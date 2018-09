Hoy por Hoy (13/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 la alcaldesa de San Fernando en Cádiz lo apuntaban hoy por hoy el ministro de Exteriores acaba de confirmar que España venderá finalmente las bombas a Arabia Saudí Borrell asegura que son de gran precisión y minimiza la posibilidad de que se produzcan bajas

Voz 2 00:37 les tocas bombas para ubicar un contrato porque viene ella año quince es decir que está hecho por el anterior Gobierno en el que no se ha detectado ninguna irregularidad que permitiese no ponerlo en práctica que esta clase de precisión en un armamento o cuando dicen guiada por láser eso quiere decir que no produce efectos colaterales en el sentido quedar en blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de un metro

Voz 0858 01:04 en declaraciones de Josep Borrell en Onda Cero como decíamos acabamos de hablar aquí en la SER con la alcaldesa de San Fernando en Cádiz la lo localidad donde están los astilleros de Navantia los trabajadores de la planta temían que un desaire Arabia Saudí pudiera afectar a su carga de trabajo escuchamos a Patricia Cavada

Voz 3 01:20 que es lo que siempre hemos mantenido tanto los trabajadores como yo misma alcaldesa no es de esta ciudad que pensar que tanto iba a aparecer pistas propias de contratos es que no podía haber ningún elemento que pusiera en riesgo la constitución de las cinco con

Voz 0858 01:38 más cosas el presidente del Gobierno exige una rectificación al diario ABC que publica esta mañana que plagió parcialmente parte de su tesis doctoral Pedro Sánchez dice que es rotundamente falso y no renuncia a llevar el asunto incluso a los tribunales este asunto de la tesis de Pedro Sánchez sede está hablando ahora mismo en la Cámara Baja nos vamos al Congreso de los Diputados Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 01:58 buenos días y tras la reacción de Moncloa primera reacción del Partido Socialista Adriana Lastra

Voz 0268 02:02 alguien lo duda lo que pasa es que hay algunos grupos políticos que intentan que el debate que suscita hoy en el Congreso no tenga relevancia hoy es un día histórico para este país porque hoy este congreso va a apoyar exhumar al dictado presidente del Gobierno tiene su tesis en la Universidad es una tesis que ha redactado él por supuesto como cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse de las mentiras de difamaciones que aparece en algunos medios de comunicación

Voz 1441 02:26 Pablo Iglesias de Unidos Podemos no duda de la tesis del presidente pero le pide que la publique

Voz 4 02:30 no tiene mucho sentido que una tesis se vaya publicando a pantalla casos creo que lo más sensato que puede hacer el presidente es publicar su tesis insisto para no dejar ni media excusa Pablo Casado para que enseñe sus trabajos

Voz 1441 02:43 el PDeCAT le pide al presidente que sea lo más transparente posible en su beneficio personal y en el del prestigio de la universidad

Voz 0858 02:50 en gracias Mari hasta ahora comienza también el acto en el que va a jurar o prometer el cargo la nueva ministra de Sanidad María Luisa Carcedo llega al cargo de manera precipitada tras la renuncia de Carmen Montón por su máster Palacio de la Zarzuela María Manjavacas buenos días

Voz 1444 03:03 buenos días todo listo ya aquí en el salón de audiencias dispuesta al fondo la mesa con la Constitución sin crucifijo como ya es habitual con el Gobierno de Pedro Sánchez ante el Rey ante el presidente del Gobierno y de los presidentes del Congreso y del Senado prometerá su cargo la nueva ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social María Luisa Carcedo que sustituye a la dimitir a Carmen Montón la ceremonia es breve apenas son unos minutos que terminan como siempre con la foto de familia y un breve encuentro informal con el Rey con el presidente y con los asistentes a este acto que está a punto de comenzar aquí en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela

las nueve cuatro las ocho y cuatro en Canarias

Voz 4 03:52 en el capítulo de un bastar corrigiendo

Voz 6 04:06 mi preocupación en mal está Arnais que le digo una cosa aseos Sánchez lo que no puede ser nunca

Voz 1727 04:13 es que España

Voz 5 04:14 es que a que afiliarse al PP o el PSOE sale más a cuenta

Voz 6 04:16 esforzarse mientras los estudiantes el ocurra trama trabajan se esfuerza playboy terna siendo señor presidente

Voz 4 04:25 ajuste públicas a disposición de esta Cámara toda la información que se consolida

Voz 6 04:31 nunca tanto oiga yo creo sinceramente que en el que se voy a todos por igual

Voz 7 04:41 Ciudadanos es lo que ha ocurrido es que se ha quedado sin discurso sin programa vivían exclusivamente de las encuestas y quieren a toda costa de encontrar un hueco en los medios de comunicar

Voz 6 04:51 los arqueros por los

Voz 8 04:56 en la Cadena Ser les está contando los sonidos que demuestra cómo en el máster de Derecho autonómico y local que cursó Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos había alumnos dice que no tuvieron que ir a clase ni hacer exámenes

Voz 9 05:08 lo hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico

Voz 10 05:11 ser calificado aclara suelen no hizo un buen trabajo nada recuerda usted don Paco Casado clase y me fui

Voz 2 05:22 señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión si él no fuera diputado a día de hoy puros estaría imputado por la justicia buena Beijing

Voz 6 05:30 de hecho hice lo que ves siempre pide Mari sigue subiendo yo he dicho todo

Voz 4 05:41 la pelota está en el tejado de Pablo Casado en enseñar la tesis defiende máster es decir Viva el Rey

Voz 6 05:47 si no vuelvan yo fui a todas las clasificaciones que Pepa y te les ven los Esther Palomera tú ya eres popular

Voz 2 06:05 eh permanece Esther Palomera José María Calleja y Enric Julià ahora nos acompañan esta mañana en la que se va a producir una votación Indian King siempre me corto de decirlo de historias pero lo es

Voz 1727 06:21 saber a todo el Congreso de los Diputados una democracia como la española en el año dos mil dieciocho votando por unanimidad sacaron dictador del lugar que construyó con el trabajo forzado de sus vidas Mas no lo veremos porque no va a haber unanimidad aunque saldrá adelante PP Ciudadanos se van abstener todos los demás votarán a favor es evidente que no pueden PP y Ciudadanos Calleja votar en contra de esta medida no podrían acudir luego a los foros de sus socios europeos diciendo que se oponen a sacara a Franco del monumento porque no aprovecha esta ocasión para para debutar con todos los

Voz 11 06:54 vas por sería estupendo porque sería recuperar ese espíritu de consenso que presidió la transición precisamente ahora una de las flecos que ha quedado digamos sin resolver porque era extremadamente complicado sacar en el setenta y siete setenta y ocho los restos del dictador que había sido

Voz 12 07:10 enterrado allí en el año setenta y cinco pero ahora que

Voz 11 07:12 ya ha pasado un tiempito yo creo que Ciudadanos y el Partido Popular tendría que haber dicho sí que saquen los restos del dictador porque hubo un dictador no pueden estar entre organizado no puede estar desde luego al lado de las víctimas que lo fueron en buena parte por culpa de ese dictadores un gesto democrático es un gesto de reconciliación también en ese sentido luego se puede debatir que aunque no se hace con el con Cuelgamuros que es como le gusta llamarlo a uno de los supervivientes que estuvo trabajando allí a a Sánchez Albornoz pero vamos a ver el Partido Popular Ciudadanos quedan estupendamente diciendo sacamos al dictador piensan a lo mejor que si dicen que sigue a la exhumación pierden votos esto sería realmente preocupante que lo hagan por eso pero yo creo que los partidos políticos a la a estas alturas de la película en la que estamos todos los partidos de derecha de izquierda de centro tienen que estar de acuerdo en algo evidente un dictador no puede estar entronizado xima al lado de sus víctimas

Voz 0568 08:09 bueno yo creo que para el Partido Popular sería un gesto de audacia en estos momentos dar el paso hoy votar favorablemente entre otras cosas porque la derecha democrática española estaría en mejores condiciones de defienda algo que me parece muy razonable es decir bueno muy bien una acabó a Franco del Valle de los Caídos una vez aprobado las leyes de memoria histórica podemos abordar alguna cuestión final de cierre como por ejemplo sería español hubiese un monumento moderno a todas las víctimas

Voz 2 08:42 no

Voz 0568 08:42 a los que murieron como consecuencia del golpe militar pero también las que murieron como consecuencia de los actos de violencia que hubo en el interior en el campo republicano que uno los que aunque los hubo este sería creo que el movimiento en el problema del PP es que una parte no sé de qué tamaño pero debe ser todavía apreciable de su electorado reticente el PP tiene miedo a eso lo que me parece ya más inexplicables la posición de Ciudadanos un partido que intentas sintonizar con los jóvenes españoles que ayer un punto de audacia lanza en el Congreso la cuestión de la tesis doctoral de Pedro Sánchez para apelar a esta este sentimiento de los jóvenes de que aquí lo importante es el esfuerzo la meritocracia oiga a los jóvenes españoles esto de Franco me parece una cosa absolutamente siniestra lo que no entiendo es por qué un día Ciudadanos intenta conectar con ellos y al día siguiente desconecte desdeñoso esto no lo acabo de entrar

Voz 0591 09:41 bueno porque nunca ha tenido muy clara su identidad ideológica no sé muy ha virado de una posición otra hay digamos

Voz 11 09:48 tratando de momentos es negra de esa vacuna

Voz 0591 09:50 desde la son la socialdemocracia ahora está intentando recoger ese voto y que perdió el Partido Popular o que está desconectado del Partido Popular porque considera que el Partido Popular no ha tenido en determinadas posiciones una una política e digamos contundente respecto respecto a según qué temas por ejemplo en Catalunya y eso tiene que ver con una parte de la derecha que es una derecha más más más extrema no y eso es lo que quiere capitalizar

Voz 0568 10:15 pero no no entiendo perfectamente y en ello pero lo lo lo que digo es que aquí hay una contradicción es decir tú no puedes quedar seducido por la mirada de la extrema derecha en España y a la vez apelar al espíritu modernizador de las nuevas generaciones me parece que esto es como el agua y el aceite

Voz 13 10:33 claro pues vamos a ver si hay dilema que tendrá que resolver Rivera ahora con

Voz 0568 10:38 la modernidad de Nuevas Generaciones con extrema derecha con cierta nostalgia gris de la Guerra Civil

Voz 0591 10:47 volver antes de las próximas elecciones si sí si pretende tener un buen resultado y sobre todo no confundir al al electorado pero respecto al Partido Popular a mí no me sorprende creció el Partido Popular tardó veintisiete años en condenar el franquismo en sede parlamentaria eh en todas las legislaturas había iniciativas mociones proposiciones no de ley de la izquierda española pidiendo una condena al franquismo y hasta el año dos mil dos el Partido Popular no condenó el franquismo por lo tanto teniendo en cuenta el tiempo que se tome para condenar bien pero he tenido en cuenta el tiempo que tardó sin condenar el franquismo hablen tardará otros veintisiete años lo que pasa llegar a la conclusión de que es necesario pasar la página de esta página de la historia de España

Voz 0394 11:27 pero ir ir casado se enfrenta al mismo dilema que que que que Rivera

Voz 0591 11:35 en ninguno sabe a qué parte del electorado tiene que mirar para volver a recuperar el voto que perdieron en todo caso la abstención es una posición muy vergonzante porque saben perfecta

Voz 0394 11:45 Mente que tienen que pasa

Voz 0591 11:48 a esa página de la historia de España pero desde el punto de vista electoral no se atreven a buscarlo para no perder votos consideraron Frank es una posición muy cínica

Voz 11 11:54 condenar el franquismo es un proceso digamos más complejo que decir hay que sacar al dictador de dónde está la casualidad que nunca es casualidad nos ha permitido ver cómo esto desde hace un rating de eurodiputados del Partido Popular han aplaudido al señor Orbán en fin no voy a decir que sea como Franco pero por los andares un aire ese tira no es decir una persona completamente xenófoba completamente autoritario completamente antieuropea y lo peor es la explicación que han dado para decir eso no es que claro la izquierda siempre quiere que condenamos a unos pero nosotros no estamos dispuestos a condenar a este señor para hacerle el juego a la izquierda oiga quiere decirse que ustedes comparten la política de este señor que dice Hungría para los húngaros que no me ni uno más concederá seres inferiores a los que vienen de

Voz 1727 12:40 el sigue a sus críticos Bercy ha suscrito

Voz 11 12:42 les claro es que este es un poco el dilema condenar el franquismo insisto es más complejo es más complicado porque el Partido Popular tenía en sus orígenes bueno entre otras cosas al señor Fraga que era ministro de Gobernación que fue ministro de Información y Turismo en tiempos de Franco pero decir hay que sacar al dictador porque no puede tener un trato privilegiado rodeado de sus víctimas yo creo que es un proceso para el PP más sencillo debería

Voz 0568 13:04 lo sí lo de Orban es importante lo de Franco se refiere al al al pasado y lo de Hungría es el futuro en el futuro en el sentido siguiente es decir que se observan cada vez con mayor intensidad la reaparición en el marco de la Unión Europea de tendencias autoritarias y esto es el problema al

Voz 12 13:23 que las democracias liberales europeos

Voz 0568 13:26 dar estos próximos años aquí hay una cuestión vamos a la votación de ayer en el Parlamento Europeo es muy importante la cuestión es la siguiente cuando Grecia dijo que no aceptaba la política el el paradigma económico no tardar el veinticuatro horas en señalar la puerta es decir si no queréis si no acepta en las condiciones y no acepta paradigma ahí está la puerta y la puerta de la puerta está Estambul vosotros mismos evidentemente los los griegos decidieron no abrir la puerta que conduce a Estambul quedó muy claro que el paradigma económico no no se no se toca o en todo caso es muy difícil modificar muy difícil ahora bien aquí ahora se plantea otra cuestión muy bien los griegos querían tocar el paradigma económico pero cuando alguien toca el paradigma democrático que ocurre en Europa hemos tardado meses en qué hubiesen la reacción de la Unión Europea finalmente ahí empezó la reacción eso también era el camino largo hombre ideal nuevo caray está derecha democrática española que yo creo que debería apelar tener la mirada muy puesta en las nuevas generaciones españolas vota que no es decir le cuesta esto de de de diez condenado oigo autoritarismo

Voz 1468 14:45 preguerra estaremos dando vueltas

Voz 0568 14:47 pero hay que recordar que Orbán

Voz 1727 14:50 era la independencia judicial va contra la libertad de cátedra la libertad de expresión los fundamentos de cualquier democracia

Voz 11 14:58 idea de Europa desde luego de

Voz 1727 15:00 de los fue los fundamentos de la Unión Europea es curioso el el el la explicación que daba González Pons a la posición del grupo popular español que dicho sea de paso se quedó bastante solo porque la derecha moderada europea votó para abrirle el procedimiento sancionador a Orbán dice González Pons dice que es que en fin que el que no puede convertirse el Parlamento Europeo en un Tribunal sancionador cosa que no está de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea que en su artículo siete recoge la posibilidad que pide el Parlamento que se apliquen no están inventándose nada Grecia ayer que que Orban y su Maduro no está derecha que examina permanentemente a la izquierda de democracia ellos tienen ahora un examen en casa

Voz 11 15:41 a ver Pepa en el Parlamento Europeo hemos sido grupos como por ejemplo basta ya que se considera que se condenara el terrorismo claro con como que el Tribunal Europeo como que el tribunal que que el Parlamento Europeo no no puede ser sancionado pues claro que sí aquellas prácticas que se consideran que no son democráticas por supuesto que sí claro que tiene que decirlo y es muy relevante que condene a un señor que está atacando frontalmente la idea de Europa Europa hace un rato que está diciendo que Europa es un desastre que no va a ninguna parte como no van a condenar como han condenado a gente de extrema

Voz 14 16:13 derecha a gente que que ataca el principio de solidaridad

Voz 11 16:16 ya dentro de la Unión Europea como no lo van a y lo que no entiendo yo es que un tercio de ellos apoye a Orban otro tercio no vaya al Parlamento me imagino que para evitar tener que pronunciarse parece que otro que los populares

Voz 0591 16:29 claro que un problema muy gordo agosto iniciativas en el Parlamento Europeo que han sido impulsadas por el Partido Popular que tenían que ver efectivamente con lo que estaba ocurriendo en Euskadi en su día y con el terrorismo y otras que han tenido que ver con Cataluña que las hallo al Partido Popular y que han sido impulsadas por lo tanto el argumento se cae por su propio peso yo creo que el Partido Popular hoy tendrá que dar alguna explicación un poco más elaborada de lo que pasó ayer en el Parlamento Europeo porque no se explica nos explica más teniendo en cuenta cuáles son las posiciones que siempre ha defendido Esteban González Pons que es en definitiva el portavoz en este momento en el Parlamento Europeo ha sido solamente dio el cielo y no acudió siempre son tres los que se rompió la disciplina de voto que la instrucción era la abstención es que algunos votaron en contra yo creo que tienen que elaborar un poquito más

Voz 0568 17:09 contar con la tragedia que pienso que hay algo que es muy importante porque este es el tema más a mi a mi modo de ver el más importante de este curso y lo vamos a ver en mayo cuando hay algo de selecciones europeas está en juego la arquitectura europea tal y como lo hemos conocido hasta ahora la ofensiva de las fuerzas llamamos que quieren hacer una lectura distinta de lo que significa Europa está en marcha y la vamos a ver con toda su claridad en las elecciones europeas y la posición de los partidos de las del centro derecha europeo clásico de tradición democrática en estos momentos es muy importante saber dónde están los los ademanes ayer tuvieron una posición clara es decir no es tan con eso no hay una deriva autoritaria naciente que viene del este de Europa pero que ya ha pasado al oeste ya está penetrando en la Europa occidental ha entrado en Roma ha entrado en Italia esto es lo importante iba a posición dada la posición de cada uno antes toda la es fundamental para el futuro si realmente aquí los jóvenes también deberían estar muy preocupados por nuestros aquí lo importante es el mérito de acuerdo el esfuerzo de acuerdo el futuro que vamos a tener el económico el de los valores políticos y el futuro de la democracia

Voz 1727 18:27 al fíjate qué paradoja se dan en España que por primera vez en la democracia la derecha refracción dos partidos lejos de competir por su moderación parecen respirar no respirar en la otra dirección compiten para ver quién se opone con más virulencia a revisar la memoria histórica y quién y quién se queda al margen de este movimiento que puede cambiar Europa de arriba abajo

a día hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales veis arroba Hoy por hoy

Voz 2 23:47 les contábamos con un poco de esperanza

Voz 1727 23:50 donde el PDeCAT que finalmente pactó con el PSOE y que venía a decir que que

Voz 2 23:54 dialogar sobre Cataluña así dentro de la ley dijimos esto es la prueba

Voz 1727 23:58 hay ahí un camino por el que transitar bueno no se va a votar siquiera ahora les contamos porque José Mari Calleja tiene noticias sobre la tesis del presidente

Voz 11 24:07 bueno hay un programa que se llama Turney Tim que parece el nombre de una papilla pero no lo es

Voz 14 24:11 es que permite permite detectar si hay plagio ya allí sea seamos Lichis poco de risa

Voz 11 24:18 explicarlo y permite detectar si hay plagio o no hay plagio en una tesis doctoral en un artículo en lo que fuere bueno por lo que me dicen ese programa se ha aplicado a la tesis doctoral de Pedro Sánchez IU se demuestra que después de aplicar ese programa no hay plagio en la tesis doctoral de Pedro Sánchez

Voz 1727 24:35 sí ese programa permite a los profesores a verse

Voz 11 24:38 trabajo que le entrega un alumno quién

Voz 1727 24:40 es un porcentaje suficientemente significativo para pensar que no es un trabajo de de textos de otros autores si está creo depende de la universidad no si había confiesa el ochenta por ciento de agua del autor que presenta el trabajo pues bueno sea otro veinte que pueda haber copiado Se da como una cosa en fin es razonable si es más del veinte por ciento lo que ha copiado entonces se rechazando

Voz 13 25:06 está dando de nuevo debido a su de nuevo

Voz 11 25:09 no se cita que es fundamental el cómo se cite hay en las tesis doctorales hay digamos es una especie con perdón de casa de citas tienes que citar a un montón de autores que se supone que son autoridades referencia en este tema sobre el que tú estás haciendo la tesis tú tienes que citarlos como un protocolo con más Comillas con una nota a pie de página con una ser referencias el problemas cuando no los citas o los citas mal o pones como cosa tuya algo que

Voz 14 25:32 viene de alguien al que tienes que citar necesariamente se concretamente ayer se decía que después de cheque

Voz 0591 25:38 con este programa la tesis doctoral del presidente de Gobierno había una coincidencia el quince por ciento en el conjunto de la tesis con otros autores y que ese quince por ciento era atribuible a las citas bibliográficas rotatorio se podía considerar plagio pero insisto

Voz 1727 25:50 sería una lo mejor que puede hacer excesivo

Voz 13 25:52 hacemos lo mejor que puede hacer el presidente

Voz 0591 25:55 Gobierno para zanjar de una vez después de tanto tiempo esta polémica es abrir la tesis doctoral que todo el mundo pueda acceder a ella y que se despejen todas las dudas si es que queda alguna duda sobre la la tesis doctoral del presidente de Gobierno a mi me parece que contribuir a la confusión no ayuda nada más que para enlazar todavía más el el debate más de lo que está ya no que llevamos una semana yo creo que no me explico es durante tanto tiempo porque el sitio instrucciones de Grates estuviera cerrada es inexplicable Cristina alguien que era ya secretario general del Partido Socialista y que era conocedor de todas las filtraciones e intoxicaciones interesadas que habían llegado a muchos periodistas sobre su testigo a los trescientos páginas

Voz 1727 26:35 Carmela tienes algo que hacer el fin de semana digo pues la libera al presidente del

Voz 0591 26:38 desde luego leerme las trescientas páginas de la como es el el título diplomacia económica creo que no entra dentro de mis prioridades para el fin de semana más para hoy se vota

Voz 1727 26:48 por eso lo hemos contado Se vota sacar a Franco del Valle de los Caídos los restos del dictador y hoy no se va a votar finalmente en el Congreso esa moción del PDeCAT acordada finalmente con el PSOE para subrayar la importancia del diálogo sobre Cataluña dentro de la ley y no ha sido así porque ERC Esquerra Republicana se descolgó la cupo también dijo alguna otra cosa bella porque descolgarse porque no vota en el Congreso pero también hizo declaraciones en Cataluña y finalmente el PDeCAT ha retirado la moción hay declaraciones de su portavoz en el Congreso de Carles Campuzano de hace unos minutos ha dicho lo siguiente

Voz 1714 27:26 en cualquier caso a mi entender hemos perdido una oportunidad para

Voz 23 27:31 marca claramente el compromiso para el diálogo el diálogo exige coraje todos necesitamos empezando por el Gobierno socialista también y Esquerra Republicana la política es complicada a menudo no todas las decisiones que se toman las compartes pero debes de asumirlas

Voz 15 27:45 este está dispuesta a seguir como portavoz después de lo que ocurra

Voz 4 27:48 ayer siempre cargo de portavoz que está a disposición del presidente del partido

Voz 1727 27:53 mi cargo está a disposición del presidente del partido que ha pasado aquí

Voz 0568 27:56 bueno a ver si algo sabe si la la moción la pacta Campuzano Campuzano desde el portavoz del PDeCAT es su nombre de la moderada del PDeCAT de Ros que perdieron el Congreso antes de agosto hombre con gran experiencia en el Parlamento son los parlamentarios más veteranos en estos momentos Carles Campuzano hombre Ica claro por parte de Puigdemont money de su gente cargarse a Campuzano no era una cosa muy decorosa después del Congreso por lo tanto Campuzano sigue siendo portavoz del PDeCAT sigue siendo moderado y ha hecho uso de su autonomía política y negocio esta moción de signo pactista con el grupo socialista a mí lo que me llamó la atención es que mientras va estaba negociando y esto ya se sabía desde dentro del PDeCAT que ahora está alineado eh susurró dirección con las posiciones de pulmón no le no le frenaron no le dijeron nada con lo cual quien calla otorga es decir bueno ya va bien va bien nos parece bien que esto vaya en esa dirección qué ocurre entre tanto unas intervención yo creo que abrupta ahí mal calculada desde su punto de vista táctico de el socialista José Zaragoza

Voz 1727 29:14 vamos a escuchar la vamos a escuchar su intervención del senador del por el PSC José Zaragoza

Voz 1714 29:19 no puede haber diálogo sin respetar la legalidad es por eso que a su moción le añadimos al final una enmienda que dice en el marco del ordenamiento jurídico

Voz 1727 29:30 gente diputado senador sí

Voz 0568 29:32 bueno digamos que si tú si esos a los que estaban en una posición de la denominada unilateralidad que te acepten una moción en el que aceptan negociar el marco legal hombre lo lo lo lo inteligente me parece que no es rastrear pues por la cara y tú te vas ahora que no os lleva los a tu posición han ganado está bien porque la adoración de Zaragoza

Voz 12 30:00 me dejó perplejo es decir hay alguien el

Voz 0568 30:02 Partido Socialista por la razón que fuera ignoro no le interesaba que esto llegue que llega según puesto reparo después de esta intervención los de Esquerra Republicana que que ha moderado también suposición pero que temen

Voz 13 30:14 ser acusados de traidores Ésta es la gran problema de psicológico demostraron ahí está él

Voz 0568 30:22 será acusado de traidor dice nosotros nos retiramos y entonces claro al PDeCAT esté PDeCAT que el lunes es moderado el martes es radical les entra el pánico de la época moderna que es el pánico digital porque además apenas habían transcurrido veinticuatro horas de la Diada de Cataluña con centenares de miles de personas en la calle en la Diagonal de Barcelona

Voz 14 30:49 vaya cuestiones una yo desde mi punto de vista creo que el Partido Socialista es si le conviene

Voz 13 30:53 que se puede decir que no estamos bien pero no podemos atribuir la ruptura de frailes sobre estamos a Dios

Voz 0591 31:01 es que es el que más está intentando en este momento buscar el diálogo y un marco de acuerdo con el independentismo catalán dos diálogo y ley madre mía hasta donde hemos llegado quiero decir que no sorprende vamos de que en una moción política hay parlamentaria se hable de diálogo del cumplimiento de la ley

Voz 11 31:18 eso se ha notado esta idea no es da idea

Voz 0591 31:21 es lo que hemos vivido en este país en los últimos años con respecto a Cataluña tres lo sorprendente es que haya sido Esquerra Republicana de Catalunya quién haya torpedeado esto cuando considerábamos que los últimos meses había hecho un tránsito que el PDeCAT todavía no había hecho era la renuncia a la unilateralidad hay mucha insana etc etc entonces qué es lo que está pasando que está están en modo electoral

Voz 0568 31:44 han están básicamente INSEE si está en

Voz 13 31:47 están inmueble errores publicada en Cataluña pragmático costó sesenta

Voz 0591 31:53 posición preventiva de cara al coste que esto pueda suponer en las próximas elecciones cuando sean está

Voz 11 31:59 fíjate que el discurso es todo el rato diálogo novia judicial ya se políticas diálogo tal

Voz 0591 32:04 diálogo cuando alguien dice vale lo pone

Voz 11 32:06 Agua Limpia vamos a dialogar vamos a tener vías políticas dicen traidor yo creo que el problema ha dentro del hay muchos problemas dentro del proceso es que pasa a la posteridad como un traidor o como mártir por Puigdemont pudo pasar a la posteridad como un traidor ya ha convocado a aquellas promesas selecciones pero el señor de Esquerra Republicana ya le dijo que era un traidor in péctore digamos bueno y el problema ahora es lo mismo que qué problema hay en que pacten el Partido Socialista que está en el Gobierno con el plus de los de eso no le venga bien qué problema hay en que pacten que te antes llegan adelante pues posiblemente que Esquerra dice que no posiblemente que el Partido Popular dice que es tradición pero es que cómo vamos a salir de esto o sea el discurso es diálogo política cuando alguien Diallo Gayá hace política le ponen el chafa Rincón de que está traicionando a la causa

Voz 1727 32:55 esto es es un paisaje ya un poco son gratis

Voz 0568 32:59 no es complejo es salir de oso vamos a ver qué hace un año que es recobrar siempre la perspectiva dos hace año en Cataluña la cuestión que está en primer plano era la ruptura con el Estado español un año después doce años después vascos está muy confusas pero no estamos en eso IS lo que era importante porque es decir pasar a aprobar en el Congreso de los Diputados son una moción en la que si dice no estamos dispuestos a dialogar sobre la base de la legalidad vigente teniendo en cuenta lo que ocurrió hace un año era un paso importante hay miedo escénico a dar ese paso es la y miedo escénico Esquerra es está en una está insegura los otros también hasta pues hombre que si desde el Partido Socialista no se tienes la sur la suficiente mano dice haces una moción de invita a pactar contigo hombre no no eso no les complica

Voz 0591 33:56 les entregue esa imagen Toledo caso también habría que preguntarse si es necesario utilizando ahora ver más presión que José Mari Calleja pasar esto a limpio y votarlo en el Parlamento me pregunto si es necesario es decir si más allá de la gestualidad en la solemnidad de una declaración no de una moción parlamentaria

Voz 13 34:13 tras por decir sin que siguiendo el Parlamento se está producir Airlines ese diálogo y ese escrito cumplimiento de la ley

Voz 0591 34:19 mi conclusión es que sí lo es decir que más allá de lo que nos cuentan en el Parlamento se están produciendo reuniones llamado acuerdos y esto es lo que nos tiene que por lo menos poner en una situación de moderado optimismo hay más allá de lo que ocurra en el paro

Voz 0568 34:34 en marcha iniciativas para aterrizaje y a su vez hay iniciativas para abortar el aterrizaje a ver qué vengaremos que pulsión ganas son las diez menos veinticinco nueve menos veinticinco en Canarias

Voz 33 38:08 la Cadena SER Hoy por Hoy Pepa Bueno

Voz 1468 38:16 además de los másteres además de las tesis electorales en el Congreso de los Diputados Se habla de vivienda ayer pregunta de control al Gobierno Pablo Iglesias al al presidente y el presidente anunciaba que impulsará una nueva ley

Voz 34 38:31 pero sí que quería anunciarle que vamos a desarrollar una Ley de Vivienda que va a responder a la función social de la vivienda configurando la vivienda social como servicio público que vaya a garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho a la vivienda en todo el territorio nacional porque con esta de íbamos a poner fin algo que me parece importante que pronunciar en esta Cámara allí es a la venta de la vivienda pública a los fondos huy

Voz 1727 38:54 el Gobierno prepara cambios en el Plan Estatal de Vivienda dos mil dieciocho dos mil veintiuno que impulsó el Partido Popular quiere desarrollar otro plan para levantar veinte mil viviendas públicas en el seis años y todo esto ante la evidencia de que el precio del alquiler ha subido en España un veinticinco por ciento desde el catorce al diecisiete y ojo porque estos datos son los que nos dan los portales inmobiliarios a día de hoy todavía no se elaboran estadísticas oficiales Nieves Goicoechea buenos días Pepa con los datos de los portales en la mano Nieves vemos que los precios más altos los encontramos por comunidades en Madrid y Cataluña allí en ciudades como pan

Voz 1468 39:32 Ana de Mallorca Madrid y Barcelona la verdad es que sí que decías que no hay datos oficiales lo hemos preguntado al Ministerio de Fomento y no los tienen están elaborando los España no es un país de inquilinos Pepa es de propietarios hay ventilado cinco con cinco millones de viviendas en España hay sol y el ochenta por ciento son de los propietarios están en propiedad en dos mil dieciséis la gente sí empieza a optar por un alquiler e más baratos al alquiler debido a la crisis a los contratos precarios y a las hipotecas más difíciles las condiciones pero sigue habiendo falta oferta así que los precios siguen subiendo y llegamos a este año con cómo te cuento con Fotocasa que en los tres primeros meses de dos mil dieciocho por ejemplo alquilar un piso en Barcelona cuesta mil trescientos euros al mes en Madrid de media mil doscientos y mil en Baleares la otra opción también que tiene la gente es alquilar una habitación para gente como estudiantes o gente que gana poco dinero en dos mil dieciocho son trescientos veinticinco euros de media una habitación ya el año pasado eran trescientos dieciocho precios de media porque probablemente hemos escuchado mucha gente madrid y Barcelona capital en las dos siguientes los precios por el alquiler de una vivienda son sensiblemente mayores con este panorama el Gobierno decía antes Nieves va a poner en marcha va a poner por lo menos sobre la mesa de momento varias medidas vamos con el detalle si es que sí construye muy poca vivienda pública en España Pepa sólo en dos mil

Voz 1727 40:47 el dieciocho se construyeron en dos mil diecisiete cinco

Voz 1468 40:49 con mil casas en España hay antes pues había sesenta y ocho mil en dos mil ocho por ejemplo antes de la crisis el Gobierno acaba de lanzar un plan como decías para construir veinte mil viviendas en seis años pero es en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos y luego el presidente como hemos escuchado impulsará una nueva ley para que los fondos buitre no compren especulan pueden comprar pero no especular con la vivienda como están haciendo en Madrid el plan de vivían la que aprobó el PP este año será reformulado nos han contado que dará prioridad en vivienda de alquiler barato a jóvenes personas mayores mujeres víctimas de violencia machista

Voz 1727 41:22 habrá incentivos fiscales también para propietarios

Voz 1468 41:25 para inquilinos el Ejecutivo pagará parte de la reforma por ejemplo de un piso si el dueño la pone en alquiler asequible a los cinco meses como máximo una vez que se acabe la la obra de la casa rebajas del IBI también a los propietarios y desgravación fiscal para en qué

Voz 1727 41:41 dinos la secretaria general de Vivienda con la que

Voz 1468 41:43 hemos hablado Elena venzan los comentaba que la falta de vivienda social en España ha castigado a muchas familias durante la Chris

Voz 35 41:50 es la idea fundamental es tirar del Plan Estatal de Vivienda

Voz 15 41:56 le un mayor peso a las promesas

Voz 35 41:58 quién es públicas de vivienda en general porque porque uno de los fallos fundamentales españoles que tenemos son muy muy escaso parque público de viviendas de manera que en situaciones de crisis no puede actuar como colchón para aquellas familias que realmente lo necesitan

Voz 1468 42:14 hay otra medida más esta es más política Pepa podemos decir también adelantar que el Gobierno retirará los recursos que interpuso el PP contra leyes autonómicas que en su día se hicieron para favorecer la vivienda social

Voz 1727 42:26 que evitaban los desahucios pues bien esos recursos

Voz 1468 42:28 el Constitucional están ahora mismo ahí el gobierno está estudiando retirar los no está mal pero fíjate que nos contabas el de

Voz 1727 42:35 Thibaut pagará parte de la reforma de un piso si el dueño lo ponen alquiler asequible la madre del cordero es quién dice lo que es asequible Cobas leer es que por ejemplo cómo se lamentó fijen un precio medio de la cual no se pueda subir el alquiler en ese municipio sería fijarlo en principio como una norma ya a partir de ahí acomodarse Jaume Palomera muy buenos días bon día hola buenos días es el portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona experto en vivienda que ha estado muchas veces en este programa y que justamente reivindicaba eso hay que intervenir en los precios del alquiler lo que cuenta el Gobierno va a hacer es suficiente para cómo es en el mercado español

Voz 12 43:12 pues que a mí me sorprende mucho que un gobierno que se dice de izquierdas ahora mismo esté a la derecha del Gobierno de Alemania el gobierno de Merkel el gobierno de Merkel en Alemania si viene regulando los precios del alquiler ya desde el año dos mil quince y esta misma semana pasada ha endurecido los controles porque considera que no son lo suficientemente estrictos hablamos de un país Alemania donde la situación el problema del alquiler es bastante menos grave que el que tenemos aquí ahora mismo España es el país en el que el alquiler se come mayor sueldo que ningún otro país de la OCDE que ningún otro país del mundo desarrollado intervenir el mercado en favor del derecho a la vivienda es necesario que ahora mismo la situación es que el mercado ya está intervenido pero en favor de la especulación estamos haciendo todo lo contrario de lo que dice la Constitución

Voz 1727 44:05 María Romero es consultora de Analistas Financieros Internacionales experta en vivienda buenos días María

Voz 0394 44:11 buenos días lo sorprendente lo digo cada vez

Voz 1727 44:13 qué tocamos este tema eh diez años después del comienzo de la crisis del estallido de la burbuja inmobiliaria que nos arrastró de una manera tan dramática los españoles que la vivienda vuelva a ser un problema en este país es que algo no hemos entendido bien de lo que nos ha pasado no María

Voz 0394 44:29 sí bueno la crisis es lo que puso de manifiesto es que poner todos los huevos en la cesta de la com

Voz 1727 44:36 verano y al final generaba una serie de pro

Voz 0394 44:38 vale más no sobre endeudamiento de los hogares en más eso ahora mismo es verdad que no lo estamos viendo los niveles en el mercado de compra son residuales no si los comparamos con los momentos más álgidos del pasado ciclo no es verdad que precisamente por ver las orejas al lobo no de lo que podía acarrear este sobreendeudamiento

Voz 0591 44:59 ha habido un traslado de parte de la demanda hacia el mercado

Voz 0394 45:02 el alquiler y es probable que en algunos ámbitos sobre todo lo que comentábamos al principio no las ciudades de Madrid

Voz 1727 45:08 a Barcelona incluso Palma de Mallorca

Voz 0394 45:10 para que también se sumen a esos incrementos tan desorbitados no de los precios de alquiler que lleva un poco a plantear qué tipo de medidas se pueden desarrollar en estos momentos para contener de alguna manera esa sobrevaloración no probablemente que exista en el mercado de alquiler pero como decía al principio quizá el problema resida en que no podemos medir en qué medida existe esa sobrevaloración no por la ausencia de estadísticas oficiales no que cuantifica el problema hay que identifiquen efectivamente donde es mayúsculo no ya digo a los portales inmobiliarios trasladan que se concentra en estas en estas ciudades no las grandes urbes

Voz 1727 45:49 Jauma la la experiencia cuando interviene el precio del alquiler cuando se limita el precio de alquiler que nos dice pasa algo se derrumba el mercado qué pasa cuando eso esa decisión la toma un gobierno no

Voz 12 46:00 esto en realidad los solemos oir por partes te de autodenominados expertos que anuncian el apocalipsis pero los datos nos muestran que en Francia o Alemania donde se ha venido aplicando modelos de regulación de los precios de alquiler que existen muchos modelos los la la oferta no se ha disminuido es decir lo que se suele decir que es que el propietario cuando se se le aplica una moderación al a lo que puede subir el precio va a dejar de alquilar su vivienda esto no sucede no ha sucedido ya como digo ni en Francia ni en Alemania si me permitís yo quería comentar una cuestión que ha puesto sobre la mesa Nieves al principio en España no hay un problema de demanda es decir disculpa de oferta no tenemos un problema de falta de oferta como sabéis España acumula un tercio de la vivienda vacía de todo Europa un tercio de la vivienda vacía de toda Europa

Voz 14 46:58 está aquí esa vivienda debe salir al mercado

Voz 12 47:03 está muy bien que el Gobierno como ya se ha hecho en Andalucía decida prohibir por ley la venta de vivienda pública a fondos buitre pero los fondos inversores oportunistas que están aterrizando en España especialmente desde el dos mil catorce lo están haciendo particularmente por una serie de medidas que se tomaron entre el dos mil doce y el dos mil trece que han sido catastróficas ahora mismo los fondos de inversión esta no quizá unas sociedades que se llaman socio y mis que les permiten no pagar impuestos es decir que no sólo hemos cambiado la ley del alquiler la ley de los arrendamientos de cinco a tres años quitándoles garantías a los inquilinos y permitiendo a las subidas abusivas y las expulsiones sino que además estamos bonificando fiscalmente a estos fondos inversores que están comprando cada vez más vivienda un dato

Voz 0568 47:54 está muy claro en Barcelona

Voz 12 47:56 en los últimos años la mitad de la vivienda que ha sido comprada para de ser destinada al alquiler el cincuenta por ciento de esa vivienda comprada para el alquiler ha sido adquirida por fondos extranjeros es un desembarco que lo permitió el Estado que dijo luz verde a la inversión internacional que en realidad no es inversión es un tipo de Economía extractiva que lo que hace es dañar no solo a la sociedad porque exige cada vez más esfuerzos a los inquilinos sino que además lo que está haciendo es ponerle palos a la economía productiva

Voz 1727 48:31 que además reconfigurar nuestras ciudades porque acaba destinando esa vivienda algo muy distinto que a la residencia de los vecinos de la zona de enhorabuena una cosa como decía

Voz 0568 48:41 eh