Hoy por Hoy (10/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

son las siete las seis en Canarias qué tal está muy buenos días cumplidos celebrados los primeros cien días de Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1 00:30 en esta legislatura lo que vamos a hacer es sentar las bases de la gran transformación que necesita y exige España hasta el año dos mil treinta eso es lo que quiere el Gobierno haya el partido

Voz 1727 00:41 hoy ese Gobierno se enfrenta a una nueva prueba de fuego eldiario punto es pública está ahora que la ministra de Sanidad Carmen Montón cursó un máster en el mismo instituto de la Rey Juan Carlos que Cifuentes sobretodo de lo cursó también en un proceso lleno de irregularidades de facilidades que no tuvieron los alumnos anónimos dice el diario que superó con nota la mitad de las asignaturas sin asistir a clase sin tratar con los profesores que pagó la matrícula tres meses fuera de plazo que empezó el curso cuatro meses más tarde y que la fecha del título oficial no coincide con la del resto de la expediente así que hoy al Gobierno al Gobierno le toca el ejercicio de coherencia o de incoherencia de juzgar a alguien su yo como juzgaron a los ajenos en relación a lo que se describe como un presunto trato de favor a montón que ya era entonces una política emergente un presunto trato de favor desde una universidad pública vamos a intentar recabar la opinión de la protagonista del Gobierno con la memoria bien fresca de la dureza con la que el PSOE exigió responsabilidades a Cifuentes el Gobierno que sigue en plena hiperactividad noticia que adelanta la Cadena Ser en este lunes diez de septiembre el Ministerio de Justicia va a reclamar a la Iglesia católica los bienes públicos que haya registrado a su nombre de manera irregular hace mucho tiempo que se elabora la lista de esas propiedades que el vice secreta judo asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Fernando Giménez Barriocanal calculó aquí en Hoy por hoy hace un año en cuarenta mil existen cerca de hay sesenta y nueve diócesis veintitrés mil parroquias existen once mil entidades inscritas en el Registro entidad religiosas estamos hablando de más de cuarenta mil entidades muy diferentes la novedad por tanto es que el Gobierno se dispone ahora a reclamar la titularidad de los bienes que sean públicos Suecia entra en el club de los países europeos donde la extrema derecha crece y donde gobernar gobernarse ha puesto complicado

Voz 1 02:43 anoche estalló eslavas de la

Voz 1727 02:45 cuál el primer ministro Stefan lo bien descartando dimitir los ultras han crecido cinco puntos en las elecciones generales aunque siguen como tercera fuerza pero tienen la llave del Gobierno porque los progresistas con los socialdemócratas en primer lugar el bloque conservador están empatados a escaños y otra noticia de la noche

Voz 2 03:04 sí vías Chen me fui Muntadas

Voz 1727 03:09 la CBS ha despedido a su director ejecutivo al Leslie un ves que acumula doce denuncias por acoso sexual cae uno de los hombres más poderosos de la industria del entretenimiento estadounidense y aquí en España se le complica el futuro judicial al pequeño Nicolás la Fiscalía pide para él seis años de cárcel seis años de cárcel por simular ser asesor del Gobierno ante un empresario es la con la que fue detenido en el año dos mil catorce Manuela Carmena anunciada formalmente por fin este mediodía que se presenta a la reelección a la Alcaldía de Madrid no irá con ningún partido político sino que se pondrá al frente de una agrupación de electoralista

Voz 3 03:47 la buenísima noticia Manuela Carmena para mí no es sólo uno

Voz 1513 03:50 el frente político es un referente moral y personal

Voz 1727 03:52 tema noticia para Errejón y también para Iglesias que tiene que iniciar sin embargo ahora una negociación con Carmena el líder de Podemos tratará de encajar al mayor número posible de candidatos de esta formación morada el partido que llevó a Carmela la alcaldía en esa agrupación de electores de la tromba de agua que ha caído en Soria atrapado a cuarenta turistas los bomberos tuvieron que desalojarlos por qué el agua llegó al metro de altura dentro del monasterio de Santa María de Huerta que va a pasar hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 1513 04:23 buenos días que veremos en menos poblaciones afectadas por estas tormentas pero todavía con riesgo en el Mediterráneo de hecho son activas a esta hora en la Comunidad Valenciana norte de Murcia Baleares van a serlo hasta primeras horas de la tarde también al este de Castilla La Mancha mucha precaución en el resto del país más horas de sol si bien durante la tarde en puntos de montaña también tendremos algunas tormentas

Voz 1161 04:49 bien deportes Marc Márquez Se acerca su que

Voz 1727 04:51 quinto titulo de Moto GP Sampe según resultado

Voz 1161 04:53 nos lo podrían bastar tres victorias de las seis carreras que le restan al campeonato después de su segundo puesto ayer en San Marino otros Dovizioso aventaja ahora al piloto de Ducati en sesenta y siete puntos el próximo Gran Premio serán España Gran Premio de Aragón el veintitrés de septiembre en el circuito motor

son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

producto reclamo dado por Cadena SER

Voz 1727 06:05 bueno es un asunto controvertido y que viene de lejos la reforma de la ley hipotecaria que Aznar hizo en el año noventa y ocho permitió a la Iglesia católica actuar casi como un notario registrará su nombre propiedades prácticamente con el único aval de su palabra sólo diciendo que eran suyas Se sabía que se estaba elaborando la lista de esas propiedades ahora sabemos también que el Gobierno pretende recuperar la titularidad de las que son públicas información de Adela Molina el Gobierno bautizó

Voz 0011 06:34 en el listado que está ultimando sobre las propiedades de la Iglesia católica para reclamar los bienes de dominio público que las diócesis hayan registrado en una respuesta mentar al diputado socialista Antonio Hurtado del pasado cinco de septiembre el Ministerio de Justicia advierte de que queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas entre las que se encuentra la iglesia católica justicia añade que sea a pesar del control de registrador se han registrado bienes que son de dominio público deberá procederse a la correspondiente depuración física jurídica la respuesta especifica que será la Dirección General de Patrimonio la que decida sobre inmuebles tiene derecho el Estado el diputado Antonio Hurtado cree que entre ellos deben estar la Seo de Zaragoza o la mezquita de Córdoba que el obispado de la ciudad puso a su nombre en dos mil seis pagando una tasa de sólo treinta euros

Voz 8 07:20 siempre han sido considerado bienes de dominio público por lo que hasta que lo hizo la Iglesia católica nunca habían sido inscrito en el registro al ser innecesario según la propia ley por ello tampoco se debía haber admitido por parte de los registradores de la propiedad su exigió al hombre de la Iglesia católica

Voz 0011 07:36 hasta que se reformó en dos mil quince la ley hipotecaria permitió a la Iglesia inscribir todo tipo de bienes sólo con decir que eran suyos además de templos casas parroquiales en la Iglesia ha registrado cementerios plazas públicas fincas fuentes plazas de garaje o locales comerciales hoy inaugura el año judicial

Voz 1727 07:51 Ali ya hemos perdido la cuenta de los septiembre es en los que decimos que el curso viene cargado de juicios que atraviesan la vida Polly

Voz 0011 07:57 Tica

Voz 1727 07:58 la corrupción sí pero este año además el juicio por el intento de ruptura del Estado por parte del catalán el último otoño Javier Álvarez

Voz 0689 08:06 durante este curso judicial la celebración de juicios como el del caso Gürtel o el caso Púnica se van a mezclar con una vertiginosa cadena de asuntos vinculados con el proceso o con el anuncio de nuevas leyes introducido por el Gobierno Sánchez el movimiento separatista va a tener en jaque al aparato judicial porque ese combate en varios frentes una investigación que alcanza por igual al Tribunal Supremo con el juicio pendiente a los sin dentistas probablemente a finales de año los pleitos con Bruselas tras la denuncia al juez Llarena o las leyes catalanas suspendidas por el Tribunal Constitucional cuya vigencia sigue determinando la parálisis de las instituciones catalanas suben a todo esto la política judicial pendiente aquella que resolverá antes de fin de año que se renueve a los miembros del Consejo del Poder Judicial la exhumación del dictador Franco o la derogación de la ley mordaza en todas estas previsiones nos falta la más recurrente que todos los años se prometen siguen sin meta la creación de un sistema informático nacional para la Administración de Justicia dotar a las leyes de más intérpretes es decir duplicar el número de jueces y fiscales

Voz 9 09:03 son otros objetivos a superar

Voz 1727 09:05 desde que el diario punto Es publicara hace una hora que la ministra de Sanidad hizo un máster tan ventajoso como el de Cifuentes en la misma universidad en la Rey Juan Carlos el nombre de la ministra que ocupaba hoy la agenda informativa era el de Margarita Robles la ministra de Defensa explica en el Senado el anuncio y marcha atrás posterior de la paralización de la venta de armas a Arabia Saudí

Voz 10 09:25 mañana voy al Senado hoy en Senado explicaré todo yo lo quiero transmitirles tranquilidad total creo que han salido poco a las cosas de quicio y tranquilidad absoluta tranquilidad

son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 1 11:29 hola al relax reserva Inserso en Halcón Viajes y Viajes Ecuador con el novecientos ochocientos cuarenta y dos novecientas

Voz 1727 12:06 muy gráficamente titula hoy La Vanguardia su editorial tú también Suecia y es que la extrema derecha avanzado mucho cinco puntos en las elecciones de ayer tendrá la llave del Gobierno en la joya de la corona de la socialdemocracia de la igualdad y el Estado de bienestar europeo sobre Suecia la mirada de Montserrat Domínguez buenos días debemos muchas cosas a Suecia ese país inmenso pero pequeño en número de habitantes son sólo diez millones han revolucionado la música con Spotify las comunicaciones con Skype la moda con H M nuestros hogares con Ikea pero sobre todo han creado un modelo económico socialdemócrata de éxito basado en altos estos que costean un estado de bienestar eficiente y equitativo su tasa de desempleo está en torno al siete por ciento y no es modelo no es perfecto pero sigue siendo uno de los mejores países del mundo para vivir especialmente para las mujeres es una sociedad abierta y tolerante durante la crisis de los refugiados de dos mil quince Suecia fue el país más generoso de Europa con quienes pedían asilo al grito de Suecia para los suecos azuzando el miedo con un discurso antiinmigración ya Anti Europa ahora la extrema derecha sueca ha conseguido en las elecciones de ayer multiplicar por tres sus resultados de dos mil diez esperaba mucho más pero ahí están creciendo hasta ahora los partidos tradicionales se habían negado a pactar con los ultras pero por cuánto tiempo más el contagio de las fuerzas nacionalistas populistas y xenófobas se extiende también por el paraíso nórdico muy cerca en Rusia ochocientas personas han sido detenidas en las manifestaciones contra el aumento de cinco años en la edad de jubilación Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 14:01 buenos días este domingo se han celebrado elecciones regionales y locales en Rusia hay ahí están prohibidas las manifestaciones por eso la policía ha cargado contra los miles de manifestantes en las principales ciudades del país hay más de ochocientos detenidos por intentar acceder a las inmediaciones del Parlamento ruso para protestar contra la reforma de las pensiones una medida que ha hecho caer la popularidad de Putin más de diez puntos

Voz 1727 14:24 en sólo un mes y aquí en España la Policía propone expulsar al líder musulmán de Salt en Girona por extremista la policía está convencida de que supone una amenaza para la seguridad Frederic Vincent bon día

Voz 1727 15:11 ha nacido una nueva editorial se llama tránsito toda una aventura iniciada por una mujer por sol Alhama con ella hablado Marta García

Voz 1513 15:20 tiene treinta y dos años se ha sido correcto hora lectora e interlocutora de agentes Se autores en una de las grandes editoriales de este país se llama Sol Salama ahí da el salto de trabajar para una multinacional

Voz 1727 15:32 crear su propio sello un editorial de P

Voz 1513 15:34 diente llamada tránsito que publicará narrativa española y extranjera en esa frontera entre la memoria de lo vivido historias en primera persona que sol llama libros salvajes

Voz 19 15:44 este tipo de libro que nace de las entrañas de la necesidad absoluta de escribir libros que pellizca han sacuden porque yo creo que al final lo importante es que un libro Nos con mueva hilos emocione porque creo que leemos por eso no por entender el mundo en el que

Voz 1513 16:00 en Alhama que sus referentes son editoriales como Libros del Asteroide o periférica hay que a pesar del vértigo confía en que haya sitio para todos tránsito publicará seis títulos al año el primero de ellos llega a las librerías en unas semanas la azotea de la uruguaya Fernanda Trías

Voz 20 16:16 no

son las siete de dieciséis las seis y dieciséis en Canarias

Voz 16 16:30 sí ahora que hemos trescientos transporte a un lugar amplio y espacioso como el interior de un Mini Countryman por sólo veintiun mil novecientos euros Vera

Voz 17 16:41 Mini Countryman el SUV de veintiun mil novecientos euros descubre lo en tu concesionario oficial mini PVP recomendado para Mini One Countryman hasta el treinta y uno de diciembre

Voz 21 16:50 cuando tu hijo te dice que después del cole quiere hacer

Voz 1 16:53 estuvo al tenis y cada vez además a signo de sientes

Voz 21 16:57 vivos Dimas vivimos si quiere sentirte virus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran virus punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos que siente Tegui bus

Voz 22 17:10 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones comisión que factura que cobran banco formaría Recoder la comisión de subrogación que recorren banco por cambiarse a otro comisión por cambio de condiciones la cree ampliar

Voz 23 17:20 así buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 21 17:27 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas y cero cero cero comisiones encuentra la jeringa NG punto es pide ahora tu préstamo en Wielgus quite lo transformamos sin quince minutos entra ya en vivo punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos siéntate vivos

Voz 1 17:46 el mes que viene ponga en marcha este proyecto del que tanto te hable como pasó cerco la flota de vehículos que necesitas para el transporte arriesgado comprarlos sin saber cómo te va a ir los aquí lo con Europcar en Viajes el Corte Inglés Lincoln Jessi Vásquez

Voz 18 17:59 ahora también negocia alquilarlos por días semanas y meses aquí desde el primer puesto lo voy a por todas el vehículo Europcar que necesito desde treinta y dos euros con la garantía de confianza de Viajes el Corte Inglés consulta condiciones hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 1161 18:39 terminamos de reflexionar sobre la venta de las cuatrocientas bombas a Arabia Saudí y los puestos de trabajo de Navantia Antonio Jaén

Voz 24 18:46 luego viene anterior lo hizo muy mal aceptando el pedido de las cuatrocientos bombas inteligentes diésel harían mal los en que no se puede negar con una mano el aborto y fabricar vender bombas con vender bombas a utilizarla contra la población en edad la integración de supervivientes

Voz 25 19:04 con lo por ahí apunta Teresa de Ourense no es fácil tomar decisiones pero para eso están en el Gobierno no a la venta de armas ni a la habitación para ningún país deben buscar alternativas para de los puestos de trabajo

Voz 1 19:16 supongo que son las que hacen

Voz 26 19:19 el Gobierno de una ideología o

Voz 27 19:22 Isabel Madrid las garras a generan cada vez más en los despachos que los despachos se generan la necesidad de armamentos pues armamento extra en las guerras las guerras la destrucción y la salida masiva de gente de los países aquí en esa regla el origen NYSE arregla el cómo gestionar las consecuencias de una guerra y terminamos bos días jugando

Voz 28 19:43 porque dan unas compren las bombas a nosotros va a dejar de guerra que va a dejar de hacer muerte Se las compraran a otros reconvertirlos astilleros en qué en nuestra empresa como está que cierra ahí deja cada dos mil y pico personas sin trabajo ilusiones utopías las mínima hay que guardar el trabajo que se tiene o potenciar el poco que queda eso son todas las quimeras imposibles de realizar lo que hay es lo que hay muchas gracias a todos

Voz 29 20:09 no

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 18 20:20 Madrid Laura Gutiérrez

Voz 24 20:24 qué tal buenos días con dieciocho grados ahora mismo en la Gran Vía hay previsión de lluvias más débiles ahora por la mañana en forma de chubascos y tormentas esta tarde y repartidas por toda la región temperaturas más bajas y también más Novés otro máster de la Universidad Rey Juan Carlos y otro nombre propio bajo la lupa Lahm Nuestra Carmen Montón también cursó un posgrado en la Universidad madrileña plagado de irregularidades lo publica esta mañana el diario punto es montón superó con nota la mitad de las asignaturas ir a clase sin tratar con los profesores pagó la matrícula tres meses fuera de plazo y la fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente Enrique García buenos días buenos días

Voz 0866 21:00 la ministra realizó un máster en el curso dos mil diez dos mil once Se trata del Master en estudios interdisciplinares de género que se impartía por el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos recientemente clausurado clausurado por lo que fue evaluada por Enrique Álvarez Conde o Laura Nuño que además era la directora de este máster la ministra era diputada y portavoz socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso cuando comenzó el máster según el diario punto Es superó con nota la mitad de las asignaturas de de esos estudios sin asistir a las clases porque ya empezó a hacerlo en enero cuatro meses más tarde de que comenzara el máster además montón no pagó la matrícula hasta diciembre de dos mil diez cuando estaban a punto de terminar la mitad de las clases también hay irregularidades según el diario en las con validez en las convalidaciones a diferencias de Cifuentes y Casado montón si cuenta con una copia de su trabajo de fin de máster que ha enseñado

Voz 24 21:47 el diario punto es gracias Enrique este mediodía la jueza que investiga los másteres fraudulentos de Cifuentes y de Pablo Casado en la red Juan Carlos ha citado a cuatro imputados entre ellos Laura Nuño la que fuera número dos de Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público Nuño el avanzamos ayer ha dejado el carné de militante del sindicato Comisiones Obreras Javier Carrera

Voz 0866 22:05 la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos Laura Nuño dejó el pasado mes de julio su puesto de secretaria de la sección sindical de Comisiones Obreras y pidió la suspensión de militancia en el sindicato Nuño alegó motivos personales en su renuncia y al sindicato puso en marcha los procedimientos reglamentarios para la elección de su sustituto os sustituto a Laura Nuño ya dimitió el pasado mes de abril de sus cargos en el Instituto de derecho público debido a la crisis de confianza surgida con Enrique Álvarez Conde a raíz del escándalo por el Master de Cifuentes Nuño una de las investigadas en este caso que tiene que declarar este lunes siempre ha defendido que no es su firma la que aparece en el acta de convalidaciones de las asignaturas de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes

Voz 24 22:49 base en Unió están citados hoy ante la jueza Álvarez Conde y las profesoras Cecilia Rosado claras autor y a medio día Carmena va a anunciar en rueda de prensa su decisión de presentarse a la reelección titulares

Voz 1727 23:02 no irá con ningún partido político se pondrá al frente

Voz 0866 23:05 de una agrupación de electores y preparará su propia lista a la que invitará a políticos y personajes de la izquierda a lo largo de la mañana va a mantener una reunión con su equipo y ha mantenido ya una conversación con Pablo Iglesias

Voz 24 23:15 dieciséis heridos en un incendio en un edificio de Parla esta madrugada que afectado a dieciséis viviendas los vecinos del edificio han sido desalojados por los daños que el fuego ha provocado en las zonas comunes dos de los heridos están graves en su extinción han participado seis dotaciones de bomberos

Voz 0866 23:27 un varón falleció atropellado ayer por un vehículo que se ha dado a la fuga en la carretera M seiscientos ochenta en el término municipal de Soto del Real el cuerpo sin vida del hombre atropellado ha sido encontrado en el kilómetro dieciocho por dos conductores que circulaban por la zona

Voz 24 23:40 en deportes hoy cierra la jornada cuarta en Segunda División el Rayo Majadahonda que recibe al Lugo a las ocho de la tarde el Alcorcón se coloca undécimo tras empatar a cero en su visita al con

Voz 18 23:48 vale

Voz 24 23:56 vamos de nuevo a las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 0131 23:59 buenos días pues ahora mismo estamos pendiente de dos accidentes uno que se ha producido en la M40 en el entorno de Villaverde hacia la A42 Jones

Voz 1727 24:04 segundo Alcácer la entrada a la capital parados

Voz 0131 24:07 San Fernando de Henares por lo demás complicaciones en las entradas a Madrid por las seis desde Las Rozas hasta el Plantío también por la A5 en Alcorcón por la A42 en Getafe y Parla por la cuatro en Valdemoro y también en Pinto Ipar lados en Torrejón de Ardoz en la M40 tráfico muy intenso en el tramo desde Vallecas hasta Coslada hacia helados y también en Pozuelo y los túneles de El Pardo en dirección a la A uno

Voz 24 24:27 en la capital según la información del centro de pantallas del Ayuntamiento hasta ahora sin ninguna incidencia especial que destacar aunque hay problemas de acceso como siempre en la M treinta entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en el Paseo de Santa María de la Cabeza y en general por los accesos del sur de la capital

Voz 15 24:45 ahora

Voz 9 27:36 seré y veintiocho vuelta clase hoy en los institutos de Madrid comienzan las clases para doscientos setenta mil alumnos de Secundaria ciento siete mil de bachillerato y más de ciento ochenta mil de Formación Profesional mientras el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes insta a la Comunidad de Madrid que autorice sus ayudas para la compra de libros de texto el gobierno municipal ha convocado ya a estas subvenciones pero necesita una autorización regional para desarrollarlas que no llega el plazo de solicitud de las ayudas comienza el uno de octubre todavía en el Ayuntamiento siguen esperando SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 0047 28:05 el gobierno municipal de San Sebastián de los Reyes confía en que la Comunidad de Madrid le envíe a lo largo de este mes de septiembre la autorización para convocar las ayudas de libros de texto y material escolar la alcaldesa en funciones de Sanse Tatiana Jiménez ha asegurado que todavía queda margen suficiente puesto que la convocatoria no entra en vigor hasta el uno de octubre así Jiménez ha recomendado a las familias interesadas en pedir estas subvenciones que vayan revisando las bases de la convocatoria

Voz 36 28:31 todavía no disponemos de la comunicación por parte de la Comunidad de Madrid pero esperamos que llegue en los próximos días la convocatoria no obstante eh se abrirá el el uno de octubre por lo tanto entendemos que hay margen suficiente si si nosotros confiamos en que se van a poder entregar por supuesto porque por eso por eso lo hacemos dispuesto por lo tanto recomendamos a las familias que me dicen es que si cumplen los requisitos pues se empiecen a a cumplimentar la información requerida

Voz 0047 28:58 el Ayuntamiento recuerda que sólo van a poder beneficiarse de estas ayudas los alumnos que no hayan accedido al préstamo de libros de la común

Voz 24 29:05 la de Perales del Río ya tiene su unidad móvil de calidad del aire

Voz 9 29:08 igual que en Pinto en la Comunidad de Madrid en la instala para detectar el origen de los malos olores que han denunciado los vecinos la petición recurso la semana pasada desde el jueves la estación móvil de medición de calidad ya está instalada pedirá compuestos como dióxido de azufre monóxido de carbono y ozono cada hora Jorge Juan Rodríguez es el concejal de Medio Ambiente

Voz 37 29:26 la verdad es que es un problema que nos ocasiona constantes quejas particular por parte de los vecinos de Perales del Río porque el molestos por la presencia de estos olores inadaptación de calidad del aire pues permanecerán aquí hasta un máximo de quince días

Voz 9 29:41 los resultados tardarán unas dos semanas en conocerse tras pasar por elabora

Voz 24 29:45 yo dieciocho grados en el centro de Madrid sigue hoy por hoy sigue la información Anquela

son las siete y media las seis y media Canarias

Voz 18 30:02 Canarias

Voz 1727 30:09 el Gobierno de Pedro Sánchez va a reclamar a la Iglesia católica los bienes que puso a su nombre entre los años noventa y ocho y dos mil quince aprovechando la reforma de la ley hipotecaria de José María Aznar por ejemplo la mezquita de Córdoba o la Seo de Zaragoza ahora el Gobierno pretende recuperar su titularidad pero la acción del Gobierno se ve atravesada hoy por una noticia que precisa de explicaciones públicas la noticia que va a abrir nuestra revista de prensa Alfonso Armada buenos días o las subidas y que cuenta el diario punto es la ministra de Sanidad Carmen Montón también obtuvo un máster en la Rey Juan Carlos plagado de irregularidades ya ha reaccionado la ministra en Twitter en su cuenta de Twitter acaba de decir esta misma mañana una rueda de prensa donde rebatir El ojo rebatir le dice Montón la información publicada hoy que haré esta situación pues vamos Alfonso con la información

Voz 1513 31:03 sí un malhadado Master acabó con la carrera de Cristina Cifuentes otro más impartido en la Universidad Rey Juan Carlos amenaza el futuro político de la ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez según publica eldiario punto es Carmen Montón obtuvo un máster en estudios Inter disciplinarios de género plagado de irregularidades en una información que firman Laura gala y Raquel Geri que Ignacio Escolar dos superó con nota media de ocho cuarenta y tres la mitad de las asignaturas sin asistir a las clases ni tratar con los profesores parece que Carmen Montón pago la matrícula tres meses fuera de plazo empezó el curso cuatro meses más tarde la fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente la ministra que entonces era diputado del PSOE obtuvo su título en el Instituto Universitario dirigido por Enrique Álvarez Conde o imputado por el trato de favor a Cristina Cifuentes Pablo Casado seguirá montón los pasos de máxima Huerta el ultra efímero ministro de Cultura de Pedro Sánchez

Voz 1727 31:56 bueno pues eh la Cadena SER ha hablado con la ministra con Carmen Montón Mariola al herido buenos días

Voz 38 32:01 son buenos días Pepa pues acabamos de hablar con ella nos ha dicho que está tranquila que esta misma mañana como decíais va a primera hora va a dar una rueda de prensa para ofrecer toda la información Nos ha dicho también que ha hablado con Moncloa que ha hablado con el presidente Pedro Sánchez y también con la vicepresidenta Carmen Calvo para ofrecerles todo tipo de explicaciones Carmen un asegura que no cometió ninguna irregularidad dice que ella pues se hace responsable de sus actos y no se puede hacer responsables no se hace responsable de lo que haya hecho el Instituto de Derecho Público argumento utilizó Cifuentes

Voz 19 32:39 es Barriola es exactamente ir también niega haber recibido trato de favor dice también que Si Se

Voz 38 32:48 pagó tarde la matrícula fue por problemas en la orden de pago no por ningún tipo de irregulares

Voz 1727 32:56 gracias Marisol hasta luego hasta de algo más que aporta la cadena Javier a esta hora de Podemos confirmar que la Universidad Rey Juan Carlos investiga ese máster el Máster de Estudios Inter disciplinarios que hizo la ministra y que lo investiga desde el mes de junio Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 9 33:13 buenos días según confirman a la SER fuentes de la universidad madrileña este máster es uno de los posgrados que están siendo auditados ahora mismo por la Rey Juan Carlos sumas que se impartía en el Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez Conde al igual que el máster de Derecho Público que cursaron Cifuentes y Pablo Casado este posgrado concreto se puso bajo la lupa de la universidad en junio después de que se destapara el fraudulento de los líderes del PP al igual que también están bajo la lupa otros títulos impartidos por este mismo instituto es decir que ahora mismo haya abierto una investigación sobre el máster que acusó la ministra

Voz 24 33:41 la investigación la está llevando a cabo el servicio

Voz 1727 33:44 hoy tomaremos nota del ejercicio de coherencia que haga el PSOE al Gobierno Alfonso hablemos de Suecia allá donde la ultraderecha exhibe músculo si también en Suecia en la cuna del buen rollo del estado del bienestar

Voz 1513 33:57 sí podría ser de otro clavo en el ataúd del Estado bienestar el principal periódico sueco Dagens ni Jeter la analista Eva estén ver dice que todavía no está claro quién va a gobernar en Suecia pero uno de los perdedores puede ser el ganador de unas elecciones llenas de emoción el Svenska Duck Cleba el diario sueco titula Suecia se despierta a una nueva realidad política incierta para el New York Times los centristas suecos prevalecen aunque la extrema derecha obtiene sus mejores resultados añade Suecia parece prepararse para una etapa de confusión política después de que los resultados de las elecciones del domingo pusiera en el bloque de centroderecha la coalición gobernante de centroizquierda Mar mientras un partido de extrema derecha y antiinmigración quedó en tercer lugar ganando mayor porcentaje de votos que nunca antes para el británico The Gardian a pesar de todo el horror los titulares el ochenta y dos por ciento de los votantes suecos no votaron el domingo por los Demócratas de Suecia no hay posibilidad de que los nacionalistas antiinmigración participen formalmente en el próximo Gobierno Sami Naïr en el país observa que los resultados de las elecciones en Suecia Italia Austria y últimamente Alemania no son buenos para Europa el avance del extremismo xenófobo parece imparable la inmigración sirviendo de leña en el fuego encendido frente a los refugiados en dos mil quince el caso de Suecia demuestra como si fueran modelo puro el núcleo duro de la naturaleza de la crisis actual no se trata sólo de las consecuencias de la política de austeridad llevada a cabo baja La Tuta alemana durante su sus últimos diez años sino más inquietante aún de la cuestión identitaria nacional

Voz 1727 35:23 nuestra es también el caso de un prestigioso oncólogo español en apuros

Voz 1513 35:27 sí la verdad es una historia que sacó ayer el New York Times Conan despliegue en la tarde del domingo y la prensa española empezar recogen en seguida en el oncólogo español Baselga omitió el cobro de millones de dólares de farmacéuticas el director médico del Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York el español Josep Baselga ocultó que había residido millones de dólares en pagos de farmacéuticas en los últimos años omitiendo a estos lazos financieros en docenas de artículos de investigación una investigación compró pública una organización de periodismo de investigación sin ánimo de lucro desveló este sábado la mala praxis de Baselga a la hora de publicar sus artículos científicos en prestigiosas publicaciones como The New England Journal of Medicine The Lancet reconozco que ha habido inconsistencias pero eso es lo que es dijo base legal Times

Voz 1727 36:10 hay días que mirando y leyendo la viñeta de El Roto en el País uno se pregunta qué hacemos los demás porque sobramos

Voz 1513 36:15 sí la verdad es que una revista que es un auténtico puñetazo en la mandíbula es un hongo nuclear y dentro del hongo una frase que dice las bombas dentro

Voz 1727 36:24 bajo del fin de semana algunos rescates

Voz 1513 36:36 en el Financial Times una maravillosa entrevista de Laura bate el chelista Yo Yo Ma embarcado en el llamado proyecto Bach que le llevará a lo largo de los próximos dos años a interpretar XXXVI recitales con las Suites para violonchelo que fueron encontradas por un pocas salas de trece años en una almoneda de Barcelona a partir de la idea de que la música debería tener un asiento en la mesa de los economistas y los políticos dice Yoma que baje un compositor científico primero porque observa la naturaleza y también a la naturaleza humana de manera objetiva en segundo lugar porque parte de una simpatía absoluta por la condición humana y por último porque él no está en el centro del relato él sabía quién era y no era tímido acerca de lo que sabía pero no era el centro de la Historia cuando componía hijo de padres chinos nació en París un niño emigraron a Estados Unidos tenía cuatro años cuando empezó a estudiar el preludio de la primera Sweet cuyos primeros compases de preguntado si tocaría para Trump en su lecho de muerte dijo que no parto de la premisa de que todo el mundo puede cambiar pero también reconozco que hay gente que jamás cambia y también creo cuando observo el mundo del arte que los grandes egos casi siempre tienen que ver con un alto grado de inseguridad

Voz 1727 37:50 y hoy también el no afortunadamente vuelve a menos

Voz 24 37:56 señales de humo Alfonso Armada

Voz 39 38:00 eh

Voz 1727 38:02 vamos con otras noticias de la Guardia Civil sigue buscando a esta hora la pareja de la mujer de treinta y cinco años encontrada muerta con signos de violencia el viernes en su casa de Borriol en Castellón el hombre tiene antecedentes por maltrato en una relación anterior Radio Castellón Nieves

Voz 1478 38:22 Atsuara el hallazgo del cadáver se produjo el viernes después de que una familiar de la mujer fallecida diera el aviso después de no saber nada de la joven desde días atrás la Policía Local fue quien halló el cuerpo sin vida en su casa de Borriol con signos de violencia por lo que se activó inmediatamente el protocolo de violencia de género hoy está previsto que se le realice la autopsia que determinará las causas de la muerte la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón está al cargo de la investigación cómo llenar

Voz 1727 38:51 la España vacía es la difícil pregunta a la que van a tratar de dar respuesta hoy en Zaragoza los presidentes de las seis comunidades con menos población de España y más dispersa las dos Castillas Galicia Asturias La Rioja y Aragón las seis representan más de la mitad del territorio de España pero sólo el veintiuno por ciento de los habitantes estadio zaragozanas Sánchez Borrallo

Voz 1470 39:13 tener menos población los servicios son más caros y la orografía lo complica aún más por eso piden al Gobierno central la liquidación del IVA de dos mil diecisiete y también Vicente Guillén consejero de Presidencia del Gobierno aragonés

Voz 40 39:25 precisamente para que haya un sistema de financiación autonómica que sea solidario que sea equilibrado y que ayude a cohesionar todo el territorio español

Voz 1470 39:34 tres de las seis Comunidades participantes Asturias Castilla y León y Aragón también han solicitado al Ministerio de Transición Energética un compromiso para el sector del carbón que evite el cierre inmediato de las centrales térmicas

son las siete y cuarenta y un minutos de la mañana a seis y cuarenta y uno en Canarias

Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 1727 41:41 el Gran Premio de San Marino nos deja una acción insólita italiano fue y apretando el freno de la moto de un rival en plena carrera este era el momento sonido de Movistar Plus

Voz 23 41:51 hay lo que la madre quela después bandera de guerra ya además es tarjeta roja y que no corre la próxima carrera

Voz 1727 41:59 pues al final son dos carreras de sanción Sampe que a Marc Márquez le parecen insuficientes

Voz 1161 42:04 sucedió y tanto que son insuficientes sucedió en la prueba de Moto2 cuando el también en Omán si marchaba doscientos diecisiete kilómetros por hora por hora hace Nati alargó la mano apretó el freno de su rival descendió su velocidad en casi cien kilómetros en apenas siete segundos pudiendo provocar una desgracia quedó es calificado en la prueba de Moto2 excluido por las próximas dos carreras como dices insuficiente castigo en opinión de Márquez

Voz 0757 42:23 acción desagradable desagradable deber la insuficiente tendría que haber puesto nace una sanción incluso más ejemplar incluso hasta el año que viene no coger la moto no porque Si por alguna razón les espera un poco más el otro sale por delante podríamos estar hablando de una desgracia

Voz 1161 42:39 como insuficiente ve su ventaja de siete puntos sobre Dovizioso después de acabar ayer tras el italiano en San Marino

Voz 0757 42:44 es cómoda pero no es suficiente de la tienes que saber administrar porque porque las dos Ducati están yendo muy rápido en han ganado las las tres últimas carreras con un cero que ellos ganen una entonces ya ves las logró logró es acercaría muchísimo

Voz 1161 42:59 término también segundo Jorge Martínez es líder del Mundial el mejor español en Moto dos Joan Mir quinto a cien puntos del líder la próxima prueba el Gran Premio de Aragón el veintitrés de septiembre en el circuito Motorland en cuanto al fútbol la selección se desplaza ya a Elche donde mañana se enfrenta a Croacia en la segunda jornada de la Liga de Naciones última hora Javier Herráez buenos días hola qué tal Sampe muy buenos días desde Elche donde la selección española ayer entre lo por cierto en Alicante con rueda de prensa de Saúl uno de los mejores de España el partido frente a Inglaterra hoy rueda de prensa a las seis en el Martínez Valero con la presencia de Sergio Busquets del hombre que manda el centro del campo a favor del Barça y también de Luis Enrique después va a entrenar el equipo de Modric Croacia el rival finalista el último Mundial y que mañana va a jugar secó en España una plaza más en esta Copa de Naciones que acaba de arrancar hace unos días para el equipo de Luis Enrique de ayer la Liga en acciones Francia dos Holanda uno Dinamarca dos Gales cero y Portugal Italia y Suecia Turquía entre otros con el fútbol parada en Primera así hemos tenido fin de semana jornada en Segunda es líder destacado el Málaga pleno de victorias doce puntos tres más que en Mallorca en promoción están Las Palmas Zaragoza Albacete Granada descenso Córdoba Almería Extremadura

Voz 1513 44:00 Nástic la corona se cierra hoy con el Rayo Majadahonda Lugo

Voz 1161 44:03 ocho de la tarde en la Vuelta Ciclista llegamos este lunes a la última jornada de descanso Borja Cuadrado buenos días

Voz 0298 44:08 qué tal buenos días después del triunfo de Thibaut Pinot en los Lagos de Covadonga la Vuelta a España afronta su segunda jornada de descanso será en Santander antes de que comience la última semana de competición empezando por la crono de mañana treinta y dos kilómetros entre Santillana del Mar y Torrelavega de momento líder Simon Llach con veintiséis segundos de ventaja sobre Alejandro Valverde XXXIII sobre el colombiano Nairo Quintana tres tapones de montaña el miércoles en el Balcón de Bizkaia viernes y sábado en Andorra antes de que el domingo conozcamos al ganador de la Vuelta dos mil dieciocho

Voz 1161 44:36 en tenis el serbio Novak Djokovic se ha impuesto al argentino Juan Martín del Potro en la final del Abierto de Estados Unidos en tres sets y es su segundo Grand Slam de esta temporada tras vencer también en Wimbledon esta victoria suma ya setenta y un triunfos profesionales y catorce Grand Slam regresa desde hoy al tercer puesto de la ATP detrás de Nadal y Federer a cuatrocientos cincuenta y cinco puntos seguida del suizo

Voz 18 44:54 busca al tan no más

Voz 1727 47:50 de Diario de Hoy por Hoy del diez de septiembre del año dos mil dieciocho describe Diego lleva cuatro años trabajando en la hostelería en Valencia y son cuatro años de precariedad