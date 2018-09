Hoy por Hoy (05/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1543 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1860 00:23 bueno qué tal estaban muy buenos días el Gobierno no se mueve de momento

Voz 1 00:28 todo este sitio diálogo sí negociación también pero sobre aquello que una a todos los catalanes y las catalanas nacionalistas y no nacionalistas

Voz 1727 00:39 es la portavoz Isabel Celaá que salió en Moncloa inmediatamente después de que ayer por la tarde Quim Torra diera un teatro la famosa conferencia de comienzo de curso político dijo Torra lo de siempre pero evitó las amenazas le reconoció al presidente Sánchez que hable de problema político pero sólo ofreció negociar el referéndum de autodeterminación y la excarcelación de los presos como si dependiera del Gobierno no de la

Voz 2 01:03 justicia ante hemos ofrecido siempre ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez diálogo y negociación posible quieren parar los abusos y las arbitrariedades por si se quiere liberar a los presos políticos si aceptar el retorno de los exiliados por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya Torra

Voz 1727 01:24 lo constantemente de un solo pueblo mientras se dirigía a la mitad de los catalanes siendo presidente de un Gobierno elegido en las urnas y sumando por tanto todos los resortes del poder que le confiere ese cargo llamó a la movilización utilizando como referencia nada menos que al Mandela del Apartheid el Luther King de la segregación racial en Estados Unidos por eso tiene mucho interés escuchar esas palabras que nunca se escucha a las primeras de la portavoz de Isabel Celaá cuando compareció tarde muy tarde ante los medios

Voz 1 01:54 somos escuchado con atención y con mucho interés un discurso que en ningún momento ha abandonado las claves del independentismo más clásico hemos escuchado un relato construido con piezas con piezas con referencias más ancladas en de finales del siglo XIX el veinte que del XXI el pueblo como concepto el derecho a decidir el victimismo

Voz 1727 02:20 y volviendo al dos mil dieciocho es miércoles cinco de septiembre ante las advertencias de los expertos sobre que la economía se enfría habló por fin la ministra Calviño este año España tendrá un crecía

Voz 1510 02:30 esto robusto que las bases del crecimiento sólidas Iker en fin salvo que haya un un un acontecimiento internacional lo que pueda tener una incidencia negativa mantenemos nuestra previsión del dos coma siete por ciento que es por cierto

Voz 1860 02:43 la misma que tenía el Gobierno anterior no suele hablar

Voz 4 02:46 aliño pero ayer fue asaltada por una legión de periodistas

Voz 1727 02:49 las tras el mal dato del paro en agosto pésimo dato del paro en agosto mal dato también el de los accidentes en la carretera tremendo repunte de muertos durante este verano doscientos cincuenta y nueve fallecidos entre julio y agosto

Voz 5 03:03 sí hay política de seguridad vial los aquel te pueden bajar beneficio no hay política de seguridad vial lo que seguros que los accidentes no baja

Voz 1727 03:09 el director general de Tráfico que era este hombre pera Navarro propone instalar más radares y reducir la velocidad en las carreteras que no son autopistas neuronas en las carreteras convencionales donde se produce el setenta y seis por ciento de las víctimas mortales lo hemos sabido esta noche en Argentina un juez ha imputado al presidente la a varios miembros de su Gobierno por no someter a debate en el Congreso qué cosas se el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Voz 1510 03:37 en Alemania y Anna Jane his desde Moscú aquí la izquierda alcanza planta cara

Voz 1727 03:44 ahora los xenófobos un centenar de políticos intelectuales acaban de presentar el movimiento levantarse para intentar frenar el ascenso de ultras populistas y un rigor que habla de la Nueva Economía James Wan Obama se ha convertido en la segunda compañía de la historia en conseguir una capitalización de un billón de dólares es la primera fue Apple hace un mes Eduardo Mendoza publica el Rey recibe la primera parte de una trilogía de novelas

Voz 6 04:14 si no lo contamos nosotros nadie lo contara los historiadores contarán lo que sucedió pero cómo lo vivieron las personas en un momento sólo lo contaran los testigos

Voz 1727 04:29 novelas con aires de memorias escribe Mendoza para dejar dice constancia de lo vivido y antes del deporte la historia de un tuitero que ha revolucionado la red con su experiencia como donante de médula miles de personas han leído su testimonio y esta noche lo hemos escuchado él aquí en la Ser en el nuevo programa de buenas a primeras

Voz 3 04:49 hola qué tal se han tenido día hace un año aunque dice lo más importante que San vivirán donar médula ósea a una persona que no conocía de nada ahora el ochenta por ciento la gente va a hacer por la sangre ya cecina

Voz 0867 05:00 el donar médula es casi casi igual

Voz 3 05:02 la sangre este es un método muy perdido que nivelen y nada

Voz 1161 05:10 quién los deportes casi cuatro horas lleva ya de partido

Voz 1727 05:13 Rafa Nadal Sampe hice lo está poniendo

Voz 1161 05:16 es difícil es el noveno de la ATP Dominic Thiem está siendo un partido de altibajos arrasó Nadal en el primer set cero seis remontó Rafa en los dos siguientes los ganó seis cuatro y siete cinco ha caído siete seis en el país en cuarto con cuatro siete para está en juego el quinto y definitivo de momento empate han jugosa saca a Thiem cuarenta treinta en semifinales hasta el argentino Del Potro sería el próximo rival de Nadal si supera a Thiem y por el otro lado el cuadro los cuartos enfrentan al croata Marin con el japonés Kei Nishikori al serbio Novak Djokovic con el australiano John mil Manning

Voz 1860 05:46 y en cuanto al tiempo a seguir haciendo calor pero baja un poco las temperaturas Jordi Carbó muy buenos días buenos días incluso

Voz 0978 05:53 comenzamos ya chaqueta no sólo en el Cantábrico también en Castilla y León y zonas próximas ya que aquí el ambiente en otra fresco durante toda la jornada con lluvias que ya caen ahora mismo ganarán protagonismo durante la tarde de hecho se extenderán las tormentas a toda la mitad norte sobre todo puntos de montaña cerca del Mediterráneo especial atención en Navarra norte de Aragón también de Cataluña avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias fuertes cuidado en los ríos de los Pirineos ya llevan muchos litros acumulados en el centro y sur de la península también en Canarias más sol que nubes pero como decíamos con calor más soportable

Voz 0867 06:29 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 8 06:36 veintiun mil seiscientos trece

Voz 0867 06:40 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido Guarente hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti departiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Gene dudes pensar con las mejores ofertas en Hipercor supermercado el corteinglés

Voz 0530 07:10 como por ejemplo todos los aceites de la marca Carbonell que ahora puedes llevarte con la segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento y además combinarlos como quieras Hipercor

Voz 0867 07:21 supermercado El Corte Inglés alimenta tú

Voz 8 07:29 la Cadena SER

Voz 1727 07:35 bueno las siete siete las seis y siete en Canarias oido el discurso de Torra oído a la respuesta del Gobierno central que dicen los demás a los líderes catalanes hemos tenido que ir a buscarlos a su casa porque el president no habló en el Parlament donde hubiera tenido réplicas Radio Barcelona Frederic Vincent bon día que han dicho

Voz 0706 07:52 bon día criticas de toda la oposición después de que el president Torra insistiera casi el Gobierno no negocia un referéndum de independencia ellos seguirán adelante lo resumió así con un o libertad o libertad es lo que dijo en su conferencia en el Teatre Nacional de Catalunya en la que llamó a la movilización

Voz 2 08:09 en paratas los octubre ya más Gran Suite es para libertad Katharine todo está la memoria comparar siempre a Martin Luther King

Voz 0706 08:16 o incluso proponía una marcha inspirada en la de Martin Luther King apeló a la Moncloa a lo que calificó de una negociación de buena fe negociación siempre para un referéndum de independencia respuesta del Gobierno

Voz 1 08:26 al igual que se le exige al Gobierno de España escuchar y dialogar el Gobierno de España le pide a la al de la Generalitat que abra un diálogo entre todos y todas las catalanas

Voz 0706 08:39 la líder de la oposición en Cataluña Inés Arrimadas de Ciudadanos lo que pedías activaría el ciento cincuenta y cinco

Voz 9 08:44 el diálogo es la única vía de desbloqueo señora estaba escuchando la entrevista que le hacías a Inés Arrimadas y estoy la verdad es que a mí me da pena que este Arrimadas haciéndole oposición la Sánchez en vez de hacerlo posición a Torres

Voz 0706 08:55 qué es lo que decía la socialista en Hora Veinticinco Inés Arrimadas ahora sí de Ciudadanos ponía el acento en el Gobierno

Voz 10 09:01 la única explicación ver que Pedro Sánchez no haya actuado estamos haya protegido como como se merece millones de catalanes es porque Torra es el socio de Gobierno de Sánchez y porque ellos de la presidencia

Voz 0706 09:12 sí desde los Comunes Pepa Ada Colau lamentaba que el independentismo dice

Voz 0867 09:15 te vuelve a caer en los mismos errores gracias Freddy Torras

Voz 1727 09:18 centro todo su discurso en el uno

Voz 1543 09:20 tuve no habló del seis y siete de Sepang

Voz 1727 09:23 hombre mañana se cumple un año de la aprobación en el Parlament de la leyes de ruptura en aquel pleno en el que se ignoraron los derechos de la oposición y sobre lo ocurrido al que el día de hoy sobre el año que ha transcurrido

Voz 1876 09:38 hasta hoy la mirada de Argelia Queralt buenos días Pepa mañana hace un año que el Parlament aprobó dos leyes que pretendían la ruptura institucional de Cataluña con el resto del Estado esta ruptura de por sí gravísima non contexto democrático fue posible porque los representantes del cincuenta por ciento de catalanes impusieron su apuesta

Voz 1727 10:00 el lateral al otro cincuenta por ciento de la cuota

Voz 1876 10:02 acción desde entonces vivimos en una escalada de faroles amenazantes desde el independentismo frente a la realidad estatal que ha alcanzado el límite de lo jurídicamente admisible puso sus instrumentos de defensa constitucional sobre la mesa eso sí no siempre de la forma más acertado un año después tenemos un nuevo interlocutora en el Gobierno del Estado que apuesta por una nueva estrategia eminentemente político a pesar de los señores Rivera y Casado en Cataluña el president Torra en cambio no ejerce como nuevo interlocutor sino como portavoz de la agenda de Puigdemont en este contexto Esquerra debería asumir que la traición al proyecto independentista es de aquellos que pese a su fracaso mantienen una estrategia de confrontación política social es el momento de cambiar de interlocutor y permitir que Cataluña vuelva a ejercer su autogobierno de forma plena y autónomo

Voz 0867 11:04 sí

Voz 1727 11:06 son las siete y once las seis y once en Canarias

Voz 12 11:09 el el

Voz 1543 11:12 subirnos al tren de la noticia el servicio de venta de billetes de Renfe con entrega a domicilio ya está disponible en toda España los viajeros pueden comprar los billetes de tren por teléfono y recibirlos en su domicilio o la dirección que deseen las condiciones de este servicio se pueden consultar en el teléfono nueve uno dos trescientos veinte trescientos veinte o en Renfe punto com

Voz 13 11:33 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 8 11:37 eh

Voz 14 11:40 en Carrefour Carrefour entonces queremos celebrar las veintiuno etapas de la Vuelta con ofertas hasta el seis de septiembre tienes la pechuga entera de pollo por tres euros con noventa kilos Carrefour patrocinador principal aguanta

Voz 15 11:54 la dedicada a los pues si pasara algo a los todas los retrovisores los imprevistos al aparcar Ribeiro

Voz 4 12:00 dedicado a todas las familias que tienen un poco de Fame le

Voz 1510 12:04 con Family sacó unos ahora ya está el XXXI doctor

Voz 0530 12:06 la tendrás toda la protección que necesitas con dos Ágora

Voz 16 12:09 si la alarma de Securitas Direct entre muchas más ventajas informa ten Caixabank punto es Caixabank

Voz 0867 12:15 tenemos elegir al ganador de la Primitiva señor bien hoy quiero a alguien vio de esos que cuando empieza a llover dice parece que está empezando a llover que irá en el coche y se encuentra un atasco te dice con cara seria hoy pues va a haber atasco hoy en la radio que va a ser largo no duda en advertir T creo que va para Darro le va a dar todo el premio obviamente

Voz 17 12:36 no el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera por solo un euro puedes ganar el pote de veintiocho

Voz 2 12:41 millones de euros de la primitiva no te la juegues

Voz 17 12:44 la

Voz 1727 12:50 Carolina Gómez buenos días qué tal Pepa Bueno ha ido ABAO buenos días buenos días Ana corbata Un buenos días buenos días Lina las ONG's están presionando al Gobierno para que suspenda la venta de todas las armas que puedan ser utilizadas contra la población civil en un conflicto armado ayer rescatar vamos aquí en la SER que Defensa ha paralizado la venta a Arabia Saudí de cuatrocientas bombas de precisión que se iban a utilizar en la guerra de lleno

Voz 1510 13:12 las ONGs piden que se suspendan las licencias de exportación

Voz 0821 13:15 lo de armas mientras se revisan las condiciones de los contratos con Arabia Saudí por el riesgo de uso en Yemen ayer se reunieron con el Gobierno que únicamente se ha comprometido a estudiar la petición en los próximos meses dicen eso sí se va a poner en marcha un nuevo certificado obligatorio en el que el comprador se comprometa a no usar el armamento contra la población civil

Voz 1727 13:32 ha han duplicado las denuncias por acoso en las fue

Voz 0821 13:35 desalmada sí según los datos a los que ha tenido acceso la SER las denuncias han pasado de veinte a cuarenta y dos en apenas un año entre dos

Voz 1543 13:40 el dieciséis y dos mil diecisiete es la primera estadística tras la tipificación en el Código Militar y la puesta en marcha del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de género en las Fuerzas Armadas el último asunto que ha sido no

Voz 1727 13:51 durante todo el verano han al ministro del Interior finalmente ha ordenado retirar el borrador que regulaba el comportamiento y el atuendo de la Guardia Civil entre otras cosas prohíbe a los tatuajes

Voz 0821 14:00 el empleo sigue Grande-Marlaska quiere que se redacte otro texto y que que se consensúe con las asociaciones de guardias civiles que lo habían criticado de forma mayoritaria la Dirección General de la Guardia Civil planteaba prohibir

Voz 1543 14:11 tatuajes peinados que no sean clásicos o las pausas para fumar son ahora las siete catorce las seis y catorce en Canarias

Voz 0867 14:20 conducir un BMW de fin de semana o de viajes improvisados conducir un BMW es tan fácil conduce un BMW X3 desde veinte euros al día

Voz 18 14:28 de entrada y con seguro a todo riesgo mantenimiento reparación

Voz 0867 14:30 ya existente en carretera tan fácil

Voz 13 14:32 tanto ya renting ofertado por alfabeto España Fleet Management oferta válida para pedidos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho consulta condiciones en BMW punto es

Voz 19 14:40 los buscadores de los robots capaces de encontrar un curso para abrir una me lo tiro de fibra

Voz 20 14:45 estoy muy contento cántabro decir ahora que para hablar muy muy muy muy rápido

Voz 1543 14:48 es decir mucha mucha mucha mucha muchas cosas

Voz 19 14:51 afrentas increíbles enfoca porque sólo si contrataciones se les regalamos un año de televisión con el mejor cine detuvo el nueve de septiembre

Voz 0867 15:00 sólo ahora en Carrefour

Voz 14 15:02 que resurge podéis ahorra que el IVA en todas las cervezas sólo hasta el once de septiembre descuento en cupón canjeable para las compras

Voz 8 15:13 en la Cadena Ser

Voz 1727 15:20 a Donald Trump la sociedad civil norteamericana le da cuando puede de su propia medicina furibundo usuario de las redes sociales de los medios afines de los símbolos mediáticos hoy desayuna con una imagen muy impactante mujeres vestidas como las protagonistas de la serie de televisión el cuento de la criada un icono feminista pues así protestaron ayer en el Senado de Estados Unidos contra el nombramiento del juez no es el candidato de Donald Trump a la Corte Suprema que culminará con este nombramiento el giro conservador de un tribunal que entre otras cosas tiene que decidir sobre el aborto corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 15:57 buenos días el nombramiento del juez cava Nook para el Tribunal Supremo aviva la polarización en un momento de gran división social y político aquí en Estados Unidos Cava no es el segundo juez propuesto por Donald Trump de confirmarse su nombramiento consolidaría el carácter conservador del Tribunal más importantes del país los demócratas lo rechazan en bloque

Voz 21 16:16 si se tiene fijados sendos va a veces se de halal

Voz 1510 16:21 la senadora camada Harris pide transparencia a la Casa Blanca que se niega a entregar miles de documentos de los años en los que cava Nook trabajó para el Gobierno de Bush y que pueden cuestionar su independencia el Gobierno alega que se trata de información clasificada un grupo de activistas ha sido expulsado de la sala por sus gritos en contra del magistrado una docena de mujeres se ha disfrazado recreando la serie y el cuento de la criada creen que de ser ratificado por el Senado Cava no legislará en contra de los derechos de las mujeres como el derecho al aborto y eliminará otros avances legislativos en materia de igualdad racial y sexual que ahora se están poniendo en tela de juicio veintidós manifestantes han sido detenidos en el Capitolio por desorden público

Voz 1727 17:03 en Francia Macron les siguen emitiendo ministros ya son dos finalmente va a ser el presidente de la Asamblea el actual el que asuma la cartera de Medio Ambiente y una antigua nadadora olímpica la cartera de deportes El Macron no va a hacer una crisis más profunda sino simplemente va a sustituir a los dos ministros dimitidos su imagen la de Macron es a estas alturas

Voz 1543 17:25 este mandato la peor de la de todos los

Voz 1727 17:28 presidentes de la Quinta República corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 1876 17:32 buenos días François de Bush de cuarenta y cuatro años de hasta ahora presidente de la Asamblea reemplaza al carismático pero imprevisible Nicolau luego de sesenta y tres con sus veinticinco años de militancia en los Verdes de Reyes menos idealista que su predecesor pero tiene más experiencia política para relevar a la titular de Deportes la olímpica luego a les él quien renuncia de ayer o sea es decir nada Rosana magacín negó que fue campeona de natación con esto esto relevos el presidente Manjón en mínimos de popularidad está un verano agitado y criticado por su forma monárquica de gobernar retoma el curso político con asignaturas sociales pendientes y el primer ministro Filipe en una entrevista en televisión despejó anoche una de las grandes incógnitas para los franceses y el IRPF con retención en la fuente como existe en España en la gran mayoría de los países europeos entrará finalmente en vigor el uno de enero

Voz 17 18:30 hoy es el día con la luz máscaras aunque que Sevilla

Voz 23 18:33 no es el país europeo con una mayor media de horas de luz solar al año y sin embargo no nos permiten el autoconsumo placas solares o bien mediante ley

Voz 17 18:44 con tanta historia con la contaminación in cobran no las bolsas de los supermercados con inventarse un impuesto para el diésel

Voz 23 18:51 sin embargo no nos permiten utiliza una energía tan limpia

Voz 17 18:55 las olas el problema es que como hay tanto enchufado y tanta puerta giratoria cualquier acaba con las eléctricas verdad una empresa pública de electricidad sugiere Fernando de Cádiz segundo asunto la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos dos horas y media de ejercicios semanales bon día

Voz 24 19:09 buenos días entre desde Barcelona la última vez que hice deporte de hace dos años catorce kilómetro y medio tuve que dejar de hacer deporte porque tengo una vértebra movida estoy fuera de de operación hace dos años y mandado para tres años más eso está pasando aquí

Voz 17 19:24 en Cataluña bienvenido y ánimos Rafael tercer asunto la DGT propone bajar la velocidad en carreteras secundarias aumentar los radares lo que para Juanjo de Granada es puramente recaudatorio propone eh

Voz 25 19:35 tema por ejemplo de los guardarraíles algo que deberían de mejorarlo ya tiene el caso de los Montero eh fatal para la integridad física cuando ahí una caída tendrían que mejora lo que la señalización vertical y horizontal en toda la la red de carreteras y sobretodo aquí lo más importante lo que tendrían que hacer mejora el estado del asfalto porque pésimo en muchísimos puntos de nuestra carretera bienvenido Juanjo

Voz 1727 20:00 muchas gracias a todos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 8 20:08 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:11 qué tal buenos días con dieciocho grados ahora mismo en el centro de la capital y sin cambios en la previsión del tiempo se mantienen igual que ayer las temperaturas la decisión de Manuela Carmena se hace ya necesaria lo dicen en su propio equipo donde confirman que septiembre será el mes en el que la alcaldesa anuncie de una vez por todas si se presentará o no a la reelección Ésta es la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento Inés

Voz 3 20:33 Vanesa en La Ser en Hoy por Hoy Madrid no sólo la veo animoso

Voz 0795 20:36 la sino que la animo y creo que el tiempo

Voz 3 20:39 efectivamente es una decisión personal pero el tiempo se va se va haciendo ya necesario y la decisión de enfermedad así una decisión que admiten

Voz 1275 20:49 en el Grupo Socialista municipal afecta a todo el tablero electoral en la capital no sólo en los socialistas aunque el líder del PSOE madrileño intentaba ayer restar importancia lo que a Carmena José Manuel Franco en La Ventana de

Voz 2 20:59 yo creo que afortunadamente para todas las madrileña sin madrileños hay vida política al margen de la señora Carmena dicho esto desde el respeto personal e institucional que merece a nuestro partido no resulta absolutamente indiferente que la señora Carmena se presenta o no nosotros propondremos un candidato o una candidata que va a salir a ganar las elecciones desde

Voz 1275 21:19 ejecutivo madrileño dicen que hablar de Carmena es el único salvavidas que le queda a Madrid tras tres años de gestión que califican de desastrosa como Ángel Garrido el portavoz del PP en el Ayuntamiento José Luis Martínez Almeida también en estos micrófonos dice que tampoco le dolería si Pablo Casado no confía en él como futuro candidato en la capital Almeida en la SER

Voz 0867 21:36 pero una cosa es que a uno le gustaría ser candidato contuviera el honor de ser candidato al Partido Popular tanto en la comunidad con mi caso por el Ayuntamiento y otras cosas que nos dolerá no serlo yo creo que lo importante es el proyecto que tiene el Partido Popular ahora todo hay que enfocarlo en positivo es decir a mí sí me dijeran y me lo miraban como candidato pues me gustaría mucho sería un honor para mí poder ser el candidato que no lo soy yo no me dolería

Voz 26 22:01 eh

Voz 1275 22:07 y antes de que se despejen las incógnitas electorales Madrid prepara el último debate sobre el estado de la región de esta legislatura el primero de Ángel Garrido titulares con Enrique García comenzará

Voz 1161 22:17 trece de septiembre el consejero Carlos Izquierdo Gonzalo en la SER que habrá alguna sorpresa y que el presidente Garrido prepara novedades adujo que el PSOE no se cree que habla de continuismo con el Gobierno de Cifuentes Podemos teme que el proyecto de ley que permite la flexión

Voz 1275 22:28 o de los horarios de las farmacias se va a convertir en un nuevo factor

Voz 1161 22:31 igualdad entre los establecimientos grandes y los más pequeños visto para sentencia el juicio por los bebés robados la Fiscalía mantiene su petición de once años de cárcel para el doctor Vela que no ha querido declarar la denunciante Inés Madrigal

Voz 1727 22:41 Inés Madrigal desea que el caso llegue al Supremo

Voz 1161 22:43 de madrugada se han cumplido treinta y un años de incendios

Voz 1275 22:46 Almacenes Arias en el que murieron diez bomberos

Voz 2 22:49 no te rindas aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo

Voz 1275 22:53 eh tú sabes reinas de Mario Benedetti el Cuerpo de Bomberos de Madrid les ha rendido un homenaje junto a sus familiares en la plaza del Carmen donde estaban los almacenes la situación en las carreteras madrileñas a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 27 23:14 buenos días hay complica el tráfico en Madrid sobre todo de entrada a dos Torrejón San Fernando a cuarenta y dos Getafe a cuatro Valdemoro y Pinto hoy en las seis desde Las Rozas además en esa misma seis tenemos en Aravaca un autobús que está averiado agrupando el arte el Bus VAO en sentido a Madrid en la M40 misma situación tráfico en aumento ya con retenciones

Voz 8 23:35 sí

Voz 0867 23:39 las cocinas y los baños los materiales nobles el parqué cerámico

Voz 1275 23:44 hoy es simple

Voz 0867 23:47 repetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más ahora por mucho menos

Voz 4 24:01 de dónde vienes con el maletero lleno de comprar pues de ahorrar con mi superpoderes de compra como muy fácil ahorro mucho cada día comprando en el hipermercado Leclerc si quiere esto también pueda

Voz 0867 24:11 vuelven los superpoderes de compra Leclerc donde cada día vemos que para trabajar necesita idiomas

Voz 0530 24:19 sí tecnología aprende en The Green

Voz 0867 24:21 el idioma que tú quieras con profesores

Voz 2 24:24 Bossi para todas las edades cien por cien de aprobados en extramuros

Voz 0530 24:27 su oficiales y para jóvenes y niños cursos de programación de juegos y robótica encuentra tu centro más cercano en de Eamon kit punto es aseguró mostró futuro ir de tus hijos

Voz 21 24:38 has visto la nueva página Superman visto pero si no pudo dejar de mirar su sofá de cuero que mejor es el recuerdo eso majísimo que mereces esos cortinas sombra más que me he quedado colgada de ellas

Voz 13 24:50 y que ahora más cerca ven a la tienda más maja de Goya hay encuentra toda la inspiración para tu salón en Goya cuarenta y siete más en Ikea punto es

Voz 0867 25:00 este señor está practica

Voz 28 25:01 cuando el tranquila el servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 3 25:23 de once mientras que tranquilo está

Voz 29 25:27 sabías que muchas de las enfermedades de retinas deben ser tratadas de inmediato estas patologías suelen avanzar rápidamente y pueden ocasionar graves pérdidas de visión en Clínica Baviera somos líderes en oftalmología disponemos de una excelente unidad de retina donde damos respuesta a estos problemas solicita tu consulta en el teléfono gratuito novecientos veinte sesenta veinte o en Clínica Baviera punto com

Voz 30 25:48 señor ataca Nine es dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz no ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un doce y medio por ciento y no puede es decir un doce y medio por ciento menos de improperios

Voz 0867 26:02 hay tímido vampiro con la luz en Factor Energía punto com haremos más anuncios y por fin hay otra luz Factor Energía han recuperado dos mil cien mil ochocientos tres mil euros cifras es la comisión de apertura notaría gestoría tasación reclama los gastos de tu hipoteca abrimos oficinas en Carrefour de Móstoles y en el centro comercial La Gavia pide cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 1275 26:36 veintitrés de noviembre es el día en el que van a empezar a aplicarse las restricciones al tráfico en el centro de Madrid el Ayuntamiento ha presentado un plan de movilidad previo a la entrada en vigor definitiva de Madrid central el área de prioridad residencial que afectará a todo el centro de la ciudad comenzará como decimos a finales de noviembre aunque el Consistorio pide desde ya que no se vaya en coche al centro Sara selva

Voz 1315 26:56 el objetivo es buscar una transformación de la ciudad que favorezca a los peatones ya las bicis con la que quieren reducir el uso del vehículo privado

Voz 0795 27:03 las medidas que se dirigen al conjunto de la población no los conductores osea que sigue los tenemos en cuenta pero la ciudad no se puede regir el destino de un porcentaje más pequeño que ocupa el mayor espacio y que contamina más

Voz 1315 27:18 después de ese periodo de pruebas que empieza el veintitrés de noviembre habrá otra etapa que comenzará a principios de año en la que Madrid central funcionará pero sí multas las sanciones comenzarán a aplicarse antes de que termine la legislatura hasta entonces han puesto en marcha un plan de movilidad con una serie de medidas de vigilancia y control de tráfico

Voz 0795 27:36 estamos anticipando ya de alguna manera con carácter más global lo que va a ser en un futuro El Madrid central y por tanto todas estas medidas y estas informaciones funcionan a modo de ir poniendo progresivamente

Voz 1315 27:51 aconsejan que no se utilice el vehículo privado sobre todo en zonas afectadas como Gran Vía Canalejas ya Atocha

Voz 1275 27:57 novedades sobre las grietas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que estaba muy cerca de la Puerta del Sol el Ayuntamiento de Madrid ha propuesto a la promotora del proyecto Canalejas que modifique el sistema con el que están mejorando a demás de estas obras la línea dos de Metro unas obras que están afectando a este museo comunidad consistorio empresa y Metro se han reunido este martes para buscar una solución Javier Bañuelos

Voz 1727 28:16 todas las partes coinciden según el I

Voz 1161 28:19 también te Madrid en que el origen de las grietas de la Real

Voz 0861 28:21 Academia de Bellas Artes proceden de la zanja que se está acabando para mejorar la línea dos de Metro un obra que la promotora de Canalejas está realizando gratuitamente a metro los ingenieros del Ayuntamiento han propuesto a la dirección de obra que modifique el sistema de trabajo lo avanzaba aquí en la SER el concejal de Urbanismo José Manuel Calvo

Voz 31 28:41 se ha dicho es que hay que buscar un método

Voz 32 28:43 menos agresivo para poder hacer esas

Voz 0867 28:46 Tokio Calvo cree que la dirección de obra debería haber

Voz 0861 28:48 ese coordinado mejor con la Real Academia se hubiesen retirado ante las piezas de arte no habría sufrido ningún problema

Voz 1275 28:55 en Carabanchel las familias del colegio público República de Uruguay siguen a la espera de una respuesta por parte de la Consejería de Educación a dos días de que empiece el curso han conseguido el mínimo de sol el once que les exigió que en para evitar el cierre de una línea en Infantil que se produjo ya antes de verano el concejal del distrito ha enviado una carta al consejero en la que le urge a cumplir con su compromiso Marisa zorro es portavoz de AMPA

Voz 1510 29:16 empieza el colegio y a pesar de que empieza el colegio esas familias siguen en el aire sin si teniendo la decisión tomada y la voluntad de venir al Uruguay

Voz 0530 29:25 Miren colegio aquel que acudir Coral Báez en representación del consejero nos dijo que esto no se podía dilatar que en esta semana las clases empiezan el viernes

Voz 1275 29:33 lo que la policía tuvo que personarse ayer en el servicio de apoyo a la escolarización de este colegio donde las familias hacen cola para matricular a sus hijos

Voz 33 29:39 la vía dos funcionarios atendiendo las peticiones edema

Voz 1275 29:42 se produjo un fallo informático por lo que era casi imposible gestionar las ventanillas el ambiente se caldeó los agentes acudieron para evitar que fuera mayores dieciocho grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 16 29:57 eh

Voz 1543 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:12 esta mañana la ministra de Política Territorial y Función Pública Meritxell Batet va a explicar en el Congreso de qué se habló en la comisión bilateral que mantuvo el Gobierno de Sánchez con el Gobierno de Cataluña el uno de agosto pasado fue la primera comisión bilateral en siete años antes dentro de una hora Batet estar aquí en Hoy por hoy en la SER se habla hay en esa comisión de las cosas de la vida cotidiana de los catalanes

Voz 1860 30:36 sobre lo demás sobre el independentismo que hoy los divide a los catalanes por la mitad sin novedad el Gobierno central ofrece un nuevo Estatuto y Torra pide un referéndum de autodeterminación a sus acataba no es sobre un estatuto con mía tan solos un referéndum de autodeterminación sabemos que estado estamos en el lado

Voz 1727 30:58 correcto de la historia llegó a decir quinto Torra ayer en esa conferencia tan esperada Alfonso Armada buenos días o la unos días en el lado correcto de la historia dice que está los independentistas Torra que esta esta mañana me dices en cinco portadas en cinco

Voz 0867 31:13 abrumador del torneo como estrella de las

Voz 4 31:15 cálidas en ABC más de lo mismo el Gobierno ofrece más

Voz 1275 31:18 luego a Torra tras un discurso en el presidente catalán

Voz 4 31:21 recrudecerse retórica golpista El País lo lleva Torra evita nuevas amenazas sin renunciar a su discurso radical el presidente catalán eligió un teatro en vez del Palau de la Generalitat para presentar su propuesta política por su deuda de la degeneración de la sociedad del espectáculo en la que estamos la de Cultura también se mete esta mañana el proceso catalán se mete por ambas partes se entrevistan a Eduardo Mendoza con motivo de la publicación de su nueva novela el Rey recibe dice el propio Mendoza que no entiende lo que pasa en Cataluña hay que la da miedo es muy incómodo porque quieras que no soy un intelectual un intelectual tiene que explicar no ya a los a los demás sino asimismo las cosas que está habiendo muchas no las seis explicar el mundo sí luego el tema Torra Torra desprecia Sánchez el referéndum ya se ha dicho La Vanguardia Torra llama a la movilización pero esquiva la desobediencia en este tema la desobediencia también insiste el diario que de ser insiste no aceptará una condena a los presos independentistas

Voz 1727 32:13 ha encontrado una analogía peligrosa e a cuenta de Torra

Voz 4 32:16 era deriva secesionista la verdad que sí Plácido Fernández vía hagas Bartolomé que es doctor en Ciencias Políticas y magistrado jubilado apostilla en el mundo la actualidad catalana con un título que tienta como un fogonazo el síndrome Casares Quiroga ha el padre de María Casares aquella gran actriz exactamente que además fue amante de Albert Camí dices magistrado se ha dicho siempre que Santiago Casares Quiroga presidente del gobierno de la Segunda República tras las elecciones de febrero del XXXVI entre las noticias sobre el alzamiento militar de los días diecisiete dieciocho de julio se negó a reconocer su relevancia imposibilitando la eficaz reacción del aparato estatal lo que pudo haber sido un simple golpe se convirtió en una guerra cuyas consecuencias hemos estado pagando hasta estos días analogía demasiado forzada algunas lavan ayer en las radios de que Rajoy tardó tanto en reaccionar ante los desafíos independentistas que al final todo fue mucho peor y un eje

Voz 1727 33:06 tocó lateral que no sorprendió ayer por la tarde mientras Torra estaba dando su conferencia una dimisión

Voz 4 33:11 esperada la verdad que si alguien que también viene del mundo de la historia pues Domènech líder de Podemos en Cataluña dice El Mundo Iglesias pierde a su voz en la crisis catalana Xavier Domènech deja por sorpresa la política llevando al liderazgo de los comunes en el Parlament de Podemos en Cataluña una razón dice irse agotado en lo político y en lo personal que de otra manera Agbar la Sociedad General de Aguas de Barcelona que ha decidido volver a instalar su domicilio en la capital catalana porque las cosas parece que están mejor si es la primera que vuelven después de de la fuga

Voz 1727 33:44 numerosa de hace un año ahora

Voz 4 33:46 ni una aportación que te parece muy valiosa sobre la comisión de la verdad que propone el Gobierno Sánchez la verdad es que soy de un historiador además que ya está domingo al Partido Comunista Antonio Elorza en el país bajo el título verdades históricas recuerda que la responsabilidad de la Guerra Civil está clara no hace falta una comisión de la verdad para esclarecer la dice que si hace falta sin embargo un acción de resarcimiento de las víctimas pero se pregunta hasta qué punto están dispuestos los grupos políticos herederos de entonces a asumir culpas e incluso crímenes de sus correligionarios no verá el ministro de Justicia anarquista García Oliver cubriendo los desmanes de los suyos la responsabilidad comunista de las sacas asesinas de noviembre del treinta y seis basan reúnen o la tradición patriótica del PNV a la República que desembocó en la rendición de Santoña a juicio de Elorza tendríamos un XXXVI imaginario

Voz 1727 34:31 ante tanto ruido político tú decías Torra protagonista de la realidad bueno la realidad es esto que de no ahora no los empleos que se va

Voz 4 34:39 era sin duda uno de los titulares más llamativos del día lo lleva al mundo a soportada treinta y uno de agosto el día con más despidos de la historia más de quince mil personas perdieron su trabajo cada hora el último día del mes en total trescientos sesenta y tres mil diecisiete personas fueron despedidas último día de agosto El País toma la lleva a su portada con el título el día más aciago para el empleo en España es decir una masacre

Voz 1727 34:59 llevas hoy es el tercer día no que hace señales de humo aquí en Hoy por hoy no había hablado todavía creo o muy poco de Trump

Voz 4 35:06 sí yo creo que hay que darlo para que no nos abruma

Voz 1727 35:08 lo Bubok Bogart la mitad del crédito

Voz 4 35:11 quedó a Nixon con su investigación sobre el Watergate en el Washington Post publica su libro sobre el presidente estadounidense de titula lo titula miedo en una fecha idónea icónicas sale a la luz el 11S de Trump dijo el jefe de gabinete el general John Kelly es un idiota es imposible convencerle de nada está descarrilado estamos en la ciudad de los locos lo cuenta Javier Ansorena en ABC

Voz 1727 35:32 por qué te parece una presunta buena noticia que en Alemania se esté reorganizado la Izquierda para hacer frente a los populistas

Voz 4 35:40 bueno lo cuenta Ana Carbajosa la presunta buena bueno primero porque parece el nacimiento de la nueva Izquierda Sara o o a alguien NEC de Linke la fiesta de la socialdemocracia funda levantarse una plataforma con guiños nacionalistas para votantes desencantados vamos a la vista de esta manera una izquierda con las fronteras que busca los descontentos con la inmigración porque estaba detrás el tema está siempre inmigración nacionalismo e de la foto de la portada del país sin duda es una de las grandes fotos del día y además tiene que ver con esta sociedad del espectáculo de que las que Torra nos quiere meter haciendo política en un teatro mujeres vestidas como las intérpretes de la inquietante novela de Margaret Atwood convertida en serie el cuento de la criada protestan El Sena

Voz 1727 36:22 de Estados Unidos contra prêt rábano

Voz 4 36:24 el juez conservador candidato de Trump para ocupar un puesto vitalicio del Tribunal Supremo y así titula el New York Times esta información como las confirmaciones del Supremo se convierten en un espectacular

Voz 1727 36:35 los en el peor de los mundos posibles porque después de escuchar un informativo

Voz 4 36:38 a Víctor Lapuente escribe un artículo en la página noble de opinión del país en la línea del psicólogo experimental y lingüista Steven Pinker o del filósofo Javier Gomá a los que no cita por cierto como el título de vivimos en Matrix señala que no es cuesta reconocer el progreso y la gran paradoja es que mientras los datos nos indican que esta era la era de mayor prosperidad y paz de la historia la percepción que tenemos es que atravesamos la época más crítica y convulsa es culpa de los que contamos el mundo no lo contamos bien bueno tarea para los periodistas es culpa nuestra de que contemos este mundo en estado de convulsión cuando según algunos datos vivimos en el mejor de los mundos

Voz 1727 37:17 libres hasta ahora Alfons hasta mañana

Voz 4 37:20 a ganar

Voz 1727 37:25 mucho más cerca en Valencia nuevas sentencias sobre las licencia

Voz 4 37:29 ya sube TC el Tribunal Supremo

Voz 1727 37:32 Liga la Generalitat a conceder doscientas nuevas licencias de arrendamiento de vehículos con conductor de radio valenciana Talens el subrayado ratifica

Voz 0141 37:40 la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que hace

Voz 1727 37:43 tanto el recurso de la empresa contra la decisión de la

Voz 0141 37:45 y de no concederle las licencias la solicitó la había presentado en febrero de dos mil trece antes de que entrara en vigor el cambio de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres pero la Generalitat resolvió en octubre cuando ya estaba en vigor ese cambio no concedió las licencias y ahora el Supremo obliga al Gobierno valenciano a revocar su negativa añade además que la ley vigente no contempla ningún tipo de restricción o limitación del número de solicitudes que pueden ser interesadas Klien por un particular o bien por una sociedad mercantil

Voz 1727 38:12 el futbolista del Barça Gerard Piqué sí sabía que había perdido los puntos del carné de conducir cuando lo pararon al volante lo ha dicho el director de la DGT Pere Navarro

Voz 5 38:22 pues que no vaya con chófer explico cómo cierto nivel alto está seis meses claro

Voz 1860 38:30 escucha no comprende que el jugador no tenga un chófer ahora

Voz 1727 38:34 que está sin carné Radio Barcelona La Haya Colomé

Voz 1860 38:37 la Dirección General de Tráfico confirma que le notificaron a Piqué que había perdido todos los puntos del carnet de conducir cuando el viernes pasado la Guardia Urbana lo paró después de cometer una infracción Navarro explicaba que el enviaron una carta certificada pero eso no quiere decir que lo supiera para verificarlo el juez quiere comprobar si el jugador firmó el recibo del cartero cuando alguien pierde todos los puntos del carnet de conducir ha de esperar seis meses para volver a recuperarlos el juez también podría retirar el permiso al menos durante un año si se confirma que lo sabía porque habría cometido un delito contra la seguridad del tráfico cuando el Museo del Prado abrió sus puertas en el año mil ochocientos diecinueve todavía vivía Goya

Voz 1727 39:19 eso el Prado cumple doscientos años con Goya claro como uno de sus protagonistas el Prado por tanto se va a centrar esta temporada en su bicentenario el Reina Sofía viaja al París de la posguerra y el Guggenheim de Bilbao se pone impresionista Éste es el arranque de El arte que viene este otoño Raquel

Voz 1510 39:41 decía el Prado cumple doscientos años y el objetivo sacarlo a la calle utilizarlo como plataforma de avance y cambio social Nos cuentan desde el museo el plato fuerte de noviembre Prado mil ochocientos diecinueve dos mil diecinueve un recorrido que va a servir para entender los doscientos años de historia de la primera institución cultural de España por su parte el Reina Sofía va a fijar esta temporada su mirada en París en la compleja escena cultural de posguerra con abundante producción muchas veces olvidada que firmaron artistas como Picasso o Kandinsky Manuel Borja Villel es el director del museo

Voz 32 40:12 lo interesante es que a París la convierten no garantiza el cultural no solo es no especialmente los extranjeros y en una época en la cual Europa parece tener tantos problemas no sabe qué hacer con la gente de otros países es darse cuenta de que las ciudades son grandes por la gente que vive y mucha gente de la que son de otros países creo que es una reflexión importante para hacerse el Guggenheim sacará por primera vez de Nueva York

Voz 1510 40:41 las obras de la célebre colección Tannhäuser donada hace más de cincuenta años que reúne medio centenar de joyas del impresionismo el post impresionismo en los primeros maestros modernos el Macba abrirá sus puertas al trabajo del escultor Jaume Plensa

Voz 13 40:56 cuando tu hijo te dice que después del cole que de hacerlo inglés tuvo al tenis y cada equipo además a signo de cien testigos vivos de vivos si quiere sentirte vivo piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos

Voz 35 41:08 ni los trescientos euros sin intereses ni comisiones entran virus punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy bus

Voz 36 41:17 llegan los mil Max de Air Europa a creados para Ci caza precios vuelos nacionales y europeos desde veintinueve euros y América desde ciento ochenta y nueve euros por trayecto consulta condiciones Icaza tus precios mini Max antes del dieciséis de septiembre en Air Europa a punto com Villa

Voz 35 41:35 tú préstamo en virus y te lo transformó sin quince minutos entra ya en vivo oculto es apoyaban novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos disiente Teddy dibujos

Voz 8 41:46 en la Cadena Ser

Voz 1315 41:49 por

Voz 1727 41:50 con Pepa Bueno son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 0867 41:55 Volkswagen y el deporte hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1860 42:06 cómo va el partido de Nadal en el Abierto de Estados Unidos ante es bastante apretadito está jugando ahora mismo el quinto set

Voz 1161 42:13 la dominando DOP de momento Dominic Thiem cinco cuatro está sirviendo Nadal para intentar igualarlo de aumento cuarenta quince para el español en este décimo juego de este definitivo set arrasó en el primero cero seis remontó Rafa en los dos siguientes los ganó seis cuatro y siete cinco y cayó siete seis en el cuarto con cuatro siete para Thiem semifinales ya está el argentino Del Potro que se enfrentaría a Nadal en caso de superar a quien por cierto acaba de igualar Rafa Nadal este este quinto set empate a cinco y por otro lado el cuadros cuartos enfrentará al croata Marin Cilic con el japonés Kei Nishikori al serbio Novak Djokovic con el australiano John Mitch Man en cuanto al fútbol sigue concentrada la selección en Las Rozas última hora Javier Herráez buenos días

Voz 33 42:52 hola qué tal muy buenos días poco a poco los Enrique va tomando el pulso a su nuevo puesto el técnico de la selección española de fútbol sala mucho del andamio donde se sube para ver los entrenamientos algo sí al Celta en el Barça aquí no hace falta ya había uno de la lona que tiene para protegerse de que alguien le filtre le pueda filmar los entrenamientos a puerta cerrada de la figura de psicólogo y con el chándal siempre la acompaña en cada uno de los entrenamientos al margen de la rueda de prensa una figura más del cuerpo técnico e incluso de cómo corrija sus jugadores hablan los futbolistas de un buen técnico de un nombre que está muy encima de que sabe lo que hace ojalá que acierte que dé con la tecla que lleve a España a Victoria Se conseguir dentro de unos años Eurocopa o quién sabe pelear un Mundial hoy el equipo que entrena a las diez y cuarto también a puerta cerrada va a ofrecer rueda de prensa el jugador del Barça Sergi Roberto

Voz 1161 43:39 gracias Javi tenemos además dos amistosos equipos de Primera a Mérida Betis Alcoyano Valencia ambos a las ocho y media dejamos el fútbol seguimos con la Vuelta Ciclista a Toledo

Voz 0298 43:51 que contamos hoy Borja Cuadrado buenos días buenos días la Vuelta a España se adentrará hoy en territorio gallego con la llegada de la undécima etapa una jornada de doscientos siete kilómetros que parte de Monvui en la provincia de Zamora y que finalizará en la Ribeira Sacra en concreto en nuestra provincia de Ourense donde hace dos años ganó precisamente el ciclista que lidera esta Vuelta el británico Simon Yates que tiene un segundo de ventaja sobre Alejandro Valverde etapa movida etapa de media montaña con un puerto de tercera categoría que se corona diecisiete kilómetros de meta por tanto atentos porque podría haber novedades en la clasificación general vetara pedalada

Voz 0867 44:24 kilómetro a kilómetro de puerto a puerto

Voz 37 44:27 dos de etapa en etapa de esfuerzo el esfuerzo los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas Loterías patrocinador principal de la Vuelta por un deporte que

Voz 1161 44:42 transforma el punto es Iker en juego ese un décimo juego del quinto set empate a cinco Entra Nadal de momento sirviendo Tien cero treinta para Nadal

Voz 13 44:50 Bush cal tan lo más Auken Zidane ahora con más claro compras Tómbola pero vives por doscientos ochenta y cinco euros al mes tan sin entrar con seguro mantenimiento Keaton esculpido

Voz 0530 45:02 tu cuota y cada tres años lo cambias y conduces luego oferta consulta condiciones en fosfato punto eso no

Voz 14 45:17 ahora en Carrefour y Carrefour podéis ahora que el IVA en todas las cervezas sólo hasta el once de septiembre descuento en las compras

Voz 0867 45:27 tenemos elegir al ganador de la Primitiva señor bien hoy quiero vio de esos que cuando empieza a llover dice parece que está empezando a llover que si va en el coche y se encuentra un atasco te dice con cara seria hoy pues va a haber atasco en la radio que va a ser largo no duda en advertir T creo que va a dar le va a dar todo el premio obviamente

Voz 17 45:49 el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera por solo un euro puedes ganar el pote de veintiocho millones de euros de la primitiva juegue echarla

Voz 0867 46:01 Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita de escuchar las seis que agendas de servicios útiles

Voz 1727 46:18 buenos días saber inglés es fundamental tener un título que lo demuestre es una garantía de ahí que muchos se preparen para conseguir el reconocimiento oficial de entidades como la Universidad de Cambridge además de lo que cuesta a preparar los exámenes recuerde que tendrá que pagar unas tasas que pueden pasar de los cien hasta los doscientos euros en función de la examen de antes del Heat que tituló va a preparar tengan cuenta que algunos caducan

Voz 0867 46:41 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno