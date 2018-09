Hoy por Hoy (06/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:09 el Consejo de Europa recuerda a España que debe garantizar el acceso a la petición de asilo a cualquier solicitante y debe hacerlo independientemente de cómo haya llegado a nuestro país este aviso figura en un informe que acaba de publicar este organismo informa Rafa Panadero

Voz 1995 00:23 el texto admite que gestionar Ceuta y Melilla es especialmente complejo al ser las únicas fronteras terrestres de Europa con África pero eso no puedo

Voz 1775 00:31 servir como excusa el banano Tati ex asesora legal en el Consejo ya participa

Voz 4 00:35 Alonso laboral se que los extranjeros que saltan la valla en Ceuta o en Melilla no pueden ser expulsados de forma inmediata a Marruecos sin antes identificarles procesar sus peticiones es fundamental que se tome envíen los datos de cualquier persona que llegue a un país europeo incluso si lo hace saltando la valla

Voz 1775 00:53 el informe también advierte de la complicada situación de los menores no acompañados de la necesidad de reducir las peticiones de asilo acumuladas para lo que el Consejo ofrece recursos y colaboración la visita se hizo entre el dieciocho y el veinticuatro de marzo incluyó también Valencia Madrid

Voz 1 01:08 el ocho por ciento de las plazas de las últimas oposiciones para ser profesor de secundaria quedaron desiertas Antonio Martín buenos días buenos días Pepa

Voz 1657 01:16 a media nacional según un informe de Comisiones Obreras que se presenta esta mañana y al que ha tenido acceso la SER en algunas comunidades ese porcentaje supera el veinte por ciento Francisco García de la Federación de Enseñanza de Comisiones

Voz 5 01:27 nadie este año es una cifra que nos parece inusualmente alta estas oposiciones estos resultados tanta con claridad el mensaje de que hay que reformular de momento de forma transitoria sistema de oposiciones a medio plazo exigen una reflexión muy profunda un cambio en el sistema de acceso a la función pública docente

Voz 1657 01:49 hoy por cierto empieza el curso en Navarra la Rioja la presidenta del Congreso insiste en que su ofrecimiento para que quinto Torras explique en la Cámara Baja entra dentro de lo establecido en el Reglamento el PDK por su parte responde que espera que se pueda hablar de independencia en el Congreso palabras hace unos minutos de Ana Pastor de Carles Campuzano

Voz 6 02:05 el Parlamento de España está abierto siempre al diálogo está abierto sufra las propuestas que hagan los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente Faure y todo ello dentro del marco de la ley del reglamento del Congreso

Voz 7 02:19 qué debería de concretar su propuesta fue un brindis al sol o de verdad cree que el señor Torra puede defender las propuestas que el Parlament se están defendiendo a sabiendo que defiende el señor Torra es el derecho a decidir la independencia de Cataluña

Voz 1995 02:33 el New York Times publica hoy un artículo de opinó

Voz 1657 02:35 con sin firma que detalló una campaña dentro del Gobierno de Donald Trump en la que participan varios altos cargos para intentar

Voz 1995 02:41 frustrar algunos de los planes del presidente norteamericano

Voz 1657 02:44 cuenta quién escribe el artículo que es una manera de luchar contra lo que califica de amoralidad de Trump aunque el artículo es anónimo el periódico garantiza que procede de un alto cargo del Gobierno mientras que Trump acusa al diario de cobardía de traición llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 2 03:01 cadena SER Madrid del caso más

Voz 0138 03:04 desde el que fue vicerrector de Posgrado de la Rey Juan Carlos José María Álvarez Monzón Cillo desmonta la coartada de la asesora de Cifuentes Maite Feito aseguró que acudió a la universidad el día que estalló el escándalo porque tenía cerrado una reunión con Monzón Cillo pero el ex vicerrector que declaró como testigo ante la juez del caso lo niega declaraciones a las que ha tenido acceso la Ser en Madrid

Voz 8 03:25 no recuerdo si fijado en la agenda no porque las tres reuniones que le dicho reconstruir porque están en mi agenda que esta inalámbrica en el laúd con los diferentes dispositivos el resto o centró la reunión bueno no no hemos obtenido por Kerry Verdun porque es una profesor entendí que trabajaba en la Comunidad de Madrid lo que podía estar número plantee tampoco Chema cual movido bollo José María que no se que no recuerdo exactamente lo que me dijo pero como gesticulando le dije no me interrumpa es que no es el momento de hablar

Voz 0138 03:54 a la situación de la ex presidenta Cifuentes imputada en el caso se acaba de referir también el portavoz del PSOE en la Asamblea Ángel Gabilondo

Voz 1995 04:01 por respeta los procesos

Voz 9 04:03 Labor que fue una labor parlamentaria yo trabajo en el Parlamento lo que hice fue después de su comparecencia de David hasta que los argumentos no me parecían convincentes pues presentado una moción de censura pero yo ya no hago otros trabajo el trabajo jurídico le corresponde otras personas

Voz 10 04:18 pues ya a las doce y media de esta mañana se reúnen

Voz 0138 04:21 la junta de gobierno de la capital tras la última polémica relacionada con la concejal Romy Arce

Voz 11 04:29 sí

Voz 0138 04:36 un grupo de asistentes al pleno que se celebró ayer comenzó a increpar a Arce al grito de mentirosa se quejaban de problemas de seguridad y limpieza en el distrito y Arce se vio obligada a suspender la sesión durante veinte minutos tenemos diecinueve grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas no van a alcanzar los treinta en ningún punto de la red

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 2 05:07 servicios informativos

Voz 12 05:15 sí

Voz 1586 05:17 en la Cadena Ser

Voz 1995 05:20 hoy por hoy con Toni

Voz 2 05:21 rito

hoy por hoy con Toni rito

Voz 13 06:51 las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber

Voz 1995 06:54 déjame que las beba tranquilo alimentos no ponga en riesgo

Voz 13 06:57 a nadie le haga daño

Voz 1995 06:59 dicho a las copas de vino que yo debo tomar antes de conducir saben en la toma de posesión de los distintos gabinetes siempre prestamos atención a la parte de ese juran o promete pero nunca a la parte de la conciencia y unos cuantos de los ministros de este país a lo largo de los últimos años han ejercido olvidando la última parte de esa oración hemos en el futuro concretamente en las dos horas que tenemos por delante señoras y señores son ustedes muy bienvenidos por ejemplo en la música troncales hoy por ejemplo que la noticia es un poco fuerte no es además la música Atón hola buenas días pero todos los días todo hace un resumen de las noticias de lo que se encuentra en Internet podemos ayer justamente ayer les poníamos el sonido del terrible León que asola Japón estos días sonidos este hubiese salido de fondo todo imaginen un repartidor de pizza moto con su Motilla con es ser con este Espírito Sambora estatal se tengo que cumplir la tarea Samurai Zamora las imágenes hablan pues si no es esto es que un hombre dar este hombre de dominó piensa que van porque está muy bien pero hay unas imágenes que lo vamos a poner a las mujeres que que con la moto y el tifón Figaro la parte de atrás de la moto me va a lápiz de que era la pizza cuatro estaciones lo tienes imagino que no sabemos si si logro enfría la pisa prima la tiene desde hoy la Coca Cola no es que este es un drama ella estéril es admirable el espíritu de este este este siglo la llegar a parte de esta moto es muy difícil porque hombres como vienen tifón Bresson poco complicados quería con doble de qué es bueno tienen ustedes las imágenes en que es que son muy gráficas muy evidencia mucho el espíritu japonés son las diecinueve minutos una hora menos en Canarias esperamos que no tenga una cosa más el teléfono de ese programa nueve cero dos catorce sesenta sesenta recuerdan ustedes cuando nos horrorizada a la política del hijo único en China parecía terrible que un sistema decidiera el número de descendientes que uno puede tener o no tener pero les digo que nuestro sistema podría estar haciendo lo mismo pero no de forma explícita cuántas familias por ejemplo conocen ustedes que tengan más de dos hijos cuántas parejas se pueden permitir tener tres más de tres nueve cero dos catorce sesenta sesenta hablamos del futuro insisto mientras tanto Rosa Márquez buenos días

Voz 22 12:41 con Toni Garrido el testimonio es

Voz 1995 12:44 es alucinante esta mañana a las ocho de la señala con Pepa Bueno en Hoy por hoy lo lo acabamos de escuchar hace unos minutos Pierce que es tremendo escuchábamos el testimonio promete que va a ser el testimonio más emocionante del día Se trata de Víctor el padre de Luca de cuatro años que tuvo que llamar a los servicios de emergencias porque su madre sufrió un desvanecimiento

Voz 23 13:02 el niños levantó se puso jugar y su madre se cayó del sofá se quedó solo tendida eh el rápidamente cogió el teléfono

Voz 24 13:10 bueno lo desbloqueó le dio al uno uno dos Melilla llamada de emergencia y se puso en contacto con los servicios sanitarios

Voz 1995 13:18 a veces ya Monuc los servicios diez no nada más importante que que un hijo nada más emocionante que un hijo se imaginan lo que tiene que ser que no te permiten a los te quiero la verdad siempre nos ha parecido que la política por ejemplo el hijo único en China era algo inhumano insoportable intolerable nos felicitamos a libertad de procreación que teníamos en Occidente tal vez porque éramos un poco ingenuos primeros de agosto China anunciaba el año del cerdo que será en dos mil diecinueve y lo hacía con un sello conmemorativo que mostraba una cerdita con tres lechones tres yo eso lo estaban anunciando un nuevo año también daban a entender que el mayor experimento demográfico de la historia de la humanidad llegaba a su fin desde mil novecientos setenta y nueve China implantó la política de un solo hijo en dos mil dieciséis Se derogó los chinos podían tener dos hijos pero pocos se animaron en dos mil diecinueve Se abrió la veda se abrirá la veda los chinos podrán tener tantos hijos como quieran el problema es que ahora no quieren no que el avión filas es el hombre de la Cadena SER Tina Adriano y buenos días hola qué tal buenos días vamos un poco atrás en el tiempo porque ese prohibió tener más de un hijo en China

Voz 23 14:33 si hay que entender el contexto complicado en el que se aprobó China había sufrido menos de dos décadas atrás eh la mayor hambruna de la historia moderna murieron entre diez y cuarenta millones de chinos las cifras son siempre un terreno pantanoso

Voz 1995 14:48 entre diez y cuarenta dime dime digo que entre diez y cuarenta millones bueno el arco es un poco amplio suele ser

Voz 23 14:59 sí depende de historia de autor que consulte eh bueno aquella mortandad fue la consecuencia de la calamitosa campaña maoísta el gran salto la

Voz 1995 15:08 entonces las mujeres tenían a principios

Voz 23 15:10 de los setenta una media de seis niños se tenían muchos entonces previendo que no todos sobreviviría Higueras es una campaña de concienciación se consiguió bajar a tres pero eran muchos todavía y además entraba en edad reproductiva la generación del baby boom por lo que no es difícil imaginárselo sudores del Gobierno al pensar cómo iba a alimentar a su población así que se hicieron muchos cálculos que incluían variables como toneladas toneladas de grano y así nació la política hay que entender que el Gobierno no maneja problemas de una magnitud difícil de imaginar desde Occidente como por ejemplo cómo alimentar a la quinta parte de la población mundial cuando sólo tienes una trece el terreno cultivable del mundo y la proporción de recursos hídricos es parecida así que esos problemas exigen políticas drásticas que vayan mucho más allá del maquillaje

Voz 1995 16:02 claro este gran plan ese gran experimento demográfico funcionó Se redujo la pobreza menos gente pues menos otras que alimentar estoy además se convierte uno de los factores que permitió el despegue económico del país pero casi cuarenta años después de su implantación hay que ver también los efectos colaterales que ha tenido que la natalidad China desde entonces haya sido tan baja

Voz 24 16:24 si se deben

Voz 23 16:26 a ver lo primero que se consigue es que la la la la ley ha cumplido todos sus objetivos que se que demografía espoleó la economía mejoró las condiciones de vida de la mayoría del pueblo el envés más dramáticos son los efectos colaterales que son tan numerosos como inquietantes esquinas el primer país envejecido aún en vías de desarrollo porque este es un problema que hasta ahora sólo sufría en los países de la Europa Occidental o Japón hoy el quince por ciento de la población está

Voz 24 16:57 encima de los sesenta y cinco años ya al Betis

Voz 23 17:00 cinco por ciento en dos mil cuarenta será el doble que en India y eso supondrá una presión inasumible para el sistema de pensiones además la mano de obra abundante y barata que ha empujado la locomotora china se reducirán quinientos setenta millones de durante las tres próximas décadas además también pequen Pekín perdón teme la conflictividad social de cuarenta millones de solteros que no podrán casarse porque el país sufre uno de los mayores desequilibrios de géneros del mundo de todas formas también hay debate sobre qué tenemos que culpar de eso a la ley porque China era entonces un país rural se entendía que un hijo sería más fuerte y más apropiado para las labores duras del campo además alijo pasaría a sus descendientes el apellido familiar y sobretodo el hijo cuidará día a los padres cuando éstos envejecido sigan mientras que la hija se casaría hay iría a cuidar a sus suegros es por todo eso vino por la ley en mi opinión que una hija era vista como un negocio ruinoso entonces de hecho en India el desequilibrio de géneros es parecido y ahí no ha nunca política al hijo único

Voz 1995 18:05 es cierto que cuesta creer cuarenta millones de solteros buscando como tiene que estar ese dinero Adrián pero en cualquier caso hay que irse lejos para ver que que el espejo en el que mirarse no no es tan distinto al que tenemos aquí que es ahí ahora en estos momentos lo que más frena la demografía

Voz 23 18:23 pues es la nueva concepción de la familia ir el coste de la vida los que embrión ya de forma natural la demografía aquellos valores tradicionales como pucelanos han sido barridos por la apertura los jóvenes urbanitas chinos esgrimen exactamente las mismas razones que los occidentales para rechazar las familias numerosas es decir extenuantes jornadas laborales disfrute de cierta comodidad y libertad de la carestía de la vida además hay un factor propiamente sino que es el de la extrema competitividad los padres envían a sus hijos a las mejores escuelas pagan un sin fin de actividades para que triunfen y entiende preferible concentrar todos los recursos antes que dividió Roldós yo hablaba recientemente con un matrimonio de clase media clase media alta eh que me decían que no querían tener su segundo hijo porque no pueden permitirse lo hizo entonces hacían cuentas y la escuela aquí es pública gratuita pero pagaban unos doscientos euros anuales por las tasas deportes otras doscientos por las de música otras doscientos porras de inglés además el acceso a la escuela lo fijan Cuco o el registro administrativo es decir donde residen y las escuelas más prestigiosas está en el centro de Pekín así que la familia acababa de comprar un piso de más de medio de más de medio millón de euros en el centro de Pekín es decir que hay muchos gastos relacionados si quieres llegar a tu hijo de las mejores carnes

Voz 1995 19:47 claro y luego eso genera además Adrián hijos sobreprotegidos mimados niños tiránico sobre camas más claro cómo hemos puesto todas nuestras expectativas pues el desarrollo quizá no sea el más normal y otra y otro dato es eliminado la familia hace ya los cuñados los tíos los primos algo en lo que hablábamos tanto nosotros como los chinos en eso también tenemos según como lo que acabamos nuestro modelo social todo eso salta por los aires bueno esto es lo que ocurre en China Adrián fruncía muchísimas gracias desde Pekín muchísimas gracias compañeros un abrazo bueno como sabemos Tina no es el único país en el que empieza a ocupar ya preocupar esta baja natalidad en Estados Unidos a tasa de fertilidad es de uno coma setenta y seis hijos por mujer en Italia uno cuarenta y cuatro en España estamos en un paupérrimo uno coma veinticuatro hijos por mujer aquí no hace falta no es necesario que el Gobierno nos prohiba a tener hijos para eso ya estamos nosotros hay gente que sin embargo es hacia la política de un solo hijo de facto que tenemos en España de dos a lo sumo se plantea tener tres hijos al ser tan excepcional hemos invitado al eh es la directora de Cultura de una gran institución como es el Círculo de Bellas Artes de Madrid irreflexivo el año dos mil trece en dos mil trece atascó la décima edición hizo libro en el dos mil trece donde reflexionaba el título lo conocerán seguros se llama donde está mi tribu verdad ideas entonces incluso el concepto Tribu ha saltado a la palestra política en el País Vasco

Voz 1586 21:17 que ha sido cosas mías

Voz 1995 21:19 en Almería Mérida avenga Ordinas y estoy hablando bien de de libro tú eres tres

Voz 1586 21:27 tengo tres y de lo que ocurre

Voz 1995 21:29 ahora mismo en China e imagino que eso fue una de las motivaciones que te lleva a escribir este libro ciudad con los hijos dónde está la ayuda porque no somos capaces de tener más de uno quizá dos

Voz 1586 21:41 sí a mí me me ha parecido pues eso como una especie de metáfora impagable de lo que sucede en el mundo occidental no que nos dicen que somos muy libres para hacer lo que les de la gana pero las imposiciones de la economía del mercado nos obligan exactamente en la misma medida que las imposiciones

Voz 1995 21:56 pero impasible gobierno sino un gobierno que sea ciudadano no vas a poder tener más de una no no la gente iba fatal vamos a la manifestación hacia las hemos sacos

Voz 1586 22:04 nombrado a tolerar con una tranquilidad increíble las injusticias y las obligaciones que impone te digo con la misma férrea

Voz 1995 22:12 más lucida zanja yo llego con más desigual

Voz 1586 22:15 por qué en China era para todo el mundo aquí en cambio mira yo yo como te pueden salario cierta seguridad al empleo hoy tal me he podido permitir tres porque

Voz 1995 22:24 para ser un hijo que no bastaron dos personas ahora necesita vamos mucho más y la expectativa que genera es mucho mayor de lo que ha sido nunca la Historia

Voz 1586 22:34 pero necesitas más gente más apoyo más dinero más tiempo y bueno el del dinero el tiempo se compra con dinero se yo tengo reducción de jornada porque me puedo permitir reducir mi salario sin que se convierta en un salario de miseria

Voz 25 22:45 cosa que no suele ocurrir por ahí entonces claro al final cabos esto es es es estribo no pero también es dinero es

Voz 1995 22:54 hoy seguridad sea quien tiene tres hijos en España la parte de di

Voz 1586 22:59 yo conozco a otra serie de no es ahora tiene tres hijos el España

Voz 10 23:03 en la de nivel económico medio alto normalmente siempre casados

Voz 1586 23:11 y de verdad no de pareja de hecho sean los que somos pareja de hecho y tenemos tres hijos somos prácticamente nadie si las otras pues son el típico modelo de familia más tradicional con salarios que les va

Voz 1995 23:24 bueno es alguien que tenga tres hijos sin

Voz 1586 23:28 hombre siempre hay algo

Voz 2 23:29 no cabe todos los verdad besar Bosco que que no estoy muy interesante tu libro es fantástico donde está mi tribu a hablar de tribus también de comunidad un poco no porque la tendencia es síntoma más que hemos salido de la comunidad no contamos con la vimos la Comunidad vivimos en un tipo de Estado quienes consumismo

Voz 1995 23:51 ahora dejan hacerte una pregunta de estas de pillar cuántos primos tienen tus hijos bueno anda más Maale estamos siete hermanas y hemos traído a me parece confirmar lo que nosotros afirmamos que yo por ejemplo yo tener como veinte primos más

Voz 1586 24:10 los cinco bueno a mis hijos tienen AVE nueve nueve pero bueno así era o la reducción ha sido enorme en una generación que tiene yo tengo veintí bastantes creo

Voz 1995 24:21 se cuenta tiempo el momento necesitamos tiempo dinero y qué pasa con la familia porque es verdad lo de los motivos muchos analistas hablan de que la familia ha sido el el gran soporte durante la crisis cuando hemos venido mal dadas ha sido la familia los primos tíos los que han procurado alimentos sustento los que han velado de que todos pero es esto ya Si bien de otra crisis de la que todavía no hemos salido osea si ésta se vuelve a cruzar

Voz 1586 24:44 el recuerdo a familias no no claro ese es un problema que venimos arrastrando y empeorando en los últimos mínimo cincuenta años probablemente más pero porque en España lo tardío no la disolución de redes pero también tan también ha sido un una o casi una obligación impuesta por otra vez lo mismo por las condiciones de la economía del mercado nueve la disolución de lazos por una parte tiene algo de liberador no y de la modernidad que nos deja ser más libres y más individuos por otro lado tiene algo demoledor de que no nos dejan quedarnos quietos en un sitio y para matarnos a algún sitio adaptarnos a otras personas porque todo es movilidad temporalidad precariedad que ha

Voz 1995 25:26 queremos escucharles a ustedes recuerden nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque no tenemos más hijos cuántos hijos podemos tener por por más que no haya un titular

Voz 1586 25:34 en una orden de claro yo me acabo de gastar cuatrocientos ochenta y tantos euros en libros de texto en la enseñanza gratuita no a la escuela pública gratuita ante

Voz 1995 25:46 día pagar comerlo pues ese concepto gratis deberíamos bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta es un poco marciano lo que les vamos a proponer pero esto que van a escuchar enseguida lo van identificar tiene ya un tiempo Powell es un sonido que huele a cerrado pero

Voz 26 26:08 piense en lo en el Palacio de El Pardo son presentados los Excelencia el Jefe del Estado por el presidente del Instituto Nacional de Previsión señor la abadía o termine los prolíficos matrimonios que han sido galardonados con los Premios Nacionales de natalidad correspondientes a este año don Vicente Esteve Cidón ya Saturnino García por el mayor número de hijos habidos los señores de Crespo diez por el mayor número de hijos vivos el Generalísimo entregan los premios nacionales y los provinciales de Madrid

Voz 1995 26:35 era ha imprimido nacional a los prolíficos padres otro local marciano eh no no quiero decir otra cosa es marciano pero se abstendría nuestro sistema un premio en la natalidad ciclista la Bellas Artes figura del deporte y a los prolíficos

Voz 1586 26:53 no lo creo yo creo que haríamos mejor en no sé derogar la reforma laboral probablemente sí sí es una mezcla es que es curioso porque intenta pensar en familias y crianza natalidad y al final acabas hablando de economía de empleo y esas cosas que en teoría no deberían tener tanto que ver pero lamentablemente lo tienen

Voz 1995 27:14 todo no vale tú vives en Madrid si cuatrocientos ochenta has dicho nada menos unas amenaza no luego todo lo demás pues yo escuchaba Ignacio Aguado que ese el portavoz de la Comunidad de Madrid el partido que da soporte al Partido Popular para que gobierne en la Comunidad de Madrid decía esto hace no demasiado tiempo días como hoy son importantes porque hacemos política útil

Voz 27 27:36 desde hacer leyes que van a beneficiar directamente en este caso a más de seiscientos mil madrileños setenta mil familias que tienen hijos escolarizados y que van a poder acogerse hasta ley de libros de texto gratuitos en los centros públicos y concertados de la región vaya pues mira no ha podido ser

Voz 1995 27:52 o lo que sea uno de los seiscientos mil finalmente sólo se iban a beneficiar ciento cincuenta mil familias con bajos recursos que previamente hayan donado los libros que no utilizan Illa dice la Comunidad asiste vale no vale también la Junta Andalucía es partidaria recorte dar esos programas de libros de texto gratuitos para familias sin recursos este curso en La Rioja también serán gratis texto pero solo sólo en tercer y quinto de Primaria deberíamos ahora ella sí es una asignatura en Carolina que lleve por título que seré Si llego a mayor que en todos los deje por el que vas si sigue tercero Guindos da tercero y quinto no vas a tener libros nueve cero dos catorce sesenta sesenta necesitamos de ustedes si queremos conocer su experiencia sus impresiones a suscribir no tienen por qué estar de nueve cero dos catorce sesenta sesenta a las tribus dónde está su tribu

Voz 28 28:45 no lo veo todo y el que más

Voz 30 28:59 no

Voz 28 29:03 se va un eh sería eh

Voz 29 29:14 sí sí

Voz 28 29:18 la unión de dos eh eh eh eh eh eh

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 34:41 seis de septiembre empiezan las clases que maravilla debemos ahora los niños ocho horas ocupados fuera de casa pero según la oculta familia se gastarán de media unos ochocientos cuarenta euros por niño la vuelta al cole esto todos los años los de la radio hacemos lo mismo cada año les damos la cifra bueno cuánto vamos a vuestra encontrarnos vamos a gastar mil quinientos noventa y cuatro de euros el salario medio en España ochocientos cuarenta es el coste por niño así que bueno con ustedes cuenta seguimos hablando con el Olmo autora de dónde va por su undécima edición de ciencia eso cuántos libros son pues sin difíciles saber trenes

Voz 1586 35:19 en torno a diez mil porque hubo ediciones príncipe más

Voz 1995 35:21 grandes lobos represión pequeñita es la vida oscilando pero tu libros menos nueve mil cualquier persona que tenga una embarazada en su entorno circula circula si si regalas belgas abrazado toma agua está dónde está dónde está mi tribu cómo ha crecido líbero porque desde desde el dos mil trece hasta ahora han pasado ya cinco años imagino que incluso tus pensamientos ahora han evolucionado como vive el libro ahora

Voz 1586 35:45 bueno la verdad es que es un libro eso con una vida más larga y más intensa de lo imaginado siguen siguen proponiendo me presentaron Agustí te digo promueve presentarlas y tiene cinco años pero entonces se organizan debates en torno al libro de madres que se juntan para hacer como club de lectura y lo hacen pues como grupitos de crianza de apoyo de ese es un libro que que una de las

Voz 1995 36:08 vertientes que tenía era criticar la literatura

Voz 1586 36:11 autoayuda criatura experto al final se ha convertido en un libro de autoayuda por lo que está viva

Voz 1995 36:16 mira ahí Abbado Jesús desde A Coruña y Jesús muy buenos días o laboratorios tú tenías un hijo verdad

Voz 24 36:24 correcto se y bueno pues inventiva

Voz 1995 36:26 vas a tener el segundo efectivamente pero no tienes

Voz 24 36:29 dos cero tres que pasó pues genio mis hijos mellizos se siente

Voz 1995 36:36 sí verdad es muy feo hacer esto los hijos es lo más bonito bello maravillosa al mundo pero en términos económicos como como esto

Voz 24 36:44 y bueno fue brutal tuve que cambiar el coche tuvo que reformar la casa y pasamos de estar holgados hasta un poco contenidos pero es maravilloso

Voz 1995 36:57 de esta no no hay duda

Voz 24 36:59 cómicamente es un palo pero es maravilloso yo le instó conminó invito a todo el mundo que tenga hijos es lo más yo soy hijo único por cierto mi mujer tiene dos dos tengo a los cuñados de Dios lo más bonito lo mejor que he hecho en mi vida es lo que me va a quedar

Voz 1995 37:19 de eso no hay ninguna al contrario en ningún en torno a la gente cuántos hijos tiene

Voz 24 37:23 en mi entorno ellos soy una sección soy muy rara avis es a gente que ya directamente no tiene hijos porque no puede que tenerlos porque no tiene una estabilidad laboral o gente que por otros motivos eh no quiere tenerlos pero son muy pocos los amigos míos que tengo que tengan algún bueno que tengan hijos ya que tengan tres o que tengan dos es es complicado en cambio las islas a miles de mi mujer sí que tienen tienen hijos curiosamente yo llevo mi mujer nueve años si esta generación parece que ha tenido más hijos que la que la mía

Voz 1995 37:56 entre ocho años a ser pásalo mejor Jesús con cuarenta y ocho años vamos Jesús gracias por llamarnos un abrazo muy fuerte

Voz 24 38:03 muy Avieno en deslumbrado día comentaros que las familias numerosas no tenemos la de ayuda sobre todo a nivel legal y estaría bien que por ejemplo tuviéramos a nivel de eres y a nivel de ayuda a fomentar el empleo aquí y evitar los despidos porque si me voy a la que yo mi mujer los sino no voy yo solo pues vamos cinco

Voz 1995 38:23 temiendo muchas gracias pues tienes toda la razón Jesús muchísimas gracias por llamar Pilar está en Madrid Pilar muy buenos días buenos días vale tú tienes una una experiencia contrastada verdad en España Finlandia y es un poco lo mismo verdad

Voz 24 38:36 no están hacia extremos en Finlandia la ayudas a la familia y a los hijos son tremendas Adele más de una escuela gratuita absolutamente gratuita y estoy hablando no sólo de libros y material escolar estoy hablando también de la comida absolutamente gratuita por ley los niños tienen que recibe todos los días un plato de comida caliente una ensalada y un vaso de leche por lo menos y te vas al supermercado por la mañana ves a papá o ama más con un carrito con un bebé probablemente otro pequeñitos de la mano en el carrito del supermercado E no tiene nada que ver porque la asistencia médica a los niños les desde las que hay escuela en las escuelas en ahí una enfermera que es la que la que tú acudes en primera instancia por lo que te comunica por correo electrónico hizo enfermera inmediatamente al niños está enfermo O'Shea sucede algo durante el tiempo que la escuela luego la enfermera ya deriva al médico a urgencias donde corresponda no tiene nada que ver porque porque allí se educa para la autonomía y la suficiencia y la responsabilidad ahí todos pagan sus impuestos porque luego reciben en consonancia

Voz 1995 40:01 lo que yo decía igual igual no sé que te lleva

Voz 24 40:08 que el niño más no te llaman al trabajo oiga esos niños apuesta malo deja el trabajo veta al colegio recoger al niño veta urgencia oiga pues el médico no tiene hueco pues espera que la pierna bandos delante no tiene nada que ver nada que ver gracias a vosotros

Voz 1995 40:26 es por compartir con nosotros el testimonio donde está mi tribu Carolina y Carolina gracias por acompañarnos esta gracias hasta mañana el tema de los hijos como viene ahora la vuelta al cole y los niños también te digo tú claro tú estarán deseando que llegue mañana

Voz 1586 40:40 bueno en parte sí pero por otro lado también también es complicado lo de no no no lo digo sólo por ellos que me da un poco de pena pero también tal sino porque lo de la partida de Los desayunos a toda pastilla y meter prisa a mí eso es un asunto me pone

Voz 1995 40:52 yo los niños ahora están todo el rato con adultos en tres meses ya que es un rollo estar con estos niños tienen que estar con los que olía con adultos y eso no está bien porque eso que empieza con la llave de una vez muchísimos las diez y cuarenta y un minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 2 41:13 impuro y con Toni Garrido

Voz 21 45:42 en la Cadena Ser

Voz 2 45:44 por hoy con Toni Garrido uno se los imagina este

Voz 1995 45:48 bueno de vacaciones en la playa con bermudas sentados plácidamente en una vaca con la mirada perdida pero sin poder evitar una idea o crear un eslogan esta esa diferencia entre los genios el resto de los seres humanos mientras los demás pierden el dinero ellos lo atrapan y lo transforma Gonzalo Madrid Toni Segarra son ya lo saben dos de las mentes más privilegiadas de este país y es un placer tenerlos de vuelta Toni Segarra muy buenos días buenos días Gonzalo Madrid bienvenido buenos días qué tal cuál sería el slogan de tus vacaciones Toni y vamos a dar no estoy seguro de haber vuelto no estoy seguro de averiguar está mal Gonzalo milhojas de mantequilla la chopo pero puede ser claro no aún una se ha vuelto más flaco que nunca se está a la altura el mayor y de la historia que es el de Ferrero Rocher que mentó Kinder la UTE la bombona hizo maravilloso el mismo hombre es que sea un grande del alucinante que dejas al mundo tutela lo huevos Kinder Ferrero H sí a jugadores escondió el hombre que inventó el trabajo eso es aprovechar una vida oye un y otro día conocíamos dato los administradores de la aplicación de Liga goteo Tinder afirman que la profesión de los hombres con más éxito en Tinder director creativo Segarra para yo pensé

Voz 42 47:14 ahora que no hablamos de obviedades en este programa otras cosas no que esta natural que todo mundo sabe no yo en serio yo creo que eso es una campaña de publicidad de los propios directores creativos porque eso tendente a la quinta mujer más nerviosa directores de marketing y no voy a desmerecer a quién que son muy guapa pero que él lo sepa la gente yo creo que hay algo

Voz 1995 47:35 más que genial que creativos del mundo hubieran hecho una campaña para que haya bueno este verano ha sido la constatación de que tenía razón durante el año pasado lo hablamos muchas veces decíais todo es marketing nosotros entramos no la vida es más que el marketing y vosotros insistió hay que no que no que todo es marketing ir luego se marketing que resume nuestra vida ha llegado hasta ser hasta nuestros corazones gracias a esta

Voz 45 48:01 la Liga ha anunciado hoy un acuerdo por el cual se disputar encuentros oficiales en Estados Unidos ha partido esta misma temporada la Liga pretende seguir con esa expansión de

Voz 1995 48:12 la competición por eso ha firmado este contrato

Voz 45 48:15 por quince temporadas con la multinacional

Voz 1995 48:17 la liga española jugará por primera vez en un encuentro oficial en Estados Unidos cuidado que hay lío en que en la pasada anoche en El Larguero conocíamos que no parece que está todo tan claro los jugadores se oponen crees que tiene algún interés en Estados Unidos un partido como el Barça Girona Gonzalo

Voz 46 48:33 yo creo que hay que crear el interés

Voz 1819 48:35 yo no sé si hay no interés yo sé que el trabajo de la ligas crearlo

Voz 1995 48:38 sí

Voz 1819 48:39 me parece bastante razonable es más a mí que nuestra pasión sea un negocio es algo que tengo bastante superado y no me sorprende lo que me sorprende es que Estados Unidos XXXV años más tarde que Julio Iglesias hay hay un hito en el marketing internacional que es la primera entrevista que hace Julio Iglesia de Estados Unidos que ese año setenta y tres costará cuarenta años entender lo que acentuó

Voz 1995 48:57 treinta y cinco cuarenta y cinco Final

Voz 1819 49:00 sí sorprende el ITV criticarlo vale

Voz 1995 49:02 ese encuadró Julio Iglesias de una rueda de prensa en Estados Unidos

Voz 1819 49:04 tú te imaginas claro a mí me me decía esto de hacer las Américas tuvo el fútbol Icesave el Real Madrid de que vive el veinte por ciento son las entradas que pagamos el cuarenta por ciento en la televisión y el cuarenta por ciento el marketing las camisetas donde puedo crecer en las centrada no no hay más entradas donde puede ver en la televisión en la camiseta puedo vender más allí no donde fuera

Voz 42 49:23 claro no quiero ir no tiene dinero querer

Voz 1819 49:26 gente muy obvio

Voz 42 49:28 tres exactamente así lo que es Cook cuesta entender es el enfado de los futbolistas porque yo que la gente que va al campo que cada vez es menos decirlo ajetreo hagamos enfadé pues lo entiendo pero qué futbolista cuyo sueldo cuyos fichajes dependen de los derechos de la tele nos entiende mucho tendría que estar aplaudiendo lo está acción

Voz 1 49:48 por qué es el fútbol es vender camisetas del partido no contextos ambos

Voz 1995 49:55 que es es luego el Tony que es el fútbol una ilusión eh

Voz 42 49:59 el fútbol es lamentablemente hoy vender camisetas y verlo por la tele y es decir la pasión se genera por la por la Audiencia por la

Voz 1995 50:09 universalización por lo que compartimos esa esa pasión que tanto los entusiasmado y eso se Arbor por audiencias y difundirlo pero Gonzalo preguntaba ver hasta ahora es verdad que ya los últimos tiempos en Cañaveras ahora pensamos que que el Real Madrid tiene una gran masa social de gente en Madrid igual que el Atlético de Madrid o el Barcelona en la localidad almeriense y ocurre igual en la NFL en la NBA antes un equipos locales que trascienden y más allá pero necesitan unos soportes local no sé cuántos con todo respeto e el Barça Girona ponerse cuanto antes Girona van a ir a partidos no lo sé pero no parece que sea lo más fácil

Voz 1819 50:51 es que no hay ninguno

Voz 42 50:54 hay una oferta no de la Liga ayer habló de demandar a la gente

Voz 1819 50:57 pero yo creo que no es relevante creo que es como yo dice el ejemplo Julio Iglesias porque dice no mira yo ya ha vendido en España quiero vender EEUU alguien a los americanos y entonces es como si yo creo en Estados Unidos pero no hubiera conciertos chico no vas a vender el trabajo de ir a Estados Unidos no es para que vayan lo de Girona no para en el fondo un momento que nosotros renunciamos a es algo que me parece admirable en la negación lo Page no acaba en la frase Yo por definición genética admira a todo aquel que renuncie al dinero me parece admirable y me encantaría que dijera yo no voy a Estados Unidos y por supuesto habla conmigo

Voz 1995 51:29 Brendan de que el cincuenta por ciento menos

Voz 1819 51:31 dinero el centro de diré sapo lo que no puede ser es que quieras el cincuenta por ciento más de dinero no hace uno bolos eso no tiene mucho sentido

Voz 1995 51:40 bueno vamos a resolver algunas dudas con Marta del Vado que es la corresponsal de la Cadena SER en Estados Unidos Marta muy buenas madrugadas para Paradis

Voz 1819 51:47 hola sí aquí iban a ser las cinco de la mañana hoy no sabemos aún prontito pronto pero de pronto pero aquí estamos bueno

Voz 1995 51:57 vamos de la expectación hablamos del del marketing y a los de lo que puede generarse partido Barça Girona locales sería el Barça no curiosamente local si jugará a miles de kilómetros Distancia un partido así puede provocar

Voz 22 52:10 expectación en Estados Unidos interés a ver