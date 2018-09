Hoy por Hoy (05/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1646 00:04 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo es noticia que ha sabido Laser Esquerra Republicana y el P de Cap supeditan su apoyo mañana la votación del decreto para restituir la sanidad universal aquel gobierno retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana vamos al Congreso Omar Ruiz buenos días buenos días

Voz 1441 00:20 así ambos grupos habían manifestado a la Ser que esperaban un gesto político un compromiso del Gobierno en este sentido IS acaba de llegar hace apenas un minuto en la propia comparecencia de la ministra de Política Territorial Meritxell Batet aquí en el Congreso que ha abierto la puerta a negociar esa retirada del recurso de inconstitucionalidad que impuso el Gobierno de Rajoy contra la ley catalana de Sanidad recordamos que ese decreto el de la recuperación de la sanidad universal se va a votar mañana en el pleno del Congreso para convalidar lo el Gobierno necesita mayoría simple entre ellos los diecisiete votos de Esquerra hipotecas el

Voz 1762 00:55 presidente de la Cámara de Comercio considera que la situación para las empresas en Cataluña puede mejorar ya que descarta que haya una catástrofe económica en esa comunidad ha pedido eso sí a la Generalitat que dialogue con el Gobierno central y avisado también José Luis Bonet de que se Quim Torra apostara por saltarse la ley él es partidario de volver a la implantación del artículo ciento cincuenta y cinco lo ha dicho en un acto en Madrid ahí está Nieves Goicoechea

Voz 1468 01:16 sí sí buenos días y la deriva independentista va más nos hará daño de verdad dice el presidente del

Voz 2 01:21 la Cámara de Comercio en España que se felicita por la web

Voz 1468 01:24 toda Cataluña de la empresa de Aguas de Barcelona Agbar un ejemplo que no seguirán los bancos decía por las consecuencias en la Unión Europea la situación ahora no es catastrófica puede revertirse si mejora el clima político pero si se endurece apoyaría a aplicar otra vez el ciento cincuenta cinco

Voz 3 01:39 en el caso actual mientras no se hable pero no sea pues yo no veo porque tenga que aplicar seiscientos cincuenta y cinco en el caso de que se hiciera pues entonces sí porque para eso está ciento cincuenta y cinco

Voz 1468 01:53 el discurso ayer de Torra le parece una intervención oral unilateral no le gusta que hable en esos términos como presidente catalán otra cosa es que sus palabras decía no pasen a los hechos

Voz 1762 02:03 más cosas la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha solicitado la Universidad Complutense una excedencia de dos años por lo tanto de momento no se reincorpora a su puesto

Voz 0011 02:13 funcionaría informa Adela Molina Cristina Cifuentes ya solicitó el pasado mes de junio un permiso de tres meses sin sueldo a la Universidad Complutense donde tiene un puesto de funcionaria al que pidió volver después de veintiséis años tras su dimisión por el caso máster la ex presidenta por tanto tendría que incorporarse a finales de este mes a su trabajo en la universidad pero finalmente ha solicitado una excedencia voluntaria de dos años han confirmado a la SER fuentes universitarias para pedir ese permiso Cifuentes alegado interés particular sin precisar nada más fuentes cercanas a la expresidenta han confirmado también que ultima su paso al sector privado hay que recordar que como cualquier ex alto cargo de en esa acción Cifuentes tiene algunas limitaciones en ese paso al sector privado en algunos sectores por la ley de incompatibilidades

Voz 1762 02:52 sumamos que la tormenta tropical Gordon ha tocado tierra en Estados Unidos con vientos superiores a ciento diez kilómetros por hora de momento no se ha convertido en huracán once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 0011 03:07 casi la mitad de los pisos ocupados ilegalmente Madrid son pisos del Ivima según datos oficiales de la Comunidad que les hemos avanzado esta mañana en la SER a diez de julio de este año el ocho por ciento de las viviendas públicas de la región casi dos mil estaban ocupadas desde dos mil dieciséis La Comunidad ha regularizado la situación de casi seiscientas familias vulnerables

Voz 0861 03:27 Javier Bañuelos les ampara un cambio de la normativa de dos mil quince En este tiempo la Consejería de Vivienda ha tramitado mil doscientos casos de familias vulnerables que habían ocupado una vivienda pero de todas ellas sólo regularizar con la mitad a día de hoy la agencia de vivienda social el antiguo Ivima tiene casi dos mil viviendas ocupadas de forma ilegal según los datos que maneja la propia Comunidad de Madrid suponen la mitad de los cuatro mil pisos con okupas que hay ahora mismo en toda la región según los datos que maneja la oficina de la vivienda ocupada que depende de la Delegación del Gobierno de todos ellos sólo un veintiuno por ciento están ocupados por familias que no pueden acceder a una vivienda por motivos económicos

Voz 0011 04:04 ayuntamiento de la capital esta mañana se han retomado los trabajos de la comisión de investigación de Bici Mad acaba de terminar la comparecencia del ex delegado Sánchez Mato que fue miembro también del consejo de administración de la EMT ante las preguntas del PSOE Sánchez Mato ha defendido que se optara por la cesión de contrato y no por la rescisión que según él habría sido más dañina en lo fundamental

Voz 4 04:24 al era que no se produjera una interrupción de servicio que evidentemente antes estaba prestando muy mal o con muchas deficiencias y que lo que se pretendiera que funcionará mejor pero con la menor interrupción posible evidentemente como administración responsable Se trataba de de causar el menor daño posible y eso es lo que se hizo

Voz 0047 04:41 en Tres Cantos solicitará finalmente información de los técnicos de Urbanismo sobre el proyecto de acogida de migrantes y refugiados en la residencia Palacio Valdés después de un acuerdo de todos los grupos incluido el Partido Popular veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1646 05:23 pues sí allí seguimos en Hoy por hoy y como el encontrábamos al principio del del programa la aprobación del decreto para la exhumación de los restos de Franco y la reapertura del debate sobre qué hacer con el mausoleo del Valle de los Caídos se ha traducido en un efecto llamada que ha multiplicado las visitas al al monumento sólo en este último mes de agosto más de sesenta mil personas han pasado por ese por ese valle por el mausoleo lo que significa un crecimiento del setenta y siete por ciento respecto al mismo mes del año pasado es decir en agosto el año pasado colas literalmente colas para entrar por eso esta mañana hemos decidido darnos una vuelta por ese lugar de moda y allí hemos mandado a John Arenas muy buenos días

Voz 0269 06:03 eh

Voz 2 06:04 el Real compañero Judy has llegado al Valle de los Caídos todo bien

Voz 7 06:08 bueno de verdad muy contento el sitio es precioso y la temperatura en torno a los veintidós grados poca humedad se está de maravilla

Voz 2 06:17 te has llevado reveló quita

Voz 7 06:18 me he llevado una que ya reflejaba porque sí que centro que cierto que dentro en la basílica se está mucho más fresquitos no tiene nada que ver con el tiempo que hacerlo

Voz 2 06:26 hay temperatura cómo debo Veiga no

Voz 7 06:28 exactamente para la conservación sí que estaba mucho más más fresquitos pero te cuento ya que en la entrada de de abrir ya éramos doce coches los que aguardaba con el motor parado que abrieran las las puertas ya había ambiente un poquito antes de verdad son son los hay que tú has comprobado

Voz 2 06:44 efectivamente están bueno no has estado antes en el Valle de los Caídos con lo cual lo puedes comprobar pero en principio hay ambiente parece que la gente se está animando a ir a visitarlo

Voz 7 06:52 pues la verdad es que antes no puedo parar pero sí que he visto ambiente tiene notas dos seriedad y respeto en los visitantes aunque también es cierto que bueno hay gente que viene con chanclas pantalones cortos lo cual contrasta con un cartel en la entrada en la entrada en la que se pide a los visitantes decoro a la hora de vestir OT Joan Ignasi en en un cartel creo que han están haciendo la vista gorda por eso a lo mejor también pues

Voz 2 07:17 ha dejado pasar abierto un poquito Joan yo te he visto a ti ese sin yo sé cómo viste estuvo habitualmente esta mañana cuando Tony te ha llamado para invitarte a que visitara se pone para invitarte para indicarle el camino del Valle de los Caídos y actúas te has plantado delante del armario ha expresado que me pongo yo para el Bayern que que te has puesto

Voz 7 07:36 azul nacional de nacional enterito todo el networking me he puesto una una y la de lágrima

Voz 2 07:45 sí el azul nacional sigue cero es decir

Voz 7 07:47 esto que debajo fundacional he puesto una camisetilla roja porque como esto está abierto a todo el mundo para convencer a cualquiera compensar un un poquito por habrá muy viene la la la vivacidad es preciosa que unos techos de altura aproximadamente unas treinta metros de altura es increíble

Voz 2 08:06 dicen que impresiona mucho que es que es muy llamativo es muy monumental tú has sentido así da sobrecogido de primera

Voz 7 08:11 has flipa yo he alucinado

Voz 2 08:14 sumir mucho flipado

Voz 7 08:16 si no es tan ninguna atracción cráneos así de primeras está es una final pues los techos y luego por la de cartillas Osaka mientras a la a la basílica es una nave enorme a los lados hay multitud de Casillas como John de vírgenes entre ellas yo quiero destacar la Virgen de África pero sí que es cierto que no no separa nadie en esas cartillas tras gente va directamente donde está Franco tan es así que el primero que te reciben primero que está ahí como en Terradillos el es José Antonio

Voz 2 08:45 como en Terradillos está muy bueno

Voz 7 08:47 ah bueno poco a poner como serio ahí para para poca gente cosa Antonio para los seguidores tengo que darle está triste noticia en José Antonio para poca gente

Voz 2 08:57 menos popularidad

Voz 7 08:58 sí sí que tiene pienso cuatro ramos de flores porque sí que lo tienes pero es que luego detrás a Nadal cuatro metros está está Franco Franco y sí que tiene ahí ramos de Lores con la bandera nacional ahí por lo menos unos diez ramos de flores más o menos

Voz 1 09:13 no he visto nadie como una pala no nada una pala y un cubo o no

Voz 7 09:16 no ya te digo que aquí la seriedad máxima sí que hay gente en chanclas y pantalón corto pero es gente muy seria te comento a nivel extranjeros he coincidido con una familia de alemanes que venían en una furgoneta hasta luego dos italianos yo echo la visita con dos italianos no se puede hacer fotos cuales Penín lo digo no se puede grabar vídeo

Voz 2 09:38 no se puede entrar en la radio en directo probablemente pero bueno

Voz 7 09:41 no se puede entrenarme están marcando un poquito de cerca de hecho me he cruzado con un señor que me ha dicho con lo que sean ha dicho hay tú tú qué haces aquí de a poquito me pega la vuelta dijo uno que me va a pillar me he tenido que ir un poquito hacia otro lado

Voz 2 09:56 bueno Djindjic y que has tenido que hacer para entrar además de cola porque había doce coches contigo la puerta antes de que abriera porque las diez has pagado entrada entiendo

Voz 7 10:04 he saludado a la Guardia Civil buenos días señora la gente ha un policía pongas hay Caballero digo ya está Hinault era que dividirá en dos pasas una señora muy amable pero adelantadas la son nueve euros a no ser que hay varios descuento se tenemos jubilados pequeñas minusvalías hay varios varios descuentos estudiante también te lo pregunta no creas que se quieren ahorrar es después dos grandes cuento te lo pregunta

Voz 2 10:28 tal el ya puedes echar el día nueve euros si puedes estaría el tiempo que quieras

Voz 7 10:32 porque las zonas que preciosa es que tú te vienes aquí a ver a Franco y luego tienes una explanada aquí para jugar con los niños exagerado de muchas granito ojo con las caídas también que granito eh pero vamos aquí lo pasa pipa dije que te digo es que da dos pasos a la derecha y está haciendo un final precioso reza la familia allí lo hacen a todos los digiere así de derechas ha ido pones aquí a merendar hacer la cena un ni miras está nublando ahora

Voz 2 10:56 hay una raya hombre estabas Cara al sol entonces hasta ahora no

Voz 7 10:59 estaba un poquito efectivamente no lo quiere decir yo pero con lo que llevo

Voz 2 11:04 oye y Jordi cuando compras la entrada te dan información hay algún folleto hay placas que cuenten que allí está enterrado Franco quién fue Franco quien fue Primo de Rivera hay alguna información

Voz 7 11:16 la información pero que tienes que ir tú a preguntan bueno desde luego lo que es cierto que la visita pues para la gente es que no haya hecho muchas visitas y que está a lo mejor suprime la visita que no asusten está todo muy explicado luego también que bueno pues esos Primo de Rivera y Franco que tampoco Aimar

Voz 2 11:30 ya bueno no hay más hay casi treinta y cuatro mil víctimas de la Guerra Civil en este momento bajo tus pies y eso probablemente tampoco informe informa Inma y hay algún elemento hay alguna refiere

Voz 1646 11:42 hacia Djindjic que te haga pensar que estamos en el año dos mil diez

Voz 2 11:45 ocho o tu a tu alrededor todas las referencias que ves podrían ser perfectamente del año setenta y seis por ejemplo

Voz 7 11:51 aquí no ha llegado ni el euroconector sea lo veo es todo yo todo en esta era de grises te digo es un poquito antigualla el pero oye lo vintage está de moda lo está de moda la precioso la Cruz es alucinante mente grandes cien y pico metros dice ninguna cosa sabes tú tirar de estar Cruz una tirolina hacia hacia el Faro de Moncloa que se estamos poco uso y sacas otro dineral

Voz 8 12:19 que tienes más posibilidades sí sí

Voz 7 12:21 esto está sin explotar a niños ahí sí que hay parking porque parking por aquí puedes de garajes aquí tiene espacio pases baraje muchísimo

Voz 2 12:29 ya trasteros hasta nueva de moda

Voz 7 12:33 pero venir aquí colocar costillitas no es el muy grande esto es grande pues como seis campos de polo fácil

Voz 2 12:40 la la referencia la tengo clara en la mente sin duda oír

Voz 7 12:42 la cosa me viva y que te que te guste la jardinería

Voz 2 12:45 qué tal están los setos están cuidados está apodado eso bien

Voz 7 12:49 está bien pero aquí el también te digo como especialista que aquí el el clima un tanto agresivo estamos en mitad de la vela cierra que ahí a vetos cipreses preciosas carreras alguna margarita amarilla fuera aquí el viento solamente pues puedes estar pues eso pinos fácil la mente es ya lleva un poquito a poquito poquita cosa que a Franco

Voz 2 13:09 las zanahorias que tú plantas allí no no tienen posibilidad

Voz 7 13:11 no no no no para cuarto no lo veo pero mira sitios con nosotros ha salido Scholl un camión cargado de patatas esto y luego estáis

Voz 2 13:21 a Eibar pero has salido del bar salvar produce patatas y tiene excedente no entiendo nada

Voz 7 13:26 yo tampoco se ha salvado de patata digo esto no Caballero por favor no es bueno pues fíjate unas bromas ahora de condeno despidamos español hasta que sí una ya española todo español muy bien

Voz 2 13:38 yo y por último hay una iniciativa en Change punto org que ya tiene más de doce mil firmas y que pide que se derribe la cruz que sea sustituida por una estatua de Batman tú eso lo ves sí

Voz 7 13:46 hombre pues sí es para avisarle aquí se ve de maravilla Un Batman grande queda bien en cualquier sitio también te digo sea sonó de ese tipo decide pero yo lo veo muy bien de hecho estoy mirando a la Cruz y me imagino a Van Dam

Voz 2 13:57 Portu le toca además

Voz 7 14:02 pues esto lo poder superhéroe

Voz 2 14:04 la tienda de regalos por cierto

Voz 7 14:06 sí he estado a punto para al final no estaba puntito de comprar una una campanilla una campanilla sabes luego en era joven y yo

Voz 2 14:13 la de Peter Pan

Voz 7 14:15 no hubo una tierra in the Begin sabes hacer por riesgo de yo estuve en el valle sabe digo bueno Monaco falta porque esto lo cuento y supongo que me van a creer pero hace falta que les lleve nada

Voz 2 14:24 no lo sé porque no tenía dinero también te Jaume pues también es además creo de verdad que no se puede pagar con tarjeta porque creo que no hay cobertura para el uno o va Polo

Voz 7 14:32 no Telefónica tardó montón lo no hay primeras veces tienes que enviar un telegrama cubano primero llega una diligencia que te lo sí puedes hacerlo no es un lío de verdad

Voz 2 14:42 Djindjic compra no salgo anda venga venga como si como se que vas a volver dice que mañana lo pagas ballet anda anda ya fíjate

Voz 7 14:50 en la imagen aquí no para ver vale

Voz 2 14:53 pues yo en Llerena creo que esta temporada te vas a mover bastante te vamos a ir a decir sí sí creo que sí yo todavía no sé tengo que hablarlo con Toni pero me parece que estén llevas a parar por casa eh digo eh bueno no pasa nada te avisamos con tiempo porque llegues vale muchísimas gracias y donde

Voz 1 15:13 en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 1646 17:49 el devastador incendio de los últimos días en el Museo Nacional de Brasil de Río que

Voz 0047 17:53 la convertido en cenizas siglos de historia es la

Voz 1646 17:56 enésima demostración de que el arte y la memoria son elementos tan valiosos como frágiles

Voz 19 18:01 al vivo

Voz 0047 18:04 catástrofes como esta vienen

Voz 1646 18:06 por darnos que debemos disfrutar de las obras de arte como si fuera la última vez que las veamos porque efectivamente podría ser la última vez que las veamos a lo largo de los años guerras incendios inundaciones cuando no la estupidez humana han acabado con algunos de los mayores tesoros artísticos de la historia por ejemplo Tom ya no tiene mucho sentido viajar hasta ruedas para visitar el coloso y creo que últimamente están poniendo muchas pegas para hacerse socio de la Biblioteca de Alejandría pero hay muchas otras obras de arte que han desaparecido de un día para otro tú te imaginas Tom que existiera un museo que almacenará todas esas obras que se han ido perdiendo a lo largo de la historia pues nosotros sí hemos imaginado ese museo y esta mañana hemos quedado con hemos quedado Javier justamente en la puerta de ese museo Javier tráete es historiador el nos acompaña durante el verano como experto digamos en el futuro pero durante el resto del año trabaja como conservador de una colección inexistente de las obras de arte que jamás veremos un espacio que alberga digamos los fantasmas de las obras maestras que han desaparecido para siempre tú te te apetece que lo visite con explicito obligatoria pues vamos a ver si a Javier Javier la verdad que suele ser puntual yo nunca he tenido problemas con el pero bueno buenas APA voy buenas quedarme estabas bueno es es curioso Javi logra nos ha cuando llegamos Tomillo aquí al a la puerta lo grandísimo que sexto eh

Voz 2 19:29 es es enorme enorme además es que estamos trabajando en la en la ampliación porque bueno pues nunca es afortunadamente esto lo no deja de no dejarle

Voz 1646 19:36 crecer entonces me contabas Javi que aquí en este Museo guarda is expone y todas esas creaciones artísticas que por una u otra razón han desaparecido Brasil

Voz 0047 19:45 correcto nosotros nos dedicamos a preservar lo que es la memoria cultural y artística de las catástrofes no de la avaricia la torpeza e pues bueno Fira que hubiera parar pues toda obra importante que haya desaparecido por una razón u otra pues Javi imagino que

Voz 1646 19:57 estos días esta semana tienen que estar siendo muy intensa

Voz 2 20:00 a vosotros después el informe en Brasil no pues sí

Voz 0047 20:02 pues que si es lo que nosotros llamamos un mal Buendía Isabel no porque para nosotros es bueno pues para vosotros es es malo pero bueno en fin así son las cosas si os parece vamos pasando dentro claro y buenos voy haciendo el recorrido así un poquito mientras mientras charlamos lo haremos un poquito exprés porque como comentaba este museo pues cada día más grande fíjate que se inauguró hace cuarenta y un mil setecientos treinta y dos años con nuestra primera obra perdida que la tenemos aquí en el vestíbulo en el simbólico supongo Javi que es bueno que hablemos bajón no si dos hablando has dicho cuarenta y un mil setecientos veintidós años que es muchísimo tiempo a esto de la destrucción de obras de arte viene ya de lejos pues ya lo ves ya lo ves fíjate esto es una pintura rupestre encontraba en Gibraltar hecha por un neandertal que los conservadores llamamos el maestro pues la verdad es que no el maestro Brown fíjate yo no tenía ninguna noticia de que había arte rupestre desaparecido en Gibraltar eh bueno claro porque es que esto sólo cargaron los Homo sapiens en cuanto llegaron no hace cuarenta mil años a la península se comieron a los Neandertal entonces claro vosotros lo sabéis ni que ni que existe por eso lo hemos puesto aquí en el vestíbulo de hecho Pablo Tom Weiss saber si luego os dais una vuelta tranquila encontrar miles de obra de arte de obras de arte perdidas que no se saben y que estaban perdidas porque ni siquiera se sabe que existían que es que es un poco lo peor no poner y les queda todavía claro no les queda la nostalgia no pero bueno vayamos vayamos vayamos tirando que hay muchas hay muchas que sí se sabe que está en pérdidas y las vamos a ver mirad esta primera sala vamos a tener que pasarlo un poco un poco de prisa pero claro es que está está completamente atestada de gente está claro porque esto es el es el es el gran salón de los incendios y acabamos de recibir la novedades de Brasil desastre no el noventa por ciento de de los fondos de su Museo Nacional pues era una colección incomparable además extensa y tremendamente variada vía fósiles únicos amazónicos la colección más importante de de culturas precolombinas entonces bueno ya ves que está a la sala llena de de brasileños IVE chinos bueno por el acento Javi yo diría que son japoneses y estos están todos los museos también también el este vuelo mis amigos que se me da mejor las obras de arte que las personas las personas es que el personas son torpes son torpes y provocan incendios sin querer o algunos queriendo y luego fíjate todo lo que todo lo que te pierdes verdad porque bueno mirada aquí tenéis por ejemplo otras de las joyas de de nuestro de nuestro museo no podemos llegar porque está hay demasiados japoneses medio pero bueno Se trata de lo que es la colección de manuscritos egipcios que se quemaron en el Instituto egipcio en El Cairo durante los disturbio desde dos mil once no sé si recordáis claro los manifestantes trataron de salvar algunos pero bueno el fuego se tragó claro el papel viejo idas y te cuento se tragó más de ciento sesenta mil documentos con un valor incalculable pensar que algunos databan del mil quinientos y además estaba también se guardaba ahí la edición original en veinticuatro volúmenes de la descripción de Egipto que encargó Napoleón III la invasión con todos los dibujos originales a luego si tienes tiempo vamos a verlo porque precioso los bastó tómese como nos vayamos a acercar a mirar con detalle todo lo que aquí no van a a salir de aquí seis años bueno eso sigue risa porque así PC yo y luego viene me que quiere de consejos he visto la colección de pinturas ahí es en valiosísimas todas ellas ahí tenéis obras de Tiziano de Tintoretto Leonardo de Jan Brueghel el Viejo que suele mi favoritos incluso algunos Velázquez todas estas ardieron en el incendio del Real Alcázar de Madrid hablases buena sí en la noche que vuelen de quemaba un poco ha quedado ahí el olor a Parrilla no ha ahumado bueno este así que la mexicana de mil setecientos treinta y cuatro que arrasó con todo el palacio y con buena parte de todas las colecciones de arte que había que había dentro dicen que los cuadros en algunos cuadros que se conservan ahora lo que aún se pueden apreciar las consecuencias del humo porque algunos pudieron hay ceniza por aquí por el suelo además mira si Carlo lo hemos dejado ahí ya han blindado no exactamente para parecer un poquito la experiencia de del visitante más fuerte por ejemplo Las Meninas claro que no están porque sí que las Álvaro pero claro tuvieron que arrancar las de la pared ahí lo fuercen tirarla por la ventana el milagro que os que debería ser en oro las ventanas del Alcázar hay que hacer no fumar ponme Normaa aclaró pones sí claro eso es que alguien claro a y echar un pitillo y acabó la cosa así es muy peligroso entonces claro pues Las Meninas las salvaron pero pueblo por ejemplo aquí tenéis este cuadro enorme la expulsión de los moriscos de Velázquez fue bueno este no hubo tiempo ni forma de de que pasaran el marco y ahora pues bueno pues aquí lo tenemos no entonces esto es lo que tú llamas el lo que llaman el museo el gran salón de los incendios sí sí vamos tirando si le hemos puesto este este nombre bueno porque en este museo organizamos las salas no tanto por periodos culturas artistas sino más bien por la la forma en que se perdieron las obras no que qué mucha hay mucha Mariela por aquí pero vamos va sigamos avanzando vale que es ese salón que deja

Voz 1646 24:39 vamos ahí a la izquierda

Voz 0047 24:41 mira yo SM lo saltaría yo yo prefiero que estén lo sabemos porque es que es enorme mira porque va al circo de la destrucción tiene las dimensiones de cómo veinte circos romanos que a pie en la puerta luego si vais alquilamos carritos de golf que también porque es que sino sino vas o es imposible entonces bueno aquí están todas las obras humanas destruidas por la guerra no a la guerra Irán atentados explosiones en fin pues te imaginas el pedazo de pabellón eh piensa que sólo los cuadros destruidos durante la segunda guerra mundial ocupa ya lo que es la mitad de la pared derecha luego en el en el centro pues ponemos lo que son esculturas pequeñas grandes ya los edificios y obras arquitectónicas destruidas no bueno pues imaginaron luego si vais ya veréis tenemos las esculturas gigantes de Buda que que volaron los talibanes a principios de este siglo en Afganistán tenemos los mejores edificios de Palmira templo de Shami en el Arco del Triunfo o incluso parte del teatro que fueron visitados por el Days en dos mil quince y dos mil diecisiete que dicen por cierto que le por ahí que algunas quizás se podrían recuperar con impresión 3D yo estaría muy guay pero bueno ya se sabe no nunca lo mismo y el original pues nos lo nos lo quedamos

Voz 1646 25:47 pero hombre don pues sería interesantes y luego tenemos tiempo cuando despidamos a Javier nos quedamos nosotros por aquí paseamos esto es gigantesco y además es que en estos casos siempre pensamos primo

Voz 0047 25:55 lo obviamente en las víctimas de la guerra pero

Voz 1646 25:57 bien es cierto que en un segundo nivel todos somos víctimas en las guerras de la destrucción cultural

Voz 0047 26:02 sé que es un disparate no claros y quedamos todos un poco un poco huérfanos bueno pues se luego venís encontráis un montón de cosas interesantes aquí perder por ejemplo el parque de Joan Miró que se perdió a las a las Torres Gemelas de hecho hemos reservado una parte del pabellón solamente para ese atentado porque vamos a Paco es fue una idea el informe de las obras León museo en las Torres Gemelas y el informe de las obras de arte que se perdieron ocupaba veintiséis páginas hay de todo aquí tenemos dibujos esculturas de ronden cuadros de Picasso de Liechtenstein tenemos cartas originales de la activista Hellen Keller e incluso los restos juntamente vuestra ratito me da mal por ello pero bueno pero bueno sigamos quién esta sala las que vamos a entrar ahora a saber unas piezas historias realmente curiosas Éste es el corredor de las lenguas personales el corredor de las negras personales y eso es bueno pues se le pusimos este nombre porque estas obras llegaron aquí por la decisión caprichosa o incluso aleatoria de alguien no hay algún rica le dio la gana o porque lo ordenó Jesucristo también por ejemplo fijados en este en este Rembrandt conocéis sí claro me suena es la ronda nocturna no pero yo no sabía que estaba habían destruido hecho la hemos visto bueno no es que no no lo han logrado pero lo han intentado innumerables veces que la gente mucha manía de cuadro Laurent tirado hasta ácido entonces claro lo Restaurant siempre de maravilla hay hay aguanta pero aquí es donde guardamos la versión auténticamente original pensar que este pobre alguna vez un hombre incluso la cuchillos esos siete veces no y luego dijo que Jesucristo sólo había ordenado pues la verdad es que no no sé pues no veo la razón por la que Jesucristo quisiera destruir la ronda nocturna no bueno yo tampoco yo creo que es que a lo mejor Jesucristo tiene algún problema en general con el arte no porque por ejemplo fijaos que ahí tenemos también la versión auténticamente original de La Piedad de Miguel Ángel que en los años setenta se tiró encima un hombre con un martillo en la emprendió ahí a golpes le rompió la nariz gritando que es el ordenaba Jesucristo en fin no sé hay una historia un poco turbia y que que te habría que investigar pero bueno como os digo estas al menos aún podía verlas podéis disfrutarlas envuelto mundo pero por ejemplo este mural del mexicano Diego Rivera ya no tenéis exactamente la oportunidad no estés el hombre en el cruce de caminos sufres como veis espectacular precioso que se lo encargaron a Rivera para la recepción de uno de los rascacielos en el en el Rockefeller Center de Nueva York y bueno Rivera pintó este maravilloso cruce de caminos fijados en todas las figuras países maravilloso Brescia esa figura Begic ese Lenin señalando es Lenin no exactamente el señor Lenin claro demasiado para el gusto de del señor Rockefeller y Familia novedades ordenaron destruir completamente inmoral pues Hadid eh vamos a tener que ir terminando la visita aquí tenéis teletienda tenis tienda de souvenirs sí sí ya lo Melissa salida que hay una una pionera en los imanes de nevera preciosos del coloso de Rodas son para nevera grandes pero bueno

Voz 1646 28:44 bueno pues Tom nos quedamos tuyo para que los recuerdos visitamos alguno de los pabellones que no queda en el de los selfies creo que es interesante también verdad sí correcto porque la gente tiene manía de abrazar

Voz 0047 28:54 se mucho aquí a las estatuas y luego se las cargan todas es un desastre a ver si la gente el selfie con una obra de arte Javier dice mucho

Voz 2 29:02 sí sí más gracias por esta visita al museo inexistente

Voz 0047 29:05 obras desaparecidas a vosotros gracias quedan Espinosa

Voz 2 29:08 pues no

Voz 8 29:11 hay

Voz 0047 29:13 pero es esto que vamos a cero

Voz 0269 29:16 qué

Voz 2 29:18 por cierto que para tocáis Paquito cayó está un muro se ahora estamos en el que no tenía que haberle dado que no pero pero

Voz 1 29:26 dijimos Toni el botón rojo el voto en los ídolo Hadid no las manos de la cronograma con gesto no sido Renaud microbiología hemos quedado

Voz 20 29:35 lo que sí

Voz 1995 29:38 cómo te encuentras ya te quedas tú y yo me creo

Voz 1995 35:08 con Toni Garrido buenos estamos de vuelta ahí precisamente con esa vuelta a la rutina digan también momentos excepcionales los oyentes de este programa ya saben que tenemos a buena costumbre todos los miércoles de unir a Baltasar y María Baltasar Garzón María Garzón padre e hija para hablar de justicia de Derechos Humanos de la vida general esta temporada vamos a seguir haciéndolo y además con la colaboración de todos nuestros oyentes vamos a ir un poquito más

Voz 34 35:31 la vida les les cuento pero es una iniciativa maravillosa de la Fundación Baltasar Garzón abedul drama Luca media vamos a necesitar de ustedes ideal en memoria de este país de la memoria de nuestros mayores que tienen mucho y muy bueno todavía que contarlos

Voz 8 35:47 pero vamos a lo importante muy buenos días buenos días Baltasar muy buenos días qué tal verano bien bien habéis estado un caso escaso desafortunadamente yo estaba junto con mis nietos en los días que me los prestaron

Voz 35 36:07 eh desafortunadamente porque es mi padre pero con el ser también jefe en cierta manera eso está bien está bien está

Voz 1995 36:13 más tomarse pasa todo el día juntos tampoco se pueden persona Baltasar On

Voz 35 36:20 por separado no no estoy yo quiero estar con minutos y si él lo que quiere es que le mande a los a los nietos con lo cual esto es una

Voz 0269 36:27 he disfrutado y sufrido lo que cuando deciden que los tienes que montar en la piscina

Voz 35 36:34 es una relación win win totalmente el gana porque te hacen estos yo gano porque estoy

Voz 1995 36:40 no vamos a entrar más en el horror de familiares Baltasar no te pega descansar no no parece que tú seas una persona a que llegue el famosísimo disimulo dolce far niente el no hacer nada parece desde fuera que no va contigo

Voz 0269 36:54 no bueno yo te es cuando descanso cambiando de actividad y es verdad que es no sé estoy muy agotados de algo cambio alero a oír música o a escribir que es lo que está intentando hacer este verano con el nuevo libro que estoy ya sobrepasado en las fechas de entrega cero como casi todas y eso me sirve de descanso de todas formas este este año tenía

Voz 36 37:19 todo un descanso por el norte de

Voz 0269 37:23 de Europa en Noruega unos días aquí en un crucero de esto donde día miles de gentes que es una experiencia curiosa pero bueno como ido con un grupo de biólogos que ningún

Voz 36 37:35 de ellos hablaba de de de

Voz 0269 37:38 hecho ni yo tampoco pues entonces es eso

Voz 1 37:42 ahora aventaja no podía hablar un poco mi mujer y tampoco hablaba

Voz 0269 37:47 o sea que eso iba unos días con mi madre y mis nietos en el sur es estar en Sevilla Hay Huelva

Voz 1995 37:54 pues han sido más que suficientes para cargar pilas pero es verdad que nunca pensamos en todos los órdenes de la vida Tom puesto eres informático y todo el mundo te va a preguntar oye mira a ver si me pasa pero nunca pensaba pero en Baltasar Garzón el juez por antonomasia de España nunca pensamos que vas a estar sentado tomando un café y David y termina Postigo y un primo que den un problema ocular Institute

Voz 8 38:16 al menos eso es común es curioso

Voz 0269 38:19 aquí llevo tiempos fuera de la jurisdicción iraquí toda la gente que me gordas sigue titulado me juez Garzón y bueno ahí me habla y eso está bien no yo me gusta hablar siempre me ha

Voz 8 38:35 hablar

Voz 2 38:36 la gente es como es como los médicos no existiera un médico en la mesa curiosamente todos los duelo un poco aquí te respeta

Voz 8 38:47 salvo fiestas descansando respetan ese descanso no es una

Voz 1995 38:52 eran muy muy peculiar y muy particular que en mi caso siempre ha sido muy positiva que tenía contra este verano estuve en el Pazo Bayón que que esto en lugar bueno se han visto las has visto porque te ha visto la serie

Voz 0269 39:06 he visto algún capítulo oí lo tendré que ver

Voz 8 39:09 esto pero no a los primeros capítulos después no los he visto la segunda si quieres te lo cuenta hilos no no no

Voz 1995 39:15 no es eh ahí una serie que ha tenido muchísimo éxito que se llama Fariña basada en el libro de nuestro compañero Nacho Carretero también tenemos la suerte de contar con este acto la historia si si algo antes fue algo que al en Jaca eh has visto el que hace ETI

Voz 0269 39:34 el las las imágenes del principio es que no no llegue hay peros tengo que llega lo voy

Voz 35 39:41 digamos que ya que hoy vamos a hablar también de padres hijos yo les mandé ese momento en el que se gira cesó

Voz 8 39:47 el juez Garzón el juez Garzón este momento que no tuvo todas las series de ficción forma parte la ambiciosa pero no

Voz 1 40:02 pero ojo que yo tenía que estar para volver

Voz 1995 40:05 desaparecer eh vale vamos a hablar de padres e hijos de hablaremos de cómo la ficción ha tratado tenemos el reto porque tenemos una idealización de los de la justicia de los jueces

Voz 0047 40:15 gran parte de la culpa la tienen las películas y las

Voz 1995 40:18 que vemos donde sí Dali algo que a lo mejor no es no están no están glamuroso pero tenía razón María vamos a hablar de padres e hijos porque esta semana la publicación de un libro mostraba la espeluznante relación entre uno de los mayores iconos del siglo XX Steve Jobs

Voz 8 40:33 deja el fútbol

Voz 1995 40:42 la voz destituyó su hija Elisa que ha publicado libro se titula Small Fry cuya traducción español vendría sede de los y como mocos a los de una hija no reconocida durante muchísimos años y tratada con todo tipo de desprecios humillaciones desde que fue reconocida hasta el casi

Voz 8 40:57 el último instante en la vida de destino

Voz 1995 41:00 Jos sin llegar a ese extremo es hora que la relaciones todos en la relaciones entre padres e hijos María

Voz 1 41:07 a veces es difícil totalmente pero

Voz 35 41:11 bueno este caso es que es un caso extremo en el que no hay un honor reconocimiento yo no lo conozco en profundidad no puedo valorar sí lo que allí es ella expresaba es cierto no etc sino no pasamos a a una relación entre padre hijos es que es una relaciones que independientemente de si el padre una figura o no es una figura pública etc pasa por unas fases en las que a veces te más a veces te odias a veces necesitas cortar el cordón umbilical luego los padres nos damos cuenta de que es muy difícil tener una carrera o una carrera laboral seguir manteniendo las expectativas de Tous

Voz 8 41:50 de sus hijos es complicado la ventaja que tienen los hijos sobre los padres que luego las pierden ya con aspecto de los abuela

Voz 0269 41:59 dos

Voz 8 42:00 que nosotros nunca cortamos el cordón umbilical

Voz 0269 42:04 si la madre

Voz 2 42:06 padre por asimilación

Voz 0269 42:09 on nunca se corta entonces fricciones claro la educación puede generar fricciones la enseñanza el el ir incorporando a la vida ahí debería haber las ha habido momentos en la vida en que salías como dicen en mi tierra decimos por los cerros de Úbeda no entonces claro en una relación dilatada en el tiempo donde hay un sentimiento donde hay una unión

Voz 8 42:35 a veces saltan chispas pero tú por ejemplo es Cristo libro también sobre tu padre

Voz 35 42:39 sí bueno sobre la situación que estaba aconteciendo a mi padre no sobren padres sobre porque era una situación de que quería denunciar la injusticia que estaba sufriendo pero igual que podría haberlo hecho sobre otra injusticia en el caso es que le dañaba no yo creo que lo que le pasa lo que jamás escribiría un libro sobre mi padre en sí porque al final eso es es es tu familia tu intimidad ahí es ventilar

Voz 8 43:06 todos debemos pedir a Pedro Almodóvar que es que el que escriba o que a la película Todo sobre mi padre eran sobre la intimidad la intimidad es este CIS las relaciones dentro malos los ingleses tener un frase muy

Voz 1995 43:25 nadie es un héroe

Voz 8 43:27 para su mayordomo efectivamente es más bien actualmente sevillano

Voz 35 43:32 T cuando ha con la gente más cercana es con con la que a veces más crueles somos pero porque tenemos esa facilidad de hablarles entre confianza entonces tenemos que saber discernir muy bien dónde está nuestra frustración y no cargar la inestable

Voz 0269 43:47 de todas formas has mencionado de una palabra que concepto que es el de la intimidad yo creo que algún día podemos dedicarnos a ese tema pero realmente yp progresivamente ha habido una especie de degradación del concepto de intimidad porque ya hoy día redes sociales y todo el mundo de la calorina están es es de de tal velocidad

Voz 8 44:12 en el juicio en el prejuicio

Voz 0269 44:14 aquí en las consecuencias que es realmente porque grave ahí de estudio

Voz 1995 44:20 privacidad es algo que hemos perdido completamente

Voz 8 44:23 no la intensidad de la sanidad es el último

Voz 35 44:26 la ponerle límites no entiende no

Voz 1995 44:29 vamos a hacer un guiño enseguida vamos a hablar de la importancia de preservar la memoria de los que verdaderamente sabe en este país desafortunadamente los estamos perdiendo pero aún estamos a tiempo en unos segundos os contamos en qué consiste memorizarlas

