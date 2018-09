Hoy por Hoy (10/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:08 Pablo Casado evita exigir responsabilidades a la ministra Carmen Montón por las supuestas irregularidades que ella habría cometido en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos el presidente del PP cuyos estudios en esa misma universidad también está bajo sospecha asegura que no va a dar por hecho la culpabilidad de Montoya

Voz 3 00:27 casado en Telecinco no voy a hacer lo que hicieron ellos comen yo confío en las implicaciones que quedé yo confío en que en un Estado de derecho antes que demostrar tu inocencia tiene que demostrar tu culpabilidad

Voz 1673 00:40 Podemos considera que si la ministra monto

Voz 4 00:43 no da explicaciones suficientes debe dimitir Antonio Martín buenos días

Voz 1259 00:47 buenos días Pepa así primera reacción de la formación morada

Voz 1673 00:49 desde que la propia montón comparezca esta mañana para dar esas explicaciones informa Mariela Rubio

Voz 1450 00:54 así es es la primera reacción que llega desde Podemos la investigación del diario es rigurosa muy detallada escribe Pablo Echenique el número dos de la formación las irregularidades en el máster de la ministra Carmen Montón son muy numerosas y preocupantes si no despeja todas las dudas respecto de haber recibido un trato de favor debería dimitir es lo que escribe Pablo Echenique así el número dos de la formación morada apunta cuál será la posición del partido que en Podemos no van a ponérselo fácil a Pedro Sánchez con este asunto a pesar de la sintonía mostrada en las últimas semanas entre el Gobierno y la formación morada

Voz 1673 01:25 más cosas uno de los ex dirigentes catalanes que está en prisión Raül Romeva considera en una conversación con la SER que no es posible dialogar con el Gobierno mientras él y otros sigan encarcelados Romeva aseguran esa entrevista que además no hay división entre los encarcelados sean de Esquerra o del entorno de Carles Puigdemont Barcelona Pablo Tallón Romero admite que la solución al conflicto catalán serán necesariamente negociada reclama Sánchez que concrete su oferta pero advierte que no se puede pretender tener éxito en estas negociaciones mientras haya lo que la definido como rehenes políticos el ex conseller defiende que no ninguno de los encarcelados cometió delito alguno porque dice la convocatoria de un referéndum no está penada la legislación española porque la declaración de independencia sólo fue dice él una declaración de intenciones que todo el mundo vio que no llegó a implementarse de hecho asegura que hay consenso entre todos los presos y que ninguno de ellos piensa pactar con la fiscalía o aceptar rebajas de pena porque sería tanto dice como admitir que hace un año delinquir con el también ex eurodiputado minimiza las discrepancias estratégicas que existen entre Esquerra y el entorno de Puigdemont las atribuye a las nación compleja y excepcional recuerda que si la CUP se presentaron a las elecciones en listas separadas y no pasó nada la ministra de Defensa Margarita Robles asegura que esta tarde va a aclarar su posición sobre los contratos militares con Arabia Saudí Robben Robles no se explica dice quién tiene interés en confundir a los trabajadores de Navantia

Voz 1673 02:58 tranquilidad mucha tranquilidad D c3 tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 0138 03:04 cadena SER Madrid la alcaldesa de la capital Manuela Carmena se reúne esta mañana con su equipo de confianza antes de la rueda de prensa en la que a partir de las doce anunciará su decisión de repetir como candidata un anuncio que ha provocado ya las primeras reacciones de los críticos de Ahora Madrid Enrique García el concejal Pablo

Voz 0464 03:21 ha escrito en Twitter Bienvenida la monarquía municipalista de Madrid los representantes de Izquierda Unida Sánchez Mato o Mauricio Valiente recuerdan a la alcaldesa que la estabilidad de una pirámide se garantiza sentando las sobre la base Hinault sobre el vértice rumiar C recuerda que fue la lucha de los movimientos sociales la que permitió desalojar al PP de las instituciones estos concejales que se han desmarcado de proyectos como la Operación Chamartín teme que Carmena quiera sortear unas primarias y que ponga en riesgo el proyecto municipalista de unidad popular un proyecto con el que podemos Ganemos Izquierda Unida Equo concurrieron a las elecciones hace cuatro años algunos de ellos son los que podrían quedarse fuera de los planes de futuro de Carmen

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

hoy por hoy con Toni Garrido

bueno pues otro día movidito buenos días lunes y quien veré vamos con el programa pero si hubiera cualquier última hora ustedes no se preocupen que van a poder seguir no siempre la Cadena SER comienza una nueva semana esté estos últimos días hemos visto imágenes tremendas la lluvia llegó y lo hizo con fuerza qué desastre quién lo va a parar dice la señora la fuerza de la naturaleza en ocasiones nos pone en nuestro sitio cómo decirlo en el Ronald Reagan las peores ocho palabras que uno puede escuchar son hola somos el Gobierno venimos a ayudar en fin es curioso estos días a prensa recuerda que hace ya diez años de la caída de Lehman Brothers lo que supuso según especialistas el inicio de la crisis económica insisten en ello como si la sociedad española para recordar que está en recesión tuviera que leer las efemérides los extractos bancarios pero en fin hablemos de lo importante ganó España en su primer partido de la liga de las naciones que es el nombre de esa nueva competición deportiva de luego les explicaremos pero parece sacado de un cómic de Marvel quizá debamos seguir ese ejemplo y actualizar el nombre de viejas instituciones ejemplo al Ministerio de Justicia todo lo referido a los juzgados a los jueces podríamos llamarlo La Liga de la Justicia o al Ministerio de Asuntos Exteriores la patrulla Teri eh muy malo en fin todo sea por el marque tiene en cualquier caso el unos segundos vamos abrir el libro de las malas decisiones atentos es un libro donde notaremos las peores decisiones de la semana y lo haremos con Pepe Navarro libro de las malas decisiones deberíamos tener todos es el libro pongo un ejemplo hace unos días en un programa de radio

está claro que el fundador de Tesla el hombre que quiere hacernos viajar al espacio el millonario Elon más daba un par de caladas a un porro de marihuana el acto controvertido derivó en la dimisión de algunos de sus ejecutivos la pérdida del ocho por ciento del valor de Tesla en Bolsa esta compañía está valorada en más de sesenta mil millones por lo que el porro joint canuto PETA Piti de la risa o como quieran llamarlo le ha costado a él un más sus accionistas cuatro mil ochocientos millones de dólares hablamos del PETA más caro de la historia y no sabemos si subió con eso abriremos el libro de las malas decisiones lo haremos con Pepe Navarro en unos segundos pero antes

Voz 1995 08:25 aquí no formamos esta música e insisto me gusta mucho pero para hablar del tema serio si no vale que legiones en en Suecia así es para el más allá de los los políticos es una hace que su resulta muy sueco el patio si para para a mí los los moderados los pues en cambio pues los Pedra han quedado en segundo lugar que debían haber hecho para ganar ser más moderadas y puede puede ser tú sabes que la nombre histórico de este partido a partido del derecho claro es que esa es la segunda cuestión se llevaban eran partida de la derecha se llamaba se dijeron uf esto no es muy popular espía o el partido de la de San no es popular no que cambiará el nombre a partido moderado de manera que los que han quedado en tercer lugar son los Ultra moderado ultra votación así la política da un poco el todas a a los títulos los nombres así como son normal que aquí todo en España es todo claro

Voz 12 09:22 yo no hay vino aquí no le va nada

buenos días

hola qué tal va la diana pues aquí estamos de nuevo para los a septiembre cada cual tiene su truquitos para que la vuelta de vacaciones sea suave y poder emprender nuevos proyectos y si no tienes ninguno te ayudamos a cumplirlos

Voz 1728 12:22 me lo dices tú que no hay bolas que cae pero bueno de de prepararlas las orientaciones cada vez más más afinadas respecto a mi personalidad y tienes tienes muy esta cueva tiene mucho el que juegue joder y podemos ir a la parte de la cueva más recogida no depende de mí depende de la bola la

Voz 1995 12:47 oye PP tú has tomado abrimos contigo este libro de las malas decisiones tú has tomado muchas malas decisiones en tu vida

Voz 1728 12:55 digamos que después han resultado hechos que no funcionaron bien no crear mete cuando se toma de decisión importante ese medita después si no funciona nadie te puede demostrar que lo contrario hubiese ido mejor claramente en una decisión lo más importante no es la toman la decisión sino la gestión de la decisión yo recuerdo algunas decisiones muy importantes que tomado medida que las he meditado muy bien después por circunstancias me he equivocado por ejemplo cuando yo dijo Telecinco y Antena tres hice de Telecinco era casi una locura porque pues porque porque estaba todo bien ganamos mucho dinero tenemos mucha audiencia había mucho éxito y demás pero ocurrieron cosas que determinaron que teníamos que irnos ahí estamos no sólo yo sino un par de personas más si íbamos a aceptar una oferta de Antena tres si pensamos que ya que a Telecinco había dado el paso que había dado haciendo un planteamiento eh medio kafkiano e debíamos de daré paso dieron hacia hacia Antena tres porque sino es posible que si ahora admitían porque decíamos que no seamos admitían nuestras propuestas después le dice la vuelta non total que decidimos después de meditarlo varios días tres personas que nos íbamos la veta la decisión fue EFE tomada se sopesó todo lo económico lo profesional y lo personal etcétera pero resulta cuando llegamos Asensio vende Antena tres

Voz 1995 14:25 a Telefónica quién esperaba ese golpe entonces aquello se convirtió en una a la decisión eso era una mala decisión pero

Voz 1728 14:33 la decisión estaba bien tomada lo malo es cómo la gestionamos o los factores que aparecen más tarde para que el la decisión sopesado se convierta en una mala no decisión sino en una situación catastrófica que fueron es icono

Voz 0231 14:48 se valora una decisión en el momento o con el paso del tiempo nos dice que no

Voz 1995 14:53 las imágenes yo que yo creo que sí

Voz 1728 14:56 tiempo el que te dice si ha sido buena o mala pero también no hay que olvidar una cosa no se ha tomado una mala decisión es muy posible que la contraria

Voz 1995 15:04 la edición que hubiese sido la opuesta nadie

Voz 1728 15:06 pude demostrar arte que aquello hubiese sido mejor

Voz 1995 15:09 en Croacia ayer es yo te voy a poner un ejemplo y no debe Ucranía sino tú crees que lo que hemos contado de lo más que con ese porro más caro de la historia cuatro mil ochocientos millones de dólares por el momentos habría costado al dueño de Tesla al fundador de la compañía Aerospace que nos lleva hasta el espacio tú crees que eso puede ser una buena decisión después

Voz 1728 15:29 lo del por bonos del porro yo creo que se ha exagerado mucho muchísimo ha visto el vídeo pero vamos a escuchar

Voz 1995 15:34 terminan vamos a escuchar fragmentos un programa de un tipo muy peculiar Se llama churros Yanes cómico ex deportista eh peleaba en la web CC ADS pasear esas artes marciales con lo cual tiene Jerez derechistas sexto día era grande diré que bueno eso es lo que ocurría en ese en las una entrevista de dos horas y media y este es el fragmento donde lo más que el muy millonario pue dice venga que regule más en inglés lo dice

Voz 1259 16:01 eso es un porro cigarro no es marihuana dentro del tour alguna vez las pruebas si cree que una vez lo probé venga ya aquí probablemente no puedas por los accionistas me entiendes bueno pero es legal totalmente legal venga esto cómo funciona la gente molesta contigo Se hacer determinadas cosas ahí dentro hay tabaco y marihuana la combinación de tabaco y marihuana es maravillosa encendido primero por Charlie Murphy Renzi vendido por David Chapel vamos allá más whisky

Voz 1995 16:25 no hay le has dado pues nada de lo mismo tenemos la hora

Voz 1728 16:33 para animar a los Weiss que les invita

Voz 1995 16:36 nos van a estar mucho más felices

Voz 1728 16:38 tú crees que eso puede ser una buena decisión en naturalmente que el resultado no es mala decisión de cualquier forma yo creo que no hay ningún problema salvo que el problema de Tesla va a ser la producción de los coches no él que ella haya tomado marihuana ni mucho menos yo creo que además se ha exagerado en el minuto uno cuarenta y cinco euros y media le ofrece un vaso de whisky que toma whisky después le da un porro de suelen en mitad de un de una charla donde es lo devuelve y además el lo que hice es es legal no es legal es legal todo se puede hacer naturalmente E incluso le advierte que cuidado con los accionistas no posiblemente hubiese pasado como un elemento e intrascendente pero seguro que hay unos intereses detrás que que quieren que que ahí pase algo sobre todo yo supongo que no tiene un señor con ese poder ese dinero y ese éxito seguro que tiene muchos enemigos que están al he hecho para intentar sacarle provecho a cualquier patinazo un hombre también dado apearse patinazos públicos patinazos algunos aparentes aparentes el de Tailandia así sí que fue un patinazo lo de llamar pedófilo

Voz 1995 17:41 allí se

Voz 1728 17:42 ese ese pasó unos pueblos quiso hacer una broma se le fue se le fue la mano es sobre todo el vocabulario pero es un hombre muy dado

Voz 1995 17:49 a los medios públicos

Voz 1728 17:51 eso es casi como una estrella de

Voz 1995 17:54 el pop pero es es es muy sencillo de tiene mucha muy de sí está más a la tradición del cómic la cinematográfica ese personaje de Tony Stark uno de los grandes clubes de hecho algunos ya comparan esta entre comillas caída de lo más a uno de los capítulos donde Tony Stark ha en la École precisamente en las drogas tú como accionista la compañía estarías contento entonces encantado depende lo que ha fumado formado y los efectos

Voz 1728 18:22 pero parece que no tuvo ningún efecto de cualquier forma el dinero siempre es muy miedoso y muy prudente no entonces claro y el que pone ahí un montón de millones de tengo esto en manos de uno que fuma marihuana a pesar de ser legal en California y estamos cerca de fondo

Voz 1995 18:41 otro a Sagrera pero dicen los especialistas que esta es la mejor canción privar a la gente lo asocia a la que lo asocia pero claro es que a veces tenemos la mente muy muy mal dirigida esta es la mejor canción para curar a un bebé el ritmo del llegue a mí me lo decían esto para que el niño se duerma de reyes lo Lambert la verdad

Voz 1728 19:07 la que a mí el que no me gustaba hasta que estuve en Jamaica entonces aquella playa de amarillo hay una playa enorme debe tener kilómetros preciosa amarilla las olas van y vienen al ritmo del reggae entonces cuando estás allí entiendes

Voz 1995 19:21 hay que perfectamente resista es en esa playa de te ponen Zarzuela decida si apaga morena y una rubia pero bueno te pones tierras rápidamente

Voz 1728 19:31 la la azafata Tirso ambiente con toda la música no Yesa esta música nació allí

Voz 1995 19:35 vale voy a cambiar de tema y además tenemos a un invitado aquí extraordinario para sustentar el siguiente tema que importan más los títulos o o el talentos una pregunto porque quince grandes empresas de todo el planeta de las Reales a Apple IBM empieza no valorar de cooperación hasta ahora la la formación académica formal dicho esto estamos pendientes de esa comparecencia de la ministra de Sanidad por otro máster últimamente los más está acabando con carreras políticas que la propia corrupción que es una propia es una forma de corrupción por supuesto bueno tú crees que vimos en en el final podemos estar viendo el final de eso que se ha dado en llamar la título el PP A preguntas a mi pregunta yo era cosa así no tengo no tengo a nadie que me haga caso duro eh bueno yo creo que la la base es el talento no

Voz 1728 20:29 ya a partir de ahí el talento hay que añadirle técnica eh se aprende entonces yo por ejemplo cuando me cogía aunque deberían todos habían hecho cursos de un periódico chistes sketches prueben los señas entonces tú ahí verías el talento y la técnica después ya se lance llamamos y la técnica es una cuestión de dos o tres días pero cuando hay talento todo sigue adelante sin embargo naturalmente hay especialidades que si es imprescindible tener un un uno uno aprendizaje previo en capital de barco por ejemplo

Voz 1995 21:00 no hay procesiones que es necesario ceutí neurocirujano por ejemplo sin ir más lejos no nota lo puede sacar en y en cualquier lugar no

Voz 1728 21:09 llevamos en nuestra profesión por ejemplo digo profesión es una cuestión de talento si aprendizaje un pintor no puede ir a una universidad aprender de un pintor tiene el talento para pintar para tener a considerarle equilibrio la armonía de los espacios y después lo que aprendí la técnica de manejar los pinceles y demás no pues a mi me parece que que que eso es José Montilla por ejemplo es un señor que creo que no tenía ni el bachillerato no eso y fue presidente de la llanta Ada Colau la alcaldesa de Barcelona ha terminado la gala

Voz 1995 21:42 la carrera de Filosofía que que no es necesita

Voz 1728 21:45 yo en algunas actividades ni mucho menos eh la esa preparación que es un poco ambiguo para una cosa concreta que que es una cuestión de paro

Voz 1995 21:53 Tica casi no pues Pepe nos acompaña hoy GM Altozano te sientas de cómo youtuber GM son músicos son compositor Ia excelente yo tuve excelente youtuber muchas gracias experto en música que hace unos días os dejaba en las redes su experiencia personal con sistema educativo

Voz 9 22:09 recuerdo llegar a segundo de bachillerato y que la profesora nos dijera a ver chicos venga una matriz vamos a aprender lo que es una matricula matrices poner unos paréntesis así unos numerosas

Voz 0047 22:18 en una cuadrícula y entonces para multiplicar una matriz por otra yo a ver guarda pero que es una matriz y la respuesta invariablemente era pues

Voz 1995 22:26 nada unas paredes y con números dentro de y cauto viendo pero que te escuchamos que tú no estás muy a favor de esa de esa título insiste en la necesidad como dice Pepe en algunos sectores de tenía que tener un título

Voz 0047 22:42 hombre es que en los títulos son un sistema que es un orden que está bastante bien pensado no la idea de que tú tengas unos indicadores dados por unas instituciones de tu nivel de competencia en ciertas áreas pero lo que ha pasado ahora mismo con lo que estabas comentando de Google de que de pronto Google dice que ya no contrata a gente con títulos que ya le da igual el título se lo quiere el talento es que ellos hemos han encontrado en sus estadísticas que no hay correlación entre las buenas notas que sacara los títulos que tengas Itu Performance como trabajador en Google no hay una correlación

Voz 1995 23:14 ya hombre tiene no tiene sentido CR al final es la experiencia de la experincia Nos integrado por cinco años muy concretos yo hubiese también Pepe la gente que a los dieciséis años tiene que elegir sus padres no dejan hacerse un tatuaje pero a esa edad tiene que decidir qué va a hacer el resto de su vida esos terrible yo tengo un chaval de diecisiete años son cada vez que matizan

Voz 1728 23:34 lo que va a estudiar me entra una temblaban las piernas creo sé no la siento eh si es muy difícil porque incluso cuando ya es un poco adulto saber qué hacer con tu vida sea a veces plantea problemas muy serios imagínate un chaval a los dieciséis años pero al fin y al cabo yo creo Ohio me que que a veces los títulos son más orientativos o empezar una carrera o hacer es todo aquello es guiar por un camino a alguien para que era un momento encuentre su verdadero destino no

Voz 1995 24:06 caminos muy cerrados es decir por ejemplo

Voz 0047 24:08 España tuya directamente mientras a primero de mates o a I D

Voz 1995 24:12 esos del el quién haya hasta arriba cerrada y normalmente los sistemas

Voz 0047 24:15 en las universidades americanas no es así tú entras a primero de universidad estudias una serie de asignaturas y puedes y un montón en tu área del conocimiento y luego ya en segundo y tercero te vas concretando IVAs eligiendo un mi York eligiendo una carrera en segundo y tercero de universidad que ya tienes veinte años has visto un poco más del mundo pero con diecisiete cuando eliges y si bases Dear ya matemáticas Pato a tu vida o química Pato a tu vida o derecho mato a tu vida poco complicado

Voz 1995 24:42 eso es terrible y crees que puede cambiar el hecho de que las grandes compañías grandes corporaciones mundiales empiecen a varía su fondo seleccionar esto puede también alterar de una forma u otra cuando nosotros vamos a pedir trabajo a cualquier sitio

Voz 0047 24:57 hombre esto impone como una especie de cerilla en el culo de las universidades no en plan cambia porque estás

Voz 1995 25:03 pasado trágicos aquí cómo está todo el tema de los Masters el ejemplo de la ex ministra de que no sabíamos iba a comparecer no me parece muy afortunado Jaime pero no entiendo lo que por ejemplo

Voz 0047 25:15 sea los títulos tienen una parte buena no porque quería Cifuentes un máster lo quería para hacer un doctorado porque quería un doctorado pues para al acabar la política ser contratada como profesora de universidad no como personal de administración y servicios eso es muy distinto

Voz 1995 25:29 va a nivel laboral a nivel personal entonces eso

Voz 0047 25:32 porque la universidad considera que una persona con un doctorado está cualificada para ser profesora de una persona sin ello no pero de pronto llegan Google Apple Star Bucks Bank of America Chi le y un montón de empresas más si dicen que no que no hay correlación

Voz 1995 25:46 cientos escuchó exprés en las empresas más importantes del mundo además perdió ante nada que sea solamente Apple y Amazon juntas representarían la décima economía mundial sería el décimo país del del mundo entonces cómo va a ser horas el proceso como te imaginas silla los títulos no es la imagino que influirán pero no se lo más decisivo que es lo que nos dicen como para contratar a la gente que que es lo que van a medir muy buena pregunta

Voz 0047 26:10 ahora mismo lo que lo que te puedes encontrar cosas tan raras como que Si tú miras en internet hay un curso por ejemplo de Sebastian trunque es el tío que ha hecho los coches autónomos para Google en ese curso gratuito te enseña a programar un coche autónomo en cambio tú te vas estudia informática te vas a la universidad Itu profesor de universidad se ha tenido que estudiar lo que ha hecho es Sebastián antes de enseñarte las

Voz 1995 26:33 el intermediario es un intermediario y tú puedes ir a la

Voz 0047 26:35 primera fuente a que gratuitamente te lo explique a través de Internet Turpin

Voz 1995 26:39 tienes tiempo libre un curso de esos de de coches autónomos lo mismo del taxista

Voz 1728 26:46 podría o no de que no no digo de construir tú el coche también es verdad bueno tiempo libre me lo dices tú que tengo tiempo libre con cuatro hijos difícilmente se tiene tiempo

Voz 1995 26:55 por cierto pero bueno si quieres si quieres me lo busco en las horas de sueño la cueva digo Aíto en la Escuela Taller de la cueva todavía suena la cueva verdad sí sí sí pero vamos la vamos a la parte de suena esta es la parte más abierta de la cueva de aquí vive aquí puede construir el móvil

Voz 1728 27:14 no sé si no

Voz 1995 27:16 veo aquello aquellos murciélagos nuestro

Voz 1728 27:19 López los tengo ya controlado mil

Voz 1995 27:20 pues va que entonces tus hijos cuando te te dicen y quiere estudiar tal o cual cosa tú qué les dices

Voz 1728 27:28 pues es que no me hacen caso la mayor

Voz 1995 27:31 ha terminado la carrera me dijo que quería estudiar una de esas carreras que no

Voz 1728 27:36 entiendo Dirección de empresas y comercio internacional asegura que quiere estudia eso claro yo la conozco desde que nació como es obvio y si yo sé que es una mujer que tiene unas tendencias artísticas que tienen mucha sensibilidad que escribe muy bien qué pinta maravillosamente bien y lo único que hice fue mira debía mandar una serie de páginas web donde hay unas unas unas carreras que yo creo que te podía acoplar a tu personalidad ni las leyó

Voz 0047 28:08 eh

Voz 1728 28:09 cuando estaba ya en el último año lo estudió en Inglaterra en el cuarto en cuarto curso me llama y me dice papá no me gusta lo que hago pues si quieres estudiar otra carrera sí me gustaría digo pues ya a partir de la paga esto entonces si eres capaz de pagar de la carrera adelante ya tú eres dueño de tu destino en este instante hasta Barbate te protegía a partir de ese instante cuando ya saques el título de Licenciada a instante tú decides qué carrera que es hacer cómo lo quieres hacer y cómo te la quieres costear como ante la quieres producir y es difícil los niños y más cuando ibas con ellos que está separado es muy difícil que te hagan caso nunca no puedes ir dijo no les más o menos yo creo que mira mi yo lo que hacía pues por ejemplo pues subrayarlo y que había hecho una redacción magnífica en casa tengo cuadros de la mayor que los los enmarcaba y me los ponía a algún sitio les recordaba lo bien que pintaba pero no sirvió de nada

Voz 1995 29:04 ahora tiene seiscientos mil suscriptores veintisiete millones de vídeos vistos la vida te va bien te sonríe entrevistas a los grandes de la música mañana hoy o mañana veremos a hoy veremos hubo una entrevista con uno de los grandes clásicos de nuestro tiempo con encima tú cuando tus padres dijiste voy a dedicarme a Youtube cómo reacciona pues les costó entenderlo un poco

Voz 0047 29:26 pero les costó entenderlo porque ellos no vivían en mi mundo Samira un un ejemplo eh ahora mismo los videojuegos son la industria suelo industrial más grande que Hollywood que mueve más dinero que Hollywood de pronto el propio Hans Zimmer que le contratan para hacer bandas sonoras de videojuegos y le pagan más que en Hollywood y dice que está pasando pero claro eso desde fuera a mis padres esos cambios que están ocurriendo los cambios de las redes sociales de las plataformas digitales del mundo online no los no los viven no los ven entonces yo que llevo diez años consumiendo Youtube hay tuits viviendo agente ganándose la vida perfectamente en Estados Unidos

Voz 0231 30:01 haciendo contenido online les digo quiero hacer contenido

Voz 0047 30:03 on line y me dicen eso que es como se gana uno la vida con eso y qué estudias para hacer contenido online y la respuesta es

Voz 19 30:11 nada hace

Voz 1995 30:13 así lo vacías es que es muy interesante y Jaime es uno de los grandes de este país aparte temió por enseñar a la gente de las cosas que tú sabes y transmitir todo ese conocimiento que tú tienes desde luego has tenido muy buen camino Gemio Altozano experto en música siempre es un placer tenerte en este estudio en un abrazo

Voz 1728 30:30 durante la bolladura preguntó una pregunta

Voz 1995 30:33 de nuevo al tiempo vale vale perfecto tú no te vayas luego viajes a mí y luego ya le pregunto a ello a vale a Jaime vale seguimos en un segundo íbamos hablar de la selección española no te muevas

Voz 1995 35:46 diez y treinta y cinco minutos una hora menos en Canarias Isabel ustedes que previsto en la comparecencia de la ministra de Sanidad montón al hilo de esas publicaciones que afirman que bueno pues que su máster podría estar en la misma situación el de Pablo Casado el de Cristina Cifuentes cualquier novedad a partir de las once como saben como siempre se lo contaremos aquí en la Cadena SER Pepe sí que en la cueva no la cueva Tebas que ibas a preguntar qué te dejaba ahí

Voz 1728 36:10 cortar no sólo preguntarle hay una cosa interesante que he dicho yo creo que naturalmente a lado ser autodidacta es muy es es muy interesante empero que el que la enseñanza tiene que estar un estructura de tiene que seguir una metodología no independientemente de eso internet es muy interesante pero prueba de Internet es que cada día aparecen páginas nuevas donde se supera las las anteriores que ya eran muy buenas era preguntarle él simplemente como se buscan permanentemente o como se actualiza uno de todo lo que aparece en Internet que podía ser útil país sobre todo en el tema de la enseñanza no que a mí me interesa muchísimo este este verano yo tenía no problemas porque al final los resuelve y hay que trabajar con mi hijo porque había suspendido una asignatura que sintaxis los dos estudiamos sintaxis durante el verano nos apoyamos en Internet hubiese encantado encontrar páginas donde lo explicasen tan tan fácilmente como como el contaba no

Voz 1995 37:05 pues suele paso el recado lo de la sintaxis repáseme bueno el caso es que ahora vamos a los deportes y ahora todo el mundo sabía que Saúl eran jugar todo el mundo si ya decía yo que tenía que haber jugado el Mundial ese ese chico contamos con dos de los grandes Antón Meana muy buenos días Antonio buenos días Jordi Martí que se está haciendo unas fotos Jordi muy buenos días

Voz 0985 37:33 sí a Sonia y es que hoy habéis quedado todos

Voz 1995 37:36 se deportes para hacerse la foto oficial estás en ello

Voz 0985 37:41 estamos en ello no te puedo descubrir en qué consiste la fotografía para guardaron pocos secretos pero estamos en esta sesión de fotos momento para atender con mucho gusto hacían

Voz 1995 37:50 estáis vestidos todos todos no

Voz 0985 37:53 estamos vestidos al uso sí

Voz 1995 37:55 la quería

Voz 0985 37:56 tenga dos máximo brillo posible en de las licitaciones del equipo de deportes que son muchas

Voz 1995 38:02 y que construimos en algunos casos Antón el fin de semana no deja un partido con un golazo de Yeste

Voz 1259 38:09 primero la falta de guerra derecha terracita

Voz 32 38:11 Ava

Voz 33 38:12 el juego de los puntos más destacados

Voz 1995 38:17 mundial en la liga de las naciones que como todo mundo sabe la liga de las naciones es

Voz 0231 38:25 una competición difícil de explicar pero que divide a los diferentes equipos de Europa en grupos por categorías similares es decir España juega contra Inglaterra y Croacia que están en un nivel Francia jugó ayer ante Holanda y el otro día ante Alemania que está en un nivel son grupos de tres hilos campeones de cada grupo jugarán la fase final de la Copa de las Naciones

Voz 1995 38:45 playoff en el mes de junio en una sede

Voz 0231 38:48 debía está por determinar no sirve tampoco para mucho pero digamos que es un trofeo oficial y quita amistosos aburridos que se juegan siempre en estas fechas de septiembre octubre novia

Voz 1995 38:57 no sé la cosa es que ya no hay partidos amistosos Jordi

Voz 0985 39:00 sí yo eso para mí es una gran noticia porque los partidos amistosos nunca sabe si son en realidad una prueba de fuego no vi el otro día la victoria de España en Wembley contra Inglaterra es una victoria de prestigio es una victoria importante y realmente lo que hay que decir lo que hay que decir es que Luis Enrique ha salido al rescate de una sola yo yo en los últimos cuatro años ha acumulado desplomes él en persona jugadores como Saúl han encontrado su proyección en el campo y Antón vamos a dar esa confianza máxima Luis Enrique ha movido la convocatoria ha sacudido al once ha impregnado a la selección española de un nuevo dinamismo verticalidad presión por lo tanto yo creo Toni que son excelentes noticias a la selección española

Voz 1995 39:43 Isabel como todo el mundo sabe que tenía que estar jugando cómo es posible que nos pase esto siempre entrenará a todo el mundo sabía que lo que De Gea Si ya decíamos que era muy buen portero

Voz 0231 39:52 sí yo creo que es típico de la aficionado español no encontrar soluciones que estaban encima de la mesa y que el seleccionador anterior no fue capaz de ver yo creo que el partido fue mejor el domingo por la mañana que el sábado por la noche creo que nos levantamos pensando que España jugó mejor de lo que jugó el sábado teníamos tantas ganas de olvidar lo de Rusia que nos pareció mejor en el día hiriente recordando lo que vimos en Wembley que el partido en sí España fue mejor que Inglaterra sencillamente porque es mejor que Inglaterra porque solamente Harry Kane jugaría en España de los once que puso en Wembley y creo que hay que destacar eso a De Gea que hizo un buen partido a Saúl y luego para mí jugar con dos delanteros con aspas y con Rodrigo le da al equipo un registro distinto que poner solamente un nueve fijo con buena Costa todo el Mundial

Voz 1995 40:36 vale e la Liga la tienen ella ustedes que familiarizarse con esto de la Liga de de las naciones farsi va venir junio la bueno juntado bueno o malo porque no tiene esto con el con el ansia económica de los dirigentes del fútbol esto no esto tiene que ver con el espíritu deportivo con la lealtad al deporte con el honor con el orgullo tiene que ver con eso seguro

Voz 0985 40:58 sí seguro pero Toni Moog

Voz 11 41:01 otra cosa si queremos

Voz 0985 41:03 los tener un fútbol tan competitivo con salarios que crecen al veinte por ciento anual con monstruos que son grandes corporaciones industriales como es el Barça como el Madrid con presupuestos que rozan los mil millones de euros tenemos que acostumbrarnos a este tipo de competiciones o aventuras Toni aquí hay aventuras como la del partido que se va a jugar en Estados Unidos por lo tanto hombre Sims sin quitarle el espíritu a ocupo tenemos que ir avanzando y dando pasos en esa dirección no se va a hacer insostenible

Voz 0231 41:35 es que es importante y los oyentes de la SER se dan cuenta que desde que arrancó la temporada está Jordi vendido al dinero le vale completamente todo lo llevas está bien la nación LIC está bien ya todo vale que nos dice Tebas que hay que fichar saudíes saudí

Voz 0047 41:49 tiene que jugar en Estados Unidos lo que pase juegan

Voz 0231 41:52 a dos Unidos todo vale Jordi está literalmente entregado al dinero en este inicio de temporada deportiva dieciocho

Voz 0985 42:00 señor acuerdan Antón muy bien muy bien pero a ver si tú quieres ir pagando a sus cracks bueno ambos cracks de Madrid parece ser que no sabe exponen que Benzema

Voz 1995 42:09 qué ha pasado

Voz 0985 42:11 el gato en verano cuidado eh si el propio el propio entorno si quieres hay el corte puede sacar la cinta Antón Meana diciendo queréis unos viable porque una tercera parte de los cursos está lesionado bien pues oye cautela también señor Meana por este Real Madrid que ahora pues está eran muy pero vamos yo lo que quiero Toni el Rami tengo un poco más que precaución y encima me parece muy bien pero alcanzar rendimiento como de Messi

Voz 1995 42:37 pero el Jordi que estamos con lo de las naciones que además es van ambos hablo de las elecciones

Voz 0985 42:42 eh pero él él me ha picado con este asunto yo creo que ya es el momento también en el sacando los que van

Voz 1995 42:50 has hecho lo hacen porque no sí haces bien está bien el la Liga de me encanta el nombre de la liga de las naciones es como el que más suena tremendo su gran cómico de Cristo salido de la cueva y sí que está en un momento la cueva que nos vamos a la Vuelta Ciclista España allí qué gozada en los Lagos de Covadonga Íñigo a ver vez esta mañana está ya en Santander muy buenos días Ashton y buenas a todo así que bonitos eso la verdad es que las imágenes y la vuelta ciclista es un ejercicio extraordinario en el que vemos de pasión de ambición de deporte pero qué paisaje sea no estamos hablando palabras mayores de Lagos de Covadonga eh porque no es ni de largo el puerto más duro que hay en España por Puerto más drogas suben la vuelta pero yo creo que sí es el más bonitas un auténtico espectáculo además ayer hizo bueno relativamente Buendía a pesar de que se metió en la niebla al final pero es que había miles y miles y miles de personas en las cunetas doce kilómetros de ascensión que para mí son maravilloso sí destacaba una cosa en la retransmisión que estuve escuchando y es lo cívicos cool paradójicamente lo cívicos que nos hemos vuelto así mientras vemos como en otros lugares eso Asunción

Voz 1728 43:54 dio de Zenden pelotas de de de de

Voz 1995 43:57 de pitadas y nos hemos vuelto cívicos los aficionados al ciclismo español son gente prudente me atrevo a decir nada tiene que pero en el Tour de Francia eso es verdad donde hay muchísimo frikis frikis sino molestan la carrera pues puede disfrazarse

Voz 12 44:11 de de de cura o de

Voz 1995 44:14 no sé lo que le dé la gana porque al final bueno va a estar dando colorido y demás pero hay muchos frikis sobre todo en el Touré que molestan que incordio en los ciclistas e incluso les han llegado a tirar y eso es lo grave sí es verdad que aquí en España no hay tantos y luego el comportamiento es bastante mejor y lo que más me llama la atención Toni es que este año se ha puesto de moda una auténtica estupidez en en Francia que es ir con bengalas claro ir con bengalas al campo de fútbol está mal pero utilizarlas en el mundo del ciclismo cuando un ciclista está subiendo un puerto Il entra todo el humor en la garganta es que sea o bueno pues eso en España no ha pasado no sé si no somos muerto más cívicos hoy en Francia se han vuelto más incívicos pero la verdad es que el comportamiento los españoles es bastante mejor mucha emoción está siendo uno de las vueltas para el aficionado más emocionantes de los últimos años da una semanita abonos seis días porque esto arranca mañana aquellos jornada descanso y finaliza el domingo en Madrid la la vuelta está está absolutamente viva hay un buen número de corredores en un ramillete prácticamente de nada de uno segundos que era una crono tremenda para mañana en Torrelavega quedarnos puerta acoso males la del Balcón de Bizkaia a las dos de Andorra que Bono son un auténtico espectáculo es decir que todavía hay mucho terreno mucho recorrido y muy poco segundo favoritos y eso es bueno no que que la la Vuelta llegue vivo hasta el final estoy todo el estudio descansó Íñigo Marquínez compañero te seguimos escuchando un abrazo muy grande un abrazo para todos hasta luego Jordi vuelve a las fotos a ver si a hacer la foto como dice mi madre la mejor burra sin mantas a la a la foto que te sacan de Antón no estas en la foto que pasa pues no me hayan convocado

Voz 0231 45:51 sí ha admitido pero que ya con Jordi era suficientes

Voz 1995 45:54 no es su mensaje subliminal que te quieren dar creo no pero voy a confirmar la hora y además es mejor ya parece mejor llamaré yo es un abrazo muy grande en este la semana que viene un abrazo muy fuerte a vosotros allí un abrazo muy grande PP ya tenemos que salir del acuerdo porque te voy llevar hasta Covadonga porque este fin de semana parte de la Vuelta Ciclista a algo muy interesante en Covadonga la puesta de largo de Leonor

