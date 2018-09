Hoy por Hoy (07/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias bueno ya a esta hora comienza el primer Eurogrupo del nuevo curso político se celebra en la capital austriaca país que ejerce la presidencia de turno de la Unión por parte española para la ministra Nadia Calviño que se reunió ayer en Madrid con el comisario Moscovici enviada especial a Viena Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 00:39 buenos días Nadia Calviño acaba de llegar en silencio como la mayoría de ministros porque a nivel del euro tampoco están las cosas claras y los ministros fijan por el momento que habrá en las instituciones o los países más grandes con el ministro alemán la ministra española si va a haber esta tarde para mantener una entrevista hay suponemos hablar también de la situación del presupuesto español es viernes es siete de septiembre

Voz 0027 01:01 el Consejo de Ministros va a estudiar entre otras cosas hoy el plan del Ministerio de Fomento para blindar las viviendas de protección social frente a los fondos buitre que estos fondos no puedan quedarse con viviendas sociales como han basado en muchos casos dejando a cientos de familias vulnerables en la calle en unos minutos vamos a entrevistar aquí en Hoy por hoy a Pablo Iglesias que ayer cerró un pseudo pacto de legislatura con el presidente Pedro Sánchez y hace unos minutos Íñigo Errejón ha contestado a Iglesias después de que éste le dijera que a las elecciones autonómicas de Madrid tiene que salir a ser presidente no vicepresidente Errejón ha respondido en Radio Nacional

Voz 1 01:32 entiendo que era una reflexión genera lo o

Voz 2 01:35 tras esta siempre que me encargado de una campaña electoral el encargado de todas de las que han sido en Podemos me encargaba o con una sola voluntad con un solo propósito que ganar ahora que sólo se dice es otro concepto gente Diego no gana el que dice más veces pero verbo ganar

Voz 0027 01:51 María Dolores de Cospedal reúne hoy a la junta directiva del PP de Castilla La Mancha para convocar el siete de octubre el Congreso extraordinario del que debe salir su sucesor ella deja el cargo tras su derrota en las primarias a nivel nacional ese congreso se va a celebrar el domingo siete de octubre el Parlamento vasco va a designar hoy a los cinco expertos que redactarán el nuevo Estatuto de Autonomía a Euskadi es la única comunidad que no ha renovado aún su Estatuto ser Vitoria Isabel Coixet

Voz 3 02:15 sí así que los grupos políticos registrarán hoy en el Parlamento de Vitoria los nombres de los expertos uno por grupo que tendrán que buscar un mínimo común denominador que acerque posturas ahora muy distantes entre nacionalistas y no nacionalistas todavía hay que decidir si estos expertos juristas que hoy se elige se centraban sólo en el texto pactado entre PNV y Bildu o abordan todo lo expuesto también con los votos particulares de Podemos Partido Popular y Partido Socialista en los últimos días el presidente del PNV y el lehendakari ya han dejado caer que lo pactado con la izquierda abertzale no es un dogma de fe pero posibles cambios parecen muy difíciles veremos hoy un paso más

Voz 0027 02:49 British Airways confirma que son trescientas ochenta mil las operaciones de pago que pueden haber hackeado los autores del robo masivo de información personal y financiera conocida en las últimas horas

Voz 1341 02:58 eh

Voz 0027 03:02 Sevilla se llena de flamenco desde hoy y hasta el treinta de septiembre en la capital andaluza inaugura este viernes la Bienal que llega a su edición número veinte Elena Carazo

Voz 4 03:10 el baile de Israel Galván en la plaza de toros de la Maestranza abre la programación oficial de la Bienal de Flamenco será esta noche cuando

Voz 1 03:17 ese ente su renovada versión Le arena un espectáculo en trescientos sesenta grados adaptado al coso taurino y para el que no quedan entradas por delante tres intensas semanas con sesenta y dos espectáculos que llenarán lo principal escenarios de Sevilla pero también las calles de la ciudad son las nueve y cuatro las ocho y cuatro en Canarias

Voz 5 03:46 en el capítulo peor hoy estamos más cerca que ayer un acuerdo global para los presupuestos para los presupuestos generales ha nuestro Corrado la reversión de los recortes educativos en política internacional hemos llegado a acuerdos hemos acordado también la supresión del voto rogado Memoria Histórica hemos llegado también ha pues ya estamos de acuerdo en que que bajar los impuestos a los autónomos que bajará

Voz 6 04:10 sí es producto de primera necesidad quería preguntarle por un lado

Voz 1 04:13 calificaría usted su relación con Pedro Sanz

Voz 7 04:16 yo sí me fío tras el empate

Voz 8 04:25 la relación es muy buena pero lo fundamental son los acuerdos

Voz 6 04:30 otro lado cómo cree usted que va a acabar el asunto de los presos

Voz 7 04:35 no TV

Voz 8 04:42 un buen comienzo el momento estoy satisfecho

Voz 9 04:52 pero que no

Voz 10 04:52 el mes de octubre podamos anunciar un acuerdo global sobre los Presupuestos Generales del Estado

Voz 1022 04:59 reivindicamos el valor y el espíritu el diálogo para conquistar

Voz 10 05:02 el porvenir comparto que mundiales que ser la forma de afrontar conflicto político en Cataluña hoy por hoy me preocupa mucho España Hay la labor que quedan Cháfer desde el Partido Popular

Voz 7 05:17 compute

Voz 11 05:21 ya sabes Soraya Sáez de Santamaría que tiene una plaza reservada al comité ejecutivo al igual que el resto de exministros estoy convencido de que sus compañeros de grupo merece deberían

Voz 10 05:31 muy gustosamente la presidencia de comisión parlamentaria ella consideraba creyó que me gusta hacer las cosas de esta manera algunos opinan que se en el escaño tranquilamente esperando a que caiga casado alquilan

Voz 7 05:53 el de rectitud Cruz amigo y te gustaría soy optimista Pepa Bueno Monreal tirito con

Voz 1727 06:11 también en esta mañana de viernes con Jesús Maraña con Pablo Simón con Isabel Benjumea con Pablo Iglesias secretario general de Podemos buenos días bueno si esto todo lo Cano ha cortado el presidente Sánchez y usted es un acuerdo de legislatura todavía no

Voz 12 06:29 nosotros apostamos por trabajar para que de aquí al mes y medio podamos tener un acuerdo sobre presupuestos que es el principal instrumento de política económica lo que sirve para cambiar la vida de la gente ayer hicimos avances importantes pero creo que era muy importante bajar los impuestos a los autónomos sigue viva creo que era muy importante revertir los recortes en educación avanzar hacia una educación de cero a tres años gratuita y universal importan de hacer también avances en la historia ya por fin ayer se va a concretar que un torturador como bien niño pierda el complemento a su pensión y su medalla cree digamos acuerdos importantes que me hacen ser optimistas con un acuerdo sobre los Presupuestos Generales pero queda mucho por trabajo

Voz 1727 07:14 han cuantificado el incremento de gasto público que supone aplicar las medidas sociales que está contándonos es básica

Voz 12 07:20 nunca acercarse a a los niveles de justicia fiscal que bien guapa como sabes Pepa en España estamos a ocho puntos de la media de los países de nuestro entorno ayer hablamos también de eso aunque ya dije que no quiero anunciar intenciones que anunciar acuerdos pero percibí bueno es cierto consenso respecto a que en España tiene que haber justicia fiscal que no puede ser que en España solamente impulso

Voz 1727 07:47 hemos perdido la comunicación con Pablo Iglesias

Voz 12 07:49 hola yo pero que

Voz 1 07:52 hemos perdido el segundo si decía

Voz 12 07:54 porque no me gusta anunciar intenciones que me gusta anunciar acuerdos en España tenemos un problema

Voz 1 08:00 a que

Voz 12 08:03 esta Fiscalía que acercarse a los países de nuestro entorno al presidente y estamos de acuerdo en que bueno en España del impuesto de Sociedades hace que algunas grandes empresas en la practicas tendrá imputando al cinco al seis por ciento de tipo efectivo ceso cuando la gente trabajadores los autónomos están pagando muchos impuestos no justo hay que acabar con los privilegios fiscales de de sociedades mercantiles que operan al cero por ciento pagando cero pues siembra mercado inmobiliario los privilegios fiscales de la Iglesia pero en esto ya dijo que íbamos a ser intenciones quiero anunciar acuerdos que de alguna manera aunque nuestro camino nuestro país camine hacia lo conocería a España que es un suelo de ingresos

Voz 1727 08:41 sobre impuestos que ha pasado en los últimos meses para que del impuesto a la banca ya las grandes tecnológicas haya pasado a subir el IRPF es más fácil presionar fiscalmente a los ciudadanos tomados de uno en uno que las grandes corporaciones

Voz 12 08:56 hombre eso es lo que habrá que preguntar Pepa al Partido Socialista

Voz 1 08:59 cuatro no tenga delante se lo preguntaré pero a usted

Voz 12 09:02 era era su propuesta nosotros les seguimos diciendo que sólo deben cumplir que en España debe haber un impuesto a la banca a los ciudadanos tomados de o Pepa no porque no es lo mismo cobra mil euros que cobra catorce mil o diez mil al mes el preacuerdo que tenemos con el Gobierno es que quien cobre diez mil al mes que no tiene nada que ver con cobrar mil con cobrar dos mil con cobra tres mil pues a lo mejor tiene que esforzarse un poco más yo creo que es clave para que todo el mundo entienda que no se puede tomar a los ciudadanos del mundo porque hay ciudadanos que tienen que trabajar muchísimo para llevar a casa ochocientos o novecientos euros y otros que también trabajó mucho pero pueden llevar a casa social respecto a los que llevan doce minutos definir pues a lo mejor se les puede pedir que hagan un esfuerzo mayor porque no puede ser que la crisis la paguen siempre los mismos y espero que esto pueda haber acuerdo respecto al impuesto a la banca nosotros tenemos claro que tiene que haber puesto a la banca que tiene que haber un puesto las transacciones financieras como por otra parte allí en otros países de Europa y esperamos que el Partido Socialista complejo

Voz 13 10:06 me preocupa que la evolución del otoño catalán

Voz 1727 10:08 haga imposible contar con los votos de Esquerra Republicana del Pde Cat porque ustedes dos PSOE y Unidos Podemos no suman para sacar el presupuesto adelante

Voz 14 10:16 bueno me

Voz 12 10:17 sí dijo que la política fuera fácil pero los ciudadanos han votado en este país nadie tiene mayoría absoluta acuerdos yo trabajé mucho Pepa para que los números de la moción de censura salieran durante mucho tiempo nos decían que que sí imposible que no habían números creía imposible hacer una moción de Gersul al Partido Popular yo creo que en estas semanas los mismos que decían eso van a volver con la cantinela de es imposible no hay números no van a poder salir los presupuestos creo que de momento nos tenemos que poner de acuerdo el Partido Socialista y nosotros y a partir de ahí hay que remangarse la camisa hay que sentarse con el Partido Nacionalista Vasco con Esquerra Republicana con el CAT con Compromís y llegar a acuerdos y para eso hay que ceder en algunas cosas y hay que esforzarse nuevo nosotros si el Gobierno quiere vamos a ayudar para que hay acuerdos creo que en Catalunya hay que seguir trabajando en un escenario de diálogo de normalización institucional hay que normalizar que en España los ciudadanos han votado que quieren acuerdos entre las diferentes formaciones políticas y que ninguna tiene mayoría creo que eso es algo positivo y que hay que normalizar para sacar unos presupuestos adelante hay que llegar a acuerdos políticos

Voz 1727 11:28 en algún momento de las negociaciones ha valorado la posibilidad de que podemos entre que el Gobierno

Voz 12 11:34 nosotros dijimos desde el principio que nos parecería más sensato expresar la voluntad de los ciudadanos si cinco millones de ciudadanos votamos al Partido Socialista hay cinco millones de ciudadanos unos votaron a nosotros siempre dijimos que sería más sensato que sería más estable un gobierno que representará mejor la voluntad de la mayoría de los españoles el Partido Socialista no quiso nosotros aceptamos esa decisión y trabajamos siendo útiles desde el Parlamento un Parlamento que por fin en España gobierna eso cuando había mayorías absolutas no ocurría la voluntad de los ciudadanos españoles quedaba casi casi ilimitada al Ejecutivo ahora tenemos un Parlamento que cogerla pero auguro Pepa que en el futuro esa nueva realidad en España de cuatro grandes formaciones políticas a nivel estatal va a ser que aquí tenga que ocurrir como en otros países de Europa y que diferentes formaciones políticas se pongan de acuerdo para gobernar como por otra parte ocurren muchas comunidades autónomas ocurre en la Comunidad Valenciana ocurre en Castilla La Mancha ocurre en Baleares ocurre en Navarra y tarde o temprano ocurrirá también en el conjunto de España

Voz 1727 12:34 pues hasta aquí de entrevista política Pablo Iglesias no suelo lo saben bien los oyentes pero hoy es inevitable que le pregunte al padre reciente cómo están los chavales pues nosotros nos alegramos mucho también ha cambiado Pablo Iglesias de desde que ha vivido esta experiencia preciosa pero difícil por otra parte

Voz 12 12:53 sí claro que sí mucho yo creo que ser padre cambia cualquiera puede ser padre de dos niños prematuros todavía es más no sé cómo lo vivirán otros padres y otras madres pero creo que me dijo es que hace mejor

Voz 1727 13:08 pues un abrazo a toda la familia buenos días

Voz 14 13:10 gracias Pepa hasta pronto son las nueve y tres

Voz 1 13:12 de las ocho y trece en Canarias conclusiones conclusiones Isabel Benjumea hay acuerdo parece claro para intentar sacar el presupuesto

Voz 4 13:21 si hay acuerdo para intentar sacarlo yo pongo en duda que vayan a ser capaces cabe recordar que van tarde según uno comarcales

Voz 1 13:26 el deberían tener cerrado el acuerdo antes de que finalice el mes de septiembre Bono lo ha dicho el señor Iván

Voz 4 13:33 pese a dependen de los nacionalistas y de lo que les quieran exigir

Voz 1 13:36 nacionalistas para sacar adelante su presupuesto por lo tanto eso muy escéptica y aquí retomamos Jesús ese apunte que hacíamos al final de la de la última media hora no Esquerra es evidente que ha girado o que está intentando girar a propósito de la situación en Cataluña y en esa estrategia en Cataluña puede tener alguna consecuencia también aquí en la negociación de los presupuestos no puesto que sus votos son imprescindibles

Voz 13 13:59 claro yo diría que ese giro en todo caso es de lejos yo diría que desde diciembre Esquerra ha mantenido o ha trasladado hoy cuando hemos querido informarnos de lo que pasaba en Esquerra y las tesis que mantenían sobre lo que trasladaban una hoja de ruta una estrategia distinta el legítimo mismo por decirlo así de Puigdemont de Torra y compañía sería una renuncia a la vía unilateral hasta alcanzar una mayoría suficiente es decir no renuncian al objetivo independentista porque consideran que la vía unilateral ha llevado a donde ha llevado está el problema judicial promedio digamos que eran partidarios de ir a una vía más calmada más dialogante más institucional y de manera que hasta que no sea alcanzar una mayoría más que suficiente muy por encima del cincuenta por ciento no tendría sentido volver a la ruptura institucional por decirlo así no bueno que ha pasado que está esa tensión dentro del bloque independentista que a mi juicio desde el punto de vista político es un error desde las fuerzas hemos estatales no tener en cuenta esas diferencias dentro del bloque independentista es decir cuando hablamos de los lazos amarillos hablamos en todo el bloque dijera que defendiera exactamente lo mismo cuando los lazos probablemente es el pegamento mayor que tienen ahora es decir la defensa de la libertad de los presos independentistas es el pegamento que más sume al bloque independentista porque para nada los une la posibilidad de negociar unos presupuestos o ir juntos a las próximas elecciones en la llamada que

Voz 1341 15:31 mira no entonces esto que es por lo que tu pregunta

Voz 13 15:33 estabas cómo afecta también a a escala estatal bueno ayer vimos un mensaje de sintonía de acuerdos en lo social de prioridades sociales con la salvedad de que queda por poner los números letras es decir queda fundamentalmente a mi juicio la reforma fiscal para pagar esos gastos sociales no pero es verdad que luego además de eso si hay esa competición colaborativa competición virtuosa verdad como lo definió en su día Íñigo Errejón no entre PSOE y Podemos lo que había entre PP y Ciudadanos en la derecha antes bueno pues faltaría el plus de eh que podrían conseguir los votos de nacionalistas independentistas catalanes

Voz 1671 16:13 efectivamente a ver varias cosas primero respecto a los plazos de presentación del presupuesto quiero recordar que el presupuesto vigente en este año la paramos en junio es decir lleva el Gobierno anterior ya llevaba un decalaje de más de seis siete meses por lo tanto esto de que no retrase hemos en las cuentas públicas es un clásico y además con una ventaja si me permitís adicional que es que entre comillas la policía no va a estar el año que viene recuerdo que tenemos elecciones europeas y todos los comisarios europeos van a estar muy preocupados por cómo se va a formar la nueva comisión con el entorno que hay ahora en Italia de donde sí va a venir unos presupuestos preocupantes en España podemos estar un poco más tranquilo respecto a los

Voz 13 16:46 objetivos de déficit eso de un lado II

Voz 1671 16:49 se puede articular el Gobierno mayorías incorporando a los independentistas claro esto

Voz 13 16:53 depende de manera crucial de que se discuta en la mesa

Voz 1671 16:56 sí en la mesa Se habla de políticas fiscales sobre acuerdos concretos que se puedan poner negro sobre blanco vale si por el contrario se habla de tener en términos políticos de cómo el Gobierno puede incidir en la Justicia para alterar los procesos que es justamente lo que más le interesa a los independentistas porque ponen en su momento en la cabeza de alguien de Esquerra o del Pde Cat que luego tiene que volver a sus bases y decirles fijo no he conseguido que salgan nuestros nuestros líderes de prisión pero hemos subido el IRPF un cinco por ciento hombre pues evidentemente eso va a ser muy difícil no y eso añade una complicación por lo tanto yo creo que hay que tener estas dos cuestiones en la en el aire al mismo tiempo es fácil que termine habiendo un concurso entre Podemos y el Partido Socialista porque muchas de las medidas que el el propio podemos propone ya las había comentado antes del PSOE impuesto de sociedades cambio en la cuota de autónomos si queréis podemos descender más a la letra porque esto

Voz 0027 17:45 tú hablabas de reforma fiscal no Jesús

Voz 1671 17:47 claro esto requeriría una tramitación parlamentaria quiero recordar que la mayoría en la mesa es de PP Ciudadanos o sea todo lo que vaya a ir por proyecto por proposición de ley olvidaos porque eso no se va a poder tramitar esta legislatura entonces muchos de los acuerdos que se habla aquí por ejemplo en términos de vivienda no de creación

Voz 13 18:03 a vivienda etcétera esto cómo lo van a hacer

Voz 1671 18:05 porque si no recurren al Real Decreto Ley la tramitación parlamentaria va a estar con seguridad bloqueada así que en el fondo al si salva los Presupuestos el Gobierno podía ser con un canto en los dientes no

Voz 4 18:15 me gustaría puntualizar que no es un clásico que lleguen tarde es un clásico

Voz 1 18:19 los últimos años yo creo que estamos quiero que a lo largo de estos años democracia si se han cumplido los plazos para presentación el presupuesto

Voz 4 18:26 la ida va estabilidad daba estabilidad al al país y sinceramente creo que tanto Partido Socialista cómo cómo podemos por supuesto los diferentes partidos independentistas utilizan el debate del presupuesto como precampaña electoral yo creo y cada uno está marcando sus posiciones y está utilizando este debate que a mi manera de ver creo que es muy difícil que saque adelante el presupuesto pero les permite dilatar el el debate les permite ir marcando posiciones es permitir haciendo guiños en un sentido o en otro por lo tanto permiten al señor Sánchez alargar la legislatura que es lo que creo que sinceramente quiere eso es malo para el país no no tenemos una estabilidad en el Gobierno tenemos muchísimos frentes abiertos y creo que lo más sensato sería ir a las urnas que hubiera un gobierno a lo mejor con una capacidad mayor de negociación y por lo tanto no alargar los plazos

Voz 13 19:17 quiero decir que viendo el calendario electoral por delante que tenemos en cualquier caso estaríamos en esta situación quiero decir que estaríamos escuchando cualquier alternativa cualquier posicionamiento político en clave electoral primero Andalucía por ejemplo se cita a poco no pero también lo que está ocurriendo ahora mismo como se está interpretando la tensión que se suscita en Cataluña políticamente tiene que ver porque hay un ojo puesto en Andalucía por parte Ciudadanos evidentemente hay unas elecciones andaluzas donde la clave catalana va a estar muy presente tanto en ciudadanos como el discurso de Susan a día no es decir estaríamos en cualquier caso en esa tesitura por lo tanto parece lógico que igual que lo aprovechara la oposición es lógico el PSOE Unidos Podemos intenten dibujar si no es en la práctica medidas que inmediatamente se puedan poner en marcha porque efectivamente tienen la posibilidad de bloqueos de dilatación y de vetos parlamentarios sí de dibujar un escenario de posibilidad de colaboración que pueda llevar unas políticas que se pongan encima de la mesa para eso sí es verdad que hacen falta los números yo en la cuestión que más coincido con lo que escucha hoy a Pablo Iglesias con otros discos esos en ese terreno es con la reforma fiscal es que a veces quiénes tanto se les llena la boca de es defender la Constitución se les olvida siempre el artículo treinta y uno de la Constitución que lo leo brevemente todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiesa católicos oiga va siendo hora de que alguien o algunos pongan sobre la mesa una reforma fiscal que además es la que se reivindicaba desde la propia Constitución

Voz 1 20:58 es quieren hablar déjame recordar al que hace cuarenta años va a hacer cuarenta años que ese artículo tan clarito dictador sencillos se aprobó en referéndum nudo y veintiuno ocho y veintiuno en Canarias hola qué tal muy buenos días seguimos viviendas

Voz 0812 21:10 que tiemble con nuevos propósitos y proyectos con ella sabes que en el corteinglés te ayudan a cumplirlos lo encontrar es todo mucho más fácil en un solo lugar lleno de ventajas todo de todo sin salir de El Corte Inglés calidad variedad garantía marcas hoy vamos a cuidarlos citas propuesto llevar un estilo de la más saludable en El Corte Inglés tienen muchas propuestas que te ayudarán a conseguirlo encontrará son los mejores productos frescos directo este exceso origen tienes la mayor selección de frutas y verduras de nuestras huertas los pescados más frescos de nuestras lonjas y las carnes más tiernas y sabrosas seleccionadas en las ganaderías más prestigiosas del país y haber porque lo empiezas a correr aprovecha ahora que tienes un veinte por ciento de regalo en artículos y zapatillas de Ramin este año no hay excusas porque todo es mucho más fácil en un solo lugar el Corte Inglés listos para tu vuelta bromas en un ratito volvemos hasta áreas

Voz 16 22:15 ahora podrías informarte sobre el síndrome posvacacional o inventa arte el de esto solo acaba de empezar o pasar de síndromes y subir el Everest podría ser de los que hacen lo de siempre

Voz 17 22:25 lo que más te con el nuevo oxidación Edition más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color sensor de parking trasero y mucho más

Voz 18 22:32 por trece mil novecientos noventa euros es el momento de aprovechar este Momo

Voz 19 22:36 el vertido llegan los mini Max de Air Europa a creados para Ci caza precios vuelos nacionales y europeos desde veintinueve euros y América desde ciento ochenta y nueve euros por trayecto consulta condiciones Icaza tus precios mini Max antes del dieciséis de septiembre en Air Europa apunta

Voz 20 22:54 vamos

Voz 21 22:57 mira cariño otro técnico de Securitas Direct poniéndole las plazas al vecino pues creo que sólo quedamos nosotros en toda la calle si pues voy a llamar ahora mismo para ponerlo a nosotros lo quiero que seamos los únicos sin alarma

Voz 18 23:10 que lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo verde llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 22 23:23 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1 23:29 Isabel Benjumea que tenía la mano levantada justo cuando estaba interviniendo Jesús Maraña no en relación a a los impuestos creación comentarios Neri le iba a pedir un esfuerzo a concretar que no se le pide los esfuerzos el imponen los esfuerzos fiscales a los españoles y que me me parece que es muy fácil decir cuando unos político vamos a pedir uno bueno elevan imponer Si es que lo consiguen entonces mente concretar

Voz 4 23:49 por que a mí una cosa importantes gasto público cómo se va a cubrir ese gasto público a quién van a imponer no pedir ese esfuerzo aquí no olvidar que estamos al cien por cien de la deuda sobre el PIB

Voz 1671 24:03 sé que hay también otras dimensiones no que es en qué medida es fácil o no de aplicar el en el gravamen por ejemplo el impuesto de sociedades y se quiere subir el tipo efectivo al quince es muy sencillo Si tú no haces que las empresas acumulan bonificaciones pero un impuesto por ejemplo las tecnológicas o la banca si tú no lo con ciertas a nivel europeo es mucho más complicado de aplicar y ocurre algo parecido con lo de las rentas trabajo que al final somos la que soportamos la mayor parte del sistema fiscal es más fácil subir el IRPF que entrar con las rentas del capital pero los tramos altos del IRPF casi todo su su renta ya está en capital ya están sociedades entonces en el fondo esto yo lo creo que hay que hay que estudiarlo merecería la pena hundía a hablar en serio de esto no es un problema que tenemos en nuestro sistema fiscal sobre todo en el de tributación directa el IRPF es que es común que eso de grullas es decir tenemos tantas deducciones y tantas reducciones sube la cuota imponible que al final recaudó muy poco porque quién sabe sabe cómo es

Voz 13 24:56 esquivar el pago quién tiene sólo un salario

Voz 1671 24:58 dado pues está atrapado el sistema hizo genera injusticias que luego la gente también percibe así que esto es lo que hay que ver es cómo taponados y simplificando los impuestos

Voz 13 25:07 esto para mí es clave de ve políticamente también lo digo eh efectivamente además con los se dice no ya están superadas las ideologías no no esto es es claramente ideológico también si se decide así llevamos en este país muchos años no que las cargas de trabajo soporten el mayor esfuerzo de los ingresos que necesita el Estado para mantener un estado de bienestar aunque fuera incipiente el hecho de eso no se cumpla ya no hablo desde el punto de vista constitucional insisto he para que lo entiendan también desde los horizontes ideológicos en los que no creen en esto no pero es que está establecido así yo creo que además que hay sinceramente una mayoría social en España que defiende esto eh sólo dardos datos que me parece que es legítimo que ser defiendo e intente acabar con ello o darlo la vuelta en dos mil diecisiete casi el doble es decir las rentas empresariales crecieron en dos mil diecisiete casi el doble que las rentas del trabajo vale desde dos el catorce las los beneficios empresariales crecieron en España dieciséis veces más que los salarios pues si la carga fiscal y eso es verdad en este país está a siete entre siete y ocho puntos de distancia de la media europea es es falso a mi juicio en el discurso de no es que no se pueden soportar más impuestos ahí se generaliza hizo dices que nos quieren castigar desde la izquierda para pagar más impuestos los españoles no no cuidado no es lo mismo decir los españoles que acabar con lo que apuntaba Pablo y que de una vez las grandes empresas paguen lo que deben pagar es decir que se eliminen triquiñuelas legales bonificaciones temas de créditos fiscales de compensación de beneficios etcétera etcétera etcétera que es complejo claro que es complejo técnicamente y además es algo que ver ETA no sólo a España es un tema también europeo pero que hay cosas que se pueden hacer si por ejemplo compararnos con la media europea de dar pasos en esa dirección de progresividad fiscal justicia fiscal

Voz 4 26:56 sólo por puntualizar el tejido empresarial español son principalmente pequeñas y medianas empresas es muy fácil decir que vamos a grabar a las grandes empresas que son el IBEX que es que son todos malísimos y que lo que hacen es explotar sus trabajadores Charlie que tienen grandes beneficios no porque así se lo llevó en España principalmente el tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas con unas plantillas no esté excesivamente grandes donde los empresarios literalmente hacen esfuerzos y malabarismos para llegar al cerrar el año a mantener las nóminas ya puestos de trabajo todo lo que sí está hablando de cambiar el Impuesto sobre Sociedades ojo porque de nuevo repito no es España principalmente tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas así que haber al final quién va a pagar esta factura de nuevo si subimos gasto social que la vapor

Voz 1671 27:42 claro pero porque fijaos que estamos sólo una parte de la ecuación en ingresos hay que hablar también de gastos es decir ahí podríamos hablar de muchas políticas de oferta en la que probablemente podíamos estar de acuerdo porque las pymes pueden tener problemas para crecer y hay que echarles una mano también en términos de transferencias directas lo que tenemos que ver es el final de la ecuación es decir al final de la ecuación ingresos más gastos logramos redistribuir de manera eficiente o no esa es la esa es la gran pregunta sino vemos el mix complica

Voz 1 28:06 como todavía estamos a primeros de septiembre y puede haber afortunados que acaben de levantarse eh eh judía recordar que estamos de estreno esta mañana en Hoy por hoy con Jesús Maraña el director de Info Libre con Isabel Benjumea directora de la red Floridablanca con nuestro Pablo Simón el mismo de siempre el político en que nos acompaña desde hace muchas temporadas ya que con ellos vamos a hablar ahora de un vídeo que se presentó ayer Aimar en la en en el anuncio de los actos del cuarenta aniversario de esa Constitución que recoge tan creativamente tan claramente como contaba Jesús Maraña el que aquello de los impuestos es progresivo y que contribuir en función de lo que cada uno tiene todo eso bueno pues en el en la presentación de los actos del cuarenta aniversario se pone un vídeo que que pasan ese vídeo que presentó el presidente del Gobierno que usted muy muy tranquilo

Voz 23 28:55 a favor de tarjetas

Voz 1 28:58 hombre no puede perder mucho usted

Voz 24 28:59 sí tiene muchos años

Voz 0027 29:02 el sumario en el que se puede ver hablando a dos ancianos Josemi ir de noventa y ocho años que sirvió en el Ejército Popular de la República Germán visos ciento dos que perteneció al Ejército sublevado los dos compartí combatieron en la Batalla del Ebro bueno el vídeo ha soliviantado a parte de los dirigentes de Podemos el más duro ha sido Juan Carlos Monedero dice es una jodida vergüenza poned aún viejo nazi un viejo judío sobreviviente de un campo de concentración para celebrar la Constitución alemana del cuarenta y nueve una jodida vergüenza palabras te Monedero anoche le preguntaron por este asunto al líder de Podemos Pablo Iglesias

Voz 25 29:34 es como no sería razonable un vídeo de dos ancianos italianos uno oficial de Mussolini y otro miembros de los Grupos de Acción partisano por eso creo que en España equiparar a los defensores de la democracia con los defensores del fascismo no ayuda a la memoria histórica

Voz 1671 29:51 insistía en que vídeos como este no son completo

Voz 0027 29:53 les con los acuerdos a los que se ha llegado en materia de memoria histórica

Voz 1727 29:57 Pablo Simón es un hecho conveniente

Voz 1 30:01 puede no respeta la verdad la memoria que es la verdad verdad la memoria que sí pero hay hechos hay hechos de la historia nadie puede podemos discrepar si es posible establecer una verdad oficial nunca dicen los historiadores que nunca se puede establecer una

Voz 4 30:16 una verdad oficial pero hay hechos de la historia que está caía acredita

Voz 1 30:19 la dos con consenso y no se puede hacer un vídeo como este en este momento se puede hacer lo ha hecho el Gobierno justificado lo que dice Podemos

Voz 1671 30:28 pero fíjate esta estuvieran he tenido la ocasión de leer un libro que se llama he tenido la ocasión sino lo recomiendo vale sobre la historia de Roma el empieza en el precio hace diciendo que nosotros hemos lo ha historia muchas veces como hechos que han ocurrido pero realmente cuando leemos desde el presente lo que hacemos es dialogar con ella porque la miramos en función de las preocupaciones que tenemos hoy este vídeos a en el contexto de la efeméride del con los cuarenta años de la Constitución y la razón por la que se forma esta polémica es porque un mito en torno a la constitución del acuerdo entre los españoles que permitió

Voz 1022 30:59 ha quebrado es decir hoy hay actores políticos

Voz 1671 31:02 directamente lo cuestionan por lo tanto lo que está haciendo esta polémica es más hablar de cuál es la falta de un relato compartido Sobrequés lo que han sido estos cuarenta años y la Constitución que de los hechos históricos que sabemos cuáles fueron es decir sabemos como un ejército sublevado contra la República como represiones sólo sabemos presta polémica lo que nos interpela es hacia donde vamos ahora es decir

Voz 13 31:22 estamos somos suficientemente maduros para

Voz 1671 31:24 contar esas polémicas de nuevo darle una visión distinta cuál es el proyecto compartido yo creo que justamente las efemérides lo que hacen es reflejar eso no el que ahora estamos volviendo a preguntarnos sobre esos cuarenta años no tenemos un relato común

Voz 1 31:38 Jesús

Voz 13 31:40 tengo mis mis dudas Pablo de si eso que has dado digamos por hecho de que todo el mundo estamos de acuerdo en que hubo un ejército sublevado un golpe de Estado luego una guerra civil luego una dictadura de cuarenta años porque es que exactamente eso esa cadencia esos tres datos constantemente se ponen en entredicho son los hitos

Voz 1341 32:00 no los súper esto es negro sobre blanco aunque eso a mí no me tienes que convencer sobre estación pero eso es nuestro lo hemos hecho

Voz 13 32:07 lo digo porque para mí el error en este vídeo es simplemente que en la voz en off en un momento dado cuando habla de los dos bandos enfrentados falta decir en la Guerra Civil originada el dieciocho de julio del XXXVI por un golpe de Estado porque entonces habría dejado claro esa cadencia histórica porque yo tengo que decir que al menos en mi generación en mi infancia claro que se hablaba de los dos bandos guerra civil en mi propia familia cuando yo vi el vídeo recordé perfectamente recuerdos infantiles donde yo escuchaba hablar de dos tíos abuelos en la familia que habían combatido en el frente del Ebro uno dado como uno de ellos cuando el ordenaban disparar en el último momento elevaban poquito el fusil porque sabía que un hermano suyo estaban al otro lado por cierto murió es decir todos los que tenemos cierta edad tenemos en nuestra memoria nuestra memoria personal y colectiva e unos recuerdos que claro que hablan de dos bandos enfrentados de dos Españas etcétera lo que hemos tenido durante cuarenta años más es un relato único un discurso único sobre lo que fue aquello donde faltaban esos datos esenciales es decir oiga es que esto empezó en un golpe de Estado es que en Europa estaba ocurriendo todo esto y en España lo que ocurrió fue esto y luego hubo cuarenta años en los que gobernó el único dictador que perdió en la Segunda Guerra mundial los otros aliados e fascistas perdieron aquí Se mantuvo una dictadura durante cuarenta años eso es lo que a mi juicio por un error en el la narración de ese vídeo creo que permite of facilita esas críticas que entiendo perfectamente aunque me parecen exageradas porque no deja de ser un vídeo que creo que cualquiera que esté en esto y Vicky reivindica esa memoria pues sabe que a lo que ha habido es una

Voz 1 33:52 el propio el propio Iglesias lo llamó anécdota ayer en la rueda de prensa e Isabel me yo creo que la la buena

Voz 4 33:57 noticias son los cuarenta años de de constitución eh esa Constitución es fruto de un espíritu de concordia de todos los españoles que creo que ese es el mensaje que hay que trasladar a los jóvenes españoles y de un tiempo a esta parte lo que me fase Tina es que parece cara a los jóvenes les tenemos que contaba los mayores lo que ocurrió en la Guerra Civil cuando creo que es todo lo contrario creo que al revés tenemos que aprender yo personalmente de de de Mis abuelos de la gente que que vivió la Guerra Civil y sobre todo la gente que personalizó la transición lo que fueron es tremendamente generosos hicieron un esfuerzo de concordia parece que ahora nos queremos cargar ese espíritu de concordia y queremos sacarle punta a todo queremos reavivar un recibiría como que sinceramente a las nuevas generaciones a los jóvenes que mensaje estamos trasladando en vez de mirar hacia el futuro en vez de mirar la España que queremos estamos constantemente apelando a la España que fue a la España de la que verdaderamente hay grandes grandes grandes momentos muy oscuros y muy tristes y lo que hay es grandes momentos de luz como ese esfuerzo de concordia la generosidad de muchos españoles que fueron capaces de darnos lo que tenemos ahora que es democracia libertad y la Constitución que estamos celebrando los cuarenta años

Voz 13 35:05 bueno yo cuando hablas en primera persona del plural Isabel como dices estamos provocando guerracivilista etcétera yo no me identifico para nada es decir no no yo creo que la reivindicación de la memoria histórica de la dignidad de las víctimas del franquismo etcétera no es reavivar heridas ni qué hacer guerracivilista de hecho en la ley de Memoria Histórica si algunos de los que mantienen ese discurso la leyera verían que arranca precisamente hablando de concordia de reconciliación de memoria entonces

Voz 1 35:34 fíjate yo yo yo este material desde las vacaciones escuchando el programa con Aimar es en los periódicos cada vez que se hablaba de reconciliación hay que ir a la reconciliación a propósito de la exhumación de de el cadáver de Franco de del Valle de los Caídos en fin me llamaba tanto la atención es reconciliación pues eso ya lo hicimos para lo que hay que sacar a Franco de ahí a los muertos de las cunetas los españoles ya se reconciliaron siempre

Voz 13 35:58 cuando se habla de lo del régimen del setenta y ocho siempre procuro decir si el problema a mi juicio no está en el régimen del setenta y ocho sino en lo que no se hizo después

Voz 1671 36:07 muy bien justo al cien por cien

Voz 1727 36:09 cero nueve XXXVI ocho treinta y seis en Canarias

Voz 21 36:14 conducir un BMW están reúne este fin de semana o de viajes improvisados conducir un BMW es tan fácil

Voz 1727 36:20 conduce un BMW X3 desde veinte euros al día sin entrada y con seguro a todo riesgo mantenimiento reparaciones y existente en carretera tan fácil

Voz 26 36:27 el tuyo renting ofertado por alfabeto España Fleet Management ofrece pero

Voz 13 36:31 el y uno de diciembre de dos mil dieciocho con su

Voz 26 36:33 condiciones en BMW punto es con Iberia a

Voz 18 36:35 además más te costará menos compren iberia punto com hasta el diecisiete de septiembre vuela a la península desde veinticinco euros por trayecto vamos el mundo entero te está esperando

Voz 4 36:45 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 27 36:48 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizar la hipoteca comisión de subrogación la que te cobren banco cambiaría otro comisión por de comicio

Voz 1 36:54 pero se busca

Voz 28 36:55 la hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un van

Voz 1341 36:59 no te cobra comisiones Nigeria

Voz 10 37:02 noticas naranja de ING entre varias unionista con el precio que buscas cero

Voz 0812 37:07 pero comisiones encuentra la CNN punto es hoy en el día que deje podríamos quedarnos en tocase y ver una peli ondas ERIE que les alguna que si tengo alguna que cinco al Barça Fried

Voz 29 37:23 con Vodafone One tienes fibras móvil y la mayor oferta de series que ahora lleva un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva formación el catorce cuarenta y cuatro en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 0763 37:35 aquí en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios en la lluvia de estrellas de agosto en los encuentros con los amigos en las luces de colores de los chiringuitos de playa en los sino entonces que buscar sitio hicieron una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compra ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde pueden retoques

Voz 24 38:11 la Cadena SER Hoy por hoy con pipa o no

Voz 30 38:19 este año

Voz 1727 38:27 las robe XXXVIII ahora ocho treinta y ocho en Canarias nos ha apetecido terminar esta semana de ETA dos estrenos estrenos en la radio externos en la vida política bueno pues terminar la semana con dos poetas que también están de estreno uno porque empieza curso al frente de una institución gestionando el Instituto Cervantes y la otra porque está a punto de estrenar una gira estoy los detalles de la institución cuando le invitamos a venir aquí a hablar esta mañana de poesía Nos dijo me apunto la cita en la agenda como ministro Luis García Montero

Voz 1 39:00 la buena noticia casi todo ministro verdad yo que soy un disparate que de llevado una vida un poco en mira ahora para no meter la pata llevó mi mi agenda como como que responsable de una institución la tienes el orden la sandía tengo en orden porque además tengo una una secretaria que que me está educando muy bien

Voz 1727 39:19 para cumplir mi compromiso y la otra poeta que estrena gira lo hace como fenómeno fans en carretera ningún hoteles vamos en un espectáculo Elvira Sastre buenos días

Voz 0394 39:34 buenos días qué tal como una estrella de rock bueno

Voz 1727 39:37 en parecidos de la poesía lo importante es leerla desde luego pero los periodistas tenemos esa manía

Voz 1 39:45 ese afán de tasarlo todo cuál

Voz 1727 39:47 no quiere fenómeno cualquier cosa Paula Losada nuestra compañera ha llamado diligentemente a la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros que nos han dicho que hemos tenido muy buen ojo porque hemos invitado a dos de los poetas más vendidos yo diría que lo que hemos tenido es buen gusto se venden libros se lee libros en Internet se hacen espectáculos así como de fenómeno fans que decía de Elvira Sastre Sastre lo importante es que se haga poesía no aunque sea por señales de humo

Voz 0394 40:17 yo creo que lo importante es que que se lea que la gente coja libros e que se vuelva a volver a AENA a enamorarse de la poesía yo creo no que estaban poco perdido creo

Voz 1727 40:26 eso es lo importante es Internet de verdad el fenómeno que

Voz 1341 40:28 qué ha hecho Luis que de repente mi hija de la poesía en mira yo creo que las redes sociales están muy en la piel de la vida de los jóvenes y la poesía siempre ha estado con con con la vida y con la piel de de la vida al hablar de la red sociales se habla de muchas cosas que siempre han tenido que ver con la poesía por ejemplo la relación entre la intimidad y lo que se publica en lo público bueno pues las redes sociales han creado una nueva hay inercia donde ese diálogo entre la intimidad y lo publico está a la a la piel de de de la vida a lo que se trata también es que esa nueva posibilidades se utilicen con rigor como por ejemplo lo hace Elvira o se utilicen con menos rigor un poema no puede ser pues un anuncio de El día de la madre de unos grandes almacenes sobre el día de los enamorados tiene que haber un diálogo entre la tradición y la nueva posibilidad de Internet desde luego son las nuevas posibilidades pero quién lo está haciendo muy bien son los jóvenes que aparte de interna pues salido a Garcilaso o han estudiado Filología inglesa como Elvira o traducen a los grandes poetas europeos no en ese sentido a mí me parece que ocurre lo lo de siempre pero con nuevas realidades

Voz 1727 41:46 de qué nos habla hoy la poesía Elvira de curas tu que diría Caballero no

Voz 1341 41:50 bueno pues bueno yo creo

Voz 8 41:52 que que es algo pues como dice Luis es un lenguaje muy íntimo no hay muy muy ligada al

Voz 0394 41:56 la experiencia sentimental de cada uno oí creo que también estamos una época un poco de sobre todo en los jóvenes yo creo de frustración que llevamos años escuchando que que hacer las cosas no sirven para nada y que nuestra voz no sirve de nada yo creo que la poesía no sea devuelto un poco ese altavoz que creíamos perdido hemos dicho hombres hay una manera de de de explicar las cosas que siento y de ir de decirlas en lo voy a hacer y además da la casualidad de que hay alguien que me vale

Voz 1727 42:22 el poeta como Le afecta ese diálogo que decía Luis que es imprescindible en la poesía no cualquier el arte establece siempre un diálogo con el otro los periodistas solemos quejarnos de que la repercusión inmediata que las redes sociales han hecho posible de nuestro trabajo nos obliga a un ejercicio de poner pie en pared para escuchar lo que te llega por ahí pero que no te condicione este diálogo que era un diálogo poético que existía cuando la poesía sólo llegaba a través de un libro cuando tienes la repercusión Elvira inmediata en las redes sociales de lo que escribes condiciona tu trabajo condición atún tu tu tu manera de hacer poesía

Voz 0394 43:00 sí yo es que mira desde que empecé a escribir el diálogo que yo he mantenido ha sido conmigo misma sabe yo cuando escribo lo hago para para decirme a mí las cosas luego pues ese era el el contexto de Internet que resulta que lo comparto hay gente que lo lea gente que le llega de otra manera hay gente que me que lo comparte no pero al final yo seguiría escribiendo aunque nadie me leyera porque para mí es es una necesidad y es algo que me ayuda mucho entonces yo creo que mantener ese pensamiento desde el primer poema hasta el último hecho que camino no me condicione lo que lo que vayan a decir es cierto que Internet permite tener un contacto directo con tu público y eso hace que bueno pues tú veas lo que lo que te van diciendo no y eso es de agradecer muchísimo pero al final bueno queda uno con el papel

Voz 1341 43:43 hay nadie más mitad de lo que estáis hablando Pepa hay dos cosas que me interesan mucho en primer lugar son buenos tiempos para la poesía cuando la juventud tiene la palabra el contexto de juventud ha estado muy sobrecargado en España puede que desde que fracasó la primera república hay Don Francisco Giner de los Ríos inventó la institución libre de enseñanza para decir este país no se cambia sino educamos de otra manera la juventud bueno pues desde la institución libre a las cafeterías donde nos reuníamos para luchar contra el franquismo los jóvenes con barba protagoniza estuvieron muy sobrecarga joven no era sólo divertirse si no respira estabilizarse en cambiar este país y entonces la poesía piensa en la Generación del veintisiete los poetas sociales tuvo mucha presencia después cuando llegó la democracia hubo la tentación de decir bueno ya alojó ya está todo hecho no hay que mejorar nada todo está conseguido la juventud pasó al botellón en vez de tener que transformar este país pasó al botellón porque ya se trataba de de de de divertirse resulta que eso era una mentira que los jóvenes estaban preparando estaban hoy formado era muy potente al lo que el problema es que es el estaba dando un futuro muy complicado no tenemos futuro y entonces llegaron fenómenos como el 15M o como las posibilidades de interna de estos jóvenes los han utilizado para decir hoy la que aquí estamos y que queremos la palabra y en ese sentido la la la poesía pues ha irrumpido otra vez con mucha fuerza y otra segunda

Voz 13 45:17 en cuestión durante muchos

Voz 1341 45:19 tiempo yo he tenido que pelear para decir que la calidad de la poesía no significa que no entienda nada que yo fíjate en plan de broma a la escritura a la escritura de Federico García Lorca leía en plan de broma un verso de Rubén Darío del responsable Belén al llegara a decir que pub ofrenda en la canto decía que maravilla sólo se entiende el que bueno pues durante mucho tiempo hemos tenido que decir no nos engañemos que él el poeta tiene que utilizar con rigor el lenguaje de todos pero no inventarse una cosa muy rara no bueno pues después de decir mucho eso ahora hay que decir también estoy de acuerdo con Elvira que ser un buen poeta no significa colgar un poema en Internet que a los cinco minutos tenga veinticinco mil me gusta son treinta mil me gusta que es un ejercicio de conocimiento a través del lenguaje y la honestidad está en uno mismo en escribir lo que uno

Voz 1 46:17 lo siente que debe escribir según su conciencia

Voz 1727 46:21 sí estamos convencidos de que sigue siendo necesaria como el pan de cada día de hemos pedido a estos poetas que se lean respectivamente y el vida nos ha pedido Elvira Sastre esta música específicamente para leer un poema de Luis García Montero Elvira cuando quieras

Voz 8 46:44 si bien resumen eh no existe libertad que no conozca mi humillación no miedo a los que no me haya doblegado por eso seríamos por eso no meditó el cuerpo que te doy por eso cuido tanto las cosas que te digo

Voz 22 47:00 bueno uno

Voz 32 47:03 a eso de

Voz 22 47:06 yo creo que este poema Elvis

Voz 1 47:11 pues mira porque apareció

Voz 0394 47:12 en un momento de mi vida como como mis poemas favoritos en los que en el que necesitaba escuchar algo así pues fue una llave para abrir una puerta para salir de un sitio en el que no tenía que estar entonces bueno le le guardo muchísimo cariño en muchísimo agradecimiento oí están en mí

Voz 1727 47:27 top qué capacidad tienen la poesía para eso exactamente verdad es el poema si vuelves a dónde estabas cuando aquel día lo leíste IT IT clavó en la tierra te subió a los cielos Luis García Montero no ha pedido una música así Parallel el poema Elvira Sastre