Hoy por Hoy (13/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias qué tal muy buenos días la dimisión de Montón y sobre todo la guerra de los másteres ha eclipsado la noticia sobre las ya famosas cuatrocientas bombas de Arabia Saudí a esta hora el Gobierno sigue sin aclarar si se van enviar o no se van a enviar o incluso ellas han enviado como señalan algunas fuentes diplomáticas al periódico de Cataluña una venta de armamento que el Ministerio de Defensa había decidido paralizar porque se iban a utilizar en la guerra de Yemen la amenaza de poner en riesgo la construcción de cinco corbetas en Cádiz

Voz 1 00:55 el hoy ya lo saben hizo al Gobierno frenar

Voz 1727 00:58 en seco que ha pasado en las últimas horas ha pues la única pista que tenemos es que el comité de empresa de Navantia en Cádiz suspende las movilizaciones previstas para hoy

Voz 2 01:08 no les queda otra que esperar hay que dar un voto de confianza vamos a seguir en contacto porque la acción este diplomática está surtiendo efecto y bueno no queda otra cosa que profesan

Voz 1727 01:19 es jueves es trece de septiembre y hoy por fin se va a votar en el Congreso la exhumación de Franco del Valle de los Caídos Se sabe que saldrá adelante sin problemas porque lo van a apoyar todos los grupos del PP y Ciudadanos se van a abstener la batalla la batalla política ahora es otra

Voz 3 01:36 aquí vemos casos entre los partidos se es de ciudadanos hemos visto casos también de falsificaciones de licenciaturas que eso sí que es Habilitante Sánchez también tuvo ese problema de un más cerca aún Master yo insisto Antonio creo que España no está bastar corrigiendo exámenes

Voz 1727 01:53 es Pablo Casado en trece TV esparciendo estiércol tras quedar en evidencia por la dimisión de montón en un caso idéntico de uso ventajista de instituciones públicas ciudadanos elevó la puesta siembra horas sin pruebas dudas sobre la tesis del presidente del Gobierno si va a votar hoy no se vota finalmente congresos la moción del PDeCAT pactada con el PSOE que instaba a abrir un diálogo sobre Cataluña con el Gobierno dentro de la ley lo contábamos ayer en la eterna batalla interna entre los independentistas esta vez ha sido Esquerra la que se ha echado para atrás el PDeCAT la seguir

Voz 4 02:34 está no son compañero va a pasar

Voz 1 02:39 el futuro del Estado

Voz 1727 02:42 de esta ley mordaza son algunas de las voces que se han escuchado esta noche en la vigilia de Willy Toledo en el Teatro del Barrio en Madrid el actor detenido por negarse a comparecer ante el juez que lo investiga por escribir en Facebook me cago en Dios quién Argentina

Voz 5 02:57 es decidido iniciar conversaciones con el fondo

Voz 6 02:59 el juez ha rechazado la denuncia contra el presidente Macri por esto

Voz 1727 03:04 por cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin el aval del Congreso y en Estados Unidos la advertencia del gobernador de Carolina del Norte

Voz 7 03:12 eso que lo he hecho

Voz 1727 03:15 de que el huracán Florence que tocará tierra mañana es un monstruo una tormenta violenta y agresiva más de un millón de personas han sido evacuadas ya en los deportes el Gobierno tampoco quiere partidos de la Liga en Estados Unidos amplia

Voz 1161 03:35 liga el proyecto de Tebas porque a las negativas de la Federación Española de Fútbol y también de FIFA se suma ahora la del Gobierno según supimos ayer detrás de la reunión en Moncloa de Luis Rubiales y Gianni Infantino que el presidente Pedro Sánchez no ven con buenos ojos la salida de un partido fuera de España hay menos hundieron Girona Barça por la carga política que conlleva parte varios equipos de Primera consideran adulteración de la competición idea compartida también por FIFA el que ese partido se dispute en Miami y no en Montilivi

Voz 1727 03:58 Nos queda el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:01 buenos días hoy podemos disfrutar de una de las jornadas más tranquila es de lo que llevamos de mes tendremos tormentas como pasa ahora mismo en Baleares y también durante la tarde más aisladas también durante la tarde en el interior de Andalucía Murcia o Alicante pero éstas serán las únicas zonas afectadas por tormentas pueden ser intensas pero en el resto del país pues va a hacer sol durante toda la jornada incluso en el Cantábrico mucho más sol que ayer contó entre todas subido las mínimas Duran tratar de también hará un poco más de calor

son las siete y cuatro las seis y cuatro en Canarias

la Cadena SER

Voz 1727 05:30 según las previsiones del Gobierno el cuerpo de Franco podría salir del Valle de los Caídos a final de este año lo que se vota hoy es el decreto ley que es la fórmula que ha escogido el Gobierno para evitar que la decisión se paralicen los tribunales un decreto ley sólo se puede recurrir al Tribunal Constitucional Mar Ruiz así es el Congreso dará su aval a exhumar los reto

Voz 1441 05:49 los de Franco sin ningún voto en contra aunque la abstención de PP Ciudadanos va a impedir la imagen de unanimidad institucional que muchos esperaban debiera presidir una decisión como ésta cuarenta años después populares en naranjas creen que exhumar a Franco no es una urgencia ni una prioridad reabre heridas del pasado y reprochan además al Gobierno la fórmula del decreto ley el PP de Pablo Casado te tiras y la postura que tuvo el año pasado en una proposición no de ley en el Congreso mientras que Ciudadanos ha girado del apoyo de entonces a la abstención de Ahora el resto de grupos que apoyaron la moción de censura van a votar a favor de una medida que ven necesaria y que debería haberse producido mucho antes dicen los partidos catalanes confirma su apoyo tras lograr el compromiso del Gobierno de que el decreto se va a tramitar como proyecto de ley para abordar una reforma más amplia de la ley de Memoria Histórica incorporando por ejemplo la nulidad de las sentencias del franquismo

Voz 1727 06:38 en la que va a ser sin duda una de las votaciones del año en el Congreso amanece hoy sepultada bajo toneladas de papel en todos los periódicos sobre la formación de nuestros políticos Se acuerdan la generación más formada de la historia hay daba o buenos días días verdad con Pablo Casado huyendo de su máster ciudadanos enfoca ahora el presidente del Gobierno y a su tesis doctoral y todo el mundo dispara a todo el mundo currículum en mano primero ha sido Albert Rivera el que ha pedido a Pedro Sánchez que hiciese pública su tesis doctoral

Voz 10 07:05 ajuste pública su tesis acabemos con la duda razonable porque si estamos en el caso Cifuentes el caso Moltó en el caso casado no puede haber un caso presidente de Gobierno Sánchez le replica la tesis está ocurrir cada conforme a la legislación

Voz 1 07:17 está colgada usted ha convertido su pregunta para

Voz 1727 07:23 los populares se unen a ciudadanos creen que son los socialistas los que tienen que dar explicaciones Hinault ellos por el Master de Pablo Casado Dolors Montserrat

Voz 11 07:30 quién tiene que dar explicaciones es el partido socialista Pedro Sánchez no tiene que dar ningún tipo de sospecha sobre la tesis doctoral de de del quién es el presidente de todos los españoles

Voz 1727 07:40 desde el PSOE responden directamente pidiéndole a Casado que se vaya Adriana Lastra

Voz 12 07:43 el señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión la exigencia ética en nuestra democracia sea ejemplificado con la dimisión de la ministra montón si él no fuera diputado a día de hoy estaría imputado

Voz 13 07:55 con la justicia por su más ceros uno Master

Voz 1727 07:57 un máster del líder del PP al que también se ha referido Pablo Iglesias

Voz 6 08:01 la pelota está en el tejado de Pablo Casado enseñar la tesis de fin de máster es decir Viva el Rey

Voz 1727 08:06 solicitando que el líder del PP deje analizar ahora los trabajos con los que dice aprobó su máster sobre la tesis doctoral de Sánchez Iglesias asegura que es legítimo que sólo se pueda consultar in situ y que publique un libro a partir de ella Croacia Said al lo escuchaban en la portada los trabajadores en Cádiz hablan de contactos diplomáticos positivos tras la crisis con Arabia Saudí que amenazó con retirar el encargo de construir barcos en astilleros españoles si el Gobierno paralizaba la venta de armas el Gobierno no lo aclara Radio Cádiz Francisco José Román buenos días

Voz 6 08:36 qué tal esta mañana los trabajadores no

Voz 1727 08:39 se van a convocar movilizaciones en qué basan esa confianza

Voz 14 08:42 es en principio lo que no indican las fuentes sindicales es que a última hora de la noche de ayer recibir mensajes que señalaban la normalización de las relaciones afectivamente con robado y por lo tanto la vigencia del contrato por la acusación de las corbetas en los astilleros de Navantia en San Fernando esas fuentes han explicado que con todo el colectivo de trabajadores está a la espera de una confirmación formal oficial que puede llegar en estas primeras horas de la mañana normalizando ya definitivamente la situación de ser así efectivamente valora el comité de la cancelación de las movilizaciones los trabajadores tienen programado una asamblea para analizar la situación a partir de las ocho de la mañana previamente se reúne el Comité a puerta cerrada

lo veremos gracias buen día hasta luego son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Pepa Bueno

Voz 1727 10:54 el Papa ha tomado una decisión sin precedentes es Francisco convoca a todas las conferencias episcopales del mundo a una reunión en febrero en Roma para enfrentar los escándalos de abusos sexual que arrincona en a la iglesia y que están por todas partes en Pensilvania Boston en Chile en Méjico en Australia y en Alemania donde acaba de publicar un informe espeluznante con tres mil seiscientos casos documentados de abusos a menores cometidos por curas Carlos Sevilla

Voz 0706 11:20 se trata de un documento interno encargado por la Conferencia Episcopal Alemana adelantado por la edición digital del semanario Der Spiegel el informe recoge tres mil setecientos setenta y tres mil seiscientos setenta y siete casos de abusos cometidos por más de mil seiscientos setenta religiosos católicos entre mil novecientos seis y dos mil catorce cerca de la mitad de las víctimas eran menores de trece años y en uno de cada seis casos se cometió alguna forma de violación además dos tercios de las víctimas sufrieron abusos por parte de confesores o de curas con los que mantel

Voz 1341 11:47 con algún tipo tipo de vínculo religioso

Voz 0706 11:49 el documento ha sido elaborado por expertos de tres universidades alemanas tras examinar cerca de treinta y ocho mil expedientes y material cedente de las veintisiete diócesis del país y sostiene que estos abusos son un problema masivo en el seno de la Iglesia católica persisten en la actualidad la Conferencia Episcopal Alemana sea declarado deprimida ya avergonzada tras la publicación del informe que dicen es confidencial y cuyas conclusiones tienen previsto presentar el próximo día veinticinco

Voz 1727 12:13 gracias Carlos y dos noticias de esa luz ahora una el cigarrillo electrónico tiene las horas contadas entre los menores en Estados Unidos el Gobierno amenaza con prohibirlo porque lo considera una epidemia corresponsal Marta del Vado buenos días

Voz 1510 12:25 buenos días la Agencia de Alimentos y Medicamentos estima que más de dos millones de adolescentes son usuarios regulares de este tipo de cigarrillos a pesar de que está prohibida su venta a nivel federal a menores de dieciocho años la agencia cree que este tipo de cigarros está enganchando a menores que nunca antes habían fumado nicotina y su uso alcanzado unos niveles de epidemia por eso la Agencia ha dado un ultimátum tanto a vendedores como a los cuatro grandes fabricantes a los primeros los amenaza con poner multas de hasta once mil dólares por cada irregularidad incluso con iniciar acciones penales si siguen vendiendo a menores ya sea entiendas a través de Internet a los fabricantes que han encontrado en los cigarros electrónicos una fuente de ingreso tras la caída de consumidores de tabaco les advierten que se plantea retirar este producto del mercado

Voz 1727 13:10 don es segunda noticia para la salud para los que hayan llegado ya a ese punto de la vida de tomar leche desnatada sin lactosa bueno pues un estudio de investigadores de Canadá sobre los hábitos alimenticios de cien mil personas demuestra que cuanta más leche entera se consume menos probabilidad hay de tener problemas cardiovasculares Ana corbata hasta ahora se creía que la leche entera era peor por la grasa que tiene pero este estudio publicado por la revista por la revista médica The Lancet asegura que aunque tengan más calorías también tiene más nutrientes que los productos desatados o desatados entre ellos proteínas calcio o vitamina D el informe explica además que las personas que toman tres raciones de lácteos al día tienen tasas de mortalidad más bajas menos probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares una ración por ejemplo sería un vaso de leche un yogur o los derivados como el queso o la mantequilla el Teatro Real ha presentado ya su nueva temporada el telón se volverá a levantar dentro de exactamente una semana el diecinueve de septiembre con una adaptación del mito de Fausto a cargo de la Fura dels Baus el protagonista está obsesionado con dar vida a una máquina Raquel García cuenta el director de La Fura Alex oye que la nueva versión que han hecho de fauces una propuesta de tragicomedia que invita a vivir el momento

Voz 13 14:30 por otro lado la evolución de Darwin salió en el mismo año que el Fausto de uno dejemos hombre es que igual el el Fausto es un científico es una especie de Stephen Llop sabes lo que busca ya pensando en el mundo actual de la informática es darles sentimientos de la máquina humanizar a la máquina el próximo proyecto común culos y a partir de aquí dijo si me he visto ir el resto personajes has estudiantes los que son

Voz 1 14:57 como arquetipos hooligans Barbies sin

Voz 1727 14:59 esto fieles alter ego de Faus como motor de los deseos oculto

Voz 13 15:03 esto no deja de ser el que nos da el coraje para no tener miedo no voy a decir yo como creador nos el peor enemigo en creadores el miedo Mefistófeles es decir no hace Atrévete no

Voz 1727 15:14 una versión que gira en torno a la idea de colectividad de Faus con el que explica Ulled todos nos sentimos identificados

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 6 18:07 dos horas abordamos el programada el problema de los alquileres en España así que les hemos preguntado cuánto pagan ustedes sus hijos buenos días

Voz 26 18:14 la idea de Palencia buenos días mi hijo en Salamanca comparte piso con otros tres estudiantes pagan cada uno por la habitación ciento ochenta y ocho euros al mes es un primero sin ascensor no incluye ni la luz ni el agua y el gas que en invierno pues si incrementa bastante el precio peor está la situación en Barcelona amarga

Voz 1727 18:37 el alquiler en el centro de Barcelona

Voz 27 18:40 qué camino imposible por menos de mil euros no se encuentra nada de cualquier tamaño mínimamente habitable uno de los problemas es la proliferación de pisos turísticos

Voz 28 18:49 también en Málaga en Rincón de la Victoria de los últimos dos extraño al grito que Lech Kaczynski aplicado a la par la oferta de vivienda vacacional la ha subido muchísimo y la oferta de vivienda pública en regímenes que le no existe y es posible que los ciudadanos podemos pagar ochocientos nueve euros por un piso de alquiler hizo buenos días

Voz 29 19:12 hola buenos días el Madrid antes del extranjero profesora universitaria muy triste con toda esta situación pero sobre el plagio me gustaría que todos reflexionamos sobre cómo se los enseñado a escribir referenciar a las obras a los artículos científicos y la importancia que se dado hacer a gestionar bien los trabajos de ensayos

Voz 1727 19:36 es más desde Master

Voz 29 19:38 decenas de doctorado y ahí el problema porque nadie quiere dejar que siempre pasea ahora un trabajo final ante ante un programa de detección de plagio en las universidades extranjeras lo por lo menos en experiencia somos los directores de tesis los directores presionadas los que somos encargados de Vasari detectar ese programa anti plagio muchas gracias a todos

son las siete y veintiocho

Voz 1275 20:12 Laura Gutiérrez qué tal buenos días veinte grados ahora mismo en el centro de Madrid un poquito más fresca esta mañana mediodía vuelven a subir los termómetros hoy por encima de los treinta con cielos prácticamente sin nubes estudiantes de primera estudiantes de segunda es el relato de los alumnos que hicieron el máster de Pablo Casado de la Universidad Rey Juan Carlos a las grabaciones del sumario a las que ha tenido acceso

Voz 29 20:35 pero usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada clases creen que secunden esta noche el buen trabajo agravó subía al al despacho el profesor Álvarez Condé despachaba con él e más resolvía dudas corregimos hizo Santa lo malo y en algún caso se entregó en mano al profesor

Voz 1 20:54 Álvarez son las tres alumnas que están imputadas a los

Voz 1275 20:57 es una alumnas VIP como Pablo Casado que hicieron en el máster como el encontraron a la jueza en condiciones más ventajosas sin ir a clase cursando sólo cuatro asignaturas de veintidós despachando directamente con el director del máster Álvarez de testimonios que contrastan con la realidad de los alumnos normales de ese curso

Voz 30 21:14 yo fui a todas las clases un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos faltaron a clase pues te estaba trabajando a ese momento yo estaba trabajando un problema de competitividad posa supuso un esfuerzo brutal

Voz 1934 21:25 pero era obligatorio asistir a clase pero si algún día no podíamos yo creo que falte en el master

Voz 1727 21:32 en el año falte Treo dos días

Voz 1275 21:34 Naciones del caso Máster destapadas por la SER retratan a la perfección el trato preferente que recibían el líder del PP Pablo Casado y sus compañeras vid aunque anoche entre CTV Casado que está pendiente de que el Supremo decida sobre su posible imputación soltaba lastre

Voz 3 21:48 aquí vemos casos en dos partidos se ciudadanos hemos visto acaso también de falsificaciones de la duras que eso sí que sabe de Sánchez también tuvo ese problema de aún más cerca aún Master yo insisto Antonio creo que España no está bastar corrigiendo exámenes

Voz 1275 22:07 mientras que Unidos Podemos va a registrar hoy una petición en el Congreso para abrir una comisión de investigación sobre los másteres de la Rey Juan Carlos mientras que Izquierda Unida quiere que comparezcan en la Cámara Baja el actual rector Javier Ramos y el que luego era durante esos cursos fraudulentos Pedro González Trevijano actual magistrado del Constitucional los profesores de la Universidad reconocen el hastío el catedrático Luis ayer estuvo ayer ya que la SER en La Ventana de Madrid

Voz 31 22:29 el trabajo de mucha gente durante muchos años durante muchas décadas de de de dejarse el alma en docencia e investigación pues se ve absolutamente empañado proponen nefasto comportamiento de poquísimas gente no tanto diseño sensación por un lado de enfado y de hartazgo pero también por otro de de creciente movilización incluso hoy mismo nos planteamos dar más pasos todavía incluso se lo hemos lo hemos empezó a discutir incluso la posibilidad de demandar judicialmente a los que han nos han llevado a esta pérdida de reputación

Voz 1275 22:59 Nos ha vuelto a reiterar su intención de celebrar en la Asamblea de Madrid una comisión centrada en las universidades podemos la apoya pero dice que tienen que centrarse primero hablar ya el objetivo Ángel Garrido afronta su primer debate sobre el estado de la región como presidente el último de la legislatura titulares con Enrique García

Voz 6 23:17 qué hará un balance positivo sobre sus cien días de gobierno su propuesta estrella será la puesta en marcha del plan aparca T una iniciativa que pretende reducir el tráfico de vehículos privados en la capital aumentando en un cincuenta por ciento las plazas de aparcamientos disuasorios

Voz 1275 23:29 Ciudadanos asegura que si el Gobierno no acepta sus líneas rojas sobre los presupuestos regionales no habrá negociación el PP no sé que las amenazas aunque dice que son medidas razonables para Podemos todo su teatro entre ambas formaciones

Voz 6 23:40 se toma el juicio a las tres trabajadoras un colegio de Getafe acusadas de maltratar a un niño con autismo de ocho años

Voz 1727 23:45 ayer tenía que declarar una de ellas que ya en otra

Voz 6 23:47 Page en este centro pero se negó a responder las preguntas de la acusación de

Voz 1275 23:51 cortes partidos de la Copa del Rey ayer ganó el Alcorcón uno cero ante el Extremadura fue eliminado el Fuenlabrada que perdió con la Cultural por penaltis tras empate a uno en el partido hoy desde las diez de la noche Las Palmas Rayo Majadahonda siete y veinticuatro minutos de la mañana vamos a acercarnos otra vez a las carreteras deje de Patricia rehaga buenos días

Voz 1315 24:15 buenos días pues arranca la hora punta en Madrid y eso se traduce ya en retenciones en las principales arterias lo peor hasta ahora lo van a encontrar de entrada por la A dos a la altura de Torrejón de Ardoz la carretera de Toledo su paso por Getafe y Parla la A cuatro muy densa en los tramos habituales y la A5 en Móstoles y Alcorcón se incorpora a esta hora las seis en Las Rozas y el Plantío y complicado la M40 especialmente Valle casi Vicálvaro sentido A dos y Babel de Marín y Montecarmelo en sentido A uno

Voz 1450 27:47 siete y veintiocho otro pleno tenso anoche para Romina Arce

Voz 1275 27:57 y en el distrito de Arganzuela que preside también la concejala de Carmena nuevas protestas de vecinos que obligaron a suspender la sesión como ocurrió ya la semana pasada en Usera en otro distrito de Roma hubo pitos y consignas en contra pero también a favor de la edil en un ambiente muy tenso en plena plataforma de salida para las elecciones municipales Manuela Carmena finalmente ha cedido a la presión de los críticos dentro de sus propias filas y asegura que habrá primarias para elegir la lista de la agrupación con la que pretende concurrir a esos comicios primarias

Voz 1441 28:27 es que ella también se va a someter Javier Jiménez Bas

Voz 0887 28:29 no rectifica o utilizando sus propias palabras aclara lo dicho el pasado lunes de esta manera la pregunta de Radio Madrid de si renunciaba a las primarias ose sometería ellas Carmena respondía así

Voz 1441 28:41 puesto que va a haber primarias más que privadas ya que va a haber casi participa Darias porque es que yo quisiera que fuera una cosa que se hiciera entre todos jamás se me ha ocurrido pensar que no iba a haber un proceso de selección de estas características que llamamos primarias pero que ya digo que va a ser más que primarias

Voz 0887 28:59 sobre la plataforma sobre la que se articulará su candidatura Manuela Carmena reiteraba que en todo caso no sería ella la que la cree sino que debe surgir de la ciudadanía ello no de viejo

Voz 1441 29:10 ese proceso ese proceso se que se está haciendo en Madrid porque sé que Madrid quiere ir a consolidar el el progreso de este Ayuntamiento luego hay sectores muy importantes que quieren continuar pero son ellos no lo voy a hacer yo

Voz 0887 29:24 tampoco aclaró si tal y como señalaba la prensa será su mano derecha Marta Higueras quién esté al cargo de las negociaciones de esta plataforma

enseguida llegamos a las siete y media de la mañana veinte grados tenemos a esta hora en el centro de la capital sigue la información sigue hoy por hoy aquí en la SER con Pepa Bueno

Voz 1727 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias no no veremos hoy a todos los diputados del Congreso de los Diputados de una democracia del siglo XXI votando por unanimidad sacar a un dictador del lugar que construyó a su mayor gloria con el trabajo penoso de sus víctimas no lo veremos porque no habrá unanimidad aunque sí saldrá adelante Partido Popular y Ciudadanos se van a abstener y todos los demás votarán a favor en la gente la de hoy figuraba también la votación de otra moción muy importante ante la que el PDeCAT había pactado con el PSOE para abrir un diálogo sobre Cataluña dentro de la ley bueno pues finalmente no se va a votar porque ayer a última hora la dirección del PDeCAT cambio de posición ir retiró la moción arrastrada en esta ocasión por Esquerra y por la CUP que ha pasado Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 30:55 el anuncio del PDeCAT de retirar la moción se conoció horas después de conocerse que Esquerra Republicana no la iba a apoyar fuentes del partido apuntan a las que no se lo explican porque tenían el tema ha hablado con los republicanos algunas de estas fuentes incluso acusan a Esquerra de tacticismo pero de puertas para fuera la explicación Sebastian

Voz 40 31:12 el SOE para nosotros hoy ha jugado con el diálogo nosotros el diálogo nos lo tomamos muy en serio y no sólo creemos que no abren vías para el diálogo sino que las están cerrando

Voz 0706 31:23 es Miriam no hubieras vicepresidenta del PDeCAT que admite su decepción con el Partido Socialista porque ayer mismo en el Senado votó a favor de impedir un referéndum de auto

Voz 1727 31:31 Ignacio pero más allá de los grandes asuntos sigue habiendo mucho tema hay mucho ruido también con la formación de nuestros políticos Alfonso Armada buenos días hola buenos días qué es lo más ruidoso del día el mayor estruendo lo provoca la portada de ABC con un contó

Voz 1341 31:45 ente Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral que se refuerza con tres sumarios de calibre menguante copió a otras autores fusiló informes del Gobierno de Zapatero volcó en la tesis artículos suyos ya publicados eldiario punto es que fue el primero en revelar las irregularidades de los másteres de Cifuentes y Montón ponen el énfasis en otro sitio toda la presión sobre Casado a unas semanas de que el Supremo decida si se le imputa por su máster el PB propone a su líder tras la dimisión de montón el asunto de Pablo Casado es completamente distinto El Confidencial el PSOE se lanza contra el máster de Casado para disipar la sombra de la tesis de Sánchez bueno pues es sobre la información de ABC madruga Moncloa y anuncia que si no hay rectificación el presidente del Gobierno Presidencia del Gobierno iniciará acciones legales en defensa de su honor y su dignidad niega tajantemente el presidente del Gobierno que se haya producido un plagio en su tesis doctoral y la imagen del día cuál podría ser la fijan Gallego y Rey en el mundo con su viñeta titulada más tres en la que un ventilador lanza una batería de cuchillos y navajas en busca de una diana y es que la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad y que acompaña en el cementerio político a Cristina

Voz 1441 32:55 Fuentes volvió de soltarla nunca cerradas

Voz 1341 32:57 a de los truenos del coso español Si algo olía a podrido en el trono de la madre de Hamlet en Dinamarca algo huele a podrido en la fábrica universitaria española cuando las sospechas se convierte en carne de portada el país prefiere Tica distinta a la de ABC Sánchez declara la guerra a Rivera por lanzar dudas sobre su tesis doctoral todos contra todos y revela en portada clama la Rambla y la decisión de la Moncloa de desautorizar a su ministra de Defensa y autorizar la venta de cuatrocientos bombas Arabia Saudí que adelantó el periódico el mundo opta por el secretismo de Sánchez aviva la duda sobre la autoría de su tesis en La Vanguardia el Giuliana observa el cielo el Gobierno atraviesa nubes negras Rivera se lanza por Casado ya está claro que no parece un día fácil para orientarse en la selva política española Alfonso E desde luego dónde está la verdad en los detalles pese a lo que dijo Sánchez en el Congreso de que su tesis era pública los periodistas tuvieron que hacer cola en la Universidad Camilo José Cela para leerla

Voz 1275 33:52 no se puede fotocopiar ni fotografiar

Voz 1341 33:54 culpables mal es que esto alguna otra cosa destacada en la prensa sí pero sin claridad mientras muchas oscilan entre el huracán Florence que se cierne sobre cinco estados de EEUU o el nuevo Iphone de Apple como The Gardian político destaca que el Parlamento Europeo denuncia él il liberalismo de Hungría con cuatrocientos cuarenta y ocho votos a favor decidió por primera vez iniciar el llamado proceso del artículo siete citando preocupaciones sobre independencia judicial corrupción libertad de expresión libertad de académica los derechos de las minorías y los migrantes otros asuntos un total de ciento noventa y siete miembros del Parlamento europeo se opusieron a retirar el voto a Budapest cuarenta y ocho se abstuvieron entre ellos el Partido Popular español que justificó al mundos abstención porque por un lado no se quería apoyar a Viktor Orban pero por otra el Parlamento Europeo el más político de los organismos de la Unión Europea no debe convertirse en un tribunal de justicia de los Estados miembros en el país Lluís Bassets comenta que el enemigo está dentro los que amenazan sistemáticamente los valores democráticos y liberales precios la mente a tres profetas del liberalismo dedica el Economist un jugoso ensayo

Voz 1727 34:59 a ver en nombre de Rousseau que culpó de

Voz 1341 35:01 todos sus males a una sociedad que encadena los hombres que nacen libres mar más que dijo que el capitalismo contiene las semillas de su propia destrucción Nietzsche que avisó de la muerte de Dios a manos de los hombres se hicieron cosas terribles rescata sin embargo el Economis eh el el que lanzó su voz de alarma contra la complacencia liberal hoy la indignación está reemplazando al debate y los intereses corporativos arraigados están apoderándose de la política generando desigual

Voz 1727 35:28 y un rescate para palear paga sin prisas

Voz 1450 35:42 sí a veces vamos tan deprisa que nos olvidamos de reparar en lo importante

Voz 1341 35:47 ayer rescataba el país una entrevista de Eduardo Lago con el estadounidense David Foster Wallace uno de los escritores más influyentes de la narrativa contemporánea

Voz 1450 35:55 que se quitó la vida hace diez años para Foster Wallace su novela

Voz 1341 35:59 la broma infinita es un intento por entender una especie de tristeza inherente al capitalismo algo que está en la

Voz 1450 36:06 a raíz del fenómeno de la adicción y que Internet

Voz 1341 36:10 les nada más que la destilación de la ética capitalista norteamericana en eso

Voz 1450 36:14 dado químicamente puro un aluvión de posibilidades seductoras

Voz 1341 36:18 entre las que elegir el vértigo del consumo es el vértigo de la libertad

Voz 1727 36:26 es de noche todavía no es de noche

Voz 1341 36:29 en algunos sitios del mundo

Voz 41 36:32 sin

Voz 5 36:33 Alex de humo Alfonso Armada

Voz 1727 36:43 y seguimos recorrido por España cuarenta y cinco años después de que fueran separadas en una clínica de Madrid una beber robada y su madre biológica sean conocido en Ávila

Voz 43 36:53 pues fenomenal fenomenal lo más natural del mundo nos dimos besos abrazos ella me decía perdóname yo no te buscando porque me dijeron que habían muerto espero fantástico y además es que no hablamos todos los días

Voz 1727 37:07 así lo describe la hija Ana Belén que fue entregada nada más nacer a un matrimonio por algo más de un millón de pesetas en la SER hemos hablado con ella ser Ávila Luis Sánchez

Voz 1341 37:17 el reencuentro se produjo el pasado sábado después de que Ana Belén supiese hace menos de un año que era un bebé robado una llamada anónima le puso en la pista de que su madre biológica podía ser originaria de la localidad abulense de lanza Aita ya que sus padres adoptivos ya fallecidos nunca le contaron nada

Voz 43 37:33 me parece han muerto sin decirme nunca adoptada y mucho menos se ve robada mira me han dicho nada nunca jamás jamás nunca me lo han dicho nunca ahora me he encontrado cargo con todas estas sorpresa dedicado pues yo a ellos no les no lo guardo rencor porque no les guardo rencor pero claro me siento pues muy engañada hay claro y lo estuviera adelante pues por supuesto que les pedirá explicaciones

Voz 1341 37:53 ahora acaba de descubrir que tiene otros padres y dos hermanos que viven en Ávila y a los que de momento

Voz 1727 37:58 tú no conoce alcalde narcotraficante está pasando en la localidad valenciana de Torres Torres el alcalde Rafael Gil acaba de aceptar una pena de casi ocho años de cárcel por tráfico de drogas pero se niega a dimitir de la alcaldía de su cargo público dice que se están haciendo las cosas bien en el Ayuntamiento Radio valenciana Talent

Voz 0141 38:19 la condena implica el pago de una multa de ocho años de inhabilitación de cargo público por pertenecer a una organización criminal dedicada a la intermediación a la producción adquisición veinte entradas Fortea el resto de Europa de grandes cantidades de marihuana y armas de fuego sin embargo el edil se niega a dimitir asegura que las cosas se están haciendo bien en su Ayuntamiento y que va a solicitar la suspensión de la condena según el fiscal el alcalde era el encargado de repartir las

Voz 1727 38:44 droga camuflada entre los palets de fruta

Voz 0141 38:46 a través de su empresa destinada la exportación e importación de productos hortofrutícolas europeos

Voz 1727 38:52 varios la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la abolición de la prostitución ha recurrido ante la Audiencia Nacional la inscripción del ya famoso sindicato de prostitutas y en pleno debate hoy nos acercamos al testimonio de una de esas mujeres abocadas ejercer la prostitución en la calle con Laura que no es su nombre real han hablado los compañeros de Radio Córdoba María José Martínez buenos días bueno Díaz Laura llegó a nuestro país buscando un futuro mejor y para pagar la hipoteca de sus padres en Rumanía comenzó en un club lleva años huyendo desde la calle en Córdoba durante este tiempo ha sido violada ya ha sufrido mucho

Voz 44 39:26 tuve unos problemas que fundó hace un año y pico o dos una persona reincidido corriendo detrás y nosotras con pistola cuchillos fijo

Voz 1727 39:41 dijo hasta aquí hace tres meses cuando entraron en su casa con Cruz Roja trabaja en su formación para salir pero no es fácil porque tiene que sobrevivir

Voz 44 39:47 no ese podría ser una otra cosa es que yo me gustaría quedarme casa porque yo cuando pienso que tengo todo sé que es duro

Voz 1727 39:58 en su opinión no puede legalizarse la prostitución cuando hay explotadores sexuales y hoy la investigadora Margarita Salas va a sumar un nuevo reconocimiento por ser investida doctora honoris causa por la Universidad Carlos III

Voz 1 40:13 Severo Ochoa siempre me considero como persona desde científico independientemente de que fuera mujer había muy pocas haciendo investigación pero en parte también se pensaba que las mujeres no valía

Voz 1727 40:25 qué cosas se será durante el acto de apertura del curso académico Radio Madrid Enrique García

Voz 6 40:30 en una extensa lista a la que incluyen reconocimientos como el Honoris Causa por más de seis universidades sillones en la Real Academia de Ciencias Exactas o en la RAE y es que esta bioquímica discípula en el sentido clásico de Severo Ochoa es una de las impulsoras de la investigación española en el campo de la bioquímica y la biología molecular muchos la consideran como la mejor científica española en la actualidad lo cierto es que salas a punto de cumplir los ochenta años dice que no podía imaginar subidas y la investigación y por eso sigue en activo aunque tal vez también por su concepción de la actividad científica asegura que la ciencia es sobre todo la base del desarrollo de un país

hoy por hoy como hombre Pepa Bueno

las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias deporte

Voz 1934 42:33 a sólo tres días de llegar a Madrid Alejandro Valverde me cuenta Sampe tiene todavía opciones de ganar la Vuelta Ciclista a sus XXXVIII no tiene a sus treinta y ocho añitos ya eh que es

Voz 1161 42:44 todo un veterano hoy a las puertas estaba recordó ayer ocho segundos al líder ya se postula como la mejor opción de Movistar después de lo visto en el balcón de Vizcaya que ha hundido al colombiano Quintana

Voz 1727 42:52 no

Voz 1161 42:52 hasta la sexta plaza a más de dos minutos que nos espera en la etapa de hoy Borja Cuadrado buenos días

Voz 0298 42:57 qué tal buenos días recta final de la Vuelta a España cuatro días para el final de la competición y hoy tenemos la decimoctava etapa entre Ejea de los Caballeros en Zaragoza If final en territorio catalán en Lleida una jornada propicia para las fugas o para llegar al esprín en una Vuelta que comanda Simon Jake con veinticinco segundos de ventaja sobre Alejandro Valverde y Enric más que tras la etapa del Balcón de Vizcaya se ha colocado tercero a un minuto y veintidós segundos del líder pueda pedalada

Voz 1161 43:44 por lo demás el larguero estuvo anoche en Valladolid un equipo hoy una cita que están en una nube con la llegada a la presidencia del Real Valladolid de Ronaldo Nazario aunque todavía es presidente Carlos Suárez hablaba anoche en El Larguero

Voz 46 43:54 él está haciendo mucho enfoque que en el tema de la gente joven y de las instalaciones para poder desarrollarlo que es un proyecto de verdad serie no Él cree que el nada puede crecer sino por ciento sólidos y es lo que más ha mirado al principio de llegar y es lo que tiene ahora mismo que los repite continuamente no esto hay que hacerlo este que hacer hay que hacerlo no

Voz 1161 44:11 ilusión no sólo en los despachos también en el campo Borja Fernández compañero de Ronaldo durante dos temporadas en el Real Madrid pondrán jugadores sobre la charla que les dio en su llegada a Valladolid

Voz 28 44:19 alentadora sobre todo motivación para los jugadores al final que un jugador de la talla mundial de Ronaldo que te hable con con la franqueza que es lo hizo desde el primer momento a nosotros poco antes lo único que no hace darnos aliento y fuerza para para afrontar la temporada

Voz 1161 44:32 en la Copa del Rey clasificados ayer en segunda Alcorcón eliminaban al Extremadura uno cero Zaragoza venció dos uno al Depor sus e imponía Osasuna en El Sadar uno dos Córdoba que vencía dos cero al Nástic y el Cádiz que en los últimos minutos imponía uno dos en su visita al Tenerife también pasaron Ebro en tiñen Lleida Racing San Andreu Calahorra cultural York Lorca Villanovense Melilla Unión Deportiva Logroñés multi además hoy cuatro partidos desde las ocho de la tarde Numancia Sporting y Albacete Lugo a las diez de la noche el Elche Granada y Las Palmas Rayo Majadahonda este último a las nueve hora insular y siguen las presentaciones el Betis pone vida alargó ante la afición a los Celso hoy el Levante a Borja Mayoral peligra también el partido que Javier Tebas presidente de la Liga quiere disputar en Miami el Girona Barça a la fuerte oposición de la Federación respaldada por la FIFA se unía ayer la del presidente del Gobierno Pedro Sánchez que no ve oportuno que impartido así con mucha carga política en su opinión se dispute

Voz 1341 45:18 fuera del país así se lo hizo saber al presidente de la Fed

Voz 1161 45:21 en Luis Rubiales y también al de la FIFA Gianni Infantino en la Champions femenina derrota del Barça tres uno hoy recibe el Atlético de Madrid al Manchester City

