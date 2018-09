Hoy por Hoy (10/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 a las once las diez en Canarias

Voz 1762 00:07 Antonio Martín muy buenos días buenos días Toni la directora del Máster que acusó la ministra Carmen Montón en la Universidad Rey Juan Carlos asegura que no se ha detectado ninguna irregularidad en esos estudios lo ha dicho Laura Nuño a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla donde estaba citado a declarar esta mañana por el caso del Master de Cristina Cifuentes mientras tanto montón va a comparecer en unos minutos en el Ministerio de Sanidad Cola ayuda técnica de Julio Hernández informa ya desde allí Mariola logrando buenos días

Voz 0259 00:32 buenos días Antonio estamos esperando a que comparezca a que aparezca la ministra montón para esa comparecencia en esta rueda de prensa multitudinaria hemos tenido que hacer cola en el control de seguridad diez minutos esperando para que os hagáis una idea montón dará explicaciones sobre esas supuestas irregularidades en el máster de género de la Rey Juan Carlos dos irregularidades que ella niega como nos avanzó a primera hora de la mañana aquí en la SER también niega que recibiese trato de favor para aprobar el Master a pesar de que no curso seis de las dos asignaturas se matriculó fuera de plazo no trato con los profesores a todo esto tendrá que responder a todo esto y a mucho más tendrá que responder la ministra montón que ya ha hablado con el presidente Sánchez Illa vicepresidenta Calvo como también Nos avanzó primera hora de la mañana aquí en la Cadena Ser añadía que no veía motivos para dimitir en Moncloa desde luego van a seguir muy de cerca las aclaraciones y explicaciones de la ministra

las diez Mariola a esta hora Además el presidente del Gobierno

Voz 1762 01:34 ministra de Educación están reunidos con los agentes sociales en Moncloa sobre la mesa está la necesidad de llegar a acuerdos para impulsar la formación profesional y adecuar la mejor a la demanda del mercado laboral amplía Rafa Bernardo la ministra de Educación y Formación Profesional ya había adelantado en otras ocasiones que en opinión del Gobierno la FP ha de ser estratégica para la mejora de la competitividad ya avanzado que quiere entre otras cosas crear un nuevo catálogo de cursos buscar la manera de vincular mejor esta formación con las políticas de empleo y las necesidades productivas y revisar la FP Dual la que combina trabajo y formación en la empresa que ha funcionado muy bien en Alemania pero en los seis años que lleva en marcha en España no ha conseguido arraigar algo para lo que ha dicho quiere contar con los agentes sociales que a su vez quieren tener un papel protagonista en el diseño y planificación del sistema entre los retos cerrar la brecha de titulados en FP entre España y la media europea que es de trece puntos y hacer el sistema más homogéneo territorialmente y administrativamente coordinando las dos grandes patas del sistema la que depende de educación ligada con la formación para el empleo y en una horas inaugura el año judicial un acto en el que el Rey Felipe va a estar rodeado mayoritariamente por hombres que conforman la cúpula de la magistratura

esta mañana hemos hablado en Hoy por hoy con Gloria apoyar

Voz 1762 02:36 estos presidenta de la Asociación de Mujeres juezas de España quien considera que el poder judicial debería adaptarse a los tiempos y estar encabezado por una mujer

Voz 0277 02:44 debieran este año a acabar con esa ha

Voz 1640 02:47 Porto lamentable propiedad de otro siglo

Voz 0277 02:50 en la que sólo habita nombres ir por fin es designa una mujer presidenta del Consejo General del Poder Judicial existe todavía el prejuicio de la inferioridad intelectual de las juezas en este caso que desde nuestro punto de vista son también discriminadas en el acceso a la cúpula de la de la justicia

Estados y hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 06:21 pero esa esa veneración

Voz 7 06:23 sido constante que es un poco

Voz 1506 06:26 pero bueno qué quieres que te diga hay veces

Voz 4 06:28 que hay tanta falta de respeto Chuck es su lo decide con qué

Voz 1995 06:32 que el caso

Voz 8 06:35 eres la gran dama de la interpretación la gran actriz nada

Voz 1995 06:38 que sufre nadie sufren España como sufre ya es verdad y es es muy pesados

Voz 1506 06:48 no no de verdad sinceramente Toledo sea la la recompensa mayor para un artista en general es que el público le quiero darles mi de les sienta no es decir que uno trabaja para compensar digamos muchas carencias no y también para que para que la gente les te sienta te te te comprenda en todo caso te admire pues de una manera muy simple que es lo hace bien hace bien su trabajo

Voz 1995 07:15 su discurso porque la suya suyos un oficio donde el ego es fundamental porque si negó o no o no

Voz 4 07:21 bueno eso te iba a decir que legos bueno pues siempre que lo sepa el superego

Voz 1995 07:28 el el celebrarla pero usted quiere olvidarse de usted para interpretar la vida de otro bazas de la película que viene a presentarnos decía de un ejercicio extraordinario de ser alguien muy distinto a quién creemos que es usted pero eso tampoco encuentra sentido firme olvido de mí misma para interpretar a otra recordando que soy yo mi ego está encima de la mesa no no sé si la pregunta no lo has hecho fatal fatal pero pero usted como es la gran Marisa Paredes

Voz 4 07:59 este bueno no yo creo que he estado bien no que me has dicho a ves que no era

Voz 1995 08:06 la meritocracia y los reconocimientos también

Voz 1506 08:10 elegirán a una sí si estaban en esta en están francamente bien pero insisto en que a mí lo que me gusta es que bueno me gusta eso me gusta que me quiera los compañeros figúrate qué hermosura pero también es cierto que que si públicos no bueno pues eso no no le cautivas en definitiva pues es o buenos banal sino que hace falta llegar a la gente y para llegar a su falta darle el alma no

Voz 1995 08:37 hace una semana presentó la programación de la cadena ser ese estudio estaban aquí la rutilante antes estrellas de este sacrosanto lugar yo les pregunta Oye cuál es nuestro primer recuerdo de la radio pues me parece que el primer recuerdo de de de la profesión de uno de lo que va a hacer el resto subida es determinante sin duda cuál es el primer recuerdo que tiene Marisa Paredes de de un escenario de un cine cuál es su primer recuerdo asociado a tu profesión

Voz 1506 09:03 mira yo además ha dicho alguna vez a la radio le debo mucho porque hay esa parte digamos en aquel momento mucho más de que el folclore en el sentido en definitiva a la canción española el flamenco etcétera etcétera me emocionaba muchísimo yo me pasaba cada vez que hoy a la radio me ponía interpretar la canción que fuera de Conchita Piquer de no sé de Lola Flores de era como parte de un vuelo te me cultura en definitiva si se entonces yo recuerdo cómo mi madre compró una radio a plazos naturalmente digo en aquel momento figurase Telephone que él me acuerdo

Voz 1995 09:42 decir aunque a él son amargas eh

Voz 1506 09:45 de pequeñito pequeñita si blanca muy mona y me sentí la mujer más feliz del mundo bueno la niña Masolivera al mundo porque piense ahora lo tengo todo conmigo porque antes yo a la radio por el por el patio donde otras vecinas tenían radio oí yo lo oía no realmente te juro fue el primer digamos contacto dramático no con la radio etcétera etcétera y a partir de ahí bueno me es también la primera vez que vive una función de teatro no era una función con Pepe Bódalo Ascó en el teatro Reina Victoria ellos aquellos los sentía aquello yo dije esto

Voz 1995 10:21 esto es lo que quiero hacer teatro de la le ha costado llegar hasta Madrid levantado en este Madrid se habla del avisado

Voz 1506 10:29 sí sí bueno a mí me ha cambiado mucho esta ciudad sí ha cambiado para bien eh quiero decir se pongan como se pongan los que no les guste a mi me parece que Carmena está haciendo una labor fantástica que va a dejar de Madrid

Voz 1995 10:40 pero volviendo a eso de la veneración mucha gente que cuestiona se presentará ahora a las doce una rueda de anunciar que se va a presentar de nuevo en esa agrupación de electores tendrá setenta y seis años cuando sólo a presentar un mandato de cuatro gente que precisamente cuestiona eso no la edad si es un elemento determinante para poder ejercer un cargo de ese tipo

Voz 1506 10:59 mire a mí me parece tremendo que sea la edad lo que bueno Lope cuestiona o lo que en definitiva da o no da las facultades a una persona no a mi me parece que las personas mayores en general tienen una experiencia de la vida de una experiencia profesional y una experiencia de tantas cosas qué le parece que su aporta mucho valor añadido en Lugo eso es eso es que había para ese tremendo me parece tremendo que dejó eso pues eso que la gente decida que a partir de una cierta edad ya no valen cuando en la mayoría de las veces esa gente vale mucho más que la gente más joven no digo siempre

Voz 1995 11:36 debemos cambiar algunas convenciones hablamos hace un rato sobre los estudios son determinantes sonó a la hora de que tú puedas tener acceso por más que luego se determinan el salario al estudio va a ser un salario

Voz 1506 11:47 el ex mujer otro no dice el estudio

Voz 1995 11:49 leal de verdad así ha sido al máster ya he de decir que es un tema de del que vamos a hablar esta mañana bueno vamos a hacer una pequeña pausa enseguida tengo que decirlo hago momentos analista hablamos con la gran dama de la actuación en España

Voz 4 12:04 sí

Voz 1995 12:05 Marisa Paredes que viene a presentarnos Petra es una película dirigida por Jaime Rosales en una sauna las once doce minutos una hora menos en Canarias vamos a hacer un alto en el camino una noticia en la que estamos pendiente anunciada comparecencia de la ministra Carmen Montón Mario ha ido muy buenos días Mariola hasta la sede del Ministerio de Trabajo misterio el misterio Samira aparece la ministra

Voz 0259 12:45 ya está ya a la ministra está en el atril

Voz 1804 12:48 así que lo mismo

Voz 0259 12:51 esta posando para las cámaras para los fotógrafos aquí hay muchísima gente os podéis imaginar yo nunca he visto en una rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad tantos periodistas y los hay de todos los colores de todos los medios de todas las áreas porque no sólo están los especiales has de sanidad o de servicios sociedades sino que también estaban todos los de política buenos días acaba de hacer la ministra escuchamos

Voz 0385 13:17 no he cometido ninguna irregularidad me matriculé en realice el Máster de Estudios Ingleses disciplinar este género en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso dos mil diez dos mil once una vez acabada la carrera de Medicina yo era portavoz de Igualdad y con toda la humildad me apunté a un máster para estar mejor formada para desarrollar mejor mi labor parlamentaria y poder llevar hacia adelante los temas que estaban relacionados con la igualdad que era ese momento en lo que yo estaba trabajando mi título del Masters se encuentra en el registro de la Universidad Rey Juan Carlos folio ciento treinta y cuatro bajó el número seis mil setecientos cuarenta y nueve del libro oficial de registros de títulos se ir sexto según consta en el reverso igualmente está inscrito en el Registro Nacional de títulos

Voz 1995 14:29 creo que el gran que mañana no cuestionaba el libro donde ese registro o sino la irregularidad de la forma en la que lo consiga la vista seguimos escuchan en directo la comparecencia de Carmen Montón siguiendo donde en la sede de su ministerio

Voz 0385 14:42 que se me dieron desde el centro canto a lo que respecta a la matriculación como a las cuestiones relacionadas con la presentación de ejercicios y prácticas académicas materiales plazos de entrega etcétera el trabajo de investigación final todos y cada uno de estos pasos están acreditados ustedes comprenderán que fue hace ocho años y a estas alturas me supone un gran esfuerzo recordar ir recuperar toda la información de entonces de hace ocho años con todo Edward dado suficiente información para poder acreditar con claridad que cursó el máster de acuerdo con todas las instrucciones que se me dieron este no es un asunto nuevo por otro lado para mí puesto que ya me preguntaron en las Cortes valencianas ante la información publicada hoy por el diario punto es un medio que vaya por delante tengo que decir que respeto y que admiro si quisiera señalar punto por punto algunas aclaraciones respecto a la supuesta convalidación de una asignatura no hay ninguna convalidación no es posible para convalidar alguna asignatura es necesario previamente que el alumno lo solicite yo no he solicitado en ningún momento que se convalidará asignatura alguna del master insisto no es solicitado ninguna convalidación de ninguna asignatura no es posible y lo estoy afirmando dos respecto a la fecha del titulo el certificado oficial de mi expediente académico que solicite hace unos meses muestra con claridad que todas las asignaturas se cursaron en dos mil diez dos mil once y que las últimas asignaturas se aprobaron en la convocatoria de junio de dos mil once en el título oficial hay un error al figurar equivocadamente el año dos mil doce como el de finalización de los estudios y por ello ya ha pedido una rectificación a la Universidad para que cambie el año y los sustituyan aquí les mostró la documentación que acredita ese cambio de de esa sustancia la modificación de Alarcos

Voz 1995 17:51 escuchamos en directo a las once y dieciocho minutos la comparecencia de la ministra botón

Voz 0385 17:58 el máster podía ser cursado a distancia así se médico en un correo electrónico enviado por la dirección del Master el ocho de octubre de dos mil diez y que tienen a su disposición literalmente se me comenta está previsto que el master se pueda cursar a distancia pero déjenme que lo lean con algo más te amplitud

Voz 0259 18:26 aquí está el correo electrónico

Voz 0385 18:31 yo escribo a la dirección del master hola Laura la directora por fin parece que ya soy alumna tuya

Voz 1995 18:42 a fuentes por cierto San aquí

Voz 0385 18:46 las es algo por lo que estoy horrorizada perdona que te dé tanto la lata pero puedes decirme dónde puedo ver los horarios y el calendario de clases a lo que se me contesta o la Carmen por parte Laura Nuño la directora del master hola Carmen no te preocupes los materiales de las dos primeras sesiones los tienes en el Campus Virtual está previsto que el máster se pueda cursar a distancia también ayer hoy y mañana es la tercera sesión pero igualmente los materiales están en el campus lo cursi a distancia no obstante acudía todas las clases a las que pude asistir el My el Mail creo que es bastante claro cómo ven respecto a las posibilidades de cómo se podía cursar este máster con respecto a la matriculación el inicio del curso no son ciertas las afirmaciones puedo demostrar documentalmente con un correo electrónico también que fue admitida en el master el día treinta de septiembre el mismo mes en el que comienza el curso el mismo mes y aquí tengo también el correo electrónico donde desde la Secretaría Se dice estima de alumna ha sido admitida en el máster de Estudios interdisciplinares de género con fecha el treinta de septiembre yo me incorporo al curso el treinta de septiembre himno en el mes de enero como sea publicado en enero cuando acuda de forma más regular a las clases pero como ven punto por punto estoy acreditando como lo corsé nada que ver con otros casos que hemos con

Voz 1995 21:04 son las explicaciones de la ministra montón al paso de esas financieros que esta mañana insinuaba que la ministra obtuvo máster Universidad Rey Juan Carlos plagado de irregularidades Mariola niega tajantemente cualquier irregularidad la ministra

Voz 0385 21:21 no para solucionar el problema

Voz 0259 21:26 y bonificaciones

Voz 0385 21:28 me dieron desde centro rotundidad inmenso

Voz 0259 21:30 la frase no dio la orden reguladora y ahora está relatando punto por punto o intentando rebatir punto por punto toda la información de esas supuestas irregularidades que recoge hoy el diario punto es en referencia fue usadas convalidaciones a la matriculación a la asistencia uno a clase ha dicho que tiene aguardado documentación e información suficiente para acreditar que cursó ese máster que lo hizo con la hacíais tú acciones que le dieron desde la Universidad por ejemplo al cabo es decir que con respecto a la fecha del título que en al título aparece dos mil doce cuando haya o curso dos mil diez dos mil once dicen que ha sido un error de la universidad y que ha pedido ya la rectificación en cuanto a las asistencia a clase me han dicho le habían dicho o le dijeron desde la universidad que podía cursar a distancia se curse ese máster a través de campus virtual dando explicaciones la ministra dice que ya se incorporó fue admitida el treinta de septiembre al máster que

Voz 1995 22:48 la la forma elegida es la comparecencia preguntas después entiendo

Voz 0259 22:53 sí sí soy soy por supuesto a primera hora de la mañana Nos hemos informado hoy es más ella misma dijo que se iba a someter a todo tipo de preguntas de los periodistas durará lo que dura la rueda de prensa

Voz 1995 23:05 vale pues vamos a hacer un alto en el camino volvemos al Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social tiene a aclarar hizo una referencia ese Mail la ministra leyó un Mail dirigido al Laura que era la persona que coordinaba ese máster que ya cursó según informan esta mañana con irregularidades que ella lo desmiente bueno esa Laura es Laura Nuño y que está imputada en el caso Cifuentes número dos de Enrique Álvarez Conde catedrático que dirigía ese polémico instituto desde diciembre de dos mil dieciséis hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos con toda la actualidad en la Cadena Ser

Voz 9 23:44 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 29:43 once y veintinueve minutos una hora menos en Canarias sigue la comparecencia de la ministra que está contestando algunas preguntas el titulares que niega cualquier irregularidad en ese máster que obtuvo hace ya ocho años en la polémica universidad madrileña bueno vamos a estar pendientes

Voz 29 29:59 el segundo será Mariola un resumen de todo lo dicho

Voz 1995 30:02 no ha negado todas las acusaciones que esta mañana el diario punto Es relataba en su edición de la mañana y nosotros vamos a seguir con Marisa Paredes que no necesita presentación y que viene a hablarnos de su nueva película

Voz 1804 30:15 mira mira me interesa especialmente justas no

Voz 1995 30:30 no hay dinero voy a unir una cosa con otra Marisa que el poder y el dinero que te han interesado nunca interesado el poder y el dinero

Voz 1506 30:39 uno no realmente no es decir hombre el dinero me interesa cómo era cuando no los tengo mejor no hay real de preocupa en cuanto al poder es muy peligroso el poder no la prueba está en que hay muy poca gente que ejerza ese poder con una honestidad

Voz 1995 30:57 has asistido con nosotros a la aquí las televisiones donde están ofreciendo los la comparecencia de la ministra de Sanidad exigió al Apple la política perdió la parte de oratoria de forma muy directa Hinault no ha hecho nada todos es que sostiene que el da grandes actores entre los políticos Duke cada vez son peores actores y peores Polly

Voz 1506 31:17 pero si a eso de las dos cosas que hace mal pero

Voz 1995 31:20 la política la falta un poco de oratorio Un poco de Le

Voz 1506 31:23 sí de elevarse seguro que sí lo estamos muy bajito suda juntos por lo decide ya directamente en el hoyo no a mi me parece que bueno sí y que en efecto faltaba oratoria pero es que falta como cultura oral es decir aparte de que los argumentos sean interesantes bebí reales y auténticos es que bueno pues eso es decir tienen como una como una como una falta no de de de lo que tú dices de oratoria de palabras pero no palabras palabras palabras palabras que cuenten cosas y que digan cosas

Voz 1995 31:58 pero por ejemplo no tienes que no es crítica me parece que la situación lo que debemos valorar esa otra cosa casi tú vas a negar las irregularidades empezara dejé por el Liu número del registro donde el Ministerio Educación tiene anotado tu más T no parece que emocionalmente a los ciudadanos a los oyentes nos vaya con quizá hombre pues sí ha dicho que está en el registro dos siete cuatro barra dieciséis pues se gente tiene toda la razón la ministra sino no perder dice mi las armas que que vemos en el cine la televisión serie

Voz 1506 32:29 sí porque los textos yo estaba hablando de las obras y del texto que es fundamental es la base de un abuelo Aula de teatro dio una buena película es que ellos es como si no tuvieran base es decir es como que hablan porque hay que hablar de determinadas cosas de determinados problemas que se presentan en naturalmente hay que darles una por lo menos una respuesta otra cosa es que lo consiga legal o no pero también está muy claro que hay una necesidad real de que la gente escuche la Verba y la verdad es lo que está más lejos de todo esto de guionista

Voz 1995 33:01 da vosotros no sabría qué hacer la Laver en algunos hombres buenos que vamos a volver al cine yo les de respondería durante digamos que lo más cercano que es estaba el poder que eso que te pregunta y es lo que mueve el dinero en este caso a la protagonista de Petra tu película que estuviste al frente de la Academia de Cine digamos que esa parte es donde roza este algo ese mundo de la política que es lo que más te gustó y lo que menos te gustó

Voz 1506 33:25 de la Academia Ángeles miles de momento

Voz 4 33:28 a ver es que a mí

Voz 1506 33:31 ese momento me parece de lo mejor que ha podido acudir a lo que hemos podido acudir la Academia la Academia define no era un momento concretamente ese momento qué me estás contando en que estábamos prácticamente todo el país y muchos otros países en contra de la guerra de Irak pero nos parecía una vamos una absolutamente una falacia no sabíamos que no había sino a día en fin armas atómicas en en Irak y la prueba está en cómo se ha desarrollado todo esto que ha sido realmente está siendo una carnicería no ir y entonces había parece que el hecho de coger un poco la la idea de decir en definitiva señores vamos a pasar a la acción estamos en una democracia no es no nos gusta lo que está pasando tenemos todo el derecho a decirlo

Voz 1995 34:17 el suena como si y el cine tomó también la responsabilidad que tenemos antes altavoces para poder utilizarlos en beneficio de todos

Voz 1506 34:23 claro claro claro eh bueno sólo susto muy caro es decir hubo gente que reaccionó a eso con virulencia diciendo bueno pues no vuelvo a ver una película española no hizo es tremendo es decir este país debe sepa aceptar el hecho de que haya una parte del país que quiere protestar por algo que luego resulta que se ve que esa país persona

Voz 4 34:48 no sólo no y que esa parte del país

Voz 1506 34:50 es realmente se se convierte en algo colectivo no qué es eso de decir protestemos por algo injusto no

Voz 1995 34:57 Mariza ante esos contabas tus recuerdos de esta red Pretoria quien yo creo que ya no ya no hace entre refugiarse vendes en seguramente no me parece

Voz 1506 35:05 que de desapareció esa esa empresa

Voz 1995 35:07 los contrastes de Telephone que finalizó este fin de semana en festival que confesó en el Festival de Venecia donde ganó Roma que es una película de de Alfonso Cuarón se producida por Netflix que es una plataforma digital fíjate tú tú has asistido a poder comprarte una radio no tener que escuchar el del patio de de los vecinos si te pueden escuchar habían cerquita a un mundo donde ya el cine es más un concepto que un lugar físico vivido todo eso sí sí

Voz 1506 35:38 claro que lo vivido y lo sigo viviendo afortunadamente digo lo de viviendo sea

Voz 1995 35:44 lo que te rondaré morena

Voz 1506 35:48 a ver a mi me parece que los festivales primero son parte fundamental de mostrar una serie de películas que probablemente algunas puedan no llegar a las pantallas pues por unos problemas de distribución que hay muy claros pero el hecho de que por ejemplo cuatro a mí me parece un director extraordinario es haber una consecuencia muy la de todo este movimiento no estamos viviendo que es la revolución tecnológica no bueno pues ocurre que evidentemente eso también implica una pérdida de cosas el cine no es que haya muerto ni haya dejado de morir es difícil que muera así tal cual pero es cierto que hay otras formas de ver cine y hay otras formas de hacer estilo pero desde luego no son las mejores Claudio parece que la época dorada el cine es otra pero yo no

Voz 1995 36:40 no estoy de acuerdo en tiempo estudiadas estoy de acuerdo

Voz 4 36:44 yo había argumentos esto es una democracia no

Voz 1995 36:47 siento yo a la gran dama del cine español llevar la contraria pero dentro de venir no sé que no sé cómo va a ser el futuro de no sé dónde vamos a esta no sé nada pero sí sé que dentro de veinte años dentro de cincuenta años

Voz 8 36:57 si alguien va a hacer una película contando la historia de Alien inervada emocionada Barrett no hacer reír nos va a aburrir probablemente decir

Voz 23 37:07 por más que el formato la forma a la devolución

Voz 1995 37:09 lo saco todo va a cambiar pero alguien va a seguir haciendo el cooficial Bimba en aquel momento habrá una gran dama de la interpretación europea qué más da el formato

Voz 1506 37:20 no no no perdona que Massa no es decir no es lo mismo ver una película El un móvil que ver una pantalla grande rodeado de gente rodeado de gente en una especie de bueno atención especial a eso que está corriendo en la pantalla que es mucho más fácil que te llegue hay que tocó nueva cuando una pantalla grande

Voz 3 37:40 el uso aburrida con otras personas aflora

Voz 4 37:43 también es como como tanto una obra

Voz 1506 37:45 sí sí no sé si como desde luego es una forma de conectarse con la pantalla hay con las historias que cuenta lo que contamos que verlo en fin en un formato pequeño

Voz 1995 37:58 hay que ver el guante estaréis aquí de tus películas prefiere verte a todo lo largo

Voz 1506 38:03 no yo no yo yo yo y todo el mundo eh quiero decir uno hace películas para que se vean películas

Voz 1995 38:08 bien claro

Voz 1506 38:11 el sí que se vean bien y con la suficiente promoción para que la gente vaya a ver si

Voz 1995 38:16 pues de eso se trata de que la gente lo más importante exige estamos de acuerdo matiza ahí donde que la gente vaya a verla pero estoy convencido sí sí sí

Voz 4 38:25 tales como no bebas no no bueno hay veces que una nueva fiesta no

Voz 1995 38:31 no es este caso Marisa Paredes que con Jaime Rosales un grandísimo director de una película voy a decir dura una película

Voz 1506 38:41 ella misma

Voz 1995 38:45 ya no tengo

Voz 4 38:48 es duda habremos de Petra sino para hablar de Petra por eso hacemos

Voz 1995 38:53 creo que la gente vaya al cine a dónde dónde hay que ir no dura interpreta a una mujer obsesionada con el dinero

Voz 0259 39:01 tú sabes qué pasa

Voz 1995 39:02 yo creo que es un personaje que no le queda nada más es decir lo tremendo es que un personaje

Voz 1506 39:09 pueda vivir solo en función del dinero porque eso es lo sea vamos perder tantas cosas el medio no el dinero da algo algo nada más hay mucho más que el dinero entonces el tema si mucho más entonces el tema es como este personaje sea Darra el dinero yo creo porque bueno yo creo no estoy segura porque no tiene nada más a lo que agarrarse

Voz 1995 39:32 Decía Woody Allen que este año por primera no hace película que el dinero no da la felicidad pero

Voz 4 39:37 pero ayuda una sensación muy parecida

Voz 1995 39:40 qué espacio leyó allí

Voz 1506 39:42 la qué duda cabe pero de del dinero digamos que estamos hablando que es un dinero bueno o que podíamos hablar que es un dinero absolutamente necesario imprescindible para una en fin para una gente trabajadora o para en el caso concreto de mi personaje que se llama Marisa por cierto es algo que ya va como acumulando es como los banqueros o como la gente multimillonaria riquísima esta que va acumulando a uno

Voz 4 40:08 el objetivo en la les da felicidad

Voz 1995 40:11 es una patología según la la Organización Mundial

Voz 4 40:15 a esto estoy seguro todo lo malo es que a la de

Voz 1506 40:17 no se tantos demasiados multimillonarios

Voz 1995 40:20 demasiados sobre todo en ninguno de nosotros esa la pena

Voz 1506 40:25 es que no llegaremos a eso no no yo no llegaría multitud

Voz 1995 40:27 de analizando yo tenía digo decía que el dinero tendrías dinero de tu vida rellena de muchas cosas no sólo de ganar dinero

Voz 1506 40:33 afortunadamente Marisa

Voz 1995 40:36 tiene una nueva película Petra dirigida por Jaime Rosales un verdadero honor un placer hablar contigo Marisa muchas baje hasta la actualidad los demanda volvemos al Ministerio de Sanidad Mariola muy buenos días de nuevo

Voz 0259 40:47 qué tal Toni continúa la comparecencia de la ministra Star

Voz 1995 40:49 lo de las preguntas como tú decías se

Voz 0259 40:52 yo estoy aquí por tanto ciento me siento siento el respaldo me siento respaldada por el presidente Pedro Sánchez creo que he conseguido que estoy rebatió dice punto por punto las informaciones que sobre las presuntas irregularidades del Master que ha cursado lo que han publicado hoy el diario punto Es un diario que por cierto ha dicho que respetaría mira por lo tanto si le han preguntado va usted ha dimitido dice que creo que esa posibilidad decae porque está dando explicaciones y seiscientos respaldada por el presidente no todos somos iguales ha dicho también la ministra en referencia a AC Cristina Cifuentes au a Pablo Casado ha dicho que en cuanto conoció la información publicada por el diario punto es decir pidió comparecer dice sí ha dicho que aquí estoy dando todo tipo de explicaciones

Voz 1995 41:45 pues esa es la última hora desde el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social en relación esas irregularidades en el máster obtenido Carmen Monzón montón e irregulares que niega tajantemente así ha comenzado su comparecencia once y cuarenta y dos minutos una hora menos en Canarias gracias Mariola seguimos

Voz 9 42:04 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1506 42:07 Toni Garrido

Voz 1995 48:56 lo de buenos días hola buenos días Iñaki Urrutia muy bien buenos días Rey saludarlos ya es decir viva al Rey ha

Voz 35 49:06 Clemente y sencillamente sin levantar la voz viva el Rey porque yo reivindico un viva al Rey de la voz baja segura esconderse levanta la voz sin exhibirse embarcar el de la oficina de la universidad porque cuando abrimos un hospital o abrimos un colegio estamos diciendo Viva el Rey claro cuando pagamos las pensiones son pagamos un subsidio de desempleo o abrimos kilómetros de AVE de carreteras Logan no pierde de grave creíble

Voz 1995 49:38 cuando trato pareja qué tal está cuando el AVE llega tarde también también viabilidad pero cogí pareja te responde al Rey si eso es buena respuesta es buenísima según casados buenísima revival al régimen mejor GRE que no quiere ver al Rey es como expresión de éxtasis total cómo estás viva el Rey

Voz 3 49:58 no no quiero decirle flojo ha dicho Casado flojo flojo que además separado viva él

Voz 1995 50:04 el Rey ahora bailo ahora hay viva red skin pero por favor que no es el tono avaló a vale vale ya es como Normaa tiene leche de soja viva el Rey desnatada me lo vas a poner esos pequeños de cristal ir intercalando viva al Rey la conversación un poquito la quiere un poquito más caliente viva el Rey si con una nube quitar por favor viva e como como llovido en ese vale en Cebolla viva el Rey vamos a reinar dio un minuto en Toledo vamos a irnos a Toledo que llovía más todavía

Voz 37 50:59 y hoy lo que está viniendo ahora mira mira mira

Voz 1804 51:02 la vida

Voz 1995 51:09 y un detalle en esta grabación de una ciudadana detalle que ocurre un poquito después que existe ah no quita quita quita que este graban la carnicería y todos no esperaba que la carnicería cada por las lluvias por algún motivo no somos un tiempo Aledo el pueblo sentido bajo las aguas pero la carnicería sorprendió la carta imponía mejor tenía un pedido dijo hombre la carnicería también por favor te lo voy a ver vamos a ver si quita quita quita que estoy grabando el pueblo se puede inundar pero lo tiene grabado pasa con los chinos

Voz 3 51:49 ABAO pues no ha pasado nada no claro es verdad

Voz 38 51:52 pero bueno eso creo que lo dijo a alguien en una vez que últimamente con lo bueno que tiene una Smither tengo los datos tengo los datos los con los smartphone buenos que tenemos una aparición mariana ni un nombre ni nada no muy poco últimamente no viene no no por lo que sea no quieren venir joder pues obra de todo lo que sea no sé dónde estoy viviendo esta obsesión

Voz 1995 52:12 porque abarrotados bueno no es correcto hablar de de este asunto pues un poco contra vestido con vosotros pero ya parte hemos tenido antes dos especialistas del deporte con las que podíamos Aurora de haber hablado de esto pero entre gente que sabe y vosotros hemos dicho no esto aquí comentarlo con Yamaha un año encarecimientos ya lo que selló Dani Mateo y con Iñaki Urrutia ocurría hace vamos el sábado por la noche y la madrugada del sábado en la final del Grand Slam de Estados Unidos

Voz 4 52:38 yo yo entrenamiento tienes que hacer el anuncio de que no ha recibido entrenamiento yo no hago trampas no recibió entrenamiento como puedes decir eso tienes que me debe una disculpa no recibía entrenamiento tan querido a Williams contra el árbitro juez de silla

Voz 1995 52:54 una decisión controvertida seguiría o no ha recibido instrucciones por parte de de su entrenador David he visto yo estoy siempre a favor de Serena con esos brazos esas espaldas siempre a favor pues Serena no era no estaba celebrando

Voz 0460 53:09 no estaba muy serena David yo muy a favor siempre de siempre de que te pillen busca una excusa a lo grande Cano es decir tú estás sin nada porque está perdiendo el partido no te está yendo viento están enfadadas pierde los papeles rompe la raqueta llama ladrón al árbitro siempre tienes que decir lo hago por

Voz 4 53:33 tema tratado de forma sexista a lo grande yo cuando me salto un semáforo siempre digo lo hago por Siria

Voz 1995 53:42 ver verse hay mucha controversia sobre este asunto gente que cree que ahora hay gente que como Dani Mateo cree que no puedes apelada el sexismo en hasta cien como hay gente que no es decir si había dos rivales que se enfrentaran las dos eran mujeres una iba perdiendo claramente las más el sentido común Nos dice se ha enfadado porque está perdiendo el partido como metes ahí el debate del sexismo y nosotros vamos a hablar con alguien que sí sabe de todo esto demos al teléfono a la tenista entrenadora Gala León campeona del de Copa Máster Nacional noventa y nueve campeona de España en dos ocasiones ha participado en tres grandes las la gala muy buenos días buenas ideas qué opina sobre lo que vimos el otro día de hay que decir que lo importante es que hay una estrella nueva estrella del tenis hablaremos de ella que es presidente con quien perdía la final Serena Williams cero qué opinas de todo esto