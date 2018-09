Hoy por Hoy (10/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:11 la ministra de Sanidad Carmen Montón se siente respaldada por Pedro Sánchez y no piensa dimitir considera que no ha cometido ninguna irregularidad para obtener su máster sobre estudios interdisciplinar de de género en la Universidad Rey Juan Carlos en el mismo instituto cuyo director está imputado por trato de favor a Cristina Cifuentes Pablo Casado todo momento ha dicho seguí las instrucciones que se me dieron rebatir punto por punto la información del diario puntos vamos a volver por tanto al Ministerio con la cobertura técnica de Julio Hernández la información de María dolorido hola Mariola

Voz 0259 00:39 qué tal José Antonio ha dicho la ministra estoy aquí por lo tanto siento el respaldo del presidente Pedro Sánchez señala como decimos la ministra que cree que no tiene motivos para dimitir porque considera que ha rebatido esas informaciones sobre las presuntas irregularidades en su máster de género en la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 0385 00:57 sí como me ha tenido las instrucciones que a mí se levantando por tanto puedo acreditar no es que cuento es que pueda acreditar seguido las recomendaciones las obstrucciones

Voz 1457 01:10 que se me han transmitido

Voz 3 01:13 cosa que yo creo que

Voz 1457 01:15 eh el presidente del Gobierno quiere que ellos

Voz 0385 01:18 estaciones yo quiero dar explicaciones la ciudadana la ciudadanía quiere que yo que se den explicaciones que eso es lo que estamos haciendo rebatir punto por punto pero no con mi palabra sino con documentación adyacente de correos electrónicos de materiales

Voz 0259 01:36 extra asegura que no fue a clase durante el primer trimestre porque siguiendo esas indicaciones esas instrucciones concretamente de la directora del Máster de Laura Nuño las asignaturas Le dijeron se podían pues realizar a distancia en el campus virtual también ha negado que haya pedido comba de convalidación es de las asignaturas hilo de la fecha de título dice que es un error de la universidad y ha pedido ya su rectificación no todos somos iguales mi caso no es como el de otros ha añadido la ministra que ha dejado ver pero muy de lejos a los periodistas esos correos eh la portada del trabajo de fin de Máster esas pruebas que según ella acreditan que no hay ninguna irregularidad en ese curso

Voz 1018 02:24 las heces Mariola antes de conocer las palabras de la ministra podemos a través de Pablo Echenique pidió su dimisión como contraste el líder del PP Pablo Casado decía en Telecinco que la presunción de inocencia debe prevalecer

Voz 1995 02:33 yo no voy a hacer lo que hicieron

Voz 4 02:36 confío en las explicaciones que le Quillo confío en que en un Estado de derecho antes que demostrar tu inocencia tienen que demostrar tu culpabilidad

Voz 1018 02:45 dos y desde este mismo momento en el Ayuntamiento de Madrid alcaldesa cae Manuela Carmena está explicando su decisión de presentarse previsiblemente como otra vez candidata a las municipales de mayo pero no a través de la órbita de Podemos sino mediante la fórmula de una agrupación de electores según la lista controlada posiblemente de forma directa por ella en el Ayuntamiento Javier Bañuelos

Voz 5 03:03 del exterior sobre su decisión de repetir como alcalde es ahora la gran incógnita por resolver es cuál será la fórmula elegida como tienen que entrará es agrupación de electores que vive a Manuela Carmena practicamente que ha levantado bastantes ampollas en el sector anticapitalista de Ganemos acaba de conocer esa coherencia en investigaciones máximo la prueba es que ya no pueden además esta sala la alcaldesa acaba de pedir disculpas porque le gusta consigue que el este anuncio vino con la prensa como ocurrió el pasado

Voz 1018 03:30 veraces Gonyalons y en la sede del Supremo a punto de comenzar la apertura del año judicial una ceremonia que preside el Rey y en la que se esperan los discursos del presidente del Consejo del Poder Judicial Carlos Lesmes y la fiscal del Estado María José Segarra Javier Álvarez

Voz 0689 03:43 buenos días nuevo curso judicial que se estrena con el debut de la ministra de Justicia y de la fiscal general del Estado ante la cúpula de la carrera fiscal judicial discursos protocolarios junto con el del presidente del Tribunal Supremo que van incidir en la independencia de los jueces para afrontar el desafío soberanista y los retos del curso político judicial plagado de innumerables cambios en las leyes a pesar del trato de la ceremonia la jefa de la Fiscalía María José Segarra tiene la oportunidad de expresar ante el Rey Felipe VI las necesidades de un departamento que sostiene la acusación en los casos de corrupción terrorismo o el proceso separatista cuyo primer juicio podría celebrarse antes de fin de año acuden también a este acto la vicepresidenta del Gobierno y las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas ejecutivo legislativo y judicial tres poderes representados hoy en los corrillos del Salón de los Pasos Perdidos del Tribunal Supremo

Voz 1018 04:33 hora doce y cuatro representantes de los trabajadores de Navantia Se reúnen a estará con la dirección de la planta en San Fernando en Cádiz para buscar garantías de estabilidad laboral ante las dudas sobre la construcción de cinco corbetas contratadas por Arabia Saudí después de que el Ministerio español de Defensa paralizase la venta de cuatrocientas bombas para ese país Francisco José Román

Voz 1208 04:50 el comité está reunido con la intención de convocar mañana a primera hora a toda la plantilla una asamblea en la que se va a proponer un calendario de acciones que puede provocar primeras movilizaciones mañana mismo a primera hora una vez concluida esa reunión a estas horas el competidor ha reiterado su desconfianza a pesar de los repetidos mensajes del Gobierno garantizando el contrato mientras a estas horas prácticamente todas las fuerzas políticas con presencia en el debate comarcal incluida Podemos Andalucía o el Partido Socialista han apoyado a los trabajadores en sus demandas de garantías sobre el mantenimiento del acuerdo

Voz 1995 05:19 con Toni Fernández y Carlos Cala

Voz 0202 05:21 en caso de violencia machista un hombre de cincuenta y un años ha matado a su mujer de veintinueve en el municipio asturiano de la caridad y después se ha quitado la vida no constan denuncias previas la pareja tenía dos niños de siete y cinco años que se encontraban en la vivienda en el momento del asesinato

Voz 0325 05:34 se lo cuento a la SER el gobierno reclamará a la Iglesia bienes públicos matriculados a su nombre como la mezquita de Córdoba o la Seo de Zaragoza el Ejecutivo está ultimando un listado sobre las propiedades que la iglesia escribió entre mil novecientos noventa y ocho y dos mil

Voz 0202 05:45 qué Raül Romeva uno de los encarcelados por el proceso cuenta la SER desde la cárcel que el diálogo con el Gobierno no puede tener éxito mientras sigan en prisión Romeva subraya además que consenso entre todos los presos y que no van a pactar con la fiscalía

Voz 0325 05:58 la ultraderecha avanza en Suecia y se convierte en la tercera fuerza política del país tras las alianzas de izquierda a derecha que prácticamente han empatado la socialdemocracia ha conseguido su peor resultado en un sitio

Voz 0202 06:09 la gota fría se centra este lunes en la Comunidad Valenciana y en Mallorca donde se esperan hasta cien litros de agua por metro cuadrado acompañados de granizo y de fuertes rachas de viento

Voz 0325 06:17 bolsas en verde en Europa el selectivo español suma seis décimas y cotiza por encima de los nueve mil doscientos

Voz 0202 06:22 junto el sindicato de futbolistas mantiene la amenaza de huelga tras reunirse con la Liga a cuenta del partido en Miami subrayan que no ve en la competición común negocio aseguran que les falte información y han quedado en volver a encontrarse en la pena

María Guerra muy buenos días

Voz 7 09:10 de streaming que es ese sacado sí pero se ve en el en esta plataforma entonces ganó la película Roma de Alfonso Cuarón el director de Gravity que era una película que tenía me que que en Cannes no quiso estrenar precisamente porque es de Netflix Inc

Voz 1457 09:28 lo ha pasado muy mal es de este director pero esta grandísima película que es inapelable y que por fin confirma que lo importante es la película y no el formato se la entregó su compatriota Guillermo del Toro después de la ceremonia pues

Voz 1995 09:42 el Cuarón decía que estaba pues muy muy emocionado muy significativo estar aquí en Venecia fue todavía a

Voz 8 09:52 más significativo y casi surreal recibirlo de guía

Voz 1995 09:55 bueno del toro

Voz 1457 10:15 suyo en los últimos años han conseguido bueno el año pasado Guillermo del Toro mejor película Ac2 Iñárritu Gravity consiguen mejor director se halla en los últimos cinco años están barriendo y esta película es muy significativa también porque es en español y en blanco y negro sea que no es las anteriores la habían hecho en inglés con lo cual ya es directamente a apostar por su cultura porque se les veía como si fueran colonizadores de Hollywood y lo que ha hecho Cuarón es decir que que no que yo

Voz 1457 11:08 bueno yo creo que para empezar los directores hacen las películas para la pantalla grande es diferente ver Roma desde esta película en una pantalla grande con buen sonido porque es como si los perros venían por detrás a verla en tu casa entonces eso es una

Voz 0259 12:24 gran pantalla como plataforma

Voz 8 12:27 sabemos perfectamente que este tipo de cine una película en español en blanco y negro y cinco

Voz 22 18:44 sí