Hoy por Hoy (12/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

son las diez las nueve en Canarias el presidente del Gobierno reconocen el Congreso que ayer fue un día difícil y lamenta la pérdida de Carmen Montón como ministra de Sanidad respondía al líder de Ciudadanos que he intentado sembrar dudas sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez en el barullo de la Cámara

Voz 1441 00:23 línea con el Congreso Mar Ruiz sí molesto con el Gobierno por haber vetado su proposición de ley sobre la inspección universitaria que pedía publicara entre otras cosas las tesis doctorales Albert Rivera ha arremetido directamente contra el presidente del Gobierno que en las respondía en estos términos

Voz 1441 01:02 Fuentes del Gobierno trasladan a la SER su malestar con la intervención de Rivera consideran que ha hecho el ridículo bajando a un nivel parlamentario impropio y cambiando su pregunta que inicialmente versaba sobre Catalunya

Voz 1434 01:12 el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado se ha saldado sin mencionar la palabra máster sí lo ha hecho aquí en la SER el dirigente popular Javier Maroto Toñi Fernández buenos días muy buenas

Voz 0202 01:23 has para Maroto del master de Casado es un asunto completamente distinto al master de montón el líder del PP no enseña sus trabajos porque a su juicio nadie los ha puesto en duda Illa advierte de que si el caso llega al Supremo nada va a cambiar

Voz 0893 01:36 si en algún momento este tema se jurídico realizan el Supremo lo que se podrá comprobar es cara es con carácter general el criterio general de sonidos ya que lo hacía así habrá eh Se posee verás el señor Casado es una víctima cómo serán también otros muchos alumnos de una universidad que posiblemente lo que deseas facturar mucho de tener muchos alumnos permiten como digo casos completamente

Voz 0202 01:57 hoy en Estrasburgo Jean Claude Juncker pronuncia su último discurso como presidente de la Comisión Europea Juncker ha anunciado un refuerzo de los controles fronterizos con diez mil funcionarios a lo largo de los próximos años y ha insistido en la idea de ofrecer más apoyo a los países que hacen de frontera en la Unión corresponsal comunitaria Griselda Pastor eh

Voz 0738 02:15 exactamente sí algo muy parecido habían reclamado las derechas de Austria Dinamarca e Italia hay Juncker recupera una vieja propuesta que Scottish curso de hoy ya plenamente conciencia de que la Europa se juega su futuro frente al nuevo patrio de ultraderecha y luego en el quién Emma a quién quiere a Europa tiene que querer también las naciones que la componen no son dos cosas que no puedan ir juntas el patriotismo es una virtud del nacionalismo ciego es una mentira y además un veneno

en este es como pueden escuchar tras los aplausos el último mensaje de Juncker como presidente de la Comisión Europea en un debate sobre el

cadena SER Madrid el Gobierno central se va

Voz 1434 03:06 personada en el proceso judicial abierto por la venta de miles de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión lo acaba de anunciar en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control el presidente Pedro Sánchez Lajusticia ha condenado hoy a la comunidad a revertir la venta pero el Gobierno regional ha recurrido la sentencia

Voz 1434 03:47 Esteban Parro ex alcalde de Móstoles imputado en la púnica el ex regidor del Partido Popular está siendo investigado por los presuntos delitos de prevaricación fraude y malversación de fondos públicos ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1478 04:01 Esteban Parro que abandonó la alcaldía de Móstoles en dos mil once figura como investigado en la pieza de púnica relativa a la contratación con la empresa hoy terminó sic especializada en organización de festejos por los presuntos delitos de prevaricación fraude en materia de contratación pública entre el año dos mil nueve y dos mil once y malversación de fondos públicos lo ha anunciado la alcaldesa socialista de Móstoles Noelia Posse los dos últimos alcaldes del Partido Popular de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz se encuentran investigados a raíz de diversas tramas del caso Púnica desde el grupo municipal socialista de Móstoles

Voz 4 04:32 Duran que el Partido Popular de Móstoles debería

Voz 1478 04:34 dar un prudente silencio y les piden que pasen revisión a quienes tienen en sus filas

Voz 1434 04:38 mi nueva agresión en la capital un hombre de treinta y dos años ha resultado herido grave tras recibir tres puñaladas en Puente de Vallecas la Policía Nacional investiga los hechos tras intentar tomar declaración a la víctima que se ha negado a colaborar tenemos veinte grados ahora mismo en el centro de Madrid volvemos en menos de una hora hasta entonces la información

peines eh

Voz 6 05:22 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:26 buenos días miércoles doce de septiembre siguen escuchando hoy por hoy lo cierto es que en este país no uno no deja de aprender nunca siempre este país ofrece posibilidades aprender la supervivencia cotidiana en los dejó ayer una nueva lección sería dice másteres no Masters donde grita Serena es un máster sin ese final más secas la noticia política sin dudas esa dimisión pero en un poco de la actualidad encontramos algo curioso un concejal imputado ocupará la plaza de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso vaya desconozco la nueva estrategia de casado pero a mí me parece bien que los elijan ya imputados para que esperar dimisiones nombramientos y un récord sin causa aparente la electricidad en este país hoy está en el precio máximo del año insisto sin causa aparente sin causa aparente más allá de la ambición desmedida de las compañías eléctricas que han decidido de sangrar nos a través de los cables de la luz porque hoy la electricidad es más cara que nunca pues formas expertos que nos expliquen Don entendemos la única parte positiva de todo esto es que los índices de delincuencia en las calles España de extienden porque para robar ya no tienen ni que salir de sus puestos a pesar de eso hay días en que me gusta especialmente mi país no tanto porque ayer de meteríamos seis goles a los campeones del mundo no sino porque en este país hay personas como Trini enseguida van a conocer a Trini ayer el tuitero Mabel de Lorenzo rescataba un vídeo de dos mil trece con el siguiente mensaje o la televisión local de Écija trabaja codo con codo con Woody Allen Pedro Almodóvar y los Monty Python o hay por ahí un genio que no está recibiendo el reconocimiento que se merece yo era un vídeo de servicio público explicaba la población de Écija que hacer si a familiar le da un infarto la protagonista es Trini

Voz 7 07:11 hola soy Trini a mi marido le acaba de dar un infarto para pues

Voz 1995 07:21 de tasas incluían la la Macarena

Voz 8 07:24 sí al ritmo de la Macarena hacemos las concreciones es mantener la calma y seguir así hasta que lleguen los sanitario

Voz 1995 07:34 al Britney enseñaba al mundo a través de su marido que estaba tirado en el suelo como realizar un masaje cardiaco al ritmo de la Macarena Trini mantel la calma buenos días esto es una maravilla Trini lo sabes

Voz 9 08:10 sí creo que han sido mucho muchos años hay que que hace un poquito parado porque aquí lo que se ha ido poniendo son en los cursos de en qué se está hecho ciento se ha ido poniendo Emilio estarán tenía dando a los alumnos están colegio in Tara profesores alumnos y ex ya está poniendo

Voz 10 08:34 vale pero claro ahora Rigol que vienés

Voz 9 08:36 estoy fuerte

Voz 1995 09:12 pero si viene de un incidente real donde eh o el desafortunado que cardiaco

Voz 9 09:19 si hay que dárselo tuvo una muerte súbita sí gracias a la rápida actuación que tuvimos en casa lo mantuvimos prácticamente con lo que hicieron lo que faltara entonces gracia eso que en riesgo no no le faltó los fieles no no le faltó no tiene daño ninguno que el problema es el daño que le queda después Teresitas entonces él estuvo sobre veinte minutos en parada cardiorrespiratoria con asistencia ya minuto uno dos estuvimos haciéndole masajes

Voz 1995 09:55 Nos alegramos mucho que que la cosa no fuera a mayores Trini se ha propuesto ayudarnos también por ejemplo con la atraganta miento con una escena costumbrista española en la Navidad

amor veo de sexo si es que acaso no fuera lo mismo

visto el doce de septiembre un día después del once

los a poner a prueba el amor

todos

es más fuerte el amor que cualquier otro sentimiento por ejemplos más fuerte el amor que el sentimiento independentista gana el amor al separatismo les explico no no se vale hoy unos acompañaron a periodista del diario Days que hecho un curioso experimento se ha apuntado a una red social Delhi goteo Pinter de encontrar el amor entre sujetos que se identificaban como independentistas utilizando sólo frases de Inés Arrimadas con ustedes que creo esta será dentro de unos minutos antes vamos el sueco

que está aquí está escrito

aves ganeano Adecco en gana

espero que el amor siempre gana que no no lo tengo no lo tengo todo pero ahora sí

pronunció el amor de tantos

no si nos rompió el amor de tan tus te tanto abrazo loco

metí herida

Voz 24 16:21 metí herida

Voz 1995 16:28 pues voy contra una historia y no sé no sé de qué género no sé si es una comedia una farsa un thriller un spot publicitario juzgue no desde hace un mes la modelo en la convocó a cien hombres por Tinder Illes puso a competir para ver con cuál de ellos tendría una cita ellos no lo sabían pensaban que estaban en un concierto al aire libre después de cuarenta minutos de desconcierto en el que algunos hombres se fueron echando que les habían dado plantón y otras te miraba sin saber muy bien qué es lo que estaba que son que estabas estaba pasando Natascha cogió el micrófono micro fue en un escenario y dijo las aplicaciones de citas son muy difíciles así que os he citado aquí a todos para comprobar si tenéis lo que hay que tener para conseguir una cita conmigo la estima que su estrategia no les sirviera para en contra de la por lo que sí consiguió estarse muchísima publicidad Adriana rollo muy buenos días vivimos tiempos en los que no renta más darnos publicidad que encontrar el amor verdadero parece no es un parecía buenos esta historia asegura a día de reyes de la nunca es asesora psicológica y acaba de publicar falsos y falacias falsos y falacias en la editorial Arpa es una reflexión sobre el amor en los tiempos de Tinder Tinder hay muchísimas Tinder Green del mitin que hay muchísimas aplicaciones para para ligar alega el crecimos decimos deberá para para tener sexo mucha gente no busca el amor busca algo más cómodo tú qué opinas Adriana las aplicación sigue Amorós Nasser suele estos

Voz 25 18:01 tintes yo creo que depende de cada una no al principio

Voz 4 18:04 yo Tinder se creó pues para para encontrar personas que quisieran tener relaciones sexuales un poco sin sin compromiso de manera como desinhibida no entonces por un lado dices bueno es es está bien no pero el problema es que ha ido evolucionando más bien hacia otra cosa no se sabe bien bien qué pero yo lo veo más que nada por pacientes y por personas que conozco que lo utilizan investigado eh yo no lo he usado nunca pero claro la el formato de lo que es la red social ya me parece un poco perverso no porque es muy muy tipo escaparate no es decir tú cuelgas tu foto escribes tu texto cliché con una frase cualquiera no muy muy amigo de mis amigos no me dices bueno súper superficial todo entonces ahí pues es coges a otra persona que quieras que Safin no entonces no tenía ni idea de Natasha no sabíamos

Voz 2 18:51 no tenía ni idea esto luego investigan

Voz 4 18:52 de no pero dices ostras esto pasa como en Japón que las mujeres han vuelto muy exigentes

Voz 1995 18:58 pero por otro lado exigentes

Voz 4 19:00 en realidad porque buscan en el escaparate de la red social buscan a hombres de pronto o o mujeres que cumplan con unas expectativas que ellas Hoyos tiene no pero son superficiales porque en realidad el amor en principio se trataría de algo más allá no se trataría de conectar de las emociones Se trataría de de qué valores tienes de cómo es como ser humano no

Voz 1995 19:23 ya pero eso a través de tres fotos en una aplicación del cuatro frases no no parece que sea veo

Voz 10 19:29 déjame que

Voz 1995 19:30 que hagamos un llamamiento nuestros oyentes queridos oyentes de la Cadena SER nueve cero dos catorce sesenta sesenta fuera la misma ustedes tienen tienen algo que contarnos algo que aclarar los yo les voy a dar algunos datos e insisto leída que en unos minutos os va a acompañar a una periodista que probó a ligar en Tinder con independentistas utilizando sólo frases de Inés Arrimadas tú crees que que funcionó Adriana

Voz 4 19:51 pues ni idea tengo bastante curiosidad

Voz 1995 19:54 es interesante utilizar sólo frases de alguien muy torcido y quizá no el

Voz 25 20:00 querida por me

Voz 7 20:02 da miedo

Voz 1995 20:05 pero el resultado pero antes estoy unos datos más de doce millones de españoles han buscado pareja a través de una aplicación el doce por ciento de esas personas ya tiene pareja estable con lo cual lo que busca la misma no es el amor el diecinueve por ciento de los españoles que utiliza las redes ha sido infiel gracias a la red precisamente el dieciocho por ciento de los encuestados cotilla en el móvil a talud del ordenador a sus parejas a escondidas la aplicación para infieles que es muy polémicas la edición tiene doscientos cincuenta mil usuarios españoles a pesar de que un día se demostró que todo aquello no tenía mucho sentido Whatsapp Se calcula que Whatsapp ha provocado veintiocho millones de rupturas de parejas en todo el mundo esto como calcula tres de cada cinco casos de divorcio en España en tres de cada cinco casos se divorció uno de los miembros de la pareja presentó pruebas obtenidas por las redes sociales están malos datos Adriana

Voz 4 20:54 aparte eso me deja un poco congeladas y veo que es como muy paradójico no por un lado como que nos une y nos conecta trono separa no es curioso

Voz 1995 21:05 Irlanda separar yo creo que ahora mismo en España separa en dos uno en un lado están los que saben qué significa este sonido

Voz 26 21:18 y los que no saben

Voz 1995 21:19 no saben que estoy al yo sí lo sé yo no hago el programa Eno ya no se habrían unido suena escuchado nunca que es vamos a ver otra vez

Voz 26 21:33 tres no se descarta

Voz 1995 21:35 por la mañana no esté para muchos y muchas desde el sonido de la felicidad

Voz 6 21:39 sí tendrá que no sabéis

Voz 7 21:42 no no vale hacer

Voz 1995 21:48 este es el sonido cuando haces un match cuando el ligas entiende cuando alguien dice Teresa suena esto el sistema de recompensa está

Voz 4 21:58 vamos feliz no

Voz 1995 22:01 sonido que más endorfinas genes en estos momentos eh que curioso cómo cómo incorporamos en nuestro paisaje auditivo en este caso un una muestra dejó el perro de Pavlov suena eso iría empiezas a a salvar sí que sí que es puesto en libro algunos eh hay un capítulo titulado Chat Match MIT porque hay que estar claro cabo de la calle es muy difícil estar atento a todo lo que ocurre en esas redes sociales no

Voz 4 22:30 totalmente pero bueno aquí lo importante es hablar como el narcisismo no yo creo que la red social en sí sino como la usemos sanos la tecnología no no es decidir si es buena o mala sino es como la usa cada uno no y eso depende también del grado de lo lo que sí que te digo es que te expone es bastante al narcisismo con la con el tema de las redes sociales y la tecnología

Voz 1995 22:51 ya pero y como ir de eso entonces

Voz 4 22:55 bueno es es precisamente el narcisismo huyes de de de ti mismo no porque al final el narcisismo el amor que el sujeto posee dirige asimismo tomándose como objeto no entonces es dejar de tratarse asimismo como un sujeto con emociones eso es huir de uno mismo en realidad entonces claro supongo

Voz 1995 23:13 desde el narcisismo pretender

Voz 4 23:15 en contra el amor o la pareja ideal o conectar

Voz 25 23:18 te sabes esas sin que estos tiempos todo es un escaparate es como una gran tienda consumismo el amor el sexo es el mismo bueno no me gusta este lo va a cambiar

Voz 1995 23:32 no seamos por favor tomo gigavatios Leo Messi gatos una nos ha eso no ni el sueño del este ignorancia a difundir cada uno estamos en dos mil dieciocho y aquí la gente mayor de edad que se organice eh como que no no estamos juzgando a nadie de gente así es la forma que ha encontrado por timidez por falta de oportunidades porque geográficamente es difícil encontrar una manera de conocer gente y ser feliz ojo sabéis quedado Gayá los dos Adriana y que no demonizar hemos unas herramientas que mucha gente les hace felices

Voz 4 24:11 pero bueno a ver un momento pero qué es la felicidad es algo que también es esto yo no sé lo que es tú lo sabes es decir buscamos muchas veces la felicidad como si fuera un estado al que llega y quedarnos ahí pero en realidad es las emociones van y vienen no no no deberíamos esto a ser feliz para siempre eso no pasa eso es un auto engaño no y eso es de lo que hablo en el libro que que buscamos esos ideales esos daños en vez de vivir lo que ya tenemos sólo que no sé es un poco vivir con lo que hay no intentar pues día a día pero la felicidad pues no lo sé tú conoces la limpieza Félix todo el rato

Voz 1995 24:44 todas en tanto vale pero tiene libro en falsos y falacias de vista esté cien personas el ochenta y uno por ciento de las mujeres reconocen en tu libro fingir en sus relaciones sexuales

Voz 4 24:57 haberlo hecho si se

Voz 2 24:59 bueno haber fingido un porcentaje mucho

Voz 1995 25:02 la menor de hombres dijeron haber sido engañados asisto base todo una farsa unos y otros y nos dejamos engañarnos y otros felizmente horas infelizmente

Voz 4 25:12 claro es esto no hay que lo que has dicho tú no hay que ser tampoco Múgica habrá personas de todo tipo yo pues como terapeuta como lo que hago es ver cada día personas que acuden a mí por problemas y demás no por por auto engaños precisamente porque al final todos los autónomos

Voz 6 25:26 pues claro es algo que

Voz 4 25:30 lo que me parece como muy humano no entonces yo hablo precisamente de lo que conozco lo que conozco es esto seguro que hay personas que están bien con las redes que no tienen estos problemas pero claro con lo que tratos con personas que de pronto las redes no sustituyen el amor que que no tienen para sí mismos y entonces pues claro me interesa ver cómo entre hombres y mujeres ya de base no hay esta comunicación porque si yo no me comunico conmigo misma cómo le voy a decir a mi pareja de pronto hoy en un torneo disfrutado en el sexo contigo y no es como que se va haciendo una gran bola los hombres pues creen que que ellas disfrutan ya no dicen nada entonces esta bola esta gran avalancha luego viene en forma pues de discusiones que en realidad no discute es nada de lo que pasa realmente y aquí está aquí ya hace la incomunicación principal entre parejas no veas

Voz 7 26:16 hombres mujeres sólo lo que sea no consiguió unir

Voz 3 30:27 los oyentes de la Cadena SER

Voz 10 33:45 hola buenos días qué tal lo he explicado más o menos bien no

Voz 11 33:49 sí sí un poco es eso no en vais tratamos las tareas desde todo punto de vista la cara de de las historias y cómo se aproximaba el 11S siempre con la situación actual os quitan las y los otros ponen pues prácticamente pensamos que sería una buena idea te utilizar tras Inés Arrimadas porque Jiménez Arrimadas había conseguido ligar conoce de pe porque no podía yo en este caso eh lo tenían más complicado porque ustedes veraces Viteral eso ya que había esas declaraciones por lo tanto no era diez que ella había visto a su para que has francés que ya había esto a los medios de comunicación Hinault no tenía Cinderella antes los

Voz 1995 34:29 la verdad es que pasan uno juzgamos el juegos es extraño porque claro los diálogos que se crean que has publicado un poco delirantes por ejemplo alguien te dice me gustan las de treinta y tú coges una frase que en su día dijo Inés Arrimadas que dice con treinta y cuatro tengo más experiencia en la empresa privada que muchos a lo que el interlocutor contestaba me pone oír esto

Voz 11 34:55 el Betis decente de todo para todos los costos el caso es que hay un trabajo previo en el que en un documento recordamos declaraciones de Inés Arrimadas para tener en cualquier situación pues alguna respuesta que hemos menos encajara pero lo que realmente me sorprendió que esto no que a lo mejor a una persona les decía aprendí catalán con el Barça me decían esto no de expone su entonces recrearon a unas situaciones cómicas Macías

Voz 1995 35:25 cuántos intentará ligar contigo

Voz 11 35:28 pues la verdad es que bastantes bastante Sporting serio que era novata en este sentido e hicimos este trabajo de campo en primera persona como solemos hacer en el país irreal meses el experimento social pues salió bastante bien porque gastan encontrar compañeros de trabajo y todo lo que me dieron Super Light

Voz 10 35:47 es que le encanta el Super Light es sonido que hemos puesto pero

Voz 11 35:51 de eh

Voz 10 35:54 pregunta que no estamos haciendo

Voz 11 35:58 pues sí ligué ligue por Tinder pero eso no no no hemos expuesto en las conversaciones a posteriori y y realmente creo que pues para los jóvenes adolescentes mano de más de dieciocho años pues puede ser una buena iban en este sentido

Voz 1995 36:15 es divertido lo que planteas porque claro Haití en Tinder te decían hemos cogido algunas frases la reales que tu utilizaban las vamos a escuchar en boca de Inés Arrimadas pero alguien pretendiente entiendes decía que te gustaba hacer de pequeña Itu contestadas

Voz 7 36:30 yo llevaba al colegio la carpetas con fotos de Guardiola es que

Voz 10 36:36 no

Voz 11 36:37 como esta en la que hemos hecho canciones españolas intenté ligar con franceses que es decir que hay una variedad de temas con los que hemos hecho el mismo

Voz 1995 36:49 vale de claro es muy difícil cuando uno ve claro el catálogo de frases disponibles públicas armadas pero es muy difícil ligar con frases como esta

Voz 10 37:01 o estaba realizando ambiguas es una auténtica aberración

Voz 1995 37:06 en fin nos parece un experimento interesante Alba vamos a intentar unir a través del amor aquello que por momentos parece irreconciliable Alba carreras de Báez muchísimas gracias gracias a vosotros un placer saludarte qué te parece que está Oriana

Voz 4 37:21 bueno me hubiera gustado preguntarle cómo se había sentido ellas bueno siendo un poco la doble de de Inés

Voz 1995 37:29 no esta mal bueno decimos pedía ustedes que nos llame nueve cero dos catorce sesenta sesenta Ignacio nos llama desde Madrid conociste a tu pareja en Tinder verdad

Voz 11 37:37 eso es como que mi pareja y yo sabemos Casado nos hemos casado el uno de septiembre suyos aquí felicidades el ocio funcionase

Voz 1995 37:47 contraste Tinder buscando el amor o buscando barato

Voz 11 37:50 no no no no yo entre el Pinter a los poquitos meses de divorciarse si recién divorciado por uno nuevo buscaba el amor precisamente compañeros once me me contó que existía esto yo creía que me estaba gastando una broma con sabía que existía eso parecía como me lo ponía como muy fácil y lo tuve dos días tuve la aplicar

Voz 10 38:16 dos días dos días conociste a la que ahora es tu mujer dos días conocía la que ahora mismo sea perdóname vamos a hacerlo gráficamente un poquito de Santander casas de casas

Voz 11 38:32 tres años después me eh

Voz 1995 38:34 bueno osea que bien en tu caso cien por cien bien

Voz 11 38:37 en mi caso viene mi caso alguien me me parecía todo una broma Si no no no no lo era no lo era además me me me conocía o sea no me conocía pero sabía por algún familiar suyo que vivía cerca de donde yo me acababa de mudar y cuando empezó adscribirme pues me empezó a decir sí sé dónde vives vives aquí trabajas no sé dónde me dije ya está a mi amigo una Navas toda una broma allí es el que me está hablando era como todo muy que ella

Voz 10 39:06 varios años mayor que yo una

Voz 11 39:09 el SIMA rubia de ojos azules y yo ganada es un vacile pero no no no

Voz 10 39:14 además la broma pero después Ignacio gracias por compartir tu experiencia con muchas gracias muchas gracias nada bueno son vale Haizea desde Bilbao muy buenos días estás en alguna de esas aplicaciones

Voz 22 39:30 sí yo yo usé de él y a día de hoy pues se encontraron a mi pareja de hora vaya qué tal pues estupendamente la verdad sea yo siempre recomiendo sea sobre todo a partir de los treinta que no sales siempre de fiesta y cómo ve a liberadora no existe no es algo desista de tal posible ahí yo creo que es una herramienta muy hubo una por qué es lo mismo pero que osea es como si tu vas a una discoteca pero pues desde casa al china no es lo mismo

Voz 1995 40:03 no sé si no sé si es la misma que en cualquier caso conociste no quiero meter en ningún lío pero consiste sólo a tu pareja en esa obligación

Voz 22 40:11 al leernos antes antes de conocer a mi padre de ahora así que conocidas más chicos pero bueno que es que hay de todo al final le vida online olvidados Laínez lo mismo yo creo creo que es real lo que pasa es que diferentes de ambos no

Voz 7 40:26 claro para luego queda te quedas con la persona que de pronto tenemos más atención no ha fluido más la conversación y luego ya de manera no en la vida real digamos haciendo tu copita pues ya te quedas con la persona ahí de pronto hay conectan

Voz 1995 40:38 buen inicio No hay una buena forma para ser gente luego ya la vida te pone en un sitio o en otro

Voz 22 40:43 además tú mientras estás hablando ya sabes menos qué tipo de persona es luego ya alemanes a ven ahí es lo lo más importante en la ronda con personas presidió siempre lo recomiendo extraerlo lo recomiendo muchísimo que hay de todo pero que entonces pero Tinder mostró todo lo que sea diferente no tiene porque ser raros sabes la gente lo un poco como más raro y tal pues no tiene porque esto es lo que puedes encontrar a la persona vamos

Voz 1995 41:11 muy fan eh hay sea muy grande de Tinder gracias por llamarlo así compartirla con nosotros un beso

Voz 10 41:20 hasta luego Adriana Arroyo terapeuta asesora psicológica autora de los y falacias según algunos

Voz 2 41:26 es Adriana gracias por acompañarnos esta mañana placer muchas gracias a en la Álamo gana dice ser no el humor el amor triunfa el amor tu pueblo y empresas de Tinder en la que Suecia allí con el frío

Voz 3 41:47 hoy con Toni Garrido

sí

Bonet con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

les marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

el fútbol ponemos cómodo porque es una locura multa a Valencia con mil quinientos euros ciclismo si esas coronar el penúltimo día en Marsella en el Velodrome acabar actualidad

de estar pendientes de cualquier movimiento porque en cualquier instante puede asaltarles decía ser baloncesto volveremos a tener balance esto madrileño se verá las caras el Real Madrid Deportivos a partir de las tres de la tarde una hora menos en Canarias Francisco José

Voz 6 46:00 eso es

manchas de aceite no tienen profundidad pero sí mucha capacidad de extenderse y taparlo todo por eso armados con el detergente del razón llevamos todas las semanas a nuestros escépticos por antonomasia en Bilbao el proyecto científico Luis Alfonso Gámez que llevan décadas luchando contra curanderos Ujo luego y vendedores de crece pelo desde las páginas del diario Correo muy buenos días muy buenos días Toni un placer saludarte bien Valencia el profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica autor de comer sin miedo bueno entre otros muchos libros de autor sin miedo José Miguel Mulet cuántos libros llevas ya amigo

gracias y buenos días placer seguro que está preparando el séptimo en la tabla no

sí porque temas y lo tuyo digamos que hay

a ver si no me aburro realidad es la mejor inspiración una novela romántica la próxima comida de por medio contigo y conmigo protagonistas Tom tenga hecho

nos vamos si estamos iros anote el borrador dejándose aquí a la buena vamos a hablar de de fraudes en alimentación porque aparecen constantemente este es de los recurrentes pero antes de hablar de esos fraudes quiero que tengamos en una realidad que es incluso más dura que los fraudes en la alimentación que los timos en los restaurantes un contraste que ilustra la gran paradoja de nuestra época mientras el mundo desarrollado padece de obesidad y además la mitad de nosotros estamos gordos au a dieta o al o las dos cosas a la vez millones de personas en el mundo millones pasan hambre tienen acosaba a Apple lanzaba la realización de Naciones Unidas para alimentación y la agricultura publicó ayer mismo el informe la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo y el informes durísimo una década nueve personas pasan hambre en el mundo son ochocientos veinte millones de personas setecientos veintiún millones de personas lo que es desolador es precisamente que la cifra como les contaba ha subido lleva tres años subiendo sí ha revertido la tendencia a la baja ponemos a cifras de hace una década así que mientras aquí estamos gordos nos engañan con la comida ochocientos veintiun millones de personas se mueren literalmente de hambre José groseros el director de Estadística de de la FAO que nos atiende desde Roma José muy buenos días

Voz 26 49:16 muy buenos días Toni muchísimas gracias con la entrevista

Voz 11 49:19 es un placer saludarte

Voz 1995 49:21 es terrible osea estamos gordos y muertos de hambre a la vez en el mismo planeta

Voz 26 49:26 no si realmente los resultados que que publicamos el día de ayer no sólo la FAO sino otros cuatro organismos de de de Naciones Unidas y lo señalan de esa manera hay que tomar en cuenta que el objetivo desarrollo sostenible la Naciones Unidas número dos asusta realmente la erradicación del hambre en el mundo de todas las formas de malnutrición y sin embargo la tendencia que tenemos una tendencia de crecimiento en lo que respecta a cifras del hambre y también de crecimiento un algunos indicadores nutricionales como el obesidad que tú lo lo mencionaba son preocupantes pero también estuvo una alerta temprana para una esos

Voz 1995 50:03 pero cómo es posible somos capaces de lo mejor y el peor cómo es posible porque habíamos conseguido habíamos dejado hablamos la sociedad en su conjunto habían sido que estas cifras empezarán a disminuir los objetivos del milenio entre ellos el acabar con con la con el hambre íbamos bien que ha pasado José

Voz 26 50:22 el listo digamos que hay dos tipos de razones las razones estructurales en las zonas coyuntural de esas las razones estructurales que están por detrás del hambre son razones que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad tenemos que seguir aunando esfuerzos escalar intervenciones que vayan justamente a combatir la pobreza y la desigualdad y generar oportunidades de ingreso en las personas pero en los últimos años las esta tendencia es revertido por tres factores que tenemos como hipótesis la primera es la sin ningún orden de prelación obviamente la primera es un proliferación de los conflictos de algunos conflictos localizados en algunas regiones del mundo que tenemos los casos de los casos de Siria los casos a Somalia Sudán tenemos algunos algunos casos de conflicto nivel mundial que obviamente incide en la inseguridad alimentaria una segunda razón tiene que ver también con el impacto de algunos fenómenos que tienen que ver con relación el clima los extrema los los efectos climáticos extremos se han incrementado tanto en frecuencia como intensidad yeso tiene impacto en términos de seguridad alimentaria y una tercera razón es justamente la desaceleración

Voz 10 51:34 económica que hemos visto en algunos países que también obviamente tiene impacto en inseguridad alimentaria

Voz 1995 51:40 el informe afirma que pasan hambre ciento cincuenta millones de niños menores de cinco años y alerta de que seiscientos mil podría morir antes de final de año sino hacemos algo Joserra cero director de Estadística de la FAO muchísimas gracias un placer

Voz 1722 51:52 eh

Voz 1995 51:53 muchas gracias eh nos parecía oportuno Mulet Gámez antes de hablar de los timos de cómo nos engañan con la comida plantear algo que es verdaderamente sangrante en un mensaje optimista hombre fíjate eh con los números que hemos visto eh

Voz 2 52:08 somos hoy dos mil trescientos millones de personas más que en mil novecientos noventa mil novecientos noventa en mil novecientos noventa había mil once millones de personas que pasaban hambre

Voz 25 52:21 uno de cada cinco yo creo que esto