscar con una película que se llama Vox Lux ella hace de una en una estrella

Voz 41 42:02 del pop de millennials pero que es que se meten

Voz 7 42:06 la tritura de la trituradora de la fama la trituradora de Twitter también está en la América de los tiroteos y es una película muy muy interesante también ha habido aquí y Make Lady Gaga que es como la cara y la cruz no de lo que es

Voz 3 42:19 de ser famoso llegar a la cumbre se que Inter

Voz 7 42:24 les ante la verdad es que es un festival muy interesante veremos en en qué acaba

Voz 1995 42:28 bueno buen cine está viendo buen cine

Voz 7 42:31 si las Così es la verdad es que está siendo muy muy interesante y ahora tenemos una película de del director de la vida de los otros una película también ambientada en la Alemania comunista de que dura tres horas y entonces veremos a ver qué tal

Voz 4 42:45 porque eso da un poco de Wayne ponen

Voz 1871 42:47 para los vamos a echar encima dijo

Voz 1995 42:50 debería que te pregunto pero una curiosidad e como Cisco los turistas sea los periodistas lleva es una placa distintiva para que no se os confunda con turistas porque el tema turístico en Valencia merecía está está complicado como lo hacéis

Voz 7 43:03 no es que nosotros estamos en la isla de frente de Venecia que es la isla es la isla El Lido y donde estaba el hotel de de Muerte en Venecia y entonces aquí muy no vienen los turistas de de de San Marcos entonces todos lo consigue ser un aspecto no llegan los góndolas no llegan las bueno a veces no vemos que vienen los actores en taxi al taxi Boat ese que llaman ellos pero no llegan no lo son

Voz 1995 43:26 tú has cogido

Voz 44 43:28 doler has cruzado al lado salvaje

Voz 40 43:31 tanto hombre familia yo tengo mi familia de la Cadena Ser y luego tengo aquí mi familia italiana le tengo aquí a familia

Voz 4 43:41 no sé si quiero preguntar más preguntas María Guerra un beso muy grande no los cuando vuelves flojito tramos el domingo pues bueno hablamos busca

Voz 1995 43:52 pues a final de semana nos cuentas cómo hay el lo

Voz 44 43:54 el lunes

Voz 4 43:56 vale vale hasta luego adiós uno de esos Varea

Voz 10 44:03 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1584 47:45 por esa manía que tenemos los españoles de llamar de mil formas distintas a los pescados en algunas zonas de nuestro país a la dorada la conocen como zapatilla y yo diría que su nombre muy apropiado sobre todo cuando te tomas una dorada demasiado hecha por lo tanto reseca cual pantuflas para que eso no te pase un consejo si la haces en el horno abierta saca la los diez minutos Izmir a ver cómo está de Punto Si la de un poco cruda añade cinco minutos más de cocción si las entera no sobrepasa los veinte minutos en el horno salvo que Elbicho sea gigantesco qué hacemos con la dorada una vez Asaga pues a mi me gusta darle un poco de alegría al asunto echando por encima de la carne una vinagreta o un puesto ellos que no maten demasiado el sabor del pescado rayar tomate fresco y añadirle unas cuantas almendras picadas cebolleta sino vinagre y aceite de oliva virgen extra puede ser una muy buena opción ah y un consejo final buscan el súper doradas criadas en este estos son más baratas que las salvajes más sabrosas que las de cultivo convencional

Voz 4 48:49 lo más fresco un espacio en colaboración con Carrefour

Voz 1995 49:00 con Toni Garrido once y cuarenta y nueve minutos una hora menos en Canarias es una última hora que no la viendo los otros han subido las víctimas mortales

Voz 1 49:09 carretera un quince por ciento Esteves hoy un once por ciento