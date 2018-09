Hoy por Hoy (12/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:22 pero bueno qué tal están muy buenos días María Luisa Carcedo una mujer a Carmen es la nueva ministra de Sanidad

Voz 1727 00:32 nuestra compañera Mario el herido adelantaba anoche aquí en la SER el nombre de la nueva ministra de Sanidad tras la dimisión de Carmen Montón habían pasado apenas cuarenta minutos desde que montón respondía el clamor que le llegaba incluso desde dentro de su propio partido

Voz 0385 00:48 los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno ir para que esta situación no influya Le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 1727 01:04 antes las había contado que a todas las lagunas

Voz 3 01:06 el máster se sumaba que el trabajo fino

Voz 1727 01:09 curso tenía diecinueve páginas de cincuenta y dos copiadas de otras tesis doctorales de artículos publicados en Internet el uso de la Wikipedia ella se fue sin admitir

Voz 0385 01:20 es verdad que he sido transparente y honesta como he reiterado no he cometido ninguna irregularidad

Voz 1727 01:29 el PSOE aplica su listón ético el PP porque la dimisión de Montón señala directamente a Pablo Casado investigado ya en los tribunales por su máster también en la Rey Juan

Voz 4 01:39 los los inocentes nunca deben dimitir y al señor Casado es la esperanza que tiene este país para recuperar el rumbo porque estamos viendo que es un Gobierno sin rumbo en cien días dos ministros han dimitido no sabemos si vamos a llegar a verano con todos los ministros en sí

Voz 1727 01:54 el año pues ya escuchan Teodoro García el nuevo el secretario general del PP criticando con desparpajo al Gobierno Sánchez es más fuentes cercanas a la dirección popular consultadas por la SER aseguran que Casado no dimitirá ni aunque resulte imputado por el Supremo es miércoles doce de septiembre hoy el Congreso está a pleno rendimiento habrá cara a cara Sánchez Casado en la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso hice votará atención una moción del PDeCAT que pide diálogo en Cataluña hasta llegar a un referéndum pero una moción pactada finalmente con el PSOE y a la que se ha añadido la coletilla diálogo sin imposiciones y dentro de los cauces legales moción que llega un día después de la nueva ahí multitudinaria manifestación de la Diada la que recorrió las calles de Barcelona pidiendo lo que acaban de escuchar la libertad para los presos independentistas sobre la Diada anoche en la edición especial de Hora veinticinco en Barcelona el vicepresidente aragonés insistía en pedir que la Fiscalía y la Abogacía del Estado modula su posición en el profesor

Voz 2 03:00 la FIA del Estado pues puede tener una posición diferente sino alinearse con las peticiones que fiel tocó para mantener la prisión provisional

Voz 1727 03:11 sí Arrimadas seis Z

Voz 1591 03:13 ya no ha estado implicada hasta absolutamente excluida cortarte en una sociedad dividida en dos locales y hay que encontrar un camino que permita que una amplia mayoría decida seguir hacia adelante porque

Voz 1727 03:29 hoy el Europarlamento botas y sanción a Hungría por violar derechos fundamentales escucharemos a Juncker en su último debate sobre el estado de la Unión antes de las elecciones del año que viene ya quién hemos escuchado ya y a este hombre Fernando Haddad así se llama el sustituto del encarcelado Lula da Silva como candidato a las presidenciales de octubre en Brasil y aquí en España la industria festivalera

Voz 3 04:05 cierra el verano con récord de asistencias encabeza el Arenal Sound Medusa donde estuvo David qué tal

Voz 1646 04:23 y así llegamos al Deportes Sampe buenos días buenos días Pepa rubia les se reúne hoy con Pedro Sánchez

Voz 1161 04:27 desde las diez de la mañana recepción en Moncloa Pedro Sánchez Luis Rubiales presidente de la Federación y también el de FIFA Gianni Infantino hoy de fondo el conflicto con la Liga por el partido de Miami que ayer fue finalmente solicitado de forma oficial por Liga Barça Girona a la Federación que sigue sin dar el visto bueno conflicto que el Consejo Superior de Deportes espera resuelva en Liga y Federación aceptarán lo que decidan siempre que lleguen a un acuerdo y Rubiales que presume de selección trasero seis cero de anoche a La Roja de la Roja en Elche a Croacia actuales subcampeones del mundo

Voz 1727 04:54 y el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:57 buenos días anunciamos sol para en la mayor parte del país pero todavía con tormentas tormentas como las que la pasada madrugada han afectado al norte de Madrid sobre todo en la provincia de Guadalajara que ahora mismo todavía activa está entrando en gran parte de la provincia de Zaragoza esta se irá diluyendo con el paso de las horas pero durante la tarde en prácticamente toda la mitad oeste de la península de nuevo tormentas con carácter de severidad de riesgo de aguaceros nuevamente pero como decíamos igualmente tendremos muchas horas de sol ambiente un poco fresco ahora mismo durante la tarde un poco más de calor que

Voz 1727 05:28 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 5 05:33 la si está dice cinco minutitos más

Voz 6 05:37 las vacaciones dicen una semanita más

Voz 7 05:40 yo digo ahora mismo lleva del nuevo Seat Arona con diseño pero

Voz 2 05:44 la tablet todo el equipamiento en tecnología y seguridad

Voz 7 05:47 como años de mantenimiento asistencia y garantía

Voz 2 05:50 de mil novecientos euros en Carrefour

Voz 8 05:52 en Carrefour punto es tienes hasta el veinticuatro de septiembre la segunda unidad al cincuenta por ciento de después

Voz 7 05:57 en toda en pantalón de hombre chino cinco

Voz 8 06:00 bolsillos o tejano comprando dos el segundo te sale a seis euros Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 1727 06:06 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 9 06:09 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizar la comisión de subrogación la que te banco por cambia hacia otro comisión cambio de condiciones la que te cobren Baco por ampliar

Voz 1727 06:16 pero si buscas hipoteca te viene todavía

Voz 10 06:18 la mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 7 06:23 el tipo Texas naranja de bienes entre variable mixta con el precio que buscas cero cero comisiones de encuentra la Bingen eje punto es

Voz 1727 06:36 los queremos ya eh combatir la pobreza severa las cosas hasta hoy María Luisa Carcedo hablaba de pobreza como alta comisionada del Gobierno a partir de ahora lo hará como ministra de Sanidad el Boletín Oficial del Estado publicará hoy su nombramiento cuéntanos Carolina Gómez buenos días qué tal Pepa Bueno

Voz 1600 06:54 Nos dicen es la nueva ministra pues la ministra son una asturiana de sesenta y cinco años licenciada en Medicina actualmente senadora lo ha sido tres legislaturas también ha sido diputada en el Congreso está vinculada al PSOE desde muy joven ha ocupado puestos de responsabilidad en el Gobierno de Asturias también aquí en Madrid su nombre ya sonó en las quinielas para ser ministra de Sanidad después de la moción que hizo presidente a Sánchez Carcedo ha estado muy vinculada políticamente al líder socialista de apoyo en las primarias ha formado parte de las dos ejecutivas presididas por él como secretaria de Estado de Bienestar Social en la primera de como responsable de Sanidad en la segunda hasta ahora era como decías la Alta Comisionada para la lucha contra la pobreza infantil un órgano de nueva creación de este Gobierno y uno de sus últimos trabajos además de ese Alto Comisionado ha sido la elaboración de la ley de la eutanasia que el PSOE ha registrado en el Congreso

Voz 1727 07:39 dos montón dimitía a las nueve de la noche se la lleva por delante otro máster de la Universidad Rey Juan Carlos y eso que sólo cuatro horas antes el presidente del Gobierno daba a entender que iba sostenerla

Voz 11 07:49 el único pues que como presidente del Gobierno es que las

Voz 1336 07:51 esto está haciendo una

Voz 1727 07:54 una vez caída Sánchez escribía en Twitter que la decisión de marcharse era valiente que León honra sobre la dimisión de montón la mirada esta mañana de Claudi Pérez

Voz 13 08:08 los políticos modernos se parecen a aquel militar al que da vida a Jack Nicholson en Algunos hombres buenos que la verdad usted no sabría qué hacer con la verdad dice Nicholson en aquella película la ministra montón negó hasta tres veces en los últimos días haber cometido irregularidades en su máster luego se ha confirmado que les subieron las notas después de acabar el curso se ha sabido que copio páginas enteras de su trabajo de fin de máster hasta que anoche dimitió sin admitir una sola irregularidad y casi gritando en los a la cara como Jack Nicholson que nosotros no sabríamos qué hacer con la verdad si fuésemos lo suficientemente cínicos hice hoy podríamos decir que las transiciones como la que está viviendo España son siempre volátiles que es la primera vez en la historia de la democracia que un ministro dimite por copiar Mateos que nos hemos vuelto medio anglosajón eso medio alemanes esos sano que la cultura está cambiando así fuentes casi hubo que echar la empujones mientras que con esta administración cosa unos días intensa quizá después de esto a Pablo Casado se le caiga la cara de vergüenza por no enseñar su trabajo de fin de máster pero tal temprano creo que es difícil ese grado de cinismo así que la única conclusión a la que uno llega después de escuchar las explicaciones de montón o los discursos vaporosos de Quim Torra o los silencios de Casado o las posibilidades de tantos otros y la verdad es un arma cargada de futuro es que todos ellos unos gritaron aquello de Jack Nicholson quiere verdad usted no sabría qué hacer con la verdad

Voz 1727 09:31 y es que efectivamente Pablo Casado aseguró en su momento que lo tiene trabajo fin de máster porque en el año dos mil nueve no ser requería y que le con validaron dieciocho asignaturas de veintidós conserva dice los cuatro trabajos con los que aprobó supuestamente el resto esas cuatro asignaturas

Voz 14 09:48 los ojos investigaciones que guardo uno muy voluminoso de sesenta páginas que se corresponde con el itinerario de Derecho autonómico

Voz 2 09:56 que este trabajo no tiene ese trabajo lo tiene claro

Voz 14 09:58 tengo ahí además a todos los compañeros que en Sevilla me han preguntado por él lo que les he dicho es que por supuesto podían compañeros del país también

Voz 1727 10:06 casado le aseguraba Ángels Barceló aquí en La Ser en su momento que tienen los trabajos que pueden verlo pero igual que montón nos deja fotocopiar el el TCM foto copiarlo no no voy a dejar deberá dejar que lo lea que lo mire tomamos anotaciones les pico lo que sea necesario tampoco nos ha permitido casado a los periodistas fotocopia por esos trabajos para poder comprobar su contenido son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 15 10:35 el

Voz 16 10:36 es subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe y está la láminas de control solar en veinte tren

Voz 1727 10:42 es que realizan recorridos de media distancia ante Madrid

Voz 16 10:44 Extremadura para reducir la temperatura interior la colocación de los vinilos además de aminorar considerablemente la temperatura permite mejorar el confort de los viajeros el funcionamiento del aire acondicionado del tren y reducir el consumo

Voz 1646 10:57 como energético

Voz 5 10:59 pero de Fomento Gobierno de España

Voz 1727 11:06 querida clientela de Velvet colección no es grato

Voz 1280 11:08 comunicarles que las Galerías Velvet estarán inaugurando su nueva temporada de otoño el próximo catorce de septiembre toda la temporada completa para los clientes más fieles con más novedades que nunca en nuestras pantallas de Movistar Plus

Voz 7 11:22 y disponible sólo modista los viajes del Imserso están en Viajes El Corte Inglés si ya estás acreditado para viajar Bin con tus datos personales Se cualquiera de nuestras agencias gestionaremos to reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma además reservando en Viajes el Corte Inglés te regalamos un bono descuento de doce euros para tu próximo viaje no es prismas tú viajes del Imserso con la garantía y confianza de Viajes el Corte Inglés te lo has ganado

Voz 17 11:53 hola buenas vengo de Securitas Direct a instalar la alarma

Voz 7 11:57 gracias por venir tan rápido no se preocupe a Sofía algún robo un robo

Voz 18 12:00 se me metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses porcino y he podido recuperar

Voz 17 12:04 pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 19 12:08 que lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege hogar los trescientos sesenta y cinco

Voz 7 12:13 las del año llama ahora al novecientos ciento trece

Voz 19 12:15 ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto eso

Voz 1727 12:22 bueno las doce las seis y doce en Canarias cuántas veces decimos últimamente nunca antes nunca antes cualquier cosa pues hoy de nuevo tenemos que decirlo porque el Europarlamento inicia esta mañana un proceso que puede terminar retirando el derecho de voto en asuntos comunitarios a un país miembro de la Unión algo que no había ocurrido nunca antes se botas y se sanciona así a Hungría por la deriva autoritaria del Gobierno de Viktor Orbán Orbán que pertenece al Partido Popular Europeo que harán sus compañeros de filas Rafa Biniez buenos días

Voz 20 12:55 buenos días Pepa pues según el presidente de los populares europeos Manfred bebés once estoy ha criticado duramente a Orbán hoy habrá libertad de voto para los eurodiputados populares todas las miradas están puestas en ellos va siendo hora de que el PP el socialista López Aguilar ha pedido a los populares españoles que rompan su silencio y los liberales

Voz 21 13:15 todos me han pedido al PP europeo que paren esta pesadilla el ahí

Voz 7 13:20 es un pleno muy bronco que empezaba con el

Voz 21 13:22 lista Viktor Orban

Voz 15 13:26 a Husein yo

Voz 7 13:28 cuando tomó la palabra lo hizo para calificar a la Unión Europea de chantajista

Voz 1275 13:34 según Orban el Parlamento Europeo no quiere condenar a su Gobierno

Voz 7 13:37 no sino a un país entero que el del euro fue ha sido el único

Voz 20 13:43 pollo de Orban al que hay

Voz 7 13:45 quitado a unirse al grupo del Brexit te encantará a concluir

Voz 1727 13:50 Europa la vieja Europa con su estado del bienestar y su buena sanidad pública sigue aumentando la expectativa de vida de sus habitantes a pesar de ser una de las regiones del mundo donde más alcohol y tabaco se consume eso dice al menos un estudio hecho público esta noche la Organización Mundial de la Salud Carlos

Voz 22 14:06 Villa si los españoles seguimos entre los más longevos casi ochenta y tres años cinco años por encima de la media europea que roza los setenta y ocho según los datos de la OMS los europeos hemos aumentado

Voz 1646 14:16 Nuestra expectativa de vida un promedio de un año en los último

Voz 22 14:18 los cinco las razones según el estudio la inversión en los sistemas de salud a mejor gestión de las enfermedades y los estilos de vida más saludables además de los números las estadísticas el informe que analiza cincuenta y tres países de la región europea incluye en esta ocasión datos subjetivos uno de ellos que en general los europeos dicen disfrutar de un alto grado de

Voz 1727 14:36 son vital Ésa es la cara gracias Carlos gracias la Cruz Ana matón buenos días buenos días es la brecha educativa aquí en España que se perpetúa más de la mitad de los chavales cuyos padres no tienen el bachiller tampoco logra alcanzar ese nivel formativo una generación que al menos en lo educativo no progresa

Voz 0127 14:54 son datos del último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo que lo describe como una trampa intergeneracional un treinta y cuatro por ciento de los españoles de entre veinticinco y treinta y cuatro años no tiene estudios superiores es el doble que la media de la OCDE el estudio revela además una brecha salarial más alta cuando el nivel de estudios es más bajo también una brecha de género porque según este informe en España en los niños de entornos desfavorecidos tienen menos probabilidades de acceder a la educación superior que las niñas

Voz 15 15:20 él

Voz 1727 15:26 el Museo del Prado celebra este año su bicentenario ya sabemos cómo lo va a hacer hay daba o buenos días Nos día serán doce meses de actos culturales para los que el Gobierno no aportará más fondos de los que ya dispone el propio museo José Guirao ministro de Cultura

Voz 25 15:39 el Gobierno cuenta con los Presupuestos Generales

Voz 7 15:41 el estado de dos mil dieciocho que no ha

Voz 25 15:44 a este Gobierno y eso es lo que hay en del

Voz 1727 15:46 es doce coma cinco millones que cuesta la celebración del bicentenario un ochenta por ciento lo pondrá el Prado y un veinte por ciento financiación privada aunque el director del museo explica que la situación podría cambiar pronto hay un montón

Voz 0464 15:58 es cosas a punto de firmar pero bueno el Gobierno

Voz 1727 16:00 implicara en el aniversario abriendo escenarios de espacios públicos como teatros auditorios para un calendario de pintura cine música y danza que se inaugura el diecisiete el diecinueve perdón de noviembre

Voz 7 16:15 los trescientos transporte por sólo veinte euros

Voz 5 16:23 Mini Countryman el SUV de veintiun mil novecientos euros descubre lo en tu concesionario oficial mini PVP recomendado para Mini One Countryman hasta el treinta y uno de diciembre

Voz 27 16:32 la actriz sevillana tunecina estás en no

Voz 1727 16:35 no es que este fin de semana mientras un error

Voz 28 16:37 con en varias casas de la urbanización uniera para avisar T

Voz 29 16:40 ah vale gracias pero en mi caso no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 19 16:46 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 1727 16:57 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 9 17:00 comisión de apertura la que te cobran banco formalizar la comisión de subrogación que cobran banco cambia hacia otro comisión portando de condiciones la que ampliar

Voz 10 17:07 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 7 17:14 hipotecas naranja de Bilic entre variable mixta con el precio que buscas encuentras elegir buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 5 17:57 qué fue primero el huevo o la gallina and porque les

Voz 7 18:00 te sonríe las fotos antiguas cuál no importa vasos en el cine a dónde vamos de dónde venimos algunas preguntas no tienen respuesta porque no tienes una Aute del uno al treinta

Voz 5 18:11 siempre tienes un Audi sin nuevo desde que entre mil novecientos euros chequear en ciento diez puntos con dos años de mantenimiento Audi garantía extendida encuentra lo en Audi selección plus punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 22 18:26 buenos días mi nombre es Jordi soy del estudiante de Periodismo he políticas en la Universidad Rey Juan Carlos y la verdad es que la dimisión de la ministra montó el sólo ha significado otro capítulo de otro otro episodio de bochornosa las peripecias que estamos viviendo actualmente en la en la universidad sólo pido muchísimo respeto para los profesores y muchísimo respeto sobre todo para todos los alumnos fiar ondas que día a día vamos en la Universidad de grande pues salir adelante pese a la que está cayendo y pese a todos los casos tan flagrantes si tan tristes que que estamos viendo esperamos que éste sea uno de los últimos sucesos que mancha la imagen de nuestra universidad y esperamos que desde el Rectorado se pongan las pilas se pongan a trabajar pronto para que no vuelvan a ocurrir

Voz 7 19:09 gracias Jordi seguimos escuchando a alumnas de la Rey Juan Carlos Alberto

Voz 1781 19:12 me preocupa bastante son los que estemos bastante porque bueno estoy no es una cosa de cuatro personas de cuatro privilegiados sino algo sistemático y bueno pues estamos preocupados por la repercusión que tendrá de nuestros títulos tampoco creemos que existe haciendo sí

Voz 30 19:27 el cliente e con el rector porque bueno supuestamente iba a sacar toda la mierda de denominar a dar detrás no de de los medios de comunicación mandara a solución en el caso de Carmen Montón

Voz 0268 19:40 Nos demuestra que es una práctica de favoritismo no basada en la ideología política o como se podría haber pensado anteriormente sino en la posición social o política de los individuos beneficiados ellos supone que los alumnos que acudimos a la universidad como uno más tengamos la sensación sensación de incertidumbre sobre nuestro futuro y un mayor desapego

Voz 1275 19:57 la administración universitarias muchas gracias a todas

Voz 1727 20:03 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 26 20:08 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:11 qué tal buenos días con dieciocho grados a esta hora de la mañana en el centro de Madrid la policía ha detenido a un hombre que torturó y abusó de una mujer con la que había comenzado una relación ha ocurrido en Fuenlabrada el agresor la encerró en su casa donde la mantuvo retenida durante cuatro meses un tiempo en la que de la sometió a todo tipo de vejaciones que grababa además con su teléfono móvil este individuo ya está en la cárcel SER Madrid Sur David Callejo

Voz 22 20:35 el infierno las torturas comenzaron el pasado mes de mayo sólo unas semanas después de que ambos iniciaran una relación sentimental el hombre recluyó a su pareja en su casa de Fuenlabrada y la convirtió en su víctima la dejó encerrada e incomunicada y la sometió a todo tipo de vejaciones de agresiones y de abusos sexuales

Voz 0978 20:54 además grabó en su teléfono móvil

Voz 22 20:57 todo ello durante cuatro meses finalmente aprovechando un descuido de su torturador la víctima logró avisar a su hermana que la encontró escondida ahí en estado Desau que en esa vivienda y ambas fueron a la comisaría a poner la denuncia pocos minutos después el maltratador de treinta y siete años fue detenido como

Voz 31 21:14 es ciencia los investigadores de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor cuando regresaba a su domicilio en la localidad madrileña de Fuenlabrada el posterior registro domiciliario permitió intervenir los terminales telefónicos un ordenador copiadas del autor de los hechos tras un análisis exhaustivo de los dispositivos agentes consiguieron rescatar una importante cantidad de archivos multimedia el hombre ella

Voz 1275 21:35 pasado en prisión por orden judicial el último caso de violencia machista que hemos conocido en nuestra comunidad tan sólo unas horas después de que el lunes otro hombre matara a su ex pareja en Villaverde ya tenía treinta y dos años llevaba alrededor de dos en Madrid estaba trabajando para poder traer de su país de origen a su hija una niña de poco más de tres años por esta víctima ayer diferentes instituciones guardaban un minuto de silencio a estas serán los aplausos que rompían ese minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Madrid en Cibeles el consistorio como hace cada vez que ocurre un crimen machista va a convocar a su comité de crisis para analizar el caso ver en qué se ha fallado en qué se puede mejorar Celia Mayer es la delegada de políticas de género diversidad el Ayuntamiento está voces

Voz 32 22:19 llegando el padrón estamos investigando si efectivamente ha pasado por alguno de nuestros servicios de proximidad en algún caso pero todo apunta a que es una mujer en situación irregular sin papeles y que efectivamente estaba muy vinculada a la comunidad latina de Villaverde en la comunidad de mujeres dominicanas

Voz 1275 22:38 y tras la dimisión de Carmen montó la Universidad Rey Juan Carlos mantiene las investigaciones se ha empezado a llamar a los profesores de ese máster titulares con Enrique García

Voz 0464 22:46 según ha sabido la SER han comenzado ya a citar los para saber si conocían las modificaciones de las notas de la ya ex ministra tener acciones en Laura Nuño aseguran que se van a depurar responsabilidades aunque no han elevado todavía los hechos

Voz 1275 22:58 continúan las críticas a Manuela Carmena dentro de sus filas por la decisión de presentarse a la Alcaldía la mayoría coincide en que es buena candidata pero no aceptan que no haya primarias en el proceso anticapitalistas exige que no se acabe con Ahora Madrid sin un proceso colectivo Izquierda Unida dice que si no hay primarias tendrán que valorar su participación

Voz 0464 23:13 un hombre de treinta y cuatro años ha sido herido por arma blanca esta madrugada en pleno Paseo de la Castellana y otro varón de treinta y dos se encuentra muy grave después de recibir tres puñaladas en Puente de Vallecas

Voz 1275 23:22 también tendrá capital va a poner en marcha un programa de control que revisará medio millón de árboles para evitar caídas y accidentes el programa Server cuenta ya con un grupo de operarios específicos y reforzará la tarea de bomberos cuando se produzca dice

Voz 7 23:33 sí

Voz 33 23:42 volvemos a las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 0605 23:45 buenos días pues seguimos con complicaciones en todas los principales accesos a la capital hay problemas sobre todo por la A cuatro en Getafe y en Pinto también por la A6 desde Las Rozas hasta del Plantío más complicaciones en las entradas por la A5 en Alcorcón por la A42 en Parla y Getafe por poblados dos en Torrejón de Ardoz en San Fernando de Henares y en la M40 tráfico intenso en el tramo entre Vallecas y Vicálvaro hacia la dos también en Pozuelo y los túneles de El Pardo hacia la uno y en el barrio de La Fortuna en dirección a la carretera de A Coruña

Voz 1275 24:11 no despierta el tráfico en la capital es Margarita Pérez

Voz 33 24:14 hola buenos días pues con percances en concreto en la avenida de la Princesa Juana de Austria que es la entrada ya inmediata la ciudad desde la carretera de Toledo desde la A cuarenta dos a la altura del cruce con la avenida de los Poblados un accidente estrecha la calzada por lo tanto es un punto evitar aconsejamos a todos aquellos ciudadanos que en estos momentos se muevan por la zona sur de la ciudad que piensan entrar por ese punto que lo eviten como alternativa si acaso dicen la avenida de Andalucía además en la M30 también tenemos que destacar un vehículo accidentado en la zona del Nudo Sur en la en el sentido de salida a la cuatro de momento sin retenciones pero sí que recomendamos mucha precaución

Voz 1275 24:52 vamos a bien con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:54 tras buenos días ahora mismo el ambiente se nota fresco han subido un poco las mínimas pero no se nota sin anotar más durante la tarde cuando las máximas superarán los treinta grados en la mayor parte de poblaciones en el centro de Madrid tal alcanzaremos máximas de hasta treinta y dos grados en una jornada que será soleada radiante con muy buena visibilidad el tiempo se irá repitiendo todos los días hasta el viernes el fin de semana bajarán un poco las temperaturas y aumentará la probabilidad de tormentas

Voz 5 25:24 con un BMW por la puerta grande de Las Ventas

Voz 34 25:27 The New de un Madrid filial de BMW España te invita un evento irrepetible donde podrás encontrar más de doscientos BMW kilómetro cero con hasta un cuarenta por ciento de descuento acerca de la plaza de toros de Las Ventas sólo el viernes veintiuno Sábado sábado veintidós de septiembre te vas a perder esta oportunidad única

Voz 3 25:43 de dónde vienes con el maletero lleno de compras puede ahorrar con mi superpoderes de compra como muy fácil ahorro mucho cada día comprando en el hipermercado Leclerc si quieres tú también puedes

Voz 7 25:54 vuelven los superpoderes de compra Leclerc donde cada día

Voz 5 25:58 hostia para trabajar necesitas idiomas y tecnología aprende Green Monkey

Voz 7 26:04 el idioma que tú quieras con profesores nativos y para todas las edades cien por cien de aprobados en exámenes oficiales para jóvenes y niños cursos de programación de juegos y robótica encuentra tu centro más cercano en de Monkey punto aseguramos tu futuro y el de sus hijos

Voz 35 26:21 la plaza de toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una Feria de Otoño historia la máxima figura del toreo Alejandro Talavante estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año asegura sus entradas si abona te con el veinte por ciento de descuento en las guión ventas punto com en las taquillas de la plaza

Voz 7 26:43 cada del siete al dieciséis de septiembre

Voz 0385 26:46 con Lady Patty nuevas oleadas transformarse toda la información en dobles punto en La Vaguada punto com bienvenido a donde nacen las historias la Paco

Voz 5 26:59 de Madrid Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos

Voz 7 27:10 sacan lo mismo a echarle una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de todos Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda las cocinas y los baños los materiales nobles el parque cerámico topo en Porcelanosa

Voz 18 27:27 es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovechan nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más

Voz 5 27:40 vi ahora por mucho menos sabías que muchas de las enfermedades de retinas deben ser tratadas de inmediato estas patologías suelen avanzar rápidamente y pueden ocasionar graves pérdidas de visión en Clínica Baviera somos líderes en oftalmología disponemos de una excelente unidad de retina donde damos respuesta a estos problemas solicito tu consulta en el teléfono gratuito novecientos veinte sesenta veinte o en Clínica Baviera punto com

Voz 7 28:02 Real dos mil cien mil ochocientos tres mil no son sólo cifras son los gastos de hipoteca que nunca de viste pagar reclama los mire cita en el novecientos doscientos

Voz 5 28:12 de cuatro cero cero cuatro abrimos oficina

Voz 7 28:15 en el centro comercial Plenilunio yate cuanto Tian

Voz 1727 28:18 cobrado de más subsidiados

Voz 7 28:21 no es lo fácil

Voz 1275 28:24 Ciudadanos presenta hoy al Gobierno Ángel Garrido a sus tres líneas rojas para apoyar los presupuestos de la región del año que viene entre ellas la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de cero a tres años a lo que por ahora el Ejecutivo madrileño se niega dice el vicepresidente Pedro Rollán que esa medida costaría a las arcas públicas trescientos cincuenta millones de euros y obligaría a subir los impuestos en Ciudadanos no han hecho los mismos cálculos y lo rebajan al XXXV escuchamos a Rollán decía ayer por la tarde aquí en La Ventana de Madrid el portavoz de Ciudadanos Ignacio UAGA ciudadano

Voz 37 28:54 con su propuesta conllevarían la subida de impuestos a los madrileños y no lo vamos a hacer esa desde luego sí que es nuestra línea roja

Voz 0771 29:03 Ellos no han entendido bien la propuesta o hay algo de mala intención en sus palabras porque evidentemente el coste lo conocemos hemos negociado tres veces los presupuestos con el cojan con el Gobierno regional y sabemos los ingresos que proceden de las tasas públicas que pagan las familias madrileñas por llevar a sus hijos a escuelas públicas de cero a tres son en torno a treinta y cinco millones de euros es lo que pedimos que se

Voz 1275 29:23 simplemente ciudadano se ha conseguido por ahora el pleno extraordinario de educación que pidieron en la Asamblea PSOE y Podemos no se oponen percibo a la propuesta del partido naranja ese pleno se celebrará a finales de octubre el PP todavía tiene que definir si lo apoya o no además ciudadanos apostó también sobre la mesa la creación de una comisión de mes ligación sobre el fraude de los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos de momento el único partido que se desmarca de esta comisión es el PP dieciocho grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1727 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 7 30:06 hoy

Voz 1727 30:10 la SER les cuenta esta hora novedades sobre el máster de la ya ex ministra de Sanidad Carmen Montón la directora de ese máster Máster de Estudios interdisciplinares genes

Voz 1275 30:21 él le dijo a profesores del posgrado

Voz 1727 30:24 que tenían compartirlo también online a pesar de no tener la autorización pertinente porque es un máster presencial nos lo ha contado una de las profesoras Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 30:34 buenos días y una profesora de una de las asignaturas de ese máster que prefiere no revelar su identidad nos ha contado que recibe instrucciones de Laura Nuño la directora del posgrado en el curso de Carmen Montón para subir todos los contenidos de su materia a una plataforma digital porque el posgrado le dijo también simpatía on line una irregularidad reconoce esta docente a la SER porque el máster no tenía autorización académica DS de esa forma era un máster exclusivamente presencial según los registros oficiales de la Universidad Rey Juan Carlos esta profesora que calificaba a sus alumnos con un trabajo y con practicas en el aula asegura que novio al ex ministra montón pues sus clases y que tampoco le entregó trabajo alguno para poder calificar las asignaturas una de las que sufrió una modificación en junio en el certificado de notas de montón los profesores han comenzado a ser llamados por la inspección de la Universidad Rey Juan Carlos dentro de la investigación que mantienen

Voz 1727 31:20 hasta gracias Laura aún Chiringuito de másteres a la carta que se ha llevado por delante a la ministra de Sanidad

Voz 0385 31:25 para que esta situación no influya le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 1727 31:34 que hoy toma posesión la sustituta María Luisa Carcedo hasta ahora alta comisionada del Gobierno para la pobreza infantil Alfonso Armada muy buenos días buenos días por decir algo de lo visto y leído en la prensa dice es la calle la de montón resquebraja Sánchez y Orban resquebraja a la Unión Europea

Voz 1275 31:52 si ayer vimos en ese estudio indirecto

Voz 1646 31:54 lo como Carmen Montón empezaba desvanecerse como ministra mientras eludía uno de otra vez la pregunta de si iba a dimitir la y lo hizo doce horas después mientras emitía España le metía dos de los seis roscos que tú a Croacia y algún comentarista de radio malicioso lo dio las gracias a montón porque buen fario esta sean las no podían empezar por ahí por cómo la ministra trataba de explicar lo inexplicable mientras con la mano derecha se apretaba el brazo izquierdo pero me gustaría recoger algo que ayer escribía Celeste López en La Vanguardia con el título Un chiringuito vergonzoso la Universidad Rey Juan Carlos está tocada y con ella el resto de universidades y eso que ya había avisado de que no era trigo limpio recuerden que estuvo dirigida por un rector que había hecho su carrera a base de plagiar Fernando Suárez alcanzó la cima con trampas y el mundo universitario se puso de perfil por cierto es llamativo que el diario punto Es un modesto periódico digital haya conseguido con sus informaciones que una presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y una ministra de Sanidad dimitiera la puntilla se la dio La Sexta cuando reveló que diecinueve páginas de las cincuenta y dos del trabajo de Fin de Máster de la ya ex ministra que mostró pero no dejó fotocopiar a la Ser numerosos bloques habían sido plagiados de otros autores unos fragmentos son párrafos copiados T

Voz 22 33:03 actualmente de Wikipedia

Voz 1646 33:06 confidencial recalca que Sánchez pierde dos ministros en ciento hundidas en el gobierno más frágil de la democracia y entre los ecos de la tormenta recoge pudo ser buena ministra tac casado y el mundo a toda plana el Gobierno hace agua Manuel Jabois en El País apura más sea de las diferencias había algo fundamental que unía los destinos de políticos tan dispares como Cristina Cifuentes Pablo Casado y Carmen Montón los tres denunciaron maniobras en la oscuridad para facilitarles sus más tres

Voz 1727 33:33 algo llamativo Alfonso a rebufo de la Diada

Voz 1646 33:35 sí se ha quedado en segundo plano pero tras de información de El País de la víspera sobre cómo se infla el número de participantes en una manifestación el francés Le Monde se tira a la Rambla en Barcelona un millón de personas celebra la fiesta nacional catalana El País titula a interpreta el independentismo recurre a la Diada para ocultar su división mientras Sara bajo una foto impresionante dice que el independentismo mantiene el pulso después del año más convulso a veces resalta que Borrell considera Cataluña una nación prefiera los presos secesionistas libres y que el ministro de Asuntos Exteriores asegura que hay otras formas de velar porque no huya

Voz 1727 34:09 el primer ministro húngaro Viktor Orbán se está convirtiendo en algo más que una piedra

Voz 1646 34:14 el zapato de la UE si su desafío a las formas democráticas que fundamentan la Unión amenaza con hacer de labrar muchas cosas en el Guardian el director de orquesta húngaro Adam Fischer pide ayuda mi país está envenenado por el populismo la UE debe permanecer junto al

Voz 1727 34:28 ya en el New York Times Patrick Kingsley escribe

Voz 1646 34:31 los conservadores europeos creen que pueden controlar ha visto

Voz 1727 34:34 el Orban están equivocados creemos que votan hoy y que votan los eurodiputados populares españoles y de vez en cuando en señales de humo en de humo en esta sección vamos a hablar de

Voz 15 34:45 un mundo olvidado El Mundo

Voz 1727 34:47 de las revistas hoy mundo negro

Voz 7 34:55 en su edición impresa nació en mil veces

Voz 1646 34:58 los sesenta y fue la primera publicación periódica en España centrada en el continente africano y una auténtica compañera de viaje para los que amamos África su último amor está plagado de informaciones interesantes de este soportada un iceberg con la forma de África y el título Un enemigo oculto deuda su editorial único es un alegato acoger al forastero cita el ensayista congoleño y profesor en va en España en bulle abunda que recuerda que en África se ha impuesto una economía de saqueo You subraya ninguna cultura puedo olvidar que a lo largo de la historia ha sufrido procesos de emigración la nuestra también lo del efecto llamada que esgrimen algunos para neutralizar los trabajos de rescate que realizan algunas ONGs no son más que excusas para no querer comprender que las situaciones de ayuda humanitaria prevalecen por encima de todo entrevistan a la admirable María Dolorosa básica kafkiana directora de un NG congoleña que ayuda a las mujeres en mi trabajo me hace muy feliz ver que estamos ayudando a muchas personas que llegan en con traumas muy profundos un reportaje de Rafael armada las uvas Familia habla de algo poco conocido refugiados en Johannesburgo con un treinta y cinco por ciento de desempleo en Suráfrica hay unos cinco millones de inmigrantes y algo más que explica la música que a ser elegido para ilustrar este homenaje la revista Mundo Negro sin duda una entrevista con el escritor francés holandés Franco ronde Gael falle que acaba de publicar Pequeño País que habla de Burundi diminuto país de la región de los Grandes Lagos plagada de matanzas olvidado y de nuevo situación crítica dice falle creo que los autores africanos están empezando a comprender por qué no hay que esperar al paquete al garrote al kalashnikov para contar una historia explicamos esta música que ha ilustrado lo maneja Monda medio en mil novecientos sesenta y seis la Sonata para piano número veintiuno de Schubert en mil novecientos setenta y seis la Séptima sinfonía de Beethoven en mil novecientos ochenta y siete el bolero en Do mayor de Open en mil novecientos noventa y tres El crepúsculo de los dioses de Wagner era la música que se difundía en la radio de Burundi cada vez que había un golpe de Estado

Voz 40 37:13 después mucho silencio pero en Burundi amanece también

Voz 1646 37:22 amanece junto a la OTAN Annika Jason sitio donde deberíamos estar ahora mismo

Voz 1727 37:25 esto cumpleaños felicidades muchas gracias

Voz 41 37:29 señales de humo Alfonso Armada conozcamos

Voz 1727 37:36 el hecho y de vuelta a casa en Madrid una noticia para la que no faltan calificativos aunque el alcalde de Fuenlabrada le ha puesto un adjetivo que se ajusta bastante inhumano allí en Fuenlabrada en la Comunidad de Madrid una mujer ha conseguido escapar de la casa donde su pareja la mantenía retenida e incomunicada dada desde hacía cuatro meses las violaciones las palizas y las amenazas eran continuas Radio Madrid Enrique García

Voz 0464 38:06 el encierro comenzó en el mes de mayo apenas unas semanas después de que ambos comenzaran una relación sentimental

Voz 7 38:11 el hombre recluyó a la mujer en su casa de esta loca

Voz 0464 38:13 edad madrileña y comenzaron entonces las torturas Line comunicó la sometió a todo tipo de vejaciones y abusos sexuales que además grababa con su teléfono móvil la mujer aprovechó un descuido de su torturador y logró avisar a su hermana que la encontró escondida en esa vivienda ambas pusieron inmediatamente la denuncia en la comisaría y poco después el maltratador de treinta y siete años fue detenido ya está ya en prisión por decisión judicial la policía haya registrado la vivienda ha intervenido dos teléfonos y un ordenador

Voz 1727 38:42 si volvéis a repetir os violó esta barbaridad salió de la boca de un profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo que ha sido apartado ya de la docencia durante seis meses las alumnas llevaban tiempo denunciando comentarios como el sábado te Vic que falda cortita llevabas o para venir a una revisión tenéis que acudir maquilladas y con escote Radio Asturias Ángel Fabián

Voz 0174 39:06 el profesor ha sido apartado de la docencia seis meses por una infracción grave y continuada de falta de consideración hacia sus alumnas en el expediente disciplinario del Rectorado ha sido tenido en cuenta el testimonio de una veintena de alumnos y exalumnos con mayoría femenina el docente cuenta con una trayectoria de más de treinta años en la universidad y acaba de acceder a la cátedra la denuncia partió de la asamblea abierta de estudiantes de Psicología y Logopedia y los comentarios se producían tanto durante las clases como en las reuniones individuales con

Voz 1727 39:35 a O Porriño en Pontevedra va de susto en susto a inicios de agosto un incendio arrasó un polígono industrial y anoche otro incendio espectacular se llevó por delante una planta de reciclaje Radio Vigo Marcy Varela

Voz 2 39:48 ya está seguidos de incendio declarado anoche en una nave industrial de tratamiento de

Voz 0978 39:52 ha sido sólidos de si es natura del grupo González Couceiro Se trata de un centro para clasificación es Selección de residuos industriales con capacidad para el procesado de más de trescientas toneladas diarias el fuego se declaró pasa a las ocho y media de la noche se desconocen por el momento las razones del incendio del que alertó el vigilante de seguridad de la fábrica la única persona que estaba en las instalaciones intervinieron los bomberos de O Porriño Mos Vigo Ribadumia O Morrazo y hasta los portugueses de Valença do Miño ante la altura de las llamas del interior de las instalaciones este grupo parece estar gafado porque ella sufrió varios incendios el año pasado uno que afectó a parte de la maquinaria pero sin embargo hace diez años ya fue destruida la nave pasto las llamas

Voz 1727 40:33 cambio en el último año han robado en Gandía ojo ciento quince mil kilos de naranjas ya están detenidas cincuenta y nueve personas por ese robo Radio Valencia Nacho Monreal

Voz 42 40:45 para que se hagan una idea de la magnitud de este hurto un autobús con capacidad para cuarenta y cinco personas pesa aproximadamente unos trece mil kilos por lo que esa pillamos todas las naranjas robadas equivaldrían al PSOE unos no autobuses entre las actuaciones que ha llevado la acabo la Guardia Civil en este caso se han realizado doscientas noventa inspecciones en diferido

Voz 1727 41:00 los establecimientos agrícolas hice han intervenido unos

Voz 42 41:03 cinco mil trescientos euros en efectivo ciento cuarenta y ocho documentos falsificados dos vehículos

Voz 43 41:11 unas cajas de música una promesa

Voz 5 41:14 el viaje al pasado Anastasia

Voz 44 41:16 tan es una apasionante aventura directamente triste pero pues el próximo tres de octubre llega al teatro Coliseum de Madrid el estreno más esperado de la temporada con tres tus entradas Anastasia musical pulpo

Voz 27 41:29 no sabía Valencina estás en casa

Voz 1727 41:32 lo peor es que este fin de semana en Roma

Voz 28 41:35 por en varias casas de la urbanización niñera para avisar T

Voz 29 41:37 vale gracias pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado bebían meter en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 7 41:44 protege lo que más importa con Securitas

Voz 19 41:46 de la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 7 41:54 es ese momento en el que aparece una gotera en tu casa y parece que no es culpa de tu vecina no va ni de la Comunidad y al final seguro que llaman al seguro es ese es un momento legalizarse

Voz 3 42:05 pilares desde diez euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos cien seis seis tres

Voz 12 42:19 bueno

Voz 1727 42:21 son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 7 42:24 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen no pañito para las personas

Voz 1727 42:33 la Roja resurge de la mano de Luis Enrique victoria en Inglaterra el sábado y anoche seis cero a Croacia con la grada que terminó coreando el nombre del seleccionador

Voz 1336 42:42 es detrás la verdad lo agradezco muchísimo pero la verdad es que prefiero que animan a los jugadores que son los que hacen verdaderamente lo difícil

Voz 1727 42:50 parece que de nuevo ilusión después del fracaso en el Mundial Sampe

Voz 1161 42:54 no sólo por la goleada que es la mayor que ha sufrido en su historia la selección de Croacia que además es la actual subcampeona del mundo sino también por la excelente mejora de imagen de la Roja dejando atrás la decepción de Rusia vibró Elche con el juego de la selección hasta el punto como decíamos de corear esa en la grada

Voz 45 43:08 el nombre de Luis Enrique y el seleccionador agradece

Voz 7 43:11 ha ido Ojeda

Voz 1336 43:14 hombre el común han captado mucho muchas veces un hombre me siento siempre muy afortunado incluso jugador entrenador fuera de eso desplegado sorprendió cómo me lo esperaba la verdad y lo agradezco muchísimo pero la verdad es que prefiero que animan a los jugadores que son los que hacen verdaderamente lo difícil tanto ahí está la dificultad yo fuera puedo acertar no fallar tomar mejores decisiones pero lo agradezco es evidente pero prefiero que anime a los jugadores lo digo en serio

Voz 1161 43:38 y seis jugadores del Real Madrid fueron titulares algo que Luis Enrique dice no mirar especialmente

Voz 1336 43:42 logros que ni lo sabía y me interesa desde qué equipo son jugadores sus jugadores de la selección española los veintitrés veinticuatro que como que a partir de ahí hago lo que veo en función de lo que consideramos mejor para cada partido y lo que hemos visto entrenamientos son dos equipos son de otro evidentemente a base de esta selección que por número de jugadores desde el Real Madrid pero yo estoy encantado de que de poder escoger jugadores de este nivel independientemente del equipo que sean

Voz 1275 44:06 golearon Saúl Rodrigo Ramos Isco aseos

Voz 1161 44:08 Ical dicha en propia meta Asensio fue protagonista del partido con tres asistencias un gol y otro se lo dieron finalmente a Calin y al portero en propia meta ahí valoraba la presencia mayoritaria de sus compañeros

Voz 7 44:18 la buena noticia para el club

Voz 46 44:20 la del fútbol español igual yo creo que que estamos todos a una el equipo todos tenemos que remar la y mereció ser el equipo que sea ahí yo creo que como he dicho el cierre vamos todos en la misma dirección irá muy bien

Voz 1646 44:33 algo sobre lo que también hablaba Ceballos sobre los seis del Real Madrid sobre el porque Asensio

Voz 47 44:37 la verdad que no entendemos muy bien dentro del campo marcó sabemos las características que tiene que tiene un cañón en la pierna hay está visto hoy de hecho jugador diferente y que hace goles a estas alturas

Voz 1161 44:48 autor también de un call Saul jugaba en casa hay para él qué ha cambiado desde el Mundial para que se haya goleado a los subcampeones

Voz 48 44:53 me jugadores han cambiado ha cambiado pues pues

Voz 22 44:56 esas cosas que al final se están viendo que ahora está dando resume

Voz 48 44:58 igualmente los años antes de de mundial todo moda estaba muerto

Voz 7 45:02 no también

Voz 1161 45:03 y no fue el día de Croacia a nivel de Modric que no estaba para pensar en premios individuales

Voz 49 45:07 no soy aquí para hablar de esto hay otras que decir y si gano perfecto si gana o no pasa nada no estoy obsesionado con esto para mí importante de cosas colectiva Si hasta ver qué pasa aquí

Voz 1161 45:20 la próxima cita de la selección el once de octubre amistoso ante la Gales de Gareth Bale en Cardiff nos vamos a la vuelta hoy decimoséptima etapa de la clasificación tras la crono de ayer en la que Yeats es es más líder todavía aventaja en treinta y tres segundos Alejandro Vallvé

Voz 26 45:46 de verdad pedalada kilómetro a kilómetro de puerto a puerto de etapa en etapa de esfuerzo un esfuerzo por los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas Loterías patrocinador principal de la Vuelta por un deporte que

Voz 7 46:07 el mundo busca tan no más si dando ahora comer esto lo vives por trescientos veintidós euros al mes sin seguro mantenimiento incluido en tu puta años y conduces lo último oferte fue el espacio me renting consulta condiciones en como punto es no es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis usted agenda de servicios útiles

Voz 50 46:50 buenos días reírte a trabajar o estudiar al extranjero recuerda que existen ayudas para que puedas hacer frente al desplazamiento a las clases para mejorar el conocimiento del idioma del país las hay para jóvenes de dieciocho a treinta y cinco años pero también existe una modalidad para mayores que XXXV preguntan el servicio público de empleo de tu comunidad por las ayudas Eures ellos explicarán cómo puedes hacer tu solicitó más información en CP punto es

Voz 7 47:16 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días