Hoy por Hoy (06/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:11 hola qué tal cómo estás buenos días bueno para esta hora está previsto el comienzo de la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña en la que participan el presidente de la Generalitat Quim Torra y el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska del orden del día figura entre otros puntos la convivencia en el espacio público en plena polémica sobre los lazos amarillos primera cita por tanto directo desde el Palau Ana qué tal buenos días el ministro Fernando Grande Marlaska ya

Voz 0196 00:35 estaba en el Palau de la Generalitat donde ha saludado al Consell y hay Mickeal BUP también al president Torra ahí también junto a ellos la delegada del Gobierno en Cataluña hay también han llegado los jefes técnicos policiales del Estado y la Generalitat la reunión empezará en breve con un orden del día pactado con sobre todo en un punto muy concreto la convivencia en el espacio público como tema de partidas se hablará de lazos amarillos de los que los ponen de los que los arrancan también sobre coordinación policial y de los refuerzos que el ministerio envía a Catalunya para proteger edificios públicos y dar apoyo a los Mossos d'Esquadra si es necesario en las movilizaciones previstas durante la Diada y también durante el primer aniversario del uno de octubre se hablará también José Antonio de lucha antiterrorista

Voz 1018 01:17 ah pues quedamos pendientes de las comparecencias tras la reunión que ahora comienza gracias Ana de los diecisiete diputados de Esquerra el PDK depende en buena medida que el Gobierno saca adelante hoy el decreto ley que recupera la sanidad universal en nuestro país esta misma mañana en Hoy por hoy el portavoz de Esquerra Joan Tardà decía que todavía no había adoptado una posición definitiva

Voz 2 01:37 somos inspirando la concreción de estuvo hablando con la ministra patético estado en contacto con la vicepresidenta cabo estamos pendientes compromisos propuso claro que uso nosotros volveremos a favor

Voz 1441 01:55 se prevé por tanto una sesión intensa en el Congreso que ya está en marcha Mar Ruíz se primera prueba de fuego de curso para la minoría parlamentaria del Gobierno que sin embargo confía en lograr los apoyos para desmontar una de las normas más polémicas del PP la que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles e introdujo el concepto de asegurado para acceder a la atención médica la pública gratuita hasta ahora como decías Se mantienen esas incógnitas porque Esquerra I de Cat supeditan su apoyo que se retire el recurso la ley catalana de Sanidad que interpuso el Ejecutivo de Rajoy y Ciudadanos condiciona también su posición final aquel decreto se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas en su debate en la Cámara el Gobierno necesita mayoría simple más y es que no es confía en lograrlo sin especiales sobresaltos aunque eso sí José Antonio los contactos como ya es habitual en esta legislatura se van a mantener hasta el último minuto

Voz 1018 02:47 hora doce y dos minutos frente al Ayuntamiento de Zaragoza ha convocado una concentración silenciosa de repulsa por el que parece ser el último crimen machista ocurrido en nuestro país una mujer de sesenta y seis años asesinada por su marido que después puso fin a su propia vida tras tirarse por una ventana de bares Ribes

Voz 0604 03:02 hola buenos días en silencio sólo roto por el aplauso final acaba de desarrollarse está concentración frente a la puerta del Ayuntamiento en la Plaza del Pilar que Zaragoza concentración por Lola tenía sesenta y siete años y alzhéimer en fase avanzada había sido médico pediatra toda la vida en el consultorio del Barrio de Casablanca en la capital aragonesa justo al lado de su casa donde marido Luis la apuñalado esta mañana hay después se ha precipitado por la ventana en su entorno los vecinos descartan un cuadro de violencia habitual no había denuncias han sido ellos de hecho que a primera hora han dado aviso a la Policía al descubrir el cuerpo del marido en el suelo sin saber lo que había ocurrido en la vivienda a las ocho de la tarde hay de nuevo convocada otra concentración de todas las instituciones Coordinadora Feminista

Voz 1018 03:44 bueno como decimos siempre cero dieciséis teléfono de información y asistencia del testimonio humano de este jueves es el de Víctor el padre de Luca un niño de cuatro años que salvó la vida de su madre a la que vio desvanecido en el suelo por una crisis diabética llamó de forma reiterada a Emergencias uno uno dos al tiempo que además atendía a su hermano a un bebé de pocos

Voz 2 04:02 las mujeres diabética importa una bomba de insulina la máquina fallo suele provocó un bajón de azúcar muy grande dice que el hombre inconsciente semiinconsciente muy rápidamente coge el teléfono lo desbloqueo le dio al uno uno dos y se puso en contacto con los servicios sanitarios ir rápidamente coger el niño el teléfono otra vez Si se puso a hablar con ellos y es el médico que venga pronto esta mala

Voz 1018 04:33 claro Donald Trump que habla de traición tras conocer el contenido del artículo sin firma que hoy publica el New York Times redactado por una persona que trabaja en la Casa Blanca que asegura que un grupo de colaboradores del presidente hace lo posible para frenar las ideas más estrambóticas del inquilino del Despacho Oval comunicó eh corresponsal en Washington

Voz 1510 04:50 la fuente dice ser parte de la resistencia de la Administración Trump no una resistencia de izquierdas sino una que protege al país y a sus instituciones democráticas de los impulsos perjudiciales mal informados e imprudentes de este presidente al que califica de impetuoso mezquino ineficaz la respuesta de Donald Trump a esta

Voz 3 05:09 columna de opinión ha sido inmediata derrotado New York Times tiene una editorial anónima se lo pueden creer anónima lo que quiere decir cobarde un editorial cobarde estamos haciendo un gran trabajo las encuestas me ponen por encima déjenme decirles nadie se va a acercar siquiera derrotas

Voz 1510 05:27 la columna anónima del New York Times publica apenas unas horas después de que el Washington Post adelantará el contenido del nuevo libro de Bob Woodward uno de los periodistas que destapó el caso Watergate en el que describe a una Casa Blanca desquiciada donde los asesores del presidente entran al Despacho Oval y quitan del escritorio documentos para evitar que Trump los veo los firme documentos que comprometen acuerdos internacionales de Estados Unidos y pone el ejemplo del nada esta del Tratado Comercial La para América del Norte un libro que Trump ha desacreditado también

Voz 0325 06:00 el Consejo de Europa pide a España una estrategia coherente para integrar a los migrantes y les recuerda que debe garantizarles la petición de asilo Salvamento Marítimo ha rescatado a ciento ochenta y una personas en el Estrecho a bordo de cinco pateras y sigue la búsqueda además embarcado

Voz 0824 06:12 el Tribunal Supremo de la India despenalizado en las relaciones homosexuales hasta hoy consideradas anti naturales y sancionadas con penas de prisión los jueces han anulado la ley asegurando que era irracional arbitraria anticonstitucional campeones de Javier Fesser ha sido la película elegida por la Academia de Cine pararle

Voz 0325 06:27 presentar sentar a España en la próxima edición de los Oscar las cinco películas finalmente seleccionadas como candidatas a mejor película en habla no inglesa se conocerán el veintitrés de enero

Voz 0824 06:34 el INE revisa a la baja el crecimiento de la economía en dos mil diecisiete del tres con un anunciado al tres por ciento por una menor aportación de la demanda externa que cayó dos décimas por contra la demanda interna aumentó una décima más de lo estimado inicialmente pues Tony esto es algo de lo que tenemos por ahora así

Voz 1995 06:48 esto campeones pues mira hoy deja el hora ya voy vete a veces ahora mismo más importante eso que ve ahora mismo José Antonio Marcos muchísimas gracias a hasta luego bueno y con Toni Garrido en suelo hemos contado en directo Campeones era la película que represente a nuestro país en los Oscar

Voz 4 07:18 que un tropel como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el más interesado lo seré a palabra equipo tampoco

Voz 1995 07:25 es una película dirigida por Javier Fesser que en estos momentos están esa rueda de prensa en la Academia de Cine vamos a escuchar sonido directo entonces creo que la película

Voz 5 07:35 más allá de sus valores cinematográficos o narrativos au técnicos que en la Academia

Voz 6 07:41 pueden ir Nin Cassini Ny ni prever ni preparar un y volver a reproducirlo a veces pasa no y ha pasado

Voz 5 07:50 con campeones creo yo que hay algo en

Voz 6 07:52 en ella que te hace que te hace verdad desde dentro

Voz 1995 07:56 desde dentro lo que ella que te hace ver la película desde dentro aquí estaré lo cierto vamos a hablar con su protagonista Javier Gutiérrez muy buenos días

Voz 0976 08:04 tanto un hijo unos días hemos sacado un rodaje

Voz 1995 08:07 darte la enhorabuena campeón esas la película seleccionada por España para representar este país en los Oscar

Voz 0976 08:12 me van a echar del rodaje porque aunque te echen el rodaje es una buena noticia para a todo el equipo para escuchar a la película ganadora nos hemos vuelto locos alegría ahí estamos como casi noche vieja aquí en el rodaje a dispersos desconcentra el primero además que bien por los que esa película

Voz 1995 08:33 por lo que conecta por por por lo sórdido que ese argumento por lo que implica porque fue un éxito de taquilla porque por primera vez tenemos una película que va muy bien en la taquilla que va por todo enhorabuena

Voz 0976 08:44 mira sinceramente yo creo que lo teníamos todo en contra a pesar del exitazo de que es una película como dice Javier está ahí sino la rueda de prensa hay más allá de su valor cinematográfico hay un valor educacional hay hay una cosa que trasciende lo que es el el cine no que yo creo que ha calado en los corazones de todos los espectadores que se han acercado yo creo que teníamos todo en contra porque hay una película Romandía que fue la gran triunfadora de los Oscar en la edición pasada y luego la película High que si bien es cierto que se ha estrenado es un director que cuenta con dos Oscar así como un plantel de actores son buenos inimaginable no habido preproducción

Voz 1995 09:22 hay un segundo un segundo Hare Fesser Javier Fesser muy buenas olas Toni hemos cómo estás enhorabuena amigo

Voz 5 09:29 hoy estoy deseando hablar contigo el primero porque quiero saber a lo que te vas a comprometer ahora mismo si tenemos la suerte para el ya

Voz 1995 09:39 hace muchos años este señor que tenemos al teléfono al que no sé muy bien porque es que hemos tenido que llamar yo tuvimos una apuesta si ganamos estuvo nominado por un Goya por un corto perdón a un Oscar tuve la mala idea de cielo oye ganas y el Oscar yo iré en pelotas de la Cadena SER a la Puerta del Sol no ganaste

Voz 7 09:58 ya pero igual que la vida nos da a ti y a mí una segunda oportunidad Toni piénsalo bien vale

Voz 1995 10:04 en estos momentos perdóname Javier Gutiérrez perdona sigas para el rodaje pero esto es muy importante que por cierto es podéis felicitaron entre vosotros si queréis

Voz 5 10:11 Javi han visto ahí listos no sin lo vi a dónde se puede llegar eh

Voz 0976 10:16 pero te digo una cosa Javier y yo también voy en pelotas

Voz 8 10:20 desde la Cadena SER a la Puerta del Sol con son y de las manos os dos no es uno delante otros de tras otra pero me comprometo si ganamos en los que yo voy de dándolo

Voz 1995 10:32 es que yo prometo bañar en pelotas en Ibiza el verano que viene vale grita Cañas fíjense ustedes como la de cada uno lo primero que se ha acordado ofrecer ese aquella puesta en pelotas en Javier que bueno que una película como campeones por lo que es por lo que representa por lo por lo que añade el valor que tiene éxito en la taquilla que bueno que nos represente a mi me gusta mucho que esa película tuya no representa problemón domingo muchas gracias Toni mucho es un es una primero como te sientes cómo estás

Voz 5 10:58 habrá gente habrá hay ahora mismo ahora mismo estoy viviendo las estoy imaginando las caras de tantas personas están felices por por por por las cosas que está consiguiendo esta película me siento como un como un padre eh celebrando la alegría de sus hijos no se de una cosa que hemos hecho juntos pero hay algo en esta película que va más allá de lo de lo profesional de lo técnico quizás todas las películas lo tienen pero ésta ha tenido un una carga humana especial y ha sido una historia diferente en todos los sentidos muy no se sedes es tan bonito todo lo que está ocurriendo con la película esto es esto es un nuevo motivo enorme para celebrar pero lo que me siento es me encanta la responsabilidad el privilegio que nos que nos da nuestros socios académicos de representar a todos y me encanta esa responsabilidad de hacerlo y además me pilla con bastante energía para la aventura

Voz 1995 11:51 estoy pensando en el equipo en los actores

Voz 5 11:53 millas

Voz 1995 11:54 que bueno Gutiérrez que bueno cómo tienen que estar ahora mismo

Voz 8 11:58 pues yo creo que está en la mitad de ellos ya en la T cuatro para que muchos de ellos ya sabían compró el traje porque sabía el teatro Kodak

Voz 1995 12:09 eso está muy bien Javier Gutiérrez vamos a Jarque continuó con el rodaje lo hemos saca el rodaje para para charlar con él y compartir esta alegría Javier Gutiérrez eres un grande amigo muchísimas gracias

Voz 0976 12:18 bueno gracias estoy siempre contigo son casi todo buenas noticias y espero que ganemos y podamos ir de estudio de la Cadena Ser en aportar suelo

Voz 1995 12:27 ya ya está ya yo que voy a decir ya no puedo decir nada va la película campeones dejarlo claro que quede limpio quitamos que quede limpio registrado si la película campeones gana el Oscar a la mejor película de habla no inglesa lo he dicho correctamente Javier Gutiérrez actor al teléfono

Voz 2 12:47 ahí sí que inicio aquí

Voz 1995 12:49 Antonio Garrido coronado locutor de radio irán en pelotas de la Cadena Ser al oso y el madroño que hay en la Puerta del Sol oye

Voz 5 12:59 del unas José una uno de nuestros actores seguro que se apunta también juega pero yo creo que seguro

Voz 1995 13:04 llevan desfile verás tú de Javier Fesser verdadero placer Gutiérrez enhorabuena amigos os lo merecéis enhorabuena por todo lo que hacéis y por todo lo que representa no podemos estar más alegres y felices por vosotros enhorabuena Gracias Javier Gracia y te quiero un montón de si te lo he dicho alguna vez este es el momento después de lo que me he comprometido a hacer este es el momento de recordar al amigo te quiere que bonito coger cariño periodista es una cosa que no siendo Barrero rompiendo si seguimos un abrazo

Voz 9 13:34 el gol que estés Elmo eh

Voz 7 13:38 Toni Garrido cadenas

Voz 1995 16:58 millones de euros de la Primitiva no te la juegues

