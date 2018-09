Hoy por Hoy (06/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 a las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:08 muy buenos días buenos días Toni una mujer ha sido asesinada por su marido en Zaragoza el también ha muerto al lanzas

Voz 1762 00:13 ese después al vacío informa Ana Sánchez Borrallo el hombre

Voz 0148 00:15 sesenta y seis años ha degollado a su mujer de sesenta y siete y después se ha precipitado al vacío por la ventana de su vivienda del barrio de Casablanca los vecinos han dado el aviso a los servicios de emergencia en torno a las ocho y media de la mañana pero no se ha podido hacer nada por salvar sus vidas la mujer según ha informado la Delegación del Gobierno en Aragón tenía Alzheimer de confirmarse este caso como nuevo crimen machista el número de mujeres asesinadas por esta causa ascenderá a treinta en España en lo que llevamos de dos mil dieciocho ya novecientos cincuenta y cuatro desde dos mil

Voz 1995 00:43 pues recuerden la existencia del cero dieciséis

el teléfono contra la violencia machista es gratuito no deja rastro en la factura pero sí que que borrarlo de la lista de llamadas del teléfono a esta hora está previsto que se inicie el pleno del Congreso en el que entre otras cosas se va a votar el decreto para recuperar la sanidad universal antes se han presentado en la Cámara los actos para conmemorar los cuarenta años de la Constitución Pedro Sánchez ha defendido allí que la Constitución es un marco para el diálogo y ha reivindicado que para honrar la hay que cumplir con sus artículos vamos al Congreso informa Adrián Prado

Voz 0019 01:13 hace cuarenta años aprendimos a hablar entre nosotros seis es el espíritu con el que se inspiran estos actos conmemorativos la Constitución decía el presidente del Gobierno ha permitido que nos entendamos gracias a ellas eran posibles nuevos acuerdos a la constitución será aún

Voz 2 01:26 la conmemora cumpliendo las haciendo la cumplir la Constitución española permite explorar vías de nuevos acuerdos permite alcanzar nuevos Si grandes consensos pero siempre que seamos capaces de dialogar nos entendamos mejor dicho desde la generosidad digamos de personales

Voz 0019 01:44 Pedro Sánchez ha ensalzado el valor y el espíritu del diálogo para conquistar el porvenir

Voz 1762 01:49 el Gobierno británico apunta esta mañana directamente a Vladimir Putin como responsable directo o indirecto del envenenamiento de un ex espía ruso en territorio del Reino Unido el secretario de Estado de Seguridad de ese país considera que Putin irresponsable porque su Gobierno es quién controla y financia la inteligencia militar en Rusia Ben Wallace hace unos minutos en escaños

Voz 3 02:07 sí esa eso creo

Voz 4 02:09 que la clave está por supuesto en los niveles más altos del Gobierno de Rusia creo que están relacionados con este asunto cada uno puede pensar si está o no involucrado el presidente Putin pero es obvio que el Gobierno ruso está liderado por el presidente de Rusia así que de modo directo o indirecto el tiene una considerable responso

Voz 1762 02:25 a medida que la Audiencia Nacional reúne hasta ahora representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas para intentar ordenar y gestionar el proceso por la estafa de las clínicas y dental la Audiencia va a proponer la creación de una oficina en cada territorio

Voz 5 02:38 yo para poder canalizar la situación de

Voz 1762 02:40 a la persona perjudicada y un apunte más el ministro del Interior de Alemania califica la inmigración como es literal

Voz 1995 05:28 acaban de cumplirse veinte años un disco que marcó un hito de la música popular en castellano titulado atrapados en azul y ofreció un asidero una generación que estaba huérfana de himnos que convirtieron en poesía sus propios pensamientos luego llegarían todos los discos de oro y platino el éxito en España Latinoamérica las colaboraciones con algunas de las mejores voces de la música en español miles de novios Eros Se cumplen veinte años desde que Ismael

Voz 12 05:52 Serrano dio sus primeros pasos conoció su primera palabra tapas a Paco

Voz 1995 06:00 el Papa Papa o papa Papa promesa evidenció Papa auditor así los españoles al entonces nos separamos cientos

Voz 12 06:09 pues no sé Papa pero quedan desde los Rolling ni ni fa lo estropean todo el eje

Voz 1995 06:30 Manuel Serrano muy buenos días hola buenos días hemos empezado mal porque has entro en el estudio hemos empezado leal de era era ya de lado mayores que son vamos a ver uno uno no puede empezar por ahí bueno es un poco inevitable

Voz 0832 06:45 me pasa mucho ahora cuando claro cuando celebra sus veinte años que es una cifra

Voz 1995 06:48 como además muy rotunda además

Voz 0832 06:51 Italia darte cuenta de todas las cosas que pasan y lo rápido que pasa no ibas sobre todo ya hemos empezado también con el tópico de hablar de los hijos

Voz 1995 06:59 además es como que sí que sí

Voz 0832 07:01 pisa el acelerador y de repente los años pasan cada vez más

Voz 1995 07:04 la pero de los hijos tiene una tiene una parte positiva porque te obliga a salir de optimismo de mucho tiempo está solamente pensando anti en como la José Martí de lo que te pasa di intervendrían dos hijos dice ya ya no te preocupas de Ci y eso es casi terapia no no lo son

Voz 0832 07:20 ah claro tan es así está muy bien lo que dice que por eso también están inspirados por lo menos para mí no la paternidad de cuando nació mi hija de repente me vi componiendo lo que yo creo que son mejores canciones me vi como con la hora Agencia de decir según qué cosas de de reafirmar me en ciertos principios en cierta de también cuestionar me absolutamente todo porque fundamentalmente de son de te llenas de miedo sí de dudas y demás así que si es saludable de salirse fuera también porque relativiza este toma al menos en serio optimismo cosa que es extraordinaria muy saludables sobre todo para un cantautor que tiende a tomarse muy en serio no ya la realidad sino también

Voz 1995 07:59 a lo mismo no es Cristina no eres no te quiere si si no estás afectado no puede ser

Voz 0832 08:06 es de respecto y solemne

Voz 1995 08:08 a la tercera sonrisa marcha sea usted de aquí no puede ser cantautor tus mejores canciones dicen claro es que luego lo de ser artista tiene que ser como es muy complicado lo que tú consideras que asuntos mejores temas puramente no es lo que tus fans unos miles y miles de personas que van a otros conciertos enseguida hablamos de esa de la gira dónde vas a celebra sus veinte años no coincide con lo que la gente considera que son tus mejores canciones si esto lo que sucede que supo que cada cual es cada cual

Voz 0832 08:36 tiene sus preferencias y convengamos que la cargan cantautor tampoco es una carrera más allá de que Papá cuéntame otra vez es una canción emblemática que mucha gente conoce no una canción en Hit de radiofónicos Ongil y cada cual supongo que tiene sus preferencias y también porque uno conoce también la interna de de la CAM yo no porque se produce evidentemente una canción que habla sobre el nacimiento de mi hija supongo que que el el que escucha desde fuera no la va a sentido de una manera tan intensa no pero eso también es lo bonito de la música la lectura de las diferentes lecturas que tienen

Voz 1995 09:09 creo según quién quién escuche la canción Ismael confianza el Papa cuéntame otra vez una diciendo otra vez

Voz 13 09:21 alguna vez de India años no la verdad te juro que no me te juro que entraron no no no te juro que nunca he sentido de verdad es que

Voz 0832 09:32 es que yo me siento en deuda con esa canción mucho de aspecto Si de verdad que nunca nunca he sentido el peso de tener Taro la algo Força

Voz 14 09:41 ha donado nunca mundo no hombre no no de hecho sino la cantas

Voz 0832 09:47 es que creo que no es si no la he cantado alguna vez una vez sí era algo algo determinado y por alguna razón se me ha quedado fuera del repertorio se me ha pasado la he dejado tal indeterminado de daba una sensación de vacío pues tiene garantizado Papa cuéntame otra vez que extraña sino que es como extraño pero es verdad que que ha sucedido contadas veces porque me acuerdo Hinault pero no o no además es verdad que es una canción que se canta es lo que es curioso de Papa contra otras veces es una canción que se canta desde otra perspectiva quiere decir que es de que sería de caraduras cantarla desde la misma osea yo la compuse común

Voz 1995 10:25 mi hijo con la compuse junto mano de mi condición

Voz 0832 10:27 ocho años entonces como un hijo que les reprocha su padre y ahora soy un padre al que probablemente les reprocha el fracaso un mundo en el que vivo no y que tiene que asumir la responsabilidad no puede seguir señalando al padre además con lo cual se canta desde otro lugar y es interesante la reflexión que uno hace cuando la canto

Voz 1995 10:42 palabras es cuando mucha gente cuando digo esto pero a mí me llama mucha atención cuando Bruce Springsteen cuatro horas hora de concierto de cien crítico The Gardian que te pasa Applus no quieres a tu público pero cuando canta percibió ni ayer que cuarenta esa historia de ese joven que ha dejado embarazadas mujer y habían despedido la fábrica a mí me produce un cierto no sea asombro decir cómo puedes con sesenta y tantos palos cantar una canción que compusiste cuando tenías veinte con la misma integridad entereza y fuerza cuando está contando una historia que tú imagínate si esto desde donde sale cita cuando vuelves a próximas de esas canciones que tienen ya veinte años desde dónde

Voz 13 11:23 bueno sí lo lo lo hace ese es de otra

Voz 0832 11:26 la perspectiva como en el caso de Papa contra otra vez

Voz 13 11:30 pero bueno supongo que también

Voz 0832 11:33 yo creo que cantar es una forma sea Cantares recordar no decía Antonio Machado que se canta lo que se pierde también a lo mejor es una forma de recuperar precisamente de no de no perder el contacto con con esa con esa realidad el otro día pensaba Vamos escribió una cosa en en Twitter porque había surgido un concierto

Voz 1995 11:59 entenderlo íter escribes muchas cosas

Voz 0832 12:02 me meto en todos los charcos pero no

Voz 1995 12:05 pierdes un viaje en Twitter a decir es que muchas veces

Voz 0832 12:12 le reprochaba por ejemplo Alarte al artista decimos hoy su primeros discos eran los mejores no sus primeras canciones eran mejores yo creo que muchas veces no echamos tanto de menos a la artista que fue sino a los que éramos nosotros cuando escuchábamos hombre incesante de pensamiento

Voz 1995 12:25 sí sí sí sí lo que quiero es yo creo que tiene que ver eso cuando

Voz 0832 12:28 cantamos eso esas primeras canciones lo que hacemos es tratar de conectar con el que

Voz 1995 12:33 con el que estoy completamente de acuerdo con lo que dices salvo en la música de los noventa con los arreglos que tienes tú escuchas eran díscolos venga con esos arreglos electrónicos forzados que te impiden incluso Cabaret bien en los cortos pero que menos los cortes de pelo exactamente tú en eso no con esa nunca les ves vuelve el ser cantautores que no te obliga a tener una moda sino que puede ser coherente consigo mismo llevando la misma que entonces si damos claramente eso sí no es verdad

Voz 0832 13:01 también es como es como un ejercicio de estilo de la guitarra y la voz que es verdad que que es atemporal de alguna manera

Voz 10 13:09 no

Voz 1995 13:10 veinte años lleva Ismael dando vueltas por el mismo por el mundo veinte años oye siempre

Voz 11 13:26 hoy su rol con Toni Garrido

Voz 1995 16:26 es de esas personas que tiene la facilidad de contar mejor que nadie lo que tú has pensado antes de habilidad de hablar desde el nosotros en un contexto en el que sólo en las miradas en primera persona

Voz 12 16:43 últimamente algo perdí bien que que tiene una hija de cuatro en cuatro años

Voz 1995 16:59 los últimos dos por lo menos has escuchado más Canta Juegos que Aute seguro sean las otro se pica-pica deja además de de pica-pica hecho yo empecé a a más de uno de los de Canta Juego sí sí sabe si sale la historia el fuego no vaya a ser yo estoy ahora mismo una vez que te sumerge en el mundo infantil y lo sabes todo ya no sale una estación encanta juegos vuelo típico de las bandas Holanda desbarató la demanda de Pastrana metálica que fue luego

Voz 0832 17:27 con todos claro favorito pasa sí sí sí no yo empecé Derecho a escribir canciones para niños o un proyecto con Jimena rechazo mi mujer de canciones infantiles porque yo cada vez que entraba al coche ponía una de mis discos mi hija que a menudo pero estaba lo típico estás mezclando y quieres oír tu música ver cómo ha quedado el disco y tal no sé mi hija me pedía pica-pica entonces dije tengo que competir de alguna forma con esta gente para poder para quien le guste a mi hija a la música que hago no para llegar a ella tiene años en días

Voz 1995 18:01 o sea que son temas imbatibles

Voz 23 18:06 me el Allariz en qué

Voz 0832 18:08 no soy una a la tesorera sí sí sí sí es bueno es imbatible pero también estaba yo creo que hay un empeño que yo no sé si es realiza también la infancia de uno o sea yo me acuerdo mucho yo ahora aclare tú te conecta también con el niño que fuiste demás entonces yo me acuerdo de lo que escuchábamos yo me acuerdo de las canciones de María Elena huevos de la poesías de de Gloria Fuertes me acuerdo de la bola de cristal y como uno echa de menos un poco esa ese punto de locura de poesía que tenía todo aquello dice que no indagar por ahí también no musicalmente en cuanto a la propuesta que suele ABC a los niños que a menudo yo creo que es el estrato un poco como idiotas no sin serlo ni muchísimo menos es un público mucho más exigente que se cuestiona todo lo que no tiene filtros que no negocia su atención no entonces bueno pues hay medio probó para hacer otras cosas

Voz 1995 18:59 el hubiera comenzado tu carrera en el dos mil diecisiete en lugar del noventa y siete hubiera sido rapero

Voz 13 19:08 a lo mejor sí esto es lo que pasa es que a mí

Voz 0832 19:12 el Rame me gusta mucho pero con un buen abogado eso siempre eso sí por supuesto eso es lo que hace y lo primero que hay que gremial ha jugado y luego pensaba no son las más pero tengo un buen abogado exactamente es que humana un buen abogado lo primero lo fundó

Voz 1995 19:25 dar sí pero imagino que en en en los Veintisiete coger una guitarra esos padres que además de la ciudad de Madrid vivía un momento fantástico para la música igual que ocurre ahora con el AVE imagino que la forma de expresarse de alguien de esta generación será mucho más que a través de de de de la música más que usted supongo que si no los sellos que siempre

Voz 0832 19:49 a mí el el rap hip hop ve me me gusta me interesa pero yo lo necesito de la armonía de la melodía sea de nada yo me conecto con la tradición de la canción popular no se hubiera nacido más tarde quizá a lo mejor a mí a poner otro por otros géneros y otras formas pero yo a mí el en me gusta cantar me gusta la canción popular me gusta

Voz 13 20:12 bueno esa esa tradición que además

Voz 0832 20:16 yo creo que el reto es ese no el quiero decir en en el buscar el equilibrio entre porque muchas veces se habla del cantautor como alguien que privilegia los textos por encima de la música además yo creo que lo que lo define realmente lo que debiera definirlo es la búsqueda del equilibrio entre la melodía y la armonía hay tiros textos en la poesía a mí siempre me ha yo siempre me he sentido cercano

Voz 1995 20:36 la tradición bueno en veinte años siempre que incluye por supuesto revisiones que esto los fans a veces incluye revisiones de tus canciones más conocidas como viene del norte

Voz 12 20:53 sí se cruzó Stella esto

Voz 1995 20:58 no sólo es una mirada retrospectiva tu carrera sino también el temas nuevos como este deben

Voz 24 21:05 de

Voz 1995 21:15 el diez de años oye siempre incluyendo versiones de algunos de tus referentes como Silvio Rodríguez Aute o esta maravillosa canción compuesta por el chileno prión Anheuser que popularizó Mercedes Sosa Todo cambia

Voz 12 21:31 está a modo de está

Voz 14 21:38 en este de Malú manos puesto no no no lo soy mucho más pluma no

Voz 0832 21:46 verdad es que no lo más que que he hecho ha sido incorporada alguna canción del rock argentino que es algo que sí ha aprendido he conocido digamos que no son de mi referencias de toda la vida sino que es algo Guido incorporando con mis viajes por ahí era una canción de divididos es más pero no Borrell

Voz 14 22:03 en el llevando reggaetón no no en La Haya

Voz 0832 22:07 yo hice la llamada hechos una canción que tiene una base reggaetón era y demás pero no son género que yo creo que ahí quizás sea el punto flaco de los cantautores que hablábamos antes de la melodía de la armonía pero sí quizá rítmicamente a veces estamos un poco un poco un poco perdidos así que no estaría mal hacer hay una una incursión en eso en esos ritmos porque verdad que hay un prejuicio entorno al reggaeton y yo estoy seguro que yo no soy un gran experto en ese en ese asunto pero yo estoy seguro que hay un reggaeton de calidad y ya hasta comprometido que mola hay igual hay que hacer una incursión por ahí no

Voz 1995 22:42 pues mira ya tenemos trabajito en el primer disco que cumple veinte años atrapados en azul se incluye incluía otros estos grandes temas vertido

Voz 12 22:56 Seremos otro más riesgos

Voz 1995 23:00 que cantabas a la fugacidad de la vida el paso del tiempo tú te sigue reconociendo invertida

Voz 0832 23:09 he hecho yo creo que es un tema recurrente es la fugacidad de las cosas yo creo que fundamentalmente y escribo canciones para eso para combatir no

Voz 1995 23:19 ya tanto al paso del tiempo sino lo rápido que pasa

Voz 0832 23:21 no para tratar de detenerlo de rescatar del paso del tiempo vivencias que de alguna manera en los han marcado no incluso en el desamor no yo creo que cuando cantamos dos canciones escribimos canciones tristísima de desamor lo que realmente queremos rescatar algo de belleza dentro del fracaso rescatar esa belleza del olvido el paso del tiempo yo creo que es es una de mis es una de mis obsesiones yo creo que en términos generales es es es la obsesión de todo tipo que agarra la guitarra o que se pone a escribir es combatir el el paso del tiempo la fugacidad tienen que que impone ese paso sombra

Voz 2 23:57 esas temas son lo que más transmite a la gente no se la canción de yo soy muy feliz

Voz 5 24:04 me va bien realmente hay ahí no hay una canción que la mente gente conecta porque la vida realmente

Voz 0832 24:09 no es así claro yo creo que yo creo es que la música es un espacio de encuentro Itu realmente busca en el caso del cantautor es una cuestión de que fundamental el cantautor no al músico fundamentalmente lo que es un tipo que tiene miedo a la soledad de manera patológica ahí lo que busca a través de la música generar espacios de encuentro nosotros buscamos el encuentro en lo momentos de adversidad cuando estamos jodidos no también la música es hacer

Voz 11 24:33 Ebrard no el encuentro de celebrar el bailar en el cole

Voz 0832 24:37 lo que supone el baile no eso es bonito también pero yo creo que sobre todo necesitamos esa apelamos a nuestra condición de animales sociales que buscamos complicidades y buscamos ayuda cuando estamos cuando peor estamos muy por eso cuando no no era cuestión masoquista no que no no es que cuando nos haya nos deje nuestra Amoros rompamos esta pareja escuchar la gente lo más tristes porque no queremos sentir acompañados en ese duelo no para transitar ese duelo en compañía de la música desde que en la Indy de que la comparten

Voz 1995 25:07 dices tú transitar diecinueve de septiembre Valencia cinco de octubre en Lleida es es doctora en Vilanova leyó el truco sigue tercero Tarragona diecisiete Madrid e Ibiza ida la carretera está cuántos está sentado hasta en estos veinte años

Voz 0832 25:21 pues no no sabría decírtelo porque yo tengo la sensación de que estaba en permanente gira desde desde que salió atrapadas en azul hace veinte años hemos parado poco buenos parado para grabar disco y aun cuando para vamos no metíamos en Estudio uno grabamos porque es verdad que mis giras eran S se extendían el porque cuando no estábamos a este lado de de del océano estábamos pues no todos nosotros gira Molló giro mucho por también por Argentina por Chile por el cono sur sobre todo también por México Costa Rica pero sobre todo Argentina que que la visita muy a fondo yo agarrado a la guitarra y dos no ya sólo a las grandes ciudades donde habitualmente en la gira sino también irá a ciudades más pequeñas a recorrer la provincia de Buenos Aires donde teatro muy bonitos entonces

Voz 1995 26:07 no sabría decirte cuando factible nuestro que nos entiende y tienes una actitud política muy muy sólida

Voz 12 26:13 y Argentina es incomprensible

Voz 1995 26:17 absolutamente incomprensible el momento que viven además una más el económico el político el social que vamos a peor es en no quiero ser cenizo ni mucho menos contrario no vuelve a la vida pero no no no esto no tiene remedio

Voz 0832 26:29 la sensación de de hecho que tiene el argentino es esa quiero decirlo los lo terrible es que de alguna manera a mi parecer el argentino vive instalado en ese fatalismo en el que espera la la siguiente crisis a la vuelta de la esquina donde sea

Voz 2 26:43 habituado precisamente a

Voz 0832 26:45 a vivir en ese estado de permanente crisis cíclica y demás y convengamos que también claro las opciones políticas yo quiero decir que todas las alternativas no son no no las hay por así decirlo no no hay proyecto realmente esperanzadores en muchos aspectos yo creo que la gente se sienta tanto desamparada pero bueno lo lo interesante también para ponerle un punto positivo se lo tiene es la capacidad también del argentino para levantar la mirada en momentos difíciles para sobrellevar la crisis una tras otra lejos de rendirse

Voz 1995 27:14 eh

Voz 0832 27:15 tira p'alante dice estuve el argentino

Voz 1995 27:17 aquí y allá en fin empieza la gira Ismael Serrano veinte años hoy siempre en hora o moluscos gracias porque has hecho que nuestra vida sea mejor y más Feriz ahí a los músicos de la gente que los ente tiene que hay que hay que ser agradecido

Voz 12 27:33 las muchísimas gracias

Voz 1995 27:36 la tele

Voz 12 27:39 teléfonos

Voz 1995 32:59 once y treinta y dos minutos una hora menos en Canarias que ustedes son de los que dicen ni machismo ni feminismo que hay que decirlo así ni máximo ni feminismo son de los que dan la brasa su cuñada en las cenas de Navidad de los que discuten sobre si el hombre blanco heterosexual está ahora mismo oprimido porque ya no puede mandar a una mujer a fregar sin que le hacen el comentario si ustedes son uno de ellos esta sección que inauguramos ahora mismo les va a venir muy bien

Voz 1 33:23 Felipe Montalbán buenos días hola buenos días qué tal estáis muy bien encantado de saludar yo también yo también Delia Esla

Voz 1995 33:31 presentadora

Voz 1 33:33 como primera vez en el día de hoy conocemos de nada feria

Voz 1995 33:38 la presentadora y directora de las chicas el programa que no sea ilustrado durante el verano en las tardes de los domingos de esta cadena a cadena SER sobre qué es el feminismo y lo que que es lo que de verdad quiere las mujeres a nosotros nos ha parecido que está bien pero se nos ha hecho corto lo correcto estado bien tantas depresiones ajena a corto por eso este año proponemos que las chicas se extiendan en Hoy por hoy y lo celebramos muchísimo

Voz 3 34:02 ha sido un éxito quizá no lo suficiente para darnos todas las horas de Carrusel deportivo que es lo que solicitamos pero es un honor empezar hoy aquí así que aquí estoy presentando esta nueva sección una sección de feminismo en el programa de mi novio contradictorio Juan nada bebés pero todo por la causa también os digo esa es una visión rancia y machista IS pero patriarcal del asunto en realidad está la de en el claro hay que verlo de esta manera por fin viene Celia a mejorar un poco el programa de Toni Garrido esa es la nueva mirada la enviada por eso es un besazo a María Guerra mi compañera Mi gemela Olsen que ya vendrá por aquí también como estaba

Voz 1995 34:42 y también por aquí

Voz 3 34:43 por supuesto hombre ahí no va pactar ninguna

Voz 1995 34:46 hay voces que que es lo que va a pasar aquí

Voz 3 34:49 pues mira cada semana avanzaremos juntos hacia un mundo mejor nos convertiremos en mejores personas porque vamos a aprender de feminismo a escuchar y a hablar con mujeres brillantes irreales real de verdad no de esas de los anuncios que dice mujeres reales

Voz 1 35:02 luego dicen no no yo saber Quiéreme bien representada por déjame no

Voz 1995 35:06 de Épila ya estás de Piqué hacia la cuchilla

Voz 3 35:09 bueno nos quedan tres semanas

Voz 1 35:12 no tenemos P

Voz 3 35:14 que ahora presenta ahí como si no

Voz 1995 35:17 es que está siguiera otras voces Lorena Castell a que no hemos presentado por lo tanto es como si no estuviera pero la hoy

Voz 3 35:22 ella es que yo voy a empezar normalmente contando una miseria personal porque decía Virginia Woolf que feminista es toda mujer que cuenta la verdad sobre sí misma esto puede suponer un problema porque porque soy blanca burguesa heterosexual y madre Mamen usuaria del taxi de Murcia pero eso a lo mejor no viene aumentó no importa tenemos información y sensibilidad suficiente para incluir aquí todas las voces posibles negras ricas pobres lesbianas mayores jóvenes gitanas musulmanas del ámbito rural solteras no madres empresarias artistas esto va a ser un crisol de mujeres o cómo lo definiría Bertín Osborne

Voz 1 35:58 es que yo era un trasiego de atrás si ahora decía Lorena te gusta muy puede en el trasiego me gusta más el título trasiego cuidado Bertín

Voz 3 36:08 qué mal Uma está a punto de desbancarle como Chris

Voz 1 36:11 Anita del feminismo y no voy a seguir

Voz 1995 36:15 yo pero

Voz 1 36:16 ahí tenemos que interrumpir es tu momento porque nos vamos hasta el año el interruptus de verdad

Voz 1995 36:22 yo qué culpa tengo esto que quede claro que no se oyó la Academia define que acaba de anunciar la película que representará a España en los Oscar hay cincuenta nuestra compañera de Cutura Raquel García Raquel muy buenos días

Voz 3 36:33 buenos días Toni desvelamos ya la incógnita bueno pues campeones de Javier pese a que viene va a ser la candidata española para competir en la ceremonia de veinticuatro de febrero

Voz 1468 36:46 dos mil diecinueve ojo porque luego hay más cribas ahora lo contamos se pero bueno competían tres pelis muy potentes es verdad que como apuesta ganadora aparecía todos los saben de Garzón Hardy que además es director iraní interpretaba dirigía una película en español con Javier Bardem con Ricardo Darín Penélope Cruz y que ya

Voz 9 37:03 la nueva de Feli que ha ganado

Voz 1468 37:06 dos Oscar exacto a película extranjera El viajante inadvertido sin Penélope Cruz y Javier Bardem también son ganadores de Oscar uno parecía que podía ir por ahí la cosa pero al final a también era candidata de año editor Arregui que son los directores de EHAK que también ya compitieron por Oscar a mejor peli extranjera en la pasada edición de los premios Oscar y al final ha sido campeones pues no ha sido ni la triunfadora de los Goya ni la más internacional sino que ha sido la de mejor taquilla la sorpresa de la temporada en primavera llegada Fesser con esta peli que protagoniza Javier Gutiérrez ex entrenador de baloncesto que se dedica a entrenar al tiene que hacer los trabajos sociales por un accidente he tenido de coche está condenado hacer unos trabajos sociales que al final los tiene que hacer entrenar un equipo de personas con discapacidad son actores discapacitados reales no son actores profesionales y bueno pues es una peli muy divertida enfatiza muchísimo no cae en la sensible hería y al final pues Javier Fesser que ya por cierto Toni los es lo recordáis ya fue candidato por un corto veinte y la gran idea Car así que repite vuelve a los Oscar y esperemos que pase la criba porque no sé si sabéis que esta es la primera preselección que hacen cerca de los noventa países que compiten en esta categoría para diciembre más o menos habrá una primera criba osa que de noventa y tantas Félix

Voz 9 38:22 las tienen que quedar en nueve y luego ya sí

Voz 1468 38:25 la la la la decisión final la competencia será por cinco películas y esperemos que esté campeones pensar que desde dos mil cuatro En no tenemos Óscar con Mar adentro de Amenábar puesto claro a ver si tenemos suerte este año

Voz 1995 38:39 ojalá que sea la película de Javier es la que rompa esa esa racha de Santos ganó un premio Oscar los penuria en busca de captura de Javier Fesser para felicitar en directo

Voz 1468 38:49 vamos a poner porque va a estar por aquí

Voz 1995 38:51 Prado felicitamos al propio jefe ser va a ser suya la película que represente este año los Oscar más de tres millones de espectadores así que vamos a destacar que la Academia de Cine ha valorado no solamente una buena película no solamente una película de la que se sienten orgullosos como para representar los dos sino también una película que tiene un extraordinario éxito de taquilla Raquel muchísimas gracias gracias a vosotros vale volvemos con seguimos buscando Javier pero volvemos a lo que me ha dicho que no integra incluido yo que quede claro que yo no he sido eh que ha sido la actualidad novecientos machista

Voz 3 39:23 no ha sido otra chica ha sido te gusta mucho la película

Voz 1995 39:28 entonces lo que si en estos momentos la gente los oyentes de la Cadena SER se están preguntando y que vamos a aprender con las chicas pues vamos

Voz 3 39:36 de muchas cosas vamos a aprender cada día por ejemplo un término nuevo vocabulario conceptos vamos a empezar por uno básico el motor más fuerte del feminismo lo que nos da la fuerza como la tierra roja de Tara Escarlata O'Hara la sonoridad definir León actualmente debéis saber que este término no está recogido en la RAE hay una petición en Change punto org para que lo admitan pero yo creo que Pérez Reverte ha dicho que si lo incluyen se va este hombre no gana para disgustos con una definición Fundéu relación de solidaridad entre mujeres hermandad femenina querer a tus colegas mujeres trabajar con ellas apoyarlas empujar las dejar que te empujen que te apoyen it crear redes para crecer juntas eh voy ejemplos evidentes por ejemplo el mi tú él yo te creo las periodistas paramos la complicidad de las chicas de OT ahora esto significa que todas las mujeres tienen que caer te bien no no hace falta sería una tontería es mentira no significa la novela las mujeres como una amenaza como la arriba como una competencia viene esta quedarme el puesto no ya bien

Voz 1 40:39 aportar cosas nuevas que tu bueno mejor no has aportado todavía hay de las que puedes aprender exacto sí sí

Voz 1995 40:45 es fácil meter sonoridad una frase es difícil

Voz 3 40:47 me voy a poner ahora un ejemplo de cómo no utilizar claridad cómo no utilizar sonoridad en una frase es de una mujer que quizá no me cae súper bien sea que también vale como ejemplo de que

Voz 1995 40:58 bueno no

Voz 3 41:00 no te tienen que gustar no no sus atención no hacer esto que hacen Marta Martí diputada de Ciudadanos

Voz 1 41:07 por tanto yo les pido que tengan ustedes sonoridad con todas no solamente con aquellas que piensan como ustedes saben hacerlo

Voz 0100 41:18 claro eso no es que tienes que aprender primera decirlo porque si no no te puedes realmente con el grupo

Voz 1 41:23 a es mujeres pero no con toda ella está que mucho

Voz 3 41:26 el lío lo dice mal dice sonoridad y además

Voz 1 41:29 lo utiliza para defender la Ley de gestación subrogada que a lo mejor son heridas si eso fue una contraseña para entrar

Voz 0100 41:36 ella no es fría entraba podría expresar

Voz 1 41:38 darnos todo claro porque ahora viene el eje

Voz 3 41:41 ejemplo práctico de sonoridad yo voy a compartir este espacio de radio con mujeres que me hacen llegar siempre más lejos ella es mi amiga compañera de trabajo comunicadora como no hay otra empresaria y aficionada al bingo Lorena Castell

Voz 1995 41:54 el grado de los que esto es con nosotros podemos repasar porque claro la actualidad es muy densa ocurren muchas cosas pues repasar algunas noticias que no den claros ejemplos de que algunas cosas las hacemos queda muy mal

Voz 3 42:09 vamos al lío vamos a ir siempre casi siempre con noticias que pueden parecer a lo mejor un poco frívolas un poco pop pero es que si tú dejas que siete cuele por una grieta un poquito de machismo ya viene o sea que hay que estar cuidado atentos a todos los incluso nosotras a veces que obviamente cometemos ese tipo de micro machismo sin darnos cuenta por ya un poco por cómo nos hemos criado así que eso hay que darse cuenta ahí su poquito de rectificar su poquito de

Voz 1 42:33 esto es lo que dice finalizando que nueva obviando ni una cosa no hay que actualizarse vamos para para ir vendiendo

Voz 3 42:41 el Ariana Grande fuerte

Voz 1 42:43 voy a todos los veo la televisión no escucha cosa

Voz 3 42:46 a ves yo cuento un poco la noticia Lorena va a describir gráficamente el momento Ariana Grande actuó la semana pasada en el funeral de Aretha Franklin y el obispo que oficiaba la ceremonia la manoseo asquerosa mente sin ir con la mano llegaba al pecho tal el obispo

Voz 1 43:03 esa cosa el obispo chales

Voz 3 43:05 H el tercero en adelante su tres Txelis tres Txelis tres así no tampoco saben si tampoco esto

Voz 1 43:13 pidió disculpas a Cooper regular

Voz 3 43:16 dice quizá cruce la frontera tal vez fui demasiado amigable familiar en realidad Tabaré

Voz 0100 43:22 amén a todos los chicos a todas las chicas hombre a ver es que claro abrazar a una chica de esa manera se veía claramente en las imágenes vale cuando ella cantó ella cantó una canción muy bonita Aretha Franklin haciéndole pues el homenaje ella iba con un vestido muy bonito corto de un dress Kowt que viene siendo un funeral que es simplemente mantener un color de respeto que es el negro que la gente ha creado un hashtag que ahí viene también sonoridad no otras chicas que han creado hashtag Ariadna porque en su cara se veía claramente que ella no estaba a gusto con esa situación en la rodeo pues con una una mano de un señor muy grande cuando esta chica pongámonos en situación mide un metro cincuenta sabes por lo tanto su mano rodean

Voz 1 44:02 hicimos lo que es su pecho Il está apretando contra él

Voz 3 44:05 que es el ambiente zafarse en algunos momentos muy ligeramente vuelve a

Voz 1995 44:10 seguro que muchos de ustedes han visto a las imágenes yo añado eso como hombre eso no es casual ocurre de una forma amigable yo a mis amigos no les abrazo así

Voz 1 44:20 sí pone amigos en el caso de una mujer

Voz 3 44:23 que diga hay igual cruce la frontera

Voz 0100 44:25 bueno en una muchísimo menos que no que no es lo más importante es mientras él estaba hablando hoy está con ella cogiendo la ella se ve claramente que el está primero haciendo la cobra porque ya la pobrecita mía no se puede tirar más para atrás ella además está poniendo cara como de medio no entiendo nada y un poco de asco o Shake su reacción su reacción a no quiero que me toque más esta señor es muy visible también por lo engañaba repasar algunos

Voz 3 44:49 polares es que son bastante indignante si entre comentarios y tu tu y titulares ha leído para que lo analicen

Voz 1995 44:54 el Gobierno mucha gente interpretado muchos miles de comunicación alguna

Voz 3 44:58 el quid de la cuestión que los cabrea enormemente por ejemplo el vestido de Ariana Grande que el vestido de Ariana Grande que K

Voz 1468 45:04 usó controversia en el velatorio de área también pues

Voz 3 45:06 con todo mal en este titular Ariana Grande causa polémica por usar un diminuto vestido en el funeral de Aretha Franklin todo mal momento grande esperaba se puso un vestido demasiado a corto y pasó un mal rato

Voz 0100 45:18 bueno ahora yo voy a decir una cosa como persona que mide metro cincuenta que yo entiendo esta señora perfectamente para poner una nota de humor no hace falta que siempre haya que tengamos que ir vestida

Voz 1 45:27 las con cosas largas a mí por ejemplo las cosas largas no me gustan los vestidos largos no me gustan me hacen mesa camilla

Voz 0100 45:32 prefiero una cosa corta para ir asegurando

Voz 1 45:34 Nicolas secciones él

Voz 0100 45:37 es clarísimo antes de irnos que cada uno se puede poner lo que quiere vestirse como

Voz 3 45:42 el muy diez tiene Benítez se pueden lograr sacar nunca nadie pomada nunca es culpa de la que Bubble

Voz 1995 45:48 que si éste no puesto de acuerdo es que la sesión el largas no me gustan nada las sigas volverán la semana que viene un verdadero placer Celia Montalbán los en el Castell un beso gracias

Voz 3 45:59 por eso sí claro

Voz 11 46:04 hoy por hoy con Toni Garrido

