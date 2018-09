Hoy por Hoy (05/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

la ex directora general de Tráfico María Seguí acaba de reconocer en Hoy por hoy que durante su mandato que fue de dos mil doce dos mil dieciséis plantee una reducción de los límites de velocidad en las carreteras que no salió adelante y que en ese momento la DGT no tenía la mejor imagen entre la ciudadanía respuesta de Segi que analizado en la SER los últimos datos de este verano que han mostrado un incremento del quince por ciento en el número de víctimas mortales con respecto al verano pasado

Voz 2 00:27 quitar que la propuesta de reglamento acción incluya reducciones a noventa haya ochenta que teniendo principalmente del trazado el mantenimiento de la carretera en cuestión no

Voz 3 00:38 por qué no se hizo que no por miedo

Voz 2 00:41 ha sido una política de seguimiento asociada a un lleva evasivo de radares de localizaciones irracionales bombardeando a los ciudadanos puedes llegar a suscitar una protesta no es la de esas caras de tráfico desafortunadamente sufre de un cierto descrédito ante la población

el presidente catalán Quim Torra reconoce que el se plantea la posibilidad de facilitar la puesta en libertad de los ex dirigentes independentistas que están en prisión lo ha reconocido Torra esta mañana cuando le han preguntado si abriría las puertas de las cárceles al mismo tiempo que la ministra Meritxell Batet ha recordado que la única manera de avanzar en la relación entre el Estado y Cataluña es mediante el diálogo

Voz 5 01:36 nueva etapa de diálogo que nosotros pensamos que esa es la la única vía posible para avanzar a lo que nos bebemos realmente de que es intentar resolver los problemas de los ciudadanos sino generar nuevos problemas

a esta hora el Tribunal Supremo analiza las recusaciones que una docena de investigados por el proceso independentista presentado contra cinco magistrados del tribunal que deben juzgarlos más cosas una de cada cuatro personas en el mundo no hace ejercicio suficientes la principal conclusión de un estudio global que ha presentado hoy la Organización Mundial de la Salud el porcentaje es igual para el caso concreto de España donde las mujeres son más sedentarias que los hombres

Voz 0325 02:12 una cuarta parte de la población adulta mundial unos mil cuatrocientos millones de personas tienen hábitos de vida sedentarios lo que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares diabetes hipertensión o algunos tipos de cáncer una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no llega al mínimo de actividad física recomendada dos horas y media de ejercicio moderado la semana o una hora y cuarto de actividad vigorosa según la Organización Mundial de la Salud los niveles globales de actividad física no han mejorado en lo que llevamos de siglo XXI IS los países más ricos donde empeora la situación el sedentarismo ha aumentado un cinco por ciento los estados con mayor P

Rafa Nadal está ya en las semifinales de la cierto de Estados Unidos de tenis esta pasada madrugada hora española ha vencido al austríaco Dominic Thiem en cinco sets y se va a medir en la penúltima ronda del torneo con el argentino Juan Martín del Potro

Voz 0666 03:29 sustituto de Rijkaard parezco NED dos

Voz 7 03:32 cuentas del Instituto San integrado en la ciudad de tal manera que quedan sometidos a los mismos controles que el resto de la actividad económica la auditoría final una auditoria forense sobre la actividad económica de los últimos años los distó mucho se comenzará en las próximas

Voz 0011 03:49 todos los cursos que se impartían en el Instituto de Derecho Público se han extinguido salvo el de enfermería que se integrará ahora en la facultad de Medicina Carlos Sánchez Mato ante la comisión de investigación de víctima del ex delegado de Economía del Ayuntamiento de la capital y ex miembro del consejo de administración de la EMT acaba de defender la compra del

Voz 8 04:06 servicio abonó Park por diez millones y medio de euros la oposición acusa al Consistorio de no haber solicitado un informe a la asesoría jurídica para valorar el precio pero dice Sánchez Mato que no era necesario

Voz 1 04:17 en primer lugar que no hay ninguna municipal distracción

Voz 9 04:19 eso revela un desconocimiento por parte de quién lo diga hay una cesión de contrato lo que dice la ley para que sigamos la deduce una cesión de contrato o cuando se produce una licitación por parte en a la que acude la EMT para

Voz 10 04:31 adquirir cualquier tipo de de elemento como por ejemplo autobuses no es no es preceptivo ni necesario ningún tipo de informe previo

Voz 0011 04:40 ya a las once y media de esta mañana el presidente Garrido hoy el consejero de Sanidad van a presentar el proyecto de remodelación del Hospital doce de Octubre entre otras cosas incluye el derribo del actual residencia general veinte grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 15 07:41 verdad que cuando hay un tema serio Stone

Voz 1995 07:47 Don cale muy buenos

Voz 15 07:48 muy buenas de que me encanta

Voz 1995 08:04 pero hay desde el domingo y elecciones en tu pueblo y los analistas hablan de que en Suecia puede haber un cambio del estado del bienestar vamos a pasar al estado de la derecha estar deshecha

Voz 0286 08:18 derecha está bueno pues

Voz 1995 08:20 bien está al vamos a ser honesto bienes tan espeso India no es tan bueno que no se está bien si está hoy en Burgos este verano el bueno vean está ya no es tan bueno y eso es una cosa loca buenísimo todo que yo creo que si los focos están un poco asustado espacialmente porque bueno Lemos toco es hay una ola de crimen criminal la delincuencia ha subido muchísimo el

Voz 0286 08:43 tierno parece incapaz de de de arreglarlo en una forma

Voz 17 08:48 el otro también a los suecos preocupan la inmigración que piensan que es muchos piensan que que es madre masiva mientras el pues estamos ante unas elecciones me encanta a una frase

Voz 1995 09:00 esto sino electoral Tocina electo bueno llama Bacon del cine

Voz 17 09:07 que es que son esas promesas que ha sin gobiernos cuál están desesperadamente

Voz 3 09:11 antes de selecciones vamos

Voz 17 09:13 es apta de vamos a prometer algo maravilloso en todos los Plzen el el primer ministro sueco prometía que si ganamos nosotros una semana más de vacaciones en verano

Voz 10 09:22 todas las Flamini Zed prometo serios

Voz 17 09:24 y fue criticado en se quiere chica populista hay donde yo

Voz 1995 09:30 te digo yo prefiero que me mientan así veces que hay que seguir el ejemplo de traducir luego ya vería pero a mí que me vas a estar una semana veo una misión imposible llaman bacon nace llama Wolfram tocino o con electrodos me ha quedado claro vemos muy atentamente tampoco no tanto pero la selección el país de de del sueco estáis Rosa María Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 12:02 una cosa curiosa tras la aprobación en el pasado Consejo de Ministros el pasado veinticuatro de agosto de la exhumación de los restos de Francisco Franco a través de un decreto ley las visitas al Valle de los Caídos se han multiplica atentos este último mes de agosto el crecimiento del número de visitantes ha sido de un setenta y siete por ciento que se dice pronto respecto al mismo mes del año pasado paradójicamente profesar dos expresiones habituales cada verano la operación salida ha tenido un efecto llamada y hoy más allá de cualquier debate allá de cualquier disputa política legítima ilógica no usaría comprobar de primera mano cuáles son los atractivos si los tiene el Valle de los Caídos ir cuando digo de primera mano digo que hemos pensado enviar a comprobarlo al primero que teníamos a mano

Voz 18 12:51 Arenas muy buenos José Antonio buenos días qué tal siempre un placer

Voz 1995 12:54 la saludarte porque a partir de hoy este programa tiene su corresponsal con la misión de vivir de primera mano los acontecimientos que interesan a la población española eso y lo de la bola de doscientos cincuenta kilos que han puesto en el pueblo sustituyendo al encierro que nos hace mucha gracia tienes que

Voz 18 13:10 ya habrá tiempo de cara a la verdad y Johnny

Voz 1995 13:13 pensamos que una visita al Valle de los Caídos tú estaba una vez

Voz 24 13:17 no no he estado nunca se Quezada punto muchas veces deja calentará pero por visitó ayer al final nunca pude

Voz 1995 13:23 vale bueno pues hoy va a ser tu primera vez queremos comprobar de primera mano queremos que vayas ahí dentro de una hora dentro de sesenta minutos volveremos a conectar contigo habilitaremos que unos buenos lo que tardes tampoco

Voz 18 13:35 vas arriba bajaban a queremos que no tanto

Voz 1995 13:37 cómo está el ambiente porque ahora ver

Voz 18 13:40 arriba muy arriba abajo arriba de la montaña más arriba

Voz 1995 13:47 eh porque eso se ha puesto de moda podemos hablar de que es uno de los garitos de moda de Madrid

Voz 24 13:50 sí sí ese me lo han comentado muchos amigos a ver si te pasas medita mucho no sólo ya hemos ido ya estaba chupetes dio la verdad que tengo tengo ganas me pongo algo especial llevo mudas bonito

Voz 1995 14:00 no no sí sí devolver si esos etarra desean adherir desde el centro debería estar

Voz 18 14:03 más de cuarenta minutos pues aquel día sólo vale vale vale vale vale un rato

Voz 1995 14:09 vamos con John ya Arenas para saber cuál es el ambiente

Voz 18 14:11 vamos ahora bueno vamos a ver qué tipo porque árabes

Voz 1995 14:14 los visitantes no es lo que parece que son simplemente visitantes curioso es que ante la posible desaparición o la exhumación del cadáver quieren ver cómo como estaba aquello en despegue de que ocurra lo concerniente

Voz 18 14:26 ahora volvemos a conectar contigo este era el coche ya vale venga perfecto

Voz 1995 14:31 bueno eso lo contábamos al comienzo del del programa es el un esfuerzo permanente en que tenemos que tenemos en este país de polemizar detener siempre un debate en ese esfuerzo permanente que hace la actualidad por darnos esas oportunidades para la polémica creemos que con esta noticia nos hemos superado lo que más se enfrenta a un español con otro español ahora mismo es con qué horario nos quedamos y queremos que los niños vayan al colegio de noche ha dicho así que de lo que ellos queremos acotar queremos acostarnos antes de que se ponga el sol quisiera de la hora del aperitivo y piense piensen esto es bastante revelador piensa que si el sol por ejemplo se va a las cinco y media seis era tan vamos a seguir cenando en España a las diez y cinco horas después de que se haya ido el son que es lo que hacemos ahora piensen LOE es una decisión que hay que tomar más allá de esas costumbres su costumbres tradiciones y quieren la crono biología estudia los ritmos biológicos y todos los seres vivos creo no biología desde la afloración hasta el sueño casi todos los procesos responden a nuestro reloj interno saben de qué les hice reloj está condicionado por la periodicidad de los fenómenos externos estos serio vamos a hablar con María de los Ángeles rol de la es que es coronó bióloga en el laboratorio de cronología de la Universidad de Murcia María Ángeles muy buenos días

Voz 25 16:02 es muy buenos días queremos estar con vosotros

Voz 1995 16:04 sí tenemos muchas preguntas eh esto es un esto es un sinvivir en primer lugar todavía unos no está decidido que vamos a tener vale en vuestro laboratorio como recibe la noticia de la eliminación posible eliminación del cambio horario de invierno y verano

Voz 25 16:22 hombre desde el punto de vista crono biológico el eh quitar estos dos cambios que tenemos en primavera y en otoño resulta beneficioso para el sistema en nuestro ritmo porque todo el mundo nota los efectos bueno de uno más que de otro pero cuando hacemos el cambio de hora que vienen a durar pues una semana el quitar eso desde el punto de vista con lo biológico como digo pues hace que no tengamos efectos sobre el sueño sobre otra serie de variables fisiológicas

Voz 1995 16:48 es la segunda vez en mi vida que hablo con un crono biólogo será la primera de un taxista yo creo que lo contrario a lo que me llevaba otra yo trabajaba maneje perdón por utilizar esta anécdota personal pero es bastante descriptiva lleva yo trabajaba de doce de la noche a diez de la mañana tela ya incentiva en imagínate cómo iba yo el jueves y vaya a trabajar imagine de comida en el taxi que me pregunto esta cita está usted bien ingenuos que el sueño y me dijo el señor lo lo he recordado en vilo es te he visto que las flores cuando se va el sol se encogen y cuando sale se vuelven a abrir biología amigo dije pues tiene razón el crono biólogo del que estoy hablando esto es así eso es impensable

Voz 25 17:32 imperdonable los humanos somos somos una especie diurna el trabajar por la noche no exenta fatal

Voz 1995 17:38 vale tampoco está decidido por el momento así nos vamos adecuar el horario igual no hay nada decidido así vamos a quedarnos a ahora sí nos vamos a la a la latitud que no corresponde con lo cual dejaríamos de hablar de de la hora menos en Canarias cosa que no ha sentado demasiado bien pero por poneros en terreno cotidiano María Angeles qué pasaría si nos quedamos todo el año con el horario de verano como que se que tenemos ahora mismo

Voz 25 18:02 pues bueno se va a notar más o menos también dependiendo de la zona geográfica de la que hablamos si estamos si nos quedamos como ahora en verano los más afectados serían todas las regiones que están más al oeste de la península donde por ejemplo si pensamos en Santiago de Compostela pues en el invierno practicamente no salía de día hasta las diez de la mañana

Voz 1995 18:24 hasta las diez de la mañana en Santiago no ven la luz

Voz 25 18:28 claro lo mismo ocurría en Huelva en otros sitios en en el digamos que al adoptar el horario de verano todo el año lo que hacemos es desplazar las horas de sol hacia el altar entonces sacrificamos la luz de la mañana

Voz 1 18:43 no a expensas de tener una tarda más larga en términos generales

Voz 1995 18:48 eh Steve pasea de estoy calar eh nueve cero dos catorce sesenta sesenta tenemos claras algunas cosas algunas de esas opciones pero será bueno conocer la opinión de todos ustedes de los oyentes de la Cadena SER llámennos nueve cero dos catorce sesenta sesenta cuéntenos si prefieren entrar de día trabajar o poder disfrutar de un escaños por la tarde a la luz del atardecer porque claro aquí hay que empezar ajustarse lo mismo en ese tenemos que empezará a ajustar nuestras tradiciones nuestras costumbres hombres eh

Voz 25 19:16 bueno aquí en la verdad es que éste no no es un problema digamos trivial y que desde luego se pueda el resolver con un único punto de vista que lo primero que espero es que el Gobierno a la hora de formar su comité de expertos tenga en cuenta todos los puntos de vista no sólo el económico sino también el sociológico porque sin cambios en los hábitos probablemente no consigamos mucho coso diluirá el efecto del cambio de hora el crono violó Kiko por supuesto sólo con un estudio consensuado y con suficientes puntos de vista pues se podría llegar a una conclusión que sea satisfactoria para el conjunto de la península de todas formas pides a la gente que digas opinión me gustaría explicar algo

Voz 1995 19:57 como nos acepta ese cambio

Voz 25 19:59 de la mañana a la tarde nuestro reloj tienen que poner en hora cada día con la luz y la luz de la mañana tiende a adelantar el pelo mientras que hacía al final del día lo retrasa adoptamos unos hábitos vespertinos propongamos la tarde nuestra tendencia será acostarnos más tarde nos faltaría el elude la mañana que adelantaría nuestro reloj entonces esta tendencia a la vez pretendiera que tendríamos en España pues digamos que vería acentuada

Voz 1995 20:25 osea auténticos cambios a definen no dormíamos eso que está claro

Voz 25 20:30 al de hecho unos pasa en España vamos un poco cortos de sueño

Voz 1995 20:34 ya pero yo pienso por ejemplo en dependiendo del horario que que que tomemos si ocurre que todavía no sé qué va a ocurrir puede ser que anochezca a las cinco de la tarde cinco y media algunos lugares de España sin posible sostener el hábito de cenará nueve y media después seguirse el sol a oscuras no sé me imagino que ahí algo tiene que pasar es imposible mantener nuestras costumbres tradiciones de frenar tan tarde previamente el país que más tarde cena del mundo que con con tres horas después tres horas después de que sólo cuatro

Voz 25 21:03 efectivamente de hecho si tu preguntas a cualquier experto en biología te dirá que conviene separar dos tres horas la cena del momento de irse a la cama exigen las a las once de la noche pues explícame a qué hora te acuestas mientras está claro que que en general tenemos sonó como digo unos hábitos bastante tardíos comparados con cualquier país de Europa y eso hace también que el tempo interno en nuestro reloj biológico lo que se denomina el crono tipo sea también bastante vespertino en la población española en general comparada con con otros países europeos a esta sea una oportunidad bueno para

Voz 0228 21:37 elegir ese es fase de nuestros

Voz 1995 21:40 deberíais es una idea que te lanzo manejes en el laboratorio estudiar el la incidencia que tienen esos cambios de hora en León organismo comparado con lo que te ahorras de luz que estima todo esto ocurre cuando necesita en los máximos esto para borrarlo de no pagar dice bueno nos señor estamos la luz más cara de la historia la compramos ayer tenemos ese horario y vende al siguiente evidentemente nos preocupa la la salud pero en el fondo también hay algo de nuestra cultura hay algo eso no estudia en el en el departamento de María Ángeles pero no lo que también nos define en esta forma de ser acostumbrados a un horario tú crees que sería posible voy a andarse si me van a entender pero sería posible ser más europeos para los españoles

Voz 25 22:26 hombre por supuesto les ponerse a a la luz de forma adecuada a la natural ayuda digamos a que nuestros reloj se ajuste podamos ser más matutinos por ejemplo hay artículos de escritos donde se han llevado a gente una semana al cañón del Colorado exclusivamente con luz natural y los que monotipos desaparecen son todos matutinos es decir que la luz puede ayudar a corregir ese desfase pero también es cierto que los humanos pues dependemos de otras señales que pone hora no como son pues los contactos sociales los horarios de alimentación etcétera Por eso comenzaba diciendo que es importante no sólo lo que opinamos nosotros desde el punto de vista de la crono biología sino también lo que opinen otros expertos permite que te añado una cosa con lo que has comentado de la economía ahí artículos también que describen que lógicamente conforme comienza nuestra actividad pues por ejemplo comenzamos las llamadas de móviles en Estados Unidos se puede seguir como amaneciendo por el perfil que manteniendo el inicio de las llamadas de móviles en paralelo la luz vale cuando entendemos la luz pero efectivamente no es lo mismo el gasto que tengamos en casa que el que puedan tener en empresas son otros lugares pero eso ya no es mi campo y compete otros

Voz 1995 23:36 Angelo de la luz teoría yo sólo he visto en Gran Hermano sacando es mucho la gente vuelve a la gente idiota no si pones mucha luz mucho rato lo he visto yo grano entero

Voz 0286 23:45 muy interesante lo que tú lo dejas que la gente se atreven

Voz 1995 23:47 idiotas Mariana

Voz 17 23:50 el padre biológico es fascinante aquí Chayo siguen pensando que lo más lo más puro es lo más que podemos hacer lo lo más mejor como sueco lo lo mejor para nosotros esa cercano reloj biológico la naturaleza no la la dentro de la electricidad alejado un poco de de de la naturaleza no es lo más sano para el ser humano pero

Voz 1995 24:15 el viaje le perdonan es una cosa que está cuestionando la electricidad

Voz 17 24:19 yo estoy poniendo en duda ha sido un avance va la sociedad del ser humano

Voz 1995 24:23 otro día vamos a hacer María Angeles un llamamiento desde cero electricidad así pero mientras tanto es verdad que es verdad que los avances mencionó gastó el teléfono teléfono eso seguro que también influye la biología de los ávidos nuevos hábitos Jeter

Voz 25 24:38 pues lamentablemente sí porque además ocurre una cosa nuestro sistema circadianos no sólo es sensible a la luz en cuanta intensidad sino también a qué tipo de luz y la luz con componentes azulados pues es mucho más activa para el sistema circadianos Ali no nos estimula desgraciadamente muchos de los dispositivos que utilizamos electrónicos emiten bastante en la parte azul del espectro y bueno pues el utilizarlos hasta tarde no sólo por la excitación que produce el juego lo que estemos haciendo sino también por la luz azul que recibimos también contribuye que seamos más vespertino

Voz 1995 25:18 doy fe de eso eh María Angeles por anoche por lo que sea miras el teléfono móvil para que sea ella te desvelar vive pasan más de lo que debiera María Ángeles seguro que vamos a necesitar de ti porque éste va a ser un largo debate hasta el dos mil veintiuno dos mil veintidós existentes hasta encima de la mesa sigue vamos a necesitar seguro de de Di María Ángeles de rol de Lama coronó bióloga de la Universidad de Murcia muchísimas gracias por atendernos y les recordamos a todos ustedes que queremos conocer su opinión por favor ya menos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta explíquenos qué les parece a ustedes

Voz 10 25:54 todo esto que el tiempo que depararon hay que volver a poner velas a extraterrestres siguen siguen ustedes escuchando Hoy por hoy

Voz 3 31:54 Brito

Voz 39 31:56 de la buena con el asunto de los horarios la Comisión Europea ha abierto sin saberlo un melón de importantes proporciones en nuestro país no lo hemos aprovechado la percha para reabrir el viejo debate sobre el cambio de hora los vecinos comida más adoptó

Voz 1995 32:09 para el horario invierno o Madeleine el de verano al parecer el Gobierno podría estar planteándose también la posibilidad de aprovechar Ken Sena pasa por Bruselas para igualar el horario de todo el territorio nacional Dicho de otro modo acabar con la clásica hora menos en Canarias como representante del colectivo de canarios del programa Hoy por hoy Pablo González nadie está muy buenos muy buenos días estaría usted en todo bien todo

Voz 1 32:36 fantásticamente bien verás esto de Laura estreno me comenzamos

Voz 1995 32:39 me gusta mucho en tu tierra la idea de igualar el horario de las Islas y la Península

Voz 1 32:42 pues parece que no demasiado Toni yo no he tenido

Voz 3 32:45 tiempo de hablar con con todos los canarios sobre el asunto pero lo que es un hecho es que el Gobierno de las Islas no ha esperado siquiera a que sea una propuesta en firme para manifestarse abiertamente en contra de esa posibilidad este mismo lunes el presidente Fernando Clavijo ya dijo que Canarias quiere seguir manteniendo esa hora de diferencia pase lo que pase impide además que representantes de las Islas formen parte de ese comité de expertos que convocará a Moncloa para estudiar el cambio horario le escucha

Voz 40 33:09 pues ningún caso eh estimamos que estando en usos horarios distintos tengamos que mantener el mismo horario que la península eh y por eso vamos a pedirle al Gobierno de España que ha creado este comité de expertos

Voz 3 33:23 además se ha anunciado que se va a crear una comisión interna y los diputados nacionales aquí en la Península Ana Oramas de Coalición Canaria y Pedro Quevedo de Nueva Canarias ya han anunciado que si efectivamente el Gobierno propone igualar el horario de las islas con el resto de España que no cuenten con ellos para apoyar los presupuestos y el techo de gasto y claro silla el apoyo parlamentario del Gobierno es débil imagínate con dos escaños menos por Canarias

Voz 1995 33:44 pero cuál es el cuál es el motivo del rechazo

Voz 3 33:47 confrontan pues mira Daniel motivo principal es el lo que va a ocurrir en menos de treinta minutos tu dirás la hora peninsular e inmediatamente después añadirá que hora es en Canarias no pues esa mención del archipiélago canario cada hora cada día en cada medio de comunicación supone un plus de visibilidad para las Islas y se ha convertido a juicio del Gobierno canario al menos en un elemento identitario diferenciador para los canarios este es un tema que además viene de de bastante lejos escuchar lo que decía Ana Oramas durante una entrevista en las elecciones de hace tres años

Voz 19 34:16 Canarias sólo existe para cuando y una hora menos en Canarias

Voz 3 34:19 pero es que además y aunque éste sea el motivo digamos más folclórico lo cierto es que en este caso no les falta razón a quienes se oponen a la igualación es decir si la idea de Bruselas es volver a los usos horarios naturales a Canarias y probablemente también a Galicia pero este es otro asunto les seguiría correspondiendo geográficamente tener una hora menos es decir debería tener el huso horario con hache uso gmt menos uno el lugar del uso gmt que es el que tiene ahora que debería corresponder a la península osea Canarias por ser más occidental siempre estará en un huso horario diferente al peninsulares el nuevo una horita menos en Caracas

Voz 1995 34:56 a correcto pues en fin hay polémica aportados por todos los frentes muchísimas gracias Pablo gracias a que era no te vayas porque se ha dejado a que hacen y lo visto tendrá que hemos hablado hace unos minutos que una microbiólogo

Voz 1 35:08 pero yo lo crono coronó bióloga

Voz 1995 35:11 sí eso es estudia lo que aquello no acelera biología también lo asturiano micro Cronovisor no serio abrevió luego no era Antena no en allá en la Biblia pero se ha dejado a China la máquina no le voy a dar al botón este rojo pone no tocar pero visto lo visto hacer en muchas películas que puede ocurrir Sylvie al botón rojo malos Le doy

Voz 1 35:44 espera espera tomatero no acaba de desaparecer Tony se ha ido sea pero como como ido dudar bueno

Voz 3 35:52 vamos a saber qué es lo bueno vamos como como yo buenos días todavía no habíamos tenido tiempo de cogerle cariño así que nada Toni tanta paz lleves como descanso dejas nosotros continuamos

Voz 1 36:04 búscalo Tutto bajo la mesa no está llevamos bueno pues sigue buscando mientras tanto

Voz 3 36:08 hemos hace un momento de crono biología dibujo

Voz 1 36:11 a un perfecto pues me dejas que

Voz 3 36:14 ese gol bueno estoy buscando hablábamos de cronología de cómo afectan los cambios de horario a los ritmos biológicos lo hemos hecho desde la perspectiva científica como nos ha contado María Ángela eh pues no es lo mismo que vivamos en Galicia o que veamos en Mallorca por no hablar de lo que pasa en Canarias por supuesto pero queremos saber qué opinan ustedes en este debate y por eso queremos que se conviertan en nuestro comité de expertos hemos abierto nuestros teléfonos el nueve cero dos catorce sesenta sesenta para ver si mientras el Gobierno se decide entre todos nosotros vamos llegando a un consenso sobre este debate ha llamado Dati desde Pontevedra Tati muy buenos días Tati Pontevedra está en el extremo occidental de la península a ti lo de eliminar el cambio horario que te parece

Voz 41 36:57 lo de eliminar el cambio daría me parece estupendo

Voz 18 36:59 se ha visto cambiar una vez al año

Voz 41 37:02 no me parece la tortura el el cuerpo ahora sí puedo pedir como antes estabas hablando nos podemos apuntar a también una hora menos en Canarias y en Galicia eso podría ser

Voz 3 37:13 eh tú prefieres que ponerte en el horario canario en el huso horario de cariz que es el que os corresponde geográficamente

Voz 41 37:19 exactamente exactamente creo que sería lo más lógico ya que estamos a cambiar pues intentar cambiar un poquito más porque creo que el día con todo el tema de del cambio de horario salían las eh que teníamos una hora casi diferencia con Baleares desde que sean noches de entonces realmente nosotros tenemos un problema que no estamos en el huso horario que nos corresponde

Voz 3 37:44 claro ya que cambiamos pues

Voz 41 37:46 alta aparte la frase no están ganó una hora menos en Canarias en Galicia

Voz 3 37:49 dada de verdad os pasaría como nos pasa a los canarios que nos acordaremos de vosotros en cada hora encadenaron comer cada día

Voz 1995 37:58 trata de tener a Galicia

Voz 1 38:00 decente sin que en este momento

Voz 3 38:03 presente de siempre editó me consta que también

Voz 1 38:06 a a situar te porque más allá

Voz 3 38:08 del debate sobre el huso horario está el debate sobre con qué tiempo nos quedamos y nos quedamos con el horario de verano o nos quedamos con el horario de invierno Si en Galicia por ejemplo os queda aire os quedáis con el horario de invierno durante todo el año el amanecer y al anochecer serían más o menos como ahora y en verano aparecería pues amanecerá poco antes de las seis de la mañana ya noche sería a las nueve y cuarto Si nos quedáramos con el horario del verano el verano sería como ahora esto es un lío tremendo pero cuál de los dos horas gol de los horarios crees tú que es más conveniente para la vida en Galicia el de verano en invierno

Voz 41 38:42 yo creo que el invierno porque vamos a ver por la mañana cuando te levantas lo primero que hace de la luz da igual que amanezca a las seis a las siete de igual la luz de la mañana tienes que entender si yo sí

Voz 18 38:53 entonces yo creo que lo que alarga

Voz 41 38:55 es la la tarde aludiera tarde que casi todo el mundo no es del todo el mundo porque hay gente que trabaja de tarde no de mañana pero casi todo el mundo es un ahora que está de de relax no entonces pues yo creo que preferible a alargar hasta ahora de relax no la hora de trabajo

Voz 3 39:14 de acuerdo si total siete enterrado

Voz 41 39:16 en la oficina delante de un ordenador con las pantallas

Voz 3 39:19 me da lo que qué más da mientras sea de día en el fondo de escritorio todo lo demás no importa

Voz 18 39:24 claro bueno luce el fondo escritores

Voz 3 39:28 Tati tu preferirías quedarte en hablaré de inviernos decías que hay una diferencia

Voz 41 39:32 el verano ha de mirar vale deberán pues

Voz 3 39:34 pese a que hay una diferencia casi de una hora entre el entre el anochecer en Galicia y al anochecer y el amanecer obviamente también en Baleares pues curiosamente tenemos una llamada desde Menorca que está justo al otro extremo del país Jaume muy buenos días

Voz 18 39:48 buenos días Jauma vosotros sois

Voz 3 39:51 el probablemente la comunidad autónoma más afectada por el cambio de hora porque sois el primer punto del país en el que se pone el sol de hecho como decimos la diferencia con Galicia es casi de una hora cincuenta y pico minutos con la situación aquí con la situación actual en Baleares en invierno puede ser de noche o ya ocurre que es de noche antes de que sean las seis de la tarde

Voz 18 40:09 no sé si clásica inmediato ya eso sí

Voz 3 40:12 bueno claro por lo tanto entiendo que tú como Tati preferirías quedarte con el horario de verano a cambiar al de invierno y permanecer todo el año en él

Voz 18 40:21 en principio sí depende desde qué punto autonomista si hubieras desde el punto de vista de social de llevar los pisos a la escuela hay poder despertar con el sol es fantástico al invierno

Voz 3 40:31 yo desde el punto de vista de que somos

Voz 18 40:34 seis de servicios de Baleares es la es puntero en esto nos interesaría mucho más alargar la tarde

Voz 3 40:40 ya de hecho en Baleares existe Jauma una larguísima reivindicación que ha sido apoyada por todas las fuerzas políticas de hecho creo que hubo incluso una declaración institucional del Parlament balear para mantener el horario de verano porque ellos priman el interés turístico ellos dicen que el horario debería en función del tiempo de ocio de los turistas nos visitan

Voz 18 40:57 sí sí sí sí ahora mismo

Voz 3 40:59 como tú personalmente también me dicen me dicen mis compañeros que tú conoces bien la vida de un de la hostelería del mundo el turismo porque si no me equivoco tú trabajas en una casa rural

Voz 18 41:11 que nosotros usamos un hotel rural que se llamaba con Harvey casi casi somos el primer el de España sino contamos

Voz 3 41:18 el archipiélago canario y aquí entonces tú personalmente como te posiciona porque si tienes hijos te gustará llevarles al cole de día pero a la vez te interesará que los días se alarguen para tener más actividad en tu casa rural

Voz 18 41:30 pues vamos Un es un caso difícil de reflexionar porque casi nos hemos acostumbrado a este cambio de uso nos hemos adaptado perfectamente a la estacionalidad Hay si en el fondo desde Canarias pues Lario deberán ya cuando secretarías pero sí que tenemos que hacer la reflexión de que este país tal vez vendría a tener tal vez tendría que tener tres husos horarios no ya que hablábamos al principio los naturales no

Voz 3 41:54 pues mira es este debate que vosotros Tati Jauma habéis representado también nosotros lo hemos trasladado a Twitter hemos puesto una encuesta en nuestra cuenta de Twitter también hay bastante división aunque la mayoría de los oyentes se decantan por el horario de verano es decir seis de cada cuatro oyentes preferirían permanecer en en verano casi cuatro de cada diez querrían permanecer en el horario de invierno está claro o entendemos que a casi todos Nos gustaría lo de no tener que cambiar la hora todo el año porque son muy cómodo Jauma Tati vosotros habéis cambiado alguna vez la hora del microondas por ejemplo

Voz 18 42:24 nunca me miro sabía que tenía reloj no si hagan no tienes

Voz 3 42:31 a mí el mío se tiene y no lo tocado nunca está con el cero cero parpadear así que para mí siempre es horaria de invierno de verano da igual por lo menos cuando llama ti muchísimas gracias por llamarnos

Voz 18 42:42 muchas gracias que tengáis muy buen día para la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 47:34 Tom al dar los resultados de la encuesta he dicho seis de cada cuatro oyentes claro aún así yo

Voz 1 47:40 bueno es una mayoría roles pero sí aplico si el no

Voz 3 47:42 método científico como quieres que convenza a los escépticos la mentira es como ciertas plantas cuanto más la podas mejor crece por eso esta temporada siguen siendo imprescindibles nuestras escépticos desde Radio Bilbao el periodista más combativo contra el bulo científico Luis Alfonso Gámez muy buenos días buenos días desde Valencia como siempre el profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia autoridad en alimentación saludables y sin miedos José Miguel Mulet muy buenos días aquí también la muy buenos días bueno vais a perdonar Tony se ha desvanecido ha viajado en el tiempo no es sabemos en este momento ni en qué lugar ni en qué época está así que vais a hablar conmigo con Tom que tiene una por cierto una particular manera de llamaros que a mí me encanta Don puedes saludarles por favor hola ex eh es que los es

Voz 1 48:28 a los oye

Voz 0666 48:31 de cada cuatro está muy bien porque demuestra que los periodistas tenemos

Voz 1 48:34 es un problema con las matemáticas que somos de letras pero esto porque la mayoría de una Becerril tardaron pero bueno eso no suele pasar a todos

Voz 0286 48:42 a es la gente en las manifestaciones Ampuero

Voz 1 48:45 bien es verdad yo siempre sido dio en cambio en los resultados académicos en todo lo que tiene que ver conciencias era muy científico va siempre era resultados binarios unos y ceros ha sido toda mi carrera académica bueno bueno sí es duro sinceros desde será unos extranjeros unos o ceros esto es bueno durante todo el año estuvisteis con nosotros durante todo el año pasado desmontando bulos conciencia tu labor vuestra labor es más importante ahora que nunca aunque tal vez pronto tengáis poderosos aliados esta semana en una entrevista que concedió a diario médico la ministra de Sanidad Carmen Montón anunció una

Voz 3 49:18 estrategia general llamada Stop pseudo ciencias

Voz 1 49:20 para poner en orden todo el mercado de productos homeopáticos y emprender una regulación contra la publicidad engañosa nos alegra a los dos tener un poquito menos de trabajo profundo mete el vamos profundamente era algo previsible porque sabíamos los dos y otro di muchos amigos que Carmen

Voz 0666 49:38 entones muy combativa con la charlatanería ya lo era

Voz 1 49:40 decía ya había empezado efectivamente

Voz 0666 49:43 sí bueno es una cosa de sentido común si está prohibido vender leche aguada decir que es agua que es leche perdón no obedecía empezamos

Voz 3 49:54 eh