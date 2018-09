Hoy por Hoy (06/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:25 la ministra de Economía Nadia Calviño acaba de decir que no se pueden esperar soluciones mágicas que bajen Aimar el precio de la luz

Voz 0027 00:33 sí después de que esta semana el precio de la electricidad haya batido el récord del año un veintitrés coma ocho por ciento más caro que en la primera semana de septiembre de dos mil diecisiete Éstas son las palabras de Nadia Calviño esta mañana en Radio Nacional

Voz 1360 00:43 es difícil adelantar soluciones mágicas a temas que son tremendamente complejos no no me atrevería yo hoy aquí a decir vamos a hacer una cosa u otra hay que verlo con con atención hay que ver cuál es el comportamiento de las empresas hay que ver también los precios de la energía en los mercados mayoristas España es un país que importa una buena parte de sus fuentes energéticas y por tanto hay que ver todos los elementos de forma conjunta antes de tomar una decisión

Voz 0027 01:07 Suecia celebra elecciones esta semana allí también con la ultraderecha al alza en las encuestas un estudio de la Universidad de Oxford que acabamos de conocer asegura que una de cada tres noticias que se han compartido en las redes sociales allí en Suecia sobre estos comicios es directamente una noticia falsa la mayoría además con los sesgos derechista en asuntos como la inmigración o el Islam Aida Bao

Voz 0137 01:27 concretamente dice que proceden de lo que se puede traducir como Wes basura que están difundiendo la información engañosa de forma intencionada el estudio apunta la desinformación de un treinta por ciento de lo que circula en línea en las etapas finales de una campaña muy disputada en un principio no estaba claro si estas noticias muy utilizadas por el partido ultraderechista y antiinmigración Demócratas suecos habían afectado a las intenciones de voto en Suecia pero el estudio demuestra el impacto real que plataformas como Twitter o Facebook tienen en las elecciones

Voz 0027 01:53 el sentencia hace unos minutos en el Tribunal Supremo de la India que acaba de despenalizar el sexo homosexual

Voz 2 02:00 tan en y momento en se encanta

Voz 0027 02:06 el país más poblado del mundo consideraba hasta ahora las relaciones gays como una ofensa contra natura acabamos escuchar cómo la Comunidad Freire ha celebrado esta decisión en la puerta de la Corte corresponsal en del y Víctor Martín

Voz 3 02:18 en una decisión histórica el Tribunal Supremo ha tumbado un apartado del Código Penal que India heredó del Imperio Británico criminalizar las relaciones homosexuales es algo irracional arbitrario y anticonstitucional ha afirmado el pack misa a leer la sentencia fuera del tribunal los activistas y colectivos de la comunidad LGTB han celebrado una decisión que llevaban años esperando

Voz 4 02:41 en Hoy por hoy hemos hablado esta mañana con Víctor es el padre de Luca un niño de cuatro años que salvó la vida a su madre llamando él solito cuatro años al uno uno dos para avisar de que la mamá había caído al suelo inconsciente

Voz 0580 02:54 mujer diabética portaba una bomba

Voz 5 02:57 culmina la máquina

Voz 0580 02:59 Vasallo con lo cual inyectó más insulina de la debida pienso lo que provocó un bajón de azúcar muy grande dice que el hombre inconsciente semiinconsciente si el rápidamente cogió el teléfono lo desbloqueó les vio al uno uno dos y se puso en contacto con los servicios sanitarios ir rápidamente coge el el niño el teléfono otra vez Si se puso a hablar con ellos y es el médico sí que venga pronto que mamá está mala

Voz 0027 03:26 sí otro historiador en este ficticio la serie House Oscar ha desvelado por fin esta mañana cómo se han librado de su hasta ahora protagonista el actor Kevin Spacey que acumula numerosas denuncias por abusos sexuales Netflix adelantado una escena de la última temporada en las redes sociales

Voz 6 03:40 ocho y el francés cuando hay PAM en Málaga con

Voz 0027 03:47 es la esposa de Kevin Spacey en la ficción interpretada por Robin Wright frente a la lápida de la acto de el del presidente te lo dije Francis a mí no me enterraran en el patio trasero y cuando vayan a presentar sus respetos harán cola Labs creacionistas han matado al personaje de Kevin Spacey

Voz 1727 04:13 se lo dije Francis son las nueve y cuatro las ocho y cuatro en Canarias

Voz 7 04:19 el en Cataluña donde está en juego la independencia esté en juego la convivencia y la situación es hoy por hoy peor que hace unos años luz pues yo estoy dispuesta a llegar tan lejos como yo el president Puigdemont

Voz 8 04:33 el verbo tiraba unido otro a la vez que lleva un hombre

Voz 7 04:43 las palabras pueden ser hirientes anotaciones y escuchar determinados argumentos hasta doloroso

Voz 9 04:49 pero

Voz 7 04:53 de recuperar el diálogo Signes

Voz 10 04:56 a escuchar aquello que preferiríamos no y levantamos

Voz 7 05:00 con el diálogo pero también es cierto que hubo desearía que nos va a obligar avisó vencedor que parece más preocupante es su llamada a calentar la acabó el Gobierno de España se toma en serio lo que está ocurriendo en Cataluña dando ha terminado corrió como si acabara bofetada del señor Sánchez Teberga obedece al pueblo de Cataluña eso de referirse al pueblo con ganas descubrí a más de la mitad de la población no hay un alto porcentaje que desea la independencia ya hay un alto porcentaje a que lo desea luego se trata de dialogar negociar aquello que hace consenso hoy en Cataluña no y es la reforma del Estatut sino que los catalanes puedan decidir en un referéndum el futuro político de Cataluña

Voz 8 05:54 no esto frene

Voz 7 05:56 no si esta tarde hoy hoy por hoy cualquier momento nadie rectifica dice menos pensado y vamos a cumplir el acuerdo no hay discusión hay debates acabará lencería todo hasta el último día a nervioso y anda preocupado en la táctica la estrategia electoral ahí

Voz 8 06:11 qué

Voz 7 06:16 no tengo una carrera con Pablo Casado ha de quién de los dos oculta la derecha que verdaderamente le preocupa son los ERE ha dormido no hay quien anda igual que ese fue igual de nervioso y hablando exclusivamente tres

Voz 11 06:34 creo que está un poquito de imposturas Ana Díaz de sobreactuación Pedro Sánchez defendieron a ultranza que lo señor Chaves idean siguiera cuando uno sobre actúa la gente te calibrado periodo la esperanza de que el Partido Socialista rectifique Pepa Bueno a las nueve y siete las ocho y siete en Canarias con Esther Palomera Enric Juliana

Voz 1727 07:00 aquí también con José Mari Calleja que era el último que se quedó sin palabra antes nos dice Tardà no se puede imponer no se puede imponer la independencia con el cincuenta por ciento de la población catalana en contra aparte de romper el marco constitucional el conjunto de los españoles no se puede imponer una intensificación del autogobierno de la autonomía con un cincuenta por ciento de la población de vaya en contra hay un matiz que es importante esto no lo dicen todos los independentistas el reconocimiento de que no tienen base social para la huida hacia delante que emprendieron hace un año es verdad que hay un matiz pero sobre todo en dirigentes de Esquerra Republicana lo que no está claro es si ese matiz se va a convertir Calleja en una estrategia política que cambie claramente la hoja de ruta en la que de momento está embarcado Torra aunque sea retóricas

Voz 1093 07:50 hombre Torra dice que el debate ideológico no debe provocar fracturas y yo creo que el problema en Cataluña es eso que ya existe una fractura en la vida diaria de miles de personas que ya no no se no se miran unos a otros cómo se miraban antes de esta situación de de golpe del día seis y siete de septiembre hay un cambio muy importante que es que ha cambiado el presidente del Gobierno parece que eso en la medida que ofrece unas posibilidades de diálogo de negociación algunos lo están interpretando como una especie de claudicación frente al nacionalismo al al compararlo con la supuesta dureza que tenía Rajoy pero ese ese cambio parece que irrita a los sectores más radicales del nacionalismo aunque parece que les gustaría que aquellos siguiera el leña en lo más duro en es imposible aplicar no aplicar el ciento cincuenta y cinco es decir algo así como contra Franco vivíamos mejor pues aquí da la sensación a veces por parte del nacionalismo más radical que dice bueno sino los no nos viene bien ninguna solución nosotros lo que queremos es imponer la República testicular mente digamos no esté yo creo que es el cambio que irrita a una parte del nacionalismo al que ya no está Rajoy en la mano

Voz 1727 08:54 en la misma medida que el discurso de Torra al no anunciar en la apertura de de las cárceles por ejemplo el otro día dejó vacío de discurso al eh nació la al al nacionalismo extremista español eh es decir si efectivamente los extremos necesitan alimentarse de extremismo no

Voz 1794 09:13 que yo quisiera añadir otro otro otro enfoque esta cuestión vamos a verse cumple ahora un año de los acontecimientos y de septiembre de octubre que condujeron a la situación que que hoy vivimos con momentos de muy muy muy críticos bien un año después es un año después Esquerra toma esta decisión contradictoria con lo que decía hace doce meses de empezar a moderar al lenguaje de reconocer lo que muchos estábamos diciendo hace un año nos llamaban de todo por decir lo que es es decir no tenéis la mayoría social detrás

Voz 7 09:50 lo lo reconocen bueno

Voz 1794 09:53 cuando un partido toma una decisión de este tipo en unas circunstancias somos lo actuales en pleno aniversarios es decir con un momento emocional específico quiere decir que están bastante seguros que hay una corriente social en Cataluña que va de acuerdo con lo que ellos estaba más quiere decir que no pierden votos exacta lo te lanzas a hacer este este esta maniobra de aterrizaje si sabes que tienes a tu opinión en contra este dato la sociedad cómo evoluciona la sociedad

Voz 1727 10:23 sirviendo los son las nueve y diez ocho diez en Canarias están escenificando Esther tanto PSOE de Andalucía como ciudadanos de Andalucía bueno Albert Rivera C's a nivel nacional la ruptura es una escenificación por las dos partes porque los dos quieren que haya elecciones antes de que termine el año en el tema

Voz 0591 10:44 tengo una duda a las siete y media con con Alfonso Armada hablabais del teatro de la política esto es una escena más de dos Teatro de la política hay yo solamente voy a dar tus datos no una en el mes de julio ciudadanos hablaba y al Gloria va de haber cumplido el sesenta por ciento de el acuerdo de investidura que firmó con Susana Díaz en Andalucía Susana Díaz decía que no tenía ningún motivo para anticipar esas elecciones porque tenía estabilidad sin duda les les conviene a los dos ciudadanos porque quiere acelerar esa competición con el Partido Popular y Andalucía es una aplazado de dónde puede vencer de de forma más o menos holgada a la candidatura de Juanma Moreno y por lo tanto les serviría para coger impulso en la escena nacional nuevamente donde ha perdido quizá un poco a sus ciudadanos después de la moción de censura y a Susana Díaz le interesa porque así ella lo ha manifestado desmarcarse o no hacer coincidir su convocatoria electoral con con con las elecciones municipales y autonómicas del próximo año en y con la posibilidad de que el Gobierno de España pueda también anticipar esas elecciones generales ella va por libre siempre ha ido por libre y quiere volver a ir por libre para apropiarse sí puede ocurrir finalmente obtiene un resultado que le permita apuntarse un tanto decir que ha sido por ella y no por la corriente a favor del socialismo que parece

Voz 1727 12:14 esas reflejan todas las encuestas no sólo eso no es una investidura si no se tiene mayoría absoluta una investidura en la que hipotéticamente puedes necesitar a otros partidos muy cerca muy cerca de una cita electoral te complica mucho la investidura sin duda esto además mucho recuerda mucho a

Voz 0591 12:30 a lo que ocurrió en Andalucía hace cuatro años con Izquierda Unida es digamos un día vino como como ella durante muchos meses negó que tuviera intención de de anticipar las elecciones y luego una especie de de pacto no escrito con Izquierda Unida para romper ese acuerdo y convocar anticipar

Voz 1727 12:48 el te Bono esta película ya la hemos visto en Andalucía en otras

Voz 0591 12:51 ocasiones no yo creo que se repite Juan Marín buenos días

Voz 1 12:54 muy buenos días qué tal Juan Marín es el rey

Voz 1727 12:56 el sable de Ciudadanos en Andalucía mañana presenta usted un informa la Ejecutiva nacional de su partido que se que se reúne la ejecutiva nacional en Málaga sobre lo que ustedes llaman incumplimientos del Gobierno de Susana Díaz en el acuerdo de legislatura pero quién decide ya la ruptura no da la impresión desde fuera de que tienen hasta pactada la ruptura las dos partes

Voz 12 13:18 bueno en primer lugar presentó un informe que estamos terminando y que esta tarde tengo que debatir con el grupo parlamentario aquí en el Parlamento andaluz que está convocado a las cuatro no solamente de de los incumplimientos también de los logros de los comportamientos que ese acuerdo tengo que recordar que ha habido un alto grado de cumplimiento especialmente en todo lo que afecta a cuestiones de reactivación económica en materia económica con la eliminación de impuestos en Andalucía como sucesiones o la bajada de la dotación de presupuesto para sanidad educación definitiva de esa parte yo creo que estamos muy satisfecho y orgulloso pero también tengo que presentar un informe lógicamente de que ya todo aquello punto importante que formaban parte del corazón de acuerdo acuerdos regeneración democrática de Andalucía que el partido

Voz 1 14:09 te dicta no sólo ha concluido

Voz 12 14:11 sino que ahora cuando llega el momento de votarlo en el Parlamento andaluz firmar esa proposición de ley que hemos presentado y y también de apoyar la nuestro voto particular la próxima semana el día doce en relación a la reforma de la ley electoral entre otros muchos temas pues sencillamente el martes este martes pasado hace apenas cuarenta y ocho horas pues indicó que no se hizo por parte de la comisión de seguimiento donde está el vicepresidente tenido Jiménez Barrios que no tienen voluntad de cumplirlo y que por lo tanto no por no hablarían de ese asunto

Voz 0580 14:45 en ningún caso hablamos de la mano diera más hablar

Voz 12 14:48 ni de presupuesto negociación y que nada sólo que no tenía intención ninguna de votar estos temas

Voz 1 14:56 bueno hay algunos de los temas que obligaría a una reforma del Estatuto Autonomía nada menos por ejemplo el tema de los aforamientos no

Voz 12 15:04 altamente igual que en Murcia hay mucha otras con eran Panamá hay un procedimiento muy sencillo Presentación del proyecto de ley como de hecho al ciudadano lo apoyan dos tercios de la Cámara que eso tiene dice el trámite que se remita al Congreso por diputado cuando se tiene que celebrar la reforma del Estatuto o la votación ciudadana cuando en el Congreso de los Diputados dice no hay ninguna incompatibilidad pero el procedimiento empieza sencillamente con una merma del Partido Socialista de Andalucía a la proposición de ley de ciudadano nada más

Voz 1727 15:34 Mari Juan Marín si tengo que hacer proyectos para este otoño para el mes de noviembre me aconseja que que viaje mucho o que esté atentando de Lucía

Voz 13 15:42 mira Pepa si me permites tu tutear

Voz 12 15:45 en primer lugar

Voz 1 15:47 yo tenía oraciones decía yo no he podido tener algún día si he disfrutado en mi tierra Lucas no se iba hasta diciembre no hay no se va a esta ahí

Voz 12 15:55 tenía programado para octubre Si la suspendido Ojea que yo creo que es que no debería hacer muchos planes que si tiene que estar al pie de la información en Andalucía porque la reacción del Partido Socialista desde el martes hasta hoy ha sido el primer lugar en ningún momento ha contestado lo que le hemos propuesto en ningún momento nada absolutamente nada de lo que hemos dicho de los incumplimientos se ha llevado a cabo en tercer lugar solamente escuchado ha soportado a María Jiménez que a día hablar de que ciudadana está provocando un adelanto electoral en Andalucía cuando en Andalucía hay presupuesto aprobado gastó treinta y uno de diciembre cuando Andalucía ayer fue la Mesa del Parlamento aprobó con total normalidad por unanimidad

Voz 0580 16:37 el día del próximo pleno es decir

Voz 12 16:40 cuál es la situación de inestabilidad que está provocando la inestabilidad yo creo que la inestabilidad en Andalucía la está provocando la decir me entonces ya eso está marcando la agenda política de la días en Andalucía eso también públicamente muchas cuestiones judiciales no pero en ningún caso Ciudadanos ni aquí ocurre nada ni aquí ha habido ningún desastre mi aquí se ha provocado ninguna situación dados

Voz 1 17:05 qué

Voz 12 17:06 se justifique en este caso un adelanto electoral para el PSOE está en clave electoral efectivamente

Voz 1 17:11 que disfrute usted de las Navidades con su familia porque no cruzó una ocasión por muchas gracias buenos días Un placer bueno

Voz 1727 17:21 no debí diecisiete ocho diecisiete en Canaria elecciones anticipadas en Andalucía verdad enseguida lo comenta

Voz 1794 17:26 hemos

Voz 17 18:42 K con Hoy por Hoy de nuestro contestador automático

Voz 7 18:47 marca el veintiuno

Voz 18 18:49 cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 10 18:57 queda polemista ya seáis está la política pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 7 19:03 eso tener derechos de autor cronista quiere que sea

Voz 14 19:08 bueno pues así comenzamos esta tarde con la resaca del día de una madrugada muy buenas

Voz 1794 19:17 para otro otro reverso de la verdad

Voz 7 19:19 es decir él es más

Voz 14 19:22 es una persona claro Isaías Lafuente de Lewis

Voz 5 19:26 Byrne La Ventana con Carles Francino

Voz 19 19:36 eh

Voz 20 19:40 hablar un Andreu y Berto de David Bustamante nadie sabe nada que tienen en común

Voz 2 19:45 los cacahuetes las palomitas y las calabazas enfermas en los últimos audios del programa

Voz 10 19:50 todas las respuestas que quieras de las cuando tú quieras fíjate nuestra aplicación

Voz 22 20:03 yo te llamo de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas que emisora de radio escucha usted

Voz 23 20:10 en la Cadena SER Cadena Ser muy bien por qué porque porque yo me pregunto que por qué

Voz 1 20:17 no no me voy a dar una respuesta señora lo pedí yo tengo que rellenar la casilla

Voz 24 20:23 si no hay respuesta deriva aumente cuadriculada corazón tiene

Voz 1 20:27 el corazón tiene

Voz 25 20:29 que venga

Voz 1794 20:32 no sale por porque te gusta

Voz 25 20:35 que estamos

Voz 26 20:45 la lista Durex de capaces de encontrar un curso para hablar una velocidad que fibra

Voz 1727 20:51 estoy muy contento tanta velocidad por así como de hablar muy muy muy muy

Voz 27 20:53 la pide dirigido mucha mucha mucha mucha muchas cosas

Voz 26 20:56 los les empuja porque su noche sí concretas antes se les regalamos un año de televisión con el mejor cine de Lugo el nueve de septiembre sobrepuja

Voz 28 21:07 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 21:10 parece claro Calleja por lo que nos contaba Juan Marín el portavoz de Ciudadanos en Andalucía que por lo menos ciudadanos da por roto el el acuerdo de legislatura que le ha permitido gobernar con esa estabilidad que reclama Susana Díaz para el Gobierno de la Junta ella es la única que puede disolver y convocar esa es una prerrogativa del presidente del Gobierno de la presidenta del Gobierno en este caso pero también ha dicho ya que sin estabilidad no se puede gobernar no lo que nos ha contado parece claro que está hecho pero

Voz 1093 21:35 de que hay dos tácticas coincidentes no entre ciudadanos si Susana Díaz Ciudadanos se había quedado digamos fuera de juego al al caer Rajoy porque su objetivo era que Rajoy se conociera en su propia salsa y ofertar se ofrecerse como alternas lleva en la medida que eso no ocurre Albert Rivera se queda sin perspectiva personal digamos sin perspectiva política por otro lado Susana Díaz no quieren ni oir hablar de que el tapete andaluz coincida con las con la agenda del Nacional se estaba especulando con la posibilidad de que se convocaran elecciones en octubre que es el aniversario redondo del treinta y seis años Dios mío cómo pasa el tiempo

Voz 1727 22:10 el veintiocho de ciento veinte ocho

Voz 1093 22:13 John socialista por mayoría absoluta no sé si será esa fecha no pero bueno ha dicho claramente

Voz 1727 22:19 antes de fin de año hay elecciones autonómica

Voz 1093 22:21 en Andalucía lo que tendrá que debatir me imagino es si va a ser también con Ciudadanos como socio porque no parece que nadie vaya a sacar la mayoría absoluta o va a ser eventualmente con

Voz 1727 22:32 vemos claro pero es que para ciudadanos es inútil preguntárselo porque que niega la mayor niegan que haya un cálculo electoral en esto pero para ciudadanos es muy importante tener alguna cita electoral previa municipales y autonómicas en la que pueda respirar un poco y si las encuestas aciertan parece que en Andalucía están mejor que en otro sitio

Voz 1093 22:49 sí sería una campaña más

Voz 1727 22:52 con la daba por delante del ruso

Voz 0591 22:54 no el Partido Popular lo cual les serviría de impulso para la estrategia nacional hay que a mi a mí me apuntan el veinticinco de noviembre no sé si si la presidenta tiene decidido

Voz 7 23:05 a la fecha o no pero bueno hay que

Voz 1727 23:08 hay que esperar no creo que sea será cuestión de días en ser más

Voz 1794 23:11 pues en el veintiocho octubre si es que no hay impedimento otros tipo de impedimentos la fecha límite para la convocatoria sería creo que este sábado el día del día el día ocho de septiembre es la primera prueba electoral a Sánchez todavía no lleva cien días en la Moncloa ya se pone a prueba el primer el primer test electoral para Ciudadanos es muy importante porque les da la posibilidad de medirse con el Partido Popular antes de que Pablo Casado ahí acabado de consolidar posiciones en con este adelanto electoral ente acabamos de entender el verano en Cataluña Inés Arrimadas estará en la campaña Andalucía es más yo creo que será el ariete principal es para ciudadanos de la campaña andaluza yo creo que algunas cosas de las que han pasado este verano en en Qatar luna alrededor de los lazos amarillos un tema que ha ocupado bastantes horas de televisión hay que conectarlo con la expectativa electoral en Andalucía y con la presencia activa activista cima de Inés Arrimadas en la campaña que se aproxima y otro dato adicional la convocatoria de elecciones en Andalucía va a influir sobre el debate político general puesto que todas las fuerzas políticas tendrán que estar atentas al a las cuestiones que se van a debatir en Andalucía las aquellas locales las las que interesan de una forma en lo más inmediato pero también aquellas de carácter emocional que pueden influir en la sociedad andaluza de nuevo sobrevolando el espacio aéreo la cuestión de qué

Voz 1727 24:49 si emocional no sólo emocional por el peso que tiene Andalucía en el conjunto de España el peso territorial el peso poblacional el peso histórico es decir claro unas elecciones en en Andalucía son muy de

Voz 10 25:00 min antes de de la política

Voz 1727 25:02 en el conjunto de España muy determinantes para los partidos políticos no para todos ellos

Voz 1093 25:08 luego probablemente también puede influir el hecho de que no querer que las elecciones se vayan a hacer después de la sentencia de los ERE que no sabemos cuál va ser evidentemente pero hay riesgo de que no sea favorable precisamente desde luego que lo que ocurre en estamos más interconectados lo que pensábamos no teníamos la sensación de que cada comunidad autónoma iba a su aire pero es evidente que en las elecciones andaluzas hay una lectura estrictamente andaluza como lo es también que hay una lectura nacional como decía Enric también tiene que ver con lo que ocurrió Cataluña es curioso porque en las anteriores campaña autonómica el cada persona que acabas de entrevistar Juan Marín no tuvo la menor presencia la la campaña los carteles en Andalucía eran de Albert Rivera los carteles que habían Andalucía parecía Ángel Albert Rivera el candidato a presidente de la comunidad andaluza y hoy Buddy va a estar desde luego Albert Rivera desde luego Inés Arrimadas y esa campaña va a tener consecuencias en Andalucía por supuesto pero tan fíjate que no estamos hablando nada del Partido Popular damos por hecho que el Partido Popular de Andalucía ha conseguido perder incluso cuando ganaba cuando fue el partido más votado no no llegó a gobernar yo creo que va a ser una posible debacle del Partido Popular a manos de ciudadanos que es el esquema que si quiere plantear a nivel nacional

Voz 1727 26:19 Andalucía Andalucía popular del PP en secreto de la palabra Enric que estuvo en el bando de los perdedores del congreso por cierto Soraya Sáenz de Santamaría no ha acudido a la reunión del grupo parlamentario popular que se está celebrando en este momento no sabemos si acudirá a la hora de votar sean ricas

Voz 1794 26:34 no Esther decía elecciones Andalucía probablemente el veinticinco de noviembre

Voz 7 26:39 hoy me me apuntaban esa fecha una posibilidad si una posibilidad

Voz 1794 26:44 no aquí está luego otro otro factor que es la tentación valenciana El presidente de la Comunidad Valenciana tiene firma para puede disolver también las Cortes valencianas no no ha ocurrido nunca nunca ha habido adelanto electoral en Valencia pero este verano se ha hablado de ello la posibilidad puesto que lo efectivamente el partido dar está en una situación de debilidad la dirigente del PP en Valencia Isabel Bonig estuvo muy alineada con con Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 1727 27:14 o que la mantengan de candidata quiere decir que dan por perdida la ya

Voz 1794 27:17 exactamente ahí hay una situación de debilidad aparente de fuerte del Partido Popular y el PSOE tendría el PSOE valenciano la tentación decir bueno pues adelantamos si quisiesen adelantar lo lógico sería hacerlo

Voz 7 27:31 vivir con las elecciones Andalucía

Voz 1794 27:34 tengo de todas maneras me mis dudas no lo han hecho nunca Valencia nunca adelantado elecciones no sé si se atreverán a hacerle alguien se dudas

Voz 1727 27:42 de que el Pacto del Botánico se reeditan

Voz 1794 27:44 el Pacto del Botánico que permitió gobernar pero que si a él lo que tú quieres abrasión con Compromís quiere seguir fuerzas de medir fuerzas

Voz 1727 27:54 nueve y veintiocho ocho y veintiocho en Canarias eldiario punto es publica hoy que un va un embajador de España en Arabia Saudí acompañó en el año dos mil siete a Corinna a negociar con un príncipe saudí un embajador de España en Arabia Saudí acompañó a Corinna negociar con un principio el saudí según reflejó en su momento un periódico oficial Corina acudía en representación del Rey Juan Carlos

Voz 0027 28:19 Manuel alabar que hoy exdirectivo de Técnicas Reunidas será entonces el embajador de España en Riad Al Abarth acudió junto a Corinna a ese encuentro con un príncipe que además multimillonario según el diario oficialista Al Riyad Corina se presentaba con las credenciales este representante de la Corona de España con capacidad para hablar y negociar en nombre del Rey

Voz 1794 28:40 eh Juan Carlos entonces en aquel momento gobernaba

Voz 0027 28:43 pero el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos siempre según ese periódico saudí citado por el diario Mundo es la ex amante del Rey y el príncipe Al Walid analizaran en aquel encuentro oportunidades de cooperación e inversión en España y las formas de fortalecer las relaciones bilaterales entre entre los dos países por ejemplo en la reunión se habló de un fondo fondo que si va a crear poco después en el que catorce personas catorce empresas españolas terminaron perdiendo veintiun millones todo lo que invirtieron entre esas empresas Técnicas Reunidas que es el actual destino profesional de alabar de eldiario punto es que ha preguntado a Labarta al entonces embajador no ha respondido el ministro de Exteriores el actual Ministerio de Exteriores perdón también la Casa Real guardan silencio y el entonces ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos y también el entonces ministro de Industria Joan Clos dicen que no recuerdan la existencia

Voz 1727 29:31 qué lengua información del diario punto es en la semana en la que eh Calleja a PSOE PP y Ciudadanos han rechazado la iniciativa de Unidos Podemos de esa comisión parlamentaria que habían propuesto justo para aclarar todo esto

Voz 1093 29:43 si hace un rechazo que tienen una desde luego una calado político evidente cuál es el problema de la Casa Real tiene que responder con transparencias tiene que tiene que rendir cuentas tiene que informar de lo que hace de lo que deja de hacer eso está claro el problema es que el material con el que se pretendía esa convocatoria venía de un sujeto que volvemos a llamarlo piadosamente si quieres delincuente habitual por qué digo esto el señor Villarejo un señor que viene cometiendo de manera regular y sostenida en el tiempo sin haber sido desde luego interpelado por los gobiernos esto también hay que dejarlo claro entonces hay un cierto debate tiene que haber transparencia por parte de la Casa Real por supuesto se tiene que hacer con un material averiado como es el propio de un señor como es el comisario Villarejo que ha estado permanentemente en las cloacas y que se ha servido de ese material como extorsión no sólo en este caso sino también en otros que hemos conocido esta es un poco la contradicción

Voz 0591 30:38 este año más allá de Villarejo que yo yo creo que se convirtió en un presunto delincuente con gobiernos de la derecha del Partido Socialista de esto en algún momento alguien tendría que dar una explicación de de porque se dejó llegar hasta donde llegó el señor Villarejo yo creo que el Partido Socialista se equivocan su estrategia de intentar tapar todo lo que tuviera que ver con el reinado Juan Carlos primero es un gobierno que hizo la bandera de la regeneración de la transparencia en no puede sin argumentos solventes votar o impedir esa comisión de investigación en el Parlamento español porque afortunadamente para esta democracia que todavía tiene que crecer en madurez ya sabe todo y más cuando hay otros países que han publicado hay embajadores que han participado o han acompañado a la falsa princesa Corinna comisaria del rey Juan Carlos I ya hay demasiada gente en este país que sabía conocía tiene todos los detalles de lo que se hacía en aquella época por lo tanto yo creo que es mejor que sea abra las puertas las ventanas puesto que estamos hablando del reinado Juan Carlos I para que no termine esto por afectar a una institución que fue la primera que hizo el cambio cuando se produjo la crisis institucional del año catorce precisamente para no verse afectada por lo que estaba pasando

Voz 1794 32:05 bueno dos ideas pienso que va que parlamentaria sigue teniendo un apoyo social mayoritario en España y a la vez existe uno cree una opinión mayoritaria favorable que determinadas cosas que ya no sólo es un fruto de material averiado como decía Callejas sino aunque hay otros datos otros elementos como los que se acaban de de anunciar esta mañana pues que quiere la gente quiere saber qué es lo que ha pasado y el querer saber lo que ha pasado no necesariamente tiene que ir en detrimento de la estabilidad del prestigio de la monarquía parlamentaria

Voz 14 32:39 adiós

Voz 1794 32:41 quería decir algo Calleja no

Voz 1093 32:42 simplemente que el la rendición de cuentas por parte de la monarquía desde luego con el actual Rey me parece que está bastante encarrilada eso está claro respecto de la anterior Señor Rey pues es evidente que ha habido durante mucho tiempo una especie por parte de los medios de comunicación con la idea de que cualquier información que pudiera perjudicarle ponía en riesgo la estabilidad del país ha habido un silencio que yo creo que no ha sido bueno ese es silenciosa rota absolutamente está claro que hay un sector de la opinión pública que quiere digamos poner en cuestión no sé lo por los casos de corrupción que pueda haber habido irregularidades que quiere poner en cuestión completamente el sistema democrático un sector de la opinión pública que no existía digamos en los primeros setenta en el que hablamos del ochenta y dos y que hoy sí que está digamos con una visibilidad pública y con una crítica muy fuerte pero quiero subrayar lo que a mi juicio es que el actual Rey sí que ha cumplido digamos con esos requisitos de transparencia de claridad idea rendir cuentas ante los ciudadanos Ana Pastor

Voz 1727 33:42 frente al Congreso ha hablado acaba de decir que la invitación para que Quim Torra intervenga en en la Cámara Baja se hace dentro del reglamento lo ha dicho así

Voz 11 33:53 esta casa el Parlamento de España está abierto siempre al diálogo están abiertos a las propuestas que hagan los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente Torrijos dentro del marco de la leído el reglamento el Congreso nada más pero yo no me

Voz 1727 34:10 es como si fuera una cosa muy natural no como si fuera una cosa que ocurría todos los

Voz 0591 34:14 días uno a mi me parece que que tenga que dar explicaciones Ana Pastor un día después de haber dicho públicamente que el presidente Torra puede ir cuando quiera el Congreso de los Diputados dentro obviamente no puede ser de otra manera dentro del marco del reglamento de las normas parlamentarias da idea de cómo llega o cómo piensa estrenar el curso político el Partido Popular este partido popular y la oposición que piensa hacer lo normal en democracia es que las cosas se discutan en los parlamentos no parece que a un sector del Partido Popular ha aparecido un escándalo que ayer Ana Pastor hiciese ese ofrecimiento que entra dentro de las reglas

Voz 1093 34:50 acuérdate acuérdate Esther cuando Zapatero dijo que Ibarretxe fuese a explicar su plan al Congreso sin mediación del Partido Popular fue que estaba colaborando con el terrorismo poco menos que aquello España vía por culpa de Zapatero Zapatero dijo una cosa muy razonable usted tiene un plan venga cuenta en el Congreso que es la sede de la soberanía nacional esto conviene repetirlo desayuno comida y cena porque se nos olvida entonces usted tiene un plan vale de acuerdo expresidente autonómico viene usted al Congreso no es eso decidimos y aquella intervención de Ibarretxe en el Congreso de los Diputados a mi juicio fue determinante para el fracaso de su plan de manera que el que tú plantea es que venga ahora el presidente de la comunidad autónoma catalana

Voz 1727 35:30 está digamos en el informativo

Voz 1093 35:32 digo pues que venga que se diga lo que tenga que decir y que luego se vote lo que se tenga que votar lo que no puede ser es que el el presidente de la comunidad catalana de sus discursos en un teatro tiene que darlos en el Parlament en Catalunya y en el en el Congreso los diputados

Voz 1794 35:45 sí a mi me parece que hay un siempre política isla lógica es de Estado y la lógica de partido a veces coinciden a veces no en la lógica de Estado la iniciativa de Ana Pastor es perfectamente comprensible sobre todo si nos atenemos a la idea que nos indican la realidad de que alguna cosa alguna cosa aunque sea en un marco de confusión de tensión todavía está cambiando en Cataluña desde esta perspectiva la lógica del Estado es decir que es intentar dar pasos para que eso vaya en esa dirección IU veo la iniciativa de Ana Pastor inscrita en esa en esa lógica la lógica de partido en estos momentos del PP que es el Zar al máximo tensar al máximo las las cuerdas de la oposición choca con la iniciativa

Voz 1727 36:33 el las cuerdas pero también diferenciarse ciudadanos ofreciendo la imagen de un partido de Estado o no de un partido capaz de llegar a acuerdos y a consensos en los grandes asuntos le han preguntado claro también Ana Pastor Si Si su partido sabía de esta iniciativa que ya había tomado la han preguntado qué opina Pablo Casado

Voz 11 36:51 el señor Casado pese el presidente mi partido como no hablo permanentemente hablé antes durante y después de mis declaraciones

Voz 1794 37:02 hoy por la mañana tarde has hablado con con Pablo Casado hay todo entra dentro de la anormalidad no

Voz 1727 40:20 las diez menos veinte nueve menos veinte en Canarias mañana intensa en Hoy por hoy y seguro que intensa y ajetreada también en muchos hogares de Navarra y de La Rioja allí los niños han comenzado las clases ya deben estar dentro a esta hora imagino en Murcia comenzaron el martes en Madrid en Cantabria arranca mañana y así escalonadamente no todos los años se van sumando las comunidades la rutina de la vuelta al cole en toda España esa rutina empieza en septiembre como terminó en junio a pesar del cambio del Gobierno con la ley Wert Icon los recortes en vigor que mantienen a los alumnos a algunos alumnos al menos a la intemperie ya nuestros profesores en serias dificultades sobre todo a los interinos que por cierto no son pocos suponen una cuarta parte del total la Molina buenos días Pepa buenos días Adela está aquí para contarnos qué está fallando para que los profesores interinos no consigan plaza fija a pesar de las grandes palabras que hemos escuchado en los últimos meses los datos dice en que un ocho por ciento de las plazas de las últimas oposiciones también anunciadas oposiciones de Secundaria a bombo y platillo quedaron desiertas Adela y esa es la media pero hay comunidades en las que se supera con creces esa cifra del ocho por ciento

Voz 0011 41:36 los aspirantes a profesor de algunas comunidades autónomas denunciaron una escabechina el pasado mes de julio las oposiciones a secundarias lo contamos entonces aquí en la SER la cifras prueban que fue así en muchos casos en total de las más de veintitrés mil plazas que se convocaron se han quedado desiertas casi dos mil ese ocho por ciento esa es la media estatal pero como tú decías hay comunidades que superan con mucho esa cifra en Madrid se han quedado sin cubrir un veinte por ciento de las plazas en Navarra un veinticuatro por ciento en el País Vasco un veintiséis por ciento es decir una de cada cuatro en Murcia Castilla la Mancha Castilla y León y Cantabria un doce por ciento de las plazas no han sido adjudicadas Asturias Baleares y Extremadura rozan el diez por ciento de las plazas de profesor que no han sido cubiertas los datos a los que ha tenido acceso la SER los ha recopilado Comisiones Obreras están incluidos en el informe de inicio de curso que el sindicato va a presentar esta mañana Francisco García secretario general de la Federación

Voz 0580 42:25 de este año es una cifra que no

Voz 0921 42:27 adiós e inusualmente alta en que nos parece además que no tiene un contexto en el que estamos abordando un plan para la consolidación del empleo para reducir el empleo temporal para reducir la tasa de interinidad resulta de los tribunales no cubren las plazas que se convocan

Voz 1727 42:44 esto significa Adela en definitiva que el plan que ese trazo para reducir el número de profesores interinos la precariedad en la enseñanza no está dando resultado sí eso es

Voz 0011 42:54 lo más grave esas plazas que no han sido adjudicadas van a ser ocupadas de nuevo este curso por interinos es decir no se va a reducir la precaria entre los profesores todo lo previsto ahora mismo Pepa

Voz 1727 43:03 con veintisiete por ciento de los docentes Inter

Voz 0011 43:05 no no tiene plaza fija a eso supone prácticamente uno de cada tres una cifra que se ha disparado desde dos mil diez por los límites a la contratación pública y que afecta a la calidad de la educación los sindicatos y el Gobierno anterior el del PP pactaron un plan el que menciona Francisco García para reducir el número de interinos en la enseñanza al ocho por ciento en dos mil veintidós sin embargo en comisión eso vetas piensan ya aquí no se va a cumplir ese objetivo es difícil

Voz 0921 43:28 que en primer lugar las plazas que las administraciones educativas han comprometido hasta el año dos mil veintidós son entorno a ochenta hallazgo mil según nuestros cálculos deberíamos estar hablando de una oferta de empleo público hasta clase de la que se convocan poca aplazando se cubren pues el objetivo del ocho por cierto están muy lejos sí podemos terminar el proceso de consolidación del empleo con una tasa de temporalidad que si en este momento rondan el treinta por ciento pues podrían quedar fácilmente en el diecisiete por ciento para ocultar estos años

Voz 0011 44:01 como solución los sindicatos de profesores piden una revisión del sistema de oposiciones en las que los exámenes no sean eliminatorios Como en esta última convocatoria para que los aspirantes puedan ser evaluados en su en su conjunto eso como medida transitoria porque la solución definitiva dicen pasaría por un Estatuto Docente que modernice y regule el acceso al trabajo de

Voz 1727 44:19 profesor y la carrera profesional así llevamos años y años y años escuchando esto Luis Fernández tiene treinta y tres años ese Sevilla lleva más de cinco cinco años trabajando en Madrid como profesor interino de secundaria en la especialidad de Historia buenos días Luis bueno peleas en hacías te pillamos trabajando en el instituto preparando las clases que comenzarán la semana que viene y me dicen que en estos cinco años que lleva viviendo en Madrid has pasado por ocho institutos ocho centros

Voz 36 44:51 sí efectivamente esa es una de las condiciones precarias que tenemos los interinos que sobre todo cuando eres sustituto este año tengo la suerte de que voy a estar todo el año en el mismo instituto P a otro año he llegado a estar incluso sólo un día como sustituto en un instituto

Voz 1727 45:05 o sea que esa es la situación Un día de profesor eso es generales de la ley Wert no efectivamente porque como se tarde

Voz 36 45:13 la mínimo quince días enviar un profesor sustituto y a veces se tarda incluso

Voz 1727 45:18 ves pues claro en un mes da tiempo a un profesor se recupere esto es importante digo un día llega un día con día esto es importante subrayarlo porque antes no era así uno de los recortes más importantes que se produjo en la educación decía que permitió que cuando un profesor se pone enfermo se puede tardar hasta quince días en cubrir esa vacante quince días en los que los chavales están sin profesor Luis porque aparte de de esta itinerancia a la que obliga a los profesores el que esto ocurra tiene repercusión en la calidad de la enseñanza

Voz 36 45:52 por supuesto sobre todo yo siempre cuando sustituía un profesor en este día tenía un alumno de segundo de Bachillerato hay que tener en cuenta que en segundo de bachillerato los alumnos terminante por el tema de la que se llama la selectividad claro un mes los alumnos de segundo Bachillerato sin profesor imagínate cómo les perjudica el día de mañana para poder hacer la selectividad y sacar una buena nota eso perjudica muchísimo si discrimina también a los alumnos que han tenido la mala suerte de tener una baja

Voz 1727 46:24 profesor algo que es bastante injusto como te explica que haya tantas vacantes de las plazas que salieron a la oposición hubo muchas quejas denuncias de escabechina de suspensos reclamaciones que ha pasado

Voz 36 46:38 mire yo soy de los que piensan que para acceder a cualquier función pública sea de la docencia sea Sanidad acuáticos hay que exigir yo diría yo estoy a favor de exigen nivel me parece de acuerdo pero también pedimos trampa de transparencia y objetividad el problema de la especialidad de docente es que depende el Tribunal que te toque pues te puede poner un cero o un diez por el niño

Voz 1727 46:58 el tema Ésa es el problema porque no hay uno

Voz 36 47:01 tercio de calificación y de corrección públicos yo por ejemplo no puedo ver mi examen si lo aprobó suspendo Isabel porque aprobado

Voz 1093 47:09 no lo puedo no tengo derecho a ello selló mañana

Voz 36 47:11 a un alumno viene INE pide a ver el ex a mí yo me niego me denuncia hay y educativa como es lógico normal sin embargo yo no tengo derecho a ver el examen Isabel porque he aprobado suspendido no hay unos criterios no es nada transparente es una moneda al aire si mañana por ejemplo en en especialidades como la mía con ninguna ley lo que aprobaron veinte personas aprobaron cinco

Voz 1727 47:33 ya no no tiene lógica esa

Voz 36 47:35 medida tengo un profesor en la mesa un profesor de

Voz 1727 47:38 Universidad deseando hablar contigo José María Calleja

Voz 1093 47:40 sí un abrazo porque yo creo que el trabajo de de enseñanza es casi desde luego vocacional y desde luego imprescindible estamos asistiendo al destrozo que planteó el señor ver que nos recomendaba la cultura del esfuerzo luego el fue incapaz de aguantar una legislatura entera pero bueno cada uno tiene sus contradicciones aparte de lo que hemos estado hablando hay otra serie de datos aún peores están empezando el curso alumnos en barracones están empezando el curso alumnos de institutos que están todavía en obras y dan clase en los pasillos hay profesores a los que se les contrata en septiembre se les despide en junio sistemáticamente con lo cual está en tres meses sin poder estar trabajando el discurso político es siempre el mismo la educación la educación es decisiva la educación es importantísima ya a la hora de la verdad no ninguna de las administraciones se pone las pilas para que llevara a la práctica ese discurso es imposible salir de un país en crisis es imposible si no hay una educación de calidad para eso tienen que estar muy bien tratados los profesores aquí hemos visto que se les trata de manera no sólo está contando el de manera absolutamente despótica es imposible desde el punto de vista docente que alguien esté un día dando clase que haya quince días y un profesor se pone enfermo que los alumnos no tengan clase que un profesor esté hundían sitio mañana Notro ese es el sistema educativo que no queremos sin embargo llevamos ya unos cuantos años de democracia todavía no no hemos sido capaces de esas declaraciones que hacen regularmente los políticos de la importancia de la educación ponerlo a limpio para que no estemos en situaciones como la que se está contando cuántos alumnos

Voz 1727 49:13 tienes las Luis

Voz 36 49:16 pues este año voy a dar seis grupos en total voy a tener unos ciento ochenta alumnos Amy cargo porque las ratios están al máximo están sobre treinta alumnos por clase treinta adolece para tener treinta adolescentes es Preziosi sí depende de entre doce

Voz 1727 49:35 si hasta dieciséis diecisiete años