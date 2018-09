Hoy por Hoy (05/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias bueno el Gobierno de España pida Quim Torra que abra un diálogo entre todos los catalanes y que gobierne para todos ellos Aimar Bretos

Voz 0027 00:30 si la ministra de Política Territorial acaba de decir aquí en Hoy por hoy que una mayoría de la sociedad catalana está ya cansada Meritxell Batet pide al presidente que tome nota

Voz 2 00:39 lo que el Gobierno de las mantas debería plantearse un diálogo entre entre las distintas fuerzas políticas catalana yo creo que los gobiernos tenemos la responsabilidad de proponer siempre cosas que ayuden o que contribuyan a la concordia que contribuyan a la posibilidad de avanzar y llegar a acuerdos y consensos sino ir en dirección contraria

Voz 0027 01:03 Save The Children le pide al Gobierno que no devuelva a Marruecos a los menores no acompañados que llegan a Andalucía de ese ese país qué es lo que plantea la Junta de Susana Díaz Catalina Operation Save the Children

Voz 3 01:13 pero no debe ser la prioridad lo que necesitamos es que el Gobierno en las comunidades autónomas pongan sobre la mesa las carencias del sistema que establezcan una serie de condiciones mínimas de acogida en todo el territorio ni criterios comunes para la identificación de menores de edad aquí que la gestión de los centros para refugiados sin para víctimas de trata pase a ser estatal ya que así

Voz 0587 01:35 entonces yo lo acabamos de conocer un muerto tiroteado

Voz 0027 01:38 en Tarragona e Hidalgo la víctima a su nombre

Voz 0605 01:40 de cuarenta y tres años vecino de la ciudad y de nacionalidad albanesa a los hechos han ocurrido pasada la medianoche en el centro de Reus ha fallecido después que la y han disparado con un arma de fuego los Mossos d'Esquadra han acudido al lugar después de recibir el aviso de que había un hombre en el suelo ya han abierto una investigación para aclarar qué es lo que ha pasado

Voz 0027 01:58 en Argentina el rescate que ha pedido el presidente Macri al FMI le ha costado una imputación judicial

Voz 4 02:04 hoy conocer que el fiscal federal porque vilero

Voz 0027 02:06 el fiscal le acusa de abuso de autoridad entre otros cargos por no someter la decisión a votación del Congreso en Brasil la dirección del Museo Nacional de Río ha reconocido que no tenía seguro para ninguna de las piezas arrasadas por el fuego esta semana en Estados Unidos seguidores ha iniciado un boicot a la marca Nike por haber contratado como imagen a Colin Capello uno de los jugadores de fútbol americano hace significaron en las protestas contra los asesinatos de negras por parte de la policía se ponían de rodillas cuando sonaba el himno traen llegó a llamarles hijos de puta ahora Nike ha contratado como marca a uno de esos jugadores los partidarios de Trump han empezado a quemar zapatillas y las acciones de la empresa han caído un tres por ciento en Bolsa y Rafa Nadal se ha clasificado esta mañana para las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras un agónico partido de casi cinco horas contra Dominic Thiem en la semifinal Pepa la va a jugar contra Del Potro

Tito como seguido a lo largo de toda la madrugada aquí en Hoy por hoy que nos ha mantenido despiertos por cierto son las nueve y tres ocho y tres en Canarias

Voz 4 03:16 el capítulo ofrecido siempre ofrecemos hoy por hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez diálogo y negociación se quieren parar los abusos y las arbitrariedades liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña fiesta qué tal

Voz 5 03:42 señor Torra ha repetido esta tarde noche Fed Cup pasa enreda que no dará un paso atrás

Voz 4 03:53 como hemos tenido viendo a lo largo de la historia aquí estamos como dijo el presidente Kennedy que nunca negociamos por miedo pero que nunca tengamos miedo a negociar

Voz 7 04:09 el té

Voz 4 04:13 un referéndum de autodeterminación vinculante y Rac1 Guti International siempre respeto al pueblo de Catalunya todos nos gustaría compartir futuros que si eso es así pues bienvenido sea

Voz 1727 04:35 es siempre un mapa como principio estatuarios en Praga lo poca cosa Zani excepto si como siguen sus

Voz 5 04:55 bueno pues está en su derecho de decirlo todo

Voz 4 04:59 partida será diferente lo presiden Rajoy

Voz 5 05:03 paso a paso no hablemos de futuribles o libertad o libertad

Voz 4 05:08 Torra ha hablado para su público

Voz 5 05:14 poder judicial es un poder independiente

Voz 6 05:19 a unos profundo partida

Voz 5 05:23 el Gobierno lo hace cada día

Voz 4 05:25 si residen Sánchez aquí estamos y aquí estaremos siempre siempre

a lana es David de la Fuente cometer rejillas Alfonso Armada a cantar siempre siempre tuteo Teodoro León Gross netamente reía

desespero por supuesto para quinientos cincuenta kilos

León verse en SER Málaga Cristina Monge aquí en Radio Madrid en Radio Barcelona Lola

Voz 1727 06:11 decía en esta tertulia ya lo saben ustedes en esta tertulia se describa muchas veces EEES discrepa muchas veces desde la pluralidad desde el respeto intelectual tratando de atender los argumentos aunque salgan chispazos y así lo hacemos y así lo haremos siempre aunque tuviéramos hipotéticamente que debatir con el diablo sobre la utilidad de debatir con el diablo au sus amigos sobre la cuestión de los afines estoy esperando un sonido

Voz 10 06:53 no

Voz 1727 06:54 pero has visto la AP sobre Kapuscinski en un pase privado Alfonso exactamente ayer por la tarde Un día más con vida la película inspirada en el libro homónimo del propio Kapuscinski sobre los experincia en Angola

Voz 5 07:05 sí

Voz 1727 07:05 allí se muestra cómo el reportero polaco prefirió no contar que había tropas cubanas combatiendo contra la invasión del Ejército surafricano con el apoyo de la CIA para aplastar al sol esta lista Movimiento Popular da libertad Angola y así no perjudicar a sus afines esos sobre los afines sobre el diablo y el New York bueno Sandro Pozzi lo cuenta en el país hoy que la revista New Yorker retiró la invitación Asti Banon a su Festival de ideas ante el vendaval desatado por sus lectores de nada sirvió que el director del semanario Davis Remick prometiera que el antiguo extra lo de Trump se vería obligado a dar la cara y que pensaba plantearle preguntas difíciles Chelsea Clinton

Voz 11 07:41 dijo que era una persona peligrosa que profesa un discurso

Voz 1727 07:43 de odio y otros invitados como los comediantes chut a Jim Carrey amenazaron con borrarse del festival como contrapunto creo que sería bueno volver a revisar la viñeta de El Roto y en el país aún somos nuestros antepasados dice una figura de la selva con Body taparrabos una lanza y por último una necrológica del genetista bueno que desmontó científicamente el racismo Luigi Lucus Cavalli es Força que firma Pablo cubrí en La Vanguardia sostenía que el futuro será mestizo a causa de las migraciones las Telecomunicación tengo mucho interés en saber qué opina de esto de de hasta mañana hasta mañana adiós Alfonso que opina nuestro profesor de Periodismo Teo sobre esto de debatir con El diablo o proteger a los afines

Voz 1926 08:25 bueno yo creo que ese es un gran problema no oí este episodio que al que se refería Alfonso Armada del del New Yorker a mí me parece muy inquietante porque porque cuando hablamos de libertad de expresión tendemos a pensar que siempre un fenómeno que eso juzga los conservadores los reaccionarios y aquí vemos otro problema serio con la libertad de expresión que va ganando espacio a partir de la presión de las redes sociales que es el de la corrección política de izquierdas no es decir Steve dan por supuesto que que que frene el director del cree que es un periodista extraordinario les hubiera hecho una entrevista a cara de perro hubiera planteado unas preguntas en esa gran tradición anglosajón unas preguntas muy difíciles y lo hubiera obligado a tener que aclarar muchas muchas sombras sin embargo su clientela los lectores del New Yorker han preferido pero no escucharlo prefieren que ni siquiera esté presente y algunos invitados y amigos estaban borrando del programa esto es muy inquietante es decir

Voz 1727 09:17 en un debate muy interesante que os de fondo sobre si la fragmentación de los medios lleva a tratar como menores de edad a tu audiencia o a tus lectores a los que no les puedes contar algo que los contra no

Voz 1926 09:30 sí sí sí sí yo yo creo que por parte de los medios hoy una enorme responsabilidad pero pero aquí por ejemplo estamos viendo que ha sido la clientela no no los medios no y como siempre nos tragamos las vestiduras yo creo que con razón porque tenemos que vivir en una autocrítica permanente desde los medios sin embargo en este caso me parece que hay que hacer una crítica a la sociedad y particularmente a nuestra proyección en las redes sociales es decir estos de de BT dar la presencia de alguien en un en un programa esto de de negarse a escuchar a alguien sencillamente porque sabes que de una posición contraria en fin antes estábamos hablando de Torra ir es su disposición al diálogo sólo para plantear aquello que él está dispuesto a plantear bueno yo creo que estamos perdiendo márgenes de de de diálogo y eso es perder márgenes de calidad democrática

Voz 12 10:11 sí yo coincido el Teo con esa crítica hacia hacia lo social no es decir si no tenemos una sociedad que sea capaz de discutir que sea crítica que se activa que esté comprometida es muy difícil que después podamos hablar de democracia yo creo que eso es una cosa que ya hemos hemos ido aprendiendo con los años pero fíjate también desde el punto de vista de los medios de comunicación si tú estas pendiente casi en exclusiva solamente d el clic de el lector que te paga la cuota correspondiente del oyente que sabes que está allí porque no sé que en definitiva acabas teniendo una especie de relación clientelar no antes es la diferencia entre tener oyentes obtener audiencia o lo que sea o tener lectores a tener clientes y yo creo que esa es una diferencia que a veces no está clara porque en definitiva a los medios de comunes hace son empresas que tienen que sobrevivir ahora bien criterio periodístico tiene que estar por encima no entonces efectivamente quién puede tener miedo o quién puede sentirse violentado porque nada menos que la ni es un periodista como la copa de un vino le puede hacer una entrevista aún fenómeno porque es un fenómeno como Aznar que le podía dar muchísimo juego precisamente para desacreditarle

Voz 1727 11:10 muy buenas

Voz 11 11:12 son dos cosas diferentes no efectivamente el criterio periodístico es lo que le primar siempre también hay veces que que yo yo tengo cierto miedo a que en determinadas ocasiones en algunas entrevistas a personajes pues que tienen cierto morbo que que no siguiéramos más por por por la Audiencia hay por Leko que eso puede tener que por el interés real que le estemos dando una plataforma de publicidad

Voz 1727 11:40 bueno es que tú planteas otros setenta y tres

Voz 11 11:42 P de la información eso sí eso eso venimos esto es la audiencia lo lo quería pero ahí otras ocasiones en las que buenos entrevista determinadas personas no por la representatividad que tenga no por lo interesante que puede hacer lo que pueda decir sino porque bueno pues provoca

Voz 12 11:58 no una reacción de la audiencia esos clicks

Voz 11 12:00 en fin todo todo lo que eso comporta si eso también es un poco arriesgado no

Voz 1727 12:06 hablamos de la capacidad de digerir opiniones contrarias a a la tuya hablamos de la capacidad eso de digerir informaciones que contradicen tus creencias es cierto que con las redes sociales

Voz 11 12:18 tenemos más intolerancia digerir lo que no lo que no aquello con lo que no coincidimos no porque no sacábamos formando nuestra propia burbuja nosotros propio seguidores aquella gente y eso es cómodo no estamos en la zona de confort esta que se dice no a través de las redes sociales luego consumimos los medios que consideramos que que son más afines a nuestro pensamiento y al final acabamos cada uno nuestra propia burbuja informativa

Voz 12 12:43 yo soy va generando comunidades cada vez más homogéneas en que a mí lo que más me preocupa de todo el tema de las redes sociales y de fragmentación de los medios es decir llega un momento en que tú solamente interrelacionadas tuitean teles de escuchas y te ves con la gente que tiene una afinidad ideológica contigo porque eres mucho más cómodo lo que pasa que se acaban degenerando comunidades autor referenciales cada uno habla con los suyos cada vez con menos puentes entre unas y otras lo cual aparte de que tiene un fenómeno muy importantes aprobaron facto implante deben de reafirmación también yo creo que significa una profunda inseguridad

Voz 1727 13:14 si tú estás muy seguro de unas convicción

Voz 12 13:16 en el si tú estás muy seguro que piensas de algo si estás tan seguro de lo que éstas pueden encima de la mesa como para estar dispuesto a enfrentarlo es porque tienes una solidez intelectual muy fuerte no sin embargo cuando tú tienes carencias con estas inseguro cuando no tienes comunique algo tienes miedo de contamina contaminante entonces efectivamente te quieren proteger del otro

Voz 13 13:33 sobre todo es una irrealidad clubes una irrealidad claro por qué el otro existe claro al al pequeño detalle

Voz 1926 13:40 al final lo que sucede es que no no no estamos en sociedad sino en en una multi en una multitud de burbuja

Voz 1727 13:46 claro ponen esa sociedad es decir somos un puzzle

Voz 1926 13:49 las distintas piezas no están encajadas desencajado porque se aíslan en esas las redes contribuyen el espacio digital contribuye efectivamente a que a que los límites de cada una de las piezas sean cada vez más estancos Noi in puedan aislarse de los demás y eso además contribuye efectivamente al empobrecimiento del espacio público de debaten hoy a la discusión explica bueno yo creo que que un ejemplo muy claro es el que el que estamos hablando de Cataluña es decir yo creo que ayer el discurso de de Torra Si a mi me parece que representaba algo con mucha con mucha claridad es justamente que vive dentro de una burbuja es decir que que yo creo que han dejado ya ya no le hablan ni miran a la otra media Cataluña a la que consideran en todo caso un poco asilvestrado y que viene a quitar los lazos que nosotros ponemos tan tan graciosamente en nombre de la de la libertad de expresión pero cuando tú observas el discurso de Torra digo más allá de los elementos de provocación de comparar España con Turquía cuando se compara con Kazajistán en la demanda de Llarena etcétera o más allá de eso tan ridículo de la Marcha por los Derechos Civiles que decía Iñaki compararse con Luther King Mandela fijos a mí lo que me parece extraordinario es ese Matrix esa burbuja esa realidad paralela en la que viven no donde dice por ejemplo nuestra causa es cada vez más respetada o más respetada que nunca por la comunidad internacional esto es falso no hay nadie no hay un solo gobiernos de la Unión Europea ni ninguna institución que la que las este reconociendo aquí nadie ha huido de la justicia dice cuando se olviden de que si hay un intento planificado destruir el proyecto en un pueblo unido contra el fascismo este empeño en convertir a España en un espacio fascista contra el cual evidentemente se gana autoridad moral de manera inmediata no proyecto desde la independencia sigo citando frases literales es inclusivo pero no es maravilloso decir que es un proyecto inclusivo cuando está silenciando negando a la mitad de Cataluña no bueno pues esto es efectivamente este es el drama no es decir que se pueda llegar a aislar en una burbuja nada menos que el presidente de una comunidad autónoma como Cataluña no

Voz 1727 15:41 ayer vivimos una situación curiosa no en Cataluña en el conjunto de España a propósito de los datos del paro escuchaba a los ministros del del Gobierno los leía en las redes sociales tratando de sacar la buena noticia del terrible dato que nos para el paro no el paro de agosto que es y en fin al que hemos visto evolucionar al paro al desempleo a la economía en tantas otro acá en tantas ocasiones por razones ajenas a la acción de gobierno a las acciones de los gobiernos sucesivos en el Congo en concreto a propósito de la contratación a propósito del desempleo muy directamente relacionado con la reforma laboral que aprobó el Gobierno Rajoy que este Gobierno no va a derogar por lo que ha dicho sino algunos aspectos prayer hacía en fin el ejercicio que hacen todos los Gobiernos de bueno si se mira en perspectiva la la la temporada turística ha ido bien a la ministra Calviño hablando de macroeconomía os acordáis donde de el ministro De Guindos hablando de macroeconomía mientras en España ese destruye tanto empleo lo peor de la crisis en fin desde el punto de vista de la no apareció la ministra de Trabajo a valorar el dato del paro registrado desde el punto de vista de la comunicación Bimbo son Gobierno tipo enfrentándose a un dato ciertamente dramático y que tiene que ver con un mal de de nuestro mercado de trabajo agravado por la reforma laboral que es la contratación temporal Cristina no

Voz 12 17:10 claro pero fíjate me parece que efectivamente como decías estaban auto justificando de cosas que no son imputables a la acción de gobierno primero porque esa desaceleración de la economía de la que hoy estamos hablando tanto se empezó a tener ya noticias oficiales de ellas de cifras oficiales a principio de verano a principio de verano este Gobierno tomó posesión en junio por lo tanto no tiene ningún sentido segundo porque yo creo que los políticos muchas veces se siguen pensando en casi casi dioses es decir que lo bueno y lo malo que pasa es cosa de ellos no cuando tenemos clarísimo que los ciclos económicos hoy más que nunca son más globales que nunca ahí tienen que ver con muchos vuelo factores y es hermano en la reforma laboral la tienen el humano no si si el a la reforma laboral pero el precio del petróleo no lo tiene en su mano la subida la baja de los tipos de interés tampoco en fin de una serie de factores que sabemos que están allí no no estamos exentos de vías y efectivamente parece que se está justificando de cosas que yo creo que sería mucho decir bueno el contexto internacional es el que es que efectivamente no es bueno empieza a no ser bueno es decir empieza a ser bastante preocupante la pregunta es España durante este tiempo durante estos diez años que se cumplen ahora de la de la crisis de Lehman Brothers no durante estos diez años España ha hecho los deberes para que la siguiente crisis para consiguiente pedido electo le le pillara de una forma mucho más robusto eso lo tenemos que preguntarnos si hemos hecho si los estamos haciendo y bueno yo

Voz 11 18:26 pero que efectivamente ya hace varios meses que estamos en una desaceleración de adicto cimiento del empleo no sé el empleo sigue creciendo pero no al ritmo que lo estaba haciendo el año pasado y eso es algo que va a seguir no que efectivamente no tiene que ver tanto con el cambio de Gobierno en mucho menos que lleva dos meses sino con una coyuntura que ya venimos viendo desde desde hace algún tiempo

Voz 1727 18:47 otra cosa es que se puedan intentar hacer políticas

Voz 11 18:50 incluso aunque no se derogue el toda la la legislación laboral hacer políticas que corrijan determinadas cosas por ejemplo ahora hemos visto que que que se ha producido un fenómeno que se suele producir en en agosto pero que esta vez ha ocurrido más que es lo de las vacaciones de cotización es decir Catí te te despiden en verano te vuelven a contratar en septiembre esto no solamente lo hacen las empresas es que lo hacen las administración me educación afectivamente entonces esto sí que está en la mano del Gobierno ya no depende de una coyuntura internacional no de de la situación europea o el precio del petróleo este tipo de cosas en la la la actual legislación laboral lo que ha permitido una temporalidad apabullante y muy injusta y entonces este tipo de cosas sí que creo

Voz 12 19:33 el Gobierno a partir de ahora debería poner mucho el acento

Voz 1727 19:36 intentar corregirlo está el control ya Ernesto Kaiser que no había aparecido por aquí en esta temporada que estrena formato en esta temporada de Hoy por hoy hablamos con él enseguida

Voz 18 22:07 de lunes a jueves el nuevo My Lol populismo y demagogia a muerte

Voz 4 22:13 la vida moderna con David Broncano

Voz 19 22:15 vamos a ver que que tú te aparecen tras esto siento yo Sinnamon otra no encuentra nada

Voz 4 22:25 síguenos también en Cadena Ser punto com My Lol

Voz 5 22:29 Atenas ser escuchado Dani Garrido y los jefes de equipo en Carrusel Deportivo sincronizados con el partido de tu Televisió es muy fácil haré lo que quieras de la SER cuando tú quieras Scarlatti nuestra aplicación

Voz 13 22:45 estoy escuchando música en el dos mil ocho las escuchas la cadenas me pregunto cuál de las dos cosas más hermosa la Cadena Ser hola música mi respuesta es la música te baja la música de Bach pero más que la que además cada cadena SER vaya pero pero acto seguido después la calma se prime primero vale vale y luego la Cadena SER justo después de baja

Voz 17 23:23 sí

Voz 9 23:27 que tu hijo te dice que después del cole quiere hacer inglés

Voz 1727 23:30 es fútbol tenis y cada vez más antiguo de sientes

Voz 9 23:34 vivos divos virus si quiere sentirte vivo piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran vivos punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente vivos con Iberia además más te costará menos compren iberia punto com hasta el diecisiete de septiembre huele a Europa desde veintinueve euros por trayecto vamos el mundo entero te está esperando pide ahora tu préstamo en virus ítalo transferir en quince minutos entra ya ambigú punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos siéntate vivos

Voz 1727 24:11 a las nueve y veinticuatro las ocho y veinticuatro en Canarias los arranques los comienzos de temporada son muy estresantes no se crean ustedes y no sólo porque volvamos al madrugón también porque hay que hacer más cosas además de la antena así que esta mañana les voy a dejar a partir de este momento en manos de Aimar Bretos hasta las diez

Voz 8 24:31 pero mañana haya volvemos al formato habitual el aimara para que Aimar le das un ratito de micrófono suelta pero bueno aquí nada es gratuito y nada menos que lo dejo para el debut esta temporada Ernesto

Voz 1727 24:43 dice a quién le he pedido que nos ayude un par de días en semana a saber qué hay detrás de algunas noticias que se cuece detrás de algún titular detrás de alguna información que hay en el backstage de la actualidad Ernesto que bien te veo buenos días

Voz 4 25:00 el nerviosismo

Voz 8 25:06 bueno hagáis viene que lo hagáis bien que Ernesto otra es un abandono por Riquelme esto trae

Voz 1727 25:13 sin duda la noticia del día de la semana pero esto sí que es un reto intentarlo

Voz 0027 25:18 cápsula de Kaiser en en unos minutos esto este sí que es el gran reto de hoy vamos a centrarnos en la decisión que tiene que tomar el Supremo en las próximas horas las era el sesenta y uno va a decidir sobre las recusaciones a los magistrados que tienen que juzgar el caso de los independentistas Puigdemont y otros encausados han pedido recaudar recusar a varios jueces apartarlos el proceso podemos avanzar ya que va a decidir la Sala

Voz 0587 25:43 Podemos es una noticia en tiempo récord que me dice es porque no ha empezado todavía las sesiones

Voz 0027 25:49 estaba dentro de cinco minutos a las nueve y media

Voz 0587 25:51 Media podemos decir de qué podemos decir que perdón el son quince magistrados presididos por el presidente del CGPJ Carlos Lesmes del Supremo sino Carlos Lesmes está la Sala del sesenta y uno se llama así porque la ley es el artículo sesenta y uno de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que cuando se recurre a un presidente de Sala cuando entre los recusados está un presidentes de sala

Voz 0027 26:16 no es el caso de dos magistrados

Voz 0587 26:19 pues es la sala con una solemnidad en el Supremo quince magistrados de todas las salas la que decide la recusación por lo tanto es un acto no sólo solemne sino muy importa lo que podemos anunciar a los oyentes de la Cadena SER es que la Sala del sesenta y uno va a rechazar por unanimidad las recusaciones

Voz 0027 26:38 a los quince miembros

Voz 0587 26:40 mi cálculo es que va a rechazar por unanimidad las recusaciones y que además en lugar de tener que esperar al auto del ponente el señor a Picasso que es el presidente de la Sala Tercera del remo el Tribunal Supremo adelantará la decisión como hace con algunos fallos en algunas sentencias antes de que éste el resulta digamos el auto del juez escrito por lo tanto hoy mismo podremos conocer esa misma mañana Kaiser va a acelerar la marcha el juicio oral una marcha de juicio oral este era uno de los temas que había que tener en cuenta para ver el ritmo el juicio oral mi impresión es que el juicio oral no va a poder empezar antes del mes de enero todos los planes para terminar la instrucción en mayo el magistrado Llarena no pudieron materializarse ese retrasado al mes de julio y esto además choca con las cabo digamos con la situación de una causa con muchos eran usados con muchos letrados por tanto con una serie de incidencias que no puedes prever totalmente lo que queda para empezar el juicio no es poco es eso las calificaciones son los artículos de previo pronunciamiento que tienen un serio problema porque el Tribunal tiene que pronunciar sobre una serie de cuestiones por ejemplo de eliminatoria de jurisdicción donde se plantea el tema de si esto es un tribunal competente o un tema quizá decidió y este es uno los conflictos que tiene la recusación que ya decidió la sala de admisión en su día por lo tanto ir el auto de apertura de juicio oral es muy difícil antes del del mes de enero que empiece el juicio además en las Navidades a esto no plantea un serio problema Aimar no es un problema solamente de saber cuándo va a empezar sino que si efectivamente como yo pienso enjuició empezara en la primera quincena de enero pronto esto no lleva a mi cálculo de dos meses de juicio diciendo todos los días con lo furgones saliendo de la prisión desembarcando en el Tribunal Supremo serán probablemente cinco días a la semana o cuatro y esto nos lleva a dos meses de juicio estaríamos quince de febrero el quince de febrero el quince de marzo determinaría ahí estará visto para sentencia que menos que un mes para elaborar las estaríamos en abril víspera de las elecciones que en Cataluña serán sólo municipales autonómicas en todo el país elecciones europeas y municipales derivan en términos es un evento extraordinario eh no tenemos selecciones autonómicas creemos que no tenemos selecciones autonómicas ya veremos en Catalunya lo que pasa pero en principio ya con las municipales y las europeas ya tenemos una movilización la campaña electoral está en marcha una denuncia en precampaña electoral por ejemplo es decir una situación muy compleja lo magistrados no solamente se tienen que concentrar el contenido de lo que va a ser el juicio el el contenido lo que va a ser la sentencia sino calendario endiablado

Voz 20 29:40 exactamente vamos a hablar de otros magistrados

Voz 0027 29:43 el Kaiser de los de la Audiencia Nacional que me dices

Voz 20 29:47 esto ardor guerrero respecto a los jueces

Voz 0587 29:49 el gas bueno ya se ha instalado Aimar el ardor guerrero se está desarrollando en nuestro país una mentalidad de fortaleza una mentalidad de fortaleza acosada

Voz 5 30:00 los temas y la de Alemania

Voz 0587 30:02 la decisión de Bélgica esta situaciones que han colocado a la justicia y sobre todo a lo que es en la cúspide del derecho penal en España que es el Tribunal Supremo en la picota y entonces lo que tenemos es algunas reacciones absolutamente inexplicables individuales porque las resoluciones judiciales no están para expresar la repulsa del juez en otro país no no está hecho para eso se puede hacer de otra manera a través de las asociaciones de jueces pero por ejemplo el juez Hurtado jurista en calidad estaba finales desde agosto en calidad de presidente en funciones de la Sección Segunda tenía que contestar a un juez belga sobre el caso GAL tonic que le preguntaba una serie de cuestiones técnicas dígame usted qué significa un grado menos en la calificación del Código Penal Espanyol tal incluso fino al juez belga en el auto sí pide una información complementaria que está prevista en el acuerdo marco del dos mil dos de la euroorden tú puedes pedir información complementaria y entonces el juez Hurtado que anteriormente antiguamente tenía fama de ser una persona muy respetuosa es el que presidió el caso Gürtel y todo esto eh pues el contexto de una manera tremenda en pista ya diciéndole no te voy a aburrir pero empieza diciéndole dice me pide usted que le diga de manera relativamente con premura preferiblemente antes del día veintiocho en belga en la preguntas que yo el que que me fórmulas le pregunta qué idioma es ese hilera lo tienen francés flamenco este magistrado quién de estar mal informado tenía entendido que en dicho país hay tres idiomas oficiales como el francés el flamenco y en menor medida el inglés el alemán alemán el alemán eso participar eso es el primer párrafo Aimar y a partir de ahí a desarrollar sí a partir de ahí desarrollo ahí cuestiona tema de para qué quiere usted irse lo logrado pero que en otros términos Un juez tiene primero que tener objetivos y el quiere el Tony que sólo entreguen no que no solo entre deberá perspectiva judicial de la Audiencia

Voz 0027 32:17 la oye Ernesto terminamos me dices que el PNV contempla la posibilidad de que Pedro Sánchez anticipa elecciones pero déjame decirte

Voz 0587 32:27 es un al punto anterior que también en el clima

Voz 0027 32:29 a estas son los derrapes intenta hacer este tema

Voz 0587 32:32 no no había dos elementos Nicolás González Cuéllar abogado un abogado muy conocido hijo de un

Voz 12 32:37 antiguo fiscal del Supremo escueta

Voz 0587 32:40 ya Adolfo Prego ex magistrado del Supremo el Consejo General del Poder Judicial vocal Ignacio Gordillo de la Audiencia han presentado una querella Aimar ayer contra la juez belga que ayer mismo tomó nota de la demanda civil de la demanda civil de los independentistas alarmismos hizo cargo por reparto de la demanda hice cómo no ha desestimado de manera Aline de entra eso Begoña alabó algo contrario abogado Boyer que es uno los abogados firmantes de la demanda civil uno de los que presenta anima la demanda civil yo creo que con independencia de que los jueces belgas están actuando de manera que no nos guste lo que no podemos hacer es una cruzada una crucial la propia impropia como la que se está desarrollando en la Audiencia Nacional a través de abogado muy respetados y muy conocido

Voz 0027 33:35 venga Ernesto vámonos a Bilbao en el PNV contemplan la posibilidad de que de que Sánchez

Voz 0587 33:42 el preside el lehendakari piensa que es muy probable que esta legislatura se termine ya que pudo haber elecciones anticipadas que Pedro Sánchez no pueda continuar e incluso a diferencia del día en que el PNV votó a favor de la moción de censura Aimar no lo ven mal o sea que se piensan que el peligro de Ciudadanos está desactivado por tanto ya no tienen ninguna exigencia en relación a la legislatura

Voz 0027 34:11 son las claves que maneja el lehendakari el de Ajuria Enea en Vitoria exacta Manha exactamente las claves de Ernesto de Kaiser un abrazo Ernesto gracias Aimar

Voz 22 37:08 mundo

Voz 0027 37:09 lo ha confirmado el nuevo director general de Tráfico Pere Navarro echando de echando mano de las cifras de los países de nuestro entorno para argumentar que hay cosas que deben cambiar en España por ejemplo los radares

Voz 23 37:19 que hay cuatro mil radares que los Países Bajos hay ochocientos cincuenta radares cuenta en el Reino Unido hay siete mil doscientos radares en España tenemos novecientos radares punto

Voz 0027 37:32 ni tampoco salimos bien parados en la comparación en cuanto a la velocidad máxima en las carreteras convencionales que son las que no son ni autopistas autovías

Voz 23 37:40 España con cien kilómetros por hora como velocidad máxima en carreteras convencionales Rubén al final es el último el último la mayoría de países están en noventa kilómetros por hora y hay algunos que ya están en ochenta kilómetros por hora que esto nos dice hacia dónde hemos de dirigir los esfuerzos

Voz 0027 38:02 es uno de los países que tienen la velocidad máxima ya en los ochenta kilómetros por hora en carreteras convencionales es Francia allí Carmen Vela las medidas si están surtiendo efecto buenos días

Voz 0390 38:12 buenos días la mortalidad en las carreteras de Francia bajó un seis por ciento en la primera mitad de este año en relación al

Voz 12 38:18 mismo periodo del dos mil diecisiete ya en

Voz 0390 38:20 hombre es ya de fiestas festivales y vacaciones de extendido también el cinco coma cinco por ciento las cifras respaldan las medidas gubernamentales que han endurecido los controles y limitado la velocidad pese a su impopularidad desde el primero de julio la velocidad máxima en todas las carreteras secundarias es decir a excepción de autopistas y autovías es de ochenta kilómetros por hora contra los noventa autorizados hasta entonces el Ejecutivo ha endurecido además las sanciones por el uso del móvil al volante a los conductores que lo usen se les podrá retirar el permiso de conducir en caso de que cometan una infracción que ponga en peligro a otras personas se han reforzado innovado

Voz 24 38:59 los controles de alcoholemia

Voz 0027 39:02 en Reino Unido ECC años se reduce la mortalidad en carretera con sanciones especialmente altas y la infracciones por exceso de velocidad Londres Daniel poético

Voz 1591 39:10 en el Reino Unido murieron mil setecientas noventa y dos personas por accidentes de tráfico en el dos mil dieciséis el último año con la estadística completa existe una tendencia a la baja en los últimos veinte años desde mil novecientos noventa y seis cuando hubo ocho mil muertos entonces se abrió un importante debate se adoptó el sistema de puntos impusieron durísimas sanciones para los infractores al exceso de velocidad sanciona con tres a seis puntos al carnet aquí los puntos se suman y multas de hasta dos mil ochocientos euros superar el límite de velocidad en más de un cincuenta por ciento conlleva la pérdida automática del carnet y sumar doce puntos en menos de tres años también conducir bajo los efectos del alcohol está considerado delito con sanciones de cinco mil euros tres años sin carnet de media las penas de cárcel llegan a los catorce años por causar la muerte por conducción peligrosa

Voz 25 39:54 en Italia Ismael Monzón

Voz 0831 39:57 sesenta millones de habitantes en Italia murieron el año pasado mil seiscientas cincuenta y seis personas en la carretera tras quince años de reducción de los accidentes en dos mil dieciséis por primera vez volvió a subir al número por lo que recientemente se han incrementado las sanciones a quienes por ejemplo utilicen el móvil al volante email vierten campañas como ésta ya que el uso del teléfono en el coche está muy extendido en Italia además hace unos meses se desactivó un sistema de radares electrónicos que vigilaban la velocidad media y que se extendía por buena parte de la red de autopistas el motivo que la empresa suministradora había plagiado la tecnología a otra que la denunció este año el número de víctimas se había reducido casi todos los meses pero en agosto habría que sumar la tragedia por el desplome del puente en Génova en el que murieron cuarenta y tres

Voz 25 40:42 ah y Alemania es líder

Voz 0027 40:45 en tantas cosas también ocupa una de las primeras posiciones en este ranking de seguridad vial corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 40:52 aquí en Alemania tres mil ciento ochenta personas murieron en accidentes de tráfico el pasado año lo que supone un cero coma ocho por ciento menos que el anterior y el nivel más bajo registrado desde hace sesenta años uno de los debates abiertos en el país es la posibilidad de realizar un examen a la hora de renovar el carné de conducir según la ley alemana cuando te sacabas el carné de conducir lo tenía es para toda la vida es decir no había obligación de renovar el documento en dos mil trece eso cambió ideas expiden carnés por quince años a la vista de la densidad y los retos de la circulación los alemanes empiezan a plantearse sino será más adecuado rendir cuentas con un examen sobre cuestiones básicas el tráfico un chequeo médico e incluso un curso de primeros auxilios

Voz 26 41:33 no

Voz 0027 41:36 ya seguí buenos días muy buenas y María Seguí fue directora general de la DGT de dos mil doce a dos mil dieciséis señora seguí esperan Navarro propone ahora rebajar la edad máxima la edad máxima para la velocidad máxima en las carreteras convencionales de cien kilómetros por hora a noventa kilómetros por hora que es algo que ya se planteó cuando usted era directora de la DGT por qué no sufran

Voz 27 41:59 que nos aclaren e incluso bajar a ochenta kilómetros por hora en según qué vías porque de los ejemplos que acaba de citar en este repaso que han hecho de Europa no ha mencionado usted a Suecia

Voz 0027 42:08 desde el país con mayor seguridad

Voz 27 42:11 en total menos personas en las carreteras y las velocidades máximas en Suecia se setenta kilómetros por hora por lo tanto siempre delante tasadas como apostilla él el quitar que la propuesta de reglamento de circulación incluya reducción a noventa y ochenta que teniendo precisamente del trazado del mantenimiento de la carretera en cuestión no es cierto hablando de carreteras convencionales llevamos una propuesta sustancial para reducir la velocidad máxima en zona urbana que

Voz 28 42:40 me han destacado a un número muy importante forma mérito así porque no soy

Voz 0027 42:44 eso

Voz 28 42:46 pues esa es una muy buena pregunta qué

Voz 27 42:48 ha llevado a la frustración profesional y personal porque las explicaciones que yo recibí fueron todo menos lógica seguir pasionales en cualquier caso lo que puedo decir es que hay que el concepto de la política de seguridad vial velocidad máxima de la política de vigilancia que esos límite peligrosidad yo quiero concluir que no se hizo por miedo a que una política de seguimiento asociada a un despliegue a ser en bares de localizaciones cerradas penales bombardeando a los ciudadanos puedes pudiera suscitar una protesta no es la Dirección General de Tráfico desafortunadamente sufre de un cierto descrédito ante la población por ciertas prácticas realizadas en el pasado el Jessor sabe superar hasta de tratar era era que efectivamente había que tratarlo había que rehabilitar la credibilidad de la Direcció General Básico había que rehabilitar en la credibilidad ante el ciudadano de los límites de velocidades que ponemos en las carreteras de manera que no exista esa percepción que son arbitrarios en sino en todos es muchos puntos una vez rehabilitado este sentimiento hoy demostrado con datos empíricos Si y objetivos que se estaban poniendo los límites adecuados en lugares adecuados aplicar una política de vigilancia razonable irracional transparente y pública que desafortunadamente no existe buena voluntad política para hacerlo

Voz 0027 44:13 con el tiempo que ha pasado lo voy a preguntar directamente usted se lo planteó a suministro Fernández Díaz y él le dijo que no por motivos electorales

Voz 27 44:22 y en los motivos electorales no fueron explícitamente mencionados en sus palabras pero por supuesto que lo he planteado nosotras Benito sino al resto del Ministerio y la documentación lista ahí pueden ustedes retomar el borrador del reglamento de circulación que es que duró hasta las últimas instancias ahí ahí está recogido lo que estoy diciendo

Voz 0027 44:44 cuántas vidas se salvarían al año en España rebajando de cien a noventa y en algunos casos a ochenta la velocidad en las carreteras nacionales y secundarias

Voz 27 44:54 bueno pues con los cálculos que hicimos en el dos mil catorce con dos volúmenes estructuras inventó que estamos hablando ya de más de trescientas cincuenta vidas salvadas por año eso hacía que en estos momentos España que pasaba en la quinta posición como mejor país en el mundo eh esta es de revisar

Voz 0027 45:15 podría

Voz 27 45:17 en el año siguiente a la intérprete de esta medida el país más el mundo ya hay que tener en cuenta que en España no sólo tenemos a los cuarenta y seis millones de españoles que son el denominador poder que se dividen los muertos para calcular las tasas se se utilizan en las comparaciones internacionales sino que en añadido tenemos los trágicamente sesenta millones de turistas que las visitan cada año y que circulan por qué me pasaba así que está absolutamente también tienen accidentes Italia fallas es decir el riesgo es que España es enorme porque tenemos prácticamente tanta población turística flotante circulando como población nacional no sino que se beneficio al que me refiero de unos trescientos cincuenta personas que no perderían su vida cada año dos eran con estas cifras de circulación o no lo hace tres cero asienta todo

Voz 0027 46:11 señora seguí cree usted que era Navarro va conseguir hacer en lo que a usted no le dejaron que es rebajar esa velocidad máxima de cien a noventa ochenta kilómetros por hora en las carreteras convencionales o teme que se vaya a encontrar las mismas resistencias que usted

Voz 27 46:29 por mi parte ocúpese de todo el apoyo e conceptual es moral emocional y físico que pueda aportar de todas las fiestas todos los estudios y todos los elementos de juicio de los que somos y lo que es

Voz 29 46:44 qué estándares

Voz 27 46:46 eh como he dicho ya antes un uso racional de esos límites unos criterios objetivos público así transparente ni una utilización del radar como medida de represión racional varios a a la bajada de velocidad si con inteligencia por favor

Voz 0027 47:04 María Seguí ex directora general de gente gracias buenos días muy buenos días es bastante tremendo Tina que en España hayan tomado decisiones que podían salvar vidas respecto a cuestiones au cálculos electorales

Voz 12 47:16 pone los pelos de punta a esas declaraciones dice la tener la constancia y la evidencia de alguna forma técnica científica de que bajando la velocidad tomando una serie de medidas los resultados se salvar vidas y que no se haga por un tema electoral me parece tremendo primero por la decisión en sí y segundo también por lo que tiene de considerar a los españoles y las españolas pues poco menos que Cruise inconscientes no sea porque el hecho de que de que se bajen los límites de velocidad debidamente explicado debidamente argumentado como explicaba ahora mismo María Seguí no tiene por qué ser forzosamente tan anti popular no tan impopular ni muchísimo menos sino que tiene que estar dentro no proviene de una campaña más amplia de concienciación de sensibilización de mejora de las infraestructuras fíjate también nos hablaban de del número de radares no cabía los diferentes estados europeos y veíamos que España efectivamente está bastante lejos de lo que debería ser aquí lo óptimo por lo tanto dentro de un contexto más amplio de educación de sensibilización de mejoras de infraestructuras la rebaja de los límites de velocidad en este tipo de vías cuando estamos hablando de autopistas autovías efectivamente

Voz 1727 48:21 puede conducir de hecho hay evidencia de

Voz 12 48:24 que es así a salvar vidas yo me resisto a creer que esto viene explicado en los entienda por parte de la población

Voz 1926 48:29 es así

Voz 11 48:30 hombre yo creo que debería entenderse ahí aquí en Cataluña se y fue una experiencia durante el tripartito de buena parte de las vías de salida de Barcelona y limitar a ochenta kilómetros por hora como pero justificando lo por el tema de la contaminación sí que es verdad que en aquel momento de la Pobla no supo entenderlo también hay que contar que esto es hace hace diez doce años seguramente ahora habría más sensibilidad pero al fin y al cabo es es la función de una administración en explicar las cosas explica por sus ventajas y al fin y al cabo yo creo que la gente es muy consciente el primero de que las cifras de muerte en carretera en España son son acordes con las del resto de de nuestro entorno y segundo que eso conlleva unos costes para todos porque es un coste en la sanidad son unos costes sociales tanto yo creo que no sería tan difícil explicarlo oí que se entendiera no creo que eso vaya a volcar un resultado electoral sinceramente

Voz 0027 49:29 pero

Voz 1926 49:31 creo que es impopular no por otro lado aunque nos provoca estupor está claro que las los cálculos electorales lo impregnan casi todo no impregnan la política migratoria o emprendan decisiones sanitarias ABC es muy grave no con común como por qué fármacos incluye Nos excluyen de de la cartera farmacéutica así que yo en ese sentido a mí me me provoca menos sorpresa yo insistía en que es evidente que puede ser impopular en poner radares reducir la velocidad y aumentar las multas pero el Gobierno tiene que tomar medidas impopulares y hay que apelar a eso no yo creo que el Partido Popular en la derecha en general yo creo que se ha coqueteado peligrosamente con un discurso a mí me parece fraudulento no con cierta coartada liberal no sé si os acordáis de Aznar

Voz 0027 50:12 tomando unos vinos en gente veraces Edward diciendo quién me va despacio