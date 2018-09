Hoy por Hoy (07/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canal

es viernes viernes ya siete de septiembre y hoy la SER adelanta que cuatro compañeras del Master de Casado que también se beneficiaron de las convalidaciones masivas las pidieron a través de un simple documento de Word que elaboró la becaria de Álvarez Conde Aimar Bretos

Voz 0027 02:20 ella misma la becaria se lo ha contado a la jueza

Voz 3 02:22 que lo que se ha encontrado muy animado es un documento de Word que bueno Word está sellado no lo tenemos en papel

Voz 0027 02:29 son documentos no oficiales una nueva irregularidad que como todas las demás beneficiaron justo a los alumnos de ese grupo que la jueza llamaba en su auto los elegidos

Voz 1727 03:51 diez Deportes el debut de mañana de Luis Enrique como seleccionador de España llega Sampe con un ambiente muy tenso también más

Voz 1161 03:59 poco más propia mejor dicho de tiempos pasados de cuando la selección no ganaba nada y con un enfrentamiento en la rueda de prensa de ayer cuando Isco no quiso contestar a un compañero periodista una pregunta deportivas no tolerar contexto

Voz 6 04:08 al porque diga yo lo que diga tú vas a poner lo que quieras en El periódico así que te voy a dejar que siga en esa línea en la que la que está escribiendo oí que intente molestar lo lo menos posible a la selección hoy

Voz 1161 04:21 viaje a Londres a las once y media de la mañana entrenamiento oficial por la tarde en Wembley ruedas de prensa de Luis Enrique y Sergio Ramos mañana a las nueve menos cuarto Inglaterra España

llega el fin de semana y se extienden las tormentas por buena parte de España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:37 buenos días tormentas que en muchos casos serán aparatosas pero todavía podremos vivir muchos momentos de tiempo típico de finales de verano seguirá haciendo calor incluso bochorno a pesar de que las noches cada vez son más frescas como pasa también ahora mismo pero por ejemplo hoy a pesar de que era sólo la mayor parte del día en todo el país en el Mediterráneo especialmente entre la Comunidad Valenciana y Murcia

tormentas que pueden descargar con intensidad a medida que avance el fin de semana sobre todo durante las tardes las tormentas se irán extendiendo prácticamente por toda la península más activas en Baleares el centro y sur de la península

Voz 1727 07:51 son las ocho y ocho las siete y ocho en Canarias esta mañana después del Consejo de Ministros escucharemos la valoración del Gobierno sobre el acuerdo casi de legislatura que desgranó anoche Pablo Iglesias en La Moncloa el Gobierno le cedió todo el protagonismo a su socio parlamentario señal de que se toman en serio la necesidad de entenderse que pretenden que la legislatura dure por lo menos un año más aplicando un programa de izquierdas Mariela Rubio buenos días

Voz 1275 08:16 buenos días Carolina Gómez buenos días buenos días Pepa

Voz 1727 08:19 Mariela lo que pactaron Sánchez Iglesias ayer en esa reunión trasciende la negociación presupuestaria es una hoja de ruta o eso parece para ir revirtiendo los recortes del PP aplicar la memoria histórica incluso hablaron de política exterior y hoy de hecho ya van al Consejo de Ministros algunas de esas reformas en cuestiones sociales clave

Voz 1450 08:39 así es hemos avanzado mucho hacia un acuerdo global que esperamos esté listo en octubre decía Iglesias precisamente horas antes de reunirse con el líder de Podemos Sánchez se comprometía con el comisario Moscovici enviar a Bruselas un borrador de su proyecto de Presupuestos precisamente en octubre decía esto Pablo Iglesias

Voz 1663 08:55 es el Gobierno el encargado de negociar con Bruselas cuando nosotros seamos Gobierno asumiremos la interlocución con moscovitas documentó que que es una interlocución que de momento le toca al Gobierno nuestra obligación es lograr que haya políticas que favorezcan a la mayores a las mayorías sociales de nuestro país y eso tiene que ver con los presupuestos

Voz 1450 09:18 las sintonía feeling satisfacción eran palabras de Iglesias que también se ratificarán desde La Moncloa una Moncloa tú no mencionabas que dejó ayer no sólo el protagonismo Iglesias sino que pudiera vender triunfalmente algunas medidas en las que ya estaba trabajando el Gobierno como la reducción del IVA a los productos de primera necesidad o la reversión de los recortes educativos del PP que se traduce en más becas menos tasas Iglesias anunciaba también un acuerdo para bajar las cotizaciones a los autónomos pero el principal escollo sigue siendo el de la fiscalidad no hay de momento nada cerrado sobre impuesto a la banca de sociedades o de transacciones aunque el líder de Podemos se mostraba también optimista en definitiva ayer vimos a un Iglesias escenificando aquello de la competición virtuosa con el PSOE y asumiendo que ser socio preferente de Sánchez sino lo mejor lo menos malo para una formación que aspiraba a ser fuerza hegemónica en Izquierda Iglesias le escuchamos decía que quiere que se agote la legislatura

Voz 1663 10:08 nosotros estamos a favor de hacer que la legislatura dos mil veinte porque eso se puede traducir en políticas muy favorables para para las mayorías sociales de nuestro país para la gente

Voz 1450 10:19 no quiere urnas Iglesias en un momento delicado para los morados con las encuestas en contra con tensiones territoriales importantes y con un liderazgo en sus horas más bajas así que el líder de Podemos ha tenido que conjurar Pepa a la fuerza su mayor miedo aquello de convertirse en fuerza subalterno del PSOE

Voz 0393 10:34 estamos al detalle que está pactado ya que está en fase de hablar todavía Carolina pues en fase de hablar esta por ejemplo la subida del salario mínimo a los mil euros lo que ya está pactado pues la retirada de la pensión a Billy el Niño la creación de un museo de la memoria la regulación de los precios del mercado del alquiler en materia fiscal la reducción del IVA para los productos de primera necesidad y la bajada de los impuestos a los autónomos

Voz 1727 10:55 nuestra propuesta es que haya cuotas

Voz 1663 10:58 progresivas que los autónomos paguen en función de lo que facturen y que cuando la facturación sea escasa edad una cuota que tengan que pagar los autónomos

Voz 1727 11:08 esa propuesta se va a concretar en la mesa de trabajo que tienen abierta ambas partidas gracias compañeras Eduardo Abad ex secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos muy buenos días

Voz 15 11:18 qué tal muy buenos días Pepa habrá muchos autónomos

Voz 1727 11:21 escuchándonos ahora mismo si finalmente Gobierno y Podemos cumple lo que han anunciado y hacen que los trabajadores por cuenta propia tributen en función de sus ingresos cómo afectaría a quienes nos escuchan

Voz 15 11:33 bueno más que una tributación nosotros lo que hemos propuesto en su día ya era que los autónomos cotizarán en función de sus ingresos es decir que lo que estamos hablando de la cotización a la Seguridad Social por las palabras que se desprenden de la intervención de Pablo Iglesias efectivamente se trata de una apuesta que hemos hecho nuestra organización desde diciembre del año pasado que ya hemos adelantado al conjunto de los partidos políticos y que por supuesto el Gobierno conoce perfectamente la tributación en función de los ingresos al miles de autónomos van a quedar en la misma situación que están es decir en una situación de elegir entre la base máxima y la base mínima que tiene ahora lo que vemos y lo que en este sentido es está proponiendo es que los autónomos con rentas de trabajo es decir con ingresos netos por encima de treinta mil euros anuales verán incrementada su cotización a la Seguridad Social

Voz 1727 12:34 pero implicaría en la práctica que pagarían más menos es que hasta ahora

Voz 15 12:38 implicaría en la práctica que autónomos que están por debajo del salario mínimo interprofesional es decir que en su facturación sus ingresos netos están por debajo del salario mínimo interprofesional no tengan la obligación de la cotización entera es decir que tenga una cotización mínima es similar a la que está en la tarifa plana de cincuenta euros y otros autónomos que están por encima de los treinta mil tengan una subida de su base sensación como es lógico estos una comparación para que todos los oyentes y sepan perfectamente en su pensamiento perfectamente a lo que se refiere es que un notario y un kiosquero no pueden cotizar lo mismo pero de la misma forma una persona que inicien una actividad que a un siquiera empezado a facturar por lo tanto no ha tenido ni un solo euro de ingresos no podemos obligarles a tener una cotización de doscientos setenta y seis euros por lo tanto esto es acoplar las cotizaciones a la realidad de la situación del país

Voz 1727 13:39 Eduardo confía en que todo esto se llega a aplicar en esta legislatura

Voz 15 13:43 entonces un compromiso de todos los partidos incluido el compromiso que Unidos Podemos y el Partido Socialista han suscrito en la subcomisión de de de empleo que se lleva a cabo ya desde hace prácticamente un año y mi compromiso precisamente estaba que la cotización de los trabajadores autónomos fuera una realidad en el año dos mil dieciocho

Voz 1727 14:06 Eduardo Abad el Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos que así sea gracias por estar en la SER muchas gracias la Cadena Ser avanza a esta hora novedades sobre el caso máster las compañeras de promoción de Pablo Casado que como él se beneficiaron de una supuesta convalidación masiva de asignatura las pidieron esa convalidación con un simple papelito un simple documento de Word sin sello sin nada un documento que elaboró la becaria de Enrique Álvarez Conde el director del master ella misma se lo ha dicho se lo ha reconocido a la jueza en las grabaciones a las que hemos tenido acceso Laura Gutiérrez qué tal buenos días buenos días si el juez lo tiene en cuenta Laura se convertiría en una prueba más de que sólo los alumnos elegidos se beneficiaron de aquella lluvia de convalidaciones que convierte un máster en una filtración previa

Voz 1275 15:01 es que están en el sumario que el juez ha tenido en cuenta para imputar a las alumnas del año de Pablo Casado ese documento está en el ordenador de una de ellas María Dolores Cancio que entonces en dos mil ocho dos mil nueve era becaria de Conde

Voz 3 15:10 lo que lo que se ha encontrado en es un documento de Word que bueno de Word Press no lo está sellado nosotros papel en el que yo me dirijo a Enrique perenne y solicitó que sale con validez en cuarenta quinientos tres más preferido algo así es muy genérico

Voz 1275 15:25 Francia conserva su solicitud para convalidar casi el setenta por ciento del Master la de otras dos alumnas

Voz 7 15:30 otros dos documentos iguales fantasma

Voz 3 15:32 con las mismas características de otras dos investigada una testigo personal y la más pisos Valentino imagino que porque Enrique me dijo haylos

Voz 1275 15:44 sin embargo de una luna imputada Alida Mas que no reconoce su firman S

Voz 1450 15:47 Apple es una a estos húngara datos toda la noche

Voz 7 15:49 no no eso Gemma estoy absolutamente gane firma pero es posible que la hiciera mi secretaria que a veces para este tipo de cuestiones la hiciera eh

Voz 1275 15:56 ellas os tres documentos de Word no oficiales se suma el de otra luna imputada María Mateo Feito era hija de la asesora de Cifuentes que también fue compañera del máster de Pablo Casado vamos que un papelito Laura gracias aquí

Voz 1727 16:09 bueno el editor del New York Times ha reconocido esta madrugada que el lenguaje de la y culo sin firma contra Donald Trump puede delatar al auto en ha admitido oye yo he estado en el podcast del periódico después de que varios medios hayan especulado con que en ese texto se utiliza una palabra estar que se puede traducir como estrella polar o inspiración

Voz 0027 16:36 que aunque la palabra es muy poco común el vicepresidente Mike Pence sin ha utilizado en varias

Voz 17 16:41 esas NATS vio no los blogs

Voz 0027 16:46 pero tanto como el Secretario de Estado Pompeo han corrido a descartarse aseguran que ellos no son los autores del artículo

Voz 1727 16:52 a partir de las nueve de la mañana vamos a analizar con Alfonso Armada la el debate interno que está generando este asunto en el New York Times en el periódico un periódico en el que la sección de Opinión es independiente por eso los periodistas de la redacción se plantean ahora sí deben investigar quién es el autor del artículo que es su propio periódico aceptado publicar sin firma sobre medios de comunicación hay daba buenos días buenos días hablamos ahora de China otra vez de cómo está casi comprando influencia política en Latinoamérica a través de los medios sí lo ha explicado al detalle la investigador del Centro para el Desarrollo de América Latina Juan Pablo cardenal en un artículo en El País describe como Pekín inyecta capital en distintos grupos de comunicación con el supuesto objetivo de neutralizar las informaciones críticas difundir poco a poco un discurso atractivo sobre China decía otra vez porque esta misma semana contábamos aquí la condonación masiva de deuda que el presidente chino ha anunciado para decenas de países de África donde por otra parte llevan mucho tiempo invirtiendo José Ignacio Crespo buenos días bueno se ponen nació Crespo ex asesor del Fondo multiplique los global Renta cuatro la persona a la que le dirigimos la pregunta obvia estamos en condiciones de hacer un mapa del dinero chino en el mundo sí sí

Voz 1193 18:00 toma muy aproximada porque es mucho el dinero que saber de China se encamina hacia otros países a través de paraísos fiscales como son las islas Virgenes son las Islas Caimán nuevo Hong Kong pero sí que hay un mapa que se puede considerar fiable la mitad de las inversiones chinas hasta ahora en el exterior se dirigen han dirigido hacia no el resto se distribuya fundamentalmente entre Europa y Estados Unidos Europa para él se diecinueve por ciento Estados Unidos al quince por ciento el resto está distribuido entre Latinamérica más ahí yo Oceanía

Voz 18 18:42 ya no nos queda la luna hay es que no es que da la luna

Voz 19 18:48 bueno pero llegaremos al cosas también

Voz 1193 18:51 con la influencia china ya es curioso porque se influencia de la que usted saludaba a través de medios de comunicación pero justamente hay un pequeño escándalo en Twitter porque ahí

Voz 15 19:00 una periodista

Voz 1193 19:02 a la que han despedido han retirado su capacidad de hacer un artículo un medio de comunicación surafricano donde la influencia sin ha llegado por vía de la toma de un veinte por ciento del capital

Voz 1727 19:15 podemos decir que está aprovechando China el vacío que deja ese Estados Unidos de Trump que se repliega sobre sí mismo

Voz 1193 19:22 si la naturaleza tiene horror al vacío yo creo que el vacío que deja EEUU está ocupando los China incluso China ya estaba empujando antes sin necesidad de que existiera ese vacío porque bueno China busca fundamentalmente tres cosas rentabilidad influencia geopolítica Hay conseguir materias primas por las que tiene verdadera obsesión

Voz 1727 19:44 en el caso de Latinoamérica la verdad es que sí

Voz 1193 19:46 eso son cuatro productos que son la soja el petróleo el mineral de hierro y el cobre ya en la actualidad de hecho pues Latinoamérica tiene un déficit de la balanza comercial conjunta con dos y medio

Voz 19 19:59 el por ciento del producto interior bruto

Voz 1193 20:02 no tiene África busca lo mismo sobre todo materias primas África tiene las mayores reservas algunas de las materias primas desde el oro coltán no al platino porque tanto muy intensa

Voz 1727 20:15 hoy tratamos de hacer sólo el mapa del dinero otro día hablaremos de las consecuencias para la geopolítica de estas inversiones Juan Ignacio

Voz 18 20:24 por un abrazo gracias buenos días son las ocho y veinte las siete

Voz 1727 20:27 harías

Voz 1275 20:35 Gutiérrez qué tal buenos días diecisiete grados en la Gran Vía con chubascos débiles en la sierra con tiempo tranquila en el resto de la región este fin de semana se espera un aumento de las tormentas en poco más de media hora a las nueve llega la vuelta al cole en Madrid otro año más con centros en obras

Voz 1727 20:50 hombre por todos lados

Voz 17 20:52 el remate sin terminar agujeros en los bordillos acabo de ver que no lo había visto un alto nivel de cómodo metro desde el parque infantil hacia abajo que es

Voz 20 21:01 a medias de seguridad y vallas

Voz 0806 21:04 separen lo lo que va a Cotino

Voz 20 21:06 Mar de las obras y los numerosos los colegios

Voz 1275 21:09 Madrid abren sus puertas esta mañana sin estará acabado rodeados de andamios de escombros ochocientos alumnos regresan a clase en estas condiciones en centros donde además faltan profesores según datos de Comisiones Obreras siguen faltando mil quinientos docentes no han sido sus plazas asignadas cuatrocientos de ellos no podrán estar hoy en sus centros porque fueron nombrados anoche al filo de la medianoche tienen que realizar este viernes sus trámites de contratación de las obras pero las familias del colegio otra vengo de Leganés hoy no empiezan el cole hacen huelga porque dicen que en su centro no hay recursos suficientes para atender a los niños con necesidades educativas especiales que están allí escolarizados SER Madrid Sur avisado buenos días

Voz 21 21:48 hola qué tal Laura buenos días y los padres han decidido que los niños no vayan hoy al cole que no comiencen el curso si lo hacen por las reiteradas promesas incumplidas por parte de la Consejería de Educación Además hay que tener en cuenta que el tronco es un colegio particular porque allí una cuarta parte de los alumnos uno de cada cuatro tiene necesidades de apoyo educativo y por eso por ejemplo piden aumentar el número de días en los cuales atiende el orientador Muñiz es la portavoz zona más asignado

Voz 22 22:17 un un orientador un guía y medio entonces como es natural no da abasto hiel a la hora de empezar tiene en cola diecisiete evaluaciones pendientes

Voz 21 22:30 no sólo eso reclaman también un administrativo no hay en el centro para que los profesores no tengan que hacer el papeleo o un profesor también de apoyo para la educación infantil

Voz 1727 22:45 pero estamos contando esta mañana novedades sobre

Voz 1275 22:47 el caso máster cuatro de las compañeras de clase de Pablo Casado consiguieron las convalidaciones de créditos de casi el setenta por ciento del posgrado con un simple documento de Word sin sello sin nada que elaboró la becaria de Enrique Álvarez Conde el director del máster tres de esas alumnas están ahora mismo imputadas una de ellas de hecho en la misma becaria que hizo ese documento ellas lo ha contado a la jueza las grabaciones a las que hemos tenido acceso se llama María Dolores canción

Voz 3 23:11 que lo que se ha encontrado en mi es un documento de Word que bueno jugar trece está sellado no lo temor papel en el que yo me dirijo a Enrique estrene y solicitó que sale con Biden en cuarenta créditos además porque tengo otros otros documentos iguales con las mismas con las mismas características de otras todos bastante pondrá investigada una festivo somalí la más que sus amados Valentín imagino que porque Enrique me dijo haylos

Voz 1275 23:39 una de las alumnas que utilizaron ese documento para estas convalidaciones Alida Mas ha reconocido ante la jueza Rodríguez Medel que el afirma que aparecen en papel no es la suya

Voz 0866 23:49 más noticias de este viernes en titulares con Enrique García se inaugura hoy el curso universitario en la Comunidad con un acto en la Universidad Autónoma de Madrid al que acudirán el presidente Garrido el consejero van que en que estará presidido por el rector un acto que se enmarca dentro de la programación del aniversario del medio siglo de la

Voz 1275 24:04 Obama la Comunidad de Madrid analiza cuál sería el coste de la propuesta de Ciudadanos sobre la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de cero a tres años prospere no prospere esa medida el partido naranja no quedará qué harían con el cheque que ayuda a las familias a ir a guarderías privadas

Voz 0866 24:17 la patronal de los vehículos WC advierten de que en Madrid se perderían cinco mil empleos y el Gobierno central acepta la ratio una autorización por cada treinta taxis Madrid esa región con más vehículos de este tipo más de cinco mil por lo que piden diálogo para convivir con él

Voz 1275 24:30 así Fomento anuncia una inversión de más de mil millones de euros en el Cercanías de Madrid en los próximos dos años una inversión que casi duplicaría la anunciada el pasado mes de abril por el anterior Ejecutivo

Voz 1161 24:40 en los deportes el portero madrileño Josefa Hombrados

Voz 1275 24:43 su historia en la Asobal Sampe buenos días buenos días

Voz 1161 24:46 que su vigésimo sexta temporada en la élite del balonmano español a sus cuarenta y seis años visita con el Balonmano Guadalajara en es desde las ocho y media de la tarde el ex del Atlético de Madrid compagina su actividad deportiva con la presidencia de la Federación Madrileña de balonmano y otro del Atlético pero de fútbol en esta noche en El Larguero Rodri concentrado con la selección que mañana juega en Wembley contra Inglaterra y el martes en Elche ante Croacia habla sobre la ausencia de su compañero que

Voz 24 25:08 sorprendió porque venía siendo un fijo todos estos años no puedo decir otra cosa que que respeta la decisión del míster ha querido oportuno esta manera sólo pues en decirle que siga trabajando que que sigue la lista sigue estando abierta para otro

Voz 1161 25:21 todo el mundo hoy rueda de prensa ya en Londres de seleccionador y de Sergio Ramos no hay fútbol este fin de semana en Primera en Segunda cuarta jornada el domingo a las ocho Córdoba Alcorcón el lunes a las ocho Rayo Majadahonda Lugo

Voz 1727 30:07 y con novedades esta mañana en la mesa de la tertulia de Hoy por hoy a la que se incorpora a Jesús Maraña buenos días o la muy buenos días y bienvenido qué alegría tenerte aquí

Voz 30 30:16 Jesús pues esos mucho y es un gustazo parte el micro contigo de Pajín

Voz 1727 30:20 el director de Info Libre a partir de este viernes todos los viernes en este programa bienvenida también a Isabel Benjumea buenos días qué tal buenos días ella es directora de la red Floridablanca un foro de debate liberal conservador ya echaba de menos yo a Pablo Simón político en buenos días buenos días el veterano bien te han tratado bien porque esta casa

Voz 1671 30:38 estoy la mar hay más que otras

Voz 1727 30:41 muy Jesús este aroma este aroma a intento de entendimiento que nos dejan por lo menos las imágenes las palabras públicas de las últimas horas Pablo Iglesias en La Moncloa a casi casi casi dando por supuesto que va a haber presupuestos Marlaska hablando de lealtad en Cataluña entre las dos administraciones y estrechando insistentemente la mano de Torra este aroma es postureo o va a ser un algo duradero

Voz 31 31:08 bueno yo no tengo bola Clark con bola de cristal no pero creo que son escenarios diferentes estrategias diferentes con condicionamientos diferente en ese sentido por resumirlo mucho diría que hay más probabilidades de que lo que ha ocurrido ayer en Madrid con la reunión Sánchez Iglesias tenga más futuro aunque luego hablaremos quedan incógnitas muy concretas por resolver la conversión de la letra números tiene una complicación en el caso de Cataluña me parece que ha habido más de gestualidad que encaja con el bueno pues la estrategia que anunció Sánchez nada más llegar a Moncloa de de ese escalar la tensión no por lo tanto abrir siempre posibilidades de diálogo pero es muy difícil concretar ahora ese espacio de neutralidad cómo se administra como se gestiona en el día a día y en el caso concreto de cada suceso no eso yo creo que va a ser más difícil sobre todo en este calendario que tenemos por delante que hay que prever de escalada de tensión precisamente que sea trasladado desde la Generalitat a la calle desde el Parlament a la calle por parte del independentismo

Voz 1727 32:18 Isabel Benjumea postureo realidad estamos en el comienzo de una nueva fase con el entendimiento y la lealtad como banderas bueno yo creo que cabe recordar además hoy que siete de septiembre se cumple

Voz 12 32:30 a un año del del golpe a la democracia que se en el Parlament de Catalunya el presidente Sánchez vino a decir que venía estabilizar el país y creo que desde que ha hecho más que desestabilizar creo que es meramente electoralista los intentos que hace desde la organización de su gabinete hasta los distintos gestos tanto con Cataluña como con Podemos verdaderamente un gobierno con menos de noventa diputados creo que es muy difícil puede estabilizar una nación que ahora mismo lo que necesita es eso unidad está muy muy firmes frente a el desafío secesionista en Catalunya primero

Voz 1727 33:02 titular de opinión de la mañana Pablo Simón bueno yo lo creo

Voz 1671 33:05 lo que vemos aquí son condiciones necesarias pero no suficientes incluso para la continuidad de este Gobierno es decir el acuerdo con Podemos que realmente lo que está haciendo es reproducir lo que ocurre a todos los niveles tanto local como el autonómico en el que el entendimiento entre estas dos fuerzas era normal la anomalía era que no hubiera habido este entendimiento antes en el nivel estatal

Voz 0027 33:24 básicamente obedece a condiciones de necesidad porque

Voz 1671 33:26 el Gobierno necesita el apoyo de Podemos podemos necesita marcar su propio perfil y poder anotarse medallas por lo tanto el escenario catalanes distinto y digo que es necesario pero no suficiente porque si los diecisiete diputados de Esquerra Nara de este pacto se va a poder sustanciar en unos Presupuestos Generales del Estado y ahora lo que tendremos que ver es les interesan las izquierdas que el tema catalán continúa Thibaut sigue habiendo tensión ir del otro lado interesa también que los K dentro del campo independentistas sean los activistas y los más duros los que sigan al frente o los pragmáticos podrán abrirse

Voz 1727 33:57 entramos en faena enseguida y le preguntaremos a las nueve de la mañana Pablo Iglesias que va a estar aquí en Hoy por hoy donde las tensiones han llegado a lo peor a la violencia es en Brasil el apuñalamiento del candidato de la ultraderecha multiplica o tensión a un mes de las elecciones presidenciales

Voz 0027 34:18 un hombre le asestó una puñalada en pleno mitin ayer a bolso en Haro que es quien lidera ahora mismo los sondeos de intención de voto después de que la Justicia anulara la candidatura de Lula en España ha dimitido el jefe de personal de Adif por haber firmado en el ochenta y uno un manifiesto en apoyo al golpe de Estado se llama Juan Manuel Santos Martín firmó el manifiesto de los cien coma teniente del Ejército asegura que sus superiores le invitaron a firmarlo para defender la institución militar y la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano le ha concedido el reconocimiento a la excelencia a Ignacio Escolar director del diario punto Es el premio más prestigioso del periodismo en Latinoamérica se va a entregar el próximo cuatro de octubre en Medellín

Voz 1727 34:55 enhorabuena y un abrazo fuerte para Nacho para Nacho Escolar por cierto que el único periodista español que hasta ahora había recibido esta distinción internacional es Iñaki Gabilondo Gabilondo que habitualmente llega a esta ahora pero hoy no hoy es viernes y vuelve

Voz 1450 35:15 de las vacaciones Almudena Grandes septiembre es el mes de los comienzos más allá del último día de agosto la palabra vacaciones se disuelve en el aire como si tuviera prisa por todo lo que empieza desborda el hueco esa ausencia septiembre es un mes duro pero optimista porque la ilusión de los buenos propósitos pesa más que la maldición de los madrugones que aspiraciones tan modestas como apuntarse a un gimnasio estudiar inglés o aprender repostería se nos antojan proeza incomparable meditó hazañas capaces de convertir cualquier año en la mejor versión de nuestra vida así había sido al menos hasta hace poco porque septiembre es ahora también el mes de la Diada símbolos

Voz 1727 35:52 premio de la tensión que ya se ha cobrado una víctima

Voz 1450 35:55 Xavi Domènech Joseba abandona la política porque se ha cansado de estar cansado y nadie puede reprocharse lo es el primero pero tal vez no sea el último su abandono representa una pérdida importante para todos los catalanes todos los españoles

Voz 1727 36:09 que creemos en las virtudes del diálogo

Voz 1450 36:11 ni aún así debemos pensar en tirar la toalla yo lo sé porque despedimos vacaciones en Colombia un país que sufrió una guerra civil que duró sesenta años que arrasó de norte

Voz 1727 36:22 su territorio que la sombra de muertos

Voz 1450 36:25 de odio de miedo de rencor pero con todas las dificultades que implica la posición del ex presidente Uribe enemigo de la negociación con la guerrilla el proceso de paz colombiano sigue adelante es un ejemplo una esperanza el mejor motivo para no renunciar al optimismo vial diálogo en el septiembre que empieza

Voz 1727 36:48 a las ocho XXXVII ahora siete y veintisiete en Canarias con cautela analizaba Jesús Maraña esa neutralidad espacio público que ayer se anunciaba como un intento como una voluntad común compromiso en realidad aunque con matices porque era el ministro del Interior el que insistía en compromiso para buscar la neutralidad en el espacio público catalán a propósito de el episodio de los lazos amarillos de los varios episodios que vivimos venimos viviendo a lo largo del verano desde la Generalitat se señalaba directamente sin mención a la ciudad agresividad aquí hay un problema de convivencia Jesús aquí lo que hay es un partido que ha instigado a este tipo de episodios bueno los lazos amarillos se pusieron primero incluso en las instituciones no cómo se puede articular esto es decidir quién quién se hace dueño del espacio público para garantizar la neutralidad las fuerzas de seguridad van a ir quitando quitando lazos amarillos

Voz 31 37:46 esa es la primera complicación no definir qué es el espacio público si repasamos un poco la opinión de juristas por ejemplo primero las conclusión primeras que no hay ninguna ilegalidad ni imponer ni en quitar lazos amarillos salvo que ese órgano se ocasionen destrozos au eh desperfectos etcétera en los bienes públicos a la hora de ponerlos o quitarlos entonces pactamos de la base de que no hay ninguna ilegalidad y que por lo tanto en ese acto ya hay que tener en cuenta la libertad de los derechos de todos aparte desde ahí cuando se habla de esa neutralidad en el espacio público yo creo que lo primero habrá que distinguir el contexto dónde se colocan esos lazos amarillos o resumirlo no es lo mismo efectivamente a mi juicio colocar a símbolos que cuidados no son símbolos antidemocráticos que entonces no se deberían permitir en ninguna parte pero son símbolos que son perfectamente reivindicable por quién crea que representan un derecho y una reivindicación que hace no es lo mismo que lo ponga un una institución eh núm uno editado yo público cuando su responsabilidad es no hacer actos partidistas desde la institución pública no es lo mismo imponer al dueño de un restaurante que tenga lazos amarillos en su restaurante no es lo mismo todo eso que colocarlos en una valla en la calle también digo otra cosa que muchos no quieren escuchar en positivo eh o admitir que es lo real no pero también los juristas creo que hay poca diferencia en ese sentido tampoco es lo mismo poner que quitar un ejemplo fácil de entender es que en la cartelería electoral usted puede en campaña electoral colocar los carteles que le venga en gana reivindicando el voto para vivir puede poner un cartel contrario o alternativo lo que no puede es quitar los anteriores es decir no se puede eliminar o anular la libertad de luto por eso digo que es muy complejo a mi juicio eso sí coincido con quienes mantienen que el dedicarse e un partido con sus afiliados a quitar lazos por ahí por mucho les puedan molestar yo puedo entender que la vía pública haya gente a la que le moleste la inundación de ese símbolo pues lo que creo es que desde partidos políticos desde la responsable política no se puede incentivar la tensión no se puede escalar la tensión que pretendemos rebajar entre todos no

Voz 12 40:17 yo creo que es importante no perder la perspectiva de que significa lazo amarillo lazo amarillo lo que viene a decir es que en España tenemos presos políticos y eso es acusar al spa al Estado español de no ser un Estado de derecho de no respetar las leyes democráticas y creo que eso es una barbaridad y esos lazos amarillos lo que están poniendo en cuestión insisto es que España es una democracia y es muy importante entender lo que pretenden decir los heces tenistas con estos lazos amarillos en segundo lugar que la no es lo mismo quitar que poner bueno no es lo mismo quitar que poner KO no cuando el Estado no está defendiendo a media Cataluña que no se representa en esos lazos tiene que salir a la ciudadanía a quitar los lazos no es lo mismo la cartelería electoral que cuenta con unas licencias autorizaciones Se establecen en qué calles va a unos carteles en cuál van a otros y hay un control de esos de esos carteles efectivamente no es lo mismo y en tercer lugar espacio público espacios públicos de todos los españoles las libertades en Cataluña tienen que defender de todos los ciudadanos que están de acuerdo de los que no están de acuerdo con la vocación independentista de media Cataluña Il el espacio público tiene que ser neutral y es responsabilidad de los poderes públicos autonómicos locales y estatales garantizar esa neutralidad

Voz 31 41:30 parte estoy de acuerdo quiere decir quién tiene que garantizar y por eso en la reunión de ayer yo creo que sí que el mensaje que sale por parte del de interiores la confianza la responsabilidad de que las fuerzas catalanas en este caso sean los responsables los encargados de actuar en ese sentido insisto que a mi juicio con todas esas salvedades que decimos luego la interpretación de lo que significa exactamente para cada cual el lazo amarillo creo que discrepo un poco lo que dice Isabel porque yo no lo sé lo que cada uno es decir me niego a creer que el total de quiénes defienden no se colocan el lazo amarillo quieran decir exactamente todo lo que está diciendo creo que el elemento comunes que piden la libertad o la absolución de los presos independentistas otra cuestión es que a la vez estén diciendo que España no es una democracia que todo lo demás que todas añadió que yo desconozco si esa interpretación exacta o no

Voz 1671 42:21 de todas maneras yo creo que es importante distinguir como tres planos no en el plano privado todo el mundo está de acuerdo en que tú puedes poner en tu balcón no llevar en tu solapa un las amarillo y eso es un problema en el plano de una institución pública todo el mundo estamos de acuerdo en que las instituciones públicas tienen que representar a todos y por lo tanto esos signos se tienen que usar con con mesura y con cierta razonabilidad porque fijaos eh hay muchos que critica en el que en las instituciones hayan las amarillo pero cuando se ilumina el color del arcoíris jugar el Orgullo Gay opone refutó con eso les parece bien por lo tanto es un debate que tenemos que ver también como sí

Voz 1727 42:51 memorable el veinticinco de noviembre por la violencia de género

Voz 1671 42:54 vivamente por lo tanto está ligada a determinadas causas y eso también tenemos que tenemos que estudiarlo porque se utilizan también las instituciones para otras que no sólo están vinculados a esto el espacio público Iyad creo que todos los niños ya han vuelto a la escuela entonces se puede decir la neutralidad el espacio público es el ratoncito Pérez son los Reyes Magos no existe es decir eh obviamente el espacio público se tienen que poder expresar todas las ideologías en libertad y tienen que poder hacerlo de diferentes maneras de articuladas vale por lo tanto estamos en un espacio de los grises yo lo que sí creo es que tenemos que vigilar desde las instituciones que tienen que vigilar porque no se monopoliza el uso del espacio público es decir si yo bajara por la puerta de mi casa y me encanta la todos los días empapelado Mi calle totalmente con fotos de por ejemplo Donald Trump José María Aznar o de quién fuera pues a lo mejor me sentiría agraviado y preocupado porque SM está generando una cierta tensión contraria las ideas que yo tengo por lo tanto más allá de garantizar la neutralidad lo importante es que las instituciones aseguran que haya un cierto

Voz 33 43:50 equilibrio sin daño evidentemente ni a Patrimonio Onyia mía bien

Voz 1671 43:55 es públicos por así decirlo pero que todas las ideas se puedan expresar en libertad lo que ocurre es que ya se ha abierto una espita hasta cierto punto peligrosa que es

Voz 1727 44:03 puesto que los instituciones públicas son de paz

Voz 1671 44:05 en Catalunya porque son de una parte los ciudadanos ha o determinó ciudadanos alentados por un partido están saliendo a la calle para reaccionar contra esto y eso es peligroso porque lo que estamos haciendo es que no sea el Estado el que se encargue de la gestión sino que quede en manos de particulares y hasta cierto punto y lo que voy a decir ahora puede sonar un poco bestia

Voz 1727 44:25 a ver pero parece que estamos buscando

Voz 1671 44:27 lo que hay a la confrontación es decir es parece que ambos bandos están tensionado a ver quién es el primero que recibe una agresión con una curiosidad que que sepa que es el que primero pega pierde es decir la violencia te quita razón pero tú quieres poner entre comillas el mártir

Voz 0027 44:41 es un juego muy peligroso y me parece muy bien

Voz 1671 44:43 aunque el clima de entendimiento que haya habido entre el y el ministro hable de vamos a rebajar la tensión vamos a canalizar esto a través de los mecanismos en sí

Voz 31 44:51 sabemos que de ya dos agresiones

Voz 1727 44:53 sí incluir este verdad mínimo que conozcamos ha habido ya dos

Voz 31 44:56 agresiones físicas mañana parece un poco naif por parte

Voz 12 44:58 el Gobierno que no dudo de su buena voluntad es creer que la Generalidad va a poner de su parte para garantizar lo que yo decía no torear despacio

Voz 1727 45:08 público para paralizar insisto en libertad a los catalanes Juan

Voz 12 45:11 no es un Gobierno de parte ir representa sólo a la mitad de los catalanes cuando antes de la reunión teníamos al presidente de la Generalidad señor Torres no con abrir las cárceles y luego hay un entendimiento llega ante una reunión no está especialmente detallado cómo van a garantizar esa esa neutralidad por lo tanto me parece bastante naïf creer a unos señores que constantemente dicen que les da bastante igual las leyes españoles les dan igual España

Voz 1727 45:34 pero es que ellos van a hacer lo que consideren porque ellos sólo se deben

Voz 12 45:36 a la voluntad de una parte del pueblo catalán pronto los Bryan ahí Si sale adelante

Voz 1727 45:40 todo estaremos fíjate que incluso desde el punto de vista de los partidos independentistas en su aspiración es ampliar la base social y por lo menos Esquerra está en eso ahora claramente in IPE presumo que también una parte del Pde Cat desde luego alentar este tipo de situaciones no amplia ninguna base social todo lo contrario provoca una reacción muy virulenta por parte de quienes se sienten agraviados y luego

Voz 1671 46:02 lo que no podemos quiso como estrategia pero hípica de largo recorrido olvidemos una cosa que que es también fundamental ponerla sobre la mesa que es que el el espacio nacionalista está efervescente es decir está en un proceso de reciclaje de reconversión sin liderazgos claros cuando tú tienes un liderazgo claro y un partido político que más o menos estructura la vida de la gente puedes hacer virar las posiciones de los simpatizantes una dirección en otra tienes un interlocutor con el que sentarte a la mesa como ahora el campo independentista está en este momento de reciclaje interno lo que tenemos es a los activistas es decir tenemos a los sectores que sólo piensan que que no están pensando en el conjunto sino que tiene una idea y una causa esto es problemático para aterrizar esto negro sobre

Voz 1727 46:40 no sólo falta de liderazgo no en ausencia de de trabajo en las instituciones el que el Parlamento no haya tenido actividad traslada el debate a la calle es otra evidencia no

Voz 31 46:49 a mí sinceramente me ha aparecido durante estos casi dos meses bastante más escandaloso desde el punto de vista democrático el cierre del Parlament que los lazos amarillos y entendiendo perfectamente desde el punto de vista personal cívico que pueda molestar a mucha gente especialmente no es lo mismo tampoco las cruces amarillas en la playa es que un lazo en una valla o lazos en una valla no pero en todo caso es importante saber si de verdad estamos de acuerdo todos en intentar dar soluciones intentar abordar vías que puedan en algún momento no a corto plazo que no conozco a nadie que crea que haya una solución a corto plazo en el asunto de de Cataluña

Voz 1727 47:28 no es un asunto de España porque él también lo eh