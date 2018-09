Hoy por Hoy (07/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias bueno qué tal está muy buenos días será que es viernes el día en el que todo se ve con un poco más de optimismo pero echen la vista atrás y traten de recordar el tiempo que hacía que no escuchábamos a dirigentes españoles utilizar estas palabras Pablo Iglesias a la salida de la reunión en Moncloa con el presidente Sánchez

Voz 1663 00:42 nuestra voluntad de ser socios del Gobierno ICO gobernar juntos desde el Parlamento y en ese sentido espero que las cinco mesas de diálogo y negociación que ya tenemos constituidas

Voz 1 00:54 avancen y que ya en el mes de octubre podamos algún

Voz 1663 00:57 es un acuerdo global sobre los Presupuestos Generales del Estado

Voz 1727 01:01 el ministro del Interior Grande Marlaska a la salida de la Junta de Seguridad en Barcelona en la que se vio con el presidente Torra

Voz 2 01:08 está Junta de Seguridad yo creo que es una manifestación absolutamente clara y evidente de la voluntad el compromiso de ambas administraciones de cooperación de lealtad institucional

Voz 1727 01:20 yo ahora vamos con la letra pequeña en La Moncloa un Pablo Iglesias que se esforzó en pasar de puntillas por los temas que más les separan señaló que hay acuerdo ya para bajar el IVA a los pro actos de primera necesidad y reducir impuestos a los autónomos y que además trabajarán para reformar el IRPF regular los precios del alquiler revertir los recortes en educación y sanidad y retirar las medallas pensé Saville el niño y qué pasa con los límites que impone Bruselas preguntas de los periodistas

Voz 1663 01:51 cuando nosotros seamos Gobierno asumiremos la interlocución con Moscovici o un tinto que es una interlocución que de momento le toca al Gobierno nuestra obligación es lograr que haya políticas que favorezcan a la mayor a las mayorías sociales de nuestro país

Voz 1727 02:08 y qué hay de la letra pequeña en Cataluña en qué se traduce la lealtad de la que habló Marlaska sobre los encontronazos en la calle por los lazos amarillos por ejemplo compromiso compromiso de rebajar la tensión pero con matices

Voz 2 02:21 lo importante y lo relevante es que existe un compromiso de garantizar ese espacio público neutral

Voz 3 02:30 para todos los ciudadanos esa misma Kun seguiría desde la Conselleria d'Interior no consideramos que tengamos un problema de convivencia pero sí es verdad que a partir de la segunda quincena de agosto y a raíz de unos llamamientos de un partido político concreto sí es cierto que ha habido más hechos

Voz 1 02:47 llegó Messi

Voz 1727 02:51 pero este viernes siete de septiembre hay que mirar también a León

Voz 4 02:56 veinticuatro horas al día siete días a la semana el dolor aquí gente para que la empresa no supo al monte tenemos hipotecas tenemos hijos para de esta sus números son dos mil personas hasta el final quedamos unas total es una zona que si no hay empleo la gente ese baile de colas

Voz 1727 03:09 todo miles de personas se han manifestado esta noche en la capital para exigir a la multinacional Vestas que mantenga abierta la planta de componentes eólicos que tiene en Villadangos del Páramo una fábrica en esa que ha recibido millones de euros en ayudas públicas Ike amenaza ahora con cerrar echar a todos los trabajadores están en juego casi cuatrocientos puestos de trabajo directos eso aquí en Brasil ha señalado al candidato ultra las presidenciales haya ir bolso sonaron durante un acto electoral está fuera de peligro y en Italia un juez ha ordenado embargar cuarenta y nueve millones de euros a la Liga de Salvini por una supuesta estafa electoral hace diez años

Voz 5 03:50 sólo absolutamente en los pasos colaborando no me turba mínimamente

Voz 1727 04:00 en los deportes la Vuelta Ciclista entra hoy en la alta montaña con tres etapas duras y nuevo líder Sampe

Voz 1161 04:06 el español del Cofidis Jesús Herrada que si cree si se cree llevar ya el mal

Voz 1727 04:09 sí rojo símbolo creo porque al final

Voz 6 04:12 hemos luchado para para estar donde estamos ahí tú bueno sabía que era difícil que era complicado pero siempre lo hemos intentado hemos luchado para

Voz 1161 04:21 el nuevo líder después de doce tapas aventaja en tres minutos veintidós segundos a Jade en un segundo más Alejandro Valverde hoy primer día en el que defenderá el jersey de líder ya en la alta montaña dos puertos de primera el segundo el ámbito de la campeona después de ciento setenta y cinco kilómetros mañana final en Nava el domingo en la mítica de los Lagos de Covadonga

Voz 1727 04:39 unos queda el pronóstico del tiempo al comienzo del fin de semana Jordi Carbó buenos días

buenos días momento y todavía hará sol en la mayor parte del país ahora ambiente fresco poco de calor durante la tarde nuevas tormentas esta tarde cerca del Mediterráneo pero menos violentas que en las últimas jornadas en cambio el fin de semana poco a poco irá complicando especialmente en el centro su el este de la península tormentas durante las tardes del fin de semana que de nuevo ganarán en severidad

Voz 0738 06:20 buenos días del presupuesto español hablará hoy en Villena a sus colegas la ministra Calviño con voluntad de transformar los pactos en Moncloa en garantía de estabilidad y futuro a la ministra dice su entorno confía en convencer de que es factible cumplir los objetivos y aumentando ingresos red distribuyendo gastos ya previstos un discurso para el que ahora mismo hay que decirlo cuenta con el apoyo implícito del equipo europeo aunque aumentar las pensiones ha sido siguen previsto desde Bruselas un tema conflictivo sobre el que esperamos hoy se pueda pronunciar el comisario yo Moscovici comisario de Asuntos Económicos aunque la Comisión insiste en que no quiere entrar en los detalles hasta recibir del Gobierno el borrador oficial de peso

Voz 1727 07:09 pues estoy más letra pequeña después de la exhibición de entendimiento y cordialidad que hicieron ayer el Gobierno y la Generalitat de la agitación social en Cataluña se encargan los CDR un miembro de esos comités autodenominados en defensa de la República ha huido a Bélgica para esquivar para huir de la justicia española que lo acusa de rebelión y terrorismo Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 1509 07:32 donde el joven reapareció ayer después de que la Guardia Civil no le encontrara en su casa cuando fue a detenerlo el pasado mes de abril

Voz 7 07:37 es la parte cree que es la

Voz 1663 07:39 alguna buena formadas aquí decía que

Voz 1509 07:42 elegido el exilio para seguir luchando contra lo que califica de represión Le acompañaba uno de los abogados del ex president Puigdemont que confiaba que al final sólo le acusa de desórdenes públicos

Voz 1727 07:51 esta semana seguimos incorporando voces a Hoy por hoy con miradas sobre la vida de nuestro país hoy el periodista del país Xosé Hermida que le ponen ironía al desparpajo con el que desde el Partido Popular critica ahora a la radiotelevisión pública española

Voz 10 08:10 de repente el sectarismo se ha instalado en Televisión Española atrás quedan ya los tiempos de esplendorosa pluralidad cuando los casos de corrupción brillaban en las secciones de noticias breves de los telediarios ahora nos advierte el PP la tele pública ha vuelto a caer en las garras totalitarias tanto es así que sus periodistas ya han dejado de vestir de negro para denunciar las manipulaciones seguramente dados por los nuevos demonios orwelliano de Torrespaña menos mal en otros lugares el PP mantiene a raya el sectarismo en Galicia por ejemplo allí a los informadores de la televisión autonómica también les ha dado por vestir de negro los viernes y una de las más conocidas de sus locutor locutora ha protagonizado un escándalo cuando fuera de su horario de trabajo presentaba una gala benéfica de la Asociación contra el Cáncer en el auditorio se encontraba el presidente Feijóo y la presentadora se permitió venderle al explicar al público los motivos por los que ya vestía de negro por si fuera poco los directivos de tu Vega descubrieron con horror que la locutora se había aprovechado de servicio de maquillaje de la tele pública para acudir a la gala benéfica por eso le han abierto un expediente con amenaza de despido

Voz 1663 09:21 contra el sectarismo siempre hay que actuar sin complejos

las siete diez las seis y diez en Canarias

Voz 13 10:43 hoy por hoy Vita bueno

Voz 1275 10:46 se ha desatado una auténtica caza de bruja

Voz 1727 10:48 así en la Casa Blanca para intentar desenmascarar al autor del artículo The New York Times

Voz 15 10:53 sí

Voz 7 10:56 el INCIBE

Voz 1727 10:58 versión una traición una cosa horrible decía Donald Trump esta noche Montana Trump que encabeza la búsqueda enloquecida de ese alto cargo que asegura formar parte de un Estado paralelo en la Casa Blanca para frenar sus desatinos políticos más de veinte miembros de su gabinete han difundido comunicados negando ser los autores de ese artículo sean auto descartado el secretario de Estado Mike Pompeo también el vicepresidente Mike Pence tiene Estados Unidos también llega la decisión de la fiscal de Nueva York de abrir una investigación contra las ocho diócesis católicas del Estado trata de averiguar si en cubrieron a sus párrocos ante denuncias de abuso sexual corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 11:42 los fiscales generales de Nueva York Nueva Jersey han empezado a investigar a todas las diócesis católicas de sus estados como parte de una gran investigación civil sobre presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes a menores de edad mientras New Jersey ha abierto una investigación criminal la fiscalía de Nueva York ha activado dos divisiones para investigar a las ocho diócesis católicas del Estado

Voz 16 12:05 unas el Buró de caridad es que investiga si las diez

Voz 1510 12:07 insisto en cubrieron de alguna manera casos de abusos la otra es la división Criminal que investiga directamente los presuntos crímenes cometidos por curas y desde que hace tres semanas el fiscal de Pensilvania revelara denuncias por abusos a más de

Voz 1727 12:21 mil niños por parte de unos trescientos hacer

Voz 1510 12:23 datos durante décadas los fiscales generales de un total de seis estados del país han abierto investigaciones ya han empezado a solicitar registros a las diócesis locales la mayoría de los obispos asegura que cooperará

Voz 1727 12:36 son las siete y doce minutos de la mañana a las seis y doce en Canarias en apenas seis meses empieza el periodo de transición para que Reino Unido salga de la Unión Europea y desde que ese voto el referéndum aquí en España se ha disparado el número de británicos que se inscriben en el examen para conseguir la nacionalidad desde junio del dieciséis hasta agosto del dieciocho las peticiones se han multiplicado por quince lo ha contado Julia Molina en el programa de la SER de buenas a primeras

Voz 1509 13:04 cuando llevas cincuenta años viviendo en un país no imaginas que en algún momento te vayan a decir que no es el tuyo que ya no puede disfrutar de los mismos derechos que has tenido siempre es el caso de Anthony look lleva más de media vida en España con pasaporte británico eso sí pero ante el Brexit ha decidido pedir la nacionalidad española en este tiempo no le ha hecho falta un DNI español pero con el Reino Unido fuera de la Unión Europea teme que cambie las cosas no uno Monzón incorporado con él

Voz 17 13:30 estoy casado y con dos hijos de españoles y no la necesidad convertirle nacionaliza en español simplemente estamos en Europa claro

Voz 1509 13:43 mismo caso el de Camilla ella indignada con los resultados de que el referéndum de dos mil dieciséis decidió movilizar a los más de trescientos mil británicos que viven en España desde su Asociación Euro Science luchan porque el Gobierno español les otorgue la nacionalidad

Voz 18 13:58 en un Trade mostrar sus reivindicaciones y muestra preocupación otro aspecto que pedimos seguimos pidiendo y hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores es la posibilidad de conocer la la nacionalidad

Voz 1509 14:12 como ellos mil británicos se han apuntado los exámenes para conseguir el papel que los identifique como españoles aunque ellos hace tiempo que se sienten así

Voz 9 14:26 vital

Voz 1727 15:43 hombre iban a viajar a Florencia atención a esto no se les ocurra comer un helado por la calle el Ayuntamiento de esta ciudad italiana va a multar con hasta quinientos euros a quienes beban y coman en el casco antiguo Rafa Muñiz

Voz 7 15:55 ni morder ni sorber un y masticar todo esto está prohibido ya en las calles del centro de Florencia el alcalde de la ciudad se ha defendido asegurando que no es una medida recaudatoria sino una ordenanza municipal que tiene un doble objetivo primero combatir a los turistas maleducados que según el alcalde no se preocupan por recoger la basura que generan al comer y al beber en la calle el segundo incentivar el consumo en bares y restaurantes los comerciantes dicen que es imposible que la responsabilidad caiga sobre ellos el Ayuntamiento les ha obligado a colgar carteles en inglés e italiano advirtiendo de las multas por comer en la calle que van de los ciento cincuenta a los quinientos euros

Voz 1727 16:42 y también en Italia últimos compases en el Festival de Venecia hoy se proyecta la única película no occidental la japonesa matanza mañanas entrega el León de Oro de una edición muy polémica por la ausencia de mujeres por el cambio del modelo audiovisual María Guerra

Voz 5 16:59 la película

Voz 1509 17:00 de samuráis matanza del director de culto Shinya

Voz 1275 17:03 la moto cierra hoy la competición de esta Mostra

Voz 1509 17:06 que ha perdido la placidez de las especulaciones estéticas

Voz 21 17:09 donde la reivindicación feminista ha crispado los nervios de algunos periodistas directores muy inquietos ante la posibilidad de que llegue la igualdad real

Voz 1509 17:21 de veintiun películas aspirantes al León de Oro que se entrega mañana sólo una está dirigida por una mujer la australiana Jennifer Kent que presentó el ruiseñor la historia de una convicto irlandesa en Australia a la que violan y asesinan a su familia ella se lanza la venganza junto a un aborigen que la acompaña en la proyección de prensa la película recibió aplausos pitos y algunos escucharon insultos machistas a la directora que ayer respondía

Voz 1727 17:47 sí

Voz 1663 17:49 en encara fue hecha te dicho

Voz 1509 17:53 me siento muy orgullosa de mi película que soy la historia que necesita ser contada en dos mil dieciocho las mujeres tenemos una posición muy precaria en el mundo yo voy a seguir defendiendo los valores del amor la compasión decía Jennifer que su película tiene un guión irregular pero reflexiona sobre la necesidad de ver las consecuencias reales de la violencia sexual racial

Voz 8 18:23 a un minuto y medio para seguir escuchando sus poemas bon día a día Xavi desde Barcelona yo no sé a sus Senado con este poema de en Catral os leo la última estrofa es cuando afirmó que hay veces clave fue de una samba en sin contarles a China sola fondo al Comella y al jazz de la salgan China o la Lluna que Safina al morir en realidad es cuando afirmó que debe chusca Fall de una al mes y Xavi

Voz 23 18:53 en el mejor de ella algo menos trascendente cuando ese caso Susana aseguró el confesor por cada falta algo no suelen decana del dossier pervive en presente y casa de hija mía no haga siendo tontería porque a la gente buen ya buen día Rafael

Voz 24 19:10 buenos días Mari Pepa soy María José de Barcelona o regalo este brevísimo poema de mi libro un espejo vacío viaje poético así en las entrañas del Alzheimer alguna vez leí que morimos cuando nuestros recuerdos muere yo he comenzado olvida habrá empezado a morir

Voz 1727 19:32 gracias muchas gracias María José un beso buen fin de semana

Voz 8 19:35 otro de Aimar menos mal que hay quién se acuerda

Voz 25 19:38 mi terminamos en Inglaterra que no

Voz 26 19:40 pues el carro salir cuando tenso que que Fuchs Negra sombra que me asombra es o pedos los cabeza les tornas Facenda me mofa cuando más sino que si da nombre sumó el teníamos tres ir estrella que adquirirla quiere suelen tu que hizo a partir ahí

Voz 27 19:57 motitas gracias en Picos Teresa de Ourense buen fin de semana todos

a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 13 20:07 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:11 qué tal buenos días diecisiete grados ahora mismo en la Gran Vía con chubascos débiles hoy en la sierra Icon tiempo tranquilo

Voz 7 20:17 en el resto de la región es el día de la vuelta al cole Mata

Voz 1275 20:19 dice ayer empezaron los más pequeños en las escuelas infantiles y en las casas de niños y hoy le toca a los colegios empiezan las clases en Infantil y Primaria pero ochocientos alumnos van a encontrar o un un centro sin terminar en obras aviso de Ciudadanos ante otro inicio de curso con problemas Ignacio Aguado

Voz 28 20:37 si yo fuera presidente de la Comunidad de Madrid el señor Manrique yo estaría cesado desde hace meses pero lamentablemente en la Comunidad de Madrid no hay intención de cambiar las cosas el Partido Popular está cómodo cómo gestionan las infraestructuras educativas cómo gestionan la educación yo sinceramente no lo estoy y creo que hay muchos miles de familias que tampoco lo están por lo tanto si nos han gestionado mejor si está en planificar mejor lo que le volvemos a Peer una vez más pues aparte colección

Voz 1275 21:00 obras niños sin centros sin todos los docentes en clase según datos de Comisiones Obreras siguen faltando mil quinientos profesores en este inicio de curso cuatrocientos de ellos no podrán estar hoy en sus centros porque fueron nombrados anoche al filo de la medianoche tienen que realizar hoy sus trámites de contratación en el repaso los muchos centros donde hoy las familias van a encontrarse con las obras en marcha está el colegio temprana les de San Sebastián de los Reyes rodeado de escombros ir andamios padres y madres van a decidir esta mañana si dejan Finnan vente a los niños dentro SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 0325 21:33 indignación entre las madres y padres del colegio temprana les de San Sebastián de los Reyes la Comunidad de Madrid les prometió que el nuevo edificio de Primaria estaría listo para este curso que ahora arranca pero las obras aún no han finalizado son hasta cincuenta niños y niñas de entre cinco y seis años que según denuncian las familias estrenar un colegio Ntra andamios máquinas y montañas

Voz 1727 21:53 de arena Noelia es una de las madres

Voz 29 21:56 crea una gran incertidumbre porque veo que mi fijos en este caso mi hija está rodeada literalmente por las obras va a tener obras arriba abajo a los lados hizo de todo las zonas exteriores

Voz 0325 22:07 el Gobierno de Sánchez ha puesto de su lado exigen la dimisión del consejero Rafael Van GRE Ken y piden a la Comunidad que no permita abrir el centro sin garantizar la seguridad de los alumnos la Consejería por su parte asegura que los niños para poder empezar el curso con normalidad y que todo se ha hecho conforme a la ley según fuentes de Educación disponen de un acta que no licencia de ocupación firmada por los técnicos de la Comunidad por la propia constructora en el colegio Miguel de Cervantes de Getafe donde los niños van a tener que dar clase otro año más ya van cuatro en pasillos y despachos las familias han convocado una sentada esta mañana a las puertas del centro y un encierro a partir de esta tarde en la Consejería de Educación un año más vuelve a culpar de los reto

Voz 7 22:45 casos a las constructoras la comunidad educativa culpa a su política de construir los centros por fases

Voz 1275 22:53 es viernes es siete de septiembre más noticias en titulares con Enrique García

Voz 1031 22:56 Manuela Carmena confirma que anunciara este mes y repite o no como candidata a la Alcaldía por ahora Madrid sobre si tiene tomada la decisión la alcaldesa dice que está en ello y su equipo espera que repite

Voz 1275 23:06 la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid Purificación Causapié pidió una vez más la dimisión de la concejala Romy Arce lo hace después de que la concejala tuviera que suspender el último pleno de Usera porque un grupo de asistentes como dice increparle a la portavoz adjunta del Consistorio Inés Sabanés dice que lo banalizar un repartidor de un supermercado de treinta y cinco años muere otras caer

Voz 1031 23:25 por el hueco de una escalera de un cuarto piso a doce metros de altura después de

Voz 1275 23:28 al realizar la entrega en una vivienda de la capital

Voz 1031 23:31 varón falleció en el acto y se desconocen las causas

Voz 1275 23:33 la caída en deportes Hombrados el portero madrileño ex del Atlético de Madrid y actual presidente de la Federación Madrileña de Balonmano hará hoy historia al comenzar su vigésimo sexta temporada en la Liga Asobal a sus cuarenta y seis años desde las ocho y media visita al Granger Granollers con el Balonmano Guadalajara día veinticuatro minutos de la mañana volvemos a las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 24:04 buenos días es viernes en Madrid a esta hora notamos intensidad en la M40 de Vallecas a Coslada sentido Aa2 en el norte desde Pozuelo hasta pasados los túneles del Pardo sentido A uno practicamente en todas las entradas habituales a la capital lados Torrejón a cuatro Pinto a cinco Alcorcón y A6 en la zona del Plantío

Voz 1275 24:20 el tiempo que no se espera para el fin de semana Jordi Carbó buenos días

buenos días de los tres días que quedan para que acabe la semana hoy es el que podremos disfrutar de más horas de sol subiendo durante la tarde van a crecer nubes con chubascos que pueden afectar cualquier punto de la comunidad los más intensos en el extremo sur también en puntos de montaña temperaturas parecidas a las de ayer todavía calor durante la tarde pero muy moderado fin de semana las tormentas irán a más más intensas y más persistentes las temperaturas bajarán de manera apreciable

Voz 1663 24:41 fin de semana las tormentas irán a más más intensas y más persistentes las temperaturas bajarán de manera apreciable

Voz 34 28:13 en Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos las Cercanías de Madrid recibieran una inversión de más de mil millones tan sólo en los dos próximos años lo que supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de Cercanías de Madrid de la última década sólo en infraestructuras de Cercanías vamos a multiplicar por cuatro la inversión prevista para dos mil dieciocho

Voz 35 28:32 esto no es una noticia porque ya el Gobierno de España dejó aprobado cinco mil millones para la Comunidad de Madrid por tanto un unas declaraciones que para mí no solamente han sido insatisfechas me ha generado un momento de reflexión e he pedido que el que el ministro me me reciba

Voz 1727 28:49 en un auto la patronal que representa a las empresas debe

Voz 1275 28:51 según los de transporte con conductor asegura que Madrid se perderían cinco mil puestos de trabajo Si el Gobierno central acepta las ratios que marca la normativa y que supone que sólo haya un nube TC por cada treinta taxis advierten de lo que pasaría que en la región Eduardo Martín es el presidente de un minuto

Voz 36 29:06 bueno la realidad es que el transferir competencias a las comunidades autónomas no da una solución del problema sino que multiplica el problema por diecisiete ya lo he dicho otras veces eh

Voz 37 29:14 yo creo que cuando existe un problema

Voz 36 29:18 yo pueda existir un conflicto nosotros queremos enfocarlo más que un conflicto como un diálogo

Voz 1275 29:22 el cero diez el teléfono de información del Ayuntamiento de Madrid será gratuito el año que viene el equipo de Carmena aprobado la autorización del contrato de telecomunicaciones para el Consistorio que incluye esta novedad aún tiene que tramitarse pero cuando entra en vigor ese contrato a lo largo de dos mil diecinueve el Ayuntamiento asumirá todos los costes de las llamadas calcula que supondrá un gasto anual de un millón y medio de euros diecisiete grados en el centro de Madrid sigue la información aquí en La Ser en Hoy por hoy completo

Voz 7 29:45 ah bueno

Voz 1727 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias comienza el viernes siete de septiembre la música y la letra titula hoy su editorial del país sobre la la sintonía que ayer vimos en Moncloa entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez el acuerdo con Iglesias añade el periódico permite avanzará Sánchez pero no garantiza el Gobierno acuerdo acuerdo dijo Pablo Iglesias sobre asuntos a discutir todavía is sobre asuntos que ya estaban también en la mesa del Ejecutivo por ejemplo hoy el Consejo de Ministros le mete mano a la vivienda con medidas para impedir que los fondos buitre se queden con pisos sociales y medidas también para la protección de la infancia quién lee los periódicos en este programa es Alfonso Armada buenos días o la bon día pero tú no estás hoy en Madrid a qué lado estás en Barcelona ya has leído primero la prensa catalana perdón de piezas o no El Periódico de Cataluña en su director Enrique Andes habla de predicar el diálogo practicarle y como lo argumenta recuerda que se cumple un año de los plenos del Parlament en que su invirtiendo las reglas del juego democrático la mayoría independentista abolió de facto la Constitución y el Estatut además de despreciar a los representantes de más de la mitad del electorado unas sesiones convulsas de infamia de las que las fuerzas separatistas deberían avergonzarse y comprometerse a no repetir entre otras razones porque no cabe involucrar o invocar mejor dicho al Estado el dialogo que el Estado negar la palabra a los catalanes discrepantes tras apelar al entendimiento el presiden Torra está moralmente obligado a aceptar la invitación de hagan Pastor debatir sobre la independencia en el Congreso y La Vanguardia como él cuenta tiene una visto esa foto en primera de Marlaska y Torra ambos con los labios apretados como si no quisieran que si les fuera la sonrisa mientras en segundo plano un alto mando de la Guardia Civil con tricornio bigote entre Cano mira al frente pero el pie de foto lo deja más claro exhibición de cordialidad el titular que encima va en la misma línea el Gobierno irá Generalitat rebaja la tensión de los lazos el ministro confía en los Mossos Si bien no aclara cómo debe actuar por cierto en la foto del periódico sonríen mucho más sobre todo el ministro del Interior eso enraizadas en la prensa más nacionalista buena el diario Ara titula a toda página en su portada que los Mossos entran en el Centro de Coordinación Antiterrorista editorialista diciendo que es un paso importante para los Mossos pero lo más llamativo de Ara es algo que me recomendó ayer Josep Santa creo el consejero delegado de DKV hay una tasa a doble página en las centrales de Judith Prat de la exposición creadores de conciencia que se exhibe en el palacio Rober de aquí de Barcelona la verdad que sólo por eso vale la pena ya comprar este periódico en ese digital con que abre bueno qué tal con Estat Generalitat de Weiss en la tensión grogui en el Espai publica La Moncloa transitada Attali que retirará el recurso y catalana de Sanitat universal es decir baja la tensión entre el Estado ya Generalitat por los lazos amarillos en el espacio público y la Moncloa trasladar Tardi que retirará el recurso contra la ley catalana de sanidad universal Alfonso Armada cómo se ve desde Barcelona lo que se llama la Prensa de Madrid bueno la verdad es que la ven con interés pero no sé si sale demasiado aquí abre bueno la presencia de diciembre sobre todo aquí también hagan alguna cancha pero menos al abrazo entre Iglesias el presidente Sánchez para salvar la legislatura lo que más me llama la atención la prensa nos dicen en el país en concreto es una una causa que cuenta Íñigo Domínguez en el país a cuenta de un vídeo que conmemora los cuarenta años de Constitución en el que hablan dos antiguos combatientes de la batalla del Ebro uno en las filas de la República José de noventa y ocho años y otro Herman de ciento dos en las de Franco este elogio de la Concordia y la Reconciliación fue denostado por Podemos porque igual a una dictadura fascista y la democracia bueno el Ayuntamiento debido según también el país Caballero el alcalde obliga a sus taxistas a esperar a que sus clientes entré en el portal tenemos un momento

Voz 1275 34:04 las algo maravilloso que recuperado quedara

Voz 1727 34:06 gracias a que la versión en castellano de este diario no se actualiza tanto como la catalana hay un precioso artículo de Rafael Argullol sobre el principito titulado el vuelo más libre que es a fin de cuentas otro argumento para no dejar de leer periódicos dice así creo que el mundo el mundo lector se divide entre los que han leído con entusiasmo El principito y los que no lo es que pertenecemos al primer grupo hemos vuelto cíclicamente al libro de Santes Otegi y con entusiasmo y la verdad es que es una lectura fantásticas de nuestra condición humana es pero luego Alfonso para hablar del New York Times de esa posibilidad maravillosa de que la Sección de Investigación del periódico investigue quién es el autor del artículo que publicó la sección de Opinión del periódico que tiene directores diferentes no creo que vale la pena hasta luego hoy ha amanecido ya en Barcelona está empezando amanecer

Voz 41 34:59 señales de humo

Voz 5 35:02 Alfonso Armada

Voz 42 35:04 a este viernes siete

Voz 1727 35:07 de septiembre vuelven al cole los niños de Euskadi Cantabria y la Comunidad de Madrid algunos lo hacen con mucho entusiasmo como María

Voz 5 35:19 sí

Voz 1727 35:22 que venga

Voz 5 35:24 medio de un buen lío hay convocada

Voz 1727 35:27 a una huelga de profesores que siguen enfrentados con la Consejería por la supresión de la jornada reducida en junio y en septiembre y amenazan con más jornadas de huelga Radio Santander Fermín Mier

Voz 0027 35:39 por primera vez en la historia de Cantabria el curso escolar comienza con una huelga a la que seguirá así otra jornada de paro previsiblemente el próximo día veinte de septiembre y habrá más movilizaciones después de que la Consejería de Educación haya aprobado de forma unilateral un calendario escolar que implica más horas de clase menos tiempo para salidas por ejemplo o actividades extraescolares un calendario además que la Consejería dirigida por el PSOE ha diseñado en base a la Lomce en base a unos recortes educativos dicen los sindicatos que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto derogar

Voz 1727 36:09 que en Extremadura ha vuelto a ocurrir la enésima ya hemos perdido la cuenta incidencia en un tren

Voz 43 36:15 esto parece criminal pero abandono que se tiene como esta tierra me parece de vergüenza tanto gobierno tunecino como de otro porque sea una constante en el abandono que se viene como puede ser el caso del tren es que

Voz 1727 36:25 un pasajero de ese tren cuéntanos qué ha pasado esta vez Radio Extremadura Mayte Carrasco buenos días buenos días pues nueva avería

Voz 44 36:32 Iván sesenta hay una contabilizadas sólo durante el pasado mes de agosto con esta ya A62 la última como decías anoche en el tren que realiza el trayecto Sevilla Cáceres dieciocho viajeros tuvieron que realizar el último tramo entre Mérida y Cáceres en microbús y en el Consejo de

Voz 1727 36:47 otros de esta mañana también se va a aprobar el aumento de la colaboración de España con la agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina después de la retirada de fondos de EEUU Laser ha estado en uno de los colegios de Gaza que tendrían que cerrar tras ese tijeretazo de Donald Trump Beatriz Le cumbre

Voz 44 37:09 nada en la rutina de esta escuela primaria de Gaza indica que podría verse obligada a cierra sus puertas en las próximas semanas pero esta es la amenaza que pesa sobre ella y sobre los doscientos setenta y cuatro centros educativos que tiene en Gaza la agencia de la ONU para los refugiados palestinos la UNRWA en ellos estudian doscientos ochenta mil alumnos en esta escuela más de mil doscientos estudiantes se dividen en dos turnos aún así las clases están abarrotadas no hay un pupitre vacío padres alumnos profesores y responsables de la institución no ocultan su temor y admiten que es el momento más duro en los casi setenta años de vida de la organización Rafael James responsable de este centro lleva veintiséis años trabajando en la organización y admite que no consigue imaginarse una Gaza sin honra

Voz 7 37:59 mis peores pesadillas todos tenemos miedo los profesores los conserjes los padres yo mismo tengo miedo también tengo una familia y unos hijos pero intento tranquilizar a quienes dependen de mimo

Voz 45 38:09 no

Voz 44 38:09 la decisión de Trump de cortar la financiación a la UNRWA afecta especialmente a la franja de Gaza donde la entidad distribuye comida a un millón de personas es decir a la mitad de la población y las clínicas de la institución registraron el año pasado cinco millones de visitas Adnan agujas NAP portavoz de la UNRWA en Gaza advierte de los riesgos que entrañaría para los palestinos pero también para los israelíes la desaparición de la UNRWA tal y como la conocemos hoy

Voz 7 38:37 sí

Voz 46 38:38 cerca de trescientos mil estudiantes no irían a clase estarían en la calle eso sería peligroso para Gaza pero también para Israel nosotros atendemos a un millón de refugiados hambrientos de Gaza somos proveedores de estabilidad y creo que aún tenemos esperanza

Voz 44 38:53 húngara ha reducido ya varios de sus programas como el de salud mental en Gaza y ha disminuido ligeramente el número de empleados en la franja que roza los catorce mil

a las siete menos veinte en Canarias

Voz 1161 40:36 tanto porque les llega el alta montaña tres etapas por delante de las duras Borja Cuadrado buenos días

Voz 49 40:41 hola buenos días hoy se va a disputar la décimo tercera etapa de la Vuelta a España una jornada de ciento setenta y cuatro kilómetros que va a partir de Cangas en territorio asturiano para finalizar en la provincia de León en concreto en el alto de la campeona la primera de tres llegadas en alto consecutivas que va a vivir una ronda española que ayer vio cómo se produjo un cambio de líder en la general Jesús Herrada el conquense del Cofidis Se metió en la fuga y que ahora lidera la clasificación con tres XXII sobre Simon Jake tres Veintitrés sobre el tercero Alejandro Vallvé

Voz 1161 41:08 desde y a parte de aparte de la de hoy final mañana en Nava ayer domingo en la mítica de los Lagos de Covadonga

Voz 5 41:14 cada pedalada kilómetro a kilómetro de puerto a puerto de etapa en etapa esfuerzo los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas Loterías patrocinador principal de la Vuelta por un deporte que

Voz 1161 41:35 por lo demás el debut de Luis Enrique como seleccionador mañana en Wembley ante de la selección inglesa llega con ambiente enrarecido con la prensa más habitual en tiempos pasados que en los actuales Javier Herráez buenos días

Voz 10 41:45 hola qué tal Sampe muy buenos días la setas española que viaja hoy a Londres para jugar mañana frente a Inglaterra cero Se habla muy poquito de fútbol de quién va a jugar de portero parece que De Gea tiene más opciones que quepa de la rueda de prensa hoy de Sergio Ramos y De el propio Luis Enrique en Wembley con entrenamiento a puerta abierta después de cuatro días cerrado todo a cal y canto por parte del técnico Gijón es pero evidentemente por ejemplo hay arisco se negó a contestar a un compañero del diario El País una pregunta de fútbol por entender que estaba mintiendo

Voz 7 42:11 en su Diario de un ambiente tenso

Voz 10 42:13 sí desagradable que a veces confunde lo deportivo con lo extradeportivo en cualquier caso España viaja rumbo a Londres a las once y media de la mañana

Voz 1161 42:21 ayer ya tuvimos encuentros de esta Liga de Naciones Francia estrenaba su segunda estrella mundialista empatando a cero en Alemania Ucrania venció uno dos en la República Checa o Gales cuatro República de Irlanda uno golazo de Gareth Bale en el estreno de Guix como seleccionador fueron los resultados más destacados hoy tenemos más partido el interesan sobre todo el Italia Polonia Israel Turquía Rusia y ayer los sub veintiuno Sinfonía tres cero a Albania ya tiene la clasificación para el Europeo de Italia del próximo verano marcara van Oyarzábal Rafa Miri Borja Mayoral este último en racha goleadora con la selección espera ampliarla en Liga con su nuevo equipo

Voz 1031 42:50 estoy feliz de llegar a un club como el Levante

Voz 50 42:52 tuve la la experiencia a vivir un derbi contra el Valencia y la afición me pareció espectacular y yo creo que

Voz 7 42:58 este año vamos a creer no

Voz 50 43:00 vamos a hacer algo algo grande malas noticias

Voz 1161 43:03 para el Sevilla que con Escudero y mercado lesionados en las primeras jornadas

Voz 1727 43:06 ayer sumaba la del centrocampista con Alonso en el Ayuntamiento

Voz 1161 43:09 eso facturaba a la cabeza del peroné de la pierna derecha iba a estar dos meses de baja y con el fútbol parado en Primera por la selección hoy se inicia la cuarta jornada en Segunda con dos partidos desde las ocho Las Palmas Nàstic desde las nueve Mallorca Cádiz en las motos tenemos desde hoy el Gran Premio de San Marino que llega viciado también por un nuevo capítulo en la mala relación de Valentino Rossi Mar Márquez data ya de Malasia dos mil quince ayer en la rueda previa prensa de prensa de los pilotos Márquez le ofrecía la mano para hacer las paces Rose la negaba sonido

Voz 8 43:37 Israel no tiene ningún problema yo no tengo ningún problema en darle la mano pero bueno las cosas son así eh yo puedo decir que es ya la segunda vez yo seguiré corriendo igual que no damos

Voz 51 43:50 es darnos la mano está todo bien no tenemos ningún

Voz 1275 43:53 problema

Voz 1161 43:54 hoy entrenamientos libres a las diez menos cinco en Moto GP veremos cómo reciben los tifosi a Márquez además desde las nueve en Moto3 desde las once menos cinco Moto2 en tenis la norteamericana Serena Williams y la japonesa Naomi Osaka disputarán la final del Abierto de Estados Unidos hoy semifinales masculinas desde las diez de la noche el partido entre Rafa Nadal y el argentino Juan Martín del Potro después la otra entre Joe

Voz 7 44:12 Djokovic ir Nishikori en baloncesto hace

Voz 1161 44:15 sí oficial su retirada Juan Carlos Navarro desde las doce de la mañana serán en el Camp Nou tres veintiún años de carrera Hidum veterano a otro Josefa Hombrados a sus cuarenta y seis años inicia hoy su vigésimo sexta temporada en la Liga Asobal defiende en Granollers la portería del Guadalajara además es presidente de la Federación Madrileña de balonmano

Voz 1727 48:03 diariodehoyporhoy del siete de septiembre del año dos mil dieciocho Escribe Julia Roca con ella ponemos voz en primera persona los problemas de la vivienda de alquiler en España hay estoy segura de que su historia les va a resultar muy familiar

Voz 18 48:19 hola de Julián llama desde Madrid pero sobre Barcelona en enero de dos mil quince en tren un piso hasta enero de dos mil dieciocho que teníamos contrato de tres años en principio para de pista pagábamos de ciento veinte euros que era un piso de sesenta metros cuadrados inhalar llena el año dos mil dieciocho con la subida de precios de la vivienda Theron que nos lo subían setecientos Santa por ser nosotros pero que no el mercado Diana novecientos euros in nada nosotros decimos que no no queríamos asumir esta subida ciento cuarenta euros más entonces lo valoramos de podernos quedar porque es verdad que los pisos en Barcelona habían subido muchísimo entonces no era un precio elevado para el juicio que teníamos en relación al mercado pero aún así no tampoco no estamos en una situación económica que te quisiéramos asume esta subida que bueno me parece surrealista que en tres años un piso pueda subir el cincuenta por ciento de su precio y más teniendo en cuenta en el bueno el mercado laboral como está no suben los sueldos evidentemente tal y como está subiendo a la vivienda yo te no treinta años sea lo que me temo es que no tengan que compartir piso a cuarenta eso es mi proyección de futuro