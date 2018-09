Hoy por Hoy (12/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias José Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:10 las tras la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad por las irregularidades en su máster la primera sesión de control al Gobierno al nuevo periodo de sesiones del Congreso sea como

Voz 2 00:18 ha sido un auténtico debate sobre titulaciones en el éxito

Voz 1018 00:20 Darias bajo sospecha aunque el líder del PP no se siente cómodo precisamente en ese territorio por eso es más directo ha sido Albert Rivera líder de Ciudadanos que se salió del contenido de la pregunta que había registrado para el presidente de gobierno centrada en Cataluña para pedir a Pedro Sánchez que mostrara su tesis doctoral sobre diplomacia económica en la universidad privada Camilo José Cela de Madrid presidente

Voz 3 00:43 hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral yo Le pido que para disipar cualquier duda ajuste públicas su tesis en relación con mi tesis doctoral como el título de doctor de Economía lo que le tengo que decir es que de la tesis está publicada conforme a la legislación está colgada a se lo que pasa es que usted como en todas otras muchas cosas no se preparadas preguntas fruto

Voz 1018 01:09 qué tal a pasar de las palabras del presidente en Teseo que es la base de datos sobre tesis doctoral desde el año mil novecientos setenta y seis sólo se puede consultar la ficha pero no el contenido literal de la tesis de Pedro Sánchez el Gobierno a presentar una queja formal contra la presidenta de la Cámara contra Ana Pastor por la forma en que ha dirigido esa parte del debate Mar Ruiz si creen que debería haber cortado antes a Rivera y pedirle que se ciñen a la pregunta que tenía registrada por escrito que pesaba sobre Cataluña el caso es que Ana Pastor sí aludió al reglamento que establece que el orador sólo está obligado a contestar si quiere a la pregunta formulada por escrito no lo que se improvisa

Voz 4 01:43 en la tribuna les recuerdo a sus señorías que es de aplicación el artículo ochenta hice lo estoy recordando al presidente del Gobierno como lo recordaré a cualquiera de ustedes

Voz 1018 01:52 es fuentes próximas a Pastor niegan intencionalidad alguna así se lo han trasladado en privado al PSOE y recuerdan que es una práctica habitual que los diputados modifiquen sobre la marcha en tribuna esas preguntas para sacar a colación otras cuestiones de actualidad en este caso insisten el presidente ha decidido responder un asunto al que no o mención el líder del PP Pablo Casado que está pendiente de que el Supremo decida si imputa o no por los estudios de posgrado en la Universidad pública Rey Juan Carlos algo de lo que él intenta desmarcarse

Voz 5 02:20 ya llevo cinco meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto en mi caso yo sí hice todo la secretaría hogar de toda la documentación y además apenas diez horas después de conocer la información al respecto de ese curso el doctorado hasta sesenta compañeros periodistas pudieron revisar durante dos horas toda la documentación y todos los trabajos aportados para superar cuatro asignaturas declaraciones de casta

Voz 1018 02:45 en los pasillos de la Cámara pero en el PP ya hay dirigentes que fuera de micrófono consideran que la carrera política de su actual presidente está condicionada por la sospecha sobre su máster Güemes

Voz 1461 02:55 si los populares empiezan a ponerse nerviosos temen que el Supremo impute a casado y no reconocen que eso les haría mucho daño porque aunque el caso terminar archivando se ya estaría en juego su credibilidad además los dicen que el PP no se puede permitir que caiga su líder después de lo doloroso que fue perder el Gobierno y pasar por las primarias aunque piensan que si se le abre investigación eso será un lastre para él y para su formación que debe afrontar varias citas electorales de modo que mientras los de Casado lo defienden y piden tranquilidad algunos lo ven tándem todo tan negro que ya hay que nos habla de cómo se puede sustituir recordando los que no hace falta Congreso que bastaría con una junta directiva nacional

Voz 1018 03:28 sobre la ya ex ministra Carmen Montón en la SER hemos hablado con algunas profesoras de su curso quienes aseguran que recibieron instrucciones de la directora del Máster de Laura Nuño para impartir este curso a distancia a pesar de que se trataba de un máster presencial Laura Gutiérrez

Voz 6 03:42 la profesora confirma que Laura Nuño les pidió que subieran todos los materiales de clase la plataforma digital porque el posgrado también estaba impartiendo on line una irregularidad reconoce esta docente la Ser porque el máster no tenía autorización académica para que fuera distancia a un máster exclusivamente presencial según los registros oficiales de la red Juan Carlos es uno de los puntos que está investigando ahora mismo la inspección de esta universidad esta profesora que calificaba a sus alumnos con un trabajo y con prácticas en el aula asegura que no vio a la ex ministra montón por sus clases y que tampoco le entregó trabajo alguno para poder calificar las su asignatura es una de las que sufrió una modificación en el certificado de notas de la luna montón unas modificaciones que también investiga la universo

Voz 1018 04:22 hora doce y cuatro a la crisis política de Cataluña vuelva al Parlamento Europeo el eurodiputado del PP Esteban González Pons denuncia que algunos países comunitarios no quieren colaborar con la justicia española tras lo que ha definido como golpe de Estado de los independentistas el pasado año vamos en directo a Estrasburgo que el Pastor

Voz 0419 04:38 en literalmente si mientras unos cierran puertas a los refugiados otros abren puertas a los cuentes González Pons que sin desvelar si votará a favor o en contra de Orban exprés así el malestar de su partido con Alemania y Bélgica

Voz 7 04:51 en mi país España ha sufrido un intento de golpe de Estado hace un año pero el Tribunal Supremo español no tiene a su disposición a todos los que lo intentaron porque un tribunal regional de otro país le ha negado esa posibilidad no es España el único caso en el que la euroorden no funciona qué mensaje estamos pasando a los españoles

Voz 0419 05:11 a espera de la respuesta de Juncker de Cataluña hablado también el independentista Jordi Sully que ha invitado al presidente de la Comisión a visitar a los encarcelados como queja porque no hubiera ninguna referencia su problema

Voz 1018 05:23 en el discurso sobre derechos fundamentales necesidad tenemos noticia de última hora del ámbito empresarial Antonio Garmendia actual presidente de Cepyme se perfila como futuro presidente de la patronal CEOE en las elecciones previstas para el mes de noviembre Rafa Bernardo

Voz 1762 05:35 si en la reunión que están manteniendo en estos momentos ha fijado ya los comicios para el día veintiuno de noviembre parece claro que sólo concurrirá un candidato Antonio Garmendia actual vicepresidente de la lámpara de la gran patronal presidente de la de las Pequeñas y Medianas Empresas Cepyme que acaba de oficializar su candidatura en un clima de respaldo unánime según fuentes asistentes a esa reunión del resto de organizaciones patronales sectoriales y territoriales la vida también según estas fuentes un agradecimiento unánime al actual presidente Joan Rosell por sus ocho años de liderazgo y todavía con Laura Marcos y Carlos Cala el precio

Voz 1276 06:05 la electricidad subió casi un once por ciento en agosto y hoy estamos en un nuevo máximo interanual de la luz el megavatio por hora se paga setenta y cinco euros con treinta y nueve céntimos por la subida del precio del petróleo y el coste de contamina

Voz 1762 06:16 Estados se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto por la venta de cinco mil viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a fondos de inversión el Gobierno anuncia que su nueva Ley de Vivienda acabará con

Voz 1276 06:25 a fondos buitre el huracán Florence mantiene su fuerza con vientos de doscientos quince kilómetros por hora cuando está a punto de tocar la costa este de Estados Unidos se ha pedido la evacuación de un millón y medio de personas trampa ha dicho que repetirán un rescate tan exitoso como el del año pasado en Puerto Rico a pesar de que allí murieron tres mil personas

Voz 1018 06:42 pues Tony esto es algo de lo que tenemos por ahora

Voz 1995 06:44 luego te escuchamos muchísimas gracias seguimos doce y seis minutos una hora menos en Canarias

Voz 2 06:50 hoy por hoy hora doce

Voz 1 06:54 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 07:00 bueno hay que tener más Flow pero básicamente la frase era parece que tengo hay que ha de patrocinador secundario porque no me dejan de decir que salga del armario sin Flow esto lo dictó un rapero viene bueno con esta rima en octubre del año pasado el rapero arcano la lío gordito porque esa rima respondió Ikea se sintieron interpelados Le pidieron que apear a su catálogo Éste es el resultado

Voz 1860 07:26 para toda la gente de San Blas Alicante todos los que lo están poniendo arriba a ver que tenemos delante Guille es la portada yo soy una mesa sobre la mesa Arkan improvisa es una mesa ya ante tanta masa no medicina

Voz 1995 07:39 arcano se comprometió a rabiar el catálogo de Ikea que es la lectura más leída en el baño que por encima de los botes de gel el catálogo y que eso bueno se comprometió a capear el catálogo de Ikea si Ikea se comprometía a su vez a amueblar el centro educativo de San Blas en Alicante sencillo confesó arcano muy buenas encantado de saludarte ambos habéis cumplido vuestra palabra

Voz 8 08:10 exacto exacto exacto es una cosa que que empezó por una por una conversación en Twitter y yo la verdad es que me quedé me quedé muy sorprendido cuando aceptaron y la verdad es que muy contento de que esto haya sabes que haya salido adelante

Voz 1995 08:24 la ida se que se centro social está amueblado

Voz 8 08:29 no todavía no todavía no estamos estamos a la espera de que envíen los muebles por lo que me han contado ya mandado las bebidas si ya falta que que los envíos

Voz 1995 08:40 vale una pregunta lo mueble van montados no porque no no claro que sí que debe ser en hablando con un centro social tal pero te has has contratado el montaje

Voz 8 08:56 oye pues otra pregunta es muy interesante yo espero que vaya un montón de sino que los creadores montar somos nosotros

Voz 1995 09:03 vale bueno la historia es tan sencilla como hoy hace una rima alguien el que el que lo lo lo le empiezan a hablar por Twitter y el compromiso es yo ratio el catálogo sitúa muelas ese páginas digo yo no hombre

Voz 8 09:21 claro claro a mí me hicieron en el catálogo el Kun abre Gloria verlo que te oye saliendo ha ido arrimando sí sí pero no pero no

Voz 1995 09:30 los más que deben estar muy contentos los siguientes ya conocen arcano fue campeón de la batalla de gallos internacional dos mil quince ha sido dos veces campeón nacional arrimado durante veinticuatro horas seguidas en la Puerta del Sol pero claro enfrentarte la estantería Billy perfecto pero enfrentarte a los nombres del catálogo de Ikea el sopor lab eh

Voz 9 09:52 el si se me trae a la idiomas los vikingos que nacieron en las antiguas acaban en el catálogo de Ikea por ejemplo arcano ahí una silla para sala de juntas

Voz 1995 10:04 la Faja Albert pero sí van a ver dónde está aquí vale eso de lo que decía eso rima con algo Cano

Voz 8 10:18 está está muy complicado está muy complicado la verdad ir hecho en el vídeo Tenerife eso me como un intento lanzarme a arrimar algunas algunas de las palabras raras que hay ahí en sueco algunas acaban teniendo su rima otra simplemente acababan en auténtico desastre pero bueno lo importante de lo del frío el reto y como hemos podido sacar algo bonito

Voz 1995 10:39 lo más fácil es una fase en la silla estado con Kerry más cercanos

Voz 10 10:49 con qué rima con señoritas Rotten Meyer no se puede arrimar eso pareciera que todo

Voz 1995 10:59 el día que Twitter y otras redes sociales estaciones pozos profundos de basura donde la gente se vuelca pero en ocasiones como ésta en ocasiones la gente buena dame Emilio esta leyendo las páginas todo se quedaba como hueso Miranda la intentando también el guión las páginas de educación sacarlo Twitter sirve para cosas buenas vistas una una una una buena demostración

Voz 8 11:23 sí sí sí sí sí al final hace que estemos conectados que se puedan producir conversaciones y además conversaciones salen en público delante delante de todo el mundo de un modo que antes no se podían dar aquí en cierto modo sí que sirve para llegar a este a este tipo de resultados y la verdad es que dejó la genial

Voz 1995 11:43 pues enhorabuena enhorabuena también a los responsables de esta compañía que en estado muy rápido si han entendido que una oportunidad para hacer el bien y eso siempre nos va a alegrar arcano un abrazo muy grande amigo

Voz 8 11:53 no Canela un abrazo gigante gracias por todos los días

Voz 1860 11:57 y enhorabuena me alegro diez euros la funda de cojín gratis la funda Paul cerebro eso es lo que tengo que cambiar de hogar cambia tu vida yo lo que quiero cambiar es todo estamos pida armarios de pariente dos puertas me encanta chaval porque te el armario amigos donde me quieren sacar prefieren definir de manera Ice Búrdalo pero sí lo juzgarlo ya lo tengo fuera el problema es que queremos calmar los ánimos al revés

Voz 2 12:21 liga Liga deja la instalación de bombona en las mejores manos las de los técnicos del Servicio Oficial de gas butano y propano de Repsol porque además de realizar con profesionalidad la revisión obligatoria por ley con Repsol dispondrá de un seguro con una amplia cobertura y el servicio de atención de averías veinticuatro horas trescientos sesenta y cinco días al año solicita ya tu revisión en el novecientos uno

Voz 1 12:46 cien cien

Voz 2 12:53 Bonet con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 1 13:07 ahora queda polemista y ahí está la política pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 1860 13:14 otros primer derechos de autor cronista restos o sea

Voz 1 13:19 bueno pues así comenzábamos este once de septiembre con la resaca del día así de una madrugada muy buenas vigilan

Voz 1018 13:27 vamos a buscar otro otro reverso de la moneda

Voz 1 13:30 es decir él es más que es una persona queda claro Isaías Lafuente de mucho Byrne si La Ventana con Carles Francino

Voz 1860 13:51 hablar un Andreu y Berto de David Bustamante nadie sabe nada que tienen en común

Voz 1 13:56 los cacahuetes las palomitas y las calabazas enfermas en los últimos audios del programa todas las respuestas

Voz 2 14:02 las fieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 12 14:13 ella me miré yo

Voz 13 14:15 lo de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas que emisora de radio escucha usted

Voz 10 14:21 el arena Cadena Ser muy bien porqué porque yo pregunto por qué no no no me me ha de dar una respuesta de señora y yo tengo que rellenar la casilla

Voz 14 14:34 no hay respuesta deriva aumente cuadriculada corazón tiene el corazón tiene razón es que

Voz 15 14:40 que venga con los chavales por qué te gusta que te gusta

Voz 0419 14:58 querida clientela de Velvet colección Nos es grato comunicarles que las Galerías Velvet estarán inaugurando su nueva temporada de otoño el próximo catorce de septiembre toda la temporada completa para los clientes más fieles con más novedades que nunca en nuestras pantallas de Movistar Plus disponible sólo Movistar si piensas

Voz 1 15:17 es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro a dialogar siga escuchando

Voz 17 15:22 vulgar un coche moto vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 18 15:37 la actriz sevillana tunecina estás en casa

Voz 0419 15:39 no por el que este fin de semana una mientras

Voz 18 15:42 a robar en varias casas de la urbanización Miera para avisar de

Voz 19 15:44 ah

Voz 0419 15:45 ah vale gracias pero en mi caso no han entrado porque yo tengo alarma no han avisado me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 1 15:51 protege lo que más importa Securitas

Voz 20 15:53 de la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula line en Securitas Direct punto es

Voz 1 16:02 te gustaría dejar en herencia un futuro mejor para miles de niñas y niños el jueves trece de septiembre en la SER que vamos a tener muchas razones para su Marte al testamento solidario de Unicef y que tu legado se transforme en vacunas medicinas de Educació he mostrado que piensa informante en testamento Unicef punto estamentos Solidario Unicef vidas que dan vida encajes

Voz 0867 16:26 el cuerpo entonces queremos celebrar la estén que un etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles por eso hasta el doce de septiembre tienes el filete primera de vacuno por seis euros con noventa el kilo y la lubina acción entre cuatrocientos y seiscientos gramos a cinco euros con Carrefour patrocinador principal de la Vuelta

Voz 21 16:44 sí que el destino que tiene que elegir el ganador de la primitiva otro bebes y lo elegí el jueves pasado deja dormir ya pero no jugó la señora Fecsa ovejas de Zamora quiere alguien bajito que siempre he visto un traje azul maravilloso que quiera cambiar de trabajo porque no pese más con su jefe no quiero que partiría duro trabajo tenía que intenta

Voz 22 17:05 Carlos el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera por solo un euro puedes ganar el pote de treinta millones de euros de la primitiva no te la juegues

Voz 1 17:13 hala

Voz 1995 17:18 hoy por hoy ya mi pregunta yo no sé si te dejan meter una barrica en el en el abeto yo que se llama pregunta pregunta como el día que que te dio por contra una parada de Toledo luego no podía subir al tren pues esto es lo mismo llama a los de Renzi pregunta vale me me parece raro que te dejen entrar con una barrica eje estamos el viernes en el castillo de Peñafiel vamos a hablar con la gente de de Ribera del Duero un sitio maravilloso dice luego que si te deja entrar una barrica sus setenta litros haciendo eso es una barbaridad consumo propio para la Guardia Civil el señor consumo propio la barrica en el tren final nada no vamos ya saben algunas preguntas quién está más hundido anoche Carmen Montón nuevo Pablo el momento de que Soraya dé un paso al frente diga oye que me quedo un ratito más por si acaso a partir de ahora el currículum político seguirá la máxima de menos es más visto lo visto anoche que es más peligroso un máster con la selección española de Luis Enrique ella Coreas dos partidos fantástico a Carmen Martínez Bordiú señor esta las revistas la unidad de Blanco se ha debido pagar los impuestos como a su abuelo respetar los derechos humanos los directivos de un instituto de Pontevedra cargaron al centro donde trabajan diecisiete mil seiscientos setenta y dos ceros nun euros en un viaje a París pero el viaje de fin de curso verá Mallorca con las alumnas define el libro del periodista Bob Woodward en el que se asegura que recomendaba un acosador negar los abusos a mujeres como una broma entonces el presidente por un libro de terror no podría ser una broma cuando Trump se define a sí mismo como un gen

Voz 1 18:59 CIU

Voz 1995 19:01 la mitad mitad la mitad batirá barrica Easy

Voz 1 19:05 a ver Maika sesenta cuarenta y ya está pero al resto

Voz 1995 19:13 en los amos volvemos el pero no mañana que el próximo mañana a las seis de la mañana en Hoy por hoy hasta entonces