Hoy por Hoy (05/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en canario

Voz 1727 00:02 has qué tal está muy buenos días Quim Torra habló nada nuevo quedó claro que llama a la movilización en la calle hasta que haya sentencia de aquí a la primavera por lo menos que están dispuestos a hablar con el Gobierno central pero sólo de autodeterminación y que la mitad de Cataluña constituye un solo pueblo no hubo amena las explícitas ni anuncio de abrir las cárceles en caso de sentencia condenatoria para los presos a última hora se impuso el pragmatismo y la patada hacia adelante el Gobierno central respondió inmediatamente a Torra sin novedades también pero dirigiéndose a todos los catalanes nacionalistas o no no parece querer Moncloa dejar el espacio y el discurso sólo a los independentistas como durante tanto tiempo izó Rajoy provocando muchos huérfanos de mensaje parálisis en Cataluña ya por tanto adecuada eso sí de grandes palabras y una baja política la de Xavier Domènech el líder catalán de los comunes y de Podemos abandona todos sus cargos a ocho meses de las elecciones municipales europeas un durísimo golpe para los de Ada Colau tu Menem dijo en redes sociales que se va por agotamiento personal y político agotamiento es una buena manera de definir el estado de ánimo que provoca el bucle en el que llevamos tanto tiempo un bucle que distrae de noticias de la economía que puestas todas juntas ofrecen este cuadro de situación por ejemplo una el treinta y uno de agosto se dio de baja en la Seguridad Social a trescientos sesenta mil trabajadores nunca se destruyó tanto empleo en un solo día bonita herencia de la reforma laboral que permitió los mini empleos y dos el número de mega ricos de súper ricos Se ha triplicado en España en una década son quiénes declaran un patrimonio superior a treinta millones de euros algo similar que está pasando en el resto del mundo no crean que es un asunto sólo español y aún nos preguntamos por qué triunfa el populismo de recetas mágicas

Voz 2 02:11 Pepa Bueno

Voz 1727 02:29 es miércoles es cinco de septiembre tomen nota mandatarios del mundo

Voz 3 02:34 hoy está dando progresos muy muy

Voz 2 02:37 muertes Inma nunca a escala argentino no

Voz 1727 02:40 publicado esta madrugada el presidente del país por haber pedido un rescate al Fondo Monetario Internacional sin haberlos sometido a votación en el Parlamento Aimar

Voz 0027 02:49 imputa a Macri a parte de su Gobierno por violar la Constitución los imputa a raíz de una denuncia de varios partidos de la oposición empieza ahora una investigación penal

Voz 1727 02:57 aquí en España el Gobierno se reúne hoy con las comunidades para decidir cómo se distribuyen por todo el país los inmigrantes menores de edad que llegan solos no acompañados a la costa andaluza

Voz 4 03:07 que el Gobierno central haga una distribución de esa responsabilidad pero además en usted

Voz 0027 03:13 parto entre comunidades que pide Andalucía la Junta también reclama al Gobierno que negocie con Marruecos un acuerdo para devolver menores a ese país

Voz 1727 03:19 PP PSOE y Ciudadanos han vetado una comisión de investigación sobre las grabaciones de Corina

Voz 0027 03:25 de grabaciones en las que se escucha cómo Corinna habla del Rey emérito y le acusa de cobrar comisiones ilegales y de utilizarla a ella como tú

Voz 1727 03:31 aferra las bombas que Arabia saudí compró a España para atacar a Yemen estaban ya preparadas

Voz 1389 03:35 preparadas para que los compradores se las llevaran desde la

Voz 0027 03:38 base militar de Zaragoza eran cuatrocientas bombas de fabricación americana doscientos cincuenta kilos cada una

Voz 1727 03:43 España aumenta su aportación a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos

Voz 2 03:47 este año había sido reducida hasta un millón que se va a aumenta

Voz 0027 03:52 el anuncio simbólico de Borrell después de que Trump cancelara toda la aportación de Estados Unidos que suponía un tercio del total de los fondos de la honra

Voz 1727 04:00 atención al anuncio de Inditex la compañía española entra a tope en los nuevos mercados y anuncia que venderá por Internet en todos los países del mundo en el año dos mil veinte

Voz 0027 04:09 incluso en los que no tenga tiene la física Inditex se va a convertir así en la primera cadena en vender sus productos en cualquier país del mundo algo que ahora mismo no ofrece ni siquiera ama

Voz 1727 04:18 son en noticia que acaba de producirse buena noticia Rafa Nadal acaba de clasificarse para las semifinales del Abierto de Estados Unidos toda la noche pendiente Sampe hacer

Voz 1161 04:32 sólo un minuto de partido así que noticias frescas enmarcado a los cinco sets cero seis para tienen en el primeros seis cuatro siete diecisiete cinco segundo y tercero para Nadal y los dos últimos fueron Hatay breaks seis siete para tienen con que con cuatro siete el quinto y definitivo para Nadal siete seis con siete cinco así que el rival de Nadal en semifinales va a ser el argentino Del Potro en el otro lado del cuadro los cuartos enfrentará al croata Marin Cilic con el japonés Kei Nishikori y al serbio Novak Djokovic con el australiano John mil manía esta jornada miércoles Carla Suárez buscará ante la norteamericana médico son Kiss también las

Voz 1727 05:03 semifinales del torneo y antes el tiempo así suena Japón así suena Jedi el peor tifón Aimar que acecha al país en un cuarto de siglo

Voz 0027 05:18 ya son diez los muertos trescientos heridos hay miles de personas evacuadas aeropuertos cerrados ríos desbordados vientos que superan los doscientos diez kilómetros por hora

Voz 1727 05:31 todo mucho más tranquilo aquí en España menos en el norte que va a haber tormentas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:36 buenos días en el norte y también en el mediterráneo con rachas de viento comparables a las que serán en un huracán pero por suerte durante poco espacio de tiempo techo el otoño poco a poco va entrando en todo el país pero todavía se resisten algunos puntos ahora mismo en Valladolid trece grados una chaqueta no está además en cambio en la ciudad de Valencia o en Murcia veinticuatro sensación de bochorno y tenemos tormentas en el noroeste de la península a medida que avance la jornada se extenderán a prácticamente toda la mitad norte peninsular especialmente en puntos de montaña también cerca del Mediterráneo

Voz 0027 06:07 atención hay avisos de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 0978 06:09 naranja para toda la vertiente sur de los Pirineos ya ha llovido mucho en las últimas jornadas de nuevo a llover de manera torrencial en las próximas horas mucha precaución cerca de cursos fluviales tiempo más de otoño en todas estas zonas pero en el centro y sur de la península también en Canarias todavía más sol que nubes y ambiente caluroso durante

Voz 1727 06:27 son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 2 06:33 estoy estupefacto trescientos ocho viene con el primer mantiene

Voz 6 06:36 entre incluido para disfrutarlo con cero preocupaciones pecó trescientos ocho por ciento cincuenta euros al mes en cuarenta y siete cotas en cada mil cuatrocientos setenta y cuatro euros cuota final nueve mil quinientos cincuenta con cincuenta y uno euros hay seis con los veintitrés por ciento con pese a Financial Services condiciones empellón punto es

Voz 7 06:54 si buscas hipotecas te viene bien conocer sus comisiones comisión naturalmente cobraban conformaría recurrirá la comisión de subrogación que recorren banco cambiaría otro comisión a cambio de condiciones la cree cobran banco por ampliar

Voz 8 07:04 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que anote cobra comisiones elige bien

Voz 9 07:11 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas y cero cero cero comisiones encuentra Levin NG punto eh

Voz 10 07:20 conducir un BMW están de un eso de fin de semana o de viajes improvisados conducir un BMW es tan fácil

Voz 2 07:25 conduce un BMW X3 desde veinte euros al día

Voz 11 07:28 entrada con seguro a todo riesgo mantenimiento reparaciones y asistencia en carretera tan fácil

Voz 10 07:32 eran pollo renting forzado por alfabeto España ofrece a España oferta valido para pedidos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho consulta condiciones en BMW punto es

Voz 12 07:40 un viaje en autobús sesenta y cinco pesetas te acuerdas revive nuestra historia con la colección de billetes y sellos de la peseta cada semana dos reproducciones autorizadas por el Banco de España hay correos de los principales billetes y sellos acompañadas por una cuidada obra editorial domingo nueve gratis con el país

Voz 13 07:57 buenos días

Voz 1727 07:58 en el sorteo del triple once de ayer el número premiado

Voz 14 08:04 seis dos no olvides que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social piden el triple que el a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es en la ONCE Nos mueve tu ilusión que tengas un gran día

Voz 15 08:25 oye papaya tengo una solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa a vivir instalarnos una alarma porque con la alarma si alguien intenta meterse la alarma asalta Securitas Direct avisa la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 6 08:38 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege bogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Leinen Securitas Direct punto es

Voz 16 08:48 hoy en el día que hace podríamos quedarnos en tu casa y una peli o serie tienes alguna que si tengo alguna que cinco uno en el Barça

Voz 17 09:00 con Vodafone One tienes fibras móvil y la mayor oferta de cine series que ahora lleva de un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva forma ten el catorce cuarenta y cuatro quien tiendas Vodafone Vodafone

Voz 1630 09:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 09:23 ahora son las ocho nueve las siete y nueve en Canarias en menos de media hora va a estar aquí en Hoy por hoy la ministra de Política Territorial Meritxell Batet podremos preguntarle qué pesa más en el análisis del Gobierno central sobre las palabras de Quim Torra ayer la retórica de ruptura o la nada de fondo porque hubo cero concreción del temido anuncio de desobediencia fue pura arenga a los independentistas más convencidos ya Frederic Vincent bon día mundial presentan Torra

Voz 0027 09:48 vertió que no van a dar ningún paso atrás pese a que siempre estarán abiertos al diálogo insistió en la importancia de la movilización Iñaki propuso

Voz 2 09:55 una marcha civil Susi si Nationale hasta Cataluña

Voz 0027 09:59 en una marcha por los derechos sociales civiles nacionales de Cataluña Torra no habló de desobedecer ni de de esta acatar la sentencia de la causa del uno de octubre pero sí dijo que no aceptará una condena no

Voz 2 10:08 aquí no sigue la duró suroseta

Voz 0027 10:12 sí apuntó que si finalmente la hay si hay condena estudiará qué y se pondrá a disposición del Parlament aquí respuesta del Gobierno

Voz 18 10:18 casi en ninguna persona que está sometida a los tribunales tiene mucha determinación para aceptarlas sentencias pero finalmente las sentencias de los jueces hay que aceptar

Voz 0027 10:28 pero la portavoz Isabel Celaá que también le pedía Torra que abra un diálogo sobre el autogobierno y en la oposición en Cataluña la líder Inés Arrimadas de Ciudadanos le reclamaba al Gobierno que active ya al ciento cincuenta y cinco

Voz 19 10:38 parece que los hechos y el discurso consola suficientemente graves como para que el Gobierno español e inició el requerimiento previo al gobierno de Torra

Voz 0027 10:47 los señalaban Hora hora25 en los Comunes Ada Colau lamentaba que Torra se dirija una vez más sólo la mitad de Cataluña y en el PP Andrea Levy tenía reproches para el Partido Socialista

Voz 20 10:56 creo que el Partido Socialista no puede ir a serlo

Voz 21 10:58 Marsé a un acto señor Torra cuando está en el Gobierno de la nación

Voz 20 11:03 lo que hace referencia a que la portavoz del PSC en el

Voz 0027 11:06 en Eva Granados fuera la única representante de la oposición que ayer asistió a la conferencia del presidente catalán

Voz 1727 11:11 Juanjo López Burniol que alegría escucharte de nuevo buenos días hola buenos días Pepa y qué pena que sea para hacerte una pregunta que te hecho mil veces aquel hacemos más

Voz 22 11:18 eso del discurso de Torra a ese discurso radical o a la inexistencia de amenazas de desacato

Voz 4 11:26 pero yo quiero decirte que discrepo de la interpretación que se va imponiendo de que en definitiva sí ha sido un discurso radical pero no es una ruptura yo pregunto sencillamente al que le

Voz 22 11:36 pero qué significa decir que

Voz 4 11:39 a la negociación sólo puede ser sobre el referéndum vinculante e de autodeterminación que significa decir que no se va a aceptar no se va a aceptar la sentencia de un tribunal que significa decir que se van a poner en funcionamiento las catorce leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional si esto no es una ruptura con respecto a las instituciones del Estado que venga Dios y lo vea lo que ocurre es que no hay la fuerza suficiente por parte de los independentistas para promover lo que sería un acto de fuerza

Voz 2 12:09 que desemboca sean la independencia y entonces

Voz 4 12:12 muy inteligentemente lo que han hecho es esta marcha que le llama Torra esta movilización voy a ser muy breve a nivel popular a nivel institucional

Voz 1389 12:22 con esta movilización que arranca el día once

Voz 4 12:24 septiembre y que terminará en un clímax verdaderamente tremendo con la sentencia y a partir de entonces y lo dijo más claro que el agua voy a ir al Parlamento muy ha ido al Parlamento para que pues sencillamente para decirle que se van a convocar elecciones y este es el objetivo último te digo Pepa

Voz 1389 12:42 sin unas elecciones que entonces

Voz 4 12:45 más del cincuenta por ciento ya no te digo más sesenta es para España un problema ya prácticamente irresoluble si me permites te diría que lo afrontará sola cómo ha afrontado siempre sola estas cuestiones por ejemplo en mil ochocientos noventa y ocho La Paz de París y la misma soledad que tenemos ahora en Europa la hay que ver Alemania Bélgica

Voz 1727 13:06 el afrontará de sunita zanjó con el análisis que hace el discurso de ayer a tu juicio hace bien el Gobierno central en seguir buscando las intervenciones de Torra resquicios de esa

Voz 23 13:19 voluntad de diálogo debería aplicar el ciento cincuenta y cinco como leves

Voz 1727 13:21 en el resto de los partidos de la oposición bueno Ciudadanos y el PP

Voz 4 13:26 en absoluto al ciento cincuenta y cinco nunca ahora bien también lo que se trata no es una postura de decir vamos a hablar voy a venir vamos a hacer una reunión del Gobierno en Barcelona no lo que hay que hacer una propuesta seria de desarrollo del Estado autonómico en los términos que más o menos hemos hablado muchas veces en las competencias identitarias en el temo de dinero en el reconocimiento nacional y en una consulta efectivamente a los catalanes sobre esto es decir buscar una solución intermedia una solución si se quiere con estas malditas palabras de tercera vía pero lo que no se puede es decir bueno aquí no pasa nada cuando en definitiva muy inteligentemente y muy hábilmente los independentistas que respetamos lo Pepa han tenido la iniciativa siempre lo han hecho inteligentemente y muy bien están en un están poniendo la situación en un desenlace que puede ser tremendo

Voz 2 14:14 Juanjo López Burniol un abrazo buenos días buenos días

Voz 1727 14:18 a partir de las ocho y media vamos a analizar en Hoy por hoy otra noticia de las últimas horas la dimisión de Xavi de UPN que el secretario general de Podemos en Cataluña y uno de los pilares del proyecto político de los Comunes vamos a hablar con Ada Colau con la alcaldesa de Barcelona que se queda ahora al frente de todo y que es una de las personas que más luz puede arrojar

Voz 22 14:36 sobre qué hay detrás de esta salida política tan inesperada

Voz 1727 14:46 ocho y catorce siete catorce en Canarias si usted forma parte de esa mitad de España que tiene la electricidad

Voz 0027 14:51 tratada a través de la tarifa regulada sí

Voz 1727 14:54 para que hoy es el día del año hasta ahora con la luz más cara que ha pasado porqué Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 15:00 los días dicen las empresas energéticas que se debe a que ha bajado la oferta de energía eólica que es una de las más baratas se ha encarecido la luz que generan las centrales de gas y de carbón por el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 también por el alza del petróleo por todo ello hoy la parte no regulada de la factura de la luz cuesta cero con setenta y cuatro euros de media por kilovatio hora es un cuatro y medio por ciento más que ayer diez céntimos más que lo que costaba el mes pasado esto no se traduce así directamente en la factura que así será más cara pero no crecerá Se cuatro y medio por ciento porque la mayoría de los consumidores tienen tarifa regulada de lo que pagan un sesenta por ciento son costes

Voz 1727 15:43 el Gobierno ha tenido que asumir los datos de empleo que se registraron en agosto los datos del paro nefastos especialmente la escabechina laboral que se vivió el viernes pasado día XXXI la peor jornada de la historia reciente de España en cuanto a destrucción de empleo se perdieron más de trescientos mil puestos de trabajo

Voz 24 16:02 un día más que hablar de un el crisis que focalizada sectorial mente en alguna actividad económica cabe hablar de una leve desaceleración de la economía

Voz 1727 16:15 es Octavio Granado el secretario de Estado de Seguridad Social el cargo más alto del Ministerio de Trabajo hay que escuchamos ayer porque la ministra no compareció en público si escuchamos a la responsable de Economía en París diciendo que los grandes datos de la economía se mantienen ni esta destrucción de empleo ni la subida del precio de la luz a peinar siquiera un poco a los casi seiscientos ultra ricos que hay en España son personas que declaran un patrimonio de más de treinta millones de euros

Voz 22 16:43 seiscientos no son mucho es verdad pero son el triple de los que había hace diez años justo hace diez años cuando comenzó la gran crisis que te sugiere Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 16:57 los días me sugiere que gran crisis ese nombre se han puesto ellos más que gran crisis aquí estamos hablando de gran brecha aún encima esa brecha se situarían estos seiscientos súper héroes a mi me gusta pensar que hay un reverso de España que ahora mismo estamos también al otro lado no en que además de ser yo más alto y más listo hoy instruidos hablando tuyo de seiscientos pobres seiscientos españoles son los que se concentrarse la mayor pobreza del país y que por lo tanto fuese una especie de elite desconocida obsesionada con su seguridad su anonimato no en esto hubiera consistido en darle la vuelta al país como a un calcetín lo que se dijo los ochenta un poco lo que ocurre también como los últimos famosos esas personas que no han tenido todavía a quince minutos de fama y por lo tanto son conocidísima porque deben quedar ya solamente cuarenta así que Pepa menos el dinero a se está democratizado todo

Voz 1727 17:45 esto de ultra ricos que es como llamamos

Voz 1389 17:47 la rico por eso te digo de superhéroes tienen un nombre van desde de serie de seriedad sirvió hasta mañana hasta mañana un beso

Voz 1727 17:59 las organizaciones pro derechos humanos presionan al Gobierno para que paralice cualquier entrega de armas a Arabia Saudí hasta que el Ministerio de Defensa termine de revisar a la legalidad de todos los contratos de venta firmados con aquel país no sólo el de las cuatrocientas bombas para atacar a Yemen que el Ejecutivo ya ha dejado sin efecto y hoy tenemos detalles sobre el paradero de esas bombas que ya no se van a entregar a los saudíes Radio Zaragoza Pepe las Marías buenos días

Voz 1389 18:27 hola buenos días esas cuatrocientas bombas continúan en instalaciones de la base aérea de Zaragoza en dependencias del Ejército del Aire según ha podido saber Radio Zaragoza este armamento ya estaba incluso desmontado y preparado para su traslado cuando el Gobierno de Pedro Sánchez paralizó la operación las bombas de modelo GB u pesan cerca de doscientos cincuenta kilos por unidad de producción norteamericana a día de hoy según ha podido saber la SER siguen en la base pendientes ahora de si tienen o no un nuevo destino de hecho hace unos meses los responsables saudíes de esta operación estuvieron en la base de Zaragoza para comprobar el estado de este momento dar el visto bueno a la compra fue el último paso para desmontar las sí prepararlas algo que no ha ocurrido como decimos tras la paralización de la operación por parte del Gobierno central

Voz 1727 19:05 gracias Pepe un abrazo adiós era una de las dudas que dejaba la noticia de la sede de ayer quiénes siguen en silencio por cierto son los ministros de Rajoy que firmaron tramitaron ese contrato de venta de las bombas sabiendo que se iban a utilizar en Yemen porque Nick contrato lo ponía específicamente esos ministros son Pedro Morenés y María Dolores de Cospedal que no quieren dar explicaciones a preguntas de la SER ya no sólo aquí en directo en el micrófonos incluso a micrófono cerrado así llegamos a las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 0861 19:54 el día Gutiérrez qué tal buenos días y nota todavía más esta mañana que han bajado las temperaturas tiempo suave diecinueve grados

Voz 1727 20:00 la Gran Vía a mediodía los termómetros rondarán

Voz 0861 20:02 los treinta es un dato que hasta ahora les avanza la Cadena Ser en Madrid el ocho coma cinco por ciento de las viviendas públicas de la Comunidad están ocupadas ilegalmente es un dato oficial esa cifra supone que ahora mismo casi la mitad de las viviendas ocupadas de toda la región pertenecen a la agencia de viviendas sociales el antiguo dirima información de Javier Bañuelos exactamente el antiguo IVIMA reconoce que las veintitrés mil trescientas viviendas sociales de su patrimonio hay mil novecientas noventa y ocho que están ocupadas de forma ilegal ese dato que la Comunidad de Madrid ha remitido en una respuesta parlamentaria al diputado socialista

Voz 25 20:37 el biombo mantener dos mil viviendas públicas ocupadas ilegalmente es una demostración conjunta de ineficacia en la gestión de ninguna sensibilidad social por parte del Gobierno del Partido Popular y por supuesto con el silencio cómplice de Ciudadanos

Voz 0861 20:53 esas dos mil viviendas suponen la mitad de todos los pisos con okupas que hay ahora mismo en toda la región según los datos que maneja la oficina de la vivienda ocupada que depende de la Delegación del Gobierno de todos ellos sólo un veintiuno por ciento están ocupados por familias que no pueden acceder a una vivienda por motivos económicos la Agencia de la vivienda social no hay que olvidar tiene a día de hoy más de quinientos pisos sociales vacíos con más de tres mil cuatrocientas familias vulnerables en lista de espera

Voz 3 21:23 la Universidad Rey Juan Carlos está dando los últimos pasos para liquidar el Instituto de Derecho Público que eran

Voz 0861 21:28 hizo los másteres fraudulentos que acusaron Cifuentes y Pablo Casado según ha contado el sucesor del imputado Enrique Álvarez Conde el profesor Pablo Acosta no quedan ya alumnos ni títulos en este organismo donde las próximas semanas se pondrá en marcha una auditoría forense externa que está ya en fase de licitación que después se pondrá en manos de la justicia

Voz 26 21:45 el tiempo ha hecho mucho daño a Minsk o qué ciudades así denunciadas a la justicia decidirá cómo quedar eso eso lo puede afectar al labor chaus y la Ariadne moto me profesores que estamos aquí por vocación y un montón de ahora lo más que les gusta mucho estudiar

Voz 0861 22:15 más noticias de Madrid en titulares con Enrique García continúan sin acuerdo las negociaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y la Policía Municipal la mayoría de sindicatos considera que la propuesta del Gobierno en la reunión de ayer no cumple sus expectativas y el Consistorio defiende que se trata de una propuesta realista las familias de goles

Voz 1727 22:29 yo Uruguay de Carabanchel siguen esperando una respuesta de la consola

Voz 0861 22:32 quería para Recio reabrir una segunda línea de infantil a pesar de que el consejero van griten prometidos y consigan el mínimo de solicitudes como así ha sido el concejal del distrito se lo ha pedido también por carta el grupo municipal de Alternativa por Boadilla denuncia la existencia de una plaga de ratas en distintas zonas del municipio piden al alcalde que adopte medidas el Consistorio niega que haya una plaga pero sí admite un repunte de avisó el alcalde de Alcorcón David Pérez a denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la celebración del festival amanecer bailando considera que el festival que se celebrarán un parque de Móstoles limítrofe con Alcorcón puede suponer daños serios en ese lugar en los deportes Lopetegui Simeone acudieron ayer a la reunión de entrenadores de élite y aprovecharon para hacerle peticiones a la UEFA Sampe

Voz 1161 23:13 buenos días buenos días en esa reunión anual de Nyon que organizó la UEFA peticiones como que cierre del mercado de verano se unificado en toda Europa y en el momento en el que empiece la primera gran liga también eliminar de las competiciones europeas al valor doble de los goles logrados en campo contrario y que entre el bar lo antes posible está previsto para la temporada diecinueve veinte si se ha concedido que este mercado de invierno los equipos que disputan competición europea puedan fichar hasta tres jugadores que hayan disputado una misma competición osea que la UEFA permitirá que un futbolista disputen una temporada a una edición de la Champions con dos equipos distintos

Voz 2 23:42 Mercedes frente a la filial de M

Voz 16 23:45 el patrocinador apunta pedí ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta general de Tráfico tensa Serrano buenos días

Voz 1257 23:54 buenos días muy complicada la hora punta de este miércoles un accidente no será de entrada a Madrid está creando retenciones en la A42 en Villaverde que llegan ya hasta la M cuarenta y cinco otra colisión a la M50 en San Fernando de Henares en sentido A dos está complicando tres kilómetros de tráfico lento y además hasta ahora persisten las congestiones habituales de entrada en los tramos recurrentes de la M cuarenta y la M cincuenta

Voz 27 24:16 que escuche compraría Si donde elige Mercedes elige Mercedes Benz Madrid el mayor concesionario de la marca en nuestra comunidad con siete centros y más de cuatrocientos profesionales a tu servicio con él por esto Mercedes y es Marc somos el único AMG Performance Center de Madrid y cumplimos con la atención calidad y servicio de la marca porque llevamos dentro encuentren los en Mercedes Benz Barry punto es o Alcalá Bravo Murillo Don Ramón de las Cruz Sierra Nevada en Pinto o en el Smart Enter the Serrano Mercedes Benz Barry la fiel de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 28 24:47 Kelly Seppi séptimo Simone Veil hombre es que además té inglés también enseñamos las habilidades que ayudarán a tu hijo a tener éxito en el futuro descubren los nuevos cosas para miles de primaria entre punto esto llama el nueve cero cero uno cero cuatro nueve seis todos estamos muy cerca de Take That ficha

Voz 1630 25:08 el baile presenta por cantar la gira de todos sus éxitos Madrid veintidós de septiembre Bush cinco entradas a la venta en El Corte Inglés punto es Rafael del punto com que en tierra de ser emigrar

Voz 2 25:28 riadas han recuperado dos mil diez mil ochocientos tres mil euros no son sólo cifras es la comisión de apertura notaría gestoría tasación reclama a los gastos de tu hipoteca abrimos oficinas en Carrefour de Móstoles y el centro comercial La Gavia pide cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien

Voz 1727 25:45 ya asociados hagámoslo fácil

Voz 15 25:48 con en tu vida privada basta

Voz 2 25:51 pero de las amenazas de internet con Kaspersky Internet Security lleva la mejor protección desde veintinueve con noventa y cinco euros sólo en tu tienda de informática

Voz 15 26:00 Matilda acabas de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus

Voz 29 26:10 Nico sacan lo mismo échale una mano a Matilda cuidar el agua es una labor

Voz 15 26:16 como atea al reto del agua Canalda

Voz 4 26:19 Isabel Segunda me he comprado esta televisor

Voz 15 26:21 no pensaba que iba a ser plano mio creo que esa es una lavadora Sansó es un televisor seguro

Voz 30 26:27 pues se parece más a mi lavadora que a mi tele las teles no sobresalen medio metro de la pared

Voz 15 26:32 es que ahora se lleva la retrata hacer entender que Samson también hace lavadoras no va a ser fácil lavadora son son igual de buenas que nuestros televisores pero menos conocidas

Voz 31 26:41 los como lo hacéis gimnasio y con entrenador personal mucha disciplina y usando sus poderes de compra para ahorrar como muy fácil ahorro muchos que hacía comprando del hipermercado Leclerc Si quieres tú también

Voz 16 26:52 tres vuelven los superpoderes de compra Leclerc donde cada día

Voz 32 26:57 caídas en picado giros repentinos y curvas inesperadas en las seis nuevas atracciones de Parque Warner di su entrada on line desde quince euros en Parque Warner Beach tú tocó

Voz 15 27:07 cómo hacer entender que Sansón también hace lavadoras no va a ser fácil aprovechamos estos diez segunditos para recordárselo sea una cosa rápida lavadora San son igual de buenas que nuestros televisores pero menos conocidas este sábado abrimos temporada en A Vivir Madrid con ritmo

Voz 2 27:22 estrés en este caso no es Rita Maestre aunque podría sabía es que la portavoz del Ayuntamiento estudió en el Liceo Italiano y habla un italiano perfecto

Voz 33 27:33 porque que según los datos objetivos hay un logró incontestable que tiene que ver con una gestión económica eficaz y solvente hemos recogido una ciudad que estaba prácticamente en bancarrota y la hemos convertido en una ciudad muy sostenible económicamente

Voz 15 27:46 más sobre Rita Maestre su mapa de Madrid este sábado en A Vivir Madrid con

Voz 2 27:50 Puri Beltrán la Cadena SER Madrid

Voz 34 27:54 está

Voz 0861 27:57 dos minutos para las ocho y media el Ayuntamiento de Madrid ha recibido ya cerca de catorce mil poemas para el proyecto versos al paso el consistorio ha recuperado este año la iniciativa de los artistas de Boa Mistura de pintar los pasos de cebra con poemas del hicieron hace cuatro años aunque esta vez los madrileños pueden mandar sus versos hasta el siete de septiembre Enrique García ha hablado con algunos de los que ya sean

Voz 2 28:15 no te quiero porque casi nunca estás enamorado de García vacías

Voz 35 28:19 lo encontré después comprando en la tienda en dos Puerta del esquina se me quedó mirando aplicaba el corazón del pan como si fuesen los pechos de una muchacha usen

Voz 0464 28:30 estos versos de iban y Lola son algunos de los catorce mil que ya ha recibido el Ayuntamiento de Madrid el consistorio pretende llenar los pasos peatonales con poesía algo que a Lula poeta sevillana de setenta años

Voz 35 28:41 me encantaría que en millones de coches pasaran por encima o verme allí tendida a los pies de de los transeúntes

Voz 0464 28:48 los versos serán seleccionados por entre seis y doce profesionales y podrán leerse junto con el nombre de sus autores a partir del mes de octubre en más de mil pasos de cebra repartidos por los veintiún distritos de la capital es una iniciativa en colaboración con Boa Mistura un grupo de artistas urbanos que utiliza el graffiti la pintura con intervenciones en la calle la alcaldesa Manuela Carmena los conoció en la Feria del Libro de Guadalajara como explica uno de sus miembros el artista Pablo Ferreiro

Voz 36 29:13 estamos haciendo una obra es una obra muy grande la que acudió la alcaldesa para para la edil y bueno pues allí las conocimos y ella nos confesó que en un paseo encontró como uno de estos pasos de cebra en un estos versos Iker encanto la iniciativa no

Voz 0464 29:28 por eso les propuso trasladarlo a Madrid hasta el siete de septiembre sigue abierto el plazo para enviar estos poemas a través de la web verso al paso punto madrid

Voz 2 29:37 punto Es diecinueve grados tenemos a esta hora de la

Voz 0861 29:39 en en el centro de la capital sigue la información sigue hoy por hoy en la Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 30:01 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1630 30:05 hoy por hoy

Voz 2 30:06 Pepa Bueno

Voz 1727 30:09 y también con Cristina Monge buenos días qué tal Pepa muy buenos días Teodoro León Gross en SER Málaga muy buenos días qué tal Pepa buenos días hilo la García en Radio Barcelona bon día Lola habla buen día os voy a dejar hablar de verdad ah pero luego ahora no ahora porque los esperada vuelta unos minutos pues la la ministra de Política Territorial quiere un compromiso a las nueve hice nos va ir así que vamos a echarle un vistazo al día aún fiscal ha imputado hoy al presidente de Argentina por pedir el rescate al Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Parlamento Mauricio Macri y parte de su Gobierno Aimar se enfrentan a una investigación penal

Voz 0027 30:52 el presidente su jefe de gabinete del ministro de Economía y el presidente del Banco Central todos imputados en la denuncia la presentaron varios partidos de la oposición les acusan de violar la Constitución al firmar con el FMI ese crédito de cincuenta mil millones de dólares cuando era algo sobre lo que tenía que decidir el legislativo en Italia el partido del ultra Matteo Salvini la Liga se enfrenta hoy al ajuste ya por defraudar dinero público sus antiguos líderes han condenados Lloyd Un tribunal de Génova tienen que decidirse obliga a la Liga a devolver ese dinero al Estado pero el actual viceprimer ministro Salvini dice que no tendría problema que si lo condenan el cierre al partido que crea otro en un día para sortear la realización ISE ha confirmado hace unos minutos Rafa Nadal jugará la semifinal del Abierto de Estados Unidos contra

Voz 2 31:33 el potro el número uno del mundo le ha ganado esta mañana

Voz 0027 31:35 a a Dominic Thiem en cinco sets

Voz 2 31:42 la opinión

Voz 1727 31:43 de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos la Conferencia de Quim Torra tuvo fe

Voz 2 31:48 bombo y forma de discurso con pretensiones históricas y referencias a Luther King Mandela a los derechos civiles ya los pueblos oprimidos lo quedaba un poco de vergüenza ajena como de costumbre la mitad no independentista de Cataluña fue ignorada por completo se confirmó la falta de resquicio para el diálogo la independencia la República son decisiones ya tomadas mil la revisión del Estatuto ni el federalismo ni la reforma constitucional podrían Valeria el mínimo que Torró acepta un referéndum de autodeterminación vinculante y homologable a escala internacional hoy por hoy sin posibilidades aunque no descartó que con las vueltas que da la vida puede que llegue el día en el que el derecho a decidir nos parezca un precio barato ICOM ayer ante el punto de estallido está en la inaudita y antidemocrática exigencia te absolución para los presos Torra no aceptará la menor condena afirmación que anuncia grandes problemas y desde mañana las sentencias movilización permanente para presionar desde la calle tras oir a Torra me pregunto qué respuesta cabe qué respuesta puede qué respuesta debe dar el Gobierno qué margen de maniobra política le queda al presidente Sánchez al Parlamento español pues data la retirada de Xavi Domènech es una malísima noticia su moderación y racionalidad los hacían

Voz 1727 32:59 mucha falta Meritxell Batet ministra de Política territorial buenos días bon día

Voz 30 33:10 hola días Jordi pues le trasladó la pregunta que acabo de hacer en voz alta Iñaki Gabilondo qué margen le queda al Gobierno de España

Voz 1727 33:17 Peña después de la conferencia de ayer hubo

Voz 30 33:19 ah

Voz 19 33:21 pues le queda al margen de de su voluntad y de su determinación nosotros pensamos que es imprescindible que sea abra esta nueva etapa de diálogo de incorporar una agenda de normalidad podamos hablar de las necesidades y de los problemas de los ciudadanos de Cataluña sus servicios público de su imposturas de las necesidades económicas de las particularidades Si yo creo que tenemos la obligación de gobernar para todos los ciudadanos españoles y para todos los catalanes y para eso es imprescindible que que se mantenga y se desarrolle algo entre dos gobiernos que ha estado paralizado durante tantísimo tiempo el uno de agosto se reunía la comisión bilateral después de siete años de silencio entre los dos gobiernos si nosotros pensamos que esta es la la única vía posible para avanzar a lo que nos veremos realmente de que esa intentar resolver los problemas de los ciudadanos no generar nuevos problemas

Voz 38 34:22 qué ha hecho usted va a comparecer esta mañana por eso entrevistamos ahora en el Congreso para informar de esa reunión de la comisión bilateral verdad entre la Generalitat y el Gobierno central el uno

Voz 1727 34:31 de agosto pero es que no podemos obviar el calendario que tenemos por delante y lo que ayer propuso Quim Torra propuso una movilización permanente en la calle que no en las instituciones en la calle ya que la primavera próxima puede Cataluña soportar esa movilización en la calle durante ocho meses

Voz 19 34:52 bueno yo creo que entre la ciudadanía catalana pues debe haber de todo pero creo que una inmensa mayoría fue se está cansada de

Voz 20 35:00 el incas que

Voz 19 35:02 de tener un Gobierno de las marionetas que en realidad sólo se dirige a una parte de la sociedad catalana los independentistas y yo creo que lo más importante en estos momentos sin lo que el Gobierno de la sumarán mitad debería plantearse un diálogo entre entre las distintas las fuerzas políticas catalanas entre los catalanes entre la sociedad catalana yo creo que los gobiernos tenemos la responsabilidad de proponer siempre el cosas que ayuden o que contribuyan a la concordia que contribuyan a al diálogo que contribuyan a la posibilidad de de avanzar y llegar a acuerdos y consensos sino ir en dirección contraria

Voz 1727 35:43 la ministra cree que la delegada del Gobierno Teresa Cunillera debe acudir a los actos de la Diada actos que el guber está anunciando con un cartel en el que convierten la señera en unos barrotes de prisión y que desde la cuenta oficial de un Gobierno elegido en las urnas y con dinero público hablan de falta de libertad de expresión

Voz 19 36:01 creo que es una pena que que la Diada en Cataluña que haya sido manipulado manipulada de alguna era o que sea ya ha acabado utilizando de manera partidista para representar sólo a unos cuantos la Diada era de todos los catalanes de todas las catalanas si yo

Voz 39 36:20 el individuo así viviendo allí

Voz 19 36:23 el día sigo el día en el que conmemoraba dos algo que tampoco era igualmente alegre que era una particularidad pero en todo caso era era un via donde todos nos sentimos partícipes de un proyecto común y una voluntad de hacer de Cataluña dentro de España sus algo algo bueno algo positivo algo mejor esto hace varios años que ya no es así la Diada ha dejado de ser hundida de conmemoración de todos los catalanes de todas las catalanas yo creo que ese es un grave error porque las instituciones lo he dicho antes si los gobiernos deberíamos preocuparnos precisamente de de preservar esos ámbitos de de unión entre las sociedades muy importante y creo que es una mala noticia también que este año función y una vez más haya presentado una campaña que lo que hace es excluir a gran parte a una mayoría a una mayoría social de de catalanes y catalanas de Hungría que debería ser de todos

Voz 1727 37:28 bueno última cosa ministra la política catalana pierde con la dimisión de Xavi Domènech

Voz 19 37:34 pues yo creo que sí creo que creo que pierde creo que sí

Voz 20 37:38 sí

Voz 19 37:39 ha representado pues suma un hago de de de intentar llegar a acuerdos con una voz ello una interlocución fluida con todas las fuerzas políticas su talante ha sido muy positivo yo personalmente tenía muy buena relación con él cuando fue diputado aquí en en el Congreso de los Diputados creo que gente como él pues es buena para

Voz 20 38:03 para la política porque creo que la políticas

Voz 19 38:06 es confrontación evidentemente y es plantear ideas y proyectos distintos cero también la política y la democracia necesita de momentos de de consenso oí de llegar a acuerdos El en ese sentido creo que era una persona con la que era muy fácil que eso fuera muy fácil dialogar una persona además honesta y por tanto creo que la política si cierro en valor de los que necesitamos muchos muy vamos yo personalmente lo Charremos

Voz 38 38:36 gracias Meritxell Batet ministra de Política Territorial que pasen buen día

Voz 1727 38:42 Alfonso Armada que cuenta la prensa del mundo independentista pues la prensa también abre con Torra en El Punt Avui el de la red Samar marzo

Voz 0980 38:53 esa la sentencia Torra proponen el inicio de la movilización permanente por las libertades y confía en el pueblo para hacer juntos el giro hacia la República dice también que no aceptara quitaría ninguna condena hice ocurre dejará en el Parlamento la decisión sobre futuros pasos el día su parte en su cabecera recalca que Torra llama a la movilización frente a la sentencia contra uno de octubre ya sobre el presidente catalán insta al Estado a una negociación de buena fe para un referéndum y la Moncloa cierra la puerta por último Nació Digital siguen la misma línea el éxito del proceso a la movilización

Voz 1727 39:26 García una negociación de de buena fe que parte de supuestos irreconciliables a priori el Gobierno dice el marco constitucional es el que es negociamos un nuevo Estatuto ayer en esto es cierto clarísimo Torra en esto sí al menos un referéndum de A tu de autodeterminación sido sí

Voz 40 39:46 si volvemos a estar un poco en el mismo bucle no se habla mucho de diálogo pero después nadie está dispuesto a ceder ni ni un ápice para que el diálogo sea posible no

Voz 0861 39:57 a ver yo creo que el discurso de Torra ayer efectivamente

Voz 41 40:02 eh fue digamos rebajado con respecto a las a las

Voz 40 40:07 el borrador incial el borrador incial pactado con Puigdemont era bastante más duro plantea un ultimátum al al Gobierno central para hacer un referéndum sino pues se volvería por la vía de la unilateralidad de la ruptura con el Estado ese borrador lo publicasteis vosotros estaban guardián y y hay también hablaba de es acatar la sentencia porque además en privado Torra lo dice muchas ocasiones es acatar la sentencia yo creo que Esquerra Republicana ha hecho un trabajo de intentó

Voz 41 40:40 a laminar y rebajar esas esas manifestaciones tan tan tan radicales

Voz 40 40:47 de Torra nos hemos encontrado al final con un discurso pues que no contenta ni a es demasiado TUI tibio para los independentistas más movilizado los es demasiado bueno y pico para los más pragmáticos no nos nos hemos quedado ahí en un punto intermedio desde el punto de vista del del independentismo y yo creo que es muy desconcertante porque lo que hay es una imposibilidad de de tener una estrategia conjunta por parte del independentismo en el plano político en el Parlament por eso está cerrado el Parlament y en cambio lo que se hace es trasladar toda la política digamos a la calle y toda la responsabilidad de la acción del independentismo en los próximos meses a la calle y eso a pesar de que no hay ultimátum es muy peligroso con

Voz 1727 41:31 el peligro que estamos viendo ya vamos a no a futuro en el presente ya ateo

Voz 1389 41:36 de sucede decía Lola que que nadie está dispuesto a ceder un ápice para que para que el diálogo sea posible en creo que que decía exactamente hombre yo diría que en este caso el Gobierno sí está tratando de hacer algo para que el Gobierno sea par para que el diálogo sea posible es decir entiendo que ese reproche con Rajoy pues podía tener algún sentido no pero pero me parece que tanto el presidente Sánchez a que la en la en la entrevista que tú lo hiciste eso el pasado lunes no incluso ayer la propia Cela es yo yo sí creo que hay una cierta intención de de buscar un margen donde se pueda dialogar en esa idea del referéndum de autogobierno de redefinir el Estatuto evidentemente es el único territorio en el que el que el diálogo es posible pero se les está diciendo bueno centrémonos no lo que ocurre es que claro con quién no hay diálogo posible con quién te dice que solo estoy dispuesto a hablar de aquello que no se puede hablar que ese es el planteamiento de Torra no es decir es un planteamiento absolutamente rocoso yo en ese sentido frente a quienes hoy tratan de ver la botella medio llena con la conferencia de ayer porque no hubiera nuevas amenazas estoy más cerca de lo que decía López Burniol no es decir yo veo la botella ni siquiera medio vacías y no francamente vacía porque en fin no no me pregunto qué motivo hay para celebrar que no haya nuevas amenazas cuando en realidad se mantienen todas las viejas amenazas no

Voz 1727 42:53 entre ellas está precisamente el de no dar margen

Voz 1389 42:56 diálogo salvo que ese diálogo sea exactamente para la condición sine qua non que se pone que es el referéndum

Voz 23 43:03 he Cristina acompasar a Theo que escuchándote al final la política está para solucionar problemas sino es capaz de solucionar los problemas del día a día para que esta política no y en ese sentido sí reconociendo que efectivamente las situaciones durísimas es analizar bien los contornos actuales para ver cómo se gestiona el futuro lo decía yo coincido con la visión que da valora ese ha hecho una llamada a la calle mientras permanece la parálisis institucional esto

Voz 1727 43:29 dos suena mucho a una movilización continuan Claver

Voz 23 43:31 campaña electoral y en ese sentido o en ese camino cada uno tiene que saber qué cartas juega por eso a mí me parecería muy peligroso que el hecho de que la situación sea difícil que objetivamente lo es implique que el Gobierno de España abandone las sendas o los gestos de diálogo que pueda teniendo en estos momentos

Voz 1727 43:49 nada es fácil en Cataluña no ha sido fácil

Voz 23 43:52 para el resto de los partidos no lo está siendo

Voz 1727 43:54 es fácil para los Comunes de hecho los comunes se han quedado sin su líder sin el coordinador de de los Comunes de de Pruden sin Xavi Domènech hablamos con Ada Colau enseguida

Voz 2 44:09 construyó templos cuadrados o pirámides faraón

Voz 42 44:13 si tienes dudas consulta a uno de mis asesores hipotecarios llama totalmente gratis arrastre a Touriño uno de mis asesores te ayudará a conseguir tu hipoteca ya Mayall novecientos trescientos setenta y tres quinientos veintiséis

Voz 30 44:26 Artiles

Voz 2 44:30 Torres por la mañana para coger el autobús espere al mediodía porque te cierran el banco y cuando por fin llega

Voz 0027 44:36 sales a correr hay que ser muy

Voz 9 44:38 Tanner para intentarlo por eso te mereces un veinte por ciento de regalo en El Corte Inglés hasta el treinta de septiembre Nike Adidas así esquí muchas marcas más con un veinte por ciento de regalo el calzado y textil de Rania ven corriendo el Corte Inglés

Voz 2 44:51 si buscas hipoteca te viene bien conocer

Voz 7 44:54 esos comisiones comisión de apertura a la que te cobran banco por formalizar la hipoteca a comisión de subrogación la que recobra un banco por cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que requiere

Voz 8 45:01 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 9 45:09 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero cero comisiones de encuentra la Evin NG punto eh

Voz 43 45:18 llegan los minimal Max de Air Europa a creados para Ci caza precios vuelos nacionales y europeos desde veintinueve euros y América desde ciento ochenta euros por trayecto consulta condiciones Icaza tus precios mínima Ax antes del dieciséis de septiembre en Air Europa punto com

Voz 30 45:36 mira cariño a otro técnico de Securitas Direct poniéndole las plazas al vecino pues creo que eso es lo que damos nosotros en toda la calle pues voy a llamar ahora mismo para ponerlo a nosotros no quiero que seamos los únicos sin alarma

Voz 6 45:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto eso

Voz 16 46:02 como metería a cinco mil zombis guitarras veinte barcos pirata diez mil dice es una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE pues nos eh

Voz 2 46:12 está clarísimo uno detrás de otro porque ahora la ONCE de odio a tu vendedor de la ONCE hipotecas adquirir los códigos de App Store iTunes Amazon punto es o Pay Safe Card para disfrutar del ocio de Internet Avs juegos música películas libros pide tu código a tu vendedor de la ONCE más informa tienen once ocio punto com siempre sobran razones para hacer una buena escapada a estos lugares que tienen algo especial y mágico Nueva York Miami Londres París Palma de Mallorca o Barcelona Elige tu destino deja y por los hoteles Meliá donde cada detalle cuenta alta gastronomía habitaciones amplias y espacios llenos de personalidad garantizan tocó descanso y ahora hasta un veinte por ciento de descuento consulta condiciones ya reserva en Viajes el Corte Inglés

Voz 44 47:06 está claro que hay que revisar las ruedas el aceite pero revisamos lo que pagamos por el seguro del coche creo que ya va siendo hora si eres de los que piensan que ya es hora de pagar menos cambiará la mutua baja en el precio de tu seguro del coche sea cual sea también el de moto hogar vida nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción el mutuo apuntó es vamos veinte a la mutua

Voz 1727 47:38 Ada Colau alcaldesa de Barcelona buenos días bon día

Voz 30 47:41 muy buenos días Xavi Domènech decía en su comunicado de ayer que

Voz 1727 47:46 lo deja por agotamiento personal y político algo de lo que sabe mucho todos ustedes todos los políticos que tienen protagonismo en este tiempo apasionante pero convulso que cree que lo deja ahora precisamente ahora a ocho meses de unas elecciones municipales europeas