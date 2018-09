Hoy por Hoy (11/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:04 hoy

Voz 1995 00:05 por hora doce tarareando a Julio Iglesias está Arranz José es tanteo barcos muy buenos días Javier del Pino

Voz 1018 00:16 qué tal buenos días bueno la ministra de Sanidad Carmen Montón considera que sería injusto que tuviera que dimitir por la sospecha sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid montó estuvo primera hora aquí en Hoy por hoy en día cualquier responsabilidad en la manipulación de sus notas meses después de terminar el máster tal y como informa hoy el diario punto es Laura Marcos

Voz 0809 00:33 tengo la conciencia tranquila porque no he recibido ningún trato de favor decía tajante la ministra en la SER que afirma sentirse apoyada por el presidente Pedro Sánchez aunque sobre su dimisión esto es lo más lejos que hay

Voz 0385 00:43 yo no he cometido ninguna irregularidad cuando no se comete ninguna irregularidad creo que dimitir

Voz 0809 00:50 sin justo sobre la manipulación en sus notas una vez acabado el máster montón dice haberse enterado por la prensa descarga toda la responsabilidad en la universidad añade que entregó el trabajo de fin de máster en junio porque nadie le dijo que tuviera ninguna asignatura

Voz 0385 01:03 pendiente ahora ha habido una modificación sabido cualquier cosa que escapa de mí de lo suyo de hoy viento no es responsabilidad no he sido consciente estado entre dando aquello que se solicita hay algunas cuestiones que para mí no les encuentro explicación

Voz 0809 01:20 Antón reconoce que no conserva a los doce trabajos obligatorios de ese máster esa es mi desgracia ha dicho añadiendo que si no figura mails con profesores es porque ella no quería hacerse notar

Voz 1018 01:29 la universidad pública de Carlos confirma que ha verificado cambios no en una sino en varias asignaturas ha abierto una investigación interna para depurar responsabilidades Laura Gutiérrez

Voz 1018 02:24 desde el Gobierno la ministra de Economía Nadia Calviño ha dicho justo en el momento que en el que montó se encontraba en este estudio de la Cadena Ser que la titular de Sanidad ha sido o está siendo según ha corregido de inmediato una gran ministra

Voz 3 02:36 la ministra está precisamente en estos momentos dando explicaciones una vez más creo que ha sido muy rápida en en en salir a dar explicaciones yo no las he escuchado y por tanto no puedo comentar si puedo decir que desde la perspectiva de su labor como ministra ha sido está siendo absolutamente extraordinaria Iniesta impresionante ver la cantidad de iniciativas que ya ha liderado y en las que está invirtiendo toda su energía

Voz 1018 02:59 de educación en un plano muy distinto la OCDE acaba de hacer públicos informe de indicadores incide en que el nivel educativo de los padres sigue siendo determinante para los hijos Adela Molina junto

Voz 0011 03:08 cincuenta y cinco por ciento de los hijos cuyos padres no tiene el bachillerato tampoco lo consigues dato para España esa falta de movilidad el nivel educativo entre generaciones se refleja también en Eldad el alto porcentaje de jóvenes españoles que no tiene la Secundaria Superior un treinta y cuatro por ciento el doble de la media de la OCDE el estudio señala la abultada brecha en la formación profesional el treinta y seis por ciento de los jóvenes españoles la estudiaba en dos mil dieciséis frente al cuarenta y cuatro por ciento de la media de la organización y el cuarenta y ocho por ciento de la Unión Europea y un dato más el gasto por alumno se ha desplomado durante la crisis ha caído un diez por ciento en la educación no universitaria y un trece por ciento en la universitaria

Voz 1018 03:47 hora doce y tres minutos once de septiembre Diada en Cataluña marcada este año por la estrategia de los independentistas para capitalizar lo que ocurre allí hacia sus intereses estratégicos Pablo Tallón

Voz 3 03:57 sin ir más lejos el la presiden pero aragonés avisaba al presidente Sánchez que mientras los presos sigan encarcelados es muy difícil el acuerdo

Voz 2 04:03 cortó una de las condiciones para que es una de las

Voz 3 04:07 lecciones para este diálogos que lo podamos hacer con todos el libertad apunta el hombre fuerte de Esquerra y en esa línea se expresaba la alcaldesa Ada Colau que se ha presentado por primera vez con un lazo amarillo mientras ellos estén en la cárcel estamos lejos de encontrar una solución la relación entre Cataluña y así replicaba al líder socialista Miquel Iceta

Voz 2 04:24 hay quien pone como condición diálogo cosas que no dependen de los gobiernos

Voz 3 04:29 Ciutadans ha celebrado su propio acto en el que Albert Rivera ha afirmado que Sánchez

Voz 1018 04:33 equivoca escogiendo a Torra como aliado vamos en directo a Cádiz de los trabajadores de Navantia en San Fernando han concluido hace unos minutos el corte de la autovía A cuatro que realizaron a primera hora ante la incertidumbre sobre la construcción de cinco corbetas encargadas por Arabia Saudí Francisco José Román

Voz 4 04:47 que unos setecientos trabajadores de la factoría de no mantiene San Fernando y de las empresas auxiliares de la hoy han protagonizado una mañana de movilizaciones en demanda de la confirmación de ese contrato la protesta ha alcanzado hasta tres puntos de la ciudad con efectivamente carreteras cortadas colas kilométricas de automóviles en diversos puntos de la Bahía de Cádiz el comité avisa que de no tener una pronta aglomeración movilizar al conjunto de las plantas de Navantia queremos contar

Voz 2 05:07 otra factoría para hacer una movilización en su conjunto

Voz 4 05:11 momento para el jueves está prevista una nueva asamblea de trabajo

Voz 1018 05:14 Torres en declaraciones a Canal Sur la presidenta andaluza Susana Díaz ha dicho que Pedro Sánchez ha dado garantías sobre la continuidad del empleo hablé con el presidente Lula

Voz 5 05:21 por noble con Pedro y la del sentir que había la bahía hay cabida en Andalucía él no sólo estaba comprometido sino que me mandó un mensaje de tranquilidad a medio Susana no te preocupes el contrato se va a mantener tener esa tranquilidad yo confío en la palabra de Pedro es que no se podría hacer otra cosa estamos hablando de seis mil familia

Voz 1018 05:42 en directo también Plaza de Cibeles de Madrid frente al Ayuntamiento movilización de condena por último crimen machista ocurrido ayer en la ciudad que no fue el único ya que en Valencia otra mujer también fue asesinada por su pareja Elena Jiménez

Voz 1600 05:55 minuto de silencio que acaba de terminar para denunciar otro asesinato machista para visibilizar que las instituciones y sus trabajadores rechazan la violencia de género Joe Esther de treinta y dos años es la última mujer asesinada en Madrid cinco puñaladas le dio su expareja su presunto asesino de cuarenta y nueve años que hoy va a pasar ante el juez aquí frente al Ayuntamiento políticos de todos los grupos con la alcaldesa Manuela Carmena hay funcionarios juntos sostienen una pancarta que dice Basta ya no a la violencia de genes

Voz 1018 06:20 allí todavía con Toñi Fernández y Carlos Cala

Voz 6 06:22 el día de la Audiencia Nacional pide que no se extradita a Hervé Falciani a Suiza que lo reclama por la filtración de datos de decenas de miles de defraudadores el informático recuerda ante el juez que su actuación ha permitido abrir investigaciones en veintiocho países Rusia inicio

Voz 0325 06:35 las mayores maniobras militares desde la Guerra Fría casi trescientos mil militares treinta y seis mil carros de combate o un millar de aviones helicópteros y drones participan en el despliegue que presencia harán observadores de cincuenta y siete

Voz 1018 06:45 o Stoner esto es algo de lo que tenemos por ahora algo que me antes otra cosa

Voz 1995 06:49 la vida sigue igual que la verdad gracias Marcos López

Voz 2 06:57 hora hoy

Voz 7 07:02 en la Cadena Ser

Voz 8 07:04 bueno y con Toni Garrido quién nos iba a decir que

Voz 1995 07:08 acabaríamos citando a Julio Iglesias y en cualquier caso es muy bueno recuperar buenas costumbres como la de hablar con Carlos Francino unos minutos acabas de broma Carles delicias de esta mañana no sé para que me parece que lo estamos haciendo mal es una de las grandes grandes figuras

Voz 4 07:24 incluimos parodia o si ya lo hemos hecho pero ya hemos aplaudido también no pero yo creo que quieren su sitio llegamos con Pardo allí

Voz 1995 07:32 exacto ayer empezó una gira en París en Uzbekistán

Voz 0313 07:35 también son ganas que tiene no

Voz 1995 07:37 que no incluye por el momento ninguna fecha en España y me parece que vemos empezado hace justicia Julius es uno de los más grandes de la historia que poner en su sitio y a Marcus me gusta mucho como vimos el Cooder trofeo según así que así estamos qué tal el inicio de la temporada

Voz 0313 07:51 muy bien pues le el día de arranque estuvimos aquí todos juntos con los nervios propios del del estreno pero después ya sabíamos que en el día a día se cogen se recupera muy deprisa las las rutinas con muchas ganas la verdad que el otro día hablábamos con el equipo de La Ventana la primera semana de de inicio estábamos bastante satisfechos porque conseguimos mantener eso que nos proponíamos todos del el pulso con la vida no hemos contado montón de historias hemos conocido de algunos personajes muy importantes esa mujer que ayer por la tarde nos contó que se ha ido a vivir desde Valencia a un pueblo de Teruel con cinco hijos sicarios cubierto el paraíso dices esto es la otra cara de la España vacía verdad es otra interpretación otra otra mirada el viernes estaremos en Calaceite haciendo La Ventana y hablando de este asunto precisamente buena vamos descubriendo cosas vamos

Voz 1995 08:39 de la personajes interesantes

Voz 0313 08:41 el dando mucho la verdad que hablabais ayer me llamó mucho la atención

Voz 1995 08:44 claro porque es la la nueva realidad sino ya no tengo que decirle a los niños que deje la consola ya no debo decirle que deje

Voz 4 08:50 Internet ya jugar han vuelto a jugar esa frase me quedo esa frase me quedó grabada niños que han vuelto a jugadoras que al entorno

Voz 9 08:57 eh el entornos muy importante dignos de fiar Araceli dices que tener muchos

Voz 0313 09:02 dijo ser una gran ciudad es como una enfermedad hay un gran problema y en un pueblo como este es una bendición y una alegría no porque los puedes disfrutar puedes compartir el tiempo de otra forma con ellos ellos también lo ven de otra manera y lo viven de otra manera distinta muy interesa

Voz 1995 09:15 ya no interesa conocer tu opinión hemos hablado comienza el programa nosotros hablamos de de la filosofía que si uno de tras este más que tú ibas esta tarde de los conceptos no de empezar a cambiar conceptos las las ocho horas de jornada laboral eh esto es una idea de mil ochocientos diez se aplica poco después con con la revolución industrial ya en marcha desde entonces no lo hemos varía y te parece normal que sigamos dedicando ocho horas el tramo en las que el futuro y el futuro no

Voz 0313 09:40 lejano pasa por repartirse el tiempo de trabajo vamos no una sociedad del ocio sino a una sociedad que debería ser más justa en la distribución de recursos y eso incluye el tiempo que tu dedicas al trabajo y el dinero que percibes por ello hay que repartirse lo que hay de mejor manera de lo que tenemos ahora

Voz 1995 09:57 valorar la eficiencia a lo mejor uno necesitas ocho

Voz 0313 10:00 las horas sin ninguna duda desde luego no ocho horas presenciales en un lugar concreto no se pueden hacer cosas distintas en en muchas tareas el muchos oficios sin tener que estar permanentemente atornillados hago una silla o una mesa de de

Voz 4 10:14 además con tanta inteligencia artificial robótico e Internet exactos sinceramente absurdo se bueno

Voz 0313 10:20 hoy un acento en el país muy interesante sobre la inteligencia artificiales sobre esa noticia que comentamos días atrás de algunas máquinas ya se han anticipado a médicos en diagnosticar dolencias concretas dice bueno cuándo llegará el día en que alguien planteará que preferimos una máquina que un médico pero si nos meten en este jardín por favor que no sabe si será antes eso

Voz 1995 10:40 la represión bien tenemos que mirarnos a quiénes somos adónde vamos que me qué hace usted en la cama con mi señora son preguntas fundamentales que antes pues no sabemos o de las filosofías diferentes lo sé porque esto esta tarde en pidiendo depende receloso lo vas a hablar de filosofía para responder a las grandes preguntas

Voz 0313 10:59 otros tenemos una ventana de la filosofía que pusimos en marcha hace dos temporadas esta temporada pero lo quisiéramos hacer oyes hablar de de qué comunidades van a seguir manteniendo la Filosofía como asignatura curricular

Voz 9 11:12 ya sabéis que la Lomce el

Voz 0313 11:14 la quitó como asignatura obligatoria pero varias comunidades en uso de sus competencias la mantuvieron como asignatura curricular creo que fueron sólo Madrid y Murcia que siguieron a rajatabla la tienen como una cosa optativa entonces hay un movimiento muy general para reforzar la enseñanza de la filosofía para que no sea una una María como decíamos antes Bono esta tarde hablaremos

Voz 1995 11:35 del tamaño de la las reglas

Voz 0313 11:37 nada que también es un asunto al que mirar con una cierta filosofía

Voz 1995 11:41 sí hay hay que aplicar mucho sí

Voz 0313 11:45 el caso es ahí paciencia yo sé que el tema de del del Onze de Setembre de la Diada del proceso fuera de Cataluña cansa fatiga aburre pero no debemos perder nunca de vista que estamos ante el problema político más importante de este país en los últimos años y a lo mejor lo que toca hacer hoy más que estar como hemos hecho en otras ocasiones porque el pulso era ese no Lacalle todo el rato y sintiendo yo escuchando y tal bueno vamos a estar igual en la calle como es lógico pero vamos a ver cómo estábamos con respecto a hace un año

Voz 1995 12:17 sí pero pero eso justa medida cargo en su justa medida mira yo estoy aquí para que exacto eso eso será muy interesante

Voz 0313 12:25 no estoy a saber que aportar en este asunto sinceramente

Voz 1995 12:27 bueno escuchar yo creo que me gusta escuchar a todos a todos los que tienen algo que decir en esta día a partir de las cuatro Se abre esta ventana al comiso y les Sofía haciendo alusión a una grandísima sino les va a dar tiempo pero tienen que seguir escuchando la radio pero sí pueden ver Marleen Berlín capítulo antes de que llegue seis comida en de tal les va a venir muy bien porque iban a hablar de eso esta tarde

Hoy por hoy con Toni Garrido

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:11 y como siempre antes de despedirnos nos haremos unas cuantas preguntas quedó al contra digo ser estallaba Francino está capaz de nombre tras el abandono de la política de Soraya Sáez de Santamaría quién ha mostrado más alivio la Familia de la ex vicepresidenta o la Familia de Pablo Casado Celia

Voz 4 17:30 era la mitad de la población catalana durante la Diada dio y mientras el presidente de la Generalitat llama al combate con España

Voz 1995 17:36 no es un acto de distensión encomiable que que dé explicaciones a Pepa Bueno en este programa la ministra haya manifestado que no mantenía contacto con sus profesores el máster porque no le gustaba hacerse notar se presentará la dimisión las impulsoras de una concentración franquista ante el Congreso después de que convocase una treinta y cinco mil personas en Facebook que aparecieran sólo sesenta el ucraniano que hackeo todos los hoteles detonar tran fuera detenido ayer el Lepe no aparece el inicio de un chiste muy prometedor la vuelta de Julio Iglesias a los escenarios dos años después de que están demostraría como le gusta a Marcos que la vida sigue igual qué les parece más inexplicable que Munir jugador del Barça siga estás en una discoteca una noche dieciséis mil euros o que se negase a pagar las facturas llenos de la juez nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis de la mañana hasta entonces harían ustedes muy bien el siguen escuchando la Cadena SER hasta mañana