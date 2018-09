Hoy por Hoy (05/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0978 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 qué tal está muy buenos días comienza el miércoles cinco de septiembre mañana hará un año que comenzó en Cataluña aquel otoño calientes del dos mil diecisiete imposible olvidar esos meses en los que parecíamos estar al borde del abismo un año después fracasado el intento de los independentistas que tiene a las instituciones catalanas paralizadas por falta de acuerdo entre ellos con nueve de políticos en prisión preventiva y siete fugados de la justicia la única propuesta concreta que ayer por la tarde ofreció Quim Torra fue la movilización permanente en la calle de aquí a que haya sentencia en el juicio de aquí al la primavera próxima más o menos el resto fue la retórica conocida y un baño de pragmatismo no amenazó con abrir las cárceles en caso de sentencia condenatoria como se había anunciado previamente e incluso le reconoció al presidente del Gobierno no de España al presidente Sánchez que hable de problema político aunque insistió Torra en que sólo negociará un referéndum de autodeterminación habló en castellano para decir hemos ofrecido siempre ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez diálogo y negociación

Voz 1275 01:35 como si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades pues si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña

Voz 1727 01:48 sí respondía poco después el Gobierno central a través de su portavoz de Isabel Cela

Voz 0127 01:53 diálogo sí negociación también pero sobre aquello que una a todos los

Voz 1275 01:58 catalanes y las catalanas nacionalistas y no nacionalistas

Voz 1727 02:03 sí eso fue todo se quedaron apenas sin discurso los extremistas partidarios del incendio permanente seguimos en el bucle pero la noticia que nadie esperaba y que llegó en pleno discurso de Torra fue la dimisión de Xavier Domènech el líder de Podemos en Cataluña hay de Catalunya han como ha renunciado a todos sus cargos Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:25 sí a Domenech deja la política empezando por su acta de diputado en el Parlament en un comunicado reconoce que estos años le han dejado agotado política yp personalmente cree dice que es la hora de dejar paso a nuevas personas con ideas frescas según sus palabras el sábado Podem celebrará un congreso extraordinario

el Gobierno ha confirmado que va a duplicar la contribución de España a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos al que Trump amenaza con asfixiar financieramente Josep Borrell ministro de Exteriores

Voz 1 02:52 este año había sido reducida hasta un millón que se va a aumentar a dos millones lejos de la media de los últimos dieciocho años que conviene tener en perspectiva

Voz 0027 03:15 esta jornada se destruyeron en en España más de trescientos cuatro mil puestos de trabajo los sindicatos creen que es urgente mejorar la calidad del empleo Lola Santillana de Comisiones Obreras Isabel Araque UGT

Voz 2 03:25 son las consecuencias del demoran amarillento de los pies de barro de la tan cacareada en los últimos años creación de empleo basada fundamentalmente en la precariedad laboral

la precariedad

Voz 3 03:37 de trabajo y con ella la desigualdad y la pobreza para muchos trabajadores y trabajadoras

Voz 1727 03:42 la DGT la Dirección General de Tráfico quiere rebajar la velocidad máxima en las carreteras que no son autopistas autovías y quiere aumentar también el número de radares para luchar contra el tremendo repunte de las muertes en accidente

Voz 0027 03:55 porque este verano la cifra de muertos en carretera se ha disparado un quince por ciento hasta los doscientos cincuenta y nueve Pere Navarro DGT

Voz 4 04:02 XXXIV más que el verano del año pasado es decir los datos no son buenos de este verano pero no hay sorpresas después de tres años de aumento continuo de los fallecidos

Voz 1727 04:17 la Organización Mundial de la Salud alerta de que uno de cada cuatro adultos en el mundo hace muy poco ejercicio

Voz 0027 04:23 en mil cuatrocientos millones de personas no hacen por lo menos dos horas y media de ejercicio moderado a la semana que es lo que recomienda la OMS para evitar enfermedades cardiovasculares la diabetes y la de

Voz 1727 04:33 la radio se puede escuchar caminando a paso ligero por la calle sí que ánimo Sampe tú cumples con esas dos horas y media a la semana de sobra ayer mismo hice tres sus que soy con levantamiento de niños en el que las hace de sobre Rafa Nadal que ya lleva más de tres horas jugando para tratar de alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos

Voz 1161 04:59 Bután ante el austríaco Dominic Thiem el cuarto set noveno en la TPI que no se aprendo muy complicado no comenzó bien el partido para Rafa Nadal que perdió el primer set seis cero seis logró imponerse en el segundo set por seis cuatro y sudó también para doblegar al austríaco por siete cinco en el tercero en semifinales ya está el argentino Del Potro que sería el próximo rival de Nadal si supera tiempo por el otro lado del cuadro los cuartos enfrentarán al croata Marin Cilic con la japonesa Kei Nishikori y al serbio Novak Djokovic con el australiano John mil Man que fue el verdugo en octavos de Roger Federer

Voz 1727 05:26 hay algo más Japón se enfrenta al peor tifón en veinticinco años

Voz 0105 05:35 bautizado como lleve golpea

Voz 1727 05:38 país con vientos de más de doscientos kilómetros por hora ya bloqueado Aimar el aeropuerto dos aquí

Voz 0027 05:44 sí ha quedado totalmente inundado el las autoridades han tenido que rescatar a las cinco mil personas que habían quedado atrapadas en la terminal lleve deja de momento siete muertos

Voz 1275 05:54 aquí no vamos a llegar a lo de Japón por fortuna pero peros

Voz 1727 05:57 en las tormentas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:59 los días hoy bajarán las temperaturas y tormentas ganarán protagonismo con chubascos que localmente pueden ser intensos en el interior de Galicia norte de Castilla y León en puntos de montaña del Cantábrico en la parte más oriental alcanzando la costa ir durante la tarde las tormentas irán ganando

Voz 1727 06:15 protagonismo en gran parte del valle del Ebro y en puntos de montaña

Voz 0978 06:17 ya cercanos al Mediterráneo mucha tensión especialmente en Navarra norte de Cataluña hirieron aquí es donde las tormentas van a descargar con más intensidad en el resto del país son muchas horas de sol de vez en cuando algunas nubes sin más consecuencias temperaturas más bajas pero en gran parte del país seguirá haciendo calor

Voz 1727 07:09 me dice Danny De la Fuente hola Dani hola Pepa aunque esta mañana cuando llegue Toni Garrido va a calentar

Voz 1621 07:15 sus ánimos saber explícame eso pues verás hace justo una semana no estabas adelantamos en Hoy por hoy a diario alemán los es seguro que lo escuchaste a las seis de la mañana el resultado de esa encuesta europea que reivindica a poner fin al cambio de hora desde entonces hay decenas

Voz 0027 07:29 sí decenas decenas de oyentes que no hablan de otra cosa

Voz 0359 07:32 a ver si participé en esa encuesta que me parece que la decisión que han tomado es la más correcta y la más justa ya era hora ya estaba bien

Voz 1621 07:41 todos coinciden con Bennett fue objeto de debate en una tertulia Juana de Murcia

Voz 6 07:46 sí con el tema del horario el horario de verano España supone que en invierno va a las nueve de la mañana lo que nos viene bien es el horario de invierno porque los niños para ir al cole vamos a salir de noche no uno uno uno uno

Voz 1621 08:01 si Garzón uno de llorar por un ojo Juana dudas lío

Voz 7 08:05 el Aimar no es ningún lío yo se lo dije a Pepa Bueno esa aún así todo con el horario de invierno vamos a seguir estando en este país un hora por encima de del horario solar sea yo creo que tenemos que estar con el horario británico y con el portugués con el sol en verano a las cinco Las mañanas de día a las ocho de la tarde de Dorset en invierno a las cinco la tardes de noche pero a las siete de la mañana desde día punto que sacamos la polémica La

Voz 1621 08:28 polémica está servida Antón de Guernica yo que no lo tengo

Voz 1727 08:31 claro si es bueno esto de fijar un horario porque no llevamos una vida natural llevamos una vida muy determinada

Voz 0105 08:37 por el trabajo por el desplazamiento si lleváramos una vida natural entonces uso el horario pero pero no al año

Voz 1621 08:45 vamos pues lo vamos a analizar esta mañana con una experta ahí están todos invitados a seguir participando con Toni en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta dentro de cuatro horas buenos días a todos con nuestro momento este tema de La Habitación Roja el lema del acto de Quim Torra de ayer lo vamos a valorar con Juanjo López Burniol a partir de las ocho una hora antes en Canarias y con Teodoro León Gross Cristina Monge y Lola García tal y dos últimas alegrías vuelven los escépticos y también los Garzón María Baltasar con quiénes estrenamos sección memorizar con la que queremos mantener esos recuerdos de la España del siglo pasado la de nuestros abuelos

Voz 1727 09:45 cómo estamos en la semana del arranque del curso político tenemos mesa libre toda la semana para que opine lo que quiera de lo que estamos escuchando y viendo en Cataluña en el conjunto de España pero además esta mañana queremos poner tres asuntos sobre la mesa

Voz 1621 10:00 en primer lugar la propuesta de bajar la velocidad máxima en carreteras secundarias y aumentar en ellas los radares en segundo lugar queremos saber si siguen la recomendación sanitaria de ejercicio semanal cuanto deporte practican a la semana y que de de qué tipo y para terminar hoy es el día con la luz máscara como nos va a explicar enseguida Jordi Fábrega la semana pasada Rossana de Vigo nos contaba

Voz 10 10:21 la carrera Palmar podría tomar la primera comunión

Voz 1621 10:26 que iba a Palma y ustedes qué otras ideas ingeniosas sugieren para ahorrar luz hoy al máximo nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 10:40 no hemos discutido del cambio de hora Ayman o no nos ha dado tiempo

Voz 0027 10:44 todo al guía

Voz 1727 10:46 las cinco y once en Canarias y empieza hoy por hoy con

Voz 0027 10:49 Marta Galán Elena Sánchez y Roberto en la técnica y con Jordi Fábrega la producción

Voz 0027 12:42 el Gobierno advierte a Quim Torra de que tendrá que acatar las sentencias que decidan los jueces sobre los encausados por el proceso independentista responde así el Ejecutivo de Pedro Sánchez al president catalán que ayer en su discurso dijo que no aceptaría hipotéticas condenas a los imputados por el proceso allá de eso y pasea de las constantes llamamientos llamadas a la movilización en las calles Torra no hizo ninguna referencia a la unilateralidad fue un mensaje en el que en teoría iba a presentar las líneas políticas para esta legislatura no pronunció ni una vez las palabras sanidad o educación pero sí diecinueve veces la autodeterminación diecisiete la independencia Radio Barcelona Frederic Vincent Spadea al día al president Torra advirtió que no dará ningún paso atrás pese a que siempre estarán abiertos al diálogo insistió en esto también como decías en la importancia de la movilización y aquí propuso

Voz 14 13:32 una marcha civil social al Nationale hasta Cataluña una marcha de Ciudadanos

Voz 0027 13:36 con una marcha en defensa dijo de los derechos sociales civiles y nacionales de Cataluña una marcha de ciudadanos todo esto en en la conferencia de noche en el Teatro Nacional de Cataluña en la que como comentabas también no hubo ninguna referencia a desobedecer ni tampoco a destacar la sentencia de la causa del uno de octubre sí dijo en cambio que lo que no hará es aceptar una condena

Voz 14 13:54 no poca cosa Tania excepto en secano sigue la sólo sido arriba

Voz 0027 13:58 Caracas contraria ya que apuntó que si finalmente hay condena entonces estudiará qué hacer se pondrá a disposición del Parlament la respuesta del Gobierno a este punto la daba anoche la portavoz Isabel Celaá

Voz 1275 14:10 casi ninguna persona que está sometida a los tribunales tiene mucha determinación para aceptar las sentencias pero finalmente las sentencias de los jueces hay que aceptarlo

Voz 0027 14:20 la portavoz también pedía al presidente catalán que abra un diálogo sobre el autogobierno en este sentido la líder de la oposición en Cataluña Inés Arrimadas de ciudadanos insistía en acusar al Gobierno de blando

Voz 15 14:30 la única explicación ver que Pedro Sánchez no haya actuado aquí no nos haya protegido como como se merecen millones de catalanes es porque Torra era el socio de Gobierno de Sánchez porque ellos de la presidencia

Voz 0027 14:40 los señalaban hora25 desde donde también Andrea Levy del PP tenía reproches para el Partido Socialista a raíz de la conferencia de Torres

Voz 15 14:46 creo que el Partido Socialista no puede ir a sentarse a un actor diciendo por Torra cuando está en el Gobierno

Voz 0027 14:53 así hacía referencia que la portavoz del PSC en el Parlament Eva Granados fuera la única representante de la oposición que sí asistió a la conferencia del presidente catalán Granados también Hora Veinticinco señalaba que el contenido de la charla es más retórica que otra cosa

Voz 15 15:04 Ellos no representan los noventa diputados que son necesarios para cambiar el estatud luego tiene muy poca fuerza a la hora de negociar un referéndum de autodeterminación cuando solamente lo quieren una parte de los catalanes

Voz 0027 15:15 desde los Comunes Ada Colau la alcaldesa de Barcelona apuntó que Torra ha vuelto a existir dice en los errores del independentismo así que a falta de novedades en el discurso de Torra la noticia de las últimas horas en la política catalana viene precisamente de los Comunes la división de de Xavi Domènech que desviaciones ese era secretario general de Podemos en Cataluña peso pesado de de ese espacio político que se ha dado en llamar los como es por qué dimite Frederic Fuentes cercanas dado Mena que apuntan al agotamiento del hasta ahora líder de los Comunes sobretodo dicen tras el proceso de renovación interna de la formación estas mismas fuentes lo que dicen es que Xavi Domènech no se sentía cómodo ni tampoco acompañado en lo que iba a ser la la nueva ejecutiva lo que él dice lo que ha asegurado en un comunicado es que se va para dar paso a nuevas personas con ideas frescas y energía hace autocrítica por los resultados electorales del diciembre del año pasado y asegura que lo va a hacer ahora es volver a su trabajo de profesor universitario la alcaldesa de Barcelona Ada Colau hablábamos de y ahora en su Facebook agradeció el trabajo de Domenech Aimar reconoció que ella misma se ha planteado dejar la política en más de una ocasión este último el Colau aquí en Hoy por Hoy a partir de las nueve menos veinte de la mañana Frederic Vincent gracias buenos días y hasta luego hemos escuchado todavía la valoración de la ministra de Trabajo Magdalena Valerio no han comparecido aún después de que ayer conociéramos que el viernes pasado el XXXI de agosto fue el peor día de la historia reciente de España en cuanto a destrucción de empleo se perdieron trescientos mil puestos de trabajo en un solo día Ana corbata un buenos días

Voz 0127 16:42 buenos días la cifras explica porque es el día en que termina la temporada de verano porque además este año ha caído en viernes así que acababa la semana el mes y miles de contratos temporales Octavio Granado es el secretario de Estado de Seguridad Social

Voz 18 16:54 es una cifra escandalosa pues no pues es la cifra que se da en todos los finales de diciembre Torozos los finales de agosto

Voz 0127 17:06 también ha sido malo en afiliación a la Seguridad Social agosto se ha cerrado con doscientos tres mil cotizantes menos por sectores donde más ha caído en Educación Industria y en la construcción la ministra de Economía Nadia Calviño es optimista

Voz 19 17:16 este año España tendrá un crecimiento robusto que las bases del crecimiento son sólidas y que en fin salvo que haya un un acontecimiento internacional lo que pueda tener una incidencia negativa mantenemos nuestra previsión del dos coma siete por ciento que es por cierto la misma que tenía el Gobierno anterior

Voz 0127 17:33 a esas cifras añade que este agosto han apuntado cuarenta y siete mil personas más al paro es el mayor incremento en los últimos siete años los sindicatos inciden en que el empleo que se crea es de poca calidad de Isabel Araque UGT Lola Santillana comisiones

Voz 3 17:44 la precariedad tendido por nuestro mercado de trabajo y con ella la desigualdad y la pobreza

Voz 2 17:50 son las consecuencias del demoran a los pies de barro de la tan cacareada en los últimos años creación de empleo basada fundamentalmente en la precariedad laboral

Voz 0127 18:00 paradójicamente este agosto ha sido el que más contratos indefinidos ha registrado de toda la serie histórica ciento cincuenta y cuatro mil con todo esa cifra sigue siendo menos de un diez por ciento de todos los contratos que se han firmado en el mes

Voz 0027 18:11 sobre la economía palpable hoy es el día del año con la electricidad más cara en España Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 18:18 buenos días cero con setenta y cuatro euros de media por kilovatio hora es lo que costará la parte no regulada de la factura de la luz hoy ese es el precio más alto por detrás de él que ese registro ayer cuando pagamos tres céntimos menos de media por ese kilovatio hora haciendo números esto supone que la luz cuesta en su parte no regulada un cuatro y medio por ciento más en un solo día diez céntimos más que el mes pasado esto no se traducirá así directamente en la factura porque la mayoría de los consumidores sigue teniendo tarifa regulada de lo que pagan un sesenta por ciento son costes fijos

Voz 0027 18:59 seis y diecinueve de la mañana cinco y diecinueve en Canarias tenemos noticia en Argentina un fiscal acaba de imputar al presidente del país Mauricio Macri también a varios miembros de su Gobierno por no haber sometido a debate en el Congreso la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional les imputan por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público bueno lo que el fiscal es admitir a trámite una denuncia presentada por distintos partidos de la oposición y el envió un requerimiento a un juez para que formalmente inició una investigación penal contra la cúpula del Gobierno de Macri Macri forzando imputado por no someter a debate en el Congreso el acuerdo al que ha llegado con el Fondo Monetario Internacional en España el Gobierno se reúne hoy con las comunidades autónomas para decidir cómo se distribuyen por todo el país los inmigrantes menores de edad que llegan solos no acompañados a las costas de Andalucía pero además es el reparto la Junta de Andalucía el Gobierno a Susana Díaz propone al Gobierno que negocie con Marruecos un acuerdo para devolver menores a ese país Radio Sevilla buenas ideas

Voz 0721 20:11 buenos días la consejera de Igualdad y Políticas Sociales María José Sánchez Rubio planteará hoy en la Concha herencia sectorial de migraciones que se cumplan los convenios suscritos por los gobiernos de España y Marruecos para propiciar el reagrupamiento familiar de los menores teniendo en cuenta que el setenta por ciento de los menores acogidos en Andalucía provienen de este país a medida que avanzaba esta semana en La Ventana Andalucía la presidenta Susana Díaz a la que se suma la propuesta hoy de la Junta de que los menores extranjeros no acompañados sea acogidos

Voz 0127 20:37 por todas las comunidades autónoma

Voz 0721 20:40 Juan Carlos Blanco portavoz del Gobierno andaluz

Voz 20 20:42 lo que pedimos es que el Gobierno central haga una distribución de esa responsabilidad para que no recaiga sólo en la comunidad autónoma andaluza ya hay un antecedente la crisis de los cayucos

Voz 0721 20:56 argumenta que la responsabilidad de atender a estos menores no debe recaer sólo en Honda

Voz 1727 21:01 decía las ONGs presionan al Gobierno

Voz 0027 21:03 para que suspenda cualquier entrega de armas a Arabia Saudí hasta que el Ministerio de Defensa termine de revisar la legalidad de todos los contratos de venta firmados con ese país no sólo el que este Gobierno ha dejado sin efecto esas cuatrocientas bombas que el Gobierno de Rajoy les vendió a los saudíes sabiendo que iban a servir para atacar a Yemen Carolina Gómez buenos días

Voz 1727 21:22 qué tal buenos días la SER ha preguntado a los ministros de Rajoy que fin

Voz 0027 21:24 tomaron tramitaron ese contrato pero se niegan

Voz 1727 21:27 Carlos y nos hemos puesto en contacto con Pedro Morenés

Voz 0127 21:29 tú al embajador de España en Washington y con María Dolores de Cospedal para conocer su versión sobre ese contrato pero ambos guardan silencio fuentes autorizadas de los que fuera ministros de Defensa del Gobierno de Rajoy se han negado a ofrecer explicación alguna sobre este asunto tal y como venimos contando el contrato se firmó en el verano de dos mil quince como rehenes al frente de esa cartera y las gestiones continuaron durante la etapa de Cospedal el Gobierno del PP simbolizaba nueve millones de euros por esta operación pagada plazas

Voz 0027 21:59 el Partido Popular Partido Socialista hay ciudadanos han vetado en la Mesa del Congreso que se pueda constituir una comisión de investigación sobre las grabaciones del ex comisario Villarejo grabaciones en las que se escucha cómo Corinna habla del Rey emérito don Juan Carlos y le acusa de cobrar comisiones ilegales de utilizarla a ella como testaferro PP PSOE y Ciudadanos han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso para impedir que se constituya esa comisión que pide Podemos

Voz 0027 22:32 en Italia el partido del ultra Matteo Salvini la Liga se enfrenta hoy a la Justicia por las irregularidades en sus cuentas sus antiguos líderes están condenados por robar fondos públicos y hoy un tribunal el de Génova tiene que decidir si obliga a la Liga a devolver ese dinero al Estado pero el actual viceprimer ministro Salvini dice que no tiene problema que se le condenan el cierre al partido ICREA otro Roma Ismael Monzón el fundador y el tesón

Voz 0831 22:56 pero de la antigua Liga Norte ya fueron condenados en primera instancia por fraude al Estado los hechos se remontan a un periodo entre dos mil ocho y dos mil diez cuando el partido se habría apropiado indebidamente de cuarenta y nueve millones de euros que según la Fiscalía fueron trasladados en parte a paraísos fiscales y ahora la liga tendría que devolver este dinero pero la caja está vacía en julio su actual lider Matteo Salvini Se reunió incluso con el presidente de la República al que pidió públicamente que anulará la sentencia ya hace sólo unos días el número dos del movimiento Giancarlo Llor Yeti

Voz 1 23:27 a sobrevivir

Voz 0831 23:31 que la Liga cerraría en caso de tener que devolver el dinero la idea sería crear una nueva formación a la que según los jueces el Estado no podría reclamar nada al tratarse de otra entidad jurídica aunque esto abriría una crisis de Gobierno que podría conducir a nuevas elecciones con la Liga encabezando las encuestas el Tribunal de Casación yo validó la sentencia por lo que todo parece que el nuevo examen de la Corte de Apelación de Génova seguirá el mismo camino

Voz 0027 23:57 la empresa deportiva Nike está pagando caro en Bolsa su la última decisión a medio camino entre la campaña de marketing y el compromiso político la marca ha decidido fichar como imagen a uno de los jugadores estrella de fútbol americano que más se significó en la campaña contra las muertes de ciudadanos negros a manos de policías se rodeaban cada vez que sonaba el himno en señal de protesta una pues los partidarios ahora han respondido a este anuncio de Nike con un boicot a los productos de esta compañía corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado

Voz 1510 24:28 buenos días la nueva temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano está a punto de comenzar esa que lleva dos años vetando aquí en hasta dos mil dieciséis fue el cuarto va qué estrella de los San Francisco fortines Colin capear Nike Nike usará su imagen para conmemorar el XXX aniversario de la marca en lo que se entiende como un respaldo a la protesta que empezó capear Nick contra los asesinatos negros por parte de la Policía y lo hizo arrodillado durante el himno al inicio de los partidos esta forma de reivindicar Le está costando carrera deportiva ni las críticas constantes del presidente Donald Trump

Voz 21 25:02 yo transtornos proteínas

Voz 1275 25:03 no

Voz 1510 25:06 que el año pasado pidió a los dueños de los equipos que expulsara del campo a los hijos de puta que falten el respeto a la bandera esto está costando también las críticas de una parte importante de las dos

Voz 22 25:17 muy fácil

Voz 1510 25:19 que ha empezado ahora en las redes una campaña de boicot contra Nike con gente grabando como quema sus zapatillas asegurando que no volverá a usar esa marca ayer por cierto las acciones de Nike cayeron más de un tres por ciento por esta polémica

Voz 0027 25:32 sí la presión a través de las redes sociales pero no sólo ha obligado a la revista New Yorker a cancelar un cara a cara que había organizado entre su director

Voz 1161 25:40 el cerebro de la campaña de Trump Steve miles

Voz 0027 25:43 personas empezaron a criticar a la revista aportar a Banon inhibidor que ha cedido hay daba buenos días

Voz 0137 25:48 buenos días Banon dejó la Casa Blanca hace un año cuando su influencia se debilitó hoy desembarcó en Europa para intentar alimentar una corriente Trump de corte populista y ultraderechista que incluye una férrea defensa de la supremacía blanca en la xenofobia esto ha sido por lo que muchos lectores han escandalizado al conocer su presencia en la reputadas conferencias de otoño del New Yorker asegurando que supondría normalizar el odio la lluvia de críticas también ha incluido a cómicos intelectuales invitados han dicho que sólo acudirían si se eliminaba van donde la convocatoria un hecho que en las últimas horas ha generado mucho debate entre los analistas de Estados Unidos

Voz 1275 26:18 sí en torno a como

Voz 0137 26:21 ese que asegura que Banon guste o no es un hombre relevante que conoce las tripas de la Casa Blanca y que se preguntaba si de verdad nadie quiere oír lo que tiene que decir o esta experta

Voz 19 26:30 aquí me agua dice que la izquierda ha considerado la presencia

Voz 0137 26:34 Banon un ataque en lugar de aprovechar la oportunidad para convencer a muchos en la derecha para retroceder contra Trump seguir adelante y asumir que no todo el mundo piensa igual Banon en un comunicado ha dicho que el editor The New Yorker no tiene agallas y que aceptó intervenir porque pensaba que iba a hacer frente a uno de los periodistas con menos miedo de su generación

Voz 8 26:54 en Hoy por hoy con Juan

Voz 1161 26:57 en San Pedro buenos días hambre queda la dando a Rafa Nadal alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos está jugando ahora su partido todavía ante el austríaco Dominic Thiem noveno en la ATP ahora en el cuarto set se lo está poniendo desde luego muy complicado arrancó mal para Rafa va perdiendo el primer set seis cero seis logró imponerse en el segundo set por seis cuatro y sudó para doblegar al austríaco por siete cinco en el tercero en como decimos en el cuarto juego ahora mismo en en el cuarto set ahora mismo juego cinco cuatro para Nadal sirviendo tienen ahora mismo con treinta nada para el austríaco en semifinales hasta el argentino Del Potro sería el próximo rival de Nadal si supera Tien por el otro lado del cuadro los cuartos enfrentarán al croata Marin Cilic con lo japonés Kei Nishikori y el serbio Novak Djokovic con el australiano australiano John mil Man que fue el verdugo en octavos de Roger Federer en cuanto al fútbol la selección sigue preparando los partidos del sábado ante Inglaterra el próximo martes ante Elche protagonista anoche en El Larguero Álvaro Morata tras perderse el Mundial por un mal año en el Chelsea parece haber salido del pozo explicaba los motivos de tan mal año

Voz 0105 27:50 tú tienes dolor y no no puedes ni mover todavía a veces que me he quedado el pinchazo que me daba iba conduciendo de momento ya que quedar hora en el coche porque mi mujer no conducen Londres fue muchas veces mal muy mal con todos y al final buscado cualquier excusa no para para enfadar me para o para evitar pues la realidad

Voz 1727 28:09 un gran esfuerzo económico que los ingleses habían hecho por él

Voz 0105 28:12 yo tendría que haber respondido el doble por un jugador que pagan eso no puedo acabar la temporada con quince goles y entonces lo que hay yo lo asumo se hubiera parado tres meses igual hubiera vuelto con mi cabeza fresca es porque la gente pensaba que yo me estaba yo me estaba esforzando que viví cuando estaban al máximo no hay mayor me ha pagaba yo aviones privados de manera que cada K2 tres días para para estar bien físicamente

Voz 1161 28:37 pero pese a todo no se planteó en ningún caso salir del Chelsea

Voz 0105 28:40 podría haber un a lo mejor ruido a otros y todos nos ha metido más goles ocho final creo que que la felicidad yo creo que no se encuentra escapando a la mínima que hay problemas no me me fui del Madrid para para ir al Mundial y me sin mundial no

Voz 1161 28:55 la selección masculina la femenina que ayer completaba una clasificación perfecta para el Mundial de Francia dos mil diecinueve ocho victorias en ocho partidos ayer tres teorías Serbia con siete mil setecientos veintisiete espectadores récord de asistencia a un partido de la selección femenina por lo demás marejada en Dinamarca a los profesionales tienen un conflicto con su federación por el tema de derechos de imagen han negado jugar con antes lo Beni Gales con lo que a hacer la convocatoria con jugadores semi profesionales no no profesionales y también de fútbol sala confirmado ya esta temporada sabéis una vez en la historia de la Liga un partido fuera de España será el Girona Barça de la jornada XXI el veintisiete de enero será en Miami en el estadio de los Doll fins además hoy tenemos dos amistosos con equipos de Primera División se disputan el Mérida Betis y el Alcoyano Valencia ambos partidos desde las ocho y media de la tarde Vuelta ciclista la etapa de esta tenemos una media de montaña cuatro puertos uno de segunda categoría hay tres de tercera con doscientos ocho kilómetros final en y en cuanto al partido de Rafa Nadal sigue en juego empate a cinco en el cuarto set de argumentos sirviendo Nadal quince treinta para Dominic Thiem

Voz 1275 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:09 no El Tribunal Supremo va a decidir hoy sobre las recusaciones que han presentado contra los magistrados que van a juzgar a la cúpula del independentismo las recusaciones las han planteado las defensas de los políticos procesados por rebelión la Fiscalía rechaza que se aparte a los jueces del proceso califican de sarcasmo que Puigdemont huido de la Justicia pida recusara

Voz 14 30:33 jueces acoplada Cataluña resistir no han Cup pasan Reguera

Voz 0027 30:38 anoche el Gobierno ha respondido Quim Torra que las decisiones de la Justicia se tienen que acatar el presidente había dicho poco antes que no aceptaría hipotéticas condenas a los imputados en el proceso es lo más destacado este discurso de Torra en el que no hizo ninguna referencia a la unilateralidad no explícita por lo menos y Aguas de Barcelona se convierte en la primera gran empresa que se llevó su sede social fuera de Catalunya y ahora la devuelve allí casi un año después de marcharse a Madrid tras la declaración de independencia que votó el Parlament regresan dicen por el actual clima de estabilidad económica en Andalucía Ciudadanos escenifica un nuevo acto de ruptura con el PSOE y le pone en bandeja políticas Susana Andreas la convocatoria de unas elecciones anticipadas a Ciudadanos le interesa mucho que vidas convoque ya antes de que el PP pueda reforzarse gracias al efecto Casado Radio Sevilla Natalia Perales ciudadana sándalo

Voz 0721 31:28 día deja en manos de la dirección nacional la continuidad del pacto de investidura con el PSOE que permitió Susana Díaz ser elegida presidenta de la Junta de Andalucía tras la negativa del PSOE andaluz de suprimir en este mandato los aforamientos son reforma electoral como contempla el acuerdo entre ambas formaciones con todo su portavoz andaluz Juan Marín descarta una moción de censura a Susana Díaz

Voz 23 31:49 o sencillamente nos ha dicho que no están dispuestos a cumplir con eso que decidido que elaboraron informes aquí llevar este informe al comité ejecutivo nacional que tendrá lugar el próximo viernes en la ciudad andaluza de Málaga

Voz 0721 32:06 Fuentes del Gobierno andaluz y del PSOE informan a la SER que la presidenta pretende agotar la legislatura porque los presupuestos de este año están vigentes y que este ultimátum de Ciudadanos es fruto del interés de Rivera porque haya elecciones ya para ganar al PP en Andalucía

Voz 0027 32:23 el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 24 32:25 buenos días hasta ahora en Valencia precauciones que veía en la A23 sentido Zaragoza por una colisión de vehículos articulados y posterior caída de la carga Lacalzada además dificultades hasta ahora por las nieblas en Lugo cortada la ocho Mondoñedo ante la falta de visibilidad y precaución en Cuenca en la A3 entre La Almarcha Villares del Saz además hoy la Vuelta Ciclista a España transcurre por las provincias de Zamora Orense y algunas vías se pueden ver afectadas

Voz 0027 32:51 hoy bajan un poco las temperaturas y se esperan tormentas en todo el norte de España especialmente en Navarra Aragón y Cataluña sol en el resto del país

Voz 25 33:01 tú eres de los capotes de encontrar un curso para hablar lo tiró que fibra

Voz 26 33:06 estoy muy contento blanda velocidad decir ahora psicópata para hablar muy muy muy muy muy rápido

Voz 1403 33:09 mucha mucha mucha mucha muchas cosas

Voz 25 33:12 los increíble porque sólo quisieron traspasar SL sudan yo te Televisión con el mejor cine Deluxe el nueve de septiembre

Voz 8 34:08 en Hoy por hoy de España

Voz 19 34:20 dos días después de más de cinco años

Voz 1727 34:23 qué obstáculos y problemas el ministro de Fomento el nuevo ministro de Fomento se ha reunido con las víctimas del accidente de Angrois ilesa prometido María que va a estudiar crear una comisión independiente sobre el siniestro sobre el accidente y el cese de imputados de Renfe y de Adif

Voz 19 34:40 en una reunión que se salda con mejores gestos sí pero sin decisiones de peso José Luis Ábalos es el primer ministro en cinco años en pedirle perdón a las víctimas está comprometido además a estudiar la comisión que llevan reclamando todos estos años y que la propia Unión Europea reconoce que es necesaria pero más allá de la buena disposición desde la plataforma recriminan que no saben ni cuándo ni cómo será Jesús Domínguez

Voz 28 35:02 exportados son cinco años al que aunque haya cambiado la cartera de Fomento siempre se han negado bueno la esperanza la tenemos entendemos que se debería hacer porque es que es cumplamos

Voz 19 35:13 sobre el futuro de los dos altos cargos de Adif lleno de Renfe implicados en el accidente el Ministerio estaría dispuesto a cesar los pero cuando se abra el juicio oral contra él

Voz 1727 35:23 en Madrid lo estamos contando aquí en la SER la Universidad Rey Juan Carlos está dando los últimos

Voz 1275 35:28 pasos para liquidar el Instituto

Voz 1727 35:30 de derecho público que dirigía el imputado Álvarez Conde y que fue donde se organizaron los másteres fraudulentos se daría así carpetazo a la vida académica de un organismo donde ya no quedan ni título ni alumnos Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 35:44 buenos días la universidad ha pedido ya Hacienda el cese de actividad ha pedido dar de baja al CIF integrado las cuentas del instituto que funcionaban de forma independiente en las de la propia Rey Juan Carlos queda pendiente una auditoría forense externa que se pondrá en marcha en las próximas semanas y se ha dado ya carpetazo a la vida académica del Instituto de Derecho Público se han entregado de diplomas a más de dos mil alumnos y salvo un título el resto se han extinguido el sustituto de Álvarez Conde es el profesor Pablo Acosta

Voz 29 36:07 como ha hecho mucho daño conmigo realidades ha sido denunciadas a la Justicia comandada quisiera decidirá cómo es que eso eso no puede afectar al mejor yanqui profesores que estamos aquí por vocación y un montón de darle más que les gusta mucho estudiar

Voz 1275 36:27 la Universidad espera que a finales de este año la auditoría esté terminada para cerrar definitivamente el Instituto no

Voz 1727 36:34 la policía investiga la muerte de una mujer de cuarenta años a la que encontraron estrangulada en el edificio del centro de Alicante donde tenía su negocio un primer análisis permite descartar descartar según los investigadores que se hubiera producido un robo Ana Talens bon día día Pepa la autopsia que se practicará en las próximas horas seguramente determinará las causas de la muerte de esta mujer cuyo cadáver fue encontrado por su hermano sobre las seis de la tarde de ayer estaba como dices en un centro de enseñanza de estética hay de peluquería en nunca en el casco antiguo de Alicante es un edificio en el que hay viviendas turísticas la puerta no estaba forzada no se descarta que la muerte de esta mujer se hubiera se pudiera haber producido el lunes vuelve hemos a Madrid en este caso para hablar de algo que no tiene nada que ver con lo académico en el primer juicio por bebés robados en España la Fiscalía mantiene su petición de once años de cárcel para el doctor Eduardo Vela por haber regalado una niña recién nacida Laura

Voz 1275 37:34 años pide la fiscalía trece la acusación particular ahora toca de liberar a los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid y decidir si condenan al doctor Eduardo Vela por robar a Inés Madrigal en el año sesenta y nueve en la clínica San Román

Voz 0127 37:44 en este país no puede quedar impune que alguien jugar a ser Dios cambiando la afiliación falsificando partidas de nacimiento como decía Picasso cercenando el el derecho a conocer los orígenes no

Voz 1275 37:58 el acusado no ha querido declarar en la sesión de este lunes está acusado de detención ilegal de una menor suposición de parto y falsedad documental que dura esa historia que dura esas palabras Laura hasta luego hasta luego

Voz 1727 38:09 y una investigación más la del Ministerio del Interior sobre un dron atención que se habría utilizado para introducir droga hay un móvil un teléfono móvil en una cárcel de Málaga en la cárcel de Alhaurín de la Torre Ana Tere Vázquez buenos días Olave

Voz 0721 38:25 la medida si de confirmarse sería la primera vez que se detecta en una cárcel española el uso de drones para con las sustancias prohibidas la droga unos trescientos gramos de hachís y el móvil con dos cargadores aparecieron en un rincón en uno de los patios de la prisión de Alhaurín de la Torre el terminal estaba bastante bien envuelto quizás para protegerlo del golpe ahora se

Voz 1275 38:43 sospecha que pudieron dejarlo caer de un dron

Voz 0721 38:46 desde coincide que vieron sobrevolar uno de ellos unas horas antes del hallazgo además uno de los paquetes tenía uno de los ganchos que son empleados para sujetar objetos a estos teledirigidos

Voz 8 39:01 ya

Voz 1727 39:03 hoy cerramos la Mesa de España con una despedida Elisa Serna todo un símbolo de la canción protesta en España que ha muerto en Collado Villalba Madrid a los setenta y cinco años

Voz 30 39:14 a día sin Avia

Voz 31 39:18 el se e espero

Voz 30 39:24 eso por qué

Voz 31 39:26 no te que querrá Quiete

Voz 1727 39:37 la compositora poeta cantante fue pionera de la canción militante en español en euskera y en catalán Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 39:46 buenos días Pepa sus canciones hablan de feminismo de combatir la injusticia la discriminación ideológica o la represión franquista que sufrió ella misma en sus propias carnes estuvo presa en la cárcel de Alcalá de Henares recibió numerosas amenazas por parte de la policía política de la dictadura en mil novecientos sesenta y siete comenzó a cantar

Voz 32 40:04 decidimos hacer esta brusca reducción del pueblo no que era en realidad un movimiento espontáneo para bueno no novia canso catalana

Voz 1772 40:17 vamos comunistas sindicalistas sus canciones evolucionaron con el tiempo tratando otros asuntos como la lucha del pueblo palestino sus amigos le darán hoy su último adiós en el cementerio de San Isidro con música como no podía ser de otra manera

Voz 1727 40:30 sus amigos y su familia entre ellos un querido compañero de Televisión Española Félix Gil

Voz 33 40:37 ah

Voz 1727 40:42 son las seis y cuarenta y un minutos de la mañana a las cinco y cuarenta y uno en Canarias ya abrimos la Mesa del Mundo en Reino Unido el Partido Laborista ha zanjado meses de polémica tras las críticas a su líder ayer de Corbijn por su supuesta tolerancia a conductas antisemitas la formación política que está dividida en dos por este asunto ha terminado por aceptar la definición completa de antisemitismo Londres Daniel político

Voz 1161 41:21 la ejecutiva del partido Laborista ha decidido finalmente aceptar la definición completa de antisemitismo de la Organización Internacional para la Memoria del Holocausto se trata de un intento de zanjar una polémica que es alargado durante meses y amenazaba con romper el partido han incluido no obstante una cláusula que garantiza la libertad de expresión sobre Israel y los derechos de los palestinos la polémica empezó cuando el mes de julio la ejecutiva tan sólo doctor su código de conducta siete de los once ejemplos de la definición de antisemitismo de esta organización muchos diputados laboristas entre ellos Corbijn consideraban que los otros cuatro ejemplos podrían limitar las críticas legítimas a la creación del Estado de Israel esto exacerbó a la comunidad judía ya buena parte del laborismo provocando la dimisión de varios miembros del partido empezaron a publicar vídeos antiguos de Corbijn acudiendo actos propalestinos en la reunión de ayer Jeremy Corbijn emplazó a sus colegas actuar contra el antisemitismo a solidarizarse con la comunidad judía proteger los derechos de los palestinos

Voz 1403 42:23 sí oye papaya tengo la solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa a vivir instalarnos una alarma porque

Voz 27 42:31 la alarma si alguien intenta meterse la alarma salta Securitas Direct avisó a la Policía hay pueden echar el intruso de la casa

Voz 0027 42:37 lo que más importa

Voz 11 42:38 las diré la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 1621 44:16 el presidente aquí que que más aquí que las primeras no significa asumir la responsabilidad de decirle a la gente yo voy a trabajar y a pelear más que nunca

Voz 12 44:27 en un optimista antropológico sino una persona que intenta aplicar el sentido común en el día a día en el ejercicio de esta actividad pública que Arroyo

Voz 1403 44:36 agradezco fundamentalmente pueblo en su compromiso ha sido difícil comprenderlo porque ha habido ese dice derrotó a Charlotte voluntariamente

Voz 11 44:46 yermo Fernández Vara José Antonio Monago Juan Carlos Rodríguez Ibarra los tres presidentes extremeños de la historia de la democracia se sientan en Hora veinticinco con Ángels Barceló este jueves especial Hora veinticinco desde el Parador de Mérida por el día de extremado culta la SER pase lo que pase

Voz 17 45:18 estamos al

Voz 1403 45:20 el paro o a Torras se pregunta esta mañana el ojo ojo encerrado bordar los datos del paro malos resultados

Voz 12 45:28 Dida o volver una vez más al raca raca presionan Torra Se acabó la temporada turística de nuevo Wolves empleo de aluvión mal pagado de peor contratado a las tinieblas de la miseria o en el mejor de los casos a la economía sumergida donde el explotador campa a sus anchas pero si algo de muy serán esos datos horrible es que es necesaria hoy más que nunca esa reforma de la reforma del PP que acabe con la denigrante precariedad del empleo por semanas días e incluso horas los contratos cuatro seis ocho que me decía no es un veterano sindicalista este contrato por cuatro horas trabajas ocho pago seis dos de ellas en negro un chollo para el empresario canalla claro decíamos también Torra tiene lo suyo que un teatro no a la sede de Presidencia del Parlament ese trasto inútil para los independentistas a repetir la misma porfía ensueño sueño fabril de una noche de verano empantanado en la nada no encuentra salida al laberinto que él mismo aventajado alumno de Puigdemont se ha construido con su palabrería hueca tiene usted los votos se lo han dicho mil veces a más de la mitad de los catalanes en contra de su proyecto

Voz 1727 46:46 lo demás

Voz 12 46:48 perdone Far folla

Voz 17 46:50 mira

Voz 1727 46:59 nos hemos venido arriba por segundo día consecutivo y tenemos muchísimas asuntos dan que comentar hoy

Voz 1621 47:04 así en primer lugar la propuesta de la DGT para reducir accidentes Rubén de Torrecaballeros Segovia buenos días

Voz 34 47:11 buenos días yo creo que más que de reducir la velocidad en las carreteras convencionales sería reducir la velocidad en aquellas carreteras convencionales que no permitan la velocidad actual de noventa o cien kilómetros por hora hay algunas en las que perfectamente sin embargo hay otras carreteras sobre todo de nuestro medio rural en las que ir a noventa es una auténtica salvajada porque el estado del firme Moreau pues más bien parece el de una montaña rusa que el de una carretera de los radares pues hombre y no es agradable pero a veces es la única manera en la que aprendemos cuando nos tocan el bolsillo nos damos cuenta que no podremos sobrepasar los límites de velocidad porque no podemos usar el móvil al volante

Voz 1621 47:44 coincide contigo Jorge Morón

Voz 20 47:46 soy de la opinión que hay que quitar el pie del acelerador porque tenemos mejores Jose y peores carretera gracias

Voz 1621 47:54 segundo asunto la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos dos horas y media de ejercicio a la semana hay quién las hace de sobra como Juan Pedro desde