Hoy por Hoy (10/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:22 la bueno lo adelantábamos hace media hora nuevo caso mortal de violencia machista en Asturias la justicia lo diga ya como tal y sabemos que no había denuncias previas Radio Asturias Pablo Canga

Voz 1657 00:35 el Juzgado de Castropol acaba de comunicar la apertura de diligencias por un caso de violencia sobre la mujer atendiendo a los indicios que se han recabado en la vivienda y que apuntan a un evidente caso de violencia de género el juez ha ordenado hace unos minutos el levantamiento de los cadáveres el de la mujer que supuestamente ha muerto por idea de arma blanca infligida por su pareja y el del varón de nacionalidad brasileña que posteriormente se ha quitado la vida ahorcado Se desde una ventana del propio domicilio un piso que compartían con sus dos hijos de cinco y siete años que no han sufrido daño alguno no consta por ahora denuncias previas entre las

Voz 1727 01:07 mi primera reacción es ya a las presuntas irregularidades del máster de la ministra de Sanidad Carmen Montón que hoy publica eldiario punto es el PP dice que espera que los socialistas sean coherentes y exijan a la ministra las mismas explicaciones que le pedían a casado y a Cifuentes Javier Alonso

Voz 0858 01:24 ministra montón dice que está tranquilo y ofrecerá esta mañana una rueda de prensa para aclarar la situación y rebatir dice esa información más cosas que les estamos contando en la SER el Gobierno va a reclamar los bienes públicos que la iglesia inscribió a su nombre entre los años noventa y ocho y dos mil quince gracias a la reforma de la ley hipotecaria que hizo Aznar Ike permitió a los obispos poner a su nombre cualquier propiedad propiedad que no estuviera inscrita ya la listas elabora desde hace mucho tiempo está a punto de terminarse la novedad que contamos es que una vez concluida la Dirección General de Patrimonio que depende del Ministerio de Hacienda decidirá cuáles puede reclamar más asuntos la ultraderecha europea celebra el ascenso de los ultras en Suecia que suben cinco puntos se consolidan allí como tercera fuerza política el italiano Matteo Salvini ha dicho ya en Facebook que después de años de inmigración salvaje Suecia ha decidido finalmente cambiar por su parte la francesa Marie Le Pen asegura que este resultado demuestra que la revolución democrática en Europa está en marcha y en Estados Unidos la cadena de televisión CBS ha despedido a su director ejecutivo les limón ves ante las múltiples acusaciones por acoso sexual al menos doce mujeres le han denunciado públicamente Andrea Villoria seis semanas Azata

Voz 0605 02:37 en caer este magnate de los medios americanos después de que la revista New Yorker publicara las acusaciones de acoso sexual me reconoce haber tenido relación con todas las mujeres que le denunciaron pero niega la agresión el directivo se ha comprometido a dar veinte de los cien millones de dólares de la indemnización de su despido a grupos que apoyan el movimiento mito

Voz 1727 05:14 de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y otra vez un presunto trato de favor a un político aunque en esta ocasión la implicada es una ministra socialista Carmen Montón que va a dar una rueda de prensa esta mañana dice ella que para rebatir esa información que publica eldiario punto es Antón Losada que tiene que hacer el Gobierno que tiene que hacer el PSOE con a la vista de lo que hemos leído ese presunto trato de favor que recibió de una universidad pública una ministra sociales

Voz 0199 05:40 bueno pues yo creo que tiene que ser coherente y aplicar exactamente el mismo rasero en la misma regla de medir que la

Voz 5 05:45 con a Cristina

Voz 0199 05:47 Fuentes John les sigue aplicando a Pablo Casado no creo que las explicaciones que vaya a dar la ministra evidentemente habrá que escucharlas pero van a tener que ser muy buenas porque la información que publica hoy el diario punto es es muy contundente y yo creo que es bastante terminante y la sensación con la que uno se queda en la certeza con la que no se queda es que es un título que si no sea regalo pues casi casi ser regalos no se cumplieron los requisitos mínimos e imprescindibles que cualquier estudiante de los centenares de másteres decentes que hay en la universidad pública española tiene que cumplir y cumple con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio todos los días

Voz 1727 06:25 no sabemos qué va a decir en la rueda de prensa Zarzalejos la ministra pero lo que es cierto es que el único argumento que utilizado hasta el momento con Mariola en nuestra compañera que habló con ella muy a primera hora es un argumento se utilizó Cifuentes mire usted yo hice lo que me pidió en la universidad la Universidad cometió irregularidades hombre sorprende que políticos en activo políticos con amplia trayectoria no detecten cuando las condiciones de un máster son ventajosas como se describe en la información del diario

Voz 1027 06:53 vamos a ver es la que me llama la atención es que la convocatoria de la rueda de prensa de la ministra sea para rebatir la información he dicho que para rebatir la información cuando seguramente lo que tendría que ser es para dar explicaciones y ofrecer al presidente del Gobierno las mayores facilidades para ser en sustituida porque no hay que olvidar una cosa es a esta situación se va a ir a una pieza separada del procedimiento que se sigue por la causa de Cifuentes en el cincuenta y uno de instrucción de los de Madrid ya fue causa separada a ellas fue pieza separada también el tema de Casado que está ante el Tribunal Supremo una exposición razonada pendiente de si lo admite como lo admite y en qué circunstancias y lo hace y esto va a tener el mismo camino va tener inicialmente un camino penal después tendrá un camino ético o al tiempo tendrán camino político yo no veo como es sostenible la posición de la ministra del propio Gobierno cuando se ha puesto el listón tan alto y cuando hay dos casos relativamente parecidos el de Cristina Cifuentes y el de Pablo Casado por lo tanto yo creo que el margen que tiene la ministra para continuar siéndolo es estrechísimo debería evitarle un problema al presidente del Gobierno al que debía informar por otra parte cuando fue nombrada ve que ella estaba en una situación parecida o similar a la de Casado o la de

Voz 1727 08:27 se luego sorprende también Lola que candidatos a un ministerio con un foco como y que había iluminando el caso Cifuentes nos pusieran al presidente en ninguna alerta no sobre que yo hice un máster ahí que lo tengo todo en orden ojo que yo hice un máster hay alguno de los argumentos que se usan a propósito de Cifuentes se pueden utilizar a propósito de mi máster como mínimo no

Voz 5 08:51 habría que hacer casi un examen previo no para ingresar en en cualquier cargo público porque a ver yo creo que efectivamente tiene muy pocas posibilidades si si las explicaciones van en la línea de de bueno pues echarle la culpa a la universidad me parece que no es de recibo que tú eres perfectamente consciente cuando cuando haces un máster de cuál es la exigencia que requiere unos estudios de estas características no me parece que en fin nadie creerá que puede aprobar asignaturas sin presentarse a los exámenes sin los los trabajos pertinentes no además es que yo creo que es que lo de esta universidad y es que tenían una red de captación de políticos sí para qué porque si lo hacían así supongo que es para conseguir algo no no simplemente para porque sino no claro por lo tanto vamos lo de investigar esta universidad a fondo yo creo que también va siendo hora que se que se planteen no después el muchísimo daño que se le hace a mucha gente que se ha gastado el dinero que no tiene que ha empleado el tiempo que no tiene durante esta crisis en intentar tener una formación adecuada es obvio que que damos las explicaciones tienen que ser buenísimas como para que coma para que no ponga su cargo a disposición

Voz 1727 10:04 mil veces Antón cuando cuando Cifuentes la universidad pública en España es mucho más que una universidad forma parte del imaginario colectivo como ascensor social que ha permitido dar un salto de gigante a los hijos de las clases trabajadoras de la clase media hay por lo tanto el uso del dinero de las instituciones públicas en particular de la universidad en España es muy delicado hay que ser extremadamente riguroso o tener muchas explicaciones no quedar

Voz 0199 10:31 pero es que además es que lo es es que esta línea argumental yo decía lo que me lo que me dijo la universidad hombre si uno lee la información que se publica hoy hay muchas cosas que la ministra hizo innoble dijo la universidad por ejemplo cuenta el diario punto es que no es capaz de recordar donde daban las clases cuenta el diario punto es que al principio de que va a clase después dijo que le dijeron que no era presencial cuenta el diario punto es que es la única alumna que al parecer entregaba los trabajos en mano nada que ver con lo que le dije la ley diga ole dejó es decir la universidad skins esto ya lo hemos visto lo de intentar esconderse tras la destitución de una víctima de unos malvados por esos universitarios que jugaron conmigo ya lo hemos visto ya sabemos cómo termina entonces yo creo que es las explicaciones que pueda dar la primera va a tener que explicar sus propias contradicciones en la universidad tener que dar todo tipo de explicaciones pero a mi me gusta insistir como ya hice en su momento al caso Cifuentes que es que esta no es la Historia no es el día a día de la universidad española y que hay miles de alumnos de másteres que seguramente en eso están escuchando y que tienen que estar asombrados ante las explicaciones que escucharon en su día parece que van a escuchar hoy porque no es su día a día

Voz 1027 11:39 cierto porque además es dar una circunstancia a lo que dices Antón que es que los beneficiarios digamos de de estos Master siempre tenían un cargo público en el caso de la ministra de Sanidad era diputada nacional

Voz 6 11:54 en el caso de política emergente muy muy muy muy emergente que suponía ya una carrera por delante porque es digamos el máster digamos irregular más cercano en el tiempo eh pero es que hay que recordar que Casado tampoco

Voz 1027 12:07 era también miembro de la de la Asamblea de Madrid y hay que recordar que Cristina Cifuentes también estaba en la Asamblea de Madrid eso es lo que hace que la jueza que elevó la exposición motivada al tribunal

Voz 7 12:23 supremo la Sala Segunda porque está aforado Casado

Voz 1027 12:26 eh vea indicios primero y cohecho impropio es decir de que se le regaló el título después de una a una prevaricación administrativa en grado de cooperación necesaria quizás esto es digamos lo más frágil del planteamiento de la expresión señor motivada aquí por la información que se ve parece que no la habría pero sí podría llegarse a la conclusión que se llegó con que llega la juez en el caso de Casado o en el de Cifuentes le regaló por lo tanto si se les regalo estaríamos indiciariamente ante un cohecho impropio esta situación desde el punto de vista de una ministra de de en este caso de Sanidad pues no es sostenible por muchas explicaciones que quedé porque la información efectivamente

Voz 1727 13:21 indicó que mira coincide contigo Pablo Echenique en Twitter y es también un síntoma de si el Gobierno va a encontrarse muy solo en la defensa de su ministra de Sanidad el secretario de Organización de Podemos dice la investigación del diario puntúe es rigurosa y muy detallada las irregularidades en el máster de la ministra Carmen Montón son muy numerosas y preocupantes sino despeja todas las dudas respecto de haber recibido un trato de favor debería dimitir deprima espera espera tanto crisis

Voz 0806 13:49 en el PSOE Inma Carretero hay mucha preocupación Pepa en las filas del PSOE los socialistas están convencidos de que el master de la Rey Juan Carlos es el principal talón de Aquiles del líder del Partido Popular de Pablo Casado y la pregunta que se hacen algunos dirigentes del PSOE que que hemos consultado es si se pueden permitir ir a unas elecciones sin poder atacar a Casado por ese flanco por el momento hay máxima expectación en el partido sobre las explicaciones que pueda dar la ministra que ya el día veintidós de mayo antes de la moción de censura tuvo que responder por escrito en las Cortes valencianas sobre este asunto es decir que Pedro Sánchez la hizo ministra cuando ya se sabía ya había trascendido que montón tenía el mismo Master que Cifuentes que casado y que llorar

Voz 1727 14:28 que no los detalles que conocemos hoy no Inma exacto

Voz 0806 14:30 ante una pregunta se la hizo un diputado de las Cortes valencianas y el ella simplemente dijo que había cumplido los requisitos de la de la

Voz 7 14:37 Juan Carlos va a hablar

Voz 1727 14:40 público alguien del PSOE ahora el momento van a esperar a que hable ya efectivamente tan esperara también ya de

Voz 1027 14:44 todas formas pero es muy interesante que no repita el modelo de comportamiento Gobierno del trece de junio del año para de este año con Maxine Huertas es decir primero en los en Castilla Amos en el que en el no no no no no continúa continúa continúa y luego a última hora pues se les deja caer oscile pide que se vaya qué es lo que hizo pediría a alguien que

Voz 0199 15:07 la diputada que estoy

Voz 1027 15:10 estaba yo creo que fue de haber por lo tanto no es aforada es que este es un dato también interesa

Voz 0199 15:15 eh que fue pero nada que que han llegado ministra que fue consejera de Sanidad oiga usted sabe de sobra cómo funciona la Universidad Isabel que no funciona así Isabel que ese funcionamiento no es normal Isabel que cuando se dice presencia es presencial Isabel cuando dice que hay que cumplir determinados hay que entregar esos trabajos se sabe que las convalidaciones no son las Dance impedir es que de verdad que hay que exigir un mínimo de respeto y responsabilidad en que unas sesenta a alguien

Voz 5 15:44 a ver si es claro hay acabo de expresión

Voz 0199 15:47 que me dieron varios sobresalientes hombre por favor sea que es usted ministra de Sanidad y no nos tome por tontos y sobre todo no ser refugio de una supuesta ignorancia eso que yo pensaba que la Universidad funciona así cualquiera que haya pasado por la Universidad sabe que no funciona así que no se Food que no funciona así que los títulos no obtienen así que los requisitos hay que cumplirlos y cualquiera que haya hecho una carrera un grado un máster sabe lo difícil que es hacerlo cuando tienes problemas para asistir a clase lo difícil que es para para el alumno y lo difícil que es para el profesor la cantidad de papeles y documentos que hay que cubrir para obtener la dispensa necesaria hombre

Voz 5 16:24 yo creo que en este caso además todo apunta mucho directamente a Sánchez es decir el el efectivamente como hemos escuchado en los cortes de voz anteriores y le puso un listón con con Casado y en este momento

Voz 1727 16:39 no somos iguales decía Pedro Saenz efectivamente

Voz 5 16:42 no se puede permitir de ninguna manera que esto porque además arrastrará este tema durante meses sin

Voz 0199 16:49 lo lo lo debemos ponernos otro si es decir esto esto no no es verdad da igual lo que había dicho Pedro Sánchez antes después arriba abajo no es no es soportable no es

Voz 1727 17:00 es interesante la opinión de Antón Losada porque él está en la universidad de la relación de cosas que cuenta hoy el diario en esa información tú mejor que nadie puedes contarnos si eso es lo que se aplica todos los alumnos en absoluto

Voz 0199 17:14 el alumno de a contar lo que es el es decir el Máster exige cuando hay diferentes tipos de máster pero con un máster es presencial se pasa pasa lista se firmase control existencia que cumplir un mínimo pero es que además no es sólo un capricho el profesor es que después toda esa documentación es revisada por las diferentes

Voz 5 17:33 si algo a lo que pasa es que dejar constancia vamos

Voz 0199 17:35 la documentación del máster es revisada por la por la propia Universidad por la Agencia de Evaluación Autonómica por la Agencia de Evaluación Nacional porque sino no te acredita hotel certifican y no puede seguir convocando el máster los años siguientes dos cualquier proceso cualquier uno sabe cómo funciona los estudios en la universidad española obtener la dispensa en gran clase es un procedimiento que está arreglado las convalidaciones Sun procedimiento complejísimo complejísimo donde hay que presentar

Voz 1727 18:01 tiene alguna asignatura que ya no esperaba que se dice que ni siquiera lo pidió

Voz 1027 18:07 pero Antón no te podemos tener dudas a estas alturas que el chiringuito que montó Álvarez Conde era un chiringuito para ganar dinero para ganar dinero para ganar influencia estás vendido está clausurado pero el momento José Antonio es que alguien que

Voz 0199 18:22 ministro no puedo decir que yo no sabía qué era

Voz 1027 18:25 Inger idénticos sabe lo pero es que había mejor pero sí sabía el Madrid hace años hace muchos años es lo que le ha hecho daño precisamente

Voz 1727 18:35 a la una rejón a las once de la mañana en la rueda de prensa de la ministra montón veremos si se lo pone fácil al presidente que acaba de cumplir cien días en el gobierno en medio de otro incendio por cierto el incendio de la venta de armas a Arabia

Voz 6 18:49 saudí a eso vamos enseguida

Voz 1727 22:02 cien días de Gobierno de Pedro Sánchez Gobierno que tuvo que formar en apenas unas horas después de una moción de censura que ganó casi casi por sorpresa nadie lo esperaba pero hay un momento de gobernar ha llegado el momento de enfrentarse a los problemas si estos cien días de gobierno tiene hoy un nombre propio Carmen Montón en fin veremos si termina el día como ministra tiene otro nombre propio de mujer también de ministra también la ministra de Defensa Margarita Robles porque comparece en el Senado para dar explicaciones por la paralización de el contrato de venta de cuatrocientos bombas a Arabia Saudí no ha hablado todavía del fondo del asunto la ministra hoy lo escucharemos por primera vez pero sí ha sido desautorizada ya por el Gobierno cuando la portavoz el viernes al término del Consejo de Ministros dijo no está claro que se vaya a paralizar ese contrato porque Arabia Saudí Klar Arabia Saudí tiene en vigor otro contrato con este Gobierno para construir cinco corbetas en Cádiz y en Ferrol que llevan aparejados seis mil puestos de trabajo no es poca cosa los puestos de trabajo no es poca cosa la coyuntura hay elecciones en Andalucía en este trimestre y además en Cádiz uno en unos niveles de desempleo altísimos pero llega la política real no la político Inma hay mucho debate dentro del Gobierno hay crisis dentro del Ejecutivo con que en Margarita Robles hiciera el el anuncio de esta paralización

Voz 0806 23:34 sí en principio ha provocado un choque evidente dentro del Gobierno entre Margarita Robles Josep Borrell porque es el Ministerio de Exteriores el que pulsa Arabia Saudí termina imponiendo el criterio de que hay hay que lanzar un mensaje garantizando los compromisos adquiridos con Riad que fueron las palabras que pronunció el viernes la portavoz Isabel Celaá el gobierno el mismo viernes confiaba en que no habría represalias de Arabia Saudí está claro que Margarita Robles ha quedado claramente cuestionada desautorizada Nos dicen fuentes del Gobierno del PSOE que no parece que esto vaya a tener consecuencias mayores lo cierto es que que en en este choque Robles Borrell Se trata de dos personas que han estado muy cerca de Pedro Sánchez en su carrera interna por el liderazgo del PSOE aunque ha sido mucho más cercana la relación de Robles con Pedro Sánchez el presidente la fichó como número dos de su lista en las últimas elecciones es una apuesta personal suya la puso como portavoz parlamentaria cuando ganó las primarias y aunque recibía muchas críticas internas críticas desde la dirección del PSOE que consideraban que el grupo parlamentario no funcionaba bien Pedro Sánchez siempre ha protegido Margarita

Voz 1727 24:39 es Pepa no está claro no está claro lo que tiene el Gobierno encima de la mesa tiene desde luego una decisión muy delicada muy delicadas las ONGs Amnistía Internacional ya adelantaba anoche La Ser que le pide al Gobierno que mantenga su política de no vender armas a Arabia Saudí que puedan ser utilizadas en la guerra de Yemen y que además es lo que recomienda el Parlamento Europeo por lo que recomienda Naciones Unidas

Voz 0199 25:05 claro

Voz 15 25:06 tradición entre tus valores tu programa y la y la realidad no además

Voz 5 25:10 es un contrato que ya está realizado y que es difícil revertir los sino es con unas unas pérdidas importantes aparte de una y la relación con con un país con el que tenemos muchos negocios yo creo que esto me recuerda un poco sabes lo de la ministra de Energía también con el tema del carbón no lo del carbón se acabó pero al mismo tiempo tienes una el tienes que cerrar las centrales de carbón de las que vive bastante gente en fin

Voz 1727 25:39 el impuesto al diésel efectivamente globos sonda

Voz 5 25:43 ahora exacto que se están produciendo es verdad en los primeros meses de Gobierno de Pedro Sánchez muchas contradicciones entre bueno pues pues la la los valores que quiere trasmitir la los el programa que tiene y la realidad yo creo que que además en el caso de Arabia Saudí no nos queda más remedio digamos que que intentar sino revertir este contrato si dejar de hacer los sean los los contratos de armamento con Arabia Saudí han subido han crecido muchísimo desde el dos mil quince que es cuando entra en guerra Yemen y efectivamente es el Parlamento Europeo está recomendando el embargo de armas a ese país todos hemos visto imágenes espeluznantes de hace poco un auto Bush de niños masacrados por por bombas enviadas por Arabia Saudí en fin son son escenas que una cosa es producir armamento la mayoría el armamento que se produce en España va a parar a la Unión Europea ya la OTAN y otra cosa es ir suministrando aún ahí es que está en guerra que está aplicando pues el la masacre de civiles ir suministrando armamento es decir que es su vamos a tener que revertir lo no sé si con este contrato con los sucesivos pero no va a poder ir por ahí

Voz 1727 27:04 las bombas dan trabajo dice hoy el roto en su viñeta en el país como lleva el presidente del Gobierno las contradicciones Inma porque la impresión que tuvimos todos la semana pasada en Moncloa es que él está muy tranquilo no

Voz 0806 27:15 si las explicaciones que han dado en Moncloa es que son problemas propios de la fase de maduración de un Gobierno que ha tenido que irse encajando las piezas han tenido que encajar evidentemente hay miembros del Gobierno y del PSOE que que que lamentan la falta de coordinación que piensan que ni en la Vicepresidencia en La Moncloa San articulados mecanismos que permitan

Voz 1727 27:34 es que antes de que

Voz 0806 27:36 las crisis lleguen a hacer públicas pues evitar que salten a la luz y que se detecten este tipo de de de contradicción

Voz 1727 27:43 sabemos sean ha hablado Susana Díaz y Pedro Sánchez de este tema tan sensible

Voz 5 27:47 Lucía el viernes y no logramos que en nada

Voz 0806 27:49 del equipo de Susana Díaz ni de Pedro Sánchez Nos confirmara esa conversación sí que sabemos que hubo conversaciones a todos los niveles entre las vicepresidencias la Consejería pero la conversación otros presidentes no

Voz 5 27:59 tenemos confirmadas coordinación no

Voz 1027 28:02 que Inma no estaba la clave no con independencia de el de la venta de valores propios del Gobierno a la que se refería Lola que efectivamente es así que chocan con la realidad lo que ocurre es que la formulación de determinados planteamientos como puede ser el de decir no vamos a vender Arriate cuatrocientas bombas teledirigida es porque por razones éticas y que son muy comprensibles todo eso tiene que hacerse en un marco de coordinación y la pregunta es quién está coordinando a un Gobierno que tiene tantas Conte adicciones que sedes dice rápidamente de formulaciones que pueden ser interesantes o que abren determinadas expectativas el problema hay que remitirlo a que la estructura orgánica del Gobierno no está preparada para reducir esas contradicciones es lo mismo en el tema armamentístico es lo mismo en el impuesto al diésel es lo mismo en en el caso de arena me da igual en cualquiera de las tres contradicciones lo que se observa es que cada ministerio va por su cuenta y que en la Moncloa no hay elementos de coordinación de los ministros que previamente Schulte si esa decisión tiene que tomarse o tiene que publicarse o no segundo hay que tomar determinadas decisiones en el seno del Consejo de Ministros que es el órgano colegiado del Gobierno y que después las que tiene que transmitir sus anuncios solo M demente mente es desde luego la ministra pero o el ministro del deben titular del departamento pero acompañada de la portavoz del Gobierno en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros hagamos las cosas bien hagamos las

Voz 1727 29:51 les sobre el fondo del asunto Antón bombas puestos dentro

Voz 0199 29:54 bajo madres que ese dilema falso es que se pueden hacer mantener puestos de trabajo en astilleros si no hace falta vender bombas es que esto es un dilema falso cínico hecho para justificar moralmente algo que moralmente injustificable es decir bueno en árabe saudí rescinde contrato bueno pues se buscan otros contratos es es el el mercado del del mar y el mercado la construcción de marítima en plena renovación dará el voto de súper petroleros hay contratos y dinero por todas partes no es tan necesario este contrato y sino se busca ser un contrato de dos mil millón no llega a los dos mil millones de euros son mil ochocientos y pico no llega a mil novecientos millones millones de euros es plantearlo en esos términos es azarosa comprar un trágala es que esto es una cuestión moral yo no creo que sea un problema de Coordinación José Antonio que seguro que existe por este asunto

Voz 1027 30:47 a principios bueno eso eso es un problema de príncipe no voy a hacer rondos pero ahora formulación pero en la formulación parezca esta decisión es una cuestión de descoordinación Antón porque podemos estar de acuerdo sobre el fondo de hecho yo lo estoy eh yo también lo estoy pero si el problema que le causa ha causado al al Gobierno no es tanto por la decisión de fondo cuanto por la contradicción de que hay que otra

Voz 0199 31:11 falta coordinación simplemente un síntoma de un problema mayor

Voz 1027 31:14 pero no es un problema de principios

Voz 0199 31:16 por qué Pedro Sánchez debería recordar que para hacer rival política para hacer realismo político ya ya estaba Mariano Rajoy

Voz 1027 31:22 eso era lo que hacía Mariano Rajoy bueno porque han aprendido mucho de Mariano Rajoy ya pero sí Pedro Sánchez

Voz 0199 31:28 ha sido una barbaridad supone que es para cero Bono aprenda lo bueno no lo malo bueno es todo lo que aprendí que están en Moncloa para hacer otra cosa porque para vender armas a Arabia Saudita Paradis para que las armas daba al Gobierno amarrar claro es que sabe lo que es Thomas que los la virtud que nos puesta a prueba no es virtud entonces claro los principios cuestan

Voz 1027 31:51 entonces si cada vez tengo más un lo para que veas que de entonces el problema

Voz 0199 32:03 yo tengo principios ya hasta que empiezan a costar hasta que empiezan a costar dinero hasta aquí empiezan a costar votos hasta que empiezan a acostar

Voz 5 32:11 elegidos los elecciones serían eso no sé cuantos millones de este contrato nosotros tenemos con Arabia Saudí con teatros de AVE de rutas aéreas sin no es solamente los minutos

Voz 0199 32:22 bueno igual no nos podemos alguien moral también está claro pero tienes que revele tenemos principios mientras ponen de pagarlos cuando ya eran Nos empieza a coger la cartera bien

Voz 1727 32:34 pues todo eso lo ha ido los países europeos Suecia y Alemania que han suspendido toda regla

Voz 5 32:41 acción en ahora diría saudí de venga de

Voz 1727 32:44 de de de cualquier material militar susceptible de utilizarse pero esto no

Voz 1027 32:50 puras de industriales que esos países no tenían pero que España sí que estaban o están en parte amortizadas por lo tanto se crea un problema de naturaleza económica de naturaleza social habría que efectivamente abrir nuevos mercados sus tipologías e industrias ligeras con buscar la reconversión de la industria armamentista aficiones valientes también claro

Voz 5 33:13 María también tomó la decisión de prescindir de la energía nuclear y aquí nos está costando por muchos gobiernos en fin que lo prometan

Voz 1727 33:20 decisiones valientes nueve XXXIII ocho XXXIII en Canarias Manuela Carmena se va a presentar a la reelección de la alcaldía lo supimos ayer por el país lo va a anunciar ella en rueda de prensa formalmente esta mañana llevábamos meses esperando el sí o no de la alcaldesa si optará de nuevo pero al frente de una agrupación de electores quiere margen de maniobra Carmena parece obvio no para formar para no vincularse sólo un partido que dicen en Podemos porque Manuela Carmena llegó a la Alcaldía de la mano gracias a Podemos en aunque fue bajo el paraguas de Ahora Madrid es Podemos el partido que estuvo ahí alentando esa candidatura pues formalmente está muy contento sólo han dicho en público y en privado todos aunque la fórmula de la alcaldesa o vía mente provoca una negociación porque en una agrupación de electos les

Voz 5 34:11 va gente

Voz 1727 34:13 muchos partidos va a gente sin estar afiliado a un partido podemos hemos de suponer que quiere colocar a muchos de los suyos Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 34:21 buenos días Iglesias dicen fuentes de su entorno está satisfecho con que Carmena repita pero es un hecho que las condiciones de la alcaldesa no son el escenario que podemos había diseñado a finales de julio la formación morada Izquierda Unida pactaban presentarse al Ayuntamiento en coalición electoral con listas conformadas mediante primarias abiertas proporcionales y plurales así que en realidad la decisión de Carmena es un puñetazo en la mesa ante el que Iglesias tiene difícil rechistar no tiene entre el dad mucha alternativa el líder de Podemos la dependencia de la figura de la alcaldesa que tiene el partido la ausencia de un plan B y el efecto que Madrid ciudad puede tener en la candidatura de Íñigo Errejón en la Comunidad hace que Iglesias no pueda apretar todo lo que originalmente pretendía alta regidor hay que tenga además que estar satisfecho con que Carmena haya dado un paso al frente los esfuerzos de la formación morada se centrarán ahora en tratar de conseguir que Carmina acepten su lista de confianza el mayor número de nombres de Podemos Iglesias descuenta por ejemplo que conseguirá que Carmena integre en su lista como número dos al ex Jemad Julio Rodríguez que secretario general de Podemos Madrid y muy próximo a Pablo Iglesias

Voz 1727 35:22 de lejos en qué posición queda Podemos con esta decisión de la alcaldesa pues

Voz 1027 35:26 mala posición en mala posición porque no hay primarias y en segundo lugar porque Podemos se va diluir en una agrupación de electores veremos a ver en la negociación que pueda tener Carmena con los dirigentes de Podemos como coloca lo que hoy es Ganemos Podemos en en el Ahora Madrid yo creo que es un golpe para para Podemos lo mismo que ha sido un golpe para Podemos la el abandono de Xavi Domènech en en Cataluña también la rebelión entre comillas de Podemos en en Andalucía eh hay una situación de otras confluencias pues muy centrifugadora

Voz 1727 36:13 esto de las políticas del núcleo duro

Voz 1027 36:16 lo de Podemos yo creo que el único que está verdaderamente contento por no decir que encantado de la decisión de lo que conlleva la decisión de Carmena es Íñigo Errejón

Voz 1727 36:26 escucharlo

Voz 4 36:27 la buenísima noticia Carmena para mí no es sólo un referente político es un referente moral y personal y por tanto que repita creo que hoy hace me pierdo Máis el madrileño mismo creo podría ya sé que mucha gente tuviera ganas o tenga ganas de poderla de poder la bota

Voz 1727 36:40 creo no equivocarme pero es el único dirigente que que hecho declaraciones públicas no declaraciones a los medios sobre la noticia de Carmena Antón sí

Voz 0199 36:48 bueno yo creo que es mala noticia sobre todo para los que no son Podemos que Manuela Carmena aseguró la presentar porque es evidentemente un activo electoral y tiene muchas posibilidades de revalidar un ayuda siento que todo el mundo quiere entonces me parece que a lo mejor una mala noticia para Podemos pero sobre todo una mala noticia para el PP para Ciudadanos para el Partido Socialista que van a tener frente a una candidata que tiene enormes posibilidades de revalidar una victoria electoral que sería muy importante a partir de ahí bueno pues habrá que ver cómo os a conformar las listas habrá que ver hasta qué punto Podemos consigo o no los colocar a la gente que realmente quiere colocar en esas listas pero me parece que sobre todo es una buenísima noticia para la actual mayoría que gobierna de Madrid muy mala noticia para sus oponentes pasos

Voz 1727 37:33 igual a ver qué hace el PSOE no en ésta

Voz 5 37:36 en esta coyuntura porque su secreto

Voz 1727 37:38 doce es que en el PSOE incluso el presidente del Gobierno considera una buena noticia que se presenta

Voz 7 37:42 para Manuela Carmena Lola

Voz 5 37:45 bueno es que además el tándem Carmena Errejón es muy potente no

Voz 15 37:48 bien a eso a su en Madrid en toda la Comunidad ahí en la ciudad de Madrid eleva

Voz 5 37:52 le va a restar potencial yo creo que que sí sí Carmena hecho esto no conozco mucho las interioridades de de del Ayuntamiento de Madrid pero me imagino que es porque le han hecho la vida bastante imposible en este Tour pues no sé si eso ocurrido en Podemos debería haber una reflexión interna de porque su principal activo electoral en estos momentos prácticamente en toda España porque no el caso de Pablo Iglesias profundo de unas valoraciones bastante bajas en la SER encuestas sí por qué ocurre eso porque no han facilitado porque Podemos no ha conseguido que Carmena se sienta a gusto ir y siendo pues su principal activo electoral siendo un cartel inmejorable ir sin tener tampoco ninguna alternativa no yo

Voz 0199 38:46 sinceramente más allá de los problemas que efectivamente hubo todavía de Valverde dentro de Carmen lo que hace cualquier político cuando se usaron una posición fuerte y cuando sabe que él es el gran activo electoral que es rodearse de un equipo de su confianza con independencia de las siglas yo creo que no responde tanto a las dinámicas de crisis y de descoordinación que pudo haber habido habido en la leyenda en el Ayuntamiento de Madrid sino a una estrategia lógica de cualquier líder político que sabe que afronta unas elecciones en unas condiciones mucho mejores a las de hace cuatro años que pasé cuatro años podemos era Manuela Carmena necesitaba a Podemos hoy a meses de las elecciones es Podemos que necesitamos a Carmena Carmena pone sus condiciones como haría cualquier líder político

Voz 1027 39:32 pero como ciudadano de Madrid quiere site si Antón en eso creo que tiene razón es decir antes Manuela Carmena necesitaba podemos ahora podemos necesita Manuela Carmena pero dicho esto Manuela Carmena si corre no sé si tiene esa potencia extraordinaria electoral que que le atribuye es porque porque la rémora el lastre que ha tenido a Manuela Carmena ha sido su equipo un equipo que le ha venido impone

Voz 1727 40:02 del que no historia

Voz 1027 40:04 ahora porque no es el momento pero podríamos verlo cuantas personas eminente eso prominentes de su equipo procedentes de las distintas facciones de Ahora Madrid han ido cayendo una tras otra por qué por qué se han enfrentado a la alcaldesa o porque han cometido digamos tres de de bulto que han lastrado al a la a la alcaldesa alcaldesa tomó una decisión si no es es un ultimátum el que le dio hace muy poco tiempo si no es en determinadas circunstancias yo Manuela Carmena no repito busquen si ustedes la vida

Voz 4 40:40 ya eh descoordinación en cualquier líder en bueno

Voz 1027 40:43 claro pero es que la posición en una persona independiente hijos setenta y cuatro años no es tan fácil encontrar una

Voz 0199 40:49 pero es decir por las circunstancias políticas en persona desde Carmena que

Voz 1727 40:53 lo va de pueblos bueno eso podemos va a padecer mucho porque Podemos no se puede permitir un poner en riesgo el único poder institucional claro corriendo por eso lo quienes quieran a la ganadería de ninguna manera podía ponerlo en riesgo o nueve cuarenta y uno ocho y cuarenta y uno en Canarias

Voz 1727 44:27 son las diez menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias hoy se inaugura el año judicial un acto solemne que preside al Rey y que abre un calendario cargado de juicios muy importantes entre otros y que los políticos independentistas que protagonizaron los hechos pero el otoño pasado pero venimos también de un año judicial en el que en España sea cuestionado intensamente algunas decisiones de la Justicia en relación con las mujeres el caso la manada por ejemplo es el más paradigmático en el acto de hoy tendremos una ministra de Justicia una fiscal general la presidenta del Tribunal de Cuentas la presidenta por primera vez una mujer también del Consejo de Estado pero ojo la foto la imagen final es la misma del año pasado el Rey en el centro y media docena de hombres a su derecha media docena de hombres a su izquierda que son el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial los presidentes de Sala del alto tribunal así que las mujeres ocupan sitios que no ocupaban pero la paridad en la Justicia está lejos muy lejos todavía Javier Álvarez

Voz 0689 45:30 la inauguración del año judicial prepara una instantánea deseada y conseguida por las mujeres en la judicatura cuatro mujeres dirigen hoy las instituciones judiciales clave en nuestro país Ministerio de Justicia Fiscalía General Tribunal de Cuentas y Consejo de Estado pero todavía falta mucho para la paridad algo que parece estar cambiando no obstante y alcanzar la paridad sigue siendo un objetivo de todos los colectivos en especial de la Asociación Mujeres Juristas como explica Esther Castanesa magistrada en Cantabria

Voz 23 45:55 parece que está cambiando y espero que esté cambiando pero de todos modos tiene que cambiar muchísimo para dejar atrás la imagen que también últimamente parece que es muy famosa de la Justicia del machismo es más alargado

Voz 0689 46:08 la asociación cree que el cambio es urgente y advierte que quizá estamos equivocados en la apreciación de su trabajo

Voz 23 46:14 que la justicia es machistas porque la sociedad es machista entonces es necesario pero son a comprender que o bien tienen que lleva esta carga eh a minar o que nosotros a llevar este tipo de carga somos más dinámica en el mismo currículum a lo mejor aportamos más a la justicia

Voz 0689 46:28 el calendario se inaugura convulso plagado de juicios condenas leyes y nombramientos quizá entre ellos tendremos para final de año una presidenta del Tribunal Supremo

Voz 1727 46:37 veremos Gloria Poyatos es presidenta de la Asociación de Mujeres juezas te España imagin Estrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias señera Poyatos buenos días

Voz 24 46:47 hola buenos días de las oposiciones salen

Voz 1727 46:50 más juezas que jueces que falla después en el proceso de selección para los órganos colegiados para las audiencias provinciales los tribunales superiores el Supremo el Consejo General hay altas dosis de discrecionalidad en las elecciones posteriores

Voz 24 47:07 yo considero que sí que hay altas dosis de discrecionalidad y lo que es peor existe todavía la presencia de un estereotipo un viejo estereotipo que por fin conseguimos excluir de las leyes pero siguen estando en las personas que es el el prejuicio de la inferioridad intelectual de las juezas en este caso que desde nuestro punto de vista son también discriminadas en el acceso a la cúpula de la de la justicia sobre todo teniendo en cuenta que actualmente somos el cincuenta y tres por ciento de la carrera en una franja inferior de cincuenta y un años somos el sesenta y dos por ciento

Voz 1727 47:42 en el Congreso de los Diputados en el Gobierno ya casi en todos los partidos políticos Se aspira casi se consigue la paridad y sin embargo la justicia española la igualdad penetran mucho más lentamente que los demás poderes del Estado porqué

Voz 24 48:00 bueno porque siempre el derecho se ha resistido más a la integración de los criterios igualitarios esta foto que la que aludían ustedes que no es la foto de una asociación privada es la foto de uno de los poderes del Estado español

Voz 1027 48:14 es un lamentable símbolo de desigualdad dentro de la

Voz 24 48:16 judicatura que redunda negativamente en la calidad de la justicia porque excluye la integración de las experiencias femeninas el talento no hay femenino por ello la la ONU ya en dos mil quince en un a ningún grupo de trabajo y un informe que realizó en junio del dos mil quince recomendó efusivamente al Estado español que dentro de la al poder judicial se integraran acciones positivas para lograr ese equilibrio porque claro quiénes están en la cúpula marcan la jurisprudencia Iza jurisprudencia vinculante para todos los jueces y las juezas si tenemos en total de cerca de ochenta y cinco personas que integran el Tribunal Supremo solamente catorce son mujeres es obvio que estáis cumpliendo una jurisprudencia de espaldas a la integración de las experiencias y la mirada femenina de las normas y a su interpretación

Voz 1727 49:07 pues vamos para terminar con algo muy concreto el cuatro de diciembre termina el mandato de Carlos Lesmes que es el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que yo sepa hay cuatro mujeres en condiciones de sustituirlo no sé si hay más Encarnación Roca Lourdes harás TI María Luisa Balaguer y Anna Ferrer carreras sólidas respetabilísima juristas posibilidades reales de que una de ellas llegue a la cúpula del poder judicial en España

Voz 24 49:33 todas disponen de un currículum importantísimo una experiencia una formación sólida por tanto son candidatas perfectas para ese puesto pero es que además hace ya cuarenta años de Constitución y uno de los valores superiores que se establece en la Constitución es la igualdad por honestidad al constitucional

Voz 1027 49:55 qué gracia debieran estar

Voz 24 49:57 año a acabar con esa ha foto lamentable propiedad de otros siglos en la que sólo habita nombres ir por fin es decir una mujer presidenta del Consejo General del Poder Judicial nosotras lo esperamos desde mi punto de vista toda la sociedad lo espera porque la Justicia debe ser una tarea en la que se reconozcan derechos una tarea en la que se equilibre con equidad pero sobre todo una tarea que sea representativa de la ha completado una sociedad formada por hombres y mujeres

Voz 1727 50:27 Gloria Poyatos gracias por estar en la SER muy buenos días

Voz 3 50:30 buenos días gracias a ustedes

Voz 3 51:16 el mejor comparador de la historia