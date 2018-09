Hoy por Hoy (06/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:05 una

Voz 1727 00:24 qué tal estado muy buenos días hoy nos vamos a permitir una licencia con permiso de los grandes asuntos con permiso de los grandes nombres de la actualidad nuestro primer protagonista el primer protagonista de este jueves es Luca uno año de cuatro años él no puede ponerse al teléfono pero su padre sí que su padre se llama Víctor Víctor buenos días

Voz 2 00:50 hola buenos días

Voz 1727 00:51 Luca consiguió que los servicios de emergencia

Voz 3 00:54 dieran a su madre al verla tumbada en el suelo llamó al uno uno dos con cuatro años llamó él a los médicos Víctor que

Voz 1727 01:03 pasó exactamente

Voz 2 01:05 pues eso las buenos días nos mira a mi mujer estaba dormido no está con los niños se echaron a dormir la siesta ni mujeres diabética importa una bomba de insulina de decir que inyectando una necesita pincharse Si se echaron a dormir la siesta se quedan dormidos y la máquina vasallo de un fallo con lo cual le inyectó más insulina de la de vida en suelo trago con bajón de azúcar muy grande hice quedó hombre inconsciente semiinconsciente en niños levantó se puso a jugar y su madre se cayó del sofá se quedó en el suelo tendida hay el rápidamente cogió el teléfono lo desbloqueó le dio al uno uno dos recibía llamada de emergencia se puso en contacto con los servicios sanitarios ella me di consciente le pasó el teléfono un poco así como podía llamándola mamá

Voz 0568 01:57 cosa

Voz 2 01:59 ella les puso entonces pudo decir algo o no se acuerda de que ir rápidamente cogió el el niño el teléfono otra vez Si se puso a hablar con ellos y es el médico que venga pronto que mamá está mal a los servicios sanitarios le dijeron que a ver si podía abrir la puerta y les dijo que si dice no había ningún problema tira dio la todos lo hizo sí abrió la puerta del cuando vinieron pero esto lo hizo durante diez veces digamos diez veces en el móvil es su madre están registradas diez llamadas a los servicios por lo que él no sabe calcular el tiempo

Voz 1727 02:32 Hinault acababan de llegar

Voz 2 02:35 área y el carro lo eligieron diez minutos pasaron veintí pico minutos me parece hasta que llegaron el claro no sabe calcular el tiempo se ponía nervioso encima sobre manita de veinticuatro días llorando la sacó del Cuco la Cuno en sus brazos atrajo Paquito de faena cocina una Cuno en sus brazos cuando se calmó la volvió a dejar en el Cuco que ya cuando vino los servicios de urgencia ya les abrió la puerta y todo

Voz 1727 02:59 le habéis explicado victoria Luca alguna vez lo que tenía que hacerse ocurría algo así

Voz 2 03:04 le habían explicados profesora del colegio del de la Virgen del Camino había explicado cómo llamar al uno uno dos les habían enseñado que tenían que marcar el uno uno dos el botón ver bien pelo o claro nosotros cuando llegaba llevó a casa aquel día que el se lo explicaron nosotros nos a ver nota hace gracia porque cojo mobile juguete o lo que sea que hace como que llamó agencias y poco a poco le fuimos explicando acá hay cómo tenía que decir lo que tenía que decir su nombre la calle la dirección y el pueblo muy poco a pocos el fue enseñando y hasta que al final pues lo recuerdo todo ir pues mira ha servido

Voz 1727 03:43 frente a su madre si aprendió las de hay para que su madre este bien ahora Victor está bien tu mujer

Voz 2 03:50 sí sí mi mujer está perfectamente ahora hay íbamos Farah es gracias a él porque sino a saber mi mujer estaría ahora mismo en coma y la niña deshidratada el pues ya sabes

Voz 1727 04:00 si viviese en San Miguel del Camino en la provincia de León verdad sí pues un abrazo enorme para toda la familia Victor y un beso muy apretado para Luca muchas gracias por un beso padres como Víctor madres abuelos están a punto de enfrentar en toda España la vuelta al cole que importante el cole fue la maestra la primera que le enseñó a Luca utilizar el uno uno dos hoy empieza el curso en La Rioja y Navarra es la vuelta a la bendita rutina mañana se abren las escuelas en Madrid y en Cantabria y la próxima semana ya en toda España comienza el curso sin que se hayan cubierto el ocho por ciento de las plazas de profesores de Secundaria que salieron a oposición este verano seguro que lo recuerdan ese ocho por ciento es el dato que Comisiones Obreras va a hacer público hoy Ike adelantamos en este momento ocho por ciento de media sin cubrir porque en algunas comunidades como Navarra se quedaron sin cubrir el veinticuatro por ciento en Euskadi el XXVI en Madrid el veinte por ciento hubo mucho lío en las oposiciones lo hemos sido contando aquí en la SER muchos suspensos muchas reclamaciones y el resultado es que esas plazas esas plazas vacantes se van a cubrir con profesores interinos otra vez Se mantiene por tanto una alta precariedad en toda la enseñanza ese sector el de la enseñanza del que no se puede decir que es estratégico para nuestro futuro que depende básicamente de las CCAA a partir de las nueve y media entramos hoy en profundidad en el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve

Voz 4 05:36 Pepa Bueno

Voz 1727 05:52 hoy es jueves seis de septiembre y el New York Times publica una bomba para Donald Trump

Voz 5 05:59 estoy Sáez en el nada de nada

Voz 1727 06:04 artículos sin firma anónimo pero que el periódico garantiza que está escrito por alguien de dentro de la Administración Trump y que confirma que en la Casa Blanca hay un grupo de colaboradores de el el propio presidente que trabaja para boicotear la parte más radical de su agenda política

Voz 0027 06:19 la dice literalmente ese alto cargo que muchos de los funcionarios senior de su propia Administración están trabajando diligentemente desde dentro para frustrar parte de los objetivos de TRAM imparte sus peores tendencias Trump ha clamado esta noche traición tras leer el artículo

Voz 1727 06:34 cinco personas han muerto intentando llegar a España ha naufragado su paté

Voz 0027 06:38 en la que viajaban además otras cincuenta y uno personas a las que Salvamento Marítimo sí llegó a tiempo de rescatar

Voz 1727 06:42 sí así como a mi opinión dispones la voz del presidente Pedro Sánchez insistiendo en Suecia en que la inmigración es un reto europeo que recae sobre los veintiocho países de la Unión

Voz 0027 06:54 el Gobierno destinará cuarenta millones de euros a las CCAA para que atiendan entre todas a los menores no acompañados que llegan a Andalucía

Voz 1727 07:01 aquí allí en Andalucía PSOE y Ciudadanos preparan

Voz 0027 07:04 Tura que se hará oficial mañana y que desembocará todo apunta en un adelanto electoral

Voz 6 07:09 decidido el Partido Socialista es mentir en definitiva

Voz 1093 07:12 para los andaluces abandonan a los andaluces

Voz 6 07:14 luego con nosotros no puede contratar una carrera

Voz 1727 07:16 con Pablo Casado a ver quién de los dos más de derecha que anda preocupado por ellos sabrán si le merece la pena tira por tierra lo bueno que hayan podido ayudar a construir estos tres años y medio en la Audiencia Nacional reúne hoy al Gobierno y a las comunidades para ordenar el proceso por el fraude de las clínicas piden tal

Voz 7 07:35 no puedo ni abrir la boca ni nada estoy

Voz 0027 07:40 se creará una oficina en cada territorio para agilizar los trámites y para atender a las decenas de miles de afectados Barcelona pone

Voz 1727 07:47 a pie en pared ante los pisos colmena son menos

Voz 0027 07:49 habitáculos de tres metros cuadrados con un colchón cápsulas en definitiva que una empresa pretende instalar en un piso de la capital catalana quince de colmenas en un piso de cien metros el ayuntamiento asegura que no lo va a autorizar esta madrugada las

Voz 1727 08:02 principal preocupación en Barcelona venía del cielo lluvia fortísima que ha llegado a inundar dos estaciones de Metro a esta hora ya no llueve y las tormentas en principio se desvanecen en las próximas horas Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 0027 08:19 días así es una tregua tampoco se alejan del todo pero con ánimo durante la mañana en esa zona del Mediterráneo en el conjunto del Mediterráneo las tormentas los darán un descanso en la ciudad de Barcelona el dato es que han caído casi noventa litros por metro cuadrado en menos de una hora eso es una lluvia torrencial vuelven las lluvias durante la mañana y a medida que avance la tarde afectarán sobre todo al Cantábrico aquí incluso con ambiente un poco frío a medida que avance la tarde en Aragón Cataluña Comunidad Valenciana este de Castilla La Mancha incluso en Baleares tormentas que de nuevo pueden ser aparatosas en cambio de centro y sur de la península también en Canarias muchas horas de sol y calor muy soportable

Voz 1727 09:01 en los deportes se avecina un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre la Liga y la Federación Española de Fútbol Sampe ahora por el partido en Estados

Voz 1161 09:08 por qué no son partidarios de jugar partidos ligueros fuera de nuestro país algo que veremos si se lleva a cabo porque como dan todo Manu Carreño anoche en El Larguero la Federación no lo va a aceptar lo tiene que refrendar la propia después la UEFA y en nuestro caso el pruebe el propio presidente de la en nuestro caso la FIFA según reconoció hace unos días el propio presidente de la propia su sea Gianni Infantino nuevo capítulo por tanto en ese enfrentamiento Liga Federación

Voz 1727 09:30 son las ocho nueve las siete y nueve en Canarias

Voz 4 12:13 en la Cadena SER

Voz 1727 12:22 son las ocho doce las siete y doce en Canarias así suena un fraude masivo

Voz 12 12:26 yo llevaba una dentadura postiza la parte de arriba a mí me pusieron la provisional y me dijeron que en tres meses me iban a poner la fija ya a día de hoy sigo con la Pradilla

Voz 8 12:35 Perea a quien pronunció Face Novak y estudio

Voz 12 12:39 a mí esta Carol las piezas mías y los implantes están saliendo para fuera

Voz 1727 12:44 son los afectados por la estafa de las clínicas Eden tal que este verano echaron el cierre en toda España dejando a decenas de miles de personas así como acaban de escuchar con tratamientos a medias y en algunos casos incluso sin dientes o la Audiencia Nacional va a reunir al Ministerio y a todas las comunidades para intentar poner un poco de orden en este proceso contra la cadena Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 0027 13:07 buenos días Pepa poner un poco de orden porque te dicen

Voz 1727 13:09 audiencia que cada día les llega un chorro de denuncias nuevas de afectados de ídem tal que van a hacer

Voz 1552 13:15 eh proponer a las catorce comunidades autónomas afectadas que se reúnen en la Audiencia a partir de las diez y media de la mañana la creación de una oficina en cada territorio que atienda a las decenas de miles de personas con escasos

Voz 3 13:26 recursos afectadas por la macro estafa de estas

Voz 1552 13:28 de clínicas antológicas un canal de gestión que custodia y facilite las historias clínicas de los perjudicados coordine el trabajo con el juzgado de la Audiencia que lleva el caso para que los pacientes obtengan respuesta y soluciones con la reunión el juez que lleva el caso José de la Mata pretende además que las comunidades recopilan remitan distinta documentación relevante para el proceso

Voz 1727 13:50 Miguel Ángel el caso ideal lleva camino de convertirse en uno de los mayores procesos judiciales en España porque el número de afectados ya lo decíamos no para de aumentar

Voz 1552 13:59 ya han tenido que habilitar una oficina específica y una aplicación informática ante el chorro diario de casos ya hay más de quinientos is estima que serán varios decenas de miles más los casos particulares Pepa que llegan al juzgado conmociona a los funcionarios muchos de los afectados se han quedado sin dientes y con graves problemas psicológicos los perjudicados son gente de escasos recursos que fueron atrapados concretitos bajo la promesa de descuentos de hasta el ochenta por ciento de sus tratamientos intervenciones que nunca llegaron se hicieron mal o con más

Voz 0706 14:29 extracciones de las debidas para que supuestamente

Voz 1552 14:32 de acabaran pagando más mental se vendía como los dentistas los dentistas con corazón ya muchos se lo han destrozado

Voz 1727 14:39 gracias campos buenos días buenos días

Voz 1552 14:42 hoy por hoy

Voz 4 14:45 Pepa Bueno

Voz 1727 14:47 y política que hay política hoy una agenda muy apretada Seven en Moncloa el presidente del Gobierno Pablo Iglesias se ve el comisario europeo de Asuntos Económicos Pierre Moscovici el presidente del Gobierno y también extra mañana tendremos en la Carrera de San Jerónimo una foto de la actual cohabitación política en nuestro país el presidente del gobierno socialista desde del Congreso y el Senado los populares Ana Pastor y Pío García Escudero se van a hacer juntos esa foto para presentar los actos que conmemoran este año este otoño los cuarenta años de la Constitución sería una efemérides sin más sino fuera por la crisis catalana y por eso va a tener un valor añadido esta foto está foto de hoy teniendo en cuenta además que los populares no quieren tocar el texto los socialistas llevan años proponiendo su reforma también allí en el Congreso comienza después de esa foto el primer pleno del curso político Mar Ruiz buenos días qué tal buenos días pleno que el Gobierno se ha diseñado para empezar sin sobresaltos hoy va a llevar a votación algunos de los decretos ley que ha ido aprobando desde que llegó a La Moncloa pero en esta primera semana lleva al Congreso los decretos menos polémicos

Voz 1441 15:55 sí hubo al menos los que parecen suscitar Pepa más consenso de mayor calado político y social sin duda el que recupera la sanidad universal desmonta una de las normas más controvertidas del PP en la que dejó sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles a esta hora el Gobierno cuenta con sacarlo adelante en una votación para la que necesita mayoría simple en hacerlo sin especiales nervios aunque Esquerra P de Cat han supeditado su apoyo como adelantó ayer La Ser a que se retire el recurso la ley catalana de Sanidad que interpuso el Gobierno Rajoy es algo a lo que ha abierto la puerta en las últimas horas la ministra de Política Territorial y que los grupos catalanes van a sopesar hasta el momento del propio debate frente al previsible rechazo del PP Ciudadanos crítico con el formato del Decreto supedita su voto a que se tramite como proyecto de ley de cara a poder introducir enmiendas en su debate en la Cámara es una posibilidad que también está

Voz 1727 16:42 me acordaré has de que el Gobierno ha dejado para la semana que viene aquellos decretos ley más espinoso que con mayor contestación parlamentaria se pueden encontrar para empezar el de la exhumación de Franco para seguir el que recoge las medidas que todos los partidos acordaron en el pacto de Estado contra la Violencia de género aquel acuerdo marcaba que las reformas tenían que aplicarse en seis meses plazo que pasó sin que el Gobierno Rajoy lo hiciera ahora este Gobierno convierte ley aquellos compromisos a través de un decreto pero PP y Ciudadanos no lo van a apoyar que está pasando Mariola Mariola ido no por el fondo sino por las

Voz 0259 17:20 más lo consideran inconstitucional

Voz 1727 17:23 porque modifica una ley esencial como el código

Voz 0259 17:25 civil escuchamos a Marta González del PP a Patricia Reyes de Ciudadanos ya la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 13 17:32 gravísimo modificar el Código Civil por real decreto ley no vamos a colaborar en la aprobación

Voz 1727 17:38 exprés de un texto como éste

Voz 13 17:40 apasiona a dudas en torno a su constitucionalidad

Voz 14 17:43 ven ustedes es grave precedente que están sentando con ello porque es la lucha contra la violencia machista pero mañana podría ser cualquier cuestión que el gobierno de turno decida qué gente

Voz 15 17:54 el decreto lo desarrolla de manera impecable jurídicamente que desde

Voz 0259 17:59 el punto de vista sustantivo PP y Ciudadanos piden que se tramite como proyecto de ley según ha sabido la Cadena SER hay diputados juristas del PSOE que les dan la razón y que no cree inadecuado que se utilice la vía del decreto si el Gobierno no rectifica Se romperá el consenso político que ha rodeado siempre a la lucha contra la violencia de género veintinueve muy

Voz 1727 18:20 tres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año novecientas cincuenta y tres desde que hay registros no se nos ocurre mayor urgencia que está

Voz 4 18:32 hoy por hoy

Voz 1727 18:34 bueno con Quim Torra un lado de la mesa y el ministro Grande Marlaska el otro hoy se celebra en Barcelona la Junta de Seguridad de la discordia porque lleva semanas generando fricciones entre los dos gobiernos de hecho hasta hace unos días el gran punto de tensión era cómo se abordaría hoy el asunto de los lazos amarillos que hasta qué punto los cuerpos policiales deben intervenir para garantizar la neutralidad del espacio público pero en las últimas horas se ha sumado otro asunto Javier Álvarez buenos días los mil policías y guardias civiles que el Ministerio del Interior va a enviar a Cataluña para este otoño intenso

Voz 0689 19:14 así es Pepa interior no quiere dejar nada a la improvisación y aunque el despliegue policial es bastante más reducido que el del año pasado durante el uno los responsables de la seguridad del Estado han estimado que debían enviar un refuerzo de unos mil agentes entre Policía Nacional Guardia Civil seiscientos policías aproximadamente trescientos guardias civiles es cierto que en las últimas semanas lució fricciones entre los responsables de los Mossos el Ministerio del Interior a cuenta de si se debería debatir la polémica de los lazos amarillos y finalmente habrá debate hablarán del asunto de los lazos amarillos para mejorar así la convivencia en el espacio público la reunión ya no tiene ese grado de crispación que se vive dibujaba al principio en el orden del día está consensuado y aceptado desde luego por ambas partes una prueba quizá de la mejoría de esta sintonía entre Ambrose equipos se podrá observar al final cuando den cuenta de los resultados ante los medios de comunicación porque la rueda de prensa Pepa será conjunta el ministro del Interior saldrá al mismo tiempo que el presidente de la Generalitat

Voz 1727 20:11 gracias Javier así están las cosas a las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 8 20:19 hoy puro

Voz 4 20:20 hoy Madrid Laura

Voz 8 20:22 R

Voz 1275 20:23 qué tal buenos días con ratos de sol y nubes no se descarta alguna lluvia débil y temperaturas a la baja las máximas se al hoy por debajo de los treinta grados a mediodía diecinueve tenemos hasta ahora en el centro de la capital se avanzado la Ser esta mañana las coartadas de la asesora de Cifuentes también eran falsas después de estallar el caso máster esta asesora no acudió a la Universidad Rey Juan Carlos para preparar una conferencia con el entonces vicerrector de Posgrado tal y como aseguró ante la magistrada

Voz 1727 20:49 el propio antiguo vicerrector

Voz 5 20:52 el golpe en otros excesos bañado había concertado una cita Teresa Feito se rindió con ella para hablar de este tema el Congreso internacional con otro señor Jorge no

Voz 16 21:02 nos recomienda y fijado en la agenda nuevo porque las tres reuniones que dicho gasto reconstruir porque están en mi agenda que está inalámbrica en el alud con los diferentes dispositivos electrónicos

Voz 1275 21:13 María Alvarez Montilla así se llama este profesor ligada así en su declaración como testigo ante la jueza que la asesora del consejero de Educación María Teresa Feito hubiera quedado con él para preparar esa conferencia dice que se lo encontró en el despacho del rector de Javier Ramos donde se preparaba la rueda de prensa que se dio el día que estalló el caso master

Voz 16 21:32 bueno no no hemos obtenido Jorquera Verdun porque es una profesor entendí que trabajaba en la Comunidad de Madrid lo que podía estar número me lo planteo tampoco Chema acercó así como al oído joyero José María que no se que no recuerdo exactamente lo que me dijo pero como gesticulando le dije no me interrumpa es que no es el momento de hablar

Voz 1275 21:48 el entonces vicerrector cesado después del caso máster dijo que la asesora andaba al teléfono todo el rato así lo decidían ayer en Getafe las familias al consejero de Educación a Rafael van cree Ken que visitó uno de los pocos nuevos centros que no va a inaugurar mañana el curso escolar en obras padres y madres molestos por los incumplimientos de la consejería el consejero pide disculpas y asegura que la escolarización está garantizada la portavoz

Voz 1727 22:24 Comisiones Obreras en Madrid Isabel Gavin Le acusa

Voz 1275 22:26 de maquilla su competencia pero desde el punto de vista de la escolarización desde luego todos los centros van a llegar a escolarización

Voz 5 22:34 lo cierto es que la localidad está muy bien elegida porque Getafe es una de las ciudades de Madrid más aceptadas por la construcción por fases por la incompetencia del propio consejero

Voz 1275 22:44 las familias de uno de los colegios que lleva años en obras y que este curso vuelven a clase sin los trabajos terminados otra vez el Miguel de Cervantes de Getafe van a protagonizar desde mañana cuando arranca el curso un encierro de protesta más noticias de este jueves en titulares con Enrique García

Voz 0464 23:00 sí fuentes pide una excedencia de dos años a la Complutense y ultima así su salto al sector privado que estará limitado por la Ley de Incompatibilidades fuentes universitarias confirman a la SER que la ex presidenta alega interés personal en su decisión

Voz 1275 23:11 la consejera de políticas sociales acusa al Ejecutivo central de improvisar con el número de menores inmigrantes que deben acoger las comunidades dice que no es afectado ningún cupo y que las cifras no son las correctas el Gobierno central habla de quinientos veintidós menores tutelados y la Consejería de novecientos atendidos por la administración

Voz 0464 23:26 pendido durante casi media hora al pleno de Usera por los gritos de un grupo de asistentes a la concejala del distrito Romy Arce la increpaban por los problemas de seguridad de limpia

Voz 1275 23:35 detenidos dos hombres después de robar en un local de la calle Montera que en la capital enmascarados y armados con hachas la media noche de este lunes los varones de unos treinta años fueron detenidos al poco tiempo en Gran Vía por un presunto delito de robo con fuerza y amenazas han sido puestos ya digo

Voz 17 23:47 los siguen judiciales

Voz 1275 23:51 Julen Lopetegui reconoció anoche en El Larguero que no pudo hacer nada por retener a Cristiano Ronaldo Sampe buenos días

Voz 1161 23:56 los días porque ni siquiera se pudo despedir del crack portugués cuando llegó al Real Madrid todos toma hecho había mostró

Voz 18 24:01 oiga claramente el interés de irse y el club también había mostrado por el respeto al jugador magnífico histórico increíble

Voz 3 24:08 que fue dramático a esa predisposición de dejar

Voz 18 24:10 le salir pues yo me unía esa situación porque no pues otra manera

Voz 1161 24:14 seguirán con el mismo plan en cuanto Vinicius no desveló qué hará con la portería aunque lo tiene decidido elogió el buen inicio de temporada de Bale Benzema repetiría los pasos que le llevaron a firmar por el Real Madrid lo que le costó su puesto de seleccionador en el Atlético Filipe Luis reconocía ayer que pidió salir en agosto

Voz 19 24:27 yo que es mi liberar la menos requilibrar nunca habían

Voz 3 24:31 hola súbita endocrino ahora mismo

Voz 1161 24:33 y en la Copa del Rey clasificado ayer el Fuenlabrada se medirán con la Cultural además el Alcorcón lo hará con el Extremadura el Rayo Majadahonda a la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 20 24:41 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina Hora punta Iggy ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:51 las ocho y cinco minutos de la mañana vamos de nuevo las carreteras como si ahora apunta DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 21 24:56 buenos días pues efectivamente estamos inmersos en plena hora punta del tráfico de Leño propio ya de septiembre intensidad de entrada por todas las entradas habituales muy congestionada hasta ahora la M cuarenta en los tramos recurrente sobretodo desde Pozuelo y los túneles de El Pardo al en sentido norte en sentido A uno impaciencia de la M50 en el entorno de Boadilla del Monte y Las Rozas en sentido carretera de la costa

Voz 0027 25:17 el tiempo previsión Jordi Carbó

Voz 1275 25:19 buenos días buenos días hoy el estado en el cielo

Voz 0027 25:22 traerá cambiante ratos de sol momentos de nubes incluso a ratos compactas con alguna lluvia pero débil poco persistente durante la tarde sí que en Somosierra en la Sierra de Guadarrama las nubes crecerán con más ganas dando lugar algunas tormentas pero también poco persistentes temperaturas sin grandes cambios han bajado un poco las mínimas máximas de veinticuatro veintiocho grados veintiocho esperamos para el centro de Madrid

Voz 17 25:44 Mercedes Vito invite a conocer el mayor concesionario de Mercedes en nuestra Comunidad el primer Flaqué Pastor de la marca en España que el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde la marca de una manera única tipo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho Mercedes Benz Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce

Voz 3 26:13 dos mil cuatro

Voz 22 26:15 versos el peso llenará de poesía en las calles de Madrid la misma que tienen los versos que te gustaría regalar a tu ciudad envía tus versos de entre quince y ochenta caracteres en el idioma que quiera si hasta el siete de septiembre versus al

Voz 23 26:34 ves a Ana y se le ha ido bien ha tenido suerte es consultora pero si miras detrás de su suerte

Voz 4 26:41 ya verás todo el esfuerzo que dedicó a lograrlo

Voz 23 26:43 yo lo sé bien soy Yolanda Verdasco fui su profesora y trabajé duro a su lado

Voz 24 26:48 la última cumplimos dice nuestro bajando el dato de los que se ganan nuestro suertes Putin

Voz 4 26:52 la Universitat On line Baxter

Voz 25 26:55 la vuelta al cole también es para nuestra tras me he enterado en Mencía blusas a seis euros para renovar estilo esta temporada yo ni me lo pienso me dicen que Izar una para cada días de la semana que este año en ya te espera la mejor vuelta al mejor precio

Voz 3 27:09 más en tu vida privada Prim bad de las amenazas de internet con Castells que Internet Security lleva tela la mejor protección desde veintinueve con noventa y cinco euros sólo en tu tienda de informática

Voz 26 27:22 El curioso caso de Quique Kike puede ir

Voz 7 27:25 moto puede jugar aviar pero no ha contratado a la luz en Factor Energía y no ahorra un doce y medio por ciento y no puede jugar a ir en moto un doce y medio por ciento más

Voz 4 27:36 es fácil y rápido contrata la luz en Factor Energía punto com haremos más anuncios y por fin hay otra luz Factor Energía

Voz 1280 27:47 otra vez bienes de la peluquería ni como tengo superpoderes de compra para ahorrar voy todas las semanas muy fácil ahorro mucho cada día comprando en el hipermercado Leclerc si quieres tú también puedes

Voz 5 27:57 vuelven los superpoderes de compra he Leclerc donde

Voz 27 28:00 cada día Moscú Moscú ahorro

Voz 8 28:03 sí voy avisando a ligar PP catorce te ahorra más con catorce ofertas como el lote de detesta yo primera primera más un kilo de carne magra por sólo diez con noventa y ocho euros te te siempre ahorra más

Voz 0568 28:24 no

Voz 5 28:28 el Rey recibe la nueva novela de Eduardo Mendoza hay dos formas de contar la historia como sucedió y como la hemos vivido Eduardo Mendoza regresa con una novela que hace sonreír y sobretodo en recordar

Voz 1275 28:42 ocho y veintinueve minutos de la mañana con otro

Voz 4 28:47 a ver

Voz 1275 28:51 a un permiso de malísima que esta noche aterriza por fin en el juicio Center en el Palacio de los Deportes en ese concierto tan anunciado Irán criticado nosotros hoy nos quedamos con Izar el grupo indie va a estar hoy con nosotros aquí en la SER a partir de la una en hoy

Voz 8 29:12 Madrid Tomás González Novo el sábado actúa en en el The Code bien

Voz 4 29:16 los analizar ese concierto de Manu sus letras

Voz 1275 29:20 llevamos así a las ocho y media con dieciocho grados en tranvía

Voz 29 29:53 ya

Voz 1727 30:01 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 4 30:04 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 30:08 Bill como José María Calleja buenos días buenos días Henry Giuliana buenos días

Voz 0027 30:12 muy buenos días Esther Palomera cómo estás muy bien

Voz 1727 30:14 bueno el Ayuntamiento de Barcelona asegura que va a intentar impedir que se instale en la ciudad el primer piso colmena de España una empresa lleva semanas difundiendo anuncios en la capital catalana de una nueva forma de precariedad habitacional vamos a llamarlo así mini cápsulas con un colchón y poco más que se alquilan por doscientos euros al mes cada cápsula quince cápsulas individuales en un piso de cien metros la rentabilidad desde luego está asegurada Frederic Vincent hola de nuevo

Voz 0706 30:42 hola Pepa escribe Nos como es un piso colmena pues pequeño tremendamente pequeño los que proyecta esta empresa holandesa Barcelona tienen uno coma dos metros de ancho uno coma dos metros de alto y dos coma dos de largo sólo han enseñado de momento una maqueta pero lo que se ve es que apenas cabe una cama ya algún está ante un estante encima de dónde va la almohada para damos en la pared al lado de la puerta pero poco más el baño y la cocina tienen que estar en áreas comunes los de esta empresa holandesa que quiere poner esto en Barcelona asegura que quiere poner catorce habitaciones literalmente en dos y las una debajo de la otra se inspira en los hoteles cápsula hay en algunos países asiáticos aunque en este caso de Barcelona los promotores dicen que no es para turistas admiten que es muy pequeño pero aseguran que es una habitación no para estar sino púnica

Voz 1727 31:27 entre para dormir tienes que ir de reportero Frederic en los que se seis

Voz 1093 31:31 el que está también Barça bud batería interesante porque de momento no han querido enseñar una maqueta dicen que están construyendo un un piso piloto pero cuando lo veamos puede ser de interés en cuanto tengan el prototipo

Voz 1727 31:42 es un beso a otros hasta luego Calleja que diez años

Voz 1093 31:45 después del estallido de la burbuja inmobiliaria la vivienda vuelve a ser un problema

Voz 1727 31:49 es algo grave y que lleguemos al extremo de promocionar un habitáculo de dos por dos y lo peor

Voz 1093 31:54 es que habrá gente que pague por ello pero es que puede haber demanda este tipo de pisos decía uno de los oyentes en el primer tramo el programa que esto es para que nos vayamos acostumbrando al nicho mortuorio y así nos vamos haciendo un poco la dimensión pero me parece insultante

Voz 3 32:09 aún zulo porque eso es un zulo no es un piso

Voz 1093 32:11 eso es otra cosa que pueden llegar a cobrar doscientos euros lo terrible que seguro que hay gente a la que dice bueno pues sus me resuelve el problema

Voz 1727 32:19 sí podemos mirar a los promotores o mirar a las razones que explican que exista esta promoción no Enric

Voz 1093 32:27 a Barcelona

Voz 0568 32:28 es como laboratorio de tan de varias cosas de cosas positivas e interesante y también de de cosas desde

Voz 3 32:37 nativas en estos momentos eso es posiblemente la ciudad

Voz 0568 32:39 la española más sometida a la internacionalización una alud de turistas cada año que ha modificado muchísimas cosas en la ciudad y entre otras ha incrementado ha contribuido a incrementar poderosamente también el precio de la vivienda Ada Colau llegó a la Alcaldía con la bandera de la vivienda iba a tener que luchar duramente me temo por la reelección bajo la pancarta de la Baby de la vivienda es un es un síntoma a Barcelona ahí tenemos un buen ejemplo

Voz 0591 33:15 que es un tema en el que se tienen que emplear a fondo la administración pero no solamente las administraciones locales las comunidades autónomas incluso la Administración General del Estado en buenos empresarios legítimamente pueden plantear lo que quieran pero obviamente este tipo de soluciones habitacionales que recuerda que en situación en peores situaciones a aquella propuesta de la ex ministra Trujillo socialista que dicho sea de paso aquello y otras cuestiones más le costó el puesto al Ministerio pues lo que tienen es que despertar la alarman las administraciones en este caso ya ha dicho la alcaldesa Barcelona que va a estar muy vigilante ante ante estas ofertas turísticas porque en definitiva esto está previsto para el turismo que llega a Barcelona y que seguramente están dispuestos

Voz 1727 33:58 lo que dice María a pagar ese dinero celos

Voz 0591 34:00 por meterse en una acción los promotores que no cree que son

Voz 1727 34:03 en opciones habitacionales para gente que no puede pagar más de doscientos euros al mes que no quieren turistas os aquí es para vivir qué es lo que dicen los que la extracción y en este caso el alcaldesa ha hecho muy bien en implicarse coger esta bandera lo que tienes que estar muy vigilante para que la situación o la forma de vida de los de los ciudad

Voz 0591 34:23 o sea medianamente bien esto es muy indigno

Voz 1727 34:26 con esa memoria que tiene Esther Palomera traía a colación a es verdad aquel debate intensísimo con la ministra Trujillo de de Vivienda ella proponía treinta metralleta pagados para viviendas de jóvenes para iniciar el camino

Voz 1093 34:38 eh pero no hace falta que haya llegado esta empresa para hablar de la precariedad de la vivienda alquileres abusivos prohibitivos gente que está viviendo en una habitación que alquila la habitación cuando se va es decir el problema de la vivienda sigue siendo algo central y lo tienes en cuando pones el micrófono a la gente el cómo se expresa es decir hoy se vive en auténticos zulos en en en sótanos con vistas al SOC no pagando dineral es en Madrid y en tantas ciudades españolas no te digo ya la gente joven que vive pues de manera hacinadas y en un estado lamentable el problema del alquiler hoy a mi juicio es uno de los principales que tenemos en la sociedad española debido

Voz 1727 35:18 tienda suponemos hablarán también hoy Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que se reúnen en el Palacio de la Moncloa

Voz 0027 35:28 y el presidente va a recibir también hoy al comisario europeo de Asuntos Económicos Pierre Moscovici que viene a debatir sobre la perspectiva presupuestaria de España tanto con Sánchez como con su ministra de Economía Nadia Calviño que trabajó precisamente com moscovita en la Comisión Europea hoy dice Moscovici en El País que España ha recuperado su credibilidad pero que debe seguir cumpliendo no repetir errores del pasado

Voz 24 35:47 ah

Voz 0027 35:48 tenemos noticia en Cádiz un grupo de narcos seco

Voz 3 35:51 Nuestro a otro traficante le cortó

Voz 0027 35:53 los dedos para que confesara dónde tenía la droga que esa segunda banda de narcos había robado a la primera Ruth buenos días

Voz 1280 36:00 buenos días sí precisamente a la Guardia Civil precipitó el inicio de la operación al interceptar un vehículo con miembros de esta organización de narcos en el que había un joven de Sanlúcar que habían secuestrado con gran violencia intimidación con armas de fuego por un supuesto robo de un alijo de hachís en la desembocadura del río Guadalquivir este joven lo retuvieron durante varios días y fue torturado yogurt llegando a cortarle incluso dos dedos de una mano hay dieciocho personas detenidas doce de ellas han entrado en prisión

Voz 3 36:30 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos hoy hace un año el miércoles seis de septiembre de dos mil diecisiete el secesionismo catalán consumaba la ruptura con la legalidad a pesar de las advertencias de los letrados del Parlament Joost si las CUP aprobaban la ley de referéndum de independencia que esa misma noche convocaba para el uno de octubre el president Puigdemont un par de horas después en la madrugada del día siete se aprobaba la segunda ley que culminaba el salto a la ilegalidad la de transitoriedad jurídica que desarrollaba las estructuras de la Cataluña independiente los protagonistas de estas iniciativas eran perfectamente conscientes del paso que estaban dando pocas semanas después pusimos euros reconocía Jordi Évole pero en aquellos días todos parecían dispuestos a subir las consecuencias de sus actos eran tiempos de fervor creciente y de autoconfianza máxima posteriormente ya no traspasaron otras líneas legales de mayor entidad aún como la declaración unilateral de independencia o la proclamación de la República pierde pronto los héroes dispuestos a arrostrar los riesgos de su epopeya sabían transmutado en simples víctimas sin responsabilidad alguna sin nada que pagar ni mucho ni poco como si con la desdichada actuación policial desnudo octubre se hubieran borrado todas las ilegalidades no es así naturalmente pero en ese punto and instalado ahora las barricadas seis de septiembre pum triste aniversario

Voz 1727 37:56 ocho y treinta y ocho siete y treinta y ocho en Canarias María Jesús Güemes buenos días hola buenos días que estamos de reapariciones comienzo de curso arranque de muchas cosas arranque por ejemplo del nuevo PP hoy vuelve vuelve reaparece Soraya Sáez de Santamaría no sensaciones transmite el equipo de Casado a ver

Voz 1461 38:14 estamos esperando a que reaparezca porque tiene que venir al Congreso a votar los tres decretos del Gobierno entonces todo el mundo está muy pendiente eh claros ha desatado las especulaciones sobre su futuro porque no sé si recordáis que ya en su día dijo que iba a abrir un periodo de reflexión entonces ahora todo el mundo quiere saber cuáles son sus planes si se va a quedaros se va a ir en el PP hay dos grupos ayuno que piensa que ella va a irse a la empresa privada pero creen que lo tiene complicado por la Ley de Incompatibilidades desde su cargo a ha intervenido en muchos frentes entonces puede ser más difícil que encuentre un sitio al al que ir luego hay otro

Voz 1727 38:52 el grupo del PP que considera que ya pueden

Voz 1461 38:55 estar quedarse en su escaño a esperar y a esperar a que pues esperar que ver cómo le va a Pablo Casado con su máster o Adele como lema en las elecciones en las andaluzas en las Munir

Voz 1727 39:05 de manera económicas bueno pues estrella no

Voz 1461 39:08 ella para ver qué pasa no por si estás solo

Voz 1727 39:10 la mesa emerge la opción de que lidere la candidatura a las autonómicas o a las municipales de Madrid en mayo del año que viene

Voz 1461 39:17 a ver los colaboradores de Soraya lo que nos dicen es que ella no ha recibido ninguna propuesta ni cero ofertas en estos momentos vale por parte de casado entonces el tema es que para el PP dicen que es muy buena esa candidatura que sería que muy fácil ganar con Soraya Sáenz Santamaría tanto en el Ayuntamiento como la presidencia de la Comunidad de Madrid Ella optara a sus a sus puestos pero claro en el partido también tienes también son reticentes en algunos aspectos por ejemplo los suyos colaboradores Santamaría piensan que Cospedal no lo iba a tolerar de ninguna de las maneras que Cospedal esta ahí iba a estar ahí controlando muy vigilante para que ella no tenga ninguna opción de convertirse en una futura lideresa y luego bien tienes que ver que bueno a lo mejor para Pablo Casado es un problema porque tú puedes tener al enemigo en tu casa para tenerlo controlado pero también puede pasar que al darle ese esa plataforma pues tú logran el efecto contrario que al final

Voz 1727 40:19 ya ellas ella gane imagínate que gana

Voz 1461 40:21 se reactive no que ese rearme claro

Voz 1727 40:24 ya con mucha presencia institucional además claro desde Madrid en cualquiera de las dos

Voz 1461 40:28 hecho con mucho peso con cualquiera de las dos

Voz 1727 40:31 pues efectivamente Güemes como asentado en el Partido Popular la oferta Ana Pastor Joaquín Torra para que acuda al Congreso

Voz 1461 40:37 pues a ver en privado en privado lo que nos dicen es que no les ha gustado nada que ha molestado porque ella ha ido por libre que eso es así que los sobre todo en el desayuno hace dos días ignora no se lo esperaban pero que también eh bueno pues que es una iniciativa que parte de la presidenta del Congreso y que como tal se respeta de todos modos en la dirección nacional salvo lo que son las fuentes oficiales sí que nos dicen que que bueno que es eso una iniciativa propia en calidad de presidenta del Congreso y que aunque a ellos les duele en reconocer que Torra es el presidente de una comunidad autónoma que tiene derecho a ello

Voz 1727 41:12 abrazo María Jesús un abrazo hasta luego Enric en acudir a Torra de toda esta retórica que estamos viendo lo ofrecemos que venga bueno lo vamos a pensar que ha dicho su portavoz el Tadic realmente más allá de la retórica de los discursos hay voluntad de hacer cosas diferentes

Voz 0568 41:28 mira anteayer hubo ese discurso de toda la nacional había una gran eco sobre todo mediática fin nunca no encontrado nadie que me dijese estoy pendiente de ver cuántas horas faltan para el discurso de de Torra no pero sí que realmente lo hemos visto estos días habido había una expectación la expectación pues se ha resuelto con mucha retórica épocas suelen es mi impresión personal es la siguiente hoy hace un año lo recordaba Iñaki Gabilondo hace un año de la nefasta sesión parlamentaria del seis de septiembre las cosas en Cataluña están muy espesas muy confusos muy tensas todavía pero no están peor que hace un año hace un año en Cataluña se discutía sobre la fundación de un nuevo Estado

Voz 0027 42:25 hoy se está discutiendo sobre lazos amarillos

Voz 1093 42:28 bueno es está discutiendo sobre lazos amarillos pero el discurso de Torra con esta especie de Mandela de discoteca no que nos quiso vender dando a entender que hay todas las persecuciones posibles en fin es un poco delirante no o la otra idea de vamos a abrir las cárceles vamos a analizar lo dijo esto es que decir por eso no lo dijo no discurso que si no hubiese dicho hoy todos

Voz 0568 42:51 España Exteriores bueno El discurso de Torra

Voz 1093 42:53 incluso de Torra viene a representar exclusivamente no ya a los nacionalistas independentistas algunos de los cuales Tardà ha dicho yo que son ingenuos o estúpidos si pretenden imponer la independencia por vías de atraco sino solamente a los que les siguen a él lo que tenemos hoy de un año después del golpe parlamentario de la violencia parlamentaria que hubo en el Parlament de Catalunya un Parlamento clausurado porque los nacionalistas no les interesa que se vean sus desavenencias por otro lado tenemos una sociedad

Voz 0591 43:22 dividida y enfrentada crispada frustrada

Voz 1093 43:26 entonces yo no sé cuál es la solución desde luego pero estamos a mi juicio y por desgracia peor porque hay más crispación más división enfrentamiento todo lo que has dicho restó eleva palabra vivió

Voz 0568 43:35 decía que no que no la hubo que no la única

Voz 1093 43:38 ya contra la minoría usted gracias otra cosa que la pregunta la Coscubiela que no que eso por favor Cornell intervenir para que Rajoy en las milicias hemos hemos el sabio Lynce vamos bien el lenguaje este país estaba obsesionado con el les hace años por con el concepto violencia porque has dado grandes frutos Police no no nombre claro la vida diaria acción por el concepto violentos no es la pasión formando una cosa yo no no no a mí no me gustó nada el seis de la atentar Irán errores en Cataluña pero no hubo violencia dialéctica parlamentaria

Voz 0591 44:17 yo creo que que en una situación política tan tan inflamada como tenemos en Catalunya y no solamente en Catalunya sino en el resto de España porque en definitiva al discurso político catalán se traslada ah también al Congreso de los Diputados conviene igual utilizar los pinceles no y no y no la brocha gorda ahí yo en esto sí que coincido con con Enric en que la situación no es peor que la que teníamos el año pasado tras escuchar al presidente Torra y el martes por la tarde sí que hemos podido llegar a la conclusión que hace un año en el independentismo hablaba de la construcción de una república catalana de la desobediencia de las estructuras de esa república de la unilateralidad yo sí he percibido no solamente en ese discurso de Torras sino también en otras terminales del independentismo que se ha vuelto a la pantalla anterior en la pantalla anterior era la defensa o la propuesta de el derecho a decidir o el derecho de autodeterminación a mi me parece que esto no es menor porque utiliza esta estrategia el independentismo desde mi punto de vista porque creo que la sociedad catalana a diferencia de lo que supondría la República que está partida a la sociedad catalana exactamente por dos mitades hay un cincuenta por ciento más menos las el catalán así está a favor del derecho a decidir mayoritariamente por lo tanto es más vendible no solamente en un diálogo con el Gobierno español sino de cara al exterior este delito o la estrategia que se ha debido de acordar de aquí a que comenzamos conozcamos la sentencia de del juicio a los líderes pro el proceso pero bueno hay que ser muy cautos en análisis no no no no utilizar la brocha gorda continuamente porque no contribuimos en nada a la normalización de la situación

Voz 1727 46:04 inflamación que algunos están trabajando nos llamaba la atención en las últimas horas las palabras de Joan Tardà ayer en el Congreso si hablamos con él

Voz 0591 46:14 enseguida

