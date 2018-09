Hoy por Hoy (13/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias saludos qué tal está muy buenos días comienza el jueves trece de septiembre y comienza con el máster instalado en la vida política española con intenciones de quedarse vamos enseguida a echar con el que Txapote han desde ayer todos los políticos pero antes la que será probablemente la noticia del día el Congreso de los Diputados vota hoy y a priori al menos hay mayoría era para convalidar el real decreto que abre la puerta sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos

Voz 1 00:52 el Gobierno está firmemente determinado a exhumar los restos de Franco y para ello ha puesto todos los procedimientos que ustedes conocen no puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático erigido para un dictador se vota desde hace días

Voz 1727 01:08 después de este momento del momento en el que la ministra portavoz Isabel Celaá lo anunciaba al término del Consejo de Ministros tras los aspavientos iniciales de Casado y Rivera no se espera hoy que nadie vote en contra de PP y Ciudadanos se van a abstener porque no se pueden permitir políticamente a estas alturas un gesto que se interprete a favor del dictador John que el decreto se convalidó hoy la salida no va a ser inmediata otro Consejo de Ministros tiene que ordenar la exhumación se abrirá un plazo de alegaciones y una vez solventadas España quizá va a resolver uno de los flecos que la transición dejó colgando y sobre la guerra de los másteres en la SER les estamos ofreciendo los testimonios que avalan la sospecha inicial la sospecha judicial sobre el máster de Pablo Casado en la Rey Juan Carlos son las declaraciones ante la jueza de los compañeros del ahora presidente del PP dicen esto recuerda el avanzando Casado

Voz 3 02:08 la gente no no unos recuerdos absoluto el señor Pablo Casado yo no recuerdo a Pablo Casado de alguna manera

Voz 1727 02:14 son los alumnos que si cursaron el máster como cualquier alumno anónimo de forma presencial yendo allí a la universidad los testimonios dejan claro que había dos tipos de estudiantes los que tenían asistencia obligatoria los que como Pablo Casado podían faltar y cursarlo a distancia y mientras en el PP Javier Alonso buenos días en el PP aprovechan las dudas que sembró ayer sin pruebas Albert Rivera sobre la tesis doctoral del presidente Sánchez

Voz 0858 02:46 Fuentes populares reconocen que no se pueden permitir la caída de casado tras las traumáticas primarias por las que acababa de pasar el partido así que han pasado a la ofensiva Dolors Montserrat portavoz parlamentario del P

Voz 1450 02:56 pero los problemas los tiene el Partido Socialista

Voz 4 02:59 es que quien tiene que dar explicaciones desde el Partido Socialista y Pedro Sánchez veremos si realmente es pública o no la tesis de Pedro Sánchez que desparpajo no

Voz 1727 03:07 la tesis de Sánchez está depositada en la Universidad Camilo José Cela se puede consultar el contenido aunque no fotocopiar ayer de hecho había cola de periodistas en la biblioteca de ese centro privado los periodistas sin embargo siguen sin poder consultar los trabajos con los que Casado asegura que aprobó las cuatro únicas asignaturas con las que consiguió el master las otras dieciocho Se las convalidado la explicación que sí tiene pendiente sin embargo el Gobierno es la de las armas a Arabia Saudí

Voz 0858 03:39 el Ministerio de Defensa ni confirma ni desmiente la información que ha publicado el Periódico de Catalunya eso de que finalmente las bombas sí que van a ir al país árabe El País el diario El País aporta esta mañana un detalle más es Moncloa quién ha forzado esa rectificación del Ministerio de Defensa anoche su titular la titular de Defensa Margarita Robles

Voz 5 03:56 señora señora ministra queda como está el verde perdía alguien tener tenga tenga una cena sin pero bueno

Voz 0858 04:04 sí así como escuchan las preguntas de la Cadena SER

Voz 1727 04:06 finalmente la Eurocámara ha aprobado iniciar el camino para sancionar a Hungría por su deriva autoritaria llamativa muy llamativa la actitud de los europarlamentarios del PP español fueron pocos los que respaldaron a Viktor Orbán por ausencia abstención o voto en contra de la sanción sí lo hicieron los del PP de España que Esteban González Pons

Voz 3 04:37 a qué otro país Zlatan siendo este tipo de iniciativas en nuestra opinión

Voz 1727 04:42 acorralado por los escándalos de abusos sexuales el Papa convoca una reunión extraordinaria con todos los jefes de la Iglesia católica

Voz 0858 04:49 va a ser en febrero y en un clima de lucha interna entre distintas facciones de la jerarquía católica un informe de la Iglesia alemana ha puesto cifras a allí a los abusos acreditado más de tres mil seiscientos casos desde mil novecientos cuarenta

Voz 1727 05:01 sí aquí en España Willy Toledo a pasar hoy a disposición judicial ha pasado la noche en el calabozo lo detuvieron ayer por no presentarse ante el juez investigado por escribir en Facebook Me cago en Dios

Voz 0858 05:12 el compañeros suyos han hecho vigilia esta noche en un teatro de Madrid entre ellos el también actor Pepe Viyuela todavía son light propósitos

Voz 6 05:20 el yo creo que el trabajo diario tenemos que seguir manteniendo pues la lucha constante contra este tipo de de locura sigue despropósitos pero yo creo que no hay que perder tampoco ni la alegría ni la esperanza ni convertir esto en en en en algo triste

Voz 1727 05:41 y en los deportes la Vuelta Ciclista a dar hoy un respiro a los corredores españoles después de dos etapas movidas

Voz 1161 05:48 si bien movidas la crono del martes y la de ayer en el Balcón de Bizkaia que han modificado la clasificación en beneficio de doce españoles precisamente de Alejandro Valverde que segundo XXV segundo de Simon jets y han subido a Enric más a la tercera plaza al minuto veintidós segundos han sepultado eso sí a Nairo Quintana hasta la sexta hasta más allá de dos minutos hoy etapa dieciocho última oportunidad para los sprinters salvo la que terminará el domingo en Madrid la de hoy llana a ciento ochenta y seis kilómetros final en Lleida

Voz 0978 06:16 pero buenos chicos el tiempo Jordi Carbó

Voz 1727 06:18 buenos días buenos días hoy también tendremos Torné

Voz 0978 06:21 estas pero serán mucho más aisladas que las últimas jornadas va hacer sol gran parte del día en todo el país con temperaturas más altas han subido un poco las mínimas pero sigue haciendo fresco en la mitad norte las máximas también serán un poco más altas que ayer alrededor de los treinta grados en todo el interior cerca de esta cota en el Cantábrico donde hará más sol que ayer máximas que pasarán con facilidad de los treinta en el Guadalquivir el Tajo Guadiana el Ebro durante la tarde tormentas en Baleares también alguna durante la mañana pero sobre todo durante la tarde también en el interior de Andalucía Murcia y la provincia de África

Voz 1727 07:18 mañana queremos detenernos en un asunto que tan bien se trató ayer en la sesión de control al Gobierno y que no

Voz 3 07:25 no es el máster en los últimos cinco años el precio del alquiler en España ha aumentado casi un diecinueve por ciento en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona los aumentos en el precio del alquiler son preocupantes treinta y ocho por ciento en Madrid cuarenta y ocho por ciento en Barcelona el precio medio del alquiler en España sólo en el primer semestre de este año de dos mil dieciocho ha aumentado de cómo intervenir en el precio del alquiler es

Voz 1727 07:50 lo que nos preguntamos hoy a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias Mario de la Fuente buenos días

Voz 0456 07:55 buenos días Pepa vamos a repasar todos los datos con la jefa de Economía con Nieves Goicoechea nos acompaña el portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona una experta en vivienda de Analistas Financieros Internacionales y nuestros tertulianos Esther Palomera José María Calleja y Enric Juliana buenos días a todos con este tema de la estadounidense elepé Laura perro Lipsky Girls Gone Wild Las chicas se vuelven salvaje se titula y me viene hoy al pelo no sólo porque vamos a recibir al final del programa a las chicas de las era Celia Montalbán llamaría guerra para ponerle el acento feminista las noticias del día no solo sino porque también nos complace anunciarles otra incorporación más la de la filósofa Adela Cortina a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido reflexiona con ella sobre el pudor y una hora después vamos a hablarles de un oficio muy bonito que quién lo ejerce lo resumía ayer así llegar y salir es Javier Bardem hablando mal de llegará al plato meterse en el personaje y salir de él es nuestro plato fuerte de esta mañana entrevistamos a Bardem Eduard Fernández por el estreno de la nueva película de Asghar Farhadi todos lo saben que este viernes llega a los cines de la que hoy Pepa Blanes Nos hace un adelanto

Voz 1727 09:32 ayer escuchábamos a los estudiantes de la Rey Juan Carlos preocupados angustiados casi pidiendo responsabilidades por los casos del máster bueno hoy pueden seguir reflexionando ellos y todos ustedes sobre esta batalla de títulos formativos el máster de Casado el contra ataque de Ribera contra Pedro Sánchez

Voz 0456 09:53 en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta en whatsapp en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

y además a todos los estudiantes que estén compartiendo alquilando pisos en este momento que empieza el curso o a sus familiares o a ustedes aunque los han estudiantes que viven de alquiler queremos saber cuánto pagan si les han subido

Voz 0456 10:13 sí todavía hay alguno buscando porque el mercado está complicado como saben historias de alquileres en el nueve un cinco de estos dieciséis sesenta y en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 9 10:28 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias Javier Si bien esta mañana Hoy por hoy se quedan con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica como Jordi Fábrega en la producción

Voz 10 10:40 venga que ya no queda nada diez metros

Voz 7 10:42 así llegamos a la espera deja que esto aquel móvil menos hacemos

Voz 1727 10:46 una foto este septiembre la tecnología se muere

Voz 12 11:02 ah gracias por venir tan rápido no se preocupe ha sufrido algún robo un robo no

Voz 13 11:05 me metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses porcino y he podido recuperar

Voz 15 11:34 en lo que respecta absoluta tranquilidad pero por otra parte también un poco de pena de que con la que está cayendo en España que estemos hablando de que si un párrafo de una ministra o que si mi cursos de doctorado hace diez años que es la tesis de Sánchez es pública unos pública creo que España no está pastar corrigiendo exámenes

Voz 0858 11:55 es Pablo Casado anoche entrada televisión la dimisión de Carmen Montón por plagiar su trabajo fin de máster que ha dejado a él en una posición muy complicada nadie ha podido comprobar el contenido de los trabajos de su máster y su caso ya saben está bajo la lupa de la justicia Casado está pendiente de lo que pueda decidir el Tribunal Supremo porque les hacía dorado en el PP existe un temor real a que termine imputado su caso como decimos lo va a haber el Supremo pero la causa que afecta a los no aforados sigue avanzando en la justicia ordinaria la Ser de hecho ha tenido acceso a las declaraciones de los compañeros de master de Casado Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 12:32 hola buenos días esos testimonios decíamos

Voz 0858 12:35 avalan las sospechas de los investigadores que creen que algunos de los alumnos se beneficiaron de un trato de favor desde la dirección de

Voz 1450 12:42 hasta si vive en el grupo de alumnos did donde la jueza

Voz 1275 12:45 incluye Pablo Casado las condiciones eran más ventajosas no era obligatorio ir a clase es hora de que cursar cuatro asignaturas se despachaba directamente con Álvarez Conde lo contaban a la jueza las alumnas imputadas Alicia Alida Mas María Mateo Feito Dolores canciones

Voz 3 12:58 pero realmente nosotros usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificadas de aclararse encontraba

Voz 16 13:06 eso nada no subía al al despacho

Voz 17 13:08 a pesar Álvarez Condé despachaba con él e me resolvía dudas corregimos hizo Sandra y en algún caso se lo entregué en mano al profesor

Voz 1275 13:18 Álvarez pongo un trato VIP que no tuvieron los alumnos que no estaban entre los predilectos

Voz 16 13:22 yo fui a todas las clases vuelvo un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos falta era una clase posa supuso un esfuerzo

Voz 1450 13:28 la mayoría de el profesorado nos indicaban que era importante la participación y las prácticas que realizamos en claro como apuntes yacían practicas en clase los que iban

Voz 3 13:39 el recuerdo está aguantando casado clase no firman no recuerdo en absoluto al señor Pablo Casado

Voz 1275 13:45 bueno eran alumnos Víctor Conde les obligó a preparar la defensa del trabajo final María nada

Voz 3 13:51 Juan Ramón Elvira que eran los habituales que estábamos en clase todos coincidimos el día veintinueve de junio a las cinco y media de la tarde

Voz 16 13:59 asistimos luego es en los dijo es que el tribunal no se eximía de la obligación de sentir

Voz 1450 14:03 por del master los citó por mil uno a uno el grupo VIP se libra también de hasta gracias Laura adiós del descontrol esto descontrol y los motores de la Universidad Rey Juan Carlos va a llegar finalmente al cómo

Voz 0858 14:13 por eso Unidos Podemos va a registrar hoy mismo una petición en la Cámara para abrir una comisión de investigación desde ese mismo grupo Izquierda Unida quiere que comparezcan en el Congreso el actual rector de la Universidad Javier Ramos también su predecesor Pedro González Trevijano que dirigía la institución cuando se produjeron estas supuestas irregularidades que ahora además es magistrado del Tribunal Constitucional Mar Ruiz

Voz 1441 14:36 si Izquierda Unida quiere que ambos acudan a la Comisión de Ciencia y universidades del Congreso para dar cuenta de los controles sobre el funcionamiento de los másteres en la Rey Juan Carlos y en concreto sobre cómo fueron posibles las irregularidades en la gestión del Instituto de Derecho público que hasta el momento ha provocado las dimisiones de Cristina Cifuentes y Carmen Montón además de salpicar al presidente del PP Pablo Casado pendiente de una decisión del Supremo Se da la circunstancia de que el citado instituto se creó cuando estaba al frente del Rectorado de la Universidad Pedro González Trevijano actual magistrado del Tribunal Constitucional Izquierda Unida quiere que aclare cuál fue su papel en la creación del citado instituto

Voz 2 15:14 la Cadena SER Hoy por

Voz 18 15:16 hoy para disipar cualquier duda ajuste pública su tesis acabemos con la sospecha acabemos con la duda razonable porque si estamos en el caso Cifuentes el caso Moltó en el caso casado no puede haber un caso Press

Voz 10 15:27 Fuentes del Gobierno lo que les tengo que decir es que la tesis está ubicada conforme a la legislación está colgada entes se usted se ha convertido

Voz 0858 15:45 y hasta ahí pudimos escuchar porque desde la presidencia del Congreso le cortaron el micro al presidente del Gobierno que había agotado su tiempo hay un titular en la prensa de esta mañana que refleja a la perfección la situación que hemos vivido en las últimas horas es el de El Periódico de Cataluña que dice textualmente el CSD montón desata la guerra de los másteres el primero en disparar lo hemos escuchado fue Albert Rivera que utilizó la sesión de control al Gobierno para sembrar dudas en torno a la tesis doctoral de Pedro Sánchez que sabemos de esa tesis de Sánchez está oculta como dice Rivera Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 16:17 buenos días Sánchez dice que la tesis está publicada conforme a la legislación y que está colgada en Teseo que es la plataforma digital del Ministerio de Educación pero esto no es del todo correcto la tesis efectivamente se puede consultar en persona en papel en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela allí se pueden tomar apuntes a manos aunque no se puede fotocopiar ni sacar fotografías pero donde no se puede consultar en la web en Teseo la legislación actual obliga a las universidades a publicar todas las tesis doctorales en formato electrónico abierto a todo el mundo pero a él al presidente no le afectaría esa legislación porque cuando se matriculó en el doctorado en dos mil nueve dos mil diez todavía no

Voz 1727 16:53 está en vigor gracias Carolina se lo contábamos

Voz 0858 16:56 dada el Congreso esta mañana hoy a este jueves el pleno va a convalidar el real decreto que va a abrir la puerta a exhumar los restos de Franco y sacarlos fuera del Valle de los Caídos finalmente hay otras tanto ruido parece que ningún diputado va a votar en contra Carlos Sevilla buenos días

Voz 19 17:11 buenos días el decreto saldrá adelante sin ningún voto en contra pero con la abstención del Partido Popular y de ciudadanos ambos partidos han existido desde que se abrió el debate en que el traslado de los restos del dictador reabre heridas del pasado y desvía la atención sobre temas más importantes además reprochan al Gobierno que lo haga por la vía de urgencia mediante un decreto ley los populares abstendrán hoy igual que Luis dieron el año pasado cuando el PSOE presentó una proposición no de ley en el Congreso pidiendo al Gobierno de Rajoy la exhumación de Franco no es el caso de ciudadanos que entonces sí votó a favor de la iniciativa y ahora cambia de postura los grupos que apoyaron la moción de censura que dio la presidencia Sánchez ya han anunciado su voto favorable en las negociaciones el Gobierno se ha comprometido con Esquerra y el PDeCAT a tramitar la norma como proyecto de ley lo que abre la posibilidad de introducir más cambios en la Ley de Memoria Histórica a través de enmiendas entre esos cambios la anulación de los juicios del franquismo el Consejo de Ministros aprobó el decreto el mes pasado el Gobierno prevé que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos a finales de año local

Voz 0858 18:07 va a someterse hoy al final la votaciones la moción que habían pactado el PDeCAT y el PSOE instando al diálogo entre el Gobierno catalán y el español dentro de la ley la iniciativa había salido de las filas del grupo catalán llamada abrir una negociación que permitiera a los catalanes determinar su futuro un texto que negoció con los socialistas y al que acordar una añadir una frase más que ese diálogo se produjera dentro del marco legal vía

Voz 1450 18:30 frente al final la dirección del PDeCAT desde

Voz 0858 18:33 Barcelona ha dado orden de retirar la moción que ha pasado Frederic Vincent bon día

Voz 19 18:37 la explicación oficial del PDeCAT su decepción con el PSOE porque ayer mismo en el Senado votaron a favor de impedir un referéndum de autodeterminación es lo que decía Míriam Nogueras que es la vicepresidenta del partido

Voz 20 18:47 el SOE para nosotros hoy ha jugado con el diálogo nosotros el diálogo nos lo tomamos muy en serio y no sólo creemos que no abren vías para el diálogo sino que las están cerrando

Voz 19 18:58 esta esa explicación oficial sin embargo el anuncio del PDeCAT de retirar la moción se conoció horas después de saberse que Esquerra Republicana no la iba a apoyar fuentes del partido fuentes del PDeCAT apuntan a la que no se lo explican porque aseguran que tenía el tema ha hablado con los republicanos alguna de estas fuentes incluso acusan a Esquerra de tacón

Voz 0858 19:14 dieciséis gracias Freddie hasta ahora el Ministerio de Defensa no ha aclarado aún ciudades bloqueado o no la venta de cuatrocientos bombas de precisión a Arabia Saudi El Periódico de Catalunya asegura que sigue el país dice que el Ejecutivo ha obligado a Defensa a rectificar la decisión de sus P

Voz 1450 19:29 tras la entrega de ese armamento Mariela Rubio buenos días buenos días defensa guarda por el momento un estricto silencio sobre la decisión

Voz 5 19:35 señora ministra como está más avanzado el luz verde a veintiuno tengo tengo una cena bueno pero

Voz 3 19:52 ha sido realiza sólo si puede conseguir más

Voz 1450 19:56 a esa pregunta por favor así eludía responder a preguntas de la Cadena Ser la ministra Robles en un acto que figuraba en la agenda oficial del Ministerio No obstante fuentes diplomáticas confirmaban a esta emisora la información que ayer avanzaba el periódico de Cataluña que España enviará finalmente cuatrocientos bombas de precisión a Arabia Saudí a pesar de que inicialmente Margarita Robles había decidido paralizar el envío prisión en oro

Voz 21 20:20 me excepción si haría que el Gobierno español fuese el potencial

Voz 1450 20:26 cómplice de la provisión de que porque

Voz 21 20:29 estas mismas armas se han utilizado en decenas de crímenes

Voz 1450 20:32 los hablabas y Alberto Estévez de la campaña Armas Bajo Control que integran Amnistía Internacional Fundi Pau Greenpeace Oxfam por su parte el ministerio de Exteriores y La Moncloa Campillos oficialmente guarda silencio son las seis y veinte las cinco y veinte en Canarias Ab3 votado tú

Voz 22 20:49 sobre el voto el Moto X

Voz 1450 20:51 eso

Voz 0858 20:57 el Parlamento Europeo ya lo escuchará ha propuesto a los gobiernos de la Unión que retiren Aller de cultivo del húngaro Viktor Orbán sus derechos de voto en las decisiones comunitarias ha salido adelante con el apoyo de cuatrocientos cuarenta y ocho eurodiputados pero no con el de los representantes del PP español hubo orden de abstenerse tres de ellos incluso llegaron a respaldar al primer ministro húngaro corresponsal comunitaria la Pastor

Voz 0738 21:19 parecía imposible hace muy pocos meses pero el PP ha optado por votar contra Urban pidiendo un cambio aunque el gesto abra una difícil una muy difícil división interna

Voz 0456 21:30 me preocupan muchas cosas evidentemente de Orban pero como también me preocupan otras muchas de otros que no se plantea aquí en el Parlamento y eso es lo que me hace revelar

Voz 0738 21:38 Gabriel Mato él votó contra la apertura de este expediente cuyo futuro depende directamente de lo que digan ahora los jefes de Gobierno

Voz 0858 21:48 nuevo informe sobre el alcance de los abusos en el seno de la Iglesia católica este lo han hecho los propios obispos alemanes que reconocen que allí en Alemania se produjeron al menos tres mil seiscientos casos desde mil novecientos cuarenta y seis el Papa ha convocado a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo a una reunión en el Vaticano para abordar la respuesta que deben dar a todos estos escándalos va a ser en febrero corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 22:11 ante la gravedad de los abusos sexuales de una minoría de religiosos desvelados en los últimos meses de las acusaciones de condescendencia del Papa expresadas por el ex nuncio en Estados Unidos el arzobispo villano apoyado por muchos cardenales conservadores principalmente de Norteamérica Francisco no tenía otra opción llamar a capítulo las conferencias episcopales de todo el mundo la primera la de Estados Unidos hoy mismo las demás en febrero próximo todos en el Vaticano además el Papa se reunirá con los obispos en el curso del Sínodo en Roma la primera quincena de octubre en que el grande acusatoria en estos tiempos parece que el gran acusador la emprende contra los obispos ha dicho esta semana sin citar al arzobispo que ganó que le acusa de su dimisión del pontificado el gran acusador añadido intenta desvelar los pecados para que seguían para escándalo del pueblo da vueltas por el mundo Gando

Voz 23 23:11 cercando

Voz 0946 23:13 le acusa a Francisco ha dado instrucciones a los obispos de cómo comportarse deberán seguir cursos de formación sobre cómo atender y escuchar a las víctimas y evitar nuevos abusos sexuales

Voz 23 23:24 sensata andar Ebbers una aristocrática

Voz 0946 23:28 llevar una vida aristocrática ha precisado

Voz 0858 23:32 y del exterior dos noticias que hemos conocido esta madrugada hace unos días les contábamos que un fiscal había decidido denunciar al presidente de Argentina Mauricio Macri le acusaba entre otras cosas de abuso de autoridad por firmar un rescate con el FMI sin someterlo a votación en el Congreso hay daba buenos días bueno pues al final la ida esa causa hace un recorrido muy corto porque ya estamos

Voz 0393 23:53 sí sí al presidente se le imputó por no haber llevado a la Cámara esa decisión Macri aseguró que los fondos eran necesarios para reforzar la economía

Voz 24 24:00 apunte eliminar cualquier incertidumbre que ha generado ante el empeoramiento del contexto internacional no va a permitir fortalecer la confianza

Voz 0393 24:09 pero no ha convencido al fiscal que sostiene que no consultar al Congreso el acuerdo es contrario a la ley por eso apelará la decisión del juez que ha archivado la denuncia la noticia ya se ha extendido al resto de América Latina fue argentino

Voz 7 24:19 el colín y desestimó la denuncia contra los demás Gemma

Voz 0393 24:22 estaban imputados su jefe de gabinete el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central el Gobierno argentino informa de que Angela Merkel ha transmitido su apoyo a Macri en las negociaciones con el FMI

Voz 0858 24:31 en El Salvador la justicia ha condenado al ex presidente Elías Antonio Saca a diez años de cárcel por corrupción malversar Aida el equivalente a más de doscientos cincuenta millones de euros públicos si las

Voz 0393 24:41 hechos sucedieron entre los años dos mil cuatro y dos mil nueve la jueza dice que el ex presidente y seis miembros de su equipo dañaron al Estado salvadoreño formando una estructura para malversar dentro de la presidencia el fiscal general del Salvador cree que con esta resolución queda claro que en El Salvador la justicia es para todos igual

Voz 25 24:56 por primera vez en este país vamos a tener a Bonet procedentes de pública condenado estamos mandando mensaje directo y concreto de que todos tienen que cumplir con la ley

Voz 0858 25:07 el mandatario saca que también admitía haber pagado

Voz 0393 25:10 sobresueldos tendrá que devolver al Estado más de doscientos treinta y dos millones de dólares como responsabilidad civil

Voz 26 25:15 de ir diez años en la cárcel

Voz 0858 25:19 el gigante Apple ha convertido ya casi una tradición la presentación de sus novedades comerciales cada septiembre trata de renovar el interés por sus productos con estrategias de marketing está vez viene entre otras cosas con tres nuevos modelos de iPhone entre ellos el que tiene la pantalla más grande hasta ahora también un precio de las mismas dimensiones nos lo cuenta David justo

Voz 16 25:41 el hay muy Unix tecno inglés entonces swing de la revolución

Voz 1882 25:48 John a la evolución tras el exitoso hay Fontaine Apple ha presentado tres nuevos teléfonos móviles en la ya clásica quietud de sentir

Voz 1450 25:54 el Fringe genes

Voz 27 25:57 el mes

Voz 1450 26:01 tres smartphones el X ese el X ese Max quiere quise R que superan con creces a sus antecesores gracias

Voz 28 26:07 el nuevo procesador la doce biónica una mayor memoria RAM y una cámara mejorada que sitúan a estos dispositivos en la cumbre de la gama alta No obstante habrá que rascarse el bolsillo para hacerse con uno de ellos mientras que R el más barato de ellos

Voz 1275 26:21 sólo la venta que es de ochocientos cincuenta y nueve euros el X

Voz 28 26:24 si el X ese más podrán ser adquiridos a partir del veintiuno de septiembre desde mil ciento cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve en sus versiones de sesenta y cuatro gigas respectivamente el más caro de todos el X ese Max llegará al mercado por mil seiscientos

Voz 10 26:38 cincuenta y nueve años

Voz 0456 26:41 quién les dije que el precio de las mismas dimensiones seis y veintisiete cinco veintisiete en Canarias

Voz 3 26:47 de por ustedes

Voz 0858 26:55 en la Vuelta a España los sprinters tienen hoy la penúltima oportunidad para lucirse en la etapa siempre en la etapa de esta mañana

Voz 1161 27:01 dieciocho seis salvo la que terminará el domingo en Madrid su última opción etapa llana ni un sólo puerto ciento ochenta y seis kilómetros final en Lleida después de las dos últimas que han retocado mucho la clasificación sigue liderando Simon James con Alejandro Valverde a veinticinco segundos que ayer les recortaba ocho ícono Enric más ascendido ya a la tercera plaza a minuto veintidós segundos el gran damnificado Nairo Quintana que se ha hundido hasta la sexta plaza ya está a dos minutos once segundos

Voz 1727 27:22 el jersey de líder diferentes sensacional para los dos

Voz 1161 27:24 tres de Movistar Valverde Quintana

Voz 29 27:26 sí toda la estábamos rápida realmente me encontraba bien jodido aprovechar realmente bueno íbamos hablando en carrera me decía que venía bien pero bueno al final aquí es que nunca se sabe el cuerpo después de la tercera semanas muy difícil

Voz 6 27:37 no tenía más o menos que Alejandro llegado adelante ha picado tiempo ha recortado tiempo iban estamos ahí para cualquier estrategia en equipo

Voz 1161 27:47 ya reconocer colombiano Valverde como líder del equipo y excelente última semana para Enric más en la tercera plaza pero destila calma

Voz 30 27:52 lo estamos terceros el equipo está haciendo un buen trabajo y buenos contento ya dije queda tercera semana estaría bien pues no no sabía cómo iban a responder ellos hoy suelo longevidad más basa más en esta última semana cuál es el techo realmente Madrid dicho estar en Madrid

Voz 1161 28:09 pues antes de Madrid dos etapas duras todavía por Andorra en cuanto al fútbol el larguero estuvo anoche en Valladolid un equipo y una ciudad que están viviendo un sueño con la llegada a la presidencia del Real Valladolid de Ronaldo Nazario Carlos Suárez todavía

Voz 31 28:19 durante el está haciendo mucho enfoque dicen el tema de la gente joven y de las instalaciones para poder desarrollarlo que es un proyecto de verdad seria no cree que el nada puede crecer sino por trescientos heridos es lo que más ha mirado al principio de llegar y es lo que tiene ahora mismo que lo repite continuamente no estoy que hacerlo esté que hacerlo este que hacer

Voz 1161 28:36 no sólo en los despachos también en el campo Borja Fernández fue dos años compañero suyo en el Real Madrid sobre la charla que les dio en su llegada a Valladolid

Voz 0104 28:43 alentadoras sobre todo motivación para los jugadores al final que un jugador de la talla mundial de Ronaldo que te hable con con la franqueza que él lo hizo desde el primer momento a nosotros porque lo único que nos hace darnos aliento y fuerza para para afrontar la temporada

Voz 1161 28:56 en la Copa del Rey clasificados ayer de segunda Alcorcón que elimina Extremadura uno cero Zaragoza que venció dos uno al Depor Reus que sea imponía a Osasuna en El Sadar uno dos Córdoba que vencía dos cero al Nástic y el Cádiz que se impuso uno dos en su visita a Tenerife clasificados también Ebro Ontiñena Lleida Racing San Andreu Calahorra cultural Lorca Villanovense Melilla Unión Deportiva Logroñés y multi Vera hoy últimos partidos este las ocho de la tarde Numancia Sporting y Albacete Lugo a las diez de la noche Elche Granada y Las Palmas Rayo Majadahonda este último a las nueve hora insular también siguen en las presentaciones el Betis pone hoy de largo ante la afición a los Celso el Levante a Borja Mayoral Camps femenina mal inicio del Barça ayer perdía tres uno con el Vic en Kazajistán y tendrá que remontar en el partido de vuelta de de esta primera ronda hoy desde las siete y media de la tarde Atlético de Madrid recibe al Manchester City y estreno histórico de la selección femenina de fútbol sala que en el partido de su historia arrasó doce uno a la selección de Rumanía en su grupo de clasificación para la Eurocopa hoy a las ocho y media segunda jornada ante Polonia en Leganés

Voz 32 30:02 otro conjunto

Voz 2 30:05 hoy por hoy

Voz 1727 30:10 son las seis y media a las cinco y media en Canarias y a las nueve de la mañana María Luisa Carcedo tomará posesión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social lo hace tras la dimisión de Cardona Clos profesionales de la sanidad ING es como Unicef como Save the Children han pedido a la nueva ministra que avance en asuntos como la financiación del sistema nacional de salud o la Ley de Violencia contra la Infancia hoy además el Congreso va a votar el real decreto del Gobierno para aprobar las medidas urgentes contra la violencia machista

Voz 0858 30:42 yo ahora a las víctimas ya no tendrán que declarar contra sus agresores para recibir protección social y jurídica además los hijos de estas mujeres de las mujeres víctimas de violencia machista podrán recibir atención psicológica ecológica decíamos sin la necesidad de la autorización del padre maltratador algo que hasta ahora sí que era necesario en Estados Unidos lo acabamos de conocer un hombre ha matado a cinco personas antes de suicidarse al sur de California Isabel Villar

Voz 33 31:09 buenos días ha ocurrido en Baker fiel en una empresa de camiones donde el sospechoso ha matado a su mujer y a otro hombre después ha empezado su haya disparado a tres personas más según el sheriff del condado tras los asesinatos este hombre ha robado un coche como una mujer y un niño dentro que no han resultado heridos cuando lo interceptó la policía termina suicidándose es la información que ha dado el sheriff que no aclara los motivos del tiroteo aunque asegura que no ha sido a las

Voz 0978 31:33 y también allí en Estados Unidos Chema

Voz 0858 31:37 desean viajar que escuchan acaba de recuperar un cuadro de Renoir que los nazis robaron a sus abuelos durante la Segunda Guerra Mundial en Francia que el FBI encontró esta obra de arte en el año dos mil trece cuando iba a ser subastada tras un largo periodo de investigación han dado con los auténticos dueños de este cuadro impresionista la DGT Patricia Herrera buenos días

Voz 11 31:59 muy buenos días pues arranca este jueves Jacko tráfico aumento para entrar a Madrid especialmente por la carretera de Toledo por la A42 su paso por par Laila cuatro en Valdemoro en Guadalajara una acción de la A dos a la altura de Caja anejos obliga al cierre del carril derecho en sentido Zaragoza allí en Badajoz en la nacional cuatrocientos treinta y dos es una avería de un vehículo pesado a la altura de Berlanga quién dificultar la circulación de entrada a esta localidad también en Palencia las intensas precipitaciones obligan al corte de la CV seiscientos cincuenta en fin con el resto de vías hasta ahora normalidad

Voz 0858 32:33 gracias Patricia en el tiempo siga en las tormentas eso sin más aisladas vamos a encontrarlas en Baleares interior de Andalucía también Murcia en el resto del país sol y subida de temperaturas

Voz 34 32:45 si piensas que debería saber comparado precios cuando contratase tu seguro de hogar sigue escuchando hogar coche moto vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condición ese mucho apuntó

Voz 1450 33:05 se llama tunecina este en casa

Voz 35 33:07 no no todo es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización Miera para avisar T

Voz 1727 33:43 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias y abrimos hoy la Mesa de España en Almería Ana Julia Quezada la mujer que confesó haber matado al pequeño año Gabriel Cruz será juzgada por un jurado popular Elena Carazo buenos días buenos días Pepa se enfrenta tres delitos asesinato detención ilegal y un delito contra la integridad moral sean a Julia

Voz 0534 34:05 que Sada en prisión provisional desde marzo está citada

Voz 1727 34:09 el próximo lunes día en el que el titular

Voz 0534 34:11 el Juzgado de Instrucción número cinco de Almería le va a comunicar los delitos por lo que será juzgada como decías asesinato detención ilegal y contra la integridad moral será la cuarta vez que el juez Soriano cita a Quesada ya que declaró ante él hasta en tres ocasiones anteriormente la fiscalía y la acusación particular piden para ella la prisión permanente revisable de momento se desconoce lo que pedirá los padres de Gabriel contrarios en principio a esta condena máxima por motivos de conciencia en Valencia la policía ha detenido a una mujer por haber estafado presunta frente al militar jubilado con alzhéimer al que cuidaba creen que le robó

Voz 1727 34:47 noventa mil euros Ana Talens bon día

Voz 0534 34:49 bon día la mujer de cincuenta y siete años que ya ha pasado a disposición judicial acompañaba al anciano de ochenta y cinco todos los días a varias entidades bancarias para sacar dinero y luego se lo quedaba

Voz 1450 35:00 aprovechándose de que el hombre no contra la vanidad

Voz 0534 35:02 acaba del banco ni lo que le entregaba su cuidadora el momento de la detención ella llevaba encima novecientos euros además de las libretas y jetas de créditos de la víctima en su casa la policía encontró tres mil trescientos euros diversa documentación de transferencia asado Libia y anotaciones de los recomendase documentos necesarios para contraer matrimonio

Voz 17 35:21 ah y en Madrid por supuesto que va a haber primarias íntimas que privadas de de haber casi participa porque es que yo quisiera que fuera una cosa que se hiciera entre todo eso

Voz 1727 35:34 la alcaldesa Carmena que ha aclarado que está dispuesta como acaban de escuchar a someterse a primarias en la plataforma con la que se presente a la reelección en las elecciones municipales del año que viene y también en Madrid en la comunidad

Voz 1450 35:48 Ángel Garrido que lleva cuatro meses

Voz 1727 35:50 como presidente se enfrenta hoy a su primer debate sobre el estado de la región Laura Gutiérrez buenos Lola buenos días comienza el debate Laura medio día con su discurso

Voz 1275 35:59 sí a las doce comienza el último debate sobre el estado de la región de la legislatura una legislatura convulsa en Madrid por la salida de Cifuentes su sucesor Ángel Garrido hará balance hoy en la Cámara madrileña de esos cuatro meses que lleva al frente del Ejecutivo un debate que va a transcurrir en un ambiente preelectoral por la cercanía de las autonómicas ICO la incógnita de sigue Rido será el candidato de Pablo Casado en dos mil diecinueve el presidente madrileño no va a utilizar hoy la Asamblea dice como plataforma de lanzamiento

Voz 37 36:23 para que nadie pretenda las de lanzarse como candidato a la semejante estos hablar de la Comunidad de Madrid de lo que hay de lo que estamos haciendo y lo que el Gobierno tiene que por hacer todavía en estos no

Voz 1275 36:35 no Casado ha sido invitado a la Asamblea pero aún no ha confirmado su asistencia hoy será el turno del presidente Garrido mañana el de los portavoces de la oposición

Voz 3 36:44 no

Voz 1727 36:48 los colegios de Gipuzkoa han decidido plantarle cara a la discriminación la Diputación va a llevar a las aulas los testimonios de gays inmigrantes o personas de etnia gitana es para que los alumnos eviten en el futuro comportamientos discriminatorios Yosu Segovia

Voz 1153 37:07 si el objetivo es generar una dinámica que arme de sentido critico a los adolescentes contra el populismo y la xenofobia que prolifera en los últimos tiempos en Europa para ello es necesario conocer la diversidad porque lo que no se conoce no se siente y lo que no se sienten no se quiere dicen sus promotores se pondrá en marcha en diez colegios Markel Olano diputado general

Voz 38 37:24 para que los chicos las checas los adolescentes se armen en contra del populismo y la xenofobia y para eso es imprescindible que conozcan de primera mano las experiencias de los diferentes colectivos y que tiene que conocer porque lo que no se conoce no se siente lo que no se siente no se quiere

Voz 1153 37:42 el siguiente paso es conseguir el compromiso de los alumnos si finalmente difundirlo para lo cual los propios estudiantes realizarán pequeños vídeos sobre el proceso

Voz 1727 37:49 le pide un colegio a otro pero éste en Extremadura en el pueblo de Herrera del Duque estrenan seis bancos muy especiales están hechos de botellas de plástico Mayte Carrasco buenos días buenos días fabricados con quince mil botellas recicladas por los alumnos

Voz 0534 38:05 efectivamente quince mil botellas recicladas por los estudiantes de este colegio Fray Juan de Herrera con la apertura de las aulas los más pequeños disfrutan ya de ese novedoso y muy especial mobiliario urbano fabricado en gran parte con esas botellas que recogieron el pasado curso y que han transformado en seis nuevos bancos para el patio la iniciativa ha permitido a los escolares tomar conciencia de la importancia de reciclar y ante el gran éxito obtenido Se prevé que vuelvan a recoger y reciclar botellas este curso

Voz 17 38:33 y cerramos esta mañana a la mesa

Voz 1727 38:35 España en Galicia iniciamos

Voz 0456 38:37 el montaje de las luces de Navidad envío vamos a iluminar trescientas sin

Voz 1727 38:43 no no no nos hemos equivocado es el alcalde de Vigo sí que son declaraciones de las últimas horas Abel Caballero ha confirmado que las luces navideñas las va a instalar la misma empresa que el año pasado y que ha iluminado en otras ocasiones Times Square y un barrio de Tokio María Dios Bos Días

Voz 0534 39:03 dos días los ciudadanos para poder elegir

Voz 1727 39:06 si internet María qué día del mes de noviembre prefieren para el encendido

Voz 0534 39:11 las navidades están a la vuelta de las Kina pero en las calles de digo con alumbrado que empieza a desplegarse a tres meses vista todavía no ha acabado el verano pero el concello ya ha comenzado la instalación de los nueve millones de lámparas LED que vestirán de color más de trescientas calles y otros tantos árboles trece fachadas siete mercados el gran árbol deportado sol de treinta y un metros de altura mil arcos de iluminación y un rótulo de ciento ocho metros cuadrados que presidirá el Consistorio las Navidades top del planeta como dice Abel Caballero serán las viguesa sí retó ciudades como las que citas Nueva York Tokio París asegura el alcalde que serán las mejores del mundo ya ha anunciado que le preguntará al ministro astronauta que como se la ciudad olívica desde el espacio cumbres tomaría Buendía con un beso Pepa

Voz 1727 39:59 abrimos la Mesa del Mundo en Francia con las encuestas en su contra Macron va a presentar hoy un plan de urgencia contra la pobreza en un país en el que pese a las apariencias el veinte por ciento de los ciudadanos no puede hacer tres comidas al día corresponsal en París Carmen

Voz 0390 40:17 la el plan que va a presentar el presidente Mahmud en persona este jueves no pretende ser un volantazo sino una etapa suplementaria coherente con sus reformas dicen en su entorno y si con ello corrige la imagen de un político que beneficia a los ricos pues tanto mejor cuenta con un apoyo financiero superior a los cuatro mil millones de euros en un cuatrienio los asesor desde el presidente señalan que será una revolución copernicano porqué no estará basada sólo en más subvenciones sociales sino en el acompañamiento de las personas para que salgan de la pobreza hay encuentren trabajo Pío formación la estrategia debe ser romper con la herencia de la miseria hay poder ganarse la vida la urgencia son los tres millones de niños uno de cada cinco menores que vive bajo el umbral de la pobreza entorno al trece coma seis por ciento de la población dispone de mil euros o menos al mes en total seis millones de franceses que no llegan a final de mes parece que no aumenta el número de pobres pero que estos son cada vez más vulnerables

Voz 1727 41:17 hoy se cumplen veinticinco años de los acuerdos de Oslo y la situación en Oriente Próximo sólo ha empeorado desde entonces en Gaza por ejemplo están en auge los negocios que se dedican a fabricar prótesis para los palestinos heridos por las fuerzas israelíes corresponsal

Voz 16 41:35 Beatriz la comba reír hasta hace tres meses Ibrahim era cocinero como otros miles de habitantes de Gaza decidió ir a manifestarse a la frontera con Israel recibió un disparo Aaron Un soldado en la pierna izquierda fue amputado por encima de la rodilla y hoy espera una prótesis que le permita tener una vida más o menos normal y trabajar de nuevo en Gaza donde no abundan las aceras en buen estado ni los ascensores o escaleras automáticas

Voz 1727 42:00 Ana bueno al principio era muy duro

Voz 0456 42:02 las me fue cogiendo práctica aunque no puedo ir al supermercado o llevar en brazos a mi hijo a la escuela Studies quiero creer que nuestro sacrificio con mi sacrificio servirá para devolvernos algún derecho todavía

Voz 16 42:12 en dos o tres meses Ibrahim tendrá una prótesis fabricada en una institución de Gaza con materiales que vienen de países como Alemania o Jordania el centro existe desde hace veinte años pero ha visto como el número de pacientes ha aumentado de manera preocupante debido a los heridos las manifestaciones Mohamed Luisma director del centro explica los obstáculos que tiene para importar material debido al bloqueo israelí sobre Gaza y la dificultad de aumentar las horas de trabajo debido a la falta de electricidad que sufre la franja

Voz 39 42:43 hemos recibido setenta y cinco casos de amputados que necesitan una prótesis para poder realizar nuestro trabajo nos enfrentamos al grave problema de los cortes de electricidad necesitamos más horas de generador y más combustible para hacerlo funcionar

Voz 16 42:56 una prótesis cuesta por lo menos dos mil euros esta institución recibió una ayuda considerable de la ONU pero lo

Voz 1727 43:03 cortes de la ayuda humanitaria estadounidense a los

Voz 16 43:05 destinos han hecho que esta contribución desaparezca

Voz 1727 43:13 puede que muchos de ustedes no les suene este nombre can be pero es la última sensación en el RACE femenino estadounidense esta noche ha sido la cantante más nominada a los premios de la música americana que se conceden en el mes de octubre Rafa Muñiz

Voz 7 43:30 mueras te en junio se convirtió en la primera

Voz 0946 43:33 mira en colocar dos de sus canciones en el número uno de la radio estadounidense Youtube ha elegido uno de sus temas como canción del verano

Voz 7 43:39 muy pocas siempre muy estamos en Biel pedimos pero me ha convocado amén de sus no

Voz 0946 43:48 pagar divide origen latinos ha convertido esta noche en la mujer con más nominaciones a los American Music Awards ocho en concreto aunque este fin de semana ha sido noticia por otro asunto muy diferente por tirar un zapato a su eterna rival la rapera Nicki Minaj la que ha desbancado del número uno y que este año no ha recibido ninguna nominación todo el pastel queda finalmente para Cardin vi que tiene la oportunidad de arrebatar la Drake el premio a mejor rapero o rapera

Voz 36 45:37 el ojo izquierdo en Hoy por hoy

Voz 42 45:42 el eh Le el eh

Voz 43 45:49 pero este jueves José

Voz 1727 45:51 María Izquierdo nos propone hablar de oro

Voz 43 45:54 la extrema derecha y el PP

Voz 7 45:56 los días Pepa el Parlamento Europeo ha aprobado por primera vez en su historia una resolución para sancionar al régimen fascista Viktor Orban por violar valores básicos de la Unión Europea como los derechos humanos caso de los emigrantes esta votación ha sido clarificadora

Voz 1100 46:15 cuatrocientos cuarenta y ocho votos a favor ciento noventa y siete en contra y entre los si es muchos eurodiputados de la derecha en el castigo tendrá escaso recorrido por unanimidad de todos los países y algunos como Polonia nunca va a votar contra su aliado las posturas más extremas pero veamos qué ha hecho nuestro PP del joven Pablo Casado en contra del ultra Orbán por supuesto que no pero ha habido variaciones tres han apoyado el dirigente húngaro mientras el resto se abstenía una vergüenza seguramente les gustará saber que uno de los dieciséis es un mago de la desfachatez el bien conocido Esteban González Pons jefe de los eurodiputados del PP que presente en la votación se limitado a no votar ni si ni no ni abstención brazos caídos paran ganan de Pilatos dos sinónimos de cara dura desahogado despachado la pregunta en ocasiones repite por qué en España no hay un gran partido de ultraderecha quiero Jo paciente siempre respondo lo mismo porque forman cuerpo del PP mandan más su mandan menos depende de las épocas pero ahí están dentro

Voz 17 47:35 todo

Voz 0456 47:43 aquí seguimos escuchando a alumnos de máster esta mañana Dani empezamos con Marcos ex alumno de la Rey Juan Carlos