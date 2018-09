Hoy por Hoy (12/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días será insostenible y finalmente Carmen Montón dimitió su dimisión y el nombramiento de la sustituta María Luisa Carcedo ya están publicadas en el Boletín Oficial del Estado se fue montó tras veinticuatro horas de agonía de explicaciones imposibles a las lagunas de su máster de acusaciones de copiar su trabajo fin de curso y aún después de los mensajes de cariño del presidente del Gobierno después de todo lo que ya se intuyo en el minuto uno acabó ocurriendo

Voz 0385 00:39 los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno ir para que esta situación no influya le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 1727 00:54 emitir es un verbo que se conjuga con mucha dificultad en España como si cuando toca de verdad todo se olvidan de que la política es una estación de paso y hay que decir que los socialistas se han puesto un listón ético alto y hasta ahora nido cayendo todos los que se quedan por debajo desvergüenzas hemos visto en todos los partidos gran de pequeños viejos y nuevos y ahí siguen muchos de sus protagonistas tan campante a Sánchez le han dimitido dos ministros en cien días bienvenida sea la higiene democrática pero hoy hoy toca ampliar el foco El chiringuito académico que ha resultado ser el Instituto de Derecho Público la ciudad Rey Juan Carlos se ha llevado ya por delante a una ministra del Gobierno de España ya una presidenta de comunidad autónoma y ahí está más en evidencia que nunca desde anoche Pablo Casado el líder del PP que tampoco por cierto ha permitido hacer fotocopias de sus trabajos hoy hoy toca volver a hablar de esa Unibet ciudad de todos los que permitieron esa incubadora de másteres fraudulentos clientelares que no han protegido en nombre de los alumnos que pagaron cursaron estudiaron su máster y que dañan de esta manera la reputación de una universidad pública ellos los alumnos han ido inundando nuestro buzón durante toda la noche

Voz 2 02:17 que los alumnos estamos muy cansadas pedimos que se depuren responsabilidades

Voz 3 02:21 prendido tienes que defender nuestro trabajo el de los estudiantes de verdad no el de la élite

Voz 1727 02:26 muy triste vuestro estabas hablando claro

Voz 4 02:29 la Universidad Rey Juan Carlos supone un gran esfuerzo económico y también personal de sacrificio para aprobar esa asignatura

Voz 5 02:36 los demuestra que es una práctica de favoritismo no basada en la ideología política sino en la posición social o política de los individuos beneficiados ellos supone que los alumnos que acudimos a la universidad como uno más tengamos las encías sensación de incertidumbre sobre nuestro

Voz 1161 02:50 futuro sirve para que no se nos olvide y para que sigamos trabajando en limpiar la unidad

Voz 6 02:54 ciudad Pepa Bueno

Voz 1727 03:12 es miércoles doce de septiembre y hoy el Parlamento Europeo decide si sanciona a Hungría hay propone retirar el derecho de voto con asuntos comunitarios al gobierno de Viktor Orban que prohibe y persigue a sus críticos que cuestiona la libertad de cátedra hay de expresión que vulnera la independencia judicial y que boicotea acuerdos de inmigración y refugio es un dictador a plazos y su partido pertenece al Partido Popular Europeo que ha dado libertad de voto a sus eurodiputados en la histórica decisión de hoy qué harán los eurodiputados españoles del PP Viktor Orbán es su Nicolás Maduro sólo que mucho más cerca la derecha española tan presta a examinar de democracia a la izquierda contra la que carga habitualmente con latiguillos como amigos de dictadores latinoamericanos esa derecha tiene hoy autoexamen en casa por cierto que dice de Orbán Pablo Casado hoy que el precio de la luz vuelve a máximos históricos en España Javier Alonso

Voz 0858 04:09 en concreto el megavatio hora valdrá hoy setenta y cinco euros con treinta y nueve céntimos es un euro más que el último máximo anual que se alcanzó el miércoles pasado

Voz 1727 04:17 hablando de maduró Nicolás Maduro que asegura que los venezolanos que abandonan su país lo hacen con el bolsillo lleno de dólares con un

Voz 7 04:31 contra Venezuela porque los quieren imponer una crisis humanitaria la inmigración es una cama

Voz 1727 04:38 según la ONU desde el año dos mil catorce han huido del país en más de dos millones de venezolanos la mayoría dice que se va por falta de alimentos y en Brasil

Voz 8 04:47 os vamos a ningún sitio Brasil

Voz 1 04:50 ha sido

Voz 0385 04:52 es Fernando ha dado que sustituye a Lula

Voz 1727 04:55 la Silva como candidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones de octubre yo hoy aquí en España se debate en el Congreso ateo son una moción que según La Vanguardia han pactado PDeCAT y PSOE y que dice literalmente que hay que ir a un diálogo en el marco del ordenamiento jurídico vigente dentro

Voz 0858 05:14 la ley también en el Congreso a las nueve de la mañana primer cara a cara Sánchez casado en la sesión de control al Gobierno

Voz 1727 05:24 y en los deportes esta mañana Pedro Sánchez recibe en La Moncloa al de la Federación Española de Fútbol ya al presidente de la FIFA Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 05:34 Díaz Luis Rubiales Gianni Infantino recepción al que al que en la que hablarán seguro del seis cero de España Croacia del controvertido Partido del veintiséis de enero que la Liga quiere que Barça Girona disputará en Miami y así se lo hicieron saber ayer de forma oficial a la Federación que tiene que dar su visto bueno y de momento se niega a un consentimiento lo tiene que dar pero también la FIFA a la Liga que tiene los apoyos de ambos clubes de las aficiones unidas ya ha acercado posturas además con la Asociación de Futbolistas Innova tener oposición del Consejo Superior de Deportes siempre que Federación y Liga lleguen a un acuerdo

Voz 0978 06:02 nos

Voz 1727 06:02 queda el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:05 buenos días anunciamos Sol para la mayor parte del país pero seguimos con algunas tormentas menuda tormenta la de esta madrugada que afectado el norte de la Comunidad de Madrid en Guadalajara ha sido más intensa con cantidades de más de sesenta litros en pocos minutos y ahora mismo está a las puertas de la ciudad de Zaragoza donde también algún chubasco puede ser intenso está tormenta en breve desaparecerá después de sol con nubes en el Cantábrico pero también ratos de sol las temperaturas parecidas a las de ayer calor durante la tarde y durante la tarde en toda la mitad oeste de la Península especialmente en Aragón y Cataluña tormentas que de nuevo irán acompañadas de fuertes rachas de viento granizo así como de lluvias torrenciales tormentas que cuando llegue la noche irán desapareciendo

Voz 1727 06:43 las ocho y siete las siete y siete en Canarias

Voz 0259 06:51 inspira que hat que muestra mientras transporte un lugar amplio y espacioso como el interior de un Mini Countryman no sólo veintiun mil novecientos euros asevera

Voz 10 07:01 y Countryman el SUP de Mini veintiun mil novecientos euros descubre lo en tu concesionario oficial mini PVP recomendado para Mini One Countryman hasta el treinta y uno de diciembre

Voz 0259 07:11 buenos días en el sorteo de la ONCE de ayer el número premiado

Voz 11 07:23 no olvides que el participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social piden el triple excelencia tuve en Benidorm

Voz 12 07:29 también en puntos de venta autorizados pueden fuegos once punto es en la ONCE Nos mueve tu ilusión que tenga son grande

Voz 13 07:40 cuando tu hijo te dice que después del cole que de hacer inglés tuvo al tenis y karate y además ha signo de sientes

Voz 14 07:47 vivos divos divinos si quieres sentirte vivos piden un préstamo y te lo transferidos quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran vivos punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy bus

Voz 15 08:00 en el mes que viene ponga en marcha ese proyecto del que tanto se habla de cómo vas a hacer con la flota de vehículos que necesitas para el transporte no es arriesgado comprarlos sin serlo

Voz 0259 08:08 cómo te hay verlos aquí lo con Europcar en Viajes el Corte Inglés quieren coches y furgonetas que se adaptan a mi negocio

Voz 15 08:14 a alquilarlos por día semanas quién es el primer vehículo Europcar que necesitas este este XXXII euros Hardy con la garantía y confianza de Viajes el Corte Inglés consulta condiciones

Voz 14 08:29 Iraola tu préstamo en virus y te lo transformamos en quince minutos entra ya ambigú culto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy Bush

Voz 16 08:39 tienes tu cuello trescientos ocho viene con el primer mantenimiento incluido para disfrutarlo con cero preocupaciones Peugeot trescientos ocho por ciento cincuenta euros al mes en cuarenta y siete cotas en cada mil cuatrocientos setenta y cuatro euros cuota final nueve mil quinientos cincuenta con cincuenta y uno euros hay seis con ochenta y tres por ciento con pese a Financial Services condiciones empellón punto es

Voz 13 08:59 sí que en el destino que tiene que liquidan atroces la primo Shiva otra vez y lo elegí jueves pasado deja de dormir ya pero no jugó la señora Fecsa ovejas de Zamora quiere alguien bajito que siempre he visto un traje azul maravilloso quiera cambiar de trabajo porque no pese más con su jefe no creo que partiría trabaje el Athletic tenía que intentó

Voz 17 09:19 Carlos el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera por solo un euro puedes ganar el pote de treinta millones de euros de la primitiva no te la juegues en sala

Voz 18 09:29 los viajes del Imserso ya están en Viajes el Corte Inglés silla estas acreditado para viajar Bin con tus datos personales de cualquiera de nuestras agencias gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma además reservando en Viajes el Corte Inglés te regalamos un bono descuento de doce

Voz 1 09:48 euros para tu próximo viaje

Voz 18 09:50 no es prismas tu viajes del Imserso con la garantía y confianza de Viajes el Corte Inglés te lo has ganado

Voz 1 09:59 te gustaría dejar inexperiencia un futuro mejor para miles de niñas y niños el jueves trece de septiembre en la SER que vamos a hacer muchas razones para su Marte al testamento solidario de Unicef y que tu legado se transforme en vacunas y medicinas d'Educació ha demostrado que informante en testamento Unicef punto de estamentos solidario Unifem vidas que dan vida

Voz 3 10:21 con Iberia viajar más de costará menos complejo iberia punto com hasta el diecisiete de septiembre vuela Sudamérica desde doscientos sesenta y seis euros por trayecto vamos el mundo entero te está esperando

Voz 1 10:33 en la Cadena Ser

Voz 1727 10:42 las ocho y once las siete y once en Canarias el lunes cuando el diario punto es publicó que el máster de montón estaba lleno de irregularidades ella se aferró a su trabajo final como la principal prueba de descargo para tratar de demostrar que si había un esfuerzo detrás de su título venía a decir que el suyo no era como otros casos porque ella se había hecho ST FM mientras Cifuentes por ejemplo nunca pudo demostrarlo Montón se lo enseño pero nos deja fotocopiar el el TCM foto copiarlo no lo voy a dejar no nos dejó fotocopiar lo ayer y por la tarde las está destapaba que había copiado diecinueve de las cincuenta y dos páginas fue fue la gota que la condujo definitivamente la dimisión Mariola el herido buenos días buenos días Pepa aunque ese fue Mariola Se fue sin admitir ninguna irregularidad

Voz 0259 11:30 una conversación telefónica entre Carmen Montón y Pedro Sánchez poco después de las ocho de la tarde puso ayer el punto final al escándalo de su máster según fuentes cercanas a la ex ministra fue montón desde su todavía despacho del paseo del Prado la que levantó el teléfono llamó a Moncloa para comunicarle su dimisión al presidente Sánchez que tres horas antes la había respaldado en los pasillos del Congreso el del presidente fue su único apoyo en las cuarenta y ocho horas de la crisis pero el golpe definitivo vino llegó al final de la tarde cuando la Sexta como dices desveló que su trabajo fin de máster había párrafos e incluso páginas enteras planteadas de otras autoras de Wikipedia Carmen Montón en una breve comparecencia sin preguntas dijo que se iba para no perjudicar a Sánchez Icon la conciencia tranquila

Voz 0385 12:16 no he cometido ninguna irregularidad lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila si he aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi responsabilidad

Voz 0259 12:34 en su despedida reivindicó su gestión en estos cien días en los que se recuperó la sanidad universal y deja sobre la mesa la futura Ley contra la violencia a la infancia

Voz 1727 12:43 tiene crisis de Gobierno por tanto solventada en cuarenta minutos porque dimitida montón tu misma Mariola anunciabas en la edición especial de Hora Veinticinco anoche que María Luisa Carcedo que hasta ahora ocupaba el cargo de alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil se hacía cargo de la silla vacante

Voz 0259 13:00 sí es un relevo exprés en Sanidad una médica de Atención Primaria pero con amplia experiencia política institucional en Asturias y en Madrid sustituya montón fue consejera en el Gobierno de Asturias y después senadora hay también diputada María Luisa Carcedo Carcedo es una mujer de total confianza del presidente ha estado asegurado en los últimos años del PSOE y hasta ahora trabajaba con él en Moncloa como alta comisionada para la pobreza infantil uno de los nuevos cargos que creo Sánchez puso sobre la marcha por ejemplo los últimos meses el programa beca para abrir los comedores escolares en verano y dar becas a menores vulnerables para campamentos de verano María Luisa Carcedo tomará hoy posesión

Voz 1727 13:41 gracias a Mariola la dimisión de montón deja en situación muy muy complicada al líder del Partido Popular que para empezar nunca ha dejado a los periodistas tampoco fotocopias de los trabajos con los que asegura que aprobó su máster hay que recordar que a él le con validaron dieciocho de veintidós asignaturas tanto les toca la dimisión de montón que ya ayer antes de la dimisión el PP empezó a marcar distancias María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 14:06 hola buenos días Pepa en el PP nos dicen que Casado no va a enseñar sus trabajos para fomentar el cotilleo de si son buenos o malos también que no piensa dimitir como montón por eso los suyos le vendan ya diciendo que entre su caso y el la ex ministra hay diferencias abismales señalando por encima de todo que en su máster no hay falsificación documental y ahora Pepa solo queda por ver qué hace el Supremo el equipo de Casado cree que no será imputado que todo quedará en nada pero si ocurrieran aseguran que también resistirá acogiéndose en los estatutos de su partido donde figura que no hace falta abandonar el cargo hasta la apertura de juicio oral algo que preocupa bastante sus filas porque si finalmente se le abre una investigación verá sometido a un calvario tanto él como el partido más con unas elecciones a la vuelta de la esquina ya no es que se pueda convertir en un candidato con las tres sino que también temen que empañe las expectativas de sus dirigentes territoriales así que el Génova Pepa

Voz 1727 14:51 cruza los dedos para que se archive el tema gracias UEM le vamos a preguntar esta mañana por Casado al vicesecretario de organización del PP A Javier Maroto que va a estar en Hoy por hoy pero antes Manuel Jabois cómo estás buenos días qué tal muy buenos días Jabois es subrayan las dos dimisiones del Gobierno de Sánchez en cien días como una debilidad un tropiezo lo son sin duda pero lo que no te mata te hace más fuertes bien cierto en este caso el listón de la higiene democrática se pone a la altura europea el resto de partidos quedará en evidencia a partir de ahora sino lo aplica

Voz 1161 15:23 en el listón supone donde debería estar siempre hay dos

Voz 1389 15:25 estos interesantes de todo esto el primero tiene que ver con el PSOE celebrando de alguna manera la dimisión porque ellos si dimiten y los demás no bueno eso lo tenemos que celebrar los españoles el partido lo que tiene que hacer también es pensar a quién ha puesto ahí para verse en semejante bochorno nos hemos acostumbrado tanto a la aquí no ha pasado nada que corremos el riesgo de hacer héroes a quienes reconocen que pasa algo imiten es según aspecto es el Partido Popular y su presidente Pablo Casado desde ayer corre encima de un caballo cojo desde ayer cada vez que aparezca veremos ya no un candidato sino un recordatorio de todo lo que hay que corregir todavía en la política y la universidad española esta mañana un beso

Voz 1727 16:06 a partir de las doce está previsto que empiecen el Parlamento Europeo la votación para intentar sancionar a Hungría por vio dar los valores de la Unión la decisión final tendría que tomar el Consejo Europeo pero el paso de los eurodiputados hoy es clave la votación ha dividido profundamente a los populares europeos a sus filas pertenece el partido del primer ministro húngaro el ultra Viktor Orbán y la dirección del grupo ha dado libertad de voto a los suyos corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días o la muy buenos días la pregunta esta mañana es que van a hacer los eurodiputados populares españoles Griselda eso la mayoría

Voz 0738 16:42 parece estar por la abstención aunque el sistema de voto les complica esta opción y de momento lo único seguro es que los españoles del PP evitaron ayer fijar su posición a pesar de las críticas del grupo socialista escuchamos a López Aguilar

Voz 19 16:55 ya va siendo hora de que el PP español se retrate respecto de la delincuencia que supone el incumplimiento grosero del derecho europeo en materia de inmigrantes y refugiados además el creer netamente antidemocrático de la suma de reforma inconstitucionales contra la Constitución hubiera querido sumando los últimos tiempos ya va siendo hora de que el PP se retrate

Voz 0738 17:16 entre los socialistas la posición es clara como también es clara entre los Verdes y el grupo liberal con los que el jefe PP a nivel europeo que ya ha anunciado que votará para que se abra este expediente y aspira a formar mayoría tras las próximas europeas porque con el voto de hoy los populares aunque Orban insiste en que no

Voz 1727 17:34 quiere dejarles abren la vía a la ruptura con la derecha antieuropea de sus propias filas gracias Griselda ocho dieciocho siete y dieciocho en Canarias hagan recuento cuantas cosas eléctricas tienen ahora mismo en marcha en casa la radio imaginamos o el cargador del móvil y a lo mejor están calentándose la leche en el micro ondas au secándose el pelo bueno pues toda esa luz toda esa electricidad en realidad es hoy ahora mismo un euro cara que ayer en concreto el megavatio Orán vale hoy setenta y cinco euros con treinta y nueve céntimos que es un nuevo máximo anual Jorge Morales nuestro experto habitual en energía buenos días

Voz 21 18:20 buenos días Pepa otra vez cifras récord

Voz 1727 18:23 que no deja de subir el precio de la luz bueno la excusa

Voz 21 18:26 esta vez es el mercado de CO2 en el el precio de contaminar que ha vuelto a subir durante esta semana al final ya sabemos qué es lo que está pasando es que hay un problema de reglas de juego un problema de fondo que sigue sin solucionarse y por tanto según vaya habiendo más demanda electricidad con el frío según vayamos de verano lo que vamos a ocurrir va vamos a ver un récord tras otro salvo que el Gobierno intervenga corteza sangría sí

Voz 1727 18:49 pues eso iba a preguntarte porque la ministra para la Transición Ecológica comparece el diecinueve en el Congreso para hablar de esto del precio de la energía puede hacer algo de verdad el Gobierno para mitigar estas subidas que anticipa cuando llegue el frío

Voz 21 19:03 hasta que el Gobierno está analizando un real decreto ley o sea es decir está analizando la posibilidad de cambiar las reglas de juego de mercado de forma inminente porque de otra forma no no no podría cambiarlo no tengan en cuenta que para hacerlo hace falta cambiar la ley ya sabemos que si fuera por el trámite ordinario un cambio de ley en España llevaría más de seis meses probablemente más de un año no lo cual sería insostenible en esta situación hace que sí yo creo que la ministra en en pocos días anunciara el contenido de ese previsible real decreto ley otra cosa atenciones que la Cámara lo tendrá que convalidar ya sabemos que el Gobierno tiene una minoría en el Congreso y por tanto el resto de los partidos tendrán que convalidar las medidas sabe si es verdad que las convalidado

Voz 1727 19:40 así que con validan estamos a tiempo de frenar una nueva fecha récord Jorge Morales gracias un abrazo

Voz 21 19:46 no habrá actualmente viven peor

Voz 1727 19:48 ante ahora siete y veinte en Canarias

Voz 1 19:54 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 19:58 qué tal buenos días la mañana amanece con tiempo tranquilo Madrid con temperaturas más suaves aunque se espera que los termómetros volverán a alcanzar los treinta grados a mediodía la previsión anuncia tormentas aunque las de esta noche han dejado inundaciones en chalets y calles de algunas localidades como Alcalá de Henares Algete o en Fuente el Saz no hay que lamentar eso sí daños personales la justicia retoma hoy las declaraciones en el caso de presuntos malos tratos a un niño con autismo en un colegio de educación especial de Getafe un caso que les desveló la Cadena Ser en Madrid tras el parón del verano esta mañana está citada ante la jueza que lleva la investigación una de las tres trabajadoras del colegio que fueron imputadas también declara como testigo la orientadora del centro la selva

Voz 23 20:41 la declaración de esta auxiliar del colegio imputada por presuntos malos tratos y hostigamiento hacia Eduardo un niño con autismo de ocho años se aplazó en junio la jueza de la citado esta mañana a las diez en los juzgados de Getafe ella aparece también en las relaciones que les avanzó las

Voz 11 20:55 no

Voz 23 21:11 eh es una de las imputadas del colegio Santiago Ramón y Cajal las otras dos son profesoras a las que Educación mantienen su puesto en el mismo centro a las nueve y media está citado como testigo a la orientadora del colegio para que dé cuenta de Sí Se cumplieron los protocolos de atención a este menor con autismo

Voz 1275 21:35 hice lo venimos contando los profesores del Master de Carmen Montón recibieron instrucciones para impartirla online a pesar de que el posgrado era exclusivamente presencial titulares con Enrique García

Voz 0959 21:44 a una de las docentes asegura La Ser que recibió instrucciones de Laura Nuño directora del posgrado e investigada por el caso Máster de Cifuentes para subir todos los contenidos de su asignatura a la plataforma digital algo irregular porque el Madrid no tenía autorización académica para impartir Sacristán

Voz 1275 21:59 Ciudadanos presenta hoy al Gobierno Ángel Garrido sus tres líneas rojas para negociar los Presupuestos una de ellas la gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años una medida que según el PP

Voz 1727 22:07 obligaría a subir los impuestos porque calcula nunca

Voz 1275 22:10 esto de trescientos cincuenta millones que Ciudadanos rebaja XXXV

Voz 0959 22:13 es un hombre de treinta y cuatro años ha sido herido por arma blanca esta madrugada en pleno Paseo de la Castellana y otro varón de treinta y dos se encuentra muy grave después de recibir tres puñaladas en Puente de Vallecas

Voz 1275 22:22 el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un programa de control que revisará medio millón de árboles para evitar caídas y accidentes el programa Server cuenta ya con un grupo de operarios específicos reforzará la tarea de los bomberos cuando se produzcan incidencias

Voz 1 22:35 los deportes en Hoy por hoy los jugadores de

Voz 1275 22:43 el Real Madrid Atlético fueron protagonistas en la goleada de anoche a Croacia Sampe buenos días

Voz 1161 22:47 buenos días siete de once titulares seis uno de de estas Carvajal Nacho Ceballos Ramos Isco y Asensio Mas será Atlético Saúl y también goleadores protagonistas directos en cinco de los seis que se llevaron los croatas marcaban Saúl Isco Ramos y Asensio marcó dos aunque uno se lo dieron en propia puerta al portero croata el propio Asensio protagonista del encuentro además con tres asistencias

Voz 2 23:05 el objetivo como siempre sigue creciendo eh yo creo que ahora tengo más importancia en mi club la selección igual lo intenta aprovechar de la mejor manera Mo partió como el de hoy

Voz 1161 23:13 la próxima cita de la selección el once de octubre amistoso ante la Gales de Gareth Bale en Cardiff hoy tenemos además Copa del Rey ronda a partido único desde las ocho Alcorcón a Extremadura y a las ocho y media cultural Fuenlabrada hay también sorteo de la Supercopa ACB desde las once y media en Santiago de Compostela se disputará entre el veintiuno y el veintidós de septiembre participan Real Madrid Barça Obradoiro y Baskonia

Voz 1 23:32 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 23:41 ocho y cuatro minutos de la mañana vamos de nuevo a las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT María Herrero buenos días

Voz 0605 23:46 buenos días pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se acaba de producir en la IV de entrada a la capital a su paso por Getafe por lo demás problemas en todas las principales entradas a Madrid en estos momentos en sus puntos habituales también complicaciones en ambos sentidos en la A6 en Puerta de Hierro hay dificultades ya de salida por la A tres en Rivas cuarenta continúa al tráfico intenso en Vallecas y Vicálvaro hacia lados también en Hortaleza y Pozuelo y los túneles de El Pardo hacia la aún hoy en el barrio de La Fortuna hacia la carretera de A Coruña

Voz 1275 24:11 la situación hasta ahora en las calles de la capital pantallas Margarita Pérez buenos días

Voz 1727 24:16 hola buenos días pues seguimos con incidentes

Voz 24 24:18 lo que respecto a la M treinta una pequeña colisión por alcance pero que provoca un estrechamiento de caza de importante en la zona de la avenida del Planetario afecta a la salida a la cuatro la carretera de Andalucía en esa zona de M30 planetario por lo tanto mucha atención a este punto del resto de la ciudad se mantiene el tráfico de plena hora punta ya con todas las entradas céntricas a pleno rendimiento y también por el interior con problemas sobre todo en tramos de los bulevares y recuerden eviten la Gran Vía con estrechamiento de calzada

Voz 18 24:46 Mercedes Benz Madrid te invite el mayor concesionario de Mercedes en nuestra Comunidad el primer flexibles Thor de la marca en España el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde retiradas la marca de una manera única Hypo tras conocer toda la gama Mercedes AMG o Small

Voz 16 25:01 y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho oye Mercedes buen padrino punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz

Voz 18 25:14 venga novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 1 25:20 está

Voz 25 25:21 en orgía tus neumáticos más baratos por ejemplo Brixton doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por cincuenta y cuatro euros o ahorre en tu revisión ahora con a seis sea urgir desde cuarenta y cuatro coma noventa euros más

Voz 18 25:37 mantengo tu vida privada Bud

Voz 13 25:40 pero DGT de las amenazas de internet con Kaspersky Internet Security rebate la mejor protección desde veintinueve con noventa y cinco euros sólo en tu tienda de informática

Voz 26 25:49 las riadas son dos mil cien mil ochocientos tres mil no son sólo cifras son los gastos de hipoteca que nunca de viste pagar reclama nos pide cita en el novecientos dos ciento sesenta y cuatro cero cero cuatro abrimos oficina en el centro comercial Plenilunio yate cuánto han cobrado de más Arriaga Asociados hagámoslo

Voz 13 26:08 Tel los en cómo lo haces gimnasio y con él

Voz 3 26:11 entrenador personal mucha disciplina y usando mis poderes de compra para ahorrar muy fácil ahorro muchos hacía comprando del hipermercado Leclerc Si quieres tú también puedes vuelven los superpoderes de compra Leclerc donde cada día

Voz 27 26:26 tengo que contaros que el musical Billy Elliot ofrece su segunda temporada de gran éxito en el Teatro Alcalá de Madrid Piqué ha sido votado mejor musical por el público en los premios Broadway Wall de este año así que salvo que sea uno de los trescientos mil espectadores que da lo han visto hay que ir a verla porque Elio es el musical que conquistará tu corazón más información en Billy Elliot punto

Voz 28 26:48 pues porque no puede tapar mamá contrato todos resultados para mañana móvil mamá

Voz 13 26:54 las respuestas que salón mítico

Voz 1322 26:56 esto en Ibi la primera visita gratuita es siempre Colón médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 1 27:09 lo llevaré siempre en el corazón cariño me despido del mes de agosto

Voz 29 27:13 las niñas ya te esperamos en septiembre Hacienda Vida Sana con un filete salmón con Veritas al horno de la sirena iba a ser adicto agosto nos vemos la sirena la vuelta el día a día a mi manera

Voz 7 27:25 sabes porque catorce les gusta tanto a tu bandera porque sus ofertas te dejan cartulina vías que vuelve Súper catorce te ahorra más con catorce súper ofertas él solo así como el punto de Galicia por sólo dos con noventa y nueve euros por kilo el depués de setecientos gramos sólo del seis Tanguy intentes ser siempre más

Voz 1275 27:50 ocho y veintiocho minutos de la mañana el diecinueve de no

Voz 30 27:53 noviembre de mil ochocientos diecinueve el Prado habrá

Voz 31 27:55 sus puertas como Real museo de pintura y escultura ya sabemos cómo va a celebrar con qué actividades con qué exposiciones y actos estos doscientos años de historia Raquel García doce millones y medio

Voz 32 28:06 el presupuesto el ochenta por ciento aportación del museo el resto contribuciones de empresas ha explicado el ministro Guirao que la implicación del Gobierno es total pero que cuentan con los recursos con los que se han encontrado según el presidente del Patronato fue el propio museo el que se comprometió a hacer un mayor esfuerzo con el Bicentenario para que el grueso presupuestario fuera para el Salón de Reinos las obras que se calculan en el entorno de los cuarenta millones de euros comenzarán a finales de año y sobre las fachadas con andamios han explicado

Voz 0259 28:34 lo que ha primado la seguridad aunque tengan que estar

Voz 32 28:37 la vista durante las celebraciones unas celebraciones que cuenta con un centenar de actividades con el objetivo de

Voz 0259 28:42 acercar el museo a los ciudadanos el plato

Voz 32 28:45 fuerte con la exposición del próximo diecinueve de noviembre revisar su pasado para entender el futuro del Prado como ha explicado su director Miguel Falomir entender el museo como un gran regalo

Voz 1275 29:06 y con la música de Los Coronas que estarán actuando en el festival con b de bici que se celebra este próximo fin de semana en Matadero diez años cumple ya este evento antesala de la Semana de la Movilidad tenemos ahora mismo diecisiete grados en el centro de la capital hoy las máximas suben ligeramente llegaremos a los treinta a mediodía

Voz 1727 30:01 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 1 30:05 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 30:08 en media hora Jean Claude Juncker empezará su último discurso del estado de la Unión Europea un discurso en el que va a proponer una guardia costera Comunitaria también hoy la Eurocámara decidirá si abre el procedimiento para sancionar a Hungría por violar los Derechos Fundamentales de la Unión y aquí en España a las nueve también primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casar todo en la primera sesión de control del curso el Congreso acudirá el día diecinueve la ministra de Transición Ecológica para explicar la subida del precio de la luz hoy vuelve a alcanzar un máximo anual pero pero el nombre propio del día es el de Carmen Montón

Voz 33 30:50 y sobre montó la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 1161 30:54 buenos días Pepa buenos días a todos la dimisión de la ministra de Sanidad era inevitable los partidos feroces en sus denuncias se están viendo obligados a tomar la purga que respetaban a los demás íbamos dejando atrás años de vergonzosa tolerancia pero eso sí a la española no por contrición es decir por convicción lo arrepentimiento la ministra no reconoció la menor irregularidad si por atribución es decir por miedo a las consecuencias cada caso eleva el nivel de exigencia y compromete al siguiente el caso Cristina Cifuentes comprometió a Carmen Montón comprometerá del caso montón a Pablo Casado pues debería pero creo que no ocurrirá Casado es un desacomplejado que además no teme al ridículo recuerden su sketch Se viva el Rey y su partido todavía en fase de cicatrización están como los monos japoneses de Toxo Gun ni ven ni oyen ni dicen una segunda lectura de la noticia El Gobierno Sánchez está encadenando sobresaltos resbalones y rectificaciones se diseñó con la intención de llegar hasta el final de la legislatura incluso de trascender más allá pero no parece que el tiempo esté jugando a su favor todo lo contrario su salida fulminante le reportó un gran botín en expectativa de voto dada su debilidad parlamentaria lo mejor hubiera sido convocar elecciones una de marcadas sus intenciones con sus primeras iniciativas no hacerlo así fue uno

Voz 1 32:08 error el error se agravará cuanto

Voz 1161 32:10 más tarde en convocarlas

Voz 1727 32:15 desde esta primavera los astros se han alineado para que cada vez que un máster se cruzaba en nuestra vida pública en Hoy por hoy teníamos claustro de profesores universitarios buenos días

Voz 34 32:27 adiós a la profesora de Derecho Internacional y Europa de la Universidad de La Rioja gracias Pepa buenos días Cristina Monge profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza hola buenos sepa bueno olvidar Luis Alegre profesor de Filosofía de la Complutense

Voz 35 32:41 de Madrid buenos días buenos días Pepa ir de un momento a otro cuando el tráfico se lo permita se incorpora a ser Málaga Teodoro León Gross

Voz 1727 32:48 es que es periodista y profesor de Periodismo de la Universidad de Málaga seguida iremos a la crisis política que ha generado en el Gobierno y que le genera el Partido Popular lo que ha ocurrido con montón pero antes vamos a detenernos en aquello sobre lo que vosotros tenéis una opinión cualificada sin duda los másteres sin control de quiénes nos toman por tonto titula hoy Gabriela Cañas su artículo en El País se pregunta Mariola pregunta que te traslado para qué sirven las inspecciones educativas

Voz 1505 33:21 magnífica pregunta yo creo que hay un elemento previo que merece la pena subrayar el el caso que nos ocupa hay es el que desata la preocupación de la ciudadanía respecto también al sistema universitario y nos interpela al Sitel Sistema Universitario Universitario yo creo que hay que centrarlo no tanto en la Universidad Rey Juan Carlos sino en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos ayer Lucía Méndez en este micrófonos yo creo que apuntaba en un muy buen sentido cuando eh el rector Trevijano se presentó a las elecciones pactó no con el que entonces dirigía ese instituto o mejor dicho con el que ahora sabemos que dirigía el Instituto la creación de este instituto en unas condiciones de no control no inspección que ha derivado en esto que estamos viendo esto no es exportable al sistema universitario ahora bien quiere la sociedad que hablemos de universidad la Universidad encantada de interpelar de ser interpelada de dar las respuestas pertinentes a la sociedad

Voz 0259 34:23 está bien Mariola nos podemos remontar al momento

Voz 1727 34:25 donde se crea esta especie de chiringuito clientelar que empezamos a descubrir que las e Instituto pero es que desde que se destapara el caso Cifuentes hasta hoy nadie de quienes tenían que investigar qué estaba pasando ahí había encontrado irregularidades en este Masters de la señora Montón ha tenido que ser el periodismo de nuevo el que lo descubra en fin los controles llegan hasta nuestros días e hombre yo creo que

Voz 1505 34:48 la Universidad Si se están haciendo los con los controles pertinentes de hecho el Instituto está clausurado hechos están haciendo las inspecciones internas en la universidad oportunas y hay que mencionar la labor de los medios de comunicación en democracia que es clave en este caso también

Voz 37 35:03 esa es la parte positiva es decir que los medios de comunicación ahí han servido para destapar una vez más que no es la primera vez no creo que haya servido para destapar esto yo creo que es una parte positiva que hay que reconocer ahora bien es cierto que yo creo que existen suficientes sospechas en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos como para que esas medidas de inspección de control ha generado muchísimo más de hecho sabemos que está inspeccionando cosa sabemos que este máster en concreto de género estaba también bajo

Voz 0259 35:29 o vigilancias estaba revisando procedimientos

Voz 37 35:31 pero claro yo creo que ahora mismo la sensación de inquietud que hay en la sociedad exigiría probablemente más celeridad

Voz 1727 35:37 sí por ejemplo la sede está contando esta mañana que la directora del Máster de montón le dijo a los profesores que el título se podía impartieron la bien es algo que confirma la tesis de la propia montón pero es que la directora no tenía autorización para tomar esa decisión era un máster publicitado vendido porque esto se vendía ISE paga por por recibir esa enseñanza como un máster presencial y esto no sólo ha confirmado una de las profesoras

Voz 2 36:01 dispuesto a este a este efecto están las agencias de evaluación las las que valida en sede presidencial sino es presencial en esta ocasión era la presidencial el problema por lo tanto remite yo creo algo que a lo que comentaba lo que comentaba Mariola que creo el problema construirlo en gran medida al al instituto que se diseña con un instituto absolutamente Paco una anomalía completa en el sistema universitario español que llega a tener incluso CIU propio es decir la capacidad de gestionar enteramente sus cuenta sus ingresos Urbas dos sin necesidad de dar cuenta absolutamente a nadie ni siquiera la propia Universidad Rey Juan Carlos esto quiere decir claro quién quién hace esto pues claro estos lo hace García García Trevijano esto lo hace decir en su momento el responsable el responsable la gestión la supervisión de esto era el que hoy es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid era el responsable de vigilar eso pero claro es que estas estas administraciones del Partido Popular de Madrid y de Valencia financiaban generosamente es instituto a cambio de estos de estos tratos de favor qué decir

Voz 1275 37:02 todo el diseño y en este sentido yo sí que emplearía

Voz 2 37:05 poco a problemas de origen en la Universidad Rey Juan Carlos es decir cuando cuando la Universidad Rey Juan Carlos la monta Villapalos todos sabemos la gestión de Villapalos en la Complutense vamos básicamente le faltaba ir con el sombrero de media hala pistolas Laso vaquera usamos hablando Gallardón lo hace consejero de Educación monta esta esta universidad y es una universidad que abre espacio para este tipo de chiringuitos absolutamente fuera de control con los que no

Voz 1505 37:29 estamos encontrando eh yo creo que la principal interesada de aclarar todo esto y su circulo circunscribir este elemento a un ámbito determinados la propia Rey Juan Carlos porque hay muchos profesores allí que están haciendo una tarea muy honorable hay muchos alumnos que están confiando su formación a esa universidad hay muy buen trabajo que se hace también en esa universidad

Voz 1727 37:54 no lo dudó no lo dudo pero quién infla Niza a un alumno o una alumna del máster de Cifuentes o del Master de montón que lo hicieron bien pagaron estudiaron se quedaron allí hasta las diez de la noche un jueves viernes y sábado y que ahora cuando presenten ese título de master allá donde vayan serán del Master de montón o del Master de Cifuentes qué pasa con esos alumnos concretos

Voz 1505 38:18 creo que es poner en la análisis señalar que el Instituto ese tenía un modo de funcionamiento e digamos claramente separado por un una parte a unos pretendidos alumnos que ellos consideran VIP que captaban bajo esas condiciones excepcionales veinte que yo te doy un título a cambio de un trabajo tampoco te voy a exigir mucho y te voy a poner todas las condiciones de facilidad frente al común de los mortales que si le aplicaba

Voz 1727 38:52 el rigor académico digamos estándar

Voz 1505 38:54 es elevado en la universidad pública la mejor defensa que tienen esos alumnos ordinarios es la de que insistimos en que existía un trato de privilegio para los vi que no era el que le daba a los alumnos ordinarios que esos sí que se sometían real

Voz 0259 39:12 esto esto en teoría está muy bien y ahora

Voz 1727 39:14 n ahora viene a cualquier empresa un alumno que nos presenta ese máster faro

Voz 0259 39:20 es que es los problemas de reputación es lo que viene es claro sabéis no me cuesta la vida a ganar te da y te pierdes en un mil no claro

Voz 37 39:28 efectivamente es una cuestión que está ate a priori circunscrita a ese Instituto de derecho público pero luego a nivel de imagen de falta de reputación etcétera se extienda a toda la universidad yo os podría contar casos de profesores de la Universidad Rey Juan Carlos no adscritos al Instituto de Derecho Público que han perdido investir

Voz 0259 39:44 acciones que estaba ella financiadas y que se les han cortado la tele

Voz 1727 39:50 pues vamos a hablar vamos a hablar con uno de esos profesores Manuel Villoria catedrático de Ciencia Política de la administración de la Universidad Rey Juan Carlos muy buenos días hola buenos el caso montón imagino que es otro mazazo para para la comunidad educativa que usted representa

Voz 38 40:07 sí yo creo que lo lo primero que te nunca se les pedir disculpas a todos los ciudadanos de Madrid luego a todos los alumnos por la situación en la que nos encontramos da bastante vergüenza pero como decían los compañeros otra tertulia esto es el que discurre escribe esencialmente a un instituto que ya está finiquitado no yo creo que la Universidad en su conjunto en toda España y la Carlos pues no llevas todo velador de esperpento ahora sí creo que hay un problema de fondo que algún día habrá que que atacar no la universidad española tienen problemas muy importantes Si yo creo que algún día habría que empezar a hablar de ellos

Voz 1727 40:47 ya no debería haberse destapado todo a raíz del caso Cifuentes quiero decir tenemos que esperar a que los medios vayamos descubriendo el listado de personas con mucho futuro y poco tiempo a la que en teoría les han regalado un master

Voz 38 41:01 bueno la la Universidad creo un común a un comisionado especial para investigar qué es lo que estaba pasando en la el Instituto sacó toda la información pasó toda la información a la inspección todo lo que va saliendo pues es fruto de la labor de la Inspección en gran medida que va más que viendo todos los alumnos viendo las notas viéndose han cambiado probablemente saldrá más cosas si no salen porque eso madre de personas que no son políticas no pero yo creo que ahí ha habido de todo porque es que era un absoluto descontrol no

Voz 1727 41:39 venimos escuchando toda la mañana a los alumnos muy conmocionados muy desolados incluso un poco abatidos piensan ustedes emprender algún tipo de acción colectiva no se una demanda por daños y perjuicios reputacional es eso es posible

Voz 38 41:53 pues sería posible yo creo que es una buena idea yo personalmente pues no no no lo he pensado pero yo creo que la Universidad Si está personada en la causa ahí debería pensar a ver qué es lo que hace para recuperar el prestigio que que que no era mucho su origen pero que es estar perdiendo absolutamente entonces efectivamente esta universidad hayan nació mal y tendremos que trabajar mucho para para

Voz 39 42:22 porque dirigirla no Manuel Villoria gracias

Voz 1727 42:25 atender a las buenas ideas muchas gracias

Voz 39 42:28 pues fíjate Pepa yo creo que el daño repito

Voz 1505 42:30 estacional a la Universidad Rey Juan Carlos en su generalidad no se lo proyecta la causa Montón ni siquiera la causa Cifuentes el daño la erosión reputacional a la Rey Juan Carlos se lo proyecta el rector Suárez que eran plagiado por irse demostró tal que es el que sustituyó a Misano el actual que la gestión de la crisis Cifuentes no la ordenó con la celeridad con el rigor adecuada adecuado más allá de alguna otra causa que se los medios de comunicación también han ido orientan orientando a su gestión el Rey Juan Carlos y los compañeros de la Rey Juan Carlos tienen la capacidad para poner y quitar rector porque afortunadamente somos una institución que cada cuatro años cambiamos a nuestro jefe sino Nos gusta por tanto si quieren ganar reputación lo que tiene que hacer esa universidad es elegir a alguien que tenga reputación que tenga garantías de que va a remover y un elemento más ojo porque podemos poner el foco de atención en la tema de inspección de Tito los en las agencias de evaluación tenemos la Aneca y tenemos también las agencias autonómicas pero no no silbemos quién autoriza o desautoriza los títulos es el Gobierno autonómico el Gobierno autonómico decide que Master ese ponen y que másteres oficiales se quitan y decide la naturaleza presencia lo no presencia de sostiene

Voz 1727 43:57 siendo la cautela y la prudencia claro que sí que la entiendo de acotar el daño colateral de un asunto como éste es decir hay un instituto público de derecho público que ya está clausurado y que es de donde está saliendo todo este hedor es verdad da pero claro es que esto lo hemos descubierto los medios la desconfianza que se instala en lo que todavía no está descubierto ahí o en otros sitios es inevitable claro

Voz 2 44:21 Pepa pero es que esta prudencia es muy importante para para no agravar injustamente el descrédito eh porque claro este descrédito puede ser agravado por quienes tratan de argumentar quienes traten de enfangar lo todo diciendo tu es que esto es una cosa General de la Universidad pues una cosa general del país que es que aquí somos muy pícaros y muy pillos u es una cosa muy general claro y este argumento de mira en todos sitios funciona igual todos somos iguales no es que ese es el argumento favorito de los más deshonestos que siempre el más deshonesto va a decir que todo el mundo es igual que todo el mundo de tal forma que yo creo que también hubo periodistas y en medio de comunicación es importante circunscribir las cosas al

Voz 0259 45:00 yo eso eso paseo Josep en la vida política el famosa todos son iguales allí y efectivamente es igual de injusto pero eso no quiere decir que no exista lo que no existe la población tintes hay que combatirlo pero hay que saber que está ahí pero Luis

Voz 1505 45:14 que apunta en una dirección que es eh muy muy importante cuidado que en una de estas hay incentivos para desacreditar a la universidad pública particularmente

Voz 1727 45:25 por tanto yo sí que les

Voz 1505 45:27 pelo al ministro de Educación que abra un diálogo lo antes posible con la comunidad universitaria para que esta rinda cuentas como lo viene haciendo siempre a la sociedad acerca de los títulos que tenemos los de grado los de posgrado para que vea la sociedad clonizar no tiene nada

Voz 1727 45:43 qué ocultan me tengo que ir a publicidad yo creía que eso de llegar tarde una tertulia sólo pasaba en Madrid por las obras pero no también en Málaga Teodoro León Gross buenos días

Voz 40 45:52 buenos días en Málaga por un accidente quizás sirve

Voz 35 45:56 metáfora para lo que está pasando cuando hay un conflicto el atajo no es una buena solución hablábamos contigo y con el resto

Voz 1727 46:02 en enseguida horas son las ocho y cuarenta y seis siete y cuarenta y seis en Canarias

Voz 13 46:10 conducir un BMW están Tribune eso de fin de semana o de viajes improvisados conducir un BMW es tan fácil

Voz 11 46:15 conduce un BMW X3 desde veinte euros al día sin entrada y con seguro a todo riesgo mantenimiento reparaciones existente en carretera Patil

Voz 15 46:22 Toyota renting ofertado por los sabe que España Flick tomara espera ofrecer pedidos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho consulta condiciones en BMW punto es construyó templo

Voz 41 46:31 cuatro dedos o pirámides faraón si tienes dudas consulta uno de mis asesores hipotecarios

Voz 6 46:37 Ama totalmente gratis arrastre y uno de mis asesores te ayudará a conseguir tu hipoteca ya Mayall novecientos trescientos setenta y tres quinientos veintidós

Voz 41 46:45 seis es gratis rastreador punto com el mejor comprador

Voz 1727 46:49 la historia Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones comisión de apertura la que te cobran banco

Voz 42 46:54 por formalizar la hipoteca a comisión de subrogación cobra el banco por cambiaría otro

Voz 1161 46:57 comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco para ampliar o el paro

Voz 43 47:00 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones

Voz 1727 47:06 el eje X hipotecas naranja

Voz 18 47:09 al incumple variable mixta precio que buscas cero cero comisiones de encuentra la imagen NG punto eh

Voz 15 47:16 el mes que viene Fango en marcha ese proyecto del que tanto se habla y cómo vas a hacer con la flota de vehículos que necesitas para el transporte no es arriesgado comprarlos

Voz 0259 47:24 como los aquí lo con Europcar en Viajes el Corte Inglés Lincoln sí sí furgonetas que se adaptan a mi negocio alquilarlos por día semanas

Voz 15 47:33 que quién es el primer paso dado por el vehículo Europcar que necesita este este XXXII euros día con la garantía y confianza de Viajes el Corte Inglés consulta condiciones

Voz 44 47:45 he querido o aprendiz la fortuna nos llama a tu puerta al saltó a su encuentro persigue la Parallel camino desea revelado sólo hay que saber dónde buscar donde maestro por ejemplo

Voz 45 48:02 la fortuna de la ONCE rasca ahí ganará esta ciento cincuenta mil euros al instante y más de veintitrés millones de euros en premios nuevo rasca de la fortuna de la ONCE estés donde estés encuentra pub fortuna

Voz 7 48:16 Mutu en Londres Marielo lío me dices sido Celso en París eso es porque no tiene sus labores de Galicia la única que tiene actualizada con todos los fichajes de última hora al cierre del mercado y ahora también con toda la información en Twitter las claves de Benger para que puedas ganar en tus ligas de tu kiosco la guía de las áreas producto recomendó

Voz 39 48:34 en la Cadena Ser

Voz 46 48:39 querida clientelar