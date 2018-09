Hoy por Hoy (07/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 a las once en Canarias

Voz 1 00:06 viernes ni barcos muy buenos días la donde qué tal buenos días seguramente recuerdas al igual que nuestros oyentes esta grabación

Voz 2 00:14 ella Mir ha sido en surge el Cuna

Voz 1 00:17 oye que orina

Voz 1018 00:19 Samantha del Rey Juan Carlos comentar con el comisario Villarejo actualmente en prisión el supuesto pago de comisiones en la contratación del AVE a La Meca un asunto que provocó un gran revuelo a comienzos del verano y que motivó la apertura de una investigación del veintiséis de julio por parte de la Fiscalía Anticorrupción bueno pues a través de una nota la Fiscalía anuncia que da carpetazo al asunto por no encontrar indicios de delito y porque además en cualquier caso en las fechas en que se produjeron los hechos el actual Rey emérito era jefe del Estado y por tanto inviolable Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:47 tanto en el caso de la parcela de Marruecos como en las cuentas en el extranjero las confesiones de Corina son poco precisas y sucedieron cuando el Rey era inviolable la Fiscalía sí que advierte indicios para investigar el supuesto pago de comisiones por el AVE a La Meca en dos mil once en este caso el ministerio público explica que los datos de Corina son concretos con la identificación de las comisiones por ochenta millones de euros pero sucedieron cuando tampoco se podía perseguir penalmente a Juan Carlos la Fiscalía solicita en este caso una investigación interna para determinar si existen elementos objetivos para presentar una querella querella que puede afectar a Corinna ahogó al empresario Villar Mir entre otros según fuentes de la investigación pero en ningún caso al Rey emérito

Voz 1018 01:27 gracias eh campos lo más inmediato pasa también por de Toledo donde la todavía presidenta de PP de Castilla La Mancha Dolores de Cospedal acaba de confirmar su intención de dejar ese puesto en el congreso previsto para el próximo mes de abril

Voz 3 01:38 hombre pero ha llegado el final de una etapa en el camino para mí y que lo justo ahora es que yo ayude a quién haya de sustituirle siga con vosotros defendiendo nuestras ideas y aquello en lo que creemos pero desde otra posición

Voz 1018 02:00 hora doce y dos minutos en el Congreso de los Diputados la secretaria de Estado de Comercio está compareciendo ante la comisión de Defensa para explicar si tras la cancelación de la venta de cuatrocientos bombas a Arabia Saudí tal y como adelantó la Cadena Ser esta semana el Gobierno se plantea alguna medida similar para el material militar comprometido con ese país Mariela Rubio

Voz 1450 02:17 pues la Secretaría de Estado acaba de asegurar que el Gobierno en la próxima reunión de la Junta Interministerial de material de defensa la gira el próximo día diecinueve se planteará una mejora de la política de exportación en material letal y munición a zonas en conflicto zonas que incluyen los países de la coalición que lucha contra los rebeldes en Yemen entre ellos Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos escuchamos así Ana Méndez

Voz 4 02:41 cabe recordar que los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen hasta sometidos a embargo alguno por parte de Naciones Unidas o de la Unión Europea en la exportación de armamento o de material policial antidisturbios no obstante en la próxima Reunión de las cinco de este mes de septiembre está previsto plantear una mejora de la política de exportación aquellas zonas en conflicto del armamento considerado más sensible como es el material letal y las municiones de todo tipo

Voz 1450 03:09 habrá que ver si esa mejora de la política de exportación a zonas de conflicto se traducen la suspensión o la revocación de contratos Arabia Saudí como ha ocurrido en el caso del contrato de Defensa España exportó el pasado año más de cuatrocientos millones en armamento a los países de la coalición que lidera Arabia Saudí Yemen

Voz 1018 03:24 lo cierto es que los trabajadores de los astilleros de Navantia en San Fernando en Cádiz en el que se pueda paralizar el encargo de las cuatro corbetas para todavía saudí que se traduce en una carga de trabajo de cinco años con un presupuesto de mil ochocientos millones de euros y de lo que depende de forma directa o indirecta al empleo de unas seis mil personas y por eso han decidido movilizarse Francisco José Román

Voz 1208 03:42 pues los trabajadores todavía mantiene el corte de la carretera de acceso a Cádiz desde San Fernando y el comité ha convocado una asamblea que en la próxima semana puede decidir nuevas acciones de protesta en caso de quedar confirmada la cancelación del contrato su portavoz esos Peralta ha anunciado hoy una campaña de movilizaciones larga ha dicho en el tiempo

Voz 5 03:59 iba a significar pues la ruina para la bahía ahí el pilar fundamental ordenaba entregar este contrato para afrontar la nueva en convenio posa queda frustrada ese unirán ese hundirá Navantia al completo

Voz 1208 04:12 recordamos que el contrato del que hablamos daría empleo directo durante cinco años a unos seis mil operarios de Navantia y también de la empresa auxiliar de la Bahía de Cádiz

Voz 1018 04:20 cada día las pendientes de la reunión del Consejo de Ministros para conocer la lectura política del Gobierno de los acuerdos entre el presidente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la tarde de ayer para avanzar en la negociación de los presupuestos con Podemos como socio para con gobernar desde el Parlamento según dijo Iglesias aunque esta mañana el propio dirigente de Podemos admitía que la SER Hoy por hoy que deberían negociar todavía con PNV Esquerra predicado Compromís desde Viena donde asiste a la reunión el Eurogrupo la ministra de Economía Nadia Calviño asegura que los responsables comunitarios no ponen reparos a la filosofía de este proyecto enviada especial Griselda Pastor

Voz 0738 04:52 Nadia Calviño tiene esta tarde reunión con el ministro alemán de Economía pero llega a esta cita con la tranquilidad que inicialmente tras saber que el equipo europeo apoya esta negociación presupuestaria escuchamos al Comisario Moscovici

Voz 6 05:09 me han convencido compromiso presupuesto dijo de plazo ser octubre vamos a analizarlo de forma instructiva nos ha dicho al para maravilloso sin embargo precisa los precios han sido positivos y parece

Voz 0738 05:27 satisfecho de su viaje a Madrid la posición oficial de Bruselas no será tal hasta haber recibido el borrador de presupuestos

Voz 0325 05:34 sí todavía con Carlos Cala Isabel Quintana Un juez de Falset en Tarragona archiva la denuncia de los Mossos contra catorce personas identificadas por quitar lazos amarillos considera que no hay delito de daños ni de hurto y lo equipara la misma acción de colocarlos en el marco de la situación política actual cuatro compañeras del máster de Pablo Casado pidieron con Van

Voz 0824 05:50 el Lido acciones con un documento de Word sin sello oficial elaborado por la becaria del director uno de esos textos forman parte del sumario del caso bajo investigación judicial

Voz 0325 05:58 te buscando la identidad del autor del artículo del New York Times sobre una resistencia en la Casa Blanca para frenar al presidente por el estilo algunos medios apuntan al vicepresidente pero tanto penes como el secretario de Estado Pompeo lo han negado el candidato

Voz 0824 06:09 la derechista brasileño ya bolso aclaró que lidera las encuestas para las presidenciales de octubre sigue en la UCI aunque estable después de ser apuñalado durante un mitin el autor de la agresión ha sido detenido ya ha confesado el ataque

Voz 0325 06:20 el precio de la vivienda subió un seis coma ocho por ciento en el segundo trimestre del año según el INE la usada se encareció más que la nueva de la nueva construcción y los precios se incrementaron en todas las comunidades autónomas sobre todo en Asturias Extremadura

Voz 0824 06:32 Castilla y León que las pérdidas en la bolsa el Ibex treinta y cinco cae hoy en torno a cuatro décimas y cotiza por debajo de los nueve mil doscientos puntos la prima de riesgo se sitúa en los ciento ocho puntos básicos puesto en esto es algo de lo que tenemos por ahora yo de más recordemos que es

Voz 1995 06:44 viernes el viernes y la buena noticia es que cambia el tiempo para hacer un poquito de cincuenta y ayudados de alta Jordi Carbó cumpla para hoy con Toni Garrido haces vienen matizar frío fresquito relegó Rebeca quita he

Voz 7 07:11 si lo quieres llamar pero igual es casi la mejor noticia que les vamos a contar hoy en la final este fin de semana en muchos lugares de este país

Voz 1995 07:19 pues va va sonar así yo no sé ustedes pero mi plan el mío no tiene por qué ser el tuyo es cerrar la puerta una puerta Ártico que me compraba pero bueno así que los días transcurran de estaba sin estoy pasando poco yo quiero dejaros climatológico de la Cadena SER eh Jordi

Voz 8 07:52 mantita hay peli es

Voz 9 07:54 la chimenea este fin de semana pero bueno también si queréis se playa deja que me que te diga que encantador estos sonidos e al final es que somos radio y lo hacemos así casi nos olvidamos nosotros

Voz 1995 08:05 la puesta en la puerta no en la mía eh Zeep no quiero mentir

Voz 0978 08:10 me vi hemos creado una casi muy bucólica ahora pero bueno da igual Vega yo me apunto al matice frío que se puede hacer en nuestro país escuchaba obra alguna sonrisa IVAs qué frío mucho frío pero lo va a ser el momento ahora porque mira si tuviéramos que imaginan de alguna manera este fin de semana pues va a ser como un fin de semana de final de verano de bienvenida al otoño pero el otoño en nuestro país pues ya lo decían los sonidos no es que haga frío hasta la segunda en mitad de noviembre no bajan de manera considerable las temperaturas en la primera mitad en otoño pues van a ser estos sólidos que ponía ahí no se puede estar en la playa de repente salir corriendo porque se acercan estas tormentas que ahora mismo ya descargan por ejemplo en provincias como Valencia Alicante en la isla de Ibiza y tormentas que que menuda tren las van a ser ya hemos tenido varios ejemplos esta semana pues vamos a ver espectáculos de de de incluso esas mangas marinas que son tornado sobre el mar vientos fuertes asociados a las tormentas granizo vaya dicho otra manera te acuerdas Toni cuando se hablaba de la gota fría pues esto es lo que vamos a tener ahora somos más finos le llamamos Dana que son siglas de depresión aislada en altura y eso es lo que provoca

Voz 1995 09:20 pero qué pasó por qué pero porqué dejó de llamarse gota fría

Voz 0978 09:23 porque decíamos gota fría ir con la cabeza las asocia va primero a que se iba a acabar el mundo por la lluvia y que iba a hacer mucho frío es una de las conclusiones que sacó cuando se ha acuñado este concepto cuando en realidad lo que lo único que se quiere decir es es una situación que nos da mucho dolor de cabeza porque son muy erráticas es una pequeña bolsa que de inestabilidad acusada con ella a pronosticar sus comportamientos esto es muy complejo y al final Pasabán eso no han dicho que va a caer el cielo iraquí está haciendo sol pero al lado caía un diluvio y eso es lo que esperamos para este fin de semana por eso decíamos que incluso se podrá ir a la playa pero teniendo presente que durante las tardes sobretodo especialmente cerca del Mediterráneo las tormentas van a ser noticia ya lo iremos viendo por estos aguaceros el mejor tiempo sabéis dónde lo tendrán donde el Cantábrico ahí

Voz 1995 10:14 Cantábrico si sobretodo mañana eh

Voz 0978 10:16 va a haber viento del sur y ahí este viento llega muy recalentado incluso el agua está a una temperatura un poco baja pero bueno tengo presidente que es esa zona a unos veintitrés veinticuatro grados alguna playa podéis encontrar los con esta temperatura y a diferencia del resto del país sobre todo del Mediterráneo ahí va a lucir mucho más el sol especialmente mañana

Voz 10 10:34 todo vale y un tema personal Guardo ya los bañadores sacó la ropa de

Voz 1995 10:40 lo que hago

Voz 0978 10:42 no los guardias aparte de que son preciosos muriéndose en forma de tanga me encanta Lolo guardias porque es ahora cuando se de la temperatura más alta del mar hasta octubre el agua todavía está bastante caliente para aquellos que no gusta el caldo que esté por encima de los veinticinco grados hasta que no tengamos unos cuantos temporales especialmente en Mediterráneo uno Se podrá bañar insisto hasta bien entrado el mes de octubre Mayoral

Voz 1995 11:03 Mediterrani bolero eh amigo veinticinco ya es neopreno es el mínimo OPA

Voz 0978 11:11 bueno XXV ya frío entonces si ves guardado

Voz 1995 11:14 la radio como fue aquello está acostumbrada dieciséis diecisiete y la verdad de me diste una vez estamos en La Coruña se nórdicos en el agua tardó cero coma dos segundos en salir corriendo en esta condena eso dará pero sí han después de que yo no me metí seis pero tardase ese metidas iba dentro de Justicia ardido de es sin no había entrado las pierna ya estaba a la cabeza fuera que Patras Gorriz muchas cosas que estás exagerando pase lo que pase la Cadena SER Jordi estaremos muy pendientes del tiempo este fin de semana gracias como siempre por su información un abrazo

Voz 7 16:28 ya antes de acabar no sabemos las preguntas que nos deja el día

