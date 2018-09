Hoy por Hoy (11/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 las once las diez en Canarias

Voz 0228 00:07 muy buenos días buenos días Toni la ministra de Sanidad Carmen Montón ha defendido esta mañana en la SER por las supuestas irregularidades en su master ha dicho en Hoy por hoy que sí se han cambiado sus notas después de terminar el curso no es su responsabilidad y reconoce que no tiene todo el material

Voz 1112 00:21 eso es esto días lo desgraciadamente no con

Voz 0385 00:24 serbo la integridad de todos los apuntes y la integridad de todos los ejercicios prácticos ni de los comentarios de textos que tuvimos que hacer aquí esa es mi desgracia todo lo que pudiera haber sucedido en la universidad no soy yo la responsable y por tanto no veo justo que se me impute a mí no es el máster de Montón es un máster que se hacía en el que yo me apunto para tener lecturas yp poder pues a hacer mejor lo que estaba llevando entre manos

Voz 0228 00:56 montón ha concluido que considera injusto además dimitir por este asunto por lo demás comparece a esta hora en la ministra de Justicia en la comisión del Congreso Dolores Delgado ha asegurado que atendió a la petición del Poder Judicial de defender al juez Llarena desde el primer momento

Voz 0228 01:33 si siguen pasando a esta hora distintos dirigentes políticos y representantes de instituciones organizaciones sociales por la ofrenda floral con la que se inicia los actos de la Diada en Cataluña acaba de estar allí el socialista Miquel Iceta quien cree que los independentistas piden imposibles con sus exigencias sobre la libertad de los presos desde ese monumento a Rafael Casanova con la ayuda técnica de Alfonso Rossa informa Pablo Tallón día

Voz 1673 01:54 con día el líder del PSC hace un llamamiento a superar la división entre catalanes apostando por un amplio acuerdo que permita dice avanzar en el autogobierno y mejorar la financiación Iceta apunta que este camino es el único posible critica los dirigentes independentistas que en las últimas horas han avisado al presidente Sánchez que mientras haya presos no será posible el diálogo

Voz 1591 02:13 España es un Estado de Derecho con separación de poderes y por lo tanto si desde el Gobierno de Cataluña el pide al Gobierno de España cosas que no están en su mano y eso se pone como condición previa al diálogo pues difícilmente podremos emprender el camino que es inevitablemente el único posible que es el diálogo la negociación y el pacto

Voz 1673 02:32 ya han terminado las ofrendas de las instituciones los partidos y los sindicatos pero todavía siguen las de asociaciones y entidades como ocurre cada año la xenófoba Plataforma per Catalunya se ha llevado el ocho de la mañana cuando hacía la ofrenda floral

Voz 2 02:44 y un apunte del Exterior Rusia iniciado esta mañana

cadena SER Madrid nuevo caso de bien

Voz 1441 03:05 hacia machista en la Comunidad una mujer ha estado retenida durante cuatro meses por un hombre que durante este tiempo la estado agrediendo el hombre ya ha ingresado en prisión ha ocurrido en Fuenlabrada SER Madrid Sur David Callejo

Voz 1673 03:16 ambos iniciaron una relación sentimental el pasado mes de mayo sólo unas semanas después empezó el infierno el ahora detenido recluyó en su casa de Fuenlabrada a la mujer la dejó encerrada e incomunicada y la sometió a todo tipo de vejaciones agresiones y abusos sexuales que además grabó en su teléfono móvil la víctima permaneció cuatro meses en esta situación hasta que aprovechando un descuido de su torturador logró avisar a su hermana quién la encontró es con

Voz 0228 03:41 pida y en estado de ambas pusieron denuncia

Voz 1673 03:44 poco después la policía detuvo al maltratador de treinta y siete años y que ha ingresado en prisión por orden judicial

Voz 1441 03:49 a medio el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno van a guardar un minuto de silencio por la mujer que fue asesinada ayer por su expareja en la capital más peticiones es de dimisión de la alcaldesa de Móstoles sus socios de gobierno la marca local de Podemos exigen la renuncia de Noelia Posse del PSOE por su comportamiento despótico dicen al permitir la celebración del festival amanecer bailando ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1463 04:10 el principal socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Móstoles ganar Móstoles ha pedido a la alcaldesa que dimita por el daño irreparable ocasionado dicen a los vecinos tras la celebración del festival el segundo teniente de alcalde y portavoz de ganar Móstoles Gabriel Ortega ha asegurado en un comunicado que pose con su comportamiento despótico irracional es ya un obstáculo infranqueable para el presente del Gobierno progresista de Móstoles y un peligro para el futuro del mismo también los organizadores del festival reclaman al Ayuntamiento de Móstoles más de cincuenta mil euros por el campo

Voz 3 04:41 lo de recinto en un principio se iba a realizar en el Parque del Soto y finalmente se llevó a cabo en el parque Prado Ovejero veintiún grados ahora mismo en el centro de la capital hoy han subido un poquito las temperaturas

Voz 4 04:51 las máximas van a superar por poco los treinta grados

Voz 5 05:05 en ese

en el estudio aún vamos

Voz 8 06:13 no es exactamente Richard que tiene un aire

Voz 1995 06:17 una de las personas con las que los españoles más nos hemos reído en la historia desde ahí está mira hay para para hola te te has subido antes de que te invitara está ya está el coche hecho al vamos al teatro Maravillas en Madrid verdad venga tú eres de los que sube al taxi pides a ti te dan conversación en todos lados

Voz 1 06:41 ya lo con la gente me me gusta

Voz 1995 06:44 es difícil estar de A tu lado el es muy difícil contenerse bueno pero yo encantado que me lo digan ahí si yo estoy súper feliz de mi antiguo ha pasado profesional llegó antiguo porque tengo una medalla y entonces me siento muy feliz de haber pertenecido algo pues tan histórico y tan divertido como fue martes y trece y actualmente su taxista que es una profesión más que digna no buenísima profesión De Gea por muy famoso que si subía los taxis vas a veces el conductor decía cómo quiere hola buenos The como quiere que le lleve contestaba que tenemos la leche decía rapidito y en silencio la gira alta Taipan a los cero las es una respuesta contundente y clara no deja dudas bueno ahora hay aplicaciones que te te sigue permite entre hablar con el conductor quién que radio Le gusta la SER es una aplicación que ponga usted la hacer Donaire gusta hablar me encanta hablar con la gente conocer

Voz 1112 07:40 eh su estado de ánimo de ese momento oí inmenso

Voz 1995 07:43 estar con la gente a la gente de los pueblos de las ciudades me encanta la gente van es raro porque que asociamos a la televisión pero promete has hecho ya mucho más teatro que televisión esta salud

Voz 1112 07:54 es cierto sí se yo ya llevo catorce años

Voz 1995 07:56 con haciendo teatro eh

Voz 1112 07:59 seguido de seguido eh me agosto paramos unos días pero todo el año a Madrid gira en Madrid hay en estos catorce años pues hecho como cuatro-cinco bares de teatro hemos producido otras otras diez más o menos pero es un hombre de teatro sí sí yo me Ineco quién con dieciocho años el teatro en la Escuela de Arte Dramático con diecisiete años perdón después pasea a formar parte de un elenco que de una compañía profesional que dirigía en ese momento Adolfo Marsillach y luego pasé a otra compañía

Voz 1995 08:29 a otra ICOM actor y luego de repente apareció Millán en divina pero yo me formé el teatro Chino inversión inscribirse en este coche concepto no no parece Iker la detrás festival y eso que el tráfico está en esta ciudad muy bien está también es bueno ayer fue liberiano digamos de lectiva no colegios la gente fin follón fue un poquito en un poquito Follonero haces una una función cuarta temporada mucho éxito tercera tercer Toni tercera tercera temporada mucho éxito eso sí sí he de decir objetivamente si un gran éxito así que si lo hace sobre un taxi

Voz 8 09:09 no sobre un juguete se claro

Voz 1995 09:12 taxi taxi taxi con Ryan eh a roja bares que ahora tangas tiene que tener cuidado con todo que es una función todos públicos

Voz 1112 09:20 la Navidad once lleva taxi este hombre lleva un taxi blanco con raya roja lo dejó bien claro pero esto no significa que esté en contra yo de donde nada eh yo he venido a favor creo que no no yo creo que

Voz 1995 09:32 estamos en un mundo muy

Voz 1112 09:35 muy capitalista este momento al menos en este país no evitó ese en ese sentido pues todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida siempre y cuando cumplan con la ley eso está claro

Voz 1995 09:43 eso seguro hablamos hace unos segundos de la jornada de cuatro de la Semana de cuatro días

Voz 9 09:48 sí

Voz 1995 09:49 los sindicatos británicos que están tratando que aún se el que no hay trabajo para todos modos hay que subir los sueldos de bajar duramente trabajas tu descansar lunes martes

Voz 1112 09:58 sí

Voz 1995 09:59 a trabajar miércoles jueves viernes sábado en León y la función dura una hora y media y el sabe lo me vas haces dos no está nada más sobre interesadas las correcto la gente piensa que los de tu profesión no dais para el agua no es verdad esos gente que trabajan hay de todo pero como todas las

Voz 1112 10:15 no sé hay gente que sí que aquella también en las radios al televisor

Voz 1995 10:18 John no un banco pero bueno

Voz 1112 10:20 que aquí en el teatro eh Se trabaja duro porque te cuentan aunque sean hora y media dos horas la función es una intensidad brutal psíquica y física es una la comedia en este caso como el vodevil eh es es un género muy difícil porque ya un ritmo vertiginoso Iker m que yo he ahí el año pasado me detuve asma por eso por esfuerzo porque es que hablamos de velocidad enorme no enorme enorme sea bueno te diré que yo que hemos seiscientos calorías en cada función seiscientas esta medido hoy con ustedes sabes no

Voz 1995 10:54 es el crearon un kilo cada sí sí sí es como Fernando Alonso es vivir tres kilos en en cada carrera tu pero tan tan dos yemas que lo recuperas hematomas de cervezas agua pero pero se pierde Iker seiscientos calorías a como estar una hora de gimnasio es que ese era eso en tierras del gordo ya el Gaz me quede como estoy Balzac que valga pero te diré que aparte de eso hay un trabajo en mi caso

Voz 1112 11:18 Lucio donde llegó la adaptación del guión te en fin mucho trabajo por delante para otras

Voz 1995 11:23 bueno por interesante eso que dices eh hablamos de taxi es un clásico de la comedia sí son clásico británico en inglés se llama igual sigo reportó mujer fue el gran éxito del dramaturgo británico Raikkonen estuvo doce años en cartel en el western con veinte repartos diferentes desde mil novecientos ochenta y tres hasta mil novecientos noventa ha sido representada más de quinientas producciones de todo el mundo desde Canadá hasta Corea es verdad que en treinta y cinco idiomas Corea

Voz 1 11:49 sus

Voz 1995 11:49 pero eso sí sea un dato añadido es el claro hubiera esmerado en Corea el Norte tendría incluso más éxito a lo mejor se prueba el gas sabes has visto alguna de las del del resto de las funciones

Voz 1112 12:03 no no en Internet he visto trozos en algunos países como Rumanía o Hispanoamérica Argentina etcétera esta comedia hizo también Ricardo Darín también cómodo te digo Ricardo Darín interpretó al taxista de esta comedia que es lo que he dicho es objetivo incierto no estuvo veinte repartos en Londres yo he porque las funciones tan dura para los actores que se Cannes yo en tres años he cambiado ya como a cuatro-cinco actores cosa que te quiero decir quedarnos todos

Voz 1995 12:28 te has mencionó que Darín interpretó este taxi Darín es un género en sí mismo Darín la gente no va a haber película de drama de humor eh

Voz 1112 12:36 además es un gran acto yo creo sobre Ricardo Darín es uno de los mejores actores para mí del mundo

Voz 1 12:43 es un actor

Voz 1112 12:45 completísimo súper completo que es capaz puede hacer comedia drama tragedia lo que él quiera porque es un gran actor es un animal de escena también eh

nosotros seguimos en llegamos al de coche

Voz 1995 16:16 mucha gente cuando cuánta gente no habrá paradójicamente llegado a haber taxi por culpa del tráfico pues a lo mejor uno por ciento en dos

Voz 1112 16:25 sí es algo pues siempre estamos cuando estamos llenos que hay muchos días formalmente no al teatro en Pésaj tributa quitas una vacía ir ir muchas de esas butacas están vacías porque la persona no llegó el teatro es así porque encontrar plazo para aparcar porque salir del atasco eso ocurre hay un porcentaje mínimo

Voz 1995 16:42 era con tu tienes buen buen reír

Voz 1112 16:45 en red que si Joseph hace par de Seseña tú te ríes

Voz 1995 16:48 con otras comedias en arriba también

Voz 1112 16:52 a veces no puedo aguantar me depende de las caras que pónganos donde queremos frente los actores primero y con otros cómicos pero igual que la gente sano no soy crítico no me siento me siento como publicó sabes mejor Lajos me dejó llevar ese me gusta me río sino no me río no me pongo en plan acto como hace este esto no

Voz 4 17:09 pero es más más difícil gente que que llorar no es dicen los actores la mayoría no

Voz 1112 17:14 yo creo que sí yo creo que objetivamente es difícil no pero pero eh date cuenta que para que alguien esboza un al uso yo Zhou estamos más predispuestos la vida se compone de más momentos infelices que felices rápidamente he hecho es que pasear una risa no es tan fácil cuesta mucho porque es lo que te digo no

Voz 1995 17:32 pero seguimos hablando claro cómo vamos a quien el coche llevan nótese volvió a estamos hablando con Josema Yuste que habla de la nueva temporada tercera ETA taxi es una obra que protagoniza que produce estimarse escrito la versión en castellano crece pueden reír pero la historia nos deja claros que hay tipos eh muy debatidas muy debatido sucede hay grandes parejas de de de clásicos del humor me gustaría saber

Voz 1112 17:56 eh

Voz 1995 17:56 por ejemplo si tuvieras que elegir entre Jack Lemmon y Tony Curtis y con faldas y a lo loco anda anda

Voz 4 18:04 cómo salieron las cosas tengo mucho que contar

Voz 1995 18:06 cada vez es más de Jack Lemmon yo de pequeño era más de Jerry Lewis mayor más de Jack Lemmon

Voz 4 18:14 sí sí

Voz 1112 18:17 el pedáneo Luis de Luis exactamente lo creo que vi con mi padre todas sus películas y me apasiona para fan y así fue cumplían cumpliendo años me hice más de Jack Lemmon porque bueno parece un actor más más potente no

Voz 1995 18:29 entre Jack Lemmon y Walter matado no sabes cómo

Voz 17 18:34 soy un maníaco de la limpieza limpiando lo que ya había limpiado Francis avisando otra vez lo que Francis ya había avisado porque eso sí soy mejor cocinero que ella

Voz 1112 18:45 sin ninguna duda me quedo con los dos son dos monstruos tengo dos monstruos de la pantalla sitio

Voz 1995 18:51 con perdone pero tienes pinta un poco de de maniático como ser personajes Jack Lemmon en este en la extraña pareja tienes pinta poquito maniático obsesivo

Voz 1112 19:01 no nota poco magnéticos haber te por contra alguna manía mía personal creo que no son muy muy de obsesión herederos del tarro en la encimera y que mire la etiqueta para ya no pero por ejemplo me gustan los armarios que están cerrados sean ve una puerta armario abierta me pongo nervioso punto que cerrar esa tontería no

Voz 1995 19:21 tú sabes que gente que te puede ayudar que que si hay hay gente que tiene la hasta ahora venimos mínimo mire eh

Voz 1871 19:30 mucha esta pareja franco

Voz 1995 19:32 sí

Voz 1 19:39 Ron con este este gags por me toma el pelo se pronuncia from con este vistos que también FRA Oporto no frente a boy from quién es Frederick Frankenstein muy bien

Voz 1995 19:59 a las dos que llegan peligrosa leáis digo David la Gran Vía yo no me he reído tanto en el cine en diría que claro en mi vida nueve grande bueno ahí estaba Hélder en entre Gene Wilder Keith Richard Price en aquellas magníficas comedias sí

Voz 19 20:18 una esto es no si es que no todo es un gran es excelente

Voz 20 20:25 ahora porque me habla así por he

Voz 1112 20:28 es solo

Voz 20 20:30 pero no Healy pollas

Voz 1995 20:32 de igual de Richard Gene es tiempo

Voz 1112 20:35 es que me encanta que me me encanta me parece que tiene una vis cómica

Voz 1 20:39 eh brutal brutal

Voz 1112 20:42 en el cine una mirada una cara el pero ese es que su volcanes es genial

Voz 1995 20:47 vale otra pareja en este caso Chevy Chase cuatro cirujanos que acaban de llegar de doctor Aristy que estás tiene después espías como puedas España en me Paul McCartney es bajito no dinero no muy alta no un actor

Voz 1112 21:11 eh y muy natural pero yo desde mi humilde punto de vista dándole ve una gran vis cómica nieve Txelis no es nato de comedia blanca digamos pero no tiene esa fuerza no que tiene en por ejemplo no entonces Chevy Chase bueno quizá me quedaría

Voz 4 21:27 del otro y finalmente Leslie Nielsen o Chiquito de la Calzada una película de prestigio

Voz 21 21:38 este caballo bienes de bonanza Putin tú

Voz 1995 21:43 trabajaron juntos y una película para niños pero que no tiene ninguna duda

Voz 1112 21:47 o sea chiquito es eh eh es un genio Un genio sin que él lo sepa o sea un tipo que ha sido capaz de revolucionar a todo un país durante muchos años ya hacernos hablar como el hablaba durante muchos años es esto es genial de una humildad meses yo lo he trabajado con él varias veces le conozco Le conocí mucho

Voz 4 22:09 yo por mi vamos es que en gran

Voz 1112 22:12 porque con muy poco poco muy poco es de chistes muy poco lo que ha trascendido

Voz 1995 22:19 desde y lo que bueno es que el Ayuntamiento de Madrid que hay una cuenta disputó para quitar una estatua del Che Guevara dedicársela a Chiquito de la Calzada tiene que con la otra no pero bueno

Voz 1112 22:30 con ese perfil lo que nace que lo hagan

Voz 1995 22:33 sino porque yo el en un follón todas las redes sociales abriendo petición el otro día además ambos se vayan

Voz 1112 22:41 te preguntan por políticos yo el aspecto pues Semel aspecto Hessel que es eh te puede decir por ejemplo eh buenos padres Rivera el me lo vio no perderla es que soy pero

Voz 1995 22:53 da la gente que pasó

Voz 1112 22:54 no no no recuerdo bien lo que pasó la verdad es que no los recuerdo la pregunta cómo fue pero al final yo daba una opinión de los políticos nivel el sentido el humor tal cual yo creo que dije que Rajoy tiene un gran sintió un humor cuando hablaba en el en el Congreso X que tenía gracia es que es un gallego con con retranca con con gracia Iker es un gran orador lo es sintió que no que no piensa como mejor puede empezar otros cuando habla otro gran orador es verdad lo es es Iglesias que habla bastante bien

Voz 1995 23:26 eh

Voz 1112 23:27 eh pero el aspecto no es una persona que sea regla que va con su traje que va como yo creo que debería ir

Voz 1995 23:33 pero que tenemos

Voz 1112 23:36 no no yo creo que al Congreso hay que ir con un poco mejor de presencia mejor presencia y lo creo ya no suena en tela en más de uno que van te Lita fuera tú crees

Voz 1995 23:44 para ir al Congreso guión de de

Voz 1112 23:46 el pueblo español se nos merecemos un respeto no hay que ir un poquito mejor arreglar de opinión pero claro algo la mantengo

Voz 1995 23:53 hice montó el otro día en redes sociales un guirigay tremendo

Voz 1112 23:57 yo no estoy en redes sociales Mela

Voz 1995 23:59 el de hacerte no LLeras ya te diré lo que me de la de pues el otro día no te metas ahora en redes sociales digo nunca si no tienes no te no te llamo

Voz 1112 24:09 tres Creo que es una mierda

Voz 1995 24:11 Villa

Voz 1112 24:12 que tiene su parte buena

Voz 1995 24:15 el orden entre las que tenía orden pero puede que no envía o quiero que hace mucho daño

Voz 1112 24:23 y que la gente la pareja mal en general poca gente se maneja bien

Voz 1995 24:26 nadie hace mejor persona con Twitter no no me han punto de igual o mayor tenemos tenemos que hablar contigo así prefiero qué tal estás hablando con alguien el caso con que el otro día cuestionaba la electricidad ya las redes sociales sin a la propia electricidad así que estoy contigo hay que volver a la chimenea las casas es el puente

Voz 1112 24:50 dramático es mucho más eh pacífico

Voz 1995 24:52 Josema Yuste vuelve al teatro tercera temporada de taxis ya dentro dentro poco ya habrá visto todo el mundo sabe que cambiar porque bueno

Voz 1112 24:59 te creas che porque hay hay ejemplos como Tok Tok que está entrando ahora en su novena temporada ir a ir Dhanga que está entrando en pacíficas

Voz 1995 25:07 por no estoy muy segura de la cena de los idiotas hiciste cinco cinco Gio como llegamos en el personaje de junto con Agustín Jiménez luego la tuvimos dos años más en el Muñoz Seca con Ramón Langa pufos acabó villas una obra menos la embarcadero nos ha claro yo vino obra existe un éxito es tontería dejarlo hay mucha gente Madrid fin de semana que viene de fuera de muchísima gente bueno taxi

Voz 1112 25:33 eh

Voz 1995 25:33 en el teatro me lo hemos pero con el áreas yo le mucha gente que está en el coche escuchando el Word somos nosotros de la radio no es no sé no lo ha puesto usted es alguien entonces el sonido viene de la radio Josema yo este siempre seremos tu público es alguien que no se ha hecho reír tanto que Nozar

Voz 4 25:52 dado tanto que yo siempre que te vea siempre

Voz 1995 25:54 el presidente de la obligación de dar celos

Voz 1112 25:57 socios José pues para mí es una placer y un honor que tú me digas eso que la gente sienta eso eh de mi de mi trabajo junto con Millán no creo que me siento muy orgulloso de lo que he hecho Hydro que sigo haciendo que al final es tratar de hacer felices a la gente durante un ratito

Voz 1995 26:12 pues esto es una cosa muy hay tanta gente que insiste contrarios una gran obra seis años eso desde luego es es algo muy grande Josema Yuste siempre un placer gracias ti un impacto

Voz 22 26:21 gracias

Voz 23 26:35 eh

Voz 24 26:50 qué

Voz 22 27:00 Diez no

Voz 24 27:15 sí

Voz 1995 32:48 ellos equivocarse es un arte con todos ustedes el artista

Voz 4 32:56 muy buenos días muy buenos días qué tal pone la vida que he tenido arte Pekín fíjate también yo me encanta besar

Voz 1995 33:04 a las besar basadas ferrarista habrá Garmin a ellos bueno porque las críticos que hogareño eso sí sí sí sí sí

Voz 4 33:11 esta entrega la vida te Bramor

Voz 1995 33:14 me va a la alternativa luego vamos a hablar de Julio Iglesias por cierto es uno de los grandes bueno yo les aventuro es es es de lo más sublime hasta lo más rastrero y ahí es donde el lunes en la segunda parte ahí de hecho se bucea para encontrar a gente que opina sobre lo divino y lo humano somos es críticos de críticos somos los meta críticos una criticamos a los que critica exacto Internet les ha convertido a todos en críticos pero ahora se llega a destripar a toda esa gente que realmente sin criterio en conciencia dedicado a tratar de entorpecer la vida de verdad

Voz 4 33:46 te enteras descrito muy bien yo me Arroyo todas las noches con las críticas a las leo para dormirme porque es muy bonito re valorando lo para baila bachata baila bachata gala

Voz 1995 33:56 el triste final de verano hemos decidió que los hoteles sean nuestro objetivo porque el verano ha sido muy intensa

Voz 1871 34:02 el siempre intenso para hoteles concretamente para este que sea más sencillo y han spa en la costa el Turquía un tal Andy R dice que los reservamos porque era tranquilo y relajante nos dieron una habitación frente al pub romance ya había música y la música siguió hoy nos acostamos y fue como acostarse en el centro de la pista

Voz 4 34:20 de baile lo hemos conocido quién ha estado alguna vez en esta sí sí sí soy Sara bueno

Voz 1871 34:27 pues nada como el resort marino Boutique Hotel de Costa Rica donde el Nicolás ve dice una noche que no teníamos mucho que hacer fuimos al Casino la camarera era prostituta según nos dijeron nos atendió mal los otros empleados decían que era la amante del gringo que dirigía el local tomamos una cerveza y nos fuimos a la habitación a descansar y a quién teníamos en la habitación de al lado al Gringo con su amante volvimos sexo toda la noche al día siguiente Nos encontramos al Gringo con su esposa y un niño en brazos hay muchas

Voz 1995 34:55 sí eh que nervios más sí sí pero nada comparable

Voz 1871 35:01 el hotel hay Nice dos el torero José hedonismo dos que está en Negrín en Jamaica y como su propio nombre indica un lote con ahora

Voz 1995 35:13 a a disfrutar del hedonismo

Voz 1871 35:16 dos B2 el el uno tiene que ser muy intenso que dice bueno junta Almadén dice si tu ideas festejar con estilo totalmente hedonista con juegos de carácter sexual donde reina la lujuria pasar prácticamente desnudo todas tus vacaciones Ésta será una experiencia fantástica Fatih las comidas buenas y el ambiente un verdadero placer hedonista como su nombre indica bueno es esta este está conforme sí

Voz 4 35:40 ya es decir pulseras en Platja d'Aro te pones la policía iraquí pero tiene más gracia

Voz 1871 35:47 sí lamentablemente no opina lo mismo Jason K que titula su reseña asqueroso dice Si te va el rollo soy Inger para los que no lo sepan su Inger después sexo en grupo de cambio de pareja dice Atrévete a salir de la habitación y no es lo tuyo cuidado en la piscina nudista en lugar de preguntar antes de tocar más bien te tocan primero y luego preguntan ten cuidado nos cambiamos de hotel Nos dimos una buena ducha caliente para quitarnos las sí pero

Voz 1995 36:14 que visión cuando has Arsenal

Voz 4 36:16 oiga con él es bueno hay una amiga mía que por error reservó en un motel de este tipo al tipo motel porque no encontraba ningún sitio y el IVA con la familia con las sillas de playa cositas encontraron cuando estaba allí descubrieron que no era mejor el mejor sitio una familia pero bueno hay otro que

Voz 1871 36:35 hay otro sitio que está en Pasto Colombia que Sama casa Madrigal Manolo dos siete seis dice hice la reserva acción directamente llegamos a las diecinueve y aún no tenían la habitación preparada Peit dos camas y me dieron una a eso de las doce empezó una pelea entre una señora hay un hombre se gritaban borrachos después de que la señora Se fuera el señor se quedó llorando a moco tendido como un bebé en en recepción dijeron que no habían oído nada

Voz 4 36:57 creo que era el dueño con su amante

Voz 1995 37:01 Iceta lejos hay algunas críticas de nuestros autores en osteoporosis

Voz 1871 37:04 eh ayuno concretamente vamos me en Puerto Banús no vamos a decir mucho los nombres porque a veces las críticas no hacen justicia para que hacer sangre ninguna tal Lulú FDIC este fue nuestro primer viaje en pareja solos en veinte años porque hemos creado una familia de te da penita empecemos ya no cobran empezamos tocando el corazón del Betis en dice la habitación no estaba muy limpia había como salpicaduras de sangre en el cabecero y en la Pérez parecía que alguien había intentado limpiarlas que Kevin

Voz 1995 37:33 ha ido al hotel de Psicosis algo así no

Voz 1871 37:36 Cuadri dice cerrar las cortinas que por cierto parecía que se las habían comido las rastas para crear oscuridad ilumine la parezco una lámpara lógico yo no sé si es que lo llevaba encima obtenía una lámpara la habitación hice hiciera como ver la Vía Láctea salpicaduras de sangre por todos lados desde el cabecero hasta la pared pues aquí está era como CSI el hotel estaba lleno de jóvenes que bebían y armaron jaleo tanto ellos como ellas incluso unas chicas se pelearon y una me insultó cuando le pedí si podía calmarse en otra noche una chica que parecía drogada destrozó la recepción del hotel el bar y además golpeaba la gente les decía unas cosas horribles se la llevó la policía pero

Voz 1995 38:14 esto que les mejores yo estoy en el CSI

Voz 1871 38:17 pues mucho mejor tienes varias es uno de los mejores que este bueno yo curvas pues si hay otro en un sitio que se llama al al queridas en Castellón varios huéspedes destacan sobre todo la gastronomía del establecimiento así que uno pasa por allí porque no Álvaro G concretamente titula su reseña con de los señales dice íbamos de paso terminamos parando en este antro infernal local sucio desagradable con olor a rancios en aire acondicionado en agosto en el baño no había

Voz 1112 38:44 el seca manos no funciona pedimos los bocatas

Voz 1871 38:46 Bynum bocata con pelos se lo dijimos y tras edite desde tras negar que era suyo trajo otro volvía a tener un pelo sólo volvimos a decir tras renegar de nuevo insinuar que el pelo era cortito y nuestro trajo un tercer bocadillo antes de ponerla la mesa ya vimos que trae

Voz 4 39:06 bueno bueno sino inca euros por un bocadillo de pelo era parte del menú claro a lo mejor eran poco hoy a lo mejor si por ejemplo si es de Bacon y cosas así a veces va con poquito el pelo de manera eso no pues es es cerdo pero no pude ser perfecta

Voz 7 39:24 te vendría a veces eh encima

Voz 1995 39:26 Nos dejar para la semana que viene el resto de críticas porque algunas tareas y además debemos entrar otros territorios no solamente uno cómo se puede criticar todo no son de criticas el viaje sino las cosas que se hacen para los viajes

Voz 1871 39:39 efectivamente sí sí hay de todo porque uno puede decir mira aquí en apretó en en verano uno uno piensa en la piscina en jugar con los niños los sobrinos y a lo mejor que se te ocurre es comprar concretamente los catorce inflables para fiesta impar infantil

Voz 1995 39:53 su parte infladas son saxofón micro

Voz 1871 39:56 las eléctricas hay una que para hacer una banda como hacer una banda si en la piscina con los niños no lo practica la clienta que hace esta reseña titula así directos al contenedor amarillo para fiestas diles pero sin niños dice esta clienta que ha comprado los catorce inflables sabéis lo que es un niño si eso pequeño que gritara corre errático hacia ningún lugar y tiene una fuerza sobrehumana pues Dalia ese niño infame un inflable hecho en China con menos ganas que las que tengo yo de madrugar el uno de septiembre con la idea mola pero en la práctica los instrumentos duran tres segundos hinchados algunos ya tienen pinchados o mal hecho de catorce piezas cinco llegaron inservibles y lo que en teoría debería ser inflar y disfrutar fue un fracaso y un montón de niños enfadados

Voz 1 40:39 ah

Voz 1871 40:39 no te lo sirven común in chador entre comillas creo que los pedos de mi abuela hincha más que este trozo de playa

Voz 1995 40:45 de qué vale dejamos aquí no quiere más

Voz 4 40:48 críticas checas todo el artista del error muchísimas gracias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 46:37 con Toni Garrido ayer después de dos años sin pisar un escenario volvió el más grande el artista español más internacional de todos los tiempos

Voz 4 46:52 eh Kiss Uzbequistán

Voz 1995 46:58 por Julio Iglesias a punto de contar setenta y cinco primaveras y dicen colegios no es lo de siempre cuando tenía veinte

Voz 4 47:04 en Uzbekistán ayer fue el lugar elegido para la vuelta de Julio Iglesias

Voz 36 47:09 de dos

Voz 1995 47:16 llevaba desde dos mil dieciséis en subirse al escenario y ayer demostró las crónicas crónicas que antes el concierto de la suspensión y algunos medios publicaron que se suspendió el concierto de la vuelta de Julio Iglesias pero no cinco mil personas pueden acreditar entre ellas estamos buscando algunos españoles que estaban ahí lo pasa que están de hubo gente que ayer se fue a Uzbekistán desde España para ver la vuelta de Julio Iglesias e están volviendo ahora entonces eh no va a ser difícil hablar con ellas bueno las únicas hablan muy bien del concierto de de ayer pero setenta y cinco años no olvidemos para hablar de un mítico contamos con otro mítico José Ramón Pardo el mítico José Ramón Pardo muy bueno

Voz 2 48:02 bueno esto indique Toral que alegría haberte igualmente hemos recordando tanto aquí como a nuestro amigo el sueco que la última vez que hablamos en una radio que fue en Alcalá de Henares en un programa en directo terminamos hablando de Julio Iglesias

Voz 1995 48:17 si que también Alfa

Voz 2 48:19 mega no el Hull y hablábamos de porque cambiado sólo sirvió no más de dos años martes otros atreva es hacerlo

Voz 1995 48:26 porque grabado y hablábamos ese día que había grabado en alemán insiste con criterio ganamos que yo decía que no la y que logra sino que en Mallorca había mucho además el Mallorca eh tengo oído yo para el Levante tengo oído bueno mucha gente no se lo creía no daba crédito que Uzbekistán pues el lugar elegido para

Voz 4 48:46 Julio Iglesias para su vuelta pero sí fui ayer hemos visto vídeos algunas imágenes con algunos fans ayer estaba Julio Iglesias actuando en Uzbekistán y cuántos artistas españoles que no fueran él iba a decir ha cantado allí ha viajado allí yo creo que por cierto

Voz 2 49:05 viaje igual te pilla porque el viaje de vuelta de de que a Madrid son solamente nueve horas y media de vuelos solo no

Voz 1995 49:14 a media no creo que te pille uno de los que vuelve

Voz 2 49:17 todo del programa

Voz 1995 49:18 bueno y que quiebra está haciendo estos dos años eh porque cuesta mucho imaginar a alguien como Gil seas tan activo con tanta pasión por su profesión lejos de los escenarios

Voz 2 49:27 cuando sí sí tuvo un problema siempre te ha tenido un problema de columna desgracia oyente que tuvo tuvo una intervención quirúrgica menor decían en la compañía dedico pero se ve que notas menor es decir por fin ha vuelto bueno además a devolver porque lo tuve su setenta y cinco aniversario pero además hay otra cosa es el cincuenta aniversario

Voz 1995 49:51 su debut en el festival de Benidorm con la vida sigue igual han pasado ya cincuenta años y la vida esa canción sigue vigente ese olvido de vivir acaba de cantar sigue vigente sigue sin citarán para él no se para la para muchos si sigue vigente esa canción bueno ha comenzado esta gira noté que están seguirá por hay por el momento no tienen ninguna fecha en España es que España es el país que menos quiere a julio el país al que más quiere

Voz 2 50:18 Emilio y el que menos requiere yo lo dije alguna vez no vemos a cantar

Voz 1995 50:21 en España parece que siempre te tienen que perdonar

Voz 2 50:24 la vida vi buscan había hablando huecos en el entre el público había no sé que nadie es profeta subsidiar de las listas es alguno sí pero con Julio sucede sucede esta historia si tiene que gana él di ella me diga a mí me me hubiera gustado ser un cantante norteamericano muy porque dice Paul que Bob Dylan saca un disco y lo ponen en todo el mundo pero yo sino voy a cada país no lo ponen decir yo soy un artista local en cada país y es cierto que una temporada olvidó México México lo olvidó él qué hacer una grabación con Pedro Vargas para hacerse perdonar o hacerse recordar entonces eh Julio es un viajero a tanto los países del mundo incluso alguno tan raro como uzbekos

Voz 1995 51:12 la luz ve quizá comenzaba a esa nueva privados de cinco nosotros ha cantado en todo el mundo sino que he cantado con todo el mundo todo el mundo con muchísimo éxito además es decir yo comenta

Voz 1 51:23 daba hace poco muy poco

Voz 2 51:27 que cualquiera el cantante del mundo que hubiera podido grabar un disco donde hicieran los coros lo pisó Royce aquellos de vibración como se hizo los Beatles puede desgravar vio bueno pero ojo en les dijo lo ponen en el dijo llamaba once cero cero mil cien vela triples que era la casa donde se instaló para grabar el disco dentro de las grabaciones con letra pequeñita pone coros de Pisco es una canción muy bonita de Alba dejamos el aire que respiro entonces los corazón de los Pitxot sí pero lo ponen pequeñito sí si yo Ramos

Voz 1995 52:01 es verdad es verdad que dices que me pondrá empañadas sí

Voz 4 52:04 pero poco pero lo acompañan pero es verdad que no iban a mi generación