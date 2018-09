Hoy por Hoy (07/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Cannes

Voz 1727 00:02 harías saludos qué tal está muy buenos días es viernes tocamos casi ya con la punta de los dedos el fin de semana es viernes hay Consejo de Ministros y esta mañana el Gobierno estudia la manera de evitar que los fondos buitre se queden con viviendas sociales que dejan de ser sociales dejando a muchas familias en la calle meter mano en el mercado de la vivienda regular el alquiler es una de la larga lista de cuestiones sobre las que el presidente del Gobierno y su socio preferente Pablo Iglesias pactaron ayer ponerse a trabajar para tratar de sacar adelante los presupuestos del año que viene los Presupuestos marcan la caducidad este Gobierno y la duración por tanto de la legislatura

Voz 1663 01:03 nuestra voluntad es ser socios del Gobierno ICO gobernar juntos desde el Parlamento quién ese sentido espero que las cinco mesas de diálogo y negociación que ya tenemos constituidas avance en el mes de octubre podamos anunciar un acuerdo global sobre los Presupuestos Generales del Estado

Voz 1727 01:22 el Gobierno le dejó todo el protagonismo a Pablo Iglesias después de la reunión y el líder de Podemos en número cercanía entre ambas partes para reformar el IRPF bajar la cuota a los autónomos y el IVA a los productos de primera necesidad cumplir con la memoria histórica y revertir los recortes del PP en educación y sanidad asunto este último el del recorte en educación que va también hoy al Consejo de Ministros conscientes ambos partidos de su propia debilidad PSOE y Podemos hacen esfuerzo por entenderse porque quizá no vuelva a haber un gobierno con amplia mayoría en este país de momento ayer en el Congreso

Voz 2 02:11 hay una en consecuencia queda convalidado el real decreto ley

Voz 1727 02:16 así entre aplausos el Gobierno consiguió los apoyos necesarios para devolver la cobertura sanitaria a los inmigrantes que no tienen papeles sólo votó en contra el Partido Popular porque finalmente ciudadanos sexto pero este siete de septiembre aniversario de la aprobación de las leyes de ruptura en Cataluña amanece también con la escenificación de un tiempo nuevo en las relaciones entre el Gobierno central el Govern ayer ambos ejecutivos acordaron en la Junta de Seguridad de Cataluña la integración plena de los Mossos en el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado los dos ejecutivos comparecieron juntos después de la reunión aunque sin detalles también contaron que hay voluntad de acabar con la tensión en la calle por los lazos amarillos Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:04 buenos días el ministro Marlaska asegura que existe el compromiso de mantener los espacios públicos neutrales Compromís

Voz 1161 03:09 sopor en que el conseller pasó de puntillas Book señaló supuestos intereses partidistas tras la polémica por los lazos importante

Voz 3 03:17 ante es que existe un compromiso

Voz 1234 03:20 debe garantizar ese espacio público neutral para todos los ciudadanos

Voz 4 03:27 desde la Conselleria de Interior no consideramos que tengamos un problema de convivencia pero sí es verdad que a partir de la segunda quincena de agosto y a raíz de unos llamamientos de un partido político concreto sí es cierto que ha habido más hechos Henze halagos a varios

Voz 1727 03:42 centenares de personas se han concentrado para mostrar su repulsa por los últimos asesinatos machistas

Voz 5 03:51 sonido de anoche en la plaza de España de la capital

Voz 0027 03:53 Conesa el hombre mató a su mujer y a su madre con un arma blanca y después se suicidó

Voz 1727 04:02 Donald Trump se pregunta va esta noche en un mitin Si está viviendo algún tipo de rebelión o de traición interna le dice a raíz de la publicación del artículo sin firma en el New York Times en el que un miembro de su gabinete reconoce que le boicotean las ideas más disparatadas estoy tragando el pantano

Voz 0027 04:18 pero el pantano se resiste esto ha dicho a Trump en Twitter y mientras tanto los altos cargos de su administración siguen negando ser los autores del artículo lo ha tenido que negar el vicepresidente y el secretario de Estado Pompeo

Voz 1727 04:29 también en Estados Unidos la fiscalía de Nueva York investiga ya a las ocho diócesis católicas de este estado por supuestos abusos sexuales a menores

Voz 0027 04:37 sigue los pasos de Pensilvania quiere saber si en Nueva York la Iglesia también encubrió durante décadas las denuncias de las víctimas

Voz 1727 04:44 en Brasil el candidato a las presidenciales al que apuñalaron anoche en plena calle está en la

Voz 3 04:48 sí pero estable

Voz 2 04:54 este es el momento en el que un disco

Voz 1727 04:56 cocido apuñaló al ultra derechista Yair sonaron cuando lo llevaban a hombros entre la multitud el presunto agresor está detenido y en los deportes el Mundial de Motociclismo llega hoy a San Marino la casa de Valentino Rossi que ayer tuvo un detalle con Marc Márquez Juan Antonio Sampedro buenos días Pepa

Voz 1161 05:18 esta previa en la rueda de prensa previa de los pilotos sumando un nuevo capítulo a la mala relación que tienen desde hace ya tres años en Malasia Márquez le ofreció la mano para hacer las paces Rossi se la negó sonido de Movistar

Voz 0268 05:28 los sonríe nombrado entonces tema aquí si él no tiene ningún problema yo no tengo ningún problema en darle la mano pero bueno las cosas son así que es decir no que es ya la segunda vez yo seguiré corriendo igual que no necesitamos darnos la mano está todo bien no tenemos ningún problema

Voz 1161 05:46 hoy entrenamientos libres desde las diez menos cinco en Moto GP veremos cómo reciben los tifosi a Marqués

Voz 1727 05:52 Nos espera un fin de semana con calor pero soportable y con tormentas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:58 buenos días la mayor parte del tiempo tanto de hoy viernes como del fin de semana va a hacer sol en el conjunto del país con temperaturas sin grandes cambios las noches serán algo frescas durante las tardes calor pero un calor muy moderado no desaparecen las tormentas de hecho irán a más a medida que avance en fin de semana hoy sobre todo cerca del Mediterráneo el fin de semana se irán extendiendo por el centro y sur de la Península corría de aguaceros fuertes rachas de viento también de granizo tormentas irán intercaladas con mucho rato sin lluvia también momentos de sol

Voz 1727 06:58 empezamos este último Hoy por Hoy de la semana con poesía resucita el viejo eterno debate entre los partidarios de estas palabras para Julia de José Agustín Goytisolo de Paco Ibáñez o los partidarios de esta versión de Los suaves Home que si a queremos despedir esta mañana la tertulia así que no se la pierdan estamos muy contentos de anunciarles que se incorporan hoy a este programa Jesús Maraña director de Info Libre e Isabel Benjumea directora de la red Floridablanca un foro de debate político liberal conservador y junto a ellos Pablo Simón David de la Fuente buenos días

Voz 1161 07:32 buenos días Pepa no es la única alegría sí

Voz 1727 07:34 ya no tenía contentos que mejor que despedirnos con dos de los poetas más vendidos en España

Voz 1161 07:39 con Luis García Montero y con Elvira Sastre con quiénes cerramos esta semana de estreno político de radiofónico con quiénes alimentamos nuestra inspiración vitamina ambos el corazón celebramos este momento tan poético que atraviesa España buenos días a todos esta semana también hemos ido volviendo al cole sin teléfono móvil ya les hemos contado que países de nuestro entorno lo han prohibido esta semana que empiezan las clases en España a partir de las diez de las nueve en Canarias nos preguntamos con Toni Garrido Si se le puede dar la espalda a la tecnología en las escuelas sí para poema Paz Vega con quién charlamos una hora después la actriz ha causado sensación en este festival de Venecia al menos en la alfombra roja por el que les vamos a pasar esta mañana también desde el domingo vamos a poder ver a Paz Vega en Masterchef Celebrity nos lo cuenta

Voz 7 08:40 no

Voz 2 08:41 ah sí

Voz 1161 08:43 abrimos la barra libre teníamos Palabras para Julia palabras de

Voz 8 08:47 Julia de Alicante en el capítulo de hoy hoy no quiero hablar de política ni de guerras plazas mide dictadores Newsom acciones o de méritos no me voy a cagar en Nadir ya sea del cielo de la tierra sólo quiero hacer una petición reclamo es hijo de manera incondicional y sin fianza la libertad de Annie de Aimar Bretos con una única condición que el borró tiene vuelvan ser Bicing de semana vidas Sniace gracias Julia acciones

Voz 1727 09:14 a las cuánto te apagado libertad para que se va de vacaciones ya este lunes estuvo de vacaciones en junio en rojo en el gato juntas

Voz 0027 09:22 aunque son merecidas

Voz 0871 09:25 ya oye Julia una idea

Voz 1727 09:27 porque no nos van Days un poema un poema que nos lean los oyentes esta mañana un juega su poema favorito cada uno el que quiera eh y además eso

Voz 1161 09:36 además de eso pues Juliano quiere hablar de política pero me consta que muchos de ustedes si así que vamos a escuchar a todos aquellos que no han entrado esta semana poemas Ibarra libre política en el nueve uno cinco dos las dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1727 09:53 son las seis iraquíes cinco y diez en Canarias les dejó con Aimar por última vez en quince días

empieza hoy por hoy con Elena Sánchez Marta Galán y Roberto Mahan en la técnica con Jordi Fábrega en la producción

Voz 1663 12:08 el feeling está muy bien que el feeling es bueno pero nosotros vamos a trabajar para conseguir cosas que cambia la vida de la gente y de momento lo estamos consiguiendo

Voz 0027 12:16 es un paquete de medidas progresistas que Gobierno y Podemos han pactado impulsar que va más allá de los presupuestos del año que viene es algo muy parecido a un programa del legislatura y que confirma que tanto Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias tienen no sólo la intención de que este Gobierno llegue a dos mil veinte sino la convicción de que puede llegar entre las medidas que se han comprometido impulsar y para las que ahora tendrán que buscar más apoyos hay cuestiones económicas de ABAO buenos días

Voz 0393 12:41 buenos días y cuestiones sociales o internacionales

Voz 0027 12:43 incluso Carolina Gómez buenos días qué tal buenos días empezar por los cambios económicos Aída sobre todo fiscales Gobierno y Podemos plantea novedades para los autónomos también en el IVA para los productos básico

Voz 0142 12:53 si los acuerdos más sólidos implican el IVA que bajaría para los productos de primera necesidad y los impuestos que pagan los autónomos los que tengan ingresos menores que Salario Mínimo quedarían exentos y el resto pagarían por tramos en función de lo que facturen los detalles de estas reducciones se concretarán en la mesa de trabajo sobre fiscalidad abierta entre ambos partidos y también sobre impuestos Iglesias

Voz 0393 13:11 asume que no habrá un tributo específico para la banca

Voz 1663 13:14 nosotros no renunciamos a una propuesta además que el Partido Socialista compartía con nosotros pero no es menos cierto que el impuesto de sociedades afecta también a los bancos creo que hay buena sintonía pero no quiero anunciar intenciones prefiero anunciar acuerdos

Voz 0393 13:29 el líder de Podemos también ha hablado sobre la subida de eso

Voz 0142 13:32 Salario Mínimo que llegará a los mil euros o trabajar por una ley de Dependencia digna para garantizar las ayudas a los trescientos mil beneficiarios o el pago de las cotizaciones a cuidadoras Iglesias y Sánchez también ha acordado legislar para regular el mercado de alquiler

Voz 0027 13:44 en ese pseudo pacto de legislatura que cerraron anoche Gobierno de Podemos Se incluyen otras cuestiones muy diversas que van desde quitarle las medallas al torturador Billy el Niño hasta reconocer a Palestina como Estado Carles

Voz 0127 13:56 no se alcanzaron ayer varios acuerdos sobre memoria histórica como la creación de un Centro de la Memoria y la retirada de todos los reconocimientos al torturador Billy el Niño un trámite que ya había iniciado el Ministerio del Interior el Gobierno se compromete

Voz 1663 14:09 el tiempo más breve posible hacer las modificaciones legales pertinentes para que éste torturador pierda de inmediato su pensión

Voz 0127 14:20 también se ha acordado la supresión del voto rogado

Voz 1663 14:23 a darnos prisa para trabajar en una proposición de ley que haga que las próximas elecciones autonómicas europeas y municipales los españoles residentes en el extranjero los exiliados económicos tengan todas las facilidades del mundo para poder votar aquí en política internacional nuestro acuerdo cerradas hemos propuesto al Gobierno que firme el Tratado de prohibición de armas nucleares el Gobierno firmará el Tratado de prohibición de armas nucleares

Voz 0127 14:48 sobre los compromisos que no acuerdos la posibilidad de reconocer al Estado palestino el Gobierno se compromete a estudiarlo y a responder pronto

Voz 0027 14:56 hoy escucharemos la valoración del Gobierno la versión del Ejecutivo de Pedro Sánchez porque ayer La Moncloa decidió dejar todo el protagonismo a su socio preferente en sintonía de acuerdo por entre Gobierno y Podemos sintonía de entendimiento entre Gobierno Generalitat de Catalunya

Voz 1234 15:12 quería primero agradecer a al presidente

Voz 1100 15:15 Torra

Voz 1234 15:16 quería agradecer a tanto al conseller de

Voz 0027 15:19 la Junta de Seguridad que se celebró ayer en Cataluña terminó con un compromiso inconcreto pero compromiso de impulsar la neutralidad en los espacios públicos y como casa eso con la puesta o con la retirada de los lazos amarillos bueno pues es lo que nadie concreta Frederic Vincent bon día bon día nada de concreción las ya que tanto el ministro como el conseller d'Interior destacaron la confianza en los Mossos d'Esquadra para que resuelvan los posibles problemas

Voz 3 15:43 existe un compromiso del

Voz 1234 15:45 a garantizar ese espacio público neutral el interior Noguchi

Voz 0027 15:52 era ministro Grande Marlaska y al Consell de al buque rechazaba que haya un problema de convivencia señalaba sin nombrarlos a ciudadanos como responsables de alentar la polémica de los lazos se hizo más concreto el otro compromiso de la reunión

Voz 1234 16:03 en un mes en veinte días la integración efectiva de los Mossos en el disco

Voz 0027 16:09 el circo es el Centro de Inteligencia Contra Terrorismo y Crimen Organizado del que ahora los Mossos d'Esquadra serán miembros de pleno derecho la Generalitat lleva mucho tiempo reclamando lo de hecho ya se había acordado hace más de un año ahora la novedad es que hay un plazo tú un mes para que sea realidad los sindicatos de la Policía Nacional han denunciado el hacinamiento en el que dicen que se encuentra en los agentes que ha enviado el Ministerio del Interior a Cataluña como refuerzo ante el otoño políticamente intenso que se avecina Victoria Moreno buenos días

Voz 0393 16:35 buenos días ruinosas tercermundistas así describe las condiciones en el cuartel de Bruc en Barcelona la Unión Federal de Policía lo ha denunciado a través de Twitter publicando varias fotos que confirman según dicen que el espacio es muy reducido y que hay literas amontonadas incluso en los pasillos en ese cuartel se encuentran ahora mismo agentes antidisturbios de varias unidades de Zaragoza y A Coruña el principal sindicato de la Guardia Civil también se ha unido a la queja recuerda el Ministerio del Interior que no van a tolerar una situación similar a la del llamado barco de Piolín aquel que el ex ministro Zoido eligió para alojar a los agentes enviados a Cataluña para frenar el referéndum del uno de octubre

Voz 0027 17:09 si hay un enfado notable en el entorno de casado por el paso que ha dado esta semana Ana Pastor la presidenta del Congreso pasó de invitar al presidente catalán a que explique en la Cámara Baja María Jesús Güemes

Voz 1461 17:21 Al PP no le ha hecho ninguna gracia que Pastor haya invitado a Torra al Congreso es parece que va por libre y que es su oferta chirría con el discurso de Casado que más que dialogó pide contundencia pero bueno líder conservador ha tratado de cerrar la polémica cuanto antes dejando bien claras las condiciones que pone su partido

Voz 0871 17:38 lo que tenemos que decir es que es exactamente lo mismo que le dijimos a él

Voz 1663 17:42 ajuste voy a más

Voz 0871 17:45 Ibarretxe cualquier presidente autonómico puede venir a las Cortes a presentar una proposición de ley de su respectivo parlamento autonómico para que esa proposición de ley sea votada por los representantes de todos los españoles en sesión

Voz 1461 17:59 nada de una comisión territorial como quiere el PSOE casado dice que él no va a admitir gatera en el Congreso

Voz 0027 18:11 Juan Manuel Santos Martín jefe de personal de Adif ha dimitido tras conocerse que en mil novecientos ochenta y uno cuando tenía el veintiún años firmó un manifiesto en apoyo al golpe de estado de Tejero el 23F han acordado en buenos días

Voz 0127 18:23 buenos días el manifiesto de los cien Se llamaba ese año Santos Martín era teniente asegura que sus superiores le invitaron a firmar ese manifiesto diciéndole que no corría riesgo alguno que sólo buscaba defender la dignidad de la institución militar y lo firmó junto a otros miembros del ejército como el ultraderechista Blas Piñar sitúa una consecuencia al amonestaron con una falta leve impusieron dos meses de arresto aunque pasado el plazo reglamentario eliminaron esa falta de su hoja de servicios Adif asegura La Ser que Santos Martín nunca ha pertenecido a ningún partido político y que avala sus treinta años de experiencia profesional pero acepta su dimisión

Voz 1727 18:54 los editores de libros de texto empiezan el club

Voz 0027 18:57 eso con una queja la disparidad de políticas educativas en las diferentes comunidades autónomas tienen que les están volviendo locos consideran que esa descoordinación perjudica a los alumnos María Manjavacas

Voz 0393 19:07 los editores de libros de texto denuncia la descoordinación de las políticas educativas en cada autonomía que agrandan la brecha entre los alumnos en función de la comunidad en la que estudien tienen unos recursos económicos educativos que ahondan en la desigualdad en unas comunidades libros gratis en otras apenas hay ayudas o becas políticas tan dispares que van en detrimento del alumnado Antonio María Ávila director de la Federación de Gremios de Editores decía que su

Voz 11 19:32 además no es razonable que no seamos capaces de organizar un sistema que sea con carácter nacional porque está muy unido a la igualdad de las condiciones básica que exige la Constitución porque la fragmentación lo que está provocando una profunda desigualdad entre nuestros alumno esto demuestra una vez más la incompetencia e irresponsabilidad de los gestores educativo

Voz 0393 19:52 este curso los libros de texto son uno coma seis por ciento más caros por debajo explicaba la patronal de editores del IPC de agosto de media el gasto por alumno en libros es de ciento dos euros el sector este curso prevé una caída en ventas superior al diez por ciento

Voz 0027 20:07 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias

Voz 3 20:10 la Cadena SER este es el sonido de la confusión

Voz 0027 20:22 instantes después de que un hombre apuñalada anoche al candidato de la ultraderecha en Brasil Paul sonaron que encabeza ahora mismo las encuestas después de que la justicia invalidar a la candidatura de Lula bolso sonaron se estaba dando un baño de masas en un mitin cuando un hombre

Voz 1161 20:34 Ello está en la UCI pero fuera de peligro corresponsal en Brasil Francho Barón saludo

Voz 12 20:39 es el voltaje de la campaña electoral brasileña subido considerablemente después de que el candidato ultraconservador del Partido Social Liberal Yair bolso sonaron haya recibido una puñalada en el abdomen en un acto electoral en la localidad de Lluís de Fora en el Estado de Minas Gerais según el equipo médico que lo ha operado en ingresó en estado grave con daños en una venda en la zona abdominal en los intestinos delgado y grueso pero tras una intervención de dos horas se encuentra estable no obstante según los médicos el candidato deberá permanecer ingresado al menos una semana la Policía Federal ha detenido a un sujeto que ha confesado ser el autor del ataque irse

Voz 0027 21:18 eso supone sin duda alguna de manifiesto

Voz 12 21:20 momento de radicalización que vive la política más específicamente la campaña electoral brasileña bolso sonaron que es militar de la reserva aparece como favorito en los sondeos de intención de voto se ha significado por ser un candidato polémico con propuestas por ejemplo como revisar el estatuto de desarme de Brasil que facilitaría el acceso de la población civil armas

Voz 0027 21:44 Donald Trump está de cacería política se ha propuesto identificar al alto cargo de su Gobierno que ha escrito el artículo sin firma que publicó ayer el New York Times en el que ese alto cargo reconocía que él y otros miembros de la Administración boicotean al presidente en secreto para evitar que aplica sus políticas más impulsiva el vicepresidente del país y el secreto Dario de Estado han tenido que correr a decir en público que ellos no han sido corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 0393 22:08 buenos días la Casa Blanca lleva veinticuatro horas frenéticas intentando dar con el autor de la columna de opinión del New York Times las sospechas del presidente van desde su propio gabinete a las agencias de inteligencia y al Departamento de Justicia un asesor citado por el Times asegura que la Casa Blanca tiene una lista de una docena de sospechoso

Voz 1727 22:27 el vicepresidente ha publicado en común

Voz 0393 22:29 Mikado asegurando que no tiene nada que ver con ese texto el secretario de Estado Mike Pompeo también se ha desmarcado ya ha pedido al autor que deje de soplar a la administración y que renuncia y así hasta una veintena de altos cargos de la Administración que han comunicado públicamente que no han sido ellos ya han arropado al presidente los partidarios de Trump empieza Ana hablar de que los medios están participando en un golpe de estado administrativo el senador republicano Rand Paul ha pedido que se utilice un detector de mentiras un polígrafo para averiguar quién dentro del equipo del presidente forma parte de esa resistencia los asesores de Donald Trump están pensando en pedir a altos funcionarios que firmen declaraciones juradas que podrían ser utilizadas en los tribunales si fuera necesario los críticos del presidente por su parte aseguran que Trump está llevando al país a una emergencia nacional y piden al Capitolio especialmente a los republicanos que reaccionen para evitarlo

Voz 0027 23:22 en Italia la Liga el partido del ultras Albini va a tener que tomar una decisión en los próximos días o cierre el partido y crea otro una refundación Express os se enfrenta a la asfixia financiera porque la Justicia ha ordenado confiscar le la Liga casi cuarenta y nueve millones de euros por malversación

Voz 0858 23:39 Alonso buenos días buenos días la Liga tendrá que devolver ese dinero con sus recursos actuales con los que consigan el futuro la causa se remonta a los tiempos de Umberto Bossi cuando el partido se llamaba Liga Norte él y otros dirigentes desviaron fondos públicos que nunca se han conseguido recuperar ahora Salvini que por aquel entonces

Voz 0871 23:55 ya era eurodiputado

Voz 13 23:57 los datos Pedro que la procura dice no va impedir su tempo Sul Isaías

Voz 1663 24:03 pero

Voz 0858 24:04 de la Autostrade que eso es cosa del pasado incluso ha llegado a utilizar el accidente del puente de Génova en el que murieron cuarenta y tres personas para decirle a la Fiscalía que tiene cosas más importantes que investigar cuenta con el apoyo de su socio de gobierno de los cinco estrellas de su líder de email año se suma la tesis del agua pasada a pesar de que ha convertido la lucha contra la corrupción en una de sus banderas la Liga aún puede recurrir al Supremo pero lo único que ha dicho Salvini

Voz 14 24:33 emo política tranquilamente envía Mollet Tajani con no

Voz 0858 24:36 es que seguirán haciendo política porque tienen a los italianos

Voz 0027 24:39 bueno el diario ABC publica hoy que un dron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se ha estrellado en el mar cerca de la costa de Cádiz sucedió en junio se llegó a poner en marcha una operación para rescatarlo y evitar que la tecnología cayera en malas manos Minerva Marcos buenos días

Voz 0871 24:57 buenos días fuentes de las Fuerzas Aéreas estado

Voz 15 24:59 miden ser consultadas por ABC han asegurado que ninguna persona resultó herida en el accidente aunque todavía se desconoce las causas de la caída todo ocurrió el pasado veintiséis de junio cuando el avión espía se estrelló cerca de la costa de Rota en Cádiz la operación de rescate fue muy rápida el secreto para evitar que la tecnología punta

Voz 16 25:17 era de la nave cayera en manos enemigas este avión espía Estelle Mayor de las Fuerzas Armadas estadounidenses puede elevarse hasta diecinueve kilómetros de altura Higuera para imágenes en tiempo real a cualquier hora del día y en cualquier situación meteorológica

Voz 0027 25:32 el Gobierno de Nepal investiga lo que describe como una enorme trama de fraude en torno al Everest una confabulación entre Guías Montañeros servicios de emergencia y clínica las para estafar a las aseguradoras que cubren los riesgos de los escaladores en el pico más alto del planeta supuestamente los guías y el personal local convencen a montañeros para que estimulen accidentes o exageran sus síntomas para forzar la evacuación y para que las compañías de seguros tenga que sacar la chequera Rafa Muñoz buenas

Voz 1772 25:58 hola buenos días en la mayoría de casos se utiliza al montañero como cebo cuando comienza a sentir leves síntomas de un mal de altura se le engaña para que piense que su vida está en peligro es cuando se llama un helicóptero cuyo traslado cuesta ya más de diez mil euros en el hospital se encargan de exagerar los síntomas para cobrar más dinero por parte del seguro las compañías llegan incluso a servir alimentos adulterados a los turistas para que enfermen y tengan que ser evacuados en helicóptero por eso a partir de este mes los encargados de realizar los rescates en la montaña serán los policías nepalíes

Voz 3 26:32 los deportes

Voz 17 26:35 en Hoy por hoy

Voz 0027 26:41 Juan Antonio San Pedro buenas ideas nueve horas el gran premio

Voz 1161 26:43 de de San Marino que llega este fin de semana ha reavivado el enfrentamiento entre Márquez y Rossi una mala relación que tienen desde Malasia dos mil quince ya va para tres años en la rueda de prensa previa de los pilotos ayer se sumó un nuevo capítulo a una pregunta nuestro compañero Mela Chércoles llegó en su momento sonido

Voz 0268 26:56 este plus si fuera necesaria hacer las paces con Marc Le podría estar la mano como en el pasado o Marc qué crees hongo cuanta lo que ha dicho Valentino de hacer las paces para mí está bien lo mismo que él no tiene ningún problema yo no tengo ningún problema en darle la mano pero bueno las cosas son así que puedo decir es ya la segunda vez pero bueno no hay ningún problema yo seguiré corriendo igual que no necesitamos darnos la mano está todo bien no tenemos ningún problema

Voz 1161 27:31 veremos cómo reciben hoy los tifosi a Márquez en San Marino la casa de Valentino Rossi en esos primeros entrenamientos libres de Moto GP que comenzarán a las diez menos cinco antes desde las nueve Moto3 y después a las once menos cinco Moto2 mal ambiente en las motos y también ambiente enrarecido en la selección española de fútbol plasmado ayer en la rueda de prensa de Isco Alarcón que protagonizó este tenso momento con el compañero Diego Torres del país o lo disco You Tube París

Voz 1663 27:51 una quería preguntarte por esto mismo cuando se meten los rivales atrás como sientes ya

Voz 1161 27:57 el daño al rival residiendo en

Voz 1663 28:00 entre líneas o bajando el centro del campo arriba

Voz 18 28:02 en primera fila no te voy a contratar porque al final diga yo lo que diga tú vas a poner lo que lo que quieras en entre septiembre del periódico así que te voy a dejar que siga esa línea en la que la que estás escribiendo oí Si bueno que que intente molestó

Voz 1161 28:23 lo lo menos posible en lo deportivo la selección viaja hoy a Inglaterra para disputar mañana el primer partido de la Liga de Naciones con el debate abierto en quién ocupará la portería a dos porteros de la Premier sala juegan David De Gea al Manchester United y Kepa del Chelsea por Larguero pasaba Rodri ex del Villarreal ahora en el Atlético de Madrid sobre

Voz 19 28:38 los dos próximos compromisos Inglaterra semifinalista del Mundial hacia finalista van a ser dos exámenes importantes para nosotros si iban a ser partidos importantes no porque estamos jugando cosas en Wembley en su casa bueno será un buen examen para ver dónde estamos a ver cómo salen las cosas no

Voz 1161 28:53 ayer ya tuvimos partidos de esta Liga naciones Francia estrenó su segunda estrella mundialista empatando a cero en Alemania Ucrania venció uno dos en la República Checa ilegales cuatro República Irlanda uno golazo de Gareth Bale en el estreno de kitsch como seleccionador también hoy más partidos Italia Polonia por ejemplo y Turquía

Voz 1727 29:06 o sea ayer las subvenciones imponía tres cero Albania

Voz 1161 29:08 ya tienen la clasificación para el Europeo de Italia el próximo verano goles Oyarzábal Rafa Amiri Borja Mayoral este último en racha goleadora con la selección espera ampliarla en Liga con su nuevo equipo estoy feliz

Voz 20 29:17 el de llegar a un club como el Levante tuve la experiencia de vivir un derbi contra el Valencia y la afición me pareció espectacular y yo creo que este año vamos a creernos a creer en que vamos a hacer algo algo grande

Voz 1161 29:29 tenemos hoy cuarta jornada en Segunda dos partidos a las ocho Las Palmas Nàstic y a las nueve Mallorca Cádiz en la Vuelta Ciclista a la etapa de ayer volteó la clasificación escapada que yo con éxito es líder el español Herrada del Cofidis pasaba por el larguero

Voz 1234 29:40 sí sí me lo creo porque al final hemos luchado para para estar donde estamos tu bueno sabía que era difícil que era complicado pero siempre lo hemos lo hemos intentado hemos luchado para ello

Voz 1161 29:52 hoy decimotercera etapa llega la alta montaña

Voz 21 30:02 otro

Voz 1727 30:10 las seis y media a las cinco y media en Canarias el presidente del Gobierno y el líder de Podemos escenifican algo parecido a un gobierno después de exprimir dos horas de reunión en La Moncloa hablando sobre presupuestos pero no sólo Pablo Iglesias habló de buena sintonía con Sánchez y anuncia acuerdos en materia social en revertir recortes en educación la tarea pendiente de momento es la fiscalidad Mariela Rubio buenos días buenos días

Voz 1450 30:35 es hemos avanzado mucho de cara a un acuerdo global en materia de presupuestos decía Pablo Iglesias que concretaba acuerdos alcanzados con el Gobierno como por ejemplo bajar el IVA a los productos de primera necesidad y rebajar las cuotas a los autónomos pero en materia de fiscalidad los avances eran modestos nada en cuanto al impuesto a la banca a las sociedades o en las transacciones

Voz 0871 30:57 ese sigue siendo el escollo principal así respondía Iglesias preguntado por si renuncia a su impuesto a la banca

Voz 1663 31:04 nosotros no renunciamos a una propuesta además que el Partido Socialista compartía con nosotros pero no es menos cierto que el impuesto de sociedades afecta también a bancos insisto creo que hay buena sintonía pero no quiero anunciar intenciones prefiero anunciar acuerdos como son acuerdos que implican una cierta complejidad técnica porque son acuerdos de Presupuestos Generales en esto prefiero esperar

Voz 1727 31:30 el Gobierno y Podemos acordaban también revertir los recortes en educación suben portal

Voz 1450 31:34 esto las becas bajan las tasas medidas que entrarán en vigor según decía Pablo Iglesias en el mes de septiembre también acuerdos en materia de Memoria Histórica se retirará la medalla a Billy el Niño y se creará un museo de la memoria

Voz 0027 31:48 ya terminado en el Congreso el a comisión de investigación sobre la crisis financiera en España

Voz 22 31:53 se habla mucho estos días te impuestos a las empresas al sector bancario nos gustaría que estos debates fueren racionales Santander por muchas razones que menciona anteriormente no gana dinero en España todo el beneficio viene otros países desde hace seis años de este negocio total en España no genera beneficio

Voz 0027 32:08 es el consejero delegado del Santander José Antonio Álvarez que ya lo escuchan señala que aunque llevan seis años sin ganar dinero en España su contribución a las arcas públicas en dos mil diecisiete fue de mil ciento treinta millones de euros a las catorce comunidades autónomas afectadas por el fraude de ídem y tal han pactado con el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata un sistema para coordinarse y compartir los datos de las decenas de miles de perjudicados y agilizar así la investigación Mientras tanto los afectados siguen explicando las secuelas físicas graves que les deja el

Voz 23 32:39 el agujero me provocaba eso que un mejor dada la boca y me lo hago por la nariz y el ojo o que no podía inflar un globo o que no podía aspirar con una pajita si hablaba con alguien que no estaba cómodo reflujo de la ellos hay bajaba

Voz 0027 32:53 cómo se circula a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 24 32:56 buenos días hasta ahora en Barcelona en es la nacional ciento cincuenta y dos está cortada por unos deslizamientos y un accidente está complicando la circulación en Donostia en la GI veinte en sentido Cantabria además en Guadalajara cuidado por un vehículo que está ardiendo en Taj anejos sentido Zaragoza iba el último precaución por la intensidad de la niebla en Lugo está cortada la A ocho a su paso por Mondoñedo

Voz 0027 33:18 solo y en la mayor parte de España con pocos cambios en las temperaturas aunque no se descartan tormentas en Baleares Cataluña y la Comunidad Valenciana tormentas que se irán extendiendo al resto de la península a medida que avance el fin de semana

Voz 28 34:19 el servicio de Nadal que es asegura ya prácticamente que el partido con My vemos a Javier del Pino en la grada no se pierde una Javier del Pino de lo pende Estados Unidos Michael Javier no te que estar ya en Madrid preparando la vuelta de vivirse hechos los ochenta días pero como en este hombre de Chen S ya no es pasión es enfermeras enfermedad de estas son entrado a contra este dato un doble que va de tuits engaña a todos los jefes expresó

Voz 24 34:47 en el Soccer

Voz 28 34:49 mirando Echenique prácticamente hasta la final del ocho y nueve que es la seré vivir él estará en relación menos mientras tanto cobrando eso sí que es un Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos

Voz 29 34:59 a vivir que son dos días sábados y domingos de

Voz 0393 35:02 de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 1100 35:05 no

Voz 3 35:07 en Hoy por hoy ese de España

Voz 1727 35:17 son las siete menos veinticinco la A6 menos XXV en Canarias y comenzamos hoy esta mesa de España con una nueva medida para intentar luchar contra las agresiones machistas en Vigo cuando los taxistas termine en una carrera la van a tener que esperar a que sus clientas entren en el portal si ella se lo piden esta norma Anti acoso del Ayuntamiento se une a la que ya han implantado en los autobuses urbanos que están obligados a parar donde se lo pidan las mujeres María Dios bos días

Voz 0268 35:46 dos días hasta ahora era una petición habitual de las usuarias a los taxistas de hecho la propia medida la propuso el sector al Ayuntamiento ante el problema creciente de la violencia machista muchos conductores accedían a quedarse esperando unos segundos Testino tenían prisa ahora será obligatorio siempre que lo pida la mujer el concello ya la ha dado el visto bueno a la ordenanza que regula los más de quinientos cincuenta taxis de Vigo donde se incluye esta herramienta no es la única relacionada con este servicio destinada a la seguridad de las mujeres los taxistas tienen otro acuerdo con la Xunta de Galicia para que la Administración autonómica corra con los gastos en el caso de cono mujer necesita ser trasladada de su domicilio por malos tratos

Voz 1727 36:22 luego volvemos a Galicia ahora nos quedamos en Madrid con Laura Gutiérrez buenos días la buenos días ochocientos alumnos empiezan hoy el curso en Infantil Primaria con centros todavía en obras hay colegios que están a estas alturas rodeados de ladrillos andamios o con taladradoras a pocos metros

Voz 0871 36:39 ejemplo en el colegio Averroes de Arroyomolinos que está

Voz 1727 36:41 a medias

Voz 30 36:44 dados eh remates sin terminar agujero solo bordillos acabo de ver que no lo había visto un alto nivel de cómodos metros desde el parque infantil hacia abajo que es allí habrá niños de cinco años que sabe a las altas después el peligroso no lo había había

Voz 1275 36:58 en el temprana les de San Sebastián de los Reyes estarán rodeados de escombros y andamios los baños no están terminados y las familias decidirán esta mañana si dejan a sus hijos en el cole en Valdebebas en la capital van a dar clase en el comedor en el Miguel de Cervantes de Getafe otra vez en pasillos y despachos

Voz 31 37:13 hemos sufrido los desplazamientos a otro centro hemos tenido que convivir con clases de los pasillos tres años conviviendo con obras este cuarto año empezamos las el curso El Pozo habilitando sala de profesores despachos y todo esto hace disponible como aulas porque para todos los niños

Voz 1727 37:28 los obreros trabajan a contrarreloj en otros tantos centros

Voz 1275 37:30 en Madrid mientras que las familias de un cole de Leganés entraba hincó harán huelga esta mañana no por las obras

Voz 0871 37:35 sino porque dicen que no hay recursos suficientes para atender a los niños que tienen necesidades especiales

Voz 1727 37:40 gracias Laura a la Xunta de Galicia va a tener que pagar tres mil euros a la familia de un menor por no haberlo protegido frente a una situación de acoso escolar que el alumno lleva cuatro años soportando el bullying de sus compañeros que llegaron a decir que era un fantasma cerdo asqueroso que había que hacer que no saliese vivo de la clase bueno pues este curso si no hay cambios va a tener que compartir María clase con esos mismos compañeros

Voz 0268 38:05 agresiones patadas insultos y amenazas es lo es a lo que es están sea estado enfrentamos este niño ordenaron desde que cursaba Primaria no fue hasta primero de la ESO cuando la familia pudo detectarlo un año después lo cambiaron de aula pero la cosa siguió en el autobús escolar al coincidir con los agresores una situación en la que hay que sumar amenazas por vía Whatsapp ahora una magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol concluye en una sentencia que hubo un acoso continuado prolongado en el tiempo no detectado y que cuando se detectó Nos adoptaron todas las medidas establecidas en la legislación por lo que el acoso persiste la indemnización que debe pagar la Xunta a la familia del menor es por daños morales por su responsabilidad a no actuar correctamente para evitar

Voz 1727 38:44 Vueling buen fin de semana María un beso igualmente

Voz 0268 38:47 Pepa

Voz 3 38:53 eh

Voz 1727 38:54 Córdoba la fuerza de mucha gente ha conseguido corregir una injusticia María Eugenia Vílchez buenos días buenos días Pepa una petición en Change punto org ha logrado que dos ancianos separados en distintas residencias

Voz 1473 39:08 tras setenta años juntos vuelvan a reencontrarse fue la nieta María Eugenia la que emprendió la batalla si se llaman Ana hay Francisco matrimonio que se ha llevado la vida juntos pero hay determinados separados porque no había plazas en la misma residencia ancianos para los dos

Voz 1727 39:21 su nieta Irene inició una campaña en Change

Voz 1473 39:24 por qué ha conseguido más de ciento cuarenta y cuatro mil firmas para dar a conocer el caso para pedir el apoyo de la gente y la Junta de Andalucía ya ha anunciado que en breve los los mayores van a volver a estar juntos con plaza en la misma residencia de momento la familia espera que sea cuanto antes desde mayo están separados por siete kilómetros los que separan las dos residencias en las que están

Voz 1727 39:43 Villar alto sevillano del Duque de seguimos en Andalucía porque una edición más el flamenco enciende Sevilla Natalia la Bienal rinde homenaje a Triana en su vigésima edición

Voz 32 39:58 donde sí una procesión de batas de cola por el puente de Triana anunciaban la llegada de la Bienal junto al río Guadalquivir un baile colectivo seguido por varios cientos de personas y a través de Internet se convertía en el pistoletazo de salida de la cita más importante del flamenco mundial José Valencia María terremoto y perra que bajo la dirección del bailaor José Galán daba el pistoletazo anoche de salir esta cita que contará con sesenta y dos espectáculos en las próximas semanas en los principales teatros y en las calles de la ciudad con artistas como Farruquito podrá antes que pondrá el broche final

Voz 1727 40:32 Natalia pedales un abrazo a para

Voz 33 40:40 me como mucho Game Boy and

Voz 1727 40:52 la Mesa del Mundo la abrimos en Marruecos la justicia de ese país ha imputado a los once jóvenes que violaron y torturaron durante dos meses a Khadija la chica de diecisiete años nuestra corresponsal de Marruecos Sonia Moreno ha podido hablar con su familia horas después de que esa chica de que la joven acudir al juzgado donde ha coincidido con los presuntos violadores

Voz 1594 41:15 llegaron custodiados por la Policía hay esposados para que a puerta cerrada se les identificara e informarles de los cargos que se enfrentan cada uno el proceso continuará el diez de octubre fecha en la que declara a la víctima a pesar del apoyo con el que contó familiares de algunos detenidos irrumpieron en el tribunal una foto de Mohamed VI apelando justicia al Rey y adiós posteriormente dejaría recibió la SER en su casa de a tallar la menor reposaba cansada después de la prueba de ADN y el examen ginecológico que le hicieron la víspera del juicio en Casablanca por orden del fiscal su padre habló con la SER sobre su estado

Voz 14 41:45 a que visita

Voz 1594 41:49 la situación psíquica y física de mi hija es normal ni bien ni mal después de los análisis Lai de la Vuelta a Casablanca las amenazas toma medicinas para dormir querida

Voz 1727 42:01 la menor estuvo tranquila y entera en el juicio tapada

Voz 1594 42:03 con faldas y camisas largas además de un guante en la mano derecha que escondía los tatuajes que denunció que hicieron los detenidos

Voz 1727 42:15 cerramos la Mesa hoy en Hollywood que ha perdido a uno de sus iconos esta noche ha muerto el actor bar Reynolds protagonista de películas muy taquilleras en los años setenta pero que nunca consiguió el Oscar Pepa Blanes

Voz 1463 42:28 bar Reynolds es uno de los artistas de Hollywood más famosos de la década de los setenta y principios de los ochenta protagonizó películas como The AMS los caraduras en las que encarnaba el papel de macho de los ochenta jugador de fútbol americano su bigote y su condición de estrella de la televisión hicieron que su carrera se quedará luego a medio gas hasta que en el noventa y siete lo rescató Paul Thomas Anderson para Boogie Nights película con la que fue nominado al Oscar ganó el Globo de Oro

Voz 24 42:55 Mother

Voz 34 43:02 y uno a pesar de su edad esos problemas cardiacos no había dejado de trabajar de hecho era uno de los fichajes de Tarantino para su nueva película que estrenará en verano

Voz 35 44:58 a ir paso a paso

Voz 0393 45:03 o que la montaña exalta dice José Mari

Voz 35 45:05 buenos días Pepa a su paso Sánchez botes

Voz 14 45:08 todos los mimbres para que el agua del pacto que le llevó a La Moncloa

Voz 1100 45:12 los escape por las rendijas del Camacho el presidente ha entendido a la perfección el décimo del número ochenta y cuatro Dívar reforzando las alianzas son muchas las manos extendidas hacia Cataluña de su encuentro con Torra conversaciones sobre los reservadas de Calvo autorizados desde la Generalitat compromiso es difuso si precarios nebulosa que todos saben que nunca se despejara mientras los políticos presos en las cárceles además de salvar una día dando allí uno uno de octubre sientes Humanes insoportables ayer tocó Pablo Iglesias sesenta y siete escaños de oro puro acuerdo es genérico sobre memoria histórica revertir los recortes del PP regular los alquileres subir las pensiones que el envite reformas fiscales para lograr más ingresos por supuesto políticas de izquierdas como era obligado pero ahora empieza el lío que hay que pasar de las musas al teatro de reformar las letras y números sobretodo números de estas cosas de la política bonita y hay que cerrar las cortinas con Bruselas en la cabeza la ministra Calviño un nuevo a pasar ni una que para eso está perfilaron la izquierda el de Portugal salva el examen europeo año tras año porque no iba a hacerlo España tarareen pasito a pasito ojo izquierdo

Voz 0871 46:47 hoy vamos a cerrar la tertulia allí cerca cerca de las nueve y media de la mañana

Voz 1161 46:51 com poesía así que les hemos invitado a leer unos poemas que alegría que sean animado buenos días

Voz 37 46:58 buenos días Pilar de Madrid me sumo a la libertad de Aimar Bretos y me encanta lo de la poesía de Luis García Montero para mí es una maravilla os voy a leer un pequeño poema de otro que me gusta que es Ángel González

Voz 1482 47:12 el si la sombra deslumbrado se pliega el resplandor de tu sonrisa retrocede ante Tim pasa sin prisa de gris arrojo de naranja a nada imaginar aún más la desbandada súbita de palomas que imprecisa despliega contra vuelo de la brisa la claridad de su bandera nada no es más que tú disperso pensamiento que tiñe de colores de la tarde con la luz que deban a tu cabeza Palomar golpeado por el viento cierra los ojos guarda pues ya arde en el cielo bastante tu belleza

Voz 3 47:46 queda que aspirar un beso un beso

Voz 1161 47:48 eso Antonio Motril

Voz 14 47:51 pues verá el esplendor

Voz 38 47:54 la gloria en las flores no nos afirmamos porque la belleza persiste en el recuerdo

Voz 39 48:02 gracias otro Antonio Antonio Fuentes Sevilla de Pablo Neruda residencia de la tierra donde estrofa de caballo de los sueños innecesario viendo Mel los espejos con un gusto a semanas a biógrafos a papeles arrancó de Mi corazón al capitán del infierno establezco cláusulas indefinidamente tristes vago de un punto a otro sorbo ilusiones conversó con los tres ex sus nidos ellos a menudo con voz fatal y fría cantan y hacen huir los males fisios

Voz 1161 48:39 Jorge nos recita un poema de José Carlos Valverde poeta local de su localidad de

Voz 3 48:44 no hay morada más Burstyn y recuerdo ahí en esas el aún Itu mira Carles Burgos