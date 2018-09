Hoy por Hoy (12/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:23 a esta hora está previsto que comience en el Congreso la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso vemos a sus señorías ocupando los escaños toda la atención puesta lógicamente en el encuentro Sánchez casado el día después de la dimisión de la ministra montó pero antes en el pasillo le han preguntado ya a Pablo Iglesias que acompaña

Voz 1727 00:42 dado que sí que habló ayer del asunto con el

Voz 1 00:45 Presidente Sánchez lo comento el lo que ya dije

Voz 2 00:49 Strauss a pesar que una de las ministras que había demostrado más compromiso con lo público y la sanidad pública haya tenido que dimitir pero que letras mitiguen nosotros teníamos que exigir esa dimensión porque no es aceptable para la dignidad de la universidad pública española

Voz 3 01:04 otro máster que parece fraudulento y desde luego una tesis copiada quién uno

Voz 0858 01:10 dos minutos a la sesión de control Pablo Casado lo pregunta a Sánchez por la situación política y económica en España ya sin montón como decíamos en el banco azul del Gobierno y con el PP en pleno estableciendo un cordón sanitario entre el caso Montón y el master de casado hace unos minutos hemos hablado aquí en Hoy por hoy con Javier Maroto vicesecretario de Organización de los populares que ha eludido decir si casado va a permitir a los periodistas verificar el contenía

Voz 4 01:34 uno de los trabajos que mostró como prueba

Voz 0858 01:36 argumenta argumenta Javier Maroto que esos trabajos no están en cuestión

Voz 0893 01:41 poniendo en cuestión sobre el más señor Casado nos son esos trabajos que sí ha habido falsificaciones quien había dicho que las amigo ni mucho menos se ha habido manipulación en las notas como en el caso de la señora montón ninguna de las cuestiones es sucede

Voz 0858 01:56 en la Cámara baja hoy se va a hablar también de Cataluña justo después de la Diada se debate una moción pactada por el PDeCAT del PSOE que insta al Gobierno a abrir un diálogo que permita a la sociedad catalana determinar su futuro pero esto pero esto exigencia del PSOE incluye la apostilla dentro de la ley diálogo pero dentro de la ley Congreso Omar Ruiz buenos

Voz 1441 02:15 buenos días sí de prosperar comparece tiene el valor político de un texto pactado y que además insta a un diálogo político que aspire a acordar cauces legales y democráticos que permitan a la sociedad catalana determinar su futuro a ese texto original el PDeCAT según ha confirmado a la SER acepta incluir la enmienda presentada por el PSOE y que incorpora la frase en el marco del ordenamiento jurídico vigente con esa frase los socialistas salvaguarda la guardan su apuesta por la legalidad y una oferta de referéndum que circunscriben eso sí a un nuevo Estatuto de autogobierno en Cataluña

Voz 0858 02:45 gracias Mar en otra cámara en Estrasburgo Jean Claude Juncker pronuncia hasta ahora su último discurso sobre el de Estado el estado de la Unión todavía con el recuerdo del agrio debate ayer con el húngaro Orban corresponsal comunitaria Griselda pasta

Voz 0738 02:56 exactamente se Juncker acaba de empezar con un debate que va estar marcado por el voto que a las doce va a definir como una línea roja el rechazo a la falta de derechos fundamentales en la Unión Europea por lo que nunca ser toma hoy la palabra intentando o al menos con esa voluntad que la inmigración deje de ser un tema de propiedad de la ultraderecha lo que les lleva a defender uvas reabrir la propuesta sobre Guardas Europeos de fronteras ya plantear medidas restrictivas pensando en el retorno forzado de inmigrantes



Voz 1 04:03 la asistencia sanitaria universal he sentido en todo momento la calidad humana y el afecto del presidente del Gobierno



Voz 1 04:47 el comunicado el presidente del Gobierno mi dimisión no he cometido ninguna irregularidad no esto y me entiendo

Voz 8 05:15 a favor de la libertad de los presos los exiliados

Voz 1 05:18 el que cada fin de muchas gracias y buenas noches

Voz 1 05:59 David de la Fuente de que terribles Cristina fantástico forma de la realidad puede crearla es maravilloso enhorabuena al que todos los gobiernos una una pequeña joya Un pequeño descubro en la universidad diríamos Magna Pedro León Gross sigues ahí no digo aquí sigo aquí desde que estábamos con unas risas mientras escuchábamos este resumen de las últimas veinticuatro horas intensas otras veinticuatro horas intensas en este en este país y un político pregunta para iniciar el miércoles

Voz 1727 06:34 un político se deja regalar un máster y no le da importancia es ese regalo que podemos esperar después cuando tiene que gestionar el dinero público de todos el listón ético que se ponen los partidos políticos no son ninguna broma no son ninguna tontería absoluta ha habido

Voz 4 06:53 sin honra gravísimo desde el punto de vista de la salud

Voz 1727 06:56 pública y fílmica de de de un país

Voz 9 06:59 es que el el libro

Voz 4 07:01 son ético se coloque bueno pues en que puede gestionar fondo público cualquiera que no son delincuente convicto y confeso

Voz 10 07:08 cuando hay una sentencia firme la sentencia FIMA

Voz 4 07:10 pero vamos a ver cómo es posible estaremos confiar en que quienes gestionar nuestros recursos sean va a ser posible un poco más honestos que nosotros ni

Voz 1727 07:19 voz Teo debilita o refuerza al Gobierno de Pedro Sánchez las dos dimisiones muy diferentes e que ha tenido pero en sólo cien días

Voz 1926 07:28 hombre yo yo creo que le debilita no es evidente que que sirve también para marcar alguna diferencia no para salvar en alguna medida ese discurso del no todos somos iguales no es verdad que que que no han llevado la defensa de del ministro bajo sospecha un romanticismo irreparable no como como hacia Ras hoy no que que que agotaba todos más no hasta el infinito y más allá como decía que el personaje de

Voz 6 07:50 Coto de Toy Story

Voz 1926 07:52 creo que les debilita por qué ha tardado es decir la imagen de de Pedro Sánchez ayer por la tarde en el Senado diciendo que estaba haciendo un trabajo extraordinario que lo único decía lo único que puedo decir es que está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo muy poco antes de de la dimisión yo creo que evidentemente les debilita porque ciertamente el plagio supuso media vuelta de tuerca más a partir de la cual podía considerar eso decía Maroto hace un momento podías considerar que era Millán insalvable no pero es que ahí estaba ya la comida acción de la asignatura bajo sospecha al que no a los profesores el que no pudiera acreditar todo el que él la matrícula se pagara fuera de plazo que comenzara cuatro meses tardes que apenas asistir a clase las notas hubiese manipulado en fin había ya suficiente material cuando Pedro Sánchez e incluso Ábalos hicieron una defensa entusiasta de la ministra yo creo que había suficientes elementos como mínimo para decir corajudo lamente que las explicaciones hasta el momento había sido insuficientes y seguían esperando que la ministra aportara elementos de mayor consistencia así que yo creo que sí que les debilita lo que la única cosa es que debilita también a casa Adorno es decir las el desenlace del caso evidentemente deja los dos en una posición más débil de la que partían

Voz 1505 08:58 yo creo que fortalece todo lo que está ocurriendo al sistema democrático y permite robustecer la cultura democrática del país y de la sociedad y esto es un éxito que es indiscutible de presente y de futuro que sí debilita al Gobierno a mí me cuesta aceptar que seamos exigentes en la petición de responsabilidades políticas cuando los comportamientos no son honorables o cuando los comportamientos no se adecuan al estándar de honorabilidad que estamos poniendo que cada vez es un estándar más exigente yo creo que debe ser siendo así y a la vez cuando el Gobierno actúa de acuerdo a este nivel de estándar de honorabilidad que le estamos reclamando digamos que esa acción de asunción de responsabilidades le debilita porque entonces estamos en una lógica perversa no entonces estamos lo contrario algo de mierda al presidente que no sea debilitado por asumir responsabilidades cuando su Gobierno no responde a los estándares que él mismo se ha puesto ya ha exigido sino que más bien tenerla Hinault en mente que es lo que hemos visto hace tiempo oye permitir en cuarenta y ocho horas una dimisión de una ministra no podemos decir que haya sido

Voz 1727 10:09 tarde en cualquier varios proceso de

Voz 1505 10:11 misión yo creo que razonable

Voz 1926 10:14 el caso Mariola yo no he dicho que le debilite

Voz 6 10:17 que la suma no pero

Voz 1926 10:19 no no no no sí bueno en realidad se me estabas contestando in me gustaría matizarlo porque creo que es importante es decir yo creo que que evidentemente dicho que que el Gobierno tanto con la edición de Maxine Huerta como conecta en cuarenta y ocho horas evidentemente demuestra un talante distinto que le aleja de la de la imagen del del todos somos iguales pero que el Gobierno ayer no actuó con especial diligencia que el presidente con la la simplemente con la entrevista que le hizo Pepa ayer por la mañana a la ministra cualquier digamos cualquier persona normal con un criterio normal con esos estándares estaba diciendo Mariola ya hubiera dejado como mínimo de avalar a la ministra pues no si quería hablar

Voz 1505 10:59 Theo de normalidad estamos hablando porque venimos de un Gobierno donde el presidente mandaba SMS

Voz 6 11:04 el andares Rajoy no está obviamente no

Voz 1505 11:07 sí pero cuando estamos hablando de normalidad la normalidad de la que venimos no es la normalidad que está aplicando este Gobierno y este Gobierno no es del Pleistoceno este Gobierno tiene cien días de flotador moralidad que está imponiendo este Gobierno incluso asumiendo ese pretendido desgaste del que hablas es una exigencia de responsabilidad muy elevada también a ver no seamos e inocentes es razonable que el presidente es razonable que los miembros del Partido Socialista Le aporten calor aporten humanamente apoyo a uno de sus miembros porque no olvidemos una cosa la ministra de Sanidad ha hecho una gestión impecable en la responsabilidad que se le otorgó ha dimitido por una trayectoria académica que ha sido objeto de cuestión y que la sociedad no tolera pero no se va por una pérdida no no se da no se va por un error en la reversión de las políticas públicas de Sanidad que yo creo que sí

Voz 10 12:08 sí ha puesto en duda las políticas de sanidad que aislado la ministra en su cargo de ministra ni anteriormente como consejera de de Sanidad de la Comunidad Valenciana yo creo que eso no no está en el debate en estos momentos estamos hablando de otra cosa no pero salen recobro si no explicitado y ponerla de manifiesto efectivamente pero yo creo que hay que diferenciar aquí tiempos no que han sido muy importantes han sido sólo cuarenta y ocho horas para han pasado muchas cosas y efectivamente yo creo que un gobierno que lo es gracias a una moción de censura motivada por un asunto muy importante de corrupción a lo mejor cuarenta y ocho horas para gestionar un asunto como estos un poquito excesivo es decir cuando el diario punto es saca el lunes por la mañana las primeras informaciones la primera rueda de prensa que da la ministra yo creo que prácticamente todo el país vemos ya que esto es cuestión de un tiempito no sabemos y de unas horas de unos días pero efectivamente que la cosa va que vuela

Voz 6 12:55 eso es lo que ha ocurrido juegas horas unos días y toros

Voz 10 12:58 el problema es que cuando ayer el presidente sale del Senado ya ropa de esa manera la ministra para después una hora después Berkeley definitivamente dimite pues la situación kafkiana en ese sentido no que hay que diferenciar esos tiempos

Voz 6 13:11 ahora bien coincido contigo Mariola en que al final

Voz 10 13:13 esto les refuerza y lo fortalece porque efectivamente esos estándares han subido ya además de fortalece comparativamente respecto a Pablo Casado que es uno de sus oponentes

Voz 1727 13:22 vamos a ver qué pasó ayer porque fue un día muy intenso dentro del Gobierno y dentro del PSOE tanto que como venía apuntando Teo el presidente daba a entender a primera hora de la tarde que montón seguiría en el cargo lo dijo en los pasillos del Senado

Voz 11 13:36 en definitiva lo que está haciendo durante estos últimos

Voz 1722 13:39 eso es precisamente lo que se me

Voz 11 13:48 mira publica por tanto lo único que como presidente de Gobierno

Voz 1722 13:52 que la ministra el extraordinario trabajo

Voz 1727 13:55 bueno a las cuatro a las nueve dimitía la ministra algunos veteranos veteranas también del Partido llenos decían a primera hora de la mañana que dar cariño

Voz 0806 14:03 eh es la parte del guión que antecede a la caída

Voz 1727 14:05 eh pero Inma Carretero buenos días

Voz 0806 14:08 hola buenas de en este caso sí que parecía que el presidente daba

Voz 1727 14:11 por hecho que iba a seguir la ministra

Voz 0806 14:13 sí a pesar de todas las presiones a pesar de que en el partido la opinión extendida es que no había otra salida que era insostenible la situación de Carmen Montón y que antes o después tenía que dimitir a pesar de eso Pedro Sánchez quiso resistir porque estaba contento con con la gestión que hacía en Sanidad Carmen Montón porque montón no es lo mismo que Maxine Huerta que era un fichaje externo

Voz 10 14:33 no quería además Pedro Sánchez evitar

Voz 0806 14:36 la segunda crisis de Gobierno en tres meses que lleva en el poder evitar esa imagen de fragilidad del del Ejecutivo a pesar de su evidente debilidad parlamentaria así que con este propósito dio la orden el presidente del Gobierno de cerrar filas en el Gobierno en Ferraz y eso hizo que salieran Adriana Lastra y José Luis Ábalos ayer al final de la mañana respaldar a la ministra antes de que él explicitar su apoyo Antón por la tarde en el Senado hay miembros de la ejecutiva que admiten que en sus conversaciones con Pedro Sánchez topaban con un muro que era imposible hacerle ver que la caída de montón reforzaba el discurso socialista cuando La Moncloa y Ferraz lanzaban ayer el mensaje de que la crisis estaba zanjada que la ministra continuaba saltó la noticia del plagio que alivió al PSOE que precipitó la dimisión y sirvió en bandeja el argumento que estaban buscando y que empezaron a lanzar en las redes sociales anoche y que hoy ya repetían en las conversaciones a la llegar aquí al pleno qué ambiente hay ahí Inma hoy en el Congreso

Voz 1727 15:33 son la bancada socialista buena la mira

Voz 0806 15:36 de complicidad de unos y otro en cierto buena en definitiva lo que trasladan es que ahora a partir de ahora pueden decir con claridad que PP PSOE no son lo mismo que Pablo Casado sigue siendo líder ese es el argumento que buscaban los dirigentes socialistas que estaban intentando que Pedro Sánchez dejara caer a la ministra hoy por la mañana lo que hay es intercambio de impresiones de cómo se gestionan desde ayer de cómo lo vivieron pero en definitiva eh todos lo que pretenden ahora es sacar ventaja política de del día de ayer que que sin duda fue un día del que ha quedado cierto mal gusto interno por por como se produjo todo porque efectivamente la decisión de Pedro Sánchez de la tarde de comunicar que que contaba Carmen Montón co con su apoyo y que iba a seguir haciendo esa extraordinaria labor que dijo que había estado haciendo esa decisión desconcertó a las filas socialistas causó perplejidad y había gente de la dirección del partido que la consideraba incomprensible a pesar de que de que la acataba

Voz 10 16:36 dejamos seguir la sesión de control hasta luego Marta ahora

Voz 1727 16:39 sí efectivamente es que ahora el esta decisión del Gobierno Theo que bueno pues como comentaba Inma y como nos dice el sentido común

Voz 0806 16:47 o no para ningún gobierno una

Voz 1727 16:50 la crisis forzada por la dimisión de un ministro por motivos como éste es una buena noticia no vamos a subrayar esa obviedad lo es pero se convierte en munición política de primer orden contra el líder de la oposición

Voz 1926 17:01 claro que eso además es una de las razones por las que hace más difícil entender que desde el principio no vieran claramente que ser rigurosos en en el digamos en el escrutinio de Carmen Montón les avalaría les daría mucha fuerza para enfrentar a Casado Ike todo lo contrario la tibieza y las medias tintas sobre Carmen Montón en definitiva estaba alimentando a Pablo ahora Pablo

Voz 6 17:22 casado tiende a tope ahora tanto es así que

Voz 1926 17:24 lo casado desde el primer momento dijo no no no todos somos iguales creo a la mínima la ministra montón en fin yo creo que evidentemente el Partido Socialista se ha equivocado y es ese ese mal sabor del que hablaba Inma Carretero tiene que ver con eso

Voz 6 17:37 Joan tardado digamos han cedido han cedido

Voz 4 17:40 imagine Naher en todo caso reconocer que hay un cambio abismal en el hecho de que estemos hablando de la gestión no solo tengo que conocer ese ha sido rápido este es un cambio radical

Voz 1505 17:51 a decir es la primera persona que dimite

Voz 4 17:54 la primera persona que dimitió por un por un máster recordemos al final Cristina Cifuentes fueron unas cremas del Eroski recordemos que hoy sigue Pablo Casado recordemos es decir es la primera persona que dimite por

Voz 1505 18:04 la pregunta es cuánto tiempo le vamos a dar ha casado para que sigan

Voz 4 18:07 corresponsalía de actuar porque si cuarenta y ocho horas eso

Voz 1505 18:10 una gestión muy lenta de lo que es la petición de responsabilidades políticas cuántas horas han pasado desde que salió el escándalo de casado y él sigue asumiendo responsabilidades es verdad que orgánicas en el partido la sociedad española cuánto tiempo le va a dar a Pablo Casado pues es lo que Irak empieza a emitir la red

Voz 10 18:30 no lo empezó hace días y efectivamente pero eso es lo que tiene que diferenciar unos y otros ya que donde tienen que colocarse unos y otros y cada cual tiene que saber si quiere estar en un lado de la barrera o del otro en este tema por eso es tan importante como sea resuelto este caso finalmente aunque probablemente dice que estamos en el camino sea ojalá ojalá no vuelva a pasar pero si vuelve a pasar ojalá se resuelva en veinticuatro horas

Voz 6 18:50 en cuarenta y ocho porque hablábamos de fortalecer uno el Gobierno no es lo relevante el Gobierno

Voz 1727 18:55 es el sistema más justo al sistema nueve y veinte ocho veinte en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 1926 22:24 cuál tenis y karate Itu además a chino de siente

Voz 6 22:29 si quieres sentirte vivo

Voz 1505 24:14 en la tribuna a que la haga pública

Voz 1441 24:16 para despejar cualquier posible duda que haya con respecto a esa tesis universitaria del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la tribuna le replicaba y hablaba por primera vez dentro del hemiciclo de lo que ha ocurrido con Carmen

Voz 1722 24:30 para mí ayer un día no personal complicado difícil difícil porque he perdido a una amiga como ministra que estaba haciendo una extraordinaria labor como ministro cosa lo Rivera para responder a su pregunta nosotros asumimos nuestra responsabilidad política la señora montón eligió el camino de la ejemplaridad y la asunción de responsabilidades políticas que tanto le cuesta a otros emprender pero en todo caso lidera una cosa si no Rivera nosotros asumimos nuestra responsabilidad política quédese con ese argumento

Voz 0806 25:05 eso es lo que ha dado de sí ese rifi rafe entre

Voz 1441 25:10 Sánchez y Albert Rivera al que precedía Pepa el que ha mantenido con el nuevo líder del PP con Pablo con Pablo Casado

Voz 1727 25:17 ha mencionado el máster no asunto que viene a ser delicado en los dos partidos

Voz 1441 25:21 los pues ahí Pablo Casado ha utilizado toda la artillería de que disponía para pintar un panorama catastrófico de esos primeros cien días de gobierno socialista ha lamentado los bandazos la subida del paro la subida de la luz sus rectificaciones en inmigración etcétera etcétera También en Catalunya pero del Master no hemos escuchado nada en fin el presidente del Gobierno iniciaba su intervención felicitándole por su nombramiento su designación como nuevo líder del PP pues pero a partir de ahí Pepa pues se acabaron las cortesía así todo ha sido pues un pim pam pum en fin un un cruce de reproches en estos términos empezando por Cataluña el averiada después

Voz 19 25:58 aquelarre independentista una vez más sólo escuchamos por parte del Gobierno que le gustaría que los presos no estuviera en la cárcel es más que Catalunya es una nación y usted va al Senado dice que el suelo para Cataluña es ley iría esto me recuerda lo que le decía Maura Cambó usted pretende ser Bismarck en Madrid Bolívar en Cataluña pero es que no se puede el apaciguamiento ya no es posible ponga orden en Cataluña hagan hoy dar hace falta recuperar la legalidad hace falta acabar con las procesiones tenebrosa te antorchas hace falta acabar con el cerrojazo el Parlament hace falta acabar ya con las agresiones en la calle usted no lo hace o no les dejan o no puede dijese de consultas autogobierno aquí tiene la mayoría absoluta en el Senado para sentarse con el Partido Popular recuperar la legalidad la concordia la prosperidad de Cataluña aplicando una vez más la Constitución

Voz 1722 26:46 con con el artículo ciento cincuenta y cinco he visto al Secretario General a engordar Secretario General del Partido Popular decir en un medio de comunicación que estaría dispuesto él mismo a quitar los lazos amarillos en Cataluña ya usted en cambio reprocharle al señor Rivera habérsele adelantado en la intención de quitar esos lazos amarillos lo he escuchado a la presidenta del Congreso de los Diputados invitar amablemente y me parece un acierto al señor Torre el presidente de la Generalitat aquí al Congreso de los Diputados a explicar cuál es su visión sobre Cataluña quien cambia usted rechazar eso qué quiere decir con esto señor Casado mire que que de verdad que siento que la llegada del Gobierno progresista socialista de izquierdas allá tú Trauma para la derecha española pero se van a tener que acostumbrar a los cambios señor Casado acostumbre se porque hay muchas cosas que recuperar y otras tantas que conseguir

Voz 1727 27:35 bueno que pase apuntan a la atonía del próximo curso político se anticipa anticipa el tono que vamos a encontrar cada miércoles por cierto mar La Vanguardia contaba hoy que se va a votar una moción una moción a propuesta del PDeCAT que finalmente han pactado con el PSOE y que a resultas de ese pacto la moción insiste en la necesidad del diálogo en la crisis catalana pero en el marco del ordenamiento jurídico vigente osea dentro de la ley es así exactamente la emoción que se va a votar

Voz 1441 28:06 sí lo que podemos decir hasta ahora es que tenemos confirmado por un lado la presentación de esa enmienda por parte del PSOE que pedía incorporar esa frase esa coletilla de en el marco del ordenamiento jurídico vigente fuentes del PDK At han confirmado a la SER que sí que van a aceptar esa enmienda a su propio texto con lo cual es previsible que esa moción pues salga salga adelante porque en anteriores ocasiones donde se han presentado mociones similares por parte de los grupos catalanes pues ha cosechado el respaldo de Unidos Podemos y del resto de grupos nacionalistas con lo cual muy previsiblemente saldrá adelante en el Congreso esa moción se va a debatir hoy aunque se votará finalmente mañana como decías de prosperar como todo parece indicar tiene el valor político de un texto pactado entre ambos grupos y que además insta a ese diálogo político que aspire a cortar cauces legales y democráticos que permitan a la sociedad catalana determinar su futuro

Voz 1727 28:58 hasta ahí iba el texto del CAT

Voz 1441 29:01 se incorpora esa coletilla de en el marco del ordenamiento jurídico vigente lo cual permite a los socialistas bueno salvaguardar su clara apuesta por la legalidad y esa oferta de referéndum que han circunscrito reiteradamente eso sí a un nuevo Estatuto de autogobierno en Cataluña y no a un derecho de autodeterminación no hay condiciones no hay imposiciones en ese texto del PDK incluso en la redacción original y bueno es un aspecto cualitativo que creo que hay que

Voz 1727 29:26 desde luego que hay que hay que tener en cuenta lo que podría mal

Voz 1441 29:29 con una votación eh afirmativa que hasta ahora no sé

Voz 1727 29:32 o en el Congreso es una noticia estupenda porque nos permite de diferenciar ya advertir que además de la espuma y determinado

Voz 1505 29:42 esa pregunta algo a mar cualquier novedad me cuentas a estar dispuesto aquí está

Voz 1 29:46 nació que que el Congreso no paran detrás

Voz 1505 29:48 bajar si es te tiene importancia tiene muchísima porque nos permite lo que decía distinguir entre lo que es la espuma de estos días y de todavía meses que van a ser duros en declaraciones una corriente de fondo que es a la que hay que prestar atención que es la que va tener recorrido eh que advierte que hay margen para sentarse a una mesa encauzar un proceso que el independentismo sabe que se le ha ido de las manos y que no tiene un final ni un futuro esperanzador que no pase por sentarse a una mesa a dialogar ya ordenar el nuevo futuro jurídico político de Cataluña de España

Voz 4 30:28 pues por supuesto que hay que hay margen y eso ya se pone de manifiesto antes del verano cuando cuando en las agendas de de conversaciones pues se planteaban temas concretos sobre sanidad vivienda servicios sociales incluso la regulación de los clubes de consumo de marihuana critica por supuesto

Voz 1505 30:45 de eso hablan hombre hombre

Voz 0978 30:48 esto es de la espuma amarilla por ejemplo plantear la cosa

Voz 4 30:54 pues en términos de soberanías absolutas como si esto como si estuviéramos saliendo de la parte de la padres les Fali a plantear los termino la problema en unos términos que no son ya los de nuestra en un mundo soberanía pues muchos compartidas especialmente en el área donde lo que se pone de manifiesto precisamente es que hay una nueva soberanía donde las mayorías esto se pone por ejemplo en el caso de de Hungría las mayorías pueden imponerse estos ya construir a partir de este mes tanto ya sólo cabe discutir mayores menores soberanías márgenes autogobierno que cosa así que cosas no decir ya hemos dejado atrás un poco el mundo de las soberanías absoluto

Voz 1 31:30 pero que jaleó Theo que le tengo Málaga Teodoro León Gross

Voz 1727 31:34 la desazón que provoca la situación catalana es de tal calibre que es verdad que interpretamos las señales las pequeñas señales que que puedan dar algo de luz al recorrido que tenemos por delante esta esta que nos contaban más ruido desde el Congreso

Voz 1505 31:48 eh

Voz 1727 31:48 es una señal Teo a tu juicio soy soy yo creo que sí

Voz 1926 31:51 es una como tú muy bien dices una pequeña señal muy pequeña desde luego no es todavía ocasión de sacar los compones y celebrar el cambio de situación cuando ayer veíamos una manifestación en la que todos los discursos hablaban de la libertad de los presos digamos como si el Gobierno estuviera en condiciones exigiendo a negociar al Gobierno como si estuviera en condiciones de negó César sobre los presos esto es un Estado de derecho en un estado bananero en el que esto fuera posible no es decir es un es un pequeña una pequeña señal alentadora en mi opinión de momento demasiado táctica quiero decir no podemos confiar en que esto vaya más allá porque el discurso de Torra el discurso de Puigdemont desde Eva Waters Louis digamos el discurso secesionista en general sigue sigue estando muy polarizado pero bueno es una buena señal ya digo yo no sacaría los compones del mismo modo que no lo hubiera sacado con Carmen Montón quiero

Voz 20 32:39 sí a mí

Voz 6 32:42 lo que el creo que tener tiempo

Voz 1505 32:45 los con Casado llaves

Voz 6 32:48 bueno de momento lo que hemos visto es algunos sacarlo con Carmen Montón yo hoy no yo nunca he sacado perdona momento Mariola yo nunca he sacado ni lo hice con Cifuentes en el ocho coma Casado he sido siempre muy severo juzgando el máster además como profesor universitario juzgando el máster el escándalo del Master en Cifuentes en casado no he sido menos duro me ayudaría a un año ayer vi a una ministra que ha dicho el presidente Sánchez que escogió el camino de la ejemplaridad no trató de salvarse hasta que el plagio la arrinconó completamente Hinault admitió nada se fue presumiendo de que lo hacía simplemente por el bien del proyecto el presidente en el último tuit de la noche le avaló así que no para mí lo que vimos ayer desde luego no es el camino de la ejemplaridad

Voz 1505 33:28 volviendo al tema que nos proponía a Pepa que te pareces interpretamos como eh elementos tácticos la idea de que el Gobierno puede sacar a los presos en libertad interpretamos como estrategia de fondo

Voz 0806 33:42 eh estas señales que

Voz 1505 33:44 en Kaufman el diálogo que por supuesto tienen un final de de largo recorrido en el que habrá tropiezos en el que no faltarán los bocazas que traten de boicotear el camino pero que en el fondo lo estratégico es esto y lo otro es la espuma que Nos distrae refleja qué tal si lo interpretamos así cuando resistir

Voz 10 34:07 explotando Alfonsina propongo también esto es una especie de transaccional no que vamos haciendo que al final llegaremos a un acuerdo con todo esto porque fijaros a principio de verano si os acordáis estuvimos hablando de que se había terminado el pluses ya empezaba un nuevo proceso es decir que empezaba un nuevo camino donde se podían empezar a intuir de alguna manera señales luces que fueran alumbrando Un quizá en un futuro se pueda llegar a ser digamos que cantidad de condicionantes que estamos poniendo de condicionales pero lo cierto es que se empiezan a atisbar señales en esa dirección probablemente esta moción sea una plasmación concreta muy concreta escrita negro sobre blanco de todo ese proceso de todo es el nuevo proceso con los reproches que es otro proceso diferente pero tiene un balón un valor no solamente simbólicos en un valor ya concreto material importantísimo

Voz 0806 34:53 porque hasta ahora hemos ido viendo gestos de carácter efectiva

Voz 10 34:55 Mente más simbólico más declarativo Press queda estamos hablando de una votación con

Voz 6 35:00 de hay que dentro pero creo que es una

Voz 4 35:02 había muerta mientras haya presos en la cárcel que son muy difíciles de explicar porque son presos que están en prisión incondicional por unos supuestos delitos que en ningún otro sitio de Europa se consideran delitos por las mismas acusaciones por Europa por cualquier otro país de Europa sepas ella tranquilamente se toma el sol un cafecito y no sé qué tal cual en cualquier otro país de Europa aquí están en prisión incondicional es decir mientras esto se mantenga que es una cosa incomprensible comprensible mientras siguen los dinamita Eros echando leña al fuego pero esos eh esta esta derecha que tenemos nosotros también anduvo P haciendo que vamos tan dispuestos a romper el acuerdo de Schengen si se sigue humillando a la justicia

Voz 0978 35:44 ahora confía en San Millán de la chica española veíamos metido en ella

Voz 10 35:47 los a ministro Borrell nada sospechoso de independentista ni de pro nacionalista lo veíamos diciendo que procedería tener a los presos en libertad condicional es decir eso también forma parte del plan de añadiendo a continuación que no está en manos del Gobierno porque estamos en un Estado de Derecho con separación de poderes con Borrell vamos a hablar enseguida

Voz 1727 36:05 porque está en Estrasburgo asistiendo a este pleno que puede ser histórico también el del Eurocámara hoy

Voz 21 36:13 lo más vital no me

Voz 1 39:19 ese Gobierno se somete hoy a examen

Voz 1727 39:24 Arnau que es de un partido que pertenece al Grupo del Partido Popular Europeo y no sabemos muy bien todavía qué iban a votar los euro parlamentarios del Partido Popular español que están allí también es una decisión muy importante nunca antes aplicado el archivo

Voz 1 39:37 los siete del Tratado de la Unión así que hemos habla

Voz 1727 39:39 todo con el ministro español de Asuntos Exteriores con con Borrell que asisten Estrasburgo a ese pleno porque es también el último de Juncker hoy es el debate sobre el estado de la Unión último con con Juncker como presidente de la Comisión porque el año que viene hay elecciones grabamos esa entrevista minutos antes de entrar al pleno con Borrell y lo saludaban con un buenos días buenos días hablamos enseguida de Europa pero inevitablemente le tengo que preguntar esta mañana por la dimisión anoche de su compañera de gabinete la ya exministra Carmen Montón debilita o fortaleza al Gobierno esa dimisión

Voz 27 40:15 pues mira no es que una división siempre he dado que solamente todo en el caso de la me distrae que yo conocido como tiempo que estaban trabajando con ella señora ministra extraordinario que activa de pero llevo diez días en Estrasburgo o dar más información sobre lo ocurrido cara que usted tenga lamento profundamente el euro

Voz 1727 40:41 Parlamento Señor Borrell aprueba hoy la retirada de voto a Hungría en asuntos comunitarios corresponderá después al Consejo donde están representados los países hacer efectiva esa sanción lo deben hacer a su juicio

Voz 27 40:55 bueno aún deben pero lo van a hacer cuál es la pregunta que es difícil que se consiga dar mayoría suficientes para hacerlo

Voz 1727 41:05 pero es compatible lo diría sí

Voz 27 41:08 pues no habría el caso y matrícula lo que está ocurriendo año lo cual comporta eso que muchos se distanció de las reglas de funcionamiento de gracia que llamamos liberal entonces se que que las mayorías podrá hacer lo que quieran hagan algo algo parecido vivos en el Parlament de Catalunya recibió ICIT que pasado donde la mayoría parlamentaria porque era mayoría Arroyo con los derechos de las minorías las Parquer sí lo que pasó el Parallel me perdonaría seguramente se ha considerado como un minuto más para la aplicación del artículo siete

Voz 1727 41:53 ya es compatible con la Unión Europea gobiernos como el de o que cuestiona la libertad de cátedra de expresión la independencia judicial es compatible seguir así teniendo dentro del club a gobiernos que se comportan de esta manera liberal

Voz 27 42:09 con gente que no ir por eso estamos que estamos en la en la europea tiene mecanismos para corregir las desviaciones sin cobrar eso es una cosa muy buena cosas pueden ocurrir pero cuando ocurran a me instituciones alguien Parlamento de grupos parlamentarios y una comisión que plantea la que más debate discute se vota en función de lo que considere representaciones parlamentarias primero después podría llegar a eso que si eso trascendencia cómo cómo es la la consideración de que el comportamiento en un país se corresponde con los valores fundacionales de la Unión Europea porque siempre decimos que se basa en valores normas que con poca cabida no cumpla con ellos pues no es admitido en el club pues problemas cuando está en el club

Voz 1727 43:09 ya días de estos ropa ya que ya que menciona a Cataluña a mí me llama la atención que el Partido Popular español que mantiene una posición en fin muy conocida con respecto a lo que a lo que ocurre en en la comunidad autónoma a propósito del intento de ruptura del Estado por parte de los independentistas sin embargo da libertad de voto a a sus eurodiputados hoy para pronunciarse sobre la deriva autoritaria de Orban es llamativo no

Voz 27 43:39 pues lo mismo que quería un partido políticos de compras como que no es cierto que los a los y lo que lo hubiese pasado lo que ha pasado en Cataluña en esos días de septiembre hubiera pasado el Parlamento húngaro seguro que hubiera puesto el grito en el fin lo por media Europa o por toda Europa porque es el ejemplo paradigmático donde como no se puede funcionar al un parlamento por mucha mayoría que sí tenga porque la mayoría no lo puede todo hacer es actuar introdujo el marco de las normas no se puede las normas o hacerlas a su medida como ocurrió en esos días Pocho religiosos del Parlament de Catalunya en eso depende Quismondo no quiere hablar de ello lo querido olvidar pero eso Ezio el rechazo ovejas y lo realmente es seguros de Orban los gritos sobre

Voz 1727 44:44 ayer volvimos a ver una manifestación multitudinaria de la Diada fiesta nacional de Cataluña convertida ya en una reivindicación independentista un año más avanzamos en alguna dirección Señor Borrell

Voz 27 44:58 sabemos que hay una parte importante de la sociedad catalana que está a favor de la independencia basaría Goss ayer antes de ayer no sabemos desde hace años esa mayoría utilizar el día a día en la fiesta de todos los catalanes para expresar sus reivindicaciones un millón no sabíamos eso en un millón pero es luego que fueron mundial al manifestación pero desde luego que hay un millón más de personas a favor de la independencia de Cataluña Rafael busco la Copa hacia el que se han producido la existencia de presos políticos hace los perdón valles de Ammán presos políticos existencia para ellos de presos políticos que sus representantes estén presos aunque sea de forma condicional pues palos una mayor reivindicación diga mayor movilización todavía yo creo que no hay nada nuevo deseo que el año pasado y seguramente lo veremos si no es un problema que se vaya a gastar de I son los recuerdos resolver cómo estoy intentando hierro doce formó parte pues a través de una voluntad política de diálogo así pero como decía antes hay cosas que por mucha mayoría que te hayas no se pueden hacer cómo hacer las cosas fuera a la Constitución como ver recordaba el secretario general del Consejo de Europa fue muy claro al decir que España es un Estado de derecho y que fuera de la Constitución no se podían encontrar soluciones políticas sobre la solución como hijo es el caos que se puede reformar la Constitución sí claro se puede reformar lo que no se puede actuar como si se hubiera reformado o ignorarla

Voz 1727 46:40 Señor Borrell ministro español de Exteriores gracias por atender a la ser buenos días

Voz 0806 46:45 Borrell hoy en Estrasburgo

Voz 1727 46:47 asistiendo a ese pleno del que puede salir el inicio del procedimiento contra Hungría a mí me sorprende yo no sé a vosotros pero me sorprende muchísimo el hecho de que el Partido Popular Europeo tío de libertad libertad de voto en un asunto tan sensible como éste como una deriva autoritaria evidente liberal en un país miembro de la Unión

Voz 20 47:11 sí es verdad no Manfred beber precisamente que aspira a liderar la Unión ayer cargó más contra la

Voz 1926 47:19 digamos los casos de corrupción en los gobiernos socialistas de Rumanía y Eslovaquia que contra que contra Orbán propiamente así que una vez más vemos que el partidismo o no envenena envenena el juicio envenena los criterios yo creo yo el otro día leí una entrevista con Jean Pisani Ferry que es uno de los grandes europeístas no el el que ha dirigido el el think tank Bruegel el más influyente en Bruselas estos años decía si no damos una respuesta clara Orbán no vamos a convencer a nadie repitiendo mantras vacío es la Unión Europea se tiene que defender de los tumores que tiene dentro hasta ahora Europa por no crear tensiones por no crear conflictos internos ha sido excesivamente tibia excesivamente complaciente con con personajes como van yo creo que si hoy del Parlamento sale un cambio de rumbo y que por primera vez haya digamos en aplicación del artículo siete del Tratado de la Unión Europea se restrinja el derecho a voto de un Estado miembro por violar los valores de la Unión Europea habremos avanzado mucho y me alegra que Borrell incluya a Cataluña en el paquete de amenazas para Europa

Voz 1727 48:18 así ojalá ojalá salida hoy ya sabemos cómo

Voz 10 48:20 son los procedimientos europeos lentos lentos muy lentos se queda mucho tiempo pero será un giro si más allá de los procedimientos que efectivamente son lentos complicadísimo sin muy enrevesados que ese es uno de los grandes problemas que tiene Europa y la democracia en estos momentos lo cierto es que críticamente tiene una trascendencia tremenda porque lo que se está jugando aquí es el tipo de relación que quiere mantener la derecha europea con esa extrema derecha populista o neofascista que pueden representar Banic y compañía no por lo tanto políticamente tiene una relevancia tremendos a qué tipo de derecha que tener Europa y qué tipo de derecha está dispuesto a tener Partido Popular Europeo que relaciones con esa otra parte de esa extrema derecha populista que ahora nos preocupa

Voz 4 49:00 la cuestión estoy completamente de acuerdo con Cristina de hecho me sorprende claro que ya creo es que el partidismo lo envenena todo bueno ya claro partidismo si partidista porque también puede considerarse partidismo el hecho que todos los partidos progresistas europeos vayan avalar iba a apoyar la propuesta que ha hecho la eurodiputada de los Verdes holandesa apoyar pues porque sí por afinidades la cuestión es que el partidismo en la grada veo la cuestión no es si es el partidismo envenena no las cosas sino cuáles son los contenidos que arrastra cada uno de los partidismos y lo que tenemos que saber es que el Partido Popular Europeo cuenta entre sus filas hacen como que no se nota cuenta entre sus filas partidos de extrema derecha xenófoba

Voz 1926 49:39 Luis I no tiene nada que ver perdóname creo que has digamos igual yo no me he explicado bien no no lo hecho a la altura de lo que requería tu tu tu percepción de la realidad a ver cuando hablamos de partidismo no hablamos de partidos no hablamos de de militancia no hablamos de posiciones políticas cuando hablamos de partido mismo es de aquel que digamos de aquella patología política que hace que por militancia por posición política no mantenga el mismo criterio a la hora de juzgar a los turbios que a juzgar al de enfrente lo hemos visto ese partidismo envenenar el debate de la corrupción lo hemos visto en el tema de los másters incluso ir lo hemos visto en el caso de Cataluña lo vemos en muchos en muchos momentos yo creo que ese partidismo que hace que genera un bloqueo cognitivo que te hace pensar que puede justificar a los tuyos en aquello que no perdona a los demás es algo que que que que es una patología política sin duda