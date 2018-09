Hoy por Hoy (07/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

no es por las obras pero los padres y madres del colegio Travel de Leganés hoy no empiezan el colegio hacen huelga porque dicen que en su centro no hay recursos suficientes para atender a los niños con necesidades educativas especiales y se lo estamos contando en la SER novedades del caso máster cuatro de las compañeras de Pablo Casado consiguieron sus convalidaciones de créditos con un documento de Word sin sello que elaboró la becaria de Enrique Álvarez Conde el director del posgrado ella era becaria está imputada lo ha contado a la jueza

muy buenos días viernes siete de septiembre hoy quiero empezar esta segunda parte de Hoy por hoy mandando un abrazo muy grande a todos y a todos pero especialmente esos padres que esta semana después de dos larguísimos meses de verano han podido colocar a los niños en el colegio amigos ya pasó lo cierto es que la percepción del tiempo varía conforme nos hacemos mayores eso es así tenía los veranos son columnas de tiempo sostenidas en el aburrimiento tú qué haces mayor luego tienes hijos y los veranos vuelve la ser eternos pero esta vez las columnas están sostenidas en la paciencia y pobres padres el caso es que volvemos a la rutina la rutina en este país ya saben que implica bronca desafíos escándalos y una lucha constante por ser diferentes lo que nos convierte en seres absolutamente iguales que les voy a contar yo de la rutina el verano se acaba y mañana será como todos sabemos un día distinto pero hoy precisamente hoy es viernes no ha sido fácil ni sencillo pero no ha sido imposible es viernes y el viernes es la manera que tiene la vida de asfixiar la cotidianidad el caso es que tenía razón Nietzsche con lo del eterno retorno volverán las mismas cosas de la misma manera una y otra vez una y esto vale para todo menos para la gente de la prensa del corazón sea gente no sigue allí no vuelve nunca están de vacaciones en fin amigos ni que decir tiene que son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dice demasiado en su favor dieciocho minutos una hora menos en Canarias sólo en la costa más todos los viernes hasta ahora ponemos esta acción es una costumbre que iniciamos hace muchos años y que nos gusta mantener los primeros compases de este tema de The Cure hace que muchos viajemos sin movernos del City y queremos que sea expresamente lo de las misiones era el caso es que muchas versiones de este tema

manden a su versión del Fray Love al correo del programa Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com tiene un primo un amigo ustedes su vecino tiene inquietudes musicales nos gustaría que las compartirá con nosotros la semana que viene vamos a empezar a escuchar sus versiones del tema de Fadesa Milosz no no tiene que Sepes acá en Estados la tercera la música tienes otros caminos distintos a las de la perfección como el reggaeton demuestra así su versión del islam veloz hoy por hoy arroba Cadena Ser punto

Prado prohibido el uso de aparatos electrónicos en los colegios franceses para doce millones de escolares menores de quince años lo primero que piensas esto está fenomenal muy bien bien por Francia es de las pocas promesas de Macron estío haya cumplieron populares pero claro como padre y luego piensas bueno hay algo pasa porque son menores de quince años es decir tienen trece doce si les pasado Nino no tiene el teléfono inicio estábamos en tiempos modernos se sería mejor ayudarles a aprender cómo utilizarlo que no negarse pues estamos siempre tienen quince años al tienen cierto conocimiento de la vida por no decir sabemos mucho más de lo que sabíamos nosotros cuando teníamos quince años tenemos muchas preguntas que afortunadamente en París contamos con la corresponsal de la cadena SER Carmen Vela Carmen muy buenos días

bueno no no de las pocas pero quizá de las más de las que más trascendencia tiene porque sale cada día del periódico y como vemos también en el exterior era una propuesta sugerida en el programa electoral la ley se aprobó antes del verano y ha entrado en vigor esta semana con el curso escolar el lunes pasado en realidad ya era una norma en la mayoría de las escuelas de primaria y de secundaria lo prohibían los reglamentos de los colegios pero se aplicaba pues a geometría variable según la autoridad de los profesores ya algunos docentes se quejaban de que faltaba una base legal para imponernos seriamente cuando un padre o un o un niño niño escolar mayor eh pues se resistía no ir por ahí eh de ahí viene la ley no los argumentos del ministro de numerosos educadores y psicólogos para extender la prohibición del móvil al Rey creo que ya en los pasillos que es lo que incluye ahora también la ley está basado en argumentos fuertes e dicen que ha disminuido muchísimo eh actividad física a los juegos en grupo eh no juegan en el recreo a la pelota como hacíamos nosotros a al escondite ni a la comba los chicos y las chicas si ayer se reúnen ahora para ver vídeos existes para competir con juegos electrónicos en el peor de los casos vosotros sabéis para hacer mobbing aunque Mercero reírse con otros compañeros

bueno desde luego son tiempos distintos el móvil todos sabemos que es una herramienta poderosa estoy pensando Carmen escuchando aquí muchos de los motivos en los que alas son lo mismo que lleva a Luis Enrique a prohibirlos en las comidas de la selección española de fútbol me también se prohibieron móvil pero en fin esto es un poco más mayores eh es muy útil como dice Carmen para hacer el mal también esa parte no no podemos olvidar la está bien el acoso que sufren uno de cada tres niños en el mundo son acosados a través del teléfono móvil en ha sido bien acogida esta media KO yo pienso como padre que bueno que sí que tiene una sede prejuicios pero también hay ventajas ha sido bien acogida esta medida por las familias Carmen

no parece ser que es entre los doce y diecisiete años nueve de cada diez entre doce y diecisiete la edad que privilegian las familias según una encuesta que he leído de la televisión LCI el setenta y siete por ciento de los padres privilegian que se compren móvil después de los once años no antes también coincide con la recomendación de psicólogos

después de las once bueno no te vayas Carmen queremos incluir en este diálogo alguien directamente afectado por la medida no en carne propia pero si su hijo Gilles Pérez es el padre de Pablo que tiene catorce años desde esta semana se puede utilizar el móvil en la Escuela Yi es muy buenos días

bueno por la próxima dado el próximo mes van a gastar dinero por comprar cajas cerradas individuales bueno había una reacción de los padres de los colegios que hice no por favor no van a gastar dinero eso sí que no hay huevos libro que no hay un médico en el colegio

si no la verdad es que bueno mi hijo por ejemplo siempre ha jugado a fútbol ante la clase y la reiteración pero bueno es verdad que es algo bien no nos todos lo mismo que que ahí como una pequeña dieta a una intoxicación electrónica de estos aparatos y eso no nos encanta pero al mismo tiempo hay algo como un poco esquizofrénico en el colegio francés es que bueno hay que prohibirlos ítems mismo tiempo los profesores ponen las notas de de los pequeños en una aplicación por ver las notas de los deberes hay que ver la la aplicación entonces bueno a mi me parece que poco a poco el colegio se va a digitalizar total mente su su seguimiento pedagógico y al mismo tiempo hay estado forma aquí de de de una ley que bueno que prohibiendo totalmente lo el uso de los móviles

bueno estas sí pero bueno nos parece que no debemos hacer una ley por arreglar estos problemas Nos parece más que bueno un profesor lo puede solamente diciendo a sus alumnos por favor apaguen los los móviles no se bueno la la próxima vez Si mi chico de comer un plato en la canciller nada el Gobierno va a ser una ley por cierto dos chicos deben comer todos los plato mí me parece como un poco de no sé de postura política no cuando un Gobierno tiene problemas bueno hay que hace humo muy este humo este año que el Gobierno tiene muchas problemas

Carmen Vela corresponsal de la Cadena Ser en París bueno vamos a ver cómo cómo prospera esta medida hoy esta semana empieza el curso veremos cómo acaban Carmen no podemos seguir por teléfono móvil se deshará lo que dice el edil con el resolverlos Price en ese tipo cosas quizá lo más inteligente sería enseñar a los chavales a utilizar el teléfono móvil hasta hable relojes y no puedes ir a ellos el tema de los niños en pantalla dos de su de los que más preocupan a los padres en esta vuelta Vuelta cole pero no estamos solos ya hemos visto cómo se conocer lo que ocurre en Francia pero qué pasa

buf no no pero si si son las dos compañías que con mayor capitalización en la historia juntas para atrás unidad como si fueran un país Amazon y Apple serían la décima economía del mundo más o menos como España que fuesen un país Amazonia serían dos empresa dos empresas sería la décima economía también es Silicon Valley nacieron Wikipedia Google Facebook Twitter son las empresas que enmarcan nuestra vida las que definen el mundo va bien pues allí los niños hacen este sonido escribes en el corazón de la tecnología digital es la cuna de la Nueva Economía los niños han vuelto a escribir a lápiz los ejecutivos de Silicon Valley que conocen íntimamente el efecto de la tecnología digital en los cerebros educan a sus hijos en las escuelas donde la tecnología está limitadísimo estatal limitada a una tiza a una pizarra aún la Penya o lápiz ya está tenemos la sensación de que ellos saben algo que nosotros apenas intuimos Rosa Jiménez Cano ex corresponsal el diario El País en Silicon Valley Rosa muy buenos días

entonces los colegios buenos no hay ahí esos Súmate es importante porque aquí los colegio buenas noches no necesariamente caros sino que dependen del distrito del barrio en el que estás la gente paga mucho más alquiler por estar cerca de un buen colegio público en que luego hacen muchas la gente de dinero lo que creen es que tienen que descubrir las cosas por sí mismos volver a las esencias y tener una educación entre comillas un poco retro pero no olvidemos también que Silicon Valley ido o la zona de California la cuna de los hippies entonces ahí hay una hipertensión entre el arte y la cultura la economía llevada al extremo y la experimentación muy fuerte y consideran que volver a esas sensaciones básicas les va a hacer es tener un cerebro mejor estructurado que ya llegará el momento de pantallas teclas es bueno hay que saber que las Odile la dos de voz a ordenador otros robot amigo no

vivió tanto perniciosa porque eso abiertamente no la van a decidir pero sí que impide un grado de concentración que uno tiene cuando lee un libro sea me imagino que a lo mejor el hijo de eso sí que tiene un Kindle pero en el que indetectables sino el Kindle de leer no lo

que me he es que no

se pierda esta tensión que se consigue mucho y todos vemos la gente lo hará con la pantalla o sea no es tan tan tan radical de Ci U no pero es ir mucho más control sobre las horas de pantalla sí de hecho uno de los fundadores de Twitter en su libro sí que cuenta que sus hijos no iban a tener pantallas paz dentro de bastantes años lo mismo sucedía con Steve Jobs que aunque mucho Aifos mucho tal a sus hijos tampoco tenían acceso a sus propios dispositivos así libremente

sí lo que hacía por eso era eh fundar otro tipo de educación estaba muy muy muy centrada en eh aprender a programar en hacer código pero no le dolería mucho es nosotros a como ha tenido que cerrar fracaso Joseba a no funciona siguiente cosa todo como un prueba error aquí lo que decía ver es de los poquitos que no

eh americano hizo películas de que de los setenta que ellos recuerda haber visto en casa con mis hermanos los caraduras ir pero luego también tomó tan malas selecciones no porque hice hizo de liven AMS podía haber seguido una carrera más de autor pero bueno él era co era tuvo un exitazo Boogie Nights la verdad es que recordamos que claro como el captador no el director de esas películas porno ganó el Globo de Oro se llevó fatal con el director no se volvieron a hablar nunca más pero el tenía una presencia impresionante en en la pantalla y es verdad que en los últimos tiempos tenía muy mal lo tenía muy mal aspecto hay una película todavía que vamos saber de él pues es es una es una gran presencia en la pantalla

pues sí porque también lo que hace la Academia es a dar ofrecer películas que tengan que tengan una oportunidad de visibilidad es verdad que todos pensábamos que iba a hacer en la película The Far Hadi todos lo saben con Penélope Cruz y Javier Bardem la que tenía en fin como la carrera ya hecha no pero hay que pensar que Hadi ha ganado dos Oscar a película de habla no inglesa el vial antes del dos mil dieciséis y nadie disemine en el once entonces digamos que posiblemente la Academia a lo mejor yo creo que podría haber nominado pero también creo que tiene una posibilidad de que ellos sean tengan sean candidatos eh por por su propia actuación y el propio Far Hadi no y luego lo que sí que digo es que esta es una categoría que cada día es más difícil hay películas brutales en los últimos años como Hijo de Saúl irá la gran belleza o amor IU desde aquí desde dos mil cuatro con Mar adentro no hay película española que haya llegado ya que es una en fin dificilísimo sea yo veo que es ya casi es más difícil que ganar el Oscar a mejor película