Hoy por Hoy (12/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0202 00:06 hoy Fernández muy buenos días buenos días Pablo Casado insiste en que la Xunta máster no va a afectar a su carrera en el Partido Popular que seguirá como presidente su entorno ya deja claro que Casado no va a enseñar los trabajos realizados durante ese polémico Master Nos vamos a la Cámara Baja María Jesús pues eso es casado no va a dimitir el líder del PP sostiene que en el caso de la exministra hubo falsedad documental inmersos ha tenido que ir además no se plantea dar un paso atrás Se le imputa el Supremo dice que el está muy tranquilo y que siempre da la cara pero no va a enseñar sus trabajos

Voz 0269 00:35 bueno es que yo ya llevo cinco meses dando explicaciones

Voz 1 00:38 es un tema que que nada tiene que ver con esto en mi caso eh yo sí hice todo a través de secretaría guarda toda la documentación y además apenas diez horas después de conocer por la noche la información respecto de ese curso el doctorado todos ustedes hasta sesenta compañeros periodistas pudieron revisar durante dos horas toda la documental

Voz 0202 00:59 eso sí Casado ha aprovechado para pedir a Sánchez que ponga a disposición del Congreso toda la información que se les solicite sobre su tesis la justicia ha archivado la investigación abierta el responsable del master de Casado también de Cifuentes en este caso por el presunto trato de favor a un alto cargo del Ministerio de Economía en la época en la que lo dirigía Luis de Guindos es una información de Pedro Jiménez

Voz 1712 01:18 Enrique Álvarez Conde y el ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos Fernández Suárez estaban siendo investigados por presunto trato de favor a Miguel Temboury pero el juez la juez archiva la causa según el auto al que ha tenido acceso la Cadena Ser sostiene que de la investigación se desprende que no hubo convalidación alguna es más ni hubo matriculación en el máster por parte del ex alto cargo de Luis de Guindos la juez subraya que la existencia de dos correos electrónicos intervenidos en los que parece evidenciarse alguna gestión para matricularse en el máster no son suficiente prueba para continuar con la investigación

Voz 0202 01:49 el Gobierno se va a personar en el proceso abierto por la venta de miles de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión el presidente Pedro Sánchez ha anunciado una ley para acabar con este tipo de fondos con los fondos buitres

Voz 1722 02:02 buenas estará íbamos a poner fin a la venta de la vivienda pública a los fondos Bush en el caso concreto de la Comunidad de Madrid gobernado por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos estos fondos se hicieron con cerca de cinco mil viviendas públicas y por tanto quiere anunciar en la Cámara señora presidenta la Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto contra la Comunidad de Madrid en el Juzgado de Instrucción

Voz 0202 02:25 sí en pleno desarrollo de las protestas de los trabajadores de Navantia ante el temor de que Arabia Saudí cancele los contratos para la compra de cinco corbetas la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha intentado enviar un mensaje de tranquilidad

Voz 2 02:37 nunca el Gobierno ha puesto en peligro ni abandona sus responsabilidades en relación a lo que representan los puesto de trabajo no solamente en Cádiz sino también en Ferrol en relación a las responsabilidades de los encargos que tiene el Navantia en este sí sentido hay monte transmitir la tranquilidad absoluta el sentido de los compromisos mutuos que tenemos con Arabia Saudí once y tres diez y tres en Canarias

Voz 0202 03:05 en los juzgados de Getafe esta mañana se ha retomado el juicio a las trabajadoras de un colegio de educación especial que supuestamente maltrataron a un niño autista de ocho años a la sesión acaba de terminar Sara selva buenos días qué tal buenos días el coche

Voz 1298 03:17 se ha negado a mandar el listado de los monitores del colegio que había pedido el juez que se escuchan en las grabaciones aportadas en el sumario la auxiliar que declaraba hoy se ha negado también a identificar en las grabaciones a esos trabajadores y ella está auxiliar también aparece en esas grabaciones que les avanzó láser

Voz 3 03:32 no me digo

Voz 4 03:42 las otras dos imputadas siguen

Voz 1510 03:43 en su puesto en el mismo centro un curso más educación dice que ellos tienen que preservar su derecho a la presunción de inocencia hay esperar a una decisión de la justicia el diputado que sustituye en el Congreso a Sáenz de Santamaría tendrá que declarar como imputado la semana que viene Mariano Pérez hit man que acaba de estrenar el acta está siendo investigado por un delito cometido presuntamente cuando era concejal de Pozuelo durante la alcaldía de Jesús Sepúlveda Raquel Fernández entre mil novecientos noventa y uno y dos mil once fue Pérez Hildman concejal en el Ayun

Voz 1257 04:10 miento de Pozuelo el ahora diputado ha tomado posesión de su escaño por ser el candidato número dieciocho al Congreso por Madrid cargo que ya ocupado en la séptima y décima legislatura está citado a declarar en el Juzgado de Pozuelo como investigado junto a otras nueve personas que han sido concejales y tenientes de alcalde en el Ayuntamiento de este municipio desde el año dos mil cinco por el caso de la depuradora de un era la causa se abrió a raíz de la denuncia de un vecino por supuestos malos olores de la instalación que queda a pocos metros de las viviendas sobre transporte público según los datos que acaba de publicar el INE el número de usuarios de autobús en la capital cayó

Voz 0202 04:47 en julio un ocho con tres por ciento los de metro subieron en cambio un dos por ciento veintiún grados ahora mismo en el centro de Madrid volvemos en tiempo de Hora doce ya saben que la información continúa actualizada en Hoy por hoy con Toni Garrido y en Cadena Ser punto com

Voz 1995 06:07 hoy uno de los periodistas más prestigiosos del mundo lanza un nuevo libro el Se llama a Bob Woodward trabajaba en el Washington Post lo recuerdan fue uno de los protagonistas del Watergate Woodward más que un hombre más que un periodista es toda una institución ha escrito libros sobre Bush su de Clinton sobre Obama y el caso es que hoy saca un libro nuevo sobretodo en alta interesantes revelaciones obtenidas después de decenas y decenas de entrevistas de horas y horas de conversación ayer entre estaban en un programa muy conocido de la televisión norteamericana

Voz 6 06:36 escucha la pregunta de Stephen Colbert Yuki a usted por Kelly habla la gente P P saca cosas al alud muchas veces sobre la Casa Blanca no sólo sobre esta Casa Blanca también la de Obama y Clinton la de Bush que ellos no quieren que se sepa en todo consigue que se abre a usted

Voz 10 06:55 bueno

Voz 1995 06:57 esa es la pregunta que reciben conceder atención a la respuesta

Voz 5 07:01 sello en ese extenso pongamos que es usted vicesecretario de Estado de Defensa vale me pega mucho pues dentro Joel editado o usted escribió ese artículo en mil novecientos ochenta y seis y usted va pensar caramba es artículo sólo leyó mi madre yo lo que tengo que hacer esto sea usted tan en serio como usted se toma asimismo que ya sabe lo difícil que fue encontrar en Washington ajenos de que se tomen en serio sí

Voz 5 15:34 momento en el que apareció una gotera en tu casa y parece que no es culpa de tu vecina no kebab ni de la Comunidad y al final seguro que ni llaman al seguro ese ese es un momento legalizarse

Voz 6 15:46 desde diez euros al mes

Voz 5 15:48 el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos cien seis seis tres

Voz 21 15:54 bueno es vengo de Securitas directa a instalar la alarma

Voz 8 15:57 gracias por venir tan rápido no se preocupe ha sufrido algún robo un robo

Voz 5 16:00 se me metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses por fin oye podido recuperarla

Voz 21 16:04 pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no bueno

Voz 0202 16:07 la suceder

Voz 22 16:10 te has directo la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 23 16:22 hoy por hoy

Voz 5 16:23 con Toni Garrido la moda hablamos poco

Voz 1995 16:26 de de la moda yo lo te compras zapatos sino zapatillas de deporte ha cambiado el maletín o el bolso por la mochila boletines vida color pasas de que combina o que no lo busca arroba para tu hija la sección de niñas la moda ha dejado de ser eso que te dicen que tienes que llamar si alguien que nos puede decir que debemos tener en el armario es el hubo ella para mirar de frente a la boda esa religión para para otros la moda ahora la rigen es la comida muchos nueva forma religiones con la comida para otras es una maldición que decirlo bueno tenemos a quién sería capaz de renovar el uniforme de Wimbledon explicarle al mismísimo Papa porque llevar es cambiar y las la fase sol de aviador a Pedro Sánchez ha bajado la moda de los altares y las pasarelas porque con ella queremos conociera quiénes dan forma a nuestro estilo de vida nos guste o no nos gusta seamos conscientes e inconscientes Lola Carretero muy buenos días buenos días es un placer enorme ex con nosotros

Voz 1298 17:24 a mí me hace muchísima ilusión pues para aquí contando cosas a veces hermosas y a veces incluso terroríficas

Voz 1995 17:32 degradadas a contar hoy tiene ambas es una parte muy hermoso de una parte hermosísima hay una parte terrible fin a una parte de aberración lo que nos vas a contar en cualquier caso claro yo pensaba el otro día a los a los cuando alguien dice muchas cosas en Twitter lo que está haciendo es un kilo no somos conscientes de que la moda todo lo que todo lo que la rodea está en nuestro entorno nos gustan a nosotros

Voz 1298 17:55 es es el digamos que es un hilo de espiral que a veces nos entramos no sabemos dónde nos lleva a mí de la moda me gustó siempre ese círculo que no se cierra nunca que es cuando se crea una ropa cuando se vende cuando se distribuye cuando en los la ponemos cuando la de ese echamos de donde se crea es decir qué materias primas que se necesitan para conseguir algo bello presidido que la moda puede ser un bellísimo cuento a veces de terror pues vamos a

Voz 1995 18:25 el yo de cuál concretamente diremos ahí pues vamos a tirar de un hilo

Voz 1298 18:29 yo creo que es un hilo de esperanza y es un hilo de realidad absoluta hay una empresa española que ha hecho grandes trabajos de innovación por el medio ambiente que es eco Alf eh es una empresa totalmente la alternativa a la moda de uso de materias primas que todo lo que hace todas sus colecciones se hacen con materiales reciclados quiere decir todas todas llegan a un reciclaje más allá del que contaminamos mucho contamine hemos me Nos no no por ejemplo se hacen zapatillas con botellas de plástico hundidas en en el Mediterráneo un ejemplo se hacen eh trajes de plumilla ceros con algas pero no algas que vamos a extraer del mar que sería una barbaridad es del alga que devuelve el mar cuando ya no la utiliza lo en sus votos no los plumas que otra otra de las fibras que se usan de forma natural bueno el otro día fui fui a ver una de sus tiendas tiene dos en el mundo en Berlín y Madrid que son unos espacios íntegramente reciclables para ellos la ética dice que quieren compradores que sí que aprecie muchísimo la estética pero por favor no nos olvidemos de la ética cuando me dieron una bolsa de papel que me compré unas zapatillas dije no no esto no quiero papel por favor dice está hecho de polvo de piedra una preciosa bolsa hablaba pero no polvo de cualquier piedras sino de piedra que está no o obstaculizando caminos que hay que quitarla piedra que está consiguiendo un daño no que soporte una cantera es decir es una responsabilidad de moda que yo otro queda una esperanza para llevarnos a un buen hilo y ser conscientes de que nos ponemos cómo tal

Voz 1995 20:12 las de esperanza pero en este caso lo que tenemos es un buen ejemplo existe la forma sostenible de vestir obtendrán

Voz 1298 20:18 absolutamente os ha cuando compramos una camiseta creemos que hay materiales nobles como es el algodón la lana y bueno pues la pluma tenemos que darnos cuenta que el algodón es el cultivo que mayor consumo de agua hay en el mundo nada que nos comamos nada que ese cultive no hay no hay árbol vegetal que consuma para producirse más que el agua para que pensábamos ideas una camiseta de algodón de estas que podemos comprar pueden comprar en cualquier parte del mundo hoy el low cost buenos olvidemos que antes era como eh pues casi casi un capricho de países ricos y desarrollados no tenemos esas grandes cadenas en Londres en París en Estocolmo pero hoy el Clic llega a casi ciento ochenta países en el mundo por ejemplo Zara Inditex todo esto acaba comprando camisetas que son trescientos tres dos mil a tres mil litros de agua

Voz 0269 21:09 sólo para una sola camiseta silo

Voz 1298 21:11 olvidarnos ya que luego hay que lavarla bastante que es otro ciclo eh que también otro día hablaremos de

Voz 1995 21:18 que llevábamos tanto la ropa para que pienso yo tenía más de cinco camisetas debido a mis hijos y tienen quince treinta camiseta cara bueno quien está al frente de de Kohl porque detrás de todo esto hay un nombre

Voz 1298 21:30 a ello sido no hombre y hay un hay uno de esos emprendedores que visionarios de verdad visionarios que bueno que que te enamoras fieles Javier Goyeneche si le conocemos hace veinticinco años empezó cambiar los maletines formales por maletines completamente informales ya de fibra reciclada que creó eco Alf en dos mil nueve eh bueno hoy está en el mundo y se dedica a pescar residuos del fondo de los mares entre otros

Voz 1995 21:57 muchos caminos vamos a escucharle

Voz 24 21:59 sí con la vocación de crear una marca de moda que fuera realmente sostenible no nos pareció que lo más sostenible era no seguir utilizando recursos naturales del planeta y por lo tanto el reciclaje era una opción si éramos capaces de crear esa nueva generación de productos reciclados con la misma calidad el mismo diseño que los mejores productos no reciclados no sea la idea no era yo siempre digo no escoge el edredón viejo de la abuela paterna mochila sino que es transformar lo que otros llaman basura otra vez en polímero Emilo producto si no te cuento que reciclado por tanto demostrar que no hay que seguir cavando cae más profundo para sacar petróleo una que podemos transformar esos residuos en algo con valor

Voz 1995 22:41 es Castilla la propia palabra banco debido a la ética estética pero pero él dice que una sin la otra no deberíamos de aceptarla ni deberíamos aceptar una ética con productos feo somalí hecho sólo vasto son confortables pero que cuando pidamos todo se confort ese diseño y esa vanguardia La Vanguardia desde luego es avanzar por no consumir lo que cuesta tanto de hace tanto daño al planeta o sea que en el lo importante ahora claro también es darse cuenta conscientes de todo lo que compramos de todo lo que consumimos tenemos yo yo tengo mi armario más ropa Sevilla necesita nunca más necesitaría volver a comprar nada

Voz 1298 23:16 no tengo reparo mueva saber algo no es una frase que hay es mucho que dice hoy que bonito estoy tal complete luego me lo compré dice no si yo no necesito nada nadie compra ya nada en el mundo desarrollado porque lo necesite es un un putt un impulso corsé de consumo que no voy a ello al criticar sí pero sí que creo que tenemos que llegar a que sean conscientes de ese impulso de dónde viene a dónde nos lleva

Voz 1995 23:41 dice algo muy interés claro no no se trata ya sólo de qué planeta llegamos a dejar a nuestros hijos sino qué hijos vamos a dejar a este planeta

Voz 24 23:49 el algodón no porque la gente no es consciente no necesitan bueno sólo pasa una camiseta dos mil litros de agua para lavarla a lo largo de su vida otros dos minutos esas hay un documental de Isabel Coixet muy no que sobre el mar de Aral cosa triste no que al final cuenta no cuando los rusos decidieron desviar las algodón agua para las plantaciones de Kazajistán pues más oral en menos de dos años no es un desierto hoy en día no la prueba es que los chinos están sacando todas relaciones de China no las que lo en China donde están mandando esas plantaciones desgraciadamente a India África sitios donde necesitan el agua para vivir entonces no sólo no estamos llevando el agua para producir esas camisetas sino que estamos volviendo al agua al sistema lleno de idas y contamina o no con lo cual es un es dramático noto ya salía étnico textual News que para mí es la revista probablemente más informada no ese que se quemaba en Etiopía un bosque de cincuenta y ocho mil hectáreas con siete poblados dentro para hacer plantaciones de algodón orgánico

Voz 1298 24:49 perdona ya he dicho una cosa que me parece todavía algodón orgánico

Voz 1995 24:54 pese a Nico es que no creamos que el algodón

Voz 1298 24:56 cárnico viene de la nube y así el algodón orgánico hay que plantar y hay que

Voz 1995 25:02 esta iniciativa que lleva por nombre abstrae Clean de hoy son realmente se dedica a sacar el plástico del mar

Voz 1298 25:09 pues eh después de varias visitas a los mares y pensarlo y tal deciden y se ponen en contacto con las cofradías de pescadores eh Javier Goyeneche y su equipo deciden

Voz 1995 25:20 la gran basura está en el fondo del mar

Voz 1298 25:22 muy han visto con ese otro visionario que está haciendo la recogida de las grandes islas que ya se ha puesto en marcha entonces dice quién me saca esto ve que los pescadores aquí el Levante en Galicia cuando tiran las redes entre sus peces vienen botellas de plástico por restos de redes islas tiran las tiran al mar otra vez quién dijo que tras no les llegó a un acuerdo con ellos ahora mismo hay un hay nos lo cuenta tenemos la suerte de que hay el Levante están sacando con los peces residuos tremendos Jackson como casi cien toneladas que van a unos contenedores que COAG vuelve a reconvertirá en polímeros vuelve a hacer tejidos para hacer uso José

Voz 1995 26:05 más de tres mil pescadores en España colaboran con esa iniciativa vamos a hablar muy gravemente con Nacho Llorca que es presidente de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa

Voz 25 26:12 me he hecho muy buenos días hola buenos días

Voz 1995 26:16 en Caldas saludarte eh tú utilizas en tu trabajo ropa de Deco al porque ya sería cerrar el círculo situ sacar el plástico que va a la creación de polímeros para crear ropa que tú misma utiliza sería cerrar el círculo

Voz 26 26:28 qué bueno que cada vez que

Voz 25 26:32 qué hacemos es pues Javier conocer a traer un poco ropa verso y al nos nos hizo una Gorriti El Mundo y bueno me también utilizamos malamente

Voz 1995 26:45 Nacho que cogemos Nacho tú ves cuando tiras las redes y las sacas tú ves toda la porquería tú es todo lo que tiramos al mar cuéntanos describen os cuando sacas esa red que es exactamente lo que Best

Voz 26 26:58 pues mira cuando sacamos

Voz 25 27:01 pues desgraciadamente para bien poquito de todas la tarde nada de conserva de plástico eh los en fin ves va más o una una nevera Concert basura pintora

Voz 1995 27:22 innato Bahamas daba más la basura que encuentras cada día o va a menos

Voz 25 27:27 mira todo va un poco a tema es decir de nosotros cuando el recital zonas porque es de los que Hawking cola hay nada no entonces nosotros tienen más que quién del cuando él está en algún sitio cuando escucha trabajamos en la zona llega un momento que cada vez entregamos los gérmenes al menos menos menor hasta llegar un momento que prácticamente no cogemos todavía cuando cambiamos de Azcona ya podremos acoger

Voz 1298 27:55 bueno perfecto olvidaban hace unos esta nos estamos dando cuenta con lo que nos dice es que cuando trabajáis esa extracción no vuelve al mar esa zona se limpia sea que decir es posible tienes que ir a otra donde no has estado

Voz 6 28:08 que siga sacando es una larguísima

Voz 25 28:10 ya esa zona ese limpia pero claro cuando a Béjar tras la zona coger pero cuando vuelve la esa zona donde ya a descansar vuelve porque la basura desgraciadamente por las mareas tipo las corrientes por ponerle un sitio para otro no por los ir problema

Voz 1995 28:30 si no y hasta que no es conciencia el problema no se va a acabar pero en cualquier caso Nacho buen trabajo y gracias a los tres mil marineros que colaboran en este caso concretamente en Villajoyosa Nacho muchísimas gracias por atender es un abrazo

Voz 25 28:42 nada fue un abrazo todo el mundo indignada poco a la gente que bueno el limpio que sociedad saque de tiempo a la gente quiere concienciar porque realmente los más ocupado de que salud somos los pescadores y queremos desde aquí por favor que tengan poco a la gente conciencia con la basura hay que no llega al mar

Voz 1995 29:03 claro el mensaje en un abrazo muy grande me gusta mucho buena pesca dolida porque a veces miramos por el mundo el pleito accionó hay un señor que no estoy este snacks Alicante joya

Voz 1298 29:15 pues sí ahí te encuentras eso contenedores nevera en su cuán bueno es un vertedero más no es un vertedero y una de las lemas de Eco Alce porqué bombea porque no hay planeta B

Voz 1995 29:26 no hay Planeta vez sólo hay pero la carretera muchísimas el placer gracias por su parte un gustazo gracias

Voz 27 29:32 los eh

Voz 1995 35:06 Garrido llega un buen momento del que disfrutamos aquí todos los miércoles y aumento de encontrarnos con Baltasar y con María García Ana

Voz 40 35:14 una foto Baltasar

Voz 1995 35:15 María muy buenos días tuve una foto no es no es vuestra no hay queja sobre esta María sobre esta no puede dar ninguna queja fechó en sutil contrario me topo salen guapos en esta foto bueno dale a tener tenemos aquí la foto sepa explicar por quienes tengan por porque enseguida lo van a entender que la foto es una foto de estas semanas una foto reciente una foto tomada eh pues yo qué sé de dos a tres días

Voz 41 35:44 eh

Voz 1995 35:44 donde se ve al Rey Felipe VI con la cúpula judicial ayer ayer perdón exacto con la cúpula judicial a propósito de la inauguración del año judicial Éste es el sonido

Voz 6 35:55 queda abierto el año dos mil dieciocho

Voz 1995 35:59 cantar los tenéis la foto encima a veces en la foto extraña es una foto casi increíble que están todos los miembros de la Sala de Gobierno el Tribunal Supremo todos absolutamente todos nombres seis a la derecha del monarca que otros ciento eh a su izquierda y uno se pregunta cómo puede ser es mujeres representa el cincuenta y tres por ciento de la carrera judicial el sesenta y dos por ciento de los jueces menores de cincuenta años son mujeres y más de la mitad de los estudiantes de las estudiantes de de facto de ese derecho en este país son mujeres cómo es posible esta foto Baltasar es buena

Voz 0269 36:39 efectivamente eso demuestra que todavía no se ha producido la renovación verdadera dentro del perfil masculino de la judicatura es decir hay más mujeres que hombres jueces también en fiscales eh pero los puestos directivos la practica totalidad son hombres desde luego en el Tribunal Supremo todos son nombres porque esta es la Sala de Gobierno es decir prácticamente están eh salvo algunos magistrados que que la forman también sin tener esa responsabilidad de presidente de esa la presente el Supremo etcétera pero todos son hombres y las mujeres son muy pocas en el Tribunal Supremo

Voz 42 37:27 eh pues son

Voz 0269 37:30 eh que tres cuatro

Voz 42 37:33 los nueve diez

Voz 0269 37:35 en todas las salas las cinco salas y sobre todo hay algo que a mí me preocupa ya que creo que son

Voz 1995 37:43 problema acuciante para la judicatura España

Voz 0269 37:46 hola para quienes designan a quién debe dirigir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo es que ya toca que sea una mujer la que esté al frente del Consejo General del Poder Judicial que ahora mismo hay siete mujeres de los bien veinte miembros pero jamás en este país en toda la historia de España ha habido una presidenta del Tribunal Supremo el Consejo General del Poder Judicial creo después de todo lo vivido entonces mil dieciocho ya es tiempo de que se dé ese paso porque hasta ahora mucho hablar mucho hablar de igualdad de género

Voz 1995 38:27 pocos realizar eh hay que decir en honor a la justicia nunca mejor dicho que ahí en ese acto estaba la amistad y la fiscal general del Estado sobre las

Voz 0269 38:36 poder judicial de ella y la fiscal general no es poder judicial tampoco ayudó refiriendo al organismo más ancestral y más cerrado de todos los que hay en el sistema judicial que es El Tribunal Supremo Consejo General

Voz 1995 38:50 para Mario desde luego claro la instituciones misma en fin huele a cerrado pero tampoco ayuda en la vestimenta el entorno el con texto esto es una foto anacrónica es de ayer pero esta foto se igual que la de siempre

Voz 41 39:05 yo voy a empezar por lo positivo que es que estemos comentando la foto que la mayoría de los mortales esto le llame la atención con lo cual ya hemos avanzado le hemos avanzado que cuando vemos que no hay ninguna mujer ya no es haga por lo menos llevarnos las manos a la cabeza y debatir sobre ello la realidad la realidad es que esto ocurre en muchos estamentos hoy la realidad es que esto no es denota la dificultad que tienen las mujeres las trabas que realmente es una carrera de obstáculos poder llegar a puestos de eh de responsabilidad y aquellos donde lo consiguen eso bien porque es una empresa is se puede hacer de una manera su empresa familiar etcétera es una ministra que es una voluntad política pero donde existe o existen unas condiciones diferentes a la normalidad por lo general las mujeres tienen mucha dificultad de llegar a puestos buen Grama en gran manera por los sesgos machistas que existen en nuestra sociedad y por último el peligro el peligro de esto para la justicia es que si sumamos esto una justicia masculina izada en su cúpula a una falta de preparación en perspectiva de género que además en gran medida tienen que venir e marcada por el propio Consejo etcétera el peligro son sentencias que nunca entenderemos cómo son las sentencias de la marchaban mucha arbitrar

Voz 0269 40:28 pero ello cuando vio esta foto ayer lo primero que me vino a la a la memoria no fue ninguno trasfondo en España sino la foto del Gobierno del presidente temer en Brasil que nombró todo ministros hasta que le dijeron oiga oiga tal nombró una secretaria de este fin

Voz 1995 40:48 pues bien esas estamos bueno la semana pasada pusimos en marcha una iniciativa extraordinaria y ustedes queridos oyentes de la Cadena SER han respondido pues a su altura seis nueve nueve treinta once veintidós respondió de la mejor manera posible han compartido con estos testimonios en ese empeño que hemos pasado este año a través de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y Malloch a media de memorizar unos memoria de Se llama queremos que esos testimonios de una generación de españoles que han vivido las vicisitudes más extraordinarias que uno pueda imaginar creemos que es este Simoni es no desaparezca gracias antes empezaré gracias por lo que han compartido ya con nosotros pero esto esto se trata de hacer un mapa de de rellenar lo de buscar cada vez más esas voces esas palabras esos testimonios que nos llevan a época que nos hacen viajar a través de la memoria colectiva en unos segundos escuchamos algunos esos testimonios seis nueve nueve treinta once XXII Memorial Mateo

Voz 1995 47:13 vamos a conocer a nuestros oyentes una iniciativa fascinante liderada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y Maruca memorización una propuesta que trata de recuperar las vivencias y testimonios de toda una generación que está a punto de desaparecer son voces que necesitamos escuchar y por eso les pedimos a nuestros oyentes que grabas en esos mayores que grabas en esos momentos que capturan sus relatos de de esos pequeños pedazos de vida y les pedimos que nos lo enviarán nosotros enviarán a en audio de voz como pudieran vamos a al seis nueve nueve treinta once XXII nuestros oyentes María Baltasar lo han hecho es extraordinario ya sean ese extraordinario tres gracias

Voz 0269 47:52 echarlo sí sí sí porque además es una idea no aproximarnos y sobre todo aproximará a todos los gentes que estén ahora mismo escuchando a una realidad que muchas veces se olvida dejar margen realmente nos marcan los ha marcado y nos va a seguir

Voz 1995 48:11 y aprender Baltasar aprender seis que tenemos mucho que aprender no sabemos nada no tenemos ni idea nuestra vida ha sido relativamente sencilla más a otros menos pero ha sido muy fácil comparada con la de esa generación vamos a escuchar

Voz 41 48:24 es cuando enfermos nosotros en estos días

Voz 1995 48:29 vamos a escuchar a Rato de Pilar digas tiene ciento un años y nos habla de la dura vida de trabajar en el campo y como ella de los tiempos modernos

Voz 45 48:38 me llamo pelear Begues oscila Nancy el Leal no es de arriba tengo ciento un año después hacer mi vida después pues ha sido la habrá y inválido toda en yo a acoger así los animales puso a arar con muelle Si Ia va a coger patatas

Voz 1298 49:08 qué diferencia hay con la de ahora

Voz 45 49:11 ya lo sé porque no soy todo eso se de máquinas que ya han cambiado mucho

Voz 1995 49:18 yo

Voz 45 49:19 la niña

Voz 1995 49:22 ciento uno años tiene Pilar de gas no hace tanto tiempo eh y ha cambiado todo vamos a escuchar a Mercedes Félix desde Madrid lo lo que es vivir en una economía muy muy muy injusta el buque escuchado y en plenas hacia de consumismo

Voz 11 49:36 debería sonrojar cuarenta y nueve osea que se niña de la posguerra total soy de Madrid y de hecho a mi madre pasó la guerra en casa día lo justo mi madre compraba lo que lo más barato que haría lo de de temporada yo recuerdo de pequeña de haber ido al cine dos o tres veces me acuerdo con los compraban dan

Voz 46 50:00 también han y a mí por un jersey a cada uno

Voz 11 50:02 que cada año un año azul y otro rojo y luego también de acuerdo que los zapatos en grandes edad

Voz 4 50:12 pero no parece María

Voz 1995 50:17 Nuestros hijos Jassé el año con Bellón desde el año mil novecientos siete

Voz 4 50:22 la estación increíble cómo ha cambiado la vida sí porque desde luego hay

Voz 41 50:27 más en la época bueno todos los los con las contiendas tienen una época complicada Bruno nuestro país eh se acrecentó pues la realidad de una dictadura que oye cartillas de racionamiento que había dificultades no sólo económica sino incluso para poder percibir esos ingresos muchas familias que se quedaron fuera por una persecución e más bien de ideales que que estaban fuera del sistema o la posibilidad de ganar luego esos dineros porque además estaban marcados y entonces eso acrecentó toda la situación no

Voz 0269 51:01 yo tengo una imagen una anécdota en cuanto a los que se utiliza lo que se usa y lo que se abusa como hay que aprovechar mi abuela materna

Voz 6 51:13 ayer murió con ochenta y tantos años

Voz 0269 51:16 que cuando nos sentamos a la mesa tenía la costumbre de que eh las migajas de pan

Voz 1995 51:22 sí

Voz 0269 51:23 Alain con el dedo meñique en la sociedad así la si va juntando y luego nos decía que que hay que aprovechar todo nos comíamos las esas migajas bueno yo al día de hoy cuando inconscientemente estoy en una mesa empieza coronel adorna dice y empiezo hacer o con el dedo meñique las reúno todavía las es decir la idea que había de aprovechar absolutamente todo cuando teníamos obtenían bienes escasos no eso hoy día hay muchos países donde todavía existe hoy conocíamos el hecho de que ha aumentado el hombre cuando hay un proyecto de terminar en dos mil XXX de Naciones Unidas con el hambre y estamos en dos mil dieciocho y a no ha aumentado diecisiete millones más

Voz 1995 52:11 vamos a seguir escuchando versiones