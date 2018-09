Hoy por Hoy (11/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias la ministra Carmen Montón cree que dimitir por las supuestas irregularidades de su máster sería

Voz 1473 00:15 injusto montón acaba de estar en la SER ha reconocido que no advirtió que algunas notas pudieron ser cambiadas después de terminar el curso amplia Laura Marcos

Voz 1276 00:25 Carmen Montón ha dicho que si está hoy en el cargo es porque cuenta con el cariño el apoyo y la confianza de Pedro Sánchez que habla continuamente con el presidente que dice tener la conciencia tranquila sin embargo montón no cierra del todo la puerta a dimitir no han cometido ninguna irregular

Voz 0385 00:37 qué edad creo que lo puedo

Voz 1276 00:40 no acreditar considero que dimitir

Voz 0385 00:42 por algo que no he hecho no es una decisión correcta

Voz 1276 00:47 sobre la noticia que publica hoy el diario pintores que dice que la Universidad manipuló al menos una nota de la ministra cinco meses después de terminar el curso montón acaba de decir en la SER que lo que haga la Rey Juan Carlos excede su responsabilidad y que sí hubo cualquier irregularidad en su expediente ella no se dio

Voz 0385 01:02 yo tengo el certificado de notas y ahí tengo todas las asignaturas superadas sea ahora ha habido una modificación sabido cualquier cosa que escapa de mi profesor de la hoy viento no es mi responsabilidad no lo advertí si se me hubiera advertido debe subsanar esta cuestión lo hubiera hecho sin ningún

Voz 1276 01:22 lema asegura la ministra que no tuvo ningún trato de favor pero que su gran desgracia es literal es no conservar prueba documental de ninguno de estos doce trabajos obligatorios para aprobar las doce asignaturas de ese máster también ha dicho que no intercambió correos con los profesores porque no quería hacerse notar los trabajadores del astillero de Navantia en San Fernando en Cádiz cortan a esta hora la Nacional IV Antonio Martín buenos días

Voz 1645 01:44 buenos días Pepa lo han acordado esta mañana en una asamblea para seguir exigiendo que se mantenga el contrato de las cinco corbetas para Arabia Saudí Cádiz Julio Camacho

Voz 2 01:52 trabajadores del astillero de San Fernando en Cádiz ahora una de las principales autovías de la Bahía de Cádiz la A cuarenta y ocho y reivindican así que el contrato de construcción de corbetas para Arabia Saudí siga su curso y lleve carga de trabajo a la factoría la plantilla cree que las palabras de la ministra Margarita Robles han confundido más pero eso ha celebrado esta mañana una asamblea donde han decidido secundar un calendario de móvil

Voz 1645 02:09 estaciones ya están en marcha los primeros actos de la Diada de Catalunya actos que han comenzado con la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova allí los independentistas están diciendo que no es una Diada normal porque hay ex dirigentes presos vamos a Barcelona Pablo Tallón día

Voz 1995 02:23 días así por ejemplo ha dicho el presidente al Parlamento

Voz 1673 02:26 los de Torrent y además el presidente aragonés ha advertido a Pedro Sánchez que mientras sigan en prisión no será posible negociar

Voz 3 02:31 a Biden Men una posesión que una dama Aspar hasta Ana Belén

Voz 1673 02:36 a la que una de las partes está bajo amenaza de seguir en prisión preventiva no es una negociación honesta y sincera una de las condiciones para negociar es hacerlo en libertad apunta el hombre fuerte de Esquerra también Ada Colau no ha aceptado preguntas de la prensa porque dice hoy el mensaje

si llegamos a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias

Voz 5 03:02 cadena SER Madrid El Aaiún también

Voz 1276 03:04 esto de la capital y la Delegación del Gobierno van aguardará a medio día Un minuto de silencio por la última víctima mortal de la violencia machista en Madrid su ex pareja la mató ayer tras apuñalar en una peluquería de Villaverde el gobierno municipal estudia ya ese caso en el que no había denuncias previas María Naredo responsable de prevención y atención a la violencia de género en el Ayuntamiento en declaraciones a La Ventana de Madrid

Voz 6 03:27 la que lamentablemente una mujer es asesinada en la en la mujer en la ciudad de Madrid por por un asesinato machista con hemos en marcha el llamado comité de crisis no donde vemos bueno pues realmente quién era esta mujer cuál era su familia IB realmente bueno que que es lo que se pudo hacer para evitar este asesinato también qué es lo que tenemos que mejorar a partir de ahora

Voz 1276 03:49 el cero dieciséis es el teléfono contra la violencia machista no deja rastro en la factura telefónica pero si hay que borrarlo de la lista de llamadas de los tribunales a esta hora comienza en la Audiencia Provincial el juicio a tres personas que huyeron tras atropellar a un ciclista en la A42 SER Madrid Sur David Calleja

Voz 1645 04:05 por esos hechos la Fiscalía pide nueve meses de prisión para el conductor y seis meses de multa con doce euros al día para las otras dos personas según el Ministerio Público los hechos ocurrieron en abril de dos mil dieciséis en una vía de servicio se considera que el ciclista que circulaba a la altura de Torrejón de la Calzada no llevaba casco ni prendas reflectantes llegó a invadir el carril derecho sin respetar la prioridad del vehículo sin embargo éste siguió su viaje a pesar de que sus ocupantes eran plenamente conscientes

Voz 7 04:33 el accidente que habían provocado idea el riesgo que entrañaba dejar en dicho lugar al herido por ello les imputan un delito de omisión del deber de socorro

Voz 1276 04:41 este martes se retoma la actividad parlamentaria con la reunión de la junta de portavoces que está a punto de empezar encuentro previo al debate sobre el estado de la región

Voz 1473 04:49 que se va a celebrar el jueves y el viernes diecinueve grados ahora mismo en el centro de Madrid

diecinueve grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 5 05:07 servicios informativos

Voz 8 05:14 eh

Voz 9 05:16 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:23 muy buenos días martes once de septiembre la gota fría insiste aunque con un poquito menos de fuerza de manera que tendremos en nuestro país un poco de sol un poco de nubes un poco de lluvia un poco de calor el tiempo el tiempo la vida política en España son muy parecidos en un mismo día ambos son capaces de darnos la actualidad intensa este once de septiembre ya han oído a la ministra de Sanidad todavía ministra de Sanidad pero vamos a cambiar el rumbo o les vamos a proponer algo interesante algo que va a hacer queremos que usted replanteen algunos de los preceptos más profundamente arraigados verán

Voz 10 06:03 con estos días

Voz 1995 06:05 los niños vuelven al cole que cada comunidad elige el día nos lo mismo los públicos los privados concertados pero casi me atrevo a asegurar que a estas alturas no queda ya ningún niño casa esos días muchos han visto como los pequeños empiecen a tomar sus primeras decisiones Blige en estuches los ápice es los no no podía saben que cada comunique comunidad erige los suyos Hinault solomillo bolos públicos privados o concertados pero lo que lo que no van a poder elegir nuestros pequeños es kilos vamos a meter ocho horas ocho horas en un colegio para que aprendan su feliz en jueguen porque ocho horas se lo han preguntado alguna vez ocho horas ocho ahora están en el tiempo que los padres en teoría dedicamos a trabajar ocho horas Easy les digo que esas ocho horas de trabajo se plantearon en el año mil ochocientos diez a comienzos del siglo XIX mil ochocientos diez coincidiendo con la revolución industrial Se pensó aquello de ocho horas de descanso ocho horas de vida y ocho horas de trabajo pero es que desde entonces no ha cambiado desde mil ochocientos diez piensen en cómo era la vida entonces y cómo es ahora a pesar de todos los avances progresos a pesar de todo

Voz 11 07:18 toda la tecnología es normal que trabaje

Voz 1995 07:21 los las mismas horas que hace más de doscientos años las mismas en el mejor de los casos que muchos trabajan mucho más cómo es posible que no nos replanteamos las horas que trabajamos al día de esto vamos a hablar unos minutos con un especialista ya que los sindicatos británicos proponen reducir la semana laboral a cuatro días se imaginan ustedes cuatro días de trabajo en fin nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy les vamos a necesitar

Voz 5 08:01 el poder de buen humor

Voz 1995 08:09 Kale muy buenos días qué tal las elecciones de tu país ya iguanas ya ha elegido a un soldador soldador

Voz 5 08:24 hombre no tiene estudio de un soldados bueno pues me parece muy bien

Voz 1995 08:29 gran soldado el hombre que es abusaba de herramienta a kilo político son soldadores es no es lo mismo no es exactamente desde que tramitó bueno te lo decía ayer el próximo viernes vamos a estar vamos a hacer programa en directo en el castillo de Peñafiel por favor acompáñenos vamos a dar vino de la Denominación de Origen Ribera de Duero del inicio de la vendimia que empiezan estas vías pues nos hemos marcado un reto durante todo el programa Tom calen va a estar pisando uva al método tradicional eso típico no es que yo lo diga yo a mi me gusta ofrecerles apagados repite esto yo esta mañana practicado empujó la ducha ya no subastados puede lo haré por eso hemos puesto en en este estudio hemos puesto un ahí lo dice en barreño con con uvas para que vaya pantalones para no manchar y no te importa de venga vamos primero en pie ahora el otro bien y ahora hay que dar un poquito de ritmo poquito más flojo dos catorce trabajo e puede descansar durante el próximo viernes a las diez de la mañana estaremos en el castillo de Peñafiel que no puedes beber cerramiento es quizás por ciento hay que esperarlo no hay ningún el próximo viernes en el castillo de Peñafiel mientras Rosa Márquez buenos días

Voz 5 13:42 pura hoy con Toni Garrido nueve cero dos catorce

Voz 1995 13:45 hace sesenta sesenta imaginan ustedes una semana laboral de cuatro días algunos sindicatos británicos lo están proponiendo y quizá quizá digo Sun es un buen tema la debemos empezar a revisar esos viejos conceptos bueno el caso es que después de todo el verano que teníamos muchas ganas de sentarnos a charlas de nuevo tal como hicimos todo el año pasado con Nacho Carretero el autor de Fariña porque ahora ya es Nacho Carretero y hay que decir el autor de Fariña este indudable de los mejores cronistas de este país con el que durante toda esta temporada también vamos a seguir hablando entre otras cosas de su nuevo libro porque el autor de Fariña tiene un nuevo libro Nacho Carretero muy buenos días buenos días Nacho el de Fariña la desacostumbrado Nacho Farid heteros que del éxito elegidos maravilloso por muchos motivos pero te has acostumbrado a ser ya Nacho Carretero el autor de Fariña sí y eso que tú haces la construcción culta Nacho el de Fariña claro que sí el entorno que cuente repleta Arnal sí que Alicia no es el mejor del mundo pero está sumida con felicidad se vale eh bueno tienes un nuevo libro el verano bien uno hemos estado viendo muchos has vieja opas ante este verano

Voz 21 15:01 sí he tenido la suerte de trabajar en Sudán del Sur a principio de agosto para hacer un reportaje sobre los niños soldados luego me fui de vacaciones un verano intenso pero aquí estoy de vuelta qué tal vuestro verano porque hay que alguna vosotros tuvo por Galicia

Voz 1995 15:13 ya no sé si los dos los dos yo me fue donde tú me mandase estar que se destaca depare es esto suena reproches de publicar ahora claro que el que el autor de Nacho Carretero la autovía ya ya tiene forma deberíamos publicar el dibujito que las mapa porque Nacho Carretero el es un nombre muy persiste en no menos de tres meses insistió oye primera hebreo ya me estaba en febrero ya estaba preparando el mes de agosto Nacho e hizo un mapa Galicia aquí luego Mir pues aquellos paladines a ver qué se lo lo voy a colgar en la pared ese seriamente fantástico consejos me ha encantado de volver luego eh yo yo lo tengo a Galicia maravilloso estupendo eso tengo dos dos cuestiones que poner encima de la mesa uno es la distancia que ya sabes que no cuenta muchas veces pero hay un gran guionista de Al filo de lo imposible Javier Ortega que le mandamos un saludo que definía sí a las unidades de distancia en España en tres Se puede estar lejos lejísimos o a tomar Porcuna bueno pues si vas con niños esta esta es la tercera a nivel no está la tercera hora a la palabras de Rodes preguntaban qué tal Londres él contestaba no entiendo porque han construido una ciudad tan lejos del aeropuerto y la segunda cuestión tiene que ver con la temperatura del agua han hecho

Voz 21 16:42 sí yo son elementos defensivos y yo tenía yo tengo un amigo que dice la carretera no nos aislarnos defiende qué porque es verdad que el número de organistas habéis comprobado está creciendo ponencia

Voz 1995 16:54 así que bienvenidas sean por supuesto pero imagínate hecho con agua caliente ICO ni cerquita hacer fácil acceso si aguantamos las aguas frías digas bueno señor ascendida es es la noticia del día Nacho Carretero el autor de Fariña tiene un nuevo libro lleva por título en el corredor de la muerte

Voz 22 17:14 no

Voz 1995 17:17 es una historia que comienza hace muchos años atrás cuéntanos de qué va el corredor de la muerte

Voz 21 17:24 es una historia dura sobre todas las cosas es la Historia básicamente se podría resume una frase de Pablo Ibar mi hijo de emigrante vasco sobrino del boxeador Urtain que muchos conoceremos nacido en Miami hace cuarenta y cuatro años y que en el año noventa y cuatro es arrestado y acusado de un triple asesinato no hay unas pruebas demasiado rígidas el proceso se llena de grietas de irregularidades pero como sí de una novela negra hay macabra mente real se tratase pues acaba condenado condenado a muerte porque Florida castiga el asesinato en primer grado con la muerte y desde entonces lleva luchando el su familia su mujer su padre su hermano por demostrar su inocencia una inocencia que siempre ha defendido hasta el punto de que dentro de un par de semanas arranca por fin un nuevo juicio el Tribunal Supremo Florida la concedido un nuevo juicio yo en este libro que al fin y al cabo son reportaje lo que cuento es esta historia rocambolesca por momentos inverosímil

Voz 1995 18:23 pero que como digo es absolutamente

Voz 21 18:25 real

Voz 1995 18:27 el libro arranca presidente nuestros protagonistas que tu mencionabas arranca en el País Vasco con dos hermanos como protagonistas José Manuel Ibar que acabaría siendo campeón de Europa de boxeo y conocido por todos los aficionados como en cuentas en el libro que Urtain realmente es el apelativo que hace referencia al nombre del caserío en el que vivía la familia

Voz 23 18:44 a mí como un político hinca la rodilla en la lona

Voz 1995 18:57 se habla Pellegrino cuentas a la que acabó marchándose para probar suerte en Florida como en jugador profesional de cesta punta a todos ustedes saben y como cuenta Nacho en el libro Urtain alejado de su idilio con la fama los triunfos en el ring acabó olvidado con el peor de todos los finales posibles

Voz 24 19:20 algo deteriorado por los problemas económicos y el alcohol se suicidó el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos al arrojarse por la terraza del décimo piso donde vivía en Madrid

Voz 1995 19:31 su hermano cándidas estableció en Miami se casó con una mujer que procedía de Cuba y tuvo un hijo al que llamaron Pablo que es el protagonista de litro Pablo Ibar hijo del pelotari que probó suerte en Florida sobrino de ese legendario boxeador a su figura te dedicado el último libro de Nacho Carretero lo lleva preso nada menos que veinticuatro años dieciséis de ellos en el corredor de la muerte en Estados Unidos acusado de un triple homicidio cometido en mil novecientos noventa y cuatro del que se declara

Voz 5 19:59 no culpable tengan miedo

Voz 1339 20:03 quiero estar con mi familia me levanto y veo lo mismo todos lo días palabras más grande mi vida son o no culpables esto todo lo que quiero y voy a ser todo todo en mi arma para luchar y al todo el mundo sabe que que no soy yo inocente

Voz 1995 20:24 poco ícono matizó este audio tiene catorce años hace catorce años éstas eran las palabras de Pablo Ibar subida se congeló el mil novecientos noventa y cuatro en ocho de las no está seguir adelante si te sabe todo lo que hemos vivido nosotros desde mil novecientos noventa y cuatro se difícil mientras que la visto todos los días la nueva imagen la dejas la Dimas el agente la misma rutina él mismo todo es un ejercicio interesante

Voz 21 20:49 el pensar cómo ha cambiado nuestra vida que hemos hecho en los últimos veinticuatro años y donde estábamos entonces dónde estamos ahora como hemos crecido que hemos experimentado y que hemos aprendido bueno pues que esa suma de acero en el caso de Pablo no ha cambiado nada en su vida el está encerrado en una celda de dos por tres metros con una rutina con un día a día en el que no decide nada siquiera abrir una puerta mover una silla no cabe ninguna decisión no existe el libre albedrío eso es la aspire la privación de libertad más allá de cualquier otra cosa es sobre todo eso y esa es la vida de a una persona que se declara inocente y que además como hablaremos ahora tiene todas las pruebas a su favor desde un punto de vista jurídico esto ya no es un debate esto ya no es una empatía emocional esto es un escenario jurídico que por momentos se hace incomprensible las pruebas son extremadamente endebles y en cambio las que demuestran su inocencia son muy contundentes

Voz 1995 21:42 en el Ibex relata es algo en nuestro día a día hacemos como tú bien dices decidimos muchas cosas tomamos muchas decisiones emprendemos muchas acciones que hay un relato de la concatenación de sucesos uno tras otro que derivan en en la acusación eh y posterior entrada en en el corredor de la muerte que es inverosímil todas las cosas que ocurren sin ser consciente ni Pal ordinarios entorno para que acabe el comedor de el corredor de la muerte son tremendas

Voz 21 22:10 sí es una desde el punto de vista periodístico esta historia me atraía porque como decíamos por el momento es una novela una novela negra que el lector avanza a través de ella con giros de guión que que que costaría quererse un guionista los presenta pero en este caso es todo real y exacto ahí como una cuenta

Voz 1995 22:28 tras como Pablo completamente inconsciente lo que sí

Voz 21 22:30 me viene encima esos últimos días en libertad que no son más que los días de cualquier chaval de cualquier joven que está de fiesta buscando trabajo viviendo su vida como puede con la no había que que que estancias la actual mujer sin ser consciente ni él ni la familia de que cada gesto de que cada momento de que cada acción que está llevando a cabo está quedando registrada y que va a que va a servir para salvar su vida o para intentar salvar su vida en en un juicio que él no tenía ni idea de que se iba a presentar y todo eso claro va calando en la emoción del lector o por lo menos es la intención te va metiendo en la historia

Voz 1995 23:06 cómo es el corredor de la muerte físicamente digo como es ese lugar bueno es un sitio en el que ponen un pie ella quiere

Voz 21 23:12 estar sacándolo es un sitio extremadamente desagradable más allá de del clima de la atmósfera que te encuentras un lugar frío un lugar gris su lugar metálico que lo único ruido que hay ese de los grilletes y el de las puertas metálicas golpeando un lugar en el que entras y te das cuenta de que allí nadie decide nada como te decía es un sitio en el que Pablo por ejemplo comenta que lleva a los dieciséis años que estuvo ahí no decidió un solo día nada abrir una puerta a cambiar el horario de comer no ha de ir al baño de dar un paseo que salen cuatro horas a la semana un patio no decide nada si cabe imaginar cómo puede afectar eso a la personalidad a la mente de una persona cabe imaginar lo que lo que le bienes y Pablo finalmente sale en libertad va a tener que aprender a vivir porque se ha olvidado de lo que es vivir y lo que es decidir

Voz 1995 24:00 pues coger tu vida con veinte durante veinticuatro está sometido a ese ese régimen no no debe ser sencillo dicho esto Robles afortunado Pablo recibe la visita en prisión de su familia todas las semanas todos los sábados sino una recordaban sí hay gente que comparte con el esa rutina rutina solitaria que lleva años sin recibir una una sola visita en este caso la familia de Pablo Ibar hace claramente que tú escribas este libro que estemos hablando del CIS la familia seguirán soporte

Voz 21 24:31 el mismo lo dice pues la clave es el motor que le permite mantener la fuerza mental que ya tiene el Pablo cuenta que que una de las cosas más impactantes en un sitio como el corredor de la muerte más allá de lo que a priori Nos unos nos llame la atención la violencia las peleas la supervivencia es como es como los presos van perdiendo la coherencia van perdiendo la la cordura literalmente como a un escenario en el cual tú estás encerrado en una celda durante quince veinte o veinticinco años con el uno Kiko objeto con la única espera ser ejecutado de morir pues hace que la gente vaya perdiendo la cabeza ir Pablo contaba como presos que entran pues al principio mantienen conversaciones a una lucidez al cabo de un año dos están completamente locos han perdido han perdido la cabeza y Pablo podría haberla perdido también pero tiene ese motor tiene a Tania sobre todas las cosas su mujer que para mí es la verdadera protagonista de este libro una mujer con una fuerza descomunal con un corazón enorme que decidió seguir a su lado y que todos los sábados durante dieciséis años conducía cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta cada uno de los sábados para estar con con Pablo y dar la energía que necesitaba además con un discurso sin ver miles de Tania que yo reflejo en el libro y que ella lo expresan el libro que no quiere revestir de romanticismo ya huye de cualquier glamour de de ese cuento de hadas son ellas muy muy racional y explica que esto le ha costado muchísimo sufrimiento muchísimo sacrificio que es consciente de que se ha perdido un montón de cosas en la vida pero que esas su elección y que por tanto va a seguir junto a Pablo y para mí es una reflexión tremenda a la que hace Tania

Voz 1995 26:04 Nuestro Carretero es el autor de en el corredor de la muerte que es una gran crónica sobre una historia que empieza al Erik Iker es como tú bien dices que es una novela negra que es una una ficción muy bien elaborada por momentos casi increíble pero lo triste es que es una realidad energía que puede cambiar vamos a saludar en la emisora de la Cadena Ser en Vitoria Andrés que rigen Berger que es el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar Andrés muy buenos días

Voz 25 26:29 hola buenos días el uno de octubre en el tribunal

Voz 1995 26:31 al de Brouard Conti a las afueras de de Miami se afronta un nuevo nuevo juicio que es posible que Pablo Ibar recuperen algún momento algún día la libertad

Voz 25 26:41 bueno nosotros básicamente no contemplamos ningún otro escenario eh las pues como bien ha dicho Nacho las pruebas de su inocencia yo creo que son contundentes básicamente pues podemos documentar donde estaba Pablo en el momento de los hechos pues en la otra punta de Miami básicamente podemos demostrar que el ADN recogido en el lugar del crimen no coincide con el ADN de Pablo podemos demostrar que las huellas dactilares múltiples recogidas en el lugar del crimen eh no coinciden con las de Pablo además tenemos algo yo creo que muy importante que que macho en el que Nacho también ha hecho una una digamos alusión a ello no es que el cuatro de febrero de dos mil dieciséis por fin conseguimos que el Tribunal Supremo de Florida anulase la condena a muerte de Pablo y la anulase por dos motivos en primer motivo porque no tuvo una defensa letrada eficaz en su en su juicio en el que en el año dos mil nueve el que fue condenado a muerte cosa que decíamos nosotros pero ahora ya lo dice todo un Tribunal Supremo de Florida no

Voz 1995 27:56 S

Voz 25 27:57 además por si fuera poco el segundo motivo precisamente porque tuvo una defensa letrada ahí ineficaz el propio Tribunal Supremo de Florida dice que las pruebas con las que fue condenado a muerte eran escasas y débiles eso que lo diga todo el Supremo es en fin yo creo que una bofetada importante a a al menos al juicio en el que fue fue condenado a muerte no por tanto bueno tenemos ahora la oportunidad de demostrar que Pablo es inocente el contamos con un equipo de abogados con cuatro abogados muy especializados en este tipo de de juicios confiamos en conseguirlo no ahora eso sí eso tiene un presupuesto importante no que es un millón trescientos mil dólares del que bueno afortunadamente hemos podido conseguir el ochenta por ciento pero nos falta el otro veinte por ciento Todavía hay quisiera aprovechar esta ocasión pues para a pedir a la gente que no eche un cable estamos haciendo un crowdfunding eh con ir a las cuentas de Twitter o de Facebook de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar la web de Pablo Ibar Pablo Ibar punto com pues ahí se puede ver cómo se puede colar

Voz 1995 29:17 es que comenzaba multitud de ocasiones eh pero ese asunto que todavía a nosotros nos cuesta entender el dinero

Voz 9 29:24 es fundamental a la hora de

Voz 1995 29:27 de defenderse ante una justicia como como esta pero ante cualquier situación el dinero hacer que tenga esa oportunidad de contratar a un buen bufete Abogados o un o no eso va a detener

Voz 21 29:38 Turón ocho Pablo lo dice Pablo dice que él considera que el sistema es un negocio Muchos lo pensamos también de de ahí la bueno el intento de echar una mano y aparte de lo que comentaba Andrés Pablo no pide dinero para salir de la cárcel porque si no se está pidiendo dinero para sacarlo porque si e incluso es una proceso tan doloroso y tan dañino tan traumático para Pablo lo que pide simplemente simplemente que no es simplemente es un juicio justo porque no la ha tenido y no es una cuestión de debate de creer que sí o que no es es las conclusiones que que los hechos emiten te permiten tener Pablo el abogado de oficio y yo lo cuento en el libro que se le fue la signo fue un hombre que ya no solo no presto atención al caso sino que contrajo una enfermedad crónica acabó enganchado los medicamentos a cabo incluso detenido él mismo años después firmaría una carta reconociendo que nos tuvo que no estuvo capacitado para esa defensa algo firmar eso supone dinamitar la carrera de de un abogado y él lo hizo con lo cual es simplemente lo que dice Pablo es un juicio justo y ahora mismo un juicio justo vale un millón trescientos mil dólares así está montado en Florida a Pablo no le queda otro remedio que que que pedir ayuda

Voz 1995 30:53 Pablo más de una ocasión ha demostrado su sus ganas de abandonar Estados Unidos en cuanto acabe todo esto si ese futuro optimista que unos cuentas determina que que está libertad venirse a vivir a España Tours que será fácil para para alguien como palo que lleva veinticuatro años que se dice pronto hay veinticuatro años en prisión será fácil para adaptarse a nuestro país

Voz 25 31:15 bueno vamos a ver lo previsto es que lo antes posible en cuanto salga traerlo aquí porque bueno tiene una él mismo también lo reconocen en multitud de ocasiones tiene una deuda enorme con con España no yo entonces tiene que él mismo asume su su deber de venir aquí a agradecer desde el fondo del alma pues pues el esfuerzo a todos y a todas las personas que que han ayudado de una forma o de otra no entonces eh bueno de ahora y lo que creo que también es relevante es lo que ha dicho Nacho es cierto es decir es es uno puede decir hoy bueno es eso es la versión de Pablo no perdón ya no es la versión de Pablo sí todo un Tribunal Supremo de Florida ha dicho que ese juicio era injusto por tanto vamos no lo ha dicho con esas palabras ha dicho que las pruebas con que fue condenado a muerte eran escasas y débiles lo cual equivale a un juicio justo

Voz 1995 32:17 en cualquier caso Andrés resultaría muy difícil sostener algo así durante veinticuatro años sino que hizo una fuerza que es la de la verdad la de la justicia en la de la de pedir algo que no va más allá de de un sistema justo que sea capaz de juzgar la realidad no no pruebas inventadas son gente incapaz de detectives absolutamente eh poco profesionales en fin vamos a seguir con con mucho interés Nacho Carretero vuelve a poner el foco del interés en un asunto realmente fascinante léanse el libro sí pueden ayudar a la a la asociación que en la que es portavoz Andrés ejemplares las soplado Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar hágalo falta el veinte por ciento para financiar esa esa justicia ojalá tenga esos desde Andrés muchísimas gracias por atendernos muchas gracias y enhorabuena por el libro en no te vayas que tenemos que hablar de un Tito imaginas una semana mira tú como periodista es difícil pero una semana adecuada los días laborales podría imaginarme la imagino de dos pero claro usted de imaginar claro muy pues de eso vamos a hablar precisa Mt desde mil ochocientos diez la idea apareció en mil ochocientos diez y tenemos desde entonces ocho horas de trabajo en el mejor de los casos cinco días a la semana nueve cero dos catorce sesenta sesenta los sindicatos británicos proponen bajar a cuatro días los laborables para la gente de la semana y quizás eso subir los sueldos no porque vivimos en tiempos que parecen Cecilia Ali robos y seguimos trabajando con de dos catorce sesenta sesenta

Voz 1276 33:50 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 5 34:57 te el que duda se sorprende una que están aquí hacer

Voz 11 35:00 lo ninguna no hay a mí cuando me dijeron que sí voy yo me a decir que no pues me ilusionante

Voz 5 35:07 se emociona volvernos a encontrar a mí me tiene y un poquito conmovido todos los viesen oscilan contra España pero hay que decir que más de la mitad jurando más

Voz 30 35:24 por qué la política también Sex

Voz 31 35:26 no te vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado hoy con la respuesta es compleja y llena de matices la comunicación política juega engañar somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de circunscribir

Voz 5 35:39 el asunto ha donde está bien y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando de gastronomía

Voz 15 35:47 veinticinco con Ángels Barceló somos

Voz 1995 38:33 pero es así desde mil ochocientos diez hace doscientos ocho años que alguien pensó que trabajar ocho horas era lo correcto pero es que desde entonces nada ha cambiado imagínense es fácil imagínese cómo era una calle en mil ochocientos diez

Voz 5 38:52 padece

Voz 1995 38:55 estamos dando ideas de mayo si hay caballos fijados en la calle pero bueno es una vida sin coches bueno mira que esto porque esto puesta del programa de buen partido Colirio cinco coches sin tecnología sin luz eléctrica

Voz 9 39:09 sin teléfono

Voz 1995 39:12 desde entonces nuestra jornada laboral no ha experimentado grandes cambios en el siglo XX los trabajadores conquistaron el derecho a descansar Resines semana dicho tal día como hoy un once de septiembre de mil novecientos cuatro se celebra el primer domingo de descanso laboral en España y hoy es factible conseguir tal y como se propone o la entidad que agrupa a la mayoría de sindicatos en el Reino Unido trabajar menos horas con mejores salarios aprovechando los beneficios que generan las tecnologías que tenemos hoy en día nunca hemos sido tan eficientes el ser humano nunca ha sido tan eficiente la tarea nunca pero trabajaba las mismas horas ICO gramos han seguido hablamos porcentualmente no demasiado vas nueve cero dos catorce sesenta sesenta cuatro días a la semana Nacho sería ser una verdadera conquista social personal persona claro qué haríamos con tres días libres bueno te lo cuento yo no va a tener ningún problema de llenar esos días con actividades bien eh yo sinceramente creo que creo que hay que tiene un sentido

Voz 21 40:12 a joder no no no pueden estar tan cerca tan encorsetado el horario laboral cuando hoy en día hay trabajos que requiere de de muchísimo menos tiempo por el por por la eficacia por cómo se llevan a cabo porque mucha gente trabaja desde casa porque no hay horarios tan rígidos tiene muchísimo sentido de lo que les

Voz 1995 40:28 no sindicatos y porque lo que no podemos es simplemente sostener el sistema por porque trabajamos porque si bueno pues habrá que revisar la eficiencia la tecnología el tiempo que empleamos Si el conocimiento de la sociedad ya no es industrial que viene de eso no sea decisión se toma realmente con la revolución industrial fije bueno ya está

Voz 21 40:50 hablar mañana Nos levantamos si rehaga el programa jueves

Voz 1995 40:53 no me des ideas vamos a hablar con José Luis Casero es el presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles José Luis muy buenos días

Voz 10 41:01 yo ya estoy buenos días a todos

Voz 1995 41:04 de que en más de doscientos años la idea después implantó oí por implantarse en todos sitios eu al pero sorprende que la idea de las ocho horas tenga ya más de doscientos años

Voz 10 41:14 sí el ocho ocho ocho en sí para descansar para disfrutar para trabajar Strauss en el año dos mil dieciocho los modelos organizativos la mayor socioeconómicos de de sociedades de bienestar europeas pues deben ir evolucionando porque si no quedamos estancados Si tenemos luego pues desfases que que no tiene mucho sentido

Voz 1995 41:34 vale que nosotros hicimos esto pero ya verá como vienen los si esas dice no es que económicamente es una obtenido realmente variaría mucho el sistema la economía de un país como el nuestro se vería muy afectado así la mayor parte de nosotros empezáramos a trabajar cuatro días en lugar de cinco

Voz 10 41:49 pues variaría bastantes yo creo que Toni no estamos preparados para esta situación que se puede plantear en Reino Unido que hay países como en Holanda que las administraciones públicas a petición del trabajador pueden trabajar cuatro días había experiencias también en países nórdicos en empresas privadas pero nuestro país no es porque sea diferente que hoy yo lo del Spain is different tenemos que empezar a construir modelo mucho más sensato y mucho más en relación al decir que nos cuesta ya conciliar la vida personal la vida en familia la vía profesional con el modelo que tenemos imagínate con con trabajando seis horas es decir que somos un país con una productividad Hora de la media para abajo Europa cuarta economía Europa octavos en productividad tenemos que empezar a a trabajar de forma intensa en el trabajo más allá del número de horas con esos límites que estábamos planteando es de ocho horas dejar de de alargar la jornada laboral y convertir el puesto de trabajo en nuestra vida hombre sentimos con almuerzos de trabajo de dos horas y media yo creo que el modelo tiene que ir a una jornada intensiva que muchas empresas de este país la tienen durante los meses de verano que sus resultados económicos no se ven afectados indudablemente y que podríamos plantearlo como una primera fase antes de otros modelos más avanzados

Voz 1995 43:08 implantarlo a lo largo de todo el año José Luis claro es difícil empujar toda la vez no ahora hablábamos de cuál es el horario vamos a perseguir si queremos madrugar sí que tenemos que el sol se se extienda hasta las diez de la noche decir es difícil empujarlo todo a la vez en hoy empezar a tomar decisiones todos como sociedad a la vez va a ser difícil pero pero es verdad que debemos empezar a pensar en cómo nos relacionamos con nuestro entorno con además también hay pensamientos de Ecología de futuro pero el trabajo es un planteamiento muy cercano y es ese y que no hacemos precisamente si nos planteamos variar los horarios pero no no nuestra relación

Voz 10 43:39 de trabajo que a mi me gusta más que ese planteamiento de tres ocho Se sistema de dos mil dieciocho hablar de las cuatro es decir la la haré dedicación al puesto de trabajo la de disponibilidad es decir los estándolo puesto trajo tener una cierta disponibilidad o con las nuevas tecnologías que en que se centró gran problema que íbamos a tener futuro el enganche que tenemos que tener el derecho es conexión tener otra de de ese enganche es decir hace vivo dentro de él nuestro puesto de trabajo de disponibilidad y tener una de descanso aquí en Partiendo del final de la de descanso los estudios avalan que no somos máquinas indudablemente que alguno lo parezca es decir somos personas metamos descansar en tiene una media entre siete y ocho horas si no lo hacemos ya vamos mal vamos mal en a nivel de productividad Daniel de rendimiento laboral a nivel de rendimiento escolar es decir no olvidemos que también los dos niños en en este tema tendría mucho que hablar pero a veces no tienen una voz adecuada que les pueda representar esta esta vía tener esa capacidad de de articular modelo organizativo que muchas empresas grandes empresas este país lo tienen pero que el que la deuda pendiente que tenemos con la pyme

Voz 1995 44:46 es que siguiente paso es don como lo vamos a comienzo de de del comienzo de las clases utilizamos el mismo modelo para los culés metemos ahí siete ocho horas las mismas que estaban nosotras simplemente por seguir el ejemplo de los mayores y tampoco seamos y la eficiencia de esas ocho horas haciendo eso es la bueno sí sabemos que es la mejor que no es la mejor quiero decir deberíamos replantearnos cuánto tiempo están con él

Voz 10 45:08 cuánto y cómo es ir a un poco al al más también que os con planteado en esta supresión del cambio horario en el que ahí napoleónica la calle horario de verano horario de invierno de me gusta hablar de horario de octubre y horario de marzo para quitarse componente de de ocio que parece que tiene el horario de verano pero que en definitiva no es así hay planteamientos que estamos escuchando bueno de mucha gente es decir que por desconocimiento entiendo que es por desconocimiento prefieren tener pues media horita he luz por la tarde nimias si es que salen de trabajar a una hora sensata que esas otra ponen vi poco copian un tema como que a las diez de la mañana en zonas de nuestro país sería anoche como los niños a hacen diez escolar mente cómo entrar un trabajador a trabajar de noche al trabajador en términos generales ya sé que hay mucha gente que que le gusta la oscuridad que en televisión no estoy hablando de de de esos trabajos peculiares la gente en el mundo en general a trabajar con con luz y es como está acreditado que la gente empieza diva sería empieza séptica incluidos los niños

Voz 21 46:16 en Galicia sería amanecerá a las diez de la mañana sino

Voz 42 46:19 a poner el planteamiento

Voz 10 46:22 poco egoísta decir de libertad individual es que a mí me gusta a mí me gusta decir un poco como la ley antitabaco me permito me molesta el tabaco pero es que estamos hablando de utilidad

Voz 21 46:32 yo me pregunto si esto no es una cuestión también de educación por más que la ley o por las empresas y Carmina en unas rebajas de jornada laboral todavía existen muchísimas empresas que aún teniendo lo estipulado la gente se queda porque al jefe no le gusta que se vaya porque aún hay muchísima cultura empresarial sobre todo en generaciones más antiguas de que con tal de verlo ahí ya estoy tranquilo esté o no esté trabajando también es una cuestión social y educativa en España

Voz 10 46:54 el educativa ahí afortunadamente va cambiando poco a poco con las nuevas generaciones que empezaba a también el tiempo que deciros empezar avalar salario obvio pero también esa disponibilidad de tiempo para Arizona trabajo por objetivos Bin vinculando la productividad vino a calentar la silla es decir yo yo soy empresario ni gentes el a las cinco la tarde yo necesito que acompañan y necesito amigos cierres

Voz 25 47:18 en en que yo quiero que trabajen de fe

Voz 10 47:20 muy intensiva que unos horarios bastante flexibles y cada vez más las empresas incluida las pymes creo que podemos hacerlo porque lo que estamos buscando rentabilidad productividad decidiría tenemos acreditado de gente más satisfecha con salario con horarios es más propio hay gente esclavizadas en situaciones que antes estábamos tanteando el siglo XIX industrial pues no es productiva hasta contenta y acaba buscando trabajo mientras está trabajando es decir es un planteamiento también importante que tenemos casa los empresarios también los trabajadores de de perder esos miedos complicó su trabajo y trabajo intenso

Voz 1995 47:59 a media mañana pero en ocasiones también como usted dice no suele ser ocasiones también hay que plantearlo cuando llega la reducción de jornada y todos estamos de acuerdo seguro que todos hacemos el ejercicio yo creo que por lo menos abrir queremos hubiese debate y queremos plantear si cuatro días a la semana serían suficientes para realizar bien nuestra tarea José Luis Casero presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles muchísimas gracias buenos días a todos y a todas las gracias por su tiempo no sabéis hay que agradecérselo doblemente y ustedes nueve cero dos catorce sesenta sesenta jornadas de cuatro de ellos a cuatro días a la semana trabajando

Voz 25 48:36 incluso lo que deprime incluso aquí tampoco necesidad de vacaciones no no cambian

Voz 1995 48:43 nueve cero dos catorce sesenta sesenta

a Toni Garrido Cadena Ser

