Hoy por Hoy (13/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1463 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:09 qué tal muy buenos días otra vez estamos en un bucle pasó con la corrupción y pasa ahora con los másteres una ministra dimitido ha asumido su responsabilidad política podríamos hablar de caso cerrado hágase limpieza pero no porque tenemos al presidente del partido con más escaños en el Congreso el PP inmerso en el mismo caso de presunto uso ventajista de instituciones públicas y Pablo Casado no se da por aludido ni aunque sea imputado por el Supremo o eso dicen y aquí seguimos atrapados en un barro que lo mancha todo porque el material que la SER viene ofreciendo con las declaraciones de alumnos ante el juez que investiga el máster de Casado evidencia quiénes serán los alumnos de verdad

Voz 2 00:51 yo fui a todas las clases un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos falta era una clase fosa supuso un esfuerzo brutal la mayoría de el profesorado nos indicaban que era importante la paz

Voz 1727 01:02 disipación las prácticas que realizamos en clase quiénes eran los alumnos VIP me matriculé

Voz 1 01:09 porque público Álvarez diez pero realmente no lo usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser califica que proclama seré un buen trabajo nada pero

Voz 1727 01:21 Ike a Pablo Casado ni lo vieron

Voz 1 01:23 verdad usted con Pablo Casado en clase de no recuerdo en absoluto el señor Pablo Casado yo lo recuerdo o Pablo Casado vincular

Voz 1727 01:31 y con el máster de Casado pidiendo a gritos responsabilidad política una Albert Rivera aquejado de irrelevancia ha visto la ocasión de cobrarse dos por uno dispara sin pruebas contra la tesis doctoral del presidente de Gobierno lo dicho chapoteando todos en el barro mientras hay profesores dando clase por trescientos euros al mes mientras la Universidad Rey Juan Carlos espera urgentemente medidas que limpien su nombre y mientras la universidad española en general y todo el mundo educativo clama por inversión proyecto respeto

Voz 2 02:05 Pepa Bueno

Voz 1727 02:22 hoy que es jueves trece de septiembre y se vota en el Congreso el decreto del Gobierno para sacar a Franco del Valle de los Caídos Javier Alonso buenos días buenos días Pepa

Voz 0858 02:31 el decreto va a salir adelante en la Cámara sin votos en contra aunque sin unanimidad porque PP y Ciudadanos se van abstener así que el Congreso si va a dar luz verde a la exhumación del dictador que luego tendrá que ordenar el Consejo dominico

Voz 1727 02:43 que a esta hora no podemos confirmar ni desmentir si Defensa enviado las cuatrocientas bombas a Arabia Saudí aunque comité de empresa de Navantia en Cádiz dice que la relación con los saudíes se ha relajado que sus Peralta es el presidente

Voz 3 02:55 no les queda otra que esperar hay que dar un voto de confianza vamos a seguir en contacto porque la acción diplomática está surtiendo efecto bueno no queda otra cosa que confianza

Voz 1727 03:06 ya hemos hablado con los eurodiputados del PP que votaron a favor de Viktor Orbán el autoritario primer ministro húngaro Gabriel Mato es uno de ellos

Voz 3 03:14 tenemos que no enanos contra absolutamente todas las dictaduras no sólo de algunos lo que hacen siempre la izquierda es ir en contra de algunos no mirar a otro lado sino muchas veces favorecer y apoyar otras y eso es lo que yo me niego a avalar

Voz 1727 03:29 el Grupo Popular español se dividió en tres los que no acudieron a votar los que se abstuvieron y los que trataron de salvar a Orbán pero coordinadamente la mayoría de la Eurocámara aprobó iniciar el camino largo que puede acabar con la sanción a Hungría en el Vaticano se va a celebrar en fiebre era una cumbre histórica el Papa convoca a los es idénticas de todas las conferencias episcopales del mundo para enfrentar el escándalo del abuso sexual aquí en España por supuestamente ofender sentimientos religiosos tendrá que declarar esta mañana ante el juez Willy Toledo que ha pasado la noche detenido a comisaría

Voz 4 04:04 permitido cosa que me parece inauditas y estamos esperando que se autorice esa comunicación y no hemos podido todavía saber cómo se encuentra Willy cómo ha sido su detención

Voz 1727 04:15 palabras del abogado del actor anoche en la vigilia por la libertad de expresión que se ha celebrado en un teatro de Madrid a Toledo lo detuvieron por no presentarse el juez que lo investiga por escribir Mecado en Dios en Facebook y en los deportes veinticinco segundos separan Alejandro Valverde de ganar su segunda vuelta a España Juan Antonio Sampedro

Voz 1161 04:38 después de llevársela de dos mil nueve y a falta de cuatro etapas a sus treinta y ocho años sigue con todas las opciones de vestirse de rojo en Madrid aunque nos les va a ser fácil pese a que ayer lograba recortar ocho segundos la desventaja con el líder el británico Simon James doce años más joven que el murciano y que persigue su primera victoria en una gran ronda su mejor logró el sexto puesto en la Vuelta a España dos mil dieciséis por delante de tapas hoy plana final en Lleida durísima montaña en Andorra viernes y sábado para terminar el domingo en Madrid

Voz 5 05:03 y hoy brilla el sol de la mayor parte de España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:07 buenos días tiempo soleado incluso caluroso más que ayer durante la tarde sí que hace algo de fresco ahora mismo también tenemos algunas nubes en el Cantábrico el Valle del Ebro o el Valle del Guadalquivir pero a lo largo de la mañana se acabarán deshaciendo impreso también aquí el sol lucirá durante muchas horas las máximas como decíamos más altas todavía algunos tormentas

Voz 0568 05:25 es momento del día en Baleares más aisladas ya

Voz 0978 05:28 durante la tarde en el interior de Andalucía Murcia y al sur de Badajoz

Voz 1663 08:11 bueno señora ministra ha dado luz verde a Dios tenga tenga una cena bueno pero

Voz 5 08:23 el oro cortesía con su anfitrión la ministra de Defensa Margarita Robles

Voz 1727 08:28 es no aclaraba anoche si efectivamente el Gobierno envía las cuatrocientas bombas a Arabia Saudí la noticia es la adelantaba el Periódico de Catalunya hay hoy El País añade que ha sido Moncloa la que ha forzado la rectificación de Robles que primero dijo que ese contrato se suspendía Lugo que estaban en estudio ahora Mariela Rubio buenos días buenos días ahora todo apunta Mariela a que esas bombas acabarán en Arabia Saudí

Voz 1450 08:51 así es fuentes diplomáticas confirman a la SER que esa es la decisión del Gobierno pero por el momento no se ha producido ni una sola declaración oficial ni de defensa en de Exteriores ni de Moncloa sobre la información que adelantaba El Periódico de Cataluña esto es que Robles ya ha comunicado a Riad que ha dado luz verde al envío de cuatrocientos bombas para la Fuerza Aérea del país árabe ayer además será un día clave los trabajadores de Navantia habían anunciado que esperaban precisamente ayer un movimiento claro dirigido a garantizar el contrato de cinco corbetas con Arabia Saudí la paralización del envío de esas cuatrocientas bombas por el convencimiento de que serían usadas en la guerra de Yemen avanzada pasada semana fue una decisión personal de Robles que el lunes en el Senado

Voz 1787 09:28 matizaba y convertía no tanto en eso en Napa

Voz 1450 09:31 la opción sino en una revisión una fase de estudio encuadrada en un análisis general de todos

Voz 1727 09:36 los proyectos al Ministerio tras días de intensas gestión

Voz 1450 09:38 diplomáticas por parte de Exteriores Robles daba el lunes ese primer paso atrás lo que suceda con ese contrato decía la titular de Defensa será fruto de un análisis riguroso y en cualquier caso bilateral en el marco de las buenas relaciones entre España y Riad sólo cuarenta y ocho horas después de esas palabras Robles se veía obligada a dar el paso atrás definitivo en mitad de un silencio oficial sepulcral mientras seguimos a la espera de un pronunciamiento por parte del Gobierno lo que es evidente Pepa es que Robles queda desautorizada en una situación muy delicada al haberse visto obligada a revertir una decisión de un importantísimo calado político

Voz 1727 10:11 gracias Mariela hasta algo a las ONG que habían pedido al Gobierno que no ceder a las presiones recuerdan que este tipo de armas son las que utiliza Arabia Saudí en la guerra de Yemen en La Ventana Alberto Estévez portavoz de la campaña Armas Bajo Control insistía en que si se confirma el envío de las bombas es una malísima nota

Voz 1389 10:28 hacia arriba una enorme decepción

Voz 8 10:30 sí haría que el Gobierno español fuese el potencial cómplice de de la comisión de crímenes que estas mismas armas se han utilizado en decenas de crímenes estamos hablando de ataques contra colegios contra hospitales mercados bodas funerales como objetivos civiles que condena el derecho humanitario

Voz 1727 10:48 pero parece que ha pesado más en el Gobierno la posibilidad de que Riad rompiera el contrato con Navantia para construir cinco barcos de guerra es un contrato del que dependen seis mil empleos y los trabajadores del astillero de San Fernando en Cádiz habían empezado a moverse a protestar hoy como todos los días tenía en asamblea a las ocho pero creo que la han trasladado a las nueve de la mañana Francisco José Román buenos días sí será llevan a las nueve en Hoy ya les hemos escuchado decir que creen que todo se relaja

Voz 9 11:17 lo último que sabemos es que anoche recibió un mensaje que señalaba a la normalización de las relaciones con Ridao y por lo tanto la vigencia del contrato la fuentes sindicales han explicado que el colectivo estaba a la espera de la confirmación formal que puede llegar en cualquier momento porque el comité está en contacto permanente con la dirección de Navantia a la espera de la ratificación del mantenimiento de la obra de ser así el comité va a proponer a la plantilla hoy en esa asamblea la cancelación de las movilizaciones el comité está reunido en este momento a puerta cerrada luego va a celebrar la asamblea que efectivamente esas retrasan poquito estado programada a las ocho y se nos anuncia ahora para las dos de la mañana y a las nueve y media ha sido convocado en contacto con los medios en las puertas de la

Voz 1727 11:52 vamos a tratar de confirmar a lo largo de la mañana en alguna fuente oficial que ha cambiado en las últimas horas gracias Cádiz un abrazo

Voz 9 11:59 hasta luego Pepa

Voz 1727 12:02 dijo el Gobierno nada más llegar a La Moncloa que en julio Franco estaría fuera del Valle de los Caídos no ha sido tan fácil no parece que vaya a ser posible antes de que acabe el año pero lo será porque se vota el decreto del Gobierno para sacarlo del monumento que se construyó con el trabajo de sus víctimas se vota hoy no se va a aprobar por unanimidad que pena verdad pero tampoco tendrá votos en contra PP y Ciudadanos que han criticado mucho al Gobierno para aprobar esta medida se van a abstener finalmente mar

Voz 1441 12:32 así es el Congreso dará su aval a exhumar los restos de Franco sin ningún voto en contra aunque la abstención de PP Ciudadanos va a impedir la imagen de unanimidad institucional que muchos esperaban debiera presidir una decisión como ésta cuarenta años después populares en naranjas creen que exhumar a Franco no es una urgencia ni una prioridad reabre heridas del pasado y reprochan además al Gobierno la fórmula del decreto ley el PP de Pablo Casado repetirá si la postura que tuvo el año pasado en una proposición no de ley en el Congreso mientras que Ciudadanos ha girado del apoyo de entonces a la abstención de Ahora el resto de grupos que apoyaron la moción de censura van a votar a favor de una medida que ven necesaria hay que debería haberse producido mucho antes dicen los partidos catalanes confirma su apoyo tras lograr el compromiso del Gobierno de que el decreto se va a tramitar como proyecto de ley para abordar una reforma más amplia de la ley de Memoria Histórica incorporando por ejemplo la nulidad de las sentencias del franquismo bueno pues

Voz 1727 13:24 veremos si la sesión de hoy en el Congreso es más tranquila que la de allí ver enfangado absolutamente en la guerra de títulos en una guerra cruzada de todos contra todos Albert Rivera cuestionó en la Cámara la tesis del presidente Sánchez que no está en Internet pero que cualquiera puede consultar físicamente en la universidad el PSOE tras la dimisión de montón pide la renuncia de Pablo Casado por su máster y el presidente del Partido Popular Pablo Casado siguió anoche entre CTV sin darse por aludido

Voz 10 13:53 en lo que respecta absoluta tranquilidad pero parte también un poco de pena de que con la que está cayendo en España que estemos hablando de que ese un párrafo de una ministra aunque sin y cursos de doctorado

Voz 11 14:04 diez años que sea tesis

Voz 10 14:07 Sánchez es pública unos pública creo que España no está pastar corrigiendo exámenes

Voz 1727 14:13 la verdad es que entre lo que está cayendo en España Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 14:16 tal buenos días es si utiliza Hernández

Voz 1727 14:19 forma ventajista instituciones públicas para engordar su currículum vitae no vuelvo estoy

Voz 1389 14:24 bastante graves dentro de todo este esta esta esa especie de tragicomedia fíjate yo empiezo a pensar que no se no sucedan los trabajos por pudor lo cual es bastante dramático porque uno señas sus trabajos por vergüenza imagínate lo que estarán pasando sus profesores esos kilos que les pusieron esas notas recordando el momento en el que alguien llama para decirles escéptico vino un poco recomendado fíjate hay una cosa pero me llama la atención la antes ese Sánchez es cum laude yo tengo algo cum laude en mi vida lo que sea no Estacas de la calle con el altavoz contando sólo a todo el mundo ya que de nada no tengo absolutamente nada todavía tengo tiempo pero bueno por lo menos la está dejando ver el trasfondo del trabajo fíjate me ha hecho mucha gracia esa foto de la cola porque parece como cuando sexy de una Champions Ligue uno en plan a escuela tocara un poco pero deja pasar a la siguiente no te quedes mucho rato creo cabos vamos viviendo una especie de edad dorada otra más que consiste en que nuestros líderes políticos presuma de una exquisita formación

Voz 1727 15:16 pero no mucho un tapó señor peor sesión cómodos bordar

Voz 1389 15:21 el currículum gente como Márquez presumir de premio Nobel pero se mosquea Se cuando alguien le pregunta si puede leer Cien años de soledad para qué quieres esto que quiere el autor

Voz 1727 15:31 ya sabes que da la pasta la fichado Internet porque

Voz 1389 15:34 por no me molestes más dañadas

Voz 5 15:42 en Pensilvania hay en Alemania allí

Voz 1727 15:45 destapado los dos últimos escándalos de abuso sexual a menores dentro de la Iglesia católica un tsunami que no para de crecer acorralado por los escándalos por la curia parte de la a qué le tiene ganas el Papa Francisco toma la iniciativa ha convocado a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para tratar de consensuar una estrategia una estrategia común corresponsal en Roma Joan Solés muy buenos días buenos días Pepa la reunión será en febrero que yo me pregunto llegará lejos los este Papa por ejemplo tomará la decisión histórica que pide parte de la iglesia de levantar el celibato obligatorio

Voz 0946 16:24 Papa levantará el celibato no está confirmado ni podemos desmentirlo Francisco convoca los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo empezando por la de Estados Unidos hoy mismo tras el brutal informe de gran jurado del estado de Pensilvania sobre crímenes sexuales de unos trescientos religiosos no necesita convocar a los obispos porque ya se reunirá con Ellos aquí en Roma la primera quincena de octubre durante el Sínodo además Francisco va a enviar a los obispos a cursos de formación todo ello para tratar esta crisis en el seno de la Iglesia y para que su clero se prepare para escuchar y atender a las víctimas para evitar que se repitan estos crímenes como son los abusos sexuales a menores según ha informado la oficina de prensa del Vaticano

Voz 1727 17:07 Joan al Papa el agobian los escándalos claro pero también que sus enemigos internos los utilizan contra él cómo va la guerra interna vaticana

Voz 0946 17:14 en un primer momento Francisco no quiso siquiera comentar las acusaciones de vida no un arzobispo ultraconservador que acumula varios escándalos económicos entre otros la apropiación indebida de una herencia según denuncian algunos de sus familiares sin embargo en las últimas semanas otros altos prelados muy conservadores se han sumado a las acusaciones contra el Pontífice ya la petición de renuncia al pontificado el Papa no se ha expresado en sus habituales comparecencias públicas en las que se limita a leer los textos preparados por la Secretaría pontificia pero lo ha hecho casi en privado en la misa que celebra a primera hora de la mañana en su residencia con mucha espontaneidad sin citar en ningún momento al arzobispo viga no hubo otros purpurados cree acusan Francisco hablado de quiénes acusan sin ser capaces de acusarse a sí mismos o del gran acusador de obispos que va dando vueltas por el mundo buscando como acusar ha dicho el también ex obispo repito no ha pronunciado ningún nombre propio pero pocas palabras bastan a buen entendedor por el tono de sus palabras Pepa se deduce Jorge Mario Bergoglio está consternado con un enfados

Voz 1727 18:24 notable monumental un placer escuchar de como siempre Joan Solés un abrazo lo mismo

Voz 0789 18:29 digo buenos días aquí en España mañana

Voz 1727 18:31 frena la nueva película que han rodado juntos Penélope Cruz y Javier Bardem se titula todos lo saben está rodada íntegramente en nuestro país y con un reparto hispano el director es el iraní fan Hardy que vuelve a centrarse en la familia como el espejo de los conflictos de toda la sociedad no se pierdan esta pieza de Pepa Blanes

Voz 1463 18:51 paradójicamente la película más española del año la dirige un iraní Asghar Farhadi tiene dos Oscar es un experto en ahondar en los conflictos familiares vino a España de vacaciones y quiso rodar su nueva película aquí

Voz 3 19:04 cada vez que vuelve a Argentina tras su hijo más

Voz 1093 19:07 visto querían me sale todos lo saben es un

Voz 1463 19:09 Leary también un drama ambientado en un pueblo manchego una disección de las mentiras de cómo se instala la sospecha dentro de una familia de un pueblo pero sin señalar malos ni buenos como decía Penélope Cruz no juzgaron

Voz 5 19:21 en una de sus personajes aquí siempre sales del cine con esa sensación de

Voz 1463 19:26 en quién es complicadísimo con Javier Bardem es otro de los protagonistas de esta historia que capta muchos de los conflictos que han marcado a España por ejemplo se pregunta el director de quién son los hijos de quién son las tierras y del que las trabaja o del que las posee

Voz 2 19:40 de estas de Madrid Cain

Voz 12 19:42 eh a quién pertenece de esa tierra a quién pertenece e hija eh el de dar rajoras suficientes a todos los personajes para que defiendan lo suyo y a finales de todo lo tendrá que decidir

Voz 1463 19:55 todos lo saben no irá a los Oscar representando a España será campeones pero sus buenas críticas en Estados Unidos y la presencia de estrellas españolas abre la posibilidad de que esté nominada en otras cuatro

Voz 0542 20:08 Javier Bardem estará con él

Voz 5 20:10 más de Fernández a las once en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1727 20:14 ahora son las ocho y veinte de las siete y veinte en Canarias

Voz 13 20:24 Gutiérrez fue en las temperaturas hoy en Madrid veinte grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía qué tal buenos días alfombra roja hoy en la Asamblea en el primer debate de Ángel Garrido como presidente de la comunidad que además puede ser el último el sucesor de Cifuentes en sube a mediodía al estrado para hacer balance

Voz 1727 20:40 sus cuatro meses en la Puerta del Sol pero sin las

Voz 13 20:43 seguridad de que Pablo Casado vaya apostar por él como candidato en dos mil diecinueve Garrido prefiere no usar hoy la Cámara de Vallecas como una plataforma de las

Voz 2 20:50 miento

Voz 0177 20:51 lo que no es el sitio para que nadie pretenda las lanzarse como candidato a la semejante estos a hablar de la Comunidad de Madrid de lo que hay de lo que estamos haciendo hoy de que el Gobierno tiene que forzar todavía en estos nueve meses

Voz 13 21:04 doce arranque el discurso y entre los anuncios de Garrido el que les hemos avanzado esta mañana aquí en la SER la Comunidad de Madrid va a ampliar las ayudas del bono social del agua a todas las personas que cobran una pensión de viudedad por debajo de los mil euros al mes hablamos de cerca de doscientos mil pensionistas que desde el próximo

Voz 1093 21:19 a uno de enero podrán acceder a esta ayuda verano

Voz 13 21:22 traducidas en un treinta y cinco por ciento sus facturas de agua pasarán de pagar once euros al mes en lugar de siete para un consumo medio además Garrido anunciara un plan de inversión de aquí a dos mil veintinueve para aumentar las plazas en aparcamientos disuasorios reducir el tráfico de vehículos

Voz 0789 21:37 la dos en la capital

Voz 13 21:40 los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos reconocen el hastío y están pensando llevar a los tribunales a los responsables de los másteres fraudulentos de quienes han contribuido al desprestigio que hoy sufre esta universidad pública madrileña Luis Ayala catedrático de la Rey Juan Carlos en la SER el alta

Voz 14 21:56 de Madrid en ejemplo acción por un lado de enfado hartazgo pero también por otro de creciente movilización que incluso él mismo nos planteamos dar más pasos todavía incluso se lo hemos lo hemos empezar a discutir incluso la posibilidad de demandar judicialmente a los que han nos han llevado esta pérdida de reputación

Voz 1450 22:15 juntos podemos llega hoy al Congreso una petición para poner en marcha

Voz 13 22:17 a una comisión que investigue los másteres de la red Juan Carlos mientras en la Asamblea la formación morada está dispuesta a apoyar la comisión que propone

Voz 2 22:24 Ciudadanos Ignacio Aguado Eduardo Fernandes Robinho señora

Voz 0771 22:27 Antón señor Casado la señora Cifuentes son el síntoma de una enfermedad que afecta a la universidad pública sino ponemos en marcha reformas podremos seguir viendo nuevos casos en el futuro lo preocupante es que ha destinado dinero público a favorecer a políticos por el hecho de ser políticos y cargos públicos de PP PSOE no nos gustaría que hubiera un intento oportunista

Voz 15 22:46 extender la sombra de la sospecha a universidades públicas que de momento tienen un una situación impecable y que nos están poniendo en cuestión de lo que estamos hablando aquí es de que el Partido Popular ha metido los tentáculos en una universidad pública concreta que es la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 13 23:02 y desde anoche ya está en prisión el hombre que asesinó a su mujer el lunes en Villaverde titulares con Enrique García el hombre

Voz 0464 23:08 ha reconocido parcialmente los hechos ante el juez y se encuentra ya en la prisión de Soto del Real Se le investiga por un supuesto delito de asesinato con alevosía

Voz 13 23:15 ya el Congreso debate hoy el decreto ley del Gobierno pero asuman los restos de Franco del Valle de los Caídos saldrá adelante salvo imprevistos ya que cuentan con el sí de todos los grupos salvo PP y Ciudadanos que se van a tener

Voz 0464 23:25 los afectados por la venta de casi cinco mil viviendas del IVIMA a un fondo buitre califican de buena noticia que la Abogacía del Estado se persone en el proceso que investiga esta venta que hizo el Gobierno de Ignacio González los afectados aseguran que fue un fraude que expulsó al setenta por ciento de los inquilinos

Voz 13 23:39 las escaleras mecánicas de cuatro estaciones de la línea C5 de Cercanías permanecerán cerradas durante seis meses más Renfe no pueda arreglarlas dice porque antes tienen que cambiar de empresa

Voz 16 23:49 los deportes en Hoy por hoy

Voz 13 23:56 los equipos de Segunda ya están disputando la Copa del Rey que de momento

Voz 1161 23:59 todo le ha sentado bien en el Alcorcón Sampe buenos días buenos días clasificado anoche tras derrotar en casa al Extremadura a partido único uno cero gol de Juan Muñoz a los cuatro minutos de la segunda parte peor les fue el Fuenlabrada empató a uno en su visita a la Cultural cayendo después eliminados en la tanda de penaltis hoy desde las diez de la noche hora peninsular el Rayo Majadahonda visita a la uniendo

Voz 0789 24:16 con Las Palmas además en la Champions femeninas

Voz 1161 24:18 reciben esta tarde desde las siete y media al Manchester City en fútbol sala Leganés acoge hoy el segundo partido de clasificación para la Eurocopa Femenina ayer la selección disputó el primer partido de su historia arrasando a Rumanía doce uno el sábado los españolas visitarán a la selección italiana y en baloncesto el Real Madrid se enfrentará a Obradoiro en las semifinales de la Supercopa el viernes veintiuno estudiantes presenta a un nuevo jugador Nicola Jankovic desde las once

Voz 0789 24:41 Mercedes Renzo Madrid la filial de Mercedes

Voz 16 24:44 España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta ocho

Voz 13 24:51 hoy veinticinco minutos de la mañana vamos a ver cómo sigue es ahora apunta en las carreteras madrileñas DGT Patricia Arriaga buenos días

Voz 1315 24:57 muy buenos días pues a esta hora empeora un poquito más por culpa de un accidente la M cuarenta y cinco a la altura de Butarque que genera tres kilómetros de retenciones en sentido A tres Además a esta hora hora punto sí que van a encontrar retenciones en prácticamente todos los accesos lo peor porla uno en San Sebastián de los Reyes hasta nudo Manoteras la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando la A5 en Móstoles y Alcorcón y la A6 desde Las Rozas también intensa la carretera de Colmenar en Tres Cantos y la M40 especialmente en Hortaleza recintos feriales sentido A uno Vallecas y Coslada sentido dos barrio de la Fortuna en sentido seis yp Pozuelo pasando en los túneles de El Pardo en dirección norte

Voz 13 25:35 yo saber también cómo se está circulando hasta ahora en las calles de la capital centro de control de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez buenos días

Voz 17 25:41 hola muy buenos días bueno pues tenemos que destacar un percance en un accidente en la zona de túneles de la M30 concretamente a la altura del kilómetro dieciséis nada más rebasar la zona del Vicente Calderón en esa entrada al túnel en sentido Puente de los Franceses este percance este estrechamiento de calzada en esa zona próxima al Vicente Calderón sentido Puente de los Franceses afecta a al tráfico de la M30 desde el nudo sur por lo tanto mucha atención a los conductores próximos esa zona del Nudo Sur de la M treinta para que eviten ese sentido Puente de los Franceses y recuerden la entrada por la Cuesta de San Vicente muy congestionada muy retenida eviten en la medida de lo posible la entrada por la plaza de España y el tránsito por la Gran Vía

Voz 18 26:24 que escuche compraría si donde elige Mercedes elige Mercedes Benz Madrid el mayor concesionario de la marca en nuestra comunidad con siete centros y más de cuatrocientos profesionales a tu servicio con el por stock Mercedes y Smart somos el único AMG Performance Center de Madrid y cumplimos con la atención calidad y servicio de la marca porque llevamos Sastre que dentro encuentren los Mercedes Benz Barry punto es o Alcalá Bravo Murillo Don Ramón de la Cruz Sierra Nevada en Pinto o en el Smart Center de Serrano Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 2 30:01 son las ocho y media las siete y media en Canarias Pepa Bueno

Voz 1727 30:09 el Congreso va a convalidar hoy el decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos no se da por unanimidad pero no tendrá votos en contra porque finalmente PP y Ciudadanos se van abstener el Gobierno por cierto que hasta ahora sigue sin confirmar el destino de las cuatrocientos bombas de precisión para Arabia Saudí aunque según avanzó El Periódico de Cataluña defensa finalmente se las ha vendido a Arabia para evitar que los saudíes suspendieran el contrato con Navantia para construir cinco barcos de guerra nadie en el Ejecutivo confirma oficialmente en el Vaticano el Papa ha tomado una decisión histórica ante la sucesión de escándalos de abusos de menores Francisco convoca a todos los jefes de la iglesia para abordar este drama este tsunami que afecta a la Iglesia y aquí en España la formación académica de nuestros políticos sigue en el ojo del huracán

Voz 0789 31:05 la opinión de Iñaki

Voz 1727 31:06 Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos

Voz 0789 31:09 prosigue la pelea a Master of Olimpia nadie sabe cómo puede determinar pero de momento ya ha conseguido algo desastroso llevar el enconamiento político al terreno personal nuestros jóvenes líderes que salieron a escena con aires renovadores y cordialidad desde marketing ya han alcanzado la madurez ya por fin se obviando cómo es su día Soriano sus mayores llenando de acritud agregó el debate público curiosamente el menos agresivo está resultando Pablo Iglesias al que la paternidad parece haber dulcificado Pablo Casado que tiene muchas cosas importantes que aclarar algunas de ellas ante los tribunales se agarró como una lapa a la oportunidad que le brindaba Albert Rivera que para no perder comba y tener papel protagonista en la función alteraba su pregunta parlamentaria volvía sus sospechas sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez el hemiciclo San barrabasada el último escaño mientras el presidente no podía ocultar su irritación de resultas ayer vivíamos una escena surrealista colas de periodistas ante la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela para consultar la tesis del presidente la guerra de los másters llega al cuerpo a cuerpo todos contra todos nuestros líderes por fin se odian la nueva política ya es más vieja que Matuzalem

Voz 1727 32:19 José María Calleja buenos días buenos días más

Voz 1093 32:22 el izados Esther Palomera buenas días

Voz 1727 32:25 Enric Juliana buenos días muy buenos días hemos hablado mucho y bien del periodismo últimamente porque es verdad que que ha ejercido su función desvelar lo que está oculto por esa imagen ayer de las colas como señalaba Iñaki Gabilondo de las colas a a las puertas de la universidad para leer ahora deprisa y corriendo la tesis del presidente del Gobierno en una imagen bastante surrealista penosa a propósito de la prensa vamos con lo último ni Ximo ese esa información con que lleva a su portada ABC con titulo grandilocuente en Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral y contenido nos decías Alfonso Armada esta mañana menguante

Voz 23 33:01 sí la verdad que la información de Javier Chicote dice que ellos tienen la la tesis íntegra que ABC aplicado herramientas informáticas de detección de plagios desde estado corta pegas por lo menos deducen que hay una falta de Integridad Académica dice a ABC que Sánchez copió párrafos enteros de otros autores como los economistas Julio Cerviño Jaime Rivera por su parte el redactor jefe de Nacional de ABC Juan Fernández Miranda recuerda el caso del ministro de Defensa alemán Karl Theodor zu Guttenberg que había plagiado por lo visto el veinte por ciento de su tesis y eso llevó a su tumba política según Fernández Miranda Sánchez plagió autores sin citarlo se plagió asimismo se pregunta a qué criterios siguió el tribunal que le concedió sobresaliente cum laude al a la tesis de Sánchez y esto es lo que cuenta

Voz 1727 33:45 hasta el periódico Moncloa es activado muy tempranito esta mañana Inma Carretero Nos ideas si buenos días Pepa para decir que si no hay rectificación habrá acciones legales

Voz 0806 33:55 sí desmienten rotundamente la información la desmiente la Moncloa de forma oficial y también el presidente del Gobierno en su cuenta de Twitter donde escribe que son rotundamente falsas las informaciones aparecidas que sostienen la existencia de plagio en la redacción de su tesis doctoral emprende acciones legales en defensa de mi honor dignidad sino se rectifica lo publicado en términos similares como decías La Moncloa lanzó esta mañana a las siete un mensaje de forma oficial cuando ayer Albert Rivera sacó este tema relucir en en el Congreso Pepa la dirección socialista no dio muestras de

Voz 1727 34:28 preocupación entienden que es un debate

Voz 0806 34:31 inició forzado por el oportunismo así que en Ferraz aseguran que no todo vale que Pedro Sánchez defendió la tesis ante un tribunal que lleva años desmintiendo que haya algún tipo de irregular irreal

Voz 1727 34:42 claridad gracias Inma tenemos una luego hasta luego tenemos un profesor universitario en la mesa voy a aprovechar esa circunstancia la aprovechó siempre porque son quienes mejor saben cómo funcionan los procedimientos en en las aulas y cómo funciona la elaboración de una tesis su aprobación ante un tribunal ese profesor es Calleja pero espera que añado algo más que el economista Carlos Ocaña en declaraciones a Efe niega haber elaborado la tesis de Pedro Sánchez que es otra acusación que circulaba por ahí Avedon la información de ABC sí pero vamos a ver

Voz 1093 35:15 en una tesis doctoral hay forzosamente citas citas de autoridad de otros autores las tesis doctorales son recopilar lo que se haya informado sobre lo que se ha estudiado sobre el tema de tu estudio digamos hacer algunas aportaciones cuantas más si brillantes mejor el problema es cómo CITES si tú estás citando a un autor tienes que reconocer que es de ese autor yo no he leído la tesis doctoral no tengo una efervescencia intelectual esa tesis la verdad no está entre mil cinco primeros problemas pero el problema es cómo hayas citado si tú has citado bien no hay ningún problema situar citado mal pues tendrás que responder y luego el que de una tesis doctoral se elabore un libro es lo lógico históricamente antes era imposible hacer un libro que hablase de tu tesis antes de publicar la tesis ahora incluso ahora según la legislación actual tú puedes publicar un libro de tu tesis antes de defender tu tesis ante un tributo

Voz 1727 36:05 a posibles hoy es posible en público después en color

Voz 1093 36:09 era así porque es lo es algo que se obligaba pero hoy todavía se puede tengo compañeros que han publicado libros de su tesis doctoral antes de defender su tesis doctoral ante un tribunal cosa que antes estaba terminantemente prohibida el que publicaba algo de su tesis doctoral antes de leerla es digamos les suspendía y luego claro que tenemos sobresaliente cum laude porque me imagino que habrá que ver el Tribunal el que fuentes va a tener pues tendría que tener fuentes oficiales tendrá que tener fuentes de otras publicaciones no se supone que le ha hecho el solo pero que el delito no está desde luego en que después de haber hecho su tesis doctoral haya publicado un libro firmado con otra persona esto es algo que se hace habitualmente

Voz 0591 36:47 bueno bueno no suena no solamente se hace habitualmente sino que yo estuve en la presentación de ese libro libro que creo recordar que fue en enero del dos mil catorce es decir todavía Pedro Sánchez no existía para el periodismo ni para la política empezaba sus primeros escarceos que a tomar la temperatura del partido llena aquella presentación del libro que la presentó si no me falla la memoria Ramón Jáuregui Él mismo dijo que el libro era Rossi tenía parte de su tesis

Voz 1093 37:14 lógicamente su décimo entrenar con todo esto

Voz 0591 37:16 el caso yo de la lectura de lo de lo que hoy publica el los compañeros de la ABC todo me ha sonado al ventilador que desde hace cinco años dentro del Partido Socialista empezaron a poner contra Pedro Sánchez es decir todo el mundo comentaba que la tesis no había sido redactada por el que es el habían hecho en el Ministerio de Industria cuando Sebastián estaba como ministro etcétera etcétera etcétera y y nunca jamás tuvimos pruebas de aquello por lo tanto nunca pudimos publicar nada porque no no no había forma de comprobar aquella historia y cuando tú decías que espectáculo no el de los de listas haciendo cola tal a mí no me parece que sean tanto a las colas espectáculos sino el haber hecho dejación de nuestras responsabilidades durante cinco años

Voz 1727 38:04 porque que Albert Rivera intente marcar la paz

Voz 0591 38:06 de la política en el Parlamento entra dentro de la lógica de la política del Parlamento pero que nos marque la pauta al conjunto de los medios de comunicación y que cuando dice a en el Congreso los diputados corramos todos a la Camilo José Cela dice muy poco de esta profesión por no hablar de las de la sucesión de informaciones que yo leído desde el día de ayer sobre los másteres la tesis de Pedro Sánchez y que desde luego nos deja a todos en muy mal en muy mal lugar yo no sé si es que soy del plan antiguo o que hay cosas que no que no concibo dentro de del periodismo porque hemos leído una cosa y la contraria es decir hemos llegado incluso a leer que la propia universidad había hecho una investigación ya en el día de ayer sobre la tesis de Pedro Sánchez y que no había encontrado plagio y sin embargo hoy nos desayunamos con una portada que dice todo lo contrario es decir pongámonos de acuerdo pero más allá de eso yo lo que sí creo es que el presidente del Gobierno durante cinco años ha dejado crecer esta ola es decir las dudas y las sombras de sospechas que había sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez si el presidente no tenía nada que ocultar que lo hubiera zanjó desde el minuto uno cuando era secretario general del Partido Socialista

Voz 1093 39:15 a ver y conocía conocía que su

Voz 0591 39:17 los compañeros de partido habían puesto a circular esta información ya

Voz 1093 39:23 el no dar la importancia que tiene los problemas en el primer momento ideal como diciendo no si al final no va a pasar nada lo hemos visto en el caso de de la ministra montón dejen cómo es posible que después de haber compareció en el Parlamento valenciano ella deja crecer el problema y no pasa nada

Voz 1727 39:38 a ti mismo te digo que no pasaba nada cuando era evidente que sí

Voz 0568 39:40 pasaba qué pasó qué pasó doce horas más tarde pasaba todo basado

Voz 1727 39:44 que dimitía dejadme añadir algo más porque no había contado que Carlos Ocaña el

Voz 0591 39:49 su autor del libro que

Voz 1727 39:51 presentó Pedro Sánchez en el catorce con parte del contenido de su tesis es economista que muchos dicen es el que de verdad hizo la tesis acaba de publicar un comunicado Javier Alonso

Voz 0858 40:02 sí en relación con las recientes informaciones que me vinculan con la elaboración de la tesis doctoral sobre diplomacia económica del actual presidente del Gobierno quiero aclarar rotundamente que nula elabore ni total ni parcialmente dícese comunicado que sigue posteriormente a dicha tesis colabore como decía Pepa con Pedro Sánchez de la publicación del libro la nueva diplomacia económica española basado en aquella donde me limité asegura a escribir parte de algunos capítulos sobre cuestiones que no se abordaban directamente en su tesis que podían servir de ejemplo para explicar algunas ideas de dicho libro por último añadir que por la publicación de ese libro No he recibido nunca ninguna remuneración firma Carlos Ocaña Orbyt

Voz 1727 40:40 lo que es cierto Enric Juliana es que estamos aquí porque Albert Rivera descolocado absolutamente tras el triunfo de de Pablo Casado la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez vio ayer la oportunidad de cobrarse dos dos piezas no porque el precio de una

Voz 0568 40:53 sí esto es un dos al precio de uno estoy ya lo dijo en una ocasión Felipe González cuando empezó la ofensiva contra Alfonso Guerra bueno en realidad yo creo que aquí lo que está ocurriendo es lo de el hay un marco que viene ya de la dimisión de Cristina Cifuentes en el cual la sociedad empezó a prestar atención atención y pasaba algo que no que no que mucha gente conocía que es que todos todos los másteres universitarios hay hay hay alguna cosa en algunas partes de este gran negocio nuestros momentos en la en la vida claro hemos ido descubriendo a lo largo de la semana es pues que en algún departamento de universidad a Juan Carlos Rey Juan Carlos pues había creado una alineó de Master VIP eh esto es profundamente hiriente irritante para la mayoría de los estudiantes que han de con grandes sacrificios personales y económicos de sus familias pues cursar estos más estés para conseguir la cualificación necesaria final de sus estudios universitarios en función del plan Bolonia yo creo que es el Fondo social este es un tema de sensibilidad sobre todo para las nuevas generaciones equiparar los padres de familia que han tenido que costear durante estos últimos años después de su Plan Bolonia los remates

Voz 1727 42:14 José Carlo en plena crisis ahora plena crisis

Voz 0568 42:16 ahora todo esto está bajo sospecha cuando todo esto va está bajo sospecha tú puedes lanzar la acusación de que éste ha plagiado a otro y ahí te queda está hecho a eh para mí la principal perjudicado de seis Soria ha siendo casado por una razón vamos a ver dentro de cuatro semanas en misiones del Supremo ha de examinar el tema de Casado en un contexto de fuerte discusión pública hay de fuerte atención social a esta cuestión vamos a ver qué decide la sala de atención es de admisiones el Tribunal Supremo en la que por cierto estará por turno el juez Pablo

Voz 1727 42:53 la no están todos los sirios Llarena eh descubres

Voz 1093 42:55 la forma que tenía ayer Dolors Montserrat de defenderse atacando no diciendo que

Voz 1727 43:00 el que tiene que dar explicaciones el que tiene que

Voz 1093 43:03 poco menos que dimitir es el presidente del gobierno oiga su presidente es un señor que no se ha pretendido decir que las universidades norteamericanas estaban todas en Aravaca que es un barrio de la y es decir no nos venda usted burros de esta envergadura desde Neue está aún Stanford en todas las universidades americanas me duelen las desde los dedos de de trabajar allí no ha salido usted de Aravaca y luego los trabajos que ha presentado con todos mis respetos tienen un aspecto de FIFA que no hay por dónde cogerlos y por si fuera poco a usted le han convalidado dieciocho asignaturas sin anestesia en un mes de una carrera universitaria tu pregunta los alumnos que están estudiando cinco años yendo a clase todos los días trabajando a ver si les a ver aquí alumno en una universidad española el Le han convalidado dieciocho asignaturas sin anestesia en una tarde Ibeas como lo encuentras prácticamente a ninguno entonces no sé que usted pecho claro diciendo es que éste tiene una mochila no tienen la mochila tiene un petate

Voz 1727 43:58 amigos de la decía Giuliana que el perjudicado de todo este tsunami de las últimas horas es casado y sin embargo en el PP Esther pretenden resistir aguantar incluso aunque se produzca una imputación porque hay que recordar que su máster está judicializado ya aunque se produzca una imputación al presidente del Partido Popular podrá aguantar

Voz 0591 44:18 pues creo que va a tener muy complicado y de hecho hay algunas voces el Partido Popular que que subrayaban ayer precisamente esta debilidad es decir porque ayer Pablo Casado no utiliza su pregunta en el en la sesión de control o cualquiera de los diputados del Partido Popular para hacer sangre entre comillas con la dimisión de la ministra montón porque no podía hablar demasiado alto no esto es lo que deja todo el terreno de juego para para que empiece el baile con Albert Rivera extra lo incomprensible ayer en el Partido Popular empiezan a escucharse voces sobre esta estrategia de Pablo Casado ayer ayer

Voz 1093 44:55 a dentista señalaba señalaba

Voz 0591 44:57 el secretario al secretario general del Partido Popular no a Teodoro García será el responsable de de la errática estrategia desde que Pablo Casado ha sido elegido presidente del Partido Popular yo creo que su situación es insostenible porque en realidad si no fuera aforado Pablo Casado esta vía yo encantado ese caso sus compañeras del Master los profesores el director del centro que no está que no tuvieron jamás están imputados por lo tanto otra cosa es que después de la imputación cuando el juez le tome declaración decida que no hay caso y archive pero lo cierto y verdad es que a estas alturas si él no tuviera el aforamiento estaría imputado y esto tal y como hemos puesto el nivel de exigencia en la política es un problema en este Mundial

Voz 1727 45:41 misión de la ministra se convierte en un espejo e a partir de ahora es un espejo en el que en el que se dieran que mirar caso a caso que vaya a surgir