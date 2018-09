Hoy por Hoy (04/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:10 Klemperer saludarte siempre siempre Marcos hola qué tal cómo estás buenos días vamos a empezar a y con malas noticias sobre el paro y los accidentes en las carreteras que lo vamos a hacer el mes de agosto los deja un trago amargo para el empleo se perdieron casi doscientos tres mil puestos de trabajo según datos oficiales de la Seguridad Social es la peor cifra desde dos mil siete al hay que sumar el incremento de cuarenta y siete mil personas inscritas

Voz 3 00:31 en las oficinas en busca de empleo Rafa Bernardo

Voz 1762 00:34 a pesar de las cifras récord en materia de contratación y el repunte de la contratación indefinida del treinta por ciento este agosto ha sido uno de los peores agosto de los últimos años con cuarenta y siete mil parados más doscientos tres mil cotizantes a la Seguridad Social menos el Gobierno señala a la estacionalidad atempera miento de la economía los sindicatos al modelo productivo ya la legislación laboral de los últimos años Octavio Granado secretario de Estado de Seguridad Social Lola Santillana Comisiones Obreras

Voz 4 00:57 bueno mi sigue creciendo la afiliación sigue creciendo no hay ningún freno no hay ningún tope pero sí es verdad que el impulso cada año que va ralentizando se la medida en que estamos alcanzando ya tasas de ocupación relativamente razonables

Voz 5 01:15 estos son las consecuencias del demoran amarillento de los pies de barro de la tan cacareada en los últimos años creación de empleo basada fundamentalmente en la precariedad laboral

Voz 1762 01:25 con los datos de hoy el total de parados registrados vuelve a situarse por encima de los tres millones ciento ochenta mil y los afiliados a la Seguridad Social quedan por debajo de los diecinueve millones

Voz 1018 01:33 la directora de Tráfico Vega Navarra acaba de ofrecer los datos definitivos de accidentes en las carreteras durante este verano Se confirma los malos augurios son treinta y cuatro víctimas mortales más que el pasado año María Manjavacas el verano

Voz 1444 01:45 qué ha ido mal no es sorpresa decía el director de la DGT porque es la tendencia de los últimos años el verano ha terminado con doscientos cincuenta y nueve muertos treinta y cuatro más que el verano pasado la mayoría de los accidentes ha ocurrido en vías convencionales esto es las de doble sentido por tanto Pere Navarro pone el foco aquí sin concretar ha dicho que España tiene que avanzar en la reducción máxima del límite de velocidad en este tipo de vías ahora mismo están cien kilómetros por hora y es de los más altos de la Unión Europea en la misma línea ha abogado por la implantación de más radares para controlar la velocidad en el cómputo final en lo que llevamos de año han fallecido setecientas noventa y nueve personas en las carreteras españolas veinticuatro más que en el mismo periodo del año pasado

Voz 1018 02:28 estas cifras no incluyen lógicamente de los cinco fallecidos en el accidente de un autobús de la empresa Alsa la entrada de Avilés en Asturias hay que sumar a ellos once heridos graves de los que cinco se encuentra en estado crítico las investigaciones apuntan a un desvanecimiento del conductor que se encuentra entre los heridos el Principado está hoy de luto y frente al Ayuntamiento de Avilés ha convocado para esta ahora una concentración de duelo Josu Alonso

Voz 6 02:49 doce personas guardan ahora mismo ese minuto de silencio que es la manifestación de dolor tras el accidente que sacudió a la región a este es el último parte médico habla de nueve de los quince heridos ya han recibido el alta seis se encuentran ingresados entre Oviedo y Gijón cinco tiene a él

Voz 7 03:04 en un reservado uno de ellos es menos grave una mujer de veintiocho

Voz 8 03:07 yo es que podría recibir el alta en las próximas horas

Voz 1018 03:14 hora doce y tres minutos en el Congreso de los Diputados la ministra de Educación Isabel Celaá está explicando el procedimiento para derogar los recortes del Partido Popular y priorizar la enseñanza en centros públicos frente a los concertados a los que tanto ayudó el anterior Gobierno Adela Molina

Voz 0011 03:28 la ministra quiere volver a la situación previa a la Lomce y eliminar el principio de demanda social que ha permitido a las CCAA a utiliza a autorizar plazas concertadas en zonas de nueva construcción por ejemplo tela entiende que lo que hay que garantizar son plazas públicas hacían pública debe ser no puede ser otra cosa que el eje vertebrador de nuestro sistema educativo porque si constitucionalmente la persona tiene el derecho a ser educada corre relativamente el poder público tiene el deber de garantizar qué amenaza supone eso para la escuela concertada entendemos que no suponen amenaza sobre los recortes la ministra ha dicho que la evolución económica demuestra que ya no hay razones que lo justifiquen

Voz 1018 04:17 el Gobierno ha remitido a Izquierda Unida un informe sobre acoso sexual en las Fuerzas Armadas el número de denuncias duplicó el pasado año Mar Ruiz

Voz 1441 04:23 buenas tardes y son los primeros datos oficiales que permiten ya una comparación desde que el acoso sexual de género profesional se tipificado como delito o falta disciplinaria en la legislación militar en el informe remitido por el Gobierno a Izquierda Unida y al que ha tenido acceso la SER señala que el número de denuncias se ha duplicado en un año pasando de veinte en dos mil dieciséis A42 en dos mil diecisiete quince de ellas en el ámbito penal veintiséis en el disciplinario Mariano Casado miembro del Observatorio de la Vida Militar

Voz 9 04:50 que en la medida que instrumentos o que la sociedad dirige su mirada hacía esas cuestiones los militares horas militares se atreven a en esos son actos de eso se ve claro a través de estos primeros datos

Voz 1441 05:01 casi el setenta por ciento de las denuncias se presentaron ante los mandos militares el treinta y uno por ciento ante las unidades de protección frente al acoso

Voz 1018 05:08 la juez que tramita la demanda de Carles Puigdemont los cinco consejeros prófugos contra el magistrado el Supremo Pablo Llarena ha pospuesto hasta el día decisivo diría XXV cualquier decisión sobre este asunto de una lista de apenas cinco minutos se ha limitado a recibir los alegatos por escrito de las partes esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy el presidente del Parlament Roger Torrent acusó al juez Llarena a desvirtuar de forma interesada la voluntad electoral de los catalanes que un juez o no

Voz 10 05:33 sí y de alguna Irán no menos si el reglamento del Parlament

Voz 1995 05:39 ya y que se respete la voluntad de los catalanes y las catalanas lo que es eh creo que intolerable es que sea un tribunal

Voz 10 05:48 quien de alguna manera manipule Lima

Voz 1018 05:51 entre las mayorías parlamentarias que salieron de las urnas todavía Juan Carlos Cala Isabel Quintana de

Voz 0325 05:57 pensaba confirma la cancelación de un contrato con Arabia Saudí para la venta de cuatrocientas bombas de precisión que iban a ser utilizadas en la guerra de Yemen cuatro ONG se han reunido hoy con el Gobierno para pedirle que no venda armas tampoco hay

Voz 11 06:09 el Serrano del primer juicio por bebés robados contra el doctor Vela por entregar a otra familia una niña nacida en mil novecientos sesenta y nueve hoy declara como testigo la periodista francesa que grabó con cámara oculta la confesión del médico que aseguró que

Voz 0325 06:20 nunca había cobrado un juzgado de Madrid pide la detención de Willy Toledo según la Asociación de Abogados Cristianos que le denunció por vejación de sentimientos religiosos el actor tendrá que comparecer el día trece después de no presentarse a dos citaciones anteriores o son ya aparecía

Voz 1018 06:33 veinte y siete Tony esto es algo un poco

Voz 1995 06:36 es lo que tenemos hasta luego te escuchamos doce y siete minutos una hora menos en Canarias seguimos Cadena SER

Voz 3 06:45 dicen los informativos

Voz 1995 06:58 oigo de siete años Sete pusiera la primera temporada de la República y entre la primera temporada y la segunda han pasado

Voz 12 07:09 siete años iba la República la primera temporada

Voz 1995 07:15 la concluyó en abril de dos mil once tú en donde esta preguntas a abril de dos mil once pues mira de decir no tenía mi segundo hijo no había nacido

Voz 13 07:29 no tiene claro claro si no no

Voz 1995 07:32 como estoy yo trabajando en otra radio

Voz 14 07:35 bueno

Voz 1995 07:37 ha notado estamos hablando unos cuantos años bueno Televisión Española RTVE ha decidido recuperar sacar un cajón una serie que puso la primera temporada que acabó en dos mil once que va a poner ahora no sé cuándo pero Up dos mil dieciocho dos mil diecinueve Virginia Yagüe que es la era la coordinadora guión de aquella serie Virginia muy buenos días siempre un placer saludarte

Voz 8 08:01 hola te el niño nadie diga de qué va

Voz 1995 08:05 obras de que sería

Voz 8 08:08 como si se acuerdan necesariamente me tengo que acordamos engordado

Voz 1995 08:12 tú te acuerdas no no en serio como empieza la segunda temporada que tú escribirte

Voz 8 08:17 pues mira las ningún temporada realmente Ellos creen las medir porque además CD estaba dignas anterior que era la señora porque la señora en su tercera temporada terminaba con la a pública hilar primera temporada llega para un tramo específico de la segunda temporada de no coordinadas es con lo cual al no soy exactamente la la coordinadora Pérez la creadora de la serie muy buenos con hacíamos diecisiete equipo ocupó tenía la misión de hacer los diecisiete capítulos que completaban la continuidad arras para la primera la primera tenía un final muy muy llamativo de conflicto muy abierto para entrar en esa segunda digamos de la República que fue muy conflictiva

Voz 1995 09:08 Virginia tienen que poner va primero otra vez va a ser imposible que tú te acuerdes tú fíjate además sexta siete años como que no son siete año cualquiera canción siete años muy intensos en este país

Voz 8 09:20 hay que lo primero otra vez pues yo creo que si no necesariamente digamos que rememorar lo que era es la primera temporada para joder podría haber Villafañe edad

Voz 1995 09:30 yo sólo hago sólo voy a dar un dato el final de esta primera temporada se emitió en mayo de dos mil once coincidía ese mayo con las elecciones que llevaron al PP al poder

Voz 8 09:42 a todo esto el lazo especial una

Voz 1995 09:47 eh sí casualidad los actores de la serie Alejo Sauras te confieso que esta mañana he visto una foto de la serie y Alejo estaba para hacer ahora de padre dijo Saura de las débil

Voz 8 10:00 eso no venía estupendo pero pasó siete años al hijo y a su nombre tú decides

Voz 1018 10:05 a Irujo

Voz 1995 10:08 han pasado muchas no pasa mucho tiempo

Voz 8 10:10 sí ha pasado mucho tiempo han pasado muchas cosas

Voz 1995 10:13 la República no dura tanto

Voz 8 10:16 hoy lamentablemente lamentablemente sí Perea buena efectivamente la bueno lo es que efectivamente no era no era justificable en la era él no cajones estando desarrollar nada no entonces bueno y dentro de todo lo malo las buenas noticias es que la recuperamos efectivamente habría que recuperar la completo

Voz 1995 10:43 vale por ejemplo Úrsula Corberó que es una de las protagonistas de la serie

Voz 8 10:47 fíjate empieza a ser una actriz conocida

Voz 1995 10:50 empezaba será a alguien en el mundo de la interpretación ahora es con con la casa de papel quizá la actriz española más conocida del momento

Voz 8 10:57 efectivamente además el República sabré realmente a eran pasaba jovencito era un personaje muy interesante que todavía tenían ustedes no para

Voz 1995 11:08 en cuerdas lo que le pasaba lo que le pasaba al personaje lo recuerdas

Voz 8 11:13 sí de la primera te acuerdas si tenía que ver un poco el desarrollo de su personaje durante un valle peces que quedar fíjate pues incluso de España de morbo no para ver un poco los recorridos de hasta es que luego han tenido muchísimo muchísimo una trayectoria

Voz 1995 11:31 o en algunos casos al revés eh cuidado que también extractores que vivía en un momento extraordinario hace unos años ahora ya no están en ese en ese momento y uno hay que recordar Alex Angulo que interviene que nos dejó en año dos mil catorce Ike

Voz 8 11:46 el mejor

Voz 1995 11:49 por fin ver su su trabajo Virginia es una de las mujeres más importantes de la industria de entretenimiento este país gracias a ella hemos Prado hemos reído es la creadora de la señora de la República es la vicepresidenta de Cima porque luego le dio ya por tener así un cargo bueno que la asociación de mujeres cineastas Olivier medios el visuales y hace cosas maravillosas para que nuestra vida sea mejor Virginia tengo muchas ganas de ver no me acuerdo de nada de la primera pero tengo muchas ganas de ver esa segunda temporada la República gracias por atendernos

Voz 15 12:18 ningún ni muchas gracias me alegro mucho de saludarte y muy fuerte

Voz 1995 12:23 seguimos en Hoy por hoy

Voz 15 12:26 sí sí

Voz 1995 17:43 pero hoy con Toni Garrido antes de acabar como siempre nos haremos las preguntas que nos deja el día de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de descartaron impuesto a las entidades financieras nos demuestra una vez más que la banca siempre gana no es casual que el President de Cataluña avance esta tarde la segunda fase del desafío independentista de cara al otoño en un teatro hasta qué punto es soportable que por la mayor matanza de rojizas en Birmania los condenados los primeros condenados sean los periodistas que lo contaron no es paradójico que sirvió no tanto sería gracioso que la familia Franco pida ayuda al Defensor del Pueblo la familia Franco para auxiliar al dictador ahora que Ronaldo Nazario se hará cargo del Real vaya Ali sería correcto decir que al equipo blanquivioleta le ha tocado el gordo

Voz 20 18:39 el bueno a llamar

Voz 1995 18:42 más atención al brasileño el riquísimo patrimonio arquitectónico de la capital pucelana la noble cultura de la ciudad que vio nacer a Delibes Nicolás Guillén o el lechazo

Voz 20 18:51 sí

Voz 1995 18:52 de verdad los economistas argentinos familiarizados con los conceptos micro y macroeconómicos no vieron venir las consecuencias de la macroeconomía

Voz 20 19:01 este es propio de José Mota Magna no pop

Voz 1995 19:04 el estilo que Televisión Española haya decidido emitir finalmente la segunda temporada de la serie La República como les contábamos siete años después de la primera no es confiar demasiado en la memoria histórica de sus espectadores

Voz 3 19:19 Nos vamos corriendo nos vamos ya

Voz 1995 19:22 eh volveremos mañana eso sí a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno en Hoy por hoy que se dice pronto