Hoy por Hoy (07/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 ya las once las diez en Canarias

Voz 1673 00:07 me buenos días buenos días Toni Un juez de Falset en Tarragona ha archivado la denuncia de los Mossos contra las catorce personas que fueron identificadas cuando quitaba lazos amarillos en varios puntos de esa provincia considera el juez que no se les pueden imputar ni daños ni hurtos Barcelona Aitor Álvarez el juez considera que no hay delito de hurto porque la retirada de lazos amarillos y pancartas de edificios públicos y privados

Voz 2 00:26 aquí también de la calle no se ha hecho con ningún ánimo de lucro en su auto de archivo el juez asegura que ya se sabe que hay grupos de personas que en el marco de la situación política catalana colocan y quitan signos y símbolos políticos pero considera el juez que no lo hacen para sacar un beneficio y sobre el delito de daños el magistrado considera que dichos daños son irrelevantes como para constituir objeto de un delito por cierto Antonio recordemos que la Fiscalía abrió a finales de agosto en una investigación sobre el tema y pidió a los Mossos explicaciones sobre identificaciones como la de estas catorce personas Sobrequés

Voz 1762 00:56 calumnia acaba de estrenarse Pablo Casado en una reunión del grupo parlamentario popular europeo está reunido en Viena

Voz 1 01:02 infundir cata harán antes tampoco les

Voz 1762 01:11 casado en inglés está diciendo que los independentistas están cuestionando la democracia española algo que dice ni España en Europa pueden permitirse más cosas el Gobierno analiza hoy en el Consejo de Ministros entre otras cosas medidas para proteger las viviendas sociales es uno de los puntos de la reunión que está en marcha desde hace ya una hora esas medidas pretenden en esencia mantener la función social de esas viviendas frente a los fondos especulativos y esta misma mañana ha conocido además que el precio de la vivienda ha subido casi un siete por ciento en el segundo trimestre informa Rafa Bernardo datos del INE que marcan un seis coma ocho por ciento de aumento interanual son los precios de la vivienda de segunda mano los que tiran para arriba del índice se sitúa en el siete por ciento de subida interanual siete décimas más que en el trimestre anterior mientras que los precios de la vivienda nueva suben un cinco con siete por ciento interanual que es el mismo porcentaje que en el primer trimestre en todas las comunidades autónomas subió el precio de la vivienda respecto al año pasado y en casi todas el ritmo de crecimiento es cada vez más rápido especialmente en Asturias Extremadura y Castilla y León sigan las subidas pero a un ritmo más lento en tres comunidades País Vasco Comunidad de Madrid Murcia Pablo ya en la SER el líder de Podemos ha analizado las medidas acordadas con el Gobierno de cara a los Presupuestos Generales cree que tanto el PSOE como Podemos tienen una visión semejante sobre la necesidad de una mayor justicia social que para Iglesias debe sustentarse en que paguen más impuestos los que más gana

Voz 3 02:22 el preacuerdo que tenemos con el Gobierno es que quien cobre diez mil al mes que no tiene nada que ver con cobrar mil Concord dos mil con tres mil pues a lo mejor tiene que esforzarse un poco más y espero que esto pueda haber acuerdo respecto al impuesto a la banca nosotros tenemos claro que tienen que ver pues con la banca que tiene que haber un impuesto a las transacciones financieras como por otra parte allí en otros países de Europa y esperamos que el Partido Socialista cumple su palabra

Voz 1762 02:46 y a partir de esta hora comparece en el Congreso la secretaria de Estado de Comercio para explicar las exportaciones de material de defensa del pasado año la suspensión de la venta de cuatrocientos bombas a Arabia Saudí a esta hora además los trabajadores del astillero de San Fernando en Cádiz mantienen cortadas sin incidentes la Nacional IV ante el temor de que Arabia cancele los contratos para construir en ese lugar cinco corbetas once tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 0133 03:11 cadena SER Madrid las Familias del colegio Miguel de Cervantes de Getafe han hecho una sentada a las puertas del centro para protestar porque el curso empieza por cuarto año consecutivo con el cole en obras SER Madrid Sur Víctor Rodríguez silencio

Voz 4 03:23 lo de curso no suele ser fácil para ningún niño los alumnos del colegio Cervantes en Getafe suman otra vez que van a tener que convivir con las obras de ampliación del área de Primaria por delante les queda una fase más para el curso veinte veintiuno los padres han decidido protestar un año más llevando a sus hijos ataviados con chalecos cascos de obra ya han previsto un encierro de veinticuatro horas este fin de semana Javier Torres es portavoz

Voz 5 03:45 el Ampa desarraigo la los sí por su camiseta verde reivindicativa desde el colegio que piden cuáles no completo ya tiene Saray conocer obras ahora con todos los cascos y silbatos cacerolas icono adscribir me acerco un poco veis hoy poco se escucha eso de lo que esto supone al mismo aquellas jugó acá

Voz 4 04:04 el caso de colegio Cervantes no es el único en Getafe donde un total de cinco centros empieza el curso con obras según Ayuntamiento y sindicatos

Voz 0133 04:11 lo acaban de escuchar aumenta el precio de la vivienda también en Madrid según los datos del INE se incrementó un tres coma tres por ciento en el segundo trimestre del año más datos Pablo Asensio

Voz 6 04:20 el aumento de la vivienda nueva ha sido del cuatro por ciento de la de segunda mano del tres coma cuatro por ciento respecto al trimestre anterior en lo que va de año la vivienda ha subido de media en Madrid un seis coma dos por ciento lo que supone el incremento del diez por ciento Si comparamos los datos con los del segundo trimestre del año pasado esta subida coincide con la de otras comunidades como Cantabria o Melilla todas ellas en segunda posición a nivel nacional tras Cataluña la que el precio subió tres décimas más es un incremento superior al del conjunto del país donde el precio ha subido un dos coma seis por ciento

Voz 0133 04:48 temperaturas mínimas sin cambios y máximas en aumento a esta hora tenemos diecisiete grados en el centro de la capital

Voz 1762 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:07 vicios informativas

Voz 7 05:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con tónica

Voz 1995 05:19 ayer conocimos en directo en este programa que campeones es la película que representará a España en los Oscar inicia ahora una larga carrera de como hemos contado antes María Guerra una difícil carrera el caso es que era un momento de alegría de exaltación de yo qué sé Javier Gutiérrez el actor y un servidor adquirimos un compromiso que debe decir curioso por lo menos por eso deseo vamos a intentar poner un poquito de freno al asunto y llega muy muy buenos días buenas tú vives en Los Ángeles

Voz 1698 05:52 eh no no ahora digo aquí

Voz 8 05:55 me ahí con ese montón de académicos gente del cine

Voz 1698 05:58 sí soy académica tenista perfecto

Voz 8 06:02 pues es que se nos fue la mano pero como como está pero a ver a ver

Voz 1995 06:08 que pasa existe lo cuento va a ser peor prohibió hacer más grande mi propia de Javier Gutiérrez yo apostaba vamos que íbamos en pelotas de la Cadena Ser al madroño ahí la Puerta del Sol si ganaba el Oscar porque cada una en momentos esa pues no lo piensas dices bosque ente van nominado al Oscar que alegría Fesser campeones peliculón tres millones de espectadores pero el gallego ya casi como que va a salir de Tara

Voz 8 06:33 dónde vas a saber qué tasa de que entonces

Voz 1995 06:38 tú podrías hablar sí que es una putada pero no puede ganar esa vez no puede ganar LED puede llegar

Voz 8 06:45 José

Voz 1698 06:48 nada ya por supuesto

Voz 1995 06:50 carrera difícil estos imagínate que de que gana tú puedes tú más amenos que conozco

Voz 1698 06:57 bueno yo no lo votó yo entonces no la votaré por lo menos mi voto no optará

Voz 1995 07:02 España entera yo creo que es menos consciente se puede enfadar con nosotros pero es mejor eso a que me vean en pelota donde evasión pero si digo vamos ganando todos sus ya era por vale observa para vives aquí en estas franjas mucho aquí vestidas de muchas cosas ahora

Voz 8 07:19 Master Chef el domingo una serie que tiene

Voz 1995 07:21 la pinta espectacular del Continental sabes que dicho el el socorrista el anuncio la tele he dicho mira Vicky dice no no no no no

Voz 1698 07:30 tienen nada que ver osea hay algo obviamente en la época porque cuando haces época porque hay que respetar ciertas cosas pero es una serie que se ha hecho con mucha libertad y tomándose muchas licencia muy moderna con una música estupenda con una factura increíble hay unas interpretaciones creo que excelente

Voz 9 07:51 la verdad la comparación Kikes ya ha sido un exitazo de verdad que es una buena drama no yo estoy me está además la estética no de los cortes de pelo los gorras estas que me encanta mi también más estrés

Voz 1698 08:05 en ese en ese sentido es impecable la la Ser y la factura así que muy contenta de de estrenar continental hay ya el domingo Masterchef

Voz 1995 08:15 porque tu cocinas

Voz 8 08:17 a ver cocina hoy no tienes que explicarlo cara Yasir de yo ya el día está la derrota

Voz 1698 08:24 hay que Ecofin ya en general pero claro no es lo mismo cocinar en tu casa para tu familia tus amigo que tener que enfrentar T

Voz 8 08:33 a un reloj a

Voz 1698 08:36 es una serie de circunstancias aún jurado muy exigente claro tiene unas bien poniendo en práctica unas técnicas dificilísima es que he tenido que aprender que hemos tenido que aprender todos

Voz 1995 08:49 esto es lo que dice Nothing habían en su casa no hay yo cuando había esto es una tontería de seguro pero tú estás acostumbrado a tu cocina donde tú sabes esto todo el mundo saber dónde están las cosas antes cuando buscas algo pues ya sabe donde está desde la sal a la espátula para tu todo pero tremendo que ponen en un sitio grandísimo enorme dice bueno y hará contra cocina decir es quién convenciendo esto sean

Voz 1698 09:16 pues hasta eso esa al encender el horno hay momentos muy divertido con Boris y su lucha con el horno porque el no no no no daba una luego el hecho de tener que hacer el mercado ir al supermercado en dos tres minuto y tienen que hacer la compra dices pero qué hago sea hace mucho me puedo olvidar ningún ingrediente imagínate qué qué va a hacer un potaje se olvido alojar avanzo pues ha pasado

Voz 1995 09:37 Abbas por cierto este fin de semana luego hablaremos con Jordi Carbó el del tiempo de Guill climatológico viene la gota fría anda vómito de fresquito como he dicho garbanzo digo pues este este fin de semana o una mantita que la lo luego se lo contamos bueno paz dos acompañado hay formas parte del paisaje de de de este país tan no se Picos de Europa y Paz Vega porque por ejemplo aterrizaste antes ya era famosa en España pero aterrizaste en Hollywood para rodar spanglish con todo lo has dicho buenos ante conocisteis sino que has dicho cantar a Dios en castellano

Voz 10 10:17 Al Barça arriba

Voz 8 10:24 Morgan Freeman verdad sí por supuesto tales Dios

Voz 1698 10:29 hoy maravilloso todo lo que te puedo decir de él es que me quedo corta porque es un caballero es tiene una elegancia es divertido y luego un profesional al máximo y bueno me encanta

Voz 1995 10:43 cuando hablas con alguien que es la voz de Dios os Morgan Freeman

Voz 8 10:46 es es la voz de Dios no se puede tener si yo no está más cerca de Dios que

Voz 1698 10:51 momento que ver esa película tuvimos

Voz 1995 10:54 diréis de Mónaco

Voz 1 11:01 sí

Voz 1995 11:05 todos con lo alcohol Kidman volviste a España con perdóneme señor

Voz 1 11:11 Medina

Voz 1995 11:13 pues nuevo fugitiva

Voz 1 11:16 yo tiempo planeando esto

Voz 1995 11:20 sigues manteniendo tu vínculo con una gran ceremonia modelo en Netflix que hemos visto nunca me quitas a las que la una auténtica revolución en España donde también sale cuántos Agustinas

Voz 8 11:35 bueno tengo tres tres Paquita Salas participa Ava la la niña

Voz 1995 11:40 la de enero sea ya sales ya seres con tus hijos con urgencia

Voz 8 11:46 pues eso demuestra que lo mayor que es hoy

Voz 1995 11:49 ya no es uno que va a ser eso han vuelto dos al cole porque hoy hablamos antes la vuelta al cole pues no ellos empiezan el lunes

Voz 1698 11:55 durante el lunes la que nada

Voz 8 11:58 pues aguanta un fin de semana esté como vienen de la vacaciones vienen un poco salvaje no entonces la corta

Voz 1995 12:06 turco se habla mucho de la vuelta y hablemos de los padres ya es por fin el vamos a empezar a entrar en la rutina hay como contábamos antes te vamos a ver también en el continental

Voz 9 12:17 un mafioso me ha perdonado la vida porque están capricho

Voz 11 12:20 sabes que no podríamos hacerlo

Voz 1 12:26 quería que Kusa

Voz 1995 12:28 muy muy muy buena pinta tú eres buena espectadora de series

Voz 1698 12:32 pues no tengo mucho tiempo la verdad osea me gustaría tener más tiempo pero como ves una cosa y otra no no puedo ver mucho pero creo que ese están haciendo serie fabulosas osea yo creo que las plataforma y han hecho mucho por esta profesión e Industria porque eh en la gente ahora es libre para hacer lo que sea sea el hecho de la libertad nombre lo mismo hacer una serie para una cadena generalista ahí respetar un código que hace locuras que se están haciendo en la cosas tan maravillosas que tengamos que se están haciendo las plataformas digital

Voz 1995 13:07 eximía precisamente Kronen Beranger quería una master class en en el Festival de Cine de Venecia ahora de que hay que afrontar ciertas reglas no sobre Endesa sacristía que habrá más crítico un poco Almodóvar con aquello de como el fin es una iglesia es que qué mas da la pantalla habrá claro que romper esa iglesia hace no noto no tendrá que ver con la pantalla sino con la historia interpretación cola

Voz 8 13:27 dese cuenta de ese cuenta que iré

Voz 1995 13:29 contar de Master Chef Baena sea tú porque te metes en se apoderó también te tiene que gustar meterse en el en el fango oí remangarse

Voz 1698 13:39 pues mire la verdad es que porque soy fan del programa porque me encanta dan he visto todas las ediciones anteriores con mi familia porque ella entonces de repente y se presentó la oportunidad de dije venga para alante me apetece muchísimo también apetecía que mis hijos vieran

Voz 8 13:56 a su madre en algo positivo

Voz 1698 13:58 un programa que pudiéramos sentarnos todos en el sofá y verlo tranquilamente porque claro hay mucho trabajo

Voz 1995 14:04 Ellos no han podido ver a mamá disparando pues no por ejemplo ya sabemos que tiene carácter de la tumba de disparando la tele no tiene que estar bien en vigor hasta dónde te puedo preguntar saque cosas

Voz 1698 14:20 pues mira yo qué te voy a decir porque como lo he vivido desde dentro de lo que se irán que ha sido que una edición maravillosa que hay de todo que hay va a haber mucha risa eh y mucho llanto mucho drama muy el has porque también ha de

Voz 1995 14:40 pero sí que es que nos situar cocinas mejor que antes esa después

Voz 8 14:45 algo sí hombre claro pero bueno habría que preguntarle claro claro yo he aprendido

Voz 1698 14:50 las técnicas y aprendido una cosa que yo misma meses bueno ven sobre todo mi marido

Voz 8 14:55 qué me dice buenos cuanto pones en práctica estas en casa

Voz 1995 14:58 con todo el tema es que habría que preguntar en casi no la preguntes de mejorado mucho bueno

Voz 1698 15:04 no sí es verdad que fue acabar de grabar el programa no he querido entrar la cocina sea este mes de agosto no hombre porque acabé muy agotada yo creo que todos los ha pasado esto

Voz 1995 15:16 bueno pues yo hacía una un cocido de los qué es lo que ahora tú dirías tú plato estrella ahora después de haber pasado por más

Voz 8 15:25 no sé qué decirte pero mira por ejemplo veía mucho miedo las hacía estupendamente bueno que no puedo decir nada perdón que no podía hacer nada pero mira eh

Voz 1698 15:34 yo tenía mucho miedo a los postres por ejemplo porque no se me dan bien porque el postre es pura matemática tienes que medir estar muy concentrado pasar tenéis total se que los tiempo yo tenía mucho miedo a la postre pues yo sí que soy más caótica en la cocina Sigma como de espíritu libre entonces yo voy un poco así improvisando y claro el postre lo tiene mucho miedo pero me he dado cuenta que decir que si le pones cariño Pasión cuidado las cosas salen me salen unos postres muy rico ya verán

Voz 1995 16:01 esa es qué pasa con todo respeto al que teníamos que haber llamas a tu Marie la verdad es que estoy viviendo aquí que dado que sigue el que deje que estar aquí sentado hablando qué tal Master Chef diciendo verdades como puños ese tiene que ser tu tu marido ha dicho una frase voy a quedarme como luego viene Robin Hood es uno muy bueno muy bueno muy bueno en voy a utilizar esa frase decir mira que mide he pensado que los postres son como la matemática apuraban pero el término que vale como no puedes contar cosas porque es verdad que empieza el próximo domingo diez es un acontecimiento en este Haití es verdad que promete sea de los pocos programas que ha servido para que padres e hijos se sienten a la vez a ver la tele porque ahora ya cada uno está con a tablet se quiere el ciclismo y es verdad que Masterchef consigue que el padre la madre el padre la madre se sienten todas a ver es la audiencia componente You Tube preguntas y tú sonríes en los Henriette lo que es muy difícil de mentir sin reírse en estas circunstancias tú llegas muy lejos

Voz 8 17:09 pero también sobre todo Mead sitios a partir del jueves

Voz 1698 17:15 se nos mira lo tiene la gente lo tiene que ver porque porque además pasan

Voz 8 17:19 estamos muy muy increíble

Voz 1698 17:21 lo que vean de nuevo hay mucha gracia tenga ya tenían un fan

Voz 1995 17:27 dónde tengo que mandar el hay que mandar mensajes

Voz 8 17:29 no no hace falta que les hace falta

Voz 1995 17:35 vale empieza el domingo eh Masterchef y además de este año viene viene cargado con gente de esta Mario Vaquerizo

Voz 8 17:43 Mario Vaquerizo que en una pinta de cocinar bien mal

Voz 1995 17:45 día de pueden hacer de América Page una de esas preguntas tengo la pasé porque cada pregunta acerca nada os va a sorprender todos a todos

Voz 1698 17:57 de Mario Boris Carmen Lomana y Antonia Dell'Atte que hacen un tándem la dos muy muy divertido

Voz 1995 18:06 sabes tremendo te acuerdas de los tres Javier un teatro Carmelo Morales desde hace no no no consta

Voz 1698 18:16 lo son divinas y están gracioso pésima y bueno ya veréis lo que pasa entre ellas

Voz 1995 18:21 igual no sea gramos mucho que hayas vuelto que estés trabajando tanto que tenga tantas cosas que hacer que tiene aquí que hay que tus hijos extendiendo contigo el programa que el próximo domingo participes en un acontecimiento que une a muchas familias y que y que lo hagas también así que enhorabuena muchísimas hacer Paiños deberemos lo mismo nosotros somos por favor si no lo perdáis Paz Vega eras su suena

Voz 9 18:43 Paz Vega

Voz 1995 18:47 sí vamos a hacer camisetas el lunes vamos a basar provenga somos de los huelguistas somos nosotros muchísimas gracias de hacerle mucha gracia seguimos en Hoy por hoy

Voz 12 18:57 Toni Garrido y Cadena Ser recorrimos Andalucía siguiendo el cuaderno de viaje personal de Paco Nadal Chevy dorado donde nos llevarán este año cada viernes en La Ventana una nueva propuesta de experiencias vividas en Andalucía con en la series este viernes el viaje comienza de nuevo con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 13 19:25 hoy en el día que hace podríamos quedarnos en tu casa y ver una peli o una serie tienes alguna que si tengo alguna que cinco álbum lo del Barça

Voz 1 19:36 con Vodafone One tienes vibra móvil

Voz 14 19:39 la mayor oferta de cine series que ahora lleva un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva forma ten el catorce cuarenta y cuatro quien tiendas Vodafone Vodafone

Voz 15 19:51 por puntos queremos celebrar las veintiuno etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles por eso está el diez de septiembre tienes el jamón ibérico cincuenta por ciento Red ibérica de siete kilos y medio aproximadamente por ciento nueve euros de piel de vacuno advirtió brusco que cuenta Carrefour patrocinador principal de la Vuelta

Voz 0137 20:13 siete mil cuatrocientos noventa y cinco estudiantes ciegos en España regresan estos días a las clases junto al resto de compañeros unos mil cuatrocientos niños y niñas lo hacen en educación infantil tienen que aprender a leer y escribir la novedad este curso es que muchos de

Voz 0477 20:27 ellos contarán con nuevas herramientas inclusiva es que

Voz 0137 20:30 citarán su aprendizaje una de ellas es el Atlético el primer método oficial para aprender braille que estará disponible en todas las aulas donde hay escolarizado algún alumno con discapacidad visual Ana Isabel Ruiz ex directora de educación empleo

Voz 13 20:43 moción cultural de la ONCE me todos a veces

Voz 16 20:46 es un método muy enriquecedor muy bonito muy atractivo no sólo para nuestros niños sino para cualquier otro niño porque el poder tener algo que tocar

Voz 17 20:55 algo que no hemos sabido

Voz 16 20:57 es que en esas edades todos Aprende jugando no porque es un material muy didáctico pero también a la vez muy lúdico L gusta mucho a todos los niños esto favorece mucho que el niño ciego se sienta como uno más en el aula

Voz 0137 21:10 así ya que el noventa y nueve con seis por ciento del alumnado ciegos escolariza en centros educativos ordinarios podrán tener un rendimiento escolar pleno y compartir más con sus compañeros

Voz 1 21:22 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios está en las luces de las verbenas en el relato de turrón

Voz 18 21:30 todas las bicicletas que trajeron los Reyes en la que pasean por la playa y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE con prólogo ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONU

Voz 1 21:48 se nunca sabes dónde puede tocar ahora los viernes damos doble ración de cada después de El Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega como está Genova a las cuatro y media de la mañana el estreno esta temporada de lo llames para que fuese muy difícil de encontrar en Youtube con Antonio Castelo el donarlo síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com o los Cadena Ser

Voz 7 22:21 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 22:26 con Toni Garrido ustedes ya lo saben los viernes tiene música la llevan incorporada de serie los viernes once levanta tarareando contento vital vivan los viernes y viva limón ya saben que Fedele Bones uno de los mejores productores compositores músicos profesor que la Berklee College of Music tenemos el placer todos los perros de contar con él así que desde esta temporada esta temporada también nos acompaña como todos los viernes Javier Limón muy buenos días muy buenas madrugadas para Ci

Voz 1630 22:58 hola a todos queridos amigos

Voz 9 23:00 son placer como siempre estás en dos vamos atrás

Voz 1995 23:03 tienes que volver enseguida porque tienes que venía al estreno de todos lo saben la música de la nueva película de Asghar Farhadi la gran película una de las grandes películas del año en este país con Penélope Cruz con Javier Bardem todos lo saben la música es tuya

Voz 1 23:18 pues sí la verdad es que

Voz 1630 23:21 hemos trabajando con las que es un tipazo y un y un gran conocedor de la música ya hemos hecho las canciones que son el cien por cien de la música de la película y que además tienen bastante presencia en la en en en la obra muy muy divertido con Mela que cantan las canciones Si hay esperemos que sea una película con bastante repercusión internacional no

Voz 1995 23:47 seguro seguro es difícil cree que que no sea así un día cualquiera este viernes pues se decía que los viernes son muy musicales este viernes dos de los grandes tótems de la música popular de los últimos del último siglo y de lo que llevamos de este sacan dice por ejemplo Paul Simon con un disco titulado In the blue light

Voz 1 24:08 por qué no

Voz 1995 24:14 ha grabado junto al sexteto de cámara neoyorquino y News es que son antiguas canciones que que ha vuelto a grabar

Voz 1 24:21 uu le instó hoy también lanza disco Paul McCartney Paul Simon y Paul McCartney tienen ambos setenta

Voz 1995 24:46 seis años Garfunkel los Bild de hoy los Beatles duraron practicamente el mismo periodo de tiempo la década de los sesenta hay muchas similitudes entre ellos Javier

Voz 19 24:56 hay muchas similitudes

Voz 1630 24:58 Ausàs nos encanta poder hablar hoy de estos dos genios a la vez porque esa es impresionante los dos cachito de disco que que han sonado ahora mismo lo bien que suena lo bien que cantan lo bien que componen lo bien que tocan sus instrumentos pese a lo que diga Quincy Jones de Paul Mccartney como bajista aquí sobre todo lo bien que escriben canciones estos dos señores

Voz 1995 25:24 Robin que gen que es importante manejar todas esas artes es cierto tuvo luces a Paul Simon verdad

Voz 1630 25:30 yo sí conozco al señor Simon porque era bueno estudió en Berkeley luego también ha dado alguna clase si era miembro del ball como del Consejo digamos de de señores que señoras que asesoran a los directivos bueno es que es su último disco nuestra el anterior metió algunos alumnos de Berkeley incluso es un tipazo y un loco un obseso de de las músicas del mundo como sabéis entonces pues claro Berkeley para él es como una especie de de pastelería y

Voz 13 26:01 lo que sí es cierto es que sigue pues somos en esos armonías perfectas sin luz aunque él es increíble cometió de Ávalos dos según su hermano Lucía siempre intento quitar cualquier cuchillo

Voz 9 26:13 del Oscar marines porque estudiaban definición Ojeda es bueno dejar nada dice pueden atacar al otro sea

Voz 1630 26:20 bueno es que no hay no hay nada no hay prueba mejor para una amistad en la prueba de fuego es el éxito sobre los amigos se ven en el éxito no es el no en el fracaso y claro con un éxito de esa dimensión tan jóvenes que yo yo creo casi veo normal que no pudieran que su relación humana o amistad no pudiera soportarlo no

Voz 1995 26:41 bueno decía hoy es verdad sobre su capacidad musical y su capacidad como instrumentistas vamos a escuchar a Paul Simon de una versión de mil novecientos sesenta y cuatro debe ser un incunables llama instrumental dos suena así con tiento entre estocada muy bien y vamos a escuchar a Paul McCartney en el tema Hey Hey de mil novecientos ochenta y tres con el contrabajista hasta el Clark Paul McCartney Paul Samuelson dos grandes compositor mientras muchas canciones compuestas por por ejemplo por Maccabi para los Beatles esta este clásico

Voz 23 27:34 Paul Simon

Voz 1995 27:35 en qué decir de esto Javier son dos tipos que han pulido la música popular le han dado forma que han construido algo que no existía antes de que ellos estuvieran

Voz 1 27:56 exactamente yo creo que que estos dos señores

Voz 1630 28:00 ya sólo el hecho de que sigamos hablando de ellos es que cincuenta años después es una es una barbaridad yo creo que lo más de lo que más valor tiene en el arte la música es perdurar no la perdurabilidad desde ese punto de vista estos tipos gracias a componer canciones y a tocar muy bien la guitarra porque fíjate cómo toca Paul Simon blues o o el disco con letras no de más de Paul McCartney yo creo que ellos van a perdurar gracias a hacer buena música marketing ni dinero ni redes sociales ni haber hecho ningún escándalo gracias a estar focalizados en hacer buena música bueno y un poquito de suerte supongo que te tendrían también al principio y tú crees que ligó

Voz 1995 28:45 es un factor a tener en cuenta cuando uno tiene setenta y seis años ha formado parte de los Beatles lleva no sé no sé cuántos hijos ha publicado Paul McCartney pero unas decenas en los que habrá participado o en el caso de de Paul Simon cuando ya explorado por todo el mundo cuando has de hacer música con brasileiros en la selva qué va a hacer un disco nuevo lanzar hoy un disco con setenta y seis años y luego tiene algo que ver

Voz 9 29:10 bueno yo creo que sí que tiene algo que ver porque además en el caso de Paul Mccartney por ejemplo si la tesis

Voz 1630 29:15 yo soy Rihanna con Michael Jackson en su época de siempre ha querido estar al lado de de más que de de de del éxito o del famoseo del impacto social no él siempre ha querido formar parte de del de esos que impactan en la sociedad pero yo creo que la música es algo tan infinito y tan grande que a todos en algún momento nos hace sentir pequeños

Voz 1995 29:38 desde luego hay muchas similitudes a las carreras de de ambos que hoy sacan disco en el caso de Paul Simon anunciado un concierto de despedida para el próximo veintidós de septiembre dice que será su último concierto en directo en Nueva York tú crees que eso puede ser cierto Paul Simon va a dejar de tocar en directo

Voz 1630 29:54 yo creo que es cierto porque porque Paul se sintió muy muy serio no es como como todos estos que se retiran todo el rato y luego vuelven kilo digo nombres pero yo voy a ir voy a ir osea que te diré le miraré el brillo de los ojos y luego Carmen aclaremos si si su truco de marketing lo realmente este señor Seva Lluc ha

Voz 9 30:14 la que yo esto con lo yo creo que lo va a dejar es definitivamente yo creo que sí también

Voz 1995 30:18 si Paul McCartney dice que no lo únicos que tuvo esta semana cierta polémica unas declaraciones de Paul Mccartney donde afirmaba haberse encontrado varias veces con Dios luego explicaba que lo hacía durante viajes psicodélicos es decir el el ese del acercaba adiós dice bueno con vivo

Voz 8 30:36 lo mismo

Voz 9 30:38 es lo mejor es que le preguntemos a Morgan Freeman y que nos diga si es verdad o no

Voz 1995 30:43 el tabaco Morgan Freeman

Voz 9 30:46 sí lo mismo en lo que se encontró con Morgan Freeman había dicho que yo suelo de cables

Voz 1995 30:53 que en estos días Javier que que hay grandes grandes grandes músicos pero quizá no tienen ese ese carácter lo esa ambición y esa oportunidad ya que todo está bastante más más cubierto quieres que existe un nuevo Paul McCartney no Paul Simon

Voz 1630 31:06 pues mira yo creo que no que no existen y que va a existir porque esto es como cuando se habla de Michael Jordan o de o de Napoleón yo que sé no tiene o Paco de Lucía no tiene porqué haber a alguien a este nivel como especialmente como como los Beatles no o como o como Paul McCartney no tienen por qué haberlo es difícil seguir una serie de circunstancias en la sociedad y la cultura que no creo que se vuelvan a repetir pero bueno tenemos Alicia Keys a John Legend y a nivel impacto mi favorita es es millón se eh a nivel impacto no habló de musical miles estoy comparando pero creo que por lo menos lleva ya quince veinte años siendo una una mujer que impacta en la sociedad no y que y que genera corrientes de estéticas Si importante yo

Voz 1995 31:54 sí que decidió hacer un videoclip en un gran museo Francia y hace que el museo se colapse pues para que la gente quiere ir al museo donde Beyoncé ha grabado un disco y eso crea también la polémica Adriano está la victoria estamos gracia no hace falta que en avión se presta bien se acercan a las de una forma u otra Javier Limón las encontramos la próxima semana nos despedimos con Paul McCartney un abrazo grande

Voz 1 32:16 un abrazo enorme Ormond sí

Voz 25 32:36 nueve

Voz 0137 32:39 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 26 32:46 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizar bodega comisiones

Voz 13 32:48 la otro por cambio condiciones

Voz 26 32:51 es la que recobró ampliar ascenso

Voz 9 32:53 hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 1 32:57 que no te cobra comisiones elige bien hipotecas naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas cero

Voz 13 33:05 pero comisiones encuentra la NG punto es

Voz 27 33:09 sí sí

Voz 28 33:15 un con con Hoy por hoy

Voz 1 33:18 tras veinte Facebook los tu comentario tu opinión cuenta los lo que quiera ser ponemos cómodo porque día es una locura multa a Valencia con mil quinientos el ciclismo coronó el penúltimo día en Marsella el pelo broma Kavafis y de actualidad tenemos que estar pendientes de cualquier movimiento porque en cualquier instante puede saltar la noticia ser baloncesto volveremos a tener un derbi en el baloncesto madrileño se verán las caras el real más SER Deportivos a partir de las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 29 34:03 Ki

Voz 1 34:04 es una a escuchar Aurelio y siempre

Voz 29 34:06 es que decía la canción es patética de humillación masculino

Voz 1 34:10 una por una van Bing el serbio Poncela en qué momento se dice pago podía ser actor a Tucson los que se reglas mucho más listo que ahora como hacéis en el teatro que se diferencie de la dirán para mezclar mentira hay verdad pondría tienes que arreglar esa es la madre del cordero hacer verdad de las mentiras Tozo un viernes vende más que un luces por ejemplo ahí cívica voz de uso mejor humor la de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias

Voz 13 34:50 con Carles Francino Cadena Ser

Voz 1 34:55 comienza con la ilusión de imaginarla sentir la emoción

Voz 19 34:59 conseguir la alegría celebra

Voz 1 35:02 la cuyo a detenerle entre las manos

Voz 30 35:04 eso es para todavía estás a tiempo Premios Ondas los más prestigiosos galardones de radio y televisión que se conceden en España entre en premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica y música Premios Ondas vive cada momento

Voz 1995 35:26 poco

Voz 12 35:31 venga Real Academia una cadena es una sucesión lineal de elementos enlazados entre sí según esa misma academia ser significa aquello que sirve para afirmar del sujeto lo que significa el atributo tanto según la RAE la Cadena SER es la sucesión lineal de elementos enlazados para firmar del sujeto lo que significa ese atributo te das cuenta ni siquiera los que saben consigan definiremos

Voz 27 36:13 C

Voz 15 36:18 ahora en Carrefour y a otra que el IVA

Voz 9 36:21 en las cervezas

Voz 15 36:24 el descuento en cupón canjeable partos próximas compras

Voz 13 36:28 sería maravilloso si pudiésemos ordena del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre pena Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría y conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Ana Rosa Quintana José Álvarez Junco Montserrat Domínguez muchos más entradas agotadas con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur y Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Voz 31 37:18 sí oye papaya tengo una solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa vivir instalarnos una alarma porque con la alarma si alguien intenta meterse la alarma altas Securitas Direct avisa la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 32 37:31 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula line en Securitas Direct punto es

Voz 33 37:44 Toni Garrido

Voz 12 37:45 cadena SER

Voz 1995 37:47 tuvimos desde mayo más o menos a plan para lucir cuerpo durante el verano siendo sinceros también parece un poco de hueco porque ya saben la cervecita fresquitas el pescaíto en la playa en Bruselas en la gatas los filetes en las tardes en el campo todo eso no se evapora queridos oyentes menudo está ahí y eso nos va a acompañar hasta la Navidad

Voz 34 38:14 bueno no es el momento vamos a esperar

Voz 0477 38:17 Romney Flood David de Jorge qué ganas tenía volver a saludarte amigo muy buenos días Pepa Gea azada vosotros ya dos oyentes qué pasa qué alegría saludarte qué tal se ha dado al verano me bien muy intensa muy divertido con mucha diversidad de climas por lo menos en el norte arrastra España os avisa Saw pero aquí hemos tenido de todo salvo nieve nada ha sido con muchos viajes con mucha cocina hago mucho trabajo y con muchos amigos allí verme

Voz 1995 38:42 qué bien hirió yo he dado bien en lo gastronómico en este tiempo

Voz 0477 38:48 hombre es tiempo de Tiempo de cerezas desea Reese como decía decía francesa la planta también no hombre eh creo que un kilo de cogido este verano pero bueno creo no corrige un kilo este verano pero bueno me lo quitaría rápidamente pero sí la verdad es que el verano como todo el mundo sabe porque es una especie como de drama nacional es momento de pues eso de Chiringuito de respeto de bocadillo de muchísimos más de los que estamos el arrestado al año así que no queda otra que bosque con la Vereda tropical esa de los meses del otoño invierno no

Voz 1995 39:21 David tú para nosotros es un ejemplo de muchas cosas pero también a la hora de manejar hay la voluntad de de de de de ponerse a plan David llegó a pesar doscientos sesenta y siete kilos se lo sabe todo el mundo así que se dice pero entradas ciento sesenta y siete así que seguro que tus consejos los que vamos a transmitir y dar por cierto lo que vamos a compartir con estos oyentes que son las dietas como hay mucha gente viene tristemente que lleva dieta toda la vida lo aprobado todo tenemos un conocimiento de dietas extraordinario ya menos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque vamos a hacer hoy un concurso de dietas Abel que él sabe más de más de dietas David es un tema serio ok vamos a hablar desde el respeto y desde la seriedad que nos provocan hacerse o no de homo negó haber sus hacerlo con tan habitual como controlar el peso David tú cómo llegaste a perder eh de los doscientos sesenta

Voz 0477 40:15 cuántos gastar perder pues ciento veinte kilos como Pires ciento veinte kilos pues mira en mi caso como yo tenía una obesidad mórbida Higuera una cosa muy extrema con a profesional porque para acabar con esa pesadilla uno no puede salir de ese de ese lío solo no así que te tienes que bueno echarle valor proponérselo buscar un médico que te pueda ayudar tener una complicidad de tu familia inhalada ponerse a ello sea coger el toro por los cuernos no hay no hay otra

Voz 1995 40:41 pero qué es lo primero

Voz 0477 40:43 pues mira lo primero es que de repente un día llegas a casa Hay le dices a tu chica mi caso a Eli pues oye me cogió en médicos hasta que uno no decide darle solución a esa situación que afortunadamente es una situación reversible pues no no hay nada que hacer no entonces bueno pues lo primero que hay que hacerlo lo hice es llamar a un médico profesional los médico bueno coger hora ir a verle ponerme en sus manos Si dejarse ayudar porque la la vuelta atrás de dos doscientos sesenta y siete kilos y uno una uno uno no lo puede hacer solo en este caso bueno pues y me puse en manos un equipo médico fui cubriendo una serie de etapas hasta conseguir encima ciento veinte kilos

Voz 9 41:22 pero además mucho mérito David porque en el sector donde dice

Voz 1 41:27 este gente caminaba con los buenos días

Voz 0477 41:29 Marta inca como Al Faris el día con la con la poesía pues con el tema encima la mesa pero bueno pero mira yo soy el yo soy el ejemplo de que se puede conseguir a pesar de que soy cocinero y de que ese proceso de adelgazamiento lo fui haciendo a la vez que seguía ejerciendo de cocinero y seguía haciendo mis problemas de televisión en la que bueno de cara al público uno pues la gente fue siguiendo a mi progresión ir afortunadamente yo siempre digo que gracias cocinero fue más sencillo porque me pude hacer mi propia dieta pude hacer que mi cocina fuera muchísimo más sabrosa hay muchísimo más rica que la cocina de dieta ganaba entre la gente tiene en la cabeza no antes

Voz 1995 42:07 cómo pueden estar haciendo a unos fritas lo que te dedicas a cocina para gente como puede establecerse si meterá la mano en La Habana

Voz 0477 42:15 a instancias dio como eso reestructurar Naga reestructurar tu dieta por ejemplo poner poner que es una cosa que no había hecho nunca irá empecé a desayunar depende me di cuenta que bueno pues que no tenía nada que ver tu ingesta con lo que cocinadas para los demás lo supe disociar me salió Íñigo no vienesa seguimos todavía sigo cocinando y haciendo pruebas en televisión le suele costar mucho meter el dedo en la crema pastelera de vez en cuando lo meto eh pero bueno lo intento intenta meterlo y luego me agarro mucho pues a disciplina diaria pues a ese desayuno a no saltarse ningún en gesta a intentar o hacer deporte todos los días pues no coger el ascensor subir por las escaleras ciudad gimnasio montar en bicicleta cortar la hierba en casa para sudar un poco yo que sé pues ese tipo de cosas

Voz 1995 42:59 ya pero llega tú por ejemplo hacer recetas como las gambas al ajillo adelgazantes o tortilla de patata con trampa sí sí sí

Voz 0477 43:06 esto con trampa porque la patata no está frita en aceite de oliva no estaban vapuleada de grasa es una patata que la algo en el microondas un bol con un poquito de sal y una gota de aceite de oliva tapado con un papel film la patata se hace y luego lo que hacía era cogerla con muy poquitos huevos y hacer una tortilla de patata que era un poquito más acotes pero que bueno pero que está Rijkaard Loja donde no es la tortilla de patata maravillosa pero en aquellos estadios en los que estaba haciendo un trabajo muy duro lo que no podía acelera aprobarla sabes y lo que tenía que hacer era pues este tipo de alternativas au si querías comer gambas al ajillo postreras tenías que hacer con muy poquita grasa o incluso por ejemplo cuando me puse el balón gástrico o cuando me hice aquí ha reducción de estómago que tenían la dieta blanda bueno pues me acuerdo que cuando pude empezar a masticar a los sólido hacia unas patatas a la riojana que no tenga nada que ver con las patatas a la riojana pero que tenía en el gusto alejando de las patatas a la riojana porque aún caldo muy ligero con una con un poquito de patata la añadía un poquito de pimentón les daba un toque con un poquito de ajo todo aquello lo tritura va y aquí no me sabía pues a gloria bendita así que al final bueno pues este tipo de giros

Voz 9 44:10 también es cierto no el cuerpo nos ayuda porque si tu adapta el cuerpo a comer menos si el cuerpo ya no pide tan sencilla como antes

Voz 0477 44:21 eso es verdad eso el experimento yo porque por ejemplo cuando

Voz 9 44:24 comer es un poquito además te vas dando cuenta de que el estómago

Voz 0477 44:27 el Ensanche análisis algo físico o es algo algo de cerebro no pero es verdad que que si metes más vas como haciendo vasco manchando esa esa caverna no iría al revés si va siendo más austero iba controlando la ingesta IVAs comiendo lo justito te vas dando cuenta de que el cuerpo pidiéndome

Voz 1995 44:44 sí eso es lo y mucho sentido común que se han consiste en hacer gastar más de lo que sea de lo que hiciera esta no hay mucho

Voz 0477 44:58 ha sido Santiago vamos en sentido reside claro y luego esto de que en España hay cuarenta millones de seleccionadores nacionales estas cosas yo creo que con las listas pasa lo mismo yo creo que todo el mundo es un nutricionista uso saber lo que tiene que hacer yo creo que es muy importante ponerse manos a otros profesionales porque no tiene nada que ver que verse quitar de encima dos kilitos las otras kilitos a cuatro ese normalmente es donde estaba media no que esas obesidad de ser excesivas no hay mucha gente por la calle y lo que está claro es que lo que está claro es que hace falta ponerse manos son profesional que para eso están suspiran una carrera para de Medicina

Voz 1995 45:35 pero bueno esta semana lo digo porque evidentemente el mismo después del verano pues muchos ustedes muchos de nosotros nos vamos a poner a dieta bueno esta semana la la OMS la OMS Organización Mundial de la Salud anunció que la inactividad era ya una pandemia mundial hay casi un millón y medio de personas en riesgo de contraer enfermedades por no realizar ejercicio en un millón de media mil millones fueron mil cuatrocientos millones de personas en riesgo por no hacer ningún tipo de ejercicio que también fue tú lo decías hombres y dará de comer menos pitó de aumentar también la actividad de dejar esta sentados la dietas importantísimo pero la actividad es casi más importante en muchas ocasiones

Voz 0477 46:14 eso sin duda es lo que he dicho antes hay pequeños detalles se caminar nadar medirse todo uno tiene una piscina es complicado esfuerzo dieran una piscina pero bueno Nadal es indicio pasear o podar el seto andar por la playa o este tipo de cosas no sacar al perro a pasear y que vuelve a casa segando la lengua no en fin su gastarlo zapatillas huir ciudades y sufrir un poquito que es de lo que se trata no es lo mismo que lo que estábamos hablando antes yo creo que cuanto más incorporadas en tu vida vía ese ratito de sudar eh más te lo pide el cuerpo es curioso cuando de repente no tienes ese momento para dar ese paseo no digo salir a correr porque yo por ejemplo no puedo correr porque tengo la rodilla derecha bastante fastidiada por ese exceso de peso no pero bueno pero sudar un poco tener contacto con la naturaleza y llegar a casa pues con esa sensación de que hemos puesto la patata un poquito poquito a a latir fuerte no que es de lo que creo que es verdad que solamente la dieta no vale están lo compró yo hacía muchísimo tiempo no solamente vale con el cuidar la ingesta y cerrar el pico sino que es muy importante complementarlo con con esa sudor áreas muy importantes

Voz 1995 47:19 nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque quién más crímenes hecho una dieta ya sabe lo mucho dietas y sabemos lo que la palio dieta la alcachofa bueno pues de todo eso les vamos a preguntar a ustedes en unos minutos nueve cero dos catorce sesenta sesenta hacemos una pequeña pausa No te vayas David enseguida

Voz 1 47:40 con Toni Garrido

Voz 15 47:42 el Carrefour Carrefour puntos queremos celebrar las veintiuno etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles por eso está el dieciséis siempre tienes el jamón ibérico cincuenta por ciento raíz ibérica de siete kilos y medio aproximadamente por ciento nueve euros la pieza y el chuletón de vacuno audiencia pues con cincuenta kilos Carrefour patrocinador principal de la Vuelta

Voz 28 48:09 conectan con Hoy por hoy

Voz 1 48:11 habéis de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser Alina rumana

Voz 35 48:24 España olor Karen más oprimir cobrase les quise en cara los gracias a todos los españoles por haberme recibido también en él

Voz 1 48:33 qué país Daniela de Bosnia Jose

Voz 36 48:36 o sea para Cravan pomo de Chile muy escucho La Ventana todos los días un ratito mientras bueno

Voz 37 48:42 pues sí hachís marroquí a aquí Cadena SER es para parado me una tease como bienvenidos a los oyentes de la Cadena SER poco me en el programa La Ventana de los mejores colocados los que hay en la radio y saludos a dos paisanos

Voz 1 49:01 la Ventana con Carles Francino nuestra única bandera

Voz 25 49:06 tío Cadena Ser

Voz 38 49:10 no

Voz 39 49:11 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 1 49:20 las es lo que quieras de la SER cuando quieras descarga nuestra aplicación

Voz 40 49:28 a partir de las once y media Larguero Manu Carreño

Voz 13 49:32 tu opinión cuenta de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 1 49:38 en el número para quemando tu opinión que creo recordar que si usted me dice Javi Blanco que sí que está bien el número tres cada no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 13 49:49 Manu Carreño mandas tu nota de voz y cerramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto Cadena Ser

Voz 8 49:55 oyente de la SER escucha esto no

Voz 7 49:58 la estación ratio discurso hora J de emisiones ratio

Voz 9 50:05 Barcelona con esta voz empezó la Cadena SER hace ya muchos años pero no fue tan fácil la costa

Voz 0477 50:11 qué quieres decir la frase la agitación Radio dice

Voz 9 50:13 sus horas y a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera mitad

Voz 7 50:18 presta esta acción ratio difuso hora mira J I hábito de emisiones J todo a la estación J así ratio discursó hora uno Barcelona tres la estación J I sí pero J Radio pero da igual jóvenes los inicios de la radio y pero no lo hizo en la primera parte

Voz 1 50:47 cadena SER lo queremos ser perfectos sólo queremos darte

Voz 7 50:52 uno uno tras uno de emisiones Ramón J

Voz 1 51:11 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la seis y usted agenda de servicios útiles