Hoy por Hoy (05/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 ya es medio día las once en Canarias Antonio Martín muy buenas buenos días Toni lo último

Voz 1762 00:11 en el Supremo acaba de rechazar por unanimidad las recusaciones planteadas por varios acusados por el proceso independentista contra los jueces que van a juzgar los informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:20 en respuesta contundente de los trece magistrados de la denominada Sala del sesenta y uno del alto tribunal que sin excepción han desestimado las acusaciones de parcialidad formuladas por los acusados contra los cinco jueces encargados de procesar a los dirigentes soberanistas la sala ha rechazado de plano es decir ni siquiera ha entrado a valorar la motivación de las recusaciones formuladas por Puigdemont dos exconsejeros que se encuentran huidos de la justicia ya desestimado el resto que han sido planteadas por ocho altos cargos encarcelados en España la argumentación del fallo se conocerá en los próximos días

Voz 1762 00:53 el Gobierno está dispuesto a negociar la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de sanidad universal la ministra de Política Territorial Meritxell Batet abiertos a puerta esta mañana después de que como les adelantábamos hace una hora Esquerra y el supeditó su apoyo a la votación de mañana del decreto de sanidad universal a ese movimiento del Ejecutivo vamos al Congreso informa Mar

Voz 1450 01:14 eso sí ambos grupos es que Rey PDK te esperaban un gesto político del Gobierno en ese sentido antes de decidir el voto de sus diecisiete diputados mañana en el pleno del Congreso Un gesto que llegaba en la comparecencia de la ministra Batet que se mostraba abierta reducir la conflictividad institucional provocada por los recursos que el PP interpuso contra leyes de CCAA incluida la catalana

Voz 1 01:35 así por ejemplo la decisión política que adoptó el Gobierno de modificar las bases en materia de sanidad para volver a la asistencia universal abre la puerta al desistimiento en los recursos planteados frente a las leyes autonómicas que prevén el acceso al sistema sanitario público de los inmigrantes en situación irregular

Voz 1450 01:54 ese decreto para recuperar la sanidad universal es uno de los tres que lleva el Gobierno mañana al pleno del Congreso y que enfrentará al Ejecutivo a sus primeras votaciones del curso parlamentario

Voz 1762 02:03 la ministra de Defensa acaba de aterrizar en Letonia donde inicia una visita oficial en ese viaje le acompañan varios parlamentarios y senadores por ejemplo la presidenta del Congreso Ana Pastor su entorno ha reconocido que su propuesta para el que Quim Torra vaya al Congreso explicarse no la consultó con el Partido Popular en Riga hasta el enviada especial de la SER Mariela Rubio

Voz 1450 02:19 así es la ministra Margarita Robles acaba de aterrizar en el aeropuerto de Riga Letonia a tiene previsto visitar al contingente español de cerca de trescientos efectivos integrado en esta misión de la OTAN desplegado en la base de a Thaci a doscientos kilómetros de la frontera rusa la ministra Margarita Robles no ha querido pronunciarse en relación a la noticia adelantada por la SER la paralización de un contrato de nueve millones de euros en venta de material del Ejército español Arabia Saudi hoy para su uso en Yemen la ministra viaja acompañada de varios parlamentarios y senadores entre ellos la presidenta del Congreso Ana Pastor desde el entorno de la presidenta del Congreso en conversación con los periodistas se ha asegurado que todavía no se ha recibido una respuesta formal el president Torra que la presidenta del Congreso tomó la decisión de hacer su oferta sin consultar con su partido sino por iniciativa propia informando al PP después un PP que según el entorno de Pastor no le ha llegado ninguna crítica

Voz 1762 03:13 doce y tres la ex directora general de Tráfico María Seguí ha explicado esta mañana en Hoy por hoy que en su momento propuso el Gobierno del Partido Popular una reducción de los límites de velocidad en algunas carreteras para reducir la siniestralidad esa reducción no se tramitó y seguí apunta que en ese momento la DGT no tenía un gran prestigio según ella se quería evitar que su imagen quedará todavía más dañado

Voz 2 03:32 que no se hizo por miedo aseos en una política de este movimiento asociada a un despliegue evasivo de radares como en localizaciones irracionales bombardeando a los ciudadanos cuál pudiera suscitar una protesta no es la de estas características desafortunadamente fijas de un cierto descrédito hacer población

Voz 1762 03:52 la directora del Instituto Nacional de Música de las artes escénicas ha confirmado a la SER que va a crearse un Centro Nacional de Danza también ha mostrado su apoyo Lluís Pasqual que dimitió como director del Teatro de Barcelona después de ser acusado de acoso laboral información de Marta García

Voz 1513 04:06 un Centro Nacional de Danza que sea ser estable las dos compañías nacionales donde también exhiban sus espectáculos las compañías privadas sin aclarar dónde se ubicará en su presupuesto ni los plazos Amaya de Miguel directora general del INAEM define este proyecto como su gran prioridad

Voz 3 04:23 que haya escuela que haya talleres formación cantera una de las misiones más importantes que tengo que los bailarines cuando salen de nuestras compañías tengan donde ir trabaja día

Voz 1513 04:37 además de Miguel declaraba su apoyo a Lluís Pasqual tras dimitir como director del Teatro Lliure de Barcelona ya adelantaba que el Ministerio pedirá que se realice

Voz 4 04:46 concurso público para su sustitución abrir un periodo de reflexión para la modificación de los estatutos que permita a través de un proceso de selección contratar a la persona más idónea

Voz 1762 05:02 del exterior se pone en marcha la maquinaria para suceder a Jean Claude Juncker al frente de la Comisión Europea el actual presidente del grupo popular europeo el alemán Manfred Weber ha anunciado que va a presentarse para suceder a Juncker en todo caso la decisión sobre quién será el candidato de ese grupo se va a conocer en noviembre vamos al Parlamento Europeo corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 05:19 sí es el primer movimiento de la futura campaña electoral y supone un gesto a la derecha desde el PP porque de ver que es alemán pertenece también a la CSU los socios de Baviera de Merkel que como recordaréis estoy

Voz 1762 05:31 era un punto ya hacer caer el Gobierno antisemita

Voz 0738 05:33 canciones aunque los socialistas paralizados por problemas internos todavía sin pensar en campaña esperan a saber qué harán los populares la próxima semana cuando deben votar la apertura del Ártico

Voz 1450 05:46 los siete es decir de una penalización

Voz 0738 05:48 para Hungría presidencia de Orban y miembro del PP para clarificar si los populares tienen intención de liderar o no el centro de la escena política europea

Voz 1762 05:59 aquí hay más en titulares con Isabel Quintana en Javier Corbacho el Gobierno se reúne con las comunidades para estudiar el reparto de los menores no acompañados que llegan a España Andalucía ha vuelto a pedir al Ejecutivo central que la responsabilidad se reparta por igual entre todas las autonomías y que se devuelva a Marruecos a los menores de ese país

Voz 1513 06:13 que no hace fan despide a la Complutense una excedencia de dos años por el momento la expresidenta de la Comunidad de Madrid no se reincorporará a su puesto de funcionario en la universidad

Voz 1762 06:21 a una de cada cuatro personas en el mundo no hace ejercicio suficientes según la OMS este veinticinco por ciento se cumple también en España donde las mujeres son más sedentarias que los hombres en los países desarrollados el sedentarismo ha subido un cinco por ciento en lo que llevamos de siglo

Voz 1450 06:33 la Bolsa rojo en los parqués europeos el Ibex treinta y cinco Se

Voz 5 06:35 deja a seis décimas y supera los nueve mil trescientos puntos la prima de riesgo española se sitúa en los ciento nueve puntos básicos

Voz 1762 06:41 en deportes Nadal se enfrentará a Del Potro en semifinales el jueves so pena además a selección española sigue en Las Rozas preparando su partido contra Inglaterra en la Copa de Naciones hemos llegado a las doce siete de momento es todo Toni Antonio cero

Voz 6 06:55 servicios informativos

Voz 1995 07:04 con Toni Garrido aeropuertos inundados decenas de coches amontonados arrastrados por el viento camiones literalmente volando por la autopista son imágenes tremendas pero escuchen el sonido el sonido que llegan de la devastación provocada por el tifón heavy siempre se pronucia lleváis pero es heavy y los daños que ha provocado precisamente definen se definen con ese nombre es consciente entonces está aquí Japón sea el país que imagino Godzilla las imágenes verlo lo que nos y Nicolás Ballesteros compañero en Asia muy buenos días

Voz 7 07:47 hola buenos días saben qué tal cómo estáis

Voz 1995 07:49 cómo está ahora mismo el el balance de daños provocados por el tifón cómo se pronuncia bien

Voz 7 07:55 el nombre osea en Japón se llama el tifón veintiuno porque ese va encontrando del uno en nombre lleva ahí que un hombre coreano que significa algo así como te tragar

Voz 1995 08:06 vaya tenis también sabes que no te en en español se le heavy hombre desde luego bueno el balance de daños

Voz 7 08:17 en los últimos datos confirman diez muertos y más de trescientos heridos la mayoría fueron por caídas golpes de objetos que habían regulando ayer se quedaron más de un millón y medio de hogares sin suministro eléctrico y hubo un grupo de escolares de unos ciento sesenta escolares que se quedaron aislados por el tifón

Voz 1995 08:39 vaya uno de los aeropuertos más afectados es el de Can Say en Osaka pregunto está cerrado

Voz 7 08:47 si yo no me lo está cerrado el aeropuerto ensayando recuerdo un poco especiales el tercero con mayor número de de vuelo de Japón y aeropuertos quizá en medio del mar se hizo en la bahía dentro de la bahía de Osaka debido a la fuerte lluvia a la subida del agua ahora el impacto de las imágenes del barco impactando contra Conrad el puente que conecta el aeropuerto con con la ciudad de Osaka se que se ha quedado cerrado de momento me dicen que al menos durante tres días se han cancelado ochocientos vuelos y ayer estuvieron atrapadas como trece mil personas dentro del aeropuerto porque no podían salir de del aeropuerto por el impacto de

Voz 1995 09:29 el buque obteniendo generalmente Nicolás mismas imágenes cuando ocurran terremotos algún seísmo donde precisamente Japón es un lugar muy voy para ligado también pero al mismo tiempo muy preparado para hacer todo ese tipo de de acontecimientos esta vez parece que la fuerza del tifón es tan grande que ni toda la preparación japonesa ha servido de nada

Voz 7 09:53 sí bueno hay hay cosas que no que no que no se pueden controlar no estoy tifones en marzo bueno como decía

Voz 8 10:00 es el número veintiuno mucha que ha habido veinte

Voz 7 10:02 informe que ya han pasado por el por el archipiélago japonés y todavía no ha acabado de la temporada que ta

Voz 1995 10:09 pero son veintiuno perdón a Nicolás veintiuno lo que llevamos de año

Voz 7 10:14 sí ese años todavía no ha terminado la temporada de tifones que al final de septiembre irse en concreto el más fuerte que el último al menos treinta años que se hayan realizado

Voz 1995 10:27 treinta años estos seguro de una forma u otra está relacionada con el famoso cambio climático allí la gente está concienciada con el gran problema del cambio climático

Voz 7 10:38 bueno es Japón es un país que tienen mucha conciencia ecológica hay mucho respeto por la ecología evidentemente los cambios que estamos viviendo en el clima en concreto en Japón e hace que la gente sea aún más aún más concienciadas el próximo sábado el ocho de septiembre habrá una manifestación en Tokio que con el incremento mundial que se llama así como en pie por el clima el punto que la seis la tarde para concienciar a un poco más a los dirigentes político

Voz 1995 11:09 si esta semana en en Europa también hay algunas movilizaciones es for Climate empieza en vigor el clima en español convocada en ciudades europeas ganancias ciudades de todo el mundo que Nicolás Ballesteros para la Cadena SER desde el extremo éste del planeta donde lo están pasando francamente mal las imágenes son tremendas el balance de terrible diez muertos por el momento Nicolás muchísimas gracias como siempre

Voz 7 11:34 de Toni se ganara

Voz 1995 11:36 un placer es tremendo cuando la la naturaleza azota Tom Boonen en Japón en una semana yo estuve un estrambote en Tokio un tifón en el sur irrupción de Vulcano una semana bueno es es tremendo lo de Japón es seguimos en Hoy por hoy

Voz 1995 17:00 Toni Garrido antes de acabar no sabemos las preguntas que nos deja el día lugar la división de Xavi Domènech que el partido pase de A

Voz 6 17:16 qué malo es bueno para para

Voz 1995 17:19 si bien es responsable esto ha sido tú sino es muy rápido no funciona a que tirarlo muy rápido sino de paras el uno al tiempo asciende a favor si seguimos que lo haya anunciado por sorpresa nos permite pensar que Ada Colau sí agua tomada guatepeor plantea precisamente Ada Colau en una carta abierta que no futuro sólo gente con dinero y corruptos podrán dedicarse a la política pero ahora a Cassano es ese nuestro presente es decir kilo de ayer de Torra en el Teatro Nacional de Cataluña respete las máximas de la dramaturgia al contener como dictan los cánones cánones planteamiento nudo desenfreno tendrán un hueco nada ratillo los abogados cristianos que han demandado a Willy Toledo para personarse en el abuso de los curas por pederastia que la subida del precio de la luz alcance hoy su máximo histórico demuestra que el amparo de los políticos a los ciudadanos está a años luz de lo que debiera la Iglesia readmita diecisiete años después a una profesora de Religión llamada resurrección que se llama así la señora resurrección por casarse con un divorciado no estaba cantado era ultima durante cuánto tiempo durará la sequía en el campo de Cristiano este hemos empezado bien pero con altibajos nos vamos pero vamos a volver mañana Boya que si vamos a volver mañana a partir de las seis de la mañana en Hoy por hoy hasta entonces