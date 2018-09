Hoy por Hoy (12/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0385 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días comienza el miércoles doce de septiembre pasamos el ecuador de una semana que la verdad no nos está dando ni un respiro si se acostaron pronto sepan que anoche dimitió una ministra conocimos el nombre de su sucesora Illa Roja goleó seis a cero a toda una subcampeona del mundo a Croacia noche de acciones fuertes porque todo ocurrió simultáneamente simultáneamente lo contamos aquí en la SER poco antes de las diez de las diez de la noche nuestra compañera Maribel al herido adelantaba que la nueva ministra de Sanidad será María Luisa Carcedo hasta hoy la alta comisionada del Gobierno para la lucha contra la pobreza infantil esta es su voz llega la crisis y el Partido Popular pues pone en marcha unas política

Voz 1 01:09 las que eh agudizaron muchísimo la situación de familias

Voz 1727 01:15 más Fuller ahí que finalmente Carmen Montón presentaba su dimisión poco después de que las esta contar a que una parte de su trabajo fin de máster la prueba que había exhibido ante los medios durante toda la crisis había sido plagio

a los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno para que esta situación no influya le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 1727 01:44 Sánchez contra la opinión de buena parte del PSOE la había respaldado sólo cuatro horas antes antes de la dimisión en el pasillo del Senado

lo único pues que como presidente de Gobierno es que las

en esta estación más extraordinario trabajo

Voz 1727 01:58 al final no le quedó más remedio que despedir a sin segundo ministro en apenas cien días lo hizo el presidente con un tuit en el que alababa su mayor logro gestionar la recuperación de la Sanidad universal el pleno de la Eurocámara vota hoy si pide a los Veintiocho sancionar al Gobierno ultra del húngaro Viktor Orbán por su deriva autoritaria la sanción máxima retirarle el voto en asuntos comunitarios

Voz 0858 02:25 por mí

Voz 0858 02:46 buenos días Pepa la mañana comienza con los ecos de la última

Voz 1727 02:49 la Diada en Cataluña

Voz 0858 02:54 allí centenares de miles de personas salieron de nuevo a la calle para reclamar la independencia y la excarcelación como escuchaba vamos de los líderes independentistas empresas

Voz 1727 03:02 buena jornada en la que el president Quim Torra que tiene transferidas las competencias de prisiones dijo a la prensa internacional que él no pueda abrir las cárceles yo no tengo

Voz 3 03:12 la de abrir las cárceles yo lo que he dicho y además yo lo que he dicho es que voy a aceptar esta sentenciado por Capello las conciencias de los ciudadanos libres de este país a que no las acepten tampoco

Voz 1727 03:41 a las nueve escucharemos aquí en Hoy por hoy a Josep Borrell sobre impuestos un aviso

Voz 0858 03:46 el de la ministra de Economía Nadia Calviño si el Congreso no aprueba la senda de déficit dice sea siendo déficit que va a dar más margen presupuestario el Gobierno

Voz 1727 03:54 tendrán que subir los impuestos más de lo previsto que fue

Voz 1 03:57 Se la senda que algunos propugna desde el Congreso y que supondría el objetivo de déficit del uno coma tres por ciento Entonces el aumento impositivo tiene que ser muchísimo más importante puesto que no podemos plantearnos una financiación basada en deuda pública

Voz 1727 04:09 otro aviso oeste de la ONU cada vez estamos más lejos de acabar con el hambre en el mundo en el año dos mil treinta que era el objetivo marcado de hecho el hambre aumentó en el último año

Voz 0858 04:19 sí subió en diecisiete millones de personas hasta los ochocientos veintiun millones de hecho uno de cada nueve habitantes del planeta pasa hambre

Voz 1161 04:31 y en los deportes lo dicho Sampe buenos días buenos días Pepa que goleada tanto seis cero acrobacias la mayor goleada que sufrido los croatas en su historia en el seis seis cero en Elche segunda jornada Liga de Naciones en la que España es líder de su grupo con dos victorias Asensio fue el protagonista del partido

Voz 1422 04:46 el objetivo como siempre es seguir creciendo eh yo creo que ahora tengo más importancia en mi club en la selección y bueno lo intento aprovechar de la mejor manera como partido como el de hoy

Voz 1161 04:55 la próxima cita de la selección el once de octubre amistoso ante la Gales de Gareth Bale en Cardiff

Voz 1 05:00 unos qué tal

Voz 1727 05:01 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 1 05:04 buenos días el sol va a lucir durante toda la jornada con temperaturas igual o incluso un poco más altas que ayer han subido un poco las mínimas y máximas de veinticinco a treinta grados por encima de los treinta en los puntos habitualmente más cálidos poblaciones del río Tajo Guadiana Guadalquivir también del Ebro y con este calor tormentas durante la tarde al norte de Navarra Aragón Cataluña y la Comunidad Valenciana tormentas que de nuevo unas pueden descargar con mucha intensidad con granizo y fuertes rachas de viento en otros puntos de montaña cercanos al Mediterráneo también tendremos algunas tormentas pero más aisladas somos uno más de vosotros no los mejores extremos otros pero no nos va a faltar ese trabajo es esfuerzos ilusión

Voz 1727 06:10 a lo largo de la mañana vamos a escuchar

Voz 1 06:13 profesores y alumnos de la Universidad Rey Juan

Voz 1727 06:15 Carlos que esta semana han celebrado la apertura del curso académico en un ambiente Nos cuentan bien caldeado lo bien que lo entendemos y además hoy tenemos la fortuna de una mesa del análisis compuesta por cuatro profesores universitarios a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias y repartidos por toda España Mario de la Fuente buenos días

Voz 0456 06:35 buenos días Pepa Mariola Urrea Cristina Monge

Voz 1727 06:38 Pedro León Gross Luis Alegre buenos días a todos

Voz 0456 06:41 con el tic tac que hace el corazón de La Oreja de Van Gogh que con Pablo Casado prometiendo esfuerzo e ilusión a todos los que buscan el amor como en esta canción que sepan que hoy hablamos del amor en los tiempos del Tinder o del Greenday de añadir como ha cambiado la forma de conocernos cómo nos relacionamos con las nuevas aplicaciones con las redes sociales a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido se pregunta si la modernidad mató al romanticismo

Voz 3 07:06 no estamos en el siglo XXI

Voz 1 07:10 o lo hizo más fácil EE no se sabe

Voz 0456 07:14 una hora después como cada semana nos visitan María ahí Baltasar Garzón les recordamos el precioso proyecto que hemos puesto en marcha con ellos memorizar de una propuesta para recuperar vivencias y testimonios de nuestros más mayores para que no se pierdan tenemos un montón de audios que abuelos y abuelas de toda España Nos han mandado

Voz 4 07:31 el Papa sino

Voz 0456 07:35 nuestro buzón en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis son bienvenidos también todos los Chayo sillas de España pero y buscamos a alumnos y profesores de la Rey Juan Carlos que nos cuenten cómo empiezan el curso con qué ánimo cómo están viviendo toda esta situación y que Defensa quieren hacer de la enseñanza pública ahí de su esfuerzo de su trabajo de su ilusión que decían casado y Montón también todos aquellos que hayan cursado un Marx en cualquier universidad o sus familiares como esta señora bastante cabreada que nos llamaba ayer no se presentaba

Voz 1727 08:08 qué pasa en esa universidad que hacemos

Voz 5 08:11 Esther con una irregularidad que nadie vigila quién permite esas cosas porque mira cuando fue uno de mis hijos hace dos años al máster ahí había unas irregularidades que ya estaban observando la mitad de los alumnos que unas señoras que eran famosas les permitían ciertas cosas que a los demás no la cuestión es quién permite suele la universidad quién permite que haya tanta mano abierta depende quién sea esta es la cuestión no ahora ya a toro pasado de estos señores no quién está permitiendo estas irregularidades sobre todo el máster que es una faena alguien no vale para nada en lo tiene calidad la mayoría de ellos por lo menos lo que nosotros hemos vivido en Atenas

Voz 1727 08:49 preguntas en las que se formulaba está oyente quién controla para que lo ocurrido con el máster de Casado de lo ocurrido con el máster de Cifuentes lo ocurrido con el máster de montón

Voz 0456 08:59 no ocurra nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:12 las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias Javier

Voz 4 10:39 en la Cadena Ser

Voz 0385 10:48 Nos deja fotocopiar el el TCM foto copiarlo no lo voy a dejar de voy a dejar que lo lea que lo mire tomamos anotaciones les pico

Voz 0858 10:58 lo que sea necesario así terminó ayer la entrevista aquí en Hoy por hoy a Carmen Montón la ministra ha estado dispuesta a mostrar su trabajo pero a nada más nada que permitiera cotejar que todo estaba correcto ya sabemos que había un motivo lo desveló la sexta ese trabajo incluye numerosos plagios incita a veces incluso párrafos enteros un copia y pega en toda regla que terminó por poner punto y final a la carrera política de montón la ya ex ministra lo anunció lo anunció ya de noche sin dar ninguna explicación sobre esos plagio Rafa Muñoz buenos

Voz 1772 11:31 buenos días Carmen Montón asegura para no perjudicar al Gobierno de Pedro Sánchez dos días ha tardado en dimitir la ministra de Sanidad tras conocerse las irregularidades en su máster

Voz 1 11:41 no he cometido ninguna irregularidad lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila

Voz 1772 11:50 sin pedir sin permitir preguntas Carmen Montón ha asegurado que ella ha dado todas las explicaciones oportunas sobre su máster

Voz 1 11:57 sí he aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi responsabilidad

Voz 1772 12:04 pero de las pruebas de que plagió diecinueve de las cincuenta y dos páginas de su trabajo de fin de máster no ha dicho ninguna palabra la ex ministra ha dimitido apenas cuatro horas después de recibir el apoyo explícito del presidente de parte del Gobierno de compañeros de partido escuchan a los ministros Avalos Delgado Calviño ya la portavoz socialista Adriana Lastra

Voz 0456 12:24 el propio Gobierno cree en las explicaciones que está dando

Voz 11 12:26 que es que tiene toda mi solidaridad su labor como ministra ha sido está siendo absolutamente extraordinaria dimitir por algo que se considera injusto pues tengan ustedes

Voz 1772 12:37 tu decisión valiente te honra escrito Pedro Sánchez en Twitter tras las

Voz 0858 12:41 la de Montoro ha montado la va a sustituir María Luisa Carcedo se lo adelantábamos noche aquí en la SER hoy está previsto que el BOE publique ese nombramiento incluso puede jurar o prometer el cargo hoy mismo porque el Rey está en Madrid vamos a conocer

Voz 0393 12:55 es un poco mejor a María Luisa Carcedo Carolina Gómez buenos días buenos días Carcedo era hasta ahora la Alta Comisionada para la lucha contra la pobreza infantil un órgano que creo este Gobierno y que depende directamente de Presidencia tiene sesenta y cinco años es licenciada en Medicina y senadora por Asturias su nombre sonó en las quinielas para ser ministra de Sanidad después de la moción que hizo presidente a Sánchez Carcedo ha estado muy vinculada políticamente al líder socialista le apoyo en el proceso de primarias ha formado parte de las dos ejecutivas presididas por él entre dos mil catorce dos mil dieciséis como secretaria de Estado de Bienestar Social desde el año pasado como responsable de Sanidad su último trabajo aparte del Alto Comisionado ha sido la elaboración de la Ley para la legalización de la eutanasia que los socialistas han registrado en el Congreso

Voz 0858 13:35 gracias Carolina en el Partido Popular intentan colocar un cordón sanitario entre su líder Pablo Casado y la ya ex ministra su dimisión vuelve a poner el foco informativo sobre el máster de Casado que como saben está investigando la justicia según le cuentan a la SER fuentes populares casado no va a dimitir ni aunque le imputa el Supremo otras fuentes en cambio consideran que aunque los estatutos del PP le permiten continuar liderando sólo la sobreexposición de una imputación de estas características no es soportable para Génova Teodoro García Egea número dos del PP insistía ayer en que esa acusaciones esas acusaciones van a quedar en nada

Voz 1667 14:12 los inocente nunca deben dimitir y al señor Casado es la esperanza que tiene este país para recuperar el rumbo porque estamos viendo que es un Gobierno sin rumbo en cien días dos ministros han dimitido no sabemos si vamos a llegar a verano con todos los ministros en su escaño

Voz 0858 14:29 más asuntos hasta un millón de personas se concentraron ayer en la manifestación independentista de la Diada según la Guardia Urbana este año a los lemas tradicionales han unido los que piden la excarcelación de los nueve líderes independentistas que están en prisión el presidente de la Generalitat pidió a Pedro Sánchez que dé una respuesta a sus reivindicaciones distinta dijo a la que ha dado hasta ahora Rajoy tras la movilización ya por la noche tanto al Govern como la oposición pasaron por aquí por los micrófonos de la SER por Hora Veinticinco Radio Barcelona Frederic Vinçent bon día

Voz 0706 15:01 buenos días el vicepresidente catalán Pere Aragones insistía que desde el Gobierno si existe margen si lo hay decía para conseguir que los presos del proceso salgan de la cárcel

Voz 12 15:10 del Estado pues puede tener una posición diferente no alinearse con las peticiones hacía

Voz 0706 15:17 sí es que si en la manifestación independentista del año pasado o de los seis años anteriores el grito más escuchado fue el de votaremos en esta ocasión fue para pedir la libertad de los encarcelados manifestación de un millón de personas según cifras de la Guardia Urbana de Barcelona la misma que el año pasado en esta ocasión las entidades soberanistas escenificaron una ola de sonido así lo llamaron todo ello con presencia de miembros del Govern Inés Arrimadas C's

Voz 13 15:42 que veces os con acceso a todos los catalanes que no estamos hablando de una manifestación sobre ella lo que puede ser cualquiera queríamos que ella supone que lo hacía estar todos los catalanes

Voz 0706 15:52 lo que decía la líder de la oposición en Cataluña mientras Miquel Iceta PSC reclamaba no meter a los presos en la negociación política buscar otros caminos

Voz 12 15:59 tenemos una una sociedad dividida en dos mitades con sumir a ella hay que encontrar un camino que permita que una amplia mayoría decida seguir hacia de

Voz 0706 16:10 en los Comunes Ada Colau no estuvo en la manifestación independentista sí lo hicieron algunos de los miembros de su ayuntamiento por la mañana Colau pidió la libertad de los

Voz 0858 16:17 esos del Barça es también gracias Freddy esta mañana cuenta La Vanguardia que el Congreso de los Diputados votará hoy una moción que han pactado PSOE IP de Cat en la que instan al diálogo y añade textualmente y esto es importante un diálogo dentro de los márgenes de la ley Ana corbata buenos días buenos días la moción sur

Voz 0127 16:35 G de una interpelación que le hizo el portavoz del PDeCAT Carles Campuzano a la ministra de Política Territorial Meritxell Batet el pasado veintisiete de junio entonces los los independentistas catalanes pidieron explicaciones al Gobierno sobre cómo pensaban sustentar las conversaciones anunciadas por el guber ahora esa moción consensuada reclama al PSOE un debate en el que todos puedan defender sus ideas aspiraciones y proyectos libremente es textual añade que ese diálogo debe aspirar a acordar los cauces legales y democráticos que permitan a la sociedad catalana determinar su futuro y ahí viene el matiz importante que a instancias de los socialistas según este diario debe hacerse en el marco del ordenamiento jurídico vigente

Voz 0858 17:13 sin movernos de la Cámara Baja Soraya Sáenz de Santamaría ya tiene sustituto su renuncia ha hecho correr la lista por Madrid y ahora su escaño va pasó ar a Mariano Pérez Hildman el problema es que está imputado tiene que declare en apenas unos días Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 17:27 los y las buenos días y el próximo diecinueve de septiembre dentro justo de una semana está citado en los juzgados de Pozuelo de Alarcón en Madrid por su etapa como concejal del PP en esta localidad en dos mil cinco están citados Pérez Kidman y otra decena de altos cargos de aquel Gobierno municipal a los que se investiga por un presunto delito contra el medio ambiente el sustituto de Sáenz de Santamaría fue uno de los responsables de la gestión de la depuradora municipal del barrio de Gomera que según la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil estuvo vertiendo agua altamente contaminada a la Casa de Campo de Madrid de forma continuada una declaración que podría quedar en suspenso si Pérez hit man tomaba posesión de su escaño en el Congreso por su nueva condición

Voz 1727 18:01 aforada

Voz 0858 18:02 gracias Laura de la justicia dos personajes conocidos a los que no les quedará más remedio que ponerse al día con Hacienda Carlos Sevilla buenos días

Voz 0456 18:10 buenos días la primera es Carmen Martínez

Voz 0858 18:12 Liu la Audiencia Nacional ha confirmado la sanción que la Agencia Tributaria impuso en su día a la nieta del dictador tendrá que pagar más de medio millón de euros

Voz 0706 18:20 en total quinientos veinticinco mil euros que Martínez Bordiú dejó de pagar a Hacienda en sus declaraciones del IRPF de dos mil siete y dos mil ocho según la investiga donde la Agencia Tributaria la nieta de Franco compró varias fincas viviendas trasteros y plazas de garaje en Cantabra y Mallorca por valor de tres coma ocho millones de euros trató de acogerse a exenciones fiscales simulando una actividad económica la sentencia de la Audiencia Nacional conocida ahora rechaza el tercer recurso interpuesto por Martínez Bordiú contra la decisión de Hacienda de obligarle a pagar las dos las resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo

Voz 0858 18:50 el segundo personajes Marcelo el jugador del Real Madrid o sea declarado culpable aceptado cuatro meses de cárcel que no tendrá que cumplir pero tendrá que abonar cimas

Voz 0706 18:58 de setecientos mil libras es el acuerdo al que han llegado el futbolista y la Fiscalía después de que esta presentara una querella contra el brasileño en octubre del año pasado por un posible delito de contra la Hacienda Pública según la investigación Marcelo defraudó casi medio millón de euros por la explotación de sus derechos de imagen en el IRPF del ejercicio de dos mil trece el Ministerio Público acusa al jugador Madrid de crear una estructura societaria para ocultar las rentas percibidas una ilegalidad que le permitió no sólo no pagar sino que Hacienda le devolviera diez mil euros en su declaración de la renta del año

Voz 0456 19:27 siente gracias Carlos son las seis y diecinueve las cinco diecinueve en Canarias

Voz 0858 19:38 el presidente de la Comisión Europea se enfrenta hoy a su último debate sobre el estado de la Unión antes de que venza su mandato Love el mismo día en que la Eurocámara va a votar a favor previsiblemente de que las instituciones sancionen al Gobierno del húngaro Orbán

Voz 0456 19:53 incumplir los principios democráticos de los veintiocho

Voz 0858 19:56 el Orbán protagonizó ayer un acalorado debate

Voz 3 19:59 todos los grupos políticos incluido

Voz 0858 20:01 con el líder del suyo propio con el líder del Partido Popular Europeo mientras los euroescépticos Le jaleaban desde sus escaños corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 20:11 buenos días la votación será a partir de las doce pero podemos confirmar que el Partido Popular Europeo está dispuesto mayoritariamente a romper relaciones con el primer ministro húngaro es algo profundamente nuevo que puede abrir la puerta a una escisión en esta formación en la que ayer ganaron los partidarios de abrir un expediente al gobierno de Urban por vulneración de los derechos fundamentales europeos

Voz 3 20:36 may político político Ifema el fan

Voz 0738 20:40 me he dado libertad de voto pero yo votaría a favor de abrir el expediente por el artículo siete del Tratado ha dicho Manfred Weber el jefe de este grupo político alemán cercano a Merkel y un futuro candidato a presidir la Comisión marcando un giro ante lo que hasta hoy ha sido la relación con Orban giro que llega tras la presencia de neonazis en las manifestaciones de la ultraderecha alemana giro que no esperaban los populares españoles que hasta el momento guardan silencio

Voz 0858 21:12 Brasil el sustituto de Lula al frente de la candidatura del Partido de los Trabajadores ha dado su primer discurso tras la renuncia del ex presidente que ya saben no puede presentarse porque está encarcelado por corrupción y por tanto también según la normativa brasileña inhabilitado Fernando Hadad dice que ganarán las presidenciales aunque el líder según ha insistido sigue siendo Lula da Silva Minerva Marcos

Voz 0706 21:34 en su primer mensaje como candidato ha dicho que es hora de ganar las próximas elecciones del siete de octubre adapte Mena ha recordado en su discurso a Lula da Silva condenado a doce años de prisión por corrupción de quién ha dicho que siempre será su líder

Voz 1 21:47 bombo Kultur Etxea ha pedido supuesta libertad Lula ha esperado hasta el último

Voz 0706 21:54 tanto para presentar su renuncia a la presidencia después de meses de luchando para que la justicia brasileña aceptase su candidatura a pesar de que la ley del país establece que un condenado por segunda instancia como es su caso no puede participar en unos comicios por el momento ya con Lula fuera de la lucha por la presidencia el favorito según las encuestas el ultraderechista Jair Bolsonaro con un veinticuatro por ciento de apoyo mientras que encuentre en quinta posición con un nueve por ciento

Voz 0858 22:22 y un dato para apuntarse uno de cada nueve habitantes del planeta pasa hambre y lo peor es que en el último año esa cifra en lugar de reducirse aumentado ya son ochocientos veintiun millones de personas ésas que pasan hambre a pesar de que Naciones Unidas se ha puesto como objetivo acabar con el con el hambre en el año dos mil treinta Andrea Villoria

Voz 0385 22:40 en la batalla contra el hambre vamos perdiendo el número de personas que sufre hambruna crece por tercer año según datos de la ONU quince millones más que el año anterior la editora de este informe de las Naciones Unidas en dejó hermana advierte

Voz 1 22:52 es informe que son

Voz 0385 22:54 datos muy preocupantes porque volvemos a cifras de hace una década el estudio señala como causas el cambio climático y los conflictos armados el hambre afecta sobre todo a África y América del Sur y provoca desnutrición severa en ciento cincuenta millones de niños de menos de cinco años Save the Children advierte que más de seiscientos mil pueden morir antes de final de año

Voz 0858 23:14 gracias Sandra Reporteros Sin Fronteras y varios premios Nobel como el economista Joseph Stiglitz o el novelista Mario Vargas Llosa proponen poner en marcha una declaración internacional en defensa de la libertad de información

Voz 0456 23:26 de la democracia lo que se daba por hecho las

Voz 0858 23:28 democracias occidentales según denuncian está ahora amenazado y hay que fortalecerlo la propuesta esa propuesta la enlazado en París corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 23:37 qué ha cambiado de escenario con la aparición de Internet lo que hacéis

Voz 1727 23:40 Puebla es las herramientas del pasado donde

Voz 0390 23:43 había reglas claras para los medios de comunicación tradicionales según el secretario general de Reporteros sin Fronteras Christophe de la EU

Voz 1 23:51 usted me escama

Voz 0390 23:53 es algo simbólico estamos en un momento donde hay que reconstruir las garantías democráticas de la información eso pasa por precisar cuáles son los grandes principios de un espacio público digitalizado mundial izado y una vez que se determinen esos principios se quiere movilizar a los dirigentes de las grandes democracias para tratar de buscar una red

Voz 1727 24:12 población de las redes no es tarea fácil

Voz 0390 24:14 como ponen de manifiesto los periodistas rusos por ejemplo que resaltan que para ellos Internet es una opción

Voz 0456 24:20 esta unidad un resquicio de libertad ante él

Voz 0390 24:22 panorama oficial de comunicación en su país los representantes de reporteros fueron recibidos ya por el presidente Emmanuel Macron

Voz 0858 24:30 llegamos a las seis y veinticuatro las cinco y veinticuatro en Canarias

Voz 16 24:58 no no es que este fin de semana en introducir robar en varias casas de la urbanización niñera para avisar de

Voz 8 25:03 ah vale gracias pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma enorme han avisado bebían en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 10 25:10 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 1 25:22 tenemos las preguntas qué razones pueden llevar a alguien a aislarse totalmente de buscamos la respuesta Juan II de Castilla tuvo tres hijos escucharnos es una batalla la vamos a ganar refleja vamos a estar debatimos si me interesa el testimonio del valor de un maltratador informamos

Voz 7 25:43 pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez

Voz 17 25:46 reímos Zaragoza muchísimo cuando Francina aparte de que hay que vamos a escuchar los pitos horario del día dice momento radiofónico mágico Carlas Fran

Voz 0858 26:09 vaya partido la noche la selección se recuperó del fracaso mundialista pasa por encima de todo la subcampeona del mundo además

Voz 1161 26:15 con una ilusionante goleada Sampe seis cero a Croacia anoche en Elche la mayor goleada sufrida por los croatas en toda su historia al anterior era un cinco uno de Inglaterra y España lidera así su grupo de la Liga de Naciones con dos victorias dos partidos que han devuelto la ilusión a los aficionados hasta el punto de que llegaron a corear su nombre el de Luis Enrique desde la grada del Martínez Valero de Elche el técnico agradecido

Voz 1336 26:34 pues vergüenza ajena hombre alcanzó un han captado mucho muchas veces de un hombre que ha sido siempre muy afortunado incluso de jugador entrenador fuera de eso desplegadas ofreció como me lo esperado verdad y lo agradezco muchísimo pero la verdad es que prefiero que anima a los jugadores que son los que hacen verdaderamente lo difícil no el campo ahí está la dificultad yo fuera puedo acertar no fallar tomar mejores decisiones pero lo agradezco es evidente pero prefiero quedarme a los jóvenes código S

Voz 1161 27:00 con once el de noche con seis cuadros del Real Madrid algo que Luis Enrique dice no mira especialmente

Voz 1336 27:04 logros que ni lo sabía qué equipos son jugadores son jugadores de la selección española los veintitrés veinticuatro que como que a partir de ahí hago lo que veo en función de lo que consideramos mejor para cada partido y lo que hemos visto los entrenamientos si son dos equipos de otro evidentemente a base de esta selección que por número de jugadores desde el Real Madrid pero yo estoy encantado de que de poder escoger jugadores de este nivel independientemente del equipo que sea

Voz 1161 27:28 además tras el cambio de Busquets el 11S quedó la última media hora del partido sin jugadores del Barça

Voz 1336 27:32 tu cambio jodas la selección y metió otro de la selección esa es mi reflexión yo sólo veo camisetas rojas de la selección española todos ojo de la sección no cambia el Barça el Betis un equipo que sea

Voz 1161 27:43 golearon Saúl Rodrigo Ramos Isco Asensio y clinic en propia meta Asensio fue protagonista del partido contra asistencias un gol y otro que subieron como digo finalmente Akal inicia en propia puerta

Voz 1422 27:52 el objetivo como siempre seguir creciendo eh yo creo que ahora tengo más importancia en mi club de la selección y bueno lo intento aprovechar de la mejor manera como partido como el debe ir a cambio de cara evidente con la llegada

Voz 1161 28:03 Luis Enrique Asensio rusa Enrique

Voz 1422 28:05 en los pide que estamos muy agresivos arriba a presionar arriba intentar pues dominar todo el partido no dejar respirar al rival y yo creo que que estos dos partidos lo hemos hecho muy bien hemos dominado los dos partidos creo que de principio a fin

Voz 1161 28:18 sobre la presencia mayoritaria de jugadores del Real Madrid

Voz 1422 28:21 buena noticia para el club para el fútbol español igual yo creo que que

Voz 0456 28:26 estamos todos a una el equipo

Voz 1422 28:29 yo todos tenemos que remar en la y mereció ser el equipo que sea ahí yo creo que como he dicho el cierre vamos todos en la misma dirección irá muy bien a Utah

Voz 1161 28:36 también de un call Saul jugaba en casa y para él qué ha cambiado desde el Mundial para que ha goleado a los subcampeones

Voz 0456 28:41 a jugadores de ahora

Voz 19 28:43 pues muchas cosas canciones están viendo que ahora está dando resultado igualmente los años antes de de mundial todo el mundo estaba muy ilusionó también

Voz 1161 28:50 no fue el día de Croacia ni el de Modric que no estaba luego para pensar en premios indebida

Voz 20 28:54 cuáles no sólo aquí para hablar de esto hay otras que es decir y si gano perfecto no ganó no pasa nada no estoy obsesionado con estos para Mi importante de cosas colectiva Si a ver qué pasa aquí

Voz 0456 29:07 la próxima cita de la selección el once de octubre amistoso ante

Voz 1161 29:10 a Gales de Gareth Bale en Cardiff otros resultados de ayer Islandia cero Bélgica tres Bosnia uno Austria cero y Hungría dos Grecia uno Además la selección sub veintiuno acusó al estar clasificada ya para el Europeo no terminará con pleno de victorias después de perder en Albacete uno dos con Irlanda del Norte en casa se disputaron dos partidos de la Copa del Rey eliminado el Málaga al líder de Segunda que perdió en casa con el Almería uno dos y clasificado también Llorca que ganó uno cero al Oviedo y cinco partidos más con equipos de Segunda a Osasuna Reus Alcorcón Extremadura Zaragoza de Por Tenerife Cádiz y Córdoba Nástic y en la Vuelta Ciclista tenemos ya la etapa diecisiete hoy ciento cincuenta kilómetros seis puertos y final en de primera del balcón de Vizcaya es líder Simon James treinta y tres segundos sobre Valverde después de haberse disputado la crono de ayer

Voz 1727 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 4 30:03 sí

Voz 1727 30:10 esta mañana vamos a asistir al primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en el Congreso al presidente del Gobierno le llevan a preguntar en la sesión de control sobre la situación política y económica tras las vacaciones de verano pero lo que define este si este día es una ausencia en el banco azul con la de Carmen Montón la ministra de Sanidad que finalmente dimitió anoche acorralada por las lagunas de su máster la estocada fue que copió párrafos enteros en su trabajo fin de máster esta mañana les contaremos lo último tras la dimisión de montón que ya tiene sustituta lo adelantábamos anoche aquí en la Ser será la Alta Comisionada para la pobreza infantil María Luisa Carcedo también hablaremos con el ministro Borrell al que le vamos a preguntar por estas palabras suyas en la BBC iTunes

Voz 1 31:02 estuve incondicional Jolie freaks

Voz 0858 31:05 palabras en las que el ministro de Exteriores aseguraba que a título personal Él prefiere que los independentistas presos estuvieran en libertad condicional

Voz 1727 31:12 aclarando el ministro que España es un Estado de derecho y que eso no está en manos del Gobierno

Voz 0858 31:17 si fuera de España en Venezuela Nicolás Maduro ha negado que su país sufra un éxodo de ciudadanos ya ha dicho que los que se van lo hacen con bolsas llenas de dólares seducidos dice por una supuesta campaña internacional contra Venezuela

Voz 4 31:29 porque una característica de la migración venezolana que sale del país con el bolsillo lleno de dólares mínimo que llevan cinco mil Doder penden una moto vender un carro hay que ver lo que es la campaña contra Venezuela era porque los quiere limpio deuda crisis humanitaria la inmigración una campaña estúpida

Voz 0858 31:52 visita están preparando para salir a correr sepan que investigadores de la Universidad de California acaban de demostrar que una mutación genética en la especie humana nos convirtió en uno de los mejores corredores de larga distancia del reino animal en concreto fue la desactivación de un único gen que nos dotó de unas piernas más largas y más elástico

Voz 1 32:10 las

Voz 0858 32:13 y qué tal se circula a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 21 32:17 hace Madrid tráfico en aumento más intenso por las entradas del sur destacamos la XXXII además a esta hora precaución Caución por las nieblas en Tarifa en Cádiz a la nacional trescientos cuarenta y en Mondoñedo en Lugo en la VIII además hoy en la provincia de Vizcaya encontrarán vías con cortes y desvíos por la celebración de la etapa de la Vuelta Ciclista España tengan lo cuenta

Voz 0858 32:36 a las tres al el tiempo van a seguir subiendo las temperaturas van a superar los treinta grados en el sur vamos a tener también sol en la mayor parte del país pero se esperan atención tormentas fuertes con posibilidad de granizo en Cataluña Comunidad Valenciana y también Aragón

Voz 8 33:12 buenas vengo de Securitas Direct a instalar la alarma

Voz 0456 34:02 no

Voz 1727 34:07 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias y comenzamos en Madrid donde han detenido a un hombre por secuestrar y torturar a su pareja durante cuatro meses ella la mujer consiguió escapar aprovechando un descuido Laura Gutiérrez buenos si habla buenos días el hombre grababa vídeos de los abusos y de las humillaciones con su teléfono móvil

Voz 7 34:27 tierno las torturas comenzaron el pasado mes de mayo unas semanas después de que ambos iniciaron una relación sentimental del hombre recluyó a su pareja en su casa de Fuenlabrada que Madrid irá convirtió en su víctima la dejó encerrada incomunicada irá somete a todo tipo de vejaciones de agresiones de abusos sexuales que además grabó en su teléfono móvil todo ello durante cuatro meses finalmente aprovechando un descuido de su torturador la víctima consiguió avisar a su hermana que la encontró escondida en estado de shock en esa vivienda ambas pusieron la denuncia en la comisaría poco después el maltratador de treinta y siete años fue detenido está ya en prisión por decisión

Voz 1727 35:01 así esta noche ha pasado por la Ser por el programa Hablar por hablar Raúl un trabajador desde los dieciocho años de Navantia la empresa que tiene astilleros en Cádiz y donde los trabajadores están muy preocupados por la hipotética pérdida de contrato de cinco barcos de guerra para Arabia Saudí

Voz 23 35:20 esperemos que de momento se contratos no peligre pero estoy perfectamente pues no quiero que me hagan los barcos sino sólo hacemos nosotros somos más otra empresa la más quisiéramos nosotros hace barcos seguirle pero si tenemos que acabar con militar o lo hacemos para lo peor lo use no es culpa nuestra

Voz 1727 35:38 el uso de teléfonos móviles en el colegio se somete a debate en Aragón el Parlamento de esa comunidad ha pedido al Gobierno regional un foro para tomar esa decisión si se prohibe o no David Marqueta buenos días

Voz 0456 35:52 hola buenos días en algunos institutos de Zaragoza ya

Voz 1727 35:54 has empezado a limitar el uso la propuesta

Voz 0456 35:57 el PP se aprobó por unanimidad y en ella se pide al Gobierno de Lambán que en menos de dos meses crear un foro de debate donde participe toda la comunidad educativa la diputada popular María José Fernando señaló que en varios colegios e institutos de Zaragoza ya se están tomando medidas pero diputados como el de Chunta Gregorio Briz piensa que es una batalla

Voz 11 36:13 mira porque veían que los alumnos están más concentrados al móvil que realmente pues atiendo ejercicio físico que para eso sirve los periodos de recreo

Voz 7 36:22 yo no sé si han visto ustedes perfectos desconocidos película desde que recomiendo pues ahí se demuestra lo que estamos y la sociedad que somos y dónde estamos y las imposturas y eso hacemos los adultos que quiero decir de lo que ven nuestros hijos nuestras hijas y todo lo que eso significa recordado

Voz 0456 36:36 es que en Francia ha prohibido el uso del móvil en aulas y recreos a menores de quince años

Voz 1727 36:40 un abrazo David Buendía si creían que lo habían escuchado todo ya no en Murcia su presidente le pide a la Virgen de Fuensanta que interceda por él ante el Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 17 36:52 son le pido que interceda por la región en Irán ambos de pero que parece que últimamente estamos perdidos de la mano de Dios que que antes no miraba con los ojos directamente directamente miras

Voz 1727 37:08 se lo pedía a la patrona de Murcia durante una romería sí dice a esta hora se van a preparar un zumo de naranja igual se las pueden pedir a la Guardia Civil de Gandía porque en la Comunidad Valenciana han detenido a cincuenta y nueve personas por robar ciento quince mil kilos de naranjas casi nada en una operación que ha llevado claro abundante les imputan más de doscientos delitos Nacho món Raval bon día

Voz 24 37:40 día Pepa entre estos delitos se les imputan los de hurto apropiación indebida falsedad documental y usurpación del estado civil entre otros mientras numerosas actuaciones llevadas a cabo por el equipo ropa Roca de la Guardia Civil entre los meses de septiembre del dos mil diecisiete y dos mil dieciocho se han realizado doscientas noventa y nueve inspecciones en diferentes establecimientos agrícolas y como consecuencia han intervenido unos cinco mil trescientos euros en efectivo ciento treinta y ocho documentos falsificados y dos vehículos

Voz 1727 38:07 en Galicia la antigua directora el secretario de un instituto se gasta de más de diecisiete mil euros en ropa zapatos e incluso en ir el súper en un viaje a París con dinero suyo no con dinero de la Instituto María Dios Jos días

Voz 0441 38:23 dos días Pepa ya han aceptado una condena de dos años

Voz 1727 38:26 misión y han reconocido que cargaron esos gastos a la cuenta del centro

Voz 0441 38:30 ambos han reconocido los cargos por malversación ayer en la Audiencia de Pontevedra por los hechos que ocurrieron entre el dos mil doce y el dos mil quince durante ese tiempo

Voz 1 38:38 esos cargos en el Instituto de la Isla de Ons

Voz 0441 38:41 gestionaban la cuenta bancaria del centro y tenían dos tarjetas de crédito asociadas a ella con la que desviaron parte de los fondos la mayoría de estas operaciones

Voz 0385 38:49 ajenas a las necesidades del centro tampoco

Voz 0441 38:51 fueron computadas en los registros de contabilidad del instituto y en otras ocasiones fueron disimuladas en otras partidas ahora tendrán que devolver a la Xunta a los diecisiete mil doscientos setenta y seis euros malversado junto a los dos años de prisión quedarán inhabilitados durante seis años para tareas de diré

Voz 1727 39:08 seguimos por el norte de España yo y cerramos la Mesa en Cantabria con un clásico El Gobierno y los hosteleros se quejan vuelven a quejar de que el pronóstico del tiempo perjudica a su sector Fermín buenos días

Voz 0456 39:23 buenos días Pepa así se quejan de que la interpretación que hacen los hombres y las mujeres el tiempo de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología nos perjudica porque no hace tan malo como anuncian en la televisión se dibujan lluvias en el mapa de Cantabria después dice el Gobierno dicen los hosteleros no cae una gota el consejero de Turismo que se llama Francisco Martín llega incluso a pedir a los turistas que busquen la información del tiempo en portales web más precisos como por ejemplo el que tenemos aquí que se llama método Cantabria punto es evidente

Voz 1 39:54 cantar es muy diversa dando frenos sólo icono Cantabria o representar la costa o representa campo campo productos ponerme en la escala de España tres coma chiquitito

Voz 0456 40:04 de Cantabria tuvo en julio una caída del turismo nacional del tres por ciento respecto al año anterior pero también es verdad que decirlo todo Pepa que llovió durante veintisiete días en julio y que en el resto de España no hizo tanto calor como otros años que dio yo que de verdad no lo dijeron los hombres las mujeres el tiempo llovió de verdad bastante hoy quería tenéis un día espléndido pero se va a ir estropeando poco a poco fue un abrazo feliz

Voz 1727 40:27 Estado

Voz 25 40:29 no

Voz 26 40:32 me con uno de ocho semanas me voy todo lugar han sin duda

Voz 1727 40:43 ya abrimos la Mesa del Mundo en Estados Unidos con las revelaciones de un libro un libro escrito por un periodista del Washington Post que deja de nuevo Gabi denuncia el presidente asegura que Trump aconsejó a un acosador

Voz 1 40:57 negar negar y negar

Voz 1727 40:59 las agresiones Marta del Vado buenos días

Voz 1 41:01 buenos días si el libro incluye una conversación entre Trump y un amigo cuya identidad no se revela Iker reconoció un mal comportamiento hacia las mujeres según el reconocido periodista Bob Woodward el presidente que ha sido acusado por más de una decena de mujeres por abuso sexual le aconsejó le dijo que es un error mostrar debilidad tienes que negar negar y negar rechazar la versión de la mujer Se admiten cualquier culpabilidad estas muerto según contaba el propio Woodward en la entidad

Voz 0456 41:29 de nada

Voz 1 41:31 esta es la estrategia de la negación la de nunca admitir es el final de la verdad dice Woodward aunque haya grabaciones aunque tenga una copia del documento que su asesor le robó del escritorio Autrán tiple que es mentira es la estrategia de este presidente su guerra contra la verdad el libro se titula Miedo Trump en la Casa Blanca hay salió ayer a la venta con una tirada de un millón de ejemplares

Voz 1727 42:00 en Marruecos un tribunal de Tetuán ha condenado a dos meses de prisión y a una multa de cuarenta y cinco euros a dieciocho de los migrantes subsaharianos devueltos por España el veintitrés de agosto Sonia Moreno

Voz 27 42:14 la sentencia se pronunció a última hora de la noche del lunes por implicación en actos de violencia y lanzamiento de piedras a las fuerzas públicas así como el uso de cuchillos durante el intento de cruzar la frontera que separa Marruecos de España en Ceuta según detallan los medios marroquíes que ya la consideran una sentencia sin precedentes la Fiscalía no concretó una propuesta de condena pero ha pedido el máximo que se puede dar teniendo en cuenta los agravantes de violencia contra las fuerzas de seguridad del Estado eso según las acusaciones puede llegar hasta los tres años de cárcel una vez que el Gobierno español los devolvió Marruecos el veintitrés de agosto fueron trasladados a la comisaría de la Policía de Tetuán para su investigación y luego a la fiscalía según informa la asociación Manos Solidarias de momento no existe el texto de la sentencia sólo el pronunciamiento ya que el martes fue festivo en Marruecos

Voz 1727 43:05 cerramos hoy la Mesa del mundo con una canción que vale más de cuarenta y cuatro mil euros esta es la primera canción que se conoce de David Bowie es del año sesenta y tres cuando tenía él dieciséis años se ha subastado por ese precio casi cuarenta mil libras al noroeste de Inglaterra la cinta apareció en una manera vieja en un desván a principios de este año hay daba buenos días buenos días si los fans sólo van a poder repetir estos doce segundos de ahí Neves Dream en bucle como nosotros porque es todo el audio que ha trascendido de la cinta la canción Se ha vendido por cuatro veces más de lo previsto un éxito inesperado como lo que sucedió con su canción Lazaros

Voz 4 43:46 K T

Voz 1727 43:49 John recogida en su disco Black Stars que consiguió ser número uno en las listas de Estados Unidos dos días después de su muerte en enero de dos mil dieciséis un interés que Bowie daba por hecho cuando afirmaba que despertaba fantasías en la gente allá por los setenta el británico siempre intento ser fiel a sus impulsos cuando Let's dance esta canción que da nombre a su disco del ochenta y tres decía

Voz 25 44:12 en hábito de la estancia en apenas malva estoy ahora

Voz 1727 44:16 que no era capaz de obligarse a gustarle a las masas aún así con el tema aquí robos lo consiguió y aunque la canción que ahora se ha subastado fue rechazada en su día por la discográfica que nunca fue estrenada a Bowie probablemente no le preocuparía demasiado porque él aseguraba que no hay nada que aprender del éxito sino que todo lo que se aprende es del fracaso son las siete menos cuarto las seis menos cuarto en Canarias

Voz 28 45:05 Izquierda

Voz 29 45:08 el y el eh

Voz 30 45:16 como los bonito Sue

Voz 1727 45:18 niños y la fea realidad dice esta mañana

Voz 30 45:21 dijo buenos días Pepa dos uno

Voz 1100 45:23 Nos ha tenido el ojo en estas últimas horas el primero que los jueces más supremos con sus togas Jesús puño estas habían decidido hace días dejar en libertad a los políticos catalanes que llevan más de diez meses pocas bromas en el talego así que las calles de Barcelona había mostrado ayer en la celebración de la Diada un estricto Moody's

Voz 0858 45:45 sin que todos vimos irse

Voz 1100 45:47 desde personal aunque todavía multitud rally hablan en las esquinas la persona de pancartas y lazos amarillos que llevarse al completo en El sueño aparecieron dirigentes liberados de RAC rompiendo con Torra y facilitando primer paso hace una prometedora nebulosa en el diálogo con el Gobierno de Madrid y a un otro ensueño en un escenario lleno de gaviotas el joven Pablo Casado recién elegido mandamás dicha se dirigía a los españoles anunciarles que dimitía de su recién estrenado cargo porque con ese máster es chungo que investigan los tribunales yo no quería dañar a su partido y el PP casi ocho millones de votos y ciento treinta y siete diputados mostraba así que es un a nivel de vergüenza decoro y responsabilidad política no era inferior al que han mostrado el Xoel administrada montón una lástima porque apuntaba maneras al irse abochornado a su casa pero los sueños ya se sabe siempre se esfuman ante la pétrea realidad el ojo izquierdo

Voz 4 46:58 está

Voz 1727 46:59 Ana invitamos a profesores y alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos y a sus familias si quieren a mandarnos una nota de voz a llamarnos para contar cómo están viviendo el último caso de un máster presuntamente plagado de irregularidades en su diversidad y tenemos Dani el buzón lleno

Voz 31 47:17 arriba muchísimas gracias a todos o hola qué tal Pepa buenos días es hoy David López soy locutor de radio y alumno de la Universidad Rey Juan Carlos en este caso del tercer año de Periodismo y Comunicación Audiovisual quemando este mensaje a Hoy por hoy porque creo que la situación ahora mismo de nuestra institución que de la universidad

Voz 0706 47:34 obliga en general en España es preocupante