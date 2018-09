Hoy por Hoy (06/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0127 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1727 00:23 qué tal está muy buenos días Donald Trump le resulta tan peligroso a los habituales de la Casa Blanca que hay un grupo de funcionarios encargado de neutralizar cualquier idea peligrosa para el país que el presidente pretenda llevar a cabo esta bomba informativa la publica hoy el New York Times en un artículo sin firma pero del que el periódico asegura que lo escribe un alto cargo de la Administración alto cargo que dice formar parte de esta especie de Estado paralelo así lo define que se dedica a boicotear su agenda para controlar las peores inclinaciones del presidente dice inclinaciones por las que se han llegado a plantear cuenta su incapacitación

Voz 1 01:05 a es en el Navas dando es

Voz 2 01:08 sólo tiene el y Donald Trump

Voz 1 01:10 he podido ya así de furibundo a esa publicación buen traidores cobardes les

Voz 1727 01:15 llama por no publicar el nombre del autor Ibiza ordenado ya su equipo que lo identifique eh es jueves seis de septiembre y aquí en España además de la política que viene cargaditos dos noticias de la noche la primera Cinco muertos al naufragar una patera en el mar de Alborán Granada Rafa Troyano buenos días

Voz 3 01:33 los buenos días ayer tarde un avión localizó una patera con cuarenta y nueve inmigrantes además en el mar varias personas aguantaron nadando otras cinco no pudieron murieron ahogadas cuatro hombres y una mujer

Voz 1727 01:45 la segunda a las tormentas que llevan cayendo toda la madrugada sobre Cataluña y que están provocando problemas en el transporte justo en el comienzo de Laura apunta cómo van las cosas Frederic Vincent bon día

Voz 0978 01:56 bon día pues sigue las cosas igual dos paradas del metro de Barcelona San Antoni de la línea dos para la el de la línea tres que en las que no para el metro por inundaciones según Protección Civil ha habido más de trescientas llamadas de esta noche básicamente por esto por inunda

Voz 1727 02:08 buenas iban a seguir las tormentas Jordi Carbó buenos días buenos días van a seguir

Voz 0978 02:14 pero las fuertes volverán durante la tarde han caído ochenta y cinco litros por metro cuadrado las últimas horas en poco rato en la ciudad de Barcelona de aquí estas consecuencias y ahora lo que tendremos durante la mañana será una tregua sólo esperamos lluvias en el Cantábrico que se intensificarán durante la tarde también durante la tarde nuevamente en Aragón Cataluña Comunidad Valenciana Baleares y otros puntos más aisladamente de la mitad este de la península chubascos o tormentas que pueden descargar nuevamente con mucha intensidad

Voz 1727 02:45 en la agenda política que ya les decía que viene muy cargada hoy reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Voz 4 02:51 porque se comprometa con nosotros hacer políticas sociales que protejan a la gente si asumen ni hacer llegar a acuerdos con nosotros en estas digamos líneas fundamentales que le voy a plantear pues estaremos dispuestos a ser socios para los presupuestos o para lo que haga falta sino no

Voz 1727 03:07 el pleno del Congreso que debe rivalizar además el decreto del Gobierno que recupera la sanidad universal en España para atender a cualquier enfermo a cualquier persona tenga papeles en regla o no y además Junta de Seguridad en Cataluña a la que se van a sentar el president Quim Torra Rey el ministro Marlaska hablarán de lazos amarillos pero también del refuerzo de policías y guardias civiles que Interior tiene previsto enviar allí ayer por la tarde desde Suecia Pedro Sánchez lanzaba esta advertencia

Voz 5 03:38 hoy en Cataluña no está en juego la independencia está en juego la convivencia y tenemos que hacer todos un ejercicio de mayor responsabilidad de menos gesticulación

Voz 1727 03:49 bien Andalucía huele ya elecciones anticipadas

Voz 6 03:52 esta tarde hoy en cualquier momento suena de rectifica y dice lo hemos pensado íbamos a cumplir el acuerdo no hay discusión no hay debate se acabarán en secreto hasta el último día pero yo creo que me temo que el Partido Socialista lo que de verdad le preocupa son los eres

Voz 1727 04:06 es la táctica la estrategia electoral porque está nervioso fue pollo sabrán si le merece la pena tira por tierra lo bueno que hayan podido ayudar a construir en tres años y medio esta mañana entrevistamos aquí en Hoy por hoy al líder de Ciudadanos en Andalucía a Juan Mari hoy terminan las comparecencias en la comisión que investiga la crisis financiera ayer el consejero delegado del BBVA Carlos Torres hacía esta confesión

Voz 7 04:31 en cuanto a los desahucios pues no reaccionamos a tiempo porque quizá no pudimos ver o no vimos no quisimos ver las consecuencias que es estaba se estaban dando en el conjunto de la sociedad y cada uno pues estamos gestionando nuestra situación concreta

Voz 1727 04:45 está bien que lo diga tan claro a alguien del sector porque su colega de Caixabank el director general Juan Antonio Alcaraz llegó a decir que se trataba lo de los desahucios de una leyenda urbana aunque luego tuvo que pedir disculpas y en los deportes la Federación Española de Fútbol que no aceptará que se disputen partidos de Liga en Estados Unidos Sampe

Voz 1161 05:10 como anoche con el larguero a día de hoy no con sentirán que la Liga salga fuera Lopetegui tampoco le convence anoche en El Larguero

Voz 1245 05:16 pero sí que dejó peticiones y de ir en los mismos campos es mi opinión respecto de esa situación

Voz 1161 05:22 esa idea tiene ser refrendada por el ente federativo correspondiente después por su confederación la UEFA en nuestro caso y finalmente por FIFA según reconocía hace unos días el presidente de la propia FIFA Gianni Infantino es un episodio más en este enfrentamiento entre Liga y Federación esta última no ha recibido ninguna comunicación de la Ligue de momento no lo banalidad

Voz 1727 05:37 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 1 05:51 si piensas que eres buen conductor pero que han subido el precio de tu seguro de coche escuchando

Voz 8 05:58 en moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros de bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mucho punto

Voz 9 06:12 pues llegan los Animals de Air Europa a creados para Ci caza precios vuelos nacionales y europeos desde veintinueve euros y América desde ciento ochenta y nueve euros por trayecto consulta condiciones caza tus precios mínima Ax antes del dieciséis de septiembre en Air Europa punto com

Voz 10 06:34 Pita bueno

Voz 1727 06:37 será sin duda una de las fotos del día el presidente de la Generalitat Quim Torra El ministro del Interior Grande-Marlaska sentados a la misma mesa los dos van a estar en la Junta de Seguridad de Cataluña que se va a reunir en Barcelona el encuentro es a las doce de la mañana con un orden del día calentito Ana corbata un buenos días

Voz 0127 06:57 buenos días y entre otras cosas porque en ese orden del día están los lazos amarillos el Gobierno central ha querido incorporar este punto después de los incidentes de las últimas semanas entre los que ponen los que quitan estos símbolos la reunión llega justo después de que el Ministerio del Interior haya anunciado que va a movilizar a casi un millar de efectivos para apoyar a los Mossos de cara a la próxima Diada como telón de fondo de ese encuentro bastar las últimas declaraciones de Quim Torra que no descarta abrir las cárceles si el Supremo condena a los políticos independentistas presos sobre el unha la llamada al sentido común de un veterano de la política y un veterano del independentismo el diputado de Esquerra Joan Tardà

Voz 11 07:33 hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta cincuenta por ciento que que no lo son es evidente que está absolutamente equivocado

Voz 0127 07:45 es evidente sí hizo hoy que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se van a reunir en la Moncloa con el dinero con los presupuestos encima de la mesa tiene mucho interés la entrevista que publica el País con el comisario europeo de Economía con Pierre Moscovici que también severa con el presidente español

Voz 0270 08:00 Molina Gómez sí tiene claro el comisario económico europeo el mensaje que quiere enviar al Gobierno Moscovici considera que España ha enderezado sus cuentas pero no significa que haya solucionado todos los problemas por eso dice en esa entrevista España debe seguir con viendo sus compromisos y no repetir los errores del pasado el comisario que trabajó con Nadia Calviño en Bruselas con la que también se va a reunir está dispuesto a ofrecer cierto margen presupuestario se conforma con el ajuste estructural del Gobierno de cero con cuatro por ciento del PIB aunque urge eso sí a los partidos políticos a aprobar las cuentas de dos mil diecinueve cuanto

Voz 0127 08:30 también en clave europea Se confirma lo que estaba en boca de todos en Bruselas el político alemán Manfred Weber presidente del grupo popular europeo quiere aspirar a presidir la Comisión beber es hombre fuerte de Merkel Un europeísta convencido aunque tiene sombras como su permisividad con el Gobierno ultra de Hungría corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 08:53 el primer ministro húngaro Viktor Orban solicita por carta al Europarlamento poder participar en la sesión plenaria donde los eurodiputados ante votar la semana que viene y el informe que pide la apertura del artículo siete contra Hungría que si el proceso eso que puede conducir a la suspensión del derecho de voto un proceso muy largo un proceso difícil que si prospera claro exige el voto también de los gobiernos aunque por el momento las miradas se centran en el Grupo Popular europeo al que Orbán pertenece ir desde el que algunas voces apuntan la posibilidad de pedir posponer el debate

Voz 12 09:30 efectivamente el PP europeo tendrá que decidir si apoya un informe donde se piden inicie

Voz 13 09:36 la de trámites eh para para

Voz 12 09:39 a poner en marcha sanciones al Gobierno húngaro porque es contrario a los principios fundamentales europeos aussie prefieren con su voto arropar eh a este Gobierno creo que es fundamental porque nos dirá mucho de la deriva que el PP europeo y por lo tanto también el PP español toman en esta posición con respecto al futuro de Europa

Voz 0738 09:57 es Iratxe García portavoz de los socialistas españoles pendiente de la posición final de los populares y que en comisión parlamentaria votaron a favor de la sanción política contra Orbán aunque a la dirección del PP tiene a partir de hoy dos días de reunión en Villena reunión en la que el viernes hará su carta de presentación Pablo Casado

Voz 1727 10:23 responsables de Facebook y de Twitter han vuelto al Congreso de Estados Unidos a dar explicaciones sobre la seguridad de nuestros datos sobre la difusión de noticias falsas sobre la incitación al odio en estas dos popularizó temas redes sociales sobre lo que nos jugamos cada uno de nosotros en el manejo de las redes la mirada esta mañana de la corresponsal de Le Monde en España Sandrine Morel

Voz 15 10:47 buenos días Z tuvo un cierto aire dentro ya ayer el director general de Twitter usando seis la numero dos de Facebook Sheryl Sandberg han dado explicaciones en el Congreso de los Estados Unidos sobre la seguridad en las redes sociales seguridad frente a las injerencias de gobiernos extranjeros en procesos electorales frente a las frías News au los contenidos de odio ayer doce aseguró que quería Sanidad tuitear que definió como una especie de plaza pública Schönberg afirmó que su objetivo era proteger la democracia en abril eran el fundador de Facebook que a ese asumió la culpa pero más allá de lo que pueden hacia las redes sociales por los gobiernos resulta fundamental el papel de los propios ciudadanos para a las intoxicaciones un informe interministerial Frances conocido el martes la confusión de doscientas páginas de análisis sobre la cuestión era que la sociedad civil tiene que desarrolla su residencia en que los gobiernos sólo pueden llegar a apoyo la cuestión de la educación de los usuarios sobre cómo desde una información reconocer una fuente fiable o detectar una foto manipulada es seguramente la mejor

Voz 1727 11:55 el arma para protege la tengo casa son las siete doce las seis y doce en Canarias

Voz 16 12:04 en el

Voz 0127 12:07 sus doce subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe premia la fidelidad de sus clientes con la tarjeta de fidelización gratuita más Renfe diseñada para viajeros frecuentes se pueden conseguir puntos canjeables en futuras compras descuentos en los parking de las estaciones o acceder de manera gratuita las salas club muchas ventajas más toda la información sobre cómo solicitar la tarjeta más Renfe y el programa de fidelización en Renfe punto com

Voz 1 12:32 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 17 12:36 no

Voz 1 12:39 corre por la mañana para coger el autobús espere al mediodía porque te cierran el banco y cuando por fin llegas a casa les sacó

Voz 18 12:46 hay que ser muy runner para entenderlo por eso te mereces un veinte por ciento de regalo en El Corte Inglés hasta el treinta de septiembre Nike Adidas así esquí muchas marcas más con un veinte por ciento de regalo en calzado y textil de Rania ven corriendo el Corte Inglés

Voz 19 13:01 que tenemos hoy elegir al ganador de la Primitiva señor bien hoy quiero a alguien obvio de

Voz 0861 13:07 esos que cuando empieza a llover dice parece que está PC

Voz 19 13:09 anda llover que si va en el coche y se encuentra un atasco te dice con cara seria uy pues va a haber atasco hice hoy en la radio que va a ser largo no duda en advertir T creo que va para largo le va a dar todo el premio obviamente

Voz 1 13:22 eh el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera por solo un euro puedes ganar el bote de veintiocho millones de euros de la primitiva no te la juegues echará a sí

Voz 20 13:32 oye papá yo tengo la solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa vivir instalarnos una alarma unos porque con la alarma si alguien intenta meterse la alarma salta Securitas Direct avisa a la policía hay pueden echar el intruso de la casa

Voz 3 13:45 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto eso

Voz 0127 14:04 en Barcelona no es Japón no ni se le parece el Ayuntamiento de la ciudad condal asegura que no va a permitir que se alquilen pisos cápsula que envuelven en realidad una cama eso es un piso cápsula una cápsula que envuelve una cama un piso de dos metros cuadrados y esto es lo que está planteando un promotor en Barcelona ya lo que se niega a Frederic Vincent en el Ayuntamiento

Voz 0978 14:29 a una empresa holandesa plantea lo que se llaman pisos colmena son habitaciones en las que apenas cabe una cama como decías ya algunos estantes la cocina o el baño son compartidos el Ayuntamiento de la capital catalana ya adelantaba que no les van a conceder

Voz 3 14:42 estancia marcas mínimas de Habitatge durante metas cuadraban Menis para ser concejal yo

Voz 0978 14:47 María Montaner recordaba que la ley catalana de la vivienda marca un mínimo de cuarenta metros cuadrados en una vivienda que estos pisos estas habitaciones evidentemente no

Voz 0127 14:55 lo compra como nichos y hay otra guerra que lidian las grandes ciudades la plaga de los patinetes eléctricos que van por la carretera como si fueran coches por las aceras como si fueran peatones ni una regulación clara sobre por dónde pueden circular Miguel Crespo lo que

Voz 21 15:10 para muchos es una opción de transporte ecológica para otros supone un problema de seguridad ante unos vehículos para los que no existe una normativa clara sobre por dónde deben circular Barcelona fue la ciudad pionera hay desde julio de dos mil diecisiete sólo permite que circulen por la calzada el resto de ciudades españolas

Voz 0978 15:25 ya han cómo desarrollar una regulación aunque los

Voz 21 15:28 dones lo tienen claro la acera no es lugar para los patinetes eléctricos Fernando Navarro ex presidente de la Asociación acera peatonal

Voz 0184 15:34 pues como asociación peatonal pues pues no sabíamos que allí lo que sí queremos que decir es que no es pues dice pues pues no se podía ir pero donde seguro que no es la cera ir donde seguro que los están vendiendo es para usarlos en la acera

Voz 21 15:47 sin embargo los usuarios de los patinetes eléctricos aseguran que sólo piden poder circular por la calzada como lo haría una bicicleta defienden el uso de este nuevo medio de transporte Juan Jiménez presidente de la Asociación de Usuarios de vehículos de movilidad personal

Voz 0184 16:00 la gente que se pasa el el Telecinco no viene de la disciplina del club con lo cual cada patinete eléctrico que estamos viendo en la calle es un coche miedos hay que tenerlo en cuenta si queremos apostar por una movilidad sostenible veremos que darle cabida

Voz 0978 16:13 por el momento todo se encuentra en el aire Madrid presentó

Voz 21 16:16 de unas semanas el borrador de la nueva ordenanza de movilidad restringiendo su uso a carriles bici Valencia ya ha ordenado la retirada de estos patinetes eléctricos de las calles ante la pasividad de las empresas de alquiler que usaban las aceras como aparcamiento sin autorización

Voz 1 16:32 ahora en Carrefour y el IVA a las compras

Voz 22 16:42 los buscadores de lodo rojo capaces de encontrar un curso para hablar abrir una velocidad de fibra

Voz 23 16:47 estoy muy contento tanto a velocidad decir ahora psicópata hablar muy muy muy muy rápido y mucha mucha mucha mucha muchas cosas

Voz 22 16:52 lo cierto es increíble empuja porque son su daño de televisión con el mejor cine no

Voz 24 17:00 el nueve de septiembre sobre el Paul House

Voz 25 17:02 Busca lo más vital no más que en ese y dando ahora como una a comprar y lo vives por trescientos veintidós euros al mes sin entrada con mantenimiento incluido en tu cuota y cada tres años y conduces lo último oferta fue el espacio me renting consulta condiciones en postración punto es

Voz 1 17:22 cuando tu hijo te dice que después del cole que de hacer inglés tuvo al tenis y karate además signo te sientes

Voz 3 17:29 vivos vivos Civiqus si quiere sentir de virus piden un préstamo y te lo transferir quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran virus punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy Bruce

Voz 1 17:43 siempre sobran razones para hacer una buena escapada a estos lugares que tienen algo especial y mágico Nueva York Miami Londres París Palma de Mallorca o Barcelona Elige tu destino déjate mimar por los hoteles Meliá donde cada detalle cuenta alta gastronomía habitaciones amplias y espacios llenos de personalidad que garantizan tocó descanso y ahora con hasta un veinte por ciento de descuento consulta condiciones reserva en Viajes el Corte Inglés

Voz 3 18:12 pide ahora tu préstamo en virus quite lo transformó sin quince minutos entra ya en vivo punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos disiente tribus

Voz 0456 18:28 hoy les hablamos de los pisos colmena esos que tienen hasta quince cápsulas para quince personas de uno veinte por dos veinte así que les preguntamos cuánto mide el piso en el que vive en bueno

Voz 1245 18:37 días buenos días María Jesús de Madrid setenta metros y hemos ido seis persa

Voz 0456 18:43 son las gracias María Jesús más apretado de Juan Carlos y sobre todo sus vecinos de arriba

Voz 27 18:49 somos otro de al menos cuarenta y cinco metros imposible cambiar el caso mayorista tiene que fuera de les radio de Madrid pero encima de nosotros hay dos cuadras esas dos hijos y dos nietos

Voz 0456 19:05 es decir seis personas en menos de cuarenta y cinco metros cuadrados el de Jokin de Bilbao tiene cien no podría vivir en una cápsula por su claustrofobia hay sus dimensiones corporales pero hay quién cerca de él está a favor egun on

Voz 5 19:18 buenos días en paz y de aquí de verlos y estoy de acuerdo con las viviendas cápsula porque el dolor es un desastre de alguien las estoy de acuerdo agur

Voz 1727 19:29 gracias Iñaqui un beso y terminamos con

Voz 0456 19:31 en cree que no sería posible Jorge de Morón que opina

Voz 28 19:35 que esta forma de vivir en pisos cazo Blas piso con Mena no va a tener mucho éxito en España por una sencilla y complicadas razones españoles hacemos mucho ruido

Voz 1727 19:46 veremos muchas gracias son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 17 19:54 hoy por Hoy Madrid pedirle Laura Gutiérrez

Voz 0861 19:59 qué tal buenos días con dieciocho grados ahora mismo en la Gran Vía han vuelto a peor Trobajo los termómetros lo vamos a notar sobre todo a mediodía máximas que no llegarán a los treinta Se esperan sol también algunas nubes y no se descartan chubascos débiles se lo venimos contando en la SER la directora de la Agencia social de la vivienda de la comunidad el antiguo IVIMA admite en estos micrófonos que el Gobierno de Ángel Garrido está preocupado por el tráfico ilegal de viviendas públicas el Ensanche de Vallecas es la zona de mayor conflictividad en datos el avanzábamos ayer el ocho coma cinco por ciento de las viviendas del Ivima están ahora mismo ocupadas forma ilegal Javier Bañuelos si el tema les preocupa y mucho conscientes del problema la Agencia de la Vivienda Social ha denunciado ya ante la policía la ocupación de cada uno de esos dos mil pisos de patrimonio público viviendas ocupadas ilegalmente según los explica la directora de la Agencia de vivienda social Isabel Pinilla detrás de esas ocupaciones hay un importante nivel de conflictos

Voz 29 20:54 la que las ocupaciones se hacen con violencia máquinas radiales que rompe las puertas ahí un ahí un tráfico ilegal de de ocupación eh de de de viviendas

Voz 0861 21:06 según los datos que la Comunidad ha remitido al diputado socialista Daniel Biondi a día de hoy ante UDIMA tiene bloqueado el ocho por ciento de su patrimonio viviendas que no pueden adjudicar por qué están ocupadas ilegalmente desde la Agencia de la vivienda social no se ha confirmado que la zona más conflictiva la sitúan ahora mismo en las promociones de pisos que tienen en el Ensanche de Vallecas y hay otro problema social que admite la Comunidad de Madrid y la saturación del centro de menores extranjeros no acompañados que hay en Hortaleza titulares con Enrique García

Voz 0456 21:35 la plaza para XXXV pero a día de hoy a más de ochenta menores alojados la consejera admiten la SER la sobrecarga del centro y asegura que están trabajando sin descanso

Voz 0861 21:43 para aumentar el número de Platz vendido durante casi media hora el pleno de Usera por los gritos de un grupo de asistentes a la concejala del distrito Romy Arce la increpaban por los problemas de seguridad piden que el concejal Sánchez Mato defienden la comisión de investigación de la legalidad sobre el proceso de compra de este servicio por parte del Consistorio defiende que no se trató de una municipio licitación y la oposición critica que no pidieron un informe

Voz 0456 22:03 técnico preceptivo antes en la compra de deportes López

Voz 0861 22:06 seguir no esquivó ningún tema anoche en El Larguero dijo que Cristiano ya había mostrado su voluntad de irse antes de que él llegara que tiene un plan diseñado para los porteros y que protegerá a inicios vamos con la previsión del tiempo porque hoy nos espera algún pequeño cambio en toda la Comunidad de Madrid meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 22:31 buenos días hoy el estado de de cielos hemos traerá cambiante ratos de sol momentos de nubes incluso retos compactas con alguna lluvia pero débil poco persistente durante la tarde sí que en Somosierra en la Sierra de Guadarrama las nubes crecerán con más ganas dando lugar algunas tormentas pero también poco persistentes y temperaturas sin grandes cambios han bajado un poco las mínimas y máximas de veinticuatro veintiocho grados veintiocho esperamos para el centro de Madrid

Voz 0861 22:55 gracias Jordi vamos a la DGT Teresa Serrano cómo se circula hasta ahora buenos días

Voz 1727 22:59 buenos días Tráfico en Madrid las entradas habituales a dos Torrejón a cuatro Pinto dos Parlacen de Las Rozas además en la M40 tráfico en aumento en los tramos habituales

Voz 18 23:15 en orgía tus neumáticos baratos por ejemplo a doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por cincuenta y cuatro euros o ahorre en tu revisión ahora con aceite al Heat de desde cuarenta y cuatro coma noventa euros siempre más

Voz 1 23:31 lo normal es que sus hijos tengan claro que esto

Voz 18 23:34 ayer ni en qué universidad como les deben decir que dicen lo que más les guste pero ahora sigue en el fondo están deseando que elijan la mejor universidad Nebrija la universidad española número uno en Argentina según el ranking dos mil diecisiete de la Fundación BBVA exhibe en el centro de Madrid

Voz 1 23:50 pero recuerde en sus hijos por llevar a la oficina pierdo media hora al día entre que pienso cocino limpio

Voz 27 23:56 esos son cien horas al año mil sabes que me paso los platos preparados de las íbera las mejores recetas listas en cinco minutos y los viernes pistas italianas

Voz 0127 24:05 la sirena sencillamente a mi manera

Voz 18 24:07 como los parques hasta el dieciséis de septiembre cincuenta por ciento de descuento a niños en bonos

Voz 30 24:11 que es todos los parques tiren las veces que quieras a Werner fuego parque de atracciones Faunia condiciones Bona parques punto es

Voz 1 24:19 este señor está práctica

Voz 1284 24:21 cuando el TRAM killer servicio porque la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen leer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 27 24:43 once tranquilo

Voz 1 24:45 está para trabajar necesita si diurnas y tecnología aprende de Green Monkey el idioma que tú quieras con profesores nativos y para todas las edades cien por cien de aprobados en exámenes oficiales para

Voz 26 24:59 jóvenes y niños cursos de programación de juegos y robótica encuentra tu centro más cercano en The Green Monkey punto es

Voz 1 25:05 aseguramos tu futuro y el de tus hijos aprovechan los últimos días de verano para preparar la nueva temporada de un quince por ciento de descuento adicional sobre el pecio Las Rozas de cincuenta boutiques que compra mínima de ciento veinte euros

Voz 26 25:22 del uno al veinticuatro de septiembre registra que ahora en privilegio en Las Rozas Village punto com de la vida con mucho estilo riadas han cupo dos mil cien mil ochocientos tres mil euros no son sólo cifras es la comisión de apertura notaría gestoría tasación reclama los gastos de tu hipoteca abrimos oficinas en Carrefour de Móstoles y en el centro comercial La Gavia pide cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 31 25:50 Germán amigo ya se está cumpliendo y ninguna sola noche puede cambiar de motor

Voz 1 25:56 uno que no he sido yo ese golpe

Voz 32 26:01 cuarto desahucio les duermen siete de septiembre en cines

Voz 26 26:04 en cuatro de septiembre disfruta en Las Rozas Village de descuenta dice nada

Voz 0861 26:12 siete y veintiséis las familias de Getafe recibieron ayer a gritos al consejero de Educación a de Ken que visitó uno de los pocos centros educativos esta localidad que no van a comenzar

Voz 0978 26:21 mañana el curso en obras Bangui que pide disco

Voz 0861 26:23 culpas por los retrasos mientras que padres y madres le acusaban de ir solo a hacerse la foto ser Madrid su Pilar García

Voz 0270 26:33 así recibía los casi medio centenar de padres de las Ampas de Getafe al consejero de Educación Rafael Van que durante la inauguración de la primera fase del colegio de Buenavista María Blanchard una primera fase terminada aunque se veían todavía sillas apiladas en algunas aulas puertas sin cristales y el comedor para finalizar en los próximos días el consejero así lograba que la Comunidad está cumpliendo con la educación pública y con Getafe no obstante pedía disculpas a los padres por las molestias

Voz 0978 26:56 pero desde el punto de vista de la escolarización de de

Voz 33 26:59 luego todos los centros van a llegar a Scolari

Voz 19 27:02 esto no lo veían de la misma manera en los padres que está

Voz 0270 27:05 van fuera de las instalaciones y que hablaban como María de que todo era publicidad para el telediario para que el consejero se hiciera la foto

Voz 1 27:13 hoy hacerse la fotografía

Voz 27 27:14 junto con este centro están teniendo problemas

Voz 0270 27:16 en Getafe las construcciones por fases en colegios como el Miguel de Cervantes el Carlos Quinto el colegio El Bercial y el Instituto de este barrio con primera fase ya terminada

Voz 0861 27:25 PP y Ciudadanos ya está negociando los presupuestos de dos mil diecinueve el presidente madrileño Ángel Garrido ha mantenido una primera reunión con el líder de la formación naranja con Ignacio Aguado y ahora deben comenzar los encuentros técnicos la sintonía interna entre ambos partidos se rompe de cara al público Aguado aseguraba ayer varios medios que será condición indispensable la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de cero a tres años si el PP quiere el apoyo es su apoyo a los Presupuestos Garrido está dispuesto a hablarlo pero les recordaba ciudadanos que nada es gratis

Voz 7 27:52 te estaremos las asociaciones cuanto a las raíces formalmente corresponde no es el está desata bajo la gratuidad de las cosas son existe digo porque de casi todo gratis furtivamente la gratuidad de las cosas no existe porque eso para él la restricción del servicio después a través de impuestos no lo digo para que también hablé con el señor Rivera y Finder que tras un poquito liberales quieto vial

Voz 0861 28:11 el PSOE dice que es una propuesta electoralista que se ha hecho con prisas y sin el rigor que requiere Juan José Moreno ex diputado socialista de la Asamblea portavoz de educación del los socialistas madrileños

Voz 34 28:21 pero nos preocupa la ligereza con la que Ciudadanos trato a esta importante cuestión simplificando el a una mera cuestión presupuestaria cuantificada por cierto muy a la baja o favoreciendo la privatización ya es costumbre crear expectativas a las familias que luego no se cumplen por falta de acción

Voz 0861 28:37 un asunto más el alcalde de Brunete asegura que la concentración de moteros que se va a celebrar este fin de semana en esta localidad promovida por el Ayuntamiento en la que participa un grupo que venera a Franco no defiende el franquismo dice Borja Gutiérrez lo ha dicho aquí en La Ser en La Ventana de Madrid que que encuadrar en la libertad de expresión que uno de esos grupos difunda comentarios pro fascistas en sus redes sociales

Voz 0184 28:57 otros en los ocho años creamos organizando esto jamás hemos preguntado ni a qué partido votan Ny qué religión profesan si la profesora ni con quién se acuesta ahí conquense levanta cada uno de los participantes en la concentración manera entendemos que hay un espacio que se llama libertad individual y por supuesto que cada uno puede expresarla siempre que sea con respeto

Voz 0861 29:18 y ojo a cómo el alcalde ha comparado a este grupo que se llama a quinta columna con el nombre del secretario general del PSOE madrileño con José Manuel Franco

Voz 0184 29:25 no nombre no podemos demonizar a nadie porque de de igual manera que la quinta columna con cuerpo VIP vinculados al franquismo también hay nombres vinculados al Franquismo de personas son un poco en tono de sorna el mismo secretario general está vinculado con su nombre hoy no por eso a demonizar al

Voz 0861 29:44 preguntaba a Javier Casal si era una broma evidentemente el alcalde de Brunete decía que si dieciocho grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1727 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias resulta casi inevitable hacer paralelismos estos días entre dos grandes cursos que arrancan el curso escolar que hoy comienza en La Rioja Navarra el curso político con el primer examen parlamentario al Gobierno de la temporada hoy se vota en el Congreso la primera gran medida social de Pedro Sánchez volver a la situación del dos mil doce cuando todos los residentes en España tenían derecho a la sanidad pública es decir devolver la cobertura sanitaria a inmigrantes que llevan vídeos del sistema nada menos que seis años aunque algunas comunidades autónomas han ido abriendo la mano todo apunta a que este decreto saldrá hoy adelante los sustos se los ha reservado el Gobierno para la semana que viene cuando se votarán la exhumación de Franco y las medidas contra la violencia de género Alfonso Armada buenos días o así por lo demás hay noticias

Voz 0978 31:00 empecemos como el New York Times que ayer llevaba en su portada la denuncia de Trump contra el propio diario

Voz 0127 31:04 un cobarde artículo

Voz 2 31:07 sabes en el Navas dando es sólo quien nada lo más mínimo garzas de Toledo

Voz 1727 31:14 estoy seguro el interés de los oyentes aquí en España

Voz 0127 31:16 yo soy de los lectores el litigio entre el diario más influyente del mundo el líder más poderoso de la tierra porque se enfadaba tanto Tram

Voz 0978 31:25 con el artículo era anónimo como si fuera un editorial el Times que en parte gracias a Trump ha aumentado su difusión entre web de pago y papel hasta los casi cuatro millones de lectores la mayor de sus más de ciento

Voz 0456 31:36 sesenta y siete años de existencia justificó su decisión por la importancia de las

Voz 0978 31:40 sí y es que el asunto tenía mucha importancia ya lo creo que se titulará yo formo parte de la resistencia dentro de la Administración Trump primará para evitar represalias el autor trabaja para el presidente pero dice de que algunos colegas se han conjurado para tratar de hacer descarrilar parte de su agenda política sus peores inclinaciones la raíz del problema es la amoralidad del presidente dice el autor anónimo del Times cualquiera que haya trabajado con él continúa sabe que no está anclado en ningún principio discernir es su toma de decisiones lamenta que califica la prensa de enemigos del pueblo ordenado ya Donald Trump

Voz 0127 32:14 que se busque que se identifiquen la Casa Blanca el autor anónimo de ese artículo me cuentas que ayer fue está aldea

Voz 0978 32:21 pero quede lo pasaste bien sigue ayer se estrenó en el Pavón Teatro Kamikaze de Madrid una versión de Un enemigo del pueblo precisamente dirigida por un Alice Rigola que se toma todas las libertades del mundo con la obra de Ibsen pero eso empezó la función invitando al público a votar sí creía en la democracia sino les parecía mejor hacer un acto de protesta a favor de la libertad de expresión votando Se hacían o no la función ganó el sí vivimos una obra en la que el doctor que interpreta Israel Elejalde planteó restringir el voto a quienes piensan razones en el debate que suscitó intervino Juan Carlos Monedero para defender la dignidad individual y el sufragio universal a su lado estaban sentados Irene Montero y Pablo Iglesias sin sus pequeños por cierto del mismo modo que Torra recurrió a un teatro de Barcelona para presentar su nuevo desafío al Estado la política también se hace en otros teatros por eso estas señales de humo se acercan a leer la revista de prensa en el patio de butacas no por nada Rocío García abre la sección de Cultura del país con el gran teatro del mundo real de la manada a Pinochet o el caso Garzón ganó la temporada confirma la pujanza de los montajes basados en sumarios judiciales titulares de diarios o la memoria histórica es decir hay que ir al teatro hay que leer periódicos

Voz 0127 33:26 en los periódicos del día algo más digno de mención

Voz 36 33:29 qué vamos a hacer el que estás la vi deberán todos los periódicos Público

Voz 0127 33:32 ahora lo mismo sobre la ejecución pero nosotros los baremos

Voz 0978 33:35 por Rafael Sánchez Ferlosio devorador de periódicos que desdeña las noticias que le parecen ferozmente aburridas como recuerda Benito Fernández en su afectuosa biografía el incógnito dice que un periódico determinado por las noticias tendría que tener un día once páginas y cinco octavos de página otro treinta y uno páginas y un tercio en fin un día excepcionalmente a aparecer en los quioscos y ser puesta a la venta bajo el mismo título y con el mismo precio con todas sus páginas en blanco sólo este mensaje en la portada padre Nouvel Bono el espero que un día sea si esta sección llamada no por nada señales pero hay noticias Alfonso que yo vivo de las noticias los haberlas haylas pero pocas semanas ha el tiempo con tantas disquisiciones es que tengo que salir pitando porque me voy a Barcelona por eso recurra telegramas a veces sorprende alarma desde la portada con un Rey de Marruecos disfrazado de sí mismo Marruecos asfixia Melilla sin que el Gobierno reaccione el país oscila en su primera entre Interior enviará a mil agentes a Cataluña ante un otoño caliente el mea culpa de Facebook Twitter ante el Senado de Estados Unidos por la injerencia rusa Por último en La Vanguardia Francesc Marc Álvaro escribe bajo el título pinchar el globo que es preocupante que el presidente Torra admita como si nada que no quiere asumir la realidad más evidente alguna noticia más ha vuelto a ser bon día

Voz 37 34:50 Alfonso Armada señales de K

Voz 0127 34:56 también ha amanecido en Madrid donde la SER tiene noticia

Voz 1727 35:06 las coartadas de la asesora de Cifuentes eran falsas también después de estallar el caso esta asesoran acuda

Voz 5 35:12 en la Universidad Rey Juan Carlos para preparar un

Voz 1727 35:14 la conferencia con el entonces vicerrector de Posgrado tal y como ella aseguró ante la jueza el propio antiguo vicerrector lo ha negado

Voz 38 35:23 yo lo muchos este esta mañana había concertado una cita con una Teresa rédito se reunió con ella para hablar de este tema me congreso internacional con otro señor Jorge no

Voz 7 35:33 no recuerdo unas fijada fijadas la agenda no porque las reuniones que de dicho las dos reconstruir porque están en mi agenda que está inalámbrica en el con los diferentes dispositivos resto

Voz 0861 35:44 la de Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días fuera vicerrector de Posgrado negaba así en su declaración como testigo ante la jueza que era asesora de Cifuentes hubiera quedado con él para preparar una conferencia José María Álvarez Monzón Cillo será encontró en el despacho del rector donde se preparaba la rueda de prensa del día en que estalló el caso

Voz 7 36:02 bueno no no me sorprende porque bueno porque es una profesor entendí que trabajaba en la Comunidad de Madrid lo que podría estar muy importante y tampoco se me acercó al olvido José María que no se que no recuerdo exactamente lo que me dijo pero como gesticulando le dije no me interrumpa es que no perder

Voz 0861 36:18 entonces vicerrector cesado después del caso máster dijo que la asesora dada al teléfono todo el rato la audiencia

Voz 1727 36:23 día de Zamora ha ratificado la condena al columnista de ABC Hermann Tertsch por vulnerar el honor de la familia de Pablo Iglesias en un texto acusó al abuelo de iglesias de colaborar en el asesinato de civiles inocentes durante la Guerra Civil Aida about si lo ve

Voz 0137 36:38 en Asia dice que el periodista publicó una información notoriamente falsa e incierta sobre el abuelo del líder de Podemos algo por lo que tendrá que indemnizar con doce mil euros a la familia de Iglesias Se desestima así el recurso de apelación presentado por Tertsch contra la sentencia del juez de Instrucción número tres de Zamora que lo condenó a pagar la indemnización ya difundir su contenido a través de ABC de Twitter Tertsch afirmó que el abuelo de Pablo Iglesias fue un miliciano criminal condenado a muerte por participar en sacas es decir en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia en Madrid

Voz 1727 37:06 están los cines bajando el precio de sus entradas en consonancia con el descenso del IVA cultural Éste ha sido uno de los grandes debates del verano en la calle y en los medios el ministro

Voz 0127 37:17 de Cultura José Guirao advertía aquí en Hoy por hoy de que os empezaba a notar en el bolsillo o la rebaja del impuesto se iba a revisar

Voz 39 37:24 tienen que estoy que la repercusión a lo largo del año llegue a todo el mundo porque sino pues es una medida que a lo mejor hay que plantearse revisar no

Voz 0127 37:36 no eso decía este verano el ministro y ahora la Federación de exhibido

Voz 1727 37:39 por ese cine dice que sí

Voz 0127 37:42 que se ha producido una caída en el precio en un ochenta a ochenta y siete por ciento de las salas de cine de España Pepa Blanes

Voz 1463 37:50 los cines españoles sí han reducido el precio de las entradas tras la bajada del IVA del veintiuno al diez por ciento que entró en vigor el pasado cinco de julio después de varios informes de algunas especulaciones la Federación de exhibidores ha comprobado que en el ochenta y siete por ciento de los cines de nuestro país han bajado el precio de las entradas Borja de Benito director de comunicación de FECE

Voz 1284 38:09 en definitiva lo que hemos querido con este estudio es confirmar lo que ya comunicaron públicamente los cineastas el anuncio de la reducción de un puesto que en este caso es una bajada en la mayoría de los casos en el precio de la entrada

Voz 1463 38:19 la Federación de exhibidores ha realizado un estudio por toda España concluye que sólo un trece por ciento de las salas pequeñas no han efectuado esa bajada de precios se debe a que nunca los encarecieron a pesar del veintiuno por ciento de IVA sino que esta diferencia fue asumida por las empresas pero además Com Score compañía que mide audiencias de taquilla asegura que el precio de la entrada costaba en España seis con veintidós euros y ahora con el IVA reducido sólo cinco con ochenta y dos

Voz 26 38:47 mira cariño otro técnico de Securitas Direct poniéndole las plazas al vecino dos pues creo que sólo quedamos nosotros en toda la calle si os voy a llamar ahora mismo para ponerlo a nosotros lo quiero que seamos los únicos sin alarma

Voz 3 39:01 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto eso

Voz 0127 39:12 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 40 39:15 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizar la comisión de subrogación la que te cobren banco cambia hacia otro

Voz 1 39:19 son porque

Voz 27 39:22 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 41 39:26 aunque no te cobra comisiones elige bien

Voz 18 39:29 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero

Voz 3 39:34 cero cero comisiones encuentra la ONG punto es

Voz 1284 39:39 Florentino Fernández muy buenos días qué tal buenos días Santiago Segura buenos días buenos días José Mota muy bueno

Voz 27 39:46 mira es uno de las personas más entrañables que conozco como dice José Mota no tonto por un rato para siempre queremos Santiago es mucho más

Voz 0456 39:58 es sarcástico es muy muy hiriente cuando los tres

Voz 27 40:01 vamos ya debatiendo y no llegamos a un acuerdo votaran dice dos afuera

Voz 18 40:10 pero hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también el Hoy punto es cadenas

Voz 0127 40:22 son las ocho menos veinte las siete menos veinte en Canarias

Voz 1 40:26 el deporte Volkswagen no pacto para las personas

Voz 1727 40:38 ya tenemos aquí un nuevo capítulo en el enfrentamiento de la Liga con la Federación Española de Fútbol Sampe esta vez por el partido a disputar en Estados Unidos

Voz 1161 40:46 como les adelantó anoche Manu Carreño no consentirá han que la Liga salga fuera a esa idea tiene que ser refrendada por el ente federativo correspondiente después por su confederación en nuestro caso la UEFA y finalmente por FIFA según reconoció hace unos días el propio presidente de la FIFA Gianni Infantino la federación no ha recibido ninguna comunicación de la Liga no lo van a validar tampoco los grandes están de acuerdo el Barça le atrae la idea el portavoz del club Josep Vives

Voz 42 41:08 cuando el club los socios y socias ocuparlo Barcelona entienden que la proyección internacional del Barça es importante es lógico que cuando se nos plantea la posibilidad de un partido fuera en este caso en Estados Unidos porque estoy en otro mercado estratégico el club te esté a favor de poderlo celebrar lo contemple de manera abierta otra cosa es luego como se pueda concretar qué es lo que contestaba anteriormente

Voz 1161 41:27 en el Real Madrid no lo ven anoche Julen Lopetegui en El Larguero

Voz 1245 41:30 yo no soy muy partidario de esa situación

Voz 1 41:33 pero no explica el porque yo creo que todos los equipos

Voz 1245 41:36 los equipos deben de jugar de igualdad de condiciones viven de ir unimos campos es mi opinión al respecto de esa situación

Voz 1161 41:42 Lopetegui fue protagonista absoluto anoche en El Larguero y con muchos temas sobre la mesa por ejemplo la salida de Cristiano Ronaldo

Voz 1245 41:47 había mostrado ya ya claramente el interés de de de irse y el club también había mostrado por el respeto al jugador narcotráfico histórico increíble que que fue en el Real Madrid a esa predisposición de de de de dejarle salir y yo me unía esta situación porque no pues otra manera

Voz 1161 42:05 otro nombre propio el recién llegado Vinicius

Voz 1245 42:08 Bricio eso es un chico muy joven Eco un talento fantástico una apuesta fantástica de presente y de futuro que ha hecho el Real Madrid y estamos convencidos ilusionados que va a ser un grandísimo jugador está adaptándose a una estación en entendemos que tiene que que que seguir adaptándose de la manera que que mejor lo consideremos sobre la pelea de los porteros yo tengo claro que tengo excelentes soluciones una portería sólo Courtois Hay Keylor también Kiko Casilla e iremos tomando las decisiones en base al la al sentimiento que tengamos pero todo la que tomemos tenemos claro una cosa que que no haga usted un problema usted una magnífica solución el campo

Voz 1161 42:47 también el gran arranque de temporada que han tenido Bale Benzema sin Cristiano

Voz 1245 42:51 yo no he cambiado Nadj tanto hombres como como cariño son excelentes sí lo han sido durante muchísimos años y lo seguirán siendo creo que me he encontrado con ellos dos apoyo interno desde el principio desde el quince de julio como si fueran juveniles estamos encantados corran por eso que el equipo del equipo lleno de grandes futbolistas trataremos de que siga siendo así a su salida de la selección de estamos convencidos que hicimos lo que en ese momento era más honesto que era transmitir inmediatamente nuestra decisión evidentemente insisto diciéndoles al Real Madrid y entendíamos que además era era la mejor decisión y la más honesta la más transparente y la más clara al resto de soluciones eran todas muchísimo podrías hacer hacerlo mismo absoluta

Voz 1161 43:31 todas la selección española disputa partidos de clasificación para el próximo Europeo Sub veintiuno desde las ocho de la tarde ante Albania en el Nuevo Arcángel arranca también la Liga de Naciones que estos días sigue

Voz 27 43:41 preparando la selección en Las Rozas conocemos la última hora Javier Herráez buenos días hola qué tal muy buenos días hoy por la mañana a las diez no entrenamiento a puerta cerrada

Voz 43 43:49 si después rueda de prensa de Isco uno de los futbolistas ya importantes en lo que va a ser el futuro de la selección española de fútbol falta saber quién va a ser el portero De Gea o Kepa parece que De Gea gana más enteros el resto Carvajal Nacho Ramos Busquets Saúl Sergi Roberto y arriba Isco Morata y Marco Asensio

Voz 1161 44:05 además partidos destacados hoy en esta competición el Alemania Francia desde las nueve menos cuarto a la misma hora tenemos también el Chequia Ucrania o el Gales República de Irlanda de ayer Dinamarca defendido se defendió bien con jugadores no profesionales en el amistoso ante Eslovaquia en el que sólo perdieron por tres cero vamos ya con la vuelta

Voz 1284 44:30 que nos vamos a encontrar hoy Borja Cuadrado buenos días buenos días hoy se va a disputar la etapa número doce de la Vuelta a España en la única jornada que se va a celebrar integramente en territorio gallego va a partir de Mondoñedo va a al el Faro de Estaca de Bares serán ciento ochenta y un kilómetros en teoría territorio propicio para el esprín o para la fuga la mayor dificultad montañosa será el alto de San Pedro situado a cincuenta kilómetros de meta es líder el británico Simon James con tan solo un segundo de ventaja sobre Alejandro Valverde vedada

Voz 45 44:58 la pedalada kilómetro a kilómetro de actúa

Voz 1 45:02 Puerto de etapa en etapa del esfuerzo los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas Loterías patrocinador principal de la Vuelta por un deporte que

Voz 46 45:19 y en el Abierto de Estados Unidos Carla Suárez se ha despedido esta madrugada de semifinales al perder en dos sets con la norteamericana a Medi son Kiss la próxima madrugada tendremos la semifinal masculina entre Rafa Nadal y el número tres del mundo el argentino Juan Manuel del Potro la otra semifinal la disputarán

Voz 0456 45:33 Monés Kei Nishikori y el serbio Novak Djokovic que ha derrotado esta madrugada al australiano mil en tres sets seis tres seis cuatro y seis cuatro

Voz 1 45:40 Bush Gal tan no

Voz 25 45:43 más es si dándome ahora detenido comprar por trescientos ochenta euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento en tu cuota y cada tres años y conduces lo último oferte fue el espacio me renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 22 46:03 Nuestra ilusión de serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 5 46:21 buenos días si has terminado los estudios obligatorios iba a continuar formando T ya sea con estudios universitarios no recuerda que ya pueden presentar su solicitud para conseguir una de las becas generales que concede el Ministerio de Educación

Voz 0270 46:34 información profesional Se puede pedir aunque

Voz 5 46:36 y todavía no estés matriculado en el nuevo curso o no tengas la confirmación de que finalmente haya una plaza en tu centro tienes toda la información en la web del Ministerio de Educación esperemos Cruise

Voz 22 46:47 la información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 18 46:53 Cuno metería cinco mil zombis guitarras veinte barcos pirata diez mil dj's y una nave extraterrestre en un quiosco pues no sé

Voz 47 47:04 esta clarísimo unas duchas de otro porque ahora la ONCE se genere odio acércate a tu vendedor de la ONCE hipotecas adquirir los códigos de App Store y iTunes Amazon punto es Opel Safe Card para disfrutar del ocio de Internet Avs juegos música películas libros pide tu código a tu vendedor de la ONCE más informa tienen ocio punto com

Voz 17 47:24 Messi sí duda Mista