Hoy por Hoy (10/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias qué tal está muy buenos días los políticos independentistas catalanes encarcelados creen que no es posible ningún diálogo ninguna negociación con el Gobierno de España mientras ellos estén en prisión hemos estado en la cárcel de Lladó Nurse en Barcelona y hemos entrevistado a Raül Romeva era el consejero de Exteriores del guber por Esquerra Republicana cuando ocurrieron los hechos del otoño pasado que han acabado con su procesamiento y allí en prisión ha concedido una entrevista a esta emisora a nuestros compañeros Pablo Tallón Griselda Pastor buenos días Griselda o ellas y la conclusión de esa entrevista Griselda es que según nueva entre los políticos presos no hay dietas sean de Esquerra o de Puigdemont todos niegan haber cometido delito y quieren por tanto que es imposible entenderse con el Gobierno de Sánchez ni con cualquier Gobierno si ellos continúan en la cárcel exacto

Voz 0738 01:00 también no es que no quieran dice pero mantiene que una negociación requiere condiciones que no se dan literalmente no puedes plantear una negociación con rehenes políticos es citación textual dice que hay unidad entre los presos y anuncia que no negociarán tampoco ninguna rebaja judicial de los cargos porque aunque saben los años de cárcel que se juegan quieren la absolución o denunciar una farsa política es otra citación el preludio de un otoño difícil porque Romeva también en respuesta al Gobierno de Sánchez dice que con unos en la cárcel y otros en Bruselas la situación no puede ser normal

Voz 1727 01:34 hasta luego Griselda porque a las ocho y media vamos a contar ampliamente el contenido de esa entrevista a través de un cristal

Voz 2 01:40 Pepa Bueno

Voz 1727 01:59 es lunes es diez de septiembre y en Suecia la extrema derecha avanza avanza mucho cinco puntos pero se queda como tercera opción con el peor resultado de su historia los socialdemócratas ganan las elecciones pero la opción progresista se queda empatada a escaños con la opción conservadora la llave del desempate la tienen precisamente los ultras y aquí en España bomba política la Universidad Rey Juan Carlos investiga desde junio el Máster de Estudios interdisciplinar este género que obtuvo la ministra Carmen Montón en el mismo centro que Cifuentes y casado según publica esta mañana el diario punto es su título de montón también está plagado de irregularidades Javier Alonso

Voz 0858 02:43 cuenta el diario punto es que Carmen Montón superó con nota la mitad de las asignaturas sin ir a esas clases porque ya habían acabado sin tener contacto siquiera con los profesores además pagó la matrícula tres meses fuera de plazo y la fecha de su título oficial no coincide con el resto del expediente la ministra va a dar una rueda de prensa esta misma mañana para según ha escrito en Twitter rebatir esta información

Voz 1727 03:03 habrá que escuchar la por supuesto pero la pregunta ahora es qué hará el Gobierno una vez la haya escuchado recordemos el listón lo que decía Pedro Sánchez en abril cuando estalló el escándalo del Master de Cifuentes

Voz 3 03:14 otros ahora másteres en corrupción y el engaño pero suspende las asignaturas de sanidad pública de pensiones dignas educación

Voz 1727 03:28 no somos iguales decía Sánchez Gobierno que ya tenía este lunes una agenda complicada porque comparece en el Senado la ministra de Defensa desautorizada por el propio Ejecutivo que ha dado marcha atrás a la paralización de la venta de cuatro estas bombas a Arabia Saudí Margarita Robles cree que las cosas se han sacado de quicio

Voz 4 03:47 quiero transmitir tranquilidad total creo que han salido un poco las cosas de quicio y tranquilidad absoluta

Voz 1727 03:53 la posibilidad de poner en riesgo otro contrato con ese mismo país para construir cinco barcos en Cádiz y Ferrol ha hecho el Gobierno frenar en seco la SER adelanta esta mañana que el Ministerio de Justicia va a reclamar a la Iglesia católica los bienes que ha puesto a su nombre de forma irregular entre ellos por ejemplo la Seo de Zaragoza o la mezquita de Córdoba y susto esta noche en París tras el ataque de un hombre que ha herido a siete personas con un cuchillo y una barra de hierro un ataque que en principio Javier no parece terrorista

Voz 0858 04:23 sí eso al menos cuenta la cadena de televisión B Fem que además informa que cuatro de los heridos están graves el agresor está detenido

Voz 3 04:34 lo ha reventado las y suena la tremenda tromba de agua que ha caído esta noche en Beas del sur

Voz 1727 04:40 era una localidad de cinco mil habitantes al norte de Jaén la corriente arrastrado decenas de coches y hay además tres heridos leves Radio Jaén José Gómez

Voz 1645 04:49 si los vecinos de esta pequeña localidad serrana de la provincia Heinze se llevaron un buen susto entre las once y media de la noche y la una de la madrugada una seria tormenta provocó una riada en el municipio las imágenes en redes sociales te impactan el balance hasta el momento es que ha habido tres heridos leves por caídas y contusiones numerosos coches fueron arrastrados por la corriente además un muro con transformador se vino abajo provocando cortes de tensión hay cuatro carreteras afectadas y en una aún se sigue trabajando

Voz 1727 05:17 la pregunta del día qué tiempo nos espera Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:21 buenos días Banhart a la baja las fiestas las tormentas perdón pero ni mucho menos van a desaparecer de hecho ahora mismo se muestran muy activas en la provincia de Valencia también en la isla de Mallorca se acercan a Menorca tormentas que hasta el mediodía en cualquier punto de la Comunidad Valenciana y también Baleares pueden descargar ir de manera tan aparatosa como las últimas horas durante la tarde estas tormentas también afectarían cualquier punto de montaña cercana al Mediterráneo así como el sur de la Comunidad de Madrid T gran parte de Castilla La Mancha y algunas de manera más aislada

Voz 5 05:52 Extremadura pero en el conjunto del país oye acabará siendo un día soleado un poco de fresco ahora mismo Pedro durante la tarde hacer también un poco de calor

Voz 1727 06:04 y en deportes la Vuelta Ciclista entra en su última semana con la clasificación muy apretada Sampe

Voz 1161 06:10 cuatro corredores en menos de un minuto con las opciones de Valverde intactas es segundo a veintiséis segundos del líder Simon Yates a treinta y tres segundos el colombiano Nairo Quintana ya cuarenta y tres Miguel Ángel López es cuarto hoy última jornada de descanso y damos paso ya a tres etapas de alta montaña miércoles viernes y sábado antes de la crono de mañana de XXXII kilómetros con final en Torrelavega y todo con el final del domingo en

son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 6 06:33 en la Cadena Ser

Voz 6 08:35 en la Cadena Ser

Voz 1727 08:43 bueno es seguida Nos vamos a Suecia pero lo primero esta mañana es otro máster convertido en Torpedo por el presunto uso de una institución pública de forma ventajosa el máster de la ministra de Sanidad es un máster en el mismo instituto donde lo obtuvieron Cifuentes y casado con los mismos profesores según cuenta el diario punto es prácticamente con las mismas irregularidades montón va a dar una rueda de prensa esta mañana para rebatir esa información ha dicho en Twitter en nuestra compañera Mariola lo herido ha hablado con ella y le ha dicho que está tranquila Mariola buenos días

Voz 0259 09:16 buenos días Pepa dice dice la ministra montón que está tranquilo

Voz 1727 09:20 mira que no piensa dimitir en conversación con la

Voz 0259 09:23 cadena SER nada más publicarse la noticia ya anunció esa rueda de prensa esta mañana para ofrecer todo tipo de explicaciones y detalles explicaciones que no ha dicho ya ha dado en Moncloa nos dice que ha hablado con el presidente Pedro Sánchez y con la vicepresidenta Calvo sobre este asunto Carmen Montón niega haber cometido irregularidades cuando realizó el máster y que ella reto un sable de sus actos no de lo que hacen los demás añade no de lo que ha hecho el Instituto de derecho público y la Universidad Rey Juan Carlos también niega haber recibido trato de favor dice que ha intentado hacer lo mismo que el resto que las otras alumnas Carmen Montón afirma que tiene que que guarda los papeles del Master de género justifica por ejemplo que se matricular a que pagara fuera de plazo por los problemas que hubo que tuvo con la orden de pago en la universidad decidió realizar ese máster porque quería especializarse y profundizar en el conocimiento de estudios de género y el feminismo ya que había sido nombrada portavoz de Igualdad de

Voz 1727 10:26 el Grupo Parlamentario Socialista nuestro dice la ministra ha habrá que ver como explica una una las irregularidades las presuntas irregularidades que cuenta eldiario punto es que dice La Moncloa Inma Carretero buenos días

Voz 0806 10:38 buenos días remiten a las explicaciones que va a ofrecer la ministra esta misma mañana recuerdan en el equipo del presidente del Gobierno que Carmen Montón ya respondió sobre este asunto en las Cortes Valencianas lo hizo el veintidós de mayo en una respuesta escrita ahí la entonces consellera valenciana se limitaba a asegurar que cumple con los requisitos que estableció la Rey Juan Carlos la Moncloa confía por tanto que la rueda de prensa de esta mañana se aclare definitivamente este asunto hay fuentes socialistas Pepa que entienden que este episodio debilita la posición del partido porque amordazar al PSOE sobre Pablo Casado

Voz 1727 11:10 a la espera de si convencen o no las explicaciones de Carmen Montón a esta hora la redacción de la Ser puede aportar una novedad detalle la Rey Juan Carlos investiga ese máster de género desde el mes de junio se puso en marcha esa investigación después de que se destapara los casos de Cifuentes Casado así y con vítores y con música han celebrado los seguidores del ultraderechista Juni a que son su tercera posición en las elecciones me casé este domingo se han quedado por debajo de las encuestas y de las expectativas no ha habido sorpasso a los conservadores pero pero el empate entre el centro derecha la alianza gobernante de izquierdas coloca al partido ultra como árbitro dentro de un Parlamento muy fragmentado Rafa Panadero buenos días

Voz 5 12:00 hola qué tal buenos días Suecia a Rafa el país modelo

Voz 1727 12:03 tantas cosas la joya de la corona del Estado el bienestar europeo el país de la igualdad de género de las empresas amistosas del buen rollito se incorpora el club de la difícil gobernabilidad puesto

Voz 1775 12:13 tan difícil que aún hay que esperar al recuento de de cincuenta mil votos de expatriados para tener el reparto definitivo porque ahora mismo sólo hay un escaño de diferencia ante el bloque de centro izquierda que gobernaba los socialdemócratas ganan con el veintiocho por ciento pero es el peor resultado su historia y el bloque de centro derecha los dos grupos en todo caso se quedan lejos a más de treinta diputados de la mayoría absoluta y aquí no hay esa tradición alemana de grandes coaliciones así que ahora sí tiene una negociación complicada con lo que hay que mirar al tercero en discordia conocías los demócratas suecos partido ultra que no ha llegado donde apuntaban las encuestas se quedan por debajo el dieciocho por ciento hasta Arabia un pacto para aislarles parece que se puede mantener pero no hay dudas he visto ya en campaña de que por lo menos están marcando la agenda y condicionando las políticas de migración seguridad de un país como Suecia Pepa al estilo de lo que ya pasan vecinos suyos como Dinamarca Noruega o Finlandia

Voz 1727 12:58 ya el Gobierno en manos de la extrema derecha en Suecia sexto nos lo cuenta que hace unos años hubiéramos dicho que es una distopía Rafa así que como cada tras selección europea ultimamente toca hacer el mapa del ascenso de los ultras en el continente donde ponemos la chinchetas

Voz 1775 13:14 pues ahí vamos yo creo que las primeras chinchetas los focos de máxima atención están hoy en Alemania y en Italia Alternativa para Alemania hace un año en el Parlamento ahora tiene buenas expectativas en las elecciones locales sobre todo en los Länder del Este en Italia Salvini pese a sus políticas y sus declaraciones sigue al alza hizo hubiera elecciones hoy probablemente ya no necesitaría ni siquiera al cinco estrellas su actual socio de gobierno habría que parar también pero menos en los dos países que más nos preocupaban en las elecciones el año pasado Francia Yolanda aunque quizá Annie Le Pen y Bildu por diferentes motivos pasan por su mejor momento para completar el mapa habría que incluir también Austria Polonia donde Conde

Voz 1027 13:48 distintos matices e intensidades pues partidos más

Voz 1775 13:50 qué conservadores están ya en el Gobierno y sobre todo a Hungría su primer ministro Orban al que siguen necesitando en el Partido Popular Europeo para conserva su hegemonía va esta semana a la Eurocámara para intentar evitar sanciones porque la Unión está más que preocupada y tenemos elecciones europeas en mayo ahí Pepa pondríamos la última gran Chinchetas de no

Voz 1389 14:07 todos pendientes de hasta qué punto estas fuerzas ultras lo estéticas pues pueden hacer del Parlamento Europeo un lugar casi ingobernable

Voz 1727 14:13 guarda la sino te pinches gracias Rafa

Voz 1389 14:16 hasta luego

Voz 1727 14:23 se les está contando la Cadena Ser el Gobierno va a reclamar los vi en el públicos que la iglesia inscribió a su nombre entre los años noventa y ocho y dos mil quince gracias a la reforma de la ley hipotecaria quizá Aznar y que permitió a los obispos poner a su nombre cualquier propiedad que no estuviera inscrita en el registro la lista se elabora esa lista de propiedades desde hace mucho tiempo está a punto de terminarse la novedad que contamos es que una vez concluida la Dirección General de Patrimonio va a decidir cuál es puede reclamar Adela Molina buenas día se tal Pepa buenos días ha sido el propio Ministerio de la el Ministerio de Justicia el que ha confirmado este plan en una respuesta parlamentaria si el Gobierno bautizo

Voz 0011 14:58 izar el listado que está ultimando sobre las propiedades que la Iglesia católica puso a su nombre entre el noventa y ocho y dos mil quince no sólo para saber cuántos son y dónde están sino también para reclamar los bienes de dominio público que las diócesis hayan registrado en una respuesta parlamentaria el diputado socialista Antonio Hurtado del pasado cinco de septiembre el Ministerio de Justicia recuerda que según la Constitución los bienes de dominio público son inhala Venables no se pueden vender INEM variables no se pueden embargar e imprescriptibles que supone que no se pueden adquirir sólo por el hecho de usar una propiedad o disponer de ella durante un determinado plazo de tiempo justicia advierte que queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de personas jurídicas privadas entre las que se encuentra la iglesia católica y añade que si a pesar del control de registrador se han registrado bienes que son de dominio público deberá procederse a la depuración física jurídica

Voz 1727 15:44 para aclarar unos Adela qué tipo de de bienes puede reclamar el Gobierno

Voz 0011 15:49 pues la respuesta de Justicia especifica que serán la Dirección General de Patrimonio en la que decida sobre qué inmuebles tiene derecho

Voz 1727 15:54 estado el diputado Antonio Hurtado el que hizo la pena

Voz 0011 15:57 Junta Justicia cree que entre ellos deben estar por ejemplo la Seo de Zaragoza o la mezquita de Córdoba que el obispado de la ciudad puso a su nombre en dos mil seis pagando una tasa de sólo treinta euros

Voz 11 16:05 siempre han sido considerado bienes de dominio público por lo que hasta que lo hizo la Iglesia católica nunca habían sido inscrito en el registro al ser innecesario según la propia ley por ello tampoco se debía haber admitido por parte de los registradores de la propiedad su creció a nombre de la Iglesia católica

Voz 0011 16:22 Fuentes de Justicia explican que el procedimiento a seguir sería muy simple si la Dirección General de Patrimonio detectase que la Iglesia ha registrado un bien de dominio público solicitará al registro correspondiente la cancelación de ese asiento el registro estudiará la petición que podrá admitir o no la decisión siempre será recurrible ante los tribunales por la vía de lo contencioso administrar

Voz 1727 16:40 Copenhague gracias a vosotros y en Madrid sobre las elecciones municipales se despeja la incógnita Carmena va a anunciar hoy formalmente que se presente a la reelección bajo sus condiciones no irá con las siglas de ningún partido ni con ninguna fórmula de las confluencias de Podemos sino al frente de una agrupación de electores despejada la incógnita Javier Casal buenos días

Voz 0867 17:01 los días Pepa y en la fórmula elegida se centran ahora mismo las negociaciones con Podemos y las tensiones con los concejales más críticos de Izquierda Unido Ganemos que consideran que Manuela Carmena quiere sortear las primarias y acabar con el proyecto de unidad popular lo cierto es que sea roto el calendario Carmina tenido que adelantar la comparecencia este mediodía será en el Palacio de Cibeles la decisión de la alcaldesa agita desde luego todo el tablero ella dice estar tranquila y satisfecha con su decisión con la que rompe su promesa de no presentarse a la reelección

Voz 1727 17:27 gracias Casal este lunes en Zaragoza las seis comunidades con menos población se van a reunir para ver cómo cómo enfrentarse a la España vacía es un asunto capital para el futuro de nuestro país esas comunidades son las dos Castillas Galicia Asturias La Rioja y Aragón representan más de la mitad del territorio pero sólo el veintiuno por ciento de los habitantes en algunas comunidades muy dispersos para luchar contra ese porcentaje lo primero que van a hacer las autonomías es pedir dinero claro Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 17:58 qué tal Pepa buenos días hablamos de dispersión te ríes

Voz 1727 18:01 Trial de población tú sabes muy bien de qué habla

Voz 1389 18:04 sí perfectamente además fíjate estamos hablando mucho en España de la independencia de los territorios pues lo estamos de que estamos listos los tan quedan los territorios muchos territorios completamente vacíos como se llena esto pues ocurre otras preguntas porque hay que llegar la España vacía quiénes van a llegar sobre todo cuando lo van hacer el sentido del encuentro del que hablas es fundamental porque reclama una financiación más justa de que se trata de

Voz 1727 18:25 evitar que esas cuando lo hacía no

Voz 1389 18:27 es tan incómoda y tan cara como en cualquier ciudad hablabas de mi experiencia no es exactamente la mía pero sí la de mis vecinos unan un niño de una zona rural gallega se tiene que levantar a las seis y media de la mañana para entrar en el colegio a las nueve algunos niños la algunas zonas todos los días por carreteras infernales presupuestos regresar hablamos de educación y de sanidad que son dos cosas que en las zonas más abandonadas de España son lujos y Madrid por ejemplo tenemos que cruzar una calle para ir al médico hay aldeas de Castilla en las que te tienes que irte de excursión prácticamente dos días para que te puedan atender

Voz 1727 18:58 los líderes ovación las lenguas

Voz 1389 19:00 mueren en el amor a la religión todo cambia todo cambia y todo es más irreparable pero esto debe ser lo debería ser fruto de la evolución no es fruto de la destrucción

Voz 1727 19:11 en el país recuerda hoy un ejemplo que suele poner el presidente de Castilla La Mancha recuerda como ejemplo que Fuenlabrada en la Comunidad de Madrid tiene la misma población que toda la provincia de Cuenca ciento noventa y cinco mil personas y qué Fuenlabrada dispone de cinco centros de salud mientras en la provincia de Cuenca hacen falta cincuenta para atender a toda esa población esto es lo que cuesta dinero

Voz 1389 19:35 si por cada alumno oponerse reportaje ocho mil euros en una zona tres mil en otra

sobre paz son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 12 19:56 L

Voz 2 19:58 a Madrid

Voz 8 20:00 da Gutiérrez qué tal buenos días con diecisiete grados ahora mismo en la Gran Vía y con previsión de lluvias más débil a esa hora por la mañana en forma de chubascos y tormentas esta tarde temperaturas más bajas y también más nubosidad Manuela Carmena no quiere retrasar más su decisión y esta mañana comparecerá ante los medios a las doce del mediodía para anunciar que volverá a presentarse a las elecciones municipales antes la alcaldesa va a mantener una reunión con su equipo fuentes municipales confirman a la SER que Carmena Se encuentra confiada tranquila ilusionada y agusto con la decisión que ha adoptado y que conocíamos este fin de semana la alcaldesa sortea las primarias preparada su propia lista a la que invitará a políticos y personas de de Izquierda para que se sumen a su agrupación de electores Carmena ha mantenido ya una primera conversación con el líder de Podemos Pablo Iglesias que ya piensa cómo colocar en esa lista al número dos en Madrid al ex Jemad Julio Rodríguez desde Podemos Íñigo Errejón decía ayer que era una muy buena noticia la decía

Voz 2 20:55 de Carlo

Voz 3 20:56 la buenísima noticia Manuela Carmena para mí no es sólo un referente político es un referente moral y personal y por tanto que repita creo que hoy hace me perdona es el madrileño creo voy hace que mucha gente tuviera ganas o tenga ganas de poderla de poder la bota

Voz 1727 21:09 sí

Voz 8 21:09 desde el PSOE la dirección regional asegura que no habrá una integración en la agrupación de Carmena que irán a las urnas con

Voz 1645 21:15 su propia marca los sectores más críticos

Voz 8 21:17 Madrid se han levantado contra la alcaldesa concejales como Mauricio Valiente Pablo Carmona o Carles Sánchez Mato no han ocultado el redes sociales su inquietud por la forma elegida por la alcaldesa para presentarse a las elecciones estos ediles críticos con muchos aspectos de la gestión municipal creen que se está poniendo en riesgo el proyecto de unidad popular Enrique García buenos días

Voz 5 21:36 buenos días Laura Pablo Carmona escrito en Twitter Bienvenida la monarquía municipalista de Madrid

Voz 1389 21:40 los representantes de Izquierda Unida Sánchez Mato o Mauricio Valiente

Voz 5 21:43 les recuerdan a la alcaldesa que la estabilidad de una pirámide se garantiza sentando las sobre la base Hinault sobre el vértice por su parte rumiar Cee recuerda que fue la lucha de los movimientos sociales lo que permitió desalojar al PP de las instituciones estos concejales que se han desmarcado de proyectos como la Operación Chamartín temen que Carmena quieras sortear unas primarias y que ponga en riesgo el proyecto municipalista de unidad popular con el que podemos Ganemos Izquierda Unida o eco concurrieron a las elecciones hace cuatro años algunos de esos ediles son los que podrían quedarse fuera de los planes de futuro de carne

Voz 8 22:14 gracias Enrique como decimos rueda de prensa de la alcaldesa las doce del medio día para explicar más la decisión que ha tomado antes se reunirá con su equipo de gobierno es lunes es que de septiembre otro máster de la Universidad Rey Juan Carlos con polémica el Máster de Estudios de Género que cursó la ministra Carmen Montón lo contamos en titulares

Voz 5 22:34 lo publica eldiario punto es la entonces diputada en el Congreso realizó el máster en el clausurado Instituto de Derecho Público que está siendo investigado por el caso Máster de Cifuentes montón apenas pisó las clases entregó los trabajos de un modo distinto al resto y pagó la matricula fuera de plazo

Voz 8 22:47 dieciséis heridos en un incendio en un edificio en Parla esta madrugada que ha afectado a dieciséis viviendas los vecinos han sido desalojados por los daños que el fuego ha provocado en las zonas comunes dos de los heridos están graves una de ellas tiene un sesenta por ciento de quemaduras en su cuerpo

Voz 5 23:00 ha ido grave un hombre de cuarenta y seis años por arma blanca esta madrugada en Valdetorres del Jarama recibió una puñalada en el tórax y fue atendido por el Summa que lo trasladó con pronóstico grave al Hospital de La Paz

Voz 8 23:09 en Perales del Río ya tiene su unidad móvil de calidad del aire tras las quejas vecinales por los malos olores durante este verano llegan a medir cada hora el aire pretende así detectar el origen de esos

Voz 2 23:18 malos olores

Voz 8 23:23 en los deportes para del fútbol en Primera hoy se completa la cuarta jornada en Segunda Sampe buenos días buenos días Conrad

Voz 1161 23:28 en Lugo desde las ocho de la tarde del Rayo Majadahonda es decimoséptimo en la clasificación el Alcorcón es un décimo tras empatar ayer a cero en su visita al Córdoba para para la primera por la selección que entrena en Elche donde mañana se enfrenta a la subcampeona del mundo la Croacia del madridista a Modric y en caso del Atlético

Voz 0259 23:43 Paul

Voz 14 23:44 sólo llevo once partidos con la selección así que no creo que sea fundamental desde mi rol en el equipo me siento importante creo que no necesito tener más o menos minutos pasando lo importante creo que todo lo que hago en mi trabajo hoy todo lo que viene es para bien del equipo y creo que eso es lo que me caracteriza

Voz 1161 23:59 será en la segunda jornada de la Liga de Naciones y anuncio que les puede afectar a los madridistas

Voz 2 24:05 duramente que que dentro de poco voy voy a volver a a encadenar porque me gusta y bueno es lo que

Voz 1161 24:15 lo que he hecho todo vivido declaraciones de Zidane a Televisión Española en breve que acostumbrarse a verle dirigiendo otro equipo desde el banquillo

Voz 1389 28:46 un minuto para la sociedad mañana otro máster de la Universidad

Voz 21 28:49 la Rey Juan Carlos y otro nombre propio bajo la lupa la ministra Carmen Montón también cursó un posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos plagado de irregularidades lo publica esta mañana el diario punto es montón superó con nota la mitad de las asignaturas sin ir a clase sin tratar con los profesores pagó la matrícula tres meses fuera de plazo y la fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente la mía extra ha convocado una rueda de prensa esta mañana para aclarar esta información según la conversación que ha mantenido con ella montón está segura de que no cometió ninguna irregularidad además la Universidad Rey Juan Carlos según hemos sabido está investigando desde junio este máster al igual que el resto de títulos que se impartían en el Instituto de Derecho Público de Álvarez con esos másteres están bajo la lupa del Servicio de Inspección de la universidad que no confirma si hasta el momento se ha detectado alguna

Voz 8 29:33 irregularidad sobre el posgrado de la ministra ese máster de montó lo dirigió la profesora Laura Nuño que está imputada en el caso del Master de Cifuentes y que hoy tiene cita ante la jueza por este caso también declaran esta mañana a las doce a partir de las doce Álvarez con claras Souto Cecilia Rosado diecisiete grados ahora mismo en la Gran Vía son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:04 esa ah bueno este lunes diez de septiembre lleva nombre propio de mujer la ministra Carmen Montón que hizo su máster en el mismo instituto de la Rey Juan Carlos que Cifuentes y con las mismas irregularidades según cuenta hoy el diario punto Es la ministra convocado ya rueda de prensa ya tenemos la reacción del PP su secretario general Teodoro García Egea en Radio Nacional

Voz 23 30:30 todos los compañeros de la ministra montón de fueron han duros con otros personas que estén encontraron con acusaciones similares pues tienen la oportunidad de aplicarse su propia medicina ha exigido las mismas explicaciones a la ministra montón que le exigieron a otras personas no se publicaron casos similares

Voz 1727 30:52 se acaba de despertar sepa que la extrema derecha sube en Suecia que crece cinco puntos hasta superar el diecisiete por ciento de los votos aunque no ha conseguido el sorpasso a los conservadores se quedan terceros pero tendrán la llave del Gobierno porque el centro izquierda y el centro derecha han empatado a escaños

Voz 1645 31:14 sobre Suecia la opinión

Voz 1727 31:15 de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días

Voz 1645 31:18 a todos en Suecia no ocurrió lo que se temía pero se confirmó la tendencia la extrema derecha sigue avanzando en Europa y en los últimos meses ya no oculta su intención de estudiar estrategias comunes para convertir las elecciones al Parlamento Europeo en un tiempo histórico para convertir el año dos mil diecinueve en lo que dicen que el año de los patriotas enfrente Berkeley Macron se alzan como los grandes baluartes de la democracia tiene bastante de cierto pero obsérvese pues es muy importante que la batalla de las europeas se presenta básicamente como la pelea entre la derecha y la extrema derecha y la izquierda no parece pintar demasiado y es interesante reparar en esto cuando se cumple el décimo aniversario del crack del dos mil ocho aquel que sí según decía el entonces muy impresionado Nicolas Sarkozy obligaría al capitalismo darse no sé si lo hizo pero sí lo hizo fue para consolidar como hechos estructurales la precariedad la desigualdad y la pérdida de derechos sociales con un agravante las sociedades europeas parecen haberlo aceptado resignadamente como irreversible y esta resignación es el enemigo número uno post data si se confirma lo que revela el diario punto es la ministra de Sanidad debe ser cesada sin la menor vacilación de todas formas como si es cierto ella lo sabe debe ahorrar problemas ir emitir esta misma mañana

Voz 1727 32:35 veremos si efectivamente dimite la ministra de Sanidad enseguida hablamos de otra noticia que tiene que escuchar muy atentamente el Gobierno esa entrevista que Raül Romeva el exconseller del guber catalán encarcelado ha concedido a la Cadena Ser enseguida contamos porque tenemos una última hora esta noche nuevo caso de violencia machista mortal en la caridad en Asturias un hombre ha matado a su mujer después se ha suicidado Radio Asturias

Voz 5 33:03 Pablo Canga todavía la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis pero todos los indicios apuntan a un caso de violencia de género el hombre ha matado a su mujer y posteriormente se ha suicidado acercándose en la vivienda que ambos compartían en la localidad

Voz 1727 33:16 paridad en el municipio de Leo Franco los social

Voz 5 33:19 esos han tenido lugar entorno a las doce de la noche la pareja tiene dos hijos de siete y cinco años que afortunadamente no han sufrido ningún daño en el momento trabaja ahora mismo valles para varias patrullas de la Guardia Civil

Voz 1727 33:33 José Antonio Zarzalejos buenos días buenos días Pepa Antón Losada bos días bos días Lola García bon día a día en vísperas de la Diada los políticos catalanes que están en prisión provisional por todo lo que ocurrió el otoño pasado desde el seis y siete de septiembre hasta la declaración de independencia esos político los creen que no se dan las condiciones para ninguna negociación entre el Gobierno de España guber catalán a pesar de lo que parecía en las últimas semanas Éste es el principal titular de la entrevista que dos compañeros de la SER Griselda Pastor hola de nuevo hola Pablo Tallón bon día

Voz 5 34:08 ahora qué tal me hicisteis allí era Raúl

Voz 1727 34:11 beba en la cárcel de Lladó Nurse en la provincia de Barcelona Griselda el diálogo y la negociación no es posible dicen mientras ellos estén en la cárcel etc

Voz 0738 34:19 el mente si no puedes plantear una negociación con rehenes políticos es citación textual no es que no quieran dicen pero están focalizados en el juicio dice que hay unidad entre los presos ya anuncia que no negociarán tampoco ninguna rebaja judicial de los cargos porque lo que quieren es la absolución o denunciar una farsa política que es otra citación no aceptan el delito no un aceptarán porque aunque saben los años de cárcel que se Hogan dicen que no se prestarán a ser la moneda de cambio de las expectativas de dos millones de ciudadanos esto es lo que hay

Voz 1727 34:51 habrá estéis Pablo con Raül Romeva que era el conseller de exteriores del guber catalán un político procedente del eco socialismo que estaba en el Govern en la cuota de Esquerra Republicana la rotundidad con la que ayer se expresó con vosotros les representa sólo a él hablaba en nombre de todos los presos y sobre todo de todos los partidos independentistas porque hemos contado habíamos creído ver en los últimos días matices diferencias en la estrategia entre Esquerra y puse Demo

Voz 5 35:17 bueno pues aquí lo que nos contó es existe unanimidad entre todos los presos en esta cuestión clave en que van a aceptar la absolución en que no se dan las condiciones óptimas para esta negociación lo contaba Griselda y afirma que la coordinación entre todos los presos es ahora todavía mayor sobretodo entre los hombres que al estar pues en la misma cárcel tienen más fácil

Voz 1727 35:34 el a la comunicación es verdad

Voz 5 35:36 trepan estratégicas en el sí del independentismo hay distintos ritmos decía el president Torra pero Romeva lo atribuye a una situación compleja hay excepcional defiende que el sí que están de acuerdo por ejemplo en que hay que buscar la solución de forma negociada según Romeva esto lo dice y lo dijo Puig jamón también Torra también están de acuerdo según Romeva en que hace falta un referéndum para resolver el conflicto que él dice que es sólo político que sólo van a intentar conseguir la independencia por la vía pacífica y lo que decíamos antes que quieren la absolución un pacto con con Fiscalía de hecho Pepa hoy hay una carta conjunta de los encarcelados también de los que se fueron de Catalunya llamando a la movilización en la día darle preguntamos también por una discrepante muy elemental muy básica hay muy detectable como es el hecho de que quiera una lista única para las próximas elecciones Esquerra no dice que esto no es un debate relevante que es un debate falso ir reivindica que sí sí la Copa ya fueron en candidaturas separadas y que no pasó absolutamente nada según Romeva se estará equivocando quien quiera ver en estas distintas estrategias algo muy relevante

Voz 1727 36:36 dirige el da con este punto de partida que contó Romeva en prisión las llamadas al diálogo que le escuchamos a los dirigentes independentistas en la calle por ejemplo a Quim Torra son pura retórica que tenemos por delante puedes no

Voz 0738 36:48 fijo en los Romeva como sabéis fue también euro diputado durante ocho años el viernes le fueron trece diputados europeos con los que parece habló exactamente de todo esto hoy en Estrasburgo va a estar Borrell hay que ver un poco que va a dar todo esto pero en la práctica estas declaraciones parecen el preludio de un otoño difícil quizás de un invierno peor no porque lo que sí repitió y durante muchas veces es que el juicio va a ser una mascarada política y ese es un poco la impresión que que es la

Voz 1727 37:20 cómo va a enfocar la campaña Pablo como fue la entrevista porque entrevistar en la cárcel es muy difícil es muy duro claro llegamos

Voz 5 37:26 pues en medio de la nada que es donde están las cárceles pasamos un par de controles de seguridad sólo podíamos entrar con con el DNI y luego todos los familiares porque es el día de visitas de los familiares nos concentramos en una sala cruzamos un patio y ahí es cuando llegamos pues a un a un espacio con un montón de cubículos transparentes donde están cada uno de los reclusos vimos el primero que vimos fue a Jordi Kuchar nosotros íbamos delante unos pasos delante de su mujer y de su hijo como lo vimos empezar a saltar como prácticamente como si estuviera celebrando un título de fútbol viendo llegar a su mujer y su hijo realmente muy emocionado también pudimos ver al exconseller Josep Rull que se acercó a saludar siempre a través del cristal porque hay que decir que siempre a través de cristal nos puso las manos

Voz 1727 38:07 Coll a saludarlos a vosotros si él estaba en su propia comunicación con su familia

Voz 5 38:11 claro le estaba esperando que viniera haberle en este caso salvado Cardús lo que pasa es que como todos se comunica por un pasillo sí que pudo salir de su habitáculo por decirlo así y acercarse al pasillo principal por donde vamos yo entonces pues lo que decimos una sonrisa muy grande puso las manos en el cristal pudimos pues no hablar porque a través de los escucha nada pero sí tener un poco de de contacto visual después fue cuando ya nos fuimos al reservado con Romeva también con un cristal por medio esto siempre es así también la misma forma es saludar el iba contestando a través de de un telefonillo fue bastante de llamativo el momento que claro estábamos hablando justo era momento de que Romeva decía el problema es este el problema es éste señalando el telefonillo justo en el momento en el que se cortó la comunicación dejamos de escuchar absolutamente nada y otro elemento pues que también nos llama la atención es que acostumbrados no voy a decir con traje corbata pero sí a verles vestidos de una forma muy formal

Voz 1727 39:02 Ecos claro claro verles de repente pues en camisa

Voz 5 39:05 de Bermudas pues hombre sí que sí que sorprende la verdad

Voz 0738 39:08 es una última cosa Griselda me contabas que llevaba un libro bajo el brazo

Voz 1027 39:10 no sé los retos del siglo XXI

Voz 0738 39:13 vetos políticos del siglo XXI creo que lo que escrito

Voz 1027 39:16 entonces leer si de de Yuval Hakkari

Voz 0738 39:19 y es que su su discurso también insiste mucho en que esto no va de independencia esto va de derechos fundamentales si suponemos que en buena parte del libro es el el resumen de lo que quería decir

Voz 1727 39:30 tres el Pastor Pablo Tallón un abrazo compañeros

Voz 5 39:33 hombre eso buenos días a todos

Voz 1727 39:35 en los políticos en prisión margen José Antonio Zarzalejos para el diálogo con el Gobierno ningún margen para el diálogo en ningún margen para la negociación esto tendrá que ser escuchado muy atentamente por por el Ejecutivo de Sánchez no

Voz 1027 39:48 bueno evidentemente pero de la cuestión es que la calificación penal el Ministerio Fiscal por una parte y luego la plena independencia de la Sala Segunda en este caso de el Tribunal Supremo ahora son dos esferas dos ámbitos diferentes pero poco o nada accesible en el caso de la Sala Segunda al Tribune a la gobierno muy limitada mente accesible el Ministerio Fiscal la nueva fiscal general está nombrado por por el actual Gobierno en Consejo de Ministros José María José Segarra pues no sé ha pronunciado expresamente pero los cuatro Magis de fiscales de Sala que son los eso encargados de la acción penal en este procedimiento especial esta causa especial en sala de segunda el Supremo han dicho oficiosamente porque no oficialmente oficialmente de lo tendrán que hacer cuando presenten el escrito de calificaciones que van a mantener la acusación de rebelión en el bien entendido yo creo que todos nos te ha dicho es decir que si pedirán las penas por rebelión pero también seguramente ofrecerán una calificación alternativa de menor gravedad como podría

Voz 1727 41:06 a ser la conspiración para la Lola García pero nos contaban nuestros compañeros que es lo que sostiene Raul Romeva es

Voz 25 41:12 eh ni rebelión ni

Voz 1727 41:15 yo ni conspiración para la rebelión porque ellos niegan la mayor

Voz 26 41:19 si ellos niegan que hayan cometido ningún delito que simplemente quedan puesto unas urnas para votar y que son no no constituye delito en el Código Penal y vamos a ver yo creo que efectivamente el juicio entorpece cualquier negociación política eso creo que cualquiera puede verlo y no no hacen falta digamos verlo desde la prisión lo que pasa es que cuando ellos hablan de negociación pues habría que saber exactamente a que se esté refiriendo porque si en estos momentos y supongamos que Sánchez considera que hay posibilidades de negociar un referéndum cosa que no está sobre la mesa pero supongamos que hubiera esa posibilidad efectivamente el presidente Torra lo negociaría no tendría ningún problema no sé yo no creo que sea una cuestión yo creo que que el problema es Sobrequés negociar de qué está hablando Romeva negociar sobre un referéndum negociar sobre todo tipo de encaje negociar sobre el futuro de ellos pues una vez pase el juicio si puede haber un indulto no puede haber un luto negociar si la Fiscalía pues tiene la Fiscalía General del Estado tiene que intervenir de una forma más activa para que al final en las conclusiones del final del juicio

Voz 1727 42:36 lo cambie la califica

Voz 26 42:39 acción en fin que de que me está hablando cuando está hablando de negociación

Voz 1727 42:42 no hay que olvidar también la coyuntura no Antón estamos en vísperas de la día del independentismo necesita estimular mucho la participación en en en los acontecimientos de este mes y en concreto en la celebración de la Diada mañana

Voz 0199 42:56 evidentemente no yo creo que una parte de todo lo que estamos viendo que es un teatro y puesta en escena Hay cada uno tiene que hacer su papel decir lo que sería absurdos que Romeva recibe a la Cadena Ser en la cárcel para decir que bueno adelante nosotros estamos aquí encantado sin ningún problema siguen adelante que por nosotros no se preocupe no igual que sería absurdo esperar que el president de la Generalitat renunciar a reivindicar la situación de los de los de los presos y el miembro del Gobierno catalán igual que sería absurdo esperar que el Gobierno español pues bueno pues nada le vamos a dar órdenes a la Fiscalía del Supremo íbamos a sacarlos a la calle a uno cumple su papel yo creo lo importante es intentar mirar en el en el medio plazo no en el medio plazo un avance muy significativo en los últimos días a raíz de lo que nos dijo el presidente Sánchez en Moncloa la semana pasada yo creo que hemos dado un salto importante ah bueno ya está claro que los catalanes tienen que votar que era algo que hasta ahora estaba en discusión desde los un presidente de Gobierno que dice que bueno los catalanes tienen que votar llegaba ahora se trata de discutir qué es lo que tiene que votar la Generalitat reclama obviamente que se vote la autodeterminación el Gobierno el martes socialista ahí podemos yo creo que también respaldan que se vote más o menos autogobierno pero ya hemos introducido un elemento un avance en la discusión y a partir de ahí yo creo que se abre un escenario muy propicio para algo que evidentemente va a ser difícil evidente la mente va a ser complicado pero yo creo que las cosas están bastante mejor de lo que estaban la Diada del año pasado

Voz 1027 44:26 todas maneras entone el el la opción de un nuevo Estatuto eh qué diferente a la actual con algunas reposiciones que en la sentencia del Tribunal Constitucional de dos mil diez quedaron tumbadas era una opción que se ha barajado profusamente no directamente por el gobierno del partido popular pero sí en términos académicos y en el debate político ha estado en todo momento y el presidente del Gobierno yo creo que fue terminante el lunes tú estabas allí conmigo y con Pepa en lo vimos fue terminante al referirse a que el referéndum de un referéndum estatutario otra cosa es luego los contenidos de ese Estatuto que reformas sobre el actual que añadidos que aumento de alguna como Gobierno

Voz 0199 45:18 no no todas eso ya es otro debate al que teníamos

Voz 1727 45:21 el Barça ha pasado de lo que pasa es que tenemos en el horizonte mañana la celebración de la Diada el aniversario del uno de octubre del veintisiete de octubre Nos contaba Griselda Pastor que esa entrevista Raül Romeva la prisión la pregunta a la que dé una respuesta menos rotunda cuando ella le dice pero animan a la gente a salir a la calle a reclamar la independencia estando ustedes en prisión preventiva el resto fugados de la justicia claro que te y podemos estar dando vueltas en torno al asunto central pero el asunto central es que hay una movilización popular y alentada auspiciada desde la institución principal del autogobierno catalán que pide la independencia