Hoy por Hoy (10/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias bueno saludos qué tal estado muy buenos días es lunes en septiembre y nos espera una semana tormentosa y esta vez no es una metáfora ahora mismo hay cuatro provincias en alerta naranja por tormentas son las tres de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares aunque lo peor de lo que tenemos noticia lo han vivido los vecinos de Santa María de la Huerta en Soria la tromba de agua ha convertido las calles en ríos arrastrado de ir

Voz 0603 00:58 culos cortado carreteras y obligado a evacuar a cuarenta turistas que estaban atrapados en un mono

Voz 1727 01:03 las tedio

Voz 0603 01:03 cómo están las cosas a las seis de la mañana Eva Marín buenos días hola buenos días pues los vecinos va a tener que intensificar los trabajos de limpieza para recuperar esa normalidad tras una tromba de agua que causaba el desbordamiento del río Jalón a su paso por esa localidad de Santamaría de Huerta había aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la provincia pero afectado sobre todo a la zona sureste complicando la circulación en carreteras como la CL ciento dieciséis entre Monteagudo las vicaría se iba al dueño que tuvo que ser cortada al tráfico reabren doce pasadas unas tres horas e incluso la A2 las bolsas de agua también afectaron a la circulación el subdelegado del Gobierno y la vicepresidenta de la Diputación se desplazaron hasta esta zona de la provincia para conocer el alcance de la inundación en la que se está trabajando

Voz 1727 01:50 así que como principio quieren las cosas empezamos el lunes con Jordi Carbó hoy con la previsión del tiempo muy buenos días

Voz 0978 01:56 buenos días el tiempo soleado ambiente fresco ahora mismo calor durante la tarde calor moderado ir tormentas todavía activas acerca de Mediterráneo divas como las que hemos tenido durante la madrugada o ahora mismo mucha atención hasta el mediodía en la Comunidad Valenciana sur de Cataluña norte de Murcia este de Castilla La Mancha también en Baleares especialmente en las islas de Ibiza y Formentera aquí tormentas con severidad aguaceros mucha tensión cerca de cursos de agua el caudal sube de manera repentina también riesgo de granizo o de fuertes rachas de viento durante la tarde en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo también tormentas aisladas al sur de Madrid en Extremadura o el resto de Castilla La Mancha

Voz 1727 02:37 en Suecia cuentan todavía los últimos votos de las elecciones generales de ayer pero el resultado ya es definitivo sube la ultraderecha pero no tanto como pronosticaban las encuestas se quedan los terceros aunque crecen tanto que se convierten con el diecisiete por ciento de los votos en la llave del Gobierno han ganado los socialdemócratas la pesar de esta alegría que escuchan con una caída importante con el veintiocho por ciento de los votos pero la suma de los partidos de centro izquierda y la suma de los partidos de centro derecha da un empate en escaños de manera que la situación deja los ultras xenófobos como árbitros de la política sueca eso en Suecia en Francia esta noche sobresalto Javier Alonso buenos días

Voz 0858 03:22 sí buenos días investiga un ataque con cuchillo en el norte de París hay siete heridos pero fuentes de la investigación dice que no hay ningún dato que permita hablar de un ataque terrorista

Voz 1727 03:32 y aquí en España este lunes el diez de septiembre tiene el Gobierno un balón bien importante que despejar por delante la ministra de Defensa comparece en el Senado para aclarar si se vende Damm o no las famosas cuatrocientos bombas

Voz 0858 03:48 el diario El País publica esta mañana que el Gobierno ha asegurado los contratos de los astilleros españoles con Riad pero los trabajadores de Navantia en San Fernando en Cádiz no se fían se van a reunir hoy mismo cuatro ejes por su parte han mandado una carta al Ejecutivo para pedir que no ponga El empleo por delante de los derechos humanos

Voz 0858 04:22 Ana nada lo va a inaugurar como es tradición el Rey en la foto extraños seguirá copada por los hombres son los hombres que presiden el Supremo su salas o también el Consejo General del Poder Judicial en el acto eso sí habrá cuatro mujeres la ministra Delgado la fiscal general María José Segarra la presidenta del Consejo de Estado María Teresa Fernández de la Vega isla del Tribunal de Cuentas María José de la Fuente

Voz 1727 04:42 de otra mujer Manuela Carmena va a confirmar hoy formalmente que se va a presentar para la reelección en el Ayuntamiento de Madrid al frente de una agrupación de lector

Voz 0858 04:50 pues ayer se reunió con Pablo Iglesias que ahora él centra sus esfuerzos en colocar a dirigentes desconfianza en su lista intentará que el número sea para el ex general Julio Rodríguez

Voz 1727 05:04 bien los deportes el serbio Djokovic volverá hoy al top tres después de su victoria en el Abierto de Estados Unidos Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 05:12 buenos días Pepa después de casi año y medio fuera del pódium de los mejores en la victoria de esta madrugada sobre el argentino Juan Martín del Potro en tres sets seis tres siete seis y seis tres le devuelve en esa lista que se va a hacer pública esta mañana al de la tercera plaza sólo por detrás de Nadal y Federer se adjudica su segundo grande del año después de haber ganado Wimbledon y junto a los propios Nadal y Federer luchará en la Copa de Maestros a final de temporada para rubricar un buen curso después de diecisiete meses

Voz 1727 05:33 fuera de los mejores y ojo atención a esto que acaba de publicar el diario punto es la ministra de Sanidad la ministra de Sanidad del Gobierno Pedro Sánchez obtuvo un máster en la Rey Juan Carlos plagado de irregularidades dice este periódico Isabel

Voz 1 05:54 ya casi cuenta el diario punto es que Carmen Montón superó con nota la mitad de las asignaturas es un máster sin asistir a esas clases sin tratar con los profesores una de sus profesoras asegura además al diario punto es que aprobó su materia por medio de una convalidación que la ministra niega haber solicitado en montón además pagó la matricula tres meses fuera de plazo empezó el curso cuatro meses tarde en la fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente la administra entonces diputada del PSOE obtuvo su título en el Instituto Universitario dirigido por Enrique Álvarez Conde hoy imputado por el trato de favor

Voz 1727 06:26 a Cristina Cifuentes Pablo casi en ese famoso Instituto que está a punto de clausurar la propia universidad a raíz de este escándalo seis siete minutos de la mañana cinco y siete en Canarias

Voz 1727 07:05 los que vendrán y dónde acabará Suecia porque la prensa

Voz 0127 07:08 El País advierte de un bloqueo total

Voz 1727 07:11 sí de meses de negociación antes de poder formar Gobierno pero sí que ha evitado la gran tormenta de momento Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:19 buenos días Pepa sobre Suecia sobre

Voz 1727 07:21 la extrema derecha en Europa reflexionamos dentro de una hora las siete como José Domínguez ni dentro de dos con Lola García José Antonio Zarzalejos y Antonio Salas

Voz 0456 07:32 buenos días a todos con éxito nuevo de la cantautora francesa SAS que vendrá hoy que vamos a hablar mucho de mujeres de Francia también de mujeres por este año judicial que comienza con más presencia femenina pero insuficiente todavía le vamos a preguntar esta mañana a Gloria Poyatos presidenta de la Asociación de Mujeres juezas de España y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido empieza su lunes con Pepe Navarro nuevo colaborador de esta temporada Si la semana pasada analizábamos la tecnología en la escuela hoy nos vamos a fijar en los estudios universitarios que casualidad y en la que nos va a acompañar el youtuber Jaime Altozano a esa hora repasamos también la actualidad deportiva con Jordi Martí y Antón Meana

Voz 4 08:22 Mina a las once una hora antes en Canarias

Voz 0456 08:24 es cuando vamos a hablar de Francia que tiene el país vecino o que tenemos nosotros que desprecia son nuestras grandes artistas españolas mayores en Francia adoran a Carmen Maura en Francia adoran a Victoria Abril no les falta trabajo ninguna de ellas y en Francia adoran a nuestra invitada de esta mañana ha tenido personajes

Voz 5 08:42 de Solange es peores personajes más floreros y personajes menos otros pero yo creo que la mujer en este camino como en todos los demás está dando pasos de gigante no con

Voz 0456 08:56 Marisa Paredes vamos a repasar sus grandes personajes y los pasos que ha dado la mujer en el cine la gran dama de nuestro cine español el Goya de Honor en su última edición

Voz 5 09:05 está a punto de estrenar Petra de Jaime Rosales

Voz 1727 09:22 mi esta mañana queremos abrir un debate interesante y muy delicado como ustedes sobre la fabricación y venta de armas en este caso en España las cuatrocientas bombas a Arabia Saudí los puestos de trabajo que lleva aparejado otro contrato con el mismo país para construir cinco corbetas en Cádiz y en Ferrol la política real a ras de suelo cuál es su opinión

Voz 0456 09:44 las bombas dan trabajo exclama hoy el roto en su viñeta en el país sobre un hongo nuclear y ese es el dilema mucho se alegraban del fin de la venta de armas a Arabia hace una semana pero otros están preocupados por esos contratos si ustedes abrimos el debate en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis hice algunos se ha visto afectado por esas lluvias y tormentas o sin embargo sigue esperando la llegada del agua no es lo puede contar la cuál es la situación en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 7 10:20 la seis diez las cinco y diez en Canal

Voz 1727 10:23 es Javier esto es lo principal que otra el programa de hoy

Voz 0858 10:25 o se quedan con Roberto Elena Sánchez con Jordi Fábrega

Voz 0148 11:20 en la Cadena Ser

Voz 0858 11:28 ya podemos ofrecerles algún dato más de esa noticia que acaba de publicar ahora mismo eldiario punto es el titular ya saben es que la ministra de Sanidad Carmen Montón obtuvo un máster en la Rey Juan Carlos dice el diario punto Es plagado de irregularidades asegura que superó con nota la mitad de las asignaturas de ese máster pero que no asistió a clase y que ni siquiera trato con los profesores Isabel Villar buenos días

Voz 1 11:52 buenos días sí Carmen Montón superó con una nota media de un ocho coma cuarenta y tres un máster en estudios de género en la universidad pública Rey Juan Carlos suizo en el curso dos mil diez dos mil once pese a que lo empezó cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado son seis materias de un total de doce más un trabajo final en las que montón sacó tres sobresalientes un notable dos aprobados sin tener contacto con sus profesores como ella misma ha admitido al diario punto es uno de estos sobresalientes fue otorgado por Enrique Álvarez Conde el director del Instituto que organizó los másteres de Cristina Cifuentes también de Pablo Casado y que además está imputado en la investigación judicial de estos dos postgrados no responde a las llamadas de eldiario punto es según aseguran los periodistas otra de sus profesoras directora del Máster era Laura Nuño imputada también en el caso Cifuentes eso sí a diferencia de Cifuentes y Casado montón si cuenta con una copia de su trabajo el fin de máster que ha enseñado al diario punto es lo dirigió Laura Nuño trata sobre reproducción asistida aunque el periódico asegura que aquí hay distintas irregularidades una de las profesoras asegura el diario punto es que aprobó que montón aprobó su materia por medio de un la convalidación que la ministra niega haber solicitado además montón pagó la matricula tres meses fuera de plazo empezó el curso cuatro meses tarde en la fecha de su título oficial no coincide con el resto del expediente la ministra era entonces diputada del PSOE obtuvo su título en el Instituto Universitario dirigido por Enrique Álvarez Conde y el momento en que curso ese máster sobre estudios de género Montón ya era diputado y portavoz socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso un año antes de matricularse había defendido la ley del aborto y en dos mil cinco también fue la ponente de la normativa que autorizó los matrimonios homosexuales en nuestro país bajo el Gobierno de Zapatero

Voz 0858 13:25 gracias Isabel

Voz 8 13:34 Via della Sera

Voz 0858 13:37 el primer ministro sueco en funciones que ha reconocido esta noche que sí que han ganado las elecciones pero que eso no les garantiza mantener el Gobierno todo va a depender de las negociaciones de las próximas semanas porque los socialdemócratas han ganado los comicios por ocho puntos pero a la hora de contar escaños hay un empate técnico entre el centro izquierda y el centro derecha la ultraderecha sube pero no tanto como decían las encuestas Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 14:02 buenos días los xenófobos del Partido Demócrata suecos han cosechado supe su mejor resultado en la historia siguen como tercera fuerza política pero con un apoyo mucho mayor del diecisiete por ciento son casi seis puntos más que hace cuatro años

Voz 1804 14:15 aquí en el

Voz 0858 14:18 llegó la hora de firme eliges a mí

Voz 1772 14:20 igual primer ministro le ha preguntado esta noche el líder de la extrema derecha al jefe de la oposición a los conservadores el pescadero fuera de los conservadores que mantiene

Voz 1108 14:30 segunda plaza con casi un veinte por ciento

Voz 1772 14:33 de los votos esta noche han pedido la dimisión del primer ministro socialdemócrata Stefan lo Being

Voz 8 14:38 nos dota Ebre sufrir homilía Paquito agosto

Voz 1772 14:42 lo Being ha dicho que no piensa dimitir y que va a seguir trabajando para formar gobierno su partido ha ganado las elecciones con un veintiocho por ciento de los votos su peor resultado en la historia ambos bloques el de izquierda de derecha están prácticamente empatados con una diferencia de apenas un escaño queda fuera de él

Voz 0858 14:57 desbloquea es la extrema derecha ya lo escuchan una situación endiablada que deja la política sueca en manos de un peligroso árbitro cómo se interpretan Suecia este resultado electoral José María Patiño adelanta es de

Voz 1108 15:09 Suecia no consiguió sobrepasar a las dos grandes formaciones tradicionales de esta manera a juicio del analista Jacques Le Van der la extrema derecha con su ascenso de casi el cinco por ciento vuelve a desequilibrar el Parlamento

Voz 14 15:22 quién querrá habitación dentro del Parlamento no parece ésta no parece haber cambiado muchísimo relación con con las elecciones de hace cuatro años pero vamos a ver un una una les festividad de política mucho más avanzada para para que con con la formulación de gobierno

Voz 1108 15:48 está por ver no obstante de qué manera pueden influir en la formación de gobierno la abstención de la extrema derecha por ejemplo podría ser decisiva para que el bloque de centro derecha pudo

Voz 1275 15:58 mira arrebatar el Ejecutivo a los social

Voz 1108 16:00 croatas apoyados por Los Verdes la cultura del pacto y de la negociación se pone en marcha está en juego como señaló el todavía primer ministro Stefan lo Being mantener el Estado de bienestar a través de los presupuestos

Voz 0858 16:15 y aquí en España el diario El País publica esta mañana que el Gobierno da por asegurados los contratos que la empresa española Navantia firmó con Arabia Saudí para fabricar cinco corbetas una carga de trabajo que había quedado en el alero tras la decisión del Ministerio de Defensa de rescindir otro contrato armamentístico con Riad eran cuatrocientas bombas de precisión que ya estaban listas para la entrega Ana corbata buenos días

Voz 0127 16:39 los días

Voz 0858 16:41 en las últimas horas decíamos varias oenegés han escrito una carta incluso al Ejecutivo pidiendo que se suspendan todas las transferencias de armas a ese país árabe hoy vamos a conocer exactamente cuál es la posición de la ministra de Margarita Robles porque tienen comparecencia el ser

Voz 0127 16:54 sí en el Senado a las cuatro media de la tarde la posición ya lo adelantaba ayer en un acto en Cuenca Polonio

Voz 0603 16:59 pero transmitirles tranquilidad total

Voz 15 17:02 eh a han salido un poco las cosas de quicio tranquilidad absoluta

Voz 0603 17:05 el país cuenta hoy que el pasado jueves y viernes Lamy

Voz 0127 17:08 contra el director del CNI y el secretario de Estado de Exteriores se reunieron con el embajador saudí en Madrid con el Príncipe de aquel país para desactivar la alarma la solución pasará según este diario por respetar el acuerdo suscrito por el Gobierno del PP y entregar a Arabia Saudí las cuatrocientas bombas no habrá represalias saudíes dicen fuentes gubernamentales al país aunque costará restaurar la confianza el comité de empresa de Navantia en Cádiz se va a reunir hoy para estudiar un nuevo calendario de movilizaciones ante el temor de que peligran sus puestos de trabajo unos seis mil en la Bahía de Cádiz las ONG aseguran en una carta que

Voz 1727 17:38 es responsabilidad del Gobierno de las autoridades autor

Voz 0127 17:41 cómicas crear alternativas laborales en esa zona de España e instan a Pedro Sánchez a suspender todas las transferencias de armas munición y otros componentes militares árabes

Voz 0603 17:50 David este asunto la soltaba Pedro Sánchez

Voz 0858 17:52 en la celebración de sus primeros cien días de gobierno un proyecto transformador ha dicho Sánchez a largo plazo hasta dos mil treinta ha llegado a decir para la oposición en cambio son cien días desaprovechados Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 18:04 buenos días el presidente asegura que su Gobierno no es un accidente y se marca como objetivo dos mil treinta

Voz 16 18:10 en esta legislatura lo que vamos a hacer es sentar las bases de la gran transformación que necesita y exige España hasta el año dos mil treinta eso es lo que quiere el Gobierno

Voz 0393 18:20 de un Gobierno inspirado dicen la justicia social que revierta los recortes del PP garantice la cohesión territorial un gobierno que la oposición no valora de la misma manera al Partido Popular dice que no tiene proyecto ni futuro y pone en duda que consiga agotar la legislatura Teodoro García

Voz 17 18:34 ya ha utilizado cincuenta días para contentar a sus socios de emoción a Podemos a Bildu a Esquerra Republicana y otro cincuenta días para rectificar las decisiones que él mismo tomaba es el gobierno de la rectificación perpetua

Voz 0393 18:47 la danos acusa al Gobierno de no hacer nada de dar un paso hacia adelante y otro hacia atrás Begoña Villacís

Voz 18 18:52 es en estos cien días han conseguido polemizar la economía en estos cien días han anunciado que van a querer subir los impuestos a la clase media los impuestos y que por cierto ya había subido el Partido Popular hace hace unos cuantos años

Voz 0393 19:04 Podemos se muestra más cerca del PSOE y de su labor de gobierno

Voz 19 19:07 a nosotros nos gustaría que fueran pasos más ambiciosos que fuera más pasos pero se están dando pasos ese es el camino cooperar para

Voz 0978 19:13 establecer los derechos de la mayoría Íñigo Errejón

Voz 0393 19:16 de que el Ejecutivo sigue la senda adecuada

Voz 0858 19:18 a Manuela Carmena va a confirmar hoy que intentará ser alcaldesa de Madrid un mandato más y esta vez no va a liderar un partido sino una agrupación de sectores un cambio que ya se interpreta como una condición de la alcaldesa para presentarse con un equipo más a su medida tras una legislatura en la que ha tenido que llegar a desautorizar a algunos de sus concejales más de una vez ayer de Carmena se reunió con Pablo Iglesias en Podemos ya piensan en cómo colocar de número dos a su líder en la ciudad al ex general Julio Rodríguez Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 19:49 buenos días Iglesias dicen fuentes de su entorno está satisfecho con que Carmena repita pero es un hecho que las condiciones de la alcaldesa no son el escenario que podemos había diseñado a finales de julio la formación morada Izquierda Unida pactaban presentarse al Ayuntamiento en coalición electoral con listas conformadas mediante primarias abiertas proporcionales y plurales así que en realidad la decisión de Carmena es un puñetazo en la mesa ante el que Iglesias tiene difícil rechistar no tiene entre el dad mucha alternativa el líder de Podemos la dependencia de la figura de la alcaldesa que tiene el partido la ausencia de un plan B y el efecto que Madrid ciudad puede tener en la candidatura de Íñigo Errejón en la Comunidad hace que Iglesias no puede apretar todo lo que originalmente pretendía a la regidora hay que tenga además que estar satisfecho con que Carmena haya dado un paso al frente los esfuerzos de la formación morada se centrarán ahora en tratar de conseguir que Carmina acepten su lista de confianza el mayor número de nombres de Podemos Iglesias descuenta por ejemplo que conseguirá que Carmena integre en su lista como número dos al Luis Rodríguez que secretario general de Podemos Madrid in muy próximo a Pablo Iglesias

Voz 0858 20:50 CEAS Mariela hoy es diez de septiembre víspera de la Diada en Catalunya hay anoche estuvo en La Sexta el president de la Generalitat Quim Torra insiste en que la oferta del Gobierno de elaborar un nuevo Estatut y someterlo a referéndum se queda corto que el objetivo irrenunciable para el Gubern es una consulta sobre la secesión de Cataluña para nosotros lo único que puede sustituir al uno y el veinte

Voz 5 21:09 siete es ese referéndum pactado esa mesa de negociación para llegar hasta ahí

Voz 0858 21:15 pero yo no puedo renunciar al derecho de autodeterminación de Cataluña porque tampoco dispongo de él allí en Cataluña este domingo la coincidencia de dos marchas en Barcelona una a favor de la unidad de España y otra antifascista ha terminado han terminado con insultos y algunos enfrentamientos incluso entre algunos de los manifestantes hay de hecho un hombre herido con una brecha en la cabeza Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 21:36 con bon día unas dos mil personas según la Guardia Urbana se manifestaron bajo el lema nada de pactos con terroristas separatistas ninguno de los partidos del Parlament apoyaban la marcha convocada por el empresario si lo hacían varias asociaciones como el partido Vox la marcha como decías pasó muy cerca de una contra manifestación que llevaba lemas antifascistas los Mossos sin embargo las mantuvieron separadas pero después de la manifestación un hombre quedó herido cuando se enfrentaron dos grupos uno de los cuales según los testigos con estética de extrema derecha en el metro de Barcelona miembros de los llamados Comités de Defensa de la República aseguran que fueron agredidos por un grupo que volvía de la manifestación los Mossos identificaron algunos de los presuntos

Voz 0858 22:19 horas seis y veintidós cinco veintidós en Canarias la Fiscalía pide seis años de cárcel para el pequeño Nicolás por hacerse pasar por asesor del Gobierno de Rajoy ante una empresa en la que además pidió dinero el Ministerio Público cree que cometió un delito continuado de falsedad en documento oficial usurpación de funciones públicas también estafa hay daba buenos días

Voz 0127 22:40 buenos días según el relato del fiscal en octubre de dos mil catorce Francisco Nicolás explicó al empresario Javier Martínez de la que podría facilitarle la venta de un inmueble a cambio de trescientos mil euros finalmente consiguió que le diese veinticinco mil aunque después le devolvió diez mil el veinteañero que recibe la noticia después de pasar el verano en Ibiza en yates y hoteles de lujo y que fue absuelto el pasado mayo por un delito de injurias al Centro Nacional de Inteligencia para dar credibilidad al relato contrató coches de alta gama dice la fiscalía según Efe falsificó documentos y les añadió el membrete del Gobierno de España además de conversaciones telefónicas con la por entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 13 23:24 Boris Johnson

Voz 0858 23:24 en el ex ministro de Exteriores británico no para de dar quebraderos de cabeza a Theresa May tras su renuncia Johnson ha iniciado una carrera sin ningún disimulo fuera arrebatarle la primera ministra el liderazgo del Partido Conservador la considera demasiado débil en las negociaciones del Brexit y ayer desató la ira del gabinete al completo con su última crítica acusó en concreto Amey de poner un chaleco suicida uso esas mismas palabras un chaleco suicida al Reino Unido Andrea Villoria

Voz 0127 23:52 es el segundo escrito que el ex ministro publica contra May en una semana y que muestra las divisiones en el partido conservador Johnson asegura que me entregado al detonador de ese chaleco imaginario al negociador europeo del Brexit a Michel Barnier cree que la primera ministra Se abierto a un chantaje perpetuo al aceptar las exigencias europeas que piden mantener una frontera sin barrera física entre Irlanda e Irlanda del Norte el ex ministro del Interior Said David ha salido en defensa de May y ha criticado las formas de Johnson aunque lo ha hecho en un tono más diplomático

Voz 1727 24:18 sí mejores

Voz 0127 24:21 maneras de articular las diferencias ha dicho ya Beat it pide al ex ministro que se comporte como esperan los votantes

Voz 0858 24:27 por primera vez el Código Penal de Marruecos va a reconocer una obviedad que exista la violencia de género y que muchas mujeres la sufren en su día a día a partir de esta semana va a ser un delito pero la ley según las organizaciones feministas tiene todavía enormes puntos negros corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 0142 24:44 el gran éxito de esta ley es que esa definido por primera vez en Marruecos la violencia de género y además se regula el acoso sexual castigado con seis meses de prisión y multas que oscilan de los doscientos a los mil euros las sentencias pueden llegar a los cinco años de cárcel en el caso de que la víctima sea menor además contempla la orden de alejamiento sin embargo sigue teniendo agujeros negros la violación conyugal no está incluida en esta nueva ley o no recoge mecanismos jurídicos de prevención para las mujeres en situación de maltrato Samira amo ella presidenta de la coordinadora de asociaciones feministas considera su contenido ambiguo y que está lleno de vacíos legales la escuchamos

Voz 20 25:19 también hay algunos aspectos que el dos ha regulado pero que aún no hay las leyes

Voz 0603 25:28 en días para ajustarlo

Voz 20 25:31 como la rehabilitación psicológica los centros si escogida de que hablo de Gay SUV de de que lamentaría entonces aún no está muy bien claro cómo se va a ejecutar

Voz 0142 25:47 fue preparada por el Gobierno islamista y las asociaciones con experiencia en violencia doméstica han sido excluidas del debate político así la violencia conyugal se eliminó finalmente porque entra en contradicción con la ley islámica

Voz 0858 25:59 en Estados Unidos los medios de comunicación se enfrentan a su propio movimiento militó en concreto la cadena CBS que ha despedido esta misma madrugada a su director ejecutivo hasta doce mujeres han denunciado al ex limón ves por agresión sexual corresponsal en Washington Marta de adecuado

Voz 0603 26:15 buenos días seis semanas ha tardado en caer uno de los magnates de los medios de comunicación más respetados del país

Voz 8 26:21 en la ponen siguiendo echado iniciado

Voz 0603 26:25 es este hombre les Lin un mes después de que el pasado mes de julio la revista New Yorker publicará las primeras acusaciones de agresión sexual contra un total de hasta ahora doce mujeres ayer por la tarde la CBS emitió un comunicado informando de que el número dos de la compañía asumirá la presidencia interina mientras la empresa busca un reemplazo permanente según Reuters acuerdo para que Mon ves se ya ronda los cien millones de dólares aunque la empresa se reserva el derecho a revisar esa cifra dependiendo del resultado de la investigación interna que ha encargado sobre los abusos Numbers reconoce que ha tenido relaciones con esas mujeres pero niega todas las acusaciones de agresión asegura que tienen el objetivo destruir su carrera y a la vez se ha comprometido a donar veinte millones de dólares de la indemnización de su renuncia a grupos que apoyan al movimiento mi tuvo en defensa de la igualdad y que desde hace justo un año han denunciado públicamente abusos cometidos presuntamente por productores intocables como Harvey Weinstein o directores actores periodistas e incluso congresistas

Voz 22 27:30 en Hoy por hoy

Voz 0858 27:33 a día cabeza cerca ya Federer y a Nadal tras imponerse en el Abierto de Estados Unidos

Voz 1161 27:38 en tres sets seis tres siete seis con siete cuatro en el seis tres al argentino Juan Martín del Potro y volver a estar entre los tres mejores de la ATP en la lista que se va a hacer pública en apenas tres horas diecisiete meses después ser queda se quedará el serbio sólo por detrás de Nadal y Federer a cuatrocientos cincuenta y cinco puntos del suizo después de haberse anotado los dos últimos grandes del año el Open USA hay antes Wimbledon junto a los propios Nadal y Federer luchará además en la Copa de Maestros a final de temporada para rubricar un buen curso que le ha llevado a alcanzar ya los setenta y un títulos profesionales y su décimo cuarto Grand Slam final en la que no pudo estar Nadal por su lesión ante el propio Del Potro en las semifinales su tío Tomic Toni Nadal sobre el abandono obligado su sobrino anoche en El Larguero

Voz 23 28:15 sí es pues la derrota cuando hablé con Early estaba afectando normal porque ves la situación si uno se cansa de tener dolor está claro pero tiene que quejarse poco que iba a lograr todo lo sucedido que ha sido bastante positivo todo el año pasado como es

Voz 0127 28:32 desde hoy Copa Davis el quinteto español en pie

Voz 1161 28:34 esa entrenara en Lille donde el próximo fin de semana se medirán a Francia en semifinales sin fútbol en Primera hay con la selección entrenando en Alicante el otro foco estuvo puesto en el Gran Premio de San Marino en el que hubo emoción en Moto GP con la victoria Dovizioso que recorta a cinco puntos a Marc Márquez segundo en el que Lorenzo terminó por el suelo Márquez afrontará las seis últimas carreras del año con un colchón de sesenta y siete puntos a todos los parecen muchos menos al propio Mark

Voz 24 28:55 es incómoda pero no es suficiente se la tienes que saber administrar porque porque las dos Ducati está yendo muy rápido en han ganado las las tres últimas carreras con un pero y que ellos ganen una entonces ya ves las ciento lo bueno es esa acercaría muchísimo

Voz 1161 29:10 sigue disputado este fin de semana la guardo jornada en Segunda División es líder destacado el Málaga pleno de victorias doce puntos tres más que el Mallorca en promoción están Las Palmas Zaragoza Albacete Granada en descenso Córdoba Almería Extremadura y Nàstic el técnico de Extremadura Juan Sabas muy molesto con el

Voz 1727 29:23 mi traje tras perder uno tres con el Granada

Voz 25 29:26 a nosotros acabamos de somos los pobrecitos ya cansa ya estoy un poco hasta los cojones de esto hizo jugadas determinantes se su jugada de de ganar un partido eh o de perderlo como hemos perdido hoy ha hablado claro

Voz 1161 29:39 la jornada se cierra hoy con el Rayo Majadahonda Lugo desde las ocho de la tarde en la Vuelta Ciclista llegamos el lunes este lunes a la última jornada de descanso Valverde aguantó el ritmo ayer de los mejores mañana la decimosexta etapa con el crono individual treinta y dos kilómetros final en Torrelavega

Voz 1727 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias Suecia afronta desde hoy una tarea muy complicada por la que han pasado recientemente otros países europeos como Alemania o como Italia la de conseguir formar Gobierno después de unas elecciones generales muy polarizadas con un resultado muy fragmentado las coaliciones de centro izquierda y de centro derecha están prácticamente empatadas a escaños han perdido poder pero han conseguido contener como tercera fuerza a la extrema derecha Javier

Voz 0858 30:38 el ultraderechista que han obtenido un respaldo del diecisiete por ciento son seis puntos más que en los últimos comicios

Voz 26 30:43 el bebí sostiene este son

Voz 0858 30:46 Lester que escuchan a su líder que ha invitado al cabeza de lista conservadora a iniciar conversaciones aunque éste de momento ha ignorado el ofrecimiento

Voz 1772 30:54 que tuvo ante sí a través del conservadoras

Voz 0858 30:58 pido la dimisión del actual primer ministro después de que los socialdemócratas habían obtenido el peor resultado de su historia

Voz 8 31:04 nos todo estoy Bresson Dir

Voz 0858 31:06 por ello el austriaco Stefan lo la que es como se llama ha dicho que no piensa renunciar ha llamado a enterrar la política de bloques y a negociar eso en Suecia aquí en España la ministra de Defensa comparece esta tarde en el cine dado para hablar entre otros asuntos del futuro de los contratos que España tiene firmados con Arabia Saudí les estamos contando que según el países esos contratos estarían asegurados los trabajadores de Navantia en Cádiz van a estudiar hoy un nuevo calendario de movilizaciones ante el temor de que los audios puedan cancelar de algún modo esa compra de cinco corbetas a la empresa española a Navantia Nos vamos Andalucía buenos días

Voz 0603 31:46 el pleno del Comité de Empresa de Navantia San Fernando se reunirá esta mañana a las once y media mañana celebrarán una asamblea general de trabajadores para estudiar movilizaciones protestas que están dispuestos a realizar desde mañana mismo si esta tarde en el Senado la ministra de Defensa no da garantías de que esta salvo el contrato de cinco corbetas para Arabia Saudí del que dependen seis mil empleos en la Bahía de Cádiz el diario El País cuenta esta mañana que el Gobierno español lo da por garantizado tras desactivar la crisis corría

Voz 0858 32:12 gracias Armesto y les contamos también esa noticia que está publicando esta mañana el diario La ministra de Sanidad Carmen Montón hizo el titular obtuvo un máster en la Rey Juan Carlos según el diario punto Es plagado de irregularidades cuenta que superó con nota la mitad de las asignaturas de su máster sin asistir a esas clases sin tratar con los profesores

Voz 0603 32:36 los vamos

Voz 0858 32:37 la DGT cómo está el tráfico María Herrero buenos días

Voz 0603 32:39 dos días pues hasta ahora es persisten varias vías afectadas por las intensas lluvias de las últimas horas sobre todo en Albacete en la B trescientos corta el tráfico en ambos sentidos a su paso por Chinchilla de Monte Aragón también en Zaragoza la Nacional II en Pina de Ebro Health Sada once cero cinco ambas cortadas por balsas de agua también en Teruel en otoño será pasó alternado debe ir los en la T V de cuarenta y tres cero siete y en Cuenca en El Provencio la Nacional trescientos uno hasta transitable con precaución también por lluvia

Voz 0858 33:07 gracias María atención esos problemas en las carreteras porque iban a seguir las tormentas las las fuertes Se esperan en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares en el resto de España a día nublado temperaturas prácticamente sin cambios

Voz 27 33:44 no todo es que este fin de semana dan introduce rogar en varias casas de la urbanización Miera para avisar T

Voz 10 33:49 ah vale gracias pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma enorme han avisado bebían en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 22 34:09 en Hoy por hoy ese de España

Voz 1727 34:14 a las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España en Cantabria porque allí la práctica de hacerse fotos cerca de lugares peligrosos ha cobrado dos nuevas vidas una pareja de hermanos que ha muerto ahogada en el río Miera Fermín Mier buenos días

Voz 0882 34:31 qué tal Pepa buenos días se cayó al río

Voz 1727 34:33 yo Fermín Fermí él se tiró al agua para ayudarla pero ya no pudieron salir con vida

Voz 0882 34:37 todo fue muy rápido en apenas unos minutos los dos hermanos perdían la vida en una tarde de domingo que iba a ser de paseo tranquilo por una zona que ambos conocían estaba muy cerca de su casa Javier Allende ese extécnico rescatador del uno uno dos cantado

Voz 28 34:52 que parece que estaban por allí fue a hacer una fotografía de camino por las zonas de la presa debió pisarla una zona resbaló y cayó a cayó al río cayó al agua entonces su hermano que estaba pueden niña pues rápidamente fue ayuda y también el de Violeta el por los uno me parecía que había golpeado en la cabeza a la cara desde un golpe fuerte y al momento de poco pues los dos estaban bajo la

Voz 0882 35:21 sí fue autor otro hermano de los dos fallecidos el que dio aviso a los equipos de emergencia que intentaron reanimar a las víctimas sin éxito

Voz 1727 35:30 hoy está previsto que seis presidentes autonómicos tres del PP tres del PSOE se reúnan en Zaragoza para así

Voz 0148 35:37 las de financiación autonómica son Khalid

Voz 1727 35:40 que Asturias las dos Castillas La Rioja y Aragón que quieren que se tenga en cuenta el coste de los servicios públicos en comunidades como

Voz 1478 35:48 poca población o con mucha Pobla

Voz 1727 35:51 son dispersa para Sánchez borró y buenos días

Voz 0148 35:53 buenos días son seis comunidades que representan casi el cincuenta y tres por ciento del territorio español pero en cambio sólo alcanza el veintiuno por cien de la población el consejero de Presidencia Aragonés Vicente Guillén recuerda que prestar servicios como la sanidad o la educación es más caro en estos territorios

Voz 29 36:09 hasta ahora en el tanto el producto interior bruto como la población sólo los todos los parámetros que más se computan en la financiación autonómica y nosotros lo que queremos transmitir es que en real mirad que el nuevo sistema de financiación autonómica tiene que aportar recursos suficientes para que la calidad de los servicios que se prestan en la España vacía en los territorios despoblados sea la misma que se presta en los territorios mucho más fabuloso

Voz 0148 36:33 los seis presidentes de la llamada España vacía también van a reclamar al Gobierno central que asuma la liquidación completa del IVA del año pasado porque un cambio en la gestión de este impuesto a su puesto que no se haya pagado el mes de diciembre a las autonomías en Aragón suponen cerca de setenta millones menos de ingresos

Voz 1727 36:49 en Cataluña la policía propone que se expulse de España al líder musulmán de sal en Girona lo considera una amenaza real para la seguridad muy puede evitar esa expulsión posibles atentados dice la policía él el afectado en TV3 asegura que no ha cometido apología del terrorismo

Voz 5 37:07 yo he cometido donde el hecho pocos directos del terrorismo tengo que estar en la cárcel antes de expulsado al me tengo que pasar por el juez Frederic Vincent bon día

Voz 0706 37:17 bon día se llama Mohamed a Touil fue uno de los principales impulsores para la construcción de la mesquita de sal una de las más importantes de Cataluña según adelantó TV3 el Gobierno le acusa de terrorismo en el informe policial se asegura incluso que supone una amenaza y se le vincula con personas que ahora mismo están detenidas y acusadas precisamente de terrorismo si esto sale adelante Se trataría de una expulsión administrativa por tanto no pasaría por

Voz 1727 37:40 por los granadinos que utilicen el metro y que a esta hora estén preparándose para ir a trabajar o para llevar a los niños al cole tienen que recordar que hoy tiene que buscar una alternativa o estar muy pendientes de los servicios mínimos a las seis y media ha comenzado una interrupción en el servicio durar hasta las nueve y media de la mañana las seis y media nueve y media Sara Armesto buenos días atención Sara Armesto buenos días hola hola Pepa que de los trabajadores

Voz 0603 38:15 se han convocado huelga saldrá para negociar su convenio colectivo

Voz 1727 38:18 hoy no es el único día en que habrá paros parciales

Voz 0603 38:20 si hoy sólo el primero de esos paros habrá más el miércoles el viernes y la próxima semana hasta concluir el día veintiuno con una jornada de huelga completa coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en funcionamiento de este metro que comunica la capital granadina con las localidades Albolote Maracena y Armilla hoy el paro afectará al servicio entre las seis y media al que ya ha comenzado hasta las nueve y media de la mañana como decías habrá otro de una y media a cuatro de la tarde de ocho a diez y media de la noche habrá servicios mínimos durante estos paros entre el cuarenta y el cincuenta por ciento los trabajadores protestan así porque no han logrado un acuerdo para el convenio colectivo con la empresa que gestiona este servicio Sara buen lunes igualmente Pepa

Voz 1727 39:05 los ecos de la figura de Franco nos llevan ahora a dos localidades diferentes y por motivos muy dispares Mayte Carrasco Badajoz buenos días buenos días María Dios Radio Galicia Bos Días

Voz 0603 39:17 días empezamos contigo Maite con

Voz 1727 39:19 memoria histórica El Ayuntamiento extremeño va a perder una subvención de un millón de euros por no querer retirar los vestigios franquistas que están incluidos en el catálogo de la Diputación de Badajoz

Voz 1478 39:30 claro porque cumplir la memoria histórica es uno de los requisitos administrativos hay que está regulado en esa ley de subvenciones ante la Diputación de Badajoz el incumplimiento de estas bases motiva que no se conceda el alcalde popular de Badajoz Francisco Javier Fragoso acusa a la entidad de pretender enfrentar a los ciudadanos y también de chantaje el por su parte a la Diputación explica que en ese proyecto redactado por el Gobierno local pacense aún quedan calles y símbolos de exaltación franquista que el comité de expertos de la memoria histórica surgió ya eliminados

Voz 1727 40:00 y atención a la historia que nos llega desde Galicia Franco pidió modificar la moneda de una peseta para salir mejor más guapo vamos lo que sería hoy hacerle photoshop a la figura del dictador pero en el año cuarenta y seis María

Voz 0605 40:14 cogote ojo papada es lo que pidió el dictador que sale creciese en La Moneda y así se hizo en comparación con la versión original vemos a Franco con el cuello más estilizado insinúa envuelto en la cabeza que desaparece del busto el valor de esta pequeña joya histórica ronda entre los dos mil quinientos y los cuatro mil euros y se muestra en el Congreso de numismática celebrado en Vigo su organizador y experto cuenta que ese encontró la moneda en una caja de cartón junto a otras cuatrocientas pesetas de la época primero pensó que se trataba de una falsificación después de darse cuenta de que se trata de una moneda de prueba firmada por el escultor Mariano Benlliure

Voz 1727 40:47 la te aparezca más María CT consumó el lunes también tú

Voz 0603 40:50 igualmente Pepa

Voz 2 40:56 me fue mucho sin duda

Voz 1727 41:07 ya abrimos la Mesa del Mundo en Corea del Norte que ha guardado sus misiles de largo alcance para celebrar su setenta aniversario un detalle irrelevante sobretodo después de la primera reunión entre Kim Jong-Un Donald Trump para rebajar la tensión en la zona ahora sí misiles balísticos ni referencias a su programa nuclear la celebración norcoreana se ha centrado en el desarrollo económico Rafa Muñiz Corea del Norte ha presumido de tan

Voz 1275 41:35 qué aviones

Voz 1772 41:37 irán montados uniformados y caminando al unísono música y aplausos al presidente durante su desfile militar pero nada de misiles de largo alcance como los que sobrevolaron Japón el año pasado y como era habitual mostraba Pyongyang en cada desfile una muy buena noticia según Donald Trump que ha dicho que tanto él como Kim Jong Un para demostrar que todo el mundo estaba equivocado y que no hay nada más que el diálogo asegura entre dos personas que se aprecian según el senador republicano Lindsey Graham

Voz 5 42:08 a Creed Ojeda

Voz 1772 42:11 Corea no quiere provocar pero asegura que siguen teniendo esos misiles así que dice hay que ser cautos echando a un lado el tono belicoso las carrozas norcoreanas han apostado por otros lemas como el desarrollo científico y el económico

Voz 1727 42:32 hoy la siguiente historia nos lleva a EEUU es la historia de amor entre Lindsay Joey que se han casado veinte años después de superar un cáncer cuando era niño se conocieron precisamente en el mismo hospital donde ahora trabajan hay daba

Voz 0127 42:47 se conocieron en mil novecientos noventa y tres cuando ya tenía doce años y el trece los dos recordaban aquella atracción preadolescente que sentían el uno por el otro y que cristalizó en el centro al que acudían al tratamiento pero no fue así no fue hasta los catorce años después cuando es atracción se convirtió en una relación desde el pasado día uno en un matrimonio Lloll que luchó contra un cáncer de huesos y Lindsay que se enfrenta una leucemia trabajan ahora tras superar su enfermedad en el hospital que le salvó las vidas de Chevy Chase bueno es que ha reflejado en el hecho de poder trabajar

Voz 0603 43:14 el centro dice Lindsay es algo que reconforta ambos

Voz 0127 43:16 es una forma de devolverles todo lo que han hecho por ellos Llull ha perdido un brazo por culpa de su enfermedad pero la sonrisa no se le borra de la cara a yo tuve Capel

Voz 1727 43:25 tengo yo porque se levanta cada día a día

Voz 0127 43:27 en un mundo maravilloso como una maravillosa mujer a su lado y el resto dice Joe es de propina

Voz 11 44:36 se me metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses porcino ya

Voz 1804 44:39 podido recuperar

Voz 31 45:14 ah

Voz 33 45:27 otra vez el ciento cincuenta y cinco dice esta mañana Josema buenos días Pepa sostiene Pablo Casado que ya se dan las condiciones para que el Gobierno de Pedro Sánchez aplique en Cataluña

Voz 0858 45:39 el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 1100 45:42 por el mismo sendero circula el pim pollos Rivera embarcados ambos en esta ridícula batalla subir más Espanyol que tú lo más torero y más abanderado están dispuestos a atacar al Gobierno por el conflicto catalán ambos líderes de esta extraña derecha de pronto convertida en bicéfala o para ser más respetuosos con la verdad transformada en dos hermanos siameses unidos por la cabeza pero que no pueden ni verse paradojas del destino que es caprichoso actúan PP Ciudadanos como seiscientos cincuenta y cinco hubiera utilizado nunca por lo que es más absurdo todavía con su aplicación hace casi un año se hubiera saldado con un éxito rotundo Hinault no fue un fracaso estrepitoso y las elecciones convocadas por Rajoy a toda prisa sólo sirvieron para añadir más Jessica dar fuego que ya sufríamos es posible excavación llegue a un punto en el que Sánchez tenga que aplicar lo cierto los era con dolor y de nuevo significará el fracaso de la política también prevé la constitución el estado de sitio y nadie querría ponerlo en marcha no será que lo que pretende la derecha es un ciento cincuenta y cinco feroz pero sin malo fue el blando que esperan del duro

Voz 6 47:02 cierto

Voz 1727 47:09 varias ONG han mandado una carta al Gobierno para pedir que no se ponga el empleo por delante de los derechos humanos dicen en referencia a la venta de las cuatrocientas bombas a Arabia Saudí y es el debate que hemos abierto esta mañana con ustedes